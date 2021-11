สมัครแทงคาสิโน แทงฟุตบอลออนไลน์ อเมริกาที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน

สมัครแทงคาสิโน “The Original Sin: The Life of Anthony Quinn” ของ Dimitri C. Michalakis เปิดให้อ่านครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 ที่ Silver Center ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ซึ่งตั้งอยู่ที่ Washington Square ในใจกลาง Greenwich Village ของแมนฮัตตัน ควินน์ผู้มีบทบาทสำคัญใน “The Guns of Navarone” และบทบาทนำใน “Zorba the Greek” สมัครแทงคาสิโน เป็นที่รักของชุมชนชาวกรีกในการแสดงภาพชายชาวกรีกที่ให้ความรู้สึกถึงหัวใจ ซึ่งความหลงใหลนั้นเย็นลงอย่างรวดเร็ว มันเดือด ตามบทสรุปของการแสดงละครชีวิตของเขาในใบปลิว “นักแสดงถูกไล่ตามโดยเด็กชายที่เขาเคยเป็นในขณะที่เขายอมรับกับการเกิดของเขาในเม็กซิโกและชีวิตที่ยากลำบากในสหรัฐอเมริกาและโดยมหากาพย์ ชีวิตและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เขาทั้งความสุขและความเจ็บปวด”

Peter Mele เล่นบทของ Anthony Quinn ได้อย่างยอดเยี่ยม เช่นเดียวกับ “Six Women of the Theatre Society” ซึ่งเล่นบทของแม่ พี่สาว ยาย แม่เวสต์ แคทเธอรีน เดอ มิลล์ และเจเน็ต คำว่า “การแสดงละคร” อาจอธิบายได้ดีกว่า “เล่น” การแสดงนี้เพราะโดยพื้นฐานแล้วมาจากการอ่านบทของนักแสดงจากบทของมิชาลากิส

แม้จะลำบากในการแสดงบทบาทโดยไม่มีอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกายของมืออาชีพ แต่การแสดงละครของพวกเขาต้องได้รับการพิจารณาว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของเสียงปรบมือดังและต่อเนื่องที่เปล่งออกมาใน Silver Center ที่อัดแน่นในตอนท้ายของการผลิต บ่ายวันนั้นทุกคนในหอประชุมต้องโห่ร้องเพื่อดูผลงานอันยอดเยี่ยมของมิชาลากิอย่างเต็มรูปแบบ ในที่สุดบรอดเวย์ก็ต้องตื่นขึ้นและให้ความสนใจกับ Dimitri Michalakis นักเขียนบทและนักเขียนบทละครผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผู้ชนะที่แท้จริงที่นี่ ไม่ว่าจะผลิตบรอดเวย์ “ในหรือนอก” ชาวกรีกทุกคนควรทำธุรกิจของตนเพื่อดู! (ที่มา: แลมบรอส โฮเมอร์ เอเธนส์)

Dimitri C. Michalakis เป็นหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสาร Neo และ Odyssey ยอดนิยม “บาปดั้งเดิม: ชีวิตของแอนโธนี่ ควินน์” จะแสดงในละครเมื่อมีเงินทุนที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ: d.michalakis@neomagazine.com หวังว่ามิชาลากิสจะได้รับการสนับสนุนตามที่สมควรจะได้เล่น

Iconographer Elena Antonova จะจัดเวิร์กช็อปที่ Lesvos

Iconographer Elena Antonova จะจัดเวิร์กช็อปที่ Lesvos

Vatoussa หมู่บ้านบนภูเขาบนเกาะ Lesvos จะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเวิร์กช็อป Greek Icon กับนักวาดภาพไอคอน Elena Antonova Elena เป็นครูชั้นนำของ Moscow Prosopon School of Iconology และงานของเธอสามารถพบได้ในโบสถ์ทั่วรัสเซียและใน Mount Athos เวิร์กชอปจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน และเลสบอสซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่แสวงบุญทางศาสนาที่มีศาลเจ้าที่ Agios Raphael และไอคอนสีดำอันโด่งดังของ St Michael ที่ Mandamanos จะต้อนรับผู้เข้าร่วมจากอังกฤษ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ และสวีเดน ที่จะกล่าวถึงบางส่วน นักเรียนของ Elena จะเริ่มทำงานกับไอคอนของ St Gabriel หรือ St Michael ที่สตูดิโอของนักวาดภาพสัญลักษณ์และศิลปิน Ann Welch โดยใช้วิธีการลอยแบบรัสเซียซึ่งมีชื่อเสียงโดย Prosopon School of Iconology ของ Vladislav Andreyev เม็ดสีหายาก เช่น ลาพิส ลาซูลี Cinnabar และ Malachite จะใช้เพื่อสร้างไอคอนที่สวยงามและให้รูปลักษณ์ที่เหมือนอัญมณีที่น่าทึ่ง เลสวอสเป็นสถานที่โปรดของโฟติส คอนโทกลู นักวาดภาพสัญลักษณ์และนักเขียน และสำหรับเอเลน่าที่กลับมาที่หมู่บ้านวาตูซาเป็นครั้งที่สอง ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับงานและคำสอนของเธอ เกี่ยวกับทฤษฎีของไอคอน Elena กล่าวว่า “มันน่าสนใจอย่างแน่นอน ฉันสามารถช่วยให้นักเรียนค้นพบสิ่งใหม่ๆ มากมายในการทำความเข้าใจไอคอน” ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปซึ่งจะทำงานตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 14:30 น. ยังสามารถตั้งตารอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ไบแซนไทน์ในมิทิลีน และเพลิดเพลินกับที่พักท่ามกลางสวนมะกอกและภูเขาอันงดงาม วันที่ 15 มิ.ย. สุดท้ายของหลักสูตร จะมีการจัดแสดงผลงานเล็กๆ น้อยๆ ที่นักเรียนและนักประติมากรคนอื่นๆ ได้ทำเสร็จแล้ว ซึ่งวาดขึ้นในหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญของ Elena สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมของการจัดแสดงคือการบรรยายเพลงกรีกโดย Ioanna Sfeka Karvela ผู้กำกับ Opera Lesvos

การประมูลสำรวจน้ำมันจะเริ่มในปี 2555

การประมูลสำรวจน้ำมันจะเริ่มในปี 2555

รัฐบาลกรีกจะเปิดตัวขั้นตอนการประกวดราคาสำหรับสัญญาสำรวจน้ำมันในทะเลไอโอเนียนและทางตอนใต้ของเกาะครีตในปี 2555 หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยคลื่นไหวสะเทือนในภูมิภาคเหล่านี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Yiannis Maniatis กล่าวในการประชุมเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรื่อง วันจันทร์.

รัฐมนตรีกรีกยังเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างท่อส่งก๊าซธรรมชาติของตุรกี- กรีซ – อิตาลี และ TAP (ตุรกี- กรีซ- แอลเบเนีย-อิตาลี) ในขณะที่เขากล่าวถึงบทบาทของรัสเซียในการประกันอุปทานพลังงานสำหรับยุโรปใน ผลพวงของวิกฤตในประเทศแอฟริกาเหนือ

Maniatis กล่าวว่าขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานสาธารณะซึ่งจะเข้าควบคุมการจัดการสิทธิของรัฐในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ในขณะที่เขาตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกำลังปรับปรุงกรอบสถาบันของประเทศในด้านการสำรวจ ในกรอบของนอร์เวย์

ผลการศึกษาเผย 9 ใน 10 ผู้ปกครองอยากให้ลูกไปทำงานต่างประเทศ

ผลการศึกษาเผย 9 ใน 10 ผู้ปกครองอยากให้ลูกไปทำงานต่างประเทศ

ด้วยอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจในช่วงปีที่สามของภาวะเศรษฐกิจถดถอย 95% ของผู้ปกครองชาวกรีกกล่าวว่าพวกเขาจะกระตุ้นให้ลูก ๆ ของพวกเขาเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รายงานประจำวันของ Kathimerini โดยอ้างถึงการสำรวจล่าสุด

การสำรวจซึ่งรวบรวมโดยที่ปรึกษาธุรกิจของ Stedima พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะสนับสนุนให้บุตรหลานของตนทำงานในประเทศยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย ถัดไปในรายการจุดหมายปลายทางที่ต้องการคือประเทศบอลข่านและรัฐในยุโรปตะวันออก โดยแทบไม่สนใจความเป็นไปได้ในการทำงานในประเทศแอฟริกา

ในขณะที่ปัญหาการคลังของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นและความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์กรีซกองทัพแรงงานว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 15.9% ในเดือนกุมภาพันธ์ จาก 15.1% ในเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่แปดติดต่อกัน คนงานที่อายุน้อยกว่ายังคงจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับสภาพตลาดแรงงานที่แย่ลง โดย 40% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปีตกงาน

ผลการศึกษายังพบว่าโอกาสในการทำงานภาครัฐหมดไป มีเพียง 4% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามองว่ารัฐบาลเป็นสถานที่ทำงานที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับบุตรหลานของตน

บทความหน้าแรกของ Financial Times กล่าวถึงการแทรกแซงของยุโรปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในระบบเศรษฐกิจกรีก

บทความหน้าแรกของ Financial Times กล่าวถึงการแทรกแซงของยุโรปอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในระบบเศรษฐกิจกรีก

ตามบทความในหน้าหนึ่งของ Financial Times ” ผู้นำยุโรปกำลังเจรจาข้อตกลงที่จะนำไปสู่การแทรกแซงภายนอกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในเศรษฐกิจกรีก รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศในการจัดเก็บภาษีและการแปรรูปสินทรัพย์ของรัฐ เพื่อแลกกับเงินกู้ยืมใหม่ สำหรับเอเธนส์”

แพ็คเกจดังกล่าวจะรวมถึงสิ่งจูงใจสำหรับผู้ถือหนี้กรีกโดยสมัครใจที่จะขยายกำหนดการชำระคืนของเอเธนส์ ตลอดจนมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจากล่าว

เจ้าหน้าที่หวังว่าครึ่งหนึ่งจาก 60 พันล้านยูโร – 70 พันล้านยูโร (86 พันล้านดอลลาร์ถึง 100 พันล้านดอลลาร์) ในการจัดหาเงินทุนใหม่ที่จำเป็นสำหรับเอเธนส์จนถึงสิ้นปี 2556 สามารถนำมาพิจารณาโดยไม่ต้องกู้ยืมใหม่ การขายทรัพย์สินของรัฐและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้เอกชนสามารถครอบคลุมการจัดหาเงินทุนนี้ได้มาก

”ประเทศในยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะต้องให้กู้ยืมเพิ่มเติม €30bn-€35bn เหนือ €110bn ที่สัญญาไว้แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ bail-out ที่ตกลงกันเมื่อปีที่แล้ว” ถูกกล่าวถึงใน FT

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตือนว่า เกือบทุกองค์ประกอบของแพ็คเกจใหม่ต้องเผชิญกับการต่อต้านที่สำคัญจากรัฐบาลและสถาบันอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาในปัจจุบันและข้อตกลงยังคงคลี่คลายได้

นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรปยังคงไม่เห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการเจรจากล่าวว่าการปฏิเสธของ ECB อาจเปลี่ยนแปลงได้หากการจัดโครงสร้างหนี้กรีซใหม่อย่างระมัดระวัง

ประเพณีที่น่าภาคภูมิใจยังคงดำเนินต่อไปในวันแห่งความทรงจำปี 2011 เมื่อผู้นำของ AHEPA ได้แสดงความเคารพในนามของชุมชนกรีก-อเมริกัน แก่ผู้ที่เสียสละอย่างสูงสุดเพื่อเสรีภาพ ประชาธิปไตย และเสรีภาพที่หลุมฝังศพของทหารนิรนามที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 เป็นต้นมา Ahepans ได้กลับมายังอาร์ลิงตันทุกปีเพื่อเป็นอนุสรณ์

ประธานาธิบดีนิโคลัส เอ. คาราคอสตาส ประธานาธิบดีสูงสุด พร้อมด้วยแอนโธนี่ คูซูนิส เลขาธิการทหารผ่านศึก พ.อ. นิโคลัส พี. แวมวาเกียส (เกษียณอายุ) และผู้ว่าราชการสูงสุดภาค 2 ดร. พีท นิโกลาส เข้าร่วมในพิธีวางพวงหรีด ผู้เชี่ยวชาญกองเกียรติยศได้ช่วยเหลือพวกเขา

“มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และทรงพลัง” คาราคอสตาสกล่าว

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม ชาวอาเฮปันหกสิบคนจากภูมิภาคกลางมหาสมุทรแอตแลนติก นำโดย AHEPA บทที่ 31 กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นชาวกรีก-อเมริกันหรือชาวกรีกออร์โธดอกซ์ซึ่งถูกฝังไว้ที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตัน

ตามข้อมูลของผู้จัดงาน มีหลุมศพประมาณ 660 แห่งที่ชาวอาเฮปันมอบพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์และหยุดเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตเพื่อชาติของเรา พิธีนี้ประสานงานโดยอดีตประธานาธิบดี Vasilis Skardis บทที่ 31 ในอดีตและอดีตผู้อำนวยการบริหาร AHEPA และกัปตันกองทัพเรือ Demosthenes Kolaras ที่เกษียณอายุราชการได้ดำเนินการทุกปีตั้งแต่ปี 2492

เจ้าหน้าที่ครอบครัว AHEPA ในอดีตและปัจจุบันจำนวนมากเข้าร่วม ได้แก่

เหรัญญิกสูงสุด พ.อ. Nicholas P. Vamvakias (เกษียณอายุ) สมาชิกคณะกรรมการที่ผ่านมา C. Steven Georgilakis อดีตประธานาธิบดีสูงสุดของลูกชายของ Pericles Chris Chiames และ Basil Mossaidis ผู้ว่าการเขต 3 Demetri Govotsios ผู้ว่าการเขต 3 ในอดีต Steve Mavronis รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบทและสมาชิกจากบทต่างๆ ของ AHEPA รวมถึงพ.อ. Peter N. Derzis บทที่ 438, Arlington, Va. ธิดาของผู้อำนวยการบริหาร Penelope Elena Saviolakis ก็เข้าร่วมด้วย

งานเลี้ยงต้อนรับบนดาดฟ้าของสำนักงานใหญ่ของ AHEPA เพื่อแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกที่มาปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรตินี้ เพื่อเป็นการเชิดชูผู้ที่เสียสละอย่างสูงสุด

Iconographer Elena Antonova จะจัดเวิร์กช็อปที่ Lesvos

ข้อเสนอโรงเรียนฟรีกรีกสามารถหาบ้านใน Haringey

อาร์คบิชอป Gregorios

โรงเรียนมัธยมกรีกออร์โธดอกซ์สามารถก่อตั้งขึ้นใน Haringey ภายใต้โครงการโรงเรียนฟรีของรัฐบาลหลังจากการรณรงค์อย่างหนัก

กลุ่มหัวหอกของแผนดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดส่งให้ Michael Gove รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้ (วันพุธ) เพื่อขออนุมัติ กำลังพิจารณาสถานที่ใน Wood Green และใน Barnet ใกล้ชายแดนกับ Muswell Hill

Yiannis Pareas ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครที่อยู่เบื้องหลังการประมูลกล่าวว่า “จากการสำรวจของเราเห็นได้ชัดว่ามีการสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษากรีกออร์โธดอกซ์ไม่ใช่แค่ในชุมชนกรีกเท่านั้น พ่อแม่บอกเราว่าพวกเขาต้องการทางเลือกมากกว่านี้ และหลายคนบอกว่าพวกเขาจะย้ายไปอยู่ใกล้โรงเรียนแบบนี้”

โรงเรียนจะยอมรับค่านิยมดั้งเดิมของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ภาษากรีกและวัฒนธรรมในหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนจากบาทหลวง Gregorios หัวหน้าคริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์แห่งสหราชอาณาจักร และ Michael Ellinas อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนชุมชนกรีกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์ของกลุ่มที่ www.greekorthodoxschool.org.uk

พิธีอุทิศให้กับ Eleni Floratou Paidoussi, NYC

พิธีอุทิศให้กับ Eleni Floratou Paidoussi, NYC

”Eleni In Struggle, In Humanity and In Literature” เป็นชื่อของพิธีที่จัดโดย Greek Cultural Center ในนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน

Eleni Paidoussi ตามที่กล่าวไว้ในประกาศของ Greek Cultural Center ( http://greekculturalcenter.org/ ) เกิดในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีเชื้อสายเคเฟาโลเนีย

หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในเมือง Argostoli เธอศึกษาด้านการแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเอเธนส์เป็นเวลาหนึ่งปี ในปีพ.ศ. 2489 เธอกลับมายังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เธอทำงานเป็นครูในโรงเรียนประถมของ PS11 Queen และอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก บทกวี เรื่องสั้น และบทความวรรณกรรมของเธอได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์หลายฉบับในกรีซและสหรัฐอเมริกา เธอเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมกรีก ซึ่งตีพิมพ์นิตยสารสองภาษา ”เป้าหมาย” และเป็นสมาชิกที่แข็งขันในคณะกรรมาธิการเพื่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยในกรีซ ระหว่างรัฐบาลเผด็จการทหารของกรีกในปี 2510-2517

นายกรัฐมนตรีกรีซและแคนาดาให้สัตยาบันข้อตกลงการเคลื่อนย้ายเยาวชน

แคนาดา ข่าวกรีก

Anastasia Chaini – 31 พฤษภาคม 2554 0

นายกรัฐมนตรีกรีซและแคนาดาให้สัตยาบันข้อตกลงการเคลื่อนย้ายเยาวชน

การเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีจอร์จ ปาปันเดรอูของกรีกกับนายสตีเวน ฮาร์เปอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และตามมาด้วยการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายเยาวชนระหว่างสองประเทศ “ข้อตกลงนี้จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสำหรับคนรุ่นต่อไป” นายกรัฐมนตรีสตีเวน ฮาร์เปอร์ กล่าว

นายกรัฐมนตรีของแคนาดาตามมาด้วยบุคคลสำคัญของโลกธุรกิจ ซึ่งได้พบกับผู้นำธุรกิจจากกรีซเพื่อพยายามพัฒนาการลงทุนในประเทศ การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของแคนาดาเกี่ยวกับตลาดของกรีซ สตีเวน ฮาร์เปอร์ยังตั้งตารอที่จะเสร็จสิ้นและลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างแคนาดาและสหภาพยุโรป โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของกรีซในการเป็นหุ้นส่วนของยุโรป เขาให้เกียรติชาวกรีกแห่งแคนาดาด้วยการเชิญในทีมที่ติดตามเขา นักการเมืองชาวกรีก – แคนาดาสองคน: Tony Clement รัฐมนตรีและ Kostas Menegakis รองสมาชิกตลอดจนความเป็นผู้นำของชุมชนกรีกของแคนาดา

นายกรัฐมนตรีทั้งสองกล่าวถึงความสำคัญของการลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเฮลเลโน-แคนาดา และบทบาทของชาวกรีกในแคนาดา พวกเขายังหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเงินทั่วโลก เนื่องจากนายกรัฐมนตรีแคนาดาเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G-8 และการพัฒนาเกี่ยวกับยูโรโซนรวมถึงช่วงเวลาทางการเงินที่ยากลำบากของกรีซ

Nia Vardalos นำเสนอในหนังสือเล่มใหม่ของ Katie Couric

Nia Vardalos นำเสนอในหนังสือเล่มใหม่ของ Katie Couric

คุณต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าในชีวิต? คุณต้องการคำแนะนำในด้านความสัมพันธ์ การงาน หรือแม้แต่ความสุข? จากนั้นลองอ่านหนังสือของ Katie Couric เรื่อง “คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับจากบทเรียนจากชีวิตที่ไม่ธรรมดา”

ในหนังสือเล่มนี้ เหล่าเซเลบจะแบ่งปันเคล็ดลับที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่สุดของพวกเขา Nia Vardalos เป็นหนังสือเด่นของ Couric ผลงานของเธอมีชื่อว่า “Be Polite” และในคำพูดของเธอเอง Nia อธิบายถึงการเดินทางของเธอจนถึงตอนนี้และบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้ ที่ใหญ่ที่สุดคือต้องสุภาพ เธอไม่ชอบการเผชิญหน้าและพูดอย่างชัดเจนว่า “อย่าไปยุ่งกับหมูเพราะหมูชอบโคลน” เธอเชื่อว่าในฐานะมนุษย์ คุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือความท้าทาย และสิ่งเดียวที่คุณทำได้เมื่อเผชิญกับความหยาบคายคือตอบโต้ด้วยความสุภาพ

เธออ่อนน้อมถ่อมตนเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานของเธอและอ้างว่าวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตคือการเป็นคนดีและสุภาพ ได้อะไรมากมาย แค่ยิ้มและทำตัวดีๆ

Zach Galifianakis คว้ารางวัล Webby Award จากเพลง "Between Two Ferns"

Zach Galifianakis คว้ารางวัล Webby Award จากเพลง "Between Two Ferns"

แซค กาลิเฟียนาคิสรางวัล Webby ประจำปีครั้งที่ 15 นำเสนอโดย International Academy of Digital Arts and Science

ผู้ชนะรางวัล Webby Award ที่ใหญ่ที่สุดสองคนคือ Lisa Cudrow นักแสดงตลกจากเรื่อง “Web Therapy” และ Zach Galifianakis ชาวกรีกอเมริกันสำหรับรายการทางเว็บ “Between Two Ferns”

รายการทอล์คโชว์ทางเว็บของเขา “Between Two Ferns” ได้รับรางวัลรายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม และ Zach เองก็ได้รับรางวัลด้านบุคลิกภาพ/พิธีกรยอดเยี่ยม ตอนที่นักแสดงตลก Steve Carell ชนะรางวัลสำหรับประเภทตลกสั้นหรือตอนที่ดีที่สุด

เมื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะนักแสดง/พิธีกรและภาพยนตร์หลายเรื่องภายใต้เข็มขัดของเขา มีอะไรที่แซคทำไม่ได้บ้าง?

Fitch ปรับลดอันดับประเทศไซปรัสเนื่องจากการเผชิญกับหนี้กรีก

Fitch ปรับลดอันดับประเทศไซปรัสเนื่องจากการเผชิญกับหนี้กรีก

Fitch Rating Agency ปรับลดอันดับเครดิตของไซปรัสลง 3 ระดับเมื่อวันอังคาร โดยอ้างว่ามีหนี้สาธารณะของกรีซ ขณะที่เตือนว่าอาจปรับลดอันดับเศรษฐกิจของไซปรัสให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

“ฟิทช์เรทติ้งส์ได้ปรับลดอันดับเรตติ้งเริ่มต้นของผู้ออกสกุลเงินต่างประเทศและท้องถิ่นระยะยาวของสาธารณรัฐไซปรัสเป็น ‘A-‘ จาก ‘AA-‘ และลบออกจาก Rating Watch Negative Outlook เกี่ยวกับ IDR ระยะยาวติดลบ” ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย Fitch ในวันอังคาร

Chris Pryce ผู้อำนวยการกลุ่ม Sovereign Group ของ Fitch กล่าวว่า “การปรับลดรุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของวิกฤตในกรีซที่อยู่ใกล้เคียงและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบธนาคารของ Cypriot และเป็นผลจากการเงินสาธารณะของไซปรัส”

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ไซปรัสเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีระบบการธนาคารขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสินทรัพย์ถึงประมาณเก้าเท่าของจีดีพี

“การเปิดเผยต่อกรีซเป็นแหล่งสำคัญของช่องโหว่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยการลดระดับอธิปไตยของกรีกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2011 เมื่อฟิทช์ทำให้ไซปรัสติดเรตติ้งดูติดลบโดยอ้างถึงความเสี่ยงภาคการคลังและการเงิน” การเปิดเผยกล่าวเสริม

Fitch ประมาณการว่าการเปิดเผยนี้ “รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลกรีกเกือบ 14 พันล้านยูโรและพันธบัตรธนาคารกรีกประมาณ 5 พันล้านยูโร นอกจากนี้ ธนาคารที่เป็นเจ้าของไซปรัสได้ให้กู้ยืมเงินผ่านเครือข่ายจำนวนมากในกรีซแก่บริษัทและครัวเรือนในกรีซเป็นจำนวนมาก”

หน่วยงานเชื่อว่าธนาคารเหล่านี้อยู่ในสถานะที่ดีในการรับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สาธารณะในกรีซ ซึ่งส่งผลให้มีการตัดผม 50% เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าของพันธบัตรรัฐบาลกรีซ

มันเสริมว่าในสถานการณ์นี้ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนของธนาคารให้เป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่ 10% จะอยู่ที่ 2 พันล้านยูโร (11% ของ GDP) ซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่รัฐจะต้องปฏิบัติตาม

“อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบความเครียดที่รุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งการผิดนัดของอธิปไตยของกรีกเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 25% Fitch ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนของธนาคารอาจเพิ่มขึ้นเป็น 25% ของ GDP จำเป็นต้องมีการสนับสนุนอธิปไตยอย่างกว้างขวางมากขึ้น” บันทึกประจำรุ่น

ฟิทช์ยังเชื่อว่ารัฐบาลไซปรัสเต็มใจและสามารถให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพแก่ธนาคารไซปรัสในการทดสอบความเครียดขนาดนี้ เนื่องจากหนี้รัฐบาลทั่วไปของ GDP ไซปรัสอยู่ที่ 61% ไม่ได้สูงตามมาตรฐานเขตยูโร

“อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนภาคการเงินอาจเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์หนี้ของรัฐบาลอย่างมากในลักษณะที่จะส่งผลเสียต่ออันดับความน่าเชื่อถือของอธิปไตย” การเปิดเผยกล่าวเสริมโดยสังเกตว่า “ฟิทช์ไม่ได้แยกแยะแรงกดดันด้านเงินทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นสำหรับธนาคาร ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือของธนาคารกรีกด้วย”

นอกจากนี้ หน่วยงานเชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปจะให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินในไซปรัส

“ฟิทช์กล่าวว่าการพัฒนาในกรีซจะยังคงมีความสำคัญต่ออันดับเครดิตของไซปรัส โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเงินสาธารณะที่ดี และระบบการธนาคารที่แข็งแกร่งและมีระบบการธนาคารที่ดี” แถลงการณ์สรุป

การก่อสร้างอุโมงค์เทมปีแรกเสร็จสมบูรณ์

จุดเด่น กรีซ

ก. มาคริส – 31 พฤษภาคม 2554

การก่อสร้างอุโมงค์เทมปีแรกเสร็จสมบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีรายงานการเปิดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในกรีซซึ่งมีความยาวหกกิโลเมตร โดยมีการระเบิดที่ไซต์งานใต้ดินในจังหวัดเทสซาลีตอนกลาง

งานสำหรับอุโมงค์ที่ตัดผ่านคดเคี้ยวและหินถล่ม – หุบเขาเทมพีที่ก่อปัญหาบนทางหลวงสายหลักของเอเธนส์-เทสซาโลนิกิ เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2008 ในทั้งสองทิศทาง — ทางตอนใต้สุดที่ปากหุบเขา และทางตอนเหนือสุดที่เมืองโอโมลิโอ .

นายพลอากาศเอกของตุรกีถูกจับกุมในคดี "ค้อนขนาดใหญ่"

นายพลอากาศเอกของตุรกีถูกจับกุมในคดี "ค้อนขนาดใหญ่"

เมื่อวานนี้ ทางการตุรกีได้จับกุมผู้บัญชาการของ War Academies พลอากาศเอก Bilgin Balanli ในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดี “Sledgehammer” บาลันลี ซึ่งกำลังจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศตุรกี เป็นนายทหารระดับสูงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ถูกจับในประเทศ และถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดต่อต้านรัฐบาลของเออร์โดกัน

พลอากาศเอก บาลันลี ถูกกล่าวหาว่าเตรียมแผนปฏิบัติการโอราช (สตอร์ม) หลังจากคำสั่งปากเปล่าของผู้ถูกจำคุกในคดี “ค้อนขนาดใหญ่” อิบราฮิม ฟีร์ตินา ซึ่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนการสงครามในปี 2546 แผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด ของเครื่องบินกรีกในทะเลอีเจียน มุ่งสร้างบรรยากาศสงครามและ “ประกัน” ของการรื้อถอนเครื่องบินตุรกีโดยนักสู้ชาวกรีก แผนดังกล่าวยังจัดให้มีในกรณีที่ไม่มีเครื่องบินตุรกีตก นักบินชาวตุรกีจะต้องยิงเครื่องบินของกองทัพอากาศตุรกีตก ตุรกีนายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในการจับกุม Balanli ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะลุกเป็นไฟความตึงเครียดใหม่ระหว่าง secularists และอิสลามในตุรกีเพียงสองสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปใน 12 วันของเดือนมิถุนายน ตามรายงานของสื่อตุรกี การจับกุมนายทหารระดับสูงเป็นสาเหตุที่การซ้อมรบในทะเลอีเจียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกยกเลิก

นักร้อง Xaris Alexiou สะกดทุกสายตาในเวียนนาคอนเสิร์ตฮอลล์!

นักร้อง Xaris Alexiou สะกดทุกสายตาในเวียนนาคอนเสิร์ตฮอลล์!

ผู้ชมให้การต้อนรับนักร้องชื่อดังชาวกรีก Xaris Alexiou ในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ Vienna Concert Hall 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรีย และชาวกรีกจำนวนมากปรบมือให้กับนักร้องและสมาชิกวงออเคสตรา 7 คนเมื่อสิ้นสุดรายการ

รายการร้องเพลงประกอบด้วยเพลงอมตะของเธอ แต่งโดย Manos Loizos และ Christos Nikolopoulos รวมถึงเพลงบางเพลงที่แต่งโดยเธอ เธอยังร้องเพลงสองเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศส

คอนเสิร์ตนี้เกิดจากการหลั่งไหลของผู้ชมชาวออสเตรีย โดยมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเห็นอกเห็นใจต่อช่วงเวลาที่ยากลำบากของกรีซ มีการสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นอย่างมากแม้จะเป็น “รูปแบบที่จริงจัง” ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของเวียนนาคอนเสิร์ตฮอลล์ ตามทัวร์ฤดูใบไม้ผลิใน 10 เมืองในยุโรป Xaris Alexiou จะไปเยี่ยมชมตามลำดับ: Μunich, Stuttgart, ซูริก, แฟรงค์เฟิร์ต, ดุสเซลดอร์ฟ, บรัสเซลส์, ปารีสและเฮกภายในวันถัดไป คอนเสิร์ตของเธอจะสิ้นสุดในวันที่ 10 มิถุนายน

เทศกาลเต้นรำปอนติคเยาวชนครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์สมาคมปอนเตียนในยุโรปจะจัดขึ้นที่ชลีย์เยอร์ฮัลเลอ เมืองสตุตการ์ตในวันที่ 10 มิถุนายน Dimitris Lollis รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรับผิดชอบในหัวข้อเกี่ยวกับชาวกรีกที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจะเข้าร่วมในงานเทศกาลด้วย เขามีกำหนดการประชุมต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนหน่วยงานที่เป็นเนื้อเดียวกัน เทศกาลจะเริ่มเวลา 18.00 น.

"Antigone" แสดงเป็นภาษาจีนโดย Beijing Academy of Drama

"Antigone" แสดงเป็นภาษาจีนโดย Beijing Academy of Drama

“Antigone” ของ Sophocles จะแสดงเป็นภาษาจีนโดยนักศึกษาของ Beijing Academy of Drama ที่มีชื่อเสียง ภายใต้การดูแลของ Theodore Terzopoulos ผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียง

“Antigone” ได้รับการแปลเป็นภาษาจีนโดยนักภาษากรีกและนักวิชาการชื่อดัง Luo Niansheng ซึ่งผลงานของเขารวมถึงการแปลของ Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, Homer, Aesop และ Lucian เป็นต้น

Terzopoulos ได้ก่อตั้งคณะละครที่ Beijing Drama Academy ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ธีมและเทคนิคของละครกรีกโบราณซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่ปี 1984 ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น

รอบปฐมทัศน์ของการแสดง 10 เรื่อง “Antigone” ที่โรงละครแห่งใหม่ของ Beijing Drama Academy มีกำหนดฉายในวันอังคาร

เยอรมนีผ่อนปรนการปรับโครงสร้างหนี้กรีกตอนต้น

เยอรมนีผ่อนปรนการปรับโครงสร้างหนี้กรีกตอนต้น

หากเชื่อว่าเนื้อหาของบทความ WSJ ที่เผยแพร่ในชั่วข้ามคืนนั้นเชื่อได้ เยอรมนีอาจยอมผ่อนปรนในการผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในกรีซรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ในระยะสั้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทกับ ECB เกี่ยวกับปัญหานี้ โดยเตือนหลังว่ารูปแบบการทำโปรไฟล์ใหม่สำหรับกรีซอาจก่อให้เกิดวิกฤตการเงินทั่วทั้งระบบในยูโรโซน

ค่าเงินยูโรได้รับความสะดวกสบายจากการกลับตัวของเยอรมนีในชั่วข้ามคืน และในการซื้อขายช่วงต้นของลอนดอนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.44 ที่กล่าวว่าในขณะที่กรีซอยู่ในความระส่ำระสายเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการรัดเข็มขัดและการขายสินทรัพย์ ยังไม่มีการรับประกันว่า IMF และสหภาพยุโรปจะตกลงที่จะให้ชุดช่วยเหลือใหม่สำหรับประเทศนับประสาจัดการกับคำถามในคราวต่อไปของพวกเขา แพ็กเกจ bailout ที่มีอยู่จะจ่ายสิ้นเดือนหน้า

นักแต่งเพลงชาวกรีก Theodorakis เข้าร่วมขบวนการประท้วง

นักแต่งเพลงชาวกรีก Theodorakis เข้าร่วมขบวนการประท้วง

Mikis Theodorakis นักแต่งเพลงชื่อดังของกรีซได้ดึงดูดผู้คนมากกว่า 20,000 คนในการประท้วงต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัด

นักแต่งเพลงอายุ 85 ปีของ “Zorba the Greek” เรียกเงื่อนไขของเงินกู้ช่วยเหลือจำนวน 110 พันล้านยูโร (158 พันล้านดอลลาร์) ว่าเป็น “การทรยศต่อชาติ” และเรียกร้องให้ฝ่ายค้านไม่สนับสนุนข้อตกลง

ธีโอโดราคิสพูดกับการชุมนุมในใจกลางกรุงเอเธนส์ เพื่อสนับสนุนผู้ประท้วงตั้งค่ายพักอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองทั่วกรีกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากจัดการชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการประท้วงบนท้องถนนในสเปนอย่างต่อเนื่อง

สตีฟ ฟอร์บส์ เป็นผู้นำการประชุม "การประชุมสุดยอดพลังกรีกครั้งที่ 1: ช่วยกรีซสร้างใหม่" กรุงเอเธนส์

สตีฟ ฟอร์บส์ เป็นผู้นำการประชุม "การประชุมสุดยอดพลังกรีกครั้งที่ 1: ช่วยกรีซสร้างใหม่" กรุงเอเธนส์

George Papandreou ต้องปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่? การปรับโครงสร้างหนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่? “ภาษีแบน” ที่มีชื่อเสียงสามารถช่วยเศรษฐกิจกรีกได้หรือไม่? นายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรในครั้งต่อไปที่เขาจะพบกับแองเจลา แมร์เคิล Steve Forbes มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับรัฐบาลกรีก

นักธุรกิจและบรรณาธิการนิตยสาร Forbes ชาวอเมริกันวัย 64 ปี กำลังจะเดินทางมาที่เอเธนส์ และจะเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุม “ 1st Greek Power Summit: Helping Greece Rebuild” การประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นใน 14 วันและ 15 วันของเดือนมิถุนายน ณ โรงแรม

Forbes เป็นหนึ่งในเสียงที่มีเสถียรภาพและมีอำนาจมากที่สุดในด้านเสรีภาพทางการเงินในระดับสากล เขามีอิทธิพลอย่างมากเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองในประเทศของเขา ผ่านบันทึกส่วนตัวและกลุ่มสื่อประวัติศาสตร์ที่เขากำกับดูแล คู่ต่อสู้ของบารัค โอบามา แต่ยังวิจารณ์จอร์จ บุช จูเนียร์ด้วย ฟอร์บส์เป็นผู้พูดที่ยอดเยี่ยมและมีมุมมองที่ชัดเจน ซึ่งเขาแสดงออกโดยไม่วิจารณ์เรื่องพุ่มไม้ “นักเศรษฐศาสตร์” ที่แท้จริงของคำพูด

ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับBHMagazinoเขาสนับสนุนให้ตลาดเสรีจริงๆ ถูกควบคุมด้วยตัวเอง ซึ่ง “ฟองสบู่” ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการแทรกแซงของรัฐในตลาด ว่าในห้าปี เงินยูโรและดอลลาร์จะเชื่อมโยงกับทองคำ และตามที่ Greek Classicals และ Shakespeare สอน สถานการณ์ เปลี่ยนคนไม่เคยทำ เท่าที่นายกรัฐมนตรีกรีกมีความกังวล เขาแนะนำว่าครั้งหน้าเขาจะพบกับแองเจลา แมร์เคิล เขาควรคุยกับเธอเกี่ยวกับลุดวิก เอียฮาร์ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยกเลิกการควบคุมทั้งหมดใน เศรษฐกิจ ซึ่งถูกกำหนดโดยฝ่ายพันธมิตร เขาลดภาษี และนั่นคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ในเยอรมนี

ฟอร์บส์ยังกล่าวอีกว่าเขามองโลกในแง่ดีสำหรับกรีซและต้องปรับโครงสร้างหนี้ เขาเสริมว่านายกรัฐมนตรีต้องคิดในการปรับคณะรัฐมนตรีของเขา เขายังกล่าวถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและทั้งยูโรและดอลลาร์ โดยกล่าวว่ายูโรต้องเชื่อมโยงกับทองคำ ตามความเห็นของเขา “ฟองสบู่” ทางการเงินเป็นผลมาจากความผิดพลาดของรัฐบาล และประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาคือลินคอล์น ในขณะที่เขาพบว่าโอบามายังไม่ได้ช่วยเหลือประเทศของเขาเลย Steve Forbes ไปเที่ยวกรีซหลายครั้งและเขาชอบที่นี่มาก

รายงานคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่านักเรียนชาวกรีกได้รับการติวเตอร์ส่วนตัวมากที่สุด

รายงานคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่านักเรียนชาวกรีกได้รับการติวเตอร์ส่วนตัวมากที่สุด

กรีซอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่นักเรียนโรงเรียนได้รับการฝึกสอนส่วนตัวตามรายงานใหม่ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันจันทร์

ผู้ปกครองชาวกรีกใช้จ่ายมากกว่า 950 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเสริมการศึกษาของบุตรหลาน

รายงานระบุมีการสอนพิเศษอย่างกว้างขวางในประเทศแถบยุโรปตอนใต้ รองจากกรีซ ได้แก่ สเปน (450 ล้านยูโร) อิตาลี (420 ล้านยูโร) และไซปรัส (111 ล้านยูโร)

ในสหภาพ 27 ชาติ นักเรียนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ได้รับบทเรียนส่วนตัว

Greek Culinary Journeys Festival ที่จัตุรัส Klafthmonos

รสชาติและกลิ่นหอมของกรีซจะท่วมท้น Klafthmonos Square ในวันนี้และพรุ่งนี้ วัฒนธรรมกรีกแห่งแรกของการให้อาหารเสนอให้กับผู้เยี่ยมชมเช่นช่วงชิมน้ำมันมะกอกคำแนะนำสำหรับการผสมสลัดกรีกขนาดใหญ่และผักที่แกะสลักอย่างมีศิลปะ

ศาลาจะยังคงเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 20.00 น.

บริษัทจากทั่วกรีซ หน่วยงานภาคส่วน และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม จะเข้าร่วมในเทศกาลแรกของ Greek Culinary Journeys

เฉพาะบ้านเท่านั้นที่จะอนุมัติการใช้จ่ายส่วนเกิน

เฉพาะบ้านเท่านั้นที่จะอนุมัติการใช้จ่ายส่วนเกิน

กรีซเสร็จสิ้นการตัดสินใจเกี่ยวกับขีดจำกัดที่เข้มงวดสำหรับการใช้จ่ายของกระทรวงแต่ละแห่ง โดยที่ในกรณีที่รัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องได้ พวกเขาจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากสภา รับรองเงินทุนโดยการตัดการใช้จ่ายของกระทรวงอื่น

ระเบียบนี้รวมอยู่ในโครงการระยะกลางที่ 78.4 พันล้านยูโร ซึ่งจะมีการสรุปผลไม่เกินวันพุธ ตามการระบุของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Giorgos Papakonstantinou คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติในขั้นต้นก่อนที่จะส่งไปยังบรัสเซลส์

รัฐบาลส่งเสริมการติดตามการใช้จ่ายของกระทรวงอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมกับการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของทรอยกา ซึ่งจะได้รับการสื่อสารว่าเป็น “การสนับสนุนทางเทคนิค” เพื่อเอาชนะและตอบโต้ มาตรการทั้งสองนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นคู่กันเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีที่เสนอ

ประชุมกระทรวงการคลัง เรื่อง เงินกู้ไอเอ็มเอฟ ดำเนินต่อไป

ประชุมกระทรวงการคลัง เรื่อง เงินกู้ไอเอ็มเอฟ ดำเนินต่อไป

การประชุมต่อเนื่องหลายครั้งท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทุกข์ทรมานมีกำหนดจะจัดขึ้นในเช้าวันอังคารที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายปาปาคอนสแตนตินู การประชุมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมาตรการของแผนระยะยาวที่จะเกิดขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยเงินกู้ครั้งที่ 5 จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคม

สถานการณ์ที่กำลังพิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั้นปลอดภาษีน้อยลงสำหรับมืออาชีพ ภาษีมากขึ้นสำหรับยานพาหนะ ภาษีเพิ่มเติมสำหรับเครื่องดื่มและก๊าซ น้ำมันและน้ำมันที่มีภาษีเท่ากัน และน้อยกว่า 10% ของจำนวนเงินบำนาญทั้งหมด – สำหรับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญทั้งหมด เงินบำนาญหลังวันที่ 09/2552

เจ้าของร้านจิวเวลรี่ในเอเธนส์ ถูกยิงเสียชีวิตจากการโจรกรรมที่เห็นได้ชัดเจน

เจ้าของร้านจิวเวลรี่ในเอเธนส์ ถูกยิงเสียชีวิตจากการโจรกรรมที่เห็นได้ชัดเจน

เจ้าของร้านอัญมณีถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการพักฟื้นเมื่อวันอังคารที่เมือง Lykovrissi (เอเธนส์)

ตำรวจเชื่อว่าการโจรกรรมเป็นแรงจูงใจสำหรับการโจมตี แต่ยังไม่พบพยานที่ยืนยันว่ามีสิ่งใดถูกยึดไปหรือไม่

ตามที่ตำรวจบอก เพื่อนบ้านได้ยินเสียงมาจากร้านเมื่อเวลาประมาณ 9:20 น. และเห็นคนสองคนวิ่งหนีจากที่เกิดเหตุ

นายกรัฐมนตรีสตีเฟน ฮาร์เปอร์ของแคนาดา พร้อมด้วย Dimitris Sioutas โฆษกรัฐบาลแคนาดา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแหล่งกำเนิดกรีก-ไซปรัสซึ่งมีรองผู้ว่าการ ได้เข้าร่วมการประชุมที่ Kalavrita และ Santa Laura การประชุมจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ กับ Sotirios เมืองกรีกแห่งโตรอนโต ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นของอธิการแห่ง Kalavrita และ Egialia Mr. Ambrosios ที่คณะศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอเธนส์ (พ.ศ. 2499-2503)

ด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีของแคนาดาต้องการยกย่องชุมชนออร์โธดอกซ์ของประเทศเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโซติริออส ระหว่างรอการมาถึงของนายกรัฐมนตรีสตีเฟน ฮาร์เปอร์ของแคนาดาและภริยาของเขา ซึ่งมาพร้อมกับจอร์จ ปาปันเดรอู เราพูดสั้นๆ กับนายโซติริออส

“ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเยี่ยมเซนต์ลอร่า” เขากล่าว “ในปี 1976 จากนั้นฉันก็เป็นอธิการ ฉันจำได้น้อยมากจากการเยี่ยมชมครั้งนั้น ตอนนี้ฉันมีความสุขที่นี่ ฉันเห็นคุณยิ้มและฉันก็มีความสุขมาก แม้ว่ากรีซจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ฉันไม่เห็นภาวะซึมเศร้าในใบหน้าของคุณ ฉันเห็นคนสวยและฉันรู้สึกดีมาก ”

เมื่อพูดถึงแคนาดา ซึ่งเขาเป็นมัคนายก เขาตั้งข้อสังเกตว่า “เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ใหญ่กว่ากรีซถึงหกสิบแปดเท่าด้วยประชากร 33,000,000 คน โดยออร์โธดอกซ์มี 1,000,000.000 และกรีกออร์โธดอกซ์ 350,000 เรามีการจัดการที่ดี เรามี 78 ชุมชน (ตำบล) บ้านพักคนชรา 11 แห่ง โรงเรียน และฉันต้องบอกว่าเรากำลังไปได้ดีและชุมชนของเราเจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตาม มักมีปัญหาบางอย่างเช่น “การแต่งงานแบบผสมผสาน และกับโรงเรียนสำหรับเด็กด้วย เพราะโรงเรียนของเราไม่มีภาษากรีกสอน และเราควรใช้มาตรการเพื่อให้บุตรหลานของเราเรียนรู้ภาษาของเรา”

เท่าที่เป็นกังวลรัฐกรีกไม่ช่วยคุณ? เราถามเขา “รัฐกรีก” เขาตอบ “กำลังพยายามช่วยเรา แต่ครั้งนี้เราไม่รับความช่วยเหลือใดๆ สภานครหลวงที่ฉันดำรงตำแหน่งเป็นประธานและมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 50 คนได้เข้าพบเมื่อเร็วๆ นี้ และได้ตัดสินใจตามคำแนะนำของฉันว่า เราจะไม่แสวงหาหรือจะไม่รับความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ จากรัฐกรีก แคนาดาร่ำรวยกว่ารัฐมากเมื่อเทียบกับกรีซ”

Takis Candilis: ผู้กำกับชาวกรีก-ฝรั่งเศสผู้ทรงพลังที่ Cannes

Takis Candilis: ผู้กำกับชาวกรีก-ฝรั่งเศสผู้ทรงพลังที่ Cannes

ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้าง Takis Candilis

โดย Chloé Emmanouilidis

ทาคิส แคนดิลิส เกิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2497 เป็นนักแสดงทีวี ผู้ผลิตภาพยนตร์ และผู้กำกับรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จมาหลายปี

เขาเป็นบุตรชายของจอร์จ แคนดิลิส สถาปนิกชาวกรีก เขาอายุเพียง 17 ปีเท่านั้นเมื่อเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CNC (The French Cinema Comity) สำหรับบทแรกของเขา ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาที่ผลิตขึ้นในขณะที่เขาสำเร็จการศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากเทศกาลภาพยนตร์หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงความหลงใหลในภาพยนตร์ของเขา

ในปี 1982 เขาได้กำกับและอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “Transit” ที่นำแสดงโดย Richard Bohringer ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในปีเดียวกันนั้น “Transit” ได้เปิดเทศกาล ”Jeune Cinéma” ที่ Hyères

ในปีนี้ Takis Candilis เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ เขาเป็นหนึ่งในคณะลูกขุนที่โดดเด่นมากของคณะกรรมการซึ่งรวมถึง Caroline Gruosi-Scheufele นักแสดงสาว Marisa Berenson ผู้กำกับ Claude Lelouche และหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารPremiè คณะกรรมการให้รางวัลผู้มีความสามารถใหม่ด้วยถ้วยรางวัล “Espoirs Chopard” ประธานคณะลูกขุนคือ Robert De Nero

ตำรวจระดมโดยผู้ประท้วงอย่างสันติของจัตุรัส Syntagma

ตำรวจระดมโดยผู้ประท้วงอย่างสันติของจัตุรัส Syntagma

กองกำลังตำรวจที่เข้มแข็งได้รับการระดมกำลังในช่วงดึกของวันอังคารเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวกรีกและพนักงานรัฐสภาออกจากอาคารรัฐสภา มันถูกปิดกั้นโดยผู้ประท้วงของการเคลื่อนไหวในตัวเมืองเอเธนส์ในวันที่เจ็ดของการประท้วงอย่างสันติ

ทางเข้าอาคารรัฐสภาถูกปิดกั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยผู้ประท้วงที่มาบรรจบกันที่จัตุรัส Syntagmaตอนกลางด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อแสดงการต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดที่รุนแรง

สังฆราชแห่งคาลาเบรีย Father Skordinos แพ้การต่อสู้กับโรคมะเร็ง ประเทศอิตาลี

สังฆราชแห่งคาลาเบรีย Father Skordinos แพ้การต่อสู้กับโรคมะเร็ง ประเทศอิตาลี

หลังจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง เรจจิโอ อาร์ชิมานไดรต์ Father Antonios Skordinos ข้าราชการสังฆราชแห่งคาลาเบรีย และหัวหน้าเสมียนนิกายเซนต์ปอล เรจจิโอ เสียชีวิตในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 1 มิถุนายน ด้วยวัย 62 ปี

Father Antonios ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดกับ Metropolite Gennadios แห่งอิตาลีและ Melite เกิดที่กรุงเอเธนส์ เขาศึกษาปรัชญาและเทววิทยา ขณะทำงานในกองทัพอิตาลี เขายังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Patrology and Ecclesiastic History หลังจากเกษียณจากยศพันตรีแล้ว เขาก็เข้าร่วมกับคณะสงฆ์แห่งเมโทรโพลแห่งอิตาลีเพื่อรับใช้ ภายใต้การดูแลของเมโทรโพลิต เกนนาดิโอส แผนใหญ่ของการฟื้นฟูกรีกออร์ทอดอกซ์ในมหากรีซ (มักนาเกรเซีย)

ในปีพ.ศ. 2551 มหานคร Gennadios ได้ว่าจ้างบาทหลวงอันโตนิโอสเป็นพระสังฆราชองค์แรกของคาลาเบรีย พิธีศพของ Father Antonios จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ Ascension หลังจากพิธีมิสซา นำโดย Metropolite Gennadios แห่งอิตาลีและ Melite

John Vlahakis กัดกิน Green

John Vlahakis กัดกิน Green

การกล่าวว่าJohn Vlahakisหลงใหลในสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการพูดเกินจริง ผู้ก่อตั้งและประธานของโลกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรผู้ผลิตของ ECOS ยอดขาย“สีเขียว” น้ำยาซักผ้าและอื่น ๆ อีกมากมาย 100% น้ำยาทำความสะอาดธรรมชาติประพันธ์หนังสือที่เรียกว่ากรีน Bites: Ecologic Musings จากด้านหน้า บทกวีนี้ให้ความรู้แก่ทุกสิ่งที่เป็นสีเขียวโดยไม่ต้องเทศนา เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้พูดคุยกับ John เกี่ยวกับการเขียนหนังสือและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำไมคุณถึงตัดสินใจเขียนหนังสือ?

หลากหลายเหตุผล. ฉันอยากจะเขียนหนังสืออยู่เสมอ ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นการผูกมัดที่ดี บางอย่างที่ฉันจะทำเพื่อธุรกิจนี้ มันกลายเป็นมากกว่านั้น มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัว ฉันเริ่มบล็อกThe Earthy Reportในช่วงต้นปี 2552 ซึ่งช่วยในเรื่องวินัยในการเขียน ฉันมีแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือเพื่อสัมภาษณ์ผู้คนที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่การพยายามจัดตารางเวลาเป็นเรื่องยาก ดังนั้นฉันจึงเริ่มพูดถึงประเด็นที่สำคัญสำหรับฉัน ฉันต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าหนังสือสีเขียวอีกเล่ม ไม่ใช่การเทศนาหรือเชิงลบ มีการปฏิเสธมากมาย ผู้คนถูกปิด มีหลายสิ่งที่ฉันพบว่าเป็นแง่บวกและฉันต้องการเน้นย้ำถึงแง่บวก ในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คนมักจะถูกกีดกัน ดังนั้นคุณจึงมองหาวิธีที่จะเข้าถึงผู้คน ส่วนใหญ่จะบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำคือรีไซเคิลกระป๋องและไม่สอดคล้องกับปัญหา ฉันต้องการได้รับความสนใจจากผู้คน แนวคิดคือการเขียนบทความสั้นๆ แทนที่จะเป็นบทยาวๆ เพื่อที่ผู้คนจะได้ไม่เบื่อ ผู้คนบอกฉันว่าพวกเขารักมัน และกำลังเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ พวกเขาเดินออกไปพร้อมกับบางสิ่ง ฉันเปลี่ยนการรับรู้

ใช้เวลาเขียนนานแค่ไหน?

1 ปีในการเขียน ตั้งแต่ตอนที่ฉันเริ่ม จนถึงการออกแบบหนังสือและเลย์เอาต์ จากนั้นฉันก็หยุดเผยแพร่จนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้ตรงกับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในเมืองอนาไฮม์ มันถูกปล่อยออกมาในเดือนมีนาคม

หากมีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนสามารถเอาออกไปจากหนังสือเล่มนี้ได้ สิ่งที่ควรจะเป็น?

ฉันหวังว่าจะมีบางอย่างที่พวกเขาสนใจและทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิต มันอาจจะไม่สำคัญเท่าการถอดปลั๊กของในบ้าน หรือการตัดสินใจว่ารถคันต่อไปที่พวกเขาซื้อจะเป็นไฮบริด หรือเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ CFL หรือเข้าร่วมในพื้นที่ ฉันหวังว่าผู้คนจะได้รับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและดูแลมัน

อะไรง่ายๆ ที่คนทั่วไปสามารถทำได้เพื่อ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

หาวิธีลดการขับรถ คุณจำเป็นต้องซื้อของมากขนาดนั้นจริงหรือ? เป็นทางเลือกที่รอบคอบ ฉันเป็นแฟนตัวยงของ Amazon.com ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องไปที่ร้านเพื่อซื้อของ ยังมีการขนส่งที่เกี่ยวข้องเพื่อไปส่งให้ฉัน แต่ฉันไม่เสียเวลาไปจากร้านหนึ่งไปอีกร้านหนึ่ง ผู้คนสามารถย้ายเข้าไปใกล้ที่ทำงานมากขึ้น เราสามารถลงทุนในเมืองที่เราอาศัยอยู่เพื่อซื้อของในท้องถิ่นและสนับสนุนพ่อค้าในท้องถิ่น มันอาจจะแพงกว่า แต่คุณกำลังประหยัดน้ำมัน เวลา ช็อปในพื้นที่เมื่อทำได้ เทียบกับการขับรถทางไกล เมื่อคุณไปซื้อรถยนต์คันต่อไป ให้ซื้อรถไฮบริดหรือรถที่มากกว่า 40 mpg

ดูวิธีการกิน อย่ากินอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ผู้บริโภคจำเป็นต้องขอให้ร้านขายของชำพกอาหารที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ มีเพียงโฮลฟู้ดส์เท่านั้นที่ผลักดันสิ่งนั้นและจะไม่ใช่จีเอ็มโอ 100% ในปีหน้า สิ่งนี้จะผลักดันให้เกษตรกรกลับไปหาเมล็ดพันธุ์จากธรรมชาติ ดีกว่าสำหรับเราและดีกว่าสำหรับโลก

เราสามารถเก็บน้ำฝนในถังและใช้ในการรดน้ำดอกไม้ นี้จะช่วยลดค่าน้ำของคุณอย่างมาก!

อะไรต่อไปสำหรับคุณ?

ดำเนินธุรกิจตามปกติและดูแลครอบครัว ฉันมองหาวิธีที่จะผสมผสานมันเข้าด้วยกันทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไป แค่โปรโมตหนังสือ

3 ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ในการประชุมกระทรวงการคลังกรีซ

3 ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ในการประชุมกระทรวงการคลังกรีซ

การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์สามครั้งได้รับการตกลงกันเมื่อปลายวันอังคารที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมที่กระทรวงการคลังของกรีกระหว่างทีม EU-IMF Troika ในกรุงเอเธนส์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและประกันสังคม Louka Katseli และเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลัง

ข้อตกลงที่ส่งถึงในคืนวันจันทร์ได้ตัดสินประเด็นสุดท้ายที่ยังค้างอยู่ ก่อนการสรุปข้อกำหนดของโครงการระยะกลางด้านเศรษฐกิจ

ตามแหล่งข่าว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าเงินเดือนของคนหนุ่มสาว (18-25) ที่เข้าสู่ตลาดงานเป็นครั้งแรกอาจต่ำกว่าข้อตกลงแรงงานร่วมแห่งชาติถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ประการที่สอง ขยายระยะเวลาของการทำงานในระหว่างที่มีการเพิ่มและลดลงของงานโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาร่วมกัน จากสี่เดือนแรกเป็นหกเดือน

ประการที่สาม สัญญาการทำงานเฉพาะช่วงเวลาได้รับการขยาย โดยสัญญาสองปีที่มีสิทธิ์ต่ออายุได้ถึงสองครั้ง ตามที่คาดการณ์ไว้ภายใต้พระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี 180 ของปี 2547 จะถูกแปลงเป็นสัญญาสามปี

ความภาคภูมิใจของเอเธนส์เริ่ม

ความภาคภูมิใจของเอเธนส์เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน

ชุมชนเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ (LGBT) จะเฉลิมฉลองเอเธนส์ Pride ด้วยความพยายามที่จะปลุกจิตสำนึกให้กับสาธารณชนทั่วไป

งานบางส่วนที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้:

1 มิถุนายน:พิพิธภัณฑ์ Alex Mylonas (5 Aghion Asomaton Square, Thiseio) นำเสนอการฉายภาพยนตร์เรื่อง “Thief or Reality, Three Variations” ของ Antouanetta Angelidi ซึ่งจะแสดงเวลา 22.00 น. , 01.00 น. และ 03.00 น. เข้าชมฟรี พร้อมคูปองพิเศษที่จะแจกจ่ายใน

วันที่ 2 มิถุนายนเวลา 23.00 น. Exile Room ใน Monastiraki (21 Athinas) จะฉายสารคดีของ Eva Kupper เรื่อง “What’s in a Name” เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่มีคำบรรยาย เวลา 21.00 น. (เข้าชมฟรี)

3 มิถุนายน: The Pink Singers ส่งตรงจากลอนดอนแสดงที่

นักออกแบบท่าเต้นชาวกรีกของSyntagma Square Constantinos Rigos ได้ออกแบบปาร์ตี้พิเศษที่แตกต่างกันซึ่งมีนักเต้นโกโก การแสดงแดร็ก ฉากดีเจ และอื่นๆ อีกมากมาย

เจ้าหน้าที่คัดค้านแผนศูนย์กักกันผู้อพยพใน Evros

เจ้าหน้าที่คัดค้านแผนศูนย์กักกันผู้อพยพใน Evros

องค์กรปกครองตนเองในท้องถิ่นใน Evros ต่อต้านแผนใหม่ของรัฐบาลสำหรับศูนย์กักกันใหม่สำหรับผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร

ตามพิมพ์เขียวของรัฐบาล สถานที่แห่งใหม่มีแผนจะเปิดถัดจากศูนย์กักกันที่มีอยู่แล้ว โดยแห่งแรกอยู่ใกล้หมู่บ้าน Fylakio แห่งที่สองใกล้เมือง Orestiada และแห่งสุดท้ายใกล้หมู่บ้าน Didymoteicho

นายกเทศมนตรีของเทศบาลทั้งสี่แห่งของ Evros และตัวแทนของธุรกิจในท้องถิ่นและสมาคมผู้มีถิ่นที่อยู่ไม่เห็นด้วยกับแผนเหล่านี้อย่างยิ่ง พวกเขาเชื่อว่าแผนเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ในขณะที่ปรัชญาสำหรับการพัฒนาภูมิภาคแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

สภาใหม่ของสมาคมแพน-มาซิโดเนียได้รับเลือก

สภาใหม่ของสมาคมแพน-มาซิโดเนียได้รับเลือก

Konstantinos Chatzistefanidis จากนิวยอร์กได้รับเลือกเป็นประธานสมาคม Pan-Macedonian Association of USA ในสภาครั้งที่ 65 ซึ่งจัดขึ้นที่ Wooster รัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นาย Chatzistefanidis ได้รับชัยชนะเหนือ Antonis Papadopoulos ผู้สมัครร่วมและอดีตประธานสมาคม Pan-Macedonian Association

ดังที่กล่าวไว้ใน National Herald ของนิวยอร์ก สมาชิกของสมาคม 52 คนโหวต นายฉัตรซิสเตฟานีดิส ได้ 28 โหวต นายปปปป ปูโลส ได้ 22 โหวต ว่าง 2 อัน คุณฉัตสิสเตฟานีดิส ทำงานเป็นเหรัญญิกของสมาคมมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว

สภาที่เหลือประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้: Panagiotis Mpaltatzis เป็นรองประธาน, Dimitris Chatzis เป็นเลขานุการ, Sophia Stroumpakis เป็นเลขานุการ, Dimitrios Tassopoulos เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ว่าการที่มาจากการเลือกตั้งในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ Roula Mitkonis, Iordanis Alexiadis, Stathis Pilidis, Sophia Meskou, Christos Papadimas, Maria Chatzinakou, Ioannis Kostoulas และ Nikos Komninos

งานเลี้ยงอาหารค่ำที่ร้านอาหารกรีก Coral ใน Wooster มีผู้เข้าร่วมเกือบ 300 คน รวมทั้งบาทหลวง Dimitrios, Metropolitan Bishop Methodios, กงสุลใหญ่ Ilias Fotopoulos, รองผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์, Tim Murray และนายอำเภอชาวกรีก Ilias Evaggelidis เช่นเดียวกับผู้ประสานงานของ Greek Education George Vlikidis

ภาพยนตร์ Cypriot ที่งาน Sydney Film Festival

ภาพยนตร์ Cypriot ที่งาน Sydney Film Festival

แทงฟุตบอลออนไลน์ ในปี 1974 ครอบครัวชาวไซปรัสพบที่พักพิงในวังเก่าของออตโตมันที่ถูกทิ้งร้าง เมื่อทหารเกณฑ์หนุ่มชาวตุรกี-ไซปรัสเผชิญหน้ากับครอบครัวผู้ลี้ภัย เขาถูกบังคับให้เผชิญกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของสงคราม

แอนโทนิส มาราส ผู้กำกับที่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งได้รับรางวัลจากแอดิเลด นำเสนอเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมด้วยนักแสดงนานาชาติจากไซปรัสกรีซตุรกี อังกฤษ และเยอรมนี

การถ่ายทำ ห่างจาก Green Line ของ UNO เพียงหนึ่งลมหายใจ ผู้กำกับอิงเรื่องราวของเขาจากด้านมนุษยนิยมของสงคราม ไม่ใช่เหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งทำให้ภูมิทัศน์ของนิโคเซียมืดมัว

ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในโลเคชั่นในนิโคเซีย เนื่องจากผู้กำกับต้องการให้การผลิตนี้เป็นของแท้อย่างสมบูรณ์ทั้งในเครื่องแต่งกายและฉาก ทีมงานนานาชาติจากทั่วโลก (ออสเตรเลีย กรีซ ไซปรัส เยอรมนี มารอคโค อังกฤษ และแอฟริกาใต้) มีส่วนช่วยอย่างมากในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายในการแข่งขัน Dendy Short Film Competition ระหว่างเทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัล ”People’s Choice” จากเทศกาลภาพยนตร์แอดิเลด และหากสร้างความประทับใจที่ดีที่งาน International Festival of Melbourne และ Sydney ก็อาจได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์

กลุ่มโจรสลัดจากกลุ่มอินเทอร์เน็ต “นิรนาม” เรียกร้องในวันนี้เกี่ยวกับการโจมตีกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางออนไลน์ เพื่อประท้วงการจำกัดความรุนแรงที่บังคับใช้กับกรีซในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ

“ทวีต” ที่ส่งโดย “ปฏิบัติการนิรนาม” โดยใช้คำสำคัญ “ปฏิบัติการกรีซ” เชิญชวนสมาชิกบัญชี Twitter ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ IMF อย่างหนาแน่น เห็นได้ชัดว่าพยายามจะกลืนกินไซต์และทำให้ไซต์ไม่ทำงาน

อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้บอกว่าการโจมตีจะเริ่มขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรียกว่า “การปฏิเสธการให้บริการ”

ข้อความดังกล่าวยังอ้างถึงเว็บไซต์ที่วิจารณ์โครงการรัดเข็มขัดในเอเธนส์ และรวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามที่สหภาพยุโรปและไอเอ็มเอฟให้คำมั่นสัญญา

กองทุนยืนยันว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันอัมพาตของเว็บไซต์ “เราตระหนักถึงภัยคุกคาม และเราได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว” บิล เมอร์เรย์ โฆษกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าว

กิจกรรม “Whittlesea Women Matter 2” เพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีชาวออสเตรเลีย

กิจกรรม “Whittlesea Women Matter 2” เพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีชาวออสเตรเลีย

การมีส่วนร่วมของสตรีชาวออสเตรเลียซึ่งให้บริการอันทรงคุณค่าแก่ผู้ลี้ภัยชาวกรีกจาก Pontos และ Asia Minor แต่ยังรวมถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามกลางเมืองได้รับการยอมรับในงานพิเศษที่จัดขึ้นในเมลเบิร์นจากศพ “Return to Anatolia”, “Whittlesea” Women Matter 2” ร่วมกับหอสมุดละออ

วิทยากรคือ Dr. Panayiotis Diamantis วิทยากรด้านการศึกษาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในซิดนีย์ ซึ่งกล่าวถึงในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์กับสตรีชาวออสเตรเลียผู้ยิ่งใหญ่บางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของคู่รักซิดนีย์และจอยซ์ แนนคิเวลล์ ล็อค

ตามที่ Dr. Diamandis ชี้ให้เห็น ตั้งแต่ปี 1922 จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พวกเขาทั้งคู่ทุ่มเทให้กับการรวมตัวและพัฒนาชุมชนผู้ลี้ภัยในมาซิโดเนียและในอูรานูโปลี ชาลกิดิคิ

ดร.ไดมันดิสกล่าวว่ามีชาวออสเตรเลียจำนวนมากที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเอเชียไมเนอร์ และภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามกลางเมือง

เราต้องจำไว้ว่าในหายนะของเอเชียไมเนอร์ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสันนิบาตชาติคือพันเอกออสเตรเลีย นายทรีลัวร์ ซึ่งช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตชาวกรีกราว 108,000 คนให้พ้นจากความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ

BRW’s Rich 200 List รวมชาวกรีก 6 คน

BRW’s Rich 200 List รวมชาวกรีก 6 คน

ในสัปดาห์นี้ BRW ได้เปิดเผยรายชื่อเศรษฐีสองร้อยคนที่ร่ำรวยที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงชาวกรีก 6 คน

Con Makris เป็นคนแรกในนั้นที่มีมูลค่าทรัพย์สิน 1.07 พันล้านดอลลาร์ Makris เดินทางมายังออสเตรเลียจากกรีซเมื่อ 47 ปีที่แล้ว และเขาได้ก่อตั้งร้าน Fish ‘n’ Chip และร้านขายของชำขนาดเล็กขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากขายร้านขายไก่หลายร้าน Makris ก็ได้ซื้อศูนย์การค้าแห่งแรกในแอดิเลดในช่วงต้นทศวรรษ 1980 วันนี้ ครอบครัว Makris มีที่พักมากกว่าหนึ่งโหลในแอดิเลด ซิดนีย์ และเมลเบิร์น

ครอบครัว Paspaley ในดาร์วินซึ่งมีรายได้ 540 ล้านดอลลาร์จากอาณาจักรไข่มุกของพวกเขาได้ลงทุนอย่างหนักในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และรีสอร์ท และขณะนี้มีแผนที่จะสร้างศูนย์กักกันคนเข้าเมืองมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ Wickham Point ทางตะวันออกเฉียงใต้ของดาร์วิน

Harmanis อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาเป็นเวลาสามทศวรรษก่อนที่จะร่ำรวยเมื่อบริษัทเหมืองแร่นานาชาติ Xstrata ซื้อกิจการนิกเกิลของ Jubilee Mines ในราคา 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2550 ทำให้เขาต้องเสียเงินเกือบ 500 ล้านดอลลาร์

Theo Karedis มีโชคลาภ 487 ล้านเหรียญ Karedis ก่อตั้งและขายสุราของธีโอในเวลาต่อมาให้กับ Coles Myer ในราคา 175 ล้านดอลลาร์ในปี 2545 ก่อนที่จะลงทุนโชคลาภส่วนใหญ่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในซิดนีย์

ครอบครัว Stamoulis ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 459 ล้านดอลลาร์ กำลังลงทุนอย่างต่อเนื่องจากการขายอาณาจักรเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมเหรียญทองในปี 2547 ให้กับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโต ทรัพย์สินของพวกเขารวมถึงอาคารสำนักงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์น โรงงาน สนามกอล์ฟในหุบเขายาร์ราของรัฐวิกตอเรีย อพาร์ตเมนต์ในเอเธนส์ และเกาะในทะเลไอโอเนียน

George Koukis มีโชคลาภ 326 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นม้าทำงานที่อธิบายว่าการนอนหลับเป็น “การเสียเวลา” หลังจากสูญเสียทรัพย์สมบัติเล็กๆ น้อยๆ จากความผิดพลาดของตลาดหุ้นในปี 1987 Koukis เข้าสู่ธุรกิจเพื่อตัวเองโดยซื้อแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการธนาคารหลัก ทุกวันนี้ เขาชี้นำความสนใจไปที่กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม