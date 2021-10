สมัครเว็บคาสิโน เดิมพันฟุตบอล คำตอบของ All-Star

สมัครเว็บคาสิโน มองออกไปไกลๆ คุณสามารถเห็นมันได้หรือไม่ ความหวังเล็กๆ น้อยๆ นั้นครั้งหนึ่งเคยเป็น Fantasy Draft Day 2007 ตอนนี้ผ่านไปแล้ว และเราเริ่มดำเนินการที่จุดกึ่งกลางของฤดูกาลMLB ฉันคิดว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะไตร่ตรองประเด็นบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรก

สมัครเว็บคาสิโน เป็นอัลเบิร์ Pujolsทางเลือกที่เหมาะสมเป็นฉบับที่ 1 ร่างในลีกแฟนตาซี? อย่างแน่นอน. ไม่มีสัญญาณชี้ไปที่ Pujols เปิดฤดูกาลด้วยค่าเฉลี่ย .250 และโฮเมอร์สี่คนในเดือนเมษายน แต่ข่าวดีก็คือเขาเข้าสู่ช่วงพักเบรกที่มากกว่า .300 และเริ่มที่จะเคาะการวิ่งบนพื้นฐานที่สอดคล้องกันมากขึ้น นี่คือผู้ชายที่มักจะตี .300 ก่อนและหลังออลสตาร์แตก เขาไม่คิดว่าจะทำลายเทรนด์ดังกล่าวในปี 2550 และตัวเลขของเขาจะอยู่ที่จุดสิ้นสุดของฤดูกาล

คือไรอันฮาเวิร์ดยังคงมีมูลค่าเป็นร่างห้าอันดับแรก? อีกครั้งดังก้องใช่ เห็นได้ชัดว่าเขาต้องดิ้นรนตลอดทั้งเดือนแรกเนื่องจากอาการบาดเจ็บ แต่ทันทีที่เขามีโอกาสได้พักผ่อน เขาก็กลับมาพร้อมความกระฉับกระเฉง ใน 37 เกมนับตั้งแต่กลับมาจาก DL ในปลายเดือนพฤษภาคม Howard ได้ทุบ homers 14 ตัวและเคาะใน 39 รัน เขายังเพิ่มค่าเฉลี่ยของเขาจาก .204 เป็น .254

ไม่โจฮานซานอันดับยังคงเป็นที่ด้านบนเหยือกแฟนตาซี? CC Sabathia , Dan Haren , Josh Beckett , Jake Peavy , Brad Penny , Chris R. YoungและJohn Lackeyทุกคนมีบางอย่างจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ซานทาน่ายังคงเป็นอันดับหนึ่งในลีกแฟนตาซี แค่ดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างในช่วง 12 นัดล่าสุดของเขา เขาอายุ 7-4 และอนุญาตให้วิ่งได้เพียงสามครั้งขึ้นไปสองครั้ง เขายังลด ERA ของเขาจาก 3.60 เป็น 2.75 ด้วย เขายกระดับสถานะของเขาจริงๆ เมื่อเขาปิดเกมกับเดอะเมทส์โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ฉันคิดว่าซาบาเทียนั้นใกล้เคียงที่สุดในการท้าทายซานทาน่า แต่เขาก็ยังเป็นอันดับ 2 ในขั้นตอนนี้

คือเจ้าชายวิมุตติในปีนี้ฝ่าวงล้อมแฟนตาซีดาว? วิมุตติมาปรากฏตัวในที่เกิดเหตุในฐานะมือใหม่ในปี 2549 โดยการคาดเข็มขัด 28 โฮเมอร์ เขาได้บดบังเกือบเครื่องหมายในเวลาเพียงครึ่งปีแรกของปี 2007 เท่าที่ฉันต้องการชื่อวิมุตติดาวฝ่าวงล้อมของปี 2007 ที่จุดนี้ฉันให้เกียรติที่จะแมตต์หยุด ฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ Holliday จะเป็นดาวแห่งการฝ่าวงล้อมได้อย่างไรหลังจากโพสต์ 34 เมอร์สและ 114 RBI ในฤดูกาลที่แล้ว? แต่เขาได้รับการพยักหน้าเพราะขาดความเคารพ ในฤดูกาลที่สี่เต็มของเขา Holliday กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดของเกมและน่าจะเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของ Fantasy outfielder ในฤดูกาลหน้า

เราจะมองหาใครในครึ่งหลังได้บ้าง? Travis HafnerและJermaine Dyeเป็นสองความผิดหวังที่ยิ่งใหญ่ของ Fantasy ฉันไม่คิดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในครึ่งหลัง โดยทั่วไปแล้ว Hafner เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในครึ่งหลัง และเขาจะถึงจุดพีคเมื่อแขนของเหยือกเริ่มจางลง ตามที่ฉันเขียนไว้ในกระเป๋าไปรษณีย์ครั้งก่อน Dye อาจพบว่าตัวเองอยู่ในรหัสไปรษณีย์ใหม่ในช่วงปลายฤดูกาลนี้ นอกจากจะเป็นตัวแทนอิสระแล้ว มันสามารถเลวร้ายได้มากแค่ไหน? ในที่สุดAdrian Beltreเป็นที่รู้จักกันดีในนาม Mr. Second Half หลังจากยอดเขาและหุบเขาหลายแห่งในครึ่งแรก Beltre ก็นั่งลงที่จานด้านหลังและโพสต์ตัวเลขที่เป็นมิตรกับแฟนตาซี

ฉันควรทำอย่างไรกับJames Shields ? เขาทำให้ฉันได้คะแนนที่มั่นคง แต่ยังคงแพ้เพราะการกระทำผิดกฎหมายของ Devil Rays — เซธ วิคเตอร์ สหรัฐอเมริกา

MH: Seth ใน mailbag ก่อนหน้านี้ (ถ้าเป็นที่แน่นอนคือ 17 พฤษภาคม) ฉันกล่าวว่าฉันไม่ได้เห็น Shields ดำเนินการต่อในฐานะนักขว้างแฟนตาซีชั้นนำหลังจากสองเดือนแรกที่ยอดเยี่ยม ฉันบอกว่าขายสูงและฉันก็ยืนตามการประเมินนั้น เขายังคงมีค่าแฟนตาซีอยู่เนื่องจากคะแนนรวมของการตีออกสูง แต่ ERA ของเขาเพิ่มขึ้นจาก 3.08 เป็น 3.76 ในเดือนที่แล้ว อย่าแปลกใจถ้ามันเกิน 4.00 ในบางจุด ความจริงที่ว่าเขาเล่นให้กับทีมที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ชัยชนะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย

ฉันมีReed Johnson (DL – ด้านหลัง) ที่ซ่อนไว้เป็นเวลาหลายเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาหลังจากพัก All-Star เขาถูกคาดหวังให้กลับไปเป็นตัวจริงหรือไม่ และคุณคิดว่าคุณค่าของเขาในตอนนี้คืออะไร? — Dave McKellick

MH:จอห์นสันควรกลับสโมสรใหญ่ก่อนหรือหลังพัก และพอๆ กับที่Matt Stairsอยู่ในสนามด้านซ้าย ดูเหมือนว่าทันทีที่ Johnson แข็งแรง เขาก็กลับมาเป็นผู้เล่นฝ่ายซ้ายในทุกๆวัน ทีมงานกำลังพิจารณาแผนสำรองกับ Stairs ซึ่งอาจพบว่าเขามีบทบาทในสนาม และมือใหม่อย่างอดัม ลินด์ อาจต้องกลับไปหาผู้เยาว์หากจอห์นสันกลับมาฟื้นตัวเต็มที่ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือนหลังการผ่าตัดหลัง จอห์นสันจะไม่ชนะการแข่งขันแฟนตาซีใดๆ กับคุณ แต่เขามีค่าในลีกผสม AL-only และลีกที่ใหญ่กว่าทั้งหมดเมื่อมีสุขภาพดี เขาจะไม่โดนโจมตีด้วยพลังมหาศาล แต่อาจช่วยเรื่องค่าเฉลี่ยและ RBI ได้บ้าง

มีผู้เล่นนอกและเหยือกที่กำลังมาแรงมากมาย แต่ลองโยนกระดูกมาให้เราที่นี่ คุณสามารถจัดหาตัวจับที่คุ้มค่าสำหรับการเล่น Fantasy ในอนาคตได้หรือไม่? — ดีเร็ก เบนสัน, คลินตัน, อิลลินอยส์

MH:ดีเร็ก ฉันจะไม่ให้แค่ชื่อเดียวนะ แล้วสามชื่อล่ะ คนเหล่านี้สองคนอาจให้ความช่วยเหลือในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้ และคนสุดท้ายคือผู้รักษาแฟนตาซีที่มีศักยภาพ Chris Iannetta นักจับมือใหม่ชาวร็อกกี้น่า จะได้งานเริ่มต้นกลับคืนมาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า Rockies หลุดจากการแข่งขันเถื่อน เขาเริ่มที่จะปรับปรุงจานแล้วและเป็นอนาคตในโคโลราโด The Diamondbacks ยังคงคลั่งไคล้Miguel Monteroซึ่งกำลังแบ่งเวลากับChris Snyder. นอกจากนี้เขายังปรากฏตัวเป็นภัยคุกคามที่จานหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลอย่างช้าๆและในที่สุดก็ควรเข้ารับตำแหน่งในฐานะผู้จับอันดับต้น ๆ ในแอริโซนา ในที่สุดเส้นทางสู่เอกของเจฟฟ์ คลีเมนต์ก็ถูกเคนจิ โจจิมาในซีแอตเทิลขัดขวาง Johjima จะไม่ไปไหน แต่ Clement อาจจะไป โฮเมอร์ 15 ตัวของเขาและ RBI 48 ตัวที่ Triple-A จะไม่ถูกมองข้าม และเนื่องจากกะลาสีอยู่ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ คลีเมนต์จะนำผลตอบแทนที่ได้กลับมาหากกะลาสีอยู่ในตลาดการซื้อเมื่อถึงเส้นตายการซื้อขาย

การจัดการกับอะไรคือสิ่งที่ราฟาเอล Furcal ? ฉันแน่ใจว่าทุกคนเกณฑ์เขาเพื่อฐานที่ขโมยมา แต่เขาไม่เคยวิ่งหนี คุณคงคิดว่าเมื่อขาดพลังที่ดอดเจอร์สจะต้องพึ่งพาฐานที่ขโมยมามากขึ้น — มิเกล โทเลนติโน, ดูมองต์, นิวเจอร์ซีย์

MH:โดยไม่คำนึงถึงอำนาจที่เป็นโมฆะจาก Furcal การขาดฐานที่ถูกขโมยในช่วงสามเดือนแรกไม่ได้เกิดจาก Dodgers มันเกี่ยวกับขาของฟูร์คาล เขาพลาดช่วงสองสามสัปดาห์แรกของฤดูกาลด้วยข้อเท้าแพลงและยังต่อสู้กับอาการเจ็บเข่าในฤดูกาลนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในที่สุดขาของเขาจะแข็งแรง เขามีฐานที่ถูกขโมยไปสามแห่งในหกเกมสุดท้ายของเขาที่มุ่งสู่วันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นฐานที่ขโมยมาที่ดีที่สุดที่เขามีมาตลอดทั้งฤดูกาล หากสุขภาพแข็งแรง Furcal ก็พร้อมสำหรับครึ่งหลังที่ยิ่งใหญ่

เราทำลายลงน่าเกรงขามสุดและเหยือกทุกวันจันทร์ของเราเบสบอลแฟนตาซี P Ower เล่นคุณลักษณะ

10 อันดับฮิตฮิต

ตำแหน่ง ผู้เล่น ทีม สถิติ Rotisserie ของสัปดาห์ที่แล้ว

1 1B จัสติน มอร์โน , มิน .406 AVG, 4 HR, 13 RBI, 7 R, 0 SB

เขาดูเหมือนแฟนตาซีหมายเลข 1 อย่างแน่นอนสำหรับปีต่อ ๆ ไป

2 ดีเอชจิม โธม , CHW .357-4-13-10-0

ความอดทนกำลังตอบแทนผู้ที่ติดอยู่กับคนเกียจคร้านคนนี้

3 ของแบรด วิลเกอร์สันเทกซ์ .269-5-12-5-0

มีผู้เล่นที่ร้อนแรงกว่าที่จาน แต่สัปดาห์ที่ 5 โฮเมอร์นั้นหายาก

4 3B ไรอัน บราวน์ , มิล .367-4-7-6-2

มือใหม่หัดเล่น Red-hot เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นในทุกลีกแล้ว ว้าว!

5 SS Hanley Ramirez , FLA .522-3-5-5-2

ดูแคลน All-Star ทำให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ว่าเขาสมควรได้รับตำแหน่ง

6 3B เอเดรียน เบลเตร , SEA .462-3-11-3-0

สตรีคสุดฮ็อตล่าสุดมีนักเตะวัย 27 ปีอยู่ในเส้นทางสำหรับฤดูกาลที่เหมาะสม

7 ซีเอฟเวอร์นอน เวลส์ , TOR .333-4-7-6-0

การย้ายไปยังจุดนำจะส่งผลเสียต่อโอกาสของ RBI แต่ทำให้เขาได้รับ AB มากขึ้น

8 3B เคซี่ย์ เบลค , CLE .310-3-7-8-0

การได้อันดับสองในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของอินเดียทำให้เขาหลับสบาย

9 CF ฮันเตอร์ เพนซ์ , HOU .351-3-6-7-0

มือใหม่สุดฮอตคนนี้ต้องทำสิ่งนี้เพื่อนำหน้า Brewers’ Braun

10 RF อเล็กซ์ ริออส , TOR .409-0-8-4-2

ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะเจย์ สตาร์แฟนตาซี

รางวัลชมเชย: 3B Alex Rodriguez , NYY; 3B จอช ฟิลด์ส , CHW; LF แมตต์ ฮอลลิเดย์ , COL; 1B อดัม ลาโรช , พิท; CF โทริฮันเตอร์ , มิน; 1B พอล โคเนอร์โก , CHW; ซีเอฟเกรดี้ ไซส์มอร์ , CLE; 3B ไมค์ โลเวลล์ , บอส; LF ฮิเดกิ มัตสึอิ , NYY; 1B คาร์ลอส เพน่าวัณโรค; 2B แบรนดอน ฟิลลิปส์ , CIN; CF Andruw Jones , ATL; 3B ชิปเปอร์ โจนส์ , เอทีแอล; ซีโจ เมาเออร์ , MIN; CFMelky Cabrera , NYY; ของJason Kubel , MIN; 3B เดวิด ไรท์ NYM; ซีวิคเตอร์ มาร์ติเนซ , CLE; RF แกรี่ เชฟฟิลด์ , DET; เอสเอสคาร์ลอส กิลเลน , DET

เหยือก 10 อันดับแรก

ตำแหน่ง ผู้เล่น ทีม สถิติ Rotisserie ของสัปดาห์ที่แล้ว

1 เอส พีเอริค เบดาร์ด , บาล 2 W, 3.68 ERA, 20 Ks, 0.750 WHIP, 0 SV

การพัฒนา Fantasy ace กลายเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มแม้ทีมจะแย่

2 เอสพีเควิน มิลล์วูด , TEX 2-1.93-4-0.926-0

หวังว่าคุณจะไม่ยอมแพ้ Fantasy ace เพียงครั้งเดียว ตอนนี้เขาร้อน

3 SP Fausto Carmona , CLE 2-3.18-13-1.500-0

ชาวอินเดียที่แข่งขันกันทำให้เขาเป็นผู้ชนะโดยไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดของเขา

4 เอสพีเท็ด ลิลลี่ , CHC 2-1.26-11-1.046-0

ไม่มีใครวิจารณ์เงินที่ตัวแทนอิสระได้รับในฤดูหนาวนี้ในขณะนี้

5 เอสพีโรเจอร์ คลีเมนส์ NYY 1-1.13-7-0.562-0

เราประทับใจมากที่เขาสามารถเข้ารอบแปดได้สองครั้ง

6 เอสพีเฟลิกซ์ เฮอร์นันเดซ , SEA 1-1.13-7-0.625-0

คุณไม่คิดว่าซุปเปอร์สตาร์ที่กำลังเติบโตนี้จะอยู่หรือไม่?

7 SP ของ Wanda Rodriguez , HOU 1-0.00-8-0.556-0

ลงเล่นให้ครบเกมแรกในอาชีพค้าแข้งกับทีมเม็ตส์ที่ดี

8 เอสพีฮาเวียร์วาซเกซ , CHW 1-1.00-7-0.444-0

การขยายสัญญาทำให้มีโอกาสน้อยที่เขาจะได้รับการจัดการในเดือนกรกฎาคมนี้

9 เอสพีมาร์ค บูร์เล , CHW 1-1.15-4-1.085-0

มากสำหรับการเก็งกำไรทางการค้าทั้งหมด เขาถูกขังไว้ในระยะยาว

10 เอสพีวู้ดดี้ วิลเลียมส์ , HOU 1-3.68-7-0.886-0

ทหารผ่านศึก 40 คนพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถช่วยในลีกที่ลึกกว่านั้นได้

รางวัลชมเชย: SP Kyle Lohse , CIN; เอสพี คาสันแก็บบาร์ด , BOS; เอสพี จาร็อด วอชเบิร์น , SEA; เอสพีแมตต์ การ์ซามิน ; เอสพีเคลวิม เอสโกบาร์ แอลเอ ; เอสพีเซอร์จิโอ มิเตอร์ , FLA; ซีแอล เควิน เกร็กก์เอฟแอลเอ; CL มานูเอล คอร์ปัส , COL; CL Octavio Dotel , เคซี; ซีแอล เทรเวอร์ ฮอฟฟ์แมน , SD; CL แมตต์แคปส์ , PIT; ซีแอล เดวิด เวเธอร์ส , CIN.

เกียรตินิยม MLB อย่างเป็นทางการ

ผู้เล่น AL ประจำสัปดาห์

1 กรกฎาคม: SP CC Sabathia , CLE

25 มิถุนายน: SS Carlos Guillen , DET

18 มิถุนายน: RHP Justin Verlander , DET

11 มิถุนายน: 3B Alex Rodriguez , NYY; DH Gary Sheffield , DET

4: 2B Dustin Pedroia , BOS

28 พฤษภาคม: OF/3B Casey Blake , CLE 21 พฤษภาคม: SP Daisuke Matsuzaka , BOS 14 พฤษภาคม: DH Jack Cust , OAK และ 1B Dan Johnson , OAK 7 พฤษภาคม: 3B

Troy Glaus , TOR

30 เมษายน:ของMagglio Ordonez , DET

23 เมษายน: SP Mark Buehrle , CHW

16 เมษายน: 2B Ian Kinsler , TEX

9 เมษายน: 3B Alex Rodriguez , NYY และของVladimir Guerrero , LAA

ผู้เล่น NL ประจำสัปดาห์

1 กรกฎาคม: 2B Craig Biggio , HOU

25 มิถุนายน: LF Alfonso Soriano , CHC

18 มิถุนายน: LF Adam Dunn , CIN

11 มิถุนายน: 3B Miguel Cabrera , FLA

4 มิถุนายน: ของBrad Hawpe , COL

28 พฤษภาคม:ของJason Bay , PIT

21 พฤษภาคม : OF Hunter Pence , HOU and RP Jose Valverde , ARI

14 พฤษภาคม: OF Ken Griffey, Jr. , CIN

7 พฤษภาคม: 1B Prince Fielder , MIL

30 เมษายน: SS Alex Gonzalez , CIN และ 2B Chase Utley , PHI

23 เมษายน:ของCarlos Beltran , NYM

16 เมษายน: SP Tim Hudson , ATL

9 เมษายน: 3B Miguel Cabrera , FLA

ผู้เล่น AL ของเดือน

มิถุนายน: 3B Alex Rodriguez , NYY

พฤษภาคม: 1B Justin Morneau , MIN

เมษายน: SS Alex Rodriguez , NYY

AL Pitcher ของเดือน

มิถุนายน: CL JJ Putz , SEA

May: SP Dan Haren , OAK

เมษายน: SP Roy Halladay , TOR

AL Rookie of the Month

มิถุนายน: SP Brian Bannister , KC

พฤษภาคม: 2B Dustin Pedroia , BOS

เมษายน: RP Hideki Okajima , BOS

ผู้เล่น NL ยอดเยี่ยมประจำเดือน

มิถุนายน: LF Alfonso Soriano , CHC

พฤษภาคม: 1B Prince Fielder , MIL

เมษายน: SS Jose Reyes , NYM

NL เหยือกประจำเดือน

มิถุนายน: SP Ben Sheets , MIL

May: SP Jake Peavy , SD

เมษายน: SP John Maine , NYM

NL รุกกี้ประจำเดือน

มิถุนายน: 3B Ryan J. Braun , MIL

May: OF Hunter Pence , HOU

เมษายน:ของJosh Hamilton , CIN

ผู้เล่นที่มีอำนาจในอดีตของ CBS SportsLine

สัปดาห์ที่ 13: 2B Chase Utley , PHI; SP CC Sabathia , CLE

สัปดาห์ที่ 12:ของCorey C. Hart , MIL; SP Johan Santana , MIN

สัปดาห์ที่ 11: 3B Alex Rodriguez , NYY; SP Justin Verlander , DET

สัปดาห์ที่ 10: 3B Alex Rodriguez , NYY; RP JJ Putz , SEA

สัปดาห์ที่ 9: C Victor Martinez , CLE; RP Francisco Cordero , MIL

สัปดาห์ที่ 8: 1B Justin Morneau , MIN; เอสพีเจคพีวี่ , SD

สัปดาห์ที่ 7: 3B David Wright , NYM; SP Daisuke Matsuzaka , BOS

สัปดาห์ที่ 6: DH Jack Cust , OAK; SP Brad Penny , LAD

สัปดาห์ที่ 5: 1B Prince Fielder , MIL; SP Jeff Suppan , MIL

สัปดาห์ที่ 4: 2B BJ Upton , TAM; SP John Maine , NYM

สัปดาห์ที่ 3: 3B Alex Rodriguez , NYY; RP Jonathan Papelbon, BOS

สัปดาห์ที่ 2: 2B Ian Kinsler , TEX; SP CC Sabathia , CLE

สัปดาห์ที่ 1:3B อเล็กซ์ โรดริเกซ , NYY; SP Johan Santana , มิน

แฟนตาซีเบสบอลตีวางแผนเป็นคู่มือที่จำเป็นในการตั้งผู้เล่นตัวจริงของคุณสำหรับสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้น โดยปกติ ทุกวันเสาร์ เราจะจัดแมตช์การตีที่ถูกใจคุณสำหรับทีม รวมถึงผู้ตีที่กำลังฮอตหรือไม่ The Pitching Planner พร้อมเหยือกสองคู่ที่จะเกิดขึ้นจะถูกโพสต์ในวันพฤหัสบดี

รับ BP: Miguel Cabreraพลาดการแข่งขันโฮมรันดาร์บี้ในวันจันทร์ด้วยอาการบาดเจ็บที่ไหล่หลังจากดำน้ำในวันเสาร์ เขาคาดว่าจะเล่นกับทีมชาติในวันศุกร์อย่างไรก็ตาม … Pat Burrellมีโฮเมอร์สามคนในห้าเกมที่ผ่านมาของเขาและเขาตีบอล .375 ในเดือนกรกฎาคมหลังจากตีเพียง .129 ในเดือนมิถุนายน … Rookie OF Hunter Penceตอนนี้มีเพียงพอ ค้างคาวจะมีคุณสมบัติเป็นผู้นำในการตีแม่น ในช่วงพักเบรก เขานำทีม NL ด้วยคะแนนเฉลี่ย .342 – เพียงจุดเดียวเหนือMatt Hollidayของโคโลราโด… เมื่อพูดถึงมือใหม่ Brewers 3B Ryan J. Braunนำนักตีทุกคนในคะแนนตัวต่อตัวพื้นฐานในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงเวลานั้นเขาตีบอล .396 กับโฮเมอร์หกคน, 13 RBI, 12 รันได้คะแนนและสามฐานที่ถูกขโมย … Josh Hamiltonจะได้รับการตรวจข้อมือขวาที่เจ็บอีกครั้งในวันพฤหัสบดีซึ่งทำให้มือใหม่ outfielder เริ่มต้น Fantasy ที่มีความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ … Mark Teahen ตีอย่างน้อยหนึ่งลูกใน 20 เกมติดต่อกัน … ผลงาน 96 ของ Delmon Young เป็นอันดับที่ 10 โดยมือใหม่ในการบุก All-Star ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา … หลังจากตั้งชื่อDavid Ortiz (1B) และคาร์ลอส กิลเลน (CI) – ทั้งคู่ประจำตำแหน่งอื่น – สำหรับทีม Fantasy All-Star ของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Justin Morneau ออกไปในสตรีคการตีเจ็ดเกม ในช่วงนั้น เขาตี .467 กับโฮเมอร์สี่ตัว, 13 RBI และเจ็ดรันได้คะแนน … การพัก All-Star ของ Manny Ramirezเริ่มต้นเร็วขึ้น ขณะที่เขาออกจากเกมในวันอาทิตย์ที่ดีทรอยต์ด้วย “ลำไส้ปั่นป่วน” เขาสามารถหยิกหมัดในแปดได้ ดังนั้นเขาน่าจะโอเคสำหรับสัปดาห์ที่ 15

5 นัดหลังสุดดาร์บี้

แชมเปียน

ดาร์บี้แชมป์ ก่อน

พัก หลัง

เลิกงาน

2007 วลาด เกร์เรโร 14 ???

2006 Ryan Howard 28 30

2005 Bobby Abreu 18 6

2004 มิเกล เตจาด้า 15 19

2003 Garret Anderson 22 7

2002 Jason Giambi 22 19

คุณกังวลไหมว่าVladimir Guerrero จะมีครึ่งหลังที่แย่เพราะเขาคว้าแชมป์ Home Run Derby ในวันจันทร์กลับบ้าน? คุณจะดีใจที่รู้ว่าThe Curse นั้นเกินความคาดหมาย ในช่วงห้าฤดูกาลเต็มที่ผ่านมา มีเพียงBobby AbreuและGarret Anderson เท่านั้นที่มีการออกจากตำแหน่งอย่างเห็นได้ชัด Ryan HowardและMiguel Tejadaตีโฮเมอร์ได้มากกว่าครึ่งแรกในครึ่งหลัง แม้จะลงเล่นน้อยกว่า

การคาดการณ์สำหรับเกม 9-15 กรกฎาคม สถิติทั้งหมดอยู่ในเกมของวันอาทิตย์

แมตช์สัปดาห์นี้

อเมริกันลีก ลีกแห่งชาติ

ชิคาโก ไวท์ ซอกซ์ @ บัลติมอร์ พิตต์สเบิร์ก @ แอตแลนต้า

โตรอนโต @ บอสตัน Cincinnati @ NY เมตส์

โอ๊คแลนด์ แอท มินนิโซตา ฮูสตัน แอท ชิคาโก้คับส์

ดีทรอยต์ แอท ซีแอตเทิล เซนต์หลุยส์ @ ฟิลาเดลเฟีย

แคนซัสซิตี้ @ คลีฟแลนด์ วอชิงตัน แอท ฟลอริดา

NY Yankees @ แทมปาเบย์ โคโลราโด แอท มิลวอกี

Texas @ LA Angels ซานดิเอโก แอท แอริโซนา

LA Dodgers @ San Francisco

ตัวหนาหมายถึงซีรีส์สี่เกม

ทีมต่อไปนี้เล่นเกมสี่เกมในสัปดาห์นี้: บัลติมอร์ บอสตัน ชิคาโก ไวท์ซอกซ์ ซินซินนาติ ดีทรอยต์ มินนิโซตา NY Mets NY Yankees โอ๊คแลนด์ ซีแอตเทิล แทมปาเบย์ และโตรอนโต

ไม่มีเกมใดในสัปดาห์นี้ที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือมีโอกาสเกิดฝนอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ตาม Weather.com

ตารางการตีที่ดีที่สุด

นิวยอร์ก แยงกี้ส์

ของฉัน TEU พุธ เก็บรวบรวม ฟรี นั่ง ดวงอาทิตย์

— — — @TB

Shields ที

บี ซอนแนนสไตน์ @TB

Kazmir @TB

แจ็คสัน

‘ 06 สถิติสนาม:ทรอปิคานา ฟิลด์, 9.7 RPG (อันดับ 16).

TB pitching: 5.82 ERA โดยรวม (30th), 5.20 Home ERA (30th), 8.09 กรกฎาคม ERA (30th)

Bombers เผชิญกับพนักงานที่แย่ที่สุดในสาขาวิชาเป็นเวลาสี่เกม และพื้นที่แทมปาเบย์ก็เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกแยงกีอยู่แล้ว ดึงดูดแฟนๆ ได้มากกว่าที่เรย์ทำในซีรีส์นี้

ห้าตารางการตีที่ดีอื่น ๆ

นิวยอร์ก เม็ตส์ — ปะทะ ซินซินเนติ (4)

The Mets เป็นทีม NL เพียงทีมเดียวที่มีเกมในบ้านสี่เกมในสัปดาห์นี้ เทียบกับทีมงาน Reds ที่มี 4.77 ERA ในปีนี้ ซึ่งแย่ที่สุดเป็นอันดับสองใน NL

บอสตัน เรดซอกซ์ — กับ โตรอนโต (4)

ทีมได้สี่เกมในบ้านกับทีมงานของ Blue Jays ที่มีระยะทางห่างจากบ้าน 4.69 ERA ในปีนี้

ชิคาโก้ คับส์ – พบกับ ฮูสตัน (3)

Astros มี ERA บนถนนที่เลวร้ายที่สุด (5.56) ในบรรดาทีมใด ๆ ใน National League

แอลเอ แองเจิลส์ — ปะทะ เท็กซัส (3)

Halos ได้สามเกมที่บ้านกับพนักงานขว้างที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสองในสาขาวิชา

เซนต์หลุยส์พระคาร์ดินัลส์ — ที่ฟิลาเดลเฟีย (3)

การ์ดทำคะแนนวิ่งบนท้องถนนได้มากขึ้นและพวกเขาจะต้องเผชิญกับเจ้าหน้าที่ทอยที่แย่ที่สุดใน NL ในสัปดาห์นี้

ฮอตฮิต

เราไม่ได้แนะนำให้คุณเริ่มผู้เล่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่คุณอาจพิจารณาเริ่มต้นพวกเขาจากดาวที่ดิ้นรน ผู้ตีแปดคนต่อไปนี้มีการจับคู่ที่ดีและ/หรืออยู่ท่ามกลางสตรีคที่ร้อนแรง:

Miguel Olivo, C, Florida: แบ็คสต็อปของ Marlins ทำคะแนนได้ .286 ที่บ้าน ซึ่งสูงกว่าบนท้องถนนเกือบ 70 คะแนน เช่นเดียวกับ Carlos Ruiz ในสัปดาห์นี้ (.330/.212)

Adam LaRoche, 1B, Pittsburgh: ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา LaRoche กำลังตีบอล .400 โดยมีโฮเมอร์ห้าคนและ RBI 12 คน

Esteban German, 2B, Kansas City: เขาตี .432 ด้วย RBI ห้าครั้งและการวิ่งแปดครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาของการเล่น

Jason Bartlett, SS, Minnesota: เขามีคะแนนวิ่ง 16 ครั้งในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยมีค่าเฉลี่ยแม่น .267

Mike Lowell, 3B, Boston: Lowell กำลังตี .381 ที่บ้านในปีนี้และเขามี .407 BA กับห้าโฮเมอร์ในเจ็ดเกมกับ Blue Jays แล้วในปีนี้

Juan Pierre, OF, LA Dodgers: เขาขโมยฐาน 11 และทำคะแนนได้ 10 รันจาก 61 ค้างคาวที่ผ่านมาของเขา – พร้อมกับลูกบอลเฉลี่ย. 312

Chone Figgins, 3B/OF, LA Angels: สปีดสเตอร์ตี .385 ที่บ้านในฤดูกาลนี้ เทียบกับ .250 บนท้องถนน

แชนนอน สจ๊วร์ต, โอคแลนด์: ผู้เล่นนอกสนามอีก 6 คนเท่านั้นที่มีคะแนนตัวต่อตัวมากกว่าสจ๊วตในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาตี .441 ด้วยโฮเมอร์สามคน, RBI ห้าครั้งและการวิ่ง 13 ครั้งในช่วงนั้น

ตารางการตีที่แย่ที่สุด

วอชิงตันเนชันแนล

ของฉัน TEU พุธ เก็บรวบรวม ฟรี นั่ง ดวงอาทิตย์

— — — — @FLA

วิลลิส @FLA

ใส่ @FLA

โอลเซ่น

‘ 06 สถิติสนาม: Dolphin Stadium, 8.9 RPG (27).

FLA pitching: 4.55 ERA โดยรวม (21), 4.94 Home ERA (25), 3.68 กรกฎาคม ERA (8)

Nats เป็นความผิดทางถนนที่เลวร้ายที่สุดในสาขาวิชา – และฟลอริดามีพนักงาน ERA 3.68 ในเดือนกรกฎาคม

อีกห้าตารางการตีที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

เท็กซัส เรนเจอร์ส — ที่แอลเอ แองเจิลส์ (3)

มีเพียงเดรส (2.82) เท่านั้นที่มี ERA บ้านที่ดีกว่านางฟ้า (3.43) ในวิชาเอกในปีนี้

แอริโซนา ไดมอนด์แบ็คส์ – พบกับ ซานดิเอโก (3)

D-Backs เผชิญกับสต๊าฟฟ์ที่ทุ่มสุดตัวในสาขาวิชาเพียงสามเกมในสัปดาห์นี้

Kansas City Royals – ที่คลีฟแลนด์ (3)

ราชวงศ์ทำคะแนนได้เพียง 165 รันบนถนนในฤดูกาลนี้ ซึ่งแย่ที่สุดในลีกอเมริกัน

LA Dodgers — ที่ซานฟรานซิสโก (3)

ดอดเจอร์สมีเพียงสามเกมในสัปดาห์นี้ – ทั้งหมดอยู่บนท้องถนน – กับเจ้าหน้าที่ทอยที่ดีที่สุดอันดับสองที่บ้านใน NL

มินนิโซตาฝาแฝด — กับโอ๊คแลนด์ (4)

สี่เกมนั้นดี แต่ทีม A มีสต๊าฟฟ์ที่ดีที่สุดในอเมริกันลีกทั้งหมด โดยมี 3.66 ERA ในครึ่งแรก

หนาวเหน็บ

เราไม่ได้แนะนำให้คุณนั่งกับใคร แต่ดูรายชื่อของคุณเพื่อดูว่าคุณมีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ ผู้ตีแปดคนต่อไปนี้มีคู่ที่แย่และ/หรืออยู่ท่ามกลางสายเลือดเย็น:

Joe Mauer, C, Minnesota: เขาตีบ้านได้เพียง .250 ในฤดูกาลนี้ ขณะที่ตี .359 ใน 30 เกมบนท้องถนน

Derrek Lee, 1B, Chicago Cubs: Lee มี RBI เพียงสาม RBI และลูกบอลเฉลี่ย .171 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

Rickie Weeks, 2B, Milwaukee: ในการตี 32 ครั้งที่ผ่านมา เขาตีได้เพียง .063 ด้วย RBI หนึ่งครั้งและทำคะแนนได้สองครั้ง

Jhonny Peralta, SS, Cleveland: ในขณะที่เขาทำได้ดีที่บ้าน เขามีแม่นบอลเฉลี่ย .163 ในหกเกมกับเหยือก Royals ในปีนี้

Ty Wigginton, 1B/2B/3B, Tampa Bay: Wiggy มี RBI เพียงตัวเดียวโดยมีค่าเฉลี่ยแม่น .231 ในแปดเกมกรกฎาคมจนถึงตอนนี้

Carl Crawford, OF, Tampa Bay: The Devil Rays กำลังมีปัญหาอยู่ทั่วทุกแห่ง – รวมถึงจากซุปเปอร์สตาร์ของพวกเขา เขาตีบอลเพียง .196 ด้วยการขโมยสามครั้ง RBI สามครั้งและการวิ่งเจ็ดครั้งทำคะแนนได้มากกว่า 46 ครั้งที่ผ่านมา

Michael Cuddyer, OF, Minnesota: เขาตีบอลได้เพียง .214 ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา

Chris B. Young จากรัฐแอริโซนา: นักแข่งรถรุ่นเยาว์ตีเพียง .163 กับโฮเมอร์เดี่ยวสามคนตลอด 49 ครั้งที่ผ่านมา เขาตีแค่ .233 ในปีนี้

เราไปรอบ ๆ ทีมงานขว้างลูกเบสบอลและตัวเลือกเหยือกสองเริ่มของ Fantasy ทุกวันอาทิตย์ของฤดูกาลในPitching Plannerรายสัปดาห์ของเรา

ภาพสะท้อนของพนักงาน

แอริโซนา Diamondbacks: ดั๊กเดวิส จะเริ่มเอียงวันศุกร์กับซานดิเอโกตามด้วยเลบานอน Hernandez ,แบรนดอนเวบบ์และคาห์วิงส์ อันดับที่ 5 ในการหมุนเวียนยังคงอยู่ระหว่าง Yusmeiro Petitและ Edgar Gonzalez แต่เจ้าของ Fantasy จะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้จนกว่าจะถึง Fantasy Week 16 ใน Fantasy Week 15 Owings จะไม่เริ่มต้นและควรสงวนไว้ ในทุกลีก

Atlanta Braves : Tim Hudson , Chuck Jamesและ Buddy Carlyleจะลงเล่นให้กับ Braves ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยปล่อยให้ Kyle Daviesมองออกไปข้างนอกในสัปดาห์ที่ 15 John Smoltz (ไหล่) มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 18 กรกฎาคมที่ Cincinnati ซึ่งเป็นวันที่เขามีสิทธิ์ เพื่อออกจากรายชื่อผู้พิการ เขาน่าจะเริ่มต้นได้อย่างปลอดภัยในสัปดาห์ที่ 16 แต่ต้องสงวนไว้สำหรับช่วงการให้คะแนนที่กำลังจะมาถึง

Baltimore Orioles : Jeremy Guthrie , Erik Bedard , Daniel Cabreraและ Garrett Olsonจะขึ้นเขาระหว่างสี่เกมของ Orioles ที่ White Sox เหลือเพียง Brian Burressเท่านั้นที่จะไม่อยู่ในภาพในสัปดาห์ที่ 15 อย่าลืมสำรอง Burress ไว้ทั้งหมด รูปแบบแฟนตาซี Olson ใช้เวลาเพียง 4 1/3 อินนิ่งในการเดบิวต์ในเมเจอร์ลีกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน มือใหม่ถนัดซ้ายเป็นตัวเลือกที่ต่ำมากในสัปดาห์นี้

บอสตัน เรดซอกซ์ : เรดซอกซ์เล่นซีรีส์สี่เกมกับโตรอนโตหลังพัก เหลือเพียงแคสันแก็บบาร์ดเท่านั้นที่จะไม่ร่วมทีมในสัปดาห์ที่ 15 เขาอาจจะเป็นหรือไม่ใช่ผู้เริ่มเล่นสองคนในสัปดาห์ที่ 16 ขึ้นอยู่กับ การฟื้นตัวของ Curt Schilling (ไหล่) ชิลลิงจะได้รับการประเมินใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์

ชิคาโกคับส์ : ดูแคลน All-Star Carlos Zambranoจะขว้างเกมแรกหลังจากการพัก All-Star ที่มีเสียงแหลมในเกมสุดท้ายก่อนหน้านั้นสำหรับ Cubs เขาจะตามมาด้วย Ted Lillyและ Jason Marquisในส่วนที่เหลือของชุดสามเกม โดยปล่อยให้ Rich Hillและ Sean Marshallออกจากภาพแฟนตาซีในสัปดาห์ที่ 15

ชิคาโก ไวท์ ซอกซ์ : สดใหม่จากข้อตกลงใหม่ของเขาและด้วยการพูดคุยทางการค้าที่อยู่เบื้องหลังเขา Mark Buehrleจะขึ้นเขาเพื่อ ChiSox ในวันศุกร์ที่บัลติมอร์ จอน การ์แลนด์จะลงเล่นเกมแรกในช่วงพักเบรกในวันพฤหัสบดีนี้ แม้ว่าเขาจะเจอปัญหาที่ไหล่ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็ตาม การ์แลนด์บอกโค้ชดอนคูเปอร์ว่าเขารู้สึกดีในวันอาทิตย์ ฮาเวียร์ วาซเกซ และโฆเซ่ คอนเตรราสจะจบเซตสี่เกม โดยปล่อยให้จอห์น แดงค์ส์ลงสนามในวันจันทร์ Danks ควรสงวนไว้ในลีกแฟนตาซีในสัปดาห์ที่ 15 แต่จะเป็นการเริ่มต้นสองรายการสำหรับสัปดาห์ที่ 16

ซินซินนาติ เรดส์ :บรอนสัน อาร์โรโย จะทำการเปิดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่นิวยอร์ก เม็ตส์ ในช่วงพัก 6 วัน อนุญาตให้แอรอน ฮารังลงสนามในช่วงพักห้าวันตามปกติในวันศุกร์ Matt Belisle และ Kyle Lohseมีกำหนดลงสนามในวันเสาร์และอาทิตย์ โฮเมอร์ เบลีย์ซึ่งได้รับเลือกให้เล่นทริปเปิ้ล-เอ หลุยส์วิลล์ วันอาทิตย์ ในการซ้อมรบรายนามที่ทำให้หงส์แดงเป็นผู้เล่นตำแหน่งพิเศษ คาดว่าจะได้รับการเรียกให้ลงเป็นตัวจริงในวันจันทร์หน้า นั่นทำให้เขาออกไปข้างนอกมองหาสัปดาห์ที่ 15 อย่างไรก็ตาม

คลีฟแลนด์อินเดียนส์ : พวกอินเดียนแดงจะออกมาจากการพักกับราชวงศ์โดยเจคเวสต์บรูค ขว้างเกมแรกของซีรีส์ในวันศุกร์ ซึ่งจะทำให้พนักงาน ace CC Sabathia ได้พักผ่อนเพิ่มขึ้นหลังจากปรากฏตัวในเกม All-Star Sabathia จะนำเสนอในวันเสาร์และ Fausto Carmonaจะสิ้นสุดซีรีส์ในวันอาทิตย์ นั่นทำให้ Cliff Leeและ Paul Byrdออกไปในสัปดาห์ที่ 15

โคโลราโด ร็อกกี้ส์ :เจฟฟ์ ฟรานซิส , โรดริโก โลเปซและแอรอน คุกจะเข้าร่วมการแข่งขันซีรีส์สุดสัปดาห์ที่เมืองมิลวอกี โดยปล่อยให้เทย์เลอร์ บุชโฮลซ์และจอช ฟ็อกก์ … ก็ … ท่ามกลางหมอกหนาในสัปดาห์ที่ 15

เสือดีทรอยต์ : กัปตันจิมเลย์ลงตัวหมุนของเขาที่จะสล็อตฝีมือเก๋า Kenny Rogersในระหว่าง fireballersเจเรมี Bondermanและจัสติน Verlander แอนดรูว์ มิลเลอร์สตาร์ทอัพหมายเลข 5 จะพักตามปกติและลงสนามในวันพฤหัสบดีที่ซีแอตเทิล โดยปล่อยให้เนท โรเบิร์ตสันไม่ได้ลงสนามในช่วงสุดสัปดาห์ เขาจะขึ้นเนินในวันอังคารหน้าที่มินนิโซตาและควรจองไว้ในสัปดาห์ที่ 15

ฟลอริดา มาร์ลินส์ :สกอตต์ โอลเซ่น ทำได้เพียงหนึ่งโอกาสในการสูญเสียเมื่อวันอาทิตย์ที่แอลเอ ดอดเจอร์ส เนื่องจากความตึงที่หลังส่วนล่างของเขาซึ่งทำให้ความเร็วของเขาลดลงอย่างมาก เขาเชื่อว่าเขาจะสามารถเริ่มต้นตามตารางนัดถัดไปในวันอาทิตย์กับวอชิงตันได้ เพราะอาการป่วยที่หลังเป็นสิ่งที่เขาต้องรับมือมาเป็นเวลานาน หากคุณเชื่อเขา ให้ถือว่าเขาเป็นการเริ่มต้นที่ปลอดภัย การพิจารณาว่าการเริ่มต้นสัปดาห์ของเขาเป็นเพียงปัญหา อย่างไรก็ตาม คุณต้องพิจารณาว่าเขาเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูง/ให้รางวัลปานกลาง Dontrelle Willisและ Sergio Miterจะลงสนามในวันศุกร์และวันเสาร์ โดยออกจาก Byung-Hyun Kimและ Wes Obermueller ออกจากภาพแฟนตาซี

ฮุสตัน Astros :เจสันเจนนิงส์ , รอย Oswaltและ Wandy Rodriguezพระทัยสนามสำหรับ Astros ที่ชิคาโกคับส์ Woody Williamsและ Chris Sampsonจะไม่ลงสนามในสัปดาห์ที่ 15

Kansas City Royals : Brian Bannister และ John Thomsonจะไม่ลงสนามในสัปดาห์ที่ 15 Odalis Perez , Gil Mecheและ Jorge De La Rosaจะขึ้นเนินที่คลีฟแลนด์ De La Rosa ชนะการแข่งขันนัดที่สามของเขาในวันอาทิตย์ที่ Tampa Bay โดยอนุญาตให้วิ่งเพียงสองครั้งในโอกาส 5 2/3 เขายังมีอาชีพสูงเจ็ดเอาท์เอาท์

LA Angels of Anaheim : The Angels กำหนดให้มีการหมุนเวียนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล Kelvim Escobar , Jered Weaverและ ace John Lackeyจะเริ่มเล่นในช่วงสุดสัปดาห์กับ Texas โดยปล่อยให้Ervin SantanaและBartolo Colonออกจากภาพแฟนตาซีจนถึงสัปดาห์ที่ 16 พวกเขาจะเริ่มเกมสองเกมแรกของซีรีส์ที่ Tampa Bay โคลอนจะได้รับ 11 วันระหว่างการเริ่มต้นและจะจัดเซสชั่นข้างเคียงเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่รบกวนเขาในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา เขาเป็น 1-4 กับ 9.07 ERA ในแปดครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากเริ่มฤดูกาล 5-0 ในการเริ่มต้นหกครั้งแรกของเขา

Los Angeles Dodgers : The Dodgers จะเริ่มครึ่งหลังที่สนามกีฬาที่ All-Star Game เล่นกับ Giants Chad Billingsley , Brad Pennyและ Derek Loweจะขึ้นเขาในช่วงสุดสัปดาห์ โดยปล่อยให้ Mark Hendrickson ไม่ได้ลงเล่นในสัปดาห์ที่ 15 เขาจะลงเล่นในวันจันทร์กับ Philadelphia โดยที่ยังไม่ได้ระบุตัวจริงในวันอังคาร

มิลวอกี บ ริวเวอร์ส :คริส คาปูอาโน่ แพ้รวดเป็นนัดที่หกในวันอาทิตย์ โดยตกลงไป 5-6 ในฤดูกาลนี้ เขาไม่ชนะเลยตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ตอนที่เขาพัฒนาขึ้นเป็น 5-0 เขาจะเริ่มต้นครึ่งหลังในแบบที่เขาเริ่มแรกกับโคโลราโดในวันเสาร์ การจับคู่ของเขากับ Rodrigo Lopez นั้นเป็นที่นิยม Jeff Suppanจะนำเสนอในวันศุกร์และ Ben Sheetsจะไปในวันอาทิตย์ Dave Bushและ Claudio Vargasจะไม่ลงสนามสุดสัปดาห์นี้

มินนิโซตาฝาแฝด : ฝาแฝดเล่นชุดสี่เกมกับโอกแลนด์, ความหมายเหยือกเดียวที่จะไม่ปรากฏในสัปดาห์ที่ 15 ฉบับที่ 5 เริ่มต้นแมตต์การ์ซา เขาควรจะสงวนไว้ในทุกลีก

New York Mets : The Mets และ Reds จะเล่นชุดเดียวในลีกระดับประเทศในสัปดาห์ที่ 15 Oliver Perez (ด้านหลัง) คาดว่าจะลงเล่นรอบสุดท้ายของซีรีส์ในวันอาทิตย์ เขามีสิทธิ์ออกจากรายชื่อผู้พิการ 15 วันในวันที่ 13 กรกฎาคม แต่ทีมยังไม่ได้บอกว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาหรือไม่ ถ้าเขาไม่สามารถลงสนามในวันอาทิตย์ไมค์ เพลฟรีย์ จะเข้าตา ณ ตอนนี้ เราแนะนำให้จองเปเรซไว้สำหรับช่วงทำคะแนนที่กำลังจะมาถึง ทั้งเนื่องจากความเสี่ยงในการบาดเจ็บ และเพื่อให้เขาออกนอกบ้านเพื่อดูว่าเขามีค่าแค่ไหน เพลฟรีย์เสี่ยงเกินไปที่จะเริ่มในช่วงการให้คะแนนนี้ Orlando Hernandez , John Maineและ Tom Glavineจะขว้างสามเกมแรกของซีรีส์ เดฟ วิลเลียมส์ผู้ซึ่งถูกฮุสตันเขย่าขวัญเมื่อวันอาทิตย์ จะกลับมาที่อุปการะในตอนนี้ และไม่ใช่ผู้เริ่มต้นแฟนตาซีในสัปดาห์นี้

New York Yankees : Kei Igawaนำเข้าจากญี่ปุ่นที่ดิ้นรนต่อสู้จะไม่เสนอให้ Yankees ในสัปดาห์ที่ 15 และนั่นก็ดีสำหรับเจ้าของ Fantasy ทุกที่ เขาไม่ชนะการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนและน่าจะเป็นเพียงตัวยึดตำแหน่งเป็นผู้เริ่มต้นหมายเลข 5 จนกว่า Phil Hughes (ข้อเท้า) จะกลับมาในช่วงเดือนสิงหาคม พวกแยงกีเล่นชุดสี่เกมที่แทมปาเบย์และสี่คนใหญ่ของ Andy Pettitte , Roger Clemens , Chien-Ming Wangและ Mike Mussinaทั้งหมดจะขึ้นเขา

Oakland Athletics : The A’s จะปะปนกันในสัปดาห์ที่ 15 โดยมี Chad Gaudinและ Larry DiNardo ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โจ Blantonและอเมริกันลีก All-Star เริ่มต้นแดนฮาเรนจะไปวันเสาร์และอาทิตย์ Rich Hardenผู้เริ่มต้นที่ได้รับบาดเจ็บ (ไหล่) เดินทางกลับในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ DL 15 วันและจะไม่เสนอขายในวันอาทิตย์ตามที่คาดไว้ Joe Kennedyจะไม่ลงสนามในสัปดาห์ที่ 15

Philadelphia Phillies : The Phillies จะเริ่มครึ่งหลังกับ Jamie Moyer , Adam Eatonและ Cole Hamelsขึ้นเนินกับ St. Louis Kyle Kendrick และ JD Durbin มีกำหนดจะเสนอขายในวันจันทร์และวันอังคาร ทำให้พวกเขามีตัวเลือกที่ล้าสมัยในสัปดาห์ที่ 15 พวกเขาจะไม่เป็นตัวเลือกที่ดีในสัปดาห์ที่ 16 พูดตามตรง

Pittsburgh Pirates : The Pirates จะเปิดฉากครึ่งหลังในแอตแลนต้าโดยมี Ian Snell , Tom Gorzelannyและ Paul Maholm ขว้าง John Van Benschotenและ Shane Youmanจะไม่ลงสนามในสัปดาห์ที่ 15 และควรสงวนไว้ในทุกลีกแฟนตาซี

เดิมพันฟุตบอล ซานดิเอโกเดรส :เจค Peavyที่ได้รับเกียรติจากการเริ่มต้นสำหรับลีกแห่งชาติในวันอังคารกลางฤดูร้อนคลาสสิกที่มีกำหนดลงสนามวันอาทิตย์ที่แอริโซนาตรงข้ามแบรนดอนเวบบ์ นั่นน่าจะทำให้เขามีเวลาเหลือเฟือในการเติมพลัง และเขายังคงต้องเริ่มเล่นใน Fantasy ทุกรูปแบบ Greg Madduxและ Chris Young จะนำเสนอเกมสองเกมแรกของซีรีส์นี้ และ David Wellsและ Justin Germanoจะลงเล่นในวันจันทร์และวันอังคารกับเดอะเมทส์ สำรอง Wells และ Germano ในทุกลีกสำหรับสัปดาห์ที่ 15 Maddux เริ่มเกมแรกก่อนที่จะหยุดพักและจะเริ่มเกมแรกหลังจากนั้น

San Francisco Giants : Matt Cain , Matt Morrisและ Noah Lowryจะลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์กับ LA Dodgers นักขว้างหนุ่ม Tim Lincecumและ Barry Zito ที่กำลังดิ้นรนจะไม่ขว้างในสัปดาห์ที่ 15 และควรสงวนไว้ในทุกลีก

Seattle Mariners : Felix Hernandez จะเริ่มวันพฤหัสบดีกับ Detroit ในเกมแรกหลังจากหยุดพัก เขาจะตามมาด้วย Jarrod Washburn ,มิเกลบาติสตาและเจฟฟ์ผู้ประกอบการ โฮราซิโอ รามิเรซ (ไหล่) คาดว่าจะหลุดจากรายชื่อผู้พิการ 15 วันและลงสนามในวันจันทร์ แต่ควรสำรองในทุกลีกสำหรับสัปดาห์ที่ 15

St. Louis Cardinals: Chris Carpenter ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูร่างกายครั้งที่สองในวันอาทิตย์ที่ Class-A Palm Beach แต่เขามีแนวโน้มที่จะต้องเริ่มทำกายภาพบำบัดอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งและไม่ใช่ตัวเลือกแฟนตาซีสำหรับสัปดาห์ที่ 15 Kip Wells , Mike MarothและAdam Wainwrightจะนำเสนอในซีรีส์สุดสัปดาห์ที่ฟิลาเดลเฟียโดยBraden LooperและBrad Thompson จะไม่ทอยจนกว่าจะถึงช่วงการให้คะแนนต่อไป วันของ Thompson ในการหมุนเวียนจะถูกนับด้วยการกลับมาของ Carpenter ดังนั้นเขาไม่ควรถูกมองว่าเป็นอะไรมากไปกว่าการหยุดชั่วคราวในลีก NL เท่านั้นสำหรับสัปดาห์ที่ 16 หากเป็นเช่นนั้น ทอดด์ เวลเลเมเยอร์ กลับคืนสู่อ้อมอกหลังการกรอกหมุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แทมปาเบย์ เดวิล เรย์ ส :สก็อตต์ คัซเมียร์ เก็บ ชัยชนะได้เพียง 6 เกมในการออกสตาร์ท 27 นัดที่ผ่านมา โดยย้อนไปถึงเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว แม้จะอยู่ที่ 4.06 ERA ก็ตาม เขาจะลงสนามในวันเสาร์ตรงข้ามกับหวาง ผู้ชนะ 6 นัดรวดให้กับพวกแยงกี James Shieldsเริ่มครึ่งหลังกับ Pettitte, Andy Sonnanstineกับ Clemens และ Edwin Jacksonกับ Mussina

เท็กซัส เรนเจอร์ส :เควิน มิลล์วูด ปิดท้ายครึ่งแรกของเรนเจอร์ด้วยการเริ่มต้นอย่างมีคุณภาพสำหรับชัยชนะครั้งที่สี่ของเขาในการออกสตาร์ท 5 เกมหลังในวันอาทิตย์ที่พบกับบัลติมอร์ เขาจะได้รับโอกาสเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยเท้าขวาที่แอลเอ แองเจิลส์ตรงข้ามเอสโกบาร์ Millwood จะตามมาด้วยคาเมรอนโล ,แบรนดอนแมคคาร์ ,เจมี่ไรท์และโรบินสัน Tejeda Wright และ Tejeda จะไม่ลงสนามในสัปดาห์ที่ 15 Tejeda ประสบปัญหาและได้รับตัวเลือกให้ Triple-A ในการซ้อมรบเพื่อเรียกผู้ช่วยเพิ่มเติม เขาไม่ได้ถูกคาดหวังให้ไปรายงานตัวที่โอคลาโฮมา และยังคงอยู่ในการหมุนเวียน

Toronto Blue Jays : Shaun Marcum ที่รักในจินตนาการแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ 11 เกมในวันศุกร์กับคลีฟแลนด์ เขาอนุญาตให้วิ่งแปดรอบหลังจากอนุญาตให้วิ่งมากกว่าสี่รอบเพียงครั้งเดียวในการออกตัว 10 ครั้งก่อนหน้านี้ เขาเป็นผู้เล่นตัวจริง 3-1 ​​และ 4-3 ในฤดูกาลนี้ และจะลงสนามในวันศุกร์ที่บอสตันตรงข้ามทาวาเรซ เขายังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในทุกลีก แต่การออกตัวที่ยากลำบากอีกครั้งอาจทำให้ดาวของเขาเริ่มจางหายไป Jays ace Roy Halladay จะลงสนามในวันพฤหัสบดีขณะที่ Dustin McGowan และ Jesse Litschจะไปในวันเสาร์และวันอาทิตย์ Josh Towersที่มีเกมที่สมบูรณ์แบบผ่านโอกาส 5 2/3 ในวันอาทิตย์กับคลีฟแลนด์ จะไม่ลงสนามในสัปดาห์ที่ 15