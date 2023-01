สมัครไฮโลออนไลน์ บริษัทแม่ของ BetRiversสู่สาธารณะแล้ว

สมัครไฮโลออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในสนามมวยหรือบนชั้นซื้อขายหุ้น ระฆังเริ่มต้นทั้งหมด

และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันอังคาร เมื่อ ทีมผู้นำของ Rush Street Interactiveพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และพนักงาน RSI คนอื่นๆ ให้เกียรติกดกริ่งอันโด่งดังเพื่อเริ่มต้นการซื้อขายของวันที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

Rush Street Interactive ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของRivers Casinoใน Pittsburgh และRivers Philadelphiaเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน NYSE เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม หลังจากการควบรวมกิจการกับdMY Technology Group Inc. ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

วันนี้ กลุ่มได้เฉลิมฉลองการทำงานอย่างหนักทั้งหมดที่เข้าสู่การเสนอขายต่อสาธารณชนด้วยเสียงกริ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของวอลล์สตรีท

“พิธีนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อทีมงาน นักลงทุน และหุ้นส่วนที่น่าทึ่งของเรา ที่ทำให้วันนี้เป็นไปได้” Greg Carlinประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RSI กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ที่จัดทำโดยบริษัท

Rush Street สั่นกระดิ่ง

Rush Street Interactive มีจุดเริ่มต้นไม่ไกลจากวอลล์สตรีท บริษัทเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ แห่งแรก ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในปี 2559 และอยู่ในเส้นทางที่สูงขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เว็บไซต์ BetRiversของ RSI เป็นเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมแห่งแรกในเพนซิลเวเนีย แบรนด์นี้ยังเป็นแบรนด์แรกที่เข้าสู่ตลาดในอินเดียนา โคโลราโด และอิลลินอยส์

บริษัทยังได้รับความเงางามเป็นพิเศษในปีนี้ด้วย รางวัล สามรางวัล RSI ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น2020 Global Gaming Awards Digital Operator of the Year นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้ให้บริการคาสิโนแห่งปีและผู้ดำเนินการบริการลูกค้าแห่งปีจากรางวัลอเมริกาเหนือของ EGR

หุ้นของ Rush Street ยังทำงานได้ดีในตลาดที่มีหุ้นการพนันสูง หุ้นรุ่นแรกซื้อขายต่ำกว่า $10ในปีนี้ แต่มูลค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อประสบความสำเร็จในการเสนอขายต่อสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ $RSIปิดวันจันทร์ที่$ 20.52

รับสูงถึง $500 ที่ BetRivers Sportsbook!

เยี่ยมชม BetRivers

โบนัส $500

โอกาสที่ 2 เดิมพันฟรี

รีวิวหนังสือกีฬา BetRivers

สูงถึง $500 ในการเดิมพันฟรี

เพียง 1x เล่นผ่าน!

ใช้รหัสโบนัสพิเศษ: PLAYRIV

เล่นเลย

ปัญหาการพนัน? โทร 1-800-นักพนัน ใช้การเดิมพัน 1x เท่านั้น เล่นได้ใน PA เท่านั้น

หุ้น Golden Nugget ยังเผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่ 30 ธันวาคม

กิจการเกมอื่นเปิดตัวในวันเดียวกับ RSI แต่Golden Nugget Online Gaming ( $GNOG ) เข้าสู่ตลาดหุ้น NASDAQ หุ้น Golden Nugget ยังใช้เส้นทาง SPAC ซึ่งนำโดยTilman Fertitta เจ้าของ ทีม Houston Rockets Fertitta ช่วยเปลี่ยน Landcadia Holdings II เป็นข้อเสนอ GNOG สาธารณะในวันที่ 30 ธันวาคม

ที่น่าสนใจคือ Golden Nugget มีแนวโน้มที่จะลงจอดในเพนซิลเวเนียด้วยเช่นกัน Golden Nugget เป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ชั้นนำในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่อยู่ใกล้ เคียง บริษัทสามารถขอใบอนุญาตในเพนซิลเวเนียได้เช่นกัน ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่PlayPennsylvaniaบริษัทได้รับการอนุมัติจากPennsylvania Gaming and Control Boardในเดือนมกราคมปี 2019 พร้อมกับ MGM Golden Nugget จ่ายเงินทั้งหมด8 ล้านเหรียญสหรัฐ (เหรียญละ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อนำเสนอเกมบนโต๊ะออนไลน์และสล็อตออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย

เร็วๆ นี้ ชาวเพนซิลเวเนียจะสามารถเล่นเกมออนไลน์ Golden Nugget ได้

ตอนนี้ สิ่งที่เหลืออยู่คือ เกมคาสิโนออนไลน์ของ Golden Nugget ที่จะถ่ายทอด สดในรัฐ Keystone และเมื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว นั่นควรเป็นจุดสนใจหลักของบริษัท วันที่แน่นอนสำหรับการเปิดตัวนั้นยังไม่แน่นอน แต่ใกล้เข้ามาทุกวัน

แม้ว่าในวันอังคาร RSI จะโค้งคำนับที่ใหญ่ที่สุดใน Wall Street แต่เป็นปีที่วุ่นวายสำหรับทั้ง Rush Street และหน่วยงานเกม Golden Nugget

หุ้นของพวกเขาทั้งสองเป็นสาธารณะในขณะนี้ ทั้งสองพร้อมสำหรับการซื้อขายในวันอังคาร

Rush Street ลั่นระฆังและการกระทำกำลังดำเนินอยู่

แต่มันจะไม่จบเพียงแค่นั้น

Pittsburgh Steelersจะพบกับ Cleveland Browns คู่ปรับ AFC North เป็นครั้งที่สองในหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันมาก

ในสัปดาห์ที่ 17พิตส์เบิร์กได้พักผู้เล่นหลักส่วนใหญ่เนื่องจากพวกเขาคว้าแชมป์AFC Northไปแล้ว บราวน์กำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งเพลย์ออฟซึ่งพวกเขาคว้า ชัยชนะ เหนือสตีลเลอร์ส24-22 การเดินทางไปยังรอบตัดเชือกสิ้นสุดลงในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานที่สุดของ NFL นับเป็นการเดินทางสู่ฤดูหลังครั้งแรกของบราวน์ในรอบ 17ฤดูกาล

The Steelers ( 12-4 ) จะเป็นเจ้าภาพ The Browns ( 11-5 ) ในเกม Wild Card ในคืนวันอาทิตย์ เวลา 20:15 น.

หนังสือกีฬาออนไลน์ของเพนซิลเวเนียเปิดโดยสตีลเลอร์สเป็นทีมเต็ง 4.5 คะแนน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สโมสรเดอะ บราวน์ได้ประกาศว่าหัวหน้าโค้ชเควิน สเตฟานสกี้ ทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ช 2 คน และผู้เล่น 2 คน มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใน เชิง บวก เส้นย้ายไปที่Steelers -6 โดยมีแต้มรวมอยู่ที่47.5 ในเช้าวันอาทิตย์ Steelers เป็นทีมเต็ง 5.5 คะแนน

คลีฟแลนด์ บราวน์ กับ พิตส์เบิร์ก สตีลเลอร์ส ไวลด์การ์ด แบ่งการเดิมพัน

การแบ่งเดิมพันวันอาทิตย์สำหรับ Browns vs. Steelers:

ที่ FanDuel:

73% ของเงินอยู่ที่ Steelers (-5.5) เพื่อครอบคลุมสเปรด

เงิน 80% อยู่ในมันนี่ไลน์ของ Steelers (-250)

58% ของเงินอยู่ที่ OVER (47.5)

ที่วิลเลียมฮิลล์

เงิน 85%อยู่ที่ Steelers (-5.5) เพื่อครอบคลุมสเปรด

79%ของเงินอยู่ในมันนี่ไลน์ของ Steelers (-250)

58% ของเงินอยู่ที่ OVER (47.5)

Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns vs. Pittsburgh odds

นี่คืออัตราต่อรองที่ FanDuel Sportsbook ในบ่ายวันอังคารตามด้วยราคาต่อรองของเกม Steelers ล่าสุด

ทีม การแพร่กระจาย มันนี่ไลน์ สูง/ต่ำ

คลีฟแลนด์ บราวน์ส +6 (-105) +225 47.5 (-106)

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส -6 (-1051 -275 ที่ 47.5 (-114)

ตัวติดตามอัตราต่อรองของ Pittsburgh Steelers 2020

อัตราต่อรองพรีซีซัน ของสตีลเลอร์สที่จะชนะ AFC North คือ+340

(อัตราต่อรองผ่าน FanDuel Sportsbook)

1 กันยายน 2020 1 ต.ค. (สัปดาห์ที่ 6) 20 ต.ค. (สัปดาห์ที่ 7) 27 ต.ค. (สัปดาห์ที่ 8) พ.ย. 3 (สัปดาห์ที่ 9) พ.ย. 10 (สัปดาห์ที่ 10) พ.ย. 17 (สัปดาห์ที่ 11) พ.ย. 24 (สัปดาห์ที่ 12) 3 ธันวาคม (สัปดาห์ที่ 13) 8 ธ.ค. (สัปดาห์ที่ 14) 15 ธ.ค. (สัปดาห์ที่ 15) 22 ธันวาคม (สัปดาห์ที่ 16) สัปดาห์ที่ 17 ไวลด์การ์ด (5 ม.ค.)

ซูเปอร์โบว์ล +2500 +1300 +1200 +950 +600 +600 +600 +550 +550 +750 +1300 +2000 +2000 +2000

เอเอฟซี แชมเปี้ยนชิพ +1300 +750 +600 +470 +300 +300 +250 +270 +250 +370 +600 +1000 +1000 +1000

เอเอฟซี ภาคเหนือ +340 +220 +150 +120 -320 ไม่ได้อยู่ในรายการ -800 -2500 -2000 -3000 -10000 -340 ไม่มี ไม่มี

คลีฟแลนด์บราวน์กับพิตส์เบิร์กสตีลเลอร์สราคาต่อรองพรีวิวการเดิมพัน

โดยไม่ต้องลาก่อนเนื่องจากการหยุดชะงักของตาราง COVID หัวหน้าโค้ชMike Tomlin ได้ พักการเริ่มต้นในสัปดาห์ที่ 17

Steelers ไปเยือน Browns ในสัปดาห์ที่ 6ในฐานะทีมเต็งสามแต้ม แบล็กและเยลโลว์ทำลายบราวน์ระหว่างทางเพื่อ ชนะ 38-7 The Browns โดยไม่ต้องวิ่งกลับNick ChubbและKareem Huntถูกจัดให้อยู่ที่ 40 หลาในการแบก 13 ครั้ง นอกจากนี้ยัง เป็นเกมที่แย่ที่สุดของฤดูกาลของ Baker Mayfield (119 หลา, 1 TD, 2 INTS, 54.9 คะแนนการส่งบอล)

สมัครไฮโลออนไลน์ พิตส์เบิร์กออกสตาร์ทด้วยคะแนน11-0 ที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์ ​​นำโดยหนึ่งในแนวรับชั้นนำของลีกและแคมเปญคัมแบ็กที่แข็งแกร่งจากBen Roethlisberger การกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูกาลและยังคงเป็นเครื่องหมายคำถาม

สถิติการเดิมพันจาก FanDuel

คลีฟแลนด์มีคะแนนเฉลี่ย25.5คะแนนต่อเกม (PPG) ในฤดูกาลนี้ (อันดับที่ 14 ใน NFL)

คลีฟแลนด์ยอมแพ้26.2 PPG ในฤดูกาลนี้ (อันดับ 21 ใน NFL)

พิตส์เบิร์กมีคะแนนเฉลี่ย26.0ต่อเกม (PPG) ในฤดูกาลนี้ (อันดับ 12 ใน NFL)

Pittsburgh ยอมแพ้19.5 PPG ในฤดูกาลนี้ (อันดับ 3 ใน NFL)

สถิติการเดิมพันของ Steelers vs. Browns และข้อมูลจากDraftKings

Steelers อยู่ที่10-6 ATS และ Browns อยู่ที่6-10 ATS

แปดเกมจาก 16 เกมของ Steelers จบลงแล้ว เก้าสำหรับสีน้ำตาล

ความน่าจะเป็น ในการชนะของ Pittsburgh คือ71%

พิตต์สเบิร์กชนะ17เกมเหย้าหลังสุดที่พบบราวน์

แปดเกมจากเก้าคืนสุดท้ายของสตีลเลอร์สต่ำกว่าแต้มรวม

The Browns ไม่สามารถปกปิดการแพร่กระจายในแต่ละ เกม แปดเกมล่าสุดกับคู่ต่อสู้ AFC North

อัตราต่อรองผู้นำ NFL Playoff ปี 2020

(สตีลเลอร์สเป็นตัวหนารายชื่อผู้เล่นทั้งหมดที่DraftKings Sportsbook )

รายการโปรดสำหรับระยะที่ผ่านเพลย์ออฟมากที่สุด :

แพทริก มาโฮมส์: +225

จอช อัลเลน: +350

ทอม เบรดี้: +500

เบน โรธลิสเบอร์เกอร์:+2200

ระยะการวิ่งสูงสุด :

ปั้นจั่น เฮนรี่: +360

เจเค ดอบบินส์: +650

โรนัลด์ โจนส์: +650

เจมส์ คอนเนอร์:+3000

ระยะที่ได้รับมากที่สุด :

สเตฟอน ดิกส์: +350

เดเวนเต อดัมส์: +500

ไทรีค ฮิลล์: +600

ดิออนแท จอห์นสัน:+3000

เชส เคลย์พูล:+5000

จูจู สมิธ-ชูสเตอร์:+5000

MVP ซูเปอร์โบวล์ :

แพทริก มาโฮมส์: +325

แอรอน ร็อดเจอร์ส: +625

จอช อัลเลน: +1,000

โปรโมชั่น NFL Playoff ที่แอพ PA sportsbook

BetMGM :

เดิมพันฟรี $500 สำหรับผู้ใช้ใหม่

DraftKings :

โบนัสเงินฝากผู้ใช้ใหม่: รับโบนัส20%สูงถึง$1,000

DraftKings :

เพิ่มกำไร 100% สำหรับ Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers : เลือกเข้าร่วมและคุณจะได้รับ Profit Boost แบบใช้ครั้งเดียวเพื่อใช้กับการเดิมพันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเกม คุณต้องเลือกบูสต์จากสลิปพนันของคุณก่อนวางเดิมพันเพื่อใช้ราคาบูสต์ เดิมพันสูงสุด $50

แฟนดูเอล :

ผู้ใช้ใหม่ที่ FanDuel สามารถรับสูงถึง $1,000 ฟรีเดิมพัน ลงทะเบียน ทำการฝากเงิน และวางเดิมพันในแอพ FanDuel sportsbook จากนั้น หากการเดิมพันครั้งแรกแพ้ FanDuel จะคืนเงินที่เสียไปในรูปแบบของการ เดิมพันฟรี สูงถึง $1,000

เดิมพันจิ้งจอก :

เดิมพันฟรี $500 : วางเดิมพันแรกของคุณ และถ้าแพ้ แอพ Fox Bet sportsbook จะจับคู่เป็นเดิมพันฟรีสูงถึง $500

ยูนิเบท :

Wild Card Weekend boosts : รับกำไรสดเพิ่ม 50% ในทุกเกม NFL

Pigskin Parlay : เพิ่มเงินทันที50%เมื่อสร้าง พาร์เล ย์แปดทีม

การเดิมพันสุดสัปดาห์ของ Browns vs. Steelers Wild Card เพิ่มขึ้นที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA

DraftKings

Steelers, Titans และ Saints ทั้งหมดที่จะชนะเพิ่มขึ้นจาก (+325) เป็น+355

Nick Chubb ทำคะแนน TD แรกได้เพิ่มขึ้นจาก (+750) เป็น+850

แฟนดูเอล

(เดิมพันสูงสุด $50)

Steelers (-5.5), Seahawks (-2.5), Bucs (-7.5), Titans (+3.5) เพิ่มขึ้นจาก (+1029) เป็น+1200

Browns vs. Steelers: ทั้งสองทีมทำคะแนนได้ 25+ คะแนนเพิ่มขึ้นจาก (+420) เป็น+510

JuJu Smith Schuster และ Diontae Johnson รวมกันที่ระยะรับ 125+ เพิ่มขึ้นจาก (+100) เป็น+155

เบ็ตริเวอร์

สตีลเลอร์ส, เซนต์ส, เรฟเวนส์ ทั้งหมดจะชนะ (ใช่) +155

Nick Chubb, JuJu Smith-Schuster แต่ละคนทำคะแนน TD (ใช่) +350

Baker Mayfield จ่ายบอลได้ไกลกว่า Ben Roethlisberger (ใช่) +180

ไล่ล่า Claypool หรือ Jarvis Landry เพื่อทำคะแนน TD แรกของเกม (ใช่) +530

TJ Watt & Myles Garrett รวมกันกว่า 1.5 กระสอบ (ครับ) -134

ฟอกซ์เบท

Roethlisberger ระยะการส่งบอล 250 หลาขึ้นไปและ TD การส่งบอล 2 ครั้งขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก (-133) เป็น+100

แต่ละทีม ยานพิฆาตรถถัง 2 คันขึ้นไป และประตูในสนาม 1 ประตูขึ้นไป เพิ่มจาก (-120) เป็น+100

Nick Chubb วิ่ง 100 หลาขึ้นไปและทำคะแนน TD วิ่งได้เพิ่มขึ้นจาก (+333) เป็น+400

Jarvis Landry ทำคะแนน TD ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นจาก (+550) เป็น+700

คะแนนสุดท้าย: Steelers 27, Browns 23 เพิ่มจาก (+8000) เป็น+10000

ปีใหม่กำลังจะมาถึงแล้ว และแจ็กพอตลอตเตอรีรวมกันของMega Millions และ Powerball ใกล้ จะถึง 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว

คืนนี้ซึ่งเป็นวันอังคารที่ 5 มกราคม แจ็กพอต ของMega Millionsคาดว่าจะ สูง ถึง 432 ล้านดอลลาร์โดยมีตัวเลือกเงินสด329.7 ล้านดอลลาร์

ลุ้นหมายเลข Mega Millions ประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม

การจับ รางวัลจะมีขึ้นในวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 23.00 น. EST หลังจากจับฉลากคืนนี้แล้ว หมายเลขที่ออกจะอัปเดตด้านล่าง

หมายเลขที่ชนะ: 20 – 43 – 51 – 55 – 57 เมกะบอล: 4

Megapliers: 2X

รับฟรี $20 ของคุณที่ PA iLottery!

เยี่ยมชม PA iLottery

เล่นฟรี $ 20

เมื่อลงทะเบียน

รีวิว PA iLottery

โบนัสมากถึง $500 ในการฝากครั้งแรก!

ชนะเกมทันที!

รหัสโบนัส: PLAY20

เล่นเลย

บทสรุปของ Mega Millions ปีใหม่

การวาดภาพครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ ตัวเลขที่ชนะสำหรับการจับรางวัลนั้นคือ 8 – 24 – 53 – 68 – 69 และ Mega Ball สีทองนำโชค 7 นอกจากนี้ Megaplier ยังมีตัวเลข 5 เท่าที่น่าทึ่ง

น่าเสียดายที่ไม่มีสลากที่ตรงกับทุกหมายเลข และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแจ็คพอตของคืนนี้จึงเพิ่มขึ้น ถึงสูงขนาดนั้น ผู้ที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะชนะแจ็ก พอตคือ ตั๋วที่ถูกรางวัลที่สองจากเท็กซัสซึ่งจับคู่ลูกบอลสีขาวทั้งห้าลูกในราคา 1 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ตั๋วทั้งหมด31 ใบทั่วประเทศชนะรางวัลอันดับสามมูลค่า 10,000 ดอลลาร์จากการจับคู่ลูกบอลสีขาวสี่ลูกกับลูกบอลทองคำสีทอง จากทั้งหมดสามสิบเอ็ดผู้โชคดีสองคนซื้อตัวเลือก Megaplier มูลค่า $1ซึ่งจะเพิ่มรางวัลเหล่านั้นเป็น$ 50,000

ลองแทงหวยออนไลน์

เมื่อความตื่นเต้นของแจ็คพอตใหญ่ขึ้น จะมีการซื้อตั๋วมากขึ้น แทนที่จะรอต่อแถวที่ร้านค้าปลีกลอตเตอรีจริง ทำไมไม่ลองซื้อสลากออนไลน์ดูล่ะ ล อตเตอรี ออนไลน์ของ PAนำเสนอวิธีที่รวดเร็วและสะดวกสบายในการซื้อสลาก Mega Millions ในคืนนี้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณหรือที่บ้านของคุณเองอย่างสะดวกสบาย

แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในเพนซิลเวเนีย แต่ก็มีรัฐอื่น ๆ ที่จำหน่ายลอตเตอรีออนไลน์เช่นกัน:

จอร์เจีย

รัฐอิลลินอยส์

รัฐเคนตักกี้

นิวแฮมป์เชียร์

นอร์ทแคโรไลนา

นอร์ทดาโคตา

นิวยอร์ก

แพ้หรือชนะ โปรดเล่นอย่าง มีความรับผิดชอบ

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit

เมื่อเริ่มปี 2021 ก็ถึงเวลาเก็บสต๊อกทั้งปศุสัตว์และสินค้าคงคลังของธุรกิจม้าแข่งในเพนซิลเวเนีย

ในบทสรุปของการแข่งม้า PA ฉบับนี้PlayPennsylvania จะพิจารณาที่:

ตาราง การแข่งรถสำหรับสนามแข่งในช่วงเดือนแรกของปีและหลังจากนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้แทร็กกังวลว่าพวกเขาอาจไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อคาสิโนได้รับคำสั่งให้ปิดอีกครั้งเพื่อลดไวรัส COVID-19 แต่ข้อจำกัดถูกยกเลิกในวันที่ 2 มกราคม

พระราชบัญญัติความซื่อตรงและความปลอดภัยในการแข่งม้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้สารกระตุ้นที่สนามแข่งในเขตอำนาจศาลอื่นๆ

Tiz the Law ม้า ที่ชนะรางวัล Belmontพร้อมครูฝึกจากประเทศล่าสัตว์ PAและผู้ถือหุ้นจำนวนมากจากรัฐ Keystone จบอาชีพการงานก่อนหนึ่งปีเนื่องจากกระดูกฟกช้ำอย่างรุนแรง

คีธ โจนส์ผู้ประกาศที่Parx เกษียณแล้วหลังทำงานประจำบูธ มา 34 ปี

กำหนดการแข่งม้า

ด้วยรายได้จากสล็อตคาสิโน ที่หมุนเวียน – ประมาณ 10% ของรายได้สล็อตขายปลีกรับประกันกระเป๋าแข่ง – หลังจากช่วงพักของ COVID-19 ครั้งที่สอง แทร็ก PAหลายรายการยืนยันแผนการที่จะแข่งในเดือนนี้

Pete PetersonประธานPennsylvania Horse Racing Associationกำลังมองหาปี 2021 ที่แข็งแกร่งขึ้น:

“การเดิมพันออนไลน์สำหรับการแข่งม้าในเพนซิลเวเนียจบลงอย่างแข็งแกร่งในปี 2020 และอุตสาหกรรมตั้งตารอที่จะสร้างโมเมนตัมนั้นในปีหน้า เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เราหวังว่าความพยายามในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 จะประสบความสำเร็จ ปูทางให้แฟนๆ กลับมาที่สนามเพนซิลเวเนียและอนุญาตให้คาสิโนยังคงเปิดอยู่

“ในขณะที่การปิดการแข่งขันในปี 2020 ยังคงมีผลกระทบตกค้างอยู่ เรามองในแง่ดีว่าเราจะสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปี 2021 ที่แข็งแกร่ง”

กำลังวิ่งอยู่

ตามสมาคมการแข่งม้าเพนซิลเวเนียลู่วิ่งในเดือนมกราคม คือ:

Parx Racing : วันจันทร์ อังคาร และพุธ มีกำหนดการสำหรับปีที่สนามแข่งพันธุ์แท้ นี้ การแข่งขันจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม

The Meadows : ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมการแข่งบังเหียนจะจัดขึ้นในวันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ถึงมีนาคม จากนั้นจึงเพิ่มวันเสาร์ในเดือนเมษายน การแข่งขันจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม

Penn National ที่ Hollywood Casino : เปิดให้บริการวันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มวันเสาร์ในช่วงเดือนมีนาคม จากนั้นจะปิดให้บริการในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ก่อนจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในกลางเดือนมิถุนายน ตรวจสอบปฏิทินสำหรับวันที่ในเดือนมิถุนายนและหลังจากนั้นสำหรับแทร็กพันธุ์แท้นี้ การแข่งขันสิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม

วิ่งในภายหลัง