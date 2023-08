สมัคร Holiday Palace เพิ่มพลังให้กับการเสนอล็อบบี้

สมัคร Holiday Palace Energy Casinoได้สร้างพันธมิตรกับStakelogicเพื่อเพิ่มพลังให้กับล็อบบี้เกมผ่านการรวมแคตตาล็อกของรายการหลัง

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ดำเนินการคาสิโน Energy จะทำให้เนื้อหาของ Stakelogic พร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่นในลัตเวียและเขตอำนาจศาล MGA ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงไทล์คลาสสิกและทันสมัยของซัพพลายเออร์ ตลอดจนกลไก Super Stake

Marcin Sobierajหัวหน้าฝ่ายคาสิโนที่ Energy Casino อธิบายว่า: “คาสิโนของเราเป็นสถานที่ที่ผู้เล่นมาเพื่อเล่นใหญ่ ตื่นเต้นมาก และชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า และเนื้อหาที่เราเก็บไว้ในล็อบบี้เกมของเราต้องนำเสนอสิ่งนี้อย่างแน่นอน

“ใน Stakelogic เรามีสตูดิโอที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะการพัฒนาสล็อตคลาสสิกและวิดีโอที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้เล่นและเกินความคาดหวัง นี่เป็นการผสานรวมที่สำคัญสำหรับเราและจะนำพลังงานมาสู่ล็อบบี้เกมของเรา”

ชุดสล็อตคลาสสิกของ Stakelogic มีธีมต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีนผลไม้แบบดั้งเดิมผ่านสัญลักษณ์ที่คุ้นเคย เช่น เชอร์รี่ มะนาว ส้ม องุ่น ระฆัง และเลข 7 ซึ่งรวมเข้ากับกลไกและคุณสมบัติที่ทันสมัย

ชื่อคลาสสิก ได้แก่ Super Bonus Wild, Runner 8 Runner, Bonus Runner, Super 6 Timer และ Mega Runner ซึ่งทั้งหมดนี้รวมถึงโบนัสเช่น wilds และ Hold & Spin

ผู้เล่นที่ Energy Casino จะสามารถหมุนวงล้อในวิดีโอสล็อตของ Stakelogic แต่ละเกมมาพร้อมกับฟีเจอร์โบนัส เช่น ไวด์ ตัวคูณ และการหมุนฟรี

วิดีโอสล็อตบางส่วนที่ถ่ายทอดสด ได้แก่ Cash Express ในธีม Wild West, Wild Buzz, El Cowboy Megaways, Devil’s Trap และ Origins ที่เพิ่งเปิดตัว

Danila Dzehsผู้จัดการฝ่ายขายของ Stakelogic กล่าวเสริมว่า: “สล็อตคลาสสิกและวิดีโอสล็อตของเราเปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดที่ล็อบบี้เกมของผู้ดำเนินการ พวกเขานำมาซึ่งการดำเนินการ ความคาดหวัง และศักยภาพในการชนะรางวัลใหญ่ที่น่าตื่นเต้นในแต่ละครั้ง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับต้น ๆ ของแผนภูมิในตลาดทั่วโลก

“เป็นเรื่องดีที่ผู้เล่นที่ Energy Casino สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่กระตุ้นอะดรีนาลีนเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาอยากกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่า”

เมื่อต้นปีSwintt ได้ประกาศว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมการค้าด้วยการแต่งตั้งLars Kollindเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในขณะนั้น Swintt เน้นย้ำว่าการที่ Kollind เข้าร่วมบริษัทนั้นมาถึง “ช่วงเวลาสำคัญ” โดยมีแผนการเติบโตมากมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2566

หลังจากได้รับการแต่งตั้ง Kollind ได้พูดคุยกับ CasinoBeats เกี่ยวกับแผนการของเขาสำหรับบทบาทนี้ในขณะที่เขาตั้งเป้าที่จะส่งเสริมโปรไฟล์ของ Swintt ในเวทีระดับโลก ก่อนที่จะพูดถึงแผนของบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้า

CasinoBeats: ประการแรก ขอแสดงความยินดีกับบทบาทใหม่ของคุณ! คุณช่วยเริ่มต้นด้วยการบอกเราสักเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณและคุณเข้าร่วม Swintt ได้อย่างไร

ขอบคุณ! การเดินทางที่ยาวนานและคดเคี้ยวของฉันในอุตสาหกรรมเกมเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อนในด้านธุรกิจโป๊กเกอร์ ตั้งแต่นั้นมา ฉันโชคดีมากที่ได้ก้าวหน้าในอาชีพการงานและพัฒนาทักษะของฉันโดยทำงานให้กับผู้ให้บริการเกมชื่อดังอย่าง Playson และ iSoftBet ซึ่งทำให้ฉันสั่งสมประสบการณ์มากมายในเกม igaming

เมื่อฉันได้พูดคุยกับ David Mann CEO ของ Swintt เกี่ยวกับโอกาสในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฉันได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทต้องการบรรลุ ฉันรู้สึกเป็นธรรมชาติที่จะดำเนินการตามบทบาทนี้ Swintt อยู่บนเส้นทางที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนในแง่ของผู้ดำเนินการที่เป็นพันธมิตรด้วยและรางวัลที่ตอนนี้กำลังแข่งขันกัน ดังนั้นตั้งแต่วินาทีที่ฉันรับงาน ฉันรู้สึกเหมือนได้เข้าร่วมทีมที่ชนะ

CasinoBeats: เป้าหมายหลักของคุณสำหรับบทบาทนี้คืออะไร?

ในบทบาทของฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Swintt ฉันวางแผนที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อสร้างฐานลูกค้าและสร้างโอกาสให้เราเข้าสู่ตลาดใหม่ทั่วโลก แน่นอน การมุ่งเน้นจะมุ่งเน้นไปที่การเป็นพันธมิตรกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับใบอนุญาตในตลาดที่มีการควบคุม และเครือข่ายผู้ติดต่อในอุตสาหกรรมที่ฉันสร้างขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาน่าจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ เมื่อเราเติบโตและเริ่มขยายการดำเนินงานของเรามากขึ้น ฉันยังตั้งเป้าที่จะรวบรวมทีมขายที่หลงใหลในแบรนด์และสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะไปถึงจุดที่พวกเขาต้องการ

CasinoBeats: ประสบการณ์ก่อนหน้าของคุณในภาคเกมจะกำหนดกลยุทธ์ของคุณในฐานะผู้อำนวยการ Biz Dev ของ Swintt อย่างไร

เนื่องจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทั้งหมดของฉันมาจากการทำงานด้านการขาย ฉันได้พัฒนาทั้งความรู้ที่จำเป็นในการขายผลิตภัณฑ์และเครือข่ายผู้ติดต่อที่กว้างขวางซึ่งฉันสามารถขายได้เช่นกัน ฉันคิดว่าทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อคุณทำงานในอุตสาหกรรมนี้มานานพอๆ กับฉัน แต่ฉันก็ยังรู้สึกปลื้มปิติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Sales Idol of the Year ในงาน iGaming Idol 2019 และฉันจะใช้ประสบการณ์นี้ Swintt เพื่อช่วยเราปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคต

CasinoBeats: จากการประกาศของคุณ คุณบอกว่า Swintt มีแผนที่จะ “สร้างแบรนด์เป็นชื่อครัวเรือนในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก” – คุณช่วยขยายความเรื่องนี้อีกหน่อยได้ไหม มีตลาดใดเป็นพิเศษที่จะอยู่ในวาระการประชุมในปี 2566 หรือไม่?

ฉันรู้สึกได้เมื่อเข้าร่วมกับ Swintt ว่าตอนนี้บริษัทพร้อมที่จะรับตำแหน่งจากชื่อที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมแล้ว ในการทำเช่นนั้น เราจะต้องต่อยอดจากการเติบโตที่โดดเด่นที่เราแสดงให้เห็นในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยการรับรองทั้งการรับรองและความร่วมมือใหม่ ๆ ในตลาดสำคัญหลายแห่งทั่วโลก ตลาดหลักที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปี 2566 ได้แก่ ออนแทรีโอ โรมาเนีย สหรัฐอเมริกา และอิตาลี และแน่นอน เราจะเร่งการเติบโตในสหราชอาณาจักร ซึ่งเราได้รับใบอนุญาต UKGC เมื่อปีที่แล้ว

ฉันมั่นใจว่าประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของฉันใน igaming สามารถช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าที่มีอยู่ในตลาดเหล่านี้ ขณะที่เรายังคงยกระดับโปรไฟล์ของ Swintt ไปทั่วโลก และฉันตั้งตารอความท้าทายเป็นอย่างมาก

CasinoBeats: อะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาดใหม่

สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการได้รับใบอนุญาตและการรับรองที่ถูกต้องตั้งแต่แรก เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดมีแนวทางที่แตกต่างกันในการดูแลการพนันออนไลน์ จึงไม่มีโซลูชันใดที่เหมาะกับทุกขนาดสำหรับนักพัฒนาและผู้ดำเนินการ และคุณต้องสามารถปรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับข้อบังคับท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดแล้ว ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะกลายเป็นการเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล คุณต้องใส่ใจกับความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิดและค้นหาวิธีการแปลเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขามากขึ้น

CasinoBeats: เหตุการณ์สำคัญประการหนึ่งในปี 2022 คือการได้รับใบอนุญาต UKGC คุณสามารถบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับแผนการของ Swintt สำหรับตลาดนี้

ใช่ การได้รับใบอนุญาต UKGC เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับเราอย่างแน่นอน และเป็นขั้นตอนที่เราวางแผนที่จะต่อยอดอย่างจริงจังตลอดปี 2023 UKGC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดอย่างฉาวโฉ่ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับการอนุมัติตั้งแต่แรก คุณควรส่งข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา และจะเปิดประตูมากมายให้กับเราในอุตสาหกรรมเกมโดยรวม หากพิจารณาเฉพาะในสหราชอาณาจักร คุณจะเห็นว่าเราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการยกระดับโปรไฟล์ของเราในประเทศผ่านผลงานระดับบล็อกบัสเตอร์ เช่น The Crown ที่นำแสดงโดย Vinnie Jones และการปรากฏตัวของเราในรายการสำคัญอย่าง ICE

เราวางแผนที่จะสานต่อความสำเร็จนี้ด้วยการร่วมมือกับ Vinnie สำหรับเกมอีกสองเกมในปี 2023 ซึ่งจะทำให้ Swintt สามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นต่อไปซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ชมในสหราชอาณาจักร ยิ่งไปกว่านั้น เราจะเปิดตัวเกมจากพันธมิตรของ SwinttStudios เช่น Samurai Studio และ Fine Edge Gaming ในตลาด ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอของเรามีความหลากหลายมากขึ้น และเราสามารถตอบสนองความต้องการข้าม- ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

CasinoBeats: Swintt จะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลงานของคุณตรงกับความต้องการของผู้เล่นในสหราชอาณาจักร

โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและกิจกรรมของคู่แข่งของเราอย่างต่อเนื่อง เรารู้อยู่แล้วจากการวิเคราะห์กิจกรรมคาสิโนออนไลน์ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรเมื่อปีที่แล้วว่าการเดิมพันมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์มาจากสมาร์ทโฟนและชาวอังกฤษใช้เงินมากที่สุดกับสล็อตเสมือน แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีอัตราการมีส่วนร่วมโดยรวมต่ำกว่าการเดิมพันกีฬา

ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบเกมโดยคำนึงถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกเสมอ และเชี่ยวชาญด้านสล็อตเป็นหลัก สิ่งนี้ทำให้เราอยู่ในสถานะที่ดีที่จะชื่นชมจิตใจของผู้เล่นในสหราชอาณาจักร และเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจซึ่งนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ ของการแข่งขัน นอกจากนี้ เราจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมของเราลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นสล็อต

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น Vinnie Jones เป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนในสหราชอาณาจักร และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของเรากับเขาจะส่งผลให้ Swintt สร้างเกมแบรนด์อีกสองสามเกมที่น่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศ

เนื่องจากเป้าหมายของ Swintt คือการสร้างข้อเสนอเกมที่สมบูรณ์และหลากหลายซึ่งตอบสนองผู้เล่นได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความจริงที่ว่าเราจะเปิดตัวเกมจากพันธมิตร SwinttStudios ของเราด้วยจะเป็นการพัฒนาที่สำคัญในตลาด

ด้วยแบรนด์ที่น่าตื่นเต้นสองสามแบรนด์ที่มีอยู่แล้วและอีกมากมายที่จะเพิ่มเข้ามาในปี 2023 การเปิดตัวเหล่านี้จะทำให้ผู้เล่นในสหราชอาณาจักรมีทางเลือกมากขึ้นและทำให้เราสามารถนำเสนอสิ่งที่ไม่เหมือนใครจากการแข่งขัน

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ลูกค้าของ Bragg รวมถึงพันธมิตรเกมในเนเธอร์แลนด์ จะสามารถเข้าถึงเกมที่เลือกได้มากกว่า 150 รายการ

ซึ่งจะรวมถึงหลายรายการในซีรีส์ ‘Books’ เช่น Master of Books Unlimited และ Seven Books Unlimited รวมถึงรุ่นพรีเมียมที่มี Seven Seven Pots and Pearls

นอกจากนี้ ผู้เล่นที่เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย Bragg ยังยินดีที่จะเข้าถึงช่วงสล็อตที่เลือกของ Swintt ซึ่งมีชื่อในซีรีส์ Xtra เช่น Aloha Spirit XtraLock และ Monster Disco XtraHold รวมถึง The Crown ที่นำแสดงโดย Vinnie Jones .

“หลังจากทำงานอย่างหนักในปี 2022 เพื่อยกระดับแบรนด์ของเราในตลาดเกมหลักหลายแห่ง Swintt มีความยินดีที่จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการร่วมมือกับ บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Bragg Gaming Group” David Mannกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Swintt

“การทำงานร่วมกันจะช่วยให้ Swintt สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อกับพันธมิตรคาสิโนออนไลน์จำนวนมากของ Bragg และเสนอสล็อตที่ได้รับรางวัลของเราให้กับลูกค้าโดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์ที่ Bragg Gaming Group มีเครือข่ายลูกค้าที่น่าทึ่ง”

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการเนื้อหาคาสิโนออนไลน์มีเป้าหมายที่จะรักษาโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2022 โดยกลุ่มจะรวมเกมจากระดับชั้นนำและระดับที่เลือกเข้ากับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโดย Bragg

ลาร่า ฟอลซอนประธานและซีโอโอของ Bragg Gaming Group กล่าวว่า: “ในปีที่แล้ว Bragg Gaming Group ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในเนเธอร์แลนด์ สร้างการเข้าถึงเครือข่ายผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ดัตช์ผ่าน PAM และการนำเสนอเนื้อหาของเรา

“การที่สามารถเข้าถึงซัพพลายเออร์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในอุตสาหกรรมเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ และด้วยการเพิ่ม Swintt premium และ Swintt Select Slots เข้ากับข้อเสนอแพลตฟอร์มชั้นนำของอุตสาหกรรม เราจะสามารถให้ทางเลือกเพิ่มเติมแก่ลูกค้าคาสิโนของเราและ ช่วยให้พวกเขาสามารถนำเสนอเกมที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าได้”

Pragmatic Play – แมมมอธ โกลด์ เมกะเวย์

เดินทางผ่านกาลเวลาเพื่อดูความมหัศจรรย์ของยุคน้ำแข็งในการเปิดตัวสล็อต Snowy ล่าสุดของ Pragmatic Play ซึ่งใช้กลไก Megaways แบบคลาสสิก

ด้วยวงล้อ 6 วงล้อและสูงสุด 7 แถว ชื่อนี้เสนอการชนะสูงสุดถึง x10,000 ของเงินเดิมพันของผู้เล่นในสล็อตที่มีความผันผวนสูงด้วย RTP 96.03 เปอร์เซ็นต์

Irina Cornidesประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Pragmatic Play อธิบายว่า: “Mammoth Gold Megaways มอบความบันเทิงมากมายให้กับผู้เล่นในเกมพื้นฐานด้วยน้ำตก ไวลด์ตัวคูณ และกลไก Megaways ที่เป็นที่นิยมตลอดกาล ซึ่งทำงานควบคู่กันเพื่อมอบแอ็คชั่นที่มีความเข้มข้นสูง .

“รอบฟรีสปินช่วยให้สามารถโต้ตอบโดยตรงกับกลไกการพนันได้ และรอบโบนัสจะอัปเกรดคุณสมบัติในเกมพื้นฐานโดยแนะนำตัวคูณเกมโดยรวมสำหรับรูปแบบการเล่นที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่บรรจุอยู่ในสล็อตที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม”

สัญลักษณ์ที่มีค่าต่ำจะแสดงเป็นชุดไพ่ โดยมีดอกจิก เพชร หัวใจ และโพดำ ในขณะที่นกโดโด หมี หมู หมาป่า และเสือเซเบอร์ทูธแสดงสัญลักษณ์ที่มีค่าปานกลาง

สัญลักษณ์มูลค่าสูงมาในรูปของช้างแมมมอธขนปุย สัญลักษณ์เหล่านี้สามารถเสนอได้ระหว่าง x0.5 ถึง x5 ขึ้นอยู่กับจำนวนของชุดค่าผสมที่ตรงกันที่มาถึงในครั้งเดียว

นอกจากนี้ยังมีการกระจายไอซิเคิล ซึ่งจะเปิดใช้งานฟีเจอร์ฟรีสปินหากสามหรือมากกว่านั้นตกลงบนสปินเดียวกัน

การได้สแคทเทอร์สาม สี่ ห้าหรือหกตัวจะได้รับรางวัลการหมุนฟรีอย่างน้อยห้า หก เจ็ดหรือแปดครั้งตามลำดับ

เมื่อเปิดใช้งานโหมดเกมฟรีสปิน ผู้เล่นจะได้รับจำนวนการหมุนแบบสุ่มระหว่างจำนวนขั้นต่ำตามลำดับและสูงสุด 14 ครั้ง

ในที่สุด ซันไรส์ไวลด์สามารถลงเล่นได้ สัญลักษณ์เสริมเหล่านี้ใช้แทนสัญลักษณ์ทั้งหมดนอกเหนือจากสัญลักษณ์กระจาย และปรากฏด้วยตัวคูณ x2 หรือ x3

Habanero – ประตูเสือมังกร

ชื่อสล็อตในธีมตรุษจีนนี้กำหนดให้ผู้เล่นค้นหาชัยชนะในสล็อต 5×3 รีลที่มี 243 วิธีในการชนะ สล็อตใหม่ของ Habanero มีคุณสมบัติโบนัสเช่นไวด์และสัญลักษณ์ที่อัปเกรดแบบสุ่ม

Toni Karapetrovหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Habanero แสดงความคิดเห็นว่า: “ดำดิ่งสู่โลกลึกลับและอันตรายของสัตว์ดุร้ายในเกม Dragon Tiger Gate เกมใหม่ล่าสุดของเรา

“

”

“สล็อตล่าสุดของเรามอบประสบการณ์ที่สะกดตรึงซึ่งแน่นอนว่าจะดึงดูดจินตนาการของผู้เล่น ด้วยวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของจีนซึ่งเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับหนึ่งในสล็อตที่น่าดึงดูดที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน”

สัญลักษณ์ที่มีค่าต่ำมาในรูปแบบของชุดไพ่ที่มีโพดำ ดอกจิก เพชร และโพแดง สัญลักษณ์เหล่านี้สามารถเสนอได้ระหว่าง x0.08 ถึง x2.8 ขึ้นอยู่กับจำนวนของชุดค่าผสมที่ตรงกันที่มาถึงในครั้งเดียว

กรงเล็บมังกรและเสือแสดงสัญลักษณ์ค่ากลาง โดยเสนอระหว่าง x0.16 และ x6 เป็นเดิมพันที่ต้องการของผู้เล่น

สัญลักษณ์ที่มีมูลค่าสูงจะแสดงด้วยหัวมังกรและเสือ หากจำนวนชุดค่าผสมที่ชนะถูกต้องในสปินเดียวกัน สัญลักษณ์เหล่านี้สามารถเสนอได้ระหว่าง x0.32 ถึง x20

สัญลักษณ์ข้อความไวด์ยังสามารถหล่นลงในการเล่น แทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดในเกม ไวด์เหล่านี้ยังสามารถเสนอการจ่ายเงิน x400 สำหรับการชนะห้าครั้ง

ในที่สุด ฟีเจอร์ Dragon Tiger Gate สามารถเปิดใช้งานแบบสุ่มได้ สิ่งนี้ทำให้หนึ่งสัญลักษณ์บนวงล้อขยายทั่วทั้งกระดาน เพิ่มศักยภาพในการชนะของสปินแบบสุ่ม

Quickspin – กระจายมอนสเตอร์

การเปิดตัวสล็อตจ่ายกระจายล่าสุดของ Quickspin เกิดขึ้นในโลกใต้พิภพ ที่ซึ่งซอมบี้ แวมไพร์ และปีศาจปูทางไปสู่คุณสมบัติขั้นสูง นี่คือสล็อต 6 × 6 รีลที่มีความผันผวนปานกลางถึงต่ำ RTP ระหว่าง 87 ถึง 96 เปอร์เซ็นต์ และชนะสูงสุดถึง x1,493 ของเงินเดิมพันของผู้เล่น

นี่คือชื่อสล็อตที่จ่ายกระจาย หมายความว่าสัญลักษณ์สามารถจ่ายเงินได้ไม่ว่าจะปรากฏที่ใดบนวงล้อ ตราบใดที่สัญลักษณ์ที่เหมือนกันอย่างน้อยแปดตัวปรากฏขึ้นพร้อมกัน

เกมนี้ยังมีการชนะแบบเรียงซ้อน ซึ่งหมายความว่าสัญลักษณ์ในชุดค่าผสมที่ชนะจะหายไปหลังจากจ่ายเงินเพื่อหลีกทางให้กับสัญลักษณ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพในการชนะของสปินที่ประสบความสำเร็จแล้ว

ด้านข้างของวงล้อมีสามเมตร ฝั่งละอันสำหรับซอมบี้ แวมไพร์ และปีศาจ แต่ละเมตรสามารถเติมได้โดยการลงจอดที่ชนะของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเต็มแล้ว มิเตอร์เหล่านี้จะให้คุณสมบัติโบนัสพิเศษ ประการแรก เครื่องวัดแวมไพร์ต้องการสัญลักษณ์แวมไพร์ที่ชนะ 20 อันเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ซึ่งจะอัปเกรดสัญลักษณ์มูลค่าต่ำเป็นสัญลักษณ์มูลค่าสูง

เครื่องวัดซอมบี้ต้องการสัญลักษณ์ซอมบี้ที่ชนะ 40 อันเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่ทำให้สัญลักษณ์ของสัตว์ประหลาดแบบสุ่มหนึ่งตัวถูกเพิ่มเข้าไปในมิเตอร์ตามลำดับ หมายความว่าการรวมกันนั้นเกิดจากสัญลักษณ์ระดับต่างๆ

สัญลักษณ์ปีศาจที่ชนะจะถูกเพิ่มลงในเครื่องวัดปีศาจ ซึ่งต้องการสัญลักษณ์ 60 ตัวเพื่อให้รางวัลคุณสมบัติโบนัส โดยมอบการหมุนฟรีแปดครั้ง

ผู้เล่นสามารถเติมเมตรเหล่านี้ได้หลายครั้งในการหมุนรอบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จะรีเซ็ตเมื่อเริ่มแต่ละเทิร์น

Nolimit City – ทางเดินแห่งความอัปยศ

ตามแบบฉบับของNolimit Cityสล็อตนี้ก้าวข้ามขอบเขตด้วยโบนัสเหล้า ตัวละครสุดเพี้ยน และเครื่องแต่งกายที่น่าสงสัย ชื่อนี้มีการตั้งค่ารีล 3-4-4-4-4, 768 วิธีในการชนะและการชนะสูงสุดถึง x9,882 พร้อมความผันผวนปานกลางและ RTP 96.04 เปอร์เซ็นต์

การกระจายคำเชิญสามหรือสี่รายการในการหมุนเดียวกันจะให้รางวัล 10 หรือ 15 สปินในโหมดเกม ‘อีกหนึ่ง’ ตามลำดับ

โหมดเกมนี้ทำให้แต่ละสแต็คไวด์ที่เข้าสู่การหมุนฟรีเพื่อเพิ่มตัวคูณการหมุนฟรีด้วยค่าหนึ่ง ตัวคูณนี้จะนำไปใช้กับการจ่ายเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดคุณสมบัติ

การได้รับคำเชิญสามครั้งพร้อมกับกระจาย Mr. E หนึ่งรางวัลจะได้รับ 10 ฟรีสปินในโหมดเกม ‘all nighter’ ในขณะที่คำเชิญสองครั้งที่มี Mr.E สองคนจะให้ 15 สปิน

การกระจายของ Mr.E ที่เชื่อมโยงไปถึงในเกมหลักสามารถเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ xSplit ทำให้แถวหรือวงล้อที่กระจายไปถึงแยกออก ทำซ้ำสัญลักษณ์และสร้างวิธีชนะมากขึ้น

โหมดเกม ‘all nighter’ จะเห็นสัญลักษณ์ Mr.E ที่ทริกเกอร์ติดอยู่บนวงล้อขณะที่พวกเขายังคงใช้คุณสมบัติ xSplit เพื่อสร้างทางชนะเพิ่มเติม โหมดเกมนี้ยังมีโอกาสที่จะพาผู้เล่นไปสู่ฟีเจอร์ ‘เดินแห่งความอัปยศ’ ในขณะที่ไวด์สแต็กแต่ละอันจะเพิ่มตัวคูณการหมุนฟรีทีละหนึ่ง

ในฟีเจอร์ ‘เดินแห่งความอัปยศ’ เปิดใช้งานโดยการวางสแกตเตอร์ของ Mr.E ในสปินเดียวกับไวด์แบบเรียงซ้อนบนวงล้อสาม สี่หรือห้า ไวด์แบบเรียงซ้อนแต่ละอันจะเลื่อนรีลไปทางซ้ายหนึ่งรีลในทุก ๆ การหมุน คุณลักษณะนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไวด์สแต็กมาถึงรีลแรก

ในระหว่างโหมดเกมฟรีสปินทั้งสอง การกระจายคำเชิญหนึ่ง สอง สาม หรือสี่ครั้งจะทำให้ได้สปินเพิ่มเติมหนึ่ง สาม ห้า หรือเจ็ดครั้งตามลำดับ

สมบัติของ Domnitor – BGaming

สล็อตสุดท้ายของการเลือกประจำสัปดาห์ของเรา สล็อตใหม่ของ BGamingนำผู้เล่นย้อนกลับไปในยุคกลางสำหรับการต่อสู้ในยุคกลางบนสล็อต 5 × 3 รีลพร้อม 25 เพย์ไลน์ การเปิดตัวล่าสุดของซัพพลายเออร์มีความผันผวนปานกลางถึงสูงโดยมีค่า RTP อยู่ที่ 95.3 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงฟรีสปิน ฟีเจอร์วงล้อที่สว่างไสวจะเปิดใช้งาน สิ่งนี้ทำให้สามวงล้อตรงกลางรวมเข้าด้วยกันและแสดงสัญลักษณ์ 3 × 3 ขนาดยักษ์หนึ่งตัวในแต่ละการหมุน

สัญลักษณ์นี้จะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกันเก้าสัญลักษณ์ เพิ่มโอกาสในการชนะของโหมดเกมฟรีสปิน

ด้วยโหมดเกม Hold and Win ผู้เล่นจะตั้งเป้าไปที่สัญลักษณ์เหรียญบนรีลเปล่าที่ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด และได้รับการหมุนสามครั้ง

แต่ละเหรียญที่หยอดจะรีเซ็ตจำนวนการหมุนเป็นสาม และผู้เล่นจะได้รับผลรวมของจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดบนกระดานเมื่อสิ้นสุดฟีเจอร์

ผู้เล่นยังสามารถลงเหรียญแจ็คพอตบนวงล้อในคุณลักษณะนี้ ซึ่งจะมอบรางวัลตามลำดับเมื่อสิ้นสุดโหมดเกม

นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถซื้อการเข้าถึงคุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ได้ในราคาเดิมพันที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในแต่ละสัปดาห์ CasinoBeats จะแจกแจงตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดของอุตสาหกรรม พาดหัวข่าวล่าสุดของเราประกอบด้วยข้อมูลอัปเดตทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการโฆษณาในนิวยอร์ก การออกจากภูมิภาคที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างรวดเร็วสำหรับ Entain และก่อนอื่น แพ็คเกจบทลงโทษที่ออกโดย UKGC

337,631

Vivaroซึ่งซื้อขายในชื่อ VBet จะต้องชำระเงินแทนชุดค่าปรับจำนวน 337,631 ปอนด์หลังจาก การสอบสวนของ คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรค้นพบ “ความล้มเหลวหลายครั้ง”

ประการแรก การสืบสวนและการตรวจสอบตามกฎระเบียบที่ตามมา พบว่าความล้มเหลวในการดำเนินการตามนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินของ Vivaro

หน่วยงานกำกับดูแลยังระบุด้วยว่าข้อบกพร่องในนโยบายการพนันที่มีความรับผิดชอบ ขั้นตอน การควบคุมและการปฏิบัติ รวมถึงจุดอ่อนในการดำเนินการก็ถูกเปิดเผยเช่นกัน

ระหว่างปี 2020 ถึงมิถุนายน 2021 Vivaro ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย รวมถึงข้อกำหนดที่กำหนดให้ผู้ประกอบการในเขตอำนาจศาลต่างประเทศปฏิบัติตามการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการโอนเงิน