สมัคร Game Hall สมัครเว็บบาคาร่า เหตุเบรกขัดข้อง

เพชรบูรณ์ – ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกเรียกให้ประสบอุบัติเหตุเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ หลังจากรถทัวร์นำกลุ่มผู้สูงอายุทัวร์เขาค้อพลิกคว่ำเมื่อเช้าวันอาทิตย์ นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเสียชีวิต และบาดเจ็บอีกประมาณ 20 คน

ผู้โดยสารบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถทัวร์สองชั้นดังกล่าวพานักท่องเที่ยวสูงอายุจากกรุงเทพฯ จำนวน 43 คนไปเยี่ยมชมวัดและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งรอบเพชรบูรณ์

เมื่อเดินทางกลับจากเขาค้อเมื่อวันอาทิตย์ รถโดยสารประสบเหตุเบรกขัดข้องขณะปีนขึ้นเนิน ทำให้พลิกกลับ ชนเข้ากับสิ่งกีดขวางริมถนนก่อนจะพลิกคว่ำ

รถมาจอดที่ด้านข้าง โดยกีดขวางช่องจราจรสามในสี่ช่อง

นักท่องเที่ยวหญิง 1 คน คือ นางสาวบุษกร ทองศรี อายุ 64 ปี จากเขตหนองแขม กรุงเทพฯ เสียชีวิต ขณะที่ผู้โดยสารอาวุโสอีก 20 คนได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำสัก

ไม่นานหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ทหารประมาณ 20 นายจากกองพันทหารม้าที่ 28 เข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายรถบัสไปด้านข้างทางหลวง

ต่อมาผู้จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ส่งรถโดยสารจากอำเภอหล่มสักเพื่อนำผู้โดยสารที่ไม่ได้รับบาดเจ็บที่เหลือกลับกรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่คมนาคมกำลังสอบสวนระบบเบรกของ Buses และกล่าวว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับจากผู้ให้บริการรถทัวร์ หากพวกเขาปรับความประมาทเลินเล่อในการบำรุงรักษา

ถนนของประเทศไทยเป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกและเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบนรถโดยสารที่เดินทางตอนดึก

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจราจร โดยมีผู้เสียชีวิต 44 รายต่อ 100,000 คน (ร้อยละ 5.1 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประเทศไทย) ตามสถิติขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยการขนส่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริกากรุงเทพฯ – เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการสแกนลายนิ้วมือสำหรับผู้ที่ได้รับซิมการ์ดใหม่ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้ “ส่วนตัวและปลอดภัย”

ประชาชนในประเทศไทยที่ต้องการรับซิมการ์ดใหม่จะต้องได้รับการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ ณ วันที่ 15 ธันวาคม หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมของประเทศกล่าวเมื่อวันจันทร์

การเปิดตัวระบบทั่วประเทศเกิดขึ้นหลังจากการทดลองใช้ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายนในเมืองหลวง กรุงเทพฯ และภาคใต้ของประเทศไทยที่สงบนิ่ง ซึ่งกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดนได้โจมตีด้วยระเบิดหลายครั้งโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อจุดชนวนอุปกรณ์ระเบิด ผู้ควบคุมกล่าว

อย่างไรก็ตาม ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เจ้าหน้าที่กำกับดูแล กล่าวว่า การลงทะเบียนลายนิ้วมือได้รับการแนะนำทั่วประเทศโดยหลักแล้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับธนาคารบนมือถือ

“สิ่งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การติดตามผู้ใช้ แต่เพิ่มความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการชำระเงินผ่านมือถือ” ฐากรกล่าว

“คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนตัวและปลอดภัย” ฐากรกล่าวเสริม

จับคู่ลายนิ้วมือ

ปัจจุบัน ซิมการ์ดสำหรับบัญชีแบบชำระเงินภายหลังมีการลงทะเบียนเมื่อซื้อ ในขณะที่บัตรแบบชำระเงินล่วงหน้าไม่ต้องระบุตัวตนเมื่อซื้อ ระบบใหม่จะต้องมีการสแกนลายนิ้วมือสำหรับทั้งสองประเภท

ฐากร กล่าวว่า คนไทยที่ซื้อซิมการ์ดใหม่จะมีลายนิ้วมือตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน ระบบอาจใช้การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน หากศูนย์บริการหรือผู้ค้าปลีกมีอุปกรณ์ที่จำเป็น

ชาวต่างชาติที่ซื้อซิมการ์ดในไทยจะถูกสแกนใบหน้าและจับคู่กับรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง

ผู้ที่มีซิมการ์ดอยู่แล้วจะไม่ถูกสแกน

บังกลาเทศ ปากีสถาน และซาอุดีอาระเบียต่างก็มีระบบสแกนลายนิ้วมือที่คล้ายคลึงกันผู้สัญจรชาวอินเดียรอการขนส่งท่ามกลางหมอกควันหนาทึบในเขตชานเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 – Photo Altaf Qadri

–

นิวเดลี — ในขณะที่หมอกควันหนาทึบปกคลุมเมืองหลวงของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจุดสังเกตจากการมองเห็นที่เลอะเลือน Nikunj Pandey รู้สึกว่าดวงตาและลำคอของเขาไหม้

Pandey หยุดออกกำลังกายตามปกติและบอกว่าเขารู้สึกแน่นในปอด เขาเริ่มสวมหน้ากากป้องกันมลพิษสามชั้นปิดปากของเขา และเขาโกรธที่เขาไม่สามารถหายใจอากาศได้อย่างปลอดภัย

“นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน” เขากล่าว “สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ”

Pandey เป็นหนึ่งในหลาย ๆ คนในนิวเดลีที่ตระหนักถึงอากาศเป็นพิษมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นที่ขาดการดำเนินการที่มีความหมายโดยเจ้าหน้าที่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อากาศในเมืองหลวงแย่ที่สุดที่เคยมีมาตลอดทั้งปี โดยมีอนุภาคขนาดเล็กมากที่อาจส่งผลต่อการหายใจและสุขภาพที่พุ่งสูงขึ้นถึง 75 เท่าของระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่าปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญได้เปรียบเทียบการหายใจในอากาศกับการสูบบุหรี่สองสามซองต่อวัน วารสารการแพทย์ Lancet คาดการณ์ว่าชาวอินเดียประมาณ 2.5 ล้านคนในแต่ละปีเสียชีวิตจากมลพิษ

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ระงับเที่ยวบินระหว่างนิวเดลีและนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เนื่องจากมลพิษทางอากาศอย่างหนักในเมืองหลวงของอินเดีย โซเนีย เจ้าหน้าที่สายการบินที่ใช้ชื่อเดียวกล่าว

Pandey กล่าวว่าชาวบ้านในชนบทหลายล้านคนที่ย้ายไปอยู่ในเมืองเข้าใจปัญหามากกว่าที่เคย และกำลังพยายามทำทุกอย่างตั้งแต่ผูกผ้าพันคอให้ปิดหน้า ไปจนถึงการกิน “น้ำตาลโตนด” ผลิตภัณฑ์จากอ้อยที่บางคนเชื่อว่ามีหลากหลาย ประโยชน์ต่อสุขภาพ

หน้ากากที่เคยถูกมองว่าเป็นผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นโรคซึมเศร้า ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐและคนทั่วไปมักสวมอยู่ตามท้องถนน

อาสาสมัครแจกหน้ากากอนามัยสีเขียวหลายพันชิ้นในสัปดาห์นี้เพื่อชี้ประเด็นเกี่ยวกับมลพิษ แต่หน้ากากดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบจำกัดต่อการป้องกันอนุภาคเล็กๆ ออกจากปอดของผู้คน

“นี่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างแท้จริง” อนุมิตา รอยเชาว์ดูรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยและสนับสนุนของศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งกรุงนิวเดลี กล่าว

เธอกล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแพทย์กำลังเผชิญกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จากผู้ที่มีปัญหาหัวใจและปอด และนั่นอยู่ในเมือง เธอบอกว่า หนึ่งในสามของเด็กทุกคนมีปัญหาปอดอยู่แล้ว

สีมา อุปธยา หัวหน้าโรงเรียนประถมศึกษา กล่าวว่า เธอไม่เคยเห็นเด็กจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมาก่อนมากเท่านี้มาก่อนในปีนี้ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

“มันส่งผลกระทบต่อทุกคน” เธอกล่าว

เจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการพิเศษเพื่อพยายามบรรเทาวิกฤติที่เกิดขึ้นในทันที พวกเขาได้ปิดโรงเรียนชั่วคราวและหยุดรถบรรทุกส่วนใหญ่ไม่ให้เข้าเมือง

รัฐบาลยกเลิกการตัดสินใจแบ่งสัดส่วนการใช้รถยนต์ตั้งแต่วันจันทร์ เนื่องจากระดับมลภาวะในเมืองเริ่มลดลง ไกรลาส กาลอต รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของนิวเดลี กล่าว

แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งยังคงแก้ไขได้ยาก

Roychowdhury กล่าวว่ามลพิษของเมืองถูกขังอยู่ในสัปดาห์นี้เนื่องจากขาดลมที่ระดับพื้นดิน ลมปะทะในบรรยากาศชั้นบน และอุณหภูมิที่เย็นลง

โดยทั่วไปคุณภาพอากาศจะแย่ลงในช่วงเวลานี้ของปี เนื่องจากเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงเผาไร่นาและผู้คนสร้างไฟตามท้องถนนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น เงื่อนไขในสัปดาห์นี้กระตุ้นให้ Arvind Kejriwal ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองหลวงอธิบายว่าเมืองของเขาเป็น “ห้องแก๊ส”

แม้ว่าการเผาพืชผลจะถูกห้ามทั้งในและรอบๆ เมืองหลวง แต่ทางการกล่าวว่า เป็นการยากที่จะลงโทษเกษตรกรที่ยากจนที่ใช้วิธีดั้งเดิมที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

Pandey กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่กว้างขึ้นในอินเดีย

“น้ำของคุณไม่ดีต่อสุขภาพ อาหารของคุณไม่ดีต่อสุขภาพ ผักของคุณมีมลพิษ พวกมันมีพิษ” เขากล่าว “ฉันหมายถึงตอนนี้ทุกอย่างมีมลพิษ”

Roychowdhury กล่าวว่าเธอได้รับการสนับสนุนให้มีการรับรู้ปัญหาคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้นทั้งในหมู่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนทางการแพทย์ แต่เธอบอกว่าทางการต้องทำมากกว่านี้

เธอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ผู้คนในสัปดาห์นี้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เมืองก็มีรถประจำทางไม่เพียงพอและไม่ได้ซื้อใหม่เลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“สิ่งที่เรากำลังพูด และศาลฎีกาได้ร้องขอไปแล้ว ก็คือควรจะมีแผนที่ครอบคลุมสำหรับแหล่งที่มาของมลพิษทั้งหมด” เธอกล่าว

ในขณะเดียวกัน คนอย่าง Pandey กล่าวว่าพวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะนิวเดลีเป็นที่ที่พวกเขาต้องอาศัยโอกาสในการทำงานและครอบครัว

“พวกเราคืออินเดียใช่ไหม” เขาพูดว่า. “เราแค่พยายามเอาตัวรอดในสภาวะใดก็ตามที่เราเป็นอยู่ นั่นคือวิธีที่มันเป็น”กรุงเทพฯ – ในการดำเนินการเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการถูกหลอกลวง กรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ประกาศว่านักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอค่าชดเชยจากกรมการท่องเที่ยวได้หากพวกเขาถูกหลอกลวงโดย บริษัท ทัวร์ที่ลงทะเบียนซึ่งไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือที่โฆษณาไว้

ในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ อธิบดีอนันต์ วงษ์เบญจรัตน์ อธิบดีกล่าวว่า “นักท่องเที่ยวที่ถูกบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนหรือบริษัทนำเที่ยวฉ้อโกงไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากกรมฯ

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทุกคนควรตรวจสอบว่าบริษัทจดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตก่อนเดินทางหรือซื้อแพ็คเกจหรือไม่ นี่เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผิดกฎหมายหรือบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการแสวงหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยว

นายอนันต์กล่าวว่าการเรียกร้องค่าชดเชยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนหลอกลวงนักท่องเที่ยวเท่านั้น

ค่าตอบแทนจะจ่ายโดยกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์และบริหารงานโดยแผนก

ภายใต้กฎหมายนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องวางเงินประกันเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนจะไม่เกินเงินประกันทั้งหมด

บริษัทนำเที่ยวมีสี่ประเภท ผู้ดำเนินการทัวร์ทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องวางเงินมัดจำ 200,000 บาท จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 บาทในภายหลัง

ผู้ประกอบการนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตประกอบการทัวร์ในประเทศเท่านั้น จะต้องวางเงินประกัน 50,000 บาท จะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท

บริษัทนำเที่ยวท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงต้องจ่ายเงินมัดจำ 10,000 บาท โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 บาท ในขณะที่เงินประกันสำหรับผู้ประกอบการทัวร์ขาเข้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 บาท

เมื่อนักท่องเที่ยวถูกโกง กองทุนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้เงินชดเชยที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากบริษัททัวร์ที่ไม่รับผิดชอบ กรมจะทำการเก็บเงินจากบริษัททัวร์ภายหลังหลังจากทำการชดเชยเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามจะสูญเสียเงินประกันและมีความเสี่ยงที่จะไม่ขยายใบอนุญาต

นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่แผนกใกล้สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร

โดยสุชาติ ศรีตมาศผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อขาสำหรับการเดินทางภายในประเทศและ 2,000 บาทสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

–

กรุงเทพฯ – เริ่มพรุ่งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ปรากฏตัวโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนเที่ยวบินล่วงหน้า

สายการบินระดับภูมิภาคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังเรียกเก็บค่าปรับเพื่อควบคุมจำนวนผู้โดยสารที่ “ไม่ปรากฏตัว” เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เที่ยวบินสิ้นเปลืองและส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสร้างรายได้

สายการบินได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแพร่กระจายจากเที่ยวบินไปยังบังคลาเทศและอินเดียไปยังเส้นทางอื่น และเห็นความจำเป็นในการลดการปฏิบัติดังกล่าว คนวงในบอกกับบางกอกโพสต์เมื่อวานนี้

ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ 500 บาทต่อขาสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศสำหรับตั๋วชั้นประหยัดและ 1,000 บาทสำหรับบริการระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อขาสำหรับการเดินทางภายในประเทศและ 2,000 บาทสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารที่ขอเปลี่ยนเที่ยวบินอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนออกเดินทางตามกำหนดกับศูนย์สำรองที่นั่งของสายการบินจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ในฐานะที่เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาก่อน แม้ว่าสายการบินอื่นๆ เช่น คาเธ่ย์แปซิฟิคจะไม่มีค่าปรับสำหรับการไม่ปรากฏตัว

เป็นเรื่องที่แตกต่างกันสำหรับสายการบินราคาประหยัดอย่าง AirAsia ซึ่งถือว่าการไม่ปรากฏตัวเป็นการยกเลิกบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม คนวงในของบางกอกแอร์เวย์สกล่าวว่าตั๋วชั้นสูงบางใบ ซึ่งก็คือผู้ที่จ่ายค่าโดยสารสูงสุดและจัดอยู่ในประเภทใบปลิวที่ “ชอบ” อาจไม่ถูกบังคับให้จ่ายค่าธรรมเนียมการไม่ปรากฏตัว

โดยบุญส่ง โฆษิตโชติธน

15 สัญญาณเตือนการล่วงละเมิดทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก

พล.ท. สัญญา โยธนันท์ ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 3 สังกัดกรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับทหารไทยจากกองพันทหารราบที่ 3 สังกัดกรมทหารราบที่ 8

งานนี้นำโดย ติวา วัชรการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดในความโศกเศร้าของชาติที่หลั่งไหล ชาวไทยทั่วประเทศต่างมารวมตัวกันในช่วงดึกของคืนวันพฤหัสบดีเพื่อกล่าวอำลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอันเป็นที่รักของพวกเขาในพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุหลายศตวรรษ

เวลา 22.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชพิธีสนามหลวง

ควันพลุ่งพล่านจากเมรุเมื่อเวลา 23.30 น. ของวันพฤหัสบดี แสดงว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายของกษัตริย์ผู้ล่วงลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ

–

ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 17.00 น. พิธีในเวทีนี้มีขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ เฉพาะในการวางดอกไม้ไฟที่พระโกศของราชวงศ์เท่านั้น

ต่อจากในหลวง พระภิกษุอาวุโสนำโดยสมเด็จพระสังฆราช พระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญต่างด้าว เสด็จขึ้นพระเพลิงพระบรมศพเพื่อวางดอกไม้พระราชทาน

ช่วงเวลาที่เศร้าโศกส่งผลให้คนไทยหลายคนไม่สามารถปลอบโยนและร้องไห้ออกมาได้

โกศหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับมาถึงและเข้าสู่พระเมรุมาศ

–

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและรวบรวมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดี

พระบรมสารีริกธาตุและขี้เถ้าของพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง

พระบรมสารีริกธาตุจะวางที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ส่วนเถ้าถ่านจะถูกส่งไปยังวัดพระแก้วและวางไว้ภายในพระศรีรัตนเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์หลักในวัด

ในวันอาทิตย์ พระบรมสารีริกธาตุจะถูกโอนไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งพวกเขาจะประดิษฐานอย่างถาวร

เถ้าถ่านจะถูกย้ายไปยังสุสานหลวงภายในวัดราชบพิธซึ่งพวกเขาจะเก็บไว้อย่างถาวร อัฐิบางส่วนจะนำไปประดิษฐานอยู่ที่ฐานพระพุทธชินสีห์ในวัดบวรนิเวศวิหาร

ประวัติศาสตร์ในการสร้าง

ในงานประวัติศาสตร์วันพฤหัสบดี โกศศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่และเคร่งขรึมจากพระบรมมหาราชวังไปยังพระบรมศพที่สนามหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชินีนาถ

ผู้คนนับล้านแห่เข้ามาในบริเวณสนามหลวงและรอบๆ สนามหลวง และที่เมรุจำลองทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คนไทยแทบทุกคนดูการออกอากาศของ TV Pool ทางบก ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชพิธียกโกศออกจากพระบรมมหาราชวัง

–

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังที่พระที่นั่งโกศวางอยู่ในสภาพก่อนที่จะย้ายจากฐานและวางบนเกี้ยวทองสามเสา

โกศของหลวงถูกย้ายออกจากแกรนด์เพลซเข้าสู่ขบวนพระราชพิธี ซึ่งเป็นครั้งแรกในหกวาระที่กำหนดไว้สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จากนั้นจึงนำร่มแห่งรัฐเก้าชั้นสีขาวมาวางบนโกศของราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำคณะพระราชทานเพลิงศพ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชวงศ์

ขบวนแห่พระอภิเษกครั้งแรกพร้อมโกศทองคำบนพระที่นั่งมุ่งหน้าไปวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์ ที่ซึ่งพระมหาพิชัยราชโรจน์หรือราชรถชัยสมรภูมิรอในรัชกาลที่ 2 ขบวน.

นี่เป็นขบวนแห่ศพหลักที่มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,400 คนสวมชุดพิธีตามประเพณีและเจ้าหน้าที่ราชองครักษ์สวมเครื่องราชกกุธภัณฑ์เต็มรูปแบบ

พราหมณ์ศาลสี่องค์ก็ร่วมขบวนด้วย พวกเขาปล่อยผมซึ่งปกติจะผูกเป็นปมบนศีรษะเพื่อแสดงความไว้ทุกข์

โกศศพของพระราชวงศ์ถูกยกขึ้นบนรถม้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในขบวนเคร่งขรึมซึ่งเคลื่อนไปที่พระเมรุมาศที่สนามหลวงอย่างช้าๆ

บรรดาราชวงศ์และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ รวมทั้งกษัตริย์และราชินีแห่งภูฏาน (แถวหน้า, ตรงกลาง) เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจเชิงสัญลักษณ์และวางดอกไม้จันทน์ (ไม้จันทน์)

–

ดนตรีเดินขบวนจากวงดนตรีทหารในขบวนไม่อาจปิดบังเสียงสดุดีปืนเดียวซึ่งถูกยิงทุกนาทีเพื่อเป็นเกียรติแก่พระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

แต่ขบวนที่งดงามไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ ท่ามกลางความร้อนที่แผดเผาขณะที่ขบวนเสด็จถึงลานพระราชพิธี บรรดาผู้ไว้ทุกข์ก็สะอื้นไห้ร่ำไห้

“ข้าพเจ้ารักพระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับมาก ฉันรู้สึกท่วมท้น ไม่รู้จะบรรยายยังไงดี” ปิยะพร สุภาภรณ์ อายุ 53 ปี แม่บ้านจากระยองกล่าว

“หัวใจและความคิดของเรามุ่งตรงไปยังพ่อที่รักของเรา” เธอกล่าวเสริม

มะลิชาญ พวงชมพู อายุ 69 ปี มาจากยโสธร

“นี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ในชีวิตของฉัน ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้าใกล้เมรุได้ขนาดนี้ ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้ว” เธอกล่าว

หลังจากโกศไปถึงสถานที่ฌาปนกิจที่สนามหลวง ได้บรรทุกลงบนรถม้าหลวงและขนไปรอบพระเมรุมาศสามครั้งในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก่อนจะยกขึ้นในพระเมรุเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงบ่ายแก่ๆ

วันเพ็ญ กายา วัย 68 ปี เกษียณจากนนทบุรี กล่าวว่า เธอมาถึงพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันอังคาร และใช้เวลาสองคืนเพื่อรอผ่านพื้นที่คัดกรอง

เธอเข้าไปในบริเวณพิธีเช้าวันพฤหัสบดี เป็นหนึ่งในกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้าไป

“ฉันรู้สึกเศร้าทุกครั้งที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ แต่มันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งจริงๆ

“มันพิเศษมากสำหรับฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ามีคนรออยู่ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. หรือ 21 ต.ค. ขบวนพาเหรดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว”

เธอบอกว่าเธอจะอยู่ต่อจนถึงเวลา 22.00 น. เมื่อพิธีพระราชทานเพลิงศพสิ้นสุดลง

“ฉันดีใจ” เธอกล่าว “เมื่อไปถึงลานพิธี ราวกับว่าเราใกล้ชิดพระองค์ทั้งร่างกายและจิตใจ”

อาสาสมัครสวมหมวกสีน้ำเงิน มอบดอกไม้จันทร์ให้กับผู้ไว้อาลัยในวันพฤหัสบดีที่ Royal Plaza (ภาพบลูมเบิร์ก)

–

การสัญจรไปมาในเมืองหลวงเป็นไปอย่างราบรื่นบนถนนหลายสาย ยกเว้นบริเวณใกล้สถานที่จัดวางดอกไม้งานศพ โดยมีผู้ร่วมไว้อาลัยชุดดำจำนวนมากแห่กันไปถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

หลายคนรับหน้าที่เป็นอาสาสมัคร ขนส่งผู้ไว้ทุกข์ด้วยรถจักรยานยนต์ของตนเองไปยังสถานที่วางดอกไม้

ที่วัดธาตุทอง ผู้ร่วมไว้อาลัยเข้าแถวสามแถว โดยมีหางคิวอยู่ในซอยเอกมัย ห่างจากวัดประมาณหนึ่งกิโลเมตร

ผู้ร่วมไว้อาลัย

พื้นที่ด้านในสำหรับผู้ไว้ทุกข์รอบบริเวณพระราชทานเพลิงศพถูกปรับหลายครั้งเพื่อรองรับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เจ้าหน้าที่ปิดด่านเป็นระยะๆ ในช่วงพระราชพิธี หรือช่วงที่ดูเหมือนพื้นที่จะเต็ม

คณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ เปิดเผยว่า ประชาชน 157,778 คน เข้าพื้นที่สนามหลวง เวลา 13.00 น. เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พวกเขาถูกแยกออกจากแขกวีไอพีที่ได้รับเชิญและแขกผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ในเขตชั้นในด้วยรั้ว

อีกประมาณ 200,000 คนไม่ได้เข้ามาในพื้นที่เพราะเต็ม ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

วันพุธ วันแรก อนุญาตให้ประชาชนเข้าพื้นที่รอบสนามหลวง ผ่านด่าน 9 ด่าน บรรยากาศคึกคัก

เมื่อคืนนี้เกิดเหตุคล้ายคลึงกันอีกครั้ง เมื่อผู้ไว้ทุกข์หลายพันคนที่ล้มเหลวในการเข้าไปในพื้นที่รอบ ๆ ลานพระเมรุมาศพยายามเจาะผ่านด่านหลังจากที่พวกเขาได้ยินว่าผู้คนจะได้รับอนุญาตให้วางดอกไม้ถวายแด่ในหลวงที่เมรุในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มีรายงานว่าทางการได้พยายามอนุญาตให้อีก 8,000 คนเข้าชมในเวลากลางคืนเพื่อชมการแสดงดนตรีไทยซึ่งจัดขึ้นที่สนามหลวงตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของเช้าวันนี้ โดยหยุดทำพิธีที่พระเมรุมาศ

ไว้ทุกข์ที่อื่น

ที่อื่นๆ ในประเทศ ฝูงชนจำนวนมากที่ร่วมไว้อาลัยในชุดดำออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเพื่อถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการวางดอกไม้งานศพตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในทุกจังหวัด

ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้คนจำนวนมากแห่กันไปที่ฐานรูปปั้นท้าวสุรนารีซึ่งมีพระบรมศพจำลองตั้งอยู่

หลายคนต้องรอนานกว่าแปดชั่วโมงก่อนที่จะถึงสถานที่เพื่อวางดอกไม้งานศพ

ที่จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,000 คน เริ่มเข้าคิวก่อน 9.00 น. เพื่อวางดอกไม้ที่ศาลากลางเก่า จำนวนผู้ร่วมไว้อาลัยยังคงบวม

ที่ชลบุรี มีผู้มาไว้อาลัยจำนวนมากที่สวนสาธารณะหลักของจังหวัดเพื่อทำพิธีพระราชทานเพลิงศพที่นั่น เห็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้สูงอายุ เข็นรถเข็นคนพิการ และให้ความสดชื่นแก่ผู้มาเยี่ยม

ในจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือ พบชาวไฮแลนด์จากกลุ่มชาติพันธุ์ 17 กลุ่มเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ (ไม้จันทน์) ร่วมกับชาวบ้านในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี

สภาพอากาศไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ร่วมไว้อาลัยที่ต้องการอำลาพระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย

ที่นครศรีธรรมราช ฝ่าฝนที่ตกหนักเพื่อวางดอกไม้หน้าพระเมรุมาศจำลอง ณ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง

นอกจากนี้ ทางภาคใต้ยังมีชาวมานิก 24 คนเข้าร่วมกับฝูงชนในชุดดำที่งานศพของราชวงศ์ในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ไข่เล็ก ศรีมานาง หัวหน้ากลุ่มชาติพันธุ์กล่าวว่าชุมชนมานิกทั้งหมดรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ในรัฐฉานของเมียนมาร์ ตรงข้ามอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกกองทัพรัฐฉาน (SSA) กว่า 1,000 นาย และครอบครัวได้วางดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

พล.อ.ยอดศึก ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดพิธี

ในเมืองทวาย ตรงข้ามอำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ร่วมกับชาวกะเหรี่ยงคนอื่นๆ ได้เฝ้าสังเกตช่วงเวลาแห่งความเงียบงันขณะที่พวกเขาวางดอกไม้ไว้อาลัยต่อหน้ารูปเหมือนของเขา

ชาวกะเหรี่ยงหลายคนหาที่หลบภัยในประเทศไทยในยามยากลำบากและเจริญรุ่งเรืองในประเทศ เป็นหนี้ที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นหนี้ต่อพระเมตตากรุณาของพระมหากษัตริย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

ในเขตกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับกัมพูชา พ่อค้าชาวกัมพูชาหลายสิบรายที่ด่านช่องจอมได้ร่วมกับชาวไทยกว่า 30,000 คนในการวางดอกไม้เผาศพเพื่อไว้อาลัยแด่พระมหากษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ อำเภอกล่าวว่าชาวกัมพูชาและพ่อค้าแม่ค้ามีส่วนร่วมในพิธีฌาปนกิจ

“พวกเขามีความเคารพอย่างสูงต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และต้องการสักการะ”

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กองทัพออสเตรเลียจำนวน 23 นายวางดอกไม้จันทน์ที่วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

ทหารเหล่านี้มาจากการฝึกทหารไทย-ออสเตรเลียในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พล.ท. สัญญา โยธนันท์ ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 3 สังกัดกรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับทหารไทยจากกองพันทหารราบที่ 3 สังกัดกรมทหารราบที่ 8

ขณะเดียวกัน คลิปวิดีโอของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีใบหน้าเปื้อนน้ำตาขณะเข้าร่วมขบวนพระบรมศพ ถูกเผยแพร่ในโซเชียล

คลิปนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ศักริน ดาวราย” เขียนว่า “ไม่ต้องบอกลุงตู่รักในหลวง ร. 9”

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนเกือบ 6,000 หลังคาเรือนใน 11 ตำบลจมอยู่ใต้น้ำก่อนหน้านี้เนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ สำนักงานเขตบางปะอินเต็มไปด้วยชาวบ้านกว่า 50,000 คนที่แห่กันไปที่ศาลาไม้จันทน์

ที่ปราจีนบุรี ประชาชนมากกว่า 30,000 คนเดินทางไปที่ศาลากลางเพื่อวางดอกไม้พระราชทานแด่พระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมศพจำลอง ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าอารมณ์มืดมน แต่มุ่งมั่น

งานนี้นำโดย ติวา วัชรการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เยี่ยมชมเดินผ่านแผนภูมิแสดง GDP ที่พุ่งสูงขึ้นของจีนตั้งแต่ปี 2555 และภาพถ่ายของประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ในนิทรรศการที่เน้นความสำเร็จของจีนภายใต้ความเป็นผู้นำห้าปีของ Xi ที่ Beijing Exhibition Hall ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 2017 ( AP / อึ้งหานกวน)

–

ปักกิ่ง – ในรายการ “Wolf Warrior II” ของฤดูร้อนนี้ อู๋ จิง ดาราแอคชั่นชาวจีน รับบทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผู้รักชาติผู้ช่วยเหลือทั้งเพื่อนร่วมชาติและชาวแอฟริกันที่ถูกกดขี่ด้วยความช่วยเหลือจากกองทัพปลดแอกประชาชน

ผู้ชมต่างชื่นชอบสิ่งที่กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของจีนเท่าที่เคยมีมา มีรายงานว่าบางคนร้องเพลงชาติในขณะที่ภาพยนตร์ปิดภาพหนังสือเดินทางจีนและคำว่า “โปรดจำไว้ว่า ที่ด้านหลังของคุณมีมาตุภูมิที่แข็งแกร่ง”

ลัทธิชาตินิยมเลือดแดงนี้ได้รับการแนะนำอย่างชำนาญโดยประธานาธิบดีและผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ Xi Jinping ในขณะที่เขาพยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของพรรคในชีวิตชาวจีนและดูแลความรุ่งโรจน์ของประเทศในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในตะวันตกถูกมองว่าเป็น ที่จะอยู่ในการล่าถอย

นโยบายต่างประเทศของสีจิ้นผิงอาจมีความแน่วแน่มากขึ้นหลังจากการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนนี้ ซึ่งผู้แทนจะตกลงที่จะสนับสนุนนโยบายของเขาและรับรองวาระห้าปีที่สองของเขาในฐานะเลขาธิการพรรค ผู้สังเกตการณ์ กล่าว

“จินกำลังอยู่ในภาวะถดถอย” จูน ทอยเฟล เดรเยอร์ ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไมอามีกล่าว เธอคาดการณ์ว่าเขาจะยังคงขยายอิทธิพลของจีนต่อไปโดยค่อย ๆ เพิ่มแรงกดดันต่อประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นกลวิธีที่เห็นได้จากความพยายามสร้างเกาะที่มั่นคงของปักกิ่งในทะเลจีนใต้เป็นต้น

ในการปราศรัยเปิดการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา สีจิ้นผิงย้ำว่าจีนดำเนินตาม “นโยบายต่างประเทศเพื่อสันติภาพที่เป็นอิสระ” และคงไว้ซึ่งท่าทีป้องกันทางทหาร อย่างไรก็ตาม เขายังเตือนประเทศอื่นๆ ว่าอย่าประมาทความตั้งใจของจีนที่จะยืนหยัดเพื่อตนเอง

“ไม่มีใครควรคาดหวังว่าจีนจะกลืนกินอะไรที่บ่อนทำลายผลประโยชน์ของตน” สี บอกกับคณะผู้แทนที่ห้องโถงใหญ่ของประชาชนในกรุงปักกิ่ง

เป็นเวลาหลายปีแล้ว หลังจากการเกิดขึ้นจากลัทธิมาร์กซสายแข็งในช่วงปลายทศวรรษ 1980 จีนยึดติดอยู่กับคำกล่าวของเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้นำนักปฏิรูปที่ “รักษาระดับต่ำและรอเวลา ในขณะที่ทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี”

สิ่งนั้นเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากวิกฤตการเงินโลกในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งจีนไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และนโยบายต่างประเทศของประเทศก็เปลี่ยนไปอยู่ในระดับสูงภายใต้การนำของสีจิ้นผิง

จีนประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและการถือครองเงินตราต่างประเทศจำนวนมากเพื่อโน้มน้าวประเทศอื่น ๆ และความทะเยอทะยานทั่วโลก แหล่งต้นน้ำสำคัญเกิดขึ้นในปีนี้ เมื่อกองทัพปลดแอกประชาชนเริ่มควบคุมฐานทัพต่างประเทศแห่งแรกของจีนในจิบูตี ย้อนรอยทศวรรษแห่งวาทศิลป์ที่ละทิ้งสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นการยึดครองของจักรวรรดินิยมในสงครามเย็น

เป้าหมายโดยรวมดูชัดเจน: ฟื้นฟูจีนให้กลับกลายเป็นบทบาทดั้งเดิมในฐานะประเทศชั้นนำของเอเชียตะวันออกและเป็นพลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับโลก

Xi กล่าวมากในการกล่าวเปิดงานของเขาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อเขาระบุวิสัยทัศน์ในการยกระดับสถานะระหว่างประเทศของจีน ภายในปี 2050 สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนจะ “เป็นผู้นำระดับโลกในแง่ของความแข็งแกร่งของชาติและอิทธิพลระดับนานาชาติ”

“สีจิ้นผิงนำเสนอวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญอย่างยิ่งว่าจีนควรมุ่งหน้าไปที่ใดและจีนจะต้องเป็นอย่างไร” จิงตง หยวน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยประจำเอเชียแปซิฟิกจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียกล่าว

แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการประชุมอาจรวมถึงการขยายบทบาทของจีนในองค์กรระหว่างประเทศและการริเริ่มใหม่ ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย นอกจากนี้ จีนยังอาจมีความแน่วแน่มากขึ้นในจุดร้อนระดับภูมิภาค เช่น ทะเลจีนใต้และตะวันออก และพรมแดนที่ขัดแย้งกับอินเดีย

บางทีอาจไม่มีกลยุทธ์ใดที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Xi ได้ชัดเจนไปกว่า “Belt and Road Initiative” ที่เปิดตัวในช่วงเวลาที่ Xi ขึ้นสูงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว กิจการขนาดใหญ่พยายามที่จะเชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง แอฟริกา ยุโรป และอื่นๆ ด้วยเครือข่ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และโครงการทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ เป้าหมายคือการทำให้จีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ขาดไม่ได้ด้วยอิทธิพลทางการเมืองที่ขยายตัว ในขณะที่เสนอโอกาสใหม่ๆ สำหรับธุรกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตส่วนเกินและการหดตัวของตลาดที่บ้าน

หยวนกล่าวว่าในการทำเช่นนี้ จีนได้ปรับปรุงการทูตของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่เป็นที่ชื่นชอบทั่วโลก โดยไม่ไปไกลจนทำลายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐอเมริกา

ในบางพื้นที่ จีนได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ยอมแพ้ ตัวอย่างเช่น ปักกิ่งปฏิเสธคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศในกรุงเฮกเมื่อปีที่แล้วอย่างโกรธเคืองในคดีของฟิลิปปินส์ที่ทำให้การอ้างสิทธิ์ในดินแดนของจีนส่วนใหญ่เป็นโมฆะในทะเลจีนใต้ที่มีการโต้แย้งกัน

นอกจากนี้ยังใช้แนวทางที่เข้มงวดในการต่อต้านการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐฯ ของเกาหลีใต้ที่ปักกิ่งเรียกว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เกาหลีใต้ถูกสื่อทางการจีนประณาม โดยห้ามทัวร์กลุ่มของจีน และธุรกิจของเกาหลีใต้ในจีนได้รับผลกระทบอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติมักจะได้รับชัยชนะมากกว่า

ปักกิ่งต่อต้านการกระตุ้นให้ตอบโต้กลับเป็นส่วนใหญ่ เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประณามจีนที่กระทำความผิดต่อเกาหลีเหนือไม่เพียงพอหรือถูกกล่าวหาว่าโกงการค้า แทนที่จะเสนอการตอบสนองที่วัดผลได้ ในขณะเดียวกัน Xi ได้ประสบความสำเร็จในการไปเยือนที่ดิน Mar-a-Lago Florida ของ Trump ที่ประสบความสำเร็จซึ่งหนักหน่วงในแง่ของมุมมองเชิงบวกที่ปักกิ่งชอบ ทรัมป์มีกำหนดจะเดินทางไปปักกิ่งในเดือนพฤศจิกายน

ในการเผชิญหน้ากันชายแดนครั้งล่าสุดของจีนกับอินเดีย ปักกิ่งตกลงที่จะถอนกำลังทหารร่วมกันก่อนการประชุมสุดยอดที่จีนเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดโดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้งนายสีและนายนเรนทรา โมดี รัฐมนตรีกระทรวงอินเดียเข้าร่วมด้วย

นอกจากนี้ ปักกิ่งยังลดทอนแนวทางในการสร้างเสน่ห์ให้กับประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ โดยเสนอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและความช่วยเหลือทางทหารแก่เขาเพื่อต่อต้านกลุ่มกบฏมุสลิม ขณะเดียวกันก็ยินยอมให้ชาวประมงฟิลิปปินส์กลับไปยังพื้นที่ดั้งเดิมของพวกเขาใน Scarborough Shoal ซึ่งจีนยึดครองได้ในปี 2555

แนวทางนี้ดูเหมือนจะได้ผล ผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของชาวฟิลิปปินส์เชื่อว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกับจีนมีความสำคัญมากกว่า ในทางตรงกันข้ามกับร้อยละ 28 ที่กล่าวว่าการจัดการกับจีนเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องดินแดนมีความสำคัญมากกว่า เมื่อถามคำถามครั้งล่าสุดในปี 2015 ชาวฟิลิปปินส์ถูกแบ่งออกเกือบเท่าๆ กันในสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่า

การเมืองภายในประเทศยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของจีนอีกด้วย ผู้นำมักใช้ลัทธิชาตินิยมเพื่อแสดงการต่อต้านและความไม่พอใจ อี้หนาน เหอ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของจีนที่มหาวิทยาลัยลีไฮ ในเมืองเบธเลเฮม รัฐเพนซิลเวเนีย กล่าว

หาก Xi ล้มเหลวในการชนะการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับการแต่งตั้งและนโยบายของเขาในการประชุม “เขาอาจยังคงปลดปล่อยความกล้าแสดงออกของต่างชาติ และอาจหาข้อขัดแย้งกับบางประเทศที่สามารถกระตุ้นการสนับสนุนด้วยความรักชาติที่บ้าน” เขากล่าว

โดย คริสโตเฟอร์ โบดีน

The Associated Pressอาชญากรรมนักท่องเที่ยวจมหาดกะรน ภูเก็ต จมน้ำครั้งที่ 3 ในรอบ 1 เดือนที่ตีพิมพ์ 4 ปีที่แล้ว บน 18 ตุลาคม 2017โดย ข่าวหีบ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายหาดไม่สามารถชุบชีวิตชายคนนี้ได้ หลังจากที่เขาถูกดึงขึ้นจากน้ำที่หาดกะรน ภาพถ่าย: “Phuket Marine Office”

–

ภูเก็ต – นักท่องเที่ยวรายที่ 3 จมน้ำตายที่หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต แอนดี้ แอร์ทลีย์ นักท่องเที่ยววัย 51 ปีได้รับการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเจ็ตสกี และนำตัวขึ้นฝั่งหลังจากพบว่าเขาลอยอยู่ในน้ำ

นักท่องเที่ยววัย 51 ปีรายนี้ถูกพบว่าหมดสติและได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากหน่วยกู้ภัย ก่อนส่งตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ยังไม่ชัดเจนว่าเขาเสียชีวิตระหว่างการเดินทางหรือหลังจากมาถึงโรงพยาบาลThe Nationรายงาน

Andy Airtley เสียชีวิตเป็นครั้งที่สามในเดือนนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนหาดกะรน

เมื่อวันอาทิตย์ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคนหนึ่งถูกดึงขึ้นจากน้ำจากหาดเดียวกัน และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลป่าตอง และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งจมน้ำตายที่หาดกะรนบนเกาะภูเก็ต ขณะไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตประจำการ

นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต เรียกร้องให้มีมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้นสำหรับผู้มาเยือนเกาะ

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้มาตรการที่เข้มงวดในการว่ายน้ำบนชายหาดหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ มันสำคัญมากเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตและความตาย” แพทย์กล่าว “นักท่องเที่ยวควรได้รับคำแนะนำในการว่ายน้ำที่ชัดเจนในทุกชายหาด”

พล.อ.สุรพล คุปต์พันธุ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ของกองทัพเรือไทย กล่าวว่า กองทัพเรือกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดหาบุคลากรด้านความปลอดภัยให้กับหาดภูเก็ตทุกแห่ง

มาเรียเกาะติดกับผนังอย่างสิ้นหวัง ลอยขึ้นไปในอากาศ 30 ฟุตโดยจับด้วยมือและเท้าของเธอเท่านั้น

ข้อนิ้วของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวขณะที่เธอสำรวจหน้าหินด้านบน พยายามหาที่จับที่เหมาะสมสำหรับมือของเธอที่จะเอื้อม ดวงตาของเธอจับที่รอยแยกเล็กๆ ด้านบน ไม่เกินหลายนิ้วแต่ก็เพียงพอที่จะเอานิ้วเข้าไปได้ เธอหายใจช้าลง หายใจเข้าลึกๆ และกระโดด นิ้วของเธอเอื้อมมือไปหาซื้อในรอยแตกด้านบนอย่างสิ้นหวัง เธอไม่สามารถจับได้ เธอทรุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับตะโกน แต่ไม่ทันได้หยุดกะทันหันด้วยเชือกที่ผูกไว้กับสายรัดปีนเขารอบๆ ขยะของเธอ

สำหรับผู้ชมทั่วไป กีฬาปีนเขาอาจดูน่าหัวเราะ ปีนขึ้นไปเหนือพื้นด้วยเชือกเพียงเส้นเดียว ยึดเกาะหินแบนซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับกลุ่มเล็กๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย มันคือวิถีชีวิต

การปีนเขาในขณะที่เป็นที่นิยมในภาคใต้ของประเทศไทยเพิ่งเริ่มเติบโตในภาคเหนือ วัดถ้ำปลา หรือ ‘วัดลิง’ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคเหนือของเชียงราย ขึ้นชื่อเรื่องฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในป่าโดยรอบ วัดพุทธขนาดใหญ่ และถ้ำขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจได้ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่สวยงามแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปีนเขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทุกจังหวัดเชียงราย โดยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ผานี้ประกอบด้วย TRAD และเส้นทางปีนเขากีฬามากกว่า 25 แบบ ซึ่งมีความยากลำบากตั้งแต่ 5a ถึง 7b ผ่านกำแพงสามแห่งที่แตกต่างกัน

ขณะที่บริเวณนั้นอยู่ใกล้บริเวณวัด แต่ก็ถูกบดบังด้วยใบไม้หนาทึบและหญ้าสูงใหญ่ ไม่มีใครอยู่ในวัด ดังนั้นนักปีนเขาจึงต้องรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณนี้ก่อนจะปีนขึ้นไป วัชพืชเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การล้างพื้นที่จะกลายเป็นส่วนประจำของการปีน ขยะยังสะสมจากผู้มาเยี่ยมชมวัดอื่น ๆ ซึ่งนักปีนเขาเอาถุงและโยนทิ้ง

Brandon และ Ashleigh Armstrong และ Avalyn ลูกสาววัย 3 ขวบของพวกเขาคุ้นเคยกับพื้นที่นี้มาก หลังจากย้ายมาที่เชียงรายมาเกือบ 3 ปีแล้ว แบรนดอนก็ปีนผายมีดมาเช็ตพร้อมกับเชือกและอุปกรณ์ปีนเขาอื่นๆ กลายเป็นกิจวัตร

เมื่อพวกเขามาถึงผา เขาเริ่มเคลียร์เส้นทางผ่านวัชพืชสูง ตัดต้นไม้เก่าทั้งหมดออกด้วยการกวาดอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกัน Ashleigh สวมถุงมือเพื่อเก็บขวดและขยะทั้งหมดในพื้นที่

แม้แต่อวาลินก็ช่วยหยิบใบไม้สองสามใบที่นี่และที่นั่น สำหรับพวกเขา การปีนเขาถือเป็นสิทธิพิเศษที่พวกเขาต้องการให้เกียรติด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม “เราชอบที่จะได้รับอนุญาตให้เล่นที่ถ้ำปลา เราชอบโขดหินนี้มาก แต่คนที่มาจ้องลิงรูปร่างประหลาดด้วยเชือกก็เช่นกัน หนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดของถ้ำปลาคือความงามตามธรรมชาติ เราเก็บขยะต่อไปและเก็บวัชพืชไว้ใกล้ ๆ เพราะเราให้คุณค่ากับของกำนัลแห่งความงามนี้และได้รับอนุญาตให้เป็นส่วนหนึ่งของมัน”

เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่กลุ่มจะนั่งอยู่ที่ฐานของหน้าผา หัวเราะและพูดคุยกัน แบ่งปันข่าวล่าสุด และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นักปีนเขาผลัดกันลองใช้เส้นทางที่ต่างกัน บางคน “อุ่นเครื่อง” ในเส้นทางเก่าที่ง่ายกว่า ขณะที่คนอื่นๆ พยายามจัดการกับเส้นทางใหม่ที่ยากขึ้น นักปีนเขาที่มีอายุมากกว่าบางคนดูจากพื้นดิน พูดคุยถึงเส้นทางต่างๆ และขอคำแนะนำสำหรับผู้ที่ปีนขึ้นไปด้านบน ผู้คนที่นี่มาจากหลากหลายชีวิต แต่ละคนมีภูมิหลังและเรื่องราวที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมารวมกันเพื่อความรักและความหลงใหลในการปีนเขาที่คล้ายคลึงกัน

สำหรับนักปีนเขาหลายคนที่นี่ การปีนหน้าผาที่หน้าผาเป็นมากกว่าความตื่นเต้น ( โอกาสที่จะปีนโขดหินและออกกำลังกาย)แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เกือบทุกสุดสัปดาห์จะรวมตัวกันที่เวรหรือพบกันที่หน้าผาและใช้เวลาทั้งวันร่วมกันปีนเขา สังสรรค์และพูดคุยเกี่ยวกับชีวิต

“การไปปีนเขากับใครสักคนจะทำให้คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์ตั้งแต่การนั่งรถคุยกัน ไปจนถึงการไล่ลิง ไปจนถึงช่วงเวลาที่อ่อนแอของความกลัวหรือความตื่นเต้น” มาเรีย นักปีนเขาที่อาศัยอยู่ในเชียงรายกล่าว “ฉันพบว่าการปีนเขาทำให้ฉันได้ รู้จักอีกฝ่ายมากกว่าแค่ในระดับผิวเผิน”

Tej นักปีนเขาอีกคนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีกล่าวเสริมว่า “ฉันนึกถึงสิ่งที่ [Reinhold] Messner กล่าวว่า “สิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตคือสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ” และการปีนเขาเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุด เกี่ยวกับตัวฉัน เพื่อน ครอบครัว และของขวัญอันแสนวิเศษที่เป็นโลกใบนี้”

สำหรับคนอื่น ๆ ผาเป็นกิจกรรมของครอบครัว โอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นครอบครัว สนุกสนาน และสร้างความทรงจำ เฮคเตอร์ ทหารผ่านศึกอีกคนหนึ่งของผา ยืนอยู่ใกล้หน้าหิน ตรวจดูสายรัดของลูกสาวขณะตัดอุปกรณ์เข้ากับเข็มขัดของเธอขณะที่ลูกสาวคนอื่นๆ มองดู เฮคเตอร์และครอบครัวปีนเขาที่หน้าผาแห่งนี้มาหลายปีแล้ว สำหรับเขา ไม่ใช่แค่การปีนเขา แต่เป็นโอกาสที่จะได้ผูกสัมพันธ์กับสาวๆ ของเขาและใกล้ชิดกันมากขึ้นในฐานะครอบครัวที่ทำสิ่งที่พวกเขาชอบ

“การปีนเขากับลูกสาวได้กลายเป็นแง่มุมที่ฉันชอบที่สุดในการปีนผา มันให้โอกาสพิเศษแก่ฉันในการเชื่อมต่อกับพวกเขาในที่ที่ฉันเห็นพวกเขาเพลิดเพลินกับธรรมชาติ ดิ้นรน หัวเราะ เติบโต และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกับคนอื่นๆ จากภูมิหลังและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และในขณะที่พวกเขากอดรัดซึ่งกันและกัน ฉันและภรรยาจะได้เห็นพวกเขาจับมือกัน มีประสิทธิภาพมากกว่าการบรรยายเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความสำคัญของความไว้วางใจและการรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจให้พวกเขา! การปีนเขามอบสิ่งนั้นให้กับครอบครัวของเรา – และอีกมากมาย”

หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันบนหน้าผา ในที่สุดนักปีนเขาก็เรียกวันนี้ว่าวัน เมื่อแสงยามเย็นเริ่มจางหายไปบนท้องฟ้า พวกเขารวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด ถอดเชือกและเก็บอุปกรณ์ ต่างร่ำลาและแยกทางกัน กลับคืนสู่ชีวิตปกติจนถึงครั้งหน้า เมื่อพบกันที่ผา

–

โดย Jonathan Hane

MediaLight Asia บริษัทผลิตสื่อและแพร่ภาพกระจายเสียง เชียงราย ประเทศไทย

MediaLight Asia เป็นโครงการพันธกิจด้านสื่อที่ฝึกอบรมผู้นำที่เกิดใหม่ให้แบ่งปันพระกิตติคุณอย่างสร้างสรรค์ผ่านพลังของสื่อ