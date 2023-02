สมัคร Holiyday Palace เชอร์ชิลล์เสร็จสิ้น

สมัคร Holiyday Palace บริษัทที่ตั้ง อยู่ใน รัฐเคนตักกี้เสร็จสิ้นการซื้อกิจการของ Presque Isle Downs & Casino เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Churchill Downs ซื้ออสังหาริมทรัพย์ Erieจาก Eldorado Resortsด้วยเงินสด 178.9 ล้านดอลลาร์ คณะ กรรมการควบคุมการเล่นเกม แห่งรัฐเพนซิลเวเนีย และ คณะกรรมาธิการการแข่งม้าแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการแล้ว

แน่นอนว่าการขายครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับเชอร์ชิลล์ อาจสำคัญกว่า; อย่างไรก็ตาม ในที่สุด Presque Isle ก็สามารถเริ่มก้าวไปข้างหน้าในการนำเสนอ การพนันออนไลน์ และ การเดิมพัน กีฬาPA

Presque Isle ‘ตั้งหลัก’ สำหรับ CDI

เกือบหนึ่งปีหลังจากเริ่มธุรกรรมนี้ Churchill Downs เข้าครอบครอง Presque Isle อย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ คาสิโนจึงให้เชอร์ชิลล์เป็นจุดเริ่มต้นใน รัฐคีย์ สโตน

และเป็นสิ่งที่มีค่าตามคำแถลงของ Bill Carstanjen CEO ของ CDI

“Presque Isle จะทำให้เราตั้งหลักในเพนซิลเวเนียและมีโอกาสเข้าร่วมในตลาดการพนันกีฬาและเกมออนไลน์ทั่วทั้งรัฐ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มพูนให้กับผู้ถือหุ้นของเราทันที”

เมื่อ Churchill Downs เริ่มซื้อกิจการในต้น ปี 2018 Carstanjen ยอมรับว่าการพนันออนไลน์ของ PAเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อ Presque Isle ของบริษัท ในเวลานั้น การทำธุรกรรมยังรวมถึง Lady Luck Casino ใน หลุยเซียน่า

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับที่พักทั้งสองแห่งนี้สู่ครอบครัวเชอร์ชิล Presque Isle จะทำให้เราตั้งหลักในเพนซิลเวเนียซึ่งเพิ่งผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์ด้วยเงินจริง Lady Luck Vicksburg อยู่ติดกับโรงงาน Riverwalk ของเราทันที และมอบประสิทธิภาพการดำเนินงานในภูมิภาคที่มั่นคงให้กับเรา คุณสมบัติทั้งสองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทุนของเราและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของเราทันที”

วางรากฐานสำหรับ Churchill, Presque Isle

ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว เมื่อการเข้าซื้อกิจการของ Presque Isle เข้าสู่ช่วงเริ่มต้น Churchill Downs ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ SBTech เพื่อขยายข้อเสนอการพนันออนไลน์ ข้อตกลงดังกล่าวอนุญาตให้ CDI สร้างพอร์ตโฟลิโอ iGaming ที่ครอบคลุม

แพลตฟอร์มนั้นประกอบด้วย “เว็บไซต์ผู้บริโภค แอพมือถือ และระบบ back-office เพื่อจัดการ iGaming และการเดิมพันกีฬา” ด้วยเหตุนี้ Churchill Downs จึงเริ่มรวบรวมเครื่องมือต่างๆ เพื่อเริ่มเสนอการพนันกีฬาในรัฐต่างๆ ด้วยการเดิมพันที่ถูกกฎหมาย

ในส่วนของ Presque Isle มีลูกบอลกลิ้งเพื่อเสนอการพนันกีฬา PA

ใน เดือนธันวาคมคาสิโนส่งใบสมัครการพนันกีฬาไปยัง PGCB ซึ่งในขณะนั้นกลายเป็น คาสิโนแห่งที่เจ็ดในรัฐคีย์สโตนที่ทำเช่นนั้น ตอนนี้เมื่อปิดการขายให้กับ Churchill Downs แล้ว Presque Isle สามารถเร่งกระบวนการของตน เสนอขายต่อคณะกรรมการเกมของรัฐ และเริ่มวางแผนอย่างจริงจังสำหรับหนังสือกีฬา

ม้าที่ดีและแต่งตัวดีดึงดูดความสนใจที่คาสิโนเพนซิลเวเนียในเดือนนี้ Kentucky Derbyประจำปีครั้งที่ 145 ให้เหตุผลอื่นแก่ผู้เล่นในการปาร์ตี้

จากการผสมผสานระหว่างเงิน สไตล์ และความเร็วที่ไม่เหมือนใครของ Derby คาสิโน Keystone State จะเสนอการแข่งขันแฟชั่น รายการพิเศษ mint julepและวิธีการมากมายในการหาเงินจากการแข่งขัน

โปรโมชั่นอื่น ๆ ในเดือนนี้เสนอคาสิโน “ขอบคุณ” ให้กับสมาชิกของกองทัพ แจกรถยนต์ วันหยุดสุดสัปดาห์วันแห่งความทรงจำและการเปิดตัวเทศกาลอาหารและไวน์กับเชฟคนดัง

ต่อไปนี้คือโปรโมชั่นคาสิโนและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดสำหรับเดือนพฤษภาคม

ถนนไป AC

เชฟโรเลต คามาโรปี 2019 การเข้าพักที่Harrah’s Atlantic Cityการเล่นสล็อตฟรี และ บัตรของขวัญเติมน้ำมัน เชลล์เป็นหนึ่งในรางวัลในการแจกฟรีตลอดทั้งเดือน

สมาชิก Caesars Rewardsจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฟรีทุกวันที่รูดบัตรที่ ตู้คีออสก์ ของ Harrah’s Philadelphiaตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 26 พฤษภาคม ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเพิ่มเติมสำหรับทุกๆ 25 เครดิตระดับที่ได้รับจากการเล่นเกมสล็อตหรือเกมบนโต๊ะ โดยมี รายการ 5Xสำหรับการเล่นบน วันพุธและ รายการ 10Xสำหรับการเล่นในวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม

ผู้ใช้แอพมือถือ Caesars Rewards จะได้รับข้อเสนอทุกวันจันทร์สำหรับ100รายการโบนัส การจับ รางวัลทุกวันศุกร์จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคมจะมอบรางวัลสำหรับการเล่นสล็อตฟรี บัตรเติมน้ำมัน และการเข้าพักในแอตแลนติกซิตี Harrah’s จะแจกรถเวลา 17.00 น. วันที่ 26 พ.ค.

(ต้องซื้อรีสอร์ท $10 เพื่อเข้าคาสิโน)

ดอลลาร์ดาร์บี้

Lady Luck Nemacolinจะมอบรางวัลเงินสดหรือเล่นสล็อตฟรีห้ารางวัลตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ของวันที่ 5, 12 และ 19 พฤษภาคม รางวัลสูงสุดที่มีให้คือเงินสด $1,000 สมาชิก แฟนคลับจะได้รับหนึ่งรายการฟรีสำหรับแต่ละวันที่เล่น โดยจะได้รับรายการเพิ่มเติมสำหรับทุก ๆ 100คะแนนที่ได้รับจากการเล่นสล็อตหรือทุก ๆ ห้านาทีของการเล่นเกมบนโต๊ะ ผู้ชนะจะเลือกจากรางวัลที่ซ่อนอยู่

ไรเดอร์ขึ้น

สมาชิกแฟนคลับสามารถชนะการเล่นสล็อตฟรีโดยพิจารณาจากผู้เข้าเส้นชัยสามอันดับแรกของ Kentucky Derby เพื่อให้มีสิทธิ์ สมาชิกจะต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนนระหว่างเวลา 14:30 น. ถึง 18:30 น. สมัคร Holiyday Palace ในวันดาร์บี้วันที่ 4 พฤษภาคม จากนั้นพิมพ์บัตรกำนัลที่ตู้ใน พื้นที่โปรโมชั่ นLone Wolf

เมื่อพวกเขาส่งบัตรกำนัล พวกเขาเลือกผู้เข้าร่วมดาร์บี้จากหมายเลขที่ซ่อนอยู่ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดซึ่งม้าชนะ วาง หรือโชว์จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันจากการเล่นฟรีจากเงินรางวัลรวมเหล่านี้:

ชนะ: รวม$1,600

สถานที่: รวม900 ดอลลาร์

แสดง: รวม500 ดอลลาร์

คะแนน 10X

สมาชิกแฟนคลับที่ลงทะเบียนที่บูธคลับก่อนเล่นจะได้รับ คะแนนสะสม 10 เท่าสำหรับการเล่นตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคม รางวัลส่งเสริมการขายสูงสุดคือ25,000 คะแนน

ล่องเรือเข้าสู่ฤดูร้อน

ผู้เล่นเทเบิลเกมและโป๊กเกอร์สามารถเริ่มรับสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่ 1 พฤษภาคมสำหรับการยิง มอเตอร์ไซค์ ฮาร์เลย์ เดวิดสัน ปี 2019 สอง คันและรางวัลเงินสด การเล่นสล็อตฟรี หรือแมตช์เพลย์เกมบนโต๊ะ

สมาชิก The Meadows MyChoiceรับสิทธิ์เข้าร่วมจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน โดยอิงจากเกมบนโต๊ะและการเล่นโป๊กเกอร์ โดยสามารถเข้าร่วมได้สองครั้งระหว่างเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันจันทร์ถึงวัน

การจับรางวัลเบื้องต้นสองครั้งต่อสัปดาห์จะมอบตั๋วเข้าสู่การจับรางวัลใหญ่พร้อมกับเงินสด เล่นฟรี หรือแมตช์เพลย์ การจับฉลากสำหรับผู้เข้าร่วมโต๊ะเกมจะมีขึ้นทุก ๆ 30 นาทีตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 23.00 น. ในวันพฤหัสบดี และตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเสาร์

การวาดภาพห้องโป๊กเกอร์จะออกทุกๆ 30 นาทีตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 13.00 น. และ 19.00 น. ถึง 22.00 น. ในวันอาทิตย์ การจับฉลากรางวัลใหญ่จะมีขึ้นในเวลา 16.00 น. และ 23.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม โดยแต่ละรางวัลจะได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์และเงินสด 9 รางวัล การเล่นสล็อตฟรี และการเล่นเกมบนโต๊ะ

ของแถม Spring Fling Ford Ranger

ผู้เล่นเริ่มรับค่าเข้าร่วมในวันที่ 5 พฤษภาคมสำหรับการจับฉลาก รถกระบะ ฟอร์ดเรนเจอร์ ปี 2019 โดยรับหนึ่งรายการสำหรับทุกๆ 10 คะแนนสะสมจนถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม

การจับ รางวัลเบื้องต้นเวลา 8, 9 และ 22:00 น. ของวันที่ 11, 18 และ 25 พฤษภาคม จะมอบรางวัล20รางวัลมูลค่า 100 ดอลลาร์สำหรับการเล่นสล็อตฟรีหรือเกมจับคู่บนโต๊ะ และรางวัล 1 รางวัลสำหรับการเล่นฟรีสล็อตหรือเกมจับคู่บนโต๊ะ และตั๋วสำหรับ ภาพวาดรถบรรทุก การจับฉลากสำหรับรถบรรทุกจะมีขึ้นในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้ชนะจะต้องแสดงตนเพื่อรับรางวัล

ภาพวาดเคนตักกี้ดาร์บี้มัสแตง

Ford Mustangปี 2019 เป็นรางวัลสูงสุดในซีรีส์ภาพวาดในวัน Derby Day วันที่ 4 พฤษภาคม สมาชิก MyChoice จะได้รับหนึ่งผลงานสำหรับทุกๆ 10 คะแนนสะสมระหว่างวันที่ 11 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม

การจับ ฉลากรายชั่วโมงตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม แต่ละรางวัลจะมอบรางวัล25รางวัลในราคา $100 ในการเล่นสล็อตฟรีหรือการจับคู่เกมบนโต๊ะ เวลา 23.00 น. จะมีการมอบรางวัลห้ารางวัลในการเล่นฟรีหรือการเล่นแบบแมทช์เพลย์พร้อมการเข้าร่วมการจับรางวัลใหญ่

ภาพวาดสำหรับรถจะเป็นเวลา 11:15 น. ผู้ชนะจะต้องแสดงตนเพื่อรับรางวัล

ความเร็วเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ

Dodge Challengerปี 2019 จะถูกมอบให้ในวันที่ 25 พฤษภาคม สมาชิก Momentum Clubจะได้รับค่าเข้าร่วมตามการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 25 พฤษภาคม โดยมีค่าเข้า 2 เท่าในวันอังคารและตัวคูณลึกลับในวันพุธ

ในวันที่ 25 พฤษภาคมMohegan Sun Poconoจะจับฉลากทุกชั่วโมงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. คาสิโนจะเลือก ผู้เข้าร่วม ห้าคนเพื่อแข่งขันเพื่อรับ$250ในการเล่นสล็อตฟรีหรือเข้าร่วมเพื่อรับรางวัลใหญ่

เวลา 21:45 น. บุคคลหนึ่งคนจะถูกเลือกจากผู้เล่นสล็อตหรือเกมโต๊ะที่ใช้งานอยู่เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมไวด์การ์ดในการจับฉลากรอบสุดท้าย การจับรางวัลรอบสุดท้ายเวลา 22.00 น. จะเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 คน โดยคนหนึ่งจะได้รับรถ และอีก 4 คนจะได้รับ$1,000 ในการเล่นสล็อตฟรี

โมเมนตัมสองเท่า

สมาชิก Momentum Club จะได้รับคะแนนสองเท่าและMomentum Dollarsสำหรับการเล่นเกมสล็อตหรือโต๊ะในวันที่ 4 พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น. การให้คะแนนจะต้องปิดก่อน 3.00 น. ของวันที่ 5 พฤษภาคมไม่รวม การเล่นโป๊กเกอร์สด

ฟรีบุฟเฟ่ต์

สมาชิก Player’s Clubที่ได้รับ 250 คะแนนในวันจันทร์หรือวันอังคารในเดือนพฤษภาคมสามารถรับบุฟเฟ่ต์ฟรีโดยพิมพ์บัตรกำนัลที่ตู้คาสิโน ข้อเสนอนี้ ใช้ ไม่ได้ในวันแห่งความทรงจำ 27 พฤษภาคม

เทศกาลอาหารและไวน์

กิน ดื่ม และสนุกสนานเมื่อParxเปิดตัวเทศกาลอาหารและไวน์ Bucks Countyพร้อมกิจกรรมในวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม ต่อไปนี้คือรายการ:

วันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ที่Liberty Bell Burgers & BrewsในLiberty Bell Gastropub : เชฟคนดังMarc Murphyผู้ตัดสิน รายการ “ Chopped ” ของ The Food Networkจะเป็นเจ้าภาพ เมนูประกอบด้วยสไลเดอร์รสเลิศ ออร์เดิร์ฟหนัก คราฟต์เบียร์ และเครื่องดื่มค็อกเทลของBeam Suntory นักร้องนักแต่งเพลงEmily Drinkerจะแสดง

วันที่ 18 พฤษภาคม เวลาเที่ยงวันถึง 18.00 น. ที่ Xcite Center เทศกาลนี้จะเน้นการชิมอาหารสร้างสรรค์โดยเชฟ Bucks County และไวน์ที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วโลกและค็อกเทลสูตรพิเศษ การปรากฏตัวของเชฟคนดัง การประลองสไตล์ “ เชฟกระทะเหล็ก ” และการสัมมนากับผู้ผลิตไวน์ระดับปรมาจารย์ก็อยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกัน โครงการ Quixoteเพลง รูท จะเปิดขึ้น

ตั๋ว: คนละ 50 ดอลลาร์สำหรับวันที่ 17 พฤษภาคม 75 ดอลลาร์สำหรับวันที่ 18 พฤษภาคม หรือ 110 ดอลลาร์สำหรับทั้งสองอย่าง

วันเคนตักกี้ดาร์บี้

Parx ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งรถสายพันธุ์แท้วางแผนบัตรแข่งของตัวเองในวันดาร์บี และผูกอินหลายรายการเพื่อ “สองนาทีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในกีฬา” โพสต์สดครั้งแรกของ The Parx จะอยู่ที่ 12:55 น. กิจกรรมอื่น ๆ ของ Derby Day ได้แก่:

ขี่ม้าโพนี่ บ้านเด้งดึ๋ง และความสนุกสำหรับครอบครัวที่Picnic Groveตั้งแต่เที่ยงวันถึง 17.00 น. พร้อมดนตรีจากExit Row Bandเริ่มเวลา 13.00 น.

ม้า Parxจะอยู่ในแวดวงผู้ชนะหลังจากการแข่งขันสดแต่ละครั้งเพื่อโยนเสื้อยืดที่ระลึก

เตาย่างบาร์บีคิวในสวนปิกนิกพร้อมมิ้นต์จูปส์

ออกอากาศทางทีวีสนามยักษ์ของ Kentucky Derby

การแข่งขัน Kentucky Derby Hat Contest มีห้าประเภท:

Dapper Dan : หมวกและวงดนตรีของสุภาพบุรุษที่ดีที่สุด

Too Hot to Trot : หมวกและเครื่องแต่งกายสตรียอดเยี่ยม

Daily Double : คู่ที่แต่งตัวดีที่สุด

Colt & Filly : ชุดเด็กยอดเยี่ยม

Ride ‘Em : ธีมม้าที่ดีที่สุด

วันเดิมพัน Preakness

ในวันที่ 18 พฤษภาคม Parx จะฉลองการแข่งขันรอบสองของTriple Crown , the Preakness Stakes ความสนุกสนานในครอบครัวจะมีให้ที่ Picnic Grove ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 17.00 น. พร้อมการแสดงดนตรีสดโดยRaw Sugarเริ่มตั้งแต่เวลา 1 น. การแข่งสด Parx จะเริ่มเวลา 12:55 น. โดยมีการโยนเสื้อยืดหลังการแข่งขันแต่ละครั้ง

การเฉลิมฉลองเคนตักกี้ดาร์บี้

Presque Isleซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งรถพันธุ์แท้ จะให้เกียรติแก่ Kentucky Derby ด้วยโปรโมชั่นมากมายในวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม:

การเฉลิมฉลองของ Kentucky Oaks

เพื่อเป็นการยกย่องให้กับThe Kentucky Oaksซึ่งจัดขึ้นในวันก่อนการแข่งขัน Kentucky Derby และการแข่งขันที่ร่ำรวยที่สุด ของประเทศ สำหรับลูกสุนัขอายุ 3 ขวบ Presque Isle จะขายKentucky Oaks Lily มูลค่า 5 ดอลลาร์ในแก้วของที่ระลึกอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม

การแข่งขันคุณลักษณะ Kentucky Oaks มูลค่า 1 ล้านเหรียญมอบพวงมาลัยดอกลิลลี่ให้กับผู้ชนะ ผู้ที่สวมใส่สีชมพูในงานเฉลิมฉลอง Presque Isle จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจับฉลากสินค้า Kentucky Derby ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. ที่Churchill ‘s Bourbon and Brew

แจก $10,000

สมาชิก Players Clubใด ๆที่ได้รับ500 คะแนนในการเยี่ยมชมหนึ่งครั้งระหว่างวันที่ 15 เมษายนถึง 3 พฤษภาคมสามารถรับตั๋วเข้าได้ ผู้ชนะยี่สิบคนจะได้รับการเสนอชื่อโดยพิจารณาจากผลการแข่งขัน

รางวัลสูงสุดคือเงินสด5,000 ดอลลาร์ โดยรางวัลที่สองคือ 1,500 ดอลลาร์ และ รางวัล ที่สามคือ1,000 ดอลลาร์ รางวัลอื่น ๆ มีตั้งแต่ $ 750 ถึง $ 50 การจับรางวัลครั้งที่สองเวลา 20.00 น. เสนอรางวัลเงินสด 1,000 ดอลลาร์

การประกวดหมวกแฟนซีและการประกวดคู่รักที่แต่งตัวดีที่สุด

เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม ที่ Churchill’s Bourbon & Brew; การแข่งขันเริ่มที่ 5 รางวัลที่หนึ่งคือเงินสด500 ดอลลาร์ อันดับที่ 2 เป็นอาหารค่ำสำหรับ 4 ท่านที่LBV Steakhouse อันดับสามคืออาหารค่ำสำหรับสองคนใน Bourbon & Brew ของ Churchill

แจกโต๊ะเกมส์

การแจกเสื้อยืด Kentucky Derby และการจับฉลากเงินสด 500 ดอลลาร์จะเริ่มในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม

ปาร์ตี้บนลาน

รับชมและเดิมพันนอกเวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น. พร้อมผ้าคลุมให้ในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้าย จะมีรถขายอาหารท้องถิ่นคอยให้บริการ

โบนัสเล่นฟรี

รับ $10 ในการเล่นสล็อตฟรีสำหรับทุกๆ 500 คะแนนที่ได้รับตั้งแต่ 19.00 น. ถึง 23.59 น. วันที่ 4 พฤษภาคม เช็คอินที่ตู้ภายในเวลา 23.59 น. เพื่อรับรางวัลของคุณ โบนัสสูงสุดคือ $100 ในการเล่นฟรี

ข้อเสนอเบ็ดเตล็ด Derby Day

การเดิมพันแบบไดรฟ์ทรูจะมีให้บริการในล็อตล่างตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 17.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม มิ้นท์จูเลปใน Kentucky Derby Glass อย่างเป็นทางการจะวางจำหน่ายในราคา 5 ดอลลาร์ในวันที่ 4 พฤษภาคม บุฟเฟ่ต์ Kentucky Derby ราคา 9.99 ดอลลาร์จะให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันถึง 22.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม DJ Butch Knight จะให้ความบันเทิงตั้งแต่เวลา 19:30 น. ถึง 22:00 น. ที่ Churchill’s Bourbon & Brew

แจกตารางเกมล่องเรือสู่ฤดูร้อน

ผู้เล่นเทเบิลเกมและโป๊กเกอร์สามารถมีสิทธิ์จับฉลากสำหรับการล่องเรือคาร์นิวัล 2 ครั้ง มูลค่าสูงถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อคน พร้อมเงินสด 1,000 ดอลลาร์ ผู้เล่นเกมโต๊ะจะได้รับค่าเข้าเล่นในแต่ละชั่วโมงตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 14.00 น. หรือ 18.00 น. ถึง 22.00 น. ในแต่ละวัน ผู้เล่นโป๊กเกอร์สามารถเข้าร่วมได้ทุกๆสองชั่วโมงของการเล่น การจับฉลากจะเป็นวันที่ 17 และ 31 พฤษภาคม

คืนเปิดการแข่งขันสด

Presque Isle ฉลองการเปิดฤดูกาลแข่งจริงในวันที่ 13 พฤษภาคม โดย แจกฮอทด็อก ฟรีแก่แฟน 500 คนแรกผ่านประตูเริ่มเวลา 16.30 น. เสื้อยืดฤดูกาลแข่งฟรีสำหรับแฟนผู้ใหญ่ 500 คนแรก และฟรี ไอศกรีมแก่เยาวชน 500 คนแรก

เวลาโพสต์คือ 17:25 น. จ็อกกี้จะโยนตุ๊กตาม้าและหมวกเบสบอลใส่ฝูงชนหลังการแข่งขันแต่ละครั้ง

ภาพวาดนำโชค 21 ใบ

การจับ ฉลากเวลา 21.00 น. และ 23.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม จะมอบรางวัลมูลค่า $5,000และ$25,000ให้กับผู้เล่นแบล็คแจ็คผู้โชคดี สมาชิก Rush Rewardsจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลสำหรับแบล็คแจ็คที่เหมาะสมตลอดทั้งเดือนในขณะที่เล่นในห้องที่มีขีดจำกัดสูง

ภาพวาดรถเบนซ์

Mercedes Benz GLC 300ปี 2019 เป็นรางวัลสูงสุดในการจับรางวัลในวันที่ 5 พฤษภาคมที่เปิดให้ ผู้เล่น คาสิโน Riversที่ได้รับ 25 คะแนนจากบัตร Rush Rewards การจับฉลากเบื้องต้นเวลา 13.00 น. และ 19.00 น. เสนอรางวัล$250ในการเล่นสล็อตฟรี การจับฉลากรอบสุดท้ายจะมอบรางวัลรถยนต์และเก้ารางวัลให้เล่นสล็อตฟรี

การชิงโชคครบรอบ 10 ปี

Sands Bethlehemจะฉลองครบรอบ 10ปีด้วยการแจกเงินสดและสล็อตฟรีในวันที่ 19 พฤษภาคม การจับฉลากรายชั่วโมงตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 20.00 น. จะมอบรางวัลหนึ่งรางวัลมูลค่า 1,000 ดอลลาร์สำหรับการเล่นฟรี รางวัล 15.00 น. จะเป็นเงินสด $25,000 และการจับฉลากเวลา 20.00 น. จะได้รับรางวัล เงินสด $50,000และรางวัลสามรางวัล $5,000 ในการเล่นสล็อตฟรี

สิทธิ์ในการจับฉลากครั้งแรกนั้นฟรี โดยมีการเข้าร่วมเพิ่มเติมตามการจัดอันดับการเล่นสล็อตตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 19:45 น. 19 พฤษภาคม รางวัลเงินสดและรางวัลเล่นฟรี $5,000

ผู้เล่นจะได้รับ25Xรายการในวันอังคารและวันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม การจับรางวัลครั้งที่สองเวลา 21.00 น. จะมอบรางวัล 5 รางวัลมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรี

แจกรถวันที่ระลึก

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม สมาชิก Rush Rewards สามารถเข้าร่วมการ จับฉลาก วันแห่งความทรงจำที่มอบรางวัลสูงสุดเป็นรถยนต์ Cadillac XT4 ปี 2019 ในวันที่ 2 พฤษภาคม วันแห่งความทรงจำ ผู้เข้าร่วมสองคนจะได้รับเลือกในแต่ละครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ 14:00 น. ถึง 19:30 น. เพื่อรับเงิน $100 ในการเล่นสล็อตฟรีและเข้าสู่การจับรางวัลรอบสุดท้ายเวลา 20:00 น. ผู้ชนะหนึ่งคนจะได้รับรางวัลรถเวลา 20:00 น. กับผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอื่น ๆ ได้รับการเล่นสล็อตฟรี