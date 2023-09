สมัครเว็บไฮโล เพื่อนำเสนอชื่อคาสิโนเพนซิลเวเนียใหม่

สมัครเว็บไฮโล อัตราต่อรองสำหรับการไม่วิ่งครั้งแรกขึ้นอยู่กับเหยือกเริ่มต้นของเกมเป็นหลัก เมื่อเหยือกเริ่มต้นที่ดีสองตัวเผชิญหน้ากัน การเดิมพัน NRFI จะเป็นประโยชน์ต่อสปอร์ตบุ๊ค กล่าวอีกนัยหนึ่ง สปอร์ตบุ๊คจะเรียกเก็บเงินจากคุณมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เกม MLB All-Star มีผู้ขว้างที่ดีที่สุดในลีก ผู้จัดการแต่ละคนจะเลือก All-Star ที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มเกม

ในปีนี้ Gerrit Coleของทีม Yankees และ Zach Gallenจาก Diamondbacks ได้เริ่มการแข่งขัน Midsummer Classic หนังสือกีฬาส่วนใหญ่ตั้งราคา NRFI ไว้ที่ -145 เนื่องจากเหยือกแต่ละอันดีแค่ไหน การเดิมพัน YRFI ส่วนใหญ่ตั้งไว้ที่ -115

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในเกมต้นฤดูกาลระหว่างไจแอนต์สและเรดส์ การจับคู่การขว้างมีดังนี้:

ไจแอนต์ส : แอนโทนี่ เดอ สคาลฟานี่

หงส์แดง : ลุค วีเวอร์

DeScalfani มี ERA 4.44 ในการออกสตาร์ท 17 ครั้ง ผู้ประกอบมี ERA 7.00 ถึง 15 เริ่ม เนื่องจากเหยือกสองตัวมีปีที่ยากลำบาก FanDuel Sportsbook ตั้งราคา NRFI ไว้ที่ +120 ในขณะที่ YRFI อยู่ที่ -135

อีกตัวอย่างที่ดีของการเดิมพัน NRFI ที่ไม่สมดุลมักพบเห็นได้ในเกมเหย้าของ Colorado Rockies เนื่องจากอากาศเบาบางที่Coors Fieldผลรวมของเกมในบ้าน Rockies จึงถูกกำหนดไว้ที่ 12 รันหรือสูงกว่านั้น ดังนั้นโอกาสที่ NRFI จะต่ำกว่าเกมทั่วไป ในการจับคู่การขว้างเริ่มต้นระหว่าง Austin Gomber ของ Rockies (6.19 ERA ใน 19 นัดแรก) และ Brandon Bielak ของ Astros (3.79 ERA ใน 10 นัด) อัตราต่อรองของ NRFI มีดังนี้:

มากกว่า 0.5 รันอินนิงแรก : -190

ต่ำกว่า 0.5 รันอินนิงแรก : +145

นั่นเป็นหนึ่งในราคาที่ไม่เท่ากันที่คุณเคยเห็นสำหรับ NRFI

เหตุใดการเดิมพัน NRFI จึงได้รับความนิยมมาก?

ตลาด NRFI ได้กลายเป็น ตัวเลือก การเดิมพัน MLB ที่ได้รับความนิยม ในปัจจุบันเนื่องจากผลลัพธ์ที่รวดเร็ว เนื่องจากกีฬาเบสบอลครอบครองปฏิทินกีฬาในช่วงฤดูร้อนที่ช้า การนั่งเล่นเกมเก้าอินนิงจึงไม่ใช่งานที่ง่ายที่สุด

เนื่องจากการเดิมพันจะตัดสินในอินนิงแรก โดยปกติแล้วนักเดิมพันจะได้รับผลการแข่งขันภายใน 20 นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ MLB บังคับใช้นาฬิกาสนามใหม่

บันทึกของ Philadelphia Phillies และ Pittsburgh Pirates กับการเดิมพัน NRFI

อีเกิลส์และโจรสลัดไม่ใช่ทีม NRFI ที่ดีที่จะเดิมพันตามสถิติของ NRFI ตลอดช่วงพักออลสตาร์ อีเกิลส์อยู่ที่48-54และโจรสลัดอยู่ที่51-51 นั่นคืออัตราการชนะ 45% และ 50% ตามลำดับ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อที่เห็นว่าอีเกิลส์มีบันทึก NRFI ที่ไม่ดีหลังจากเห็นว่าเหยือกเริ่มต้นของพวกเขาโยนเฟรมเปิดแบบปิดบ่อยแค่ไหน นี่คือบันทึกของผู้ขว้างของอีเกิลส์ที่ขว้างโอกาสแรกที่ทำประตูไม่ได้:

อารอน โนลา : 14-7

แซ็ค วีลเลอร์ : 16-4

เรนเจอร์ ซัวเรซ : 10-4

ติฮวน วอล์คเกอร์ : 14-6

คริสโตเฟอร์ ซานเชซ : 7-1

แมตต์ สตราห์ม : 6-3

เบลีย์ ฟอลเตอร์ : 3-4

นี่คือบันทึกของเหยือกอันดับต้น ๆ ของ Pirates:

มิทช์ เคลเลอร์ : 13-8

โยฮัน โอเบียโด : 12-9

ริช ฮิลล์ : 16-5

ในขณะที่เหยือกของอีเกิลส์อาจปิดโอกาสแรก แต่ค้างคาวของพวกเขามักจะทำลาย NRFI แน่นอนว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกที่Kyle Schwarberจะเป็นที่สองในลีกในการขึ้นนำในบ้านด้วยหกแต้ม The Phillies มี Schwarber, Trea Turner , Nick CastellanosและBryce Harperอยู่ในสี่อันดับแรกในคืนส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เหยือกของฝ่ายตรงข้ามทำได้ยาก

Pirates มีสถิติ NRFI ที่ดีกว่า Phillies แต่โดยเฉลี่ยแล้วปล่อยให้วิ่งได้ 0.76 ครั้งในโอกาสแรก ซึ่งถือเป็นลีกที่แย่ที่สุด ในเวลาเดียวกันพวกเขาทำคะแนนเฉลี่ยเพียง 0.41 รันในโอกาสแรกซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับห้าในลีก มันสมเหตุสมผลแล้วว่าทำไมการเดิมพันของ Piratesสำหรับตลาดนี้จึงให้ผลลัพธ์ในช่วงกลางของแพ็คสำหรับเปอร์เซ็นต์การชนะของ NRFI (เสมอกันที่ 13)

ข้อดีและข้อเสียของการเดิมพัน NRFI บนสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ของ PA

เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ การเดิมพัน NRFI มีข้อดีและข้อเสีย:

ข้อดี

คุณจะทราบผลลัพธ์ภายในเวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งมักจะน้อยกว่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องนั่งดูทั้งเกมก่อนจึงจะตัดสินการเดิมพันได้

การแฮนดิแคปอินนิ่งแรกไม่ใช่เรื่องยากเกินไป

ข้อเสีย

การเดิมพัน NRFI ไม่ได้ตีมากเท่าที่คุณคิด

บันทึก NRFI ในปี 2023 ต่ำกว่า .500 มาก

อัตราต่อรองไม่ได้ดีเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหยือกอันดับสูงสุดสองคนหันหน้าเข้าหากัน

ตลาดโอกาสแรกอื่นๆ

มีการเดิมพันโอกาสแรกในรูปแบบอื่นๆ ที่คุณสามารถเดิมพันได้โดยใช้ PA sportsbook บางแห่งเสนอตลาดผลลัพธ์โอกาสแรกแบบสามทาง ตัวอย่างเช่นการเดิมพันของ Philliesกับ Padres จะมีลักษณะดังนี้:

ผู้ปกครอง : +250

อีเกิลส์ : +250

เสมอ : +105

คุณสามารถเดิมพันว่าเสมอกัน และหากสกอร์เป็น 0-0 หลังจากอินนิงแรก คุณจะชนะการเดิมพัน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การเดิมพัน NRFI ในทางเทคนิค คะแนนอาจเสมอกันที่ 2-2 และคุณยังคงชนะการเดิมพันเฉพาะนี้

ข้อเสนอสปอร์ตบุ๊คตลาดรายแรกอื่นๆ ได้แก่:

สูง/ต่ำวิ่งสำหรับหนึ่งทีม

อนุญาตให้เข้าชมได้

ขว้างขว้าง

โฮมรัน

ขีดฆ่า

การเดิมพัน NRFI และการพนันอย่างรับผิดชอบ

เนื่องจากการเดิมพัน NRFI ตัดสินอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดิมพันจะต้องรับผิดชอบ แม้ว่าเกมจะเริ่มต้นในเวลาที่แตกต่างกันทั่วประเทศ เป็นเรื่องง่ายที่จะวางเดิมพัน NRFI หลายรายการตลอดทั้งวัน การสูญเสีย NRFI ไม่ควรส่งผลให้ต้องวางเพิ่มอีกหลายรายการเพื่อชดใช้การขาดทุน

หนังสือกีฬา PA ทั้งหมดมีเครื่องมือการพนันที่มีความรับผิดชอบเพื่อช่วยปกป้องนักเดิมพัน บางส่วนได้แก่:

วงเงินการฝาก

วงเงินการใช้จ่าย

ช่วงเย็นลง

การยกเว้นตนเอง

สิ่งสำคัญคือต้องไม่ไล่ตามการเดิมพันที่แพ้ เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยรักษาความรับผิดชอบในการเดิมพันกีฬาของคุณBragg Gaming GroupและPokerStars Casinoกำลังร่วมมือกันเพื่อปรับใช้เกมคลื่นลูกใหม่ ครั้งแรกทั่วยุโรป และต่อมาในอเมริกาเหนือ ในไม่ช้าพวกเขาทั้งหมดก็จะมาถึงเพนซิลเวเนียด้วย

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Bragg Gaming ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงการจัดจำหน่ายเนื้อหากับแบรนด์ PokerStars ของ Flutter Entertainment เพื่อจัดหาเกมมากมายให้กับผู้เล่นของผู้ให้บริการทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ

Bragg Gaming กำลังจะมาถึง PokerStars Casino Pennsylvania

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Bragg วางแผนที่จะเปิดตัวเกมผ่านทางแบรนด์ PokerStars ในสหราชอาณาจักร อิตาลี โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก สวีเดน และสาธารณรัฐเช็ก หลังจากนั้นเกม Bragg ควรปรากฏในสหรัฐอเมริกาผ่านทาง PokerStars Casino ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ มิชิแกน และเพนซิลเวเนีย

ในข่าวประชาสัมพันธ์Lara Falzonประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Bragg Gaming Group กล่าวว่า:

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ PokerStars ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นแบรนด์หลักจาก Flutter เพื่อส่งมอบเนื้อหาของเราไปยังผู้เล่นของพวกเขาทั่วโลก เกมที่มีประสิทธิภาพสูงของเราจะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้เล่นในสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ และเรามีความยินดีที่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงทั่วโลกของพวกเขา”

Bragg เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของ PA หลายรายแล้ว

Bragg Gaming Group เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา เทคโนโลยี และบริการระดับโลกที่ให้บริการคาสิโน หนังสือกีฬา และลอตเตอรีมากมายทั่วโลก

ลูกค้าของ Bragg ได้แก่BetMGM , FanDuel, Golden Nugget, DraftKings, Rush Street (บริษัทแม่ของแบรนด์ Rivers Casino), Caesars, Bally’s และปัจจุบันคือ PokerStars

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลมากมายในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และสถานที่ทำงานอีกด้วย

ปัจจุบันเกมยอดนิยมของ Bragg ได้แก่:

Fairy Dust:สล็อตขนาด 5×4 จากAtomic Slot Lab (ขับเคลื่อนโดย Bragg) ที่มีป่าที่น่าหลงใหลซึ่งเต็มไปด้วยพิกซี่ นางฟ้า สไปรต์ และอื่นๆ อีกมากมาย เกมดังกล่าวมีช่องจ่ายเงิน 432 ช่องและคุณสมบัติพิเศษซึ่งรวมถึงโบนัสออร์บ ไวด์ และฟรีสปิน Fairy Dust มีอัตราผล ตอบแทนต่อผู้เล่นที่ปรับได้ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง88.05%ถึง96.32%

Mystery Mine : สล็อต 5×3 นี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วย Atomic Slot/Bragg ที่จะพาผู้เล่นเจาะลึกเข้าไปในเหมืองทองคำเพื่อความสนุกสนานในการเล่นเกม แท่งไดนาไมต์เผยให้เห็นสัญลักษณ์เสริม สัญลักษณ์กระจาย และแจ็คพอต นอกจากนี้ยังมีการหมุนซ้ำและสัญลักษณ์รถเข็นทองที่สามารถดันแจ็คพอตได้มากถึง2,000x Mystery Mine เป็นสล็อตที่มีความผันผวนปานกลาง โดยมีอัตรา RTP ที่ดีที่95.44 %

Sea of ​​Plenty:ลงใต้น้ำด้วยสล็อต 5×3 ที่มีช่องจ่ายเงิน 30 ช่อง ฉลาม และสัตว์ทะเลอื่น ๆ อีกมากมายในพื้นหลังทางทะเลที่สดใสและมีสีสัน เกมดังกล่าวเป็นความพยายามครั้งแรกจากIndigo Magicสตูดิโอพัฒนาเกมในยุโรปของ Bragg สัญลักษณ์กระจายตั้งแต่สามตัวขึ้นไปจะให้ฟรีสปิน และสัญลักษณ์ฟองหกตัวขึ้นไปจะเริ่มต้นคุณสมบัติการหมุนซ้ำ ซึ่งสามารถสร้างแจ็คพอตแบบมินิ ไมเนอร์ และเมเจอร์ได้ Sea of ​​Plenty เป็นสล็อตที่มีความผันผวนสูง โดยมีอัตรา RTP ที่สามารถเข้าถึงได้96 %

ความร่วมมือระหว่าง Bragg-PokerStars จะนำเสนอเนื้อหาพิเศษ บางส่วน จากพอร์ตโฟลิโอของ Powered by Bragg หนึ่งในเกมที่โดดเด่นที่สุดในคอลเลกชันนั้นคือDevil ‘s Lock

ชื่อนี้เป็นสล็อตที่มีสิ่งมีชีวิตที่ดุร้าย วงล้ออิสระ 15 วงล้อ และโอกาสสำหรับเกมฟรีหกเกม ปีศาจยังสามารถให้การจ่ายเงินย้อนกลับแบบพิเศษ ซึ่งมีมูลค่าการชนะเพิ่มเติมเพิ่ม หรือการหมุนที่สูญเสียกลายเป็นผู้ชนะในทันที

รายรับของ PokerStars ในเดือนกรกฎาคมอยู่ตรงกลางในบรรดาคาสิโน PA

แอพ PokerStars พร้อมให้บริการสำหรับ ผู้เล่น คาสิโนในเพนซิลเวเนียด้วยความร่วมมือกับMt. Airy Casinoใน Poconos

ใน ผลรวมรายได้ของคาสิโน PA ล่าสุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม PokerStars Casino อยู่ในอันดับที่ห้าในบรรดาผู้ให้บริการ 10 รายในรายรับจากเดือนที่แล้ว PokerStars ทำ รายได้รวม 5,425,753 ดอลลาร์ในขณะที่ผู้นำอย่างHollywood Penn Nationalทำรายได้ 62,697,324 ดอลลาร์รวมกันจากแอปคาสิโนออนไลน์ 5 แห่ง

โดยรวมแล้วผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของ PA มีรายได้รวม157.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ยอดรวมดังกล่าวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในเดือนมิถุนายนของ PA (164.3 ล้านดอลลาร์) แต่ก็ยังมีการเติบโตเมื่อเทียบเป็นรายปี และยังติดอันดับนำหน้ายอดรวมในเดือนกรกฎาคมของนิวเจอร์ซีย์อีกครั้ง (155.2 ล้านดอลลาร์)

ค่อนข้างชัดเจนว่าเพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในราชาแห่งเกมคาสิโนออนไลน์ในประเทศ และสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความร่วมมือของ Bragg-PokerStars ที่จะเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในที่สุด

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบนทวิตเตอร์แบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Redditแม้จะมีข้อตกลงการพนันกีฬาใหม่ของ Penn Entertainment กับ ESPN แต่ คาสิโนออนไลน์ของเพนซิลเวเนียจะไม่เห็นความแตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับรัฐอื่น ๆ

Penn Entertainment คาดว่าจะเป็นพันธมิตรกับแบรนด์Hollywood Casino PA กับ ESPN อย่างไรก็ตาม เพนซิลเวเนียเป็นรัฐเดียวที่ฮอลลีวูดมีแอปแบบสแตนด์อโลน มันอยู่ข้างหน้าเกมแล้ว

Hollywood เพื่อรวมคาสิโนออนไลน์ PA เข้ากับ ESPN Bet

Penn Entertainment สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วอุตสาหกรรมการพนันเมื่อมีการประกาศแยกตัวจากBarstoolและเป็นหุ้นส่วนใหม่กับ ESPN โดยเปิดตัวESPN Bet

ในขณะที่ ESPN กำลังเปิดตัวสปอร์ตบุ๊คใหม่ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีคาสิโนออนไลน์ที่มีแบรนด์ ESPN Jay Snowdenซีอีโอของ Penn Entertainment กล่าวระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2023 ว่าแต่ละรัฐจะเปิดตัวแอปคาสิโนออนไลน์ฮอลลีวูดแบบสแตนด์อโลน:

“พวกเราคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเราที่จะมุ่งความสนใจไปที่ฮอลลีวูดคาสิโนแล้วก็แบรนด์ฮอลลีวู้ดจริงๆ”

เพนซิลเวเนียเป็นรัฐเดียวที่ฮอลลีวูดมีแอปคาสิโนออนไลน์แบบสแตนด์อโลนในขณะนี้ ไม่มีอะไรจะแตกต่างไปในเรื่องนั้นสำหรับผู้เล่น Keystone State อย่างไรก็ตาม เมื่อ ESPN Bet เปิดตัว ผู้เล่นทั่วทุกเขตอำนาจศาลสามารถคาดหวังให้คาสิโนออนไลน์ฮอลลีวูดรวมเข้ากับสปอร์ตบุ๊คได้

“หากคุณอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย และคุณอยู่ใน ESPN Bet เดิมพันกีฬา คุณจะสามารถเดิมพันได้โดยคลิกที่ไอคอนคาสิโน และไปที่ Hollywood Casino ได้อย่างราบรื่นภายในแอปและแพลตฟอร์มเดียวกัน วิธีที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ระหว่าง Barstool Sportsbook และ Barstool iCasino” Snowden อธิบาย

เหตุใด ESPN Bet จึงไม่มีคาสิโนออนไลน์ที่มีแบรนด์

Penn Entertainment เลือกใช้แบรนด์ของตัวเองและปริมาณที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมเกมเพื่อขยายคาสิโนออนไลน์

Hollywood Casino มีสถานะออนไลน์ในเพนซิลเวเนียแล้ว โดยมีการเพิ่มคุณสมบัติการค้าปลีกสี่แห่ง:

สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์

ทุ่งหญ้า

ยอร์ก (มินิคาสิโน)

มอร์แกนทาวน์ (มินิคาสิโน)

ฮอลลีวูดที่ Penn National Race Course (PNRC) และฮอลลีวูดที่ The Meadows ต่างก็อยู่ใน10 อันดับแรกของรายได้จากสล็อตในคาสิโน PA ค้าปลีก The Meadows บันทึก รายได้สล็อต 169.2 ล้านดอลลาร์ (อันดับที่ห้า) และ PNRC สะสม150.6 ล้านดอลลาร์ (เจ็ด) ในปีงบประมาณ 2022/2023

“เราได้ลงทุนไปมากมายทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ และเราภูมิใจกับแบรนด์ฮอลลีวูดนั้นมาก เราคิดว่ามันสร้างการเชื่อมโยงที่ดีจริงๆ จากคาสิโนออนไลน์ดิจิทัล” สโนว์เดนกล่าว “เราคิดว่าในตลาดที่เรามีคาสิโนบนบกซึ่งมีแบรนด์ฮอลลีวูด มันสร้างโอกาสในการขายต่อเนื่องที่ดีจริงๆ ไม่ใช่แค่ในรูปแบบดิจิทัล แต่ยังรวมถึงด้านอิฐและปูนด้วย”

ในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ของ Penn Entertainment ไม่เคยปรากฏแน่ชัดว่า ESPN จะมีคาสิโนออนไลน์ที่มีแบรนด์ ทำไม

“ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคุณต้องการแบรนด์หลายแบรนด์ในระยะยาว” Snowden อธิบาย

ไม่ได้หมายความว่า ESPN จะไม่มีคาสิโนที่มีแบรนด์ แต่ ณ ตอนนี้ Penn Entertainment ไม่ได้พิจารณาความคิดนี้

ผลงานของ Hollywood Casino ในตลาดเพนซิลเวเนีย

เพนซิลเวเนียเป็นคาสิโนออนไลน์แห่งเดียวของฮอลลีวูดที่เปิดให้บริการในขณะนี้ คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนีย (PGCB) ไม่แจกแจงรายได้ของคาสิโนออนไลน์ตามผู้ให้บริการ เป็นการยากที่จะบอกได้อย่างแน่ชัดว่าฮอลลีวูดอยู่ในอันดับที่ใดในบรรดาผู้ให้บริการภายในรัฐคีย์สโตน

แบรนด์ออนไลน์ของ Hollywood อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของบริษัทแม่ Hollywood Penn Nationalยังร่วมมือกับ DraftKings, BetMGM, PointsBet และ Barstool ใบอนุญาตดังกล่าวทำให้รัฐมีรายได้ต่อปี426.1 ล้านดอลลาร์ Rivers Casino Philadelphia ร่วมมือกับ Borgata, BetRivers และ SugarHouse สร้างรายได้209.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 FanDuel และ Stardust ร่วมมือกับ Valley Forge Casino ทำรายได้206.8 ล้านดอลลาร์

Hollywood Penn National ร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำสองรายในBetMGMและDraftKingsช่วยเพิ่มรายได้รวมอย่างแน่นอน FanDuel, BetRivers และ Caesars ก็มีแนวโน้มนำหน้าแบรนด์ฮอลลีวูดเช่นกัน

ฮอลลีวูดน่าจะอยู่ตรงกลางของกลุ่มผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ 21 รายใน PA แบรนด์นี้แข่งขันกับผู้ให้บริการเช่น Borgata, BetPARX, SugarHouse และ Barstool Casino เดิม