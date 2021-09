สมัครเว็บพนันออนไลน์ ไลน์แทงบอล แมนฯซิตี้ vs. ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ :

สมัครเว็บพนันออนไลน์ ถ้วยรางวัลแรกในอังกฤษสำหรับฤดูกาล 2020-21 จะถูกแจกในวันอาทิตย์นี้ เนื่องจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะพบกับท็อตแน่มที่สนามเวมบลีย์ในนัดชิง EFL Cup เมืองเป็นทีมเต็งที่จะเพิ่มถ้วยรางวัลอีกรายการ ในขณะที่สเปอร์สหวังว่าจะได้ถ้วยรางวัลชิ้นแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี 2008 ฝ่ายของเป๊ป กวาร์ดิโอล่ากำลังเริ่มต้นสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอย่างดุเดือดในสองสัปดาห์ที่พวกเขาจะมองหาถ้วยรางวัลนี้ ทั้งหมดยกเว้นในห่อ ขึ้นพรีเมียร์ลีกและต่อสู้กับ PSG ในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก

ต่อไปนี้คือวิธีดูการแข่งขันและสิ่งที่ต้องรู้:

กำลังดูข้อมูล

วันที่ : อาทิตย์ 25 เมษายน

เวลา : 11:30 น. ET

ที่ตั้ง : สนามกีฬาเวมบลีย์ — ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทีวี: ไม่มี

สตรีมสด: ESPN+

อัตราต่อรอง:ซิตี้ -200; วาด +360; สเปอร์ส +500 (ผ่าน William Hill Sportsbook)

เนื้อเรื่อง

เมือง:เกมกับ PSG ในวันพุธและแมตช์นี้อยู่ในลำดับความสำคัญของพวกเขา เราน่าจะเห็น Guardiola เข้าใกล้เกมนี้ด้วยการสำรองข้อมูลค่อนข้างน้อย แต่ทิ้งปืนใหญ่ไว้บนม้านั่งเผื่อไว้เผื่อไว้ ไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันที่จริงจัง แต่มันอยู่ไกลหลังการไล่ล่า UCL และพรีเมียร์ลีก ไม่ว่าทีมสำรองของ City ควรจะสามารถแข่งขันได้ หากนั่นคือเส้นทางที่เขาเลือก คาดว่าซิตี้จะครองบอลและโอกาสได้ตามปกติ

ท็อตแนม:ทีมนี้กำลังสั่นคลอนเล็กน้อย แต่มีการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ Jose Mourinho ถูกปล่อยตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อดีตผู้เล่น Ryan Mason ก้าวเข้ามาหลังจากชนะเกมแรกของเขากับเซาแธมป์ตัน นั่นทำให้ทีมนี้มีความมั่นใจบ้าง แต่กองหน้าดาวรุ่งอย่าง แฮร์รี่ เคน อยู่ในการแข่งขันเพื่อให้ฟิตสำหรับรอบชิงชนะเลิศ เขาเดินกะโผลกกะเผลกกับเอฟเวอร์ตันเมื่อวันที่ 16 เมษายน ไม่ได้เล่นในวันพุธ และพลาดการฝึกซ้อมในวันศุกร์ ถ้าไปไม่ได้ ซิตี้น่าจะชนะสบายๆ

คาดการณ์

เคนเล่น ได้ประตู แต่ซิตี้ยิงสองครั้งในครึ่งหลังเพื่อคว้าถ้วยรางวัล เลือก:ซิตี้ 2, ท็อตแนม 1

เดิมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลมีกำหนดจะพบกันในวันอาทิตย์เพื่อเขียนบทต่อไปในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม แมตช์ดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปหลังจากกองเชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฝ่าฝืนโอลด์ แทรฟฟอร์ด และบุกเข้ามาในสนามเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันตามกำหนดการ แฟนบอลหลายพันคนอยู่นอกสเตเดียมของปีศาจแดงเพื่อประท้วงการเป็นเจ้าของสโมสร และมีคนสองสามโหลเดินเข้ามาในสนาม

พรีเมียร์ลีกเลือกที่จะเลื่อนการแข่งขันเพื่อ “ความปลอดภัยและความปลอดภัย” ยังไม่ประกาศวันแต่งหน้า

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน

กำลังดูข้อมูล

วันที่ : จะแจ้งภายหลัง | เวลา : TBD

ที่ตั้ง : Old Trafford — แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

ทีวี: NBCSN | สตรีมสด: fuboTV (ทดลองใช้ฟรี)

อัตราต่อรองดั้งเดิม: United +170; วาด +245; ลิเวอร์พูล +155 (ผ่าน William Hill Sportsbook)

เกมเด่น

|

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล

ขับเคลื่อนโดย Caesars Sportsbook

แพร่กระจาย

มันนี่ไลน์

รวม

ชาย

+0.5

-170

+180

o2.5

-120

ชีวิต

-0.5

+140

+150

u2.5

-110

วาด

+240

เนื้อเรื่อง

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด: นี่อาจเป็นเกมที่ยูไนเต็ดจบตำแหน่งแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเป็นทางการ ชัยชนะน่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดยกเว้นการยึดตำแหน่งของพวกเขาในการแข่งขันในฤดูกาลหน้า แต่มันจะไม่มาง่าย ลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะอย่างแย่หลังจากล้มเหลวในการชนะในสองนัดหลัง ดังนั้นยูไนเต็ดสามารถคาดหวังให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปในตัวเลข มองหา United เพื่อพยายามและใช้ประโยชน์จากการป้องกันโดยเฉลี่ยของ Reds โดยการเล่นบอลเหนือระดับโดยมุ่งหวังที่จะให้นักแข่งความเร็วของพวกเขาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Liverpool ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับฟูลแบ็คของพวกเขา

ลิเวอร์พูล: หงส์แดงไม่สามารถจ่ายอย่างอื่นได้นอกจากชัยชนะที่นี่ การเสมอกันอาจหมายถึงจุดจบของความหวังในแชมเปี้ยนส์ลีก ทำให้พวกเขาเหลือ 6 แต้มและเหลืออีก 4 เกมให้ไปต่อ เพื่อให้ได้ทั้งสามแต้ม พวกเขาต้องหาจุดยืนในการโจมตี พวกเขายิงได้หลายประตูเพียงครั้งเดียวจาก 7 เกมลีกหลังสุด ในอีกด้านหนึ่ง ยูไนเต็ด ทำได้ในทุกนัดในลีก ยกเว้น 1 ประตูตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม หงส์แดงรู้ว่ายูไนเต็ดน่าจะทำประตูได้ และนั่นจะเพิ่มความเร่งด่วนในแดนรุกที่สามเท่านั้น

คาดการณ์

มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก แต่การจบแต่ละฝ่ายเพื่อแบ่งแต้มในผลลัพธ์ที่ไม่ได้ช่วยอะไรมากสำหรับหงส์แดง เลือก:ผู้ชาย ยูไนเต็ด 1 ลิเวอร์พูล 1

เกมพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บ้านกับลิเวอร์พูลถูกเลื่อนออกไปหลังจากแฟน ๆ บุกเข้าไปในสนามที่ Old Trafford ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนการแข่งขันในวันอาทิตย์ระหว่างการประท้วง การแข่งขันมีกำหนดจะเริ่มเวลา 11:30 น. ET (16:30 น. BST) พรีเมียร์ลีกจะยืนยันวันอื่นสำหรับการแข่งขัน “ในกำหนด” แฟน ๆ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายสิบคนได้เข้าสู่สนามที่ Old Trafford ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงครอบครัวเกลเซอร์เจ้าของสโมสร

รูปภาพบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นบุคคลที่ห้อยลงจากคานประตูและจุดพลุในสนามหลังจากผู้สนับสนุนหลายพันคนรวมตัวกันนอก Old Trafford เพื่อชี้แจงความไม่พอใจกับ Glazers ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอ Super League ที่พังทลายลงมา เดือน.

“หลังจากการหารือระหว่างตำรวจ, พรีเมียร์ลีก, สภาแทรฟฟอร์ด และสโมสรต่างๆ การแข่งขันของเรากับลิเวอร์พูลถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการพิจารณาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประท้วงในวันนี้ การอภิปรายจะเกิดขึ้นกับพรีเมียร์ลีกในวันที่แก้ไขสำหรับการ ประจำ” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวในแถลงการณ์ “แฟน ๆ ของเราหลงใหลเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรารับทราบถึงสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีและการประท้วงอย่างสันติ

“อย่างไรก็ตาม เราเสียใจที่เกิดการหยุดชะงักของทีมและการกระทำที่ทำให้แฟน ๆ เจ้าหน้าที่และตำรวจตกอยู่ในอันตราย เราขอขอบคุณตำรวจสำหรับการสนับสนุนของพวกเขาและจะช่วยเหลือพวกเขาในการสอบสวนครั้งต่อไป”

ผู้ประท้วงไม่ได้ออกจากสนามจนกว่าจะถึงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันนัดแรกในแมตช์ที่มีเพียงชัยชนะของยูไนเต็ดเท่านั้นที่จะหยุดยั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งจากการอ้างสิทธิ์ในพรีเมียร์ลีก มันเป็นดาร์บี้ที่สำคัญกับลิเวอร์พูลที่ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความหวังในการผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีก

ในแถลงการณ์ พรีเมียร์ลีกกล่าวว่าพวกเขาได้ “ตัดสินใจร่วมกันจากตำรวจ ทั้งสองสโมสร พรีเมียร์ลีก และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

“ความปลอดภัยและความปลอดภัยของทุกคนที่ Old Trafford ยังคงมีความสำคัญสูงสุด” พรีเมียร์ลีกกล่าว “เราเข้าใจและเคารพในความแรงของความรู้สึก แต่ขอประณามการกระทำรุนแรง ความเสียหายทางอาญา และการล่วงละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการละเมิด COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง แฟน ๆ มีหลายช่องทางที่จะทำให้ความคิดเห็นของพวกเขาเป็นที่รู้จัก แต่การกระทำของชนกลุ่มน้อยที่เห็นในปัจจุบัน ไม่มีเหตุผล

“เราเห็นอกเห็นใจตำรวจและสจ๊วตที่ต้องรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่ไม่น่าจะอยู่ในวงการฟุตบอล การจัดเรียงโปรแกรมใหม่จะแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสม”

ลิเวอร์พูลยังออกแถลงการณ์โดยกล่าวว่าพวกเขา “สนับสนุนอย่างเต็มที่” ในการเลื่อนเกมออกไป

“จุดยืนของเราที่ความปลอดภัยสาธารณะจะต้องเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในการตัดสินใจใดๆ ด้วยความสามารถในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วม พนักงาน และเจ้าหน้าที่เป็นลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ” ลิเวอร์พูลกล่าว “เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันสิ่งนี้ในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว”

การหาวันที่จะจัดตารางเกมนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับพรีเมียร์ลีกกับยูไนเต็ด เนื่องจากต้องเล่นเกมกลางสัปดาห์ทุกสัปดาห์ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลในวันที่ 15 พฤษภาคม โดยแมตช์ที่คาดว่าจะมีการจัดเรียงใหม่เพื่อให้แฟนบอลลงสนามได้ การแข่งขันสองรอบสุดท้าย มีความสำคัญสำหรับทีมจากอังกฤษที่จะเล่นในคืนวันจันทร์ก่อนการแข่งขันยูโรปาลีกในวันพฤหัสบดี – อาร์เซนอลทำเช่นนั้นในปลายเดือนตุลาคม 2019 – แต่ฝ่ายของ Ole Gunnar Solskjaer ต้องเดินทางไปโรมสำหรับเลกที่สองของรอบรองชนะเลิศที่พวกเขา ถือเอาเปรียบ 6-2

นี่เป็นการประท้วงครั้งล่าสุดของกลุ่มแฟนบอล นับตั้งแต่มีการประกาศยุบซูเปอร์ลีก เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ข้อเสนอของ 6 สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ยุบภายใน 48 ชั่วโมงท่ามกลางการประณามสากลในอังกฤษ ความโกรธของแฟน ๆ เชลซีกลายเป็นความปีติยินดีเมื่อข่าวการถอนตัวจากการแข่งขันบุกไปข้างหน้าเกมในบ้านกับไบรตันและโฮฟอัลเบียนในขณะที่เกมในบ้านของอาร์เซนอลกับเอฟเวอร์ตันเห็นผู้สนับสนุนประมาณ 2,000 คนรวมตัวกันนอกสนามกีฬาเอมิเรตส์เพื่อเรียกร้องให้เจ้าของสแตนโครเอนเก้ขายสโมสร . นี่เป็นเกมแรกที่จะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการประท้วงของแฟน ๆ นับตั้งแต่ข้อเสนอ Super League

United ได้เห็น Ed Woodward รองประธานบริหารออกจากสโมสรแล้วท่ามกลางการล่มสลายของ Super League แต่ผู้สนับสนุนเรียกร้องให้ Glazers ครอบครัวชาวอเมริกันที่ซื้อสโมสรในปี 2005 ขายได้หมด ผู้สนับสนุนหลายคนที่ Old Trafford สวมผ้าพันคอสีเขียวและสีทองที่สะท้อนถึง Newton Heath FC ผู้บุกเบิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและภาพลักษณ์ที่เป็นที่นิยมซึ่งผู้สนับสนุนที่ไม่แยแสได้รวมตัวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ปีเตอร์ ชไมเคิ่ล ผู้รักษาประตูระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้สโมสรไปถึงยอดยุโรป เขาอยู่ที่นั่นในปี 1999 เมื่อพวกเขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ ลีก นัดชิงชนะเลิศกับบาเยิร์น มิวนิค โดยเริ่มจากประตูในนัดชิงชนะเลิศที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งที่เราเคยเห็น ผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กวัย 57 ปีเล่นให้กับสโมสรตั้งแต่ปี 2534-2542 และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเล่น ชไมเคิ่ลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัยและเอฟเอคัพอีก 3 สมัย โดยมียูไนเต็ดรั้งตำแหน่งแชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่ 2 ของสโมสร

Schmeichel ที่ตอนนี้ทำงานบนโทรทัศน์และเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานข่าวซีบีเอสสปอร์ตของแชมเปี้ยนส์ลีกและยุโรปลีกเมื่อ Paramount + ที่ใช้ร่วมกันความคิดของเขาในวันอาทิตย์ที่เกี่ยวกับฉากป่าด้านนอกของ Old Trafford ที่แฟน ๆ บุกสนามก่อนเกมสหลิเวอร์พูลใน ประท้วงความเป็นเจ้าของสโมสร ผลการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป สโมสรนี้เป็นเจ้าของโดยเกลเซอร์ซึ่งเป็นครอบครัวชาวอเมริกันที่เป็นเจ้าของแทมปาเบย์ไฮเวย์ของลีกฟุตบอลแห่งชาติ

การประท้วงเกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์หลังจากที่สโมสรประกาศความตั้งใจที่จะเข้าร่วม European Super League ซึ่งได้พังทลายลง นี่คือสิ่งที่ Schmeichel ซึ่งเป็นทูตระดับโลกของสโมสรมายาวนานได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในวันอาทิตย์ อนาคตของสโมสร และอื่นๆ

ถาม: ปฏิกิริยาเริ่มต้นของคุณต่อเหตุการณ์ในวันอาทิตย์เป็นอย่างไร

ตอบ: ก่อนอื่น ฉันรู้ว่าจะมีการสาธิตก่อนเกม ฉันอยู่กับแฟนคลับทุกคน ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สโมสร แนวทางความเป็นผู้นำ ทิศทาง และถึงแม้จะจมน้ำตายไปแล้วก็ตาม พวกเขาค้านกับ ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ลีก นั่นถูกต้องเท่านั้น มีการสาธิตอย่างสันติ และจากนั้นคุณมีแฟนกลุ่มอายุน้อยกว่ากลุ่มนี้ในวัย 20 ปี ที่เข้ามาในสเตรทฟอร์ดเอนด์ นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดเล็กน้อยสำหรับฉัน ฉันคิดว่าข้อความนั้นสำคัญมาก ฟุตบอลเล่นเพื่อแฟนบอล แฟนๆ ควรมีเสียงจริงๆ และควรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ เป็นเวลานานมาก และมีโอกาส แต่แล้วมาก, แฟนกลุ่มเล็ก ๆ จริงๆแล้วนิสัยเสียสำหรับข้อความจริง ฉันหวังว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในอนาคต เกมที่จะมาถึง แฟน ๆ ที่เข้าสู่ Old Trafford ฉันคิดว่าพวกเขาเข้าไปในห้องแต่งตัวด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกมต้องเลื่อนออกไป เพราะพวกเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระเบียบการของโควิด ฉันหวังว่าข้อความจริงจะอยู่ในหัวข้อข่าวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ฉันหวังว่าข้อความจริงจะอยู่ในหัวข้อข่าวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ฉันหวังว่าข้อความจริงจะอยู่ในหัวข้อข่าวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

width=”100%”>

ถาม: ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง?

ตอบ: ฉันคิดว่ามันซับซ้อนมาก ฉันไม่คิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยน ตอนนี้เมื่อ 16 หรือ 17 ปีที่แล้วที่ครอบครัวเข้าครอบครองสโมสร? มันคือแชมป์พรีเมียร์ลีก มันอยู่ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของแชมเปี้ยนส์ลีก ชนะแชมเปียนส์ลีก ย้อนกลับไปในตอนนั้น สนามฝึกซ้อมนั้นใหม่เอี่ยม ล้ำสมัย สนามกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และรองรับผู้คนได้ 75,000 คน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าคุณกรอไปข้างหน้า มันก็ยังคงเป็นสภาพที่เป็นอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน สโมสรอย่างเลสเตอร์ ซึ่งรั้งอันดับ 3 ในลีกตอนนี้ พวกเขาน่าจะมีสนามซ้อมที่ดีที่สุดในโลก มันเป็นข้อกำหนด คุณต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่าเพื่อดึงดูดผู้เล่นและพัฒนาผู้เล่นในแบบที่คุณต้องการ … คุณต้องดึงดูดผู้เล่นที่ดีกว่าด้วย ไม่ใช่ว่าครอบครัวเกลเซอร์ไม่ได้ใช้เงิน มันไม่ได้ใช้ในทางที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อยู่ภายในคลับ มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่าง อาจจะไม่ใหญ่โต แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยน ปรับแต่ง และชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

ถาม: คุณได้พูดคุยกับ [ผู้จัดการทีมยูไนเต็ด] Ole Gunnar Solskjaer วันนี้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ ฉันไม่ได้คุยกับเขา ฉันคิดว่าเขามีมากเกินพอในจานของเขา ฉันคิดว่าวันนี้เขาเงียบมาก แน่นอนว่าเขาต้องผิดหวังอย่างมากกับสถานการณ์นี้ เพราะเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในระหว่างสองรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันเมื่อวันพฤหัสบดี [6-2 เหนือโรม่า ในรอบรองชนะเลิศ ยูโรปา ลีก รอบรองชนะเลิศ เลกแรก] ไม่มีการรับประกันใด ๆ แต่ก็ใกล้เคียงกับการรับประกันว่าพวกเขาจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ พวกเขาต้องไปเล่นเกมที่แข็งแกร่งจริงๆ ในกรุงโรมเพื่ออยู่ในนั้น ดังนั้นบางที ถ้าเรื่องแบบนี้ควรจะเกิดขึ้น บางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาเดียวที่ดีก็ได้ ถ้าคุณต้องการ แต่คุณสามารถจินตนาการ? เขามีเกมที่ยิ่งใหญ่นี้ นี่คือเกมที่ใหญ่ที่สุดในสโมสรฟุตบอล แต่ละเกมในสโมสรฟุตบอลในโลก เป็นที่ที่มีผู้ชมมากที่สุด เป็นที่ที่คนสนใจมากที่สุด นี่เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ มัน’ ได้รับความสนใจจากทุกคนในวงการฟุตบอล ไม่ใช่เกมที่เขาอยากจะแพ้ แต่เขาอยู่ระหว่างสองรอบรองชนะเลิศ ดังนั้นเขาจึงต้องผสมผสานทีมของเขาเข้าด้วยกันเพื่อที่เขาจะได้วางทีมที่สามารถแข่งขันได้และมองไปข้างหน้าในเกมต่อไป

ถาม: บางคนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในต่างประเทศที่สโมสรในพรีเมียร์ลีกและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสโมสร ซึ่งอาจส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ไม่คำนึงถึงที่มาของสโมสรอย่างเต็มที่ คุณคิดว่ามีความจริงในเรื่องนั้นหรือไม่?

ตอบ: ฉันไม่ต้องการแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องนั้น เรามีความแตกต่างกันมากในการรับรู้กีฬาในยุโรปเมื่อเทียบกับอเมริกา หรือยุโรปกับเอเชีย ทุกทวีปมีวิธีดูกีฬาเป็นของตัวเองและคิดว่าสิ่งที่สำคัญ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความแตกต่างนี้เป็นความท้าทายสำหรับฟุตบอล ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น สิ่งที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับครอบครัวเกลเซอร์คือ ตอนแรกพวกเขาไม่เข้าใจ พวกเขาไม่เข้าใจมัน และฉันไม่ได้บอกว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาชื่นชมสิ่งที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พูดถึงได้ดีขึ้นมาก ฉันคิดว่าทุกคนรู้สึกว่าครอบครัวเกลเซอร์นั้นแยกออกจากสโมสรเล็กน้อย พวกเขาอยู่ที่นั่นครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่มีทุกสัปดาห์ คุณไม่เคยเห็น Joel Glazer ออกมาหน้ากล้องและพูดคุยเกี่ยวกับสโมสร และฉันคิดว่านั่นทำให้แฟน ๆ ผิดหวังมาก เรามีกรรมสิทธิ์นี้ แต่จากภายนอกดูเหมือนว่าเจ้าของไม่สนใจว่ามันเป็นเพียงเรื่องเงิน ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมด ฉันคิดว่าพวกเขาภูมิใจมากในการเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฉันแค่คิดว่าตอนนี้มีความจำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้างวิธีการดำเนินการ Ed Woodward กำลังจะจากไป รองประธานบริหาร จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่จะตอบสนองความต้องการของแฟน ๆ นำคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาช่วยแผนกฟุตบอลในประวัติศาสตร์ คนชอบใช้คำว่าวัฒนธรรม เป็นกรณีอย่างสมบูรณ์ ฉันคิดว่าพวกเขาภูมิใจมากในการเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฉันแค่คิดว่าตอนนี้มีความจำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้างวิธีการดำเนินการ Ed Woodward กำลังจะจากไป รองประธานบริหาร จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่จะตอบสนองความต้องการของแฟน ๆ นำคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาช่วยแผนกฟุตบอลในประวัติศาสตร์ คนชอบใช้คำว่าวัฒนธรรม เป็นกรณีอย่างสมบูรณ์ ฉันคิดว่าพวกเขาภูมิใจมากในการเป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฉันแค่คิดว่าตอนนี้มีความจำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้างวิธีการดำเนินการ Ed Woodward กำลังจะจากไป รองประธานบริหาร จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นที่จะตอบสนองความต้องการของแฟน ๆ นำคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาช่วยแผนกฟุตบอลในประวัติศาสตร์ คนชอบใช้คำว่าวัฒนธรรม ดึงคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาช่วยแผนกฟุตบอลในประวัติศาสตร์ คนชอบใช้คำว่าวัฒนธรรม ดึงคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาช่วยแผนกฟุตบอลในประวัติศาสตร์ คนชอบใช้คำว่าวัฒนธรรม

ฉันพบว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องยากมากที่จะกำหนด แต่อย่างน้อยก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แน่นอนว่ามันง่ายที่จะพูดว่าสภาพแวดล้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเป็นสภาพแวดล้อมที่ชนะ แน่นอนว่าเป็นที่แน่นอนอย่างแน่นอน แต่คุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร อะไรคือค่านิยมที่คุณต้องแสดงเพื่อให้สโมสรได้รับสิ่งนั้น? ฉันคิดว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีในตอนนี้ ฉันหวังว่าครอบครัวเกลเซอร์จะใช้โอกาสนี้จริงๆ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะเห็นการตัดสินที่ผิดตามที่พวกเขาเรียกมันว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ว่าพวกเขาตัดสินสถานการณ์ทั้งหมดผิดจริง ๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น (วันอาทิตย์) ฉันหวังว่าพวกเขาจะเห็นว่าเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว ในเชิงพาณิชย์ก็ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณทำอีกด้านหนึ่งของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้านฟุตบอล คุณจะไม่เสียเงินกับมัน… ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความคิด สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองหรือสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันหวังว่าครอบครัวเกลเซอร์จะดูเรื่องนี้และพูดว่า ‘เราต้องเปลี่ยน ต้องการให้เรานำคนที่อยู่ใกล้กันมากขึ้น ‘ ครอบครัวจำเป็นต้องใกล้ชิดกับสโมสรมากขึ้น

มันง่ายที่จะบอกว่า [เราต้องการให้เกลเซอร์ออกไป] แต่สโมสรจะเป็น ไม่รู้สิ สาม สี่ ห้าพันล้านดอลลาร์? ใครมีเงินขนาดนั้นเพื่อซื้อสโมสรฟุตบอล? หากคุณพิจารณาผู้ซื้อที่มีศักยภาพ พวกเขาจะปรับปรุงให้ดีขึ้นมากหรือไม่? มันจะต่างกันออกไปไหม. มีตัวอย่างแต่ไม่เคยซื้อที่ป้ายราคานั้น ฉันอยากจะร่วมงานกับเกลเซอร์มากกว่า เพราะฉันคิดว่าครอบครัวมีความเต็มใจ ร่วมงานกับเกลเซอร์เพื่อทำให้สโมสรฟุตบอลแห่งนี้เป็นสิ่งที่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้ควรจะเป็น

ถาม: อะไรคือข้อความของคุณถึงแฟน ๆ ที่ทุ่มเทของสโมสร บรรดาผู้ที่ไม่ได้บุกสนามกีฬา?

ตอบ: ฉันไม่คิดว่าแฟนมิจฉาทิฐิเป็นคนในสนาม ฉันคิดว่าพวกเขางี่เง่า เป็นคนสร้างปัญหา ไม่มีใครจำช่วงเวลาดีๆ ได้ บางคนไม่ได้เกิดด้วยซ้ำเมื่อเกลเซอร์เข้าครอบครองสโมสร แฟนพันธุ์แท้ แฟนพันธุ์แท้ แสดงความคิดเห็นของคุณต่อไป แต่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่าโง่กับมัน อย่าเรียกร้องสิ่งที่ไม่สมจริง แต่ให้ดันขึ้นให้ทันความคิด สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ถ้าเรายืนหยัดร่วมกัน และเราแสดงการต่อต้านแนวคิดที่เราไม่เห็นด้วย ในฐานะกลุ่มใหญ่ มันจะส่งผลกระทบ ฉันคิดว่าฟุตบอล ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในตอนนี้คือทางแยก ตอนนี้มีโอกาสที่เหลือเชื่อในการเปลี่ยนทิศทาง สิ่งที่ฉันคิดว่ามันต้องการมานานแสนนาน การคิดใหม่ว่าเรากำลังปรับโครงสร้างการแข่งขันของเราอย่างไร และเราเป็นอย่างไรในลีกระดับประเทศของเรา ตอนนี้มีโอกาสแล้ว ฉันหวังว่าจะมีความตั้งใจที่จะทำ แต่เราต้องการแฟน ๆ กับเรา ท้ายที่สุดแล้ว เราเล่นเกมนี้เพื่อพวกเขา ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไร ดังนั้นแสดงความคิดเห็นของคุณต่อไป มันสำคัญ. ฉันเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด [ผู้สนับสนุน] มาตลอดชีวิต ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ นี่มีความหมายกับฉันจริงๆ สโมสรฟุตบอลแห่งนี้มีความหมายกับฉันจริงๆ ฉันอยู่กับแฟน ๆ อย่างแน่นอน ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร ฉันเป็นหนึ่งในแฟนผู้โชคดี ผมมีโอกาสทำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสนาม มีแฟนๆ ไม่มากที่ได้รับโอกาสนั้น และฉันขอขอบคุณที่ฉันได้รับโอกาสนั้น ฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค 90 ผม’ ภูมิใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการครอบงำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอังกฤษ มันเจ็บ มันเจ็บจริงๆ เมื่อเราไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะฉันรู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะได้ตำแหน่งนั้น ฉันยังรู้ว่าต้องทำอะไร มันมีทิศทางที่ชัดเจนมาก … หวังว่าสำหรับสโมสรของเรา แต่สำหรับฟุตบอลโดยทั่วไป ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้คือโอกาสที่เรารอคอย หวังว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นได้

Fabrizio Romano วงในในวงการฟุตบอลของ CBS Sports นำเสนอข่าวสารและบันทึกล่าสุดจากโลกแห่งการถ่ายโอนฟุตบอล การฝึกสอน และอื่นๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ตรวจสอบผลเสียจาก Super League ที่ไม่เรียบร้อยและผลกระทบต่อตลาดการโอนและดาราที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไร สัปดาห์นี้ เรามาดูการไล่ล่าของโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Ole Gunnar Solskjaer เพื่อรักษา Edinson Cavani การอัปเดตเกี่ยวกับการเก็งกำไรการโอน Erling Haaland การยืนยันของ David Alaba และอีกมากมาย ที่นี่. เรา. ไป.

โลโก้ทีม Alaba ให้การยืนยันของเขา

David Alaba หนึ่งในตัวแทนอิสระชั้นนำในตลาดในฤดูกาลนี้ ได้พบทีมใหม่ของเขาแล้วอย่างแน่นอน 28 ปีออสเตรียระหว่างประเทศจะเล่นให้เรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้ายืนยันในสิ่งที่ได้รับการบอกที่นี่ในซีบีเอสสปอร์ตเป็นเวลาหลายเดือน กองหลังรายนี้กำลังจะออกจากบาเยิร์น มิวนิคในช่วงซัมเมอร์ หลังจากบรรลุข้อตกลงทางวาจากับเรอัล มาดริดในเดือนมกราคม ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาได้รับการยืนยันขั้นสุดท้ายซึ่งไม่รวมสโมสรอื่นจากการแข่งขัน Alaba จะเซ็นสัญญากับ Real เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเพื่อโอนให้เสร็จสิ้น

โลโก้ทีม แผนการต่ออายุของ Barca เป็นรูปเป็นร่าง

บาร์เซโลน่า และ ออสการ์ มินเกซ่า ปราการหลังวัย 21 ปี บรรลุข้อตกลงขยายสัญญา คิวต่อไปของใคร? สโมสรจะวางแผนที่จะเรียกใช้มาตราของ Riqui Puig เพื่อขยายข้อตกลงของเขาจนถึงมิถุนายน 2023 นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลประธาน Laporta และผู้จัดการของเขาจะเริ่มเจรจากับ Ousmane Dembele เพื่อทำความเข้าใจว่าสัญญาของเขาสามารถขยายได้หรือไม่ จะต้องขายในฤดูร้อน ทีมชาติฝรั่งเศสวัย 23 ปีซึ่งทำประตูได้ห้าครั้งจาก 26 นัดในลีกในฤดูกาลนี้ เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งปีในข้อตกลงปัจจุบันของเขากับบาร์ซ่า

โลโก้ทีม การค้นหาผู้จัดการของสเปอร์สยังคงดำเนินต่อไป

ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ยังคงค้นหาผู้จัดการทีมต่อไป หลังจากที่ไล่โชเซ่ มูรินโญ่ ออกไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน Erik ten Hag ผู้จัดการทีม Ajax จัดประชุมกับผู้บริหารของ Spurs แต่สโมสรเลือกที่จะไม่ดำเนินการต่อไป และพวกเขาวางแผนที่จะประเมินผู้ที่มีศักยภาพคนอื่นๆ แทน เป็นผลให้ ten Hag ได้เซ็นสัญญาขยายสัญญากับ Ajax จนถึงปี 2023

โลโก้ทีม สุนัขจิ้งจอกใช้งานในตลาด

ขณะที่พวกเขาไล่ล่าตำแหน่งในแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า เลสเตอร์มีความกระตือรือร้นในตลาดและกำลังเจรจากับลีลล์เพื่อเซ็นสัญญากับกองกลางบูบาการี ซูมาเร่ เลสเตอร์ได้แสดงความสนใจในตัวโรบิน โกเซ่นส์แบ็คซ้ายของอตาลันต้าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็คที่ดีที่สุดของเซเรีย อา

โลโก้ทีม Solskjaer ต้องการเก็บ Cavani

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มั่นใจว่า เอดินสัน คาวานี่ จะเซ็นสัญญาขยายเวลาอีกไม่นาน ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับปีศาจแดงต่อไปอีกฤดูกาลหนึ่ง มีการมองโลกในแง่ดีมากมาย เขาคาดว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับ Ole Gunnar Solskjaer ซึ่งยืนยันเป็นการส่วนตัวที่จะโน้มน้าว Cavani แม้จะได้รับข้อเสนอจาก Boca Juniors ยักษ์ใหญ่จากอเมริกาใต้

โลโก้ทีม เมืองลงสู่อนาคตใหม่อีกครั้ง

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังคงลงทุนในนักเตะอายุน้อยที่มีอนาคตสดใสจากอเมริกาใต้ หลังจากที่ลงจอด Kayky ได้ไม่นาน ก็ถึงเวลาของ Dario Sarmiento ปีกชาวอาร์เจนตินาวัย 18 ปีจากเอสตูเดียนเตสซึ่งจะมาถึงในเดือนกรกฎาคมด้วยราคาประมาณ 13 ล้านยูโร (ประมาณ 15.7 ล้านดอลลาร์) รวมถึงส่วนเสริม บวก 20% สำหรับการขายต่อในอนาคต ซาร์เมียนโตน่าจะย้ายไปซิตี้ อะคาเดมี่ หรือยืมตัวมาจากสโมสรในเครือซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป

โลโก้ทีม ดอร์ทมุนด์ย้ำจุดยืนฮาลันด์

ในที่สุด Michael Zorc ผู้อำนวยการกีฬาของ Borussia Dortmund ได้แสดงจุดยืนของเขาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเก็งกำไรในการโอน Erling Haaland: สโมสรเยอรมันไม่มีความตั้งใจที่จะขายกองหน้าในฤดูร้อนนี้ ประโยคการปล่อยตัวของ Haaland นั้นใช้ได้จนถึงปี 2022 ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะทำให้เขาอยู่ในรายชื่อ แต่ Mino Raiola กำลังทำงานเพื่อนำเสนอข้อเสนอที่สำคัญในระดับแนวหน้า …

Challenge Cup ประจำปีที่สองของลีกฟุตบอลหญิงแห่งชาติใกล้จะสิ้นสุดแล้ว เนื่องจากการแข่งขัน 3 นัดในช่วงสุดสัปดาห์เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน Challenge Cup รอบชิงชนะเลิศ North Carolina, Orlando Pride และ Gotham FC ล้วนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ด้วยความหวังในการแข่งขันของพวกเขา ในขณะที่ Racing Louisville FC, Houston Dash และ Portland Thorns ปิดการเล่นกลุ่มของพวกเขาโดยไม่มีอะไรอยู่ในสายนอกจากความภาคภูมิใจ นี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดจากกระดานชนวนสามเกมในช่วงสุดสัปดาห์

1. ปิดฉากความกล้าหาญและความภาคภูมิใจด้วยแผ่นทำความสะอาดที่ลุกโชน

North Carolina Courage และ Orlando Pride เข้าสู่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม Challenge Cup รอบสุดท้ายพร้อมโอกาสที่จะก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาเล่นโดยไร้สกอร์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เล่นทั้งสองทีม โดยทำให้พวกเขาออกจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศถ้วยชาเลนจ์กับพอร์ตแลนด์ ธอร์นส์ เอฟซี

ทั้งสองฝ่ายจะพยายามมองดูซับในสีเงินเล็กๆ ของคลีนชีต เนื่องจากตอนนี้พวกเขาหันไปข้างหน้าและเริ่มเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลปกติ อย่างน้อยก็เป็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ สำหรับ Courage เนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาได้ต่อสู้ในแนวรับของลูกบอล โดยเสียไป 8 ประตูจากสามนัดก่อนหน้านี้

“เราพลาดโอกาสครั้งใหญ่ไปบ้าง แต่การแย่งชิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมคือคลีนชีต” พอล ไรลีย์ หัวหน้าโค้ชของความกล้าหาญกล่าวหลังเกม เราติดอยู่กับสองเซ็นเตอร์แบ็คสำหรับเกมเต็ม และพวกเขาก้าวขึ้นมาเพื่อเราจริงๆ พวกเขาดูดซับพื้นที่ได้ดีและเรามีการป้องกันที่ดีต่อหน้า Hailie Mace และ Denise O’Sullivan ไรอัน วิลเลี่ยมส์ก็เล่นเกมรับได้ดีมาก และเรารู้ว่าเรามีการยึดเกาะที่ดีเมื่อเราพาเมอร์ริตต์เข้าสู่เกม คาร์สัน พิกเกตต์เล่นทางฝั่งซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยม”

ก่อนแมทช์นี้ ทัวร์นาเมนต์นี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับทีม Courage ที่เคยมีการป้องกันที่แข็งแกร่งพร้อมการโจมตีที่มีความสามารถ และทีมน่าจะปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปในฤดูกาลปกติ เนื่องจาก Abby Erceg กองหลังตัวเก๋ากลับมาจาก อาการบาดเจ็บที่หลัง

หลังจากปี 2020 Orlando Pride ถอนตัวจากการแข่งขัน Challenge Cup ครั้งแรกเนื่องจากการระบาดของ COVID ในหมู่ผู้เล่นและทีมงาน ตอนนี้ทีมสามารถแขวนหมวกของพวกเขาในการจบอันดับสามด้วยคะแนนห้าแต้มในดิวิชั่นตะวันออก สโมสรปิดถ้วยชาเลนจ์คัพด้วยการเก็บคลีนชีตติดต่อกันเป็นครั้งที่สองหลังจากเสียสามประตูในสองนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่ม

2. ก็อตแธมเอฟซี clinch ตะวันออก

รอบชิงชนะเลิศ Challenge Cup ปี 2021 จะมี Gotham FC หลังจากที่ทีมชายฝั่งตะวันออกจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเสมอกับ Racing Louisville FC แบบไร้สกอร์ และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยคะแนน 8 แต้ม Gotham FC เริ่มต้นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ด้วยชัยชนะสองครั้ง รวมถึงการให้คะแนนสูงเมื่อวันที่ 20 เมษายนกับนอร์ทแคโรไลนาซึ่งจบลงด้วยเจ็ดประตู และคะแนนสุดท้าย 4-3 ให้กับก็อตแธม ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ค่อนข้างงูหน้าประตู ขณะที่พวกเขาปิดการแข่งขันกลุ่ม Challenge Cup ของพวกเขาด้วยการทำประตูติดต่อกันสองครั้งโดยไร้สกอร์

“เราต้องการผลการแข่งขันนี้หรือดีกว่านั้น ดังนั้นเรามีความสุขอย่างแน่นอนที่เราทำได้ด้วยการเสมอกัน และนั่นทำให้เราได้ไปชิงแชมป์” ผู้ช่วยโค้ชเบคก้า โมรอสกล่าวหลังเกม

“เรื่องใหญ่คือความสม่ำเสมอและเรากำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ผลลัพธ์บางอย่างอาจทำให้เข้าใจผิดได้ ดังนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเราคือการมองด้วยสายตาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดูหนังและเห็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเพื่อเตรียมการ สำหรับพอร์ตแลนด์”

3. Dash end Challenge Cup ไร้พ่าย

ฮูสตัน แดช แชมป์ Challenge Cup ปี 2020 จะไม่มีโอกาสป้องกันตำแหน่งถ้วยของพวกเขา แต่ปิดการแข่งขันในปี 2021 อย่างไร้พ่ายหลังจากไปได้ 1-0-3 และจบอันดับที่สองในดิวิชั่นตะวันตก ทีมยินดีต้อนรับผู้เล่นที่ได้รับการจัดสรรกลับเข้าสู่ทีมและคว้าถ้วย Challenge Cup เพียงครั้งเดียวในวันที่ 26 เมษายนกับ Kansas City NWSL

4.พอร์ตแลนด์ คัพ แพ้

Portland Thorns FC ปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยคะแนน 10 แต้มหลังจากจบ 3-0-1 ในเวสต์ดิวิชั่น ฝั่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือล็อกตำแหน่งของพวกเขาในรอบสุดท้ายโดยเหลือเกมไว้ในดิวิชั่น และท้ายที่สุดก็รอผลจากดิวิชั่นตะวันออกเพื่อตัดสินว่าพวกเขาจะเผชิญหน้าใคร

สโมสรปิดฉากการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอย่างไร้พ่าย โดยเสมอกับฮูสตัน แดช 1-1 และตั้งตารอรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งพวกเขาน่าจะเป็นทีมเต็ง รายชื่อผู้เล่นที่มากด้วยพรสวรรค์และประสบการณ์การชิงแชมป์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการแสวงหาฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมในปี 2564

ตัวแทนของ David Luiz ได้เริ่มติดต่อผู้มีโอกาสเป็นคู่หูเพื่อขอลายเซ็นของกองหลังชาวบราซิลกับอนาคตของ Arsenal ที่มีข้อสงสัยในขณะที่เขาเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของสัญญา

เงื่อนไขปัจจุบันของ Luiz ที่ Arsenal จะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและยังไม่มีความชัดเจนว่ากองหลังตัวเก๋าจะได้รับข้อเสนอให้ Gunners เป็นปีที่สามหรือไม่ เขาได้รับการชื่นชมอย่างมากจากมิเกล อาร์เตต้าสำหรับความเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนาม แต่อาการบาดเจ็บทำให้เขาสะดุดในฤดูกาลนี้

ในขณะเดียวกันผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เล่นได้เริ่มกระบวนการค้นหาจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้สำหรับเขาในฤดูกาลหน้า ในบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอบริการของ Luiz คือสโมสรใน MLS แหล่งข่าวบอก CBS Sports แต่เงินเดือนของ 34 ปีหมายความว่าพวกเขามองว่าการย้ายสำหรับเขาไม่น่าเป็นไปได้แม้แต่ในฐานะผู้เล่นที่กำหนดซึ่งจะไม่นับรวมในลีก เงินเดือนสูงสุด

ลุยซ์ยังตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปร่วมทีมลาซิโอในเซเรีย อา และเป็นที่เข้าใจกันว่าจะได้รับรายได้ราวๆ 140,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ที่อาร์เซนอล นักเตะชาวบราซิลรายนี้ยอมลดค่าเหนื่อยเมื่อเกือบหนึ่งปีก่อนเพื่อรักษาฤดูกาลที่สองที่เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม โดยย้ายมาจากเชลซีด้วยเงิน 11.1 ล้านดอลลาร์ในฤดูร้อนปี 2019 โดยเซ็นสัญญาหนึ่งปีพร้อมออปชั่นเพิ่มอีก 12 เดือน

ปัจจุบันต้องพักรักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อต้นเดือนเมษายน ลุยซ์ตั้งเป้าที่จะลงเล่นให้เดอะกันเนอร์สอีกครั้งในฤดูกาลนี้ และอาร์เซนอลก็หวังว่าอาการบาดเจ็บจะไม่รุนแรงจนทำให้เขาต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาล

“เขารู้สึกบางอย่างในเอ็นร้อยหวายของเขา ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ข่าวดี” มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมกล่าวถึงอาการบาดเจ็บของลุยซ์ “เขาเปลี่ยนกะเพื่อกลับมาอยู่กับทีมในช่วงสองสามสัปดาห์หลังหลังการผ่าตัดหัวเข่า และมันน่าละอายจริงๆ”

ปัจจุบัน อาร์เซนอล มีกองหลังกลาง กาเบรียล, ปาโบล มารี, ร็อบ โฮลดิ้ง และคาลัม แชมเบอร์ส สำหรับฤดูกาลหน้า แม้ว่าหลังนี้จะถูกใช้เป็นแบ็คขวาเป็นส่วนใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส และวิลเลียม ซาลิบา ผู้ยืมตัวอายุน้อยก็จะกลับมาที่เดอะกันเนอร์สด้วยแหล่งข่าวระบุว่าอาร์เตต้าวางแผนที่จะให้โอกาสหลังคว้าตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ในช่วงปรีซีซั่น Saliba เซ็นสัญญามูลค่า 37.5 ล้านดอลลาร์และให้แซงต์-เอเตียนยืมกลับทันทีในซัมเมอร์ปี 2019 ก่อนที่จะใช้เวลาช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ยืมตัวกับเพื่อนร่วมทีมในลีกเอิง นีซ ซึ่งเขาประทับใจกับเวลาเล่นเกมปกติ

รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจะกลับมาในสัปดาห์นี้ด้วยเลกที่สอง และในวันพุธ เราจะรู้ถึงผู้เข้ารอบสองคนสุดท้ายของฉบับนี้และใครที่พลาดนัดที่อิสตันบูล ประเทศตุรกีอย่างเจ็บปวดรวดร้าว และเช่นเคยคุณสามารถดูการกระทำทั้งหมดที่อยู่ในParamount +

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และเชลซี ต่างก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะก้าวไปข้างหน้า ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอล่าเอาชนะปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2-1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และทีมของโธมัส ทูเคิ่ลก็ออกจากการไปเยือนมาดริดด้วยการเสมอเรอัล มาดริด 1-1

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ และทีม PSG ของเขากำลังไล่ตามสองประตูที่ยังไม่ได้คำตอบหรือชัยชนะสองประตูขึ้นไปเพื่อผ่านเข้าชิงชนะเลิศติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง และทีมของซีเนอดีน ซีดาน ต้องการประตูเยือนของตัวเองและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำได้

เราดูขากลับของกลางสัปดาห์นี้และกำหนดฉากว่าพวกเขาจะเล่นอย่างไร

คำสั่งสูงของ PSG

หลังจากการต่อสู้ของซิตี้ในครึ่งหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว PSG มีทุกอย่างที่ต้องทำในแมนเชสเตอร์ที่พวกเขาจะไล่ตามสองประตูจากการชนะ 1-0 จะไม่เพียงพอเนื่องจากสองประตูของพลเมืองและพวกเขาอาจต้องทำโดยไม่มีดาว คิลิยัน เอ็มบัปเป้เช่นกัน

นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสพลาดชัยชนะ 2-1 เหนือ RC Lens ในลีกเอิงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการหดตัวของน่องและรู้สึกไม่สบายใจระหว่างทางไปสนามบินสำหรับเที่ยวบินของ Les Parisiens เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้บทบาทเริ่มต้นดูไม่น่าเป็นไปได้

PSG ของ Pochettino ไม่มี Neymar สำหรับทั้งสองขากับบาร์เซโลนา Verratti ที่บ้านและนอกบ้านกับบาเยิร์นมิวนิคและตอนนี้อาจถูกกีดกันจาก Mbappe เมื่อพวกเขาไล่ล่าการแข่งขันกับ City โดย Idrissa Gueye ถูกระงับหลังจากใบแดงเลกแรกของเขา

ทุกอย่างดูดีสำหรับแชมป์ฝรั่งเศสหลังจาก 45 นาทีด้วยการเป็นผู้นำ 1-0 ที่ Parc des Princes ขอบคุณเป้าหมาย Marquinhos อีกครั้ง แต่อีควอไลเซอร์ที่น่าอึดอัดใจของ Kevin De Bruyne และการเตะฟรีคิกของ Riyad Mahrez ทำให้ City ควบคุมอย่างแน่นหนา อันนี้.

เมืองและ PSG ต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐกัลฟ์และเป็นครั้งสุดท้ายที่สโมสรที่เอมิเรตส์เป็นเจ้าของมีทีมเพื่อนบ้านในกาตาร์ที่ดีกว่าพวกเขาชนะ 1-0 ที่สนามกีฬาเอทิฮัดในปี 2559 ผู้จัดการ Laurent Blanc พบว่าสัญญา PSG ที่เพิ่งต่ออายุของเขาเป็นโมฆะ มูลค่า 26.5 ล้านดอลลาร์ในภาพประกอบของธรรมชาติเดิมพันสูงของการแข่งขันสมัยใหม่นี้

De Bruyne เป็นผู้ประหารชีวิตในวันนั้นหลังจากทำประตูทั้งสองขาและทีมชาติเบลเยี่ยมจะกระตือรือร้นที่จะทำให้แน่ใจว่างานเสร็จที่นี่ในขณะที่ Guardiola และผู้เล่นของเขาสามารถลิ้มรสรอบชิงชนะเลิศซึ่งอาจอยู่ห่างออกไปเพียง 90 นาที

ประตูถัดไปสำคัญกับเรอัล มาดริด

ประตูแรกของคริสเตียน พูลิซิชสำหรับเชลซีในมาดริดทำให้เดอะบลูส์อยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเลกที่สองแม้ว่าอีควอไลเซอร์ของคาริม เบนเซม่าและลูกทีมของทูเคิ่ลจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม นักเตะชาวเยอรมันจะต้องปกป้องทีมของเขาเพื่อไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากเป้าหมายที่แท้จริงหนึ่งประตูสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ในการแข่งขันครั้งนี้ และชาวสเปนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องโจมตีเพื่อค้นหาประตูเยือนของตนเอง

Los Blancos มีปัญหาเล็กน้อยในด้านของพวกเขาโดย Marcelo ถูกเรียกตัวเพื่อทำหน้าที่ลงคะแนนอย่างแปลกประหลาดในมาดริดในวันอังคารและ Raphael Varane มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บดังนั้นความแข็งแกร่งในการป้องกันจึงไม่รับประกันใน XI ของ Zidane

โชคดีที่ Real สามารถพึ่งพา Benzema ที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาเพื่อเก็บสิ่งที่อันตรายในการโจมตีและชาวฝรั่งเศสจะเป็นกุญแจสำคัญในความหวังของทีมของเขาในการเข้าชิงชนะเลิศด้วยค่าใช้จ่ายของ Blues และเจ้านายที่ปฏิบัติจริงของพวกเขา

อันนี้น่าจะแน่นกว่า City-PSG เนื่องจากยังคงทรงตัวได้ดี แต่รอบหลังของ Champions League มีนิสัยชอบสร้างละครที่น่าทึ่งและความสัมพันธ์ทั้งสองยังสามารถให้การพิสูจน์เพิ่มเติมได้

ด้วยสามในสี่ด้านที่อาศัยอยู่ในกรณีเงายาวจากการแตกของ Super League ที่ล้มเหลวและมีเพียงด้านเดียวที่ไม่ใช่ส่วนที่มองว่าน่าจะสั้นที่สุด มีผู้ชมที่เป็นกลางมากมายที่จะตื่นเต้นเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งสองนี้ .

รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจะจบลงในสัปดาห์นี้ โดยทั้งปารีส แซงต์-แชร์กแมงและเรอัล มาดริดข้ามช่องแคบอังกฤษเพื่อพบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และเชลซี ทีมจากอังกฤษทั้งสองทีมต่างก็ชื่นชอบที่จะเดินหน้าต่อไปและจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของอังกฤษ แต่จะเกิดขึ้นหรือไม่?

ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันรู้อย่างแน่นอน แต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าฉันได้รับเลือกสำหรับทั้งสองนัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากในสัปดาห์นี้ อัตราต่อรองทั้งหมดผ่าน William Hill Sportsbook

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง อังคาร 15.00 น. (ซีบีเอส สปอร์ต เน็ตเวิร์ค/ Paramount+ )

ผมพาแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และแม้ว่าซิตี้จะตามหลัง 1-0 ในช่วงพักครึ่ง ผมก็เอาพวกเขาได้ที่ +300 ในไลน์สดเพื่อชัยชนะ ที่พวกเขาทำ. กระบวนการคิดของฉันในขณะนั้นค่อนข้างง่าย PSG ยิงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เล่นได้ดีที่สุด แต่หาก Phil Foden ฝังโอกาสที่เขาทำคะแนนได้ถึงเก้าครั้งจาก 10 ครั้ง มันก็ยังคงเสมอกัน 1-1 ในช่วงพักครึ่ง ดังนั้นการคัมแบ็กในครึ่งหลังของซิตี้จึงไม่ทำให้ฉันประหลาดใจ

และผลงานที่โดดเด่นของเมืองจะไม่เกิดขึ้นในวันอังคารนี้ PSG อยู่ในหลุมขนาดใหญ่แล้วเมื่อพิจารณาว่าพวกเขาทำประตูได้ และซิตี้ยิงได้สองครั้ง ซึ่งหมายความว่า PSG ต้องทำคะแนนอย่างน้อยสองครั้งในนัดนี้ จากนั้น Kylian Mbappe ก็ล้มลงด้วยอาการบาดเจ็บที่น่องและได้พักในช่วงสุดสัปดาห์ ตอนนี้สถานะของเขาอยู่ในข้อสงสัย แต่ฉันต้องชี้ให้เห็นว่ามีความกังวลบางอย่างในการแข่งขันของสัปดาห์ที่แล้ว และเขาเล่นเต็ม 90 อาจจะมีการเล่นเกมบางอย่างที่นี่ และ Mbappe ซึ่งเดินทางไปกับทีมอาจเริ่มต้นและ เล่นวันอังคาร.

มันก็แค่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะสำคัญแค่ไหน เขาไม่มีประสิทธิภาพมากในนัดแรก เอ็มบัปเป้ สัมผัสเพียง 29 ครั้งและไม่ได้ลงทะเบียนการยิง เนื่องจากกลยุทธ์การป้องกันของเมืองคือการพาเขาออกจากการแข่งขัน และมันก็สำเร็จ ถ้า Mbappe น้อยกว่า 100% และ City ตั้งใจอีกครั้งที่จะทำให้ PSG ที่เหลือเอาชนะพวกเขาได้ ฉันลำบากที่จะเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยพอที่จะทำให้ฉันกลัวจาก City ในราคานี้ พูดตามตรง ผมโอเคกับซิตี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด (-200) The Pick: แมนเชสเตอร์ซิตี้ (-140)

เชลซี พบ เรอัล มาดริด วันพุธ 15.00 น. (ซีบีเอส สปอร์ต เน็ตเวิร์ค/ Paramount+ )

โอเค ฉันคิดว่าเราถูกลิขิตให้ไปเล่นนัดชิงชนะเลิศในอังกฤษ และฉันคิดว่าจะคว้าชัยให้เชลซีได้ในวันพุธ นัดแรกอาจจบลงด้วยการเสมอ 1-1 แต่เป็นการเสมอ 1-1 ที่ทำให้เข้าใจผิด ประตูของ คาริม เบนเซม่า เป็นประตูแบบที่คนที่ไม่ใช่ คาริม เบนเซม่า จะทำประตูได้ แต่เขาทำได้ อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว การจู่โจมของมาดริดนั้นไร้อำนาจและไม่สามารถหาทางทำลายแนวรับของเชลซีได้

เรอัล มาดริด โดนไล่ออก 9 ครั้ง แต่เบนเซม่ายิงเข้ากรอบเพียงลูกเดียว เชลซียิงเข้าประตูไป 5 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง โดยอธิบายถึงความแตกต่างของประตูที่คาดไว้ ขณะที่เชลซีชนะการต่อสู้นั้น 1.4-0.3

Chelsea were the better team in nearly every area in the first match, and I don’t think much will change Wednesday. It would help Madrid to get both Sergio Ramos and Raphael Varane back for this match, but what kind of condition will the 35-year old Ramos be in after missing all of April with a calf injury and COVID, and Varane remains a question mark as well? I took the under in the first match, and while I don’t hate it here, I think more urgency could lead to more goals being scored. It’s just, unfortunately for Real Madrid, I see Chelsea scoring them a lot more often. The Pick: Chelsea (+118)

เดิมพันโบนัส

ฉันไม่ได้แนะนำให้คุณใส่หน่วยเต็มในการเล่นเหล่านี้ แต่มีเพียงสองแมตช์ที่เล่นเท่านั้น ทำไมไม่ลองเล่นข้างเคียงที่สนุกสักสองสามนัดล่ะ?

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะทั้งสองครึ่ง (+320)

เชลซี/เรอัล มาดริด ทำประตูแรกได้ในนาทีที่ 46 ถึง 60 (+600)

Marquinhos กัปตันทีม Paris Saint-Germain ยังคงทำประตูได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ในขณะที่เขาทำประตูที่สองในการชนะ 2-1 เหนือ RC Lens ในการปะทะกัน Ligue 1 ที่ทำให้คนของ Mauricio Pochettino อยู่ในการแข่งขัน

นักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้ทำประตูได้เหมือนกันในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ 2-1 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่สนามปาร์ก เดส์ แพร็งซ์ ซึ่งเป็นประตูที่เขาตามมาด้วยความพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทีมของเขาทำผลงานให้เอาชนะทั้งสองทีมที่เสียไปอย่างถูก ห่างเป้าหมายในวันอังคารที่เอทิฮัดสเตเดียม (เช่นเคยเกมมากกว่าที่มีอยู่บนParamount + )

“เราต้องการคาแร็คเตอร์” Marquinhos กล่าวหลังจากเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายในปารีส “ใครไม่เชื่อก็ไม่ควรมายุ่ง ต้องมีความคิดแบบนักรบเพื่อเข้ารอบต่อไป เราอยู่ใกล้กันและต้องไม่สงสัยในตัวเอง เรามีสิ่งที่จะพลิกกลับมาได้ เราแค่ต้องเชื่อ”

นักเตะวัย 26 ปีรับตำแหน่งกัปตันเต็มเวลาเมื่อติอาโก้ ซิลวาออกจากเปแอสเชเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้ว และเขามีประสบการณ์มากมายกับยักษ์ใหญ่ชาวฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสร ตั้งแต่ช่วงสุดท้ายของปีที่แล้ว จะต่ำของ Remontada ในบาร์เซโลนา

อย่างไรก็ตาม การได้ลงเล่น 300 นัดในอาชีพที่ยังอายุน้อย กำลังเริ่มที่จะตอบแทนให้กับ Les Parisiens เนื่องจาก Marquinhos กำลังเข้าใกล้ตำแหน่งสูงสุดของเขาด้วยประสบการณ์ที่ทหารผ่านศึกหลายคนคงอิจฉา

นอกเหนือจากการคุมทีม PSG ที่น่าประทับใจแล้ว อดีตนักเตะ AS Roma และ Corinthians ยังมีนิสัยชอบทำประตูสำคัญๆ ในแบบ Sergio Ramos-esque อันที่จริงแล้ว ตั้งแต่ Marquinhos เปิดตัวในแชมเปี้ยนส์ลีกกับ PSG ในปี 2013-14 เขาทำประตูได้เก้าประตูในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการให้คะแนนสามนัดในปัจจุบันด้วยการจบทางคลินิกในมิวนิคโดยเข้าร่วมคู่หัวล่าสุดของเขาทั้งสองข้าง พักช่วงสั้น ๆ บนสนามหลังได้รับบาดเจ็บ รามอสมีสิบแต้มให้กับเรอัล มาดริด ในเวลานั้น แต่เมื่อคุณพิจารณาว่าสองประตูของรามอสคือจุดโทษ หน้าที่ของ มาควินญอส ไม่ได้มีประโยชน์ในการรับ การทำประตูของบราซิลนั้นน่าประทับใจกว่าชายผู้มีชื่อเสียงเสียอีก เป็นเซ็นเตอร์แบ็คที่ทำประตูที่อันตรายที่สุดในโลก

แต่มันไม่ใช่แค่ปริมาณของการมีส่วนร่วมที่ Marquinhos ทำเมื่อสิ้นสุดการโจมตี แต่ยังรวมถึงการที่เขาลุกขึ้นมาในโอกาสนี้ด้วย พิจารณาแอสซิสต์ของเขาในชัยชนะเหนือโอลิมปิก ลียง 4-2 และอีกประตูในการเอาชนะยูไนเต็ด 3-1 ในการมาเยือนแมนเชสเตอร์ครั้งล่าสุดของเขา และเริ่มวาดภาพผู้เล่นที่มีรสนิยมในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

อันที่จริง รอบก่อนรองชนะเลิศของปีที่แล้วกับ Atalanta BC และรอบรองชนะเลิศกับ RB Leipzig ยังทำประตูจากอเมริกาใต้ในขณะที่ PSG ได้ทำลายคำสาปแชมเปี้ยนส์ลีกของพวกเขาเพื่อทำให้มันไปถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขา

ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า Marquinhos จะเป็นกุญแจสำคัญอีกครั้งในวันอังคารนี้ แต่ความหลงใหลของเขาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับผู้ชายของ Mauricio Pochettino เนื่องจาก Neymar เพื่อนร่วมชาติจะต้องก้าวขึ้นไปบนจานกับ Kylian Mbappe เพื่อนซุปเปอร์สตาร์ที่ดูไม่น่าจะมีความสามารถมากขึ้น ปัญหาน่อง

เซ็นเตอร์แบ็คของแชมเปี้ยนส์ลีกเอิง 1 ตอนนี้เป็นชาวบราซิลที่ปรากฏตัวบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของชุดเมืองหลวงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในสโมสรที่เป็นบ้านของ Ronaldinho, Rai, Silva และ Neymar ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เขาจะต้องการนักเตะอย่างเนย์มาร์ และอังเคล ดิ มาเรีย เพื่อรวมเกมรุกได้ดี และสำหรับมาร์โก แวร์รัตติที่จะครองตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หากเปแอสเชจะทำให้เมืองของกวาร์ดิโอล่าไม่สบายใจในสนามเหย้าของพวกเขา

ประตูของ Kevin De Bruyne และ Riyad Mahrez เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นของขวัญเท่าที่ Marquinhos และ PSG กังวลและพวกเขาไม่สามารถใจกว้างได้ในครั้งนี้หากพวกเขาต้องการทำให้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับรุ่นที่สองติดต่อกัน

มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับบทบาทของ Keylor Navas ที่ไม่มีข้อผิดพลาด และการไม่มี Abdou Diallo จาก XI เริ่มต้นก็ทำให้แนวรับ Parisien สั่นคลอนซึ่งน่าจะแข็งแกร่งขึ้นในการมุ่งหน้าสู่จุดนี้

ไม่ว่าแนวรับจะเป็นอย่างไร Marquinhos จะเป็นกุญแจสำคัญที่กองหลังเคียงข้าง Presnel Kimpembe และชายจากเซาเปาโลจะไม่หยุดคำรามเพื่อนร่วมทีมของเขาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้าย

หากกองทหารของ Pochettino หาวิธีที่จะกีดกันโฮสต์ของ Guardiola จากท่าเทียบเรือสุดท้ายที่พวกเขาปรารถนา Marquinhos ก็น่าจะมีบทบาทนำในความพยายามนั้นอีกครั้งเนื่องจาก PSG พบว่าตัวเองต้องการการแสดงที่แข็งแกร่งบนท้องถนนอีกครั้ง

เพียง 90 นาทีระหว่างสี่ทีมและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศในอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในปลายเดือนนี้ … นั่นขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ที่คุณเห็นด้วย ในขณะที่ทั้งสองทีมจากอังกฤษจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเลกที่สอง มีโอกาสที่อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมและจุดโทษในการแยกแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกจากปารีส แซงต์-แชร์กแมง และเรอัล มาดริดจากเชลซี

ซิตี้ชนะ 2-1 ในปารีสและอาจเป็นทีมที่ดีที่สุดในการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ เชลซีและเรอัล มาดริดพร้อมเสมอที่ 1-1 หลังจากเลกแรกในสเปน ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ หนึ่งในแนวรับที่ดีที่สุดของการแข่งขันจะต้องเจอกับทีมมาดริดที่รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้

ทุกเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่สามารถดูสดและความต้องการใน Paramount + มาดูคำทำนายกัน:

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ vs. ปารีส แซงต์-แชร์กแมง

Date: วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม | เวลา: 15.00 น. ET | สตรีมสด: Paramount+ และ CBS Sports Network

เลือก

โลโก้ทีม

2-1 2-2

โลโก้ทีม

2-1 1-1

โลโก้ทีม

1-0

โลโก้ทีม

2-1

โลโก้ทีม

3-2

โลโก้ทีม

2-1

โลโก้ทีม

2-0

ผลงานของ Rongen:แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 10 จาก 11 นัดในฤดูกาลนี้ (เสมอหนึ่งครั้ง) ยิงได้ 23 ประตูและยอมรับเพียงสี่ครั้ง ในที่สุด เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ก็กลับมาสู่รอบชิงชนะเลิศในที่สุด เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2, เปแอสเช 1 (รวมเข้ารอบ 4-2)

แนวทางของ Romano:เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ทักษะของแชมป์เปี้ยน และการต่อสู้ของ PSG จนจบ อย่างไรก็ตาม ซิตี้คือทีมโปรดของผมในนัดชิงชนะเลิศ เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2, เปแอสเช 2 (สกอร์รวม ซิตี้ 4-3)

เทคของชิว: อัตราต่อรองเป็นอย่างมากในความโปรดปรานของแมนฯ ซิตี้ด้วยการชนะ เสมอ หรือแพ้ 1-0 ทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ อย่างไรก็ตาม ฉันเห็น PSG กำลังหาวิธีที่จะดึงสิ่งนี้ออกมา Neymar และ Kylian Mbappe ในการโต้กลับกำลังทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำได้ดีในการปกป้องโอกาสเหล่านี้ โดยเสียเพียงครั้งเดียวในช่วงเบรกเร็ว (Opta) ในทุกการแข่งขัน ฉันเห็นทั้งสองทีมใช้ประโยชน์จากลูกตั้งเตะ ลูกเตะมุมของอังเคล ดิ มาเรียเป็นอันตราย และทั้งสองฝ่ายได้ประตูมากที่สุดจากการยิงฟรีคิกโดยตรงใน UCL ในฤดูกาลนี้ โดย PSG นำแมนฯซิตี้ 6-5 ถ้าเอ็มบัปเป้ยังฟิตและยิงได้ทุกกระบอกสูบ PSG จะเดินหน้าต่อไป เลือก: แมนเชสเตอร์ซิตี้ 1, PSG 2 (PSG ล่วงหน้าด้วยการเตะลูกโทษ)

Echegaray ใช้: ความโรแมนติกในตัวฉันต้องการการกลับมาของ PSG โดยที่ Neymar Jr และ บริษัท – แม้จะไม่มี Kylian Mbappe – สร้างผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งพวกเขาขัดขวางความสงบเรียบร้อยของ Man City ท่าทางควบคุมและทำคะแนนก่อนเพื่อให้การแข่งขันเป็นเรื่องกังวลสำหรับบ้าน ด้านข้าง. เมื่อเกมพัฒนาขึ้น ซิตี้เริ่มประหม่ามากขึ้น และเมาริซิโอ โปเช็ตติโนก็ฉวยโอกาสเต็มที่โดยเพิ่มอีกหนึ่งวินาทีในช่วงหลัง ทำให้เรามีเวลาเล่นฟุตบอลฟรีและต่อเวลาพิเศษ ใครจะไปรู้ นี่อาจจะเป็นวิธีการเล่นก็ได้ PSG หลังจากทั้งหมด … คือ PSG ทีมที่ทำประตูได้มากกว่า 100 ประตูในฤดูกาลนี้ แต่ปัญหาคือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ทำได้ดีที่สุดเมื่อเขาอยู่ในการควบคุม และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมกังวล นี่คือเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดีซึ่งจะครองการเล่าเรื่องโดยสิ้นเชิงและมีหน่วยป้องกันที่ดีที่สุดที่ยุโรปก็ช่วยได้เช่นกัน มัน’เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1, เปแอสเช 1 (รวมเข้ารอบ 3-2)

แนวทางของจอห์นสัน: ลูกทีมของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ทำผลงานได้ดีพอที่จะชนะในค่ำคืนนี้ด้วยการแสดงที่กล้าหาญ แต่ขอให้ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอลาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยประตูนอกบ้าน เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0, เปแอสเช 1 (ซิตี้บุกไป 3-3 จากประตูเยือน)

เทคของ Benge: เมืองพิสูจน์แล้วในครึ่งหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขามีระดับ PSG ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อพวกเขาใช้แผนเกมที่เหมาะกับพวกเขา สมมติว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความกลัวที่มีรากฐานมาจาก Mbappe และ Neymar พวกเขาควรจะมีคุณสมบัติที่จะผ่อนคลายผ่านเน็คไทนี้ เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2, เปแอสเช 1 (รวมเข้ารอบ 4-2)

ความเห็นของกอนซาเลซ:จำ PSG ที่เราเห็นในครึ่งแรกกับซิตี้ได้ไหม? เราเห็นว่าเป็นเวลา 90 นาที แต่มีประสิทธิภาพในช่วงที่สามเมื่อชาวปารีเซียงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ UCL อีกครั้ง เลือก: แมนเชสเตอร์ซิตี้ 2, PSG 3 (PSG ล่วงหน้า 4-4 จากประตูเยือน)

ความเห็นของ Herrera: ความหวังของ PSG อยู่ที่ Mbappe ซึ่งกำลังเคาะประตูทีมเยือน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้เปรียบ 2-1 ในเกมเลกที่สอง และจะชกตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศที่บ้าน เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2, เปแอสเช 1 (รวมเข้ารอบ 4-2)

ความเห็นของกู๊ดแมน: เอ็มบัปเป้ไม่ได้ 100% และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เข้ามาอยู่ในทีมนี้ด้วยความเป็นผู้นำและเกมรับที่ดีที่สุดในยุโรป เป็นงานที่ยากสำหรับ PSG และในที่สุด City จะครองบอลและบังคับให้ PSG ไล่ตามพวกเขา จากนั้นจึงฉวยโอกาส เลือก: แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2, เปแอสเช 0 (รวมเข้ารอบ 4-1)

เชลซี vs เรอัล มาดริด

Date: วันพุธที่ 5 พฤษภาคม | เวลา: 15.00 น. ET | สตรีมสด: Paramount+ และ CBS Sports Network

เลือก

โลโก้ทีม

1-0

โลโก้ทีม

2-1 0-0

โลโก้ทีม

2-1

โลโก้ทีม

2-1

โลโก้ทีม

2-0

โลโก้ทีม

1-0

โลโก้ทีม

2-1

โลโก้ทีม

1-0

จังหวะของ Rongen:ประตูเดียวจาก Karim Benzema จะทำให้ซีเนอดีน ซีดาน ไลน์แทงบอล และโค เบนซ์กลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดอันดับสี่ในประวัติศาสตร์การแข่งขันแซงราอูล (71) เลือก: เชลซี 0, เรอัล มาดริด 1 (รวมเข้ารอบ 2-1 จริง)

ความเห็นของโรมาโน: ประสบการณ์ของเรอัล มาดริด จะเป็นกุญแจสำคัญในเกมนี้ รอบรองชนะเลิศเหมือนกับการต่อสู้ เชลซีรู้วิธีป้องกัน แต่เรอัล รู้วิธีที่จะอยู่รอดในค่ำคืนยุโรป เบนเซม่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน เลือก: เชลซี 1, เรอัล มาดริด 2 (สกอร์รวม 3-2)

เทคของชิว: เนื่องจากเรอัล มาดริดสามารถบันทึกนัดเดียวในเลกแรก นี่อาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเชลซีที่รักษาคลีนชีตได้ เอ็นโกโล่ ก็องเต้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักเตะที่สำคัญที่สุดของเชลซี ถ้าเขายังคงตามหลังและสร้างโอกาสในการโจมตีในเลกที่สอง เชลซีจะอยู่ในมือที่ดี แต่พวกเขาก็ต้องปิดมิดฟิลด์ของเรอัล มาดริด (ลูก้า โมดริช และโทนี่ โครส) อีกครั้ง คุณคงคิดว่าผมได้เรียนรู้ที่จะไม่เดิมพันกับประสบการณ์ของเรอัล มาดริด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เซร์คิโอ รามอส กลับมาฟิตอีกครั้ง แต่ผมยังเห็นว่าเชลซีเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ เลือก: เชลซี 0, เรอัล มาดริด 0 (เชลซีบุกไป 1-1 จากประตูเยือน)

Echegaray ใช้: คำทำนายนี้เกือบจะเป็นสำเนาของ Man City-PSG ในแง่ที่เรอัลมาดริดเข้าสู่เกมนี้ด้วยสถานการณ์ที่คล้ายกับฝั่งฝรั่งเศส Los Blancos รู้ดีว่าเพื่อที่จะทำลายหน่วยที่แข็งแกร่งของ Chelsea พวกเขาจะต้องเดิมพันและขัดขวางแนวทางที่สมดุลของ Thomas Tuchel กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาจะต้องไปหามัน ตรงกันข้ามกับงานของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถานการณ์ที่ซีเนอดีน ซีดานทำได้ดีกว่า เพราะทั้งหมดที่เขาต้องการคือเป้าหมาย และเขาสามารถที่จะอดทนมากขึ้นในแนวทางของเขา ดังนั้นฉันจึงคาดเดาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเลกแรกในนัดนี้ ครึ่งแรกอย่างระมัดระวัง โดยที่ทั้งสองทีมต่างมีความรู้สึกต่อกัน โดยที่เรอัล มาดริดจะคว้าตำแหน่งจ่าฝูงในครึ่งหลัง ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นและเหมือนปี 2019 พวกเรา เลือก: เชลซี 2, เรอัล มาดริด 1 (รวมผลรวมเชลซี 3-2)