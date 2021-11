สมัครเว็บแทงหวย สมัครเล่น SBOBET ร่วมมือกับ SBTech และ Golden Nugget

สมัครเว็บแทงหวย ปีก่อนหน้านี้Churchill Downs อิงค์ (CDI)ประกาศว่า บริษัท ได้รับการซื้อPresque Isle Downs แอนด์คาสิโน

สมัครเว็บแทงหวย การจัดซื้ออีรีเพนซิลคาสิโนให้เข้า CDI เข้าสู่การขยายตลาดเกมเพนซิล นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขาเข้าสู่ตลาดการพนันออนไลน์ในอนาคตใน PAซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเมืองในปลายปีนี้

ในช่วงเวลาของการประกาศBill Carstanjenซีอีโอของ CDI กล่าวถึงการซื้อครั้งนี้:

“ Presque Isle จะทำให้เรามีที่ตั้งหลักในเพนซิลเวเนียซึ่งเพิ่งผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์ด้วยเงินจริง”

คำแถลงซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ CDI สองแห่งในสัปดาห์นี้

คำตัดสินของศาลฎีกาในวันจันทร์ได้เปิดประตูสำหรับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายทั่วประเทศ ตามข่าวนี้ Churchill Downs ยุ่งอยู่กับการขยายการเข้าถึงเพื่อรักษาตำแหน่งในตลาดในขณะที่พร้อมที่จะระเบิด

Churchill Downs ร่วมมือกับ SBTech

นอกจากคาสิโนในเพนซิลเวเนียที่ได้มาใหม่แล้ว Churchill Downs ยังเป็นเจ้าของสนามแข่งและคาสิโนในรัฐอื่นๆ อีกหลายแห่ง:

รัฐเคนตักกี้

มิสซิสซิปปี้

อิลลินอยส์

ฟลอริดา

หลุยเซียน่า

โอไฮโอ

เมน

มันได้รับการเสนอม้าการพนันในรัฐเหล่านั้นผ่านทาง app มือถือของตนTwinSpires.com

ในสัปดาห์นี้ CDI และSBTechได้สรุปความร่วมมือเพื่อขยายข้อเสนอการเดิมพันออนไลน์ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้รายการ SBTech เข้าไปในตลาดสหรัฐและให้ CDI แพลตฟอร์ม iGaming ครอบคลุม

แพลตฟอร์ม “ประกอบด้วยเว็บไซต์ผู้บริโภค แอพมือถือ และระบบแบ็คออฟฟิศเพื่อจัดการ iGaming และการเดิมพันกีฬา” จะเร่งการเข้าสู่ตลาดของ CDI ตามที่กฎหมายการพนันกีฬาอนุญาต

Richard Carterซีอีโอของ SBTech กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ Churchill Downs เป็นพันธมิตรรายแรกในสหรัฐฯ “การผสมผสานของการแสดงชั้นนำของเชอร์ชิลล์ในตลาดสหรัฐ ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งของ SBTech ในตลาดการพนันกีฬาที่มีการควบคุมทั่วโลก ทำให้เป็นหุ้นส่วนในอุดมคติเมื่อเราเข้าสู่บทที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐ”

Churchill Downs ร่วมมือกับ Golden Nugget ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้ Churchill Downs ยืนยันว่ามีแผนที่จะเสนอเกมออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ภายใต้ใบอนุญาตคาสิโนของGolden Nugget

มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะมีการคาสิโนที่ดินตามที่ปรากฏตัวเพื่อป้อนตลาดการพนันออนไลน์ในรัฐการ์เด้น กฎหมายการพนันของรัฐอนุญาตให้คาสิโนให้เช่าช่วงใบอนุญาตแก่พันธมิตร

การเป็นหุ้นส่วนนี้มีศักยภาพที่จะขยายการมีอยู่ของทั้งสองบริษัทในตลาดที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้

“เรารอคอยที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ iGaming และการเดิมพันกีฬาแบบบูรณาการในรัฐนิวเจอร์ซีย์” Carstanjen กล่าว “เรามีโอกาสพิเศษที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของเราในการดำเนินงานธุรกิจการพนันแข่งม้าออนไลน์ที่ถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมื่อเราเข้าสู่ตลาด iGaming และการพนันกีฬา”

สภาพแวดล้อมการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

เนื่องจากศาลฎีกา ยกเลิกการห้ามการพนันกีฬาในสัปดาห์นี้ข่าวจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในพื้นที่การเล่นเกม การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้คาสิโนเปิดตัวผลิตภัณฑ์การพนันออนไลน์ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทต่างชาติเข้าสู่ตลาดการพนันกีฬาและเกมออนไลน์ของสหรัฐฯ ที่กำลังพัฒนาและเติบโต

ความสัมพันธ์ที่เชอร์ชิลล์ ดาวน์ส ก่อขึ้นในสัปดาห์นี้ทำให้พวกเขาเข้าสู่ตลาดนิวเจอร์ซีย์โดยเร็วที่สุดในฤดูร้อนนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐหวังว่าจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือในต้นเดือนมิถุนายน

มิสซิสซิปีเป็นอีกรัฐหนึ่งที่ CDI พร้อมที่จะยอมรับการเดิมพันกีฬา บ่อนกรรมาธิการมิสซิสซิปปีบอกรายงานกีฬาทางกฎหมาย ที่จะคาดหวังการพนันกีฬาที่จะเปิดตัวในช่วงปลายฤดูร้อน

เพนซิลเวเนียอาจเป็นขนนกในหมวกของ CDI เพนซิลมีประชากรหกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังกำลังจะเปิดตัวการพนันรูปแบบใหม่หลายรูปแบบ ต้องขอบคุณการขยายร่างกฎหมายที่ผ่านไปเมื่อปีที่แล้ว

กับการปรากฏตัวคาสิโนที่ดินที่ใช้และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่ครอบคลุม Churchill Downs พร้อมที่จะใช้ประโยชน์เมื่อเล่นเกมออนไลน์และการพนันกีฬาไปอยู่ในรัฐ Keystone

ตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวันที่ถูกกฎหมายและควบคุมของเพนซิลเวเนียกำลังเติบโตแล้ว เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดตัว

อันที่จริงคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) ในสัปดาห์นี้ได้รับใบสมัครจากผู้ดำเนินการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีอีกสี่ราย ที่นอกเหนือไปจากหกที่ได้รับและอนุมัติก่อนหน้านี้

การแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันครั้งแรก (DFS) ที่ต้องเสียภาษีและควบคุมโดยรัฐได้เริ่มขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนเมษายน

ผู้ร่างกฎหมายของรัฐทำให้กีฬาแฟนตาซีถูกกฎหมายโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจกฎหมายการขยายการพนันที่ครอบคลุมในเดือนตุลาคม 2017 พวกเขาอนุมัติภาษี 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับรายได้ที่ปรับแล้วของผู้ประกอบธุรกิจกีฬาแฟนตาซีและมอบหมายให้ PGCB กำกับดูแลการแข่งขันกีฬาแฟนตาซี

ทั้งหมดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 เมษายน โดยถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของรูปแบบใหม่ของการพนันที่ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายการขยายการพนันใหม่

ควบคุมและเก็บภาษีกีฬาแฟนตาซีรายวัน

ชาวเพนซิลเวเนียหลายคนเล่น DFS ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ดังนั้นในสิ่งที่เป็นตลาดสีเทา ตอนนี้ ทั้งหมดนี้เป็นกระดานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหนือกว่าสำหรับผู้เล่นในเพนซิลเวเนียที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีกับผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียคือ:

แฟนดูเอล

DraftKings

ร่าง

แฟนตาซีฟุตบอลเพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพ

บูมแฟนตาซี

Fastpick

ผู้ดำเนินการกีฬาแฟนตาซีใหม่สี่รายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในสัปดาห์นี้ ได้แก่:

Sportshub National Fantasy Championships

Yahoo Fantasy Sports

Fantasy Draft

ลูกเสือแฟนตาซีกีฬา

คณะกรรมการกล่าวว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีกับบริษัทใด ๆ จาก10 แห่งที่ระบุไว้ข้างต้น ตราบใดที่ผู้เล่นจะส่งค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการประกวดและการเริ่มต้นการเล่นจากภายในเพนซิล แต่ถ้าคุณกำลังเล่นในขณะที่ภายในเส้นรัฐเพนซิลคณะกรรมการบอกว่ามันเป็นไม่ได้ตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีกับบริษัท อื่น ๆ

การแข่งขันกีฬาแฟนตาซีช่วยให้ผู้เล่นที่จะแข่งขันกับคนอื่นโดยการจัดทำร่างทีมจินตนาการของนักกีฬาภายใต้งบประมาณที่ จำกัด ทีมที่ได้รับคะแนนตามสถิติใส่กันโดยผู้เล่นเกณฑ์ทหารในการแข่งขันกีฬาในชีวิตจริง การแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันเกิดขึ้นในเกมวันเดียวหรือในระยะเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกีฬาแฟนตาซีแบบดั้งเดิมดำเนินไปตลอดทั้งฤดูกาล

การแข่งขันทั้งสองดำเนินไปเหมือนทัวร์นาเมนต์ โดยจะมีเงินรางวัลรวมจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าและแยกออกระหว่างทีมที่ได้คะแนนสูงสุดหลังจากหักค่าธรรมเนียมผู้ดำเนินการ

รายได้จากภาษีใหม่และสภาพแวดล้อมการเล่นที่ยุติธรรม

Kevin O’Tool e กรรมการบริหารPGCBกล่าวว่าภาษีใหม่สำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าของกีฬาแฟนตาซีกำลังสร้างรายได้ใหม่ให้กับรัฐ นอกจากนี้ O’Toole กล่าวว่าการกำกับดูแลของรัฐบาลทำให้ผู้เล่นมีโอกาสมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการเล่นที่ยุติธรรม หนึ่งเดียวกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและควบคุมโดยคณะกรรมการ

ความคิดริเริ่มการพนันออนไลน์ใหม่อื่น ๆ อีกหลายอย่างใน PAได้รับการอนุมัติในเดือนตุลาคม 2017 รวมถึง:

สล็อต

เกมบนโต๊ะ

โป๊กเกอร์

ขายลอตเตอรี

ก่อนหน้านี้ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวการขายลอตเตอรีออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม 2018

ขั้นตอนการกำกับดูแลและการออกใบอนุญาตยังคงต่อเนื่องสำหรับช่องทางออนไลน์ , เกมตารางออนไลน์และการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ คาสิโนออนไลน์และเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์แห่งแรกของรัฐคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2018 หรือต้นปี 2019

Orrin Hatchไม่ได้ถอยหลัง

Hatch สมาชิกวุฒิสภาพรรครีพับลิกันในยูทาห์มาอย่างยาวนานเป็นหนึ่งในสี่ผู้ประพันธ์ดั้งเดิมของพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) ตอนนี้เขากำลังแข่งขันกันที่จะเขียนแนวทางของรัฐบาลกลางสำหรับการเดิมพันกีฬาชุดใหม่

ในคำสั่งปล่อยตัวออกมาในเว็บไซต์ของสมาชิกวุฒิสภาที่เขากล่าวว่าต่อไปนี้ในการปลุกของศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกา ‘ ตัดสินใจที่จะรักษาสิทธิของรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่จะออกกฎหมายการพนันกีฬา

“ที่เดิมพันนี่คือความสมบูรณ์ของกีฬา นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันวางแผนที่จะออกกฎหมายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อช่วยปกป้องความซื่อสัตย์สุจริตและหลักการในสนามกีฬา ฉันขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมงานทั้งสองด้านของทางเดินเข้าร่วมกับฉันในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญนี้”

Hatch กล่าวว่าวันนี้ปัญหาเหมือนเดิมเมื่อ 25 ปีที่แล้ว

ความกังวลหลักของ Hatch คือในขณะที่ SCOTUS สนับสนุนสิทธิ์ของแต่ละรัฐในการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา ปัญหาที่เสี่ยงต่อความสมบูรณ์ของกีฬาเมื่อ 25 ปีที่แล้วยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

Hatch ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาอื่น ๆ อีกสองสามประเด็น: อินเทอร์เน็ตที่สร้างการเดิมพันข้ามรัฐตลอดจนความจริงที่ว่าข้อบังคับการพนันจะเป็นการเย็บปะติดปะต่อกันในแต่ละรัฐโดยไม่มีมาตรฐานใด ๆ

สิ่งที่ทำให้ข้อโต้แย้งของ Hatch น่าสนใจมากคืออุตสาหกรรมการพนันกีฬาใน ลาสเวกัสได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกตินั้นค่อนข้างง่ายต่อการดมกลิ่น

อาจมีคนโต้แย้งว่าเพนซิลเวเนียไม่จำเป็นต้องหันไปหารัฐบาลกลางเพื่อขอระเบียบการพนันกีฬา สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือมองไปที่เนวาดา

รัฐสามารถทำตามแบบอย่างของเนวาดา

ทนายความของDickinson Wright Greg Gemignaniเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาสิโน ในการให้สัมภาษณ์กับThe Linesเขาตั้งข้อสังเกตว่าลาสเวกัสเป็นแหล่งความรู้ด้านกฎระเบียบที่ดี เพราะพวกเขาได้เห็นแทบทุกอย่างที่มีให้เห็นในแนวการพนันกีฬา

“ หากคุณเป็นรัฐใหม่ที่กำลังสงสัยว่าควรทำอย่างไร ให้ดู ระเบียบข้อบังคับของเนวาดา และดูว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร อาจมีเหตุผลที่ดีที่พวกเขาทำแบบนั้น” Gemignani กล่าว “หลายๆ อย่างที่อยู่ในนั้นเป็นเพราะเราประสบปัญหาและเราจัดการมันด้วยกฎระเบียบ คุณสามารถเริ่มต้นในสถานะใหม่เพื่อดูกฎระเบียบได้”

การเดิมพันกีฬาอาจประสบปัญหาเดียวกันกับเมื่อ 25 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรการและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่เนวาดากำหนดนั้นก้าวหน้ากว่าที่เคยเป็นเมื่อ PASPA กลายเป็นกฎหมาย

ในทางทฤษฎีแล้วคาสิโนและฝ่ายนิติบัญญัติในเพนซิลเวเนียสามารถปรึกษากับเนวาดาเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและไม่ได้ผล จากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้กรอบการทำงานที่หลวมนั้นเป็นพื้นฐานสำหรับระบบของตนเอง

ความแตกต่างของ Wire Act อาจเข้ามาเล่น

Hatch ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับข้อบังคับที่เสนอของเขา ความจริงที่ว่าเขากล่าวถึงอินเตอร์เน็ตที่ช่วยให้คนที่จะวางเดิมพันข้ามเส้นรัฐอาจหมายความว่าสมาชิกวุฒิสภาจะกำหนดกฎที่ใช้พระราชบัญญัติลวดเข้าบัญชี

ความพยายามก่อนหน้านี้ของวุฒิสมาชิกLindsay GrahamและDianne Feinsteinในการเชื่อมโยง Wire Act กับการพนันทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปดูเหมือนจะไม่ย้ายกระทรวงยุติธรรมเพื่อทบทวนจุดยืนของพวกเขาในเรื่องนี้

อะไรก็ตามที่รวมอยู่ในข้อบังคับที่เสนอของ Hatch เพนซิลเวเนียดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะเปิดตัวการเดิมพันกีฬาก่อนที่รัฐสภาจะผ่านกฎหมายการพนันกีฬาของรัฐบาลกลาง

สัปดาห์ที่ผ่านมา Rush Street Interactive ทำข่าวเมื่อพวกเขาประกาศความร่วมมือกับ Kambi บริษัทเป็นผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาระดับโลกที่จะทำงานร่วมกับ Rivers Casino และ SugarHouse เช่นเดียวกับคาสิโนอื่น ๆ ในรัฐ คุณสมบัติเหล่านี้กระตือรือร้นที่จะเริ่มเสนอการเดิมพันในคาสิโนและมือถือโดยเร็วที่สุด

$ 118,000ต่อวัน

นั่นคือจำนวนลอตเตอรีเพนซิลเวเนียที่นำเข้ามาในช่วง 17 วันแรก คีโนขายสลากใบแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อคุณทำการคำนวณลอตเตอรีเพนซิลเวเนียทำรายได้กว่า 2 ล้านดอลลาร์ในเพนซิลเวเนียจากการขายสลากคีโนในช่วงสองสามสัปดาห์แรก

เกมคีโนใหม่ของลอตเตอรีเพนซิลเวเนียเริ่มแข็งแกร่ง

“เราเฝ้าดูยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านตอนเช้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นของเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะลองเกมใหม่นี้” หวยกรรมการบริหารกล่าวว่าดึง Svitkoในการแถลงข่าว “ช่วงเที่ยงวัน คีโนขายได้ประมาณ 8,200 ใบต่อชั่วโมงและยังคงเพิ่มขึ้น”

ความพร้อมของคีโนทั่วทั้งรัฐมีส่วนทำให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย ผู้เล่นสามารถซื้อตั๋วที่หนึ่งในกว่า 9,400 ร้านค้าปลีกจับสลาก สำหรับผู้เล่นที่ต้องการดูเส้นทางไปสู่ตั๋วที่ชนะ มีสถานที่ประมาณ600 แห่งทั่วรัฐที่มีเครื่องเล่นเกมจอใหญ่พร้อมภาพวาดในเวอร์ชันแอนิเมชั่น Gary Millerโฆษกลอตเตอรีคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น

ก่อนการเปิดตัว Svitko อ้างว่าคีโนจะจ่ายผู้เล่น0.65 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ ในช่วง 17 วันแรก คีโนจ่ายเงินให้ผู้เล่น1.3 ล้านดอลลาร์ผลตอบแทน 0.65 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ให้กับผู้เล่น

คีโนบรรเทาแรงกดดันกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพนซิลกองทุนหวยประโยชน์พลเมืองอาวุโสในรัฐผ่าน:

ความช่วยเหลือตามใบสั่งแพทย์

ส่วนลดภาษีทรัพย์สินและค่าเช่า

ศูนย์ผู้สูงอายุและโครงการอาหาร

บริการดูแลระยะยาว

ความช่วยเหลือด้านการขนส่ง

กองทุนได้รับแรงกดดันจากการล่าช้าเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นและการเติบโตของประชากรสูงอายุ

เจ้าหน้าที่กำลังมองหาคีโนและเกมในอนาคตเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านเงินทุนบางส่วนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

“คีโนเป็นก้าวสำคัญในความสามารถของเราในการสร้างเงินทุนใหม่เพื่อประโยชน์ของชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่า” Svitko กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นผู้เล่นของเราต้อนรับเกมใหม่นี้อย่างอบอุ่น”

ความสำเร็จของคีโนขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเบื้องหลังเป็นอย่างมาก

เกมส์ทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้บริการในระยะยาวของเทคโนโลยีในการจับสลากเพนซิลรวมทั้งเกมคีโนใหม่และอื่น ๆหวยออนไลน์เกม

“เกมส์ทางวิทยาศาสตร์มีความยินดีที่จะให้เกมคีโนที่ร้านค้าปลีกเพื่อสนับสนุนภารกิจการจับสลากของเงินทุนโปรแกรมสำหรับ Pennsylvanians เก่า” กล่าวว่า แพ็ตฮิวจ์รองประธานอาวุโสฝ่ายระบบการจับสลากทั่วโลกสำหรับเกมวิทยาศาสตร์ “เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็วที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและโปรโตคอลที่เข้มงวดของเราในด้านคุณภาพและความปลอดภัย”

การเปิดตัวคีโนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับลอตเตอรีเพนซิลเวเนีย บางครั้งช่วงฤดูร้อนนี้การจับสลากด้วยความช่วยเหลือของเกมทางวิทยาศาสตร์จะเปิดXpress กีฬา

ด้วย Xpress กีฬาผู้เล่นสามารถวางเดิมพันในกีฬาแฟนตาซีกิจกรรมดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจของความบันเทิงแจ้งรถแข่งและ1 ลงเสมือนฟุตบอล

ตามการนำของคีโน ผู้เล่นวางเดิมพันในบาร์ ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกอื่นๆ จอภาพในสถานที่ที่เลือกจะแสดงเกมจำลองและการแข่งขัน

เพนซิลเวเนียคีโนพบผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่คนแรก

Irene GrantจากAdamstown, Lancaster Countyกลายเป็นผู้ชนะคีโนคนแรกที่ต้องไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อรับรางวัล

Grant ซื้อตั๋วที่ร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่น มันไม่ได้จนกระทั่งต่อมาในวันที่เธอตรวจสอบหมายเลขของเธอและรู้ว่าเธอได้รับรางวัล$ 10,000

แกรนท์วางแผนจัดบาร์บีคิวฉลองให้ครอบครัว เมื่ออ้างสิทธิ์รับรางวัล เธอบอกกับเจ้าหน้าที่ลอตเตอรีด้วยว่าเธอจะจ่ายบิลบางส่วนและอาจต้องเดินทาง

ที่น่าสนใจคือ Grant ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอย่างไรเมื่อซื้อตั๋ว แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเข้าใจวิธีการเล่นเกมเพื่อชนะ แต่นี่คือวิธีเล่นคีโน:

วิธีเล่นคีโน:

ตั๋วมีราคาระหว่าง$1 ถึง $20

ผู้เล่นสามารถเลือกได้ถึง 10 หมายเลขหรือให้คอมพิวเตอร์เลือกให้ก็ได้

สุ่มจับหมายเลข 20 ตัวทุก ๆ สี่นาที

ผู้เล่นจับคู่ตัวเลขที่จะชนะ

เมื่อคีโนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและ Xpress Sports จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ คาดว่าผู้ค้าปลีกและจอภาพจำนวนมากขึ้นจะแทรกซึมเข้าไปในรัฐสำหรับเกมใหม่ล่าสุดของลอตเตอรี

สิ้นสุดการรอคอย เพนซิลเวเนียมีลอตเตอรีออนไลน์ที่เปิดตัวอย่างนุ่มนวลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการพนันที่ขยายตัว

ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียเปิดตัว iLottery เมื่อวันอังคาร เกือบหนึ่งเดือนหลังจากนำคีโนไปใช้กับผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต วันครบรอบปีที่ 46 ของการจับสลาก PA เป็นปีหนึ่งสำหรับพงศาวดาร ตั้งแต่ 1972จะได้รับเงินรางวัลเงินสดในขณะที่การบริจาคตัดของรายได้ไปยังโปรแกรมต่างๆที่มุ่งเน้นผู้สูงอายุ

ทว่ารัฐ Keystone ยังไม่เคยเห็นปีเช่น 2018 และลอตเตอรีออนไลน์เป็นตัวอย่างล่าสุดและน่าสังเกตมากที่สุด

PA iLottery สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนาน

ในปี 2017, เพนซิลแนะนำการเรียกเก็บเงินการขยายตัวของการเล่นการพนันที่จะกระจายเกมที่นำเสนอรวมถึงการเล่นการพนันออนไลน์

Drew Svitkoกรรมการบริหารของ PA Lottery กล่าวว่า “ในขณะที่เราไตร่ตรองถึง 46 ปีที่ยอดเยี่ยม เรากำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างลอตเตอรีเพนซิลเวเนียแห่งอนาคต” “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราจะเปิดตัวแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ iLottery และเกมการออกรางวัลรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้เราปรับปรุงธุรกิจของเราให้ทันสมัยและสร้างเงินทุนใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่า”

ในบางครั้ง มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของแพลตฟอร์มเกมใหม่ แม้ในขณะที่เมื่อเร็ว ๆ นี้สิ้นเดือนมีนาคม ทว่าความตื่นเต้นก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แล้ววันอังคารก็มาถึง

แท้จริง iLottery มอบให้กับ Keystone State แม้ว่าจะเป็นเปิดตัวอ่อนที่ช่วยให้ PA จับสลากที่จะเปิดเกมหลวมโดยไม่ต้องส่งเสริมพวกเขา นอกจากนี้ยังให้ลอตเตอรีเพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนที่มวลชนจะโจมตี PA iLottery

เกม PA iLottery ที่นำเสนอ

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ PA iLottery ได้จำกัดการเลือกเกมไว้ในขณะนี้

บนเว็บไซต์ มี11 เกมที่ชนะทันที :

Foxin ‘Wins เปิดเผย

ซุปเปอร์แคชบัสเตอร์

สลิงโกเงินก้อนโต

บิ๊กฟุต เปิดเผย

Crossword Cash

เงินสดในตะเกียง

ซุปเปอร์เจมส์

โรบิน ฮูด เปิดเผย

การเปิดเผยภูเขาไฟ

เปิดเผยชัยชนะของมอนสเตอร์

CashBuster Towers

โดยพื้นฐานแล้วเกมเหล่านี้ดิจิตอลรอยขีดข่วนไม่ชอบ แม้ว่าการชนะทันทีจะให้รอบโบนัสและคุณสมบัติการปรับแต่งอื่นๆ ของผู้ใช้ เดิมพันขั้นต่ำเงินจริงเริ่มต้นที่$ 0.01 ต่อรอบ ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะเล่นได้

หลายแพลตฟอร์มที่ใช้ได้สำหรับการเล่นรวมทั้งPC หรือ Mac และผ่านทางแอปเพนซิลหวยบนiOS

แค่จุดเริ่มต้นของการขยาย PA Lottery

การเปิดตัวอย่างนุ่มนวลมักจะเป็นทีเซอร์ คิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ขยายออกไปสำหรับภาพยนตร์ที่มีงบประมาณสูง

เมื่อเพนซิลเวเนียผ่านร่างกฎหมายการพนันในปี 2560 เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ของ iLottery คือการดึงดูดผู้ชมที่อายุน้อยกว่าและสร้างรายได้อีก30 ล้านดอลลาร์สำหรับลอตเตอรี PA

รายชื่อเกม iLottery ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นจะเปิดตัวอย่างแน่นอน คีโนก็หวังจะยังคงได้รับความนิยม แม้การพนันกีฬาอยู่ในทางหลังจากที่ศาลฎีกาสหรัฐ เคลียร์เส้นทางที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยโดดเด่นลงมืออาชีพและมือสมัครเล่นคุ้มครองกีฬา Acเสื้อเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

เพนซิลยังคงทำงานต่อที่ทันสมัยในการเล่นเกมจับสลากของตน และ iLottery อาจเป็นขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

เพนซิลสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่ามากกว่า181 ล้าน $ใน Scratch-Off รางวัลตั๋วถูกอ้างพฤษภาคม

อันที่จริงข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดยเพนซิลเวเนียลอตเตอรีในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายนอ้างว่าผู้ถูกรางวัลจากการจับสลากในรัฐเพนซิลเวเนียได้รับเงินรางวัล $181,081,726 ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว

ซึ่งรวมถึงเงินรางวัลสูงสุด 3 ล้านเหรียญสหรัฐและเงินรางวัลสูงสุด 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 4 รางวัล

3 $ ล้านชนะตั๋วถูกซื้อที่บัตเลอร์ถนนShop ‘n บันทึกในพิตส์เบิร์ก มันเป็นตั๋วสำหรับเกมเพนซิลเวเนียคลับ $3,000,000

ตั๋วที่ชนะรางวัล 1 ล้านเหรียญประกอบด้วย:

ตั๋วA My First Millionซื้อมินิมาร์ทของ JRในเมืองถ่านหิน

ตั๋ว My First Million อีกใบที่ซื้อที่ Clearfield Sheetz

เศรษฐีบิ๊กเงินตั๋วซื้อในเอ็น Huntingdon Sheetz

$ 1,000,000 Silver & Goldตั๋วซื้อที่ฟีดร้านในแฮร์ริส

แน่นอนว่า มากกว่า 181 ล้านดอลลาร์ในรางวัลสลากขูดรีดที่อ้างสิทธิ์หมายถึงรางวัลใหญ่อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่รวบรวมได้ในระหว่างเดือน ตามลอตเตอรี PA รางวัลเหล่านี้รวมถึง:

เจ็ด$300,000รางวัล

ห้ารางวัล$250,000

17 $100,000รางวัล

นอกจากนี้ PA Lottery จะโพสต์รายชื่อผู้ถูกรางวัลรายเดือนบนเว็บไซต์ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกรางวัล $1,000 หรือมากกว่าทุกเดือน เป็นรายการใหญ่สำหรับเดือนพฤษภาคม 2018 และเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี PA ยังอ้างสิทธิ์รับรางวัลมากมายที่ต่ำกว่าจำนวนที่อ้างสิทธิ์ตลอดทั้งเดือน

รางวัล 2.58 พันล้านดอลลาร์

ในของปีงบประมาณ 2016-2017 , หวย PA บันทึกน้อยกว่า$ 2.7 พันล้านในการขายตั๋วรอยขีดข่วนปิด รวม PA ขายตั๋วหวยตีเพียงกว่า$ 4 พันล้าน เกือบร้อยละ 65ของเงินนั้น รวม2.58 พันล้านดอลลาร์ถูกจ่ายเป็นรางวัล

จำนวนเงินเฉลี่ยของ PA รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอ้างว่าทุกเดือนน้อยกว่า215 ล้าน อย่างไรก็ตาม ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินสำหรับขูดออก เล่นเร็ว และเกมออกรางวัลโหลที่เสนอโดยลอตเตอรี PA ตัวเลขที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 181 $ ล้าน Scratch-Off รางวัลตั๋วอ้างพฤษภาคมคือดีกว่าค่าเฉลี่ย

อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี PA ใหม่จำนวนหนึ่งที่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม และอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมา

ผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี PA เพิ่มเติม = วิธีเพิ่มเติมในการชนะ

ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐผ่านการเรียกเก็บเงินการขยายตัวของการเล่นการพนันในตุลาคม 2017 ที่ได้รับอนุญาตการขายหวยออนไลน์ผลิตภัณฑ์ วันรุ่งขึ้น ผู้ว่าการทอม วูลฟ์อนุมัติการเปิดตัวเกมตรวจสอบลอตเตอรีเพนซิลเวเนียที่ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วม และบาร์และร้านอาหารในท้องถิ่นต่างๆ

เกมคีโนเกมแรกที่เปิดตัวในวันที่ 1 พฤษภาคมและการขายตั๋วก็ร้อนแรงตั้งแต่เริ่มต้น เจ้าหน้าที่ลอตเตอรีรายงานว่าผู้ค้าปลีกลอตเตอรี 9,400 แห่งและบาร์และร้านอาหาร 600 แห่งที่มีคีโนขายตั๋วเกือบ8,200 ใบต่อชั่วโมงภายในเที่ยงวันที่ 1 ของวันที่ 1 ยอดขายคีโนเพิ่มขึ้นจากที่นั่นเท่านั้น

อันที่จริง ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียรายงานว่ายอดขายตั๋วคีโนพุ่งทะลุ2 ล้านดอลลาร์ในช่วง 17 วันแรก ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีการแจกรางวัลคีโนมากกว่า 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะมีผลกระทบต่อตัวเลขอย่างไร แต่ PA Lottery ยังเปิดตัวเกม PA iLottery ที่ใช้เงินจริงในปลายเดือนพฤษภาคม

รวม 11 PA iLottery เกมชนะทันทีมีจำหน่ายแล้วที่ใหม่เว็บไซต์ PAilottery เกมดังกล่าวเป็นเกมขูดทางอิเล็กทรอนิกส์โดยพื้นฐานพร้อมความรู้สึกสล็อตแมชชีนออนไลน์

เกมจอภาพอีกเกมหนึ่งคือXpress Sports โดยลอตเตอรีเพนซิลเวเนียจะเปิดตัวด้วยฟุตบอลจำลองและผู้เล่นแข่งรถอัตโนมัติสามารถเดิมพันได้ในช่วงซัมเมอร์ปี 2018

รอยขีดข่วน oOffs แบบดั้งเดิมที่ร้านค้าปลีกจับสลาก PA ข้ามรัฐรางวัลเสนอตั้งแต่ตั๋วฟรีไปยัง $ 3 ล้านบาท กฎและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เหลือและของรางวัลและโอกาสในการถูกรางวัลมีอยู่ในเว็บไซต์ PA Lottery

เพนซิลสลากกินแบ่งรัฐบาลนำเงินทั้งหมดไปยังโปรแกรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน อันที่จริงโครงการดังกล่าวได้บริจาคเงินเกือบ28,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มจำหน่ายตั๋วในปี 2515

เมื่อเดือนที่แล้วScientific GamesและPennsylvania Lotteryได้รายงานถึงความสำเร็จของเกมคีโน ออนไลน์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

เป็นเกมที่นำเข้ามาในมากกว่า $ 2 ล้านบาทในรายได้ในไม่กี่สัปดาห์แรกของการเปิดตัว คีโนเป็นการเปิดตัวเกมครั้งแรกในหลาย ๆ เกมที่เกิดขึ้นจากกฎหมายการขยายเกมที่ผ่านไปเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว

การเป็นหุ้นส่วนก็ประสบผลสำเร็จ

Pat McHughรองประธานอาวุโสของระบบลอตเตอรีระดับโลกของ Scientific Games กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า :

การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสม่ำเสมอของเราส่งผลให้ลอตเตอรี่ที่ผลงานดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของคีโน ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียได้เพิ่มเกมลอตเตอรีออนไลน์เพิ่มเติมลงในพอร์ตโฟลิโอด้วยความช่วยเหลือจากเกมวิทยาศาสตร์

ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียและเกมวิทยาศาสตร์เปิดตัว iLottery

สลากกินแบ่งเพนซิลและเกมทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งเปิดตัวiLottery iLottery เป็นชุดของออนไลน์และโทรศัพท์มือถือเกมแบบโต้ตอบให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะชนะได้ถึง $

สลากกินแบ่งกรรมการบริหารDrew Svitkoพูดคุยเกี่ยวกับความคิดริเริ่มใหม่ในการแถลงข่าว

เกม PA iLottery เป็นวิธีใหม่ในการเล่นและชนะจากที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง iLottery เป็นส่วนสำคัญของความพยายามของเราในการพบปะผู้เล่นของเราที่พวกเขาอยู่ในขณะที่สร้างเงินทุนใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่า

ผู้เล่นสามารถลองโชคของพวกเขาในเกม iLottery ใหม่สำหรับเป็นเพียง $ สาธิตรุ่นของเกมแบบโต้ตอบมีฟรีที่ pailottery.com

เกม iLottery ใหม่ล่าสุดประกอบด้วย:

เงินก้อนใหญ่ SLINGO

เท้าใหญ่

แคชบัสเตอร์ทาวเวอร์

เงินสดในตะเกียง

Crossword Cash

Foxin ‘Wins

มอนสเตอร์ชนะ

โรบินฮู้ด

ซุปเปอร์แคชบัสเตอร์

ซุปเปอร์เจมส์

ภูเขาไฟระเบิด

ด้วยการเปิดตัว iLottery เพนซิลเวเนียกลายเป็นรัฐที่ 7 ของสหรัฐฯ ที่ขายเกมลอตเตอรีออนไลน์

จะมีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้เล่นเช่นเดียวกับที่มีความคิดริเริ่มการเล่นเกมใหม่ ๆ บัญชีจะต้องมีการจัดตั้งและตรวจสอบ มีการป้องกันหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยสำหรับผู้เล่นที่มีสิทธิ์

การมุ่งเน้นที่เกมลอตเตอรีออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าการขายสลากจริงกำลังเอาเบาะหลังไปสู่สิ่งใหม่ที่เป็นประกาย

“เรากำลังร่วมมือกับผู้ค้าปลีกลอตเตอรีเพนซิลเวเนียมากกว่า 9,400 แห่งเพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นสมัคร iLottery” Svitko กล่าวเสริม “เกมลอตเตอรีที่ขายในร้านค้าจะยังคงเป็นรากฐานของธุรกิจของเราและผลิตรายได้ส่วนใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ”

ประวัติศาสตร์เกมวิทยาศาสตร์ในเพนซิลเวเนีย

เกมส์ทางวิทยาศาสตร์ได้รับการเป็นพันธมิตรกับเพนซิลสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่ปี 1975 มันผลิตเกมทันทีครั้งแรกของลอตเตอรีในปีนั้น

ร่วมกันทั้งสองหน่วยงานมีการเติบโตของยอดขายเกมทันทีสลากกินแบ่งเพนซิลที่จะมากขึ้นกว่า $ 2.7 พันล้านต่อปี หวยขายมากที่สุดขายเกมทันทีต่อหัวสำหรับรัฐแข่งขันกับคาสิโนที่ดินตาม

“ลอตเตอรีเพนซิลเวเนียเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูง และเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการลงทุนในเกม เทคโนโลยี และบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งสร้างผลตอบแทนสูงสุดสำหรับเครือจักรภพ” แมคฮิวจ์กล่าว

คาดหวังว่าความร่วมมือนี้จะเติบโตในขณะที่เกมวิทยาศาสตร์ยังคงขับเคลื่อนคีโน, iLottery และโอกาสในการขยายเกมเพนซิลเวเนียลอตเตอรีในอนาคต

มีข่าวลือว่า Scientific Games ร่วมมือกับ Penn National

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงินการขยายตัวของการเล่นการพนันอีกรวมถึงการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์โป๊กเกอร์ออนไลน์และการพนันกีฬา

Penn Nationalดำเนินการคาสิโนสองแห่งในเพนซิลเวเนียหลังจากการเข้าซื้อกิจการของPinnacle :

Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course

สนามม้าและคาสิโน Meadows

มีข่าวลือว่า Scientific Games และ Penn National กำลังร่วมมือกัน

ด้วยการเป็นพันธมิตรที่มั่นคงกับลอตเตอรีของรัฐ มันจึงสมเหตุสมผลที่เกมวิทยาศาสตร์จะขับเคลื่อนการดำเนินงานออนไลน์ของคาสิโนบนบกเช่นเพนน์เนชั่นแนล

มันเป็นการเก็งกำไรทั้งหมดสำหรับตอนนี้ สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนคือเกมวิทยาศาสตร์จะมีการแสดงตนในการพนันออนไลน์ของรัฐเพนซิลเวเนียในอนาคตอันใกล้

อุตสาหกรรมการแข่งม้าได้รับการดิ้นรน ด้วยคาสิโนที่ปรากฏขึ้นทุกซอกทุกมุม ความตื่นเต้นของการพนันไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามเส้นทางเหมือนที่เคยเป็น

นี้แน่นอนกรณีในเพนซิล 2017 สนามแข่งคาสิโนเกณฑ์มาตรฐานรายงานการเข้าร่วมประชุมรายงานที่แทร็คม้าลดลงร้อยละเจ็ดในปี 2017 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บนมืออื่น ๆ ที่จำนวนเงินเดิมพันในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร้อยละสามสำหรับการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบสี่ปี

สิ่งนี้บอกเราว่าผู้คนกำลังเดิมพันกับการแข่งขันซิมัลคาสต์ของการแข่งขันในเพนซิลเวเนีย แต่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามเส้นทาง

Pete PetersonโฆษกของPennsylvania Equine Coalitionกล่าวว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น พันธมิตรจะเริ่มดำเนินการในแคมเปญการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้สัมผัสกับการแข่งม้า เงินจากกองทุน Race Horse Development Trust Fundของรัฐจะจ่ายสำหรับโครงการริเริ่มใหม่

การตลาดเป็นคำตอบของการลดลงในการเข้าร่วมแข่งม้าหรือไม่?

เพนซิลม้ารัฐบาลเป็นองค์กรของรัฐที่ทำงานในนามของการแข่งขันม้าเจ้าของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการฝึกอบรม ปีเตอร์สันตระหนักดีว่างานส่วนหนึ่งของกลุ่มคือการดึงดูดผู้ชมให้กว้างขึ้น และทำให้ลู่วิ่ง 6 แห่งของรัฐเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

ปีเตอร์สันพูดกับ Trib Liveว่า

คนรุ่นมิลเลนเนียลสนใจในประสบการณ์มากกว่า และจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากประสบการณ์

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากKentucky Derbyเพื่อสัมผัสประสบการณ์การแข่งม้าระดับพรีเมียม ช่วงเวลาสั้นๆ ของทุกปีTriple Crownของการแข่งม้าทำให้วงการแข่งม้าได้รับความสนใจ

ปีเตอร์สันกำลังมองหาวิธีที่จะขยายความตื่นเต้นในระดับนั้นไปตลอดทั้งปี เขาเชื่อว่ามี “ปัจจัยการข่มขู่” ในการวางเดิมพันครั้งแรกที่สนามแข่ง แคมเปญการตลาดจะช่วยคลายความกลัวและทำให้การเข้าร่วมและเดิมพันที่สนามแข่งม้ามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

เพนซิลเวเนียมุ่งมั่นที่จะปกป้องการแข่งม้า

แทร็กม้ากลัวว่าการถูกกฎหมายของสล็อตคาสิโน PAจะพาลูกค้าออกไป ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐเพนซิลเวเนียได้จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากสล็อตแมชชีนให้กับกองทุน Race Horse Development Trust Fund เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

กองทุนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80ใช้เพื่อสร้างรางวัลมากมายให้กับผู้ชนะ เมื่อปีที่แล้ว, กระเป๋าเพิ่มขึ้นเป็น174.4 ล้าน

ส่วนที่เหลือของกองทุนจ่ายสำหรับ:

ค่ารักษาพยาบาลและเงินบำนาญสำหรับบุคลากรในวงการแข่งรถ

แรงจูงใจในการแข่งขันสำหรับพันธุ์แท้และม้าพันธุ์มาตรฐานที่เกิดในเพนซิลเวเนีย

โปรโมชั่นของการแข่งม้าในรัฐ

กองทุนไม่ได้รับการคุ้มครองจนกว่าจะผ่านกฎหมายการขยายการเล่นเกมในฤดูใบไม้ร่วงปี 2560 ก่อนหน้านั้นรัฐมักจะบุกเข้าไปในกองทุนซึ่งทำให้ยากต่อการรับประกันรางวัลใหญ่ที่จำเป็นในการดึงดูดม้าที่มีคุณภาพ

ปีเตอร์สันชื่นชมความมุ่งมั่นใหม่ต่ออุตสาหกรรมการแข่งม้าในรัฐเพนซิลวาเนีย

เมื่อคุณลงทุนในม้าแข่ง นั่นเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ … คุณต้องการรู้ว่าจะมีกระเป๋าเงินสำหรับค่าใช้จ่ายรายปีของคุณ เกษตรกรได้รับเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน จ็อกกี้และคนขับรถได้รับเงินมากขึ้น พนักงาน ผู้ฝึกสอน และสัตวแพทย์สามารถหารายได้เพิ่มสำหรับบริการของพวกเขา

การเดิมพันกีฬาส่งผลต่อการแข่งม้าอย่างไร?

กฎหมายการขยายการพนันยังอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายทั้งในสถานที่และทางออนไลน์

ปีเตอร์สันรับทราบว่าเว็บไซต์การพนันกีฬาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อรายรับจากการแข่งรถ ด้วยการพนันกีฬาที่อาจเปิดตัวในปีนี้มีความหวังว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่างจะย้ายไปยังไซต์ที่ถูกกฎหมาย

ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการเดิมพันกีฬาและมินิคาสิโนใหม่จะส่งผลต่อรายรับจากการแข่งม้าอย่างไร กองทุนมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปด้วยรายได้สล็อตที่เพิ่มขึ้น แต่นักพนันอาจเลือกที่จะไปที่หนังสือกีฬาหรือคาสิโน

สนามแข่งม้าเคยเป็นสนามพนันเพียงแห่งเดียวในเมือง ตอนนี้ ตั๋วรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปอาจมีอยู่ทุกซอกทุกมุม และด้วยการคลิกเมาส์ของคุณที่โต๊ะในครัวของคุณ

อาจต้องใช้มากกว่าแคมเปญการตลาดใหม่ที่สวยงามเพื่อย้อนกลับแนวโน้มที่ลดลงแต่แน่นอนว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม

ดูเหมือนว่าเครื่องพนันที่ไม่ได้รับการควบคุมที่มีสถานะทางกฎหมายที่น่าสงสัยกำลังแพร่กระจายไปทั่วเพนซิลเวเนียอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

จากการเปิดเผยที่ปรากฏในสัปดาห์นี้บน PennLive.comพบว่าเครื่องดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน และร้านอาหารและบาร์ต่างๆ บนถนนสายหลักทั่วเมืองเล็กๆ ในรัฐเพนซิลเวเนีย

ร้านค้าบางแห่งหรือห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องที่ดูเหมือนเป็นมินิคาสิโนโดยพฤตินัยได้เปิดขึ้นในเขตเทศบาลต่างๆทั่วทั้งรัฐ

ผู้ประกอบการและผู้ผลิตดูเหมือนจะซ่อนอยู่หลัง2014 Beaver มณฑลศาลตัดสินประกาศเครื่องเกมของสกิล เนื่องจากไม่ใช่เกมเสี่ยงโชคเช่น สล็อตแมชชีนที่คาสิโน PA ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเครื่องเล่นเกมวิดีโอผิดกฎหมาย(VGT)จำนวน 40,000 เครื่องที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการทั่วทั้งรัฐ ศาลของ Beaver County ได้ตัดสินให้เกมนี้ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ระเบียบหรือภาษีอากร

เครื่องมีเกมเช่นTic-Tac-Toeหรือสล็อตแบบดั้งเดิมที่มีองค์ประกอบของทักษะ เช่นเดียวกับความสามารถในการกดปุ่มในเวลาที่เหมาะสมหยุดวงล้อในตำแหน่งที่ชนะ

เครื่องเกมทักษะหรืออุปกรณ์การพนัน?

เห็นได้ชัดว่าคำตัดสินของศาลสูงของ Bucks Countyยังกำหนดองค์ประกอบทักษะที่เกี่ยวข้องทำให้เครื่องจักรเหล่านี้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์การพนัน

เกมยังไม่กลายเป็นกระแสหลักอย่างแน่นอน

ในความเป็นจริง PennLive แนะนำร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของรัฐและเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมืองเล็กๆ ในเพนซิลเวเนียร้านสะดวกซื้ออิสระและปั๊มน้ำมันหลายแห่งที่เรียกว่าบ้าน ได้นำเครื่องจักรเหล่านี้มาใช้ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสร้างอุตสาหกรรมการพนันในกระท่อมที่เติบโตขึ้นทุกวัน

วันรุ่งขึ้นหลังจากรัฐผ่านกฎหมายการขยายตัวของการเล่นการพนันที่ครอบคลุมในเดือนตุลาคมปี 2017 ให้อำนาจสิ่งที่ชอบเล่นการพนันออนไลน์และหวยออนไลน์การจับสลาก PAได้รับการอนุมัติการเปิดตัวเกมจอภาพเช่นคีโนและกีฬาเสมือนจริง

คีโนเปิดตัวในร้านค้าปลีกลอตเตอรี9,400แห่ง และบาร์และร้านอาหารประมาณ600แห่งทั่วรัฐเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม บาร์และร้านอาหารขายตั๋ว นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ชมภาพวาดบนจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ

ทำร้ายยอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล?

อย่างไรก็ตามแกรี่ มิลเลอร์ โฆษกสลากกินแบ่งรัฐเพนซิลเวเนียบอกกับ PennLive.com ว่าทีมขายเกมตรวจสอบได้รายงานว่ามีธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หลายคนปฏิเสธเพราะพวกเขามีเครื่องเกมทักษะเหล่านี้อยู่ในไซต์แล้ว มิลเลอร์ยังประเมินว่าผู้ค้าปลีกลอตเตอรี PA มากถึง1,000แห่งทั่วรัฐได้ติดตั้งเกมเช่นกัน นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลเสียต่อการขายลอตเตอรีในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิลเลอร์กล่าว เนื่องจากลูกค้าสามารถสร้างความสับสนให้กับ “เครื่องจักรที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับการควบคุมกับเครื่องลอตเตอรีที่ถูกต้องตามกฎหมาย”

ในความพยายามที่จะขจัด VGT ที่ผิดกฎหมายประมาณ 40,000 รายการที่ดำเนินการในบาร์ ร้านอาหาร และคลับทางสังคมในเพนซิลเวเนีย ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐได้พิจารณาทำให้ถูกกฎหมาย ควบคุม และเก็บภาษีเครื่องจักร

อย่างไรก็ตาม พวกเขาตัดสินในการอนุญาตVGT ที่ป้ายหยุดรถบรรทุกเท่านั้น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการขยายการพนันที่ผ่านในเดือนตุลาคม 2017

ไม่ใช่ทุกรถบรรทุกที่จอดอยู่ในรัฐที่มีสิทธิ์ ข้อกำหนดมีตั้งแต่ต้องขายน้ำมันดีเซลโดยเฉลี่ย50,000 แกลลอนต่อเดือน ไปจนถึงการมีร้านสะดวกซื้อที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าปลีกลอตเตอรี ทำให้เหลือเพียงจุดจอดรถบรรทุกประมาณ 120 แห่งในตารางของรัฐเพื่อให้มีคุณสมบัติ

แต่ละสถานที่ที่ได้รับอนุมัติจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องได้ห้าเครื่องเท่านั้น ดังนั้น จำนวนสูงสุดของ VGT ทางกฎหมายที่สามารถติดตั้งใน PA จะอยู่ที่ประมาณ 600

ด้วยโอกาสเพียงเล็กน้อยในการใช้งาน VGT จึงเป็นเรื่องยากที่จะแข่งขันกับเครื่องเกมทักษะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเหล่านี้

ตำรวจเรียกเกมว่าผิดกฎหมาย เก่งหรือไม่

เมเจอร์สกอตต์มิลเลอร์เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานตำรวจรัฐเพนซิลของการบังคับใช้กฎหมายเหล้า เขาบอก PennLive องค์กรพิจารณาเครื่องทักษะเกมที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้มีมากกว่าการตรวจสอบเครื่องจักรหรือแนะนำให้เจ้าของบาร์และคลับดื่มสุรา ใบอนุญาตอาจตกอยู่ในอันตรายหากพวกเขาติดตั้ง

ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่เจ้าของบาร์และร้านอาหารถูกตั้งข้อหา พวกเขาสารภาพว่าละเมิดใบอนุญาต ค่าปรับที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง 550 ถึง 750 ดอลลาร์ ต้นทุนเพียงเล็กน้อยในการทำธุรกิจ จริงๆ แล้ว เมื่อพิจารณาว่าเครื่องจักรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ถึง 2,500 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์

ผู้ผลิตเครื่องเกมทักษะยังคงอ้างสิทธิ์แบบอย่างทางกฎหมายอยู่เคียงข้างพวกเขา อันที่จริงพวกเขาอ้างว่าได้จ่ายส่วนแบ่งภาษีที่ยุติธรรมแล้ว นอกจากนี้ พวกเขาเข้าใจดีว่ารัฐต้องการควบคุมอุตสาหกรรมการแตกหน่อ อย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรหรือสรรพากรควรจัดการให้

ในระหว่างนี้ ผู้ผลิตเกมทักษะเหล่านี้กล่าวว่าพวกเขาเพียงแค่เติมเต็มความต้องการเท่านั้น นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ค่อนข้างแบนสำหรับเพนซิล 12 คาสิโน

รายรับจากคาสิโนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพียง0.43%เมื่อเทียบเป็นรายปี และในระดับบุคคล รายรับจากสล็อตและเกมบนโต๊ะก็ค่อนข้างแบนแต่ก็ยังอยู่ในด้านบวก ทั้งแนวดิ่งเพียงโพสต์กำไรที่เพิ่มขึ้น0.4 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

แต่เมื่อคุณซูมออกและดูที่คาสิโนแต่ละบุคคลตลาดเกมเพนซิลเริ่มที่จะได้รับน่าสนใจ ในแต่ละคาสิโน รายได้ Y/Y เปลี่ยนแปลงตั้งแต่Mount Airy’s -9.62% ถึงValley Forge’s +25.18 เปอร์เซ็นต์

เลขเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2561

นี่คือการดูที่บรรทัดบนสุด ตัวเลขพฤษภาคม:

รายได้จากเครื่องสล็อต: 203,993,259.02 ดอลลาร์ (+.37 เปอร์เซ็นต์)

รายได้จากเกมบนโต๊ะ: 74,908,874 ดอลลาร์ (+.6 เปอร์เซ็นต์)

รายได้จากการเล่นเกมทั้งหมด: $278,902,133 (+.43 เปอร์เซ็นต์)

แนวโน้มรายได้สล็อต 12 เดือน

หลังจากผ่านความทุกข์เป็นเวลานานของการลดลงของรายได้เพนซิลสล็อตได้ส่วนใหญ่มีความเสถียร

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพียงหนึ่งเดือนได้เห็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าร้อยละสอง

รายได้จากเครื่องสล็อตมิถุนายน 2017: 188,520,750 ดอลลาร์ (-.77 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สล็อตแมชชีนเดือนกรกฎาคม 2017: $209,124,965.58 (-2.01 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สล็อตแมชชีนเดือนสิงหาคม 2017: $193,190,477.69 (-.39 เปอร์เซ็นต์)

กันยายน 2017 รายได้สล็อตแมชชีน: 195,396,966.03 ดอลลาร์ (+1.69 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สล็อตแมชชีนเดือนตุลาคม 2017: 189,527,493.24 ดอลลาร์ (-1.21 เปอร์เซ็นต์)

พฤศจิกายน 2017 รายได้สล็อตแมชชีน: $181,329,655.27 (+1.08 เปอร์เซ็นต์)

รายได้จากเครื่องสล็อตเดือนธันวาคม 2017: $187,614,378.63 (+1.22 เปอร์เซ็นต์)

รายได้จากเครื่องสล็อตมกราคม 2018: $177,795,127.32 (-1.39 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สล็อตแมชชีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2018: $189,056,194.76 (-1.67 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สล็อตแมชชีนในเดือนมีนาคม 2018: $221,350,220.10 (+5.41 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สล็อตแมชชีนในเดือนเมษายน 2018: $206,178,527.52 (+.23 เปอร์เซ็นต์)

พฤษภาคม 2018 รายได้จากเครื่องสล็อต: 203,993,259.02 ดอลลาร์ (+.37 เปอร์เซ็นต์)

ดูว่าใครขึ้นและใครลงในเดือนมีนาคม

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รายได้นั้นแบนทั่วทั้งอุตสาหกรรม แต่มีความแปรปรวนมากมายในคุณสมบัติของคาสิโน 12 แห่งของรัฐ สำหรับส่วนมากของรัฐ Keystone ของผู้ประกอบการคาสิโน, เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ทั้งกำไรใหญ่หรือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่

คาสิโนเพียงสี่แห่งของรัฐทำรายได้ดีที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2560 แต่สามทำได้มากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์:

วัลเลย์ ฟอร์จ คาสิโน รีสอร์ท: +25.18%

พาร์กซ์ คาสิโน : +7.11%

คาสิโนแม่น้ำ : +5.08%

Presque Isle Downs และคาสิโน : +1.33%

อีกแปดคาสิโนทั้งหมดเห็นรายได้ลดลง Y/Y ห้าของคาสิโนแปดประสบการณ์การลดลงอย่างมีนัยสำคัญมีรายได้ลดลงอย่างน้อยร้อยละสาม Mount Airy มีความแตกต่างที่น่าสงสัยในการเป็นผู้นำโดยมีรายรับลดลง 9.6% Y/Y ในเดือนพฤษภาคม

เมาน์ แอรี่ คาสิโน รีสอร์ท: -9.62%

เลดี้ลัคคาสิโนเนมาคอลิน : -8.62%

ชูการ์เฮาส์ คาสิโน : -4.94%

ฮาราห์ ฟิลาเดลเฟีย : -3.35%

แซนด์ส คาสิโน รีสอร์ท เบธเลเฮม : -3.31%

โมฮีแกน ซัน โปโคโน : -1.47%

Hollywood Casino ที่สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์ : -1.03%

เดอะ เมโดวส์ คาสิโน : -.04%

ส่วนแบ่งการตลาดและการเปรียบเทียบรายได้

การวิเคราะห์ตลาด PA

Parx และ Sands ยังคงเดินไปในทิศทางตรงกันข้าม

เป็นอีกครั้งที่Parx มองเห็นรายรับเพิ่มขึ้นและSands เห็นว่ารายรับลดลงในเดือนนี้

ช่องว่างก็ไม่ได้เด่นชัดตามที่มันเป็นในเดือนเมษายน (เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ Parx 6.4 และแซนด์ลดลงร้อยละ 9.5) แต่ช่องว่างยังคงอยู่ในตัวเลขสองหลัก ในเดือนพฤษภาคมรายได้ Parx เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11ขณะที่รายได้แซนด์ลดลงร้อยละ 3.31

แซนด์สได้ยืนยันการครอบงำเกมบนโต๊ะอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจาก Parx ปิดภายใน 1 $ ล้านของแซนด์สในเดือนเมษายนแซนด์สดีดตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมเอาชนะลากรายได้ Parx ตารางเกมมากกว่า $ 3.5 ล้าน

Valley Forge กลับมาเป็นสีดำ

เดือนเมษายนดูเหมือนว่าจะเป็นค่าผิดปกติสำหรับ Valley Forge เนื่องจากคาสิโนอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก่อนที่รายรับจะร่วงลงในเดือนเมษายน สตรีคที่ร้อนแรงเริ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม

อาจเห็นรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25ทำเครื่องหมายเดือนที่ดีที่สุดของ Valley Forge ตั้งแต่เพนซิลเวเนียผ่านแพ็คเกจการปฏิรูปเกมที่ลบข้อกำหนดค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกในเดือนกันยายน

พฤศจิกายน 2017: +12.4 เปอร์เซ็นต์

ธันวาคม 2017: +6.4 เปอร์เซ็นต์

มกราคม 2018: +13.9 เปอร์เซ็นต์

กุมภาพันธ์ 2018: +15 เปอร์เซ็นต์

มีนาคม 2018: +10.5 เปอร์เซ็นต์

เมษายน 2018: – 5.64 เปอร์เซ็นต์

พฤษภาคม 2018: +25.18 เปอร์เซ็นต์

หวยออนไลน์ถ่ายทอดสด

นอกเหนือจากการขยายการเล่นเกมบนบก กฎหมายปฏิรูปการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียยังรับรองข้อเสนอออนไลน์จำนวนมาก :

คาสิโนออนไลน์และโปกเกอร์

หวยออนไลน์

กีฬาแฟนตาซีรายวัน

เพื่อให้ห่างไกลเพียงหวยออนไลน์มีการถ่ายทอดสดไปแล้ว ลอตเตอรีออนไลน์ของเพนซิลเวเนียเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมด้วยเกมที่มีให้เลือกมากมาย — ลอตเตอรีออนไลน์กำลังอยู่ในช่วงเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ

ตัวเลือกการจับสลากการขยายตัวมี u nlikely ส่งผลกระทบต่อรายได้จากคาสิโนแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในขณะที่เพนซิลจะเป็นรัฐแรกที่นี้รวมกันของการเล่นเกมจะอยู่ร่วมกัน

ดูรายรับจากคาสิโนในอดีตในเพนซิลเวเนีย

ล่าสุดตุลาคม , เพนซิลฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกฎหมายการขยายตัวของการเล่นการพนันถูกต้องตามกฎหมายโป๊กเกอร์ออนไลน์เกมคาสิโนออนไลน์กีฬาแฟนตาซีในชีวิตประจำวันและการพนันกีฬา

มันเป็นขั้นตอนแรกที่เข้าสู่ยุคใหม่ในPA เล่นการพนันออนไลน์ ความคาดหวังที่สร้างขึ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อศาลฎีกาสหรัฐ หลงลงมืออาชีพและมือสมัครเล่นกีฬาพระราชบัญญัติคุ้มครอง (PASPA) เพื่อล้างทางสำหรับการเล่นกีฬาที่มีการควบคุมการพนัน

แต่แนวโน้มรายได้ดอกกุหลาบไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้สำหรับเพนซิลที่สูงขึ้นอัพ รายละเอียดจากแผนงบประมาณปีการเลือกตั้งแบบปิดประตูระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันทำให้ภาพมีความกระตือรือร้นน้อยลง

แผน ‘รับผิดชอบและเป็นสองฝ่าย’

อย่างแรกเลย รัฐบาลทอมหมาป่าจะเสนอราคาสำหรับการเลือกตั้งในพฤศจิกายน สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมกระบวนการที่มักขัดแย้งกันนี้จึงเชื่องช้ากว่า ที่กล่าวว่า ปรากฏว่านักการเมืองชั้นนำของรัฐอยู่ในหน้าเดียวกันในหลายหัวข้อ

ในหมู่พวกเขามีความคาดหวังที่ระมัดระวังเล็กน้อยของรายได้ที่เกิดจากการขยายเกมของเพนซิลเวเนีย ส่วนใหญ่รวมทั้งการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์ยังไม่ได้เปิดตัว

รายงานจากการประชุมปิดประตูแสดงให้เห็นว่างบประมาณของรัฐตามแผนรวมถึงหวังสำหรับ$ 100 ล้านบาทจากการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์ในช่วงปีบัญชีถัดไปซึ่งจะเริ่ม1 กรกฎาคม ในแถลงการณ์ Wolf เรียกมันว่าแผน “ความรับผิดชอบและพรรคสองฝ่าย” เขาเพิ่ม:

“เราได้ทำงานร่วมกันในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเพื่อค้นหาจุดร่วมและช่องว่างสำหรับการประนีประนอม งบประมาณนี้ช่วยลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านการศึกษา ความปลอดภัย และบริการมนุษย์ และยังคงดำเนินการตามความก้าวหน้าที่เราได้ทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการคลังสู่การเงินของเครือจักรภพ”

ทำไมความคาดหวังต่ำ?

ante สำหรับการเข้าสู่มือนั้นสูงชันเหมือนเดิม ดังนั้นความสนใจมากพอจะสร้างคิตตี้ได้ค่อนข้างมาก

ใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือสามารถเสนอเกมบนโต๊ะ สล็อต และโป๊กเกอร์ได้ใน ราคา 10 ล้านดอลลาร์ต่ออัน ใบอนุญาตให้เสนอเพียงหนึ่งในสามเกมจะมีค่าใช้จ่าย$4 ล้านต่อป๊อป และการพนันกีฬาใบอนุญาตเสียค่าใช้จ่าย$ 10 ล้านในแต่ละ

มีใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาทั้งหมด 13 รายการ จำนวนเงินที่หนึ่งสำหรับแต่ละของคาสิโนที่ใช้งานของรัฐและหนึ่งสำหรับคาสิโนการวางแผนในฟิลาเดล

หากใบอนุญาตทั้งหมดขายหมด จะเพิ่มเป็นมากกว่า250 ล้านดอลลาร์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือผู้ประกอบการคาสิโนจำนวนมากมองว่าป้ายราคาสูงเกินไป จนถึงขณะนี้ PGCB ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตใดๆ ในกรณีของใบอนุญาตการพนันออนไลน์นั้นไม่มีแม้แต่ผู้สมัคร

แม้ในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม – สองสัปดาห์หลังจากที่ SCOTUS โจมตี PASPA เพื่อเปิดประตูสำหรับการเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุม – ไม่มีส่วนได้เสีย ในการได้รับใบอนุญาตการพนันกีฬา

ระยะเวลาของการเดิมพันกีฬาอาจเป็นคำอธิบาย

ตามที่รายงานออนไลน์โป๊กเกอร์ , มันยังไม่ชัดเจนถ้าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างงบประมาณที่มีรายได้ถนัดบางอย่างที่มีการวางแผนจากการออกใบอนุญาตในปีงบประมาณ 2017-18 แม้ว่าความคาดหวังของพวกเขารวมถึง$ 200 ล้านจากการเล่นการพนันออนไลน์เพียงอย่างเดียวไปกระทํา

โดยไม่คำนึงถึงการห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางยังคงอยู่ในหนังสือก่อนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ จะชนะคดี SCOTUS ดังนั้น ใบอนุญาตการพนันกีฬาจะรวมอยู่ในงบประมาณก่อนในรอบต่อไป หากใบอนุญาตทั้งหมดขายออกไป จะสร้างรายได้130 ล้านดอลลาร์เพียงอย่างเดียว

เพนซิลเวเนียได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการจับสลากออนไลน์ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐอย่างแน่นอน ทว่าแนวโน้มที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมยังคงมีอยู่สำหรับการพนันออนไลน์และการพนันกีฬา

เพนซิล Gaming คณะกรรมการควบคุม (PGCB) ได้เริ่มการตอบสนองการเผยแพร่เพื่อเสนอการพนันกีฬากฎระเบียบ

กลุ่มร่างกรอบเบื้องต้นเดือนที่ผ่านมาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเอาประโยชน์เต็มรูปแบบของหน้าต่างสำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับPA พนันกีฬา

เราครอบคลุมการตอบสนองจากลีกกีฬาและทีมต่างๆ เมื่อวานนี้ ดังนั้นโปรดอ่านก่อนหากคุณยังไม่ได้ทำ มันคุ้มค่าเวลา ลีกอาชีพทั้งสี่ลีกมีแฟรนไชส์ที่เรียกว่า PA กลับบ้าน ดังนั้นคำพูดของพวกเขาถึงแม้จะขัดแย้งกัน แต่ก็มีน้ำหนักอยู่บ้าง

วันนี้เราจะเจาะลึกการตอบสนองจากอีก PA ถิ่นที่สำคัญ: การเล่นเกมเพนน์แห่งชาติ

Penn National ศูนย์กลางการพนัน PA

ไม่มีบริษัทอื่นใดที่ลงทุนในอุตสาหกรรมการพนัน PA เท่ากับ Penn National Gaming

กลุ่มนี้เป็นเจ้าของทั้งHollywood CasinoนอกHarrisburgและMeadows Casinoใกล้Pittsburghทำให้เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีคาสิโน PA สองแห่ง เรียกสี่อย่างนั้นจริงๆ เพนน์ยังเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ซื้อใบอนุญาตมินิคาสิโนใหม่สองใบในการประมูล

กลุ่มที่ได้รับการขยายด้านนอกของเครือจักรภพเกินไปหลบหลีกเข้าสู่ตลาดที่มีความอยากอาหารสำหรับทั้งการพนันกีฬาและการพนันออนไลน์ นับทรอปิคาน่าแอตแลนติกซิตีในหมู่ซื้อล่าสุดของตนตัวอย่างเช่นให้มันจุดเข้าออกเป็นเพื่อนบ้านนิวเจอร์ซีย์

PNG เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลายรายที่นำ PGCB เสนอให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา PA

เพนน์ร้องเหม็นค่าธรรมเนียมการเดิมพันกีฬาภาษี

กฎหมายเองกิลออกของมากของกรอบรวมทั้งพิมพ์เขียวสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียม หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาเพียงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ นั่นไม่ได้หยุดเพนน์จากการเป็นผู้นำด้วยความคับข้องใจ:

ในขณะที่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเดิมพันกีฬาและอัตราภาษีอยู่นอกขอบเขตของ PGCB PNG ตั้งข้อสังเกตว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10 ล้านดอลลาร์และอัตราภาษี 36% ที่กำหนดไว้ในกฎหมายการขยายการเล่นเกมนั้นสูงที่สุดในโลกและอาจทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับคาสิโน ผู้ประกอบการที่จะให้ผลตอบแทนใด ๆ จากการลงทุนของเงินทุน

จากการอ้างถึงกลไกของเศรษฐกิจการพนันกีฬา เพนน์ประมาณการว่า “มันอาจจะสูญเสียประมาณ 40 เซ็นต์ในทุก ๆ 100 ดอลลาร์ที่เดิมพันในการแข่งขันกีฬา” กลุ่มนี้วิงวอนให้สภานิติบัญญัติผ่าน PGCB มองหาโมเดลที่ดีกว่าในนิวเจอร์ซีย์และเวสต์เวอร์จิเนีย

สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเกมของเครือจักรภพสามารถแข่งขันกับเขตอำนาจศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับการควบคุมและไม่ต้องเสียภาษี…

ความรู้สึกเหล่านี้จะสะท้อนในความคิดเห็นจากอีกกลุ่มเล่นเกม PA, เช่นเดียวกับตัวอักษรแปลกใจจากเอ็นเอฟแอ

เพนน์ต้องการการดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน NV

เมื่อการร้องเรียนออกไปให้พ้นทาง Penn ขุดลงในรายละเอียดบางอย่างที่อาจมีอิทธิพลจริง ๆ

ใบอนุญาตและไทม์ไลน์

อย่างไรก็ตาม… พอร์ตโฟลิโอที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของ Penn ยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์สองแห่งในลาสเวกัสซึ่งทั้งสองแห่งเสนอการเดิมพันกีฬา จดหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงวิธีการที่กลุ่มหวังจะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานในเพนซิลเวเนีย

เพนน์ขอให้หน่วยงานกำกับดูแลให้การอนุมัติเบื้องต้นกับแพลตฟอร์มใด ๆ ที่ได้รับการทดสอบและอนุมัติสำหรับการเดิมพันกีฬา NV แล้ว เช่นเดียวกับพนักงาน Penn ต้องการเห็นพนักงาน NV และผู้ขายได้รับใบอนุญาตชั่วคราวใน PA ทันที นอกจากนี้ยังหวังที่จะใช้พันธมิตรการจัดการความเสี่ยงของ NV “เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับเดลาแวร์ นิวเจอร์ซีย์ และบาฮามาส”

เพนน์ยังขอให้ลบข้อกำหนดที่กำหนดให้เซิร์ฟเวอร์ต้องตั้งอยู่ใน PA เช่นเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีการลงทะเบียนด้วยตนเอง

หากเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ PNG ระบุว่าพร้อมที่จะเดิมพันเมื่อเริ่มต้นฤดูกาล NFL นั่นคือในหรือก่อนวันที่ 6 กันยายนหากคุณสงสัย

จดหมายดังกล่าวเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย

เพนน์กล่าวว่า FanDuel, DraftKings ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเดิมพัน

หนึ่งศูนย์คำขอที่น่าสังเกตมากรอบการสร้างตราสินค้าและความร่วมมือที่ได้รับอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์และมือถือ – สกินขณะที่พวกเขากำลังเรียกว่า

จากจดหมาย:

PNG ไม่เห็นด้วยกับการออก “สกิน” ใด ๆ ที่จะอนุญาตให้ดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ / มือถือ “ไวท์เลเบล” โดยบุคคลที่สามในเพนซิลเวเนียซึ่งใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่ไม่ได้ใช้งานในรัฐในปัจจุบัน (เช่น DraftKings หรือ Fan ดวลกัน)

ยิงรัว! ขออภัยที่จะขัดขวาง แต่แบรนด์ของผู้นำทั้งสองจินตนาการกีฬาประจำวันที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันในรัฐ PGCB ควบคุม DFSและDraftKingsและFanDuelรับใช้รัฐมาหลายปีแล้ว

ดำเนินการต่อ Penn National:

ความล้มเหลวในการห้าม “สกิน” ในส่วนที่เกี่ยวกับการพนันกีฬาออนไลน์/มือถือจะนำเสนอการแข่งขันครั้งใหม่ที่มีนัยสำคัญแก่ผู้ให้บริการคาสิโนที่ดำรงตำแหน่งและส่งผลให้เกิดความอิ่มตัวโดยรวมของตลาดตามที่เกิดขึ้นในตลาดเกมออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

ค้างอีกแล้ว ขอโทษนะ ตั้งแต่เมื่อเป็นการแข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในตลาดเสรี? และอีกสิ่งหนึ่ง การอ้างถึงแบบจำลองของรัฐนิวเจอร์ซีย์ว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดได้ดีที่สุด การพนันออนไลน์ของนิวเจอร์ซีย์กำลังเฟื่องฟู หนุน รายรับจากคาสิโนแอตแลนติกซิตีด้วยสถิติเกือบเดือน ตัวอย่างที่ไม่ดี เพนน์

คำขอนี้เป็นแบบบริการตนเองทั้งหมดแต่คุณไม่สามารถตำหนิพวกเขาที่ขอได้จริงๆ

ในบรรดาทุกสิ่งที่ Penn ต้องการ การจำกัดสกินอาจให้ประโยชน์สูงสุด ตั้งใจที่จะใช้แบรนด์ฮอลลีวูดที่เป็นที่ยอมรับทางออนไลน์ และไม่ต้องการเผชิญกับการแข่งขันจาก DraftKings และทีมการตลาด ป้ายโฆษณาDraftKings Sportsbooksมีอยู่แล้วข้างทางหลวงนิวเจอร์ซีย์

รายงานรายรับรายเดือนฉบับแรกสำหรับ การแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันในเพนซิลเวเนีย อยู่ในนั้น และมีสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่ด้านบน

โดยรวมแล้วบริษัท DFS แปดแห่งรายงานรายได้ในรัฐ Keystoneในเดือนพฤษภาคมโดยใช้ประโยชน์จากการเรียกเก็บเงินขยายเกมในเดือนตุลาคม 2017ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับ DFS ที่ถูกกฎหมายการพนันออนไลน์และการพนันกีฬา ตามตัวเลขที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม PAนำวิธีการเป็นใหญ่เป็นอันดับสองผู้ประกอบการ DFS ในประเทศ: FanDuel

ที่สองในประเทศ ที่หนึ่งในPA

เดือนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าDraftKingsเป็นผู้นำหนีในผู้นำของชาติในรายการประมาณจับและรายได้ ประเทศชาติ DraftKings โต19 ล้านรายการ$ 137 ล้านในการจัดการและ $ 14 ล้านในรายได้สำหรับเดือนพฤษภาคมขณะที่สายเฉือน FanDuel เป็น17 ล้านบาท / 10 ล้าน

แต่ FanDuel ได้แถลงก่อนหน้านี้ในฐานะราชาแห่งเพนซิลเวเนีย

ตัวเลขที่ออกโดย PGCB แสดงให้เห็นว่าการโพสต์ FanDuel $ 673,013.94 ในรายได้ในขณะที่ DraftKings กวาดใน $ 632,008.62 สองยักษ์ใหญ่ DFS เสร็จมากกว่า $ 600,000 ไปข้างหน้าของ บริษัท ที่สามสถานที่, DRAFTซึ่งรายงาน$ 16,992.35ในรายได้

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วม PA เท่ากับ$12,430,588.18เมื่อเดือนที่แล้ว และอีกครั้ง FanDuel เป็นผู้นำที่มี $ 5,986,794 , $ 48,293.50ไปข้างหน้าของ DraftKings

ไม่ใช่บริษัทแบรนด์เนมทุกแห่งที่ส่องแสงในเดือนแรกของการแข่งขัน DFS ตัวอย่างเช่นYahoo Fantasy Sportsอยู่ในอันดับที่สี่โดยมีรายได้เพียง$4,430.47 ส่วนที่เหลือของสายงาน 10 บริษัท มีดังนี้:

FantasyDraft : $ 2,499.86

เทคโนโลยี Sportshub : $1,590.67

บูมแฟนตาซี : $851.42

Fastpick : $319.01

เต็มเวลา Fantasy Sports และ F antasy Football Players Championship : ไม่มีรายงานรายได้

รายได้มหาศาลเท่ากับเงินภาษีของรัฐ

เพนซิลเวเนียได้รับรายได้จากการแข่งขัน DFS ลดลงเป็นครั้งแรกและถือเป็นการเปิดตัวที่แข็งแกร่ง

ตามระเบียบที่กำหนดไว้โดย PGCB ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการจ่ายเงิน$ 50,000ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับใบอนุญาตห้าปีรายได้รวมปรับมีการเก็บภาษีที่ร้อยละ 15มีเงินที่จะไปรัฐกองทุนสวัสดิการทั่วไป

เป็นผลให้รายได้รวมที่ปรับแล้ว1,331,706.34 ดอลลาร์รวมกันเพิ่มขึ้นเป็น 199,755.94 ดอลลาร์ในเงินภาษีสำหรับเพนซิลเวเนีย FanDuel และ DraftKings รวมกันเพียง195,753.38 ดอลลาร์เป็นภาษี

DFS อยู่ใน การเดิมพันกีฬาต่อไป?

FanDuel สร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันในเพนซิลเวเนีย แต่บริษัท DFS สามารถสร้างกระแสในอีกแง่มุมหนึ่งของการเรียกเก็บเงินสำหรับการขยายเกม

เพียงแค่ในช่วงสัปดาห์หลังจากศาลฎีกาสหรัฐ หลงลงมืออาชีพและมือสมัครเล่นคุ้มครองกีฬาพระราชบัญญัติวันที่ 14 พฤษภาคมเพื่อล้างทางสำหรับการที่มีการควบคุมการพนันกีฬา , FanDuel ที่ถูกซื้อกิจการโดยดับลิน -based บริษัท เกม แพดดี้พาวเวอร์ Betfair เพื่อไม่ให้น้อยมันก็ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า DraftKings ซึ่งมีข้อตกลงเรียงรายขึ้นที่จะนำเสนอการพนันกีฬาที่รีสอร์ทแอตแลนติกซิตีในนิวเจอร์ซีย์ได้ร่วมมือกับ บริษัท ที่มีเทคโนโลยี กลุ่ม Kambi

ทั้งสองข้อเสนอที่ตั้งยักษ์ DFS จะได้รับในการพนันกีฬาในทางทฤษฎีใดก็ตามที่เดียวเกมการพนันถูกควบคุม สำหรับบางคนเวลาเพนซิลได้รับในสายจะทำแค่นั้น แต่ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐยังคงพัฒนากฎหมายเป็นข้อเสนอครั้งแรกของพวกเขาได้ไม่ได้รับการตอบรับอย่างดี

สำหรับผู้เริ่มต้น ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอการเดิมพันกีฬาต้องจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับใบอนุญาต และรายได้ใดๆ จะถูกหักภาษีในอัตรา36%ที่น่าจับตามอง

อย่างไรก็ตาม หากมีการตกลงและบังคับใช้กฎระเบียบในรัฐ Keystone FanDuel และ DraftKingsอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในการหนุนรายได้ของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น นั่นคือตราบใดที่คาสิโนเหมือนฮอลลีวู้ดไม่กดดันคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมลงไปปล่อยให้พวกเขาออก

เพนซิลเวเนียผ่านแพ็คเกจการปฏิรูปเกมมหึมาในปี 2560 นั่นไม่ได้หยุดสภานิติบัญญัติจากการพยายามตรากฎหมายการปฏิรูปเกมและการขยายเพิ่มเติมภายในรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การเรียกเก็บเงินในคำถามHB 864เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจาก 2017 มันพยายามที่จะปฏิรูปและการขยายสิ่งที่เพนซิลหมายถึงเกมขนาดเล็กของโอกาส ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น

หวย 50/50

การ์ดแบบดึงแท็บ

เกมโรงเตี๊ยม

สปอร์ตพูล

บิลก็พ่ายแพ้บนพื้นวันศุกร์ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวเพื่อพิจารณาประสบความสำเร็จ ส่งผลให้สภานิติบัญญัติสามารถทบทวนร่างกฎหมายได้ในภายหลัง

การปฏิรูปการเล่นเกมโรงเตี๊ยม

ก่อนที่จะลงมือในการสืบเสาะหลายปีในการถูกต้องตามกฎหมายการเล่นเกมออนไลน์, เพนซิลพยายามที่จะสร้างรายได้จากกฎหมายโรงเตี๊ยมเล่นเกมกลับไปในปี 2013

กฎหมายถูกขายให้กับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อสร้างรายได้จำนวนมาก มันจะกลายเป็นคนโง่แน่นอนแม้ว่า

ในความพยายามที่จะป้องกันผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและปัญหาการพนัน ร่างกฎหมายได้ใช้แนวทางที่เข้มงวดมากในการละเมิด มีทั้งค่าปรับแข็งและความเป็นไปได้ของการถูกระงับหรือเพิกถอนของสถานประกอบการใบอนุญาตสุรา มีโรงเตี๊ยมเพียงไม่กี่แห่งที่ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อเสนอเกมเหล่านี้

นอกเหนือจากความเป็นไปได้ของการระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายสุราของธุรกิจแล้ว ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับตามกฎหมายเดิมดังต่อไปนี้:

ความผิดครั้งแรก: สูงถึง$2,000

ความผิดครั้งที่สอง: สูงถึง$3,000

ความผิดครั้งที่สาม: สูงถึง$5,000

นอกจากนี้ การละเมิดถือเป็นความผิดทางอาญาระดับที่สาม การละเมิดที่ตามมาส่งผลให้เกิดความผิดทางอาญาระดับที่สอง ทั้งสองมีความเป็นไปได้ที่จะติดคุกในรัฐ

กฎหมายฉบับใหม่ชี้แจงว่าค่าปรับจะเป็นอย่างไรสำหรับความผิดที่หนึ่ง สอง สาม และต่อมา

$800สำหรับความผิดครั้งแรก

$1,000สำหรับความผิดครั้งที่สอง

$2,000สำหรับความผิดที่ตามมา

ร่างกฎหมายยังระบุชัดเจนว่า การละเมิดเพียงครั้งเดียว หรือแม้แต่การละเมิดสามครั้ง จะไม่ส่งผลให้สถานประกอบการสูญเสียใบอนุญาตจำหน่ายสุรา:

“คณะกรรมการจะเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ภายใต้บทนี้ทันทีและอย่างถาวร หากผู้รับใบอนุญาตได้กระทำการละเมิดบทนี้ตั้งแต่สี่ครั้งขึ้นไปในระยะเวลาสองปี”

หากกฎหมายบังคับใช้ตามท้องถนน ความชัดเจนใหม่ที่มีให้ในหน้านี้อาจส่งผลให้มีโรงเตี๊ยมเพิ่มขึ้น

สระว่ายน้ำกีฬาคืออะไรกันแน่?

การเล่นเกมโรงเตี๊ยมอาจได้รับโอกาสครั้งที่สองเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญในที่สุด อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจที่สุดส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงินเป็นบทบัญญัติที่ช่วยให้บาร์เพนซิลและร้านเหล้าที่จะนำเสนอสระว่ายน้ำกีฬา

ภาษาทำให้เกิดความปั่นป่วนเล็กน้อยบน Twitter เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์

จากคำจำกัดความที่ระบุไว้ในร่างกฎหมายของเพนซิลเวเนีย และคำตัดสินของศาลฎีกาที่ออกเมื่อต้นปีนี้ พูลกีฬาสามารถตีความได้อย่างง่ายดายว่าเป็นรัฐที่อนุญาตรูปแบบการเดิมพันกีฬา parimutuel :

“สระน้ำ.” กิจกรรมที่บุคคลจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับแต่ละโอกาสที่จะได้รับเงินสดหรือสินค้าตามผลของเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์ที่ผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์หรือชุดของเหตุการณ์เป็นบุคคลธรรมดาหรือสัตว์

ใครก็ตามที่สนุกสนานกับแนวคิดที่ว่าการพนันกีฬาอาจมาที่บาร์และร้านอาหารในเพนซิลเวเนียเป็นทางออกจากสกีของพวกเขา สมาชิกสภานิติบัญญัติจะไม่ได้ไปเพื่อให้บาร์และร้านเหล้าที่จะนำเสนอสิ่งที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้ได้ที่คาสิโนเพนซิล

โดยทั่วไปแล้วบาร์สามารถเสนอตารางฟุตบอลได้

พารามิเตอร์ของสิ่งที่ถือว่าเป็นเดิมพันกีฬาสระว่ายน้ำที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงินให้ชัดเจนว่ากีฬาสระว่ายน้ำอยู่ในความเป็นจริงสี่เหลี่ยมฟุตบอล คุณรู้ไหม ตารางตารางขนาด 100 ตารางที่ให้รางวัลโดยอิงจากคะแนนหลักสุดท้ายของแต่ละทีม ฟุตบอล หรืออย่างอื่น

ตามใบเรียกเก็บเงิน กีฬาพูลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดเป็นรายบุคคลในสระว่ายน้ำคือ100คน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุดสำหรับแต่ละรายการบุคคลในสระว่ายน้ำเป็น$ 20

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีเงินหรือสิ่งของมีค่าอื่นใดที่เข้าร่วมในพูล

มีผู้ชนะอย่างน้อยหนึ่งรายจากผู้เข้าร่วม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งหมดที่เก็บรวบรวมสำหรับการเข้าสู่พูลจะจ่ายเป็นรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมในพูลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

บุคคลหรือองค์กรที่มีสิทธิ์ซึ่งดำเนินการสระว่ายน้ำจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าส่วนใด ๆ

นี่คือไพรเมอร์อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการสระว่ายน้ำเหล่านี้ทำงาน

บรรทัดล่าง

กฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสองสิ่ง :

ทำกิจกรรมที่ถูกกฎหมายในบาร์และร้านเหล้าทั่วรัฐแล้ว

ช่วยให้บาร์ของรัฐและร้านเหล้าเข้าไปใช้บริการเกมเล็ก ๆ ของโอกาสเป็นวิธีการที่จะดึงดูดลูกค้าและในการทำเช่นนั้นรายได้เพิ่มขึ้น

การเรียกเก็บเงินไม่ใช่ความพยายามที่จะอนุญาตการเดิมพันกีฬานอกคาสิโน PA

เพนซิลจับสลากยังคงขับเคลื่อนไปสู่ยุคใหม่

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Keystone State ได้เปิดตัวเกมลอตเตอรีและเกมการพนันออนไลน์ใหม่ ๆเหนือกว่าลอตเตอรี PA จากที่เคยเป็นมาในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว

การประกาศเมื่อวันอังคารได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง

ภาพวาดพร้อมดูออนไลน์

PA Lottery ประกาศว่าจะทำการแสดงลอตเตอรีทุกคืนเพื่อดูออนไลน์ที่เว็บไซต์ เริ่มจับฉลากทุกคืนเวลา18:59 น . โปรแกรมจะรวมทั้งหมดPICKเกมเช่นเดียวกับป่าบอล , เงินสด 5และการแข่งขัน 6 ล็อตโต้ จะมีภาพวาดเจ็ดคืนต่อสัปดาห์

Drew Svitkoกรรมการบริหาร PA Lottery เปิดเผยว่า“เราต้องการมอบความสะดวกสบายให้ผู้เล่นในการรับชมการจับรางวัลจากทุกที่” “ผู้เล่นที่มีงานยุ่งในปัจจุบันสนุกกับการดูภาพวาดที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ได้อยู่ใกล้โทรทัศน์เสมอไป”

นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดลอตเตอรี่ออนไลน์แล้ว ลอตเตอรี PA จะมีผลการดำเนินตามสถานีโทรทัศน์เพนซิลเวเนียจำนวนหนึ่ง:

WTXF , ฟิลาเดลเฟีย

WPXI , พิตต์สเบิร์ก

WGAL , แฮร์ริสเบิร์ก/แลงคาสเตอร์

WNEP , วิลค์ส-แบร์/สแครนตัน

WTAJ , จอห์นสทาวน์/อัลทูน่า

WJET , อีรี

แน่นอน เช่นเคย ผลการออกรางวัลสามารถพบได้บนเว็บไซต์ PA Lottery ผ่านแอพมือถือหรือโทรสายด่วนผลรางวัลฟรี

เปิดรับนวัตกรรมและสถานะออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 1977 PA Lottery ได้ถ่ายทอดสดการจับสลากของล็อตเตอรี่ แต่ก่อนหน้านี้องค์กรไม่เคยขยายการแสดงตนอย่างที่เคยเป็นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

มันเริ่มต้นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วเมื่อเพนซิลเวเนียเปิดตัวร่างกฎหมายการขยายการพนันออนไลน์เพื่อกระจายเกมที่นำเสนอ รวมไปถึง:

โป๊กเกอร์ออนไลน์

เกมส์คาสิโนออนไลน์

กีฬาแฟนตาซีรายวัน

การพนันกีฬา

ตั้งแต่นั้นมา PA Lottery ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนให้ทันสมัย

“ขณะที่เราสะท้อนให้เห็นถึง 46 ปีที่ดีเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสลากกินแบ่งเพนซิลของอนาคต” Svitko กล่าวในเดือนมีนาคม “ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราจะเปิดตัวแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ iLottery และเกมการออกรางวัลรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้เราปรับปรุงธุรกิจของเราให้ทันสมัยและสร้างเงินทุนใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่า”

ในขณะที่ Svitko ได้แสดงความคิดเห็นว่า PA หวยฉลองครบรอบปีที่ 46ประกาศแผนการที่จะไปอยู่กับคีโน , iLottery และกีฬาเสมือนเกมจอภาพ คีโนได้เติบโตตั้งแต่ในขณะที่ iLottery เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วได้ที่เว็บไซต์ของ PA หวยและของapp มือถือ

การจับสลากลอตเตอรี่ออนไลน์ทำให้ลอตเตอรี PA ได้ก้าวไปอีกขั้นในการดึงดูดผู้ชมที่อายุน้อยกว่าในขณะที่มันยังคงดำเนินภารกิจเพื่อสร้างรายได้อีก30 ล้านดอลลาร์ผ่านลอตเตอรี PA

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนเพนซิลเปิดตัวชุดของเกมหวยออนไลน์ว่ามันเรียกว่าPA iLottery ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี ผู้เล่น iLottery เดิมพัน $21.6 ล้านในเดือนมิถุนายน

ของ $ 21,600,000, การจับสลากที่จ่ายออกไป $ 18.7 ล้านในรางวัล ดังนั้นในเดือนแรกของการดำเนินงานที่iLotteryสร้างประมาณ $ 3 ล้านบาทในรายได้

ทุกเกมเป็น iLottery ทันทีเกมชนะ ที่มีชื่อเหมือนบิ๊กเงิน SLINGO , เงินสด Super บัสเตอร์และภูเขาไฟเกมที่มีรางวัลเป็นใหญ่เป็น$ 250,000

“เกม PA iLottery มีความสนุกสนานวิธีใหม่ในการเล่นและชนะจากที่บ้านหรือในขณะที่ไป” กล่าวว่าการจับสลากกรรมการบริหาร Drew Svitkoพูดกับผู้นำไทม์ “iLottery เป็นส่วนสำคัญของความพยายามของเราในการพบปะผู้เล่นของเราในที่ที่พวกเขาอยู่ ในขณะที่สร้างกองทุนใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวเพนซิลเวเนียที่มีอายุมากกว่า”

คาสิโน PA ไม่ใช่แฟนของ iLottery

สำหรับรอยยิ้มทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ลอตเตอรีมีการขมวดคิ้วและคำรามจากคาสิโนเพนซิลเวเนีย ผู้แทนจาก 13 ผู้ประกอบการคาสิโนเขียนจดหมายไปยังเพนซิลกรมสรรพากร

ในจดหมายที่คาสิโนอ้างว่าเป็น iLottery ในการละเมิดกฎหมายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอจาก iLottery มีความคล้ายคลึงกับเครื่องสล็อตแมชชีนมากเกินไปทั้งในด้านการทำงานและการโฆษณา

คาสิโนจึงขอระงับการให้บริการในเกม จดหมายจบลงด้วยการขู่ปิดบัง โดยบอกว่าการปฏิเสธคำขอจะทำให้พวกเขา “พิจารณาทางเลือกทั้งหมด”

ในการตอบสนองเจ้าหน้าที่รัฐบังคับ iLottery เพื่อเปลี่ยนโฆษณา องค์กรไม่สามารถใช้วลี “สล็อตสไตล์” หรือ “สไตล์คาสิโน” เพื่ออธิบายเกมของพวกเขาอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเล่นยังคงดำเนินต่อไปตลอดการคัดค้านของคาสิโน ยังไม่ชัดเจนว่าความสนใจของคาสิโนจะพึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดหรือไม่

PA อาจต้องการพิจารณาการรักษาคาสิโนใหม่

ด้วยรายรับมากมายในเดือนแรก จึงไม่แปลกใจเลยที่คาสิโนจะกังวล สิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการคือต้องแข่งขันกับหน่วยงานของรัฐเพื่อผู้เล่นคนเดียวกัน

ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของลอตเตอรี พวกเขากล่าวว่ามีผู้เล่นใหม่ประมาณ 45,000 คนลงทะเบียนเล่น iLottery ไม่มีวิธีกำหนดจำนวนผู้เล่นที่จะใช้เงินนั้นในคาสิโนเพนซิลเวเนียแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์

แม้ว่ารัฐจะมีปัญหาใหญ่กว่าในมือ แม้ว่าการเดิมพันกีฬาจะถูกกฎหมายในรัฐเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ไม่มีคาสิโนใดยื่นขอใบอนุญาตการพนันกีฬา ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบออนไลน์ และคาสิโนใด ๆ ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันสำหรับใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์

ผู้ร้ายหลักในการเดิมพันกีฬาคือค่าธรรมเนียม 10 ล้านดอลลาร์ และอัตราภาษี 36 เปอร์เซ็นต์ที่กฎระเบียบของเพนซิลเวเนียสั่ง

คาสิโนออนไลน์มี$ 4 ล้านค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีร้อยละ 54 นอกจากนี้ คาสิโนอาจรู้สึกว่าส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาถูกจำกัดจากพื้นที่ที่ iLottery ยึดครอง

โชคลาภของทั้งภาครัฐและกาสิโนต่างเกื้อหนุนกัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องการพิจารณาจุดยืนต่างๆ

ณ จุดนี้มันจะมาเป็นแปลกใจว่าแอตแลนติกซิตีเป็นบ้านที่สองของคาสิโนใหม่ เนื่องจากเมืองแอตแลนติกซิตีอยู่ห่างจากฟิลาเดลเฟียเพียงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีผู้อยู่อาศัยในเมืองนั้นมีสถานที่ใหม่สองแห่งในรายชื่อให้ลอง

คาสิโนทั้งเปิดให้ประโคมมิถุนายน 28 ช่องคู่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แอตแลนติกซิตีกำลังหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวสำหรับที่อเมริกาสนามเด็กเล่น

โรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนแอตแลนติกซิตี้เป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดที่มีชื่อของแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ ตามธรรมเนียมของบริษัท การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและคนดังมากมายร่วมกันเล่นกีตาร์อย่างยอดเยี่ยม

ฮาร์ดร็อคมีอยู่ในทรัมป์ทัชมาฮาลเก่า อย่างไรก็ตาม โรงแรมได้ใช้เงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อลบร่องรอยของรุ่นก่อนในธีมอินเดีย

คาสิโนของฮาร์ดร็อคมีเครื่องสล็อต 2100 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 120 เกม ที่พักมีห้องพักมากกว่า 2,000ห้องร้านอาหาร 8 แห่ง (รวมถึงHard Rock Cafeด้วย) และการแสดงสดทุกคืนในสถานที่สักแห่งที่มีอยู่มากมาย

สมัครเล่น SBOBET สำหรับโอเชี่ยนรีสอร์ทภารกิจของมันคือการลบความทรงจำที่เจ็บปวดของRevel โรงแรมและคาสิโนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ปิดตัวลงหลังจากเปิดดำเนินการเพียงสี่ปี และดำรงตำแหน่งอยู่ในกลุ่มที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอตแลนติกซิตี

โชคดีที่เจ้าของคนใหม่Bruce Deifikได้เน้นย้ำว่าการปรับปรุงใหม่ให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น กำแพงที่แบ่ง Revel ออกจาก Boardwalk หายไปแล้ว

Deifik ยังรองรับรูปแบบคาสิโนเพื่อความสะดวกในรูปแบบการจราจรเท้า บันไดเลื่อนวิงเวียนชักนำเข้าไปในสถานที่ให้บริการในขณะนี้มีการติดตั้งความปลอดภัย

Deifik ยังมุ่งเป้าไปที่ Ocean Resort ที่ผู้อุปถัมภ์ทั่วไป ดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นอันตรายเช่นการห้ามสูบบุหรี่และการขาดบุฟเฟ่ต์จะไม่ปรากฏอีกต่อไป

คาสิโนใหม่ในแอตแลนติกซิตีมาพร้อมกับการเดิมพันกีฬาแบบใหม่

โอเชี่ยนรีสอร์ทให้บริการชั่วคราวพนันกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวก ตามคำแถลงในการพิจารณาคดีใบอนุญาต หนังสือกีฬาถาวรจะเปิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

William Hillยักษ์ใหญ่เกมยุโรปได้ร่วมมือกับ Ocean Resort เพื่อนำการพนันกีฬามาสู่ Jersey Shore สัปดาห์ที่ผ่านมา Hard Rock ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงกับBet365แม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้บริษัทพนันกีฬาดำเนินการสกินด้วยใบอนุญาตของ Hard Rock เท่านั้น

การเดิมพันกีฬายังมีให้บริการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่Borgataในแอตแลนติกซิตีและสนามแข่งม้า Monmouth Parkในโอเชียนพอร์ต รัฐนิวเจอร์ซีย์ ในวันที่ 15 กรกฎาคมสนามแข่งม้า Meadowlandsในอีสต์รัทเธอร์ฟอร์ดจะเปิดประตูรับการพนันกีฬา

คาสิโนนิวเจอร์ซีย์อาจนำไปใช้เพื่อให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในวันที่ 11 กรกฎาคมDraftKingsผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีรายวันได้ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอการเดิมพันกีฬาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และคู่แข่งFanDuelก็น่าจะทำเช่นเดียวกันที่ Meadowlands

หวังว่าตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความผิดหวังให้กับชาวฟิลาเดลเฟียที่ไม่มีตัวเลือกการเดิมพันกีฬาในรัฐของตนเอง ใช่การเดิมพันกีฬาคือตอนนี้กฎหมายในเพนซิล แต่จนถึงขณะนี้มีการใช้งานในไม่มีสำหรับ$ 10 ล้านบาทการพนันกีฬาใบอนุญาต

คาสิโนและคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียยังคงขัดแย้งกับความต้องการค่าธรรมเนียมและภาษีที่ PGCB ได้เขียนไว้ในข้อบังคับ สนใจคาสิโนนอกจากนี้ยังมีความสุขกับรัฐ iLottery ซึ่งเรียกร้องคาสิโนเป็นประหนึ่งการเล่นสล็อตแมชชีน

Philadelphians ยังมีตัวเลือกพื้นบ้านหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง

แต่อาศัยอยู่ในฟิลาเดลยังคงสามารถเล่นได้หนึ่งในสี่ของคาสิโนในรถไฟใต้ดิน Philly ถ้าพวกเขาไม่ต้องการที่จะขับรถข้ามแม่น้ำเดลาแวร์ สอง racinos หนึ่งคาสิโนบริสุทธิ์ และรีสอร์ทคาสิโนอยู่ภายใน 20 ไมล์จากตัวเมืองฟิลาเดลเฟีย

ถิ่นที่อยู่สามารถเล่นได้ที่คาสิโนฟิลาเดลเฟียแห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปนี้:

Harrah’s Philadelphia (คาสิโนและการแข่งรถเทียม)

Parx Casino and Racing (คาสิโนและการแข่งม้า)

คาสิโน SugarHouse

วัลเลย์ ฟอร์จ คาสิโน รีสอร์ท

นอกจากนี้ Philadelphians สามารถตั้งตารอการเปิดตัวทางเลือกที่ห้า Philly Live ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง! บางครั้งจะเปิดในปี 2020

Churchill Downs, Inc. (CDI) กำลังจะเป็นเจ้าของคาสิโนเพนซิลเวเนียหนึ่งแห่งและดำเนินการอีกแห่งก่อนที่จะมีการกล่าวและทำทั้งหมด

ปีก่อนหน้านี้ CDI ตกลงที่จะซื้อทั้งเกาะเปรดอน ใกล้กับอีรีและLady Luck วิกในมิสซิสซิปปี้ ชุดแข่งม้าที่ตั้งอยู่ในรัฐเคนตักกี้กำลังขยายพอร์ตโฟลิโอของคาสิโน โดยพยายามสร้างตำแหน่งในอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาที่กำลังเติบโต

กลุ่มนี้มี PA และ MS อยู่ในสายตาซึ่งเป็นสองรัฐในกลุ่มเล็ก ๆ ที่เพิ่งรับรองกิจกรรม ข้อตกลง Lady Luck Vicksburg ล้มเหลว แต่ผู้ขายที่คาดหวังEldorado Resortsได้เสนอข้อเสนอที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกเมื่อวันจันทร์ระบุว่า CDI จะเข้าควบคุมการปฏิบัติงานของLady Luck Nemacolinแทน

Churchill Downs + Lady Luck เนมาคอลิน

Gary Caranoซีอีโอของ Eldorado กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มในภูมิภาคนี้

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่ Churchill Downs เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยการขายกิจการ Presque Isle Downs ที่วางแผนไว้ และเชื่อว่าการย้ายผู้บริหารของ Lady Luck Nemacolin ไปยัง Churchill จะทำให้ Eldorado Resorts ได้รับประโยชน์ทางภาษีที่มีความหมาย

เชอร์ชิลล์ดาวน์สจะจ่ายเงินสดครั้งเดียว จำนวน 100,000 ดอลลาร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของทรัพย์สินขนาดเล็กในตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้น จะมีผลประโยชน์ของคาสิโนในเจ็ดรัฐทั่วภาคตะวันออกของสหรัฐฯ

Eldorado ได้รวบรวมคาสิโนเอง รวมถึงการได้มาซึ่งพอร์ตโฟลิโอของTropicana Entertainment โดยจะยังคงความเป็นเจ้าของ Lady Luck Nemacolin ไว้ในขณะที่ให้ CDI เช่าดำเนินการ

ธุรกรรมของ Presque Isle อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของ PA และข้อตกลง Lady Luck อาจเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น

ผู้บริหารหวังว่าข้อตกลงจะปิดภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

เกิดอะไรขึ้นกับมิสซิสซิปปี้?

ข้อตกลงวิกละลายท่ามกลางความกังวลป้องกันความไว้วางใจจากคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง

Churchill Downs แรกประกาศแผนการที่จะได้รับคุณสมบัติสองกลับมาในกุมภาพันธ์อ้างคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด229.5 ล้าน กลุ่มนี้เป็นเจ้าของโรงแรมคาสิโน Riverwalkใน Vicksburg ซึ่งอยู่ติดกับ Lady Luck โดยตรง ที่พักทั้งสองแห่งอยู่ใกล้กันมากจนมีที่จอดรถเชื่อมต่อกัน

เห็นได้ชัดว่าได้ยกธงสีแดงในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม FTC ขอเอกสารเพิ่มเติมและข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Lady Luck วิกและตามรัฐบาลกลางทำหน้าที่ป้องกันความไว้วางใจ

หลังจากสำรวจสิ่งที่จะเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำขอของ FTC ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจที่จะละทิ้งธุรกรรม Vicksburg มูลค่า 50.6 ล้านดอลลาร์ทั้งหมด Churchill Downs จ่ายเงินให้กับ Eldorado เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สำหรับการยกเลิกข้อตกลง

178.9 ล้าน $จัดการ Presque Isle เคลื่อนไปข้างหน้าตามที่ตกลงกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lady Luck Nemacolin

Lady Luck Nemacolin เป็นคาสิโน PA ที่เล็กที่สุดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาด

สถานที่เล่นเกมตั้งอยู่ทางใต้ของพิตต์สเบิร์กเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับสถานที่ให้บริการที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก Nemacolin วู้ดแลนด์รีสอร์ท เป็น 2,000 เอเคอร์ซับซ้อนโม้สองสนามกอล์ฟชั้นนำของสนามบินส่วนตัวและอาหารห้าเพชรและที่พัก สวนสัตว์อีกด้วย