สมัคร Genting Club ขับเคลื่อนการเปิดตัวแพลตฟอร์ม

สมัคร Genting Club 7777 gamingกำลังขับเคลื่อนเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของโรมาเนียWin2 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ โดยให้บริการคาสิโนและอื่นๆ อีกมากมายแก่ผู้ให้บริการ

Win2 จะใช้แพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ของ 7777 gaming ซึ่งรวมถึงพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับการรับรองมากกว่า 70 เกม เช่นเดียวกับเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย รวมถึงเกมประจำวัน ภารกิจ ทัวร์นาเมนต์ การวางเงินสด และอื่นๆ

ชื่อคาสิโนจากซัพพลายเออร์ที่จะให้บริการแก่ผู้ให้บริการ ได้แก่ Sea of ​​Treasures, Jinn, แจ็คพอตของ Greenhats, Fortunes of Rome, Cash 100 และแนวคิดนวัตกรรมล่าสุด – Club Mr. Luck และ Zeus Quest

“ความร่วมมือของเรากับ Win2 ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับทีมของเราอีกระดับหนึ่ง” Larisa Karaboychevaผู้จัดการบัญชีของ 7777 gaming ให้ความเห็น

“นี่เป็นการบูรณาการครั้งที่สองสำหรับเราที่เริ่มใช้งานจริงในโรมาเนีย และเป็นการเพิ่มขึ้นสำหรับความสำเร็จของเราในฐานะผู้ให้บริการ igaming B2B แบบครบวงจรในตลาด เรากำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วในตลาดโรมาเนียพร้อมกับข้อตกลงใหม่ๆ มากมายที่กำลังจะมาถึง”

นอกจากชื่อคาสิโนแล้ว แพลตฟอร์ม Win2 ยังมีการเดิมพันกีฬาและข้อเสนอโบนัสที่หลากหลายอีกด้วย

Plamen Milanovซีอีโอของ Win2 กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าการเปิดตัวของเราประสบความสำเร็จจนถึงขณะนี้ และเราเป็นหนี้ความสำเร็จอย่างมากกับการเล่นเกม 7777

“แพลตฟอร์ม โซลูชั่นการตลาด และเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาทำให้มันง่ายสำหรับเราในการขยายฐานผู้ชมในตลาดโรมาเนีย และเราหวังว่าจะสานต่อความสัมพันธ์ของเรากับพวกเขาในขณะที่เราเติบโตต่อไป”

7777 gaming จะจัดแสดงที่บูธ CG214 ใน งาน SBC Summit Barcelonaของเดือนนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19-21 กันยายนที่ Fira Barcelona Montjuïc

Better Collective North America สามารถทำงานร่วมกับBrandon Booneโดยมีผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานของเขาคือการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดสำหรับพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ร่วมกับ Action Network, RotoGrinders, VegasInsider.com, Playmaker HQ และการเดิมพันกีฬาแคนาดา

หลังจากนั้นจะดูแลทิศทางของสื่อกีฬาสู่รัฐใหม่ๆ และต่อเนื่อง “เราจะกล่าวถึงความสำคัญถึงข้อมูลที่จำเป็นและชุมชนสื่อกีฬา”

Patrick Keaneของ Action Network นักร้อง”Brandon นำเสนอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและรูปลักษณ์ของการควบคุมสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับ

“เราเขาใส่ใจกับการเล่าเรื่องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเราที่จะนำพากลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ความเชื่อและความเชื่อของเขามาสู่ทีมของเรา”

พบกับความบันเทิงอีสปอร์ต

Esports Entertainment Groupยืนยันว่าการเลื่อนดูMichael Villaniเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 29 สิงหาคม

คราวนีทราบ CFO ชั่วคราวของ EEG ฟังจากไปของ Damian Mathews ในโปรแกรมทัวร์ได้ตรวจสอบชั่วคราวนี้เขาเคยควบคุมผู้ควบคุมระบบควบคุมที่จดทะเบียนในไดรฟ์ Nasdaq

EEG เน้นย้ำถึงข้อมูลที่สำคัญของ Villani โดยสังเกตถึงการเก็บข้อมูลเก้าปีของเขาในฐานะผู้นำและผู้จัดการบัญชี ‘Big-Four’ หรือ KPMG คุณสมบัติการตรวจสอบสำหรับ Tyresias Capital, Harman อินเตอร์เนชั่นแนล และ AIG Financial Products Corp.

“เราแสดงให้เห็นความเป็นผู้นำของ Michael ในส่วนของหลักสูตรและการเงินโดยตรงในขณะที่เราปรับโครงสร้างบริษัทในช่วงหลายครอบครัว” Alex Igelman โครงสร้างของ Esports Entertainment โครงสร้าง

โอเพ่นเบท

Sam Depoortereทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ของOpenBetซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มเดิมพันกีฬา

ก่อน Depoortere ผู้บัญชาการฝ่ายการตลาดและกีฬาที่ TOTO และจะมีอย่างต่อเนื่องในแบรนด์ต่างๆ เช่น Betway และ Media Odds

ตรวจสอบประจำที่รับฟังรายงานตรงต่อ Nikos Konstakis ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ของ OpenBet ซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

“การที่ Sam เข้ามาร่วมรูปแบบนี้จะช่วยให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในการศึกษาเพิ่มเติมความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้สามารถนำไปสู่ความสำเร็จเสริมที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น ทีม” Nikos Konstakisเปิดตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ OpenBet อย่างเป็นทางการ

“เราจะมองแนวทางอนาคตของเราอีกครั้งด้วยประสบการณ์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติความเป็นผู้นำของ Sam OpenBet ที่จะกำหนดมาตรฐานในความบันเทิงในกีฬาต่อไป”

กระพือความบันเทิง

Mary Turner จะลาออกจากการพิจารณาข่าวของผู้ผลิตและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย ดูที่ 30 กันยายน 2023 Flutter Entertainment

เราจะให้ Nancy Cruickshank ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในการสนับสนุนของแรงงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2023

John Bryantเปิดตัวของ Flutter ภายในร้าน “ฉันอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณ Mary สำหรับผลงานอันเป็นผลสืบเนื่องต่อเราหวังว่าเธอจะเป็นอนาคตที่ดี”

iGaming แบบดิบ

Victoria Bonnerหลายคนที่มี “บางทีอาจจะครั้งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิทธิพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษ” หลังจากที่บริษัทเข้าร่วมRaw iGamingผู้นำด้านการตลาด

ในหน้าแรกของเธอเธอตั้งว่า “ฉันตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมการเดินทาง” กล่าวเสริมว่า “มีเรื่องให้พูดคุยมากมายในเรื่องต่างๆ ทำมากมายพร้อมแล้ว!”

ในบทบาทนี้ Bonner ได้รับประสบการณ์ใหม่อีกครั้งสั่งสมมาจาก NetEnt, Pragmatic Play, Relax Gaming, Sportingtech และ Gaming Corps

CB: สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำแห่งปีของ SBC คุณมีคำแนะนำอะไรให้กับผู้นำรุ่นต่อไป และคุณจะส่งเสริมความสามารถภายในบริษัทของคุณอย่างไร?

VM : การได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง SBC Leader of the Year เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง สำหรับผู้นำรุ่นต่อไป ผมจะเสนอคำแนะนำสองประการ: ประการแรก ยอมรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมเกมก็เหมือนกับสาขาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และการที่จะก้าวนำหน้าอยู่เสมอนั้นจำเป็นต้องมีใจที่เปิดกว้างและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ประการที่สอง ให้ความสำคัญกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นทีมหรือลูกค้าของคุณ ความเป็นผู้นำเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้คนและสร้างความสัมพันธ์ ผู้นำจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อทีมของตนเท่านั้น และบริษัทจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าพึงพอใจเท่านั้น ดังนั้น ลงทุนในบุคลากรของคุณ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขา และมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งความเห็นอกเห็นใจและความเคารพ

ที่ Evoplay เราเชื่อในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกคนได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันความคิดของตนเองและกล้าเสี่ยงและมีลำดับชั้นที่เป็นเส้นตรงมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่สมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ได้ยิน และเพิ่มขีดความสามารถที่จะสร้างความแตกต่าง

SBC Summit Barcelonaซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายนที่ Fira de Barcelona Montjuïc จะมีผู้เข้าร่วม 15,000 คนมารวมตัวกัน โดยเสนอแพลตฟอร์มให้พวกเขาเจาะลึกถึงความล้ำสมัยผ่าน ‘โซนคาสิโนและ iGaming ‘ โดยเฉพาะ

EveryMatrix จะเสนอโอกาสในการทดลองใช้เครื่องมือ gamification ใหม่และเกมล่าสุด Tiki Time Exotic Wildsในทัวร์นาเมนต์ที่สนุกสนานที่SBC Summit Barcelona ในสัปดาห์ หน้า

จัดขึ้นที่Sports Betting Bar ซึ่งสนับสนุนโดย EveryMatrixบนพื้นที่จัดแสดง การแข่งขัน Slots Tournament สุดพิเศษจะจัดแสดง Casino Engagement Suite ใหม่ของบริษัท

ชุดดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเลือกเกมใดๆ จากสตูดิโอภายในหรือบุคคลที่สามของ EveryMatrix และรวมเข้ากับเครื่องมือ JackpotEngine ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดค่าแจ็คพอตรูปแบบใดก็ได้ และเพิ่มลงในเกมเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นการได้มาและการรักษาลูกค้า

หากต้องการทดลองใช้ในระหว่างการประชุมสุดยอด SBC ที่บาร์เซโลนา ผู้เข้าร่วมเพียงแค่มุ่งหน้าไปที่ Sports Betting Bar ลงทะเบียน หมุนรอบเล่นฟรี และตั้งเป้าที่จะได้รับคะแนนสูงสุดเพื่อโอกาสในการเดินออกไปพร้อมกับรางวัลใหญ่ ๆ

ขณะที่อยู่ที่บาร์ ผู้เข้าร่วมยังสามารถถ่ายรูปหน้ากำแพงSelfie Wall ของ SlotsMatrixและโพสต์ภาพไปที่ LinkedIn โดยใช้แฮชแท็ก #YourJackpotYourWay เพื่อลุ้นรับรางวัลและเครื่องดื่มฟรี

EveryMatrix จะอยู่ห่างจากบาร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด โดยIrina Sazanovaหัวหน้าฝ่ายการจัดการบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายหัวข้อ ‘Are Aggregators Reaching Market Saturation’ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน

การอภิปรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง ‘อนาคตของคาสิโน & iGaming’ จะพิจารณาถึงข้อดีของการทำงานร่วมกับผู้รวบรวมสำหรับทั้งสตูดิโอและผู้ให้บริการ และวิธีที่บริการอาจมีการพัฒนาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อไป

BGamingสามารถสร้างความฮือฮาให้กับชาวเมืองได้อย่างเต็มที่Betaraซึ่งจะขยายออกไปอีกในอเมริกาด้วยเหตุนี้

คำชี้แจงดังกล่าวจะกล่าวถึงผลงานมากกว่า 100 รายการจาก BGaming ที่รวมข้อเสนอของ Betara ไว้ “คุณสมบัติการรับประทานอาหารโดย AI และกรีกโอเวอร์”

“เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ BGaming ในช่วงที่มีเนื้อหา igaming ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเปลี่ยนให้กลายเป็นเกม” Daniel Vargas หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Betara

“การวิจัยทีมผู้เชี่ยวชาญและความเห็นที่องค์กรผู้เล่น BGaming สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและนำเสนอที่ Betara ซึ่งพยายามวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นเกมกีฬาและนำเสนอตลาดที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง

“สตูดิโอยังทำให้แบรนด์พิเศษด้วยการร่วมมือกันกับหลักหลักที่ Betara จะส่งผลต่อเกมพิเศษของเราด้วยแบรนด์ด้วยแบรนด์ของตัวเองที่ Betara ของเรา เรามั่นใจว่าผู้เล่นของเราจะมีความสุขมากกับความร่วมมือครั้งนี้”

ความร่วมมือของ BGaming กับ Betara ถือเป็นการเชื่อมต่อต่อในท้องตลาดของอเมริกาในการตรวจสอบโรงงานเออ ร์เกมได้ลงนามข้อตกลงกับDotworkersและBetmexico

Olga Levshinaเปิดตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ BGaming อีกครั้งเสริมว่า “การพัฒนาธุรกิจของเราใน LatAm นั้นมีความแข็งแกร่งโดยการสร้างชื่อเสียงในเนื้อหาเนื้อหาคุณภาพสูงที่มีความสำคัญของเรา และผู้เล่นที่มีความสำคัญอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับเรา

“เราจะเป็นพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับ Betara และมอบรายงานโฟลิโอที่สอดคล้องกับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง”

Gaming Realms ได้เข้าสู่ระบบ นิเวศเกมออนไลน์ของโปรตุเกสอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะดำเนินการด้วยความร่วมมือกับBetclic

สดใหม่ของบริษัทแสดงความมั่นใจอย่างมีนัยสำคัญหลังจากสะท้อนถึงผลการดำเนินงาน H1 การเชื่อมโยงครั้งล่าสุดนี้จะเห็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาได้รับการยกระดับเนื้อหาเพิ่มเติม

“Gaming Realms นำเสนอเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครที่สะท้อนกับกลุ่มประชากรที่กว้างขวางของผู้เล่น โดยให้ความบันเทิงจากสล็อตและภาคบิงโก” Geoffroy Villiotหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ CRM ของ Betclic Group กล่าว

“ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เราเพิ่มข้อเสนอใหม่และน่าดึงดูดให้กับเว็บไซต์ของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้ดำเนินการรายแรกที่เปิดตัวเกมของพวกเขาในโปรตุเกส”

ซัพพลายเออร์ igaming จะรวมเกม Slingo หลากหลายรายการไว้ในแพลตฟอร์ม Betclic รวมถึงเกมเช่น Slingo Starburst, Slingo Sweet Bonanza และ Slingo SuperSpin

นอกเหนือจากการยกย่อง Betclic ในฐานะ “พันธมิตรที่สมบูรณ์แบบ” เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของโปรตุเกสไปพร้อมๆ กัน การเข้าสู่ตลาดครั้งล่าสุดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตัวแทนของ “ขั้นตอนสำคัญ” ท่ามกลางแผนการที่กว้างขึ้นในการขยายฐานที่มั่นของ Gaming Realms ในเขตอำนาจศาลต่างๆ

“การเข้าสู่โปรตุเกสถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Gaming Realms และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดจำหน่ายในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก” Gareth Scottประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Gaming Realms กล่าวเสริม

“เราเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในตลาดโปรตุเกส และการแนะนำเนื้อหาของเรากับ Betclic ซึ่งเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในตลาด เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปิดตัวในประเทศ”

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาGaming Realmsได้แสดงความมั่นใจอย่างมากในการบรรลุการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปี โดยคณะกรรมการของบริษัทกล่าวว่า “พอใจกับความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในปีงบประมาณ 2023”

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์เป็น 11.5 ล้านปอนด์ (2565: 8.5 ล้านปอนด์) โดยรายได้จากลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์เป็น 9.8 ล้านปอนด์ (2565: 6.7 ล้านปอนด์) ส่วนทางสังคมของกลุ่มลดลง 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.8 ล้านปอนด์

หน่วยงานด้านการพนันของสวีเดนจะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้ตลอดสามปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างการทำงานในการต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมการแก้ไขการแข่งขัน

หลังจากได้รับเงินเพิ่มอีก 2.4 ล้านโครนสวีเดน (200,000 ยูโร) สำหรับปีปัจจุบัน รัฐบาลของประเทศได้เสนอให้เพิ่มงบประมาณของหน่วยงานราชการเป็นเงิน 10.8 ล้านโครนสวีเดน (777,385 ปอนด์) สำหรับปี 2567

นอกจากนี้ ยังมีการคาดกันว่า Spelinspektionen จะได้รับเงินเพิ่มอีก 15.6 ล้านโครนสวีเดน (1.12 ล้านปอนด์) จนถึงปี 2025 และ 18.6 ล้านปอนด์ (1.33 ล้านปอนด์) เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงปี 2026

“การตอบโต้เกมที่ผิดกฎหมายและการจับคู่การแข่งขันถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับตลาดเกมที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค” Camilla Rosenbergผู้อำนวยการทั่วไปของ SAGA ให้ความเห็น

“ด้วยความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เราจึงสามารถมีความเฉียบคมมากขึ้นในการกำกับดูแล ฉันเห็นว่าข้อเสนอสำหรับทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปในเชิงบวกมาก”

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสวีเดนพยายามให้แน่ใจว่าตลาดการพนันจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดสำหรับองค์กรอาชญากรรม โดยมีข้อสังเกตว่าการพนันที่ผิดกฎหมายและการจับคู่จับคู่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของเครือข่ายอาชญากร

“การแข่งขันกีฬาแบบตายตัวและรูปแบบอื่นๆ ของการตรึงการแข่งขันนั้นขัดต่อคุณค่าพื้นฐานของกีฬาและเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่ออนาคตของกีฬา” จาคอบ ฟอร์สเมด รัฐมนตรีกีฬากล่าว

“การเสริมกำลังงานของ Spelinspektionen มีส่วนช่วยในการปกป้องกีฬาสวีเดนจากการถูกทำลายโดยกลุ่มอาชญากร”

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว SGA ยังต้องสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นเหล่านี้ “มีประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

สิ่งนี้จะเห็นเงิน SEK เพิ่มเติม 4.5 ล้านที่มีอยู่เพื่อบล็อกการไกล่เกลี่ยการชำระเงินเข้าและออกจากการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมาย

“จะต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในตลาดการพนัน ด้วยการลงทุนนี้ Spelinspektionen สามารถปรับปรุงการกำกับดูแลได้” Niklas Wykman รัฐมนตรีกระทรวงตลาดการเงิน กล่าว

“นอกจากนี้ ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการปิดกั้นการไกล่เกลี่ยการชำระเงินเข้าและออกจากผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญา”

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบริษัทการพนันที่ได้รับใบอนุญาตในสวีเดนบันทึกรายได้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงไตรมาสที่สองของปี 2023 โดยตัวเลขของ SEK 6.7 พันล้านลดลงเล็กน้อยมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์จาก SEK 6.77 พันล้าน

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้แสดงถึงการขยับเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.77 จาก SEK 6.58 พันล้านที่เห็นจนถึงไตรมาสที่ 1 สำหรับปีที่แล้ว รายได้โดยรวมลดลงน้อยกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังจากปิดที่ 13.28 ล้านโครนสวีเดน (13.33 พันล้านโครนสวีเดนในปี 2565)

EveryMatrix จัดหา แพลตฟอร์ม CasinoEngine และ เทคโนโลยี BonusEngineข้ามผลิตภัณฑ์ ให้กับ Matchbookเพื่อสนับสนุนธุรกิจคาสิโน

ด้วยความร่วมมือหลายปี CasinoEngine จะเพิ่มพลังให้กับข้อเสนอคาสิโนของ Matchbook ในขณะที่ BonusEngine จะช่วยเครื่องมือโบนัสข้ามผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เพื่อเพิ่มการเปิดใช้งานการได้มาและการรักษาผู้เล่นอีกครั้ง

“เราชื่นชม Matchbook มานานแล้วว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นในสหราชอาณาจักร ดังนั้นเราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่อเร่งธุรกิจคาสิโนของพวกเขาและนำไปสู่ความสูงใหม่ผ่านพลังและความเป็นไปได้ของ CasinoEngine และ BonusEngine” แสดงความคิดเห็นStian Enger Pettersenหัวหน้าฝ่าย CasinoEngine ที่ EveryMatrix

“เราได้แสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราผสมผสานกันอย่างไม่มีใครเหมือนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการผลิตคาสิโนขั้นสูงสุดที่ขับเคลื่อนทั้งผลลัพธ์ทันทีและสร้างการเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืนสำหรับแบรนด์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในตลาดใดก็ตาม”

การแลกเปลี่ยนการเดิมพันออนไลน์ในสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 Matchbook จะรวมJackpotEngineและ BonusEngine เพื่อใช้การปรับแต่งแจ็คพอตและคุณสมบัติการจัดการรางวัลและโบนัสของผู้เล่นที่หลากหลาย

Malcolm Grahamซีอีโอของ Matchbook กล่าวเสริมว่า “ผลิตภัณฑ์กีฬาของเราได้รับการยอมรับอย่างดีว่าดีที่สุดในระดับเดียวกัน และด้วยความร่วมมือใหม่ของเรากับ EveryMatrix เราตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำซ้ำความสำเร็จในคาสิโนเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้เล่นขั้นสุดยอดแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย เนื้อหาส่วนบุคคล โบนัส และรางวัลล่าสุด

“ฉันดีใจมากที่มี EveryMatrix มาร่วมทีม และเราทุกคนตั้งตารอการเดินทางข้างหน้า”

EveryMatrix จะเข้าร่วมงานSBC Summit Barcelona ในสัปดาห์หน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลองใช้เครื่องมือ gamification ใหม่และเกมล่าสุด Tiki Time Exotic Wilds ในทัวร์นาเมนต์ที่สนุกสนาน

GeoComplyได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการคุ้มครองผู้เล่นและรายได้จากภาษี หลังจากเผยแพร่รายงานชื่อ ‘From the Sideline to the Mainstream’ หลังจากสัปดาห์แรกของฤดูกาล NFL ปี 2023

จากการตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน ผู้ให้บริการโซลูชันระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ประมวลผลธุรกรรม 242.3 ล้านรายการในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 56 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ สัปดาห์ที่หนึ่งยังพบบัญชีผู้เล่นใหม่ 1.1 ล้านบัญชีที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าสปอร์ตบุ๊คของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

ข้อมูลยังเน้นย้ำว่า 97 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการเดิมพันกีฬาออนไลน์ทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านอุปกรณ์มือถือ โดย 75 เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมนั้นมาบน iOS

นอกจากนี้ การส่งทัชดาวน์ในควอเตอร์แรกจาก Jared Goff ไปยัง Amon-Ra St. Brown ในระหว่างเกมที่หนึ่ง เมื่อ Detroit Lions ทำให้ Kansas City Chiefs ตกใจ ทำให้เกิดกิจกรรมที่วุ่นวายครั้งใหญ่ โดยบริษัทประมวลผลธุรกรรม 4,200 รายการต่อวินาทีทันทีตามคะแนน .

“การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยและความยุติธรรมของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบของอุตสาหกรรม” Anna Sainsburyผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ GeoComply ให้ความเห็น

"ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของเราเน้นย้ำถึงความต้องการในการเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่มีการควบคุม ข้อมูลของเรายังเน้นย้ำคำกระตุ้นการตัดสินใจอย่างเร่งด่วน รัฐที่ไม่มีการพนันกีฬาออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมควรออกจากสนามข้างสนามที่ถูกกฎหมายและปลดล็อกความสามารถในการปกป้องผู้บริโภคและสร้างรายได้ภาษีที่สำคัญ"