สมัคร GClub เข้ารับตำแหน่ง

สมัคร GClub MGM nixes ได้มาหลังจากการเสนอราคาซ้ำ

ในข่าวอุตสาหกรรมอื่น ๆ เมื่อวันอังคารMGM Resorts International ประกาศว่าจะไม่ดำเนินการตามความพยายามที่จะซื้อกิจการEntain บริษัทการพนันในสหราชอาณาจักรอีกต่อ ไป

Entain ได้ ปฏิเสธการเสนอราคาสองครั้งก่อนหน้า นี้จาก MGM MGM อ้างถึงเพิ่มเติมว่า “การมีส่วนร่วมล่าสุดที่จำกัด” ระหว่างบริษัทต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้พวกเขาถอนความสนใจ

Entain เป็นเจ้าของแบรนด์ยอดนิยมหลายแบรนด์ในสหราชอาณาจักร รวมถึงbwin , Ladbrokes , EurobetและSportingbet นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของpartypokerซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการจัดกิจกรรมออนไลน์ของ WPT ล่าสุด

คำถามหนึ่งที่เกิดจากความล้มเหลวของข้อตกลงเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของการร่วมทุน ของทั้งสองบริษัทBetMGM อย่างไรก็ตาม Bill Hornbuckleซีอีโอของ MGM Resorts International ยืนยันว่า BetMGM จะยังคงเป็น “ลำดับความสำคัญหลัก” ต่อไป

“เราเชื่อว่า BetMGM ได้สร้างตัวเองขึ้นเป็นผู้นำสามอันดับแรกในตลาดของตน” Hornbuckle กล่าว “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับ Entain เพื่อให้แน่ใจว่าโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจะดำเนินต่อไป เนื่องจากคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ใน 20 รัฐภายในสิ้นปี 2564”

เพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในรัฐBetMGM Pokerหวังที่จะเข้าร่วมในต้นปี 2564

ในวันพุธ ผู้เล่น โป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา — และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพนซิลเวเนีย — ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์รอบแรกได้ตัดสินให้ New Hampshire Lottery Commission (NHLC) ชนะคดีต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับความเห็นฉบับแก้ไขของ DOJ เกี่ยวกับ Wire Act ปี1961

คำตัดสินยืนยันคำตัดสินของศาลล่างว่าความเห็นใหม่ของ DOJ นั้นไม่ถูกต้อง ความเห็นที่แก้ไขนั้นได้พยายามตีความกฎหมายก่อนหน้านี้ที่ห้ามการพนันกีฬาข้ามเขตของรัฐ เช่นเดียวกับการพนันออนไลน์ระหว่างรัฐ ทุกรูป แบบ

โดยสรุป การพิจารณาคดีหมายความว่าความเห็นของ DOJ ในปี 2018 เกี่ยวกับ Wire Act ไม่ถือเป็นอีกต่อไป หลังจากยกเลิกความคิดเห็นใหม่แล้ว การตีความกฎหมายของ DOJ จะย้อนกลับไปเป็นความคิดเห็นในปี 2554 ที่ระบุว่า Wire Act ใช้กับการพนันกีฬาเท่านั้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐที่มีการพนันออนไลน์ ถูกกฎหมายสามารถทำ ข้อตกลงหลายรัฐได้อีกครั้งโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวที่ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ความสามารถของรัฐในการแบ่งปันกลุ่มผู้เล่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาในอนาคต

การพิจารณาคดีอาจส่งผลกระทบต่อข้อตกลงโป๊กเกอร์ออนไลน์หลายรัฐ

ความคิดเห็นของ DOJ ในปี 2554 เกิดขึ้นประมาณเก้าเดือนหลังจาก”Black Friday” นั่นคือวันที่ภูมิทัศน์ของโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปอย่างถาวร

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 DOJ ได้เปิดเผยคำฟ้องต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก DOJ ยังปรับระดับการร้องเรียนทางแพ่งที่ กำหนดเป้าหมายเว็บไซต์ — PokerStars , Full Tilt PokerและAbsolute Poker / UltimateBet

ข้อหาดังกล่าวรวมถึงการฉ้อโกงธนาคาร การฟอกเงิน และการพนันที่ผิดกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องยังถูกตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ต ที่ผิดกฎหมาย (UIGEA) ผลที่ตามมามากมายคือการที่ไซต์หยุดให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิง ในช่วงเวลาต่อมา โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายกลายเป็นเรื่องมืดมนสำหรับชาวอเมริกัน

ต่อมาในปีนั้น DOJ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการขายสลากออนไลน์ คำถามเกี่ยวข้องกับว่าผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐยังคงสามารถซื้อตั๋วได้หรือไม่ ในเดือนธันวาคม 2554 DOJ ตอบโต้ด้วยบันทึกที่ระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย Wire Act ปี 1961 ที่ห้ามรับเดิมพันกีฬาผ่านสายของรัฐทางโทรศัพท์

นั่นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองจากที่เคยเป็นมา รวมถึงเมื่อ UIGEA ผ่านการพิจารณาและสรุปผลแล้ว

ผลที่ตามมาประการหนึ่งคือการที่รัฐต่างๆ เช่นเดลาแวร์นิวเจอร์ซีย์และเนวาดาเริ่มออกกฎหมายการพนันออนไลน์หลังจากนั้นไม่นาน ต่อมารัฐเพนซิลเวเนียเวสต์เวอร์จิเนียและมิชิแกนจะผ่านกฎหมายรับรองการพนันออนไลน์เช่นกัน

หลังจากเปิดตัวห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ เดลาแวร์และเนวาดาได้ลงนามในข้อตกลงหลายรัฐเพื่อแบ่งปันกลุ่มผู้เล่นในปี2558 ต่อมาในปี 2560รัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เข้าร่วมข้อตกลงนี้เช่นกัน เป็นผลให้ผู้เล่นบน เว็บไซต์ WSOP.comในสามรัฐนั้นสามารถแข่งขันกันเองได้

ศาลอุทธรณ์เรียกการตีความ Wire Act ของ DOJ ว่า ‘ผิดพลาด’

เพนซิลเวเนียทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในปี2560 ในเวลานั้นดูเหมือนว่า PA จะเข้าร่วมข้อตกลงหลายรัฐเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2018 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของ DOJ ได้ออก ความเห็นเกี่ยว กับWire Act ฉบับแก้ไข การตีความซ้ำชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวขัดกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง

New Hampshire Lottery Commission ได้ยื่นฟ้อง DOJ อย่างรวดเร็ว NHLC อ้างอิงกรณีส่วนหนึ่งจากข้อเท็จจริงที่ว่าความเห็นดังกล่าวจะทำให้ลอตเตอรี่หลายรัฐผิดกฎหมาย ซึ่งจะรวมถึงลอตเตอรี่ยอดนิยมอย่างPowerBall และ Mega Millions

ในเดือนมิถุนายน 2019 NHLC ชนะคดีในศาลแขวงสหรัฐและความเห็นใหม่ในปี 2018 ก็ถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามDOJ ได้ยื่นอุทธรณ์อย่างรวดเร็ว หนึ่งปีครึ่งต่อมา ศาลที่สูงขึ้นได้ตัดสินอุทธรณ์ดังกล่าว

เท่าที่ศาลล่างได้ทำไปแล้ว ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าความพยายามของ DOJ ในการตีความกฎหมาย Wire ใหม่ว่านำไปใช้กับการพนันประเภทอื่นนอกเหนือจากการพนันกีฬานั้น “ ผิดพลาด ”

รายการหนึ่งที่เน้นในการพิจารณาคดีเกี่ยวข้องกับความพยายามของ DOJ เพื่อแนะนำการอ้างอิงครั้งที่สองใน Wire Act เพื่อ “การเดิมพันหรือการเดิมพัน” ที่ไม่ได้กล่าวถึงการแข่งขันกีฬาโดยนัยของกฎหมายที่ใช้กับการพนันประเภทอื่น

แต่ศาลอุทธรณ์เข้าข้างทั้งศาลล่างและ คสช. ตามคำตัดสิน การอ้างอิงเริ่มต้นถึง “การเดิมพันหรือการเดิมพันในการแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันใดๆ” ก็เป็นความหมายที่ตั้งใจไว้ในการอ้างอิงครั้งที่สองเช่นกัน

ในความเป็นจริง ศาลตัดสินว่าการตีความของ DOJ นำเสนอ “ความแปลกประหลาดที่ไม่ลงรอยกัน” และแสดงให้เห็นถึง “การขาดความสอดคล้องกัน”

ผู้เล่นในเพนซิลเวเนียหวังว่าจะมีไซต์ใหม่ กลุ่มผู้เล่นที่ใช้ร่วมกัน

การดำเนินการของ DOJ ในปี 2018 ทำให้โมเมนตัมช้าลง อย่างเห็นได้ชัด สำหรับรัฐต่างๆ ในการดำเนินการตามข้อตกลงหลายรัฐใหม่ และพยายามแบ่งปันสภาพคล่องของผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กับรัฐอื่นๆ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ได้ขจัดอุปสรรคนั้นออกไป

ข้อเท็จจริงที่ว่าการพิจารณาคดีเกิดขึ้นพร้อมกับการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของโจ ไบเดนอาจกระตุ้นการมองโลกในแง่ดีสำหรับบางคน ท้ายที่สุดแล้ว ความเห็นของ DOJ ที่ยกเลิกนั้นเป็นผลมาจากการบริหารที่ออกไป

มีแนวโน้มว่าก่อนเวลาอันควรที่จะถือว่าการบริหารของ Biden จะเอื้ออำนวยต่อโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีดังกล่าวได้ยืนยันความคิดเห็นที่มาจากDOJ ของฝ่ายบริหารของBarack Obama แน่นอน Biden ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีภายใต้โอบามา

ไม่ว่าในกรณีใดPokerStars PAยังคงเป็นเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์เพียงแห่งเดียวที่เปิดใช้งานในรัฐ Keystone คำถามที่ว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์ในเพนซิลเวเนียจะสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นจากรัฐอื่นได้หรือไม่นั้นยังคงค่อนข้างเป็นทฤษฎี PokerStars ยังไม่ได้ทำข้อตกลงหลายรัฐที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกาเพียงสองแห่งในนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย

ในขณะเดียวกัน WSOP ได้บอกใบ้ว่าจะเปิดตัวใน PA ในปี 2020 (และอาจจะเร็ว ๆ นี้) แต่ยังไม่ยืนยันว่าเมื่อใด

ข่าวดีสำหรับธุรกิจการพนันและหุ้นการพนันในวันนี้: โจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของประเทศโดยไม่มีปัญหา

และมีการ ปะทะกันอย่าง รุนแรง ต่อการ ตีความWire Actของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่กว้างขวางซึ่งได้รับชัยชนะภายใต้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และทำหน้าที่ขัดขวางข้อตกลงการพนันระหว่างรัฐ

หุ้นเกมที่มีความเกี่ยวข้องกับ PA

ลึกลงไปในเรื่องราว เราจะพิจารณาผลการดำเนินงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาของหุ้นของบริษัทเกมหลายแห่งที่มีความสัมพันธ์กับรัฐเพนซิลเวเนีย ได้แก่:

Boyd Gaming Corp. ($ BYD ) ซึ่งดำเนินการคาสิโน Valley Forge

Penn National Gaming ($ PENN ) ซึ่งดำเนินการคาสิโน Hollywood แอ พ Barstool Sportsbook และ The Meadows Casino

Caesars Entertainment Inc. ($ CZR ) ซึ่งดำเนินการHarrah’s PhiladelphiaและCaesars ทางออนไลน์

Rush Street Interactive ($ RSI ) ซึ่งดำเนินการBetRivers ออนไลน์เช่นเดียวกับRivers Casinosในฟิลาเดลเฟียและพิตส์เบิร์ก

MGM Resorts International ($ MGM ) ซึ่งดำเนินการคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬา ของ BetMGM

DraftKings, Inc. ($ DKNG ) บริษัท DFS ที่ตอนนี้มีหนังสือกีฬาและDraftKings Casino ออนไลน์

เหตุใด Biden จึงถูกมองว่าเป็นผลดีต่อการพนัน

เราจะเริ่มต้นด้วยภาพรวมก่อนที่จะดูเฉพาะหุ้น มองเผินๆ แล้ว Biden ดีกว่าสำหรับการพนันอาจดูขัดกับ สัญชาตญาณ

แต่นั่นคือความเห็นพ้องต้องกันแม้ว่าทรัมป์จะเป็นอดีตเจ้าของคาสิโนในแอตแลนติกซิตีก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือทรัพย์สินสามแห่งของเขาถูกล้มละลายรวมหกครั้ง และเขาออกจากธุรกิจคาสิโนไปนานแล้ว

ในทางตรงกันข้าม Biden มาจากเดลาแวร์รัฐเล็กๆ ที่มีธุรกิจการพนัน เล็กๆ น้อยๆ ซึ่ง ดูแลโดยลอตเตอรีของรัฐที่อาคารอิฐและปูนสามแห่ง นอกจากนี้ยังมีคาสิโนออนไลน์ในเครือสามแห่งและหนังสือกีฬาสามแห่ง แต่ไม่มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์

อย่างไรก็ตาม การชนะของ Biden ยังเป็นผลดีต่อหุ้นเกมและธุรกิจเกม

แต่ทำไม?

เริ่มต้นด้วยทัศนคติของ Biden ต่อข้อจำกัดในการพนันออนไลน์

แคมเปญของผู้สมัคร Biden บอกกับCDC Gaming Reportsว่า “ไม่สนับสนุนการเพิ่มข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นให้กับอุตสาหกรรมเกมเหมือนที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ทำ”

ตามเวลาเศรษฐกิจs :

สมัคร GClub “ไบเดนกล่าวว่าเขาไม่สนับสนุนการตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมเมื่อปีที่แล้วในการยืนยันบทบัญญัติของกฎหมาย Wire Act ปี 1961 ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา ท่าทีของฝ่ายบริหารของทรัมป์ทำให้เกิดเมฆเหนือส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรม: การเดิมพันออนไลน์และกีฬา แนวปฏิบัติที่ยากขึ้นของ Biden เกี่ยวกับข้อ จำกัด ของ coronavirus อาจปิดคาสิโนอีกครั้งหากการแพร่ระบาดเลวร้ายลง แต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเขากับสหภาพคนงานคาสิโนอาจเห็นกองทุนกระตุ้นในอนาคตที่ส่งตรงไปยังพวกเขา”

นอกจากนี้Law360เชื่อว่า Biden จะ “เป็นมิตรกับอุตสาหกรรมมากขึ้น” โดยกล่าวว่าเขาอาจสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลกลางในการควบคุมการเล่นเกมหรือกฎหมายรูปแบบบางรูปแบบที่รัฐสามารถเลือกใช้ทำให้การขยายตัวราบรื่นขึ้น ตลอดจนส่งเสริมข้อตกลงการพนันระหว่างรัฐ

นอกจากนี้ จุดยืนทั่วไปของ Biden เกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลกลาง ซึ่งจะอนุญาตให้รัฐต่างๆ ตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการขยายตัวของการพนัน

สถานะเพิ่มเติมสำหรับการเล่นเกมตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน

แน่นอนว่ายังช่วยให้Maryland , South Dakota และLouisianaต่างลงมติสนับสนุนการพนันกีฬาในบางรูปแบบเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

และ การตัดสินใจล่าสุดของAndrew Cuomo ผู้ว่าการ รัฐนิวยอร์ก ในการ ยอมรับ กฎหมาย การพนันกีฬาออนไลน์ควรเร่งการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากรัฐต่างๆ มองหาวิธีใหม่ๆ ในการเพิ่มรายได้ในระบบเศรษฐกิจCOVID-19

AGA และพนักงานคาสิโนชื่นชม Biden

American Gaming Associationยังให้ความเห็นเชิงบวกโดยกล่าวว่า:

“AGA ตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับสภาคองเกรสที่ 117 และฝ่ายบริหารของ Biden ในปีใหม่นี้ เพื่อบรรเทาภาษีที่จะช่วยประหยัดงานเล่นเกมและลดค่าใช้จ่าย การคุ้มครองความรับผิดที่ส่งเสริมการเปิดใหม่อย่างรับผิดชอบ แรงจูงใจในการฟื้นฟูการเดินทางและการท่องเที่ยว และการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับ ชนเผ่าต่างๆ”

Biden สร้างความสัมพันธ์กับสหภาพคาสิโนในเนวาดาและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาถูกมองว่าเป็นเส้นชีวิตที่มีศักยภาพสำหรับพนักงานเล่นเกม ที่ ยังไม่ได้ทำงานหรือมีเวลาน้อยลงเนื่องจากไวรัส

DOJ แพ้การอุทธรณ์ Wire Act เมื่อ Biden เข้ารับตำแหน่ง

และสุดท้าย กลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้น คณะกรรมาธิการสลากกินแบ่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ชนะคดีต่อDOJเกี่ยวกับความคิดเห็นฉบับแก้ไขปี 2018 เกี่ยวกับWire Actซึ่งหมายความว่าการตีความปี 2018 อาจใช้ไม่ได้

Trump DOJ ถือได้ว่า Wire Act มีผลบังคับใช้กับรูปแบบการพนันออนไลน์นอกเหนือจากการพนันกีฬา ซึ่งจะรวมถึงการขายสลากกินแบ่งออนไลน์

ตำแหน่งที่กว้างขวางนี้ถูกมองว่าเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของลาสเวกัสแซนด์สและ เชลดอน อาเดลสัน ผู้บริจาคเงินรายใหญ่ของ ทรัมป์ อเดล สันเพิ่งเสียชีวิต

ความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่จากความคิดเห็นในปี 2018 ทำให้การพนันออนไลน์หลากหลายประเภทช้าลง เช่นเครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์แบบหลายสถานะ เมื่ออุปสรรคดังกล่าวถูกยกเลิก รัฐต่างๆ มีแนวโน้มที่จะพิจารณาเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างรัฐมากขึ้น

หุ้นการพนัน PA ได้รับแรงหนุนในวันเข้ารับตำแหน่ง

ซึ่งนำเราไปสู่หุ้นการพนันออนไลน์ ซึ่งหลายตัวมีการปรับตัวขึ้นในวันเปิดตัว วันที่ 20 มกราคม ที่นี่ เราจะดูประสิทธิภาพของหุ้นดังกล่าวหลายตัวที่มีความเกี่ยวข้องใน PA ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งติดตามโดยMarketWatch

บอยด์ เกมมิ่ง

BYD ได้รับ47.95%ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หุ้นเปิดที่ $48.02 และปิดที่$ 49.14 ในวันเปิดตัว

เพนน์เนชั่นแนล

$PENN ได้รับ66.88%ในสามเดือนและยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ในวันพุธ หุ้นเปิดที่$104.55และปิดที่$ 106

รัช สตรีท

RSI ซึ่งเพิ่งเผยแพร่สู่สาธารณะใน NYSE ได้รับ95.45%ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เปิดวันพุธที่$23.64และปิดวันที่$ 25.48

เอ็มจีเอ็ม

MGM ได้รับ45.40%ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม วันนี้เปิดที่$30.63 และปิดที่$ 31.03

ซีซาร์

CRZ ได้รับ53.04%ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หุ้นเปิดวันที่$80.40 และปิดที่$ 80.06 สูงสุดสำหรับวันนี้คือ $82.34

DraftKings

DKNG ได้รับ28.22%ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เปิดวันพุธที่53.93 ดอลลาร์และปิดที่53 ดอลลาร์.18 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 54.10 ดอลลาร์ในระหว่างวัน

เครดิตรูปภาพนำ: AP Photo / Evan Vucci

นี่คือเรื่องราวที่กำลังพัฒนา เราจะอัปเดตต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข่าวบอกPlayPennsylvania ว่า พนักงานอย่างน้อยหนึ่งโหลถูกเลิกจ้างในช่วงสุดสัปดาห์โดยHarrah’s Casino Philadelphiaเนื่องจากเข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่งานLive ใหม่! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

เป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับพนักงานที่ต้อง หยุดชะงักจากการปิดระบบเนื่องจากไวรัสโคโรนาหลายเดือนและกล่าวว่าการจ้างงานที่คาสิโนมากกว่าหนึ่งแห่งเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้พวกเขาต้องรับมือกับขวานอันว่องไวและสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง

พนักงานคาสิโนของ Harrah’s อดีตไม่กี่คนติดต่อPlayPennsylvaniaเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา แหล่งข่าวเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนเพราะกลัวการแก้แค้นและจะไม่ประนีประนอมกับการจ้างงานในปัจจุบันหรือในอนาคต

ใน PA คนงานถือเป็นพนักงานที่ “เต็มใจ” เว้นแต่ว่าพวกเขาจะมีสัญญาจ้างงานหรือสิทธิตามกฎหมายที่ให้เป็นอย่างอื่น Harrah’s อาจมีสิทธิ์ในการเลิกจ้างพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานของ PA และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมในธุรกิจที่แข่งขันกัน” ภายใต้คู่มือพนักงานของ Caesars

คำร้องขอความคิดเห็นหลายครั้งจาก Harrah’s Philadelphia ไม่ได้รับคำตอบ

พนักงานถูกไล่ออกจาก Harrah’s Philadelphia

ตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะจำนวนมากในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ PAรู้จักกันและพูดคุยกันนอกที่ทำงานเช่นเดียวกับภาคส่วนเฉพาะอื่นๆ แหล่งที่มาที่PlayPennsylvaniaพูดคุยทางโทรศัพท์ในช่วงสุดสัปดาห์คือตัวแทนจำหน่ายเกมโต๊ะ อาชีพ ที่คุ้นเคยกับฉากการพนันในเพนซิลเวเนียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่คาสิโนในและรอบ ๆ ฟิลาเดลเฟีย ( Rivers Philadelphia , Harrah’s, Valley Forge และParx ) .

เขากล่าวว่าการไล่ออกที่ Harrah’s เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม เขาประเมินว่าพนักงานประมาณ 12-20 คนตั้งแต่ตัวแทนจำหน่ายเกมโต๊ะไปจนถึงหัวหน้างานถูกเลิกจ้าง

“เป็นเรื่องปกติมากที่ตัวแทนจำหน่ายจะทำงานที่คาสิโนมากกว่าหนึ่งแห่ง จำนวนมากกำลังดึงดูดให้ Live! เพื่อการจ้างงาน” เขากล่าว “Harrah รู้เรื่องนี้แล้ว คาสิโนทั้งหมดในพื้นที่เชื่อมโยงถึงกัน”

วันปฐมนิเทศสำหรับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ที่ Live! คาสิโนประกอบด้วยการฝึกอบรมและเรียนรู้ขั้นตอนของ Live! มีชีวิต! ฟิลาเดลเฟีย คาสิโนแห่งแรกที่เปิดในฟิลาเดลเฟียตั้งแต่ปี 2010ได้ดำเนินการผลักดันการสรรหาครั้งใหญ่ผ่านสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์เพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานถาวรประมาณ2,000 ตำแหน่ง สัปดาห์ที่แล้ว Live! เริ่มวันแสดงตัวอย่าง ที่ได้ รับเชิญเท่านั้น

แหล่งข่าวกล่าวถึงพนักงานของ Harrah ที่ส่งอีเมลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อแจ้งฝ่ายบริหารว่าเธอกำลังจะได้งานที่สองที่ Live! นอกเหนือจากงานของเธอที่ Harrah’s พนักงานไม่ได้รับการตอบกลับอีเมลและถูกไล่ออกในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากเข้าร่วมการปฐมนิเทศของ Live!

“มันยุ่งเหยิง” เขาบอกกับPlayPA “คนจำนวนมากที่ถูกไล่ออกได้รับ PTO เป็นจำนวนมาก และเนื่องจากพวกเขาถูกไล่ออก พวกเขาจึงไม่มีสิทธิ์รับเงินที่พวกเขาได้รับ หลายคนพยายามที่จะทำงานที่สอง ด้วยการปิดระบบ COVID ทำให้เงินตึงตัว บางคนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน พวกเขามีครอบครัวและถูกไล่ออกโดยไม่ลังเลระหว่างเกิดโรคระบาด”

ระบบคะแนนสำหรับพนักงานคาสิโน

คาสิโนส่วนใหญ่ รวมทั้ง Harrah’s Casino Philadelphia ใช้นโยบายการเข้าร่วมแบบ ใช้แต้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและกำหนดมาตรฐานการเข้างานที่พนักงานทุกคนคาดหวังให้ปฏิบัติตาม

PlayPennsylvaniaได้รับสำเนาคู่มือสมาชิกทีมของ Caesarsผ่านแหล่งข่าว ( ซีซาร์เป็นบริษัทแม่ของ Harrah)

มันระบุในบางส่วน:

การจัดการผู้เข้าร่วม: นโยบายการเข้างานขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเกิดขึ้นคือการขาดงานใดๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ (ยกเว้นกรณีที่มีข้อยกเว้น เช่น หน้าที่ของคณะลูกขุน การลาพักรักษาตัวของครอบครัวที่ได้รับอนุมัติ การบาดเจ็บจากการทำงาน)

ขั้นตอนการขาดงาน:

1 คะแนน: ขาดงานกะหรือชั้นเรียนฝึกอบรมตามกำหนดเวลา

1/2 คะแนน: ล่าช้าสำหรับกะที่กำหนด

1/2 คะแนน: ออกก่อนกำหนด (พนักงานขอออกก่อนกำหนด)

6 คะแนน: ไม่มีการโทรไม่แสดง

2 คะแนน: ไม่มีวันหยุด

2 คะแนน: ไม่มีรูปแบบ

ระดับการเตือนและระเบียบวินัยสอดคล้องกับคะแนนรวมที่พนักงานมี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงระยะเวลา 12 เดือน เมื่อ/ถ้าพนักงานถึง12 คะแนนพวกเขาจะถูกปลดออก

ขั้นตอนนี้อนุญาตให้มีการเจ็บป่วยเป็นครั้งคราวหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้พนักงานไม่สามารถมาทำงานตรงเวลาได้ แต่จะมีการลงโทษทางวินัยแบบก้าวหน้าเมื่อพนักงานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถรายงานการทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างน่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ

ระบบคะแนนตามที่อธิบายไว้ในPlayPennsylvaniaและความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับคาสิโนที่พบในหน้างานเช่นGlassdoorนั้นถูกดูหมิ่นโดยคนส่วนใหญ่

“น่ากลัว” “เป็นพิษ” และ “ลงโทษมากเกินไป” เป็นคำที่ใช้พิมพ์เพื่ออธิบาย

การยุติเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวอื่นติดต่อPlayPennsylvania ทางอีเมล เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายโต๊ะเกมที่กล่าวว่าการไล่ออกส่วนใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ และคาดว่า พนักงาน ประมาณ 20คนได้รับขวาน

เขาถูกไล่ออกทางโทรศัพท์ พอถามถึงสาเหตุการเลิกจ้าง ก็บอกว่าเพราะโดนเรียกออกจากงาน และไปปฐมนิเทศที่บริษัทคู่แข่ง

ตามแหล่งข่าว เขาไม่ได้เรียกให้ไปปฐมนิเทศ อย่างไรก็ตาม การสนทนาเปลี่ยนไปว่าเขาเข้าร่วมการปฐมนิเทศกับคู่แข่งหรือไม่

เขารู้สึกงงงวยเกี่ยวกับแนวคำถามนี้เพราะเขาจำเงื่อนไขการจ้างงานไม่ได้

“มีพนักงานจำนวนมากที่ทำงานให้กับหลายบริษัท” เขาบอกกับPlayPA “ฉันได้รับแจ้งว่าฉันถูกเลิกจ้างเพราะฉันเข้าร่วมการปฐมนิเทศ”

“หลังจากเป็นพนักงานตัวอย่างมากว่าทศวรรษ ฉันถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผล ในช่วงที่เกิดโรคระบาด”

อีเมลและการติดต่ออีกฉบับมาจากพนักงานที่ทำงานมานานซึ่งถูกไล่ออกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ในคำเตือนขั้นสุดท้ายใด ๆ และมีการอธิบายว่าคะแนนสามารถใช้ตามที่พนักงานต้องการได้

เขาได้งานที่ Live! เพื่อเสริมรายได้กล่าวว่า หลังจากที่ตนออกจากงานไปไม่นานก็ถูกถามว่าทำไม

“คะแนนเป็นของเราที่จะใช้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ฉันอยู่ที่นี่มานานและพวกเขาไม่เคยถามฉันเลยว่าทำไมฉันถึงโทรมาก่อน” เขากล่าว

หลังจากกลับมาทำงาน เขาถูกไล่ออกเพราะเรียกตัวไปฝึกที่คาสิโนของคู่แข่ง

“ฉันอธิบายว่าเป็นเพราะโรคระบาด รายได้ของฉันจึงต่ำกว่าปีที่แล้ว และฉันก็แค่เพิ่มงานที่สองเพื่อเสริมรายได้ของฉัน ฉันจะทำงานกะอื่นและจะยังคงทำงานของฉันและไม่ต้องการออก พวกเขาบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตและไล่ฉันออก พวกเขาไม่ยอมให้ฉันขาย PTO และใช้เวลากว่า 130 ชั่วโมงในการขาย ตอนนี้ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะฉันกำลังนับเงินอยู่ หลังจากเป็นพนักงานตัวอย่างมากว่าสิบปี ฉันถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผล ในช่วงที่เกิดโรคระบาด”

แหล่งข่าวกล่าวว่าเขาไม่ทราบถึงมาตรา “ห้ามแสงจันทร์” นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าHarrah ไม่เคยเตือนพนักงานเกี่ยวกับการจ้างงานอื่น ๆ มาก่อน

“ฉันถามด้วยซ้ำว่าทำไมพวกเขาไม่เตือนฉัน และพวกเขาบอกว่าผู้คนจะพยายามหลีกเลี่ยงมัน”

การจ้างงานใน PA คือ “ตามต้องการ”

ตัวแทนจากPennsylvania Gaming Control Boardกล่าวว่าใบอนุญาตของพนักงานเล่นเกมสามารถพกพาได้และเป็นของบุคคลนั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินของคาสิโน เป็นนโยบายของ PGCB ที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของบุคลากรที่ทำโดยคาสิโน

ในเพนซิลเวเนียและรัฐอื่น ๆ คนงานถือเป็นพนักงานที่ “เต็มใจ”เว้นแต่สัญญาจ้างงานจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ตามที่PA กรมแรงงาน :

นายจ้างอาจยุติการให้บริการของพนักงาน “ตามความประสงค์” ได้ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ ตราบใดที่พนักงานไม่ปล่อยให้ทำงานด้วยจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น อายุหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในทางกลับกัน พนักงานที่ “เต็มใจ” มีสิทธิเช่นเดียวกันที่จะลาออกจากงานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (หรือไม่มีเหตุผลเลย) ได้ทุกเมื่อ

เพิ่มเติมจากคู่มือพนักงานของ Caesars

ภายใต้ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” คู่มือพนักงานของ Caesars อ่านบางส่วน:

เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำและสถานการณ์ที่ ก) ไม่เหมาะสม; b) อาจมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือ c) อาจทำให้เสียดุลยพินิจที่ดีเมื่อดำเนินการในนามของบริษัท

การยืมหรือรับเงินหรือของขวัญหรือสิ่งของมีค่าจากบริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทของเรา มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้ากับบริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทของเรา

มีส่วนได้เสียในบริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทของเรา นอกเหนือจากส่วนได้เสียที่ไม่มีนัยสำคัญ (ตามรายละเอียด) ในบริษัทมหาชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้ากับหัวหน้างานหรือพนักงานที่คุณดูแล

มีส่วนร่วมในธุรกิจการแข่งขันหรือเป็นเจ้าของหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นกับคู่แข่ง

ผลประโยชน์ทับซ้อนทางอ้อม — ต้องเปิดเผยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส ลูก หรือญาติสนิทหรือผู้ร่วมธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากคู่สมรสของคุณแข่งขันกับบริษัท คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทพิจารณาว่าสิ่งนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่

ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานจะต้องตรวจสอบกิจกรรมที่เสนอกับผู้อำนวยการของพวกเขาและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมซึ่งจะทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขคำถามและส่งต่อสำเนา บันทึกดังกล่าวไปยังผู้รับมอบอำนาจ

เปิดงานที่ Harrah’s Philadelphia

มีงานประมาณเก้างานที่ Harrah’s Philadelphia แสดงอยู่ในIndeed

สิ่งนี้ถูกแขวนไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของพนักงานที่ Harrah’s หนึ่งวันหลังจากการไล่ออก: