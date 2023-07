สมัครเว็บแทงบอล การผจญภัยคริสต์มาสมากมาย

สมัครเว็บแทงบอล Barstool Sports Advisorsไม่มีรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลือกสำหรับ NFL สัปดาห์ที่ 16

“เราต้องหยุดพักเพราะโควิด” Dan “Big Cat” Katz กล่าวก่อนจะแนะนำวิดีโอBest of 2021

Barstool Sports Advisors จะกลับมาในสัปดาห์ที่ 18และวางแผนที่จะเลือกตัวสำหรับรอบตัดเชือก NFL

แม้ว่า Barstool Sports Arizona Bowl จะถูกยกเลิก แต่ Dave Portnoy, Big Cat และ Stu Feiner ก็มีวันหยุดคริสต์มาสค่อนข้างมาก มาตรวจสอบพวกเขากันเถอะ แต่ก่อนอื่น เราจะสรุปสถิติการเดิมพันของ พวกเขา

บันทึกของ Barstool Sports Advisors 2021

( การเลือกวันอาทิตย์รวมอยู่ในสถิติโดยรวมเท่านั้น)

พอร์ตนอย: 42-49-1 (มนุษย์ 6-9)

สตูไฟเนอร์: 39-39-1 (มนุษย์ 7-8)

แมวตัวใหญ่: 53-67-1 (มนุษย์ 6-9)

Barstool Big Cat NFL สัปดาห์ที่ 17 เลือก

ไม่มีการแสดงสัปดาห์ที่ 17 สำหรับ Barstool Sports Advisors แต่บิ๊กแคทเลือก”Pardon My Take”

นี่คือบางส่วนของเขา:

“คุณคงเป็นคนปัญญาอ่อนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ ถ้าคุณไม่พนันกับเรเวนส์ ครั้งสุดท้ายที่เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือเมื่อไหร่ อีกาถูกทำลายการป้องกันของพวกมันจนหมดสิ้น….แม้ว่าลามาร์จะกลับมา”

ตัวเลือกรอง:สตีลเลอร์ส (+3.5): “เกมเหย้านัดสุดท้ายของบิ๊กเบน คุณต้องทำได้”

กว่า: Rams vs. Ravens (มากกว่า 46.5)

Under: Jets vs. Buccaneers (อายุต่ำกว่า 46 ปี)

บิ๊กแคทชามหยิบ

Big Cat ยังเปิดตัวGold Star Parlay ในปีนี้ที่แอป Barstool Sportsbook วิสคอนซินและเทนเนสซีสองโรงเรียนโปรดของเขา คว้าชัยชนะทั้งคู่ เพิ่มจาก -120 เป็น +110

Dave Portnoy ทำอะไรในวันคริสต์มาส

Dave Portnoyเริ่มต้นช่วงหยุดคริสต์มาสที่ One & Only Mandarina กับแฟนสาว Silvana Mojica ใช่ เขารีวิวพิซซ่าที่รีสอร์ท จากนั้นพวกเขาก็ไปที่ออร์แลนโดซึ่งเขาพลาดช็อตครึ่งสนามในเกม Magic ทีม Portnoy ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ออกมา โดยบอกว่า “อาจไม่ใช่เขาและไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ว่าเป็น Portnoy”

ทั้งคู่มีการผจญภัยมหัศจรรย์ใน Disney World

Portnoy ขี่รถไฟเหาะตีลังกา

Portnoy ติดอันดับเครื่องเล่นที่ Hollywood Studios

การเพิ่มขึ้นของการต่อต้าน

ความหวาดกลัวของหอคอย

สลิงกี้ด็อก

ขี่ทอยสตอรี่

(เขาเสริมว่า Rock N’ Rollercoaster พังแล้ว)

“ถ้าคุณไม่มี Lightning Pass ก็อาจลงน้ำด้วยตัวคุณเองก็ได้” Portnoy กล่าวเสริม

วันหยุดคริสต์มาสของ Stu Feiner

Feiner ติดตามการเลือกเกมชามของวิทยาลัยใน StuFeiner.com แต่ทวีตที่เขาชอบมากที่สุดคือ:

ก่อนที่เราจะส่งไมค์ถึงผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาตื่นเต้นในปี 2022เรามาย้อนกลับกัน

รายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดของเพนซิลเวเนียในปี 2549 ถึงปัจจุบัน

(ตัวเลขโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนีย)

คาสิโนสามแห่งเปิดให้บริการใน PA ในปี 2021

ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการมองโลกในแง่ดีของอุตสาหกรรมการพนันในเพนซิลเวเนีย COVID-19 ปิดคาสิโนที่มีอิฐและปูนตั้งแต่มีนาคม 2020 ถึงมิถุนายน 2020และ Rivers Casino Philadelphia ปิดสองสามสัปดาห์ในเดือนธันวาคมเนื่องจากคดีที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการปิดตัวลง ข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นและบริษัท ที่หยุดชะงักในการก่อสร้างก็เดินหน้าแผนการที่จะเพิ่มคาสิโนในเพนซิลเวเนีย ให้มากขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Cordish Companies เปิดตัวLive! มูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ Casino & Hotel Philadelphiaในใจกลางของ South Philadelphia Stadium District กลายเป็นคาสิโนแห่งที่สองในเมืองฟิลาเดลเฟียและเป็นแห่งแรกที่มีโรงแรม

Penn National Gamingดำเนินการด้วยมินิคาสิโนในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 Hollywood Casino Yorkเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2021ด้วยBarstool Sportsbook แห่งแรกบนชายฝั่งตะวันออก ในช่วงปลายเดือนธันวาคมHollywood Casino Morgantownเปิดให้บริการ คาสิโนขนาดเล็กสามารถมองเห็นได้จาก Pennsylvania Turnpike และยังมี Barstool Sportsbook แต่เป็นสไตล์ที่แตกต่าง (สปอร์ตบาร์มากกว่า) มากกว่าที่ Hollywood York คาสิโนขนาดเล็กทั้งสองแห่งเป็นอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของ Penn National ที่นำเสนอเทคโนโลยี “3C’s” (ไร้บัตร ไร้เงินสด) และใช่ คุณยังสามารถใช้เงินสดได้ที่คาสิโน PNG ทุกแห่ง

การเดิมพันกีฬาในเพนซิลเวเนียในปี 2564

การพนันกีฬาใหม่เปิดตัวในปี 2564: 1. Betway มาถึง ในเดือนกรกฎาคมทำให้จำนวนหนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA ทั้งหมดเป็น13

เดือนสูงสุดตามการจัดการ: 776.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2564 (สถิติ PA)

เดือนที่มีรายรับสูงสุด: 84.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน (สถิติ PA)

เปอร์เซ็นต์การวางเดิมพันออนไลน์: 90%

โอเปอเรเตอร์สูงสุดโดยแฮนเดิล: FanDuel

ผู้ดำเนินการสูงสุดตามรายได้: FanDuel

(ตัวเลขเดือนธันวาคม 2564 ยังไม่ได้รับการรายงาน)

สรุปปี 2021 ของ Pennsylvania iGaming

การเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ใหม่ : 4. คาสิโนออนไลน์ Borgataถ่ายทอดสดผ่านความร่วมมือกับ Rivers Casino Philadelphia Valley Forge Casino นำStardust Casinoจากโรงเรียนเก่าในเวกัสมาสู่ PA ในเดือนเมษายน คาสิโนออนไลน์ Barstoolเปิดตัวในปลายเดือนมิถุนายน คาสิโนออนไลน์ Betwayทำให้จำนวนตัวเลือก PA iGaming เป็น 17

การเปิดตัวโป๊กเกอร์ใหม่ : PokerStars เป็นโป๊กเกอร์ออนไลน์เพียงแห่งเดียวใน PAตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 และผู้เล่นมีตัวเลือกมากขึ้นในปี 2021 BetMGMและBorgata เปิดตัวไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ “คู่”ในปลายเดือนเมษายน WSOP เริ่มใช้งาน ในเดือนกรกฎาคมผ่านความร่วมมือกับ Harrah’s Philadelphia

เดือนสูงสุดตามรายรับ : 117 ล้านดอลลาร์ในเดือน ต.ค. (สถิติ PA)

ผู้ให้บริการ iGaming อันดับต้น ๆ : แบรนด์ Penn National Gaming PA (Hollywood Casino, DraftKings, BetMGM และ Barstool) เป็นผู้นำกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขใน PA ไม่ได้แยกตาม “ผิวหนัง”

น่าสังเกต : เจ้ามือสดมาถึง PA ในปลายเดือนตุลาคม 2020 และ 2021 เห็นคาสิโนออนไลน์เพิ่มเกมเจ้ามือสดและโต๊ะที่ขับเคลื่อนโดย Evolution Studios

Pennsylvania Gaming Control Board ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร Doug Harbach แสดงความคิดเห็นในปี 2021:

“ปี 2021 ได้รับการพิสูจน์ทั้งความท้าทายและรางวัลสำหรับ PGCB และผู้ให้บริการเกมในเครือจักรภพ PGCB ไม่เพียงแต่ดำเนินภารกิจอันยาวนานในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมคาสิโนท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเปิดตัวรูปแบบใหม่ของการเล่นเกมที่จินตนาการไว้เมื่อหลายปีก่อนในพระราชบัญญัติการขยายการเล่นเกม

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาสิโนใหม่สามแห่ง ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือกีฬาขายปลีก เริ่มดำเนินการในปี 2564 พร้อมกับคาสิโน iGaming ใหม่หรือไซต์การพนันกีฬา และสถานที่ใหม่ 20 แห่งสำหรับเทอร์มินัลวิดีโอเกมที่จุดจอดรถบรรทุก เมื่อมีตัวเลขรายได้ในเดือนธันวาคม คาดว่าปี 2021 จะมีรายได้มากกว่า 4.7 พันล้านดอลลาร์จากเกมที่ดูแลโดย PGCB หรือประมาณ 40% เหนือปีรายได้สูงก่อนหน้านี้”

อะไรต่อไปสำหรับการเดิมพันกีฬาและ iGaming ในปี 2022

เราถามผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับอะไรในปี 2022 (และปีต่อๆ ไป)

โลกที่ชนกัน

Dan Bravatoประธาน SeventySix Capital Sports Advisory :

“ฉันตื่นเต้นมากที่สุดกับการบรรจบกันอย่างรวดเร็วของกีฬาและโลกของ iGaming ก่อนปี 2018 ในฐานะผู้บริหารในโลกกีฬา มันเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะพูดถึงคำว่า ‘การเดิมพัน’ แต่ในปี 2021 SeventySix Capital Sports Advisory กำลังให้คำปรึกษาแก่ทีมมืออาชีพเกี่ยวกับกลยุทธ์การเดิมพันกีฬาและช่วยให้พวกเขาเข้าถึงตลาดในรัฐ/จังหวัดใหม่

“เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เห็นว่าทั้งสองอุตสาหกรรมรวมกันได้เร็วเพียงใดและจะยังคงผสานรวมผ่านการออกอากาศที่เน้นการเดิมพันเช่น NBABet Stream ลีกกีฬาที่สร้างกิจกรรมเฉพาะการเดิมพัน (เช่น Busch Light Clash ของ NASCAR ที่ LA Coliseum) และแม้แต่การสร้างลีกหรือกิจกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์การเดิมพันของผู้บริโภค (เช่น Magic City Jai Alai x Bet Rivers) ฉันเชื่อมั่นว่าตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง และมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายที่กีฬาแบบดั้งเดิมและ iGaming จะมาบรรจบกันซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ในปัจจุบัน ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่าครอสโอเวอร์จะไปถึงจุดไหนในปี 2022 และต่อๆ ไป!”

การระบาดใหญ่เร่งให้เกิดนวัตกรรมการชำระเงิน

Jennifer Carletonประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Sightline Payments :

“ในปี 2559 ฉันถูกถามถึงสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นอนาคตของการเล่นเกม คำตอบของฉันคือการชำระเงินและการพนันกีฬา ตอนนี้กีฬาแบบตัวต่อตัวกลับมาที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้คนต่างกระตือรือร้นที่จะไม่เพียงแค่เข้าชมการแข่งขันแต่ต้องเดิมพันด้วย ฉันตื่นเต้นที่รัฐได้รับโอกาสในการตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาอย่างไร การเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายสามารถเพิ่มการปกป้องผู้เล่นได้เท่านั้น ซึ่งผู้คนมีความมั่นใจว่าพวกเขาอยู่กับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และได้รับอนุญาต”

“โรคระบาดเร่งการเติบโตของเกมในหลายวิธี แต่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการชำระเงิน ผู้ให้บริการเกมออนไลน์มักจะพึ่งพาผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตเสมอเพื่อการเข้าถึงเงินของผู้เล่นอย่างราบรื่น ขณะนี้ ธุรกิจการชำระเงินแบบเดียวกันเหล่านั้นกำลังให้บริการโซลูชั่นไร้เงินสดสำหรับการเล่นเกมที่สล็อต โต๊ะ และหนังสือกีฬา นอกเหนือไปจากการเดิมพันบนมือถือและออนไลน์ ฉันไม่สามารถรอวันที่มีเครื่องไร้สัมผัสมากกว่าเครื่องรับบิลบนพื้นคาสิโนและแฟน ๆ สามารถเดิมพันเกมจากขอบที่นั่งในสนามได้”

ประสบการณ์การเดิมพันกีฬาประเภทอื่น

อเล็กซ์ เคน ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Sporttrade :

“ในขณะที่อุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาและ iGaming พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉันรอคอยที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นการดึงดูดผู้ชมที่หลากหลายและด้อยโอกาส แพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกันมากกว่า โดยมีโครงสร้าง ข้อเสนอ และโปรโมชันที่คล้ายกันซึ่งออกแบบมาสำหรับกลุ่มประชากรที่ชัดเจน

“ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นคลื่นของแพลตฟอร์มที่แตกต่างให้ลูกค้าได้เลือก เช่น การเดิมพันแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งจะพร้อมเข้าสู่ตลาดในปี 2565 ผ่าน Sporttrade นอกจากนี้ การเดิมพันระหว่างเล่นจะยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมและการเติบโตของอุตสาหกรรม สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับนักพนันที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเดิมพันที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น

“การเปิดตัวแอพพลิเคชั่น เช่น Sporttrade จะดึงดูดผู้ชมที่กว้างขึ้นทั้งลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยให้ได้รับประสบการณ์การซื้อขายกีฬาที่ครอบคลุมและไม่เหมือนใครในแบบเรียลไทม์”

เพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ผ่านการเดิมพัน

Matt Stallknechtผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเดิมพันกีฬาที่ NASCAR:

“สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันรอคอยคือการได้เห็นว่าลีกต่าง ๆ จะยังคงพัฒนาแนวทางของพวกเขาต่อไปในด้านการเป็นหุ้นส่วนของระเบียบวินัยในการเดิมพันกีฬาอย่างไร ที่ NASCAR เรากำลังทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ข้อมูลที่เราเป็นพันธมิตรด้วยเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุดเกี่ยวกับการเดิมพัน NASCAR ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประเภทการเดิมพันใหม่ ขยายประเภทการเดิมพันที่มีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มของเรา หรือสร้างเนื้อหาการเดิมพันที่น่าสนใจ ลีกอย่างเรามีโอกาสมากมายในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ผ่านการเดิมพันกีฬา – แต่นั่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำงานโดยตรงกับผู้ให้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเข้าถึงข้อเสนอการเดิมพัน NASCAR ของพวกเขา ฉันรู้สึกทึ่งที่เห็นว่าลีกอื่น ๆ เข้าใกล้ความสัมพันธ์ระหว่าง NASCAR / ผู้ปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างไร

เวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

Valerie Crossผู้จัดการเนื้อหาของ PlayPennsylvania และ PlayNJ ยังเป็นอดีตรองบรรณาธิการของ PokerNews เธอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น (หรือไม่) สำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์:

พ.ร.บ.สายไฟ

“โป๊กเกอร์ยังคงเป็นส่วนเล็ก ๆ ของภาพรายได้โดยรวมของ iGaming สำหรับผู้ให้บริการและดอลลาร์ภาษี ซึ่งถูกระงับไว้โดยผู้เล่นในรัฐต่าง ๆ เช่น มิชิแกนและเพนซิลเวเนียไม่สามารถแข่งขันกับผู้เล่นในรัฐโป๊กเกอร์ออนไลน์อื่น ๆ ที่ถูกกฎหมายได้ แต่นั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ในไม่ช้า

“ คำตัดสินในเดือนมกราคม 2564โดยศาลอุทธรณ์รอบแรกตัดสินให้กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ตีความกฎหมาย Wire ใหม่ในปี 2561 ความคิดเห็นปี 2018 อ้างว่าWire Actใช้กับ iGaming ทุกรูปแบบ (รวมถึงลอตเตอรีออนไลน์และโป๊กเกอร์ออนไลน์) ไม่ใช่แค่การพนันกีฬา หน้าต่างสำหรับ DOJ ในการอุทธรณ์คำตัดสินนั้นปิดในวันที่ 21 มิถุนายนและอัยการสูงสุดของรัฐที่ 26 ได้ลงนามในจดหมายเรียกร้องให้ DOJ ยุติปัญหา”

อินเตอร์สเตตโป๊กเกอร์คอมแพ็ค

“มิชิแกนกำลังติดตามการเข้าร่วมข้อตกลงโป๊กเกอร์ระหว่างรัฐอย่างแข็งขันที่เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ และเดลาแวร์มีอยู่แล้ว การเพิ่มรัฐที่มีประชากรจำนวนมากเช่น MI และ PA ไม่เพียงเพิ่มกลุ่มผู้เล่นเกือบสามเท่า แต่ยังสามารถเร่งคุณสมบัติ iGaming ระหว่างรัฐอื่น ๆ เช่นโปรเกรสซีฟแจ็คพอตที่ใช้ร่วมกันและเกมเจ้ามือสดในรัฐอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดรัฐให้เข้าร่วมและผ่านกฎหมายโป๊กเกอร์ออนไลน์และ iGaming ลงได้

“แม้ว่าในระยะสั้น หาก MI และ PA เข้าร่วมด้วยสภาพคล่องที่ใช้ร่วมกัน เงินรางวัลรวมของทัวร์นาเมนต์และเกมเงินสดสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายจะเริ่มถึงจุดสูงสุดที่มองไม่เห็นตั้งแต่วันก่อนที่ DOJ จะปิดขบวนโป๊กเกอร์ในวัน “Black Friday” ในปี 2554

2022: บาร์เดิมพันกีฬา การเดิมพันในเกม การแข่งขันที่มากขึ้น

Katie Kohlerเป็นบรรณาธิการบริหารของ PlayPennsylvania “อะไรต่อไป?” เป็นคำถามที่ฉันชอบ นี่ฉันจะบอกว่าฉันกำลังดูและรออะไรอยู่ในปี 2022

ผลกระทบของอาณัติวัคซีนจะส่งผลกระทบต่อคาสิโนในฟิลาเดลเฟียอย่างไร?

ในวันที่ 3 มกราคมRivers Casino PhiladelphiaและLive! คาสิโนฟิลาเดลเฟียปฏิบัติตามคำสั่งวัคซีนของเมืองฟิลาเดลเฟียและต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีนและรูปถ่ายที่ถูกต้องสำหรับการเข้า Harrah’s Philadelphia (ไม่มีอาณัติวัคซีน) อยู่ห่างจาก Live 13 ไมล์ และห่างจาก Rivers 19 ไมล์ Parx ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่และไม่มีคำสั่งให้ฉีดวัคซีน อยู่ห่างจาก Rivers Philadelphia 26 ไมล์ และห่างจาก Live! ประมาณ 22 ไมล์ นครฟิลาเดลเฟีย. แน่นอน นักพนันที่ต้องการพักค้างคืนที่โรงแรม (และอาจสูบบุหรี่ขณะเล่น) สามารถเลือกที่จะไปที่แอตแลนติกซิตี้ได้ สิ่งนี้จะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า? ตัวเลขรายได้จะไม่โกหก

สปอร์ตบาร์ที่เน้นการเดิมพันกีฬา

Bankroll Clubซึ่งถูกเรียกเก็บเงินในฐานะ “ห้องพนันกีฬาแห่งอนาคต”วางแผนที่จะเปิดในฟิลาเดลเฟียในจุดเดิมของ Boyd Theatre ที่มีร้านอาหาร Stephen Starr PlayPennsylvaniaรายงานเฉพาะสถานที่ตั้งของบาร์ Barstool Sports ในฟิ

ในช่วงฤดูร้อน ฉันกำลังทานอาหารเย็นที่ Council Oak ในแอตแลนติกซิตี ผู้ชายที่โต๊ะข้างๆ ฉันคอยแอบดูแอป FanDuel ของเขา ที่สปอร์ตบาร์ในท้องถิ่นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลในวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ “Just Friends” เปิดทีวีหลายเครื่องแทนที่จะเป็นรายการเกม ฉันไม่สามารถรอให้ Barstool Philadelphia และ Bankroll เปิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bankroll ตั้งแต่Stephen Starrบริหารร้านอาหาร

มินิคาสิโนมากขึ้น

มินิคาสิโน Parx ของ Greenwood Gaming กำลังเปิดตัวใน Shippensburg ในปี 2022 มินิคาสิโนของ Bally มูลค่า 120 ล้านดอลลาร์กำลังจะเกิดขึ้นที่ Nittany Mallใกล้ State College

จีบใหญ่

ตั้งแต่เดือนกันยายน การเดิมพันกีฬา PA และรายได้จาก iGaming ได้ทำลายสถิติรายเดือน เดือนไหนจะสูงขึ้น? มกราคม (เกมเพลย์ออฟ NFL และรอบตัดเชือก CFB) หรือกุมภาพันธ์ (ซูเปอร์โบวล์)?

การแข่งขันบนแอพเดิมพันกีฬาและคาสิโนออนไลน์

แอพเดิมพันกีฬามีการแข่งขันมากขึ้นด้วยการกำหนดราคาแบบไลน์หรือภาษีที่สูงของ PA นั้นเข้มงวดเกินไปหรือไม่? ผลิตภัณฑ์ในเกมของคุณเร็ว/ปรับตัวได้เร็วแค่ไหน? แทนที่จะเป็นเพียงโบนัสและข้อเสนอให้กับลูกค้าใหม่ที่คาสิโนออนไลน์ (และสปอร์ตบุ๊ค) แล้วสิ่งจูงใจสำหรับลูกค้าที่มีอยู่ล่ะ?คาสิโน PA อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2565

โครงการ โรงแรมมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ของ Rivers Casino Pittsburgh ชื่อ “The Landing Hotel Pittsburgh”