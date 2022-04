สมัครแทงบอลออนไลน์ Harrah’s Northern California

สมัครแทงบอลออนไลน์ มีรายงานว่าแคลิฟอร์เนียจะต้อนรับคาสิโนชนเผ่าล่าสุดในวันนี้เมื่อBuena Vista Rancheria แห่ง Me-Wuk Indians ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง เปิดสถานที่จัดงานในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrah โดยร่วมมือกับ Caesars Entertainment Corporation

จุดเริ่มต้น Buena Vista:

ตามรายงานวันที่ 17 เมษายนจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KCRA-TV สถานที่ใหม่ขนาด 71,000 ตารางฟุตตั้งอยู่นอกชุมชนแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Buena Vista ประมาณ 32 ไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Sacramento และกำลังจะฉายรอบปฐมทัศน์โดยมีคาสิโนที่ให้บริการเกือบ1,000 ช่องและโต๊ะเกมประมาณ 20 โต๊ะ

โรงแรมหวังว่า:

Lisa Yahrling จากแคลิฟอร์เนียตอนเหนือของ Harrahบอกกับผู้จัดรายการว่าโรงงานแห่งใหม่มูลค่า 168 ล้านดอลลาร์สำหรับเขต Amador County ทางตะวันตกกำลังจะเปิดตัวด้วยร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบรวมถึงร้านอาหารฟาสต์สบายๆ อีก 3 แห่ง และท้ายที่สุดมีแผนจะเพิ่มโรงแรมสำหรับ ผู้ที่ต้องการพักค้างคืน

Yahrling แสดงความคิดเห็น …

“ฉันจะอธิบายว่าสิ่งนี้เป็นแบบสมัยใหม่ แต่ยังเข้ากับภูมิทัศน์ด้วย ภายนอกเราจึงไม่ใหญ่โตและฉูดฉาด ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับความรู้สึกผ่อนคลายและผ่อนคลายของ Amador County”

ความกระตือรือร้นในการทำงาน:

เธอให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าโรงงานภายใต้แบรนด์ Harrah ที่กำลังจะมีขึ้นนี้ คือการจัดหางานเต็มเวลาให้กับพนักงานประมาณ 500 คน โดยประมาณ 80% ของสิ่งเหล่านี้มาจากชุมชนโดยรอบ เช่นIone , Carbondale และ Sunnybrook เพื่อช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการจราจรติดขัด เธออธิบายโดยอ้างว่าสถานที่แห่งใหม่ในแคลิฟอร์เนียได้จ่ายเงินเพื่อขยายถนนในท้องถิ่นบางแห่งและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนทางหลวงหมายเลข 88

ในที่สุดKCRA-TVรายงานว่า Harrah’s Northern California ซึ่งดำเนินการโดยCaesars Entertainment Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน ลาสเวกัสตั้งอยู่ประมาณ 17 ไมล์จากคู่แข่งJackson Rancheria Casino Resortและจะเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดใน Amador County หลังสถานที่เล่นการพนันแห่งนี้ Jackson Rancheria ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางของ Me-Wuk Indianและเรือนจำรัฐ Mule Creek ที่ใกล้กว่านั้น

ในแมสซาชูเซตส์และทรัพย์สินของMGM Springfieldได้ประกาศว่าได้ปิดแฟรนไชส์ ​​Starbucks ที่ตั้งอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมและหวังว่าจะเปลี่ยนร้านกาแฟระดับไฮเอนด์ด้วยเลานจ์การพนันวีไอพี แห่ง ใหม่

ทิศทางที่น่าผิดหวัง:

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากหนังสือพิมพ์ The Republican MGM Springfield มูลค่า 960 ล้านดอลลาร์เปิดประตูในปลายเดือนสิงหาคมหลังจากสองปีของการก่อสร้างและมีพื้นเล่นเกม 125,000 ตารางฟุตซึ่งเสนอสล็อต 2,550 บางส่วนควบคู่ไปกับ 120 ตารางเกม แต่สถานที่จัดงาน 250 ห้องได้พยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดผู้เล่นที่มีการใช้จ่ายมาก และกำลังติดตามที่จะโพสต์เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของ 416 ล้านดอลลาร์ในรายรับจากการเล่นเกมรวมMGM Resorts Internationalได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะนำมาในช่วงแรก ปีในการทำธุรกิจ

สะสมการเปลี่ยนแปลง:

ในการตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ไม่น่าประทับใจเหล่านี้ หนังสือพิมพ์รายงานว่าMGM Resorts International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน ลาสเวกัสได้เปลี่ยนการผสมผสานของสล็อตและเกมที่นำเสนอภายในสถานที่ใจกลางเมืองในขณะที่ยังแนะนำบุฟเฟ่ต์บรันช์สุดสัปดาห์ให้กับร้านอาหาร Cal Mare

การเปลี่ยนแปลงที่ตามมา:

พรรครีพับลิกันอ้างถึง Saverio Mancini ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของ สถานที่ให้บริการใน แมสซาชูเซตส์เนื่องจากรายละเอียดพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ที่ร้าน Starbucks ได้ถูกย้ายไปที่โพสต์อื่นๆ ในบ้านแล้ว แต่ปัจจุบันเขาไม่แน่ใจว่าเลานจ์วีไอพีที่จินตนาการไว้จะเปิดเมื่อใด

มีรายงานว่า มันชินี บอกกับหนังสือพิมพ์…

“เรากำลังหารายละเอียดอยู่”

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง:

สำหรับบทบาทของเขาMichael MathisประธานของMGM Springfieldได้ใช้แถลงการณ์ที่เตรียมไว้เพื่ออธิบายว่าการย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงทรัพย์สินของ Hampden County และอีกไม่นานก็จะตามมาด้วยการเปิดตัวตู้กาแฟที่มีขนาดเล็กกว่ามาก ล็อบบี้ของมัน

มีรายงานว่า Mathis บอกกับหนังสือพิมพ์…

“เรามองหาวิธีปรับปรุงประสบการณ์ของแขกที่ MGM Springfield อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงใหม่สุดพิเศษสำหรับแขกผู้มีอุปการคุณและภักดีต่อเราจะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตของเราในฐานะผู้นำตลาดด้านการเดินทางพักผ่อนที่หรูหรา เราหวังว่าจะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะที่โครงการพัฒนา เรายังคงรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ ชุมชน สปริงฟิลด์และทั่วทั้งภูมิภาค”

JB Pritzker ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ลงนามในแผนงานสำคัญในสปริงฟิลด์ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 ส่วนหนึ่งของ งบประมาณ $45 พันล้านจะไปสู่การปรับปรุงฉากการเดิมพันในเมืองรวมทั้งข้อบังคับการเดิมพันกีฬาที่รอคอยมานานและแม้แต่ใหม่ คาสิโนสำหรับชิคาโก

รัฐบาลพริตซ์เกอร์กล่าวถึงแผนดังกล่าวว่าเป็น“ความพยายามในการฟื้นฟูที่ครอบคลุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนี้” เขากล่าวต่อไปว่า“เราร่วมกันผ่านแผนทุนที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนี้ เรากำลังลงทุน 45 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 6 ปีเพื่อแก้ไขสิ่งที่พังและซ่อมแซมสิ่งที่จำเป็น”

รายละเอียดงบประมาณ $45B

โครงการขนส่ง: $33.2B

สิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐ: $4.3B

การศึกษา: $3.5B

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม: $1.2B

“นี่ไม่ใช่แค่แผนโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น มันเป็นแผนงาน สำหรับการสร้างงานทั่วทั้งรัฐของเรา แบบที่เราไม่ได้เห็นในอิลลินอยส์เป็นเวลานานมาก … นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในรัฐนี้ ทำให้ผู้คนมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น” ผู้ว่าการกล่าว

คาสิโนที่วางแผนไว้สำหรับชิคาโกและจุดหมายปลายทางหลายแห่งทั่วทั้งรัฐ:

ชิคาโกจะทำลายพื้นที่ในคาสิโนใหม่เอี่ยมซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้มากมายให้กับเมืองรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน ผลกำไรถูกกำหนดให้แบ่งสามวิธีระหว่างเมือง (เพื่อไปสู่กองไฟและเงินบำนาญของตำรวจ) รัฐและเจ้าของคาสิโน

คาสิโน อีกห้าแห่งวางแผนที่จะปรากฏขึ้นทั่วเมืองในพื้นที่เช่น Danville, Rockford, Waukegan, Williamson County และชานเมือง Cook County

สิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันกีฬานอก Wrigley?

เมืองนี้เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่Chicago Cubsจะเปิดสถานที่เดิมพันนอกWrigley Field ยังไม่มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวได้ปล่อยข่าวที่น่าตื่นเต้นออกมา

กฎMLBไม่อนุญาตให้มีหนังสือกีฬาภายในกำแพงสนามกีฬา และ NBA ปฏิบัติตามแนวทางที่คล้ายคลึงกัน เมื่อต้นเดือนนี้ อิลลินอยส์เสนอSB 690ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการพนันกีฬาในรัฐ ในแง่ของลายเซ็นล่าสุดของ Pritzker ลีกต่างๆน่าจะได้รับเงินจากโอกาสในการเดิมพันกีฬานี้

“เราจะทำงานร่วมกับสโมสรของเราเพื่อสำรวจโอกาสที่นำเสนอโดยภูมิทัศน์การเดิมพันกีฬาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคม”โฆษกของ MLB เปิดเผยต่อ ESPN ในแถลงการณ์

บิล เอสบี 690

นี่เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากบิล อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

“มาตรา 25 พระราชบัญญัติการพนันกีฬา”

“มาตรา 25-1 ชื่อสั้น. บทความนี้อาจอ้างถึงเป็นพระราชบัญญัติการเดิมพันกีฬา การอ้างอิงในมาตรานี้ถึง “พระราชบัญญัตินี้” หมายถึงบทความนี้”

“มาตรา 25-5 ข้อค้นพบทางกฎหมาย สมัชชาใหญ่ตระหนักดีว่าการส่งเสริมความปลอดภัยสาธารณะถือเป็นการพิจารณาที่สำคัญสำหรับลีกกีฬา ทีม ผู้เล่น และแฟนบอลโดยรวม ขอแนะนำให้ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บุคคลที่นำเสนอการแข่งขันกีฬาได้รับการสนับสนุนให้สร้างจรรยาบรรณที่ห้ามมิให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬามีส่วนร่วมในพฤติกรรมรุนแรงและจ้าง ฝึกอบรมและจัดหาบุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในการบังคับใช้จรรยาบรรณดังกล่าว บุคคลที่นำเสนอการแข่งขันกีฬาเป็นต่อไปสนับสนุนให้ประกาศให้ทราบถึงจรรยาบรรณเหล่านั้นต่อสาธารณะ

หลังจากในเดือนพฤศจิกายน 2018 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอาร์คันซอได้อนุมัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐสามารถออกใบอนุญาตสำหรับคาสิโนเต็มรูปแบบสี่แห่ง ในวันจันทร์นี้ Oaklawn Racing Casino Resort กลายเป็นคาสิโนแห่งแรกในรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐฯ ที่เสนอการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย

หนังสือ Race & Sports Book ของรีสอร์ทคาสิโน Hot Springs ที่ออกแบบใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของคาสิโน ตอนนี้กำลังเดิมพันกีฬาหลายประเภท รวมถึงฟุตบอลอาชีพ (NFL) กีฬาระดับวิทยาลัย (NCAA) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการแข่งขันฟุตบอลโลก การเดิมพันรวมถึงการเดิมพันในเกม พาร์เลย์ การเดิมพันที่หลากหลาย และการเดิมพันในอนาคต

การเพิ่ม ante :

KATV Newsรายงานเพิ่มเติมว่า Wayne Smith ผู้จัดการทั่วไปของOaklawn Racing Casino Resortกล่าวในแถลงการณ์…

“มันเป็นระดับใหม่ของความบันเทิงสำหรับแขกของเรา”

ตามรายงานของสำนักข่าว การเดิมพันกีฬาครั้งแรกใน “ The Natural State ” ถูกวางในวันจันทร์ที่สถานที่ฮ็อตสปริงโดย Smith (ในภาพขวา) ซึ่งเดิมพัน $ 5 ว่า Dallas Cowboys ของ NFL จะเหนือกว่า New York Giants ใน เปิดฤดูกาลของลีกในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายนที่สนามกีฬา AT&T ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส

แก้ไข 100 รอบ :

สมัครแทงบอลออนไลน์ ในเดือนพฤศจิกายน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐทางใต้ที่มีพรมแดนติดกับแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ได้รับการอนุมัติ – โดยขอบ 54-46- แก้ไข 100การแก้ไขรัฐธรรมนูญของอาร์คันซอที่อนุญาตการพนันคาสิโนที่เต็มเปี่ยม – เพิ่มเกมบนโต๊ะเช่นกระบอง , ลูกเต๋าชนิดหนึ่ง และ รูเล็ต ที่มีอยู่ พอร์ตโฟลิโอของเกมทักษะอิเล็กทรอนิกส์ – ที่ Oaklawn Racing and Gaming ในอดีตและที่ Southland Casino Racing ซึ่งมีชื่อว่า Southland Park Gaming and Racing อย่างเป็นทางการ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอนุญาตให้มีการพัฒนาคาสิโนใหม่สองแห่งในเจฟเฟอร์สันและเทศมณฑลพระสันตปาปา โดยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอนุมัติ ควบคู่ไปกับการทำให้ถูกกฎหมายและข้อบังคับของการเดิมพันกีฬาแบบตัวต่อตัวที่คาสิโน “ใหม่” ทั้งสี่แห่ง

การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ :

Arkansas Racing Commission เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนได้ให้ไฟเขียวแก่ Oaklawn เพื่อเริ่มดำเนินการเดิมพันกีฬาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 หลังจากวันที่ 23 มีนาคมอนุมัติใบอนุญาตคาสิโนเต็มรูปแบบสำหรับสองแทร็กที่มีอยู่ซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐปี 2548 เสนอ “ เกมแห่งทักษะ”

รวดเร็ว รวดเร็ว และรีบร้อน :

ไม่ต้องเสียเวลากับการลงคะแนนในเดือนพฤศจิกายน Oaklawn Jockey Club เจ้าของ/ผู้ดำเนินการคาสิโน Hot Springs ประกาศแผนการที่จะลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการเพิ่มโรงแรม 200 คีย์และศูนย์กิจกรรม 14,000 ตารางฟุต สถานที่แข่งม้าและเกม ธุรกิจที่ก่อตั้งโดยครอบครัว Cella อธิบายว่าโครงการจะเกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่เล่นเกมอายุ 115 ปีขนาด 28,000 ตารางฟุต ควบคู่ไปกับการเปิดศูนย์อาหารและร้านอาหารที่อยู่ติดกันรอบปฐมทัศน์

การขยายกำลังดำเนินไปด้วยดีในเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะพร้อมสำหรับธุรกิจก่อนฤดูกาลแข่งขันสดปี 2020

หนังสือการแข่งขันและกีฬาใหม่ :

นักเทลเลอร์สามารถเดิมพันได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. ใน Race & Sports Book ที่ปรับปรุงใหม่ ในขณะที่คีออสก์ยังมีให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ โดยให้บริการตั้งแต่เปิดจนถึงปิด มีซุ้มหกแห่งอยู่ภายใน Race & Sports Book ที่ออกแบบใหม่ โดยสี่แห่งตั้งอยู่นอก Silks Bar and Grill หลังได้เพิ่มทีวีสำหรับการดูกีฬา โดยเครื่องหนึ่งอยู่ในพื้นที่ High Limits และอีกเครื่องหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ทางเข้า ตาม เว็บไซต์ ของOaklawn

ข่าวลือของ SBTech :

บริษัทเทคโนโลยีการพนันของยุโรปSBTechกำลังให้อำนาจแก่การดำเนินการเดิมพันกีฬาของ Oaklawn ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นและบริการ การเดิมพันกีฬาแบบโต้ตอบซึ่งกำลังพิจารณาที่จะขยายไปทั่ว พื้นที่เกมกีฬา ของสหรัฐฯอาจกำลังจะเปลี่ยนมือ

รายงาน ข่าวกีฬาทางกฎหมายรายงานว่าDraftKingsอาจใกล้เคียงกับการซื้อหนังสือกีฬาที่มีสำนักงานใหญ่ของ Isle of Man ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการเนื้อหากีฬาแฟนตาซีรายวันของอเมริกาได้รับประโยชน์อย่างมากเนื่องจากกีฬาและการพนันออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐอเมริกา

การขยายพื้นที่ภาคใต้ :

ในขณะเดียวกันในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2019 Southland Gaming & Racing ได้กลายเป็น Southland Casino Racing และ racino ที่เป็นเจ้าของ Delaware North ใน West Memphis ประกาศว่าจะเริ่มให้บริการเกมบนโต๊ะสด

รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า Southland คาดว่าจะพังทลายในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปีนี้ด้วยการขยาย 250 ล้านดอลลาร์และตามพนักงานคาสิโนคนงานได้เคลียร์ที่ดินแล้ว แต่การก่อสร้างจริงยังไม่เริ่มต้น มีรายงานว่าโครงการจะเห็นอาคารโรงแรมสูง 20 ชั้น 300 ห้องพร้อมร้านอาหารสี่แห่งที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับเครื่องสล็อตอีก 500 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 20 เกม

มีรายงานว่าชน เผ่าเซมิโนลแห่งฟลอริดาได้ประกาศว่าได้เริ่มสร้างอาคารโรงแรมสูง 14 ชั้นใหม่สำหรับโรงแรมเซมิโนลฮาร์ดร็อคและคาสิโนแทมปาและตอนนี้หวังว่าจะเปิดส่วนต่อขยายรูปทรงกล่องในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม

ลอจิสติกส์ล็อบบี้:

ตามรายงานวันจันทร์จากหนังสือพิมพ์ Orlando Weekly ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าการต่อขยายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ที่กำลังจะมาถึงจะมีห้องพักและห้องสวีทจำนวน 562 ห้องในขณะที่ต้อนรับแขกผ่านล็อบบี้ใหม่ที่ตกแต่งด้วยทองคำ 24 กะรัต แกรนด์เปียโนที่ เอลวิส เพรสลีย์เคยเป็นเจ้าของ

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการขยาย สถานที่ ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรที่กำลังจะมีขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์รวมความบันเทิง 2,000 ที่นั่งเหนือล็อบบี้ซึ่งแขกจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบันไดเลื่อนโค้งคู่ โดยให้รายละเอียดว่าอาคารชั้นสองนี้จะถูกรวมเข้ากับห้องบอลรูมขนาด 17,000 ตารางฟุต ซึ่ง ชนเผ่า ฟลอริดาประกาศว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘งานบันเทิงหลัก 60 รายการในแต่ละปี’

รายละเอียดด้านสระว่ายน้ำ:

ภายนอกและOrlando Weeklyรายงานว่า ผู้อุปถัมภ์ Seminole Hard Rock Hotel และ Casino Tampaจะสามารถเพลิดเพลินไปกับดาดฟ้าสไตล์รีสอร์ทขนาด 60,000 ตารางฟุตที่มองเห็นสระว่ายน้ำใหม่สามแห่งที่มีน้ำประมาณ 200,000 แกลลอน มันอธิบายว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะเสริมด้วยบาร์และบริการปิ้งย่างเต็มรูปแบบ เตียงนอนเล่นและเลานจ์ 700 แห่ง คาบาน่า 20 แห่ง และคูหาดีเจหนึ่งคู่

การขยายคาสิโน:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการขยายไปยัง สถานที่ แทมปา ซึ่งให้บริการเกมมาตั้งแต่ปี 2547 นั้นรวมถึงการเพิ่มพื้นที่เล่นเกม 55,000 ตารางฟุตเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่คาสิโนทั้งหมดสูงถึง 245,000 ตารางฟุต โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแทมปาเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐทางใต้แล้ว ในขณะที่ชนเผ่าเซมิโนลแห่งฟลอริดาโดยอ้างว่าตั้งใจที่จะเติมพื้นที่ใหม่นี้ด้วยสล็อตประมาณ 1,000 ช่องและโต๊ะเล่นเกม 41 โต๊ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ทั้งหมดยืนที่ ประมาณ 5,000 สล็อตและ 179 โต๊ะเกม

บทบัญญัติส่วนตัว:

ราวกับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ การขยายตัวของ Seminole Hard Rock Hotel และ Casino Tampa ยังเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างห้องเล่นเกมวีไอพีใกล้กับยอดของอาคารโรงแรมที่กำลังจะมีขึ้น พร้อมด้วยลิฟต์ส่วนตัวและการตรวจสอบพิเศษ ในพื้นที่ โดยเจตนาจะมาจากร้านกาแฟและเจลาโต้แห่งใหม่ รวมถึงร้านอาหารอิตาเลียนรสเลิศ ขณะที่แขกสามารถเยี่ยมชมร็อคสปาและซาลอนสปาขนาด 13 ห้องที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากห้องอบไอน้ำฮัมมัมสไตล์ตุรกี , ร้านตัดผม, ร้านทำเล็บและร้านทำผม, เลานจ์น้ำ และห้องสวีทวีไอพี

ฮอลลีวู้ด hubbub:

ที่อื่นใน ‘The Sunshine State’ และ Seminole Tribe of Florida ได้แจ้งกับ หนังสือพิมพ์ Sun-Sentinelว่ากำลังวางแผนที่จะเปิดโรงแรมรูปกีตาร์สูง 450 ฟุตแห่ง ใหม่ซึ่ง กำลังสร้างสำหรับSeminole Hard Rock และ Casino Hollywoodตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม สิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์นี้คาดว่าจะมีห้องพักและห้องสวีทจำนวน 638 ห้องควบคู่ไปกับอาคารระดับล่างแห่งที่สองซึ่งมีห้องพักอย่างน้อย 160 ยูนิตเพื่อให้ จำนวนห้องทั้งหมดของโรงงาน Broward Countyมีจำนวนถึง 1,300

ผลักดันโปรโมชั่น:

Jim Allenประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับ องค์กร Seminole Gaming ของชนเผ่า บอกกับ Orlando Weekly ว่าการขยาย Seminole Hard Rock และ Casino Hollywood จะช่วยให้ผู้ประกอบการดึงดูดผู้เยี่ยมชมมากขึ้นและจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันทางการตลาดที่กว้างขึ้น

อัลเลนกล่าวว่า…

“หอกีตาร์จะดึงดูดผู้เล่นคาสิโนและผู้เยี่ยมชมจากทั่วประเทศและทั่วโลก จะทำให้ฟลอริดาตอนใต้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเล่นเกมระดับโลก และจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อฟลอริดา อุตสาหกรรมเกมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”

โอกาสการจ้างงาน:

ในที่สุดSeminole Hard Rock และ Casino Hollywoodจะจัดงานงานสามวันตั้งแต่วันอาทิตย์ โดยหวังว่าจะสามารถจ้างคนงานใหม่ประมาณ 600 คนเพื่อเติมเต็มความปลอดภัย บริการ การดูแลทำความสะอาด การเตรียมอาหาร และตำแหน่งสจ๊วต ชนเผ่าเซมิโนลแห่งฟลอริดามีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คนผ่านงานกิจกรรมที่คล้ายกันในเดือนมิถุนายน ในขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเวลานี้คาดว่าจะสามารถจัดหาประวัติย่อ บัตรประจำตัวที่ถูกต้อง และบัตรประกันสังคม

ผู้ใต้บังคับบัญชาในท้องถิ่นของCasinos Austria Internationalในญี่ปุ่นได้รายงานว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งสมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมูลเพื่อสร้างและดำเนินการคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการบนเกาะทางใต้ของคิวชู

ฉากซาเซโบะ:

ตามรายงานจาก GGRAsia การเปิดเผยจากAkio Hayashiประธานเจ้าหน้าที่บริหารของCasinos Austria International Japan Incorporatedรวมถึงการเปิดเผยว่าบริษัทของเขาหวังว่าจะนำสิ่งอำนวยความสะดวกการพนันที่เสนอไปยังไซต์ 74 เอเคอร์ที่อยู่ติดกับธีมHuis Ten Boschสวนสาธารณะใกล้กับเมืองSasebo จังหวัด นางาซากิ ขนาดเล็ก

ความสนใจในพื้นที่:

ผู้บริหารรายงานว่ามีธุรกิจในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่ได้แสดงความสนใจใน ‘การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน’ สำหรับ รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ ญี่ปุ่น ที่เสนอโดยบริษัทของ เขาแม้ว่าเขาจะปฏิเสธที่จะระบุพันธมิตรที่คาดหวังเหล่านี้โดยเฉพาะ

มีรายงานว่าฮายาชิบอกGGRAsia …

“เราเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคม”

ความเชี่ยวชาญระดับโลก:

คาสิโนที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย รายงานว่ามีสถานที่เล่นการพนันประมาณ 40 แห่งในเขตอำนาจศาล 16 แห่ง รวมถึงออสเตรียอียิปต์ เบลเยียม และออสเตรเลียในขณะที่ฮายาชิรายงานว่าประสบการณ์นี้น่าจะช่วยบริษัทของเขาในการชนะหนึ่งในสามใบอนุญาตคาสิโนที่ถูกหยิบขึ้นมาโดยชาวญี่ปุ่น รัฐบาล.

ฮายาชิกล่าวว่า…

“เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้งหมด เรามั่นใจว่าประสบการณ์เหล่านั้นจะใช้ได้กับการเสนอราคาของญี่ปุ่นเช่นกัน”

การสนับสนุนพลเมือง:

โฮโด นากามูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ ได้กล่าวถึงพื้นที่ของเขาว่าเป็นหนึ่งใน ‘ที่ก้าวหน้าที่สุด’ ของประเทศเกี่ยวกับการสนับสนุนสาธารณะสำหรับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการและเขาหวังว่าทัศนคตินี้จะช่วยให้แคมเปญของเขานำสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวมาสู่ภูมิภาค

หลังจากหนึ่งปีของการปรับปรุงใหม่ซึ่งมีราคาประมาณ 6 ล้านยูโร (6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) และบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของยุโรป อย่าง Novomatic AGได้รายงานว่าได้เปิด สถานที่เล่นการพนันแบรนด์ Admiral อีกครั้ง ใกล้กับเมืองSevillaทาง ตอนใต้ของสเปน

ไซต์สำคัญ:

ตามรายงานของวันพุธจาก Yogonet.com คาสิโน Admiral Sevilla เกือบ 75,350 ตารางฟุต ได้เปิดให้บริการอีกครั้งอย่างเป็นทางการผ่านพิธีพิเศษในวันที่ 26 มิถุนายน และขณะนี้มีพื้นคาสิโน 10,764 ตารางฟุตพร้อมช่องมากกว่า 100 ช่องควบคู่ไปกับคอลเลกชั่นเกม โต๊ะนำเสนอความบันเทิงโป๊กเกอร์ แบล็คแจ็ค และรูเล็ตที่หลากหลาย

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม:

ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางตะวันตกของเมืองTomares ของเมือง Andalusian สถานที่รูปลักษณ์ใหม่นี้ยังมีรายงานว่าเป็นเจ้าภาพร้านอาหารสองแห่งรวมทั้งหนังสือกีฬาที่มีวิดีโอครบถ้วนที่นำเสนอนักพนันด้วยความสามารถในการเดิมพันในหลากหลายรูปแบบสดจากกีฬารวมทั้งฟุตบอล และรักบี้

ราวกับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอYogonet.comรายงานว่า Casino Admiral Sevilla ตอนนี้มีศูนย์จัดกิจกรรมSala Tarsis ขนาด 5,382 ตารางฟุต ซึ่งสาขาย่อยของ Novomatic AGได้รับการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับบริษัทและองค์กรในพื้นที่ เพื่อจัดการประชุมทางธุรกิจ สัมมนา และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ

การเข้าซื้อกิจการที่ปรับปรุงใหม่:

เปิดตัวครั้งแรกในปี 2549 ในชื่อGran Casino Aljarafe Casino Admiral Sevillaถูกซื้อโดย Novomatic AG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Gumpoldskirchen ในปี 2559 ก่อนที่เจ้าของรายใหม่จะปิดตัวลงเพื่อดำเนินการปรับปรุงครั้งสำคัญในวงกว้าง Manfred Schartnerกรรมการผู้จัดการของAdmiral Casinos Spainซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเกมยักษ์ใหญ่ของออสเตรีย ให้รายละเอียดโดยอ้างว่าสถานที่ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ในขณะนี้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของบริษัทของเขา และคาดว่าจะสร้างงานเพิ่มเติมในขณะที่ดึงดูดผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวให้มายังเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของสเปน

ชาร์ทเนอร์แสดงความคิดเห็น…

“การเปิดใหม่อันยอดเยี่ยมของ Casino Admiral Sevilla หลังจากการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจการดำเนินงานของเราในอันดาลูเซียและสเปน ผลตอบรับเชิงบวกที่เราได้รับทุกวันจากลูกค้าและพันธมิตรของเราเป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับเราในการสานต่อกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จของเรา”

หลังจากวันที่ 28 มิถุนายน เสร็จสิ้นการก่อสร้างเกือบ 18 เดือนของ Valley View Casino & Hotel ทางตอนเหนือของซานดิเอโกเคาน์ตี้ เปิดเผยการขยายตัว 50 ล้านดอลลาร์และรูปลักษณ์ใหม่ร่วมสมัยในวันที่ 3 กรกฎาคม 2019

โครงการยาวปีครึ่งนี้เพิ่มพื้นที่ 43,000 ตารางฟุตให้กับร้านอาหารและพื้นที่คาสิโนที่มีอยู่ 100,000 ตารางฟุต พร้อมด้วยทางเข้าใหม่สองทาง กำแพงน้ำในร่ม ห้องสุขาเพิ่มเติม 6 ห้อง พื้นที่โปรโมชั่นสำหรับการแข่งขันสล็อตและ ของขวัญและสโมสรผู้เล่น พื้นที่คาสิโนเพิ่มเติมเป็นที่ตั้งของพื้นที่จอดรถของคาสิโนซึ่งตอนนี้ย้ายแล้ว

โครงการปีครึ่ง:

การปรับปรุงยังเสร็จสิ้นบนพื้นที่ 65,000 ตารางฟุตของคาสิโนที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นร้านอาหารของ BLD ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าThe Caféรวมทั้งบุฟเฟ่ต์ Maine Lobster ที่มีชื่อเสียงตามรายงานโดยSan Diego Business Journal

Bruce Howard ผู้จัดการทั่วไปของ Valley View Casino & Hotel กล่าวในแถลงการณ์…

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับแขกของเราที่จะได้สัมผัสกับ All New Valley View Casino & Hotel

“เราขอขอบคุณอย่างจริงใจและขอขอบคุณแขกทุกท่านและสมาชิกในทีม 950 คนของเราที่อดทนและสนับสนุนเราในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาของการก่อสร้าง เราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับแขกผู้ภักดีและแขกใหม่ของเราสู่ คาสิโนและโรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ล่าสุดของ ซานดิเอโก ” ตามรายงานของสำนักข่าว

50 ล้านดอลลาร์เป็นจำนวนมาก แต่ :

ในการให้สัมภาษณ์ที่คาสิโนและโรงแรม ฮาวเวิร์ดเสริม…

“ฉันรู้แน่นอนว่า 50 ล้านดอลลาร์เป็นเงินจำนวนมหาศาล แต่จริงๆ แล้วในแง่ของการขยายคาสิโน คาสิโนหลายแห่งถึงกับมีเงิน 200 ล้านดอลลาร์ 300 ล้านดอลลาร์ (การขยายตัว) แต่เราไม่คิดว่าเราต้องการอะไรมากไปกว่าแขกจริงๆ ขอ” ตามThe Press Enterprise

กินใหม่ :

ร้านอาหารใหม่ 2 แห่ง ได้แก่Patties & Pints ​​และ The Café อดีตมีทิวทัศน์ของพื้นคาสิโนและกลางแจ้งและมีที่นั่งในพื้นที่รับประทานอาหารหลักสำหรับ 140 พร้อมด้วย 20 ที่นั่งที่บาร์และพื้นที่ซื้อกลับบ้านแบบสแตนด์อโลน ห้องอาหารในบรรยากาศเป็นกันเองมีบาร์เต็มรูปแบบและเมนูประกอบด้วยเบอร์เกอร์ แซนวิชและสลัด ห้องอาหารหลังนี้ซึ่งเดิมคือร้านอาหารของ BLD สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา Palomarและให้บริการอาหารเช้า บรันช์ และอาหารกลางวัน

บุฟเฟ่ต์ที่คาสิโน ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องกุ้งมังกรเมน ได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่ม 100 ที่นั่งทำให้มีทั้งหมด 600 ที่นั่ง และยังได้เพิ่มพรมและเฟอร์นิเจอร์ใหม่ พร้อมด้วยตัวเลือกอาหารใหม่ๆ อีกหลายอย่าง

ที่พักชั้นคาสิโน :

การเปลี่ยนแปลงชั้นการเล่นเกมรวมถึงการเพิ่มเครื่อง สล็อตใหม่ 250 เครื่องจากคาสิโน 2,000เกมและเกมบนโต๊ะ 11 เกมซึ่งแทนที่เกมที่ล้าสมัย กำแพงน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านนอกของคาสิโนที่บริเวณบริการจอดรถ ได้รับการตกแต่งใหม่และตอนนี้ตั้งอยู่บนชั้นเล่นเกม เลยทางเข้าหลักที่ปิดด้วยกระจกสูง 30 ฟุต เกาะทุกเกาะบนพื้นเกมมีความกว้างเพิ่มขึ้นอีก 18 นิ้ว

ความเห็นเกี่ยวกับเกาะที่กว้างใหญ่ Howard กล่าวว่า…

“กลุ่มประชากรของเรามีตั้งแต่ 30 ถึง 70 ดังนั้นจึงมีแขกที่ใช้เก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ และเราไม่ต้องการให้พวกเขารู้สึกเหมือน ‘ฉันต้องไปไหนมาไหน ฉันผ่านไม่ได้’ ดังนั้นตอนนี้ทุก ทางเดินรองรับการปฏิบัติตาม ADA”

โรงแรมหรู 118 คีย์ :

ทรัพย์สินที่เป็นองค์กรของSan Pasqual Band of Mission Indiansยังรวมถึงอาคารโรงแรมแปดชั้นที่มีห้องสวีทสุดหรู 12 ห้องและห้องดีลักซ์ 96 ห้อง ทุกห้องมีวิวของเทือกเขา Palomar สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ ร้านค้าปลีกและ สามบาร์ที่ไม่เหมือนใครและการแสดงสดฟรีทุกสัปดาห์

ตั้งอยู่ที่ 16300 Nyemii Pass Pl ในใจกลาง Valley Center รัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันออกของ Oceanside และทางใต้ของ Temecula ที่พักที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แห่งนี้ได้จัดพิธีตัดริบบิ้นและเปิดงานฉลองเปิดอย่างยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2019

เวลาคือทุกสิ่ง :

Valley View Casino & Hotel ประกาศการขยายตัว 50 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2017 ทำให้เป็นคาสิโนแห่งที่หก – ในขณะนั้น – ในภูมิภาคที่จะเปิดตัวโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขนาดและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแขก แผนดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในวันเดียวกับที่Pala Casino Resort & Spaซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Pala Band of Mission Indians และตั้งอยู่ในเขตสงวนของชนเผ่าใกล้ซานดิเอโก ทำลายพื้นที่ด้วยการขยายตัว 170 ล้านดอลลาร์

รวมถึง Pala คาดว่าในปี 2560 การใช้จ่ายในการก่อสร้างคาสิโนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้จะเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับPechanga Resort & Casinoซึ่งครอบคลุมการขยายตัว 300 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 Sycuan Casino Resort , Harrah’s Resort Southern California , Viejas Casino & รีสอร์ทและ บาโรน่า รีสอร์ทแอนด์คาสิโนรวมกัน

ความสมบูรณ์ของ Valley View เป็นจุดสูงสุดของการพัฒนาห้าปีท่ามกลางแปดใน 10 คาสิโนของภูมิภาค… ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

เขตการแข่งขัน :

ตำแหน่งของคาสิโนใน Valley Center มีการแข่งขันโดยตรงกับคาสิโนใกล้เคียงทั้งหมดสี่แห่ง ซึ่งนอกเหนือจาก Pala แล้ว ยังรวมถึงCasino Paumaซึ่งตั้งอยู่ใน Pauma Valley และเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยกลุ่ม Pauma Band of Luiseno Mission Indians; Harrah’s Resort Southern California ตั้งอยู่ใน Funner และเป็นเจ้าของโดย Rincon Band of Luiseño Indianและดำเนินการโดยซีซาร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ; และ Pechanga Resort & Casino ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสงวน Pechanga Indian ติดกับเมือง Temecula และเป็นเจ้าของโดย Pechanga Band of Luiseño Indians

ในประเทศไซปรัสและผู้ให้บริการคาสิโนMelco International Development Limitedได้รายงานว่ามี สถานที่ คาสิโน Cyprus Casinos (C2) จำนวน 3 แห่งที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 880,000 คนและสามารถครองตำแหน่งหลักหนึ่งล้านได้ภายในสิ้นเดือนหน้า .

ลีมาซอล สแตนด์ อิน:

ตามรายงานของวันพุธจากหนังสือพิมพ์ Financial Mirror ในท้องถิ่น บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงได้เปิดคาสิโนแห่งแรกของประเทศที่เป็นเกาะใกล้กับเมืองLimassolในปลายเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตราสินค้า C2 ‘ชั่วคราว’ นี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหยุด ช่องว่างระหว่างการก่อสร้างและสถานที่จัดงานCity of Dreams Mediterranean ที่ใหญ่กว่ามาก

ความสำเร็จของน้องสาว:

หนังสือพิมพ์อ้างถึงCraig Ballantyneประธาน C2 Property ของMelco International Development Limitedโดยเปิดเผยว่าบริษัทC2 Limassolได้ลงทะเบียนการเยี่ยมชมแล้ว 710,000 ครั้ง ในขณะที่บริษัท ‘ดาวเทียม’ C2 NicosiaและC2 Larnaca ที่ถาวรกว่า นั้นสามารถระบุตัวเลขได้ 130,000 และ 40,000 ตามลำดับตั้งแต่เปิดในเดือนธันวาคม

อสังหาริมทรัพย์ห้าแห่ง:

The Financial Mirrorรายงานว่าการร่วมทุน Limassol ที่บุกเบิกด้วยพื้นที่เล่นเกมขนาด 13,993 ตารางฟุตมีกำหนดปิดตัวลงเมื่อ สถานที่จัดงาน City of Dreams ในเมดิเตอร์เรเนียน จำนวน 500 ห้องเริ่มให้การต้อนรับแขกในช่วงปลายปี 2021 แม้ว่า สถานที่จัดงานแบรนด์ C2ของ Melco International Development Limited จะ ได้มีการขยายออกไปแล้วหลังจากการเปิดตัวคาสิโน ‘ดาวเทียม’ สำหรับชุมชนปาฟอสและเอเยียนาปา

มีรายงานว่า Ballantyne บอกกับหนังสือพิมพ์ …

“หลังจากดำเนินการมาหนึ่งปี เรามีพนักงานมากกว่า 800 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพลเมืองของไซปรัส”

ความมุ่งมั่นทางวัฒนธรรม:

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทให้กับไซปรัส เพิ่มเติม รายงานล่าสุด Melco International Development Limited ได้ลงนาม ในข้อตกลง ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญขององค์กรกับ Department of Antiquities in Archaeological Heritage Management ของประเทศ พันธมิตรนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘Heritage Signs’ และเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันของทั้งคู่ในความพยายามที่จะส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศเล็ก ๆ อย่างยั่งยืน

การปรับปรุงเดิม:

Lawrence Ho Yau Lungประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Melco Resorts and Entertainment Limited บอกกับ Financial Mirror ว่าข้อตกลงนี้คือการเห็นผู้สนับสนุนของบริษัทของเขาปรับปรุงสถานที่มรดกที่สำคัญที่สุดของไซปรัสและให้ข้อมูลแก่แขกที่ต้องการ ไปยังจุดดังกล่าว

มีรายงานว่าโฮบอกกับหนังสือพิมพ์ว่า…

“ฉันมีความสุขมากกับการดำเนินงานปีแรกของเราที่นี่ในไซปรัส การดำเนินธุรกิจที่ดำเนินงานทั่วเอเชียออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างตั้งใจ และรัฐบาลของไซปรัสกำลังกำหนดและรักษามาตรฐานสูงสุดในเรื่องนี้ ซึ่งหมายความว่าไซปรัสจะไม่เพียงแต่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมเท่านั้น แต่สำหรับนักลงทุนต่างชาติด้วย”