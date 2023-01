สมัคร M8BET GVC, MGM ทุ่มสุดตัวใน BetMGM

GVC Holdings Plc และ MGM Resorts สมัคร M8BET International (NYSE:MGM) ให้ความสำคัญกับพันธมิตรด้านการพนัน ROAR Digital พวกเขาเพิ่มการลงทุนในแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์เป็น 450 ล้านดอลลาร์จาก 200 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบที่สองที่เปิดเผยในวันนี้

GVC, MGM Boost Stake ในหนังสือกีฬา

หนังสือกีฬา BetMGM ในเนวาดา GVC และ MGM ทุ่มเงินอีก 250 ล้านดอลลาร์เพื่อร่วมทุนเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง DraftKings (ภาพ: KXNT 840 AM)

ในปี 2018 เจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษและผู้ดำเนินการ Bellagio ได้จัดสรรเงิน 200 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดตัว ROAR ซึ่งดำเนินการภายใต้แบรนด์ BetMGM เมืองหลวงใหม่สำหรับ BetMGM มาถึงท่ามกลางการเติบโตแบบทวีคูณสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์และเนื่องจากกระดานชนวนกีฬาในประเทศใกล้จะเต็มแล้วหลังจากการปิดตัวของ coronavirus

เงินทุนเพิ่มเติมจะช่วยให้ ROAR ดำเนินการกับ DraftKings (NASDAQ:DKNG) ในคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่มีการแข่งขันสูงและช่องว่างการพนันกีฬา Kenny Alexander ซีอีโอของ GVC กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ เขาเสริมว่า BetMGM จะโค่นล้มDraftKingsในอีกห้าปีข้างหน้าเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด

BetMGM อยู่ในเส้นทางที่จะสร้างรายได้สุทธิมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก iGaming ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19” Adam Greenblatt ซีอีโอของ ROAR Digital กล่าวในแถลงการณ์ “ด้วยการกลับมาของกีฬาและการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา เราคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีหน้า”

ROAR ครองตลาดเกมออนไลน์ 18% ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และกล่าวว่ารายรับรวมของเกมในไตรมาสที่สอง (GGR) ในรัฐการ์เด้นเพิ่มขึ้น 210%

ในสนามแข่งขัน iGaming และการเดิมพันกีฬา ผู้ประกอบการและ Wall Street มักเน้นการเข้าถึงตลาด — หรือเข้าสู่รัฐอื่นๆ

ปัจจุบันBetMGM เปิดให้ บริการในเจ็ดรัฐ โดยอีกสี่แห่งมีกำหนดจะเข้าร่วมการต่อสู้ในปลายปีนี้ ในปีนี้ บริษัทได้เพิ่มโคโลราโด เวสต์เวอร์จิเนีย และล่าสุดคือออริกอนในบัญชีรายชื่อ ในโอเรกอน ผู้ดำเนินการได้ทำข้อตกลงกับ Confederated Tribes of Grand Ronde โดยรวมแล้ว BetMGM สามารถเข้าถึง 19 รัฐ ซึ่งครอบคลุม 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรสหรัฐ

ด้วยจำนวนรัฐที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนงบประมาณเนื่องจากการปิดตัวทางเศรษฐกิจของ COVID-19 นักวิเคราะห์คาดว่ารัฐจำนวนมากขึ้นจะหันไปใช้ iGaming และการพนันกีฬาเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้

อย่างน้อยสี่รัฐ – ลุยเซียนา, แมริแลนด์, เซาท์ดาโคตา และเวอร์จิเนีย – กำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนการพนันกีฬาต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา

มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาสำหรับผู้ประกอบการที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มสื่อเพื่อนำนักพนันเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และ ROAR กำลังมองหาที่จะทำอย่างนั้น

“เมื่อการกลับมาของกีฬาใกล้เข้ามา บริษัทตั้งตารอที่จะเปิดตัว BetMGM ให้กับผู้ใช้งาน Yahoo 64 ล้านคนต่อเดือน” ตามคำแถลง

Yahoo ยังมีหนึ่งในผู้ใช้กีฬาแฟนตาซีที่ลึกที่สุดในประเทศ และ Yahoo Sports เป็นหนึ่งในเว็บไซต์กีฬาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก

BetMGM จะเข้าถึงสมาชิก 34 ล้านคนของ M Life Rewards ซึ่งเป็นโปรแกรมความภักดีของลูกค้าของ MGM บริษัทกล่าวว่า 18 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกเหล่านั้นอาศัยอยู่ในรัฐที่ BetMGM จะเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2020

กองบังคับการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ระงับการเดิมพันทั้งหมดเกี่ยวกับปิงปองยูเครนในวันพฤหัสบดีหลังจากที่สมาคมตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเดิมพันกีฬาส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อกังวลในการแก้ไขการแข่งขัน การแจ้งเตือนออกไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม และยังระบุชื่อผู้เล่นแต่ละคนตามรายงานของ ESPN

การแจ้งเตือนเทเบิลเทนนิสยูเครน

Zhi Wen He จากสเปน (ในภาพ) เล่นกับ Chen Chien-An ของไต้หวันในการแข่งขันปิงปองเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2016 ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ริโอเดจาเนโร (ภาพ: Petros Giannakouris/AP)

หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของโคโลราโดได้ใช้มาตรการป้องกันเช่นเดียวกันโดยขอให้หนังสือกีฬาในรัฐนำปิงปองของยูเครนออกจากกระดานในวันพฤหัสบดี

อีเอสพีเอ็นได้รับแจ้งว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวเจอร์ซีย์ส่งไปยังหนังสือกีฬาในรัฐ

“ในขณะที่ยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่ระบุว่าการแข่งขันปิงปองเกิดขึ้นในนิวเจอร์ซีย์ เนื่องจากลักษณะของการแจ้งเตือน ฝ่ายจะระงับการอนุมัติสำหรับการเดิมพันในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทั้งหมดในยูเครน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Setka Cup, WIN Cup และ TT Cup”ประกาศดังกล่าว

ธุรกิจเดิมพัน ขนาดใหญ่ในช่วงโรคระบาด

เทเบิลเทนนิสขึ้นสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมการพนันกีฬาในช่วงที่โควิด-19 ปิดตัวลง เมื่อลีกกีฬาอื่นๆ ส่วนใหญ่ปิดตัวลงในช่วงต้นเดือนของการระบาดใหญ่ ผู้สร้างแต้มต่อจึงหันไปเล่นปิงปองและกีฬาที่คลุมเครืออื่นๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่าง

นักพนันตอบสนองด้วยการแสดงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกที่มีให้ เทเบิลเทนนิสนำเสนอการแข่งขันที่รวดเร็วและแมตช์มากมายให้เดิมพัน แม้ว่านักพนันจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ เมื่อถึงจุดหนึ่งในปลายเดือนมีนาคม DraftKings รายงานว่า60 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดิมพันทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของพวกเขาอยู่บนปิงปอง

ปิงปองเป็นหมายเลข 1 ที่เสมอกันโดยไมล์ของประเทศ” Nick Bogdanovich ผู้อำนวยการด้านกีฬาของ William Hill กล่าวกับLas Vegas Review-Journalในต้นเดือนเมษายน “มี 90 แมตช์ต่อวัน ดังนั้นมันจึงเพิ่มขึ้น”

แต่อาจมีปัญหาแฝงอยู่ใต้พื้นผิวของการแข่งขันปิงปองรัสเซียและยูเครนเหล่านี้ องค์กรต่างๆ เช่น สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ สหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งยุโรป และแม้แต่สหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งยูเครน ก็ได้ปิดการแข่งขันทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติภายในปลายเดือนมีนาคม เช่นเดียวกับหน่วยงานด้านกีฬาอื่นๆ ส่วนใหญ่

เหตุการณ์ที่น่าสงสัย Don’t Scare Away Bettors

ทว่าเหตุการณ์ที่ไม่ถูกลงโทษยังคงเล่นต่อไป หนังสือกีฬาบางรายการแสดงการแข่งขันผ่านวิดีโอสตรีมมิงแบบสด การแข่งขันเหล่านี้มักเกิดขึ้นในห้องว่างๆ ที่ปูด้วยผ้าใบ มีเพียงผู้บันทึกคะแนนและมีผู้เล่นสองคนอยู่ด้วย

เหตุการณ์เองก็ดูน่าสงสัยเช่นกัน Setka Cup ดำเนินการทุกวันโดยมีการแข่งขันรายวันชื่อ “Men Morning Australia” หรือ “Men Evening Europe” บนเว็บไซต์ Setka Cup สถิติแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นอย่าง Vladimir Voronenkov ที่จะอายุ 53 ปีในปีนี้ ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ 147 รายการและการแข่งขัน 737 นัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ ย้อนหลังไปถึงอย่างน้อยในเดือนเมษายน 2018

สหพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งยูเครนถึงกับพยายามปราบปรามการแข่งขัน Setka Cup โดยขู่ว่าผู้เล่นจะถูกแบนจากการแข่งขันในอนาคตหากพวกเขาเข้าร่วม ผู้เล่นมีส่วนร่วมต่อไปและสหพันธ์ตัดสิทธิ์บุคคล 365 คนด้วยเหตุนี้

แม้จะขาดความโปร่งใส นักพนันดูเหมือนจะสนุกกับการเดิมพันปิงปอง บางคนถึงกับชนะรางวัลใหญ่ด้วยการทำเช่นนั้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ใครบางคนในเนวาดาตี 10 ทีม พาร์เลย์ 50 ดอลลาร์เพื่อชนะ 9,676 ดอลลาร์โดยเดิมพัน 10 ทีมเต็งเล็กน้อยในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของยูเครน

หุ้นของ Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) เป็นหนึ่งในชื่อเกมที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดในไตรมาสแรก โดยประสบปัญหาการลดลงสูงสุดสู่ระดับต่ำสุดประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์ นั่นทำให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงบางส่วนประกันตัวหุ้นของผู้ประกอบการคาสิโน

Wynn Resorts No Favourite Of Hedge Funds

กองทุนป้องกันความเสี่ยงยังคงประกันหุ้นของ Wynn Resorts ในไตรมาสแรก (ภาพ: Fox Business)

เจ้าของ Encore จบปี 2019 ด้วยบันทึกที่แข็งแกร่งซึ่งส่งต่อไปยังปีใหม่เนื่องจากหุ้นได้รับมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์จากเดือนธันวาคมจนถึงระดับสูงสุดปลายเดือนมกราคม จากนั้นการดึงกลับในเดือนกุมภาพันธ์ที่คมชัดเกิดจากการปิดคาสิโนมาเก๊า 15 วันจากการระบาดของโคโรนาไวรัส

ในไตรมาสใดก็ตาม Wynn พึ่งพาศูนย์เกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับรายได้สองในสามหรือมากกว่านั้น อธิบายว่าทำไมการล่มสลายในชื่อนี้จึงเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ผู้ให้บริการที่มุ่งเน้นในประเทศจะอดทน

ความสูญเสียสำหรับนักลงทุนของ Wynn เร่งตัวขึ้นในเดือนมีนาคม เนื่องจากบริษัทถูกบังคับให้ปิด Wynn Las Vegas เพื่อนบ้าน Encore และ Encore Boston Harbor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปิดระบบเศรษฐกิจ COVID-19 ในวงกว้าง นั่นอาจเป็นแรงผลักดันให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงบางแห่งต้องประกันตัวหุ้น

ผู้ถือหุ้นของ Wynn ได้เห็นกิจกรรมที่ลดลงจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา”จากข้อมูล ของ Insider Monkeyบริษัทวิจัยข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์ “Wynn อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนป้องกันความเสี่ยง 40 รายการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีกองทุนป้องกันความเสี่ยง 44 กองทุนในฐานข้อมูลของเราซึ่งมีตำแหน่ง WYNN ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า”

กองทุน เฮดจ์ฟันด์มีประวัติอันยาวนานในการยอมรับหุ้นในการเล่นเกม อย่างไรก็ตาม รายชื่อปัจจุบันของหุ้น 30 ตัวที่ถือครองกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยผู้จัดการการลงทุนเหล่านี้ไม่มีผู้ให้บริการคาสิโน

คิดถึงสตีฟ?

ไตรมาสแรกของปี 2020 ได้ขยายการดำเนินการกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อประกันหุ้นของ Wynn แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในประเภทของยานพาหนะการลงทุนที่เป็นเจ้าของส่วนในการเล่นเกมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปี 2019 จนถึงสามเดือนสุดท้ายของปีนั้น แนวโน้มการเป็นเจ้าของกองทุนป้องกันความเสี่ยงของหุ้น Wynn นั้นลดลง

ความเป็นเจ้าของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Wynn สูงสุดที่ 50 ในไตรมาสแรกของปี 2018 เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 30 ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปี 2015 บางทีอาจเป็นเรื่องบังเอิญที่ดอกเบี้ยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในหุ้นลดลงในเวลาต่อมาซึ่งใกล้เคียงกับการขับไล่ของสตีฟ วินน์ออกจาก บริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศจำนวนมาก

ภายในปลายเดือนมีนาคม 2018 Wynn ได้ชำระบัญชีทั้งหมดของเขาในองค์กรเกมที่มีชื่อของเขา ตั้งแต่นั้นมา มีเพียงสองไตรมาสที่ความเป็นเจ้าของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของหุ้นเพิ่มขึ้น

หุ้นซื้อขายประมาณ 200 ดอลลาร์เมื่อข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นข่าว Wynn ออกจากอิควิตี้ที่ 180 ดอลลาร์ – สองจุดราคาที่หุ้นยังไม่ได้คืน

ยังคงมีชื่อใหญ่อยู่

ในแง่ของเงินดอลลาร์ที่จัดสรรให้กับส่วนของ Wynn Melvin Capital Management เป็นผู้นำในปลายเดือนมีนาคมด้วยสัดส่วนการถือหุ้นมูลค่า 97.7 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย Citadel Investment Group ที่ 73.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของInsider Monkey

ตามเปอร์เซ็นต์ที่จัดสรรให้กับชื่อเกม Columbus Hill Capital Management เป็นผู้นำด้วย 3.75% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดในหุ้นของ Wynn Alden Global Capital อยู่ไม่ไกลหลังที่ 3.71% ณ วันที่ 31 มีนาคม

Washington Redskins จะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับฤดูกาล NFL ปี 2021 และผู้กำหนดอัตราต่อรองออนไลน์จะเสนอแนวทางเกี่ยวกับเอกลักษณ์ใหม่ของทีม

วอชิงตัน เร้ดสกินส์ เสนอชื่ออัตราต่อรองของเอ็นเอฟแอล

Washington Redskins กำลังเล่นชื่อเล่นและมาสคอตของพวกเขา (ภาพ: Nick Wass/AP)

หนังสือกีฬาออนไลน์มีชาวอินเดียนแดงชอบที่จะเปลี่ยนชื่อของพวกเขาด้วยตัวอักษรเพียงห้าตัว — เนื่องจาก Redtails เป็นรายการโปรดในการเดิมพันที่ 3/1 อัตราต่อรองเหล่านี้แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ โดยเงินเดิมพันที่ชนะ $10 สุทธิ $30

Redtails อาจเป็นเครื่องบรรณาการให้กับ Tuskegee Airmen กลุ่มนักบินทหารแอฟริกัน – อเมริกันที่ต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม ทีมงานยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับชื่อที่ลือกันนี้ หรือการเชื่อมโยงกับเครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่สอง

Sports Business Dailyรายงานว่าทีมได้เลือกชื่อใหม่แล้ว แต่ปัญหาเครื่องหมายการค้าที่ค้างอยู่ทำให้การประกาศล่าช้า แฟรนไชส์นี้คาดว่าจะรักษาสีเบอร์กันดีและสีทองไว้ได้

หลังจาก Redtails นายพลมีอัตราต่อรองที่สั้นที่สุดถัดไปที่ 4/1 ประธานาธิบดีตามมาที่ 5/1 , ลินคอล์นที่ 8/1 และทหารผ่านศึกที่ 8/1 ปัดเศษห้าอันดับแรก

ชื่ออื่นๆ ที่มีอัตราต่อรองสั้น ได้แก่ Capitol (9/1) และ American, Memorials และ Monuments (10/1) หนังสือออนไลน์เล่มหนึ่งกำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากเงินง่าย ๆ ด้วยการนำเสนอเกล็ดหิมะและทรัมป์แต่ละเล่มที่ 500/1 ประธานาธิบดีทวีตการสนับสนุนของเขาในการรักษาชื่ออินเดียนแดงหลังจากที่แฟรนไชส์กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่ากำลังตรวจสอบว่าจะลบอัตลักษณ์ที่เป็นข้อขัดแย้งหรือไม่

“พวกเขาตั้งชื่อทีมจากความแข็งแกร่ง ไม่ใช่จุดอ่อน แต่ตอนนี้ Washington Redskins และ Cleveland Indians สองแฟรนไชส์กีฬาในตำนาน ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ถูกต้องทางการเมือง คนอินเดียอย่างเอลิซาเบธ วอร์เรนต้องโกรธมากตอนนี้!” ทรัมป์ประกาศ.

ชนพื้นเมืองอเมริกันเฉลิมฉลองการตัดสินใจ

Change the Mascot ซึ่งเป็นแคมเปญที่จัดโดย Oneida Indian Nation of New York กล่าวว่าผู้นำชาวอเมริกันพื้นเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรชนเผ่ามากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศได้พูดออกมาเพื่อต่อต้านชื่ออินเดียนแดง

ในที่สุดเอ็นเอฟแอลและ [เจ้าของ] แดน สไนเดอร์ก็ตัดสินใจถูกแล้ว และ Change the Mascot ก็ชมเชยพวกเขา” Ray Halbritter หัวหน้าแคมเปญ Change the Mascot กล่าว

“นี่เป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับประเทศ ไม่ใช่แค่ชนพื้นเมืองเท่านั้น เพราะมันปิดฉากการดูหมิ่นเหยียดหยามและการไม่เคารพต่อชนพื้นเมืองอเมริกันและคนอื่นๆ ที่มีผิวสีอย่างเจ็บปวด เยาวชนรุ่นต่อไปในอนาคตจะไม่ต้องเผชิญกับคำวิจารณ์ที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายทุกวันอาทิตย์ในช่วงฤดูกาลฟุตบอลอีกต่อไป” Halbritter กล่าวเสริม

บรรยายเท็จ?

เผ่า Winnebago ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนหกแห่งในวิสคอนซิน อ้างว่าพวกอินเดียนแดง “คิดค้น backstory แบ่งแยกเชื้อชาติ” และเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตโค้ช William Hen ที่เป็นชนพื้นเมืองอเมริกันนั้นเป็นเท็จ

“Snyder อ้างว่า George Preston Marshall เจ้าของดั้งเดิมของทีม สร้างชื่อทีมในปี 1933 เพื่อ ‘ให้เกียรติ’ โค้ชชาว Sioux Indian ของเขา” Linda Wagoner เขียนในบทความปี 2013 เรื่อง On Trial: The Washington R*dskins’ Wily Mascot: Coach วิลเลียม ‘โลนสตาร์’ ดิเอตซ์ รายงานถูกตีพิมพ์ใน Montana, The Magazine of Western History และวันนี้อยู่ใน National Museum of the American Indian

ในปีพ.ศ. 2463 ดีทซ์ถูกตัดสินจำคุก 30 วันหลังจากไม่โต้แย้งในข้อกล่าวหาว่าเขาเป็น “พลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด” และไม่ใช่ “ชาวอินเดียที่ไม่ใช่พลเมือง” ซึ่งเขาอ้างสิทธิ์ในบัตรลงทะเบียน ถูกมองว่าเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกเกณฑ์ทหารเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

มาเก๊า super-junket Suncity Group ได้ย้ายไปกำจัดข่าวลือออนไลน์ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของฮ่องกงและได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประท้วงและผู้ก่อจลาจลที่สนับสนุนประชาธิปไตยในเขตบริหารพิเศษ (SAR)

Suncity Junket ปฏิเสธการสนับสนุนผู้ก่อจลาจล

Alvin Chau นำเสนอภาพรวมการเงินของธุรกิจขยะของ Suncity ในขณะที่เขาพยายามกำจัดข่าวลือเรื่องแรงกดดันทางการเงิน (ภาพ: YouTube)

ในคำแถลงสาธารณะที่หายากซึ่งระบุโดยลิงก์วิดีโอเมื่อปลายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาAlvin Chau ซีอีโอของ Suncityประณามข่าวลือเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจีนกำลังตรวจสอบแอพมือถือของบริษัท แอพอนุญาตให้ทางการบนแผ่นดินใหญ่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

นอกจากนี้ เขายังปฏิเสธการพูดคุยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่า Suncity VIP Club ไม่สามารถครอบคลุมเงินฝากของลูกค้าได้เนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจของ coronavirus

‘ไม่มีการสอบสวน ไม่มีการละเมิดข้อมูล’

Suncity เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมขยะมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของมาเก๊า ซึ่งจัดทริปคาสิโนสำหรับผู้เล่นระดับสูงของจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยให้ยืมเงินเพื่อเล่นการพนันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายเงินสดออกนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

ภายใต้การดูแลของ Chau กลุ่มบริษัทได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทระดับนานาชาติ โดยมีความสนใจในทุกสิ่งตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการพัฒนารีสอร์ทและการผลิตภาพยนตร์

และในขณะที่รูปแบบธุรกิจหลักอาจไม่ถูกใจ Politburo ในกรุงปักกิ่ง แต่ Chau ปฏิเสธการมีอยู่ของ

นอกจากนี้ เขายังยืนยันกับลูกค้าผู้มั่งคั่งของ Suncity ว่าข้อมูลไม่ได้ถูกละเมิดและข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาปลอดภัย

ในฐานะสถาบันที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในมาเก๊าและควบคุมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเก๊า Suncity Group ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยเด็ดขาด” Chau กล่าว

“ฉันคิดว่าทุกคนรู้ดีว่าแอพมือถือเป็นเพียงซอฟต์แวร์ ไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ และไม่บันทึกข้อมูลลูกค้า เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในมาเก๊า ที่นี่ฉันสามารถรับรองกับพวกคุณทุกคนว่าเราไม่เคยพบการรั่วไหลของข้อมูลใด ๆ เลย” เขากล่าวเสริม

พันล้านธนาคาร

Chau กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท “มีเสถียรภาพมาก” ตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของ coronavirus โดยเสริมว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมเงินฝากชิปของลูกค้าทั้งหมดและชดเชยหนี้เสีย

เมื่อไม่กี่วันก่อน Suncity มีกระแสเงินสดในห้องวีไอพีที่ 18.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2.4 พันล้านดอลลาร์) เชากล่าวว่าเงินทุนสำรองในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 10.58 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1.4 พันล้านดอลลาร์) และมีเงินสำรอง 16.5 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2.1 พันล้านดอลลาร์)

ตัวเลขดังกล่าวทำให้เห็นได้ยากถึงการเงินของปฏิบัติการขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่า Suncity Group Holdings จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง แต่ไม่รวมธุรกิจขยะ ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวเลขต่อนักลงทุน

‘อุทิศให้กับมาตุภูมิ’

เชาหันเหข้อกล่าวหาที่ “ไร้สาระและไร้เหตุผล” ที่เขาให้เงินอุดหนุนผู้ก่อจลาจลในฮ่องกงด้วยการแสดงภาพถ่ายของกิจกรรมรักชาติต่างๆ ที่ซันซิตี้เข้าร่วม

ฉันเกิดและเติบโตในมาเก๊า และบริษัทของฉันก็หยั่งรากลึกในมาเก๊า ด้วยการอุทิศตนอย่างสุดใจเพื่อแผ่นดินแม่ ” เขากล่าว “อะไรคือเหตุผลที่ฉันให้เงินอุดหนุนผู้ก่อจลาจลในฮ่องกง และทำไมฉันถึงเสี่ยงต่อประเทศของฉัน”

เมื่อสิบสองเดือนที่แล้ว Suncity ถูกประณามจากสื่อของรัฐจีนในข้อหามุ่งเป้าไปที่พลเมืองแผ่นดินใหญ่ด้วยการพนันออนไลน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และการดำเนินการเดิมพันพร็อกซีที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์และกัมพูชา Chau ขอโทษสำหรับการละเมิดรัฐบาลจีน แต่ยังปฏิเสธว่า Suncity ดำเนินการเล่นการพนันออนไลน์

ในวันอาทิตย์ เขาย้ำว่าบริษัทของเขาได้ปฏิบัติตามกฎหมายของมาเก๊ามาโดยตลอด และไม่มีพนักงานคนใดประจำการอยู่บนแผ่นดินใหญ่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม Suncity ไม่เคยเข้าร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินใต้ดินใด ๆ เขากล่าว

เขาประณาม “เจตนาร้าย” ของบรรดานักข่าวลือที่พยายามจะ “บ่อนทำลายเศรษฐกิจของมาเก๊า”

Melco Resorts & Entertainment (NASDAQ:MLCO) และ Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) เป็นผู้นำการชุมนุมในหุ้นเกมในวันจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะบริษัทที่มีการเปิดเผยในมาเก๊า การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยว่ามณฑลกวางตุ้งจะยกเลิกนโยบายกักกันกับเมืองเมกกะเกมเริ่มตั้งแต่เช้าวันพุธ

หุ้นมาเก๊าบูม

หุ้นของหุ้นมาเก๊า รวมทั้งผู้ประกอบการชาวปารีส Las Vegas Sands พุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากมีข่าวว่ามณฑลกวางตุ้งยุตินโยบายกักกัน (ภาพ: วารสารวอลล์สตรีท)

Melco — ผู้ดำเนินการ Altira Macau, City of Dreams และ Studio City ในเขตปกครองพิเศษ (SAR) — เพิ่มขึ้น 16.21 เปอร์เซ็นต์จากปริมาณที่มากกว่าสามเท่าของค่าเฉลี่ยรายวัน Wynn — เจ้าของ Wynn Macau และ Wynn Palace — ได้รับ 9.62 เปอร์เซ็นต์จากมูลค่าการซื้อขายที่มากกว่าสองเท่าของจำนวนรายวันปกติ

ก่อนหน้านี้ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ของมณฑลกวางตุ้งกล่าวว่านักเดินทางที่เดินทางกลับจากมาเก๊าไปยังจังหวัดมาเก๊าจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการแยกตัวด้านการรักษาพยาบาลเป็นเวลาสองสัปดาห์ซึ่งกำหนดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส

นักวิเคราะห์มองว่าการประกาศดังกล่าวมีความสำคัญต่อความหวังในการฟื้นตัวของศูนย์เกม เพราะกวางตุ้งขับรถ 45 เปอร์เซ็นต์ของการเยี่ยมชมมาเก๊าในปีที่แล้วและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ ๆ รวมถึงกวางโจว เสินเจิ้น จูไห่ ฝอซาน Huizhou ตงกวน จงซาน Jiangmen และ Zhaoqin

ส่วนแบ่งของลาสเวกัสแซนด์ส (NYSE:LVS) ซึ่งดำเนินการห้ารีสอร์ทแบบบูรณาการในศูนย์เกมของจีน เพิ่มขึ้น 6.15% ของปริมาณซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันเกือบ 50เปอร์เซ็นต์

การธนาคารตามความต้องการที่ถูกกักไว้

ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งส่งตัวเลขรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) รายเดือนของมาเก๊าที่ร่วงลงในปีนี้ ผู้ประกอบการได้ส่งเสียงร้องการต่อสู้สองครั้งไปยังนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ประการแรก ในขณะที่การระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับชาวอเมริกัน แต่ก่อนหน้านี้จีนต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัส ประการที่สอง จากความคุ้นเคยดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ามีแบบอย่างสำหรับความต้องการที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อความกังวลเรื่องสุขภาพสงบลง

ประวัติศาสตร์ซ้ำซากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ชื่นชอบ LVS, Melco และ Wynn ในกรณีของ Melco บริษัทดังกล่าวไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในสหรัฐฯ และต้องอาศัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนรายได้และรายได้ เกี่ยวกับแซนด์สและวินน์ ผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นเจ้าของรีสอร์ทรวมห้าแห่งรวมกันในสหรัฐอเมริกา แต่ในไตรมาสใดก็ตาม ทั้งสองสร้างสองในสามหรือมากกว่าของมูลค่าการซื้อขายในมาเก๊า

ตามที่เน้นโดยการกระทำของวันนี้ในหุ้นเกมดังกล่าว ข่าวการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางกับกวางตุ้งเป็นบวก แต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ต้องเคลียร์ ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและมาเก๊าต้องเผชิญกับการกักกันสองสัปดาห์ทั้งสองด้านของการเดินทาง นอกจากนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเมื่อใดที่ปักกิ่งจะยกเลิกการห้ามการออกวีซ่าแบบบุคคลธรรมดา (IVS) — การย้ายที่ถือว่าจำเป็นต่อการทำให้อุตสาหกรรมเกมของมาเก๊ากลับสู่ภาวะปกติ

การเปิดรับมาเก๊าพิสูจน์ความหมาย

ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีรอยเท้ามาเก๊าที่สำคัญเพิ่มขึ้นในวันนี้ สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริงของคู่แข่งที่มุ่งเน้นในประเทศของพวกเขา MGM Resorts International (NYSE:MGM) ซึ่งดำเนินการสองสถานที่ในดินแดนของจีน เพิ่มขึ้น 1.11% ซึ่งเป็นกำไรที่ดูไม่สดใสเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

จากข่าวที่ว่าจำนวนผู้ป่วย coronavirus กำลังเพิ่มขึ้นในรัฐต่างๆ เช่น ฟลอริดาและเท็กซัส และแคลิฟอร์เนียกำลังดำเนินการปิดระบบอีกครั้ง ผู้ค้าได้ละทิ้งชื่อเกมระดับภูมิภาคและหนักในลาสเวกัสในวันนี้

จากตัวอย่างสามตัวอย่างของเทรนด์ดังกล่าว Boyd Gaming (NYSE:BYD), Eldorado Resorts (NASDAQ:ERI) และ Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) ล้วนปิดตัวในวันจันทร์สีแดง โดยที่ Boyd ติดอันดับเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของ ทั้งสามคนนั้นลด ลง1.09 เปอร์เซ็นต์

พฤษภาคม 2020 เป็นเดือนแรกของโคโลราโดในเวทีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดแล้ว เงินจำนวน 25.62 ล้านดอลลาร์ของรัฐนั้นแข็งแกร่ง

ผลการเดิมพันกีฬาเดือนแรกของโคโลราโด

เมื่อ NBA กลับมาเร็ว ๆ นี้ ตัวเลขการเดิมพันกีฬาในโคโลราโดอาจเกิน 25.6 ล้านเหรียญในเดือนพฤษภาคม (ภาพ: เดนเวอร์โพสต์)

เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเดิมพันและนักประวัติศาสตร์มองย้อนกลับไปในปี 2020 เมย์จะไม่ลงไปเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรัฐใด ๆ ที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้ที่ “สดและถูกกฎหมาย” เนื่องจากโคโรนาไวรัสทำให้เกิดข้อเสนอที่จำกัดสำหรับนักพนันในการเดิมพัน

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 การปิดคาสิโนในโคโลราโด และการยุติการแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นความท้าทายที่ Division of Gaming ไม่สามารถคาดการณ์ได้เมื่อเริ่มวางแผนสำหรับการเปิดตัวการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในโคโลราโด” Dan Hartman ผู้อำนวยการกองกล่าว เกมในแถลงการณ์

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในโคโลราโดได้อนุมัติข้อเสนอ DD อย่างหวุดหวิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยอนุญาตให้มีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในรัฐ Centennial ก่อนเริ่มมีการระบาดของ COVID-19 คาดว่ารัฐจะทำรายได้ 9.6 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันกีฬาในปีนี้ แต่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ผู้เชี่ยวชาญได้ตรึงตัวเลขนั้นไว้ที่เกือบ1.5 ล้านดอลลาร์ กิจกรรมสร้างรายได้ $96,537.55 สำหรับเงินกองทุนของรัฐในเดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลจากคณะกรรมการการเล่นเกมจำกัดโคโลราโด (CLGC)

ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

เนื่องจากการขาดแคลนกีฬาที่จะเดิมพันในเดือนที่ 5 ของปี ปิงปองเป็นกีฬาที่มีการเดิมพันมากที่สุดในรัฐ Centennial โดยสร้างรายได้ 6.58 ล้านดอลลาร์หรือ 25.7 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมทั้งหมด โคโลราโดเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่เพิ่งขอให้ผู้ให้บริการหนังสือกีฬานำกีฬานั้นออกจากกระดาน

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) สมัคร M8BET เบสบอลนานาชาติ ฟุตบอล และกอล์ฟเป็นกีฬาที่มีการเดิมพันมากที่สุดอันดับต่อไปในรัฐในเดือนพฤษภาคม รองจากปิงปอง นักพนันในโคโลราโดก็ลดลงมากกว่า 252,000 ดอลลาร์สำหรับโปรฟุตบอลฟิวเจอร์ส

จุดสว่างจุดหนึ่งสำหรับรัฐและผู้ประกอบการคือนักพนันที่นั่นคุ้นเคยกับการพนันออนไลน์ในเดือนที่ห้าของปี อันที่จริง การเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายทั้งหมดที่วางในโคโลราโดในเดือนพฤษภาคม ทำได้ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ เนื่องจากคาสิโน ไม่ได้เปิดอีก ครั้งจนถึงกลางเดือนมิถุนายน

ปัจจุบัน CLGC มีใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต 25 รายการและหนังสือกีฬาสำหรับขายปลีก 19 รายการ

ข่าวดีและข่าวร้ายบ้าง

Hartman กล่าวว่าการเดิมพัน 25.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมเป็น “ตัวทำนายที่ส่งเสริมศักยภาพสำหรับแนวการพนันกีฬาในโคโลราโด”

ผู้กำหนดนโยบายอาจหวังว่าเขาพูดถูกเพราะ Prop DD ได้รับการเสนอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหนทางในการอุดการ ขาดแคลน งบประมาณน้ำของรัฐจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ ต่อปี ภาษีการพนันกีฬาที่รัฐโคโลราโดรวบรวมไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม คาดการณ์ไว้เป็นเวลากว่าหนึ่งปี เป็นเพียงหยดน้ำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับค่าน้ำ ไม่ใช่นักการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หวังไว้

ในแง่ดี ตัวเลขของเดือนมิถุนายนน่าจะสูงขึ้นเพียงเพราะนักพนันสามารถเข้าถึงกระดานชนวนกอล์ฟและการแข่งขัน NASCAR ได้อย่างเต็มที่ เดือนนี้น่าจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อ NBA กลับมา และเมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB) ก็เริ่มต้นฤดูกาลแบบ ย่อ

NHL เริ่มต้นใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม โคโลราโดเป็นที่ตั้งของแฟรนไชส์ในทั้งสามลีกเหล่านั้น