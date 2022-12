สมัครเว็บสโบ เป้าหมายไปยังกลุ่มเบบี้บูมเมอร์

สมัครเว็บสโบ Ocean Resort Casino ของแอตแลนติกซิตีเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนโดยมีคนดังเช่น Mark Wahlberg, Jamie Foxx และ Kesha แต่ทรัพย์สิน Boardwalk ดูเหมือนจะทำการตลาดต่อกลุ่มประชากรใหม่ผ่านการเป็นหุ้นส่วนคอนเสิร์ตที่มาถึงในสัปดาห์นี้

คอนเสิร์ตโอเชียนรีสอร์ทคาสิโนแอตแลนติกซิตี้

จาก The Monkees (ซ้าย) ถึง Kenny Loggins โอเชียนรีสอร์ทคาสิโนกำลังจะไปโรงเรียนเก่าสำหรับผู้เล่นตัวจริงในคอนเสิร์ต

Ocean Resort และ The Bowery Presents/AEG ผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นไปที่ชายฝั่งตะวันออก ประกาศข้อตกลงในสัปดาห์นี้ที่จะ “นำการแสดงชั้นนำของโลก” มาสู่ Ovation Hall ขนาด 5,500 ที่นั่งของคาสิโน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าศิลปินที่ยืนยันแล้วจะบอกใบ้ว่าที่พักกำลังเปลี่ยนจากฝูงชนริมชายหาดนับพันปีที่แน่นขนัดในรีสอร์ทในช่วงฤดูร้อนเพื่อสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่า

ผู้เล่นตัวจริง ได้แก่ Brooks & Dunn (7 มิถุนายน), Kenny Loggins (12 เมษายน), Ian Anderson จาก Jethro Tull (9 มีนาคม), The Monkees (2 มีนาคม) และนักแสดงตลก Frank Caliendo (23 กุมภาพันธ์)

จองยาก

Bruce Deifik เจ้าของ Ocean Resort ซึ่งถูกเสนอชื่อในคดีฟ้องร้องมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้โดยอดีตหุ้นส่วนธุรกิจในไนต์คลับ HQ2 ของที่พัก ยอมรับกับAssociated Pressว่าการนำความสามารถระดับ A-list มาสู่แอตแลนติกซิตีเป็นเรื่องยาก

เรารู้สึกดีใจที่ในที่สุดเราก็มีการประกาศความบันเทิงที่มีผลตามมาอย่างแท้จริง” Deifik กล่าวในสัปดาห์นี้

ในคดีฟ้องร้องโดย Joe Morrissey Deifik ถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถแบ่งปันรายได้ตามสัญญาจากไนต์คลับ มอร์ริสซีย์ระบุว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการนำคนดังหลายคนที่กล่าวถึงข้างต้น รวมทั้ง 50 Cent และ Heidi Klum มาร่วมฉลองการเปิดคาสิโนในฤดูร้อน

Deifik บอกกับAPว่าเป็นการยากที่จะได้ดาวก่อนรีสอร์ทจะได้รับอนุญาตจากรัฐ เขากล่าวว่าธุรกิจครอบครัวของเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเหมือนที่ฮาร์ดร็อคที่อยู่ใกล้เคียงทำเพื่อจัดรายการ

“Hard Rock เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก และพวกเขามีความสัมพันธ์กับศิลปินมานานหลายทศวรรษ” Deifik อธิบาย “เราเป็นทรัพย์สินเดี่ยวของครอบครัวที่พยายามเปิดใช้งานบัญชีรายชื่อความบันเทิง หมวกของฉันออกไปที่ฮาร์ดร็อค”

ยกเครื่องเมืองแอตแลนติก

ด้วยคาสิโนเก้าแห่งที่แข่งขันกันเพื่อทำธุรกิจ แนวคิดทั่วไปในแอตแลนติกซิตี้คือรีสอร์ทต้องทำมากกว่านี้เพื่อดึงดูดทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่ามายังเมืองริมชายหาด

กองบังคับใช้การเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ากำไรจากการดำเนินงาน (GOO) ลดลง 15.3 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สามของปี 2018 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาสิโนเก้าแห่งรายงานว่า GOO มีมูลค่า 213.74 ล้านดอลลาร์ ลดลง 38.5 ล้านดอลลาร์

ผลกำไรในอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากการแข่งขันใหม่ที่เข้าสู่ตลาด” James Plousis ประธานคณะกรรมการควบคุมคาสิโนกล่าว

Brian Tyrrell ศาสตราจารย์ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแห่งมหาวิทยาลัย Stockton กล่าวว่า Ocean Resort และ Hard Rock สร้างแรงกดดันให้ธุรกิจที่มีอยู่ต้องอัปเกรดผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งน่าจะนำไปสู่อัตรากำไรที่น้อยลง

ในทำนองเดียวกันกับลาสเวกัส ซึ่งตอนนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงและแม้แต่กีฬามากกว่าการเล่นเกม แอตแลนติกซิตี้กำลังพยายามทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับข้อเสนอ A-list มากกว่าชั้นคาสิโน

ก่อนที่จะมีการเปิดตัว Jim Allen CEO ของ Hard Rock กล่าวว่ารีสอร์ทคาสิโนนั้น “ไม่เกี่ยวกับการเล่นเกม มันเกี่ยวกับความบันเทิง”

เมืองบันเทิง

อุตสาหกรรมเกมของฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวงมะนิลาของประเทศ City of Dreams, Solaire, Resorts World และ Okada ได้รับรางวัลรวม 1.96 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2018 ซึ่งมากกว่าที่คาสิโนได้รับในปี 2017 ทั้งหมด

Entertainment City เป็นที่ตั้งของ Resorts World ทั้งหมด ลาสเวกัสสตริปเวอร์ชันฟิลิปปินส์หรือโคไทสตริปของมาเก๊าซึ่งเป็นเส้นทางหลักจะขยายตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเท่านั้น นอกจาก Okada Manila ที่จะจบรีสอร์ทแบบบูรณาการแล้ว Westside City คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลบางประการว่าอุตสาหกรรมเกมของฟิลิปปินส์กำลังเข้าใกล้จุดอิ่มตัว

Leila de Lima วุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ ผู้วิจารณ์ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ซึ่งถูกคุมขังภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอุตสาหกรรมเกมทั้งหมด อย่างละเอียดถี่ถ้วน เธอเชื่อว่าตลาดกำลัง “มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะอิ่มตัวมากเกินไปและอุปทานล้นตลาด”

ดูเตอร์เตมอบหมายให้ Philippine Amusement and Gaming Corporation ดำเนินการทำให้ประเทศเป็นจุดหมายปลายทางด้านการเล่นเกมและความบันเทิงชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2563

โอคาดะไฟล์สูท

Kazuo Okada ไม่ได้พ่ายแพ้หากปราศจากการต่อสู้ เนื่องจากมหาเศรษฐีรายนี้ได้ฟ้อง Universal Entertainment หลังจากที่เขาถูกไล่ออก Okada กำลังพยายามที่จะควบคุมตัวเองอีกครั้ง และเขายังต้องการให้ผู้ที่เขาถือว่ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นการนำออกอย่างผิดกฎหมายต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน

คดีที่กำลังดำเนินอยู่อาจขัดขวางข้อเสนอของ Tiger ที่จะซื้อหุ้นประมาณ 2 ใน 3 ของ Asiabest Group International ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือของฟิลิปปินส์ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยใน Asiabest ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ยุติการซื้อกิจการ ในการร้องเรียน ผู้ถือหุ้นของ Asiabest Carnell Valdez กล่าวว่า Tiger ล้มเหลวในการเปิดเผยในการยื่นหลักทรัพย์ว่า Kazuo กำลังฟ้องร้องบริษัทแม่ Universal และพยายามเข้าควบคุมองค์กรอีกครั้ง

Okada Holdings บริษัทของ Kazuo ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Tiger ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 34.41 เปอร์เซ็นต์ มหาเศรษฐีกล่าวว่าแม้จะควบคุมหุ้นส่วนใหญ่ แต่เขาก็ไม่ได้รับการถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอของ Asiabest

Frank Gilliam Jr. นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกและสมาชิกสภา Jeffree Fauntleroy II ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดและทำร้ายร่างกายง่ายๆ ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เมื่อเดือน ที่แล้ว ในลานจอดรถของ Golden Nugget Casino

แฟรงค์ กิลเลี่ยม จูเนียร์

บ้านของแฟรงก์ กิลเลียม จูเนียร์ถูกเอฟบีไอบุกค้นเมื่อเดือนที่แล้ว ท่ามกลางข่าวลือเรื่องเช็คหายและเงินบริจาคจากแคมเปญ นายกเทศมนตรีถูกกล่าวหาว่าทำร้ายและคุกคามโดยพนักงาน Golden Nugget สองคน (ภาพ: สื่อแอตแลนติกซิตี)

การทะเลาะวิวาทซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจากที่ทั้งคู่ออกจากไนต์คลับ Haven ของคาสิโน ถูกจับในวิดีโอเฝ้าระวัง

ในตอนแรกตำรวจปฏิเสธที่จะตั้งข้อหากับชายสองคน แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่คาสิโนสองคนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อพลเมือง ตามข้อร้องเรียนเหล่านั้น Gilliam “เหวี่ยงหมัดแต่พลาดแต่พยายามโจมตีต่อไป” ชายคนหนึ่ง ในขณะที่ Fauntleroy ต่อยหน้าชายคนหนึ่งก่อนจะทุ่มลงกับพื้น

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กิลเลียมไม่ได้ขึ้นศาลเพื่อยื่นคำร้อง ก่อนหน้านี้เขาได้สารภาพผ่านจดหมายจากทนายความของเขาว่าไม่มีความผิด ตามรายงานของ The Associated Press Fauntleroy พูดเพียงเพื่อเข้าสู่ข้ออ้างของเขาและยืนยันว่าเขาเข้าใจกระบวนการพิจารณาคดี เขาไม่สนใจคำถามของนักข่าวนอกห้องพิจารณาคดี

การจู่โจมของเอฟบีไอ

สำหรับ Gilliam เสียงอึกทึกครึกโครมนอกไนต์คลับอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เขากังวลน้อยที่สุด เมื่อต้นเดือน ที่ผ่าน มา FBI บุกค้น บ้านของเขา ด้วยเหตุผลที่ยังไม่ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ยึดกล่องกระดาษแข็งและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ตามการระบุของผู้สังเกตการณ์

สัปดาห์นี้สำนักข่าวแอตแลนติกซิตีรายงานว่าเอฟบีไอได้สอบถาม “อย่างน้อยสี่คน” เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สามคน – ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม – กล่าวว่าคำถามดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบแคมเปญที่ทำกับคนอื่น ๆ ซึ่ง Gilliam ถูกกล่าวหาว่าใส่ไว้ในบัญชีของเขาเอง

สองคนกล่าวว่าพวกเขาถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Gilliam กับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ Connect the Dots

เช็ค $10,000 จบลงที่บัญชีผิด

ในเดือนเมษายน ผู้พิพากษาศาลสูงของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยกฟ้องการร้องเรียนทางอาญาต่อกิลเลียมในข้อหายักยอกเช็คมูลค่า 10,000 ดอลลาร์จากคณะกรรมการประชาธิปไตยแอตแลนติกซิตี

คณะกรรมการได้กล่าวหาว่ากิลเลียมและอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงว่าขโมยหลังจากที่นายกเทศมนตรีเปลี่ยนเส้นทางเช็คไปยังบัญชีการหาเสียงของเขา กิลเลี่ยมบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและคืนเงินในภายหลัง

ผู้พิพากษากล่าวว่าไม่มี “หลักฐานที่เป็นประกาย” ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเพียงความผิดพลาดโดยสุจริต

กิลเลียมเคยถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ในอดีต เขาอ้างว่าได้รับปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโกและมหาวิทยาลัยแห่งซานฟรานซิสโก ทั้งสองสถาบันไม่สามารถยืนยันได้ว่าปริญญานี้มีอยู่จริง

นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโก Rahm Emanuel (D) กำลังเรียกร้องให้สมัชชาใหญ่แห่งรัฐอิลลินอยส์ออกกฎหมายให้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและอนุญาตให้มีการวางคาสิโนในเมืองใหญ่อันดับสามของอเมริกา

คาสิโนชิคาโก Rahm Emanuel อิลลินอยส์

นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโก Rahm Emanuel กล่าวว่าการทำให้คาสิโนและกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจถูกกฎหมายจะช่วยเพิ่มการเงินของเมือง (ภาพ: Daniel Boczarski / Getty)

เอ็มมานูเอล ซึ่งตัดสินใจไม่ขอดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 กล่าวว่า ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาจะเผชิญกับวิกฤตเงินบำนาญสาธารณะที่บั่นทอนทางการเงิน เมื่อเขาหรือเธอเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปีหน้า นายกเทศมนตรีกล่าวว่าการพนันและกัญชาสามารถช่วยได้

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสี่แห่งในชิคาโกมีหนี้สินที่ไม่ได้ชำระมากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์ หากเมืองยังคงเก็บรายได้จากภาษีจำนวนเท่าเดิม ตัวเลขเหล่านั้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น

นายกเทศมนตรีที่เป็นที่ถกเถียงกำลัง ขอให้สภาเทศบาลเมืองออกพันธบัตรภาระผูกพันเงินบำนาญมากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อการเกษียณอายุทันที

มีผู้สมัคร 21 คนแล้วที่ประกาศหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชิคาโก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โอกาสเป็นไปได้สูงที่ผู้ชนะจะเป็นพรรคเดโมแครต พรรครีพับลิกันคนสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งคือวิลเลียม เฮล ทอมป์สันในปี ค.ศ. 1920

คาสิโนรายได้จากวัชพืช

เอ็มมานูเอลกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐจะอนุญาตให้ชิคาโกเป็นเจ้าภาพคาสิโน นายกเทศมนตรีให้ความเห็นว่ารายได้จากภาษีการเล่นเกมที่ตามมาจะช่วยลดภาระของผู้เสียภาษีในเมืองเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้น

“ฉันเชื่อว่ากัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมีค่าใช้จ่ายทางสังคมที่ต้องพิจารณา และเช่นเดียวกับคาสิโน รายได้จะต้องใช้เวลาในการรับรู้” นายกเทศมนตรีกล่าวเมื่อวันพุธ

“แต่หากรัฐดำเนินการตามแนวทางนั้น ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถและควรใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเงินบำนาญของเราโดยไม่ต้องขอเงินภาษีจากผู้เสียภาษีในชิคาโกเพิ่มเติม หากเราใช้ขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมด — ตั้งแต่รูปแบบการพิจารณาไปจนถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การออกพันธบัตรคาสิโน ไปจนถึงการใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เราจะลดสิ่งที่ขอจากผู้เสียภาษีของเราได้อย่างมาก” เอ็มมานูเอลประกาศ

ปัจจุบันรัฐอิลลินอยส์เป็นที่ตั้งของคาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำ 10 แห่งแต่การพนันยังคงถูกห้ามในชิคาโก

ในเดือนพฤษภาคม ร่างกฎหมายที่อนุญาตคาสิโนมากถึงหกแห่งในเขตชิคาโก รวมถึงเครื่องสล็อตแมชชีนที่สนามบินโอแฮร์และมิดเวย์ก็พ่ายแพ้ ในเวลานั้น เอ็มมานูเอลสนับสนุนการปฏิเสธ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เงินภาษีส่วนใหญ่ตกเป็นของรัฐ

ข้อเสนอมฤตยู

กองกำลังตำรวจที่เพิ่มขึ้นของชิคาโกที่ทำงานเพื่อชะลออัตราการฆาตกรรมที่รุนแรงของเมืองจะนำไปสู่ภาระผูกพันเงินบำนาญที่สูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ยูเอสเอทูเดย์รายงานว่า ชิคาโกต้องการเงินเพิ่มอีก 276 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เพื่อจ่ายสำหรับเงินช่วยเหลือตำรวจและบำนาญดับเพลิงที่เพิ่มขึ้น และอีก 310 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2022

ชิคาโกเป็นที่ตั้งของคดีฆาตกรรม 674 คดีในปีที่แล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วลดลง 15 เปอร์เซ็นต์จากคดีฆาตกรรม 795 คดีที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน

นักวิจารณ์คาสิโนมักอ้างถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมาพร้อมกับสถานที่ แต่ในชิคาโก นายกเทศมนตรีรู้สึกว่าพื้นที่เล่นเกมอาจเป็นเส้นชีวิตให้กับเมืองที่สอง

ประเทศเกาะแคริบเบียนของจาเมกามีกำหนดจะเปิดคาสิโนแห่งแรกภายในปี 2563 แต่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศนี้กำลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคาสิโน

จาเมกา

Edmund Bartlett รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวว่าจาเมกายินดีที่จะเปิดประตูสู่คาสิโนโดยมีเงื่อนไข (ภาพ: ลูปบาร์เบโดส)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว Edmund Bartlett เปิดเผยข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับคาสิโนที่กำลังจะมาถึง เมื่อเขาพูดถึงหัวข้อนี้ในงานอุตสาหกรรมการบริการเมื่อเร็ว ๆ นี้ใน St James, Jamaica นอกจากวันเปิดตัวในปี 2020 แล้ว ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆ อีกเล็กน้อยเท่านั้น

คาสิโนคาดว่าจะสร้างการเติบโตของจีดีพีในประเทศเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์

คาสิโนจะไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกแบบสแตนด์อะโลนและต้องมีแหล่งช้อปปิ้ง ความบันเทิง และประสบการณ์อื่นๆ

ผู้พัฒนารายใดก็ตามจะต้องลงทุนอย่างน้อยหนึ่งพันล้านดอลลาร์และสร้างห้องพักโรงแรมอย่างน้อย 1,000 ห้องเพื่อเชื่อมต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม

แต่คำถามยังคงมีอยู่เกี่ยวกับสถานที่คาสิโนที่จะสร้างขึ้น ใครจะเป็นผู้ดำเนินการ และเกมใดบ้างที่จะนำเสนอ

เดินเส้นละเอียด

บาร์ตเลตต์เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จาเมกาเพิ่งมีแนวคิดเรื่องคาสิโนหลังจากต่อต้านมานานหลายปี

“ เราได้เห็นแง่ลบของผู้เข้าร่วมแล้ว และเราตั้งคำถามอย่างมากว่าเราจะสามารถจัดการและรับมือกับผลกระทบด้านลบของมันได้หรือไม่” บาร์ตเล็ตต์บอกกับ Jamaican Observer

แผนสำหรับคาสิโนแห่งแรกของประเทศถูกเปิดเผยในปี 2014แต่พวกเขาไม่เคยบรรลุผล

ข้อพิจารณาทางศาสนาในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ศักยภาพในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวดูเหมือนจะมีกำไรเกินกว่าจะต้านทานได้ ตามเป้าหมายของ Bartlett คือการเพิ่มจำนวนการเข้าชมปีละ 3 ล้านครั้งและรายรับ 3 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่กำลังเดินอยู่ในแนวทางที่ดี โดยกล่าวว่าในขณะที่พวกเขาต้องการรายได้จากคาสิโน มันไม่ใช่ “ข้อกำหนดสำหรับการเติบโตของเรา”

“เราไม่เห็นว่าจาเมกาเคยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคาสิโน แต่เป็นปลายทางที่มีการเล่นเกมคาสิโน”บาร์ตเลตต์ชี้แจง

การสูญเสียของฟลอริดา, กำไรของจาเมกา?

Bruce Liebman ทนายความในฟลอริดาได้พูดในการประชุมการต้อนรับเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาสนับสนุนให้รัฐบาลจาเมกาใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในอุตสาหกรรมเกมของฟลอริดา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฟลอริดาผ่านการแก้ไข 3ในการเลือกตั้งกลางภาคเมื่อเดือนพฤศจิกายน หมายความว่าการขยายตัวของเกมใด ๆ ในรัฐนี้อยู่ในมือของประชาชน ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติ

ด้วยการเติบโตของเกมที่คาดว่าจะซบเซาในรัฐ Sunshine ส่งผลให้ Liebman กล่าวว่าตอนนี้มีโอกาสมากมายสำหรับจาเมกา ซึ่งอยู่ห่างจากฟลอริดาไปทางใต้ประมาณ 700 ไมล์

“ถ้าพวกคุณสามารถไปถึงที่นั่นได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”เขาบอกกับผู้เข้าร่วมการประชุม“และวางคาสิโนในรูปแบบบูรณาการที่มีความบันเทิง มีคอนโดมิเนียม ช้อปปิ้ง มีสนามกอล์ฟ และไปในมหาสมุทรด้วยความสวยงามของคุณ ทรายและชายหาดที่สวยงามของคุณ คุณจะนำหน้ารัฐฟลอริดา”

ลีกฟุตบอลแห่งชาติ (NFL) ไม่เคยเป็นผู้บุกเบิกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเกมและลีกกีฬาอาชีพ แต่การรับรู้จากลีกและเจ้าของลีกว่าพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ทางการเงินของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายได้อีกต่อไป เห็นได้ชัดว่าความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้น ลีกจะเริ่มค้นหาผู้สนับสนุนคาสิโนระดับประเทศ ตามรายงานในSports Business Daily

Roger Goodell กรรมาธิการ NFL (ขวา) พูดติดตลกกับ Robert Kraft เจ้าของ New England Patriots (ซ้าย) ก่อนการปราศรัย State of the League ปี 2018 ของ Goodell Goodell พร้อมด้วย Kraft และเจ้าของอีก 31 คนของ NFL พร้อมที่จะยอมรับการสนับสนุนคาสิโนตามรายงานวันพุธใน Sports Business Daily (ภาพ: บอสตันโกลบ)

ข่าวดังกล่าวมาจากการประชุมเจ้าของเมื่อวันพุธที่เมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส ลีกจะอนุญาตให้ตัวเองสอดคล้องกับผู้สนับสนุนคาสิโน แต่จะไม่ส่งเสริมการเดิมพันกีฬาอย่างแท้จริง การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการออกจากวาทกรรมของผู้บัญชาการลีกเมื่อเดือนมีนาคม 2017 Roger Goodell ซึ่งแสดงการต่อต้าน NFL ต่อการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย

“ความสมบูรณ์ของเกมของเราคืออันดับหนึ่ง” Goodellกล่าว “เราจะไม่ประนีประนอมกับเรื่องนั้น… นี่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับเรา ผมคิดว่าเราต้องทำให้แน่ใจว่าเรายังคงจดจ่ออยู่กับการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่คุณเห็นในสนามนั้นไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกใดๆ”

การเปลี่ยนแปลงของหัวใจไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึง เมื่อต้นปีที่ผ่านมาในเดือนกันยายน NFL ได้แสดงท่าทีใหม่เกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อให้ไฟเขียวแก่ทีมในการแสวงหาผู้สนับสนุนคาสิโน ไม่นานหลังจากการประกาศนั้นWinStar World Casino Resort กลายเป็นคาสิโนแห่งแรกที่สนับสนุนทีม NFLโดยร่วมมือกับ Dallas Cowboys

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การตัดสินใจของลีกเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเปิดตัวการศึกษาของ American Gaming Association (AGA) ซึ่งสรุปว่าNFL อาจทำเงินได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีด้วยการเดิมพันกีฬา

เห็นได้ชัดว่าเพียงพอแล้วสำหรับ NFL ที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับยอมรับอุตสาหกรรมใหม่แม้ว่าจะไม่เต็มใจก็ตาม ในการพิจารณาคดีของรัฐสภาในเดือนกันยายน ลีกแย้งว่ารัฐบาลกลางควรใช้“มาตรฐานเดียวกันสำหรับรัฐที่เลือกที่จะทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย”

อะไรใช้เวลานานมาก?

รองจาก Cowboys, New York Jets , Baltimore RavensและSeattle Seahawksได้ตกลงที่จะสนับสนุนการเป็นพันธมิตรกับ 888, Horseshoe Casino และ Snoqualmie Casino ตามลำดับ ในฐานะที่เป็นลีก NFL เป็นลีกกีฬาอาชีพที่สำคัญของอเมริกากลุ่มสุดท้ายที่เปิดรับบริษัทที่ดำเนินการด้านการพนันกีฬา

ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากการห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางยุติลงในเดือนพฤษภาคม สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) จึงเป็นผู้นำในการโอบกอดโลกแห่งเกม ในเดือนสิงหาคมลีกได้กำหนดให้ MGM เป็นพันธมิตรด้านเกมอย่างเป็นทางการของ NBA และ WNBA ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทได้ลงนามในความร่วมมือเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับกับบริษัทที่ให้บริการหนังสือกีฬาออนไลน์ ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนคือร่วมกับ Francaise des Jeux (FDJ) เพื่อให้ FDJ เข้าถึงข้อมูลลีกและโปรโมต NBAบนเว็บไซต์และหนังสือกีฬาออนไลน์ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาNBA ได้ประกาศข้อตกลงที่คล้ายกันกับ The Stars Groupเพื่อให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์เป็นพันธมิตรในลีก

สมาคมฮอกกี้แห่งชาติ (NHL) ยังมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือในการสร้างแบรนด์กับบริษัทเกมอีกด้วย เช่นเดียวกับ NBA NHL ยังทำให้ MGM เป็นพันธมิตรเกมอย่างเป็นทางการและได้ทำเช่นเดียวกันกับFanDuelกับ

MGM ได้รับ trifecta โดยร่วมมือกับเมเจอร์ลีกเบสบอลในปลายเดือนพฤศจิกายน

โอกแลนด์ฟ้องผู้บุกรุก

ข่าวจากเท็กซัสไม่ได้เป็นเพียงหัวข้อข่าวนอกสนามที่เผยแพร่ทั่วโลก NFL

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมืองโอ๊คแลนด์ประกาศว่าจะฟ้องร้องทีม Raiders ของ NFLสำหรับแผนการย้ายทีมไปยังลาสเวกัสในปี 2020 คดีดังกล่าวยืนยันว่า Raiders ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 80 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงโอคแลนด์ โคลีเซียมในช่วงกลางเดือน -1990s.

ก่อนหน้านี้ มาร์ค เดวิส เจ้าของทีม Raiders ระบุว่าเขาจะย้ายทีมออกจากโอ๊คแลนด์ในปี 2019 หนึ่งปีก่อนที่จะมีการวางแผนย้ายไปลาสเวกัส หากเมืองนี้เดินหน้าฟ้องร้อง ไม่ทราบว่า Raiders จะเล่นเกมที่ไหนในปีหน้าหาก Davis ตัดสินใจที่จะทำตามคำขู่ของเขา

นอกจากนี้ในวันพุธลีกยังประกาศว่า NFL Draft ปี 2020 จะจัดขึ้นที่ลาสเวกัส

ผู้ประกอบการคาสิโนและเจ้าของเรือข้ามฟากคาสิโนฟลอริดาที่ถูกไฟไหม้ขณะส่งผู้โดยสารไปยังคาสิโนลอยน้ำในอ่าวเม็กซิโกมีความผิดในการละเมิดความปลอดภัยตามรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB)

ทรอปิคัล บรีซ คาสิโน

เรือ Island Ladyถูกไฟไหม้หลังจากออกจากพอร์ตริชชีย์ รัฐฟลอริดา ได้ไม่นาน ทำให้ผู้โดยสารต้องกระโดดลงไปในน้ำตื้นที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งเพื่อหลบหนี คุณแม่ลูกสองเสียชีวิตจากปัญหาระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการสูดควันในชั่วโมงต่อมา (ภาพ: ข่าวปฏิบัติการ ABC)

เมื่อวันที่ 14 มกราคมปีนี้ เรือกระสวยขนาด 72 ฟุต ชื่อIsland Ladyได้เกิดไฟลุกไหม้หลังจากออกจากท่าเทียบเรือที่พอร์ตริชชีย์ ผู้โดยสารและลูกเรือราว 50 คนถูกบังคับให้กระโดดลงจากเรือลงสู่น้ำตื้นที่กลายเป็นน้ำแข็ง และเดินลุยน้ำลึก 100 หลากลับเข้าฝั่ง

เรือข้ามฟากมุ่งหน้าไปยังคาสิโนทรอปิคัล บรีซ ซึ่งประจำการอยู่ในน่านน้ำสากล

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ แคร์รี เดมป์ซีย์ แม่หม้ายวัย 42 ปี ของฝาแฝดวัย 12 ปี เสียชีวิต ซึ่งได้สูดควันไฟจากไฟเข้าไป สิบสี่คนได้รับบาดเจ็บ

คณะกรรมการพบว่าเจ้าของเกาะเลดี้ , Tropical Breeze Casino Cruz ล้มเหลวในการบำรุงรักษาเรืออย่างเพียงพอและละเลยที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไฟในบริเวณที่เกิดเปลวไฟ

นอกจากนี้ บริษัทยังล้มเหลวในการฝึกอบรมลูกเรืออย่างเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีรับมือกับอุณหภูมิเครื่องยนต์ที่สูงซึ่งเป็นสาเหตุของไฟไหม้หรือวิธีจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่ตามมา

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีครั้งที่สอง ไม่มีบทเรียน

Robert Sumwalt ประธาน NTSB รู้สึกไม่พอใจที่บริษัทไม่ได้เรียนรู้บทเรียนใดๆ จากเหตุการณ์ในปี 2547 ที่เรืออีกลำหนึ่งถูกไฟไหม้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในสถานที่เดียวกันเกือบทั้งหมด ความแตกต่างในครั้งนี้คือความประมาทเลินเล่อที่พิสูจน์แล้วถึงแก่ชีวิต

“นี่มันไร้สาระสิ้นดี” ซัมวอลท์กล่าวระหว่างการพิจารณาคดีนาน 2 ชั่วโมงในวอชิงตัน “คนที่เสียชีวิตคนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เธอทิ้งฝาแฝดชายหญิงอายุ 12 ปีไว้เบื้องหลังซึ่งตอนนี้ไม่มีพ่อแม่

“และนี่คือบริษัทที่มีโอกาสเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมในปี 2547 และพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย และหลังจากเกิดขึ้นสองครั้งพวกเขาทำอะไร? มันไร้สาระอย่างยิ่ง” เขากล่าว

กัปตันช่วยชีวิต

NTSB ยังวิพากษ์วิจารณ์หน่วยยามฝั่งที่ล้มเหลวในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเพียงพอเพื่อรับรองความปลอดภัยของเรือ

แต่ขอสงวนไว้ซึ่งการยกย่องกัปตันเรือMichael Battenซึ่งตัดสินใจหันเรือกลับเข้าฝั่งเมื่อได้รับสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงจากเครื่องยนต์ของท่าเรือ “เพิ่มโอกาสรอดชีวิตสำหรับผู้ที่อยู่บนเรือ”

เมื่อ 2 เดือนก่อน ทรอปิคัล บรีซได้ตัดสินนอกศาลด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผยกับสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของลูกสองคนของเดมป์ซีย์ คาสิโนเปิดใหม่สี่วันหลังจากเหตุการณ์

ใบเรียกเก็บเงินคาสิโนคอนเนตทิคัตสองฝ่ายจะลบข้อกำหนดการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา (DOI) ในการอนุญาตให้สถานที่เล่นเกมผ่านดาวเทียมของชนเผ่าอีสต์วินด์เซอร์ที่เสนอเพื่อก้าวไปข้างหน้า

บิลคาสิโนคอนเนตทิคัต East Windsor

การเรียกเก็บเงินคาสิโนคอนเนตทิคัตจากรัฐ Sen. Cathy Osten จะผลักดันรัฐบาลกลางและอนุมัติสถานที่เล่นเกมของชนเผ่าบนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตย (ภาพ: CT วุฒิสภาพรรคเดโมแครต)

ชนเผ่าสองเผ่าในคอนเนตทิคัต – อินเดียนแดงเผ่ามาชานทัคเก็ตพีควอตและโมฮีแกน – ได้รับการอนุมัติในปี 2560 จากฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐและผู้ว่าราชการแดนเนล มัลลอย (D) เพื่อร่วมกันสร้างคาสิโนมูลค่า 300-400 ล้านดอลลาร์ในอีสต์วินด์เซอร์บนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตย การขยายตัวของเกมเป็นการตอบสนองต่อ MGM Resorts ที่เปิดรีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่า 960 ล้านดอลลาร์ เพียงไม่กี่ไมล์ข้ามพรมแดนคอนเนตทิคัต-แมสซาชูเซตส์ในสปริงฟิลด์

อย่างไรก็ตาม ใบเรียกเก็บเงิน Malloy ลงนามนั้นขึ้นอยู่กับ DOI ที่ลงนามในคอมแพคเกมที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งรัฐได้ถือครองมาอย่างยาวนานกับทั้งสองเผ่า การอนุมัตินั้นไม่เคยมาจากเลขาธิการ Ryan Zinke ซึ่งขัดขวางการก่อสร้างในสถานที่เป็นหลัก เป็นผลให้ MGM Springfield เปิดประตูในเดือนสิงหาคมในภูมิภาคที่ปราศจากการแข่งขันในทันที

วุฒิสมาชิกรัฐคอนเนตทิคัต Cathy Osten (D-Sprague) และสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐอีก 14 คน ซึ่งแปดคนเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันอีกหกคน ได้เสนอกฎหมายก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ปี 2019 โดยหวังว่าจะเร่งกระบวนการเพื่อยกเลิกอาณัติการอนุมัติ DOI

เวลาคือทุกสิ่ง

กฎหมายของ Osten มีความเห็นต่อฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐว่ารัฐบาลกลางไม่จำเป็นต้องเข้าไปพัวพันกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ East Windsor

คอนเนตทิคัตไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขข้อตกลงของเรากับชนเผ่าเมื่อไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติพิเศษ พวกเขาพูดเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อปีที่แล้ว” Osten ประกาศในแถลงการณ์

เธอกล่าวต่อว่า “งั้นมาประมวลกันในกฎหมายของรัฐและเริ่มดำเนินการที่คาสิโน East Windsor เพราะทุกวันที่เรารอคืองานอื่นที่หายไปและเงินอีกดอลลาร์สำหรับคอนเนตทิคัต” เว็บไซต์คาสิโน East Windsor และ MGM Springfield อยู่ห่างกันเพียง 13 ไมล์

คอนเนตทิคัตฟ้อง DOI เนื่องจากไม่ดำเนินการกับเอกสารที่แก้ไขที่ส่งมา และ MGM กล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวให้กระทรวงมหาดไทยเพิกเฉยต่อการไต่สวน แต่ศาลรัฐบาลกลางสรุปว่า Zinke ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคอมแพคเกมของชนเผ่าที่แก้ไขแล้ว

คำถามทางกฎหมายยังคงอยู่

คอนเนตทิคัตอยู่ในตำแหน่งที่ล่อแหลม กฎหมายของรัฐกล่าวว่าหากพวกเขาอนุญาตให้การพนันย้ายออกจากดินแดนอธิปไตยที่เป็นของชนพื้นเมืองอเมริกัน Mashantucketและ Mohegan ทั้งสองเผ่าจะไม่ถูกผูกมัดทางกฎหมายอีกต่อไปในการแบ่งปัน 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สล็อตรวมที่สร้างขึ้นที่คาสิโน Foxwoods และ Mohegan Sun

รายได้จากสล็อตนั้นลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากคาสิโนยังคงขยายตัวไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนแบ่งภาษีของรัฐอยู่ที่ 430 ล้านดอลลาร์ในปี 2550 แต่เพียง 267 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

แม้ว่าจะเป็นชนเผ่าที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเล่นเกมที่ไม่ใช่อำนาจอธิปไตย และกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันทั้งสองกลุ่มได้สัญญาว่าจะแบ่งปันรายได้จากสล็อตต่อไป ผู้ร่างกฎหมายของรัฐบางคนเชื่อว่าคาสิโนอีสต์วินด์เซอร์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก DOI เป็นหลัก การอนุญาตการค้าที่ผิดกฎหมาย การพนัน.

Osten กล่าวว่าเนื่องจากรัฐติดต่อกับชนเผ่าเท่านั้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่ดาวเทียมจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้

“เราได้รับแจ้งแล้วว่าข้อตกลงกับชนเผ่าอายุหลายสิบปีของเราไม่ได้รับผลกระทบจากคาสิโน East Windsor ใหม่ ดังนั้นเรามาทำในสิ่งที่เราต้องออกกฎหมายเพื่อให้ผู้คนทำงานในคอนเนตทิคัตโดยเร็วที่สุด” เธอสรุป

การประชุมสมัชชาแห่งรัฐคอนเนตทิคัตจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม

หลายเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้คาสิโนเพลนริดจ์พาร์คในเพลนวิลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ กำลังเรียกร้องให้หน่วยงานเกมของรัฐอนุญาตให้สถานที่เฉพาะสล็อตรวมเกมโต๊ะในจำนวนที่พอเหมาะ

เกมโต๊ะสล็อตคาสิโนเพลนริดจ์พาร์ค

ผู้มีอุปการคุณพบสล็อตแมชชีนมากมายที่คาสิโนเพลนริดจ์พาร์ค แต่ไม่มีเกมโต๊ะ (ภาพ: John Tlumacki/The Boston Globe)

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน Plainville, Franklin, North Attleborough และ Wrentham ต่างก็เรียกร้องให้ Massachusetts Gaming Commission (MGC) อนุญาตให้คาสิโนที่เป็นเจ้าของโดย Penn National ให้บริการเกมบนโต๊ะแบบดั้งเดิม พระราชบัญญัติการเล่นเกมแบบขยายของรัฐปี 2554 อนุญาตให้รีสอร์ทคาสิโนเต็มรูปแบบสามแห่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสล็อตเท่านั้น สวนสาธารณะเพลนริดจ์กลายเป็นชื่อหลัง

Matthew Kavanah ประธานคณะกรรมการ Selectman ของ Plainville กล่าวในจดหมายถึง MGC ว่า “เมืองนี้ขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาขออนุมัติจากสภานิติบัญญัติเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปกป้องสิ่งที่ได้รับใน Plainville โดยการอนุญาตการเสนอเกมบนโต๊ะขนาดเล็กและเครื่องเกม เพิ่ม.”