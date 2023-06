สมัครเว็บ SLOT ตกลงขยายระยะเวลา 5 ปี

สมัครเว็บ SLOT SBTechผู้ริเริ่ม คาสิโนออนไลน์และ การ เดิมพันกีฬาแบบ omni-channel ของอังกฤษ ได้ขยายการแสดงตนต่อไปในเวที โลกหลังจากประกาศการลงนามในการขยายเวลาห้าปีในข้อตกลงการจัดหาหนังสือกีฬากับผู้ให้บริการ iGaming, Bethard Group Limited

ข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเพิ่มเติม:

นัก พัฒนาใน ลอนดอนใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าข้อตกลงใหม่จะอนุญาตให้ Bethard Group Limited ‘ขับเคลื่อนการขยายตัวระหว่างประเทศต่อไป’ ในขณะที่ยึดตำแหน่งเป็น ‘หนึ่งในแบรนด์การเดิมพันชั้นนำของนอร์ดิกและระดับโลก’

SBTech ยังระบุเพิ่มเติมว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘กลยุทธ์การขยายธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในระดับสากล’ ของพันธมิตร และจะช่วยให้บริษัทจากมอลตาสามารถ ‘ขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้น’

ยืนยันความสำเร็จ:

Andrew Cochrane ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ SBTech อธิบายว่าโซลูชันหนังสือกีฬาของบริษัทของเขานั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์การเดิมพันระหว่างเล่นและก่อนการแข่งขันขั้นสูงที่ช่วยให้ Bethard Group Limited บันทึก ‘ผลลัพธ์ทางการเงินที่ยอดเยี่ยม’ ในตลาดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น สหราชอาณาจักร . นอกจากนี้เขายังอธิบายถึงการขยายเวลาว่าเป็น ‘ข้อพิสูจน์ถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้น’ ของการเป็นหุ้นส่วนควบคู่ไปกับหลักฐานของ ‘ความไว้วางใจในระดับสูง’ ที่มีอยู่ระหว่างทั้งคู่

คำแถลงของ Cochrane อ่าน…

“เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการของเราเพื่อเพิ่มรายได้และมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการส่งมอบการเติบโตของตลาดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เป้าหมายของเราคือการจัดหาโซลูชั่นที่เหนือชั้นให้กับลูกค้าเสมอ ซึ่งมอบคุณค่าที่โดดเด่นในพื้นที่ที่มีการควบคุมซึ่งมีการแข่งขันสูงที่สุด และผมคาดหวังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับทั้งสองบริษัทเมื่อบทล่าสุดของเรื่องราวของ Bethard Group Limited เปิดเผย”

ฤดูร้อนที่น่าตื่นเต้น:

ในส่วนของเขา Erik Scarp ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bethard ประกาศว่าช่วงซัมเมอร์นี้เป็นบริษัทของเขาที่ ‘ประสบความสำเร็จมากที่สุด’ แต่เป็นเพราะความสนใจในการแข่งขัน FIFA World Cup ปี 2018 เขาให้รายละเอียดว่าการโปรโมตการทายผลฟุตบอลในธีม The Zlatan Challenge ของผู้ดำเนินการซึ่งมีZlatan Ibrahimovic ตำนานผู้ทำประตูชาวสวีเดน นำหน้าและเสนอเงินรางวัลรวม 200,000 ยูโร (226,470 ดอลลาร์) ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

คำสั่งของ Scarp อ่าน…

“การเป็นหุ้นส่วนของเรากับ SBTech เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญสำหรับธุรกิจในตลาดสำคัญๆ และฉันดีใจที่เราได้ตกลงขยายเวลาระยะยาวให้สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเราไปยังพื้นที่ใหม่และดินแดนเกิดใหม่ ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของเรากับ SBTech หมายถึงอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน”

ผู้ให้บริการ โป๊กเกอร์มือถือโซเชียลKamaGamesเชียล ได้ประกาศเป้าหมายที่ตลาดเกมทั่วไปที่กำลังเติบโตในอินเดียด้วยการเปิดตัวนวัตกรรม Teen Patti ที่เป็นมิตรต่อ iOS และ Android

รากอินเดีย:

บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ ในดับลินใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์เพื่ออธิบายว่า Teen Patti สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 5 คนและเริ่มต้นด้วยการแจกไพ่สามใบคว่ำหน้า มีรายละเอียดว่าเกมที่เหมาะกับมือถือมีรากฐานมาจากอินเดียโดยแต่ละรอบจะมอบเงินกองกลางที่ชนะให้กับผู้เล่นที่สามารถรวบรวมไพ่ที่ดีที่สุดได้เมื่อการดำเนินการสิ้นสุดลง

ผลพวงทางเศรษฐกิจ:

Andrey Kuznetsov ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KamaGames ประกาศว่าการเปิดตัว Teen Patti นั้นสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของอินเดียที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก เขาระบุว่าการเติบโตนี้ทำให้ นักพัฒนา iGamingกระจายพอร์ตการลงทุนมากขึ้นผ่านการเปิดตัวเกมที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้เล่นในท้องถิ่น

คำสั่งของ Kuznetsov อ่าน…

“ในฐานะผู้พัฒนาเกมทั่วไปที่มีความคิดก้าวหน้า KamaGames มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั่วโลกและภูมิภาคของเราเสมอ และการเปิดตัว Teen Patti ก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้”

สร้างจากความคุ้นเคย:

นัก ประดิษฐ์ ชาวไอริชเปิดเผยว่า Teen Patti พร้อมให้ใช้งานแล้วดาวน์โหลดแล้วก่อนที่จะประกาศว่าชื่อนี้เป็นเกมที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ แน่นอนว่าจะนำไปสู่การดึงความสนใจของฐานผู้เล่นชาวอินเดียที่มีอยู่

คำสั่งของ Kuznetsov อ่าน…

“การเพิ่มล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมของเรานี้สะท้อนให้เห็นถึงแผนการอย่างต่อเนื่องของเราในการขยายพอร์ตโฟลิโอของเราเพื่อรวมไม่เพียงแค่เกมคาสิโนโซเชียลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเกมไพ่โซเชียลบางเกมที่ได้รับความนิยมในบางภูมิภาคด้วย เป็นโอกาสสำหรับเราที่จะแสดงให้เห็นว่า KamaGames มุ่งมั่นที่จะรวบรวมรูปแบบเกมที่มีเอกลักษณ์และหลากหลายจากตลาดเกิดใหม่และทำให้พวกเขาเป็นที่นิยมในเวทีโลกของเราเอง”Pragmatic Play Limitedผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์ กำลังขยายฐานลูกค้าในยุโรปอย่างต่อเนื่องหลังจากลงนามในข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับ Bet Entertainment Technologies Limited เกี่ยวกับโปรตุเกสของผู้ให้บริการ ของผู้ให้บริการ ที่ Bet.pt

การจัด ‘พอร์ตโฟลิโอแบบเต็ม’:

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารเพื่อประกาศว่าข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อให้ Bet.pt มี ‘พอร์ตโฟลิโอเต็มรูปแบบ’ ของเกมที่เป็นมิตรต่อ HTML5 มากกว่า 80 เกมรวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Wolf Gold และ Gold Rush เช่นเดียวกับ อียิปต์โบราณคลาสสิกใหม่และนวัตกรรม Leprechaun Carol

การเจาะต่อเนื่อง:

Pragmatic Play Limited เข้าสู่ตลาด iGaming ของโปรตุเกสเป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนสิงหาคมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากข้อตกลงกับ CasinoPortugal.pt ก่อนที่จะสนับสนุนการแสดงตนนี้ต่อไปผ่านความร่วมมือที่คล้ายกันกับ EstorilSolCasinos.pt Melissa Summerfield ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของผู้พัฒนากล่าวว่าเธอรู้สึกยินดีที่ได้ลงนามในพันธมิตร Bet.pt เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทของเธอสามารถปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปทั่วประเทศที่มีประชากรประมาณ 10.3 ล้านคน

แถลงการณ์ของ Summerfield อ่าน…

“เรามีความยินดีที่ได้ตกลงข้อตกลงนี้กับ Bet.pt ทำให้พอร์ตโฟลิโอที่ได้รับรางวัลของเราพร้อมใช้งานสำหรับฐานผู้เล่นที่กว้างขวางเป็นครั้งแรก เรามักจะประเมินโอกาสในการขยายขอบเขตของเราในตลาดที่มีการควบคุม และเราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ยาวนานและคุ้มค่า”

ภาคยานุวัติอย่างต่อเนื่อง:

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับ Pragmatic เนื่องจากการลงนามในความเข้าใจที่คล้ายคลึงกันกับ ComeOn! Cherry AB ผู้ ให้บริการ คาสิโนออนไลน์สัญชาติสวีเดนควบคู่ไปกับโดเมนที่ติดต่อกับอิตาลีจาก Kindred Group, Betsson AB และ OIA Services Limited นอกจากนี้ ข้อตกลงเหล่านี้ตามมาด้วยการเป็นพันธมิตรที่คล้ายคลึงกันกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming ของอิตาลี Microgame SpA และผู้ให้บริการฟินแลนด์ Alands Penningautomatforening (PAF)

เกมที่จะเป็น ‘เกมยอดฮิต’:

ในส่วนของเขาJose Miguel Almeidaจาก Bet Entertainment Technologies Limited ประกาศว่าเขา ‘ตื่นเต้น’ ที่ได้เพิ่มเดสก์ท็อปและเกมที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาจาก Pragmatic Play Limited ให้กับข้อเสนอของ Bet.pt เนื่องจากเขามั่นใจว่าเนื้อInternational Game Technology PLC (“IGT”) (NYSE: IGT) บริษัทเกมที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทเปิดตัวเนื้อหาบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ใน แคนาดา

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ …

เกมบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ชุดแรกของ IGT นำเสนอโดย Ontario Lottery and Gaming Corporation (“ OLG ”) ผ่านการทดสอบเปิดตัวที่องค์กรการกุศลหลายแห่งของ Crown Corporation OLG เป็นลอตเตอรีตัวแรกในแคนาดาที่นำเสนอเกมใหม่

การเข้าถึงการเปิดตัวครั้งแรก :

ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับเกมบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจจาก IGT เช่น Pharaoh’s Legacy, Golden Rooster และ Bengal Eyes ชื่อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมที่น่าตื่นเต้นมากมายที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ที่ปลายทางการเล่นเกมเพื่อการกุศล 12 แห่งที่ควบคุมโดยบริษัทที่รัฐบาลออนแทรีโอเป็นเจ้าของเป็น

David Flinn รองประธานระดับภูมิภาคของแคนาดาสำหรับ IGT แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวว่า…

“การเปิดตัวเนื้อหาบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ในแคนาดาแสดงถึงโอกาสในการเติบโตที่มีความหมายสำหรับ IGT และลูกค้าของเรา พอร์ตโฟลิโอบิงโกของ IGT สำหรับแคนาดาช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอโซลูชันที่มีอยู่ของเราสำหรับภูมิภาคนี้ และยึดไว้ในชื่อไดนามิกที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เล่นของพวกเขา หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวกับ OLG เราตั้งตารอที่จะขยายฐานการติดตั้งบิงโกอิเล็กทรอนิกส์ไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วแคนาดา”

ผู้นำระดับโลกด้านเกม:

IGT เป็นผู้นำระดับโลกด้านการเล่นเกม มีสถานะในท้องถิ่นที่มั่นคงและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำกับดูแลในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 12,000 คน

เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้คิดค้นเครื่องเกมและระบบ ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาห้าปีกับ Penn Online Entertainment, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) Penn Interactive Ventures สำหรับแผนก PlayDigital

เพียงไม่กี่วันต่อมา IGT Global Solutions Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนามในการขยายสัญญาอีก 6 ปีกับ Texas Lottery Commission ซึ่งจะพิมพ์สลากต่อไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2024

Penn National Gaming Incorporatedผู้ดำเนินการคาสิโนระดับภูมิภาคของอเมริกา ได้ประกาศตามรายงานว่าต้องการติดตามหนังสือกีฬาสำหรับGreektown Casino Hotel ของดีทรอยต์ หากแผนการซื้อสถานที่ใจกลางเมืองได้รับการอนุมัติจาก Michigan Gaming Control Board

หนังสือกีฬาเล่มแรกของมิชิแกน:

ตามรายงานเมื่อวันพุธจาก หนังสือพิมพ์ The Detroit Newsบริษัทในเพนซิลเวเนียได้ตกลงข้อตกลงที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาด 400 ห้องโดยร่วมมือกับ Vici Properties Incorporated ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่แยกตัวออกจาก Caesars Entertainment Corporationล่าสุด ปี. ธุรกรรมมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์กับเจ้าของปัจจุบันJack Entertainmentคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้า หลังจากนั้นผู้ให้บริการต้องการเริ่มวิ่งเต้นเพื่อสิทธิ์ในการเปิดบริการเดิมพันกีฬา ตามคาสิโนแห่งแรกของมิชิแกน

ผู้ดำเนินการกระตือรือร้นที่จะ ‘เข้าร่วมทีม’:

Eric Schippersรองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และรัฐบาลสัมพันธ์ของ Penn National Gaming ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในรัฐไวโอมิสซิง บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทของเขาจะต้องจ่ายเงิน 300 ล้านดอลลาร์สำหรับสิทธิ์ในการดำเนินงาน Greektown Casino Hotel สูง 30 ชั้น และต้องการเสริม คาสิโนปัจจุบันของ สถาน ที่ ดีทรอยต์พร้อมสปอร์ตบุ๊ค

มีรายงานว่า Schippers บอกกับ The Detroit News…

“เราชอบโอกาสที่จะนำเสนอการเดิมพันกีฬาที่นั่น นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะสำรวจทางกฎหมาย MGM Grand Detroitทำงานอย่างหนักเพื่อนำมาซึ่งการเดิมพันกีฬาในมิชิแกน เราต้องการเข้าร่วมทีมและดำเนินการกับมัน”

ผลตอบแทนของ PASPA:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการที่ศาลสูงสหรัฐเป็นโมฆะในเดือนพฤษภาคม ของกฎหมายคุ้มครอง กีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) ทำให้รัฐนิวเม็กซิโก เดลาแวร์ มิสซิสซิปปี นิวเจอร์ซีย์และเวสต์เวอร์จิเนียเข้าร่วมกับเนวาดาในการอนุญาตให้คาสิโนเสนอ การพนันกีฬา Pennsylvania และRhode Islandจะเข้าร่วมปาร์ตี้ ในเร็วๆ นี้ บริษัท Penn National Gaming Incorporated ต้องการให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐมิชิแกนทำตามความเหมาะสมโดยการทำให้กิจกรรมถูกกฎหมาย

ความเกียจคร้านทางกฎหมาย:

ข่าวดีทรอยต์รายงานว่าเดือนมิถุนายนเห็นสภาผู้แทนราษฎรมิชิแกนผ่านกฎหมายที่จะอนุญาตให้คาสิโนสามแห่งในดีทรอยต์ให้ บริการ การพนันออนไลน์ทันทีในฤดูร้อนหน้า อย่างไรก็ตาม มาตรการ HB-4926 จะครอบคลุมเฉพาะเกม เช่นรูเล็ตโป๊กเกอร์และแบล็คแจ็ค ในขณะที่กำหนด ให้คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมมิชิแกนต้องออกกฎหมายให้การพนันกีฬาก่อนที่สถานที่ต่างๆ จะเริ่มรับเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต

ประสบการณ์ที่มีอยู่:

The Detroit News รายงานว่า Penn National Gaming Incorporated รับผิดชอบทรัพย์สินประมาณ 40 แห่งทั่วสหรัฐอเมริการวม ถึง Hollywood Casino ToledoในโอไฮโอและHollywood Casino Columbus มีรายละเอียดว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการเดิมพันกีฬาแล้วที่สถานที่ในเนวาดาเวสต์เวอร์จิเนีย และมิสซิสซิปปี และคาดว่าจะเปิดตัวหนังสือกีฬาใหม่ที่คาสิโนฮอลลีวูดที่สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์ในเพนซิลเวเนียตะวันออกในสัปดาห์หน้าน้อยกว่าสองสัปดาห์หลังจากลงนามในข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม iGaming ชาวอังกฤษ Bede Gaming Limitedและผู้ริเริ่มเกม คาสิโนออนไลน์Habanero Systems BVได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่คล้ายกันกับBoss Gaming Solutions

ช่องวิดีโอมากมายเหลือเฟือ:

ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร ที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events พันธมิตรล่าสุดได้เห็นคอลเลคชัน วิดีโอสล็อตที่เป็นมิตรกับ HTML5 กว่า 90 รายการของบริษัทรวมถึง Ways of Fortune, Pumpkin Patch และ Birds of Thunder ที่รวมเข้ากับแพลตฟอร์ม iGaming จาก บอส เกมมิ่ง โซลูชั่น

การผสานรวมอย่างละเอียด:

Habanero มีสำนักงานในโจฮันเนสเบิร์ก มะนิลา และโซเฟีย และจะจัดแสดงสินค้าทั้งหมดใน งานนิทรรศการ SiGMA 2018 ในเดือนนี้ ที่มอลตา ประกาศว่าการรวมเกมเข้ากับแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตจาก Curacao จาก Boss Gaming Solutions เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อให้ลูกค้า ‘ฉลากขาว’ ของพันธมิตรสามารถเข้าถึง ‘เกมสล็อตที่น่าทึ่งมากขึ้น’ เช่น Egyptian Dreams Deluxe , Fa Cai Shen และนวัตกรรม Tower of Pizza

ข้อเสนอที่กว้างขวาง:

ในส่วนของ Boss Gaming Solutions จัดแสดงมหกรรม ICE Africa ในแอฟริกาใต้อย่างน้อยหนึ่งเดือนและระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาที่สามารถช่วยผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการได้รับใบอนุญาตพัฒนากลยุทธ์และจัดการไซต์ของตน แพลตฟอร์ม iGaming ของบริษัท Cypriot เพิ่งได้รับใบอนุญาตจาก Malta Gaming Authority ก่อนที่จะเพิ่ม Simple Bet ล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดตัวการเดิมพันกีฬา อย่างรวดเร็วและประหยัดบริการ

Catalina Lukianenko ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Boss Gaming Solutions ประกาศว่าเธอ ‘ยินดี’ ที่ได้ร่วมมือกับ Habanero Systems BV และอธิบายการเป็นหุ้นส่วนว่าเป็น ‘ขั้นตอนสำคัญ’ สำหรับบริษัทของเธอที่ถูกกำหนดให้ ‘นำความสำเร็จมาสู่ทั้งสองฝ่าย’

Kambi Groupผู้ริเริ่มเทคโนโลยีการเดิมพันของมอลตา ได้ประกาศ การลงนามในข้อตกลงที่จะให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์และบนบกแก่เจ้าของ Parx Casino, Greenwood Gaming and Entertainment Incorporated ใน เพนซิลเวเนีย

พันธมิตรหลายปี:

ผู้ริเริ่มที่มีสำนักงานใหญ่ในวัลเลตตาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารเพื่อดูรายละเอียดว่าการจัดการหลายปีจะเกี่ยวข้องกับการจัดหา คาสิโนเพน ซิลเวเนีย ของบริษัท ด้วย แพลตฟอร์ม การเดิมพันกีฬารวมถึงบริการที่มีการจัดการที่หลากหลาย มีการอธิบายว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พื้นที่เหล่านี้จะถูกรวมเข้ากับสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Parx ในภายหลัง หลังจากการรวมระบบการจัดการบัญชีผู้เล่นของสถานที่ยักษ์ใหญ่โดย GameAccount Network ผู้ริเริ่มชาวอังกฤษ

รอบปฐมทัศน์ที่ใกล้เข้ามา:

Kambi Group ระบุว่าหนังสือกีฬาในParx Casinoกำลังจะเปิดให้บริการก่อนสิ้นปีนี้ ในขณะที่พันธมิตรจะเห็นเพิ่มเติมว่าจะให้บริการโซลูชั่นการเดิมพันกีฬาบนบกแก่ Greenwood Gaming and Entertainment Incorporated ซึ่งอยู่ใกล้เคียงSouth Philadelphia Turf Club

ข้อกำหนดของรัฐนิวเจอร์ซีย์:

กลุ่ม Kambi ที่จดทะเบียนในสตอกโฮล์มประกาศว่าการเลือกโดย Greenwood Gaming and Entertainment Incorporated หลังจากเสร็จสิ้น ‘กระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด’ พร้อมข้อตกลงนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดที่จะเห็นว่าสนับสนุน บริษัท ที่มีฐานอยู่ใน Bensalem เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเปิดตัวการเดิมพันกีฬาที่คล้ายกัน บริการสำหรับนักพนันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่อยู่ ใกล้ เคียง

สหภาพที่สำคัญ:

Kristian Nylen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kambi Group ประกาศว่าข้อตกลงดังกล่าวแสดงถึง ‘การเป็นหุ้นส่วนที่น่าตื่นเต้นอีกครั้ง’ ในขณะที่บริษัทของเขายังคงสร้างตัวเอง ‘เป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่’ ตลาดการพนันกีฬาในสหรัฐอเมริกา ‘ ด้วยคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และคู่ค้าที่เชื่อถือได้’

แถลงการณ์ของ Nylen อ่าน…

“Greenwood Gaming and Entertainment Incorporated มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อตัดสินใจเปิดตัวสปอร์ตบุ๊ค Kambi Group จึงกลายเป็นตัวเลือกตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว และผมมั่นใจว่าเราจะสร้างความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จได้”

ประสบการณ์มีความสำคัญ:

ในส่วนของเขา John Dixon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Greenwood Gaming and Entertainment Incorporated อธิบายว่า Kambi Group เป็น ‘พันธมิตรที่มีประสบการณ์ [และ] สปอร์ตบุ๊คที่ประสบความสำเร็จ’ ซึ่งจะสามารถจัดหา ‘ระบบและอัตราต่อรองที่ดีที่สุดให้กับบริษัทของเขา ทำ’ เพื่อใช้โดยบริการเดิมพันกีฬาที่มีตราสินค้า Parx

คำสั่งของ Dixon อ่าน…

“เรามั่นใจในระบบที่จะมอบโอกาสในการเดิมพันที่รวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำในกีฬาหลายประเภท ทั้งก่อนเกมและในเกม”

หนึ่งเดือนหลังจากลงนามในข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับผู้ให้บริการ iGaming ของสวีเดน Betsson AB และ เกม คาสิโนออนไลน์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์Microgamingได้ประกาศการลงนามเป็นพันธมิตรกับความพยายาม ใหม่ของ Switch Studios

นวัตกรรมเกมบนโต๊ะ:

ผู้คิดค้นนวัตกรรมสำนักงานใหญ่ของ Isle of Manจะจัดแสดงสินค้าทั้งหมดของตนที่ งานมหกรรม SiGMA 2018 ของมอลตา ในปลายเดือนนี้ และใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีเพื่อประกาศว่า Switch Studios ‘พร้อมที่จะเขย่าวงการเกมบนโต๊ะ’ โดยปล่อยผลงานสร้างสรรค์ทางออนไลน์ที่ นำเสนอ ‘องค์ประกอบที่ปรับแต่งได้’ เพื่อ ‘มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับการเล่นในระดับใหม่’

ความเชี่ยวชาญของ East Anglian:

นอกจากนี้ Microgaming ยังระบุด้วยว่าพันธมิตรใหม่ตั้งอยู่ในเมืองอิปสวิชของอังกฤษและประกอบด้วย ‘กลุ่มที่ใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันออนไลน์และเกมโซเชียล’ ซึ่งจะให้ชุดเนื้อหาพิเศษที่เริ่มต้นด้วยการดำเนินการของตนเองใน เกมตารางคลาสสิกของรูเล็ตและแบล็คแจ็ค

สตูดิโอถูกนำ ‘เข้าสู่คอก’:

John Coleman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Microgaming ประกาศว่า ‘การรวม Switch Studios’ จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทของเขามี

แถลงการณ์ของ Coleman อ่าน…

“ทีมงานได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการผลิตเกมคาสิโนที่มีสไตล์และซับซ้อนซึ่งมีความแปลกใหม่และให้ความบันเทิงสูง และผมรอคอยที่จะพัฒนาด้านนี้ของช่วงของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

รูเล็ตปฏิวัติ:

ในส่วนของเขา Tom David จาก Switch Studios เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทของเขาคือ ‘เพื่อนำเสนอเกมบนโต๊ะคลาสสิกที่คัดสรรมาดีที่สุดที่ผู้เล่นเพลิดเพลิน’ ด้วยชื่อรูเล็ตใหม่ที่มีวงล้อสามมิติและการเคลื่อนไหวของลูกบอลที่เหมือนจริง นอกจากนี้เขายังให้รายละเอียดว่าเกมออนไลน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้รับการ ‘ปรับให้เหมาะกับมือถือ โดยเฉพาะ’ ‘ และสามารถเพลิดเพลินได้ในโหมดแนวนอนและแนวตั้ง

คำสั่งของ David อ่าน…

“เราเชื่อว่าภูมิหลังของเราในภาคมือถือ โซเชียล และ eGaming ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในการนำนวัตกรรมและสไตล์มาสู่ภาคเกมบนโต๊ะออนไลน์”

องค์กร esports ชั้นนำอย่าง Complexity Gamingได้ร่วมมือกับ Chickasaw Nation ซึ่งเป็น เจ้าของและดำเนินการWinStar World Casino and Resort ความร่วมมือที่ลงนามเมื่อเร็ว ๆ นี้นับเป็นครั้งแรกที่คาสิโนถูกกำหนดโดยองค์กร esports ของสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

จากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ …

Jason Lake ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Complexity Gaming กล่าวว่า “WinStar เป็นแหล่งเล่นเกมและความบันเทิงชั้นนำ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่พวกเขาจะกลายเป็นพันธมิตรคาสิโนสุดพิเศษของเรา ความร่วมมือครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแวดวง esports สู่การสร้างความบันเทิงเกมการแข่งขันที่กลายเป็นกระแสหลักมากยิ่งขึ้น”

การเติบโตของกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า :

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่จะถูกดึงดูดไปที่eSportsซึ่งผู้เล่นเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันเอง มีรายงานว่ากลุ่มสื่อและความบันเทิงที่เติบโตเร็วที่สุด การแข่งขัน eSports เกิดขึ้นทั่วโลก ในขณะที่กลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดประกอบด้วยบุคคลอายุ 18 ถึง 34 ปี จำนวนผู้ชมเริ่มมีแนวโน้มสูงวัย โดยมีรายงานว่าผู้ชม 1 ใน 3 มีอายุระหว่าง 35 ถึง 54 ปี

ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือสำหรับการเล่นเกมเพียงอย่างเดียว มีฐานผู้ชมที่ใหญ่กว่าสำหรับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ เช่น YouTube และ Twitch มากกว่า Netflix, ESPN และ HBO รวมกัน