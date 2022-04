สมัครแทงบอลสเต็ป สมัครสมาชิก BALLSTEP2 แทงบอลชุดออนไลน์ บอลสเต็ป2 แทงบอลสเต็ป2 เว็บบอลสเต็ป2 เว็บแทงบอลสเต็ป2 สมัครแทงบอลสเต็ป สมัครบอลสเต็ป เว็บบอลสเต็ป แทงบอลสเต็ป BALLSTEP2 เว็บบอล BALLSTEP2 เว็บ BALLSTEP2

ฟิลิปปินส์ยกเลิกแผนห้ามบริษัทเกมออนไลน์ให้เช่า Prime Office Space

โพสต์เมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 03:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 13 มิถุนายน 2017, 03:27น.

Casino.org Staff Writer

เมื่อต้นปีนี้ ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ได้เพิ่มการปราบปรามการพนันออนไลน์โดยการห้ามบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้จากการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ชั้นเยี่ยมในเขตพิเศษที่กำหนดไว้สำหรับมาตรการจูงใจด้านภาษีและความช่วยเหลือทางธุรกิจอื่นๆ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำโดย Charito Plaza ผู้อำนวยการ เขตเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ (PEZA) กำลังทบทวนตำแหน่งนั้น

การพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ Charito Plaza

ชาริโต พลาซ่า กำลังย้อนรอยในตำแหน่งที่จะไม่อนุญาตให้บริษัทการพนันออนไลน์เข้าครอบครองอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ (ภาพ: สำนักงานข้อมูลฟิลิปปินส์)

Plaza กลับตำแหน่งของเธอเพื่อตอบสนองต่อผู้จัดการอาคารที่กล่าวว่าบริษัท iGaming เป็นผู้เช่าที่ดีที่สุดของพวกเขา หัวหน้าของ PEZA ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าบริษัทคาสิโนออนไลน์จะยังคงได้รับการยอมรับในฐานะผู้เช่า ตราบใดที่พวกเขาถือใบอนุญาตประกอบการเล่นเกมนอกชายฝั่งในสถานะที่ดี

PEZA ดูแลเขตเศรษฐกิจการผลิต 73 แห่ง และอุทยานเทคโนโลยีสารสนเทศ 242 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์ พลาซ่ากล่าวว่าเธอได้รับไฟเขียวและพรจาก Duterte สำหรับการเปลี่ยนแปลงแผน

ในเดือนเมษายน ภายใต้คำสั่งของ Duterte PEZA กล่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะบูตบริษัทเกมออนไลน์จากเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ ประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้แสดงจุดยืนที่เข้มงวดเกี่ยวกับการทุจริต ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และแกนกลางของการพนันที่ผิดกฎหมายต่อวาระทางสังคมของฝ่ายบริหารของเขา

คำสั่งดูเตอร์เต

ไม่มีกฎหมายห้ามการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์ แต่ผู้ประกอบการทั้งหมดที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศควรได้รับอนุญาตผ่าน Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)

PEZA และ PAGCOR มีภารกิจร่วมกันในการปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ หน่วยงานทั้งสองสร้างรายได้มหาศาลให้กับรัฐบาลกลางของประเทศ โดยผู้ควบคุมการเล่นเกมเป็นผู้บริจาคเงินภาษีที่ใหญ่ที่สุดเพียงสำนักสรรพากรและสำนักศุลกากรเท่านั้น

“เป็นการประนีประนอมที่ดี” พลาซ่าอธิบาย “เราต้องการสนับสนุนโครงการของประธานาธิบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือกองทุนเพื่อสังคม”

ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดของ PAGCOR ที่ส่งไปยังกองทุนของรัฐบาลกลางนั้นจัดสรรไว้สำหรับโครงการทางสังคมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในพื้นที่และพื้นที่ที่ยากจนและมีปัญหาความขัดแย้งมากที่สุดของฟิลิปปินส์

PEZA ภายใต้ไฟ

PEZA เพิ่งได้รับความร้อนบางส่วนสำหรับบทบาทและควรรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมระดับชาติของประเทศที่คาสิโน Resorts World Manila เมื่อต้นเดือนนี้ หลังจากผู้ติดการพนันด้วยปืนไรเฟิลจู่โจมเข้าไปในคาสิโนและจุดไฟเผาโต๊ะเกม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 37 คนเจ้าหน้าที่ได้พยายามค้นหาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยที่ทำให้การทำลายล้างเป็นไปได้

PAGCOR ได้ระงับใบอนุญาตการเล่นเกมของสถานที่ให้บริการโดยพื้นฐานแล้วการปิดคาสิโนอย่างไม่มีกำหนดหรืออย่างน้อยในขณะที่การสอบสวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยและโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยกำลังดำเนินอยู่

รัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบัน Vitaliano Aguirre II กำลังชี้ไปที่วุฒิสมาชิกคนหนึ่งที่วางความปลอดภัยจากอัคคีภัยของคาสิโนภายใต้การดูแลของ PEZA Aguirre ตำหนิ Sen. Leila De Lima ที่ตัดสินไม่ดีในการอนุญาตให้ Resorts World ดำเนินการโดยไม่มีแผนการอพยพจากอัคคีภัยที่เหมาะสม ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และสำหรับการส่งต่ออำนาจตรวจสอบอัคคีภัยไปยัง PEZA

De Lima เป็นบรรพบุรุษของ Aguirre ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาธิการด้านความยุติธรรมตั้งแต่ปี 2010 ถึงปี 2015 และปัจจุบันถูกจำคุกในข้อหาต่อต้านการใช้กลยุทธ์สงครามยาเสพติดของ Duterte อย่างเปิดเผย

“ข้อความของฉันถึงเลขาอากีร์เรคือ: สมัครแทงบอลสเต็ป ทำหน้าที่ของคุณซะ หยุดโทษฉัน” เดอ ลิมา กล่าวในแถลงการณ์ “ไม่ช้าก็เร็ว ผู้คนจะตระหนักว่าความสำเร็จเพียงอย่างเดียวของคุณกับแผนกของคุณคือการข่มเหงและจับฉันเข้าคุก”

ผู้ร่างกฎหมายอันดับเปิดตัวการสอบสวนจริยธรรมในการริเริ่มคาสิโนเมน

โพสต์เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 08:59น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 08:59น.

Casino.org Staff Writer

ความพยายามที่จะนำคาสิโนแห่งใหม่มาสู่ Maine ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการจริยธรรม เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติที่คอยจับตาดูแหล่งเงินทุนเพื่อหยุดผู้พัฒนาจาก การถูกกล่าวหาว่าเล่น เกมระบบ

Shawn และ Lisa Scott ผู้สนับสนุนคาสิโนที่มีการโต้เถียงใน Maine

คณะกรรมการจริยธรรมของรัฐเมนกำลังตรวจสอบความคิดริเริ่มในการลงคะแนนเสียงสนับสนุน Shawn และ Lisa Scott พี่น้องฝาแฝดที่อาจละเมิดกฎหมายการเงินของแคมเปญในความพยายามที่จะพัฒนาคาสิโนใหม่ (ภาพ: Portland Press Herald)

คณะกรรมการจริยธรรมของรัฐเมนลงมติเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์เพื่อตรวจสอบความคิดริเริ่มการลงคะแนนเสียงมูลค่า 4.3 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคาสิโนในยอร์กเคาน์ตี้

หัวใจสำคัญของการสอบสวนคือองค์กรหาเสียงมูลค่า 4.2 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดย Lisa Scott เรียกว่า “Horseracing Jobs Fairness” ซึ่งรวบรวมลายเซ็นที่จำเป็นเพื่อบังคับให้มีการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการสร้างคาสิโนในภาคใต้ของ Maine

ความเป็นธรรมของงานแข่งม้าอ้างว่าแรงจูงใจในการหาคาสิโนใหม่คือการปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมการแข่งรถเทียม

แต่ฝ่ายนิติบัญญัติและสาธารณชนไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าความจริงเกี่ยวกับการระดมทุนได้เปิดเผยออกมาแล้ว

เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมในเดือนเมษายนเปิดเผยว่าเงินที่จะให้เงินทุนแก่องค์กรนั้นมาจากเว็บของบริษัทต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดก็สืบย้อนไปถึง Shawn น้องชายของสก็อตต์ ด้วยลักษณะที่แท้จริงของความสัมพันธ์ถูกปกปิดจากเจ้าหน้าที่จนกว่าจะมีการลงประชามติ

ทนายความบุกเข้ามาท้าทาย

ทนายความของลิซ่า สก็อตต์ หน้าสาธารณะของงาน Horseracing Jobs Fairness เดินขบวนอย่างขุ่นเคืองจากการไต่สวนในวันศุกร์ โดยปฏิเสธที่จะยอมรับหมายเรียกสำหรับเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพวกเขา

(ศาลและทนายความส่วนใหญ่โต้แย้งว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ “ปฏิเสธ” หมายเรียก และด้วยเหตุนี้ไม่ว่าผู้รับจะตอบกลับอย่างไร พวกเขายังคงได้รับหมายเรียก)

ความคิดริเริ่มในการยื่นคำร้องได้ทำให้ผู้ร่างกฎหมายมียศศักดิ์ซึ่งเชื่อว่ารัฐกำลังถูกหลอกให้ออกมาตรการตามที่เขียนไว้ ซึ่งยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของชอว์นและลิซ่า สก็อตต์เท่านั้น

นักการเมืองกล่าวว่าสกอตต์ นักพัฒนาในไมอามี่ และชอว์น สก็อตต์ น้องชายของเธอจากลาสเวกัสและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเผยการมีส่วนร่วมของชอว์น จนกว่ามาตรการจะได้รับการอนุมัติให้ลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายการเงินหาเสียงของแคมเปญเมน

พลิกบ้านการพนันนี้

Mainers คุ้นเคยกับ Shawn Scott สำหรับการโจมตีคาสิโนครั้งก่อนของเขาในเมือง

ในปี 2545 เขาซื้อ Bangor Raceway ที่ป่วยใน Penobscot County ในราคาเพียง 1 ล้านเหรียญเท่านั้น อีกหนึ่งปีต่อมา ในปี 2546 เขาให้เงินสนับสนุนแคมเปญการลงประชามติที่ประสบความสำเร็จเพื่ออนุญาตสล็อตแมชชีนที่สนามแข่ง ซึ่งทำให้เขาขายได้ไม่นานหลังจากนั้นด้วยเงิน 51 ล้านดอลลาร์ โดยไม่เคยได้รับใบอนุญาต

ในขณะที่การลงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมักจะสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้รับผลประโยชน์บางราย แต่แทบไม่เคยมีการลงประชามติเชิงรุกเท่ากับที่สกอตต์และสก็อตต์กำลังมองหาในมาตรการลงคะแนนเสียงในปี 2560

ในเดือนพฤศจิกายน เมนจะถามว่าผู้ลงคะแนนสนับสนุนคาสิโนในยอร์กเคาน์ตี้ เฉพาะสำหรับ “นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของในปี 2546 อย่างน้อย 51 เปอร์เซ็นต์ของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน Penobscot County ที่ดำเนินการแข่งด้วยการเดิมพันแบบ pari-mutuel บน มากกว่า 25 วัน ในระหว่างปีปฏิทิน 2545”

การกำหนดนี้ใช้ได้กับShawn Scott เท่านั้น

หน่วยงานธุรกิจเครือข่ายของสกอตต์ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติเชื่อว่าช่วยจบคำถามนี้ในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงของเมนถูกปรับ 125,000 ดอลลาร์โดยคณะกรรมการจริยธรรมแห่งแมสซาชูเซตส์เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากพยายามซ่อนการมีส่วนร่วมของ บริษัท ที่เชื่อมโยงกับสกอตต์เมื่อพยายามเอาชนะสิทธิ์ในการสร้างไม่สำเร็จ ร้านสล็อตในแมสซาชูเซตส์

ในขณะเดียวกัน Garrett Mason ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา (อาร์-ลิสบอน) และตัวแทน Louis Luchini (D-Ellsworth) เชื่อว่าผู้สนับสนุนคาสิโนได้จี้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

พวกเขากล่าวว่าพวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของการส่งใบเรียกเก็บเงินเพื่ออนุญาตคาสิโน ก่อนที่จะยกเลิกทันที ดังนั้นจึงเลี่ยงการลงประชามติสาธารณะใดๆUnite Here Local 26 Union บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับคาสิโน Rhode Island

โพสต์เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 02:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 01:53น.

Casino.org Staff Writer

Unite Here ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่มีอำนาจทั่วประเทศซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับคาสิโนทวินริเวอร์ในโรดไอแลนด์ผ่านแผนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลรูป แบบ ใหม่

Unite Here Local 26 แม่น้ำสองสาย

ไม่นานหลังจากสมาชิกของสหภาพ Unite Here Local 26 เริ่มการประท้วง คาสิโนทวินริเวอร์ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มคนงานโรดไอแลนด์ (ภาพ: Unite Here Local 26)

บทที่ 26 ของ Unite Here Local ในโรดไอแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสหภาพที่ทำงานในโรงแรม บริการอาหาร ซักรีด และอุตสาหกรรมเกมคาสิโน กำลังขู่ว่าจะโจมตีที่ Twin River หลังจากที่บริษัทแม่ของคาสิโนลดสวัสดิการสำหรับพนักงานบริการ

สหภาพแรงงานให้เวลาคาสิโนในเช้าวันศุกร์เวลา 4.00 น. เพื่อบรรลุสัญญาใหม่ มิฉะนั้น สมาชิกจะออกจากงาน

เพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่คนงานเริ่มเดินสวนสนามนอกลินคอล์น, โรดไอแลนด์, คาสิโน, ผู้เจรจาจากทั้งสองฝ่ายได้ประกาศข้อตกลงเบื้องต้น

“Twin River Management Group และ Unite Here Local 26 ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ Twin River Casino ยินดีที่จะประกาศข้อตกลงยุติคดี” สหภาพและคาสิโนกล่าวในการแถลงข่าวร่วมกันที่โพสต์ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดีย “พนักงานทุกคนจะกลับมาทำงานและให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ความบันเทิงและการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมให้กับแขกของเรา”

พลิกวิกฤต

รายละเอียดของข้อตกลงใหม่ไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ผู้นำ Local 26 กล่าวว่าการลดการรักษาพยาบาลของสมาชิกเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้พวกเขาเสียค่าใช้จ่ายหลายร้อยเหรียญต่อระยะเวลาการจ่ายเงิน รายงานก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่า Twin River Management ลดความคุ้มครองทางการแพทย์ลง 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันทุกคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเก็งกำไรเกี่ยวกับชะตากรรมของพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพงหรือที่รู้จักในชื่อ Obamacare ส่งผลให้ต้นทุนผันผวนอย่างมาก และนายจ้างมักจะพยายามส่งต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นให้กับคนงานในความพยายามที่จะรักษาผลกำไร

อย่างไรก็ตาม Twin River นั้นไม่มีปัญหาในการเพิ่มรายได้

“Twin River ได้เห็นส่วนแบ่งของรายได้จากการเล่นเกมมากกว่าสองเท่าในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา” Unite Here Local 26 VP Jenna Karlin กล่าวเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม “ในขณะเดียวกัน Twin River Casino ตัดความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของพนักงาน”

ไม่ชัดเจนว่ากลุ่มผู้บริหารตกลงที่จะคืนผลประโยชน์ให้กับระดับก่อนหน้าหรือหากทั้งสองฝ่ายพบกันตรงกลาง

Casino & Union Remain United

เมื่อสมาชิกของ Unite Here Local 26 โหวตอย่างท่วมท้นเพื่อสนับสนุนการโจมตีสองวัน ปฏิกิริยาแรกของ Twin River ดูเหมือนจะบอกเป็นนัยว่าไม่เต็มใจที่จะประนีประนอม โฆษกของบริษัทกล่าวว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปตามปกติและแม้กระทั่งโฆษณาผ่านสื่อว่าสถานที่เล่นการพนันมีการเปิดทันทีที่มี “ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่แข่งขันได้”

แต่เมื่อกำหนดเส้นตายของสหภาพแรงงานใกล้เข้ามาแล้ว และพนักงานก็เริ่มออกจากงาน คาสิโนก็พร้อมที่จะพูดคุยกันมากขึ้น แรงจูงใจที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือโครงการโรงแรม 135 ห้องของทวิน ริเวอร์ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

Teamsters Local 251 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอาคารมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำลังขู่ว่าจะเข้าร่วม Unite Here หากคาสิโนปฏิเสธที่จะจัดกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกัน

Twin River กำลัง สร้างคาสิ โนใน Tiverton ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโรดไอแลนด์อนุมัติการลงประชามติบัตรลงคะแนนเพื่อขยายการพนันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในความพยายามที่จะเก็บดอลลาร์ภาษีการเล่นเกมไว้ในสถานะแทนที่Golden Entertainment ซื้อคาสิโนและความบันเทิงของอเมริกา เพิ่มสตราโตสเฟียร์ในลาสเวกัสให้กับพอร์ตเกม

โพสต์เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 12:54น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 01:00น.

Casino.org Staff Writer

ผู้จัดจำหน่ายเกมในลาสเวกัสและกลุ่มบริษัทคาสิโน Golden Entertainment กำลังเพิ่มการถือครอง บริษัท ประกาศเมื่อวันจันทร์ คาสิโนและความบันเทิงอเมริกันเจ้าของสตราโตสเฟียร์ถูกโกลเด้นฉ้อฉลในราคา 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสด 781 ล้านดอลลาร์บนโต๊ะด้วยเงินสด บวกกับหุ้นของเจ้าของใหม่สี่ล้านหุ้นคืนให้กับผู้ขาย

Stratosphere Las Vegas Golden Entertainment

Stratosphere มีเจ้าของคนใหม่แล้ว หลังจากที่ Golden Entertainment ซื้ออสังหาริมทรัพย์พร้อมกับรีสอร์ทอื่นอีกสามแห่งด้วยเงินสดและหุ้นมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ (ภาพ: Stratosphere/Facebook)

เมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้น Golden Entertainment จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทคาสิโนทั้งหมด 8 แห่ง โดยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการขายจาก Stratosphere ซึ่งสูง 1,149 ฟุตทางตอนเหนือสุดของ Las Vegas Strip

ก่อตั้งในโรงเตี๊ยมและซูเปอร์มาร์เก็ต

คุณสมบัติการเล่นเกมอื่นๆ ของบริษัทอยู่ใน Pahrump, Nevada และ Flintstone, Maryland นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วของ Golden คือ PT’s Entertainment Group และร้านเหล้าที่มีเกมมากกว่า 50 แห่งในเนวาดา รวมถึงการล็อคที่ร่ำรวยจากหนึ่งในบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนำเครื่องสล็อตมาสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบ 1,000 แห่ง ในเนวาดาและมอนทานา

เมื่อการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น Golden Entertainment จะดำเนินการเครื่องสล็อต 15,800 เครื่อง 114 เกมบนโต๊ะ และห้องพักในโรงแรมกว่า 5,100 ห้องในเนวาดา เมื่อซื้อขายใน NASDAQ หุ้นของ Golden Entertainment พุ่งขึ้นราว 12% ในการซื้อขายช่วงต้นของวันจันทร์หลังข่าวการเข้าซื้อกิจการ

คุณสามารถไปได้เสมอ: ตัวเมือง

การรวม Stratosphere ในการซื้อกิจการของ Golden Entertainment ได้เปลี่ยนบริษัทจากเอนทิตีเกมนอกสตริปที่ทรงพลังไปเป็นหนึ่งเดียวกับการปรากฏตัวที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเมืองการพนันที่มีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกา

สตราโตสเฟียร์ตั้งอยู่อย่างเป็นทางการภายในเขตชายแดนของเมืองลาสเวกัส หรือสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เรียกว่า “ดาวน์ทาวน์” พื้นที่นั้นกำลังประสบกับการเติบโตของรายได้ โดยรายได้จากการเล่นเกมเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่แซงหน้า Strip อย่างง่ายดายซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงสองเปอร์เซ็นต์

Golden Entertainment กล่าวว่ากำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของ Stratosphere ระหว่างการลากหลักของ Strip กับย่านใจกลางเมืองที่จอแจและ Fremont Street นอกจากพื้นที่เล่นเกม 80,000 ตารางฟุตของรีสอร์ทและห้องพักในโรงแรม 2,400 ห้องแล้ว ที่พักยังมาพร้อมกับพื้นที่ 15 เอเคอร์ของที่ดินส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้พัฒนา

“จากกิจกรรมการลงทุนล่าสุดที่มุ่งเน้นไปที่ตอนเหนือสุดของ Las Vegas Strip เรามองเห็นศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต” Blake Sartini ประธาน Golden Entertainment กล่าวในการแถลงข่าว

บริษัทเห็นชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่ทำกำไรได้ และเห็นได้ชัดว่าทำอย่างอื่นด้วย Golden Entertainment ได้จัดเตรียมภาระผูกพันมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในการจัดหาเงินทุนเพื่อเติมเต็มกองทุนตามข้อตกลง โดย 100 ล้านดอลลาร์จะอยู่ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับการเติบโตในอนาคต ตามรายงานของ Reutersคาสิโนในเปอร์โตริโกสามารถให้ประโยชน์ได้หากรัฐของอเมริกาเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังเป็นโอกาสอันยาวนาน

โพสต์เมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 09:36น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 12 มิถุนายน 2017, 10:31น.

Casino.org Staff Writer

เปอร์โตริโก เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีอุณหภูมิอบอุ่น ได้เสนอคาสิโนเพื่อล่อใจผู้มาเยือนมาช้านาน แต่เศรษฐกิจที่ขณะนี้อยู่ในความโกลาหลได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเล่นเกมของประเทศเกาะ และในวันอาทิตย์ที่ Puerto Ricans โหวตอย่างเด่นชัดสำหรับ statehoodแม้ว่าจะมีตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอยู่ที่บ้าน

เปอร์โตริโก การลงประชามติมลรัฐของสหรัฐอเมริกา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเปอร์โตริโก (อย่างน้อยก็ผู้ที่ปรากฎตัว) พูดอย่างชัดเจนว่า “ใช่” ผ่านการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อให้กลายเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมคาสิโนของเกาะหวังว่าการย้ายอาจเป็นหม้อทองคำที่หายไป แต่ยังมีอุปสรรคมากมาย (ภาพ: trip advisor.com)

ร้อยละเก้าสิบเจ็ดของผู้ที่เลือกลงคะแนนเห็นชอบกับแนวคิดที่ว่าดินแดนที่ไม่มีหน่วยงานของสหรัฐฯ กลายเป็นสมาชิกที่เต็มเปี่ยมของสหภาพในฐานะรัฐที่ 51 แต่ประชากรร้อยละ 77 เลือกที่จะเพิกเฉยต่อการทำประชามติทั้งหมด

ฝ่ายค้านต่อต้านรัฐได้คว่ำบาตรการลงประชามติอย่างเป็นทางการโดยอ้างว่า “หัวเรือใหญ่” เพื่อสนับสนุนความเป็นมลรัฐหรือดังนั้นพวกเขาจึงอ้างว่า อย่างไรก็ตาม ตามพรรครัฐบาล Partido Nuevo Progresista (PNP) ประชาชนได้พูดขึ้น

Luis Rivera Marín เลขาธิการแห่งรัฐ PNP บอกกับGuardian ของสหราชอาณาจักรว่า “ผลลัพธ์นี้มากเกินพอที่จะนำไปที่วอชิงตันและกระตุ้นให้รัฐสภาทำสิ่งที่ถูกต้อง” โดยประณามการคว่ำบาตรการลงประชามติว่าเป็น “เรื่องหลอกลวง”

“ในกระบวนการประชาธิปไตย ไม่มีการคว่ำบาตร” เขากล่าว “ในระบบนี้ ถ้าไม่โหวตก็ไม่นับ”

อุตสาหกรรมคาสิโนตียาก

เปอร์โตริโกได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและคาสิโนครั้งหนึ่งที่เจริญรุ่งเรือง เกาะนี้มีคาสิโนหลัก 12 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในโรงแรม แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่ปิดตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ล่าสุด El San Juan Hotel ประกาศว่าจะไม่เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนอีกครั้งหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจาก “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ท้าทาย” แม้ว่าอาจเลือกที่จะเปิดอีกครั้งในอนาคต ผู้บริหารโรงแรมกล่าว

มันไม่ได้เป็นเพียงภาวะถดถอยที่นำเสนอความท้าทายต่อภาคการเล่นเกมของเกาะ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากตลาดคาสิโนในภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วสหรัฐอเมริกาได้ลดความสำคัญของเปอร์โตริโกในฐานะจุดหมายปลายทางการพนันสำหรับชาวอเมริกัน มีการแข่งขันกันมากขึ้นจากภายในเช่นกัน ด้วยธุรกิจลับที่จัดหาเครื่องสล็อตที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่ต้องเสียภาษีซึ่งผุดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วทั้งเกาะ

ในขณะเดียวกัน ระบบการออกใบอนุญาตของเปอร์โตริโกจำเป็นต้องปฏิรูปอย่างมาก ภาษีตามรายได้ที่หนักหน่วงสำหรับสล็อตได้เพิ่มการลงโทษมากขึ้นเมื่อปริมาณอุตสาหกรรมลดลง มีการเสนอการปฏิรูปการพนัน แต่ได้หยุดชะงักในสภานิติบัญญัติ

PNP เชื่อว่าการเข้าร่วมสหรัฐอเมริกาอย่างเท่าเทียมกันจะนำมาซึ่งเงินทุนเพิ่มเติมที่จะช่วยลากเกาะออกจากภาวะถดถอย แต่สำหรับชาวเปอร์โตริกันหลายคน มลรัฐมีข้อเสียอยู่

ต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ภาษีที่ต่ำกว่า

ปัจจุบัน ผู้อยู่อาศัยบนเกาะจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสำหรับเงินที่ได้รับจากแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เนื่องจากอาหารมีราคาแพงกว่าในทวีปอเมริกาถึง 22 เปอร์เซ็นต์ และบริการสาธารณะสูงขึ้น 64 เปอร์เซ็นต์ ภาษีเพิ่มเติมจะเป็นภาระของประชาชนที่กำลังดิ้นรน

ในขณะเดียวกัน บรรษัทต่างชาติจำนวนมากที่ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งจ่ายภาษีที่สูงขึ้นในขณะนี้ มีแนวโน้มที่จะย้ายที่อยู่

ชาวเปอร์โตริกันหลายคนคัดค้านการลงประชามติในวันอาทิตย์โดยอ้างว่าต้องใช้เงินหลายล้านและน่าจะบรรลุผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย

ในการลงประชามติที่คล้ายคลึงกันในปี 2555 ร้อยละ 61 ของผู้ลงคะแนนเห็นชอบในการเป็นมลรัฐ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงกว่ามาก แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ในสภาคองเกรสเพื่อส่งต่อมาตรการที่ซับซ้อนUniversal Entertainment ผู้ผลิตสล็อตและปาจิงโกะในโตเกียวเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข้อความจากประธานที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทว่า Universal ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนพิเศษที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอก” เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่า 17.3 ล้านดอลลาร์ Okada ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทไม่สามารถอธิบายได้

หุ้นของ Universal ร่วงลงมากกว่า 6% ในตลาดหุ้นโตเกียวเมื่อเช้าวันศุกร์จากข่าวการสอบสวนภายใน

การฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้ทำให้เกิดกลุ่มเมฆแห่งความไม่เหมาะสมที่อยู่เหนือ Okada ซึ่งเพิ่งเปิดรีสอร์ทคาสิโน Okada Manila มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ในฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ เขายังมีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องในลาสเวกัสกับเพื่อนมหาเศรษฐีสตีฟ วินน์ อดีตเพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา และมีรายงานว่าเอฟบีไอกำลังดำเนินการสอบสวนภายนอก

การโอนเงินที่น่าสงสัย

ในรายงานของ JASDAQ Securities Exchange Universal ยอมรับว่าได้เปิดเผย “การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง” ที่เป็นไปได้ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกรรมมูลค่า 17.3 ล้านดอลลาร์

“มีข้อสงสัยว่ากรรมการบางคนทำเงินไหลออกอย่างผิดกฎหมายประมาณ 2 พันล้านเยนโดยไม่ผ่านกระบวนการตัดสินใจภายในที่เหมาะสม [sic]” อ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับรายงาน

ตามคำแถลง เงินส่วนใหญ่เหล่านี้ถูกโอนไปยัง Okada Holdings Limited ในเวลาต่อมา “เพื่อบรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวสำหรับประธาน Okada”

การทำธุรกรรมที่เป็นปัญหาดำเนินการโดย Okada และผู้อำนวยการอีกคนหนึ่ง Yoshinao Negishi ซึ่งทั้งคู่ถูกบู๊ตจากคณะกรรมการของ Universal ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทเมื่อต้นเดือนมิถุนายน

มหาเศรษฐี Brouhaha

Okada อายุ 73 ปีเป็นหนึ่งในชายที่ร่ำรวยที่สุดในญี่ปุ่นและเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน Wynn Resorts ความผูกพันธ์ของเขากับสตีฟ วินน์กลับไปสู่การลงทุนเริ่มต้น 455 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ Wynn Las Vegas และ Wynn Macau ซึ่งเขาได้รับหุ้น 20% ใน Wynn Resorts

แต่ Okada จะถูกขับออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ Wynn Resorts ในปี 2555 เนื่องจากเชื่อว่าเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่การเล่นเกมของฟิลิปปินส์เพื่อขอใบอนุญาตสำหรับทรัพย์สินที่ในที่สุดก็กลายเป็น Okada Manila

Wynn ฟ้อง Okada โดยกล่าวหาว่าอดีตเพื่อนของเขาทำอันตรายต่อใบอนุญาตของ Wynn Resorts ทั่วโลก Okada ฟ้องกลับทันทีในข้อหาหมิ่นประมาท การดำเนินคดีกำลังดำเนินอยู่ในศาลลาสเวกัส

นอกเหนือจากคดีแพ่งและการตรวจสอบของ Universal แล้ว Okada ยังคงถูกสอบสวนโดย FBI เกี่ยวกับเงิน 40 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาในกรุงมะนิลาในปี 2010 ซึ่งอาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหรัฐฯNITE HERE Local 26 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในบอสตันของสหภาพแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานในอุตสาหกรรมการบริการ กล่าวว่า Twin River Management ได้ลดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกโดยไม่มีกระบวนการต่อรองร่วมกัน

ผลที่ตามมาคือ พันธมิตรเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายพนักงานหลายร้อยดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครอบคลุม

หลังจากขู่ว่าจะนัดหยุดงานเมื่อเดือนที่แล้ว และการประท้วงในที่สาธารณะที่จัดขึ้นบนขั้นบันไดของทำเนียบรัฐบาลโรดไอส์แลนด์ ท้องถิ่น 26 โหวตอย่างท่วมท้นในการหยุดงานประท้วงในสัปดาห์นี้ นับเป็น 327-5 Julie Procaccini ตัวแทนสหภาพแรงงานกล่าว ว่า“Twin River ได้สร้างวิกฤตให้ครอบครัวของเรา และหากพวกเขาจริงจังในการแก้ไขปัญหา เราจะพบกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อแก้ไขปัญหานี้” Julie Procaccini ตัวแทนสหภาพแรงงานกล่าวกับThe Providence Journal

คนงานสหภาพแรงงานอยู่ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกการบริการ และไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายคาสิโน

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Twin River Management ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนแห่งอื่นของ Rhode Island, Newport Grand รวมทั้ง Hard Rock Hotel and Casino ใน Biloxi, Mississippi ดูเหมือนจะไม่กังวลมากเกินไปกับภัยคุกคามจาก UNITE HERE

Local 26 ได้กำหนดเส้นตายให้กับบริษัทในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 04.00 น. เพื่อบรรลุข้อตกลงสวัสดิการใหม่ มิฉะนั้น พนักงานจะออกจากตำแหน่ง

Patti Doyle โฆษกหญิงของ Twin River กล่าวว่าเธอไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการนัดหยุดงาน แต่กล่าวเสริมว่า “เรามีการเปิดดำเนินการทันที และเสนอค่าจ้างและผลประโยชน์ที่แข่งขันได้สูง”

คาสิโนยังเสริมด้วยว่าหากมีการประท้วงเกิดขึ้น Twin River จะยังคงเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ และบริการอาหารและเครื่องดื่มจะไม่หยุดชะงัก

โพสต์บน Facebook โดย Twin River เชื่อมโยงกับกระดานงาน รายชื่อส่วนใหญ่เป็นบทบาทที่จะอยู่ภายใต้สหภาพ Local 26 รวมถึงบาร์เทนเดอร์และเซิร์ฟเวอร์ค็อกเทล พนักงานเสิร์ฟ เครื่องล้างจาน เจ้าของที่พัก พ่อครัว และตำแหน่งจัดเลี้ยง

คาสิโนสไตรค์ยูเนี่ยน?

ความสนุกสนานในการจ้างงานของ Twin River อาจแนะนำว่าคาสิโนกำลังมองหาที่จะกำจัดความเกี่ยวข้องของ Local 26 และกลายเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่สหภาพ

แม้ว่ากลุ่มแรงงานจะถูกตำหนิว่าขัดขวางการทำกำไรในแอตแลนติกซิตี แต่ความบาดหมางในที่สาธารณะของมหาเศรษฐี Carl Icahn กับ UNITE HERE เป็นตัวอย่างล่าสุด ซึ่งไม่ใช่กรณีที่คาสิโนโรดไอส์แลนด์ ที่จริงแล้วทวินริเวอร์สร้างผลกำไรเป็นประวัติการณ์ และซื้อคืนหุ้นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ซึ่งสร้างความพอใจให้กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก

แต่การแข่งขันกำลังใกล้เข้ามาในรัฐที่เล็กที่สุดของอเมริกา เนื่องจากรีสอร์ทคาสิโนของแมสซาชูเซตส์ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์

ห้องนั่งเล่นสล็อตเพลนริดจ์พาร์คอยู่ห่างจากชายแดนโรดไอแลนด์-แมสซาชูเซตส์ไปทางเหนือเพียงไม่กี่ไมล์ และท่าเรือ Wynn Boston Harbor มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 50 ไมล์ มีกำหนดจะเปิดในปี 2019

ทวินริเวอร์โน้มน้าวให้โรดไอแลนด์อนุญาตให้สร้างคาสิโนแห่งที่สามในทิเวอร์ตันเพื่อเก็บเงินไว้เล่นเกมในรัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่พักมีกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2018

แม้ว่าเวลาจะแข็งแกร่งสำหรับ Twin River ในขณะนี้ แต่อาจต้องการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตำแหน่งของบริษัทดีขึ้นในปีต่อๆ ไป น่าเสียดายสำหรับสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายPassage of Nevada Energy Bill เปิดเผยข้อ จำกัด ของอิทธิพลทางการเมืองของ Adelson

โพสต์เมื่อ: 6 มิถุนายน 2017, 02:51น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 6 มิถุนายน 2017, 02:57น.

Casino.org Staff Writer

เศรษฐีคาสิโน Sheldon Adelson เป็นคนที่มีอำนาจ เขาไม่เพียงแต่สามารถบดขยี้กฎหมายการพนันออนไลน์แทบทั้งหมดให้หยุดชะงักเมื่อใดก็ตามที่บางสิ่งเริ่มก้าวไปข้างหน้า แต่เขายังสามารถใช้เงินและอิทธิพลของเขาเพื่อกำหนดรูปแบบการสนทนาในประเด็นทางการเมืองจำนวนหนึ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษ .

Sheldon Adelson AB 206

เชลดอน อเดลสันได้ให้ความสนใจน้อยลงกับการพนันออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่ลมการเมืองที่หมุนวนไปรอบๆ ตำแหน่งของเขาในความต้องการพลังงานหมุนเวียนของเนวาดาสำหรับคาสิโน (ภาพ: Politico.com)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเนวาดาซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของเขา เขาพยายามที่จะหยุดพลังงานหมุนเวียน ตำแหน่งที่เขาและผู้สนับสนุนของเขากำหนดกรอบความคิดริเริ่มด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชั่วร้ายพอๆ กับอินเทอร์เน็ตโปกเกอร์

เมื่อเซสชั่นกฎหมายล้มลุกของเนวาดาใกล้จะถึงช่วงสุดสัปดาห์ รายงานโดย Adelson watchdog Truth-Out.org ที่มีแนวคิดเสรีนิยม ได้ลงมือความพยายามของเจ้าสัวคาสิโนขี้โมโหที่จะปิดกั้น AB 206 ซึ่งจะทำให้เนวาดาได้รับพลังงาน 50 เปอร์เซ็นต์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2030

Flip-Flop พลังงานของ Adelson

เมื่อ AB 206 ดำเนินการก่อนการประชุมในเดือนพฤษภาคม ผ่านด้วยคะแนน 30 ถึง 12 ที่ดี จากนั้นจึงผ่านวุฒิสภาที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตในการลงคะแนนเสียงของพรรคการเมือง 12-9 เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ตอนนี้ตกเป็นของพรรครีพับลิกันผู้ว่าการ Brian Sandoval ซึ่งคาดว่าจะลงนามในมาตรการนี้ แม้จะคัดค้านจากพรรคของเขาเองและ Adelson

ย้อนกลับไปในปี 2016 Adelson เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นที่สุดของ “Nevadans for Affordable, Clean Energy Choices” แนวคิดเบื้องหลังการลงคะแนนเสียงนี้คือการทำให้ลูกค้าไฟฟ้าสามารถเลือกไม่ซื้อไฟฟ้าจาก NV Energy ซึ่งผูกขาดทั่วทั้งรัฐเป็นสาธารณูปโภค

Las Vegas Sands ของ Adelson สนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการเงิน พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดสำหรับ Nevadans สำหรับตัวเลือกพลังงานสะอาดที่ราคาไม่แพงและพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับความปรารถนาของคาสิโนในการใช้พลังงานที่สะอาดที่สุดที่มีอยู่ในตลาดเปิด

แต่อย่างที่ Truth-Out.org ได้แนะนำ ความตั้งใจของ Adelson อาจไม่ “เป็นสีเขียว” มากนัก

การเล่นอำนาจทางการเมือง

ในปลายเดือนเมษายน หลังจากการล็อบบี้อย่างดุเดือดสำหรับความสามารถของคาสิโนในการแยกกับ NV Energy และจัดหาพลังของพวกเขาเอง Adelson และ Sands เปลี่ยนทีม โดยเข้าร่วมNV Energyเพื่อล็อบบี้กับ AB 206

Adelson และ NV Energy จะเข้าร่วมโดย Wynn Resorts ในภายหลังและจะได้รับการสนับสนุนจาก Nevada Resorts Association (NRA อื่น ๆ ) ซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของคาสิโนรีสอร์ทในเนวาดา แต่กลุ่มพันธมิตรนั้นไม่ได้รับคาสิโนขนาดใหญ่ทั้งหมดในการต่อสู้กับบิลพลังงานหมุนเวียน

ในขณะที่ Caesars Entertainment ไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ แต่MGM Resorts ก็ออกมาสนับสนุน AB 206 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจช่วยให้ได้คะแนนเสียงที่จำเป็นในการเอาชนะ Adelson หรืออย่างน้อยก็ให้ Sandoval มีพื้นที่ที่จำเป็นในการพิจารณาลงนามในใบเรียกเก็บเงินนั้น ผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมคัดค้าน

ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าผู้บริจาคทางการเมืองรายใหญ่ของพรรครีพับลิกันมีอิทธิพลต่อ Sandoval หรือไม่ซึ่งอยู่เกินครึ่งทางของตำแหน่งผู้ว่าการสี่ปีสุดท้ายที่มีระยะเวลาจำกัดของเขา

Adelson มอบเงินสนับสนุนให้กับ Donald Trump super PAC มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ระหว่างการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2559 และอีก 5 ล้านดอลลาร์สำหรับพิธีเปิดงานเปิดตัวของทรัมป์ เขาให้เงิน 300,000 ดอลลาร์แก่คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองของ Sandoval ในปี 2014

Sandoval ยังคงมีอำนาจในการยับยั้งการเรียกเก็บเงินค่าพลังงานหมุนเวียนของรัฐ แต่มีแนวโน้มมากกว่าที่เขาจะเซ็นมัน ซึ่งเผยให้เห็นขอบเขตอำนาจของ Adelson อย่างน้อยที่สุด