สมัคร NOVA88 เว็บพนันบอล สมัคร MAXBET สมัครบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านไลน์ เว็บพนันกีฬา เว็บแทงบอลสด ผู้เล่น Powerball ที่ชนะมากกว่า 84,000 คนจะเพิ่มรางวัลเป็น 3 วันเสาร์ พวกเขาสามารถทำได้โดยการซื้อตัวเลือก Power Play ในราคาหนึ่งดอลลาร์ ด้วย Power Play คุณจะทวีคูณเงินรางวัล Powerball ของคุณเป็น 2-5 เท่า ยกเว้นแจ็คพอต ในตอนเริ่มต้นของการวาดแต่ละครั้ง วงล้อจะหมุนเพื่อเลือกตัวคูณของคืนนั้น

ผู้เล่นควรตรวจสอบตั๋วของตนอย่างรอบคอบทุกครั้งหลังการออกรางวัล แม้ว่าจะไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็กพอต แต่ก็มีผู้ถูกรางวัลหลายหมื่นคนในระดับเงินรางวัลอื่นๆ อยู่เสมอ

ผู้เล่นซื้อตั๋วมากกว่า 27.5 ล้านดอลลาร์ระหว่างคืนวันพุธถึงวันเสาร์ ลอตเตอรีขายสลาก Powerball ได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 05 ที่แปลเป็นมากกว่า $ 600 ล้านสำหรับโครงการของรัฐที่คุ้มค่า

ปัจจุบันเล่น Powerball ใน 28 รัฐ District of Columbia และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัส – (PRESS RELEASE) — Super Bowl XL อยู่ห่างออกไปเกือบสองสัปดาห์ แต่แขกที่งานCaesars Palace Race and Sports Book ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา มีโอกาสที่จะวางเดิมพันในเกมได้ในขณะนี้ เส้นที่ Caesars Palace ปัจจุบันสนับสนุน Pittsburgh Steelers เหนือ Seattle Seahawks 3.5 โดยที่ over-under set ที่ 48 สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากชัยชนะบนถนนของ Pittsburgh 34-17 กับ Denver Broncos และ Seahawks 34-14 ในบ้านที่ชนะ Carolina Panthers .

“เราใส่ความคิดอย่างมากในเกมนี้และรู้สึกว่าเราได้โพสต์ตัวเลขที่ควรสร้างความตื่นเต้นอย่างมากและการกระทำสองทางที่ดีเนื่องจากทั้งสองทีมมีความใกล้เคียงกันมาก” ผู้ช่วยรองประธานของกล่าว Caesars Palace Race and Sports Book Operations, ชัค เอสโปซิโต

Caesars Palace Race and Sports Book เป็นหนึ่งในสถานที่ในตำนานในลาสเวกัสเพื่อชมและเดิมพันการแข่งขันกีฬาและเกมใหญ่ของฟุตบอลก็ไม่มีข้อยกเว้น ในปี 1986 Caesars Palace ได้ออกข้อเสนอการเดิมพัน (prop) ให้แขกสามารถเดิมพันกับความน่าจะเป็นของ William “The ตู้เย็น” Perry ที่ทำคะแนนได้ทัชดาวน์ เหลือเวลาอีกเพียงสามนาทีในไตรมาสที่สาม เพอร์รีรับแฮนด์ออฟจากควอเตอร์แรกและพุ่งเข้าสู่โซนท้าย สร้างประวัติศาสตร์

“การเดิมพันนั้นช่วยกระตุ้นการเดิมพันที่ Caesars Palace ในวันนี้” Esposito กล่าว “แทนที่จะเป็นเพียงการเดิมพันเสามาตรฐานที่เคยมีให้สำหรับเกมเช่นการโยนเหรียญหรือแต้มแรก ตอนนี้แขกของเรามีการเดิมพันเสาที่ไม่ซ้ำกันเกือบ 200 รายการให้เลือก สาเหตุหลักมาจากความตื่นเต้นที่การเดิมพันเสาหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว .”

ผู้ประกอบธุรกิจเกม “บิ๊กซิก” สิ้นสุดปี 2548 ด้วยผลกำไรทำลายสถิติเกือบสองเท่าจากปีที่แล้ว ต้องขอบคุณความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันหยุดพักผ่อนในลาสเวกัสและการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดสองแห่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิเคราะห์กล่าวในสัปดาห์นี้

ด้วยบริษัทเกมที่จะเริ่มรายงานรายได้ประจำไตรมาสที่สี่และประจำปีในสัปดาห์หน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้สุทธิรวมสำหรับบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดหกแห่งในเนวาดาจะเพิ่มขึ้นในปี 2548 เป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 92.3% จาก 884 ล้านดอลลาร์ในปี 2547 .

บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ ได้แก่ MGM Mirage, Harrah’s Entertainment, Las Vegas Sands, Wynn Resorts, Boyd Gaming Corp. และ Station Casinos

Marc Falcone นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank กล่าวว่าปัจจัยหลายประการรวมกันเพื่อขับเคลื่อนสถิติของภาคส่วน: ธุรกิจการประชุมที่ทะยานขึ้น การควบรวมกิจการเกมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การเปิด Wynn Las Vegas และการเร่งความเร็วของการเล่นเกมในมาเก๊า

“ลาสเวกัสเป็นสถานที่พักผ่อนชั้นนำแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือ และคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ เช่น Disney World, New York City และ San Francisco” Falcone กล่าว

และแม้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระอาจลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่การเติบโตของธุรกิจการประชุมของเมืองยังคงสร้างความสับสนให้กับผู้เชี่ยวชาญ เขากล่าว

Brian Gordon หุ้นส่วนใน Applied Analysis ที่ปรึกษาทางการเงินในลาสเวกัสกล่าวว่าปี 2548 เป็นปีแห่งแบนเนอร์สำหรับอุตสาหกรรมเกม แม้จะเปรียบเทียบกับการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่แล้ว

Wynn Las Vegas ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน ได้รับความสนใจระดับชาติและดึงดูดผู้เยี่ยมชมรายใหม่ๆ มายังลาสเวกัส เขากล่าว

นอกจากนี้ ความพยายามทางการตลาดและการสร้างแบรนด์สำหรับลาสเวกัสในฐานะจุดหมายปลายทาง การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงปลายปี ล้วนเพิ่มความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเมืองในฐานะสถานที่ท่องเที่ยว

“ปัจจัยเหล่านี้ เมื่อรวมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับธุรกิจการประชุมซึ่งมีการขยายไปทั่วหลังคา” กอร์ดอนกล่าว

อุตสาหกรรมเกมยังจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดของร่างกายที่คาดการณ์ไว้มากเมื่อนโยบายการประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของรายได้ที่สูญเสียไปและการสร้างใหม่หลังจากพายุเฮอริเคนทำลายล้างอุตสาหกรรมการเล่นเกมในคาบสมุทรกัลฟ์

นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัท Big Six จะรายงานว่ากระแสเงินสดประจำปี หรือรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา ภาษี และค่าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 65.3% เป็น 5.9 พันล้านดอลลาร์ และรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 51.2% เป็น 19.2 พันล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2548 รายได้สุทธิรวมเพิ่มขึ้นเป็น 379.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 67.2% จาก 227 ล้านดอลลาร์ในปี 2547 นักวิเคราะห์กล่าว

บริษัทต่างๆ คาดว่าจะรายงานว่ากระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 59.6% เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ และรายรับรวมนั้นเพิ่มขึ้น 52% เป็น 5.2 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์กล่าว

การตีความข้อมูลมีความซับซ้อนจากการควบรวมกิจการของ Harrah’s กับ Caesars Entertainment และ MGM Mirage กับ Mandalay Resort Group ในปีที่แล้ว ภาพนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยการขายกิจการทั้งสองบริษัทที่ทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่อต้านการผูกขาดที่ควบคุมการควบรวมกิจการ

กอร์ดอนกล่าวว่ากลุ่มโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MGM Mirage และ Harrah’s ยังปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านประสิทธิภาพที่เป็นไปได้จากการควบรวมกิจการ

อย่างไรก็ตาม ฟอลคอนเตือนว่าแม้ว่า MGM Mirage จะเริ่มเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพในไตรมาสที่สี่ซึ่งน่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2549 แต่ Harrah’s ยังไม่ได้สร้างการทำงานร่วมกันจากการซื้อกิจการของ Caesars

การรวมกิจการยังเปลี่ยนการแต่งหน้าของบิ๊กซิกส์ด้วยการนำ Las Vegas Sands เจ้าของ The Venetian และ Wynn Resorts เจ้าของ Wynn Las Vegas เข้ามาเป็นครั้งแรก พวกเขาแทนที่มัณฑะเลย์รีสอร์ทและซีซาร์

นักวิเคราะห์กล่าวว่า Penn National ซึ่งเป็นบริษัทเกมรายใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในลาสเวกัสก็มีการเติบโตอย่างมากเช่นกัน โดยมีรายได้สุทธิในปี 2548 อยู่ที่ 128.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.1% จาก 86.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2547 พวกเขาคาดว่าบริษัทจะรายงานรายได้สุทธิ 36.9 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ เพิ่มขึ้น 79.6% จาก 20.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2547

University of Nevada ศาสตราจารย์ สมัคร NOVA88 Bill Thompson ในลาสเวกัส ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเกม ใช้ Penn National ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนและการดำเนินงานสล็อตสนามแข่งในหลายรัฐ เพื่อแสดงให้เห็นจุดที่การเติบโตของเกมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ลาสเวกัส เขาตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทต่างๆ ต่างจับตามองกิจการเกมในเพนซิลเวเนีย แคนซัสซิตี้ และที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ในระดับนานาชาติ ธอมป์สันยังมองเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการเล่นเกมในสิงคโปร์ มาเก๊า อังกฤษ สโลวีเนีย และสเปน

“การขยายตัวเป็นจังหวะที่นี่ ที่นั่น และทุกหนทุกแห่ง” เขากล่าวพร้อมเตือนว่าลาสเวกัสไม่เคยประสบกับ “การล่มสลายของคาสิโน” แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้

“บางทีเราควรวางแผนไว้ 20 ปีว่าเมื่อเบบี้บูมเมอร์อายุน้อยกว่าจะมีอายุมากกว่า 70 ปี และไม่อยากเล่นเวกัสอีกต่อไป” เขากล่าว LOS ANGELES – (PRESS RELEASE) — World Poker Tour ประกาศในวันนี้ว่า Mandalay Bay Resort & Casino ในลาสเวกัสได้เข้าร่วมบัญชีรายชื่อโฮสต์คาสิโนสำหรับกิจกรรมใหม่ที่จะจัดขึ้นเป็นจุดที่สองของปฏิทิน Season V การแข่งขันโป๊กเกอร์มั ณ ฑะเลย์เบย์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-8 มิถุนายน จะกลายเป็นงานใหญ่ครั้งต่อไปในทัวร์ 17 สต็อปของ WPT ซึ่งมีการเล่นโป๊กเกอร์ที่น่าตื่นเต้นที่รีสอร์ทและห้องไพ่ที่สวยงาม สง่างาม และได้รับการยกย่องอย่างสูง โลก. ในซีซันที่ 5 WPT คาดว่าจะเกินเครื่องหมายไตรมาสพันล้านดอลลาร์ในเงินรางวัล!

Steve Lipscomb ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง WPT Enterprises, Inc. (Nasdaq: WPTE) กล่าวว่า “สิ่งนี้ยังคงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของเรากับตระกูล MGM MIRAGE ของคาสิโนรีสอร์ทปลายทาง” เราทำแต้มสามแต้มกับมันดาเลย์ เบย์ เดอะ มิราจ และเบลลาจิโอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ลาสเวกัสมีให้”

มัณฑะเลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ คาสิโน เป็นรีสอร์ทธีมเมืองร้อนที่ร่มรื่น ห้องและห้องสวีทของไซต์มีทั้งหมด 3,644 ห้อง รวมถึงห้องพัก 424 ห้องที่บริหารจัดการโดย Four Seasons Hotels and Resorts ที่พักยังมีร้านอาหาร House of Blues ห้องแสดงคอนเสิร์ต และห้องธีม House of Blues มากกว่า 100 ห้อง ซึ่งตกแต่งในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ House of Blues มีชื่อเสียง อ่าวมัณฑะเลย์ได้รับรางวัล AAA Four Diamond Award อันทรงเกียรติ และมีร้านอาหาร AAA Four Diamond สองแห่ง ได้แก่ Aureole และ 3950 ศูนย์การประชุม Mandalay Bay ทำให้พื้นที่การประชุมทั้งหมดมีพื้นที่เกือบ 1.5 ล้านตารางฟุต และเป็นศูนย์การประชุมที่ใหญ่ที่สุดบน Las Vegas Strip แบรนด์ต่างๆ ของอ่าวมัณฑะเลย์ ได้แก่ THEhotel ซึ่งเป็นโรงแรมห้องสวีททั้งหมดที่มีห้องสวีทแบบหนึ่งห้องนอนสุดหรู 1,117 ห้องและ Mandalay Place ซึ่งรวบรวมร้านบูติกและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ 41 แห่ง

ในการพัฒนาใหม่อื่น ๆ Foxwoods Resort Casino หลังจากจัดกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ WPT จะขยายการมีส่วนร่วมกับทัวร์โดยการจัดงานฤดูใบไม้ผลิใหม่เพื่อเติมเต็ม World Poker Finals ในฤดูใบไม้ร่วง Foxwoods’ Poker Classic จะถ่ายทำในซีซั่นที่ 4 วันที่ 6-9 เมษายน

Foxwoods ‘Poker Classic จะแทนที่ PartyPoker Million ในปฏิทิน WPT หลังจากหลายฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมร่วมกันซึ่ง WPT ช่วยสร้างการรับรู้ในระดับสากลสำหรับเว็บไซต์ออนไลน์ที่โดดเด่นในขณะนี้ WPT จะลาก่อนทั้ง PartyPoker และ Ultimate Bet

Lipscomb อธิบาย: “เราได้ดำเนินการอย่างดีกับทั้งสองบริษัท แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปตั้งแต่เราเลือกที่จะเปิดตัว WPTonline.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกมต่างประเทศของเราเอง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ออกทัวร์อีกต่อไป แต่เรายังคงสำรวจอนาคตต่อไป โอกาสกับทั้งสององค์กรนี้”

ในการประกาศปฏิทิน Season V แบบเต็มของ WPT ผู้เล่นโป๊กเกอร์อาจเริ่มวางแผนตารางการแข่งขันและยิงเงินรางวัล 100 ล้านดอลลาร์เพื่อคว้า World Poker Tour ทัวร์พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็เล่นได้ ใครๆ ก็ชนะได้” .” ในเวลาเพียงสี่ปี WPT ได้เปลี่ยนโป๊กเกอร์ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในอาชีพสำหรับนักกอล์ฟมืออาชีพ เช่นเดียวกับผู้เล่นใน PGA ในขณะที่ยังช่วยให้ผู้มาใหม่ได้รับเงินรางวัลประมาณ 200 ล้านดอลลาร์จากการเล่นโลดโผนสี่ฤดูกาลของ WPT ด้วยการประกาศวันเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ ดาวเทียมจะสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

เวิลด์โป๊กเกอร์ทัวร์จะนำเสนอกิจกรรมในปารีสอีกครั้งและรายชื่อจุดหมายปลายทางของสหรัฐฯ ฤดูกาลที่ 5 เริ่มต้นและสิ้นสุดในลาสเวกัส โดยเริ่มด้วย The Mirage Poker Showdown 14 พฤษภาคม 2549 ที่ The Mirage และสิ้นสุดในวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่ Bellagio สำหรับการแข่งขัน WPT World Championship ที่น่าตื่นเต้นและมีชื่อเสียงมาก

ผู้อ่านจำนวนมากถูกถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่ใครจะยอมจ่ายเงิน 500,000 ดอลลาร์สำหรับยูนิตเล็กๆ ซึ่งอาจ 600 ตารางฟุต ในโรงแรมคอนโดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือเสนอในลาสเวกัส นอกจากนั้น ยูนิตที่คล้ายกันมีราคา 1,000 ดอลลาร์ต่อตารางฟุตในแมนฮัตตันหรือไมอามี่ นักบัญชียังกล่าวว่ามันสมเหตุสมผลมาก

แน่นอนว่ามันสมเหตุสมผลสำหรับนักพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาขาดเงิน 1 พันล้านดอลลาร์บวกกับการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ พวกเขาสามารถหารายได้จากการขายยูนิตเพื่อจ่ายค่าก่อสร้าง และทำกำไรจากการให้บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คาสิโน ร้านอาหาร ร้านค้าและการแสดง

นอกจากนี้ยังอาจสมเหตุสมผลสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้บริหารและองค์กร

แต่ผู้อ่านต่างสงสัยเกี่ยวกับชายหญิงตามท้องถนน คนชอบเรา ยกเว้นว่าพวกเขามีเงินสดฟรีสำหรับการลงทุนครั้งใหม่ นี่คือจุดที่เลขคณิตออกมาดี

แน่นอนว่าผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการเข้าพักและการแบ่งค่าเช่า ในลาสเวกัส อัตราการเข้าพักเข้าใกล้ 100 เปอร์เซ็นต์ และส่วนแบ่งรายได้ค่าเช่าของผู้ซื้อสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 30 เปอร์เซ็นต์ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น คอนโดมิเนียมของโรงแรมแห่งหนึ่งมีราคา 500,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ด้านล่างสุดของตลาดปัจจุบัน นั่นอาจทำให้ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่าย 29,695 ดอลลาร์ในการชำระเงินจำนองรายปีโดยดาวน์ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์ในการจำนองมาตรฐาน 30 ปีที่ 6.3%

ที่ดูเหมือนแพ่ง แต่อยู่กับเรา

ผู้ซื้อควรได้รับรายได้ค่าเช่า 45,000 ดอลลาร์ หากเจ้าของรับ 50% ของห้องที่เช่า 300 คืนต่อปีที่ 300 ดอลลาร์ต่อคืน น้อยกว่า 9,000 ดอลลาร์ หรือ 750 ดอลลาร์ต่อเดือน นั่นคือผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 6.4 ต่อปี

บวกกับการใช้ส่วนตัวของผู้ซื้อคอนโดโรงแรมเป็นเวลา 65 คืนหรือสองเดือนต่อปี จะมีมูลค่า 19,500 เหรียญสหรัฐในการออมในช่วงวันหยุดหรือผู้ซื้อจะได้รับรายได้ค่าเช่าหากเช่าห้องชุด

ผลตอบแทนรวมที่สัญญาไว้ที่ 28.5 เปอร์เซ็นต์นั้นดีกว่าการลงทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั่วไป

ข้อดีเพิ่มเติมคืออสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสอาจยังคงแข็งค่า แม้ว่านักบัญชีจะเตือนไม่ให้รวมการประมาณการในการวิเคราะห์ทางการเงินส่วนบุคคลก็ตาม

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการเติมห้องเหล่านั้นทั้งหมดในราคา 300 ดอลลาร์ต่อคืน หากราคาห้องพักลดต่ำลง ผลกำไรก็อาจหายไป

แต่ด้วย Stardust หอคอย Tropicana และ Circus-Circus ทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะออกจากตลาดเช่นเดียวกับ Boardwalk เมื่อเร็ว ๆ นี้อัตรามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าการดำน้ำ

คำถามใหญ่สำหรับผู้บริโภคคือเงินดาวน์ที่หนักหนาสาหัส ซึ่งดูเหมือนว่านักลงทุนจำนวนมากจะรับมือได้

คำถามสำคัญสำหรับตลาดคือศรัทธาในลาสเวกัส – การบานสะพรั่งจะยังคงเพิ่มขึ้นหรือไม่ – และสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ดีเพียงพอสำหรับเศรษฐศาสตร์ที่จะสมเหตุสมผล

Gaming Wire Editor Rod Smith สามารถเข้าถึงได้ทางอีเมลที่ rsmith@ reviewjournal.com หรือทางโทรศัพท์ที่ 477-3893 ยิบรอลตาร์ – (PRESS RELEASE) — ที่นี่ไม่ใช่เมืองแคนซัสอีกต่อไป! นั่นคือสิ่งที่แซมและเจนิซ มาร์ชจะพูดในขณะที่เพลิดเพลินกับแสงแดดเขตร้อนในจาไมก้าและหมู่เกาะเคย์แมน หลังจากที่พวกเขาแต่ละคนชนะรายการแยกกันในวันเดียวกัน เอาชนะผู้เล่นหลายพันคนในเกมสองประเภทที่แตกต่างกันเพื่อชิงที่นั่งในPartyPoker Million V ล่องเรือ 19-26 มีนาคม บนเรือสำราญสุดหรู Westerdam ของ Holland America

แซม วัย 53 ปี และเจนิซ วัย 52 ปี แต่งงานกันมา 34 ปีแล้ว และเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์มของพวกเขาในเมืองโคลัมบัส รัฐแคนซัสอันห่างไกล Janice ผ่านเข้ารอบสำหรับทัวร์นาเมนต์ $55,000 ในวันที่ 9 มกราคม ผ่าน PartyBingo.com หลังจากชนะหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้เธออยู่ในอันดับต้นๆ ของกระดานผู้นำหลายพันคน แซมผ่านเข้ารอบในวันเดียวกันสำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์จำกัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเท็กซัส โฮ ลเอ็ม หลังจากลงทุนเพียง 5 ดอลลาร์! ทั้งสองจะได้รับแพ็คเกจมูลค่า 13,500 เหรียญสหรัฐต่อคนสำหรับสองคน ดังนั้นพวกเขาจะพาสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาไปอีก

ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ Marsh ประสบความสำเร็จในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่บ้านระหว่างกัน

“เจนิซเล่นบิงโกบ่อยมาก และฉันก็เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้ทุกเมื่อที่เอาเธอออกจากคอมพิวเตอร์!” แซม ทนายความท้องถิ่นกล่าว “เจนิซได้รับโทรศัพท์ในตอนเช้าว่าเธอได้ที่นั่งบนเรือสำราญ และฉันพูดกับเธอว่า ‘ฉันจะคว้าตำแหน่งนั้นด้วย’ ”

ในคืนนั้น แซมที่ตื่นเต้นเร้าใจได้ปลุกเจนิซเพื่อบอกเธอว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาโทรหาลูกสาวเชลลีย์และสามีฮีธซึ่งอาศัยอยู่ในอาร์คันซอเพื่อเชิญพวกเขาขึ้นเรือ

“ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรามาก่อน” เจนิซกล่าว “ฉันรอไม่ไหวแล้ว มันไม่จริงหรอก เราล่องเรือสำราญรอบทะเลแคริบเบียนในปี 1996 แต่อย่างอื่นเรายังไม่เคยไปต่างประเทศและไม่เคยใช้หนังสือเดินทางของเราเลย วันหยุดในฝันของฉันคือการพาครอบครัวไปล่องเรือ”

Janice ผู้ซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็นคนที่คลั่งไคล้การเล่นบิงโกอย่างแท้จริง เล่นออนไลน์มาตั้งแต่ตุลาคม 2547 “ฉันชอบความจริงที่ว่าคุณสามารถแชทกับผู้คนทางออนไลน์และได้เพื่อนที่ดีจริงๆ ผ่านการเล่นบิงโกออนไลน์ ฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ . ฉันเล่นทุกวัน ”

ในทางตรงกันข้าม สามีแซม เล่นออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 ไม่ค่อยเล่นโป๊กเกอร์บ่อยนัก “ฉันจั๊กจี้ตายด้วยการชนะ ฉันไม่ได้ให้คะแนนตัวเองมากเท่ากับผู้เล่น แต่เท่าที่ฉันเห็น ฉันจะเล่นเกมเดียวที่คุณสามารถเล่นอย่างมืออาชีพและมีโอกาสชนะ ฉันตั้งเป้าที่จะจดจ่อและหวังว่าฉันจะโชคดีหน่อย” เขากล่าว

Warren Lush โฆษกของ PartyPoker.com กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่มีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันในวันเดียวกัน และเราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับพวกเขาบนเรือเป็นอย่างมาก”

“บางคนโชคดีกว่าคนอื่น แต่ปกติไม่ใช่เรา!” บันทึก Janice “ด้วยเงินหลายล้านเหรียญที่พร้อมจะคว้า มันเป็นคำถามว่าโชคของเราจะยืนยาวได้นานแค่ไหน! ”

PartyPoker.com เปิดตัวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นห้องโป๊กเกอร์แบบผู้เล่นหลายคนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสภาพแวดล้อมในการเล่นโป๊กเกอร์ที่ปลอดภัย ปลอดภัย และเป็นมิตร ด้วยผู้ใช้ที่พึงพอใจหลายล้านคน PartyPoker.com เป็นผู้นำตลาดในตลาดเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว PartyPoker.com ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยรัฐบาลยิบรอลตาร์ บริษัทแม่ PartyGaming Plc (LSE: PRTY) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

นิวยอร์ก – (PRESS RELEASE) — Scientific Games Corporation (Nasdaq: SGMS) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะซื้อ The Global Draw, Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางแห่ง ในสหราชอาณาจักร Global Draw เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของเทอร์มินัลและระบบการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ และระบบการเดิมพันกีฬาแบบโต้ตอบ Global Draw กำลังเริ่มขยายการกำหนดศูนย์กลาง ระบบอัตราต่อรองคงที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดลอตเตอรีวิดีโอของยุโรป

หนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพันระบุราคาซื้อล่วงหน้าประมาณ 183 ล้านดอลลาร์ บวกกับรายได้ที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นฝ่ายขายและทีมผู้บริหารที่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพทางการเงินในอนาคตของธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะปิดตัวลงภายในไตรมาสแรกของปี 2549 ในปีงบประมาณ 2547 ช่วงเวลาล่าสุดสำหรับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว การดำเนินการด้านเกมและการพนันในสหราชอาณาจักรของ Global Draw มีรายรับอยู่ที่ #32 ล้าน เกมวิทยาศาสตร์คาดว่าจะจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการผ่านการกู้ยืมร่วมกันภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่และหนี้ใหม่

Steve Frater กรรมการผู้จัดการของ Global Draw กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับ Scientific Games เพื่อพัฒนาธุรกิจ VLT ของยุโรป และเพื่อพัฒนาตำแหน่งของเราในตลาดการพนันและเกมในสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น เกมวิทยาศาสตร์สามารถให้บริการได้ เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญของเราที่ประเมินค่าไม่ได้ในการขยายธุรกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีของเราเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ Science Games ได้แสดงความมั่นใจอย่างมากในทีมผู้บริหารและกลยุทธ์ของเรา ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเราผ่านทาง รายได้ทำให้ทีมมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งที่จะยังคงมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวสิ่งนี้ควรทำให้ลูกค้าปัจจุบันของเรามั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของเราจะได้รับการจัดการตามปกติ แต่ด้วยการสนับสนุนและทรัพยากรของผู้ให้บริการเกมและลอตเตอรีระดับโลก”

Walter Grubmuller ผู้ถือหุ้นฝ่ายขายกล่าวว่า “ผมประทับใจในความสามารถและวัฒนธรรมของเกม Scientific Games มาก ผมเชื่อว่าการแต่งงานครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสามารถของเราในการเป็นผู้นำในตลาดยุโรปที่กำลังพัฒนาอย่างมาก ผมตั้งตารอที่จะได้เป็นพันธมิตรกับ เกมส์วิทยาศาสตร์”

Lorne Weil ประธานและ CEO ของ Scientific Games กล่าวว่า “Walter, Steve และทีมงานของพวกเขาได้ทำงานที่โดดเด่นในการสร้างธุรกิจเกมชั้นนำในสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรป Global Draw จะทำให้เรามีแพลตฟอร์มสำหรับการเร่งการมีส่วนร่วมของเราในการเดิมพันกีฬาและวิดีโอ ธุรกิจลอตเตอรีทั่วโลก ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับสตีฟและทีมงานของเขา ร่วมกับทีมที่มีอยู่ของเรา เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตนี้” ธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่มีผลผูกพัน และเงื่อนไขอื่นๆ

วอลลิงฟอร์ด, คอนเนตทิคัต – (PRESS RELEASE) — TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT) ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ชั้นนำด้านธุรกรรมสำหรับลูกค้าทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ขยายข้อตกลงสำหรับ Eurocoin เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนบริการแต่เพียงผู้เดียว สำหรับตลาดเกมและคาสิโนในยุโรปและแอฟริกา ภายใต้ข้อตกลงนี้ Eurocoin จะจำหน่ายเครื่องพิมพ์เกมของ TransAct จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552

Bart C. Shuldman ประธาน ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TransAct Technologies กล่าวว่า “ยอดขายเกมในต่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2548 โดยได้แรงหนุนหลักจากการยอมรับเครื่องพิมพ์เกม Epic 950(TM) ของเราโดยผู้ผลิตเกมและผู้ให้บริการใน Ticket ในตลาด Ticket Out เรายังได้รับความสนใจจาก Epic 630(TM) และเครื่องพิมพ์ใหม่ของเราที่เราเพิ่งเปิดตัว

นั่นคือเครื่องพิมพ์ Epic 430(TM) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โอกาสในการเล่นเกมนอกสถานที่ เช่น Amusements with Prizes (AWP) ) และ Skills with Prizes (SWP) ที่พบในผับในสหราชอาณาจักร Video Lottery Terminals (VLT) และ Fixed Odds Betting Terminals (FOBT) ที่พบในร้านพนันในสหราชอาณาจักรและทั่วยุโรป Eurocoin เป็นพันธมิตรด้านการขายที่แข็งแกร่งและมี ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในตลาดเกมต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและแอฟริกาด้วยขนาดของตลาดเหล่านี้และความสำเร็จที่เราได้บรรลุร่วมกันแล้ว เห็นได้ชัดว่าทั้งสองบริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุดในการขยายความร่วมมือของเรา”

Colin Veitch ผู้อำนวยการ Eurocoin กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายความสัมพันธ์ทางการค้าของเรากับ TransAct ในอีกสามปีข้างหน้า TransAct ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มที่แท้จริงในภาคส่วนส่วนประกอบเกมและการสนับสนุนในยุโรป และตลาดแอฟริกามีความโดดเด่น เมื่อร่วมมือกัน เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณธุรกิจที่ทำซ้ำจำนวนมากและคำสั่งซื้อใหม่เอี่ยมแสดงให้เห็นว่าในเครื่องพิมพ์ Epic 950(TM) เรามีผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่างแท้จริง Eurocoin มีความภูมิใจที่จะประกาศความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวกับเพื่อนร่วมงานของเราที่ TransAct”

Eurocoin ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 และเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำของยุโรปในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงและเกม บริษัทยังคงอยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของที่เป็นอิสระ Eurocoin จำหน่ายทั่วยุโรปและแอฟริกาจากสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรใกล้ลอนดอน และเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศ

นักพนันชาวออสเตรเลีย Joseph Hachem ทหารผ่านศึกสามปีของวงจรโป๊กเกอร์มืออาชีพ ใช้เวลาแปดวันในช่วง World Series of Poker ของฤดูร้อนปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการเล่น 14 ชั่วโมงที่โต๊ะชิงแชมป์รอบสุดท้าย เพื่อคว้าตำแหน่งสูงสุดของเกมและเงินรางวัล 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รางวัล.

ตัวแทนของผู้ผลิตวิดีโอเกมหลายรายไม่เคยใช้เวลาแม้แต่นาทีเดียวในการเล่นโป๊กเกอร์เพื่อแข่งขัน แต่ผู้ผลิตเหล่านั้นต้องใช้เวลาเพียงสามเดือนในการสร้างเงินล้านโดยการขายเกมคอนโซลในธีมโป๊กเกอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ความบันเทิงแบบมือถือ

มูลค่าของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ผลิตเกมกับ Harrah’s Entertainment สำหรับผลิตภัณฑ์ World Series of Poker ทำให้กระเป๋าเงินของ Hachem ดูเหมือนเพนนีแอน เต้

Activision ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายวิดีโอเกมในเมืองซานตา โมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย มียอดขายปลีกผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์มากกว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงสิ้นปี ซึ่งครอบคลุมวิดีโอเกมเกือบ 500,000 เกมสำหรับคอนโซลทั้งหมด แพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Microsoft Xbox, Sony PlayStation 2 และ Nintendo GameCube ตลอดจนเวอร์ชันซีดีรอมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่บ้านและ Sony PlayStation Portable

Sony ซึ่งผลิต PlayStation 2 เป็นบริษัทเดียวที่จัดอันดับยอดขายวิดีโอเกม บริษัทกล่าวว่า World Series of Poker เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 50 ในช่วงวันหยุด โดยขายเกมได้มากเป็นสองเท่าของการแข่งขันในทันทีอย่าง “World Championship Poker” และ “World Poker Tour”

วิดีโอเกมที่มียอดขายสูงสุดสำหรับ PlayStation 2 คือ “Star Wars: Battle Front II”

“โป๊กเกอร์เป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องจากการออกทีวีและ World Series of Poker เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุด” Steve Williams ผู้จัดการแบรนด์ Activision กล่าว “ยอดขายของ World Series of Poker เกินความคาดหมายของเรา”

เกมของ Activision มีราคา 29.99 ดอลลาร์สำหรับเวอร์ชันคอนโซล 39.99 ดอลลาร์สำหรับเวอร์ชัน PlayStation Portable และ 19.99 ดอลลาร์สำหรับเวอร์ชันซีดีรอม บริษัทไม่ได้คาดหวังว่าจะลดราคา

“เรามียอดขายที่มั่นคงและแม้กระทั่งหลังวันหยุด ยอดขายก็ยังไม่ลดลง” วิลเลียมส์กล่าว “นั่นน่าจะเกี่ยวข้องกับแบรนด์”

Activision ยังจำหน่ายเกมที่มี Tony Hawk ที่เล่นสเก็ตบอร์ดสุดขีดและเกมแนวทหาร “Call to Duty”

Mike Hickey นักวิเคราะห์หุ้นซึ่งติดตามอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของ Janco Partners ซึ่งตั้งอยู่ในเดนเวอร์กล่าวว่าเกม World Series of Poker ไม่ใช่ส่วนสำคัญในพอร์ตของ Activision ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดระดับชาติ Nasdaq อย่างไรก็ตาม เขาเรียกเกมดังกล่าวว่าผู้มีส่วนร่วมที่ดีในการสร้างรายได้ของบริษัท

“เกมนี้ไม่ใช่ชื่อที่โด่งดังในตลาดวิดีโอเกม แต่เท่าที่โป๊กเกอร์ดำเนินไป (World Series of Poker) เป็นชื่อที่คุณต้องการมี” Hickey กล่าว “Activision ทำได้ดีกับ Tony Hawk และ World Series of Poker เป็นเกมที่ดีที่ควรมีในระบบของพวกเขา”

ในขณะเดียวกัน Excalibur Electronics ในไมอามีมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตโป๊กเกอร์มากกว่า 50 รายการ Shane Samole ประธานบริษัทกล่าวว่า Excalibur ขายเกม Poker Texas Hold ’em แบบมือถือมากกว่า 1 ล้านเกมในราคา $19.95 ต่อเกมในช่วงวันหยุด

“ไม่มีคำถาม มันคือแบรนด์” Samole ซึ่งบริษัทจำหน่ายเกมอิเล็กทรอนิกส์กับแบรนด์ต่างๆ เช่น Monday Night Football กล่าว “ยอดขายของเกมนี้จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น”

Samole กล่าวว่าแฟน ๆ ที่ไม่ใช่โป๊กเกอร์รู้จักชื่อ World Series of Poker

“มีผู้ผลิตหลายสิบราย แต่ถ้าภรรยาซื้อของขวัญให้สามีของเธอ และเธอรู้ว่าเขาดู World Series of Poker เมื่อเธอเห็นโลโก้นั้น นั่นคือการซื้อที่เธอจะทำ” Samole กล่าว

Harrah’s ซึ่งซื้อ World Series of Poker อายุ 3 ทศวรรษในปี 2547 เมื่อดำเนินการ Binion’s ในช่วงเวลาสั้น ๆ มองว่าโอกาสในการออกใบอนุญาตเป็นหนทางในการขยายขอบเขตของเกม ในช่วงเวลาสั้นๆภาพลักษณ์ ของ World Series of Poker ได้เติบโตขึ้นผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ของ ESPN และความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโป๊กเกอร์โดยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์ระดับโลกที่มีตราสินค้าได้พัฒนารายได้ของตนเองเช่นกัน

ข้อตกลงการอนุญาตแต่ละฉบับจะแตกต่างกัน แต่ Harrah’s มักจะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้แบรนด์ บวกกับเปอร์เซ็นต์ของการขายปลีก

Ty Stewart ซึ่งใช้เวลาเจ็ดปีในฐานะผู้บริหารการตลาดกับ National Football League ก่อนเข้าร่วม Harrah’s ในเดือนกันยายนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพันธมิตร กล่าวว่าเขาไม่คิดว่าบริษัทจะถึงขีดจำกัดของศักยภาพของแบรนด์ World Series of Poker

ก่อนที่ Harrah จะเข้าสู่วงการ สิ่งของที่เป็นที่ต้องการของ World Series of Poker คือแจ็กเก็ตที่มีโลโก้ของงาน สินค้าเช่นหมวกและเสื้อเชิ้ตยังคงเป็นที่นิยม แต่การเติบโตในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในวิดีโอเกม

“เมื่อ Harrah ซื้อ World Series of Poker มันเป็นธุรกิจเริ่มต้นอายุ 36 ปี” สจ๊วตกล่าว “รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลประโยชน์สองประการที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างแบรนด์ มีศักยภาพที่ไม่ได้ใช้อย่างมากกับแบรนด์ที่เราเพิ่งเริ่มต้น”