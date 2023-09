สมัคร GClub เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับการเปิดตัวแบรนด์ BetStars

สมัคร GClub และคาดหวังว่ามันจะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปี 2559 เนื่องจากยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ที่เราเชื่อว่าจะทำให้เราแตกต่างในฐานะการพนัน แบรนด์สำหรับแฟนกีฬาตัวจริง” ราฟี อาซเคนาซี ซีอีโอของ Rational Group กล่าว “เรากำลังใช้ความทุ่มเทและความหลงใหลแบบเดียวกับที่เรามีในโป๊กเกอร์กับการเดิมพันกีฬา และตั้งใจที่จะสร้างข้อเสนอระดับโลกที่แท้จริง แบรนด์ BetStars จะสร้างต่อจากความหลงใหลนี้และมอบความปลอดภัย เชื่อถือได้ และที่สำคัญที่สุดคือน่าตื่นเต้น สภาพแวดล้อมสำหรับแฟนกีฬา”

ในตอนแรก BetStars จะเสนอตัวเลือกการเดิมพันที่หลากหลายสำหรับกีฬามากกว่า 25 ประเภท รวมถึงฟุตบอล เทนนิส และบาสเก็ตบอล รวมถึงข้อเสนอพิเศษ เช่น eSports และโป๊กเกอร์ กีฬาอื่นๆ รวมถึงการแข่งม้า คาดว่าจะเพิ่มเข้ามาตลอดปี 2559 นอกจากนี้ แบรนด์จะมีตัวเลือกการเดิมพันระหว่างการแข่งขันมากมาย รวมถึงข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นที่นักพนันกีฬาคาดหวังจากหนังสือกีฬาออนไลน์ระดับโลก PokerStars คาดว่าแบรนด์จะขยายไปสู่เขตอำนาจศาลหลักเพิ่มเติมตลอดปี 2559 โดยขยายการเข้าถึงลูกค้าโป๊กเกอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ PokerStars ประมาณครึ่งหนึ่ง

BetStars จะมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นแก่ลูกค้าระหว่างการเดิมพันกีฬา คาสิโน และโป๊กเกอร์ ด้วยกระเป๋าเงินเพียงใบเดียวสำหรับบริการทั้งสามอย่าง(ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันนี้ Full House Resorts ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทในเครือของ Hyatt เพื่อปรับปรุง Grand Lodge Casinoที่ Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino เพื่อเพิ่มตำแหน่งของสถานที่ให้บริการในฐานะรีสอร์ทเกมและการต้อนรับชั้นนำที่ สถานที่เล่นสกี ฤดูร้อน และจุดนัดพบที่บริสุทธิ์แห่งนี้

Grand Lodge Casino ตั้งอยู่ภายในรีสอร์ท ดำเนินการโดย Full House Resorts

การปรับปรุงคาสิโนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นไตรมาสแรกของปี 2560 จะค่อยๆ ดำเนินไปเพื่อลดการหยุดชะงักของแขกทั้งคาสิโนและรีสอร์ท ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ไฮแอทจะลงทุนสูงถึง 3.5 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงคาสิโนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง และฟูลเฮาส์จะลงทุนสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นเกมใหม่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม สัญญาเช่าดังกล่าวได้รับการขยายจากวันครบกำหนดปัจจุบันคือวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

“เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันยาวนานของเรากับ Hyatt และยินดีที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับรีสอร์ท AAA Four Diamond อันมีเอกลักษณ์แห่งนี้จากคู่แข่งรายอื่น ๆ ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือหรือเนวาดา” Daniel R. Lee ประธานและซีอีโอของ Full House Resorts กล่าว

“ทีมงานทั้งหมดของเรารู้สึกตื่นเต้นกับการปรับปรุงที่กำลังจะเกิดขึ้น” Scott Ruhl ผู้จัดการทั่วไปของ Northern Nevada และ Grand Lodge Casino กล่าว “เรารอคอยที่จะต้อนรับแขกของเราเข้าสู่คาสิโน ‘ใหม่’ และมีพลัง”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Full House Resorts ในการปรับปรุงคาสิโนซึ่งเราเชื่อว่าจะยกระดับประสบการณ์ของแขกที่ Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino รวมถึงประสบการณ์ของผู้มาเยือนที่จุดหมายปลายทาง” Steve Sokal ผู้อาวุโสกล่าว รองประธานฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของไฮแอท (ข่าวประชาสัมพันธ์) – นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วเกมสล็อตOlympusธีมกรีกใหม่ของWinaday Casino ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้เล่นหลายคนรายงานว่าฟีเจอร์โบนัสนั้นยอดเยี่ยมสำหรับเงินทุนของพวกเขา Olympus เป็นเกมแนวกรีกที่เทพเจ้าแห่งกรีกโบราณปกครองสูงสุด สัญลักษณ์ของโพไซดอน เทพเจ้าแห่งท้องทะเล และรองเท้าแตะมีปีกของเฮอร์มีส เทพเจ้าแห่งการเดินทาง หมุนวงล้อทั้งห้า การเดิมพันจะทำใน “เหรียญ” มูลค่าหนึ่งเพนนี ตัวเลือกการเดิมพันห้าแบบ – 80, 120, 240, 480 หรือสูงสุด 800 เหรียญ – ทำให้การเดิมพันเป็นเรื่องง่าย

เกมใหม่มีคุณสมบัติโบนัสสามประการที่เพิ่มการชนะของผู้เล่น โบนัสสายฟ้าทำให้เกิดชุดค่าผสมที่ชนะพิเศษโดยการวางไวด์บนวงล้อ ในระหว่างการหมุนใดๆ ก็ตาม Zeus ราชาแห่งเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สามารถขว้างสายฟ้าไปที่วงล้อ โดยวางสัญลักษณ์เสริมตรงที่พวกมันโจมตี สัญลักษณ์หมุนฟรีทำให้เกิดการหมุนฟรีสูงสุด 15 ครั้งพร้อมตัวคูณและสัญลักษณ์ลึกลับสูงถึง 5 เท่า ซึ่งสามารถปรากฏในระหว่างการหมุนปกติหรือฟรีสปิน ให้รางวัลโบนัสเงินสดทันที

“ฉันรู้สึกประหลาดใจที่ฉันได้เปิดใช้งานฟีเจอร์โบนัสในเกมนี้บ่อยแค่ไหน และฉันได้รับชัยชนะพิเศษมากเพียงใดระหว่างการหมุนฟรี” ผู้เล่นคนหนึ่งกล่าว “เหล่าทวยเทพยิ้มมาที่ฉันอย่างแน่นอน!”

“นี่เป็นเกมสล็อต 5×4 เกมแรกของเรา มี 40 ช่องจ่ายเงิน – มีความเป็นไปได้มากมายในการชนะชุดค่าผสม!” Michael Hilary ผู้จัดการ Winaday กล่าว

เช่นเดียวกับเกมสล็อตพรีเมียมส่วนใหญ่ของ Winaday Olympus เชื่อมโยงกับแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟทั่วทั้งไซต์ที่กลับมาสูงถึงกว่า 135,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากที่ครูในโรงเรียนที่เกษียณแล้วทำเงินได้ 202,000 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน

ขณะนี้ Winaday Casino มีสล็อตพรีเมี่ยมที่ไม่ซ้ำใคร 32 ช่อง, ช่องเพนนี 16 ช่อง, วิดีโอโป๊กเกอร์หกเกม, คีโนและรูเล็ตในฐานะผู้บริจาครายใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่ทุ่มเงินหลายล้านให้กับการรณรงค์หาเสียงและคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง มหาเศรษฐีเชลดอน อเดลสันในลาสเวกัสได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่แล้ว

นอกจากนี้สถานะใหม่ของเขาในฐานะเจ้าของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดของเนวาดา

ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มที่ซื้อLas Vegas Review-Journalเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากหกวันของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ News + Media Capital Group LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีภูมิลำเนาในเดลาแวร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย “ผู้สนับสนุนทางการเงินที่ไม่เปิดเผยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อ” – Review-Journal เมื่อวันพุธยืนยันว่าแพทริคลูกเขยของ Adelson ดูมอนต์ จัดการซื้อหนังสือพิมพ์ของบริษัทมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ในนามของประธานและซีอีโอของลาสเวกัสแซนด์ส

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อต่างใช้ Twitter และ Facebook เพื่อสอบถามว่าการซื้อครั้งนี้อาจมีความหมายอย่างไรต่อการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์และการรับรองผู้สมัคร ผู้อ่านและเจ้าหน้าที่ต่างสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของความเคลื่อนไหวดังกล่าวที่มีต่อชื่อเสียงของหนังสือพิมพ์และอัตลักษณ์ของฝ่ายอื่นๆ ที่ยังไม่เปิดเผยชื่อในการซื้อ

คำแถลงจากกลุ่ม Adelsons เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเสนอคำตอบอันล้ำค่าสำหรับคำถามเหล่านั้น แม้ว่าจะพยายามอธิบายความลับของการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิก่อนการอภิปรายชิงตำแหน่งประธานาธิบดี GOP ในคืนวันพุธที่โรงแรม Sands’ Venetian

การเก็งกำไรเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการซื้อไม่มีสัญญาณของการชะลอตัว

ยอดขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว News + Media จ่ายเงินมากกว่า New Media Investment Group ประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายในเดือนมีนาคมให้กับ Stephens Media LLC ซึ่งเป็นเครือหนังสือพิมพ์รายวันระดับชาติ 8 ฉบับที่รวม Review- Journalด้วย

ยังไม่ชัดเจนว่าราคาซื้อที่สูงเกินจริงนั้นมาพร้อมกับสายอักขระที่ติดอยู่กับ Adelsons หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น

Michael Reed ซีอีโอของ New Media Investment Corp. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ GateHouse Media อดีตเจ้าของ RJ ปฏิเสธที่จะให้การรับประกันใดๆ ว่า Adelsons จะไม่ใช้อิทธิพลเหนือเนื้อหาของรายงาน GateHouse Media จะยังคงจัดการหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อตกลงต่อไป

นอกจากนี้เขายังเลี่ยงเมื่อถูกถามว่าบริษัทของเขาหรือเจ้าพ่อคาสิโนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบรรณาธิการที่ทำโดยReview-Journal แล้วหรือยังสำนักพิมพ์ เจสัน เทย์เลอร์

“ฉันไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น” รีดบอกกับนักข่าว “คำแนะนำของฉันคือมุ่งความสนใจไปที่การทำให้แบรนด์แข็งแกร่งขึ้น”

เทย์เลอร์กล่าวว่าในการประชุมแบบเห็นหน้ากัน เขามั่นใจว่าเจ้าของใหม่ของ RJ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมั่นใจ

“วิธีที่ครอบครัว Adelson เริ่มเป็นเจ้าของReview-Journalด้วยความเป็นความลับ การหลอกลวง และการประกาศที่ไม่ชัดเจนครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ” เจย์ โรเซน นักวิจารณ์สื่อและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าว “อาจเป็นไปได้ว่าการเริ่มต้นที่ยากลำบากนี้สามารถเอาชนะได้ แต่จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการประกาศซื้อสู่สาธารณะ”ห้อง ข่าวทบทวนวารสารจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมของเชลดอน อเดลสัน ผู้ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐและในการเมืองของพรรครีพับลิกันทั่วประเทศ

“มีการประกาศมาตรการเชิงสร้างสรรค์อะไรบ้างเพื่อป้องกันการรายงานข่าวจากความมั่งคั่งและอำนาจมหาศาลของครอบครัว Adelson? ไม่มีสิ่งใดที่ฉันเห็น และนั่นไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ” โรเซนกล่าว

Rick Edmonds นักวิเคราะห์ธุรกิจสื่อของ Poynter Institute เห็นด้วยกับคำแถลงดังกล่าวทำให้คำถามไม่ได้รับคำตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความสามารถของ RJ ในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถด้านการรายงาน

“คำพูดฟังดูถูกต้อง แต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์” เอ็ดมอนด์สกล่าว “ถ้าไม่อยากบดบังการอภิปราย GOP ก็ต้องสงสัยว่าทำไมการประกาศไม่เลื่อนแค่สัปดาห์เดียว เลยเดาว่าพวกเขาคงหวังเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ”

ส่วนการจ้างและรักษาคนเก่งและ ความน่าเชื่อถือของทีมสืบสวน ผมเห็นและเห็นใจกับความหวาดกลัวนี้อย่างแน่นอน” เอ็ดมอนด์สกล่าว “ยังเร็วเกินไปที่จะยอมรับการปฏิบัติที่ไม่ดี แต่หากเป็นเช่นนั้น ผลกระทบอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง”

รหัสเจ้าของไม่ได้ยุติการเก็งกำไร

จากคาร์สันซิตี้ไปจนถึงวอชิงตัน ดี.ซี. การลงทุนครั้งใหม่ของครอบครัวอเดลสันทำให้โลกการเมืองวุ่นวาย

“เชลดอน อาเดลสันกำลังใช้เงินจำนวนมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ใช่แค่ในการเลือกตั้ง แต่เพื่อควบคุมสื่อของเราด้วย” เบอร์นี แซนเดอร์ส วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แห่งรัฐเวอร์มอนต์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตทวีต

ในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2012 เชลดอนและมิเรียม อาเดลสันและลูกสาวของพวกเขาบริจาคเงิน 92 ล้านดอลลาร์ให้กับ SuperPAC อนุรักษ์นิยม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางและมูลนิธิซันไลท์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ติดตามการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในปี 2012 Adelson มอบให้กับกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนอดีตประธานสภา Newt Gingrich และต่อมาผู้ได้รับการเสนอชื่อ GOP ในที่สุด Mitt Romney

สมาชิกของครอบครัว Adelson ยังมอบเงินทั้งหมด 1.7 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัครรายอื่นๆ และคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน คณะกรรมการรัฐสภาของพรรครีพับลิกันแห่งชาติ และคณะกรรมการวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันแห่งชาติ

ตั้งแต่ปี 2013 ครอบครัวนี้ได้บริจาคเงินประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง โดยสองในสามของคณะกรรมการรัฐสภาแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน คณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน และคณะกรรมการวุฒิสมาชิกแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน

ในทางกลับกัน แฮร์รี รีด ผู้นำพรรคเดโมแครตแห่งวุฒิสภาแห่งเนวาดา แสดงความหวังว่าการเป็นเจ้าของใหม่จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์

“พวกเขาไม่ใช่พวกเสรีนิยม พวกเขามันบ้า” รีด กล่าวถึงจุดยืนของกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดี

นอกจากนี้เขายังเสนอแนะให้ Adelson จ้างนักข่าวเพิ่มขึ้น และไม่ใช้บทความมากมายที่เขียนโดยสำนักข่าวอื่น

รีดอธิบายว่าอเดลสันเป็น “คนดี” และ “เพื่อน”

“ฉันรู้จักเชลดอน อเดลสันมานานแล้ว ฉันรู้จักเขาตอนที่เขาเป็นพรรคเดโมแครต เขาและฉันมีความสัมพันธ์ที่ดี” เขากล่าว

ในการตอบคำถาม รีดยอมรับว่าอาจไม่ใช่ “ความคิดที่ดี” สำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและอุตสาหกรรมหลักของชุมชนที่จะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วย

“มันเป็นประเทศที่เสรี ถ้าเขาต้องการทำหนังสือพิมพ์ ก็ให้เขาทำหนังสือพิมพ์” เขากล่าวก่อนจะปัดกระดาษอีกครั้ง “ฉันต้องการหนังสือพิมพ์ที่ดีกว่านี้”

Israel Hayom ซึ่งมี Adelson เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฟรีในอิสราเอล เป็นที่รู้กันว่าให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอิสราเอล Benjamin Netanyahu อย่างยิ่ง ซึ่งพรรคลิคุดที่อยู่ตรงกลางขวาสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในดินแดนพิพาท และปฏิเสธแนวคิดเรื่องรัฐปาเลสไตน์ หนังสือพิมพ์อิสราเอลระบุในเว็บไซต์ว่า มี “มาตรฐานที่ชัดเจนและแม่นยำ” ในการรายงานข่าว รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้อ่าน

ผู้นำธุรกิจเนวาดาชั่งน้ำหนัก

โฆษกของ Las Vegas Convention and Visitors Authority ซึ่งเป็นเป้าหมายของความโกรธเกรี้ยวของ Adelson บ่อยครั้งปฏิเสธความคิดเห็น

Caesars Entertainment Corp. ยังบาดหมางกับ Adelson เกี่ยวกับการทำให้เกมออนไลน์ถูกกฎหมาย ซึ่งเขาคัดค้าน

“ผมคิดว่าเชลดอน อเดลสันมีความคิดเห็นของเขา” แจน โจนส์ แบล็คเฮิร์สต์ รองประธานอาวุโสกล่าว “แต่เขาจะเคารพกฎหมายของสื่อสารมวลชน และจะยุติธรรมและเป็นกลาง”

Frank Fertitta III ประธานและซีอีโอของ Station Casinos กล่าวว่าบริษัทมี “ความเคารพและความชื่นชมอย่างมากต่อครอบครัว Adelson และการอุทิศตนเพื่อชุมชนลาสเวกัส”

“เรายินดีที่ความเป็นเจ้าของReview-Journalยังคงอยู่ในมือของ Iocal และมั่นใจว่าจะรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพของนักข่าวเอาไว้” Fertitta กล่าว

การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังดังก้องไปทั่วหลายร้อยไมล์ทางเหนือในเมืองคาร์สันซิตี้ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐได้พบกันเมื่อวันพฤหัสบดีในเซสชั่นพิเศษพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการจูงใจด้านภาษีสำหรับบริษัทรถยนต์ Faraday Future

Jim Wadhams ทนายความลาสเวกัสผู้มีประสบการณ์และผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาคาร์สันซิตี้กล่าวว่าการขายของ RJ เป็นประเด็นร้อนในศาลากลาง

“เรามีเวลามากระหว่างการหารือเรื่องร่างกฎหมายเพื่อพูดคุยถึงเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในใจ” วาดแฮมส์ ซึ่งมีลูกค้าได้แก่ นายหน้าประกันภัย บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัทเหมืองแร่ และธนาคาร กล่าว “(การขาย) ดึงดูดความสนใจและคำวิจารณ์มากมายอย่างแน่นอน”

Wadhams กล่าวว่าความคิดเห็นมีความหลากหลาย แต่ตั้งข้อสังเกตว่า Adelson “มีบทบาททางการเมืองอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และพลังของปากกานั้นยิ่งใหญ่กว่าดาบ ดังนั้นจึงมีข้อกังวลบางประการว่าสิ่งนี้จะทำให้เขาได้เปรียบ แต่นั่นคือธรรมชาติ ของสื่อเสรี”

ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาจะรอดูไปก่อน เขากล่าวเสริม“ ณ จุดนี้ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญในด้านสื่อสารมวลชนสิ่งพิมพ์” เขากล่าว “ฉันรู้สึกทึ่งที่มีคนมีทรัพยากรจำนวนมากที่หวังว่าจะเติมชีวิตชีวาให้กับกระบวนการหนังสือพิมพ์นั้นต่อไป และเขาเป็นคนท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งนั่นทำให้ฉันคิดในแง่บวก”

Culinary Workers Local 226 ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานประมาณ 57,000 คนที่ทำงานในงานคาสิโนรีสอร์ท กล่าวในแถลงการณ์ว่าหวังว่า Review -Journalยังคงครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่อ “ครอบครัวที่ทำงาน” เช่น การปฏิรูปการย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุม การดูแลสุขภาพ และสถานที่ทำงาน สิทธิ

Fred Lokken ศาสตราจารย์รัฐศาสตร์ที่ Truckee Meadows Community College ในเมืองรีโน กล่าวว่าเจ้าของใหม่สมควรได้รับโอกาสในการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถจัดทำรายงานฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการรายงานข่าว

“ตอนนี้ความคาดหวังก็คือพวกเขาจะรักษาระยะห่างที่มั่นคงและช่วยให้คุณทำงานของคุณได้” เขากล่าว

Lokken กล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ RJ ที่จะหลีกเลี่ยงการ “กลายเป็น ‘Fox News’ ของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์” ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงเครือข่ายที่มักถูกกล่าวหาว่าเอียงไปทางขวาในการรายงานข่าว

ในขณะเดียวกัน ในวอชิงตัน…

ตัวแทน Mark Amodei, R-Nev. ทำเรื่องตลกเมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว

“ไม่รู้สิ ฉันตกใจมากที่เขาไม่ตรวจสอบก่อนทำแบบนั้น” อาโมเดพูดเหน็บ

Rep. Cresent Hardy, R-Nev. แสดงความประหลาดใจที่ Adelson จะซื้อหนังสือพิมพ์

“แต่เขาเป็นนักธุรกิจ ฉันจะปล่อยให้เขาเป็นนักธุรกิจอย่างที่เขาเป็น” ฮาร์ดีกล่าว ย้ำความคิดเห็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการหวังว่าเจ้าของใหม่จะยังคง “เล่นอย่างยุติธรรม” ต่อไป

“ผมเชื่อว่าReview-Journalเคยทำแบบนั้นมาก่อน ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อฉันเสมอไป” ฮาร์ดีกล่าว “ฉันคิดว่าฉันมีโอกาสที่จะติดต่อกับพนักงานที่ค่อนข้างดี ผู้คนที่ค่อนข้างยุติธรรม ดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงถูกนำมาพิจารณาอยู่เสมอ เขาเก็บใคร.. เขาปล่อยใครไป”

นอกจากนี้เขายังแสดงความหวังว่า Adelson จะทำ “สิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดต่อไป: สร้างพนักงาน สร้างงาน พัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง”

ตัวแทน Dina Titus จาก D-Nev. บนพื้นสภาได้เรียกร้องให้ ยุติความลึกลับรอบตัวเจ้าของคนใหม่

“ ฉันซาบซึ้งที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้า ฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญ’ เธอกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี “มันไม่เกี่ยวกับใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ มันเกี่ยวกับการรู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

” ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีนโยบายด้านบรรณาธิการที่ยุติธรรม

ผู้สื่อข่าว James DeHaven, Jennifer Robison และ Howard Stutz และบรรณาธิการฐานข้อมูล Adelaide Chen มีส่วนร่วมในรายงานนี้CARSON CITY – บริษัทเกมในลาสเวกัสทั้งสามแห่งที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเมื่อต้นเดือนนี้เพื่อลาออกในฐานะลูกค้าของ Nevada Power Co. ได้ขอให้พิจารณาการตัดสินใจอีกครั้ง

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ถูกยื่นต่อคณะกรรมการสาธารณูปโภคของเนวาดาโดย Las Vegas Sands Corp., MGM Resorts International และ Wynn Resorts คำขอดังกล่าวถูกโพสต์บนเว็บไซต์ PUC เมื่อวันพฤหัสบดี

PUC มีเวลา 40 วันในการอนุญาตหรือปฏิเสธคำร้อง หาก ป.ป.ช. ไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าคำร้องดังกล่าวถูกปฏิเสธ จากนั้นบริษัทต่างๆ ก็สามารถอุทธรณ์คำตัดสินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมต่อศาลแขวงคลาร์กเคาน์ตี้ได้

PUC เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทเกมออกจากการเป็นลูกค้าของ Nevada Power แต่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกเพื่อปกป้องลูกค้าของ Nevada Power ที่เหลืออยู่ Nevada Power เป็นส่วนหนึ่งของ NV Energy

ค่าธรรมเนียมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการมีมูลค่ารวม 86.9 ล้านดอลลาร์สำหรับ MGM, 15.7 ล้านดอลลาร์สำหรับ Wynn และ 23.9 ล้านดอลลาร์สำหรับเดอะแซนด์ส รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เพื่อเรียกคืนต้นทุนต่อเนื่องบางอย่างที่ไม่สามารถระบุปริมาณได้ในขณะนี้

ในความคิดเห็นหลังจากที่ได้รับใบสมัครแล้ว ผู้ประกอบกิจการคาสิโนก็ลังเลที่ลักษณะที่ไม่แน่นอนของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และการพิจารณาคดีที่แยกต่างหากอาจปฏิเสธบริษัทที่เข้าถึงจากการรับพลังงานจากตลาดขายส่ง NV Energy มักจะขายพลังงานส่วนเกินให้กับผู้ค้าส่ง และบริษัทเกมถูก PUC ห้ามมิให้รับพลังงานส่วนเกินจาก NV Energy

ในการยื่นฟ้อง แซนด์สกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการออกและเงื่อนไขอื่นๆ “ปฏิเสธอย่างมีประสิทธิภาพ” การสมัครออก บริษัทกล่าวว่าเงื่อนไขที่กำหนดในคำสั่งขั้นสุดท้าย “ขึ้นอยู่กับข้อสรุปของกฎหมายที่ผิดกฎหมาย ไม่มีเหตุผล และผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยการขัดขวางการแข่งขันด้านไฟฟ้าสำหรับการค้าปลีกในเนวาดา และทำให้การผูกขาดด้านแหล่งจ่ายไฟของ NV Energy ดำเนินต่อไป”

Ron Reese โฆษกของ Las Vegas Sands กล่าวหลังการพิจารณาคดีว่าบริษัท “ผิดหวังกับคำสั่งของ PUC และความปรารถนาที่ชัดเจนของพวกเขาที่จะนำผลประโยชน์เงินก้อนใหญ่นอกรัฐนำหน้าผู้จ่ายเงินในรัฐเนวาดาและครอบครัวของพวกเขา”

The Review-Journalเป็นเจ้าของโดยบริษัทจำกัดที่ครอบครัวของ Sheldon Adelson ประธานและซีอีโอของ Sands เป็นเจ้าของเมื่อวันพุธที่ผ่านมา กลุ่ม Pechanga ของกลุ่มชาวอินเดียนแดง Luiseno ได้เริ่มขยายธุรกิจโรงแรมคาสิโนในเมืองเตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยมูลค่า 285 ล้านดอลลาร์

ในแถลงการณ์ ชนเผ่ากล่าวว่าการขยายตัวของPechanga Resort & Casinoคาดว่าจะใช้เวลาสองปีในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจะเพิ่มปีกโรงแรม 568 ห้อง สปาและร้านเสริมสวย 2 ชั้น คอมเพล็กซ์สระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ทพร้อมสระว่ายน้ำ 8 สระ ร้านอาหารใหม่ 2 แห่ง และพื้นที่จัดงานขนาด 67,000 ตารางฟุต

คาสิโนโรงแรมที่ขยายตัวจะมีห้องพักในโรงแรม 1,090 ห้อง สระว่ายน้ำ 13 สระ ร้านอาหาร 13 แห่ง และพื้นที่จัดกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 274,500 ตารางฟุต

ในคำแถลงดังกล่าว คริสโตเฟอร์ ธอร์นเบิร์ก หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของบริษัทที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ Beacon Economics ในลอสแอนเจลิส คาดการณ์ว่าการขยายตัวดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของ Temecula มากกว่า 550 ล้านดอลลาร์ และจะสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 2,944 ตำแหน่ง เขาคาดการณ์ว่าการขยายตัวดังกล่าวจะสร้างงาน 560 ตำแหน่งต่อปีในปีต่อๆ ไป

ในช่วง 8 นาทีแรกหรือ 18 วินาทีของปี 2559 ลาสเวกัสจะ “อยู่บนจุดสูงสุดของโลก” ตามธีมการเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยสายตาทั่วโลกต่างมุ่งความสนใจไปที่การแสดงดอกไม้ไฟมูลค่า 600,000 ดอลลาร์ที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ซึ่งเปิดตัวจากรีสอร์ทชั้นนำตลอดเส้นทาง เปลื้องผ้า.

ผู้นำเมือง เจ้าหน้าที่จาก Fireworks by Grucci, Las Vegas Events และ Las Vegas Convention and Visitors Authority ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ “America’s Party 2016” ในวันพฤหัสบดีจากระเบียงที่มองเห็น Strip ที่ห้างสรรพสินค้า Fashion Show

“ใครๆ ก็สามารถยืนดูบอลหล่นได้ แต่นี่คือจุดที่มันกำลังเกิดขึ้น” ลอว์เรนซ์ วีคลี่ กรรมาธิการประจำเขตคลาร์ก เคาน์ตี ประธานหน่วยงานการประชุมและผู้เยี่ยมชมแห่งลาสเวกัส ซึ่งทำหน้าที่ดูแลร่างกฎหมายสำหรับมหกรรมพลุดอกไม้ไฟ กล่าว

แคโรลิน กู๊ดแมน นายกเทศมนตรีเมืองลาสเวกัสกล่าวว่า “ลำดับแรกของธุรกิจคือความปลอดภัย” เนื่องจากผู้คนหลายพันคนแห่กันไปที่ The Strip และ Fremont Street Experience เพื่อดังขึ้นในปีใหม่

“ด้วยเวลาที่แตกต่างกันในโลก เรากำลังพึ่งพาร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะปลอดภัย” กู๊ดแมนกล่าว “เราต้องการให้ผู้คนรับผิดชอบต่อตนเองในการทำให้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าที่ปลอดภัย”

ผู้จัดงานคาดว่าผู้เข้าชม 330,000 คนจะมารวมตัวกันที่ลาสเวกัสเพื่อดังขึ้นในปีใหม่และชมพลุดอกไม้ไฟ 80,000 ครั้ง การแสดงความเคารพ และกระสุนทางอากาศที่ยิงรัวอย่างรวดเร็วประสานกับเสียงเพลง

แอพมือถือที่ออกแบบโดย Fireworks โดย Grucci จะให้ผู้ที่มาร่วมงานนับถอยหลังถึงเที่ยงคืนและฟังเพลงที่ประสานกับดอกไม้ไฟ คุณสามารถค้นหาแอปสำหรับอุปกรณ์ iPhone และ Android ได้โดยการค้นหา Fireworks โดย Grucci ในอินเทอร์เน็ต

Phil Grucci ซีอีโอและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Fireworks by Grucci กล่าวว่า นอกเหนือจากการตัดสินใจเลือกธีมให้เป็น “On Top of the World” แล้ว ผู้จัดงานยังตัดสินใจแสดงความไว้อาลัยเป็นพิเศษในตอนจบอันยิ่งใหญ่ให้กับไอคอนแห่งวงการบันเทิง Frank Sinatra ที่เสียชีวิต ในปี 1998 และเกิดเมื่อ 100 ปีที่แล้วในวันที่ 12 ธันวาคม

เขากล่าวถึงการแสดงพลุพร้อมเพลงที่อุทิศให้กับโรงแรม Strip ทั้งเจ็ดแห่งที่จุดพลุดอกไม้ไฟบนหลังคาของพวกเขา ได้แก่ Stratosphere Casino Hotel and Tower, The Venetian Las Vegas , Treasure Island ,Caesars Palace , Planet Hollywood Resort & Casino , Aria Resort & CasinoและMGM Grand Hotel & Casino Las Vegas — จะใช้เวลา 8 นาที 18 วินาที

ผู้เยี่ยมชมจำนวนมากจะเฉลิมฉลองใต้หลังคา Fremont Street Experience สำหรับ “Downtown Countdown” งาน “TributePalooza” ในเมืองปีนี้มีวงดนตรีบรรณาการ 13 วงในชื่อต่างๆ เช่น “Fan Halen” และ “Red Not Chili Peppers”

“ทีวีทุกเครื่องจะอยู่ที่นี่” กู๊ดแมนกล่าว “พวกเขาจะดูบอลหล่นในนิวยอร์กซิตี้ พวกเขาจะได้เห็นมันที่โอเปร่าเฮาส์ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แต่โฟกัสจะอยู่ที่ลาสเวกัส”