สมัคร GClub สมัครเล่นเกมส์ GClub สมัครสมาชิกจีคลับ ไลน์ GClub

รายได้สล็อตแมชชีนเพนซิลเวเนียลดลงเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ Mull ขยายการพนัน

โพสต์เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2017, 05:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2017, 04:19น.

Casino.org Staff Writer

สล็อตแมชชีนเพนซิลเวเนียชนะที่คาสิโน 12 แห่งบนบกของรัฐลดลงในช่วงปีงบประมาณ 2016/2017 ในขณะเดียวกัน ฝ่ายนิติบัญญัติในเมืองหลวงแฮร์ริสเบิร์กยังคงพิจารณาที่จะขยายการพนันต่อไป และอนุญาตให้วางเครื่องสล็อตแมชชีนในบาร์และร้านอาหาร ป้ายรถบรรทุก และอาคารผู้โดยสารในสนามบิน

การขยายการพนันสล็อตแมชชีนเพนซิลเวเนีย

ผู้ว่าการ Tom Wolf และสภานิติบัญญัติมีปัญหาด้านงบประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์และข้อมูลเครื่องสล็อตเพนซิลเวเนียล่าสุดบ่งชี้ว่าการขยายการพนันอาจไม่ใช่คำตอบ (ภาพ: Matt Rourke/ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

รายได้รวมทั้งหมดจากเครื่องสล็อตแมชชีนมีมูลค่า 2.336 พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 และ 30 มิถุนายน 2017 ซึ่งลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับปี 2015/2016 เมื่อสล็อตทำรายได้ 2.388 พันล้านดอลลาร์

แน่นอนว่านั่นนำไปสู่การลดเงินกองทุนของรัฐ รายได้จากภาษีจากสล็อตแมชชีนอยู่ที่ 1.236 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าเกือบ 39.5 ล้านดอลลาร์

รายรับจากสล็อตลดลงที่ 10 จาก 12 คาสิโน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ร่ำรวยที่สุด Parx Casino และ Sands Bethlehem ลดลงเล็กน้อยที่ 0.45 เปอร์เซ็นต์และ 0.39 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ แต่ริเวอร์สคาสิโนสูญเสีย 2.46% และเดอะเมโดวส์เห็นรายได้ลดลงมากกว่า 3.5%

รายงานรายได้สล็อตที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียมาในช่วงเวลาที่ค่อนข้างไม่เหมาะสม เนื่องจากสภานิติบัญญัติที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันคาดว่าจะทำงานในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพยายามหาจุดร่วมในการแก้ปัญหางบประมาณกับผู้ว่าการทอม วูลฟ์ (D)

ภาษีหรือการพนัน?

วุฒิสมาชิกและผู้แทนของรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ 32 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่สร้างการขาดงบประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ พรรครีพับลิกันและหมาป่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับวิธีการหาทุนสนับสนุนช่องว่าง

GOP ต้องการขยายการพนัน นอกเหนือจากการอนุญาตอย่างแพร่หลายของธุรกิจในการรวมเครื่องสล็อตแมชชีนใบเรียกเก็บเงินการเล่นเกมที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรจะทำให้คาสิโนออนไลน์และกีฬาแฟนตาซีรายวันถูกกฎหมาย และสร้างข้อบังคับสำหรับการเดิมพันกีฬาหากรัฐสภาหรือศาลฎีกาสหรัฐยกเลิกคำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางในปัจจุบัน

การขยายตัวของเกมไม่ได้รับการสนับสนุนในวุฒิสภา แต่ห้องที่สูงกว่านั้นไม่ต้องการเพิ่มภาษีให้กับชาวเพนซิลเวเนีย

Wolf ได้เรียกภาษีที่จะโจมตีการผลิตก๊าซธรรมชาติ Marcellus Shale ปิดช่องโหว่ด้านภาษีนิติบุคคลและเรียกเก็บในเขตเทศบาลโดยไม่มีกรมตำรวจในท้องที่เพื่อให้ครอบคลุมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ

ไม่ชัดเจนว่า Wolf จะทำอะไรกับร่างกฎหมายการจัดสรรเงินที่ไม่เพียงพอซึ่งอยู่บนโต๊ะของเขา แน่นอน เขาสามารถลงนามหรือยับยั้ง หรืออนุญาตให้กลายเป็นกฎหมายโดยไม่ต้องลงนาม ซึ่งจะเกิดขึ้นหากเขาไม่ดำเนินการภายในเที่ยงคืนของวันจันทร์

อัตราต่อรองการขยายสล็อต

ผู้ว่าการภาคแรกเคยแสดงความเต็มใจที่จะพิจารณาการขยายการพนัน แต่รายงานใหม่เกี่ยวกับรายรับจากเครื่องสล็อตเพนซิลเวเนียอาจกลับตำแหน่งนั้น

Wolf เพิ่งอธิบายว่า “ฉันต้องการรายได้สุทธิที่แท้จริง ฉันไม่ต้องการให้เราทำสิ่งใดในการเล่นเกมหรือการพนันเพื่อขัดขวางรายได้ที่มีอยู่แล้ว ถ้ามันกินเนื้อคนและนำจากถังหนึ่งที่เรียกว่าการพนันไปยังอีกถังหนึ่ง เครือจักรภพจะไม่ทำอะไรเลย”

ด้วยคาสิโน 10 แห่งที่รับรายได้จากสล็อต สมัคร GClub น้อยลงในช่วงปีงบประมาณล่าสุด การอนุญาตให้บาร์ ร้านอาหาร ป้ายหยุดรถบรรทุก และสนามบินเป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นเกม ดูเหมือนว่าจะลดการรับของพวกเขาลงอีกเท่านั้น

สภานิติบัญญัติจะเปิดเผยพร้อมกับเห็นด้วยเมื่อร่างกฎหมายเปิดเผยแผนการที่จะสร้างรายได้ใหม่กว่า 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

มื่อเดือนที่แล้วคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) ได้เริ่มดำเนินการเพื่อสกัดกั้นข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและจะสร้าง “การผูกขาดที่เกือบจะ” ให้กับตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวัน

การแข่งขันที่ดุเดือดของ DraftKings และ FanDuel ระหว่างกันในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้บังคับให้พวกเขา “ต้องเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ต่ำกว่า การแข่งขันที่ใหญ่กว่า และการเลือกกีฬาที่ดีกว่าเพื่อพยายามเอาชนะใจผู้อื่น” FTC กล่าว

แต่การควบรวมกิจการจะขจัด “การแข่งขันด้านราคาและที่ไม่ใช่ราคาที่รุนแรง และผลประโยชน์ที่มอบให้กับผู้ใช้กีฬาแฟนตาซีรายวัน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก”

มูลค่าผู้บริโภค

แต่ในเอกสารที่ยื่นต่อ FTC ในสัปดาห์นี้ ทั้งสองบริษัทแย้งว่าการควบรวมกิจการเป็นตัวแทนของ “คุณค่าของผู้บริโภค” และจะเป็น “ความสามารถในการแข่งขัน”

“การควบรวมกิจการจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพเฉพาะในการควบรวมกิจการอย่างมาก การประหยัดต้นทุน นวัตกรรม และผลกระทบเชิงรุกอื่น ๆ ที่จะเพิ่มคุณค่าของผู้บริโภคโดยตรง” บริษัทกล่าวยืนยัน “ผลประโยชน์เหล่านี้มีค่ามากกว่าผลต่อต้านการแข่งขันโดยอ้างว่าทั้งหมด”

การตัดสินใจของ FTC สะท้อนให้เห็นถึง “การใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาด [การแข่งขัน] ที่เข้มงวดโดยไม่จำเป็นและโดยไม่จำเป็นกับอุตสาหกรรมที่เพิ่งพัฒนาที่ยังไม่พัฒนา และส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าราคาไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรม” มันถูกอ้างสิทธิ์ในการยื่นร่วมกัน

เมื่อตลาดไม่ใช่ตลาด?

ทั้งสองบริษัทยังตอกย้ำความเชื่อของพวกเขาว่า DFS ไม่ใช่ตลาดเลย แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตลาดกีฬาแฟนตาซีที่ใหญ่กว่ามากซึ่งความหลากหลายตามฤดูกาลครอบงำ

แนวคิดนี้ถูกปฏิเสธโดย FTC เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสังเกตว่า ผู้บริโภค DFSไม่ได้มองว่าเป็น “การทดแทนที่มีความหมาย” สำหรับ DFS ที่ใช้เงินจริงตลอดฤดูกาล

FTC ยังเชื่อว่าการแข่งขันไม่น่าจะเกิดขึ้นจากผู้เข้าแข่งขันในตลาดในอนาคต หรือจากการขยายตัวของผู้ให้บริการในปัจจุบัน หากการควบรวมกิจการดำเนินต่อไปได้ บริษัทที่ควบรวมกันจะถือครองส่วนแบ่งตลาด DFS ประมาณ 90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์

DraftKingsและ FanDuel จะต้องรอฟังว่าข้อโต้แย้งของพวกเขามีเนื้อหาที่จะชนะ FTC หรือไม่ มีกำหนดการพิจารณาคดีในวันที่ 21 พฤศจิกายน ซึ่งหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงภายในกรอบเวลาที่ต้องการทรอปิคานา แอตแลนติกซิตี้ ขยายกิจการด้วยการซื้อกิจการโรงแรมบูติกที่อยู่ติดกัน

โพสต์เมื่อ: 7 กรกฎาคม 2017, 02:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2017, 02:28น.

Casino.org Staff Writer

ทรอปิคานากำลังขยายพื้นที่แอตแลนติกซิตี สถานที่ให้บริการ Boardwalk ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่ากำลังซื้อโรงแรม Chelsea ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นสถานที่บูติก 330 ห้องที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทคาสิโน

ทรอปิคานา แอตแลนติก ซิตี้ เดอะ เชลซี

โรงแรมเชลซีปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้ แต่จะเปิดให้บริการอีกครั้งในไม่ช้าภายใต้แบรนด์ Tropicana Atlantic City (ภาพ: Elinor Comlay/เส้นทาง 40)

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรีสอร์ทหลัก การขยายตัวนี้จะเป็นที่รู้จักในชื่อ Chelsea Tower ที่ Tropicana โรงแรมจะเชื่อมต่อกันผ่านการก่อสร้างสะพานลอยฟ้าที่ทอดยาวเหนือถนนมอร์ริส

การขยายตัวนี้ทำให้ห้องของทรอปิคานามีทั้งหมด 2,730 ห้อง

แอตแลนติกซิตีมีปีแห่งการเล่นเกมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ภาวะถดถอยในปี 2551 การชนะคาสิโนทางบกและทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากกว่า 11 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ไม่รวมรายได้ปี 2559 ของทรัมป์ทัชมาฮาลที่ปิดตัวไปแล้ว

Icahn ทำอีกครั้ง

มหาเศรษฐี Carl Icahn โจมตีทรัมป์ทัชมาฮาลอย่างหนัก มีรายงานว่าเขาทุ่มเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปที่รีสอร์ทซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพียงเพื่อขายให้กับฮาร์ดร็อคในเดือนมีนาคมด้วยราคาเพียง 50 ล้านดอลลาร์

ความล้มเหลวของทัชมาฮาลเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับผู้บุกเบิกองค์กรต่อเนื่องและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิวัติ ตลอดอาชีพการงานของเขา Icahn มักจะขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากซื้อกิจการที่ล้มละลายและปิดกิจการไปแล้ว และต่อมาขายต่อในราคาพิเศษ

Icahn เข้าซื้อกิจการบูติกของ Chelsea ที่ปิดตัวไปแล้วในเดือนพฤษภาคมโดยการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่เปิดเผย ทรัพย์สินได้รับการประเมินที่ 86 ล้านเหรียญ บริษัท Icahn Enterprises ของเขาเป็นเจ้าของ 68 เปอร์เซ็นต์ของ Tropicana Entertainment ซึ่งเป็นแม่ของรีสอร์ทในแอตแลนติกซิตี นั่นหมายความว่าเขาขายเชลซีคืนให้ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเทคโอเวอร์ทรอปิคานาของเชลซีไม่ได้รับการเปิดเผย

Curtis Bashaw ผู้พัฒนาจากนิวเจอร์ซีย์เปิดตัว The Chelsea ในปี 2008 ด้วยแนวคิดว่ามีแขกจำนวนมากที่เดินทางไปยังแอตแลนติกซิตี้ซึ่งชอบประสบการณ์ในโรงแรมที่ไม่ใช่คาสิโน หลังจากนั้นเขาพยายามเพิ่มพื้นที่เล่นเกม แต่เขาไม่เคยได้รับอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ

Bashaw เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการปรับปรุงโรงแรม Congress Hall อันเก่าแก่ใน Cape May รัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมทะเลที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาซึ่งมีอายุย้อนไปถึงปี 1816

AC อุ่นเครื่อง

รีสอร์ทคาสิโนห้าแห่งปิดตัวลงระหว่างปี 2014 และ 2016 ตอนนี้ด้วยตัวเลขที่ดีกว่าเข้ามา นักลงทุนเกมก็ทำให้ตัวเลขดีขึ้นเช่นกัน

ฮาร์ดร็อคใช้เงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงทัชดาวน์ทั้งหมด และเมื่อเร็ว ๆ นี้ MGM และ Caesars ได้พบกับ Chris Christie ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ (ขวา) ซึ่งเกมยักษ์ใหญ่ทั้งสองแสดงความสนใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมในแอตแลนติกซิตี

การซื้อของจากเชลซีของ Icahn โดยมีเป้าหมายเพื่อขยาย Tropicana แสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มเงินให้กับยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับรีสอร์ทริมชายหาดคาสิโนของฟิลิปปินส์เคลียร์โดย PAGCOR ว่ามีปัญหาส่วนตัวสำหรับ Okada Mount

โพสต์เมื่อ: 6 กรกฎาคม 2017, 03:14น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 6 กรกฎาคม 2017, 03:19น.

Casino.org Staff Writer

มหาเศรษฐี Kazuo Okada รู้สึกร้อนแรงจากการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมส่วนตัวของเขา แต่ผู้ควบคุมการเล่นเกมของฟิลิปปินส์กล่าวว่าไม่ควรส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและคาสิโนที่มีชื่อของเขา

คาซูโอะ โอคาดะ มะนิลา

Kazuo Okada มหาเศรษฐีเกมชาวญี่ปุ่นอาจมีปัญหา 99 ปัญหา แต่หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนในฟิลิปปินส์ไม่ใช่หนึ่งในนั้น อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้ (ภาพ: GGRAsia)

คาซูโอะ โอคาดะ เจ้าสัวคาสิโนของญี่ปุ่นอาจอยู่ในน้ำร้อน แต่ทรัพย์สินของเขา คาสิโนโอคาดะ มะนิลานั้นใช้ได้ ตามความเห็นของหัวหน้าบริษัทเกมและสวนสนุกของฟิลิปปินส์

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Andrea Domingo ประธานและซีอีโอของ PAGCOR บอกกับGambling Complianceที่งาน World Gaming Executive Summit ในบาร์เซโลนา ว่า Okada ในฐานะปัจเจกบุคคลกำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล แต่บริษัทที่เปิดเผยชื่อของเขานั้นชัดเจน

“ถ้าคนทำผิดนั่นคือปัญหาของพวกเขา” โดมิงโกกล่าว “มันเป็นปัญหาภายในและพวกเขาจะต้องเลือกกรรมการใหม่ที่คณะกรรมการของเราต้องอนุมัติ”

รีสอร์ท คาสิโน Okada Manila ถอด Okadaเป็นประธานคณะกรรมการในเดือนมิถุนายน

สิ่งนี้ตามมาด้วยการขับไล่ของเขาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนในฐานะประธานของ Universal Entertainment ผู้ผลิตเครื่องปาจิงโกะและอุปกรณ์การเล่นเกมที่เป็นเจ้าของและดำเนินการทั้งคาสิโน Okada Manila และ Tiger Resorts ในฟิลิปปินส์

ความวุ่นวายของบริษัทเกิดขึ้นจากการค้นพบภายในของธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยซึ่ง Okada ไม่สามารถอธิบายได้อย่างน่าพอใจ สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือการโอน 17.3 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม 2015 จาก Tiger Resorts ไปยังบริษัทที่ Okada และลูกชายของเขาควบคุมเป็นการส่วนตัว

ไม่เห็นความชั่วร้าย?

Domingo กล่าวว่า PAGCOR ได้พิจารณาผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนของพวกเขาที่แยกตัวออกจาก Okada และพบว่าไม่มีการกระทำผิดที่สามารถดำเนินการได้

หน่วยงานกำกับดูแลของฟิลิปปินส์อาจไม่สนใจปัญหาของ Okada แต่หน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของอเมริกาสนใจ

Diane Presson หัวหน้าแผนกสืบสวนของ Nevada Gaming Control Board กล่าวในอีเมลถึงGGRAsiaพวกเขาได้รับหนังสือแจ้งสองฉบับจาก Universal Entertainment เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยและกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหา

เอฟบีไอยังได้แจ้งให้ทราบ โดยพิจารณาว่าเขาจ่ายเงิน 40 ล้านดอลลาร์ให้กับที่ปรึกษาในกรุงมะนิลาซึ่งถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินจำนวน 40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทางการต้องสงสัยว่าอาจเป็นความพยายามที่จะประณามความโปรดปรานและการลดหย่อนภาษีสำหรับรีสอร์ทมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ที่เขาเสนอในประเทศนั้น อาจเป็นการละเมิดสหรัฐฯ กฎหมายต่อต้านการให้สินบน

กับเพื่อนและครอบครัวแบบนี้ …

ในสหรัฐอเมริกา Okada เป็นหุ้นส่วนธุรกิจเก่าแก่ของ Steve Wynn มหาเศรษฐีคาสิโนคนอื่นๆ ความสัมพันธ์ของพวกเขาย้อนกลับไปที่การกู้ยืมของ Okada มูลค่า 455 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วย Wynn สร้างรีสอร์ททั้งในลาสเวกัสสตริปและในมาเก๊า อย่างไรก็ตาม มิตรภาพทางสายอาชีพเริ่มแย่ลง ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ Okada ในกรุงมะนิลา คดีจากทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลลาสเวกัส

ความสัมพันธ์ล่าสุดของ Okada ที่จะจบลงในศาลตอนนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขา เนื่องจากOkada ได้ฟ้องภรรยาอายุ 43 ปีและลูกสองคนจากการแต่งงานครั้งก่อนเพื่อพยายามต่อสู้กับการควบคุม Okada Holdings ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Universal Entertainment

Okada ยอมรับว่าแรงจูงใจส่วนหนึ่งในการฟ้องร้องคือหวังว่าศาลจะทำให้สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกับเขา เขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับลูกชายมานานกว่าสองปีแล้ว และไม่รู้ว่าลูกสาวของเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

พลังข้าวเปลือกถูกกระแทกเพื่อ ‘ทำลาย’ สัญลักษณ์การเจริญพันธุ์ในอดีต

โพสต์เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2017, 02:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2017, 07:37น.

Casino.org Staff Writer

เจ้ามือรับแทงม้าเจ้าเล่ห์ชาวไอริช Paddy Power ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “ทำลาย” Cerne Abbas Giant ซึ่งเป็นชอล์กโบราณบนเนินเขาในเมืองดอร์เซตประเทศอังกฤษ

พลังข้าวเปลือกทำลาย Cern Abbas Giant

ได้โปรดลูกใหม่: ดูเหมือนว่าแม้แต่ Cerne Abbas ยักษ์ใหญ่จะตื่นเต้นกับวิมเบิลดันในปีนี้ บางทีอาจจะตื่นเต้นเกินไปหน่อย การเล่นตลกล่าสุดของ Paddy Power ทำให้ไม่ได้รับอนุมัติจาก National Trust (ภาพ: พลังข้าวเปลือก)

ภาพทางเพศที่มีความโจ่งแจ้งสูง 180 ฟุตที่ด้านข้างของเนินเขาสูงตระหง่านเหนือหมู่บ้าน Cerne Abbas อันเงียบสงบ แสดงให้เห็นชายเปลือยกายถือไม้คฑาและกำลังแข็งตัว 30 ฟุต

แต่เนื่องจาก Paddy Power มาถึงภายใต้ความมืดมิดในช่วงสัปดาห์นี้ เขาจึงถือไม้เทนนิส

Paddy Power กล่าวว่าเป็นการเฉลิมฉลองของWimbledonและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญพันธุ์ของ Andy Murray อันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักรซึ่งเปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาและ Kim ภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองของพวกเขา

ตลอดประวัติศาสตร์ เว็บไซต์นี้ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์การเจริญพันธุ์ที่ทรงพลัง ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือระยะ 30 ฟุต ซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เจ้ามือรับแทงสร้างการเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจของข่าวดีของเมอร์เรย์

ตามนิทานพื้นบ้าน คู่รักที่ไม่มีบุตรซึ่งรักบนเนินเขาจะได้รับพรจากลูกหลาน

เนชั่นแนลทรัสต์ใช้มุมมองที่มืดมน

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความสุขกับการยกย่อง Paddy Power โฆษกหญิงของ National Trust ซึ่งเป็นองค์กรที่ปกป้องสถานที่และสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า “เราเป็นแฟนเทนนิสมากเท่ากับใครๆ และยินดีที่ได้ทราบข่าวของ Andy Murray อย่างไรก็ตาม เราไม่สนับสนุนให้มีการทำลาย Cerne Abbas Giant อย่างไรก็ตามมันทำเสร็จแล้ว

“ยักษ์ Cerne Abbas ได้รับการคุ้มครอง…และเรากังวลอย่างมากเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่อาจสนับสนุนความเสียหายต่อไซต์ที่บอบบางนี้ในอนาคต” เธอกล่าวเสริม

การเพิ่มอุปกรณ์เทนนิสเป็นเพียงชั่วคราวและจะไม่สร้างความเสียหายให้กับยักษ์ ในขณะเดียวกัน Paddy Power กล่าวว่าได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 ปอนด์ให้กับ National Trust

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเล่นพิเรนทร์ได้เพิ่มการเพิ่มเติมและการปรุงแต่งให้กับร่าง ในปี 2550 สื่อท้องถิ่นรายงานว่าชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็น “ปีศาจสีม่วง” ได้วาดภาพความเป็นลูกผู้ชายของยักษ์ตัวนั้นให้เป็นสีม่วง

ใครสร้างยักษ์?

ที่มาและอายุของยักษ์ Cerne Abbas นั้นลึกลับ หลายคนเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าชาวแซ็กซอนหรือชาวเซลติกในสมัยโบราณ ในขณะที่คนอื่น ๆ เชื่อว่าอาจเป็นภาพของเฮอร์คิวลีส วีรบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวโรมัน

น่าแปลกที่ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมันก่อนศตวรรษที่ 17 ตรงกันข้ามกับภาพวาดบนเนินเขาชอล์คอีกภาพหนึ่ง นั่นคือ ม้าขาวแห่งอัฟฟิงตัน ซึ่งมีการอ้างอิงมาหลายศตวรรษและทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีอายุ 3,000 ปี

นั่นอาจเป็นเพราะมันถูกปกคลุมไปด้วยพงจนถึง 400 ปีที่แล้ว แต่ก็ทำให้มีแนวโน้มว่ามันจะเป็นผลงานของนักเล่นพิเรนทร์แห่งศตวรรษที่ 17 ในกรณีนี้ ผู้สร้างน่าจะอนุมัติเรื่องลวงของPaddy Powerตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวันของอินเดียน่าครอบงำโดย DraftKings และ FanDuel ผู้ประกอบการรายเล็กพับ

โพสต์เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2017, 01:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2017, 11:37น.

Casino.org Staff Writer

บริษัท แฟนตาซีสปอร์ต (DFS) รายวันไม่รีบเร่งที่จะซื้อในตลาดที่เพิ่งถูกกฎหมายของรัฐอินเดียนาเพราะพวกเขาไม่สามารถปรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่สูงและการแข่งขันที่รุนแรงจากตลาดใหญ่ DraftKings และ FanDuel

กีฬาแฟนตาซีรายวันอินเดียน่า Eric Holcomb

Eric Holcomb ผู้ว่าการรัฐอินเดียน่าไม่มีอะไรจะเฉลิมฉลองมากนักเกี่ยวกับกฎหมายกีฬาแฟนตาซีประจำวันของรัฐของเขา จนถึงปัจจุบัน Hoosier State ทำเงินได้เพียง $150,000 จากการควบคุมการแข่งขันออนไลน์ (ภาพ: Garry Jones/Associated Press)

วุฒิสภา Bill 339 วางระเบียบสำหรับเกม DFS ในรัฐอินเดียนา กฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องสมัครและรับใบอนุญาตดำเนินการในราคา 50,000 ดอลลาร์ และชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุรายปี 5,000 ดอลลาร์ แต่จนถึงปัจจุบัน มีเพียงบริษัท DFS สามแห่งคือ DraftKings, FanDuel และ FantasyDraft เท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาต

อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการรายย่อยไม่เห็นรางวัลทางการเงินสำหรับการจ่ายราคาล่วงหน้า เนื่องจากตลาดของรัฐ เช่นเดียวกับหลายๆ แห่ง ถูกครอบงำโดยแพลตฟอร์มดังกล่าว

ผู้ประกอบการกีฬาแฟนตาซีที่ไม่มีใบอนุญาตมีเวลาจนถึงวันเสาร์ที่จะยุติการให้บริการในรัฐอินเดียนา “ทุกฝ่ายมีข้อสังเกตมากมาย” Sara Tait กรรมการบริหารของ Indiana Gaming Commission กล่าวกับGreensburg Daily News

SB 339 ผ่านสภานิติบัญญัติรัฐอินเดียนาและลงนามโดยผู้ว่าการรัฐในขณะนั้น ไมค์ เพนซ์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อดีตผู้ว่าการได้รับคัดเลือกจากโดนัลด์ ทรัมป์ ให้เข้าร่วมการหาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

Eric Holcomb (R) ประสบความสำเร็จใน Pence เมื่อตั๋ว Trump ชนะทำเนียบขาว

กฎหมายทำร้ายธุรกิจขนาดเล็ก

Indiana ผ่าน SB 339 เพื่อให้อำนาจด้านกฎระเบียบของการแข่งขันแก่ค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมของรัฐ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต $50,000 เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม DFS

อย่างไรก็ตามเครือข่ายแฟนตาซีรายวันที่มีขนาดเล็กกว่ากล่าวว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะช่วยขจัดพวกเขาออกจากรัฐอินเดียนา

DraftKings และ FanDuel ควบคุมตลาด DFS ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐกำลังปิดกั้นการควบรวมกิจการที่เสนอของทั้งสอง บริษัทเนื่องจากสหภาพจะสร้างการผูกขาด

จนถึงวันเสาร์ มีบริษัท DFS อื่นๆ อีก 13 แห่งที่เสนอการแข่งขันทางอินเทอร์เน็ตแก่ผู้อยู่อาศัยในรัฐ Hoosier แพลตฟอร์มขนาดเล็กได้ดำเนินการตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวกับรัฐบาลของรัฐ

พวกเขาโต้แย้งว่า SB 339 มีข้อบกพร่องในการเรียกร้องเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้าสำหรับการออกใบอนุญาต ไซต์ที่มีรายได้ต่ำกว่า DraftKings และ FanDuel ต้องการให้รัฐเก็บภาษี กฎหมาย DFS ของรัฐอินเดียนาไม่ทำอย่างนั้น

จ่ายตอนนี้ ไม่ทีหลัง

โครงการ DFS ของรัฐอินเดียนาไม่ได้มีลักษณะเฉพาะ แต่เป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลที่คล้ายคลึงกันในรัฐอื่นๆ

เวอร์จิเนียกลายเป็นรัฐแรกที่ออกกฎหมายให้กีฬาแฟนตาซีรายวันถูกกฎหมายในปี 2559 กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงิน 50,000 ดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตการเล่นเกม นิวยอร์ก แมสซาชูเซตส์ เทนเนสซี มิสซิสซิปปี้ โคโลราโด มิสซูรี อินดีแอนา แคนซัส โรดไอแลนด์ และแมริแลนด์ตามมาด้วยกฎหมายที่เปรียบเทียบกันได้

อาร์คันซอและเวอร์มอนต์เข้าร่วมปาร์ตี้ DFS ในปี 2560

ในขณะที่ส่วนใหญ่ต้องการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้า และรายได้จากการเล่นเกมภาษีบางส่วนเพิ่มเติม สภานิติบัญญัติแห่งนิวเจอร์ซีย์กำลังใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป

ในร่างกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติในสัปดาห์นี้โดยฝ่ายนิติบัญญัติใน Garden State และส่งต่อไปยังโต๊ะของผู้ว่าการ Chris Christie (R) บริษัท DFS จะต้องดำเนินการโดยตรงเพียง 10.5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของพวกเขาไปยังรัฐ ไซต์แฟนตาซีรายวันไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตการเล่นเกม แต่จะถูกดูแลโดยแผนกผู้บริโภคของรัฐแทน

“มันเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งต่างจากสิ่งที่เรากำลังมองหาเพื่อสร้างรายได้มหาศาล” ส.ว. เจมส์ วีแลน (D-Atlantic City) แห่งรัฐอธิบาย อดีตนายกเทศมนตรีของแอตแลนติกซิตีกล่าวเสริมว่า “หวังว่าผู้ว่าราชการจะลงนามและเราจะสามารถให้กีฬาแฟนตาซีทุกวันดำเนินต่อไปในรัฐนิวเจอร์ซีย์

คริสตี้กล่าวอย่างมีชื่อเสียงในระหว่างการอภิปรายประธานาธิบดีปี 2559 เกี่ยวกับ DFS ว่า “ปล่อยให้ผู้คนเล่น ใครสน!”Betsson เรียกร้องให้สหภาพยุโรประงับการปราบปรามผู้ควบคุมสัตว์กินเนื้อของฮอลแลนด์

โพสต์เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2017, 06:05น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2017, 12:43น.

Casino.org Staff Writer

Betsson หมดความอดทนกับเนเธอร์แลนด์

ครูนคาสิโน

Kroon Casino เป็นหนึ่งในสองอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อและสร้างโดย Betsson หลังจากที่รัฐบาลของ Holland บอกผู้ให้บริการในปี 2014 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตในปี 2015 พวกเขายังคงรอให้เนเธอร์แลนด์ยื่นขอใบอนุญาต (ภาพ: กลุ่ม Betsson)

หลังจากห้าปีของการรอคอยฮอลแลนด์ผ่านกฎหมายเพื่อนำกรอบการกำกับดูแลการพนันของตนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป บริษัทการพนันออนไลน์ของสวีเดนได้วาดเส้นในทราย

ในแถลงการณ์หน้าเดียวที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันศุกร์ Betsson ประณามหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์ Kansspelautoriteit (KSA) สำหรับการเกินขอบเขต

บริษัทยังเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป (EC)เข้าไปแทรกแซง โดยอ้างว่า KSA พยายามจำกัดไม่ให้ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามหลักการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการค้าแบบเปิดระหว่างประเทศสมาชิก

“เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี เราจะยังคงดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในปี 2555” เบ็ตสันกล่าวในคำแถลงของพวกเขา “แต่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย ”

ต่อต้านการปราบปรามครั้งใหม่

ท่าทีท้าทายของ Betsson เป็นไปตามกฎชุดใหม่เกี่ยวกับผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งให้บริการผู้เล่นชาวดัตช์ซึ่งมีรายงานว่ามาจากไหนและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน กฎเหล่านี้ขยายคำจำกัดความของเว็บไซต์หลอกลวง และเรียกร้องให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ดำเนินการเช่น Betsson ที่แนบมา โดเมน .nl ของเว็บไปยังเว็บไซต์การพนันและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการบล็อกทางภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นชาวดัตช์เข้าถึงไซต์

เพื่อทำให้เรื่องแย่ลงสำหรับผู้ประกอบการที่อดทนรอมานานหลายปีสำหรับฮอลแลนด์ในการปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ชาวดัตช์สามารถยื่นขอใบอนุญาตในเดือนมิถุนายน KSA ได้เรียกร้องให้ EC ช่วยเหลือรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในการรวบรวมค่าปรับตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อเรียกเก็บกับผู้ประกอบการภายนอก

“ในขณะที่กฎหมายยังไม่ออกมา แต่เสาประตูก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโดยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย” เว็บไซต์ Betsson ประกาศ “การบังคับใช้โดย KSA ขัดต่อหลักกฎหมายกลางของสหภาพยุโรป Betsson Group จะดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อปกป้องความพยายามในการบังคับใช้”

ไม่มีกฎหมายใหม่ ไม่มีสันติภาพ

KSA ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจะก้าวร้าวหลังจากคาสิโนที่ไม่มีใบอนุญาต แต่การรวบรวมบทลงโทษหกหลักจากหน่วยงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นพิสูจน์แล้วว่ายาก ดังนั้นตอนนี้ที่ KSA ดูเหมือนจะดำเนินการตามผู้ที่พยายามจะปฏิบัติตามตั้งแต่ 2012 ในขณะที่อยู่ในแถวของใบอนุญาต Betsson ต้องการให้ทางการของสหภาพยุโรปรู้ว่าการบังคับใช้ค่าปรับเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อเนเธอร์แลนด์ประมาทในการให้ทาง ขอใบอนุญาต

“เนื่องจาก KSA กำลังพยายามจำกัดและบังคับใช้เพิ่มเติมภายใต้กฎหมายปัจจุบัน Betsson ถือว่าสหภาพยุโรปควรเปิดกระบวนการละเมิดอีกครั้ง” คำแถลงสาธารณะของ Betsson กล่าว

หน่วยงานการค้าของยุโรปเริ่มมีส่วนร่วมในปี 2549 และ 2551 โดยแจ้งเนเธอร์แลนด์ว่ากฎหมายการพนันอายุ 50 ปีของพวกเขาละเมิดสิทธิ์ของผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ของสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตโดยไม่อนุญาตให้พวกเขาดำเนินการตามใบอนุญาตเดียวกันกับตลาดดัตช์ที่ดำเนินการโดยรัฐ ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์

ตั้งแต่ปี 2010 ทางการเนเธอร์แลนด์สัญญาว่าพวกเขากำลังดำเนินการแก้ไขภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยและยุติธรรมร่วมกับกรมสรรพากรและกรมตำรวจ ระยะที่หนึ่งของการริเริ่มนี้ จะได้เห็นการจัดตั้งกองกำลังต่อต้านการพนัน มุ่งเป้าไปที่บ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และเว็บไซต์

ทีมดังกล่าวจะเป็นหัวหน้าอัยการพิเศษและประกอบด้วยสมาชิกของหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของตุรกี (MASAK) หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคาร (BDDK) และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (BTK) ตามรายงานของDaily Sabah ที่สนับสนุนรัฐบาลตุรกี

คาสิโนถูกห้ามในตุรกีในปี 2541 และคาสิโนออนไลน์ในปี 2549 โดยปล่อยให้การพนันอย่างถูกกฎหมาย จำกัด อยู่ที่โฆษณาลอตเตอรีระดับชาติซึ่งเป็น ชุดการพนันกีฬา SporToto ที่ดำเนินการโดยรัฐ

ปราบปรามสกุลเงินดิจิทัล

ภายใต้กฎใหม่ที่เสนอ BDDK จะเริ่มมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ นอกจากนี้ยังจะบีบการใช้สกุลเงินดิจิทัลเช่น bitcoin เพื่อใช้ในการพนันแม้ว่าDaily Sabahจะไม่ อธิบายอย่างละเอียดว่ามีแผนจะบรรลุเป้าหมายนี้อย่างไร

เครื่องมือค้นหาจะได้รับการตรวจสอบและพลเมืองที่เข้าถึงไซต์ที่ผิดกฎหมายจะได้รับข้อความเตือนว่ารัฐบาลกำลังเฝ้าดูอยู่ การโฆษณาการพนันทั้งหมดจะถูกแบนและเว็บไซต์ในเครือที่ให้ลิงก์ไปยังการพนันที่ผิดกฎหมายจะถูกปิด

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการการพนันและพนักงานจะถูกยึดรายได้ และบ้านที่มีการเล่นการพนันจะถูกเรียกขอชั่วคราวจากรัฐบาล

นอกจากนี้ยังมีค่าปรับจำนวนมากสำหรับร้านอินเทอร์เน็ตที่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์การพนัน

มาตรการเผด็จการ

เรเซป เออร์โดกันประธานาธิบดีเผด็จการของตุรกีได้กระชับการยึดครองประเทศแน่นแฟ้นตั้งแต่การทำรัฐประหารล้มเหลวเมื่อปีที่แล้ว ผู้พิพากษา นักการศึกษา และนักข่าวจำนวนมากถูกจับกุมตั้งแต่การพยายามยึดอำนาจ กระตุ้นให้มีการกล่าวหาว่าเออร์โดกันใช้รัฐประหารเป็นข้ออ้างในการปิดปากนักข่าว บ่อนทำลายหลักนิติธรรม และปิดปากนักวิจารณ์ของเขา

สิ่งหนึ่งที่เขาควบคุมไม่ได้คือคาสิโนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกีที่ติดกับจอร์เจีย

ในปี 2555 ตุรกี จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจานได้ลงนามในปฏิญญาแทรบซอน ซึ่งอนุญาตให้มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ คิว: ชาวเติร์กแตกตื่นทุกวันในรีสอร์ททะเลเดดซีของจอร์เจียที่บาตูมี

สิ่งนี้ทำให้ Erdogan อนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงจนเขาขอให้ Bidzina Ivanishvili อดีตประธานาธิบดีจอร์เจียปิดพวกเขา แต่ถูกปฏิเสธ

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำบาตูมีรายงานว่าภรรยาชาวตุรกีกำลังรบกวนสำนักงานของเอกอัครราชทูตด้วยการโทรศัพท์เพื่อเรียกร้องให้รู้ว่าสามีของพวกเขาอยู่ที่ไหนTolkien Estate v. Warner Bros คดีสล็อต ‘Lord of the Rings’ ได้รับการตัดสินจากศาล

โพสต์เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2017, 01:14น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 4 กรกฎาคม 2017, 01:16น.

Casino.org Staff Writer

Warner Bros สัตว์ประหลาดแห่งความบันเทิงและที่ดินของ JRR Tolkien นักเขียนแนวแฟนตาซีผู้ล่วงลับได้บรรลุข้อตกลงนอกศาลในข้อพิพาททางกฎหมายที่ดำเนินมายาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ปะทุขึ้นเหนือเกมสล็อตออนไลน์Lord of the Rings

ชุดเกมสล็อต Warner Bros v Tolkien Estate

Warner Bros และที่ดินของ JRR Tolkien ได้ยุติการฟ้องร้องร่วมกันของพวกเขานอกศาลในสัปดาห์นี้ แต่ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไข (ภาพ: Warner Bros)

ทายาทของโทลคีนฟ้อง WB ในปี 2555 สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากได้รับอีเมลขยะที่แจ้งเตือนถึงการมีอยู่ของสล็อตออนไลน์The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ของ Microgaming คดีฟ้องร้องมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์อ้างว่าสตูดิโอภาพยนตร์ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในการขายสินค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยออกใบอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โทลคีนให้สิทธิ์แก่ United Artists เมื่อปี 2512 แต่ทรัพย์สินของเขาอ้างว่าสตูดิโอนี้ให้สิทธิ์เฉพาะ “ทรัพย์สินส่วนตัวที่จับต้องได้” โดยอิงจากหนังสือ เช่น “รูปปั้น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องเขียน เสื้อผ้า และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน”

อสังหาริมทรัพย์ไม่อนุญาตให้มีการสร้างสินค้าดิจิทัลและเกม โดยอ้างว่ามีตราสินค้าว่า “เป็นที่น่ารังเกียจอย่างมาก”

Warner Bros เป็นผู้จัดจำหน่ายของ UA และยังจำหน่าย ภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง The HobbitและThe Lord of the Ringsผ่านทางบริษัทในเครือ New Line Cinema

การฟ้องร้องในสตูดิโอ

“แฟน ๆ ได้แสดงความสับสนและความตกตะลึงต่อสาธารณชนเมื่อเห็นเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ที่เกี่ยวข้องกับโลกที่น่าสงสัยทางศีลธรรม (และไม่ใช่วรรณกรรม) ของการพนันออนไลน์และคาสิโน” กล่าวในคดีอสังหาริมทรัพย์โทลคีน

แต่ Warner Bros ก็ฟ้องกลับ โดยอ้างว่าคำฟ้องดังกล่าวต้องเสียโอกาสในการออกใบอนุญาตหลายล้านครั้ง และยังอ้างว่าผิดสัญญาด้วย

“เนื่องจากการปฏิเสธ Warner ไม่ได้ทำข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับเกมออนไลน์และสล็อตแมชชีนที่เกี่ยวข้องกับ The Hobbit ซึ่งเป็นรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์ตามธรรมเนียมที่เคยใช้ในการเชื่อมต่อกับไตรภาคเดอะริงส์ลอร์ดออฟเดอะริงส์ซึ่งทำร้ายวอร์เนอร์ทั้งคู่ ในรูปแบบของรายได้จากลิขสิทธิ์ที่หายไปและรวมไปถึงการเปิดรับภาพยนตร์ฮอบบิทที่ลดลง” คำโต้แย้งกล่าว

มาถึงข้อกำหนด

ตอนนี้ ห้าปีต่อมา คดีได้รับการตัดสินแล้ว ตามคำฟ้องในศาลแขวงกลางแห่งแคลิฟอร์เนีย แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่ามีการระงับข้อพิพาททางการเงินหรือไม่ และหากมี ใครเป็นผู้จ่ายเงินให้ใคร

“ทั้งสองฝ่ายยินดีที่พวกเขาแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นมิตรและหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคต” Bonnie Eskenazi ทนายความของอสังหาริมทรัพย์ Tolkien กล่าวกับThe New York Timesทางอีเมล

นี่ไม่ใช่ข้อตกลงนอกศาลครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงาน อสังหาริมทรัพย์ของโทลคีนฟ้อง New Line ในปี 2552 โดยอ้างว่าเป็นหนี้อยู่ประมาณ 220 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอยู่ภายใต้ข้อตกลงปี 2512 ซึ่งให้สิทธิ์เป็น 7.5 เปอร์เซ็นต์ของรายรับรวมจาก ภาพยนตร์ ลอร์ดออฟเดอะริงส์ สาม เรื่อง

เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์เป็นหนึ่งในงานวรรณกรรมที่อ่านกันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องเดียวทำรายได้รวม 3 พันล้านดอลลาร์ในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลก