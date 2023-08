สมัครแทงบอลออนไลน์ แตะ 96.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567

สมัครแทงบอลออนไลน์ ในสิ่งที่อาจยกนิ้วให้ดังกึกก้องสำหรับอุตสาหกรรมการพนัน การสำรวจครั้งใหม่เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาจเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตามรายงานการวิจัยที่เผยแพร่โดยการวิจัยตลาดเพื่อความโปร่งใส แนวการแข่งขันโดยรวมในตลาดการพนันและการพนันออนไลน์ระดับโลกจะเห็นการเติบโตต่อไปด้วยการควบรวมและซื้อกิจการมากขึ้น

นอกจากนี้ นโยบายและข้อบังคับเกี่ยวกับการพนันและการเดิมพันออนไลน์ยังมีความเข้มงวดสูงในหลายภูมิภาค ทำให้ผู้เข้ามาใหม่มีขอบเขตการเติบโตเพียงเล็กน้อย ตลาดการพนันและการพนันออนไลน์ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 96.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 ตลาดคาดว่าจะขยายตัวที่ CAGR ที่ 10.8 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2567 และคาดว่าจะสูงถึง 42.63 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2559

บริษัทพนันและพนันออนไลน์วางใจในขอบเขตการเติบโตของการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน

มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในแต่ละวันในทุกประเทศและในทุกระดับเศรษฐกิจ จำนวนผู้บริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาและอุปกรณ์ความบันเทิงอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีลำดับความสำคัญสูงสำหรับตลาดการพนันและการพนันออนไลน์ทั่วโลก นักวิเคราะห์ TMR กล่าวว่า “ขอบเขตที่กว้างขวางของการเข้าถึงผู้บริโภคที่ผู้เล่นเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านการใช้แอพสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวนั้นแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับพวกเขาในการพิจารณาสร้างพอร์ทัลการพนันและการเดิมพันแบบสแตนด์อโลนสำหรับผู้ใช้มือถือ สิ่งนี้ช่วยให้การพนันออนไลน์และตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลกสร้างรายได้จำนวนมหาศาลจากผู้ใช้ที่ชอบเล่นหรือเดิมพันโดยใช้สมาร์ทโฟนในระหว่างการเดินทาง แทนที่จะต้องเข้าถึงเว็บไซต์บนพีซีหรือซุ้ม”

ปัจจัยอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนตลาดการพนันและการเดิมพันออนไลน์ทั่วโลก ได้แก่ การรวมอุปกรณ์ VR เข้ากับเกมการพนันออนไลน์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้นด้วยรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่สูงขึ้น และความพยายามทางการตลาดที่เพิ่มเข้ามาเพื่อนำนักพนันทั่วไปไปสู่พอร์ทัลออนไลน์

ภูมิภาคหลักหลายแห่งยังคงไม่ละทิ้งความกดดันด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการพนันที่ถูกกฎหมาย

หนึ่งในข้อจำกัดชั้นนำที่ดำเนินการกับตลาดการพนันและการเดิมพันออนไลน์ระดับโลกในปัจจุบันคือแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่หนักหน่วงที่กระทำต่อผู้เล่นที่อยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสำหรับการพนันออนไลน์และตลาดการเดิมพันออนไลน์ทั่วโลกในแง่ของกลุ่มผู้บริโภค แต่อยู่ภายใต้ข้อห้ามที่เข้มงวดอย่างยิ่งและข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้และการดำเนินการของพอร์ทัลการเดิมพันออนไลน์และการพนัน สำหรับตะวันออกกลางและเอเชีย ประเทศที่มุสลิมครอบงำนั้นขมวดคิ้วอย่างรุนแรงต่อการพนันหรือการพนันทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ความกดดันด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการพนันออนไลน์คาดว่าจะบรรเทาลงในช่วงหลายปีข้างหน้าในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจำนวนและความต้องการของพวกเขาเติบโตขึ้น และนำเสนอตัวเลือกการคืนภาษีที่ดีกว่าให้กับรัฐ

“อนาคตอันใกล้ของตลาดการพนันและการเดิมพันออนไลน์ระดับโลกอยู่ที่การรวมพอร์ทัลการเดิมพันออนไลน์เข้ากับการถ่ายทอดสดกีฬาหรือเกม สิ่งนี้ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้สำหรับการสตรีมกีฬาแบบเรียลไทม์รวมถึงตัวเลือกการเดิมพัน โอกาสที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับตลาดการพนันและการเดิมพันออนไลน์ทั่วโลกอยู่ที่การรวมกลยุทธ์การเล่นเกม” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

ข้อมูลที่นำเสนอในการทบทวนนี้อิงตามรายงานการวิจัยตลาดความโปร่งใสชื่อ “การพนันออนไลน์และตลาดการเดิมพัน – การวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วโลก ขนาด ส่วนแบ่ง การเติบโต แนวโน้ม และการพยากรณ์ปี 2016 – 2024”

แคมเปญ Mega Million ของ NetEnt จะแจกรางวัลเงินสดจำนวนมากมูลค่ามากกว่า 1,000,000 ยูโรในช่วงฟุตบอลโลกช่วงฤดูร้อนนี้ แคมเปญนี้ดำเนินการในเกมแจ็คพอตยอดนิยมของ NetEnt Hall of Gods ™และ Mega Fortune ™และจะมีขึ้นในฤดูร้อนนี้ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคม โดยแจ็คพอตอาจลดลงหลังจากวันนั้น

8 มิถุนายน 2018 – แคมเปญแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รับเงินรางวัล 3,800 ยูโรทุกวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยมีเงินรางวัลรวม 95,000 ยูโร ส่วนที่สองเสนอเงินเพิ่มเติม (350,000 ยูโรสำหรับ Hall of Gods ™และ 650,000 ยูโรสำหรับ Mega Fortune ™) ให้กับผู้ชนะแจ็คพอตขนาดใหญ่

NetEntได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่บางส่วนแล้ว ทั้งสำหรับคาสิโนสดและเกมสล็อต ในช่วงก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก วิดเจ็ตการเดิมพันกีฬารายแรกในอุตสาหกรรมสำหรับคาสิโนสดช่วยให้สามารถเดิมพันกีฬาและการดำเนินการคาสิโนสดได้พร้อมกัน มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าดึงดูดแก่ผู้เล่นอย่างแท้จริง สำหรับ Live Roulette นั้น NetEnt ยังได้เปิดตัว World Cup Live ซึ่งผู้เล่นสามารถติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกในขณะที่เล่นรูเล็ต ฟีเจอร์นี้มีให้บริการทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป และช่วยให้ผู้เล่นติดตามเกมฟุตบอลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เครื่องมือนี้จะมาพร้อมกับแคมเปญแยกต่างหาก: Goal Smash Roulette ของ Live Casino – การแข่งขันที่ประกอบด้วยสองส่วน พร้อมการแจกโบนัสรายวันและการจับรางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 75,000 ยูโร NetEnt ยังได้เปิดตัว Football Free Round Widget ซึ่งเป็นเกมยิงลูกโทษฟุตบอลที่ให้รางวัลแก่ผู้เล่นรอบฟรี อีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจในธีมฟุตบอลสำหรับฤดูร้อน

Henrik Fagerlund ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ NetEnt กล่าวว่า “ แคมเปญอย่าง Mega Million ช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของผู้เล่น กิจกรรมฟุตบอลช่วงฤดูร้อนนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันเกมแจ็กพอตยอดนิยมของเรา และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทุ่มเกมนี้ เช่นเดียวกับผู้เล่นของเรา เรากำลังตั้งตารอฟุตบอลโลกจริงๆ และแทบรอไม่ไหวที่ความตื่นเต้นจะเริ่มต้นขึ้น! ”

NetEnt AB (publ) คือบริษัทความบันเทิงดิจิทัลชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นเกมระดับพรีเมียมแก่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1996 NetEnt เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในการขับเคลื่อนตลาดด้วยเกมที่น่าตื่นเต้นที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย ด้วยนวัตกรรมที่เป็นแกนหลัก NetEnt มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ก้าวนำหน้าคู่แข่ง NetEnt จดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm (NET-B) มีพนักงาน 900 คน และมีสำนักงานในกรุงสตอกโฮล์ม มอลตา เคียฟ โกเธนเบิร์ก นิวเจอร์ซีย์ คราคูฟ และยิบรอลตาร์ www.netent.com

Evolution Gamingผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นคาสิโนสด เปิดตัวโต๊ะรวมรูเล็ต Evolution Dual Play สำหรับคาสิโน Genting – คราวนี้ที่ Genting Casino Manchester

การแนะนำโต๊ะ Dual Play ล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว Dual Play Roulette ที่ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วที่ Genting International Casino, Resorts World Birmingham Genting ยืนยันว่าการเปิดตัว Evolution Dual Play เพิ่มเติมนั้นอยู่ในขั้นตอนของคาสิโนอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน โต๊ะ Manchester Dual Play จะถูกจัดแสดงในแคมเปญการตลาด Genting ที่จัดขึ้นตลอดการแข่งขัน FIFA World Cup 2018

ตารางนี้ประกอบด้วยกล้อง HD ห้าตัวที่ตั้งอยู่ในแท่นขุดเจาะรูปสามเหลี่ยมพร้อมหน้าจอที่หันออกด้านนอกสามจอ ตามที่ James Stern ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการขายทางบกของ Evolution ระบุว่าการติดตั้งตามสั่งล่าสุดสำหรับ Genting นี้ได้รับการออกแบบให้เป็น “สถานที่น่าดึงดูดบนพื้นที่เล่นเกมหลัก” โต๊ะนี้ทำงานเหมือนโต๊ะรูเล็ตทั่วไป ในขณะที่หน้าจอสามจอถ่ายทอดฟีดเกมสดและส่งเสริมคุณประโยชน์หลักของการเล่นแบบดูอัล ซึ่งผู้เล่นระยะไกลสามารถเข้าร่วมผู้เล่นในสถานที่และเล่นที่โต๊ะเดียวกันได้จากแทบทุกที่

“ มันเป็นความสามารถที่จะรวบรวมผู้เล่นทั้งในสถานที่และออนไลน์ได้อย่างน่าเชื่อ — ที่โต๊ะเดียวกันในสภาพแวดล้อมคาสิโนสดจริง — ซึ่งทำให้ Evolution Dual Play ได้รับความนิยมจากลูกค้าของ Genting” สเติร์นให้ความเห็น

“ Evolution Dual Play นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกให้กับลูกค้าทางบกและออนไลน์ของเรา ” Rob Hoddinott ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เกมของ Genting UK กล่าว “ เราได้เห็นแล้วว่าโต๊ะ Evolution Dual Play ของเราที่ Resorts World Birmingham นำเสนอโซลูชั่นแบบบรรจบกันอย่างแท้จริงซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นทั้งในสถานที่และออนไลน์ ผู้เล่นได้คว้าโอกาสในการเล่นออนไลน์ที่โต๊ะและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ Genting Casino เมื่อพวกเขาไม่สามารถไปที่ Resorts World เพื่อเล่นด้วยตนเองได้ ”