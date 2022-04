สมัครโจ๊กเกอร์เกมส์ พนันออนไลน์

สมัครโจ๊กเกอร์เกมส์ คำมั่นสัญญาของจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะเพิ่มการบังคับใช้กิจกรรมการพนันข้ามพรมแดนที่มีเป้าหมายเป็นชาวจีนจะไม่ทำร้ายมาเก๊าและอาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานคาสิโนของเมืองในระยะยาว Sanford C. Bernstein Ltd. ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กล่าว

สถานทูตจีนในฟิลิปปินส์กล่าวในแถลงการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่แผ่นดินใหญ่ให้ความสำคัญกับ “ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปราบปรามกิจกรรมการพนันข้ามพรมแดน”

“ท่าทางนี้โดยรัฐบาลจีนสามารถถูกมองว่าเป็นการเตือนไปยัง junkets และผู้ให้บริการเกมออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นเกมนอกมาเก๊า” ทีมนักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein กล่าวในบันทึกเมื่อวันศุกร์

มาเก๊าเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศจีนที่การพนันคาสิโนถูกกฎหมาย ประเทศไม่อนุญาตให้เล่นการพนันออนไลน์

“เราไม่เชื่อว่าข้อความใด ๆ เหล่านี้อ้างถึงมาเก๊าหรือความพยายามใด ๆ ของจีนที่จะขัดขวางกิจกรรมของมาเก๊า” นักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein Vitaly Umansky, Eunice Lee และ Kelsey Zhu เขียน

“ในระยะยาว นี่อาจเป็นผลบวกสำหรับมาเก๊า เนื่องจากความต้องการเล่นเกมบางอย่างอาจกลับมาที่ดินแดน” บันทึกช่วยจำกล่าว และเสริมว่าทางการจีนน่าจะ “มีจุดยืนที่แข็งแกร่งขึ้นในการพยายามลดการพนันในต่างประเทศ (นอกมาเก๊า) ”

คำแถลงของวันพฤหัสบดีจากสถานทูตจีนในฟิลิปปินส์กล่าวว่า “ความจริงที่ว่าคาสิโนและ POGO ของฟิลิปปินส์ [ผู้ให้บริการการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์] และหน่วยงานการพนันรูปแบบอื่น ๆ มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง” ผลประโยชน์ของจีน

“[A] เงินทุนของจีนจำนวนมหาศาลไหลออกจากจีนอย่างผิดกฎหมายและเข้าสู่ฟิลิปปินส์อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การฟอกเงินข้ามพรมแดนผ่านธนาคารใต้ดิน ซึ่งบ่อนทำลายการกำกับดูแลทางการเงินและความมั่นคงทางการเงินของจีน” สถานทูตจีนระบุ

ในคำแถลง สถานทูตจีนเรียกร้องให้ทางการฟิลิปปินส์ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมถึงการฟอกเงินและการจ้างงานชาวจีนอย่างผิดกฎหมาย

มีการกล่าวกันว่า POGOs กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ในประเทศกำลังพยายามควบคุมการขยายตัวและพยายามควบคุมผู้ประกอบการเหล่านี้ให้ดีขึ้น รวมถึงการบัญชีสำหรับแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรม

“หากผู้ประกอบธุรกิจนอกชายฝั่งไม่สนใจคำเตือน จีนจะเริ่มการปราบปรามในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นลบต่อ POGO และคาสิโนของฟิลิปปินส์” แซนฟอร์ด เบิร์นสไตน์ เขียนไว้ในบันทึกเมื่อวันศุกร์

มันเสริมว่าการย้ายดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อ Melco Resorts and Entertainment Ltd ผู้พัฒนาและผู้ประกอบการคาสิโนรีสอร์ทในมาเก๊าและในฟิลิปปินส์รวมถึง City of Dreams Manila

“แม้ว่า Melco ได้ลดการพนันพร็อกซี่ในสถานที่ให้บริการแล้วในเดือนกรกฎาคม แต่ชาวจีนก็เป็นผู้เล่นวีไอพีส่วนใหญ่ในสถานที่นี้” นายหน้ากล่าว

การเดิมพันพร็อกซี่เป็นแนวทางปฏิบัติโดยตัวแทนหรือบุคคลที่สาม – มักจะเป็นตัวแทนขยะ – ทำการเดิมพันด้วยตนเองในเกมโต๊ะในห้องวีไอพี ในนามของลูกค้าที่สั่งซื้อการเดิมพันผ่านอุปกรณ์ออนไลน์บนมือถือหรือโทรศัพท์

การเดิมพันพร็อกซี่ถูกห้ามอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลมาเก๊าในปี 2559 และหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่นิยมในตลาดคาสิโนของฟิลิปปินส์ตามบันทึกที่ออกโดยธนาคารเพื่อการลงทุน Goldman Sachs (Asia) LLC เมื่อเดือนที่แล้ว

ธุรกิจจีนทำร้าย VIP ของมาเก๊า ไม่ใช่สงครามการค้า: นักวิเคราะห์

Macquarie Capital คิดว่าความทุกข์ยากของภาคเอกชนในจีนแผ่นดินใหญ่ทำธุรกิจคาสิโนในมาเก๊าเป็นอันตรายมากกว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

“รายรับรวมจากการเล่นเกมของมาเก๊า (GGR) มีเสถียรภาพอย่างน่าประหลาดใจหลังจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม” ธนาคารเพื่อการลงทุนกล่าวในบันทึกที่ออกเมื่อวันจันทร์

มันเพิ่ม: “ในขณะที่ราคาหุ้นมาเก๊าได้สะท้อนความรู้สึกต่อการเจรจาการค้า เราไม่เชื่อว่าสงครามการค้าเป็นแรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลังความนุ่มนวลพื้นฐานของมาเก๊า แต่ปริมาณวีไอพี 2019 ไม่ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของสงครามการค้า”

นักวิเคราะห์ของ Macquarie มองหาการยับยั้งอื่น ๆ ต่อวีไอพีชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เล่นการพนันเงินของพวกเขาในมาเก๊า: พวกเขาพบว่าหนึ่งในผลกระทบเล็กน้อยของสิ่งเร้าที่มอบให้กับเศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่

“เงื่อนไขสำหรับองค์กรเอกชนยังคงอ่อนแอ” บันทึกของ Macquarie กล่าว

“เรามุ่งเน้นไปที่องค์กรเอกชนบนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเราเชื่อว่าผู้นำคือ VIP และมวลชนระดับพรีเมียมในปัจจุบัน ขณะที่เราดูสภาพธุรกิจส่วนตัว แนวโน้มยังคงเยือกเย็น โดยรายได้ที่ชะลอตัว การผิดสัญญาเพิ่มขึ้น และธุรกิจที่จดทะเบียนลดลง”

Macquarie คาดการณ์ว่าปริมาณประจำปีในตลาดเกมวีไอพีในมาเก๊าจะลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ในปี 2019 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอัตราการถือครองที่สูงขึ้นตามโครงสร้าง คาดว่า GGR ประจำปีในตลาดมวลชนจะเติบโต 11 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่า GGR ประจำปีโดยรวมจะใกล้เคียงกับปีก่อน

“โดยไม่คำนึงถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงครามการค้า เราไม่คาดหวังการฟื้นตัวใน VIP เว้นแต่เจ้าหน้าที่นโยบายจะคล สมัครโจ๊กเกอร์เกมส์ ายเงื่อนไขการให้ยืมเงา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สร้างโอกาสในการซื้อที่น่าสนใจหากการให้ยืมเงาหยิบขึ้นมา แต่ราคาหุ้นของมาเก๊ายังคงตกต่ำเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้ายังคงมีอยู่ (หรือแย่ลง)” บันทึกดังกล่าว

การกล่าวถึง “การให้ยืมเงา” เป็นการอ้างอิงถึงเครือข่ายธนาคารใต้ดินในประเทศจีน นักวิเคราะห์ของ Macquarie อธิบายว่า “หากไม่มีการเข้าถึงช่องทางการเงินแบบดั้งเดิมของจีน องค์กรเอกชนจำนวนมากต้องเข้าถึงเงินกู้จากนอกระบบธนาคารของจีน”

“ในขณะที่มาตรการผ่อนคลายดังกล่าว [เกี่ยวกับธนาคารเงา] อาจเกิดขึ้นทันทีที่การประชุม Politburo เดือนตุลาคม จนกว่าเราจะยังคงระมัดระวังทิศทางระยะสั้นของหุ้นมาเก๊า” บันทึกดังกล่าว

Macquarie เพิ่ม: “สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มีขอบเขตเวลา การประเมินมูลค่ามาเก๊าดูน่าสนใจในมุมมองของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Galaxy Entertainment Group Ltd, Melco Resorts and Entertainment Ltd และในระดับที่น้อยกว่า SJM Holdings Ltd. อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นที่เราคาดหวังโดยทั่วไป การค้าได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ผันผวนต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน”

Wynn Palace ปฏิเสธลูกค้าเพราะไม่มีห้อง: Maddox

ฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการคาสิโน Wynn Macau Ltd คาดว่าการขยายข้อเสนอไปยังรีสอร์ทคาสิโน Wynn Palace บน Cotai จะช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อพอร์ตโฟลิโอห้องพักปัจจุบันของที่พัก Matt Maddox หัวหน้าผู้บริหารของ บริษัท กล่าว (ภาพในรูปถ่ายไฟล์)

ส่วนต่อขยายที่เป็นกระจกและเหล็กซึ่งเรียกว่า Crystal Pavilion และอาคารโรงแรมใหม่ 650 ห้อง มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ การก่อสร้างในพื้นที่ของ Wynn Palace มีกำหนดจะเริ่มในปลายปี 2564

ระยะต่อมาของการขยายบน “ผืนดินทางเหนือ” ภายในแปลง Wynn Palace ยังไม่ได้ประกาศในแง่ของราคาและตารางเวลา นอกจากนี้ยังมีอาคารโรงแรมที่มีห้องพักพิเศษอีก 650 ห้อง

“ชัดเจนว่าเราต้องการห้องพักเพิ่มที่ Wynn Palace” นาย Maddox กล่าวเมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์การลงทุน หลังจากการประกาศผลไตรมาสที่สอง ของ Wynn Resorts Ltd. หลังเป็นผู้ปกครองของ Wynn Macau Ltd.

เขาเสริมว่า: “โรงแรมของเราเต็มแล้ว ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เรากำลังปฏิเสธลูกค้าที่เราไม่ต้องการจะปฏิเสธ”

Wynn Resorts ประกาศรายละเอียดเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับแผนการขยายรีสอร์ทคาสิโน Wynn Palace ตามที่นาย Maddox จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมในส่วนขยายใหม่ แผนรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงละคร และ “ศูนย์อาหารปลายทาง”

“เราคิดว่าโครงการ Crystal Pavilion จะดึงดูดผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น” มากกว่าแค่ Wynn Palace นาย Maddox กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคาร

“เราคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชม [Crystal Pavilion] มากกว่า 10 ล้านครั้งต่อปี” เขากล่าวเสริม “ผู้เล่นระดับพรีเมียม [ผู้เล่น] จะอยู่ในโรงแรม [ใหม่] และเราคิดว่าเราจะได้รับการเยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมวลชนหลัก [ผู้เล่น] ด้วยโครงการ [Crystal Pavilion]” นาย Maddox กล่าว

เขากล่าวว่าการพัฒนา Crystal Pavilion ไม่ควรทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินงานที่ Wynn Palace: ตามที่ผู้บริหารของ Wynn ทางเดินที่จะเชื่อมต่อคุณสมบัติทั้งสองได้รับการพัฒนาแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Wynn Palace ดั้งเดิม แต่ปัจจุบันพื้นที่มักจะปิด สู่สาธารณะ

“นอกเหนือจากการก่อสร้างบนท้องถนน ทรัพย์สินโดยรวมน่าจะได้รับผลกระทบน้อยมากต่อการก่อสร้างใหม่” นายแมดดอกซ์กล่าว

Wynn Macau ปรับปรุงใหม่เกือบพร้อม

ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคาร ผู้บริหารของ Wynn Macau Ltd กล่าวว่าการปรับปรุงโรงแรมคาสิโน Wynn Macau ในย่านใจกลางเมือง Peninsula น่าจะพร้อมดำเนินการภายในสิ้นปีนี้

Ian Coughlan ประธานบริษัท Wynn Macau Ltd กล่าวว่า “เรากำลังดำเนินการปรับปรุงห้อง Encore ร้อยละ 40 “เราหวังว่าจะเสร็จสิ้นทุกอย่างภายในสิ้นปีนี้”

ผู้บริหารกล่าวว่าการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ Wynn Macau มีเป้าหมายเพื่อให้มี VIP เป็นศูนย์กลางน้อยลง โปรแกรมรวมถึงการกำหนดค่า West Casino ใหม่ ปรับปรุงอาคาร Encore Hotel Tower สร้างร้านอาหารใหม่ 3 แห่ง และเพิ่มพื้นที่ค้าปลีก 8,000 ตารางฟุต (743 ตารางเมตร)

ผู้บริหารของ Wynn Macau Ltd ยังได้หารือเมื่อวันอังคารถึงแนวโน้มปัจจุบันของตลาดเกมวีไอพีของมาเก๊า

“มาเก๊าเป็น… จริงๆ [a] ตลาดหลักที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดมวลชนในขณะนี้” นายแมดดอกซ์กล่าว “เรายังคงเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตลาดพรีเมียมและในตลาดวีไอพี”

เขายังยอมรับผลกระทบด้านลบต่อภาคคาสิโนของเมืองจากการหยุดชะงักของการขนส่งในระดับภูมิภาคที่เกิดจากการประท้วงมวลชนอย่างต่อเนื่องในฮ่องกงที่อยู่ใกล้เคียง

“เมื่อคุณมีเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกจากฮ่องกงและไม่เต็มใจที่จะเดินทาง ฉันคิดว่านั่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจระดับพรีเมียม” ซีอีโอกล่าว

Mr Coughlan เห็นด้วย: “สิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกง… จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะสั้นอย่างแน่นอน มีการหยุดชะงักในการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า และดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเป็นอย่างน้อย”

กำไรสุทธิ 2Q เพิ่มขึ้น 5% ที่ Wynn Macau Ltd, VIP ลดลง

Wynn Macau Ltd รายงานว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 สำหรับไตรมาสที่สอง จาก 160.3 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 168.6 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

ในผลลัพธ์ที่เผยแพร่สู่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงก่อนวันซื้อขายจะเริ่มในวันพุธ ผู้ดำเนินการคาสิโนมาเก๊ากล่าวว่ารายรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.16 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ผู้ดำเนินการมาเก๊าของรีสอร์ทสองแห่ง – Wynn Macau (ภาพในรูปถ่าย) ในย่านดาวน์ทาวน์ของคาบสมุทรและรีสอร์ทคาสิโน Wynn Palace บน Cotai – กล่าวว่ารายได้ที่ปรับปรุงก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐที่ ทรัพย์สินของ Wynn Macau และลดลง 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐที่ Wynn Palace

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจาก Wynn Palace อยู่ที่ 167.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สอง ลดลง 6.8% จาก 179.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ที่คาสิโนโรงแรม Wynn Macau EBITDA ในไตรมาสที่สองที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 175.9 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับไตรมาสที่สองซึ่งเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 172.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทคือการลดลงของรายได้จากส่วนการเล่นเกมวีไอพีที่ใจกลางเมืองเก่า การหมุนเวียนวีไอพีที่ Wynn Macau สำหรับสามเดือนถึง 30 มิถุนายนลดลงจาก 13.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 9.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแง่ของปีต่อปี – การลดลงร้อยละ 33.4

โดยรวมแล้ว Wynn Macau Ltd เห็นว่าการหมุนเวียนวีไอพีในเกมบนโต๊ะลดลงจาก 27.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 22.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแง่ของปีต่อปีซึ่งตกต่ำประมาณ 18.9 เปอร์เซ็นต์

ในบันทึกหลังจากการประกาศผลไตรมาสที่สองของ Wynn Macau Ltd บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Jefferies Hong Kong Ltd กล่าวว่าประสิทธิภาพของผู้ให้บริการคาสิโน “สอดคล้องกับความคาดหวัง” นักวิเคราะห์แอนดรูว์ ลี และลัวส์ โจว เน้นว่าเป็น “ปัจจัยลบที่สำคัญ” สำหรับช่วงเวลาที่อัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าที่บันทึกไว้ที่ Wynn Palace “โดยฝ่ายบริหารสังเกตเห็นการถือครอง VIP โดยตรงที่ต่ำ ความอ่อนแอของมวลระดับพรีเมียม แต่มวลแกนที่แข็งแกร่ง”

นายหน้า JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd ระบุว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Wynn Macau Ltd นั้น “น่าผิดหวัง” และ “อ่อน” นักวิเคราะห์ DS Kim, Jeremy An และ Christine Wang เขียนในหมายเหตุ: “โดยรวมแล้ว เราออกจากรายงานไตรมาสที่สองของ Wynn Macau Ltd ผิดหวังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเชื่อว่าหุ้นอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันในขณะนี้ ท่ามกลางการลดระดับการประเมินที่อาจเกิดขึ้นโดย Street”

Wynn Resorts Ltd บริษัทแม่ของ Wynn Macau Ltd ประกาศผลไตรมาสที่สองในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากปิดตลาด รายงานหลักตามมาตรฐาน GAAP (หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป) ในขณะที่ Wynn Macau ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ IFRS

Matt MaddWynn Rox ผู้บริหารระดับสูงของ Wynn Resorts กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะส่งมอบการเติบโตของรายได้ทุกปีสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของเราในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักของเราในมาเก๊า “ในด้านการพัฒนา เราได้ดำเนินการออกแบบและวางแผน Crystal Pavilion ในมาเก๊าซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ ‘ต้องดู’ ที่ Cotai”

Wynn Resorts ประกาศรายละเอียดเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับแผนการขยายรีสอร์ทคาสิโน Wynn Palace ใน Cotai ส่วนต่อขยายที่เป็นกระจกและเหล็กกล้า คริสตัลพาวิลเลียน และอาคารโรงแรมใหม่ 650 ห้อง มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ การก่อสร้างในพื้นที่ของ Wynn Palace มีกำหนดจะเริ่มในปลายปี 2564

ตามที่นาย Maddox จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมในส่วนขยายใหม่ อย่างไรก็ตาม มี การวางแผนพิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรงละคร และ “ศูนย์อาหารปลายทาง”

Wynn Palace เปิดในเดือนสิงหาคม 2559 และมีมูลค่าเริ่มต้น 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

esorts Ltd รายงานกำไรสุทธิ 94.6 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สอง เทียบกับ 155.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว โดยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายก่อนเปิดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือ Encore Boston Harbor

Wynn Resorts กล่าวว่าจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.00 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นในวันที่ 27 สิงหาคมให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสถิติสูงสุด ณ วันที่ 16 สิงหาคม

โบรกเกอร์ตรวจพบการชะลอตัวของการไหลของ GGR คาสิโนของมาเก๊าในเดือนสิงหาคม

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สองแห่งคำนวณรายรับจากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ในคาสิโนมาเก๊าที่อัตราเฉลี่ยประมาณ 750 ล้าน MOP (92.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อวันในช่วงสี่วันแรกของเดือนสิงหาคมหรือช้ากว่าเดือนกรกฎาคมทั้งหมด 5 เปอร์เซ็นต์

แขนนายหน้าซื้อขายหุ้นของ Nomura และ Sanford C. Bernstein ออกเมื่อวันจันทร์ที่มีการประมาณการของ GGR คาสิโนในมาเก๊าในช่วงสี่วันแรกของเดือน

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งสองคำนึงถึงการประมาณการของพวกเขาในการคาดการณ์ว่า GGR ในคาสิโนมาเก๊าจะต่ำกว่าในเดือนสิงหาคมกว่าปีที่แล้ว แสดงให้เห็นการตกประจำปีเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

ตัวเลขสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊าระบุว่าคาสิโน GGR ในเมืองลดลงเหลือ MOP24.45 พันล้านในเดือนกรกฎาคม3.5% น้อย กว่าปีก่อนหน้า

หมายเหตุโนมูระกล่าวถึง GGR ของคาสิโนมาเก๊าในสี่วันแรกของเดือนสิงหาคม: “เราเชื่อว่า GGR ต่อวันได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สูงขึ้น (วันศุกร์และวันเสาร์) ซึ่งช่วยให้ GGR รายวันประมาณ MOP64 ล้าน”

แต่หมายเหตุเสริมว่า “การชดเชยผลกระทบเชิงบวกจากการผสมผสานในช่วงสุดสัปดาห์ที่สูงขึ้นคือพายุโซนร้อนวิภาซึ่งส่งสัญญาณว่าเป็นไต้ฝุ่นหมายเลข 8 ในวันที่ 1 สิงหาคม”

โนมูระคาดการณ์ว่า GGR คาสิโนในมาเก๊าจะอยู่ระหว่าง MOP25 พันล้านและ MOP26 พันล้านในเดือนสิงหาคม – นั่นคือ มากถึง 5% น้อยกว่าปีที่แล้ว

“การลดลงประมาณ 0 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีที่เราคาดการณ์ไว้สำหรับเดือนสิงหาคมนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเดือนกรกฎาคมที่ลบ 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี” บันทึกดังกล่าวระบุ “อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าการเติบโตของ GGR ในเชิงบวกจะกลับมาในเดือนกันยายน เนื่องจากการเติบโตในหนึ่งปีทำได้ง่ายกว่ามาก”

หมายเหตุ Sanford C. Bernstein กล่าวถึง GGR คาสิโนของมาเก๊าในช่วงสี่วันแรกของเดือนสิงหาคม: “GGR ทุกเดือนได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นวิภาซึ่งทำให้การขนส่งหยุดชะงัก”

มันยังคงดำเนินต่อไป: “นอกจากนี้ เรายังเริ่มเห็นผลกระทบเชิงลบจากการประท้วงในฮ่องกง ซึ่งทำให้การคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก (ในช่วงสุดสัปดาห์ ส่วนใหญ่จนถึงตอนนี้) และเริ่มสร้างกระแสลมในการเยือนฮ่องกงของจีน (และ เดินทางเยือนมาเก๊าต่อไป)”

หมายเหตุเพิ่มเติม: “นอกจากนี้ แง่ลบรอบ ๆ Suncity ยังคงกดดันขยะวีไอพีในขณะที่ตัวแทนถอนเงินบางส่วนและล่าช้าไปมาเก๊า การปฏิเสธโดยรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และมหภาคกำลังส่งผลกระทบในทางลบต่อ GGR”

นั่นเป็นการอ้างอิงถึงรายงานในเดือนกรกฎาคมโดยสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนซึ่งกล่าวหาว่า Suncity Group มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานแพลตฟอร์มเกมออนไลน์สำหรับการเล่นนอกมาเก๊า ข้อกล่าวหา ที่บริษัทปฏิเสธอย่างเปิดเผย

Suncity Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนและประธาน Alvin Chau Cheok Wa ได้รับการกล่าวถึงในรายงานของสื่อในออสเตรเลียว่าเป็นเป้าหมายของการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้น บริษัทอื่นที่ควบคุมโดยนาย Chau ซึ่งเป็นบริษัท Suncity Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ได้กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์ว่า ทั้งบริษัทและนาย Chau ไม่ได้ถูกสอบสวนโดยทางการในออสเตรเลีย

ในบันทึกช่วยจำวันจันทร์ Sanford C. Bernstein คาดการณ์ว่า GGR คาสิโนในมาเก๊าในเดือนสิงหาคมจะต่ำกว่าปีที่แล้วระหว่าง 2% ถึง 4%

“สี่วันแรกของเดือนสิงหาคม (ประกอบด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์เต็ม) เริ่มต้นได้ไม่ดี โดยมีปริมาณวีไอพีต่ำ (การถือครองอยู่ในเกณฑ์ปกติ) และมวลเบากว่าที่คาดการณ์ไว้” บันทึกดังกล่าวกล่าว “การเติบโตในเชิงบวกในเดือนสิงหาคมจะต้องอาศัยปริมาณวีไอพีที่เกินมาตรฐานและการถือครองที่สูงขึ้น – สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์ของเรา” กล่าวเสริม

South Shore จับตาขายหุ้นควบคุมในโรงแรม The 13

South Shore Holdings Ltd ผู้พัฒนาโรงแรม The 13 (ในภาพ) ในมาเก๊า กล่าวว่าข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นอาจนำไปสู่การจำหน่ายผลประโยชน์ร้อยละ 60 ในบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของสถานที่ของโรงแรม โดยพิจารณารวมเป็นเงิน 1.2 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ($153.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ South Shore ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ไม่มีผลผูกพันซึ่ง ลงนามในเดือนมกราคมยืนยันบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงในการยื่นฟ้องในวันจันทร์ เซาท์ชอร์กล่าวในเดือนมกราคมว่าจะใช้เงินลงทุนในการลดภาระหนี้ของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงแรม The 13

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์ ทางชายฝั่งทางใต้กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าว “อาจถือเป็นการจำหน่ายทิ้งและธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างมาก” ไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและ บริษัท ย่อยของกลุ่มไม่ได้รับการเปิดเผยในการยื่นฟ้อง

South Shore กล่าวว่า: “ภายใต้สัญญา บริษัทคาดการณ์ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวสามารถขยายไปสู่การจำหน่ายดอกเบี้ยร้อยละ 60 ในบริษัทย่อยของบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงแรม The 13 Hotel อย่างเป็นประโยชน์ พร้อมกับเงินกู้ยืมจากธนาคารประมาณ 2,942 ล้านเหรียญฮ่องกง และ ดอกเบี้ยค้างรับสำหรับการพิจารณาสูงถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง”

มันเสริมว่า: “ณ วันที่ประกาศนี้ บริษัท ยังไม่ได้ทำข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำจัดที่อาจเกิดขึ้นและยังคงอยู่ในการเจรจากับผู้ลงทุนที่คาดหวัง”

South Shore เป็นผู้สนับสนุนของ The 13 Hotel ซึ่งตั้งอยู่ที่พรมแดนระหว่าง Coloane และย่านคาสิโนของ Cotai ในมาเก๊า โรงแรมได้เปิดให้บริการบางส่วน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2018 บริษัทปรารถนาที่จะมีคาสิโน ในสถานที่ให้บริการ

การซื้อขายหุ้น South Shore กลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันนี้ (วันพุธ) หลังจากถูกระงับไปนานกว่าหนึ่งเดือน

การด้อยค่าของการขาดการเล่นเกม

เมื่อเดือนที่แล้ว ชายฝั่งทางใต้รายงานผลขาดทุนสุทธิ 5.85 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 ซึ่งเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 1.57 พันล้านฮ่องกงในปีก่อนหน้า บริษัทกล่าวว่าผลขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการด้อยค่าโดยรวมประมาณ 4.70 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้ส่วนงานโรงแรม

ในการยื่นแยกต่างหากในวันจันทร์ South Shore อธิบายว่าการสูญเสียการด้อยค่าเกิดจากการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะเปิดตัวการดำเนินการเล่นเกมในสถานที่

“เนื่องจากไม่มีการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสัมปทานย่อยในฐานะผู้ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการเล่นเกมใด ๆ ในโรงแรม The 13 การลดจำนวนผู้เข้าพักและอัตราค่าห้องที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในของเรา แผนธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาวะตลาดในปัจจุบัน” บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงกล่าว

กล่าวเพิ่มเติมว่า: “ดังนั้น บริษัทจึงได้ใช้แนวทางที่รอบคอบในการเตรียมบัญชีการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2019 โดยการปรับปรุงประมาณการการดำเนินงานของโครงการโรงแรมและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าประมาณ 4,697 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงจากการแบกรับ จำนวนทรัพย์สินภายใต้ส่วนงานโรงแรม”

South Shore ได้กล่าวในเดือนเมษายนว่าบันทึกความเข้าใจกับ “บริษัทในเครือ” ของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊าที่ไม่มีชื่อซึ่งได้รับใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการและการดำเนินงานของคาสิโนในโรงแรม The 13 “ยังคงอยู่ในสถานที่ ”

บริษัทกล่าวในช่วงเวลานั้นว่าข้อตกลงอย่างเป็นทางการอยู่ภายใต้ “เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ดำเนินการยื่นคำร้องและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมาเก๊าเพื่อดำเนินการเล่นเกมในโรงแรม The 13”

Alvin Chau บริษัท ไม่ถูกสอบสวนในออสเตรเลีย: Suncity listco

บริษัท Suncity Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกงกล่าวว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและประธาน Alvin Chau Cheok Wa (ในภาพในไฟล์ภาพ) กำลังถูกสอบสวนโดยทางการในออสเตรเลีย

บริษัทเสริมว่า นายเชา ซึ่งตามรายงานของสื่อ ถูกห้ามไม่ให้เข้าออสเตรเลีย ไม่มีแผนที่จะไปเยือนประเทศนั้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

การประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันจันทร์หลังตลาดปิด ราคาหุ้นของบริษัทลดลง 20.7% ในช่วงการซื้อขายของวันจันทร์ สู่ระดับ 1.11 ดอลลาร์ฮ่องกง (0.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

“คณะกรรมการ [ของ Suncity Group Holdings] สังเกตเห็นบทความสื่อบางฉบับที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับนาย Chau Cheok Wa… เกี่ยวกับการสอบสวนคาสิโนของออสเตรเลียบางแห่ง” กล่าวในเอกสาร “เขาไม่ทราบถึงการสอบสวนดังกล่าวของคาสิโนในออสเตรเลีย”

เอกสารเพิ่มเติม: “นาย Chau ชี้แจงว่าเขาไม่ถูกสอบสวนของออสเตรเลีย ณ วันที่ประกาศนี้ บริษัทจดทะเบียนขอชี้แจงว่า [Suncity Group Holdings ร่วมกับบริษัทในเครือ] ไม่มีการดำเนินธุรกิจในออสเตรเลีย”

นายเชายังเป็นหัวหน้าของ Suncity Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจขยะในมาเก๊าอีกด้วย หลังได้รับการระบุอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีโดยนักวิเคราะห์การลงทุนในฐานะผู้นำหุ้นสำหรับธุรกิจวีไอพีของมาเก๊า บริษัทดำเนินการ 18 สโมสรเกมวีไอพีในมาเก๊า และ 14 สโมสรการพนันลูกกลิ้งสูงนอกมาเก๊า ได้แก่ ในฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ตามคำแถลงของบริษัทก่อนหน้านี้

Suncity Group Holdings ไม่ได้ระบุรายชื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขยะในมาเก๊าในงบดุล แต่เป็นนักลงทุนในรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีข้อตกลงในการจัดการเกม นิติบุคคลที่ระบุไว้ระบุว่ายังมีข้อตกลงในการจัดการการเล่นเกมที่รีสอร์ทคาสิโนในเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

Suncity Group Holdings ยังควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นเกือบ 28 เปอร์เซ็นต์ใน Summit Ascent Holdings Ltd บริษัทโปรโมเตอร์ของรีสอร์ทคาสิโน Tigre de Cristal ของรัสเซีย ในเดือนมิถุนายน นายเชาได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานของ Summit Ascent

หน่วยข่าวกรองทางอาญาของออสเตรเลียประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีการตรวจสอบพิเศษของผู้ประกอบธุรกิจการพนันจากต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการคาสิโนในประเทศนั้น โดยมองว่าธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาชญากรจะบุกรุกหรือไม่

ข่าวของความคิดริเริ่มจากคณะกรรมการข่าวกรองอาชญากรรมของออสเตรเลีย (ACIC) เกิดขึ้นท่ามกลางบัญชีที่ดำเนินการในสื่อของประเทศนั้นซึ่งถูกกล่าวหาว่าธุรกิจของ Crown Resorts Ltd ผู้ประกอบการคาสิโนของออสเตรเลียถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและจีนจัดกิจกรรมอาชญากรรมผ่านการพนันลูกกลิ้งสูง

ผู้ประกอบการขยะมาเก๊า Suncity Group ได้รับการกล่าวถึงในรายงานของสื่อของออสเตรเลียว่ามีสถานะทางการค้าในออสเตรเลีย แม้ว่ารายงานจะไม่ได้เชื่อมโยงแบรนด์นี้โดยเฉพาะกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ตามข้อมูลองค์กรที่นำเสนอโดย Suncity Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน บริษัทได้เป็นเจ้าภาพจัดคลับเกมวีไอพีในคราวน์เมลเบิร์น และอีกแห่งใน The Star Sydney ซึ่งดำเนินการโดย The Star Entertainment Group Ltd.

รายงานที่ตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย The Age อ้างว่านาย Chau หัวหน้ากลุ่ม Suncity ถูกบล็อกไม่ให้เข้าออสเตรเลีย ร้านข่าวอ้างแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการที่กล่าวว่าได้พูดโดยไม่เปิดเผยชื่อ

ในความคิดเห็นของ GGRAsia เมื่อวันศุกร์ บริษัทเอกชนกล่าวว่าธุรกิจส่งเสริมธุรกิจขยะที่ดำเนินการในมาเก๊า ออสเตรเลีย และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ นั้น “ได้รับอนุญาตอย่างเข้มงวดเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต”

โบรกเกอร์คาดว่าจะลดลงในเดือนสิงหาคม GGR คาสิโนในมาเก๊า

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำลังคาดการณ์ว่ารายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ในคาสิโนมาเก๊าจะลดลงในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรืออย่างดีที่สุดเพียงแค่สัมผัสที่สูงขึ้น

Sanford C. Bernstein Ltd และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ Deutsche Bank, JP Morgan และ Nomura ได้ออกบันทึกในวันพฤหัสบดีสำหรับนักลงทุนที่ทำการคาดการณ์สำหรับเดือนสิงหาคมในแง่ของ GGR คาสิโนของมาเก๊าในเดือนกรกฎาคม

สำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊าเผยแพร่ข้อมูลในวันนั้นซึ่งระบุว่า GGR กรกฎาคมลดลงเหลือ MOP24.45 พันล้าน (US$3.03 พันล้านดอลลาร์) 3.5% น้อยกว่าปีก่อนหน้า

ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของ Nomura คาดการณ์ว่า GGR คาสิโนในมาเก๊าจะอยู่ระหว่าง MOP25 พันล้านถึง MOP26 พันล้านในเดือนสิงหาคม – นั่นคือระหว่าง 5% ต่ำกว่าปีที่แล้วหรือประมาณเดียวกันกับในเดือนกรกฎาคม 2018

“สิงหาคมควรเป็นจุดสุดท้ายของการเปรียบเทียบที่ยากลำบากในมาเก๊า” โนมูระโน้ตกล่าว “การลดลงประมาณ 0 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีที่เราคาดการณ์ไว้สำหรับเดือนสิงหาคมนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเดือนกรกฎาคมลบ 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าการเติบโตของ GGR ในเชิงบวกจะกลับมาในเดือนกันยายน เนื่องจากการเติบโตในหนึ่งปีสำหรับยอดดุลของปีนั้นง่ายกว่ามาก”

JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd คาดการณ์ว่า GGR คาสิโนในมาเก๊าจะต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์และสูงขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บันทึกย่อของนายหน้ากล่าวว่าการคาดการณ์สะท้อนให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของการหยุดชะงักของธุรกิจคาสิโนในมาเก๊าที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นและจากความไม่สงบทางการเมืองในท้องถนนของเมืองใกล้เคียงของฮ่องกงและความน่าจะเป็นของคาสิโนที่รวบรวมรายได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขารวบรวมในเดือนสิงหาคม 2018 เดือนที่ไม่ธรรมดา

การคาดการณ์ของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคมบ่งบอกว่าคาสิโนมาเก๊า GGR จะเหมือนกันในไตรมาสที่สามของปี 2019 เหมือนกับปีก่อนหน้า

Deutsche Bank Securities Inc คาดการณ์ว่า GGR คาสิโนในมาเก๊าจะลดลง 4.8% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว “ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา ชัยชนะในเดือนสิงหาคมต่อวันแข็งแกร่งกว่าชัยชนะต่อวันในเดือนกรกฎาคมประมาณ 3.1 เปอร์เซ็นต์” รายงานระบุ

“จากผลลัพธ์ในเดือนกรกฎาคม (98.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) การคำนวณนี้จะหมายถึงชัยชนะต่อวันในเดือนสิงหาคมที่ประมาณ 101.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลลัพธ์ทั้งเดือนอยู่ที่ 3.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี และ การเปรียบเทียบสแต็คสองปีบวก 11.2 เปอร์เซ็นต์”

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คาดการณ์ว่า GGR ของคาสิโนมาเก๊าจะลดลง 1.1% ในไตรมาสที่สามของปี 2019 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และจะลดลง 0.8% ในปี 2019 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

Sanford C. Bernstein คาดการณ์ว่า GGR คาสิโนของมาเก๊าในเดือนสิงหาคมจะเป็นแบบเดียวกันในเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วหรือสูงขึ้นถึง 2%

“เข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2019 เราอาจเห็นการกลับหัวกลับหางหาก VIP รีบาวด์ ด้านหนึ่งของการรักษาเสถียรภาพ GGR ระดับไฮเอนด์และความแข็งแกร่งใหม่อาจมาจากวงจรสินเชื่อที่ฟื้นตัวในประเทศจีน ซึ่งอาจสนับสนุนการฟื้นตัวของวีไอพีในช่วงครึ่งหลัง” บันทึกของ Sanford C. Bernstein กล่าว

“ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของข้อมูลมหภาคของจีนและความตึงเครียดกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ยังคงสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ GGR หากสงครามการค้าคืบหน้าเป็นระยะเวลานาน มันอาจจะก่อให้เกิดความปั่นป่วนต่อเศรษฐกิจของจีนและการใช้จ่ายการเล่นเกมจากบุคคลที่มีรายได้สูงของจีนในมาเก๊า”

Wynn Macau เสนอเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

บริษัทคาสิโนมาเก๊า Wynn Macau Ltd ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.45 ดอลลาร์ฮ่องกง (0.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อหุ้นสำหรับครึ่งแรกของปี 2019

Wynn Macau Ltd บอกกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันพฤหัสบดีว่าคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 กันยายนให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 กันยายน

จากจำนวนหุ้นที่โดดเด่นของ Wynn Macau Ltd GGRAsia คำนวณว่าบริษัทจะจ่ายเงินเกือบ 2.34 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็นเงินปันผลระหว่างกาลรวม

Wynn Macau Ltd รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เป็น 168.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2019 ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า 5.2% รายรับในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นเป็น 1.18 พันล้านดอลลาร์จาก 1.16 พันล้านดอลลาร์

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2019 บริษัทมีกำไรสุทธิเกือบ 359.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทบริหารโรงแรมคาสิโน Wynn Macau บนคาบสมุทรมาเก๊า และรีสอร์ทคาสิโน Wynn Palace (ในภาพ) ในเขต Cotai ของเมือง Wynn Resorts Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯ เป็นบริษัทแม่ของ Wynn Macau Ltd.