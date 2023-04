สมัคร MAXBET ซึ่งลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน

สมัคร MAXBET เนวาดาเป็นแบบสี่ต่อสี่ในปี 2562 แต่ไม่ใช่ในทิศทางที่ถูกต้อง

เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน รายได้จากการเล่นเกมลดลงในรัฐซิลเวอร์ ในเดือนเมษายน คาสิโนเก็บเงินได้เกือบ 936.5 ล้านดอลลาร์จากนักพนัน ลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์ ตามตัวเลขที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเมื่อวันพุธ

ใน Las Vegas Strip รายรับจากการเล่นเกมลดลง 3.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 481.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนเมษายน

ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2019 รายรับจากการเล่นเกมทั่วทั้งรัฐลดลง 1.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รายรับจากการเล่นเกม Strip ลดลง 3.3 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2019

นักวิเคราะห์เกมของ Deutsche Bank Carlo Santarelli เตือนว่าหมายเลข Strip อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในเดือนพฤษภาคม แม้จะมีการเปรียบเทียบปฏิทินที่ดีก็ตาม

การลดลงของรายรับ Strip ในเดือนเมษายนเกิดขึ้นแม้ว่าคาสิโนจะเก็บรายรับจากบาคาร่าได้ 66.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งแรกของเกมนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว การเดิมพันบาคาร่าเพิ่มขึ้น 16.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 639.5 ล้านดอลลาร์ แต่เปอร์เซ็นต์การถือครองนั้นน่าผิดหวังที่ 10.44 เปอร์เซ็นต์ นักวิเคราะห์อาวุโสของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม Michael Lawton กล่าว

อย่างไรก็ตาม รายรับจากเกมบนโต๊ะที่ไม่ใช่บาคาร่า – แครปส์ แบล็คแจ็ค และรูเล็ต – ลดลงเป็นเลขสองหลักที่บันทึกไว้ทั้งหมดในเดือนเมษายน รายรับจากสล็อตแมชชีนบน Strip เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

Steven Wieczynski นักวิเคราะห์ของ Stifel กล่าวว่า “ผลลัพธ์โดยรวมของ Strip นั้นค่อนข้างหลากหลายและน่าจะสะท้อนถึงผลกระทบบางอย่างจากการเปลี่ยนแปลงปฏิทินอีสเตอร์”

คาสิโนตลาดท้องถิ่นในลาสเวกัสมีเดือนที่ค่อนข้างคงที่และ Wieczynski ยังคงเป็นขาขึ้นในพื้นที่

“เรายังคงเชื่อว่าความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจท้องถิ่นของเวกัสทำให้กลุ่มคนท้องถิ่นในลาสเวกัสสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นที่เติบโตเกินขนาด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในภูมิภาคของสหรัฐฯ” เขากล่าว

ลอว์ตันกล่าวว่าเดือนเมษายนมีจุดสว่างทั่วรัฐทั้งบนสตริปและทางตอนใต้ของเนวาดา

การเดิมพันกีฬายังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการแข่งขันจากการดำเนินการเดิมพันกีฬาที่เพิ่งเปิดตัวในเจ็ดรัฐ รายรับจากการพนันกีฬาเพิ่มขึ้น 32.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 21.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การเดิมพันเพิ่มขึ้น 3.9 เปอร์เซ็นต์เป็น 328.1 ล้านดอลลาร์

ย่านดาวน์ทาวน์ของลาสเวกัสมีรายได้จากเกมเพิ่มขึ้น 2.1% เป็น 61.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนเมษายนและในช่วง 4 เดือนแรกของปี ตลาดเพิ่มขึ้น 2.8%

ในเนวาดาตอนเหนือ รายรับจากการเล่นเกมของ Reno เพิ่มขึ้น 3.2% เป็น 48.9 ล้านดอลลาร์ สิ้นสุดการลดลงสี่เดือนติดต่อกัน

“สภาพอากาศดีขึ้นในภูมิภาคนี้หลังจากส่งผลกระทบเชิงลบในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม” ซานตาเรลลีกล่าวในบันทึกการวิจัย

ถึงกระนั้น Reno ก็เป็นความผิดปกติในเนวาดาตอนเหนือในช่วงเดือนเมษายน รายรับจากการเล่นเกมลดลง 3.2 เปอร์เซ็นต์ใน Sparks, 16.1 เปอร์เซ็นต์ใน North Lake Tahoe และ 12.5 เปอร์เซ็นต์ใน South Lake Tahoe

Howard Stutz เป็นบรรณาธิการบริหารของ CDC Gaming Reports สามารถติดต่อได้ ที่hstutz@cdcgamingreports.com ติดตาม @howardstutz บน Twitter

อุตสาหกรรมเกมคาสิโนในเพนซิลเวเนียตอนนี้สนับสนุนงานมากกว่า 33,000 ตำแหน่งทั่วทั้งรัฐ และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ สมาคมเกมอเมริกันประกาศในวันนี้ที่งาน Get to Know Gaming ในวอชิงตัน เพนซิลเวเนีย

แคมเปญ Get to Know Gaming เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของการเล่นเกมในฐานะพันธมิตรชุมชนทั่วประเทศ แผงโต๊ะกลมของวันพุธซึ่งจัดขึ้นที่ The Meadows Racetrack and Casino รวมถึงตัวแทนของสหรัฐอเมริกา Guy Reschenthaler (PA-14); Timothy Wilmott ประธานและซีอีโอของ Penn National Gaming; มาร์ก กริมม์ หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสตราเบนเหนือ; Melissa Mega เจ้าของร้านดอกไม้ในท้องถิ่น The Ivy Green; และประธานและซีอีโอของ AGA Bill Miller

เจฟฟ์ โคทูลา ประธานหอการค้าวอชิงตัน เคาน์ตี เป็นผู้กลั่นกรองการอภิปราย

เหตุการณ์นี้ยังถือเป็นการเปิดตัวรายงานล่าสุดของ AGA เรื่องCasinos & Communities – Pennsylvaniaซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมเกมต่อชุมชนทั่วทั้งรัฐ

“เราโชคดีมากที่นี่ในเพนซิลเวเนียที่มีพันธมิตรอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและคำนึงถึงชุมชน” Rep. Reschenthaler กล่าว “ทั่วทั้งรัฐของเรา บริษัทเกมกำลังลงทุนในการเติบโตของชุมชนของเราและสนับสนุนงานที่ดี เป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในขณะที่เราเสริมสร้างเศรษฐกิจของเราและยังคงขยายโอกาสในการทำงานสำหรับเพนซิลเวเนีย”

การวิจัยจับคู่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเล่นเกม – มีงานรองรับ 33,171 ตำแหน่งและสร้างค่าจ้าง 1.8 พันล้านดอลลาร์ – ด้วยข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่น พนักงานในอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง เกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกของการเล่นเกมในชุมชนของพวกเขา

“ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทเกมทั่วเพนซิลเวเนียได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวสำหรับเศรษฐกิจของรัฐและท้องถิ่น สร้างรายได้จากภาษีหลายพันล้านดอลลาร์และดำเนินงานในฐานะสจ๊วตที่ดีและหุ้นส่วนชุมชนในสถานที่ที่คาสิโนเรียกว่าบ้าน” ประธานและซีอีโอของ AGA Bill มิลเลอร์กล่าวในแถลงการณ์ “เรายินดีที่จะเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการเล่นเกมในเพนซิลเวเนียตะวันตก โอกาสทางอาชีพที่เปิดใช้งาน ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก”

ภูมิทัศน์การเดิมพันกีฬาของประเทศน่าจะจำกัดอยู่ที่เนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ในวันนี้ หาก Garden State จะออกกฎหมายการพนันกีฬาแบบเกมเดียวภายในปี 1993 ตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาต

เจนนิเฟอร์ โรเบิร์ตส์ รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเล่นเกมระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส ได้ตั้งคำถามในระหว่างการนำเสนอของเธอเมื่อวันพุธว่า อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในแนวการพนันกีฬาในการประชุมนานาชาติเรื่องการพนันและความเสี่ยงครั้งที่ 17 ที่ซีซาร์พาเลซ International Gaming Institute ของ UNLV เป็นผู้จัดทำรายการ

การเดิมพันกีฬาแบบเกมเดียวตอนนี้ถูกกฎหมายในแปดรัฐและจะมีขึ้นอีกในปีนี้ 12 เดือนหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐตัดสินพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) ปี 1992 ที่เนวาดาให้คงไว้ซึ่งกีฬาแบบเกมเดียว การพนัน รัฐนิวเจอร์ซีย์มีเวลาหนึ่งปีในการออกกฎหมายการพนันกีฬาหรือถูกห้าม โอเรกอน มอนทานา และเดลาแวร์ได้รับอนุญาตให้เสนอการเดิมพันกีฬาขนาดเล็ก แต่ไม่มีอะไรเหมือนกับสปอร์ตบุ๊คเต็มรูปแบบในเนวาดา

“เว้นแต่จะมีความพยายามอื่นในการยกเลิก PASPA เราจะมีสองรัฐที่มีการพนันกีฬาและสามรัฐที่ได้รับการยกเว้น” โรเบิร์ตส์กล่าว “เว้นแต่จะมีคนตัดสินใจท้าทายข้อห้ามของรัฐบาลกลาง มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคิดเกี่ยวกับ”

รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้นำทางไปสู่การยกเลิกขั้นสุดท้ายด้วยความท้าทายของศาลในระดับรัฐบาลกลาง รวมถึงคดีที่ทำให้ศาลฎีกาตัดสินให้ PASPA พลิกคว่ำในเดือนพฤษภาคม 2018

Roberts กล่าวว่า “เว้นแต่ว่าชนเผ่าเหล่านี้ตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเข้ามาในพื้นที่นี้ อาจไม่มีใครท้าทายมัน” Roberts กล่าว “ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมกัญชา (แม้ว่ารัฐจะออกกฎหมายให้ก็ตาม) มีคนไม่มากนักที่ท้าทายรัฐบาลกลาง และไม่มีการเคลื่อนไหวมากมายในสภาคองเกรสที่จะดำเนินการ”

Roberts กล่าวว่ากฎหมาย Wire Act ปี 1961 ที่ห้ามการพนันกีฬาบนเส้นทางของรัฐ ซึ่งเธอจะหารือในวันพฤหัสบดีที่การประชุม และยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวใด ๆ ในสภาคองเกรส

“นี่จะเป็นภูมิทัศน์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง” โรเบิร์ตส์กล่าว “ฉันคิดว่าคุณคงมีสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้คือตลาดผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่มั่นคงและมีกระเป๋าในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเนวาดา ผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ขับรถสองชั่วโมงครึ่งจากเมืองใหญ่ไปยังแอตแลนติกซิตี้เพื่อวางเดิมพัน พวกเขากำลังจะไปกับเจ้ามือรับแทงม้าในพื้นที่หรือแอพออนไลน์”

การนำเสนอของ Roberts ในวันพุธ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้บทเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่สหรัฐฯ ยืนอยู่ในตลาดการพนันกีฬา โดยมีประวัติเนวาดาบางส่วน

“ประเด็นหนึ่งคือเหตุใดเราจึงควรมองไปที่เนวาดา (เป็นแบบจำลองการกำกับดูแล)” โรเบิร์ตส์กล่าว “ผู้คนบอกว่ามันล้าสมัย และสหราชอาณาจักรก็น่ามองกว่า ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อบอกว่าคุณควรตัดและวางโมเดลเนวาดา สิ่งที่คุณควรทำคือดูเขตอำนาจศาลที่มีประวัติ เราทำให้การพนันคาสิโนถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2474 และพนันกีฬาให้ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2492 เราได้เรียนรู้บทเรียนที่ยากลำบากมาบ้างแล้ว”

โรเบิร์ตส์กล่าวว่าไม่ใช่ทุกบทเรียนที่ควรจะนำมาจากรัฐ เธอพูดติดตลกเกี่ยวกับคาสิโนและหนังสือกีฬาที่ดำเนินการในเรือนจำของรัฐจนถึงปี 2510 คาสิโนเริ่มต้นในปี 2475 ดำเนินการโดยนักโทษสำหรับนักโทษและรู้จักกันในชื่อ Bull Pen เธอกล่าว

“คุณไม่ได้โกงในคาสิโนนี้แน่นอน” เธอกล่าวต่อเสียงหัวเราะของผู้ชม “พวกเขาปิดเพราะมีการจลาจลในคุกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาสิโน”

โรเบิร์ตส์ยกย่องสหราชอาณาจักรซึ่งรับเอาการพนันกีฬามาใช้ในปี 2504 สำหรับการพนันบนมือถือในปี 2548 เธอตั้งคำถามว่าทำไมรูปแบบดังกล่าวถึงได้รับความนิยมจากบางคนในเนวาดา

“มีการพูดคุยกันในช่วงแรกๆ ว่าให้จำลองสหราชอาณาจักรมาใช้ เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่า” โรเบิร์ตส์กล่าว “ฉันไม่สนับสนุนสิ่งนั้น มีส่วนที่ดีของแบบจำลองของสหราชอาณาจักร แต่ปัญหาคือสหราชอาณาจักรทำแตกต่างออกไป การเดิมพันกีฬาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ทำผ่านอุปกรณ์พกพา และ 80 เปอร์เซ็นต์ในนิวเจอร์ซีย์ใช้รูปแบบในสหราชอาณาจักร พวกเขายังอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตสำหรับการเดิมพันกีฬา มีเขตอำนาจศาลจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างจะต่อต้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาการพนัน”

หน่วยงานการประชุมและผู้เยี่ยมชมแห่งลาสเวกัสจะเปิดตัวโฆษณาเพิ่มเติมที่ออกจากแคมเปญระดับชาติ “เกิดอะไรขึ้นที่นี่ อยู่ที่นี่” ที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 16 ปี แต่จะยังคงเน้นธีมเสรีภาพสำหรับผู้ใหญ่ตามที่ตลาดต้องการ วิธีใหม่ในการดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล

Kevin Bagger รองประธานฝ่ายวิจัยของ LVCVA กล่าวว่ากลุ่มยังคงดำเนินการวิจัยอยู่ แต่กำลัง “พัฒนาโฆษณาของเราในขณะนี้” ปีที่แล้ว LVCVA ได้เปิดตัวโฆษณาระดับชาติที่ตัดจากภาพยนตร์ YouTube เกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากแคมเปญ “เกิดอะไรขึ้นที่นี่”

Bagger พูดถึงโฆษณาตัวอย่างที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งการแสดงลาสเวกัสเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ชมในวงกว้าง เขาแสดงโฆษณาหนึ่งรายการพร้อมข้อความลงท้าย – “การคิดค้นใหม่เกิดขึ้นที่นี่” – ระหว่างการอภิปรายในการประชุมนานาชาติเรื่องการพนันและความเสี่ยงครั้งที่ 17 ที่ Caesars Palace และจัดทำโดย UNLV’s International Gaming Institute

“เรากำลังดูแคมเปญใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ซึ่งจะพัฒนาสโลแกนของ Vegas ให้แตกต่างออกไป” Bagger กล่าว “สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จะถูกเก็บไว้ในความพยายามทางยุทธวิธีบางอย่าง แต่เรากำลังพัฒนาไปสู่ข้อความที่กว้างขึ้นซึ่งยังคงถูกกำหนดไว้”

Bagger กล่าวว่าการวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้คน “เพื่อแสดงตัวตนที่แท้จริงและคนที่พวกเขาต้องการกลับบ้าน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยบอกกับเราว่าเราต้องวาดภาพเสรีภาพของผู้ใหญ่และความปรารถนาที่จะเป็นและปลดปล่อยใครก็ตามที่พวกเขาเป็นในแบบที่คุณไม่สามารถเพลิดเพลินได้ในจุดหมายปลายทางอื่นๆ”

Bagger พูดในวันที่ LVCVA ประกาศสถิติผู้เข้าชมเดือนเมษายน มีผู้มาเยือนลาสเวกัสมากกว่า 3.54 ล้านคนในระหว่างเดือน ลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์จากเดือนเมษายน 2018 การเข้าร่วมประชุมลดลง 6.1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่รายได้ต่อห้องว่างอยู่ที่ 118.66 ดอลลาร์ในระหว่างเดือน เพิ่มขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์

แคมเปญ “เกิดอะไรขึ้นที่นี่” ที่เปิดตัวในปี 2546 ได้รับคำแนะนำจากการวิจัย โดยเป็นผลสืบเนื่องจากแคมเปญโฆษณาในปี 1990 ที่เน้นเรื่องเสรีภาพของผู้ใหญ่ แคมเปญนั้นเข้ามาแทนที่โฆษณาที่แสดงคาสิโน ร้านอาหาร และกอล์ฟ Bagger กล่าว

รูปแบบของเสรีภาพสำหรับผู้ใหญ่นั้นช่วยขายลาสเวกัสในฐานะสัญญาทางอารมณ์ที่โดดเด่นในขณะที่คาสิโนอื่น ๆ กำลังถูกสร้างขึ้นทั่วประเทศ Bagger กล่าว หัวข้อนี้หมายถึง 100 สิ่งที่แตกต่างกันถึง 100 คน แต่รวมเข้าด้วยกันและนำไปสู่ ​​”เกิดอะไรขึ้น” ซึ่งกลายเป็นแคมเปญการตลาดการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เขากล่าว

พวกเขายังคงทดสอบสโลแกนนั้นจนถึงทุกวันนี้ และผู้คนบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่ และมันคงเป็นเรื่อง “โง่มากที่จะกำจัดมันออกไป” แบคเกอร์กล่าว คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์และเจนเนอเรชั่น X ชอบมากที่สุดเพราะเปิดตัวในช่วงวัยผู้ใหญ่ คนรุ่นมิลเลนเนียลชอบสิ่งนี้แต่ไม่โดนใจพวกเขาแบบเดียวกับคนกลุ่มอื่นๆ แบคเกอร์กล่าว

Bagger กล่าวว่า “มันหมายถึงการลิ้นแก้ม แต่คนรุ่นมิลเลนเนียลต้องใช้เวลาพอสมควรและเนื่องจากมีสื่อสังคมออนไลน์อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงพูดว่าไม่จริง” Bagger กล่าว

Bagger กล่าวว่าการวิจัยของพวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีคนรุ่นมิลเลนเนียลจำนวนมากในแคลิฟอร์เนียที่ไม่ได้ไปลาสเวกัส ไม่เห็นเร่งด่วนเพราะอยู่ใกล้ เขาแนะนำว่าจำเป็นต้องมีโฆษณาที่ตรงเป้าหมายเพื่อแสดงความต้องการเร่งด่วนในการเข้าชมในกลุ่มนั้นซึ่งอาจเต็มใจเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ ทั่วโลกมากกว่า

“โลกนี้เล็กลงมาก และแนวการแข่งขันก็ใหญ่ขึ้น” Bagger กล่าว

ผู้ดำเนินการคาสิโนในชนบทเนวาดา Maverick Gaming แต่งตั้ง Thomas Granite เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มีผลวันที่ 5 มิถุนายน

Granite นำประสบการณ์กว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมเกมและวาณิชธนกิจมาสู่บทบาทใหม่ของเขาที่ Maverick ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของ Wendover Nugget และ Red Garter Hotel ใน Wendover และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดาในเดือนนี้เพื่อซื้อ Red Lion Hotel & Casino, Gold Country Inn และ High Desert Inn ใน Elko

Maverick กำลังอยู่ในขั้นตอนของการซื้อกิจการคาสิโนเก้าแห่งในรัฐวอชิงตัน โดยเจ็ดแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซีแอตเติล

ล่าสุด Granite ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ Jefferies ในกลุ่มวาณิชธนกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เกม และที่พัก

Eric Persson ซีอีโอของ Maverick Gaming กล่าวว่า “เราคาดหวังให้ Tom นำความเชี่ยวชาญทางการเงินที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวางมาสู่ตำแหน่ง CFO” “ภูมิหลังของเขาที่ Jefferies จะช่วย Maverick อย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่เรายังคงเปลี่ยนเป็นผู้ดำเนินการระดับภูมิภาคที่ดีที่สุด”

MGM Resorts International แจ้งพนักงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากำลังกำจัดตำแหน่ง 557 ตำแหน่งที่คาสิโนยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นลูกสุดท้ายของการปลดพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน MGM 2020 โดยรวม ซึ่งเป็นความพยายามลดต้นทุนทั่วทั้งบริษัท

ในจดหมายถึงพนักงานจากประธานและซีอีโอจิม เมอร์เรน MGM Resorts กล่าวว่านี่จะเป็นรอบสุดท้ายของการปลดพนักงานและเลิกจ้างงาน ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนแรงงานได้ 100 ล้านดอลลาร์

จิม เมอร์เรน ประธานและซีอีโอของ MGM

“ฉันอยากให้ความมั่นใจกับคุณว่าการตัดสินใจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทำขึ้นอย่างจงใจ ระมัดระวัง และมีแรงผลักดัน” เมอร์เรนเขียน “เมื่อได้ทำงานพื้นฐานนี้แล้ว เราจะแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมพร้อมมากขึ้นสำหรับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในปี 2563 และต่อๆ ไป”

ในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน คอรี แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า MGM จะปลดตำแหน่งมากกว่า 1,000 ตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม MGM 2020 หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ยกเลิกตำแหน่ง 254 ตำแหน่ง

Murren กล่าวในจดหมายว่า บริษัทเสนอทางเลือกอื่น ๆ ให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในบริษัท “หากมีอยู่จริง” และให้ระยะเวลาที่ผลประโยชน์ด้านสุขภาพจะดำเนินต่อไปและแพ็คเกจค่าชดเชย “เพื่อพยายามและทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายขึ้น”

โฆษกหญิงของ MGM กล่าวว่าตำแหน่งที่ถูกกำจัดนั้นเป็นงานที่มีการจัดการอย่างท่วมท้น สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพจะยังคงมีอยู่เป็นเวลาสองสัปดาห์ และพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยเป็นเวลาสองสัปดาห์สำหรับการทำงานทุกๆ ปี สูงสุด 26 สัปดาห์สำหรับเงินเดือน และ 13 สัปดาห์สำหรับตำแหน่งรายชั่วโมง

“ฉันยืนหยัดอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของเราและเชื่อว่ามันจำเป็นต่ออนาคตของเรา แต่ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผลกระทบที่มีต่อบุคคลและครอบครัวของพวกเขา” Murren กล่าวในจดหมาย

แซนเดอร์สกล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนว่า ผู้บริหารบริษัท 35 คนเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ MGM 2020 รวมถึงอดีต CFO Dan D’Arrigo บรรพบุรุษของเขา ในการนำเสนอที่ดำเนินไปพร้อมกับการเรียกรายได้ บริษัทคาดว่าจะประหยัดต้นทุนแรงงานได้ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงต้นทุนคงที่ 80 ล้านดอลลาร์ และต้นทุนผันแปรอีก 20 ล้านดอลลาร์

“การเปลี่ยนแปลงที่เราทำในวันนี้ทำให้เราเข้าใกล้การสรุปงานพื้นฐานของ MGM 2020 มากขึ้น ซึ่งในระหว่างนั้นโมเดลการดำเนินงานของเราจะคล่องตัวขึ้น และลดเงินเดือนพนักงานลงกว่า 12 เปอร์เซ็นต์” Murren กล่าวในจดหมายเมื่อวันพฤหัสบดี

ผู้บริหารของ MGM กล่าวว่าการปรับลดงานเกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัท บริษัทซึ่งถือเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในเนวาดาโดยมีพนักงานประมาณ 77,000 คน บริหารรีสอร์ตเก้าแห่งบนลาสเวกัสสตริป และเป็นเจ้าของร้อยละ 50 ของอาคาร CityCenter ซึ่งรวมถึงรีสอร์ต Aria ด้วย บริษัทมีสำนักงานนอกสถานที่ในลาสเวกัสและภายในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง

แซนเดอร์สกล่าวว่า MGM 2020 ไม่ใช่แค่การประหยัดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการวาง “รากฐาน” สำหรับรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรใหม่ที่เรียกร้องให้มีองค์กรที่รวมศูนย์มากขึ้น

“เรากำลังสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวและว่องไวซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น” Murren กล่าวในเดือนเมษายน

เป้าหมายโดยรวมของ MGM 2020 คือการถ่ายโอนการตัดสินใจด้านการดำเนินงานบางส่วนในระดับทรัพย์สินไปยังระดับองค์กร แซนเดอร์สกล่าวในการเรียกร้องว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การจัดหาแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าพักที่ดีขึ้น และระดับการจัดการที่น้อยลง

Murren กล่าวว่า MGM 2020 จะช่วยให้บริษัทลดหนี้ระยะยาวซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 14.9 พันล้านดอลลาร์

MGM Resorts ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์กิจกรรมและนักลงทุนที่ต้องการเห็นการเพิ่มมูลค่าของราคาหุ้น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Activist ซึ่งรวมถึง Starboard Value และ Canyon Capital Advisors ได้สร้างตำแหน่งเล็ก ๆ ใน MGM Resorts ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ในเดือนมกราคม บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ “เฉพาะกิจ” ของคณะกรรมการ MGM เพื่อประเมินพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและ “ให้คำแนะนำ” สมาชิกคณะกรรมการอิสระสามคน ได้แก่ John Kilroy Jr., Keith Meister และ Paul Salem จะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อช่วยในการประเมินผล MGM กล่าวว่าทั้งสามคนมี “ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินที่กว้างขวาง”

Meister หุ้นส่วนผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Corvex Management ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ MGM เมื่อต้นเดือนมกราคม Corvex เข้าซื้อหุ้น 3 เปอร์เซ็นต์ของบริษัท

ในปี 2558 MGM Resorts ได้ก่อตั้ง MGM Growth Properties ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คาสิโนรีสอร์ทเกือบทั้งหมดของบริษัทเป็นเจ้าของโดย MGM Growth และการดำเนินการต่างๆ จะถูกเช่ากลับคืนให้กับผู้ให้บริการคาสิโน MGM Resorts เป็นเจ้าของ 70 เปอร์เซ็นต์ของ MGM Growth และ Murren กล่าวว่าความพยายามกำลังดำเนินการเพื่อลดการถือครองเหล่านั้นให้ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

MGM Resorts ยังคงเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Bellagio, MGM Grand และ Circus Circus ในลาสเวกัส และ MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์

