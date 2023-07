สมัคร MAXBET บริการเกมรายอื่นจ่าย

สมัคร MAXBET Spelinspektionen หน่วยงานด้านการเล่นเกมของสวีเดนกล่าวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าจะใช้แนวทางที่ผ่อนคลายในการเล่นเกมออนไลน์ แต่ก็ยังคาดหวังให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินเป็นสิ่งจำเป็น และผู้ควบคุมกำลังดำเนินการหลังจากสามบริษัท รวมถึง Kindred ที่ไม่ปฏิบัติตาม

มุมมองของ Gamla Stan Old Town จาก Harbour of Stockholm, Sweden ผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศได้ปรับผู้ให้บริการเกมสามรายสำหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน (ภาพ: ทัวร์ทราฟัลการ์)

Spelinspektionen ได้ให้ Spooniker LTD ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Kindred เสียค่าปรับ 10.9 ล้าน SEK (1.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับข้อบกพร่อง AML เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าปวดหัวสำหรับยักษ์ใหญ่วงการเกม ซึ่งอาจต้องเจอค่าปรับเป็นตัวเลขแปดหลักในนอร์เวย์

Kindred ยอมรับความล้มเหลวในการแถลงข่าว เสริมว่าได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานแล้ว แต่กำลังพิจารณาอุทธรณ์ค่าปรับ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2021 Spelinspektionen เริ่มกำกับดูแลบริษัท Spooniker เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการในพระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (พระราชบัญญัติการฟอกเงิน) อย่างไร เจ้าหน้าที่ระบุว่า Spooniker ละเมิดหลายจุด

นอกจากจะไม่ปฏิบัติตามนโยบาย AML พื้นฐานอย่างถูกต้องแล้ว Spooniker ซึ่งดำเนินการ bingo.se, Unibet.se และอื่นๆ ยังล้มเหลวในการสนับสนุนขั้นตอนExtended Due Diligence ของสวีเดน ซึ่งรวมถึงการไม่รับประกันว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะแสดงหลักฐานเพื่อแสดงความสามารถทางการเงินในการเดิมพัน

เป็นผลให้ตัวควบคุมตีด้วยค่าปรับขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม Kindred ย้ำว่าได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานก่อนที่ Spelinspektionen จะดำเนินการ

จากนี้ไป ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงของ Spooniker จะต้องได้รับการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงที่ลึกขึ้นในลูกค้าบางราย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายและความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมด ตลอดจนการตรวจสอบประเภทของการชำระเงินที่ลูกค้าใช้

Spooniker ปฏิบัติตามข้อผูกพันแล้ว และเริ่มให้การประเมินความเสี่ยงของลูกค้ามากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังให้ธุรกรรมที่น่าสงสัยมากขึ้น (STR) แก่ตำรวจการเงิน ซึ่งอำนวยความสะดวกโดยทีม AML ที่ใหญ่ขึ้น

อีกสองแบรนด์ได้รับคำเตือนและค่าปรับสำหรับความล้มเหลวของ AML ATG ได้รับค่าปรับ 6 ล้านโครนสวีเดน (572,400 เหรียญสหรัฐ) และพินเบทได้รับค่าปรับ 1 ครั้งเป็นเงิน 2 ล้านโครนสวีเดน (190,600 เหรียญสหรัฐ)

ผู้กระทำความผิดซ้ำ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรนด์ Spooniker ของ Kindred ประสบปัญหาในสวีเดน ในปี 2020 หลังจากการตรวจสอบในปีที่แล้ว Spelinspektionen ได้ปรับเงินจำนวน 100 ล้านโครนสวีเดน (9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการเสนอโบนัสและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใบอนุญาต

Kindred ยื่นอุทธรณ์เช่นกัน เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าข้อเสนอเสริมนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่ากลไกในเกมที่ไม่ถือเป็นตัวเลือกการเล่นเกมแบบสแตนด์อโลน ชนะโดยศาลปกครองให้หยุดพักเมื่อปีที่แล้ว

ศาลรับทราบว่า Kindred ละเมิดกฎการเล่นเกมของสวีเดน แต่ตัดสินว่าค่าปรับไม่สมเหตุสมผล ส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 50 ล้านโครนสวีเดน (4.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิม

Kindred ซึ่งเพิ่งจัดการประชุมการพนันอย่างยั่งยืนในสวีเดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้รับการบรรเทาอย่างเต็มที่ในข้อพิพาทอื่นกับทางการสวีเดน ศาลอุทธรณ์ตัดสินเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าบริษัทไม่ได้ละเมิดวงเงินเงินฝากที่เกิดจากโควิด-19 ของประเทศ ซึ่งอาจมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

มาเก๊าหกหรือที่รู้จักในชื่อ บริษัท คาสิโนปัจจุบันหกแห่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกมแห่งโชคลาภในเขตปกครองพิเศษของจีน (SAR) ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะชั่วคราวของช่วงการประมูลการแข่งขันของวงล้อม

ผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊าออกใบอนุญาตที่ไม่ใช่เกมของจีน

โลโก้ของผู้ให้บริการคาสิโนหกรายที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจในมาเก๊า เขตปกครองพิเศษของจีนประกาศในวันนี้ว่า บริษัททั้งหกแห่งจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนต่อไปได้จนถึงปี 2033 เป็นอย่างน้อย (ภาพ: Casino.org )

ใบอนุญาตคาสิโนมาเก๊าสำหรับบริษัทสาขาในจีนของ Las Vegas Sands, Wynn Resorts และ MGM Resorts รวมถึง Melco Resorts, Galaxy Entertainment และ SJM Resorts ในจีนจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปี 2565 หลังจากมีอายุ 20 ปี เขตบริหารพิเศษของจีนซึ่งคาดว่าจะออกสัมปทานใหม่ให้กับบริษัททั้งหก ทำให้เป็นทางการในเช้าวันนี้โดยการประกาศหน่วยงานเหล่านั้นเป็นผู้ชนะใบอนุญาตการเล่นเกมหกใบที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2033

ทำไมหกบริษัทนี้ถึงถูกเลือก? รัฐบาลได้เลือกบริษัททั้งหกนี้ตามกฎหมาย และคณะกรรมการประมูลตามกฎหมาย มุ่งเน้นไปที่แผนความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขนี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล” รัฐมนตรีกระทรวงการบริหารและความยุติธรรมของมาเก๊าเปิดเผย อังเดร ชอง เวง ชอน.

ด้วยความคาดหวังอย่างมากของมาเก๊าที่จะรักษาสถานะเดิมกับผู้ให้บริการเกมครึ่งโหลในปัจจุบัน ช่วงเวลาการประมูลแบบเปิดของภูมิภาคจึงดึงดูดบุคคลภายนอกเพียงรายเดียว สนามมาจาก Genting Group ซึ่งตั้งอยู่ในมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทเกมและการบริการระดับโลกที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสหรัฐอเมริกาสำหรับคาสิโน Resorts World ในลาสเวกัสและนิวยอร์ก

Cheong กล่าวว่ารัฐบาลจะไม่เผยแพร่คะแนนที่บริษัทประมูลทั้ง 7 แห่งได้รับจากคณะกรรมการประกวดราคาในทันที เลขานุการไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่า Genting ได้รับการพิจารณาให้รวมตลาดอย่างจริงจังเพียงใด

รายละเอียดที่กำลังจะมาถึง

มาเก๊าได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ให้พยายามออกห่างจากเกมคาสิโน ปักกิ่งเชื่อว่าเงินทุนจำนวนมหาศาลจากแผ่นดินใหญ่ที่ไหลผ่านคาสิโนของมาเก๊าและกฎหมายภาษีที่เอื้ออำนวยของภูมิภาคนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน

Xi ได้สนับสนุนให้มาเก๊ายอมรับการพัฒนาที่ไม่ใช่เกม แผ่นดินใหญ่กำลังพยายามช่วยเหลือในภารกิจด้วยการพัฒนาการแลกเปลี่ยนพันธบัตรของมาเก๊า ซึ่งเริ่มในปลายปี 2020

มาเก๊ากำลังผ่านคำสั่งแผ่นดินใหญ่ไปยังคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต ภายใต้เงื่อนไขของสัมปทานใหม่ ใบอนุญาตการเล่นเกมแต่ละใบจะต้องลงทุนจำนวนหนึ่งในการอัปเดตที่ไม่ใช่เกมสำหรับรีสอร์ทของตน

“หกบริษัทที่ได้รับรางวัลชั่วคราวจะพัฒนาภาค nongaming และเกมสำหรับมาเก๊า พวกเขาได้ยื่นแผนทั้งหมดต่อรัฐบาลสำหรับการลงทุนในอนาคตแล้ว แต่ไม่สามารถประกาศรายละเอียดได้ในขั้นตอนนี้” Cheong อธิบาย

คาสิโนทั้งหกแห่งคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนร่วมกันระหว่าง 12.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 20 พันล้านดอลลาร์

ขั้นตอนถัดไป

มาเก๊าประกาศว่าผู้ประกอบการปัจจุบันทั้งหกรายเป็นผู้ชนะในรอบการออกใบอนุญาตปี 2566 เป็นข่าวสำคัญสำหรับนักลงทุนในหกบริษัท การประกาศดังกล่าวเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของแต่ละบริษัทในศูนย์กลางเกมของจีน และช่วยให้ผู้ถือหุ้นยังคงอดทนรอการฟื้นตัวของโควิด-19

เมื่อคาสิโนทั้งหกแห่งแจ้งว่าพวกเขาจะได้รับการต้อนรับในมาเก๊าต่อไป รัฐบาลท้องถิ่นจะสรุปสัญญากับแต่ละบริษัท เอกสารเหล่านั้นจะรวมถึงข้อกำหนดด้านเงินทุนของแต่ละบริษัทสำหรับโครงการที่ไม่ใช่เกม

Melco เป็นคนแรกที่ขอบคุณมาเก๊าสำหรับสัมปทานใหม่

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกและได้รับรางวัลชั่วคราวสำหรับสัมปทานในการดำเนินการเล่นเกมในมาเก๊า และขอขอบคุณรัฐบาลมาเก๊าสำหรับการดำเนินกระบวนการที่ราบรื่นและโปร่งใส เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนามาเก๊าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย” Lawrence Ho ประธานและซีอีโอของ Melco Resorts กล่าว

Ben Kieckhefer ซึ่งเป็นสมาชิกของ Nevada Gaming Commission ตั้งแต่ปีที่แล้ว กำลังย้ายหน่วยงานของรัฐไปที่สำนักงานของผู้ว่าการในเดือนมกราคม

คณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดา Ben Kieckhefer Joe Lombardo

อดีตวุฒิสมาชิกรัฐเนวาดา Ben Kieckhefer ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ Joe Lombardo ผู้ได้รับเลือกจากรัฐบาล ปัจจุบัน Kieckhefer ทำหน้าที่ใน Nevada Gaming Commission ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาดำรงตำแหน่งได้เพียงปีกว่าๆ (ภาพ: Reno Gazette-Journal )

Nevada Gov.-elect Joe Lombardo (R) ขับไล่ Gov. Steve Sisolak (D) ออกจากตำแหน่งในระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ นายอำเภอของ Clark County และตำรวจระดับสูงใน Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD) ชนะผู้ดำรงตำแหน่งประมาณ 15,400 เสียง

ลอมบาร์โดเป็นที่รู้จักกันดีนอกเนวาดาตอนใต้จากการเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายในการตอบโต้เหตุกราดยิงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2017 เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในวันที่ 2 มกราคม 2023 ลอมบาร์โดได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นผู้ว่าการคนที่ 31 ของเนวาดา พนักงานในสำนักงานของเขาและคนขวามือของเขาคือ Kieckhefer

เบ็นอุทิศชีวิตและอาชีพของเขาเพื่อรับใช้ชาวเนวาด้า และไม่มีใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับบทบาทนี้ไปกว่านี้อีกแล้ว” ลอมบาร์โดกล่าวในการแถลงข่าว “ผมรู้ว่าความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของ Ben ความซื่อสัตย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายที่กว้างขวางจะเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของเราใน Carson City”

Kieckhefer กล่าวว่าเขา “อ่อนน้อมถ่อมตน” จากการแต่งตั้งและมั่นใจว่า “การบริหารนี้จะนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สำหรับรัฐที่ยิ่งใหญ่ของเรา”

ทางออกของค่าคอมมิชชั่น

ในฐานะสมาชิกของ Nevada Gaming Commission 5 คนKieckhefer มีบทบาทสำคัญในหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดเกมที่ร่ำรวยที่สุดในโลก คณะกรรมาธิการกำกับดูแล Nevada Gaming Control Board (NGCB) และหน่วยงานกำกับดูแลมากมาย

Kieckhefer ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเมื่อปลายปีที่แล้วโดย Sisolak ก่อนเข้าร่วมหน่วยงานเกมของรัฐ เขาเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสภารัฐเนวาดาเป็นเวลาเกือบ 11 ปี

ตามชีวประวัติของ Nevada Gaming Commission Kieckhefer ให้ความสำคัญกับการดำรงตำแหน่งวุฒิสภาของรัฐส่วนใหญ่เกี่ยวกับงบประมาณและนโยบายภาษี เช่นเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว

Kieckhefer เป็นพรรครีพับลิกัน มีพื้นเพมาจากรัฐอิลลินอยส์ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย DePaul และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สปริงฟิลด์

Kieckhefer ทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ McDonald Carano บริษัทกฎหมายในรีโน นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการที่ Sierra Nevada University ในอินไคลน์ วิลเลจ

เมื่อ Kieckhefer เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ Lombardo ในช่วงต้นเดือนมกราคม เขาจะลาออกจาก Nevada Gaming Commission Lombardo จะได้รับมอบหมายให้ตั้งชื่อตัวแทนของเขา

ในขณะเดียวกัน Clark County และ LVMPD จะต้องระบุชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของ Lombardo

‘ผู้ว่าการศึกษา’

ลอมบาร์โดให้คำมั่นว่าจะเป็น “ผู้ว่าการด้านการศึกษา” ของเนวาดา โดยมีแนวคิดว่าเขาจะใช้เวลาทั้งวันในที่ทำงานเพื่อฟังชาวเนวาดาและเรียนรู้ว่าปัญหาใดที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชน

เราต้องละทิ้งความแตกต่างของเราและมารวมตัวกันในฐานะชาวเนวาดา” ลอมบาร์โดประกาศหลังจากชนะการเลือกตั้ง “ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหน หรือลงคะแนนให้ใคร ฉันพร้อมที่จะฟังคุณ ทำงานให้คุณ และได้รับความไว้วางใจจากคุณ”

แท็ก “ผู้ว่าการการศึกษา” ยังใช้กับการพัฒนาการศึกษาในรัฐซิลเวอร์ Lombardo กล่าวว่าเขาจะจัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มและโครงการต่างๆ ที่จะให้การศึกษาแก่นักเรียน K-12 ได้ดียิ่งขึ้น

กำลังจะปิดฉากปี 2022 ด้วยสถิติสูงสุด ในไตรมาสที่สาม กำไรสุทธิอยู่ที่ 23.7 ล้านยูโร (24.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งดีขึ้นอย่างมากจากผลขาดทุน 34.4 ล้านยูโร (35.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีที่แล้ว

คาสิโน Cirsa Valencia

คาสิโน Cirsa Valencia ของ Cirsa ในวาเลนเซีย ประเทศสเปนในตอนกลางคืน ผู้ให้บริการคาสิโนกำลังสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงในปีนี้ ซึ่งจะกระตุ้นแผนการขยายธุรกิจ (ภาพ: Cirsa)

รายงานทางการเงินล่าสุดของ Cirsa ระบุว่าบริษัทมีรายได้ 37.8 ล้านยูโร (39.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนของปีนี้ EBITDA ของบริษัท (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) อยู่ที่ 397.8 ล้านยูโร (412.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 89.2% มากกว่าปีที่แล้ว 89.2%

ในช่วงสามไตรมาสแรก ผู้ให้บริการเกมข้ามชาติที่ควบคุมโดย Blackstone Group มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 68.5% แตะ 1.24 พันล้านยูโร (1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นผลให้พร้อมที่จะสร้างพันธมิตรใหม่และค้นหาเป้าหมายการขยายตัวใหม่สำหรับปี 2566

การเอาชนะความทุกข์ยาก

เจ้าของคาสิโน Marbella ระบุว่าการปรับปรุงในผลลัพธ์เป็น “การดำเนินการที่ดีของแผนการดำเนินงานโดยหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน ในสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคและความทุกข์ยากทางภูมิรัฐศาสตร์”

นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19 บริษัทได้ปรับปรุงส่วนธุรกิจทั้งหมด สิ่งนี้เป็นไปตามการเปิดตลาดเกมโมร็อกโกอีกครั้งและการยกเลิกข้อจำกัดในเม็กซิโก

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังเกิดขึ้นแม้ว่ารัสเซียจะรุกรานยูเครนอย่างผิดกฎหมายและเกิดภาวะเงินเฟ้อในยุโรปก็ตาม Cirsa ย้ำว่าทั้งสงครามและการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพในยุโรปไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในละตินอเมริกาหรือโมร็อกโก ทั้งสองภูมิภาคนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้ ในขณะที่ยุโรปยังคงแสดงสัญญาแม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตาม

กลุ่มธุรกิจทั้งหมดของ Cirsa ได้ฟื้นตัวสู่ระดับก่อนโควิด-19 แล้วในแง่ของการสร้าง EBITDA นอกจากนี้ ภาคเกมออนไลน์ที่Sportium บริษัทลูกด้านการพนันกีฬา มีความโดดเด่นนั้น คิดเป็น 14.3% ของมูลค่าการซื้อขาย ในไตรมาสที่สอง หนังสือกีฬามีผลประกอบการที่ดีเพียง 8.8% ของผลประกอบการของบริษัท

แผนกคาสิโนของ Cirsa ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความพยายามในการฟื้นฟูหลังโควิด-19 และปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ในแนวทางเดียวกัน แผนกบิงโกยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านความภักดีของลูกค้าและการดำเนินการกู้คืน ตามข้อมูลของ Cirsa

Cirsa ซึ่งดำเนินการในเก้าประเทศ มีคาสิโน 150 แห่ง ห้องบิงโก 78 ห้อง ห้องเล่นเกม 248 ห้อง และจุดเดิมพันกีฬาประมาณ 3,000 จุด นอกจากนี้ยังดำเนินการเกมอาร์เคดในสเปนโดยมีเกมมากกว่า 82,500 เกม

จบสตรอง

Cirsa ใกล้จะเปิดตัวคาสิโนแห่งที่สามในเมืองแทนเจียร์ประเทศโมร็อกโก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แบรนด์ Sportium สามารถเข้าถึงตลาดเกมในอิตาลีได้เมื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ใน E-Play24 ส่วนหลังเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมีคาสิโน โป๊กเกอร์ การพนันกีฬา และอื่นๆ

การขยายตัวนี้ควบคู่ไปกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งในสิ้นปี 2565 จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้เพิ่มเงิน 425 ล้านยูโร (441.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านหุ้นกู้อาวุโส ซึ่งบางส่วนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายตัวด้วย

บริษัทจะรีไฟแนนซ์บางส่วนเป็นจำนวนเงิน 563 ล้านยูโร (584.73 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 พันธบัตรเหล่านี้จะจ่ายดอกเบี้ย 10.375% และจะครบกำหนดในปี 2027

วัย 29 ปีถูกจับกุมในสัปดาห์นี้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินการและเป็นเจ้าของห้องเล่นเกมที่ผิดกฎหมายในรัฐ Lone Star เขายอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่

สุจิบาบา ชาลามะลาเซตตี

Sujit Baba Chalamalasetty ภาพด้านบนในแก้วมัค เขาถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในเท็กซัส (ภาพ: สำนักงานนายอำเภอ Polk County)

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Sujit Baba Chalamalasetty แห่งเมือง Beaumont ถูกตั้งข้อหาครอบครองอุปกรณ์การเล่นการพนัน อุปกรณ์หรืออุปกรณ์การเล่นการพนัน การส่งเสริมการเล่นการพนัน และการดูแลสถานที่เล่นการพนัน ตามรายงานของสำนักงานนายอำเภอ Polk County

นักสืบท้องถิ่นได้สืบสวนห้องเล่นเกมผิดกฎหมายใน Leggett ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ก่อนที่จะเสนอคดีต่อผู้พิพากษาท้องถิ่นในเท็กซัส พวกเขากล่าวหาว่า ชาลามาลาเซ็ตตี เป็นผู้จัดการและเจ้าของการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การพนันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสด เจ้าหน้าที่กล่าว

เมื่อวันจันทร์ ผู้พิพากษาได้อนุมัติคำขอจากแผนกปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานนายอำเภอ Polk County สำหรับการจับกุมของ Chalamalasetty เมื่อวันพุธ ชาลามาลาเซ็ตตีมอบตัวที่สำนักงานนายอำเภอ คดีจะถูกส่งให้อัยการท้องถิ่น

ไบรอนลียงนายอำเภอ Polk County กล่าวว่าอาชญากรรมอื่น ๆ มักจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของสถานที่เล่นเกมที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้บางส่วน ได้แก่ การปล้นอาวุธ ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การโจรกรรม ยานพาหนะที่ถูกขโมย การลักขโมย การทำร้ายร่างกาย การก่อกวนทางอาญา และพฤติกรรมที่ไม่เป็นระเบียบ ลียงกล่าว

สำนักงานนายอำเภอโพลค์เคาน์ตี้ยังคงเฝ้าระวังในการตรวจสอบสถานประกอบการในลักษณะนี้ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเหล่านี้ ในความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมในพื้นที่เหล่านี้” ลียงกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้สนับสนุนเกมร่วมกัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ลียงกล่าวเสริม

Leggett อยู่ห่างจากฮูสตันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 83 ไมล์

Robbie Waterhouse มาจากบุคคลที่มีสายสัมพันธ์อันยาวนานกับอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์เหล่านั้นและประสบการณ์ของเขาไม่ได้ทำให้เขาหมดปัญหา เนื่องจากบริษัทรับพนันกีฬาของเขาประสบปัญหาจากหน่วยงานกำกับดูแล

ไกและร็อบบี วอเตอร์เฮาส์

Gai และ Robbie Waterhouse โพสท่าที่งาน Spring Racing Carnival ในออสเตรเลียเมื่อต้นปีนี้ เจ้ามือรับแทงกำลังเผชิญกับค่าปรับเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ารับเดิมพันจากนักพนันที่กีดกันตนเอง (ภาพ: ABTC)

ขณะนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) กำลังกำหนดเป้าหมายเจ้ามือรับแทงที่สั่งสมมานานเพื่อดำเนินคดี Liquor and Gaming NSW กล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมายการพนันและการแข่งรถ และต้องการให้เขาชดใช้ความผิดของเขา

บรรยากาศการเล่นเกมในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆ เป็นบรรยากาศที่เน้นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใด เห็นได้ชัดว่าชายวัย 67 ปีพลาดข้อความ ทำให้นักพนันที่แยกตัวออกไปเดิมพันต่อไป

ผู้กระทำความผิดซ้ำ

รัฐนิวเซาท์เวลส์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการเสนอสิ่งจูงใจหรือสิ่งจูงใจโดยชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งเหล่านี้กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านั้น วอเตอร์เฮาส์ ลูกชายของบิล วอเตอร์เฮาส์ เจ้ามือรับแทงพนันระดับตำนาน ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อกฎ

The Ageรายงานว่า Waterhouse ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกแบนจากการเดิมพัน กำลังพิจารณา 11 ข้อหาในคดีที่จะปรากฏตัวในศาลในไม่ช้า ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบุคคลเดียวกัน

ห้าข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสิ่งจูงใจให้กับนักพนันหลังจากที่เขาขอให้ปิดบัญชีของเขา อีกหกรายการสำหรับรับเดิมพันหลังจากที่เขาส่งคำขอ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของการเดิมพัน หากหน่วยงานกำกับดูแลชนะในศาล Waterhouse อาจต้องเสียค่าปรับสูงถึง 121,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (78.045 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Waterhouse มีปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแล เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เขาจ่ายค่าปรับ 4,500 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (2,902 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับการเสนอสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมาย

จุดโทษครั้งใหญ่ที่สุดของเขาเกิดขึ้นเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ในสิ่งที่เรียกว่า Fine Cotton Affair วอเตอร์เฮาส์ได้รับการแบน 14 ปีหลังจากการสอบสวนระบุว่าเขาวางเดิมพันในการแข่งม้าที่เขารู้ว่ามีการหลอกลวง

การแบนครอบคลุมเกือบทุกแทร็กทั่วโลก หลังจากการอุทธรณ์ การแบนกลายเป็นการระงับ และวอเตอร์เฮาส์กลับมาที่สนามแข่งและพื้นที่เดิมพันกีฬาในปี 2544

การกีดกันตนเองไม่ได้หมายถึงการกีดกัน

แนวคิดเรื่องการกีดกันตนเองควรตรงไปตรงมาและอธิบายตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการบางรายรู้สึกว่ากฎนี้ใช้ไม่ได้กับพวกเขา

นี่คือกรณีของ “มาร์ค” นักพนันที่ฟื้นตัวในออสเตรเลีย เขาถูกผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ที่ “กินสัตว์อื่น” โจมตีเพื่อส่งเอกสารส่งเสริมการขายถึงเขา แม้ว่าเขาจะเพิ่มชื่อของเขาในทะเบียนการกีดกันตนเองก็ตาม

เมื่อเร็วๆ นี้ มาร์คเข้าร่วมให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุท้องถิ่นABC Radio Hobartในแทสเมเนีย เขาอธิบายว่าเขาเสียเงิน 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (64,440 ดอลลาร์สหรัฐฯ) กับการพนันเป็นเวลาหลายปีก่อนที่เขาจะเลิกเล่น ตอนนี้ แม้จะพยายามหลายครั้ง แต่เขาก็ยังได้รับอีเมลส่งเสริมการขายและข้อความจากผู้ให้บริการ

ผู้ประกอบการทุกรายในออสเตรเลียสามารถลงทะเบียนการยกเว้นตัวเองได้ ตามข้อตกลงใบอนุญาต พวกเขาต้องตรวจสอบว่าชื่อในรายการไม่ได้สร้างบัญชีเดิมพันหรือการพนัน พวกเขายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อการแจกจ่ายทางการตลาดใดๆ

มีผู้ประกอบการอย่างน้อยหนึ่งรายนอกเหนือจากวอเตอร์เฮาส์ที่เพิกเฉยต่อกฎ มาร์คได้รับอีเมลส่งเสริมการขายจาก BetNation ซึ่งเป็นหนังสือกีฬาออนไลน์ที่เขาไม่เคยทำธุรกิจด้วย เพื่อเดิมพันในMelbourne Cup

ผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาต้องรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น BetNation มีใบอนุญาตใน Northern Territory ของออสเตรเลีย และ Northern Territory Racing Commission ได้ทำการสอบสวน มันเกือบจะส่งมอบค่าปรับอย่างแน่นอน