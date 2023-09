สมัครเว็บบาคาร่า รูปภาพ และภาพเหมือนในปีแรก

สมัครเว็บบาคาร่า Penn State University เป็นหนึ่งในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลระดับวิทยาลัย บีเวอร์สเตเดียมเป็นที่สองในประเทศด้วยความจุ 106,572 แฟนตาม NCAA.com โรงเรียนBig Tenอีกสองแห่ง ได้แก่ มิชิแกนและรัฐโอไฮโอเป็นโรงเรียนที่หนึ่งและสามตามลำดับในด้านความจุของสนามกีฬา นั่นถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจอย่างมากในการเล่นฟุตบอลของ Penn State

นักกีฬาของ Penn State หลายคนในกีฬาทุกประเภท ได้รับประโยชน์จาก ข้อตกลง ชื่อรูปภาพและภาพเหมือน ( NIL ) แต่ใครๆ ก็คิดว่าโปรแกรมฟุตบอลของ Penn State ดึงดูดตัวเลข NIL จำนวนมาก

หัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงของ NIL ได้บดบังวันครบรอบหนึ่งปีเมื่อต้นเดือนนี้ ข้อตกลง NIL หมายความว่านักกีฬาของวิทยาลัยสามารถสร้างรายได้จากชื่อ รูปภาพ และรูปลักษณ์ของตนเองได้

มาดูกันว่าผู้เล่นฟุตบอลของ Penn State ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง NIL ในปี 1 อย่างไร

นักกีฬาของ Penn State จองข้อเสนอ NIL มากกว่า 300 รายการในปีที่ 1

นักกีฬาของ Penn State ต้องปฏิบัติตามกฎของ NCAAเมื่อเข้าร่วมข้อตกลง NIL

ประเด็นสำคัญบางประการของนโยบาย NILมีดังนี้

การชดเชยภาพชื่อและภาพเหมือนจะต้องมีมูลค่าตลาดเท่ากัน

นักกีฬานักเรียนไม่สามารถรับเงินค่าเล่นกีฬาได้ ( ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล่น )

บุคคลที่ผลิตเสื้อทีมวิทยาลัย วิดีโอเกมของวิทยาลัย (เช่น EA Sports NCAA Football) หรือการ์ดซื้อขายของทีมวิทยาลัยเพื่อหากำไร จะต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ให้กับนักกีฬาแต่ละคนที่ใช้ NIL

นักกีฬานักเรียนสามารถรับตัวแทนมืออาชีพจากตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือตัวแทนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง NIL

การได้รับค่าตอบแทนจาก NIL อาจไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์รับทุนการศึกษา

นักกีฬาไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้จากวิทยาลัยในขณะที่รับประโยชน์จาก NIL

โรงเรียนยังสามารถห้ามไม่ให้ค่าตอบแทนของนักกีฬานักเรียนจากกิจกรรมที่พวกเขาเห็นว่าขัดแย้งกับ “การจัดการการสนับสนุนของสถาบันที่มีอยู่” หรือ “คุณค่าของสถาบัน

นักกีฬาของ Penn State มี ข้อตกลง NIL มากกว่า 300 รายการตามข้อมูลของแผนกกีฬา จากนักกีฬานักเรียนทั้งหมด 981 คนที่ Penn State มีนักกีฬามากกว่า130 คนจาก28 กีฬาเข้าร่วมในข้อตกลง NIL นักกีฬานักเรียน ของNittany Lions ทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 145 แบรนด์

อัตราต่อรองฟุตบอลของ Penn State และรายการเฝ้าดู

Penn State เริ่มต้นฤดูกาลที่แล้ว 5-0 แต่ล้มเหลวเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล Nittany Lions ซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่ในการสำรวจความคิดเห็นของ AP จบด้วยสกอร์ 7-5 และแพ้อาร์คันซอใน Outback Bowl 24-10

Sportsbooks คาดหวังว่า Penn State จะกลับมาในฤดูกาลนี้ FanDuel Sportsbook PA มีNittany Lions ที่อัตราต่อรอง +10,000เพื่อคว้าแชมป์แห่งชาติ ซึ่งเสมอกับอัตราต่อรองที่ดีที่สุดอันดับที่ 13 กับโรงเรียนอื่นอีกเจ็ดแห่ง

Sean Cliffordเป็นผู้เล่น Penn State เพียงคนเดียวที่มีโอกาสHeisman Trophy FanDuel และ DraftKings Sportsbooks ใน PA มีผู้อาวุโสปีที่หกที่+10,000เพื่อคว้ารางวัล Heisman Trophy

คลิฟฟอร์ดยังอยู่ในรายชื่อที่จับตามองสำหรับรางวัลแม็กซ์เวลล์ (นักเตะระดับชาติแห่งปี) และรางวัลเดวีย์ โอ’ไบรอัน (กองหลังระดับท็อป) คีย์โวน ลีรันนิ่งแบ็กรุ่นปีที่สองได้รับรางวัล Lee Doak Walker Award (นักวิ่งแบ็คอันดับต้นๆ) ตัวรับParker WashingtonและMitchell Tinsleyอยู่ในรายชื่อที่น่าจับตามองของรางวัล Biletnikoff Award (ตัวรับสูงสุด)

ข้อเสนอชื่อรูปภาพและภาพเหมือนของฟุตบอล Penn State

ด้วยโฆษณาเกินจริงที่อยู่รอบ ๆ ฟุตบอลของ Penn State เรามาดูผู้เล่น Nittany Lions ที่มีข้อตกลง NIL และการประเมินมูลค่าของพวกเขาเป็นไปตาม On3 เว็บไซต์ที่ใช้ดัชนีต่าง ๆ เช่นประสิทธิภาพ การติดตามโซเชียลมีเดีย และข้อตกลงการรับรองเพื่อกำหนด มูลค่านักกีฬาวิทยาลัย:

จูเนียร์ CB Jerry Porter จูเนียร์ ( มูลค่า On3: 550,000 ดอลลาร์ )

เทรเกอร์ กริลล์

นักเรียนปีที่สอง WR Parker Washington ( มูลค่า On3: 187,000 ดอลลาร์ )

แบรนด์เสื้อผ้าแฟนจอย

คามิโอ

ฌอน คลิฟฟอร์ด อาวุโส QB ( มูลค่า On3: 116,000 ดอลลาร์ )

ก่อตั้งเอเจนซี่การตลาดของตัวเอง Limitless NIL

นักเรียนปีที่สอง WR KeAndre Lambert-Smith ( การประเมินมูลค่า On3: 87,000 ดอลลาร์ )

มูลนิธิเพย์ตัน วอล์คเกอร์

แบรนด์วินเทจ

สแน็คพาส

น้องใหม่ RB Nick Singleton ( การประเมินมูลค่า On3: 46,000 ดอลลาร์ )

ข้อตกลงสามปีกับ West Shore Home

ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

ข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Gatorade

ผู้อาวุโส S Ji’Ayir Brown ( การประเมินมูลค่า On3: 32,000 ดอลลาร์ )

NIL ไร้ขีดจำกัด

เลวินเฟอร์นิเจอร์และที่นอน

Snap พิซซ่าแบบกำหนดเอง

จูเนียร์ เอส คีตัน เอลลิส ( มูลค่า On3: 31,000 ดอลลาร์ )

Make Your Move แบรนด์เสื้อผ้า

Sophomore OL Caedan Wallace , Junior DT D’Von ElliesและSophomore DE Adisa Isaacต่างลงนามในข้อตกลง NIL กับ Scholar Hotel Group

แม้ว่านักกีฬานักเรียนจะต้องรายงานข้อตกลงทั้งหมดไปยังโรงเรียนของตน แต่ในกรณีของ Penn State เงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงมักไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

NIL ไร้ขอบเขตของ Sean Clifford ร่วมมือกับ Bala Cynwyd บริษัทที่ตั้งอยู่ใน PA

ข้อตกลง NIL ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักกีฬานักเรียนสามารถสร้างรายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการได้อีก ด้วย

บริษัทLimitless NIL ของ Clifford ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2022 เป็นเอเจนซี่การตลาดที่ช่วยให้นักกีฬานักเรียนสร้างแบรนด์ของตนเองผ่านทางการศึกษาเพื่อให้สามารถทำกำไรจากชื่อ ภาพลักษณ์ และรูปลักษณ์ภายนอกได้ สโลแกนของบริษัทคือ “เพื่อผู้เล่น โดยผู้เล่น”

บริการที่ไร้ขีดจำกัดของ NIL ประกอบด้วยการจัดการผู้มีความสามารถ กลยุทธ์การตลาด และการศึกษาทางการเงินผ่านBeacon Pointeพันธมิตร ซึ่งมีฐานอยู่ที่ Bala Cynwyd นักกีฬานักศึกษาสามารถเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินและการลงทุนผ่าน Beacon Pointe

ตามเว็บไซต์ Limitless NIL มีพนักงานห้าคนที่ทำงานภายใต้ Clifford และมีลูกค้าหกราย ซึ่งสี่คนเป็นนักกีฬาของ Penn State:

จีอายิร์ บราวน์: ความปลอดภัยอาวุโส, ฟุตบอล

แอนนา แคมเดน : กองหน้ารุ่นเยาว์ บาสเก็ตบอลหญิง

Myles Dread : การ์ดอาวุโส บาสเกตบอลชาย

อิชาน จากีอาซี : การ์ดรุ่นจูเนียร์, บาสเกตบอลชาย

รูปภาพนำ รูปภาพผ่าน @joeyporterjr บนอินสตาแกรม

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบนทวิตเตอร์แบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน RedditNajee Harrisจะอยู่ในอันดับต้นๆ ของบอร์ดดราฟต์ฟุตบอลแฟนตาซีมากมายในฤดูกาลนี้ รันนิ่งแบ็กจะเป็นผู้เล่นยอดนิยม ของพิตต์ส เบิร์กสตีลเลอร์สในการเดิมพัน

หนังสือกีฬาของเพนซิลเวเนียมีอุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นให้เดิมพัน รวมถึงตลาดเสาต่างๆ สำหรับแฮร์ริส นักเดิมพันสามารถเดิมพันระยะวิ่ง รับหลา และทัชดาวน์สำหรับNFLฤดูกาล 2022

สตีลเลอร์สพึ่งพาแฮร์ริสอย่างหนักเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยมีเบ็น โรธลิสเบอร์เกอร์อยู่ในเลกสุดท้ายของเขา ตอนนี้ Roethlisberger เกษียณแล้ว มีแนวโน้มว่าแฮร์ริสจะยังคงเป็นจุดสนใจของเกมรุก โดยมีมิทช์ ทรูบิสกี้ นักเดินทาง และเคนนี พิกเก็ตต์มือใหม่เป็นกองหลังสองอันดับแรกในบัญชีรายชื่อ

พรีวิวการเดิมพันของ Najee Harris

แฮร์ริสได้รับการโน้มน้าวใจอย่างมากให้เข้ามาใน NFL ในขณะที่สตีลเลอร์สร่างนักเตะวัย 24 ปีจากอลาบามาด้วยตัวเลือกอันดับที่ 24 ในปี 2021 นาจี แฮร์ริสจบฤดูกาลด้วยตัวเลขที่น่านับถือมากกว่า เขามีระยะวิ่ง 1,200 หลาพร้อมเจ็ดทัชดาวน์ หมายเลขการรับของเขารวมการรับ 74 ครั้งจาก 94 เป้าหมายด้วยระยะ 467 หลาและสามทัชดาวน์ แฮร์ริสเป็นอันดับสองใน NFLในการแบกใน 307 ตามหลัง 332 ของโจนาธานเทย์เลอร์และเป็นคนแรกในการรับตำแหน่งระหว่างรันนิ่งแบ็ก แฮร์ริสนำการวิ่งกลับทั้งหมดด้วยการสแนป (980) และสัมผัส (381)

เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าแฮร์ริสสามารถรักษาอัตราการใช้นั้นไว้ได้ทุกปี และทีมสตีลเลอร์สก็รู้เรื่องนี้ ระหว่างมินิแคมป์ มีรายงานว่าทีมสตีลเลอร์สวางแผนที่จะ แบ่งเบา ภาระงานของแฮร์ริสในฤดูกาลนี้

แฮร์ริสมีฤดูกาลหน้าใหม่ขึ้นๆ ลงๆ แต่ส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะผู้เล่นรอบตัวเขา เขามีเกม 100 หลาเพียงสามเกมและวิ่งไปน้อยกว่า 50 หลาเจ็ดครั้ง Pro Football Focus (PFF) ให้คะแนนแนวรุกของสตีลเลอร์สอันดับที่ 26 โดยรวม ในแง่ของการบล็อกการวิ่ง PFF จัดอันดับให้สตีลเลอร์สอยู่ที่ 24 โดยสร้างระยะได้เพียง 0.9 หลาก่อนสัมผัสโดยเฉลี่ย (อันดับที่ 29)

สตีลเลอร์สเสริมทัพฟรีเอเจนซี่ด้วยการเซ็นสัญญาเจมส์ แดเนียลส์ ผู้พิทักษ์ เซ็นสัญญา 3 ปี มูลค่า 26.5 ล้านดอลลาร์ แดเนียลส์เป็นผู้เริ่มต้นสี่ปีในชิคาโก เดอะสตีลเลอร์สยังเซ็นสัญญา กับเมสัน โคลเซ็นเตอร์ตัวกลางด้วยสัญญาเอเยนต์อิสระ โคลได้ออกสตาร์ท 39 จาก 60 เกมให้กับแอริโซนาและมินนิโซตา

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส คาดการณ์แนวรุก:

LT: แดน มัวร์ จูเนียร์ (กลับ)

LG: เควิน ดอทสัน (กลับมา)

C: เมสัน โคล

RG: เจมส์ แดเนียลส์

RT: ชุควูมา โอโกราฟอร์ (กลับมาเป็นตัวแทนอิสระ)

แฮร์ริสยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก Roethlisberger ที่เล่นเหมือนเปลือกของตัวเองในฤดูกาลสุดท้ายของเขา ทรูบิสกี้และพิคเก็ตต์ทำให้สตีลเลอร์สอาจไม่ได้อัพเกรดตำแหน่งควอร์เตอร์แบ็กในฤดูกาลนี้

อุปกรณ์ประกอบฉาก NFL ตลอดฤดูกาลของ Najee Harris

DraftKings sportsbook ใน PAเปิดตัวอุปกรณ์ประกอบฉากประจำฤดูกาลสำหรับนักวิ่งชื่อดังหลายคนในฤดูกาลนี้

นี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากการวิ่งในฤดูกาลปกติของ Najee Harris:

หลา:มากกว่า 1,200.5 (-105)/ต่ำกว่า 1,200.5 (-125)

ทัชดาวน์ : มากกว่า 9.5 (-105)/ต่ำกว่า 9.5 (-125)

วิ่ง + ระยะรับ : มากกว่า 1,600.5 (-110) / ต่ำกว่า 1,600.5 (-120)

BetMGM Sportsbook ในเพนซิลเวเนียมียอดรวมทัชดาวน์การวิ่งเท่ากันที่ 9.5 แต่แตกต่างกันที่ระยะการวิ่งทั้งหมดด้วย 1,149.5 ที่ -115 สำหรับทั้งสูงและต่ำ

DraftKings ถือว่า Najee Harris อยู่ในตำแหน่งรันนิ่งแบ็กระดับบนของ NFL นี่คือจุดที่แฮร์ริสมีอัตราต่อรองเป็นผู้นำลีกสำหรับการวิ่ง:

อัตราต่อรองหลาที่วิ่งมากที่สุดในฤดูกาลปกติ

โจนาธาน เทย์เลอร์: +450

ปั้นจั่นเฮนรี่: +650

ดาลวิน คุก: +1000

นิค ชับบ์: +1000

นาจี แฮร์ริส: +1400

โจ มิกซ์สัน: +1400

จาวอนเต้ วิลเลียมส์: +2000

อัตราต่อรองทัชดาวน์ที่เร่งรีบที่สุดในฤดูกาลปกติ

โจนาธาน เทย์เลอร์: +450

ปั้นจั่นเฮนรี่: +650

โจ มิกซ์สัน: +900

ดาลวิน คุก: +1000

เจมส์ คอนเนอร์: +1400

นาจี แฮร์ริส: +1400Julianna PenaเอาชนะAmanda Nunesเพื่อคว้าแชมป์รุ่นแบนตั้มเวทหญิงของ UFC ถือเป็นหนึ่งในความพลิกผันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาชนิดนี้ การรีแมตช์ในUFC 277ทำให้เกิดดราม่าระดับสูง เมื่อ Pena ต้องการพิสูจน์ว่าชัยชนะเมื่อแปดเดือนก่อนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สำหรับ นูเนส ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักสู้หญิงที่เก่งที่สุดตลอดกาล นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเป็นผู้ท้าชิงในการชกชิงตำแหน่ง

วิธีดูและซื้อ UFC 277

อะไร : UFC 277

ที่ไหน: American Airlines Center, ดัลลาส, เท็กซัส

เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม

รอบแรก: เริ่มเวลา 18.00 น. ET บน ESPN+ และ UFC Fight Pass

รอบแรก: เริ่มเวลา 20.00 น. ET ทางช่อง ABC, ESPN/ESPN+

การ์ดหลัก: เริ่มเวลา 22.00 น. ET บน ESPN+

ESPN+จะมีการถ่ายทอดสด UFC 277 แบบพิเศษ การสมัครสมาชิก ESPN+ มีค่าใช้จ่าย 6.99 ดอลลาร์ต่อเดือน และสตรีมสด UFC 277 PPV มีราคา 74.99 ดอลลาร์

การ์ดหลัก UFC 277 และราคาเดิมพัน

การ์ดหลักประกอบด้วยการต่อสู้ห้าครั้งและการชกชิงแชมป์สองครั้ง ราคาต่อรองที่ DraftKings Sportsbook ณ วันที่ 28/7