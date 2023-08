สมัครเว็บสล็อต การเดิมพันกีฬาด้วยรายงานฉบับปรับปรุงใหม่

สมัครเว็บสล็อต CSE ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอและความถูกต้องของข้อมูลนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่รับประกันเหตุการณ์หรือประสิทธิภาพในอนาคต และไม่ควรอ้างอิง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากเนื่องจากปัจจัยและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้บางส่วนอาจอธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นของบริษัท (โพสต์ที่ www.sedar.com)

บริษัทไม่มีความตั้งใจหรือข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เนื่องจากข้อมูลหรือเหตุการณ์ใหม่ ๆข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ FANDOM SPORTS ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจระบุได้ด้วยการใช้คำเช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “วางแผน” “พิจารณา” “โครงการ” และการอ้างอิงที่คล้ายกันถึงอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงการประเมินข้อมูลโดยสุจริตใจของ FANDOM SPORTS ที่มีอยู่ ณ เวลาที่มีการจัดทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ และผลลัพธ์จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ โปรดดูรายงานประจำปีและรายไตรมาสของ FANDOM SPORTS ที่ยื่นบน SEDAR สำหรับการอภิปรายทั้งหมดเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุด ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตไม่ใช่และไม่ควรยึดถือเป็นการรับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในอนาคต และไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องของเวลาหรือโดยที่ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

Editor@NetworkNewsWire.comSANTA ANA, Calif. 7 สิงหาคม 2018 – Eilers & Krejcik Gaming – หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐอเมริกา – ได้เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้วยการเพิ่ม Chris Krafcik ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเมืองและกฎระเบียบ Krafcik จะขยายการวิจัยและความสามารถในการวิเคราะห์ของ Eilers & Krejcik รวมถึงร่วมเขียน US Sports Betting Monitor ของบริษัท ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกชั้นนำและการคาดการณ์สำหรับตลาดการพนันกีฬาในสหรัฐอเมริกาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

สำหรับสำเนาฟรีของ US Sports Betting Monitor ล่าสุด คลิกที่นี่

ก่อนหน้านี้ Krafcik ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ GamblingCompliance ในสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญใน iGaming กีฬาแฟนตาซีรายวัน และการพนันกีฬา ผู้เขียน Krafcik ได้รวบรวมรายงานที่ครอบคลุมการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบในการพนันทางอินเทอร์เน็ตและการพนันกีฬาของสหรัฐอเมริกา เขายังให้คำให้การอย่างเชี่ยวชาญแก่หน่วยงานนิติบัญญัติของรัฐ และถูกอ้างถึงเป็นประจำในสื่อหลัก

“Chris นำความเชี่ยวชาญระดับหายากและมุมมองที่ไม่เหมือนใครมาสู่ Eilers & Krejcik ซึ่งจะช่วยให้บริษัทยังคงวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำในการวิจัยการพนันกีฬา” Todd Eilers หัวหน้า ของ Eilers & Krejcik Gaming กล่าว “ความรู้ของเขาเกี่ยวกับ iGaming และการพนันกีฬา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อการพนันกีฬาขยายไปทั่วประเทศ จะเพิ่มการวิเคราะห์และการวิจัยโดยละเอียดของ Eilers & Krejcik ที่ลูกค้าของเราไว้วางใจ”

US Sports Betting Monitor ที่ปรับปรุงใหม่ของ Eilers & Krejcik Gaming วิเคราะห์ตลาดเกิดใหม่สำหรับการพนันกีฬาที่มีการควบคุม รวมถึงการติดตามทางกฎหมายและข้อบังคับโดยละเอียด ความเห็นวงใน การคาดการณ์สำหรับตลาดต่างๆ และการตรวจสอบจุดข้อมูลที่สำคัญ

สร้างขึ้นโดยทีม Sports and Emerging Verticals ของ Eilers & Krejcik Gaming ทำให้ Sports Betting Monitor เป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเกม นักลงทุน ผู้กำกับดูแล และนักข่าว

Chris Groveกรรมการผู้จัดการของ Sports and Emerging Verticals for Eilers กล่าวว่า “ด้วยสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การวิจัยและการวิเคราะห์คุณภาพสูงจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการจัดการหรือได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการพนันกีฬาที่มีการควบคุมทั่วประเทศ” Chris Grove กรรมการผู้จัดการของ Sports and Emerging Verticals for Eilers กล่าว & เครจิค.

หากต้องการทราบข้อมูลหรือสมัครสมาชิก Sports Betting Monitor โปรดไป ที่www.ekgamingllc.com

เกี่ยวกับ Eilers & Krejcik Gaming:

Eilers & Krejcik Gaming เป็น บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาบูติกในแคลิฟอร์เนีย ที่มุ่งเน้นการให้บริการอุปกรณ์เกม เทคโนโลยี และภาคเกมเชิงโต้ตอบภายในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก

ที่มา: ข่าวอุตสาหกรรมเกมยุโรปAmerican Gaming Association (AGA) เริ่มต้นสัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบประจำปีครั้งที่ 21 โดยมีการปรับปรุงจรรยาบรรณสำหรับการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ การอัปเดตใหม่รวมการพนันกีฬาและบทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบทสนทนาที่เหนียวแน่นยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ จากข้อมูลของ AGA รหัสที่อัปเดตจะขยายแนวทางเพื่อรวมการเดิมพันกีฬา ตลอดจนข้อกำหนดการโฆษณาใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าคาสิโนและการตลาดการพนันกีฬากำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรที่เหมาะสมกับอายุด้วยเนื้อหาที่มีรสนิยมและความถี่ที่สมเหตุสมผล

Sara Slane รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะของ AGA กล่าวว่า “สมาคมเกมอเมริกันและสมาชิกมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดี และความรับผิดชอบ เมื่อเกมเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมของเราก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรเชิงรุกในแนวทางที่เราเข้าถึงการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเน้นย้ำในวันนี้ด้วยหลักปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วซึ่งระบุภาระผูกพันของเราต่อผู้อุปถัมภ์ พนักงาน และชุมชนของเรา”8 สิงหาคม 2018 (แวนคูเวอร์ แคนาดา) – GeoComplyประกาศในวันนี้ว่าได้รับการอนุมัติชั่วคราวในฐานะผู้จัดหาการพนันกีฬาในเวสต์เวอร์จิเนียสำหรับโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ การออกใบอนุญาตชั่วคราวเป็นขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่จะได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่จาก West Virginia Lottery ซึ่งควบคุมการเล่นเกมและการพนันทุกรูปแบบในรัฐ

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มี GeoComply เป็นผู้ให้บริการการพนันกีฬารายแรกของเราที่ได้รับการอนุมัติในเวสต์เวอร์จิเนีย” แดเนียล บอยด์ ที่ปรึกษาทั่วไปผู้จัดการของลอตเตอรีเวสต์เวอร์จิเนียกล่าว “ด้วยการยกเลิก PASPA เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้กำหนดระยะเวลาที่เข้มงวดมากสำหรับการแนะนำการพนันกีฬาในรัฐ และยินดีที่จะให้ GeoComply แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเปิดตัวของเราทันเวลาสำหรับฤดูกาลใหม่ของ NFL”

David Briggs ซีอีโอของ GeoComply Solutions กล่าวว่า “เวสต์เวอร์จิเนียมีเป้าหมายเชิงรุกอย่างมากในการเป็นรัฐแรก ๆ ที่เปิดตัวการพนันกีฬาออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย และเรารู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่พวกเขาแสดงให้เราเห็นในกระบวนการออกใบอนุญาต” David Briggs ซีอีโอของ GeoComply Solutions กล่าว “ตอนนี้เราพร้อมที่จะจัดหาโซลูชันตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับผู้ให้บริการท้องถิ่นและพันธมิตรในเวสต์เวอร์จิเนีย เพื่อรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์และดำเนินการในรัฐ”

เกี่ยวกับ GeoComply

GeoComply เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2554 GeoComply ได้กลายเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ของอุตสาหกรรม iGaming อย่างรวดเร็วสำหรับบริการตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และแม่นยำ ปัจจุบัน GeoComply สนับสนุนผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ โป๊กเกอร์ การพนันกีฬา ลอตเตอรี ADW และ DFS ที่ได้รับการควบคุมใน 42 รัฐของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐและรัฐบาลกลาง

เกี่ยวกับลอตเตอรีเวสต์เวอร์จิเนีย

เว สต์เวอร์จิเนียลอตเตอ รีจำหน่ายเกมทันใจที่แตกต่างกันมากกว่า 40 เกมต่อปี ให้บริการเกมจับฉลากออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Keno, Daily 3, Daily 4 และ Cash 25 ให้บริการเกมลอตเตอรี่หลายรัฐของ Powerball®, Mega Millions® และ Hot Lotto และควบคุมลอตเตอรีวิดีโอแบบจำกัด การพนันกีฬา ลอตเตอรีวิดีโอและเกมบนโต๊ะที่คาสิโนสนามแข่งสี่แห่งของรัฐและ Greenbrier Resort

สร้างความสำเร็จในกรีซด้วย VLT เพิ่มเติมและช่องกีฬาเสมือนจริง

นิวยอร์ก วันที่ 8 สิงหาคม 2018 – Inspired Entertainment, Inc. (“Inspired”) (NASDAQ: INSE) ประกาศขยายข้อตกลง Video Lottery Terminal (“VLT”) และ Virtual Sports ใน กรีซ กับ OPAP SA (“OPAP” ) ”) ผู้ดำเนินการเดิมพันและลอตเตอรีชั้นนำของกรีก การขยายระยะเวลาหลายปีใหม่นี้รวมถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบ 965 VLT เพิ่มเติมและผลิตภัณฑ์และช่อง Virtual Sports เพิ่มเติม

ข้อตกลงนี้จะช่วยให้ Inspired ยังคงจัดหาผลิตภัณฑ์และเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับ VLT เกมบนเซิร์ฟเวอร์ในกรีซต่อไป Inspired จะเพิ่ม VLT อีก 965 เครื่องในสัญญาก่อนหน้าเพื่อจัดหาเครื่องจักร 7,395 เครื่อง ทำให้มีการจัดสรรทั้งหมดเป็น 8,360 เครื่อง โดยขณะนี้มีเครื่องจักรมากกว่า 5,000 เครื่องที่ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง VLT อย่างต่อเนื่องของ OPAP ในเครือข่ายร้านค้าปลีก

นอกจากนี้ Inspired ได้ขยายระยะเวลาของข้อตกลง Virtual Sports กับ OPAP นอกจากนี้ OPAP จะเพิ่มช่องกีฬาเสมือนจริงอีกหนึ่งช่องเพื่อเปิดตัว Football ™Matchday Football Matchday ™กำลังปรับแต่งร่วมกับ OPAP เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เล่นชาวกรีกโดยเฉพาะ Football Matchday ™จะเปิดตัวก่อนสิ้นปี 2018 ควบคู่ไปกับ Rush Football 2 ™ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2017

Lorne Weilประธานบริหารของ Inspired กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OPAP “เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ OPAP เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเรารู้สึกขอบคุณที่ได้รับรางวัลเครื่องจักรเพิ่มเติมและเนื้อหา Virtual Sports เพื่อเป็นการยกย่อง เราตั้งตารอที่จะต่อยอดความสำเร็จด้วย OPAP”

Damian Copeประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OPAP กล่าวว่า “เราพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์เกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเราเสมอ” “เราพยายามที่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชั่นการเล่นเกมชั้นนำของอุตสาหกรรม และเรายินดีที่จะขยายความสัมพันธ์ของเรากับ Inspired ผ่าน VLTs มากขึ้น และการเปิดตัวช่อง Virtual Sports ช่องที่สอง”

เกี่ยวกับ Inspired Entertainment, Inc.

Inspired เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกมระดับโลก ซึ่งจัดหาระบบ Virtual Sports, Mobile Gaming และ Server Based Gaming พร้อมเทอร์มินัลที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาดิจิทัลให้กับผู้ให้บริการลอตเตอรี การพนัน และเกมที่ได้รับการควบคุมทั่วโลก ปัจจุบัน Inspired ดำเนินการเทอร์มินัลเกมดิจิทัลประมาณ 30,000 แห่งและจัดหาผลิตภัณฑ์ Virtual Sports ผ่านช่องทางค้าปลีกมากกว่า 40,000 แห่งและเว็บไซต์กว่า 100 แห่งในเขตอำนาจศาลเกมประมาณ 35 แห่งทั่วโลก Inspired มีพนักงานประมาณ 800 คนในสหราชอาณาจักรและที่อื่น ๆ พัฒนาและดำเนินการเกมดิจิทัลและเครือข่าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.inseinc.com

บอสตัน8 ส.ค. 2018 – Gamer Sensei ( www.GamerSensei.com ) คอลเลก ชัน โค้ช esports ที่ดีที่สุดในโลกเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อ เว็บไซต์การฝึก League of Legends โดยเฉพาะ LeagueCoaching.gg

Gamer Sensei เสนอบทเรียนส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัวให้กับผู้เล่นสำหรับเกมการแข่งขันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เช่น League of Legends และ Fortniteจับคู่ผู้เล่นกับโค้ชในอุดมคติโดยไม่คำนึงถึงระดับทักษะของผู้เล่นหรือความชอบในเกม ด้วยการซื้อกิจการครั้งนี้ คอลเลกชัน League of Legends – โค้ชเฉพาะของ Gamer Sensei จะเติบโตขึ้น ทำให้เกมเมอร์มีโค้ชคุณภาพสูงให้เลือกมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ลูกค้า LeagueCoaching.gg ที่มีอยู่เข้าถึงแพลตฟอร์ม Gamer Sensei ที่มีประสิทธิภาพ

นี่เป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 2 ล่าสุดที่ Gamer Sensei ได้สร้างแพลตฟอร์มการฝึกสอนเฉพาะเกม โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ซื้อ DOTACoach.org ซึ่งเป็นไซต์ฝึกสอน DOTA 2 ชั้นนำ

ลูกค้า LeagueCoaching.gg และ Gamer Sensei สามารถหาข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GamerSensei.com ที่นี่: https://blog.gamersensei.com/article/gamer-sensei-acquires-leaguecoaching

เกี่ยวกับ Gamer Sensei

Gamer Sensei ( www.GamerSensei.com ) เป็นแพลตฟอร์มการฝึกสอนการแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับผู้เล่นที่ต้องการชนะมากขึ้นในเกมโปรดของพวกเขา โค้ช Gamer Sensei เป็นหนึ่งในผู้เล่น esports ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งทุกคนผ่านกระบวนการสมัครหลายขั้นตอนที่เข้มงวด ผู้เล่นเชื่อมต่อกับ Sensei ตามความชอบที่หลากหลาย และเมื่อจับคู่แล้ว นักเรียนจะได้รับบทเรียนแบบตัวต่อตัวผ่านซอฟต์แวร์การฝึกสอนแบบกำหนดเอง การฝึกสอนมีให้บริการสำหรับเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันมากกว่าสิบเกม เช่น Fortnite , Smite , DOTA 2 , Counter-Strike: Global Offensive , Overwatch , Hearthstoneและ ลีกออฟเลเจนด์ . Gamer Sensei ยังเป็นที่ตั้งของ SenseiBot ซึ่งเป็นแชตบอต esports ที่มีอยู่ใน Discord และ ที่go.senseibot.gg

Gamer Sensei ซึ่งตั้งอยู่ใน บอสตันก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และได้รับการสนับสนุนจาก Accomplice, Boston Seed, Advancit Capital, Origin Ventures, CRCM Ventures และ Kiwi Ventures รวมถึงพันธมิตรอื่นๆ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “50 อันดับสตาร์ทอัปที่น่าจับตามอง” ในปี 2560 โดย BuiltInBoston.com รวมถึงผู้ชนะ “ Inno Blazer ” ประจำปี 2560 จาก BostInno.com

สมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (USGA) กำลังร่วมมือกับเกมยอดนิยมอย่าง World Golf Tour เพื่อเริ่มการแข่งขันอีสปอร์ตใหม่ เกมดังกล่าวน่าจะเริ่มในเดือนหน้า โดยจะนำเสนอการแข่งขันแบบตัวต่อตัวในชีวิตจริงสำหรับผู้ใช้

USGA ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับทัวร์นาเมนต์เสมือนจริง เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนองค์กรรายแรกๆ ของกีฬาอีสปอร์ต

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา USGA มีบทบาทอย่างแข็งขันในการสนับสนุน Virtual US Open ซึ่งมีอยู่ในแอป World Golf Tour (WGT) ที่เป็นที่นิยม เมื่อเร็ว ๆ นี้สมาคมได้ขยายความสัมพันธ์กับ Topgolf ซึ่งเป็นเจ้าของแอพและเครือสถานบันเทิงในธีมกอล์ฟ เพื่อเปิดตัวทัวร์นาเมนต์ใหม่ล่าสุดที่มอบสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่น: ก้าวออกจากโลกเสมือนจริง

ปัจจุบัน WGT กำลังจัดทัวร์นาเมนต์ Virtual US Amateur รายการแรก ซึ่งจะจบลงในเดือนหน้าในรอบชิงแชมป์ที่มีทั้งสถานที่เสมือนจริง – ทัวร์นาเมนต์ในรูปแบบดิจิทัลของ Pebble Beach Golf Links – และสถานที่จริงที่สนาม Topgolf’s Atlanta

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ในรอบคัดเลือกจะมีการแข่งขันออนไลน์สำหรับ 32 คะแนนสูงสุด ผู้เล่นสองอันดับแรกจะแข่งขันกันแบบตัวต่อตัวในทัวร์นาเมนต์แบบตัวต่อตัว ผู้ชนะจะได้รับบัตรของขวัญ – $500 จาก Topgolf, $500 จาก USGA – และได้รับการยกเว้นสำหรับ Virtual US Open ครั้งต่อไป เช่นเดียวกับทัวร์นาเมนต์มือสมัครเล่น

YuChiang Cheng ประธาน Topgolf Media กล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า “รูปแบบการแข่งขันใหม่สไตล์มือสมัครเล่นของสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันชิงแชมป์สดที่ Topgolf Atlanta Midtown จะสร้างประสบการณ์การเล่นกอล์ฟเสมือนจริงที่น่าตื่นเต้นสำหรับคู่แข่งและผู้ชม”

นับเป็นครั้งแรกที่งานอีเวนต์เสมือนจริงที่จัดโดย WGT และ USGA ได้รวมองค์ประกอบทางกายภาพไว้ด้วย Navin Singh ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่เนื้อหาและสื่อระดับโลกของสมาคมกล่าวว่านี่เป็นวิธีหลักสำหรับ USGA ในการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่

“วันนี้ ผู้คนนับล้านเล่นและดูกีฬา ทำให้เป็นปรากฏการณ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในสื่อและความบันเทิง” ซิงห์กล่าวในการแถลงข่าว “ด้วยการสนับสนุนของ WGT และ Topgolf การแข่งขัน Virtual US Amateur ครั้งแรกจะนำประสบการณ์อีสปอร์ตมาสู่กอล์ฟ นี่เป็นก้าวต่อไปของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ USGA ในการคิดค้นและเชื่อมต่อกับผู้ชมใหม่ๆ ทั่วโลก”

ในกรณีที่คุณต้องการลองใช้ลิงก์เสมือน แอปนี้มีให้บริการสำหรับ iOS, Android และบนพีซี

ที่มา: Associationsnow.com / เออร์นี่ สมิธ