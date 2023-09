สมัคร GClub Trop Advantage Club มอบโปรโมชั่นพิเศษ

สมัคร GClub (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ในขณะที่อากาศเย็นลงในแอตแลนติกซิตี้ในฤดูร้อนนี้ การดำเนินการสำหรับสมาชิก Trop Advantage จะร้อนแรงยิ่งขึ้นเท่านั้น เนื่องจากTropicana Atlantic City Casino & Resortเปิดตัวโปรโมชั่นคาสิโนล่าสุด

สมาชิกยังคงเพลิดเพลินกับการชมแบบตัวต่อตัวที่ร้านค้ามากกว่า 50 แห่ง รับรางวัลจากการซื้อสินค้าปลีก พร้อมรับล่องเรือคาร์นิวัลและทริปประจำปีไปยังลาสเวกัส อารูบา ทะเลสาบทาโฮ และอื่นๆ อีกมากมาย! พวกเขายังสามารถเข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษ รวมถึงแต้มคอมพ์สองเท่าในเกมบนโต๊ะและ Big Spin Lotto มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

คะแนนสะสมสองเท่าในเกมบนโต๊ะ- ใหม่!

สนุกไปกับความสนุกเป็นสองเท่าและคะแนนคอมพ์สองเท่าทุกวันศุกร์ในเดือนกันยายนในการเล่นเกมบนโต๊ะ ใช้เงินคอมพ์ของคุณ 1:1 ในสถานที่ต่างๆ มากกว่า 50 แห่งทั่ว Tropicana, The Quarter และ Marketplace มีข้อจำกัดบางประการ Comp Dollar มีอายุ 180 วัน ยอดคงเหลือสูงสุดคือ 2,000

Big Spin Lotto มูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์- ขยายตามความต้องการยอดนิยม!

มีเหตุผลหนึ่งล้านเหตุผลในการทำให้ Tropicana Atlantic City โฉมใหม่เป็นสถานที่เล่นของคุณในฤดูร้อนนี้ โดยมี Big Spin Lotto มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ของ Tropicana ที่ขยายออกไปตามความต้องการที่ได้รับความนิยม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2558 รับห้าโอกาสเพื่อรับรางวัลหนึ่งล้านดอลลาร์ทุกวัน

สมาชิก Trop Advantage ทุกคนจะได้รับสิทธิ์เลือกครั้งแรกฟรี! หากต้องการเข้าร่วมเพิ่มเติม เพียงรับสองคะแนนขณะเล่นสล็อตหรือเกมบนโต๊ะของ Tropicana จากนั้นไปที่เครื่องคอมพ์เครื่องใดก็ได้เพื่อเลือกหมายเลขลอตเตอรี Big Spin นำโชคหกหมายเลข หรือเลือกตั๋วด่วนแล้วปล่อยให้คอมพิวเตอร์เลือกให้คุณ

ในแต่ละวัน จะมีการเลือกหมายเลข Big Spin Lotto ที่ชนะหกหมายเลขและประกาศในเวลา 13.00 น., 15.00 น., 17.00 น., 19.00 น. และ 21.00 น. ใน Palm Walk พร้อมประกาศเพิ่มเติมเวลา 23.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์ ทายหมายเลขทั้งหกหมายเลขให้ถูกต้องและรับรางวัล $10,000 ทันที พร้อมหมุนฟรีบน Big Wheel เพื่อรับรางวัลสูงสุด $1 ล้าน จับคู่ห้าหมายเลขจากหกหมายเลขแล้วรับรางวัล $1,000 ในการเล่นสล็อตฟรีพร้อมหมุนฟรีบน Big Wheel จับคู่ตัวเลขสี่ตัวจากหกตัวแล้วรับรางวัล $250 ในการเล่นสล็อตฟรีพร้อมหมุนฟรีบน Big Wheel ทายหมายเลขสามในหกหมายเลขแล้วรับรางวัล $25 พร้อมหมุนฟรีบน Big Wheel ผู้ชนะจะมีเวลา 30 นาทีจากการจับรางวัลแต่ละครั้งเพื่อแลกของรางวัลที่เครื่องคอมพ์ใดก็ได้

ยังไม่มีการ์ด Trop Advantage ใช่ไหม? การลงทะเบียนนั้นฟรีและง่ายดายที่ Trop Advantage Center หรือทางออนไลน์

ต้องการมากขึ้น? เล่นออนไลน์ได้ที่Tropicana Atlantic City Onlineและรับเหรียญคอมพ์และคะแนนระดับทุกที่ในนิวเจอร์ซีย์จากโทรศัพท์มือถือของคุณ!

ลงทะเบียนวันนี้ เยี่ยมชม Trop Advantage Center เพื่อดูรายละเอียด จะต้องเป็น 21. เดิมพันโดยให้หัวไม่อยู่เหนือมัน. ปัญหาการพนัน? โทร 1-800-นักพนัน

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — เป็นที่รู้จักจากเสียงโอเปร่าอันน่าทึ่งและเสียงร้องที่เร่าร้อนของเขา Meat Loaf จะนำการแสดงบนเวทีอันน่าตื่นเต้นของเขาไปที่Tropicana Atlantic City Casino & Resortในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2015

อัลบั้มอันโด่งดังของเขาในปี 1977 Bat Out Of Hell ได้จำหน่ายแล้ว มากกว่า 44 ล้านชุดทั่วโลกและยังคงเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน อัลบั้มของเขาในปี 1993 Bat Out Of Hell II: Back Into Hell ผลิตเพลงชนะรางวัลแกรมมี่ “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” ซึ่งเป็นซิงเกิลอันดับ 1 ใน 28 ประเทศซึ่งได้รับเกียรติจาก การแสดงเดี่ยวเพลงร็อคยอดเยี่ยม

จนถึงวันนี้ มีทโลฟยังแสดงในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มากกว่า 60 รายการ รวมถึง The Rocky Horror Picture Show, Crazy in Alabama, Tenacious D in the Pick of Destiny, Focus, Formula 1, Fight Club, House, MD, Masters of Horror, เจน มังค์ และกลี พลเมืองของฮอลมาร์ค เขาสามารถผสมผสานความรักในดนตรีเข้ากับการแสดงในถิ่นที่อยู่ลาสเวกัสมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานตลอด 44 ปีของเขา อัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขา Braver Than We Are มีกำหนดวางจำหน่ายในปลายปีนี้

ติดตามความตื่นเต้นแบบสดๆ วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่การแสดงของเขาที่โชว์รูม Tropicana ประตูเปิดเวลา 19.00 น. และเวลาแสดงเวลา 20.00 น. ตั๋วมีตั้งแต่ 67 ถึง 202 ดอลลาร์ จำหน่ายบัตรแล้วตอนนี้ที่ Tropicana Box Office หรือผ่าน Ticketmaster ที่ www.ticketmaster.com หรือ 1.800.745.3000

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — อุ๊ย ป้า ถึงเวลาเลี้ยงเหล้าและเฉลิมฉลองเทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์แล้ว ในเดือนนี้Intertops Casinoจะมอบรางวัลโบนัสคาสิโนมูลค่า 150,000 ดอลลาร์ในช่วง “เทศกาล Oktoberfestivities”

ผู้เล่น Intertops Casino จะได้รับคะแนนเมื่อเล่นและรับโบนัสตามอันดับในกระดานคะแนน ทุกวันจันทร์จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม จะมีการจ่ายโบนัส Oktoberfest รวมมูลค่า 30,000 ดอลลาร์ให้กับผู้เล่น 300 อันดับแรก และกระดานผู้นำจะถูกรีเซ็ตสำหรับการแข่งขันโบนัสคาสิโนอีกครั้ง

ผู้เล่น 20 อันดับแรกในแต่ละสัปดาห์จะเข้าร่วมในการจับรางวัลเงินสดครั้งสุดท้ายมูลค่า 1,000 ดอลลาร์

ผู้เล่นที่ฝากเงินและเล่นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธสามารถเป็นหนึ่งในผู้เล่น 50 คนที่สุ่มเลือกเพื่อรับโบนัสเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีสูงสุดถึง $150

รายละเอียดการแข่งขันและอันดับผู้เล่นปัจจุบันมีอยู่ในแท็บ “ข้อเสนอพิเศษ” ที่ Intertops Casino

Intertops Casino หนึ่งในคาสิโนออนไลน์แห่งแรกและยังคงได้รับความไว้วางใจมากที่สุด นำเสนอเกมคาสิโนหลายร้อยเกมจาก RTG (เกมเรียลไทม์) ผู้เล่นสามารถใช้กระเป๋าเงินใบเดียวกันสำหรับการเดิมพันโป๊กเกอร์และกีฬา (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ Full Tilt Classic วางจำหน่ายแล้วที่ Full Tiltซึ่งเป็นแบรนด์ของ Amaya Inc. มีรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ประกอบด้วย 20 ซีรีส์อีเวนต์, 40 ไซด์อีเวนต์, ทัวร์นาเมนต์ ฟรีโรล , ลีดเดอร์บอร์ด Full Tilt Classic และซีรีส์ชิปเล่น Full Tilt Classic

มีการรับประกันอย่างน้อย $270,000 สำหรับการคว้าในการแข่งขัน Full Tilt Classic 20 รายการเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับรางวัลเงินสดพิเศษหลายพันดอลลาร์และตั๋วที่จะชนะในระหว่างซีรีส์ที่อัดแน่น

ดาวเทียมกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ โดยซีรีส์นี้จะเริ่มเต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน และดำเนินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน

Dominic Mansour กรรมการผู้จัดการ Full Tilt กล่าวว่า “เรากำลังกลับไปสู่พื้นฐานด้วย Full Tilt Classic การแข่งขันหลายรายการพร้อมบายอินที่เหมาะกับผู้เล่นทุกระดับและแน่นอนว่ารับประกันที่น่าตื่นเต้น มันจะเป็นวันที่สนุกสนาน 10 วัน”

การแข่งขัน Full Tilt Classic จัดขึ้นวันละสองครั้ง: เวลา 12.30 น. ET และ 14.30 น. ET ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ จากนั้นในวันอาทิตย์ การแข่งขันจะจัดขึ้นเวลา 11.30 น. ET และ 13.30 น. ET

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางออนไลน์ภายใต้แท็บ “โปรโมชัน” ที่ Full Tilt

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ press@ft-services.com (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Slotastic Casino รู้สึกตื่นเต้นมากที่หนึ่งในเกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างAchillesพร้อมให้บริการแล้วในคาสิโนบนมือถือ เช่นเดียวกับคาสิโนแบบดาวน์โหลดและเล่นได้ทันที ซึ่งให้ผู้เล่นได้หมุนฟรีมากถึง 1,500 ครั้ง เกม.

ผู้เล่นจะได้รับ 10 ฟรีสปิน ด้วยเงินฝาก $10 การฝากเงิน $20 จะได้รับ 20 ฟรีสปิน และ $50 จะได้รับ 50 ฟรีสปิน ผู้เล่นสามารถรับโบนัสนี้ได้ทุกวันในเดือนกันยายนและรับฟรีสปินรวมสูงสุด 1,500 ครั้ง

“นี่เป็นประวัติการณ์!” ผู้จัดการของ Slotastic ตั้งข้อสังเกต “เราไม่เคยแจกฟรีสปินมากมายขนาดนี้มาก่อน!”

Achilles ได้รับความนิยมในคาสิโนออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นจึงถูกกำหนดให้ได้รับความนิยมในคาสิโนบนมือถือเช่นกัน มีช่วงการเดิมพันที่ค่อนข้างกว้างเพื่อดึงดูดผู้เล่นที่ดูงบประมาณและเดิมพันสูง ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้เพียงเพนนีหรือมากถึง 100 ดอลลาร์ต่อการหมุนหนึ่งครั้ง เกมนี้มีคุณสมบัติโบนัสสองประการที่ให้รางวัลฟรีสปินพร้อมตัวคูณการเดิมพัน

Slotastic มีเกมคาสิโนออนไลน์หลายร้อยเกมจาก RTG รวมถึงสล็อต เกมบนโต๊ะ เช่น แบล็คแจ็คและรูเล็ต และเกมจับคู่และชนะ Treasure Tree ใหม่ คาสิโนยินดีต้อนรับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกด้วยโบนัสต้อนรับ $600 และตอนนี้เสนอเงินคืนทันที 25% ให้กับผู้เล่นที่ฝากเงินโดยไม่ต้องติดโบนัส

มอนทรีออล ควิเบก — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ปีงบประมาณ 2558-2559 เริ่มต้นได้ดีสำหรับ Loto-Québec: Corporation บันทึกรายได้และกำไรสุทธิที่สูงขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 29 มิถุนายน 2558 โดยมีรายได้สูงถึง 860.5 ล้านดอลลาร์ ( +0.9%) และกำไรสุทธิ 298 .7 ล้านดอลลาร์ (+2.6%) การจัดการทรัพยากรที่เข้มงวดช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ 9 ล้านดอลลาร์ (-3.7%) ตัวเลขที่สนับสนุนเหล่านี้กระตุ้นให้บริษัทปรับปรุงข้อเสนอด้านความบันเทิงต่อไปและดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสม

Loto-Québec เริ่มต้นปีการเงินด้วยฐานที่ดีในภาคลอตเตอรี่ โดยรายรับเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการเสนอแจ็กพอต Lotto Max จำนวนมากมากขึ้น ชาวควิเบกโชคดีกว่าจริงๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังที่ระบุว่ามีการมอบเงินจำนวน 230 .7 ล้านดอลลาร์ (+3.6%) ให้กับผู้ชนะ นอกจากนี้ ยังมีการจ่ายรางวัล 27 รางวัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป เทียบกับ 11 รางวัลในช่วงระยะเวลาการจับคู่ของปีที่แล้ว แนวโน้มในภาคนี้ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากยอดขายสูงขึ้น 88.9% สำหรับ Lotto Max และ 15.6% สำหรับ Lotto 6/49 (กรกฎาคม 2558 เทียบกับกรกฎาคม 2014)

คาสิโนยังทำได้ดี โดยรายงานกำไรสุทธิที่สูงขึ้น 6.4% แม้ว่ารายรับจะลดลง 2.2% ก็ตาม การเน้นที่ความบันเทิง โดยเฉพาะโปรโมชั่นที่มีธีม เป็นประโยชน์ต่อคาสิโนสี่แห่งของควิเบก

ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกทำเครื่องหมายด้วยห้องเล่นเกมและบิงโก ซึ่งเพิ่มขึ้น 34.2% และ 40.5% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภาคห้องเล่นเกมซึ่งรวมถึงเครือข่ายลอตเตอรีวิดีโอ ลดลงเล็กน้อย 1.1% เนื่องจากการอุปถัมภ์ในบาร์และบราสเซอรี่ที่ลดลง และสถานประกอบการดังกล่าวจำนวนน้อยลง

นอกจากนี้ รายได้จาก Espacejeux.com เพิ่มขึ้น 27.4% ซึ่งยืนยันว่าเกมออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา

กลยุทธ์ที่คุ้มค่า

ในช่วงปีงบประมาณ 2014-2015 Loto-Québec ได้ใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่เกี่ยวกับความบันเทิง ประสิทธิภาพ และการค้าขายอย่างมีความรับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงบวกในไตรมาสแรกสนับสนุนแผนการของบริษัทที่จะปรับปรุงและกระจายการนำเสนอความบันเทิงโดยรวมเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้ยังยืนยันถึงการเน้นย้ำที่บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร ซึ่งดำเนินต่อไปทั้งจากมุมมองของข้อเสนอและประสิทธิภาพด้วยมุมมองที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — มาริโอ บาร์ธ ช่างสักชื่อดังระดับโลกกำลังเฉลิมฉลองการเปิดสตูดิโอ King Ink ของเขาที่ทุกคนตั้งตารอคอยภายในFoxwoods Resort Casinoด้วยงานปาร์ตี้เปิดตัวครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ถือเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองในเพลงร็อค ‘n’ ที่แท้จริง โรลแฟชั่น ดีเจและนักแสดงชื่อดังระดับโลก Deadmau5 จะแสดงที่ SHRINE Nightclub ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

เพื่อเป็นเกียรติแก่โอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ Mario Barth ขอมอบโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตให้แขกได้รับตั๋วฟรีสำหรับงานปาร์ตี้เปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเขา ภายในฟ็อกซ์ทาวเวอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 17.00 – 19.30 น. สามารถรับบัตรฟรีได้ที่ King Ink ไม่จำเป็นต้องซื้อ แต่ตั๋วมีจำนวนจำกัด และจะตามลำดับก่อนหลัง

Mario Barth’s King Ink ตั้งอยู่ติดกับร้านค้าปลีก Grand Effects และ Carina เปิดวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. – 22.00 น. และวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 10.00 น. ถึงเที่ยงคืน King Ink มอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในการสักและเจาะ ไม่ว่าจะเป็นแขกสักครั้งแรกหรือนักสะสมผู้ช่ำชอง

King Ink ใหม่ผสมผสานมรดกออสเตรียของ Mario Barth เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของสตูดิโอระดับไฮเอนด์ที่ทันสมัย ​​พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดในตลาด ซึ่งไม่มีในสตูดิโอสักแห่งอื่น

ด้วยความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สตูดิโอขนาด 2,000 ตารางฟุตที่ไม่ซ้ำใครแห่งนี้มีศิลปินสักที่ได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงระดับโลก นำเสนอรอยสักทุกสไตล์ รวมถึงแบบดั้งเดิม ตะวันออก ญี่ปุ่น ชนเผ่า ภาพบุคคล สีเต็มรูปแบบ ความสมจริงเหมือนแสง การสักเพื่อความงาม และการอำพราง นอกจากนี้ King Ink ยังมีสินค้าแฟชั่นและสินค้ากูตูร์อีกด้วย

นี่คือส่วนที่ 2 ของ 3 ของตัวอย่างการเดิมพัน NFL ปี 2015 ของ Casino City บทความอื่น ๆ ในซีรีส์นี้ ได้แก่:

ส่วนที่ 1: เคล็ดลับเสื่อม 10 อันดับแรกสำหรับการเดิมพัน NFL ในฤดูกาลนี้

ส่วนที่ 3: การเดิมพันอนาคต 10 อันดับแรกสำหรับฤดูกาล NFL ปี 2015

หากคุณเป็นแฟน NFL และชอบเล่นการพนัน มีโอกาสที่คุณจะได้เล่นแล้ว ในลีกฟุตบอลแฟนตาซีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของคุณ

ลีกฟุตบอลแฟนตาซีตลอดฤดูกาลสามารถสนุกสนานได้มากมาย โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะเต็มไปด้วยกลุ่มเพื่อนที่เล่นเพื่อสิทธิในการคุยโม้มากพอ ๆ กับที่พวกเขาเล่นเพื่อหม้อทองคำที่ปลายสายรุ้ง ฉันเคยอยู่ในลีกแฟนตาซีกับผู้ชายคนเดียวกันมาสี่ปีแล้ว — เราเพิ่งดราฟต์ปี 2015 คืนวันอาทิตย์ และผู้ชนะปีที่แล้วก็ยังรู้สึกยินดี

และในขณะที่ลีกแฟนตาซีตลอดทั้งฤดูกาลล้วนเกี่ยวกับความสนิทสนมกัน แต่ฟุตบอลแฟนตาซีรายวันกลับให้ความรู้สึกที่ไร้ตัวตนและเชิงวิเคราะห์มากกว่า คุณร่างทีมใหม่สำหรับการแข่งขันแต่ละครั้งและเล่นกับคู่ต่อสู้ที่ไม่เปิดเผยชื่อหนึ่งหรือ 100,000 คน (ส่วนใหญ่) ขึ้นอยู่กับประเภทของการแข่งขัน คุณสามารถทดลองกรอกรายชื่อของคุณ หรือคุณสามารถใช้วิธีการคำนวณแบบเย็นและกำหนดกลยุทธ์ของคุณโดยใช้อัลกอริธึมและสเปรดชีต

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม มันสนุกจริงๆ

กีฬาแฟนตาซีรายวัน (DFS) สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และอุตสาหกรรมนี้กำลังถึงจุดเปลี่ยนที่จะระเบิด ผู้ดำเนินการรายใหญ่FanDuelและDraftKingsดึงดูดผู้เล่นหลายแสนคนและDraftKingsรับประกันเงินรางวัลรวม 10 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ 1 และการประกวด “Millionaire Maker” 20 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่า DraftKings มีผู้เข้าแข่งขัน 572,500 รายการ (ผู้เล่นแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้หลายรายการ) สำหรับทัวร์นาเมนต์นั้น ๆ นั่นเป็นบ้า

หากคุณเคยเล่นฟุตบอลแฟนตาซีมาทั้งฤดูกาล คุณจะได้เปรียบคู่แข่งหน้าใหม่เมื่อคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งแฟนตาซีในแต่ละวัน แต่การเปลี่ยนไปใช้ DFS นั้นไม่ได้ขนานกันเสียทีเดียว และหากคุณต้องการเป็นผู้เล่นที่ชนะในที่สุด ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับ 10 ข้อที่จะช่วยคุณเริ่มต้นเล่นฟุตบอลแฟนตาซีรายวันในฤดูกาล NFL นี้

10. คุณน่าจะเป็นฝ่ายแพ้

DFS ได้รับการเปรียบเทียบกับโป๊กเกอร์ว่าเป็นเกมทักษะที่มีองค์ประกอบโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ปัจจัยโชคจะลดลงและทักษะมีชัย ทำให้เกิดระบบนิเวศของผู้เล่นที่ชนะและแพ้ และเนื่องจากเจ้ามือตักคราดในทั้งสองเกม ย่อมมีผู้เล่นที่แพ้มากกว่าชนะเป็นธรรมดา

หากคุณไม่ได้ใช้วิธีวิเคราะห์ DFS หรืออย่างน้อยก็ดูภาพยนตร์เกมมากมายเพื่อชดเชย คุณเกือบจะเป็นฝ่ายแพ้อย่างแน่นอนเมื่อต้องเจอกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่า และก็ไม่เป็นไรสำหรับตอนนี้ นี่คือเวลาที่จะทำให้เท้าของคุณเปียก ทำความเข้าใจว่าทำไมโครงสร้างผู้เล่นตัวจริงบางคนถึงดีหรือไม่ดี และค้นพบว่าใครคือ “ฉลาม” ในสนาม

คุณควรคาดหวังที่จะแพ้เมื่อคุณเริ่มต้น หรืออย่างน้อยก็เข้าใจว่าถ้าคุณชนะ นั่นเป็นเพราะคุณโชคดี และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเคล็ดลับถัดไปของฉันจึงสำคัญมาก . .

9. การจัดการแบ๊งค์เป็นกุญแจสำคัญ

เช่นเดียวกับโป๊กเกอร์ มีโชคลาภมากมายที่เกี่ยวข้องกับ DFS มากเสียจนโชคเพียงอย่างเดียวสามารถและจะกำหนดผลลัพธ์ของมือเดียว หนึ่งทัวร์นาเมนต์ หรือแม้แต่การเล่นทั้งสัปดาห์ Phil Ivey เป็นหนึ่งในผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลก และถ้าคุณให้เวลาเขามากพอ เขาจะเอาเงินทั้งหมดบนโต๊ะไป แต่ภายในหนึ่งชั่วโมง แม้แต่มือใหม่ก็สามารถออกมาข้างหน้าเขาได้

หลักการเดียวกันนี้ถือเป็นจริงใน DFS หากคุณเป็นผู้เล่นที่ชนะและเชื่อว่าคุณได้เปรียบในการแข่งขันเฮดอัพแมตช์หรือทัวร์นาเมนท์ในสนามขนาดใหญ่ ก็ยังไม่ฉลาดที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจำนวนมากในการแข่งขันรายการเดียวนั้น แต่คุณควรเตรียมพร้อมที่จะโชคร้ายในทัวร์นาเมนท์เหล่านั้น โดยรู้ว่าหากคุณสามารถเล่นในปริมาณที่มากพอในระยะยาว คุณจะทำกำไรได้

8. Twitter คือเพื่อนของคุณ

หนึ่งในข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่ผู้เล่น DFS เริ่มต้นทำ — และวิธีที่แน่นอนในการบอกได้ว่าคู่ต่อสู้ของคุณเป็น “ปลา” หรือไม่ — ก็คือพวกเขาสร้างผู้เล่นตัวจริงที่รวมผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้เล่นเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เหตุผล. การควบคุมดูแลนี้เกิดจากการขาดการวิจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถเข้าใจได้หากคุณต้องการเล่น DFS เพื่อความสนุกสนานโดยมีการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

แต่เราไม่ได้อยู่เพื่อความสนุกสนาน — เรากำลังพยายามหาเลี้ยงชีพที่นี่! โชคดีที่การติดตามการอัปเดตบัญชีรายชื่อตลอดฤดูกาล NFL แม้กระทั่งไม่กี่นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันก็ทำได้อย่างง่ายดายด้วย Twitter ฉันขอแนะนำให้ติดตามนักข่าว NFL ระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณจริงจังกับการทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใด ถ้าฉันต้องเลือกสักสอง สาม

อย่างก่อน ฉันจะเลือกAdam SchefterและChris Mortensen จาก ESPN และ Jay Glazerจาก Fox

7. 50/50 ลีกเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น

ณ จุดนี้ คุณได้ผ่านช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้ฟุตบอลแฟนตาซีรายวันแล้ว คุณคือผู้คร่ำหวอดในวงการฟุตบอลแฟนตาซีมาทั้งฤดูกาล คุณจะไม่ทำผิดพลาดโง่ๆ เช่น การร่างผู้เล่นที่บาดเจ็บ และคุณเข้าใจวิธีจัดการเงินทุนและความคาดหวังของคุณ คุณไม่ใช่มือใหม่อีกต่อไป

ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะสะสมเงินสด คุณเล่นการแข่งขันแบบเฮดอัพหรือการแข่งขันในสนามขนาดใหญ่หรือไม่? คุณอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าถ้าเล่นเพียงคู่ต่อสู้เพียงคนเดียว แต่นั่นเกือบจะเอาชนะจุดประสงค์ทั้งหมดของ DFS ได้

หากต้องการให้เท้าเปียกในสนามขนาดใหญ่ ให้ลองเล่นในลีก 50/50 ทัวร์นาเมนต์เหล่านี้มีสนามขนาดใหญ่ แต่คุณจะต้องจบใน 50% แรกเท่านั้นจึงจะได้เงิน และทุกเงินสดมีค่าเป็นสองเท่าของการซื้อเข้า ดังนั้นมันจึงเหมือนกับการแข่งขันเฮดอัพ แต่มีความแปรปรวนน้อยกว่ามาก นอกจากนี้คุณยังอาจติดขัดในการเล่นเฮดอัพแมตช์กับผู้เล่นที่มีทักษะและประสบการณ์ ผู้เล่นคนเดิมเหล่านั้นอาจจะยังคงอยู่ในลีก 50/50 ของคุณ แต่พวกเขาจะเป็นตัวแทนของคู่ต่อสู้ของคุณในสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก

6. เมื่อเฮดอัพ กระจายตัว

ในการแข่งขันเฮดอัพหรือลีก 50/50 กุญแจสู่ความสำเร็จคือการกระจายบัญชีรายชื่อ คุณคงไม่ต้องการที่จะใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว เพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องถูกแจ็กพอตเพื่อสร้างรายได้ คุณเพียงแค่ต้องแสดงผลงานที่มั่นคงและทำคะแนนให้มากกว่าคู่ต่อสู้ของคุณหนึ่งแต้ม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Indianapolis Colts ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายรุกกำลังเล่นกับ Washington Redskins ซึ่งสิ้นหวังในการป้องกัน ดังนั้นจึงเป็นการฉลาดที่จะเริ่มผู้เล่นโคลท์หนึ่งหรือสองคน เนื่องจากเป็นเดิมพันที่ดีทีเดียวที่พวกเขาจะวางตัวเลขที่ดีในวันนั้น อย่างไรก็ตาม มันไม่ฉลาดเลยที่จะเริ่มเกมรุกของโคลท์ทั้งหมด NFL มีความไม่แน่นอนและผู้เล่นมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บ หากแอนดรูว์ ลัค ควอร์เตอร์แบ็กดาวดังของโคลท์สล้มลงตั้งแต่ต้นเกม คุณคงจะต้องอาลัยอาวรณ์ต่อคู่ต่อสู้ของคุณ

เป็นการดีกว่าที่จะเติมรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของคุณด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งจากเกมต่างๆ ในสัปดาห์นั้น เมื่อคุณเล่นกับคู่ต่อสู้เพียงคนเดียว (หรือในลีก 50/50) การลดความแปรปรวนเป็นสิ่งสำคัญมาก

5.เมื่อรู้ตัวแล้วอย่าเสี่ยง

เคล็ดลับนี้ piggybacks จากอันก่อนหน้า ไม่จำเป็นต้องมองหาผู้เล่นที่ไม่รู้จักมาเติมเต็มบัญชีรายชื่อของคุณมากนัก หรือพยายามหาคนที่หลับใหลซึ่งจะทำให้โลกทั้งโลกช็อคและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมา ในการแข่งขันเฮดอัพ คุณเพียงแค่ต้องเอาชนะคู่ต่อสู้เพียงคนเดียว เช่นเดียวกับโป๊กเกอร์ บางครั้งกุญแจสำคัญในการชนะก็คือการทำผิดพลาดให้น้อยกว่าผู้เล่นที่คุณกำลังเล่นด้วย อย่าโง่เลย