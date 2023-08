สมัครเว็บคาสิโน การตรวจสอบ iGaming ‘สมุดปกขาว’

สมัครเว็บคาสิโน คณะกรรมการการพนันระบุว่าบริษัทอาจละเมิดพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2548 ในการประกาศการตรวจสอบ เป็นที่เชื่อกันว่าBet-at-homeขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน ในการตัดสินใจระงับ ทั้งสองปัจจัยถูกกล่าวถึงเป็นข้อพิจารณาหลัก

คณะกรรมาธิการระบุว่าพวกเขาได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการทราบอย่างชัดเจนว่าในระหว่างการระงับพวกเขาคาดหวังว่า Bet-at-home จะปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างยุติธรรม สมาชิกทุกคนของไซต์จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยเฉพาะ

การตรวจสอบอาจพบว่าผู้ให้บริการไม่เหมาะสม ที่จะให้บริการตามสิทธิ์ใช้งานต่อไปเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Bet-at-home ไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสิทธิ์ใช้งาน บริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับเดิมพันใหม่จากลูกค้า แต่อนุญาตให้ถอนเงินได้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะดูว่าผู้เล่นหยุดทำงานในช่วงเวลานี้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการสอบสวน

เกี่ยวกับการเดิมพันที่บ้าน

ข่าวการระงับเกิดขึ้นเนื่องจากBet-at-homeกำลังมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวทางการเงินจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปีที่ 54%

Bet-at-home ก่อตั้งขึ้นในปลายปี 2542 และออนไลน์ในต้นปี 2543 บริษัทให้บริการมาหลายปีและพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงและตัวเลือกใบอนุญาตทั่วยุโรป ผู้ให้บริการนำเสนอเกมคาสิโนเดิมพันกีฬาออนไลน์และตัวเลือกบริการเพิ่มเติม ด้วยระบบกันกระเทือนครั้งล่าสุดนี้ จะเป็นการระเบิดอีกครั้งสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากพยายามยึดหลักหลังจากสูญเสียครั้งใหญ่

การระงับในสหราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในบางภูมิภาค ในเยอรมนีบริษัทรู้สึกถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย โดยเฉพาะสนธิสัญญาการพนันระหว่างรัฐฉบับที่สี่ หากผลการตรวจสอบไม่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตการเล่นเกมของบริษัท ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจเพียงพอที่จะปิดการดำเนินการ

การตรวจสอบและการระงับเป็นการดำเนินการครั้งใหญ่ครั้งแรกโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่อผู้ให้บริการ เนื่องจาก Camelot ถูกปรับหลายล้านยูโรจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือในสหราชอาณาจักรและการประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน (ในภาพ) ว่าเขาสละตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมได้ทำให้อนาคตของการตรวจสอบ ‘สมุดปกขาว’ ของประเทศเกี่ยวกับตลาดการพนันออนไลน์ตกอยู่ในอันตราย

ตามรายงานจากแหล่งข่าวผู้นำที่เป็นที่ถกเถียงได้เปิดเผยการตัดสินใจของเขาต่อสาธารณะผ่านการแถลงข่าวนอก 10 Downing Street ในบ่ายวันนี้ แม้ว่าจะมีความสับสนมากมายว่าชายวัย 58 ปีตั้งใจที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศต่อไปนานแค่ไหน ความเคลื่อนไหวนี้ถูกกล่าวหาว่านำหน้าด้วยการลาออกของรัฐมนตรีระดับสูงจำนวนมาก รวมทั้งจากชายผู้รับผิดชอบดูแลการทบทวน ‘สมุดปกขาว’ ใน ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐสภา คริส ฟิลป์

แผนเชิงบวก:

มีรายงานว่ารัฐบาลของจอห์นสันเปิดตัวการสอบสวนสถานะปัจจุบันของตลาด iGaming ของประเทศเมื่อ 20 เดือนที่แล้วผ่าน Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)และกำลังเตรียมที่จะวางวิสัยทัศน์ในอนาคตผ่านสิ่งพิมพ์ที่ใกล้เข้ามาของ ‘ white กระดาษ ‘. การดำเนินการนี้จะมีผลในท้ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติการพนันปี 2005ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการกำหนดขีดจำกัดการเดิมพันเดี่ยวออนไลน์สูงสุดและเพิ่มการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายควบคู่ไปกับการห้ามใช้บัตรเครดิตโดยสมบูรณ์

ความพ่ายแพ้ที่ร้ายแรง:

อย่างไรก็ตาม การลาออกของ Philp ได้ทำให้อนาคตของการตรวจสอบ ‘สมุดปกขาว’ นี้ตกอยู่ในอันตราย และท้ายที่สุดอาจส่งผลให้ความพยายามทั้งหมดล่าช้าไปหลายเดือนหรือหลายปี สมาชิกรัฐสภาวัย 45 ปีในเขตเลือกตั้ง Croydon South บอกกับ Sky News โดยอ้างว่าเขาพร้อมที่จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมของเขาหลังจากที่จอห์นสันถูกแทนที่ด้วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ร่วง

มีรายงานว่า Philp ระบุ …

“หากฉันถูกขอร้องให้ช่วยเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์ต่อรัฐสภา ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่ทำได้ ไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม ไม่ว่าผู้นำจะเป็นใครและสถานการณ์ใดก็ตาม นั่นเป็นเรื่องของการบริการสาธารณะ ฉันต้องการที่จะชัดเจนว่าฉันไม่ได้ขอสิ่งนั้นและฉันไม่ได้คาดหวัง ฉันลาออกแล้ว และเมื่อคุณลาออกคุณก็ลาออก ถ้าฉันสามารถช่วยได้จริง ฉันจะให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด”

ความไม่แน่นอนที่เข้ามา:

ขณะนี้มีรายงานว่าการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมจะสามารถจัดการเลือกตั้งผู้นำเพื่อเลือกตัวแทนของจอห์นสันได้ก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ในเวลาต่อมา ประมุขคนใหม่ของประเทศจะเลือกสมาชิกในคณะรัฐมนตรีของตนเองซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการ ‘สมุดปกขาว’ และคำแนะนำใดๆ ที่มีอยู่ในเนเธอร์แลนด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุ้มครองกฎหมาย Franc Weerwind ได้ประกาศว่ารัฐบาลกำลังมองหาที่จะผ่านกฎหมายที่จะทำให้ยากขึ้นสำหรับ บริษัท iGaming ในการโฆษณาสินค้าของตน

ตามรายงานวันเสาร์จาก NL Times ประเทศที่มีประชากร 17.7 ล้านคนเปิดตัวตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุมใหม่ในเดือนตุลาคมหลังจากการถกเถียงและการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี แหล่งข่าว ให้รายละเอียดว่าหน่วยงานกำกับดูแล Kansspelautoriteit (KSA)ของประเทศได้ออกใบอนุญาตมากกว่า 20 โดเมนรวมถึงเว็บไซต์อย่าง HollandCasino.nl, BetCity.nl และ Circus.nl แม้ว่าสโมสรแห่งนี้คาดว่าจะเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลที่จะ ยุติการยกเว้น ‘ช่วงพักตัว’ ขององค์กรที่เคยให้บริการผู้เล่นชาวดัตช์ก่อนที่จะถูกกฎหมาย

โครงการช้า:

Weerwind ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่อยู่ตรงกลางซ้ายของพรรคเดโมแครต 66 เปิดเผยว่ารัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีมาร์ค รุตเตแห่ง เนเธอร์แลนด์ กำลังมองหามาตรการเพิ่มเติมที่จะจำกัดการโฆษณาการพนันอย่างมากในปีหน้า นักการเมืองวัย 57 ปีอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการห้ามโฆษณา iGaming หลายรูปแบบรวมถึงข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์เสื้อที่เริ่มตั้งแต่ปี 2568

รายละเอียดข้อห้าม:

มีรายงานว่า Weerwind เปิดเผยว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเริ่มการรณรงค์โดยหยุดการโฆษณาการพนันที่ไม่ตรงเป้าหมายตั้งแต่ปีหน้าเพื่อให้เป็นความผิดในการทำการตลาด iGaming ให้กับใครก็ตามที่ไม่ได้แสดงความสนใจในกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง รัฐมนตรีระบุโดยเจตนาว่าจะปฏิบัติตามในปี 2024 โดยการห้ามผู้ให้บริการดังกล่าวสนับสนุนกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆก่อนที่จะมีการคว่ำบาตรที่คล้ายกันในปีหน้าเกี่ยวกับ สิ่ง อำนวยความสะดวกด้านกีฬาและเสื้อทีม

การเตรียมการเสริม:

NL Times รายงานว่าแผนการของรัฐบาลตั้งใจที่จะมอบทีมกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท iGaming ซึ่งเป็นสโมสรที่รวมถึงนักฟุตบอลชาวดัตช์AFC Ajaxประมาณ 30 เดือนเพื่อค้นหาและลงนามข้อตกลงทดแทนที่เหมาะสม แชมป์ฟุตบอลในประเทศ 36 สมัยเมื่อเดือนที่แล้วโดยอ้างว่าได้ลงนามใน ‘ ความร่วมมือทางการค้า ‘ หลายปีกับKindred Groupซึ่งจะเห็นเสื้อที่ประดับด้วยโลโก้สำหรับแบรนด์Unibetคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬา

ส่วนเกินคนดัง:

แหล่งข่าวระบุว่าการย้ายจากรัฐบาลของ Rutte นั้นมีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อลบโฆษณา iGaming จำนวนมากที่กลายเป็นเนื้อหาหลักของสังคมดัตช์ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้ยังยืนยันว่า ‘ น้ำท่วม ‘ นี้มักมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น เช่นเวสลีย์ สไนเดอร์ อดีตนักฟุตบอลชื่อดัง และทำให้สมาชิกรัฐสภาจำนวนมากแสดงความไม่พอใจ

ปฏิกิริยาการจำกัด:

มีรายงานว่าความไม่พอใจนี้ทำให้ Weerwind ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าห้ามใช้คนดังและแบบอย่างในการโฆษณาการพนันโดยสิ้นเชิงและทันที โดยเจตนาแล้วข้อห้ามนี้ครอบคลุมถึง ‘ บุคคลทุกคนที่มีชื่อเสียงในที่สาธารณะบางรูปแบบ หรือผู้ที่ผู้คนต้องการระบุตัวตนหรือเชื่อมโยงตนเองด้วย ‘ และได้รับการแนะนำให้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการช่วยลดปัญหาการพนันที่แพร่หลายมากขึ้นผู้ควบคุมการเล่นเกมสำหรับเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศการออกคำสั่ง ‘หยุดและยุติ’ ทันทีต่อ ผู้ให้บริการ คาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากมอลตา อย่าง Gammix Limited

สุนัขเฝ้าบ้าน Kansspelautoriteit (KSA)ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์เพื่อประกาศว่าบริษัทถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหา ‘เสนอเกมออนไลน์แห่งโอกาสอย่างผิดกฎหมาย’ ให้กับผู้สนใจรัก iGaming ในเนเธอร์แลนด์ ‘ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ‘ หน่วยงานกำกับดูแลที่ขยันขันแข็งกล่าวต่อไปว่า บริษัทที่ละเมิดต้องเผชิญกับค่าปรับที่ไม่ปฏิบัติตามรายสัปดาห์ประมาณ 1.47 ล้านดอลลาร์ ซึ่งในที่สุดอาจสูงถึงเกือบ 4.51 ล้านดอลลาร์

องค์กรเกิดใหม่:

เนเธอร์แลนด์มีประชากรประมาณ 17.7 ล้านคนและเปิดตัวตลาด iGaming ที่ได้รับการควบคุมใหม่ในเดือนตุลาคมหลังจากการถกเถียงและการพิจารณาเป็นเวลาหลายปี KSA ได้ออกใบอนุญาตมากกว่า 20 โดเมนรวมถึงเว็บไซต์อย่างHollandCasino.nl , BetCity.nlและCircus.nlแม้ว่าสโมสรแห่งนี้คาดว่าจะเติบโตยิ่งขึ้นหลังจากการตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลที่จะยุติการยกเว้นบริษัทเหล่านั้นที่เคยให้บริการผู้เล่นชาวดัตช์ก่อนที่จะถูกกฎหมาย

การโต้แย้งของเถื่อน:

อย่างไรก็ตาม KSA ระบุว่าไม่มีเว็บไซต์ iGaming หลายแห่งที่ดำเนินการโดยGammix Limitedที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอสินค้าแก่นักพนันในเนเธอร์แลนด์ คลับของโดเมนนี้ครอบคลุมFlamingCasino.com , CrazePlay.com , TouchCasino.comและDBosses.comโดยหน่วยงานกำกับดูแลรับทราบว่า ‘ ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ ‘ ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังคงไม่มีใบอนุญาต

สงสัยวินัย:

นอกจากนี้ KSA ยังยืนยันว่าลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตของ Gammix Limited ‘ หมายความว่าไม่มีการควบคุม ‘ ปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักพนันชาวดัตช์ รวมถึง ‘ ความยุติธรรมของเกมและการให้ความสนใจเพียงพอต่อการป้องกันการเสพติดหรือไม่ ‘ แม้ว่าตอนนี้ผู้ดำเนินการจะได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์การย้ายครั้งใหม่นี้ได้ภายในสองสัปดาห์แต่ก็มีแนวโน้มที่จะพบกับการต่อต้านอย่างรุนแรงในความพยายามที่จะล้มล้างการตัดสินใจดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ดำเนินการต่อไปโดยไม่มีใบอนุญาตในท้องถิ่น

พอร์ตยอดนิยม:

Gammix Limited ยังรับผิดชอบโดเมนที่GoSlot.com , Stake7.com , NordSlot.comและRantCasino.comด้วยการตรวจสอบของ KSA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์หลังนี้มีผู้เข้าชมชาวดัตช์มากกว่า 31,000 ครั้งในช่วง 27 วันนับจากวันที่ 16 พฤษภาคม การป้องกันและผู้ดำเนินการอ้างว่าไม่เคยกำหนดเป้าหมายตลาด iGaming ของเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะและเป็นเพียงการนำเสนอความบันเทิงเกมออนไลน์ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปผ่านใบอนุญาตของมอลตา

อ่านแถลงการณ์จาก KSA…

“ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เกมเสี่ยงโชคออนไลน์ในเนเธอร์แลนด์ได้รับการรับรองภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นการพนันออนไลน์และรวมถึงการใช้แนวทางที่เข้มงวดกับผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมาย”มีรายงานว่า ส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยในรัฐแคลิฟอร์เนียทาง ตะวันตกของอเมริกา ได้พบปะกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และตัดสินใจออกมาคัดค้านการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญท้องถิ่นซึ่งจะทำให้การพนันกีฬา ออนไลน์ถูกกฎหมาย

ตามรายงานในวันจันทร์จากแหล่งข่าวชาวแคลิฟอร์เนียกว่าสิบล้านคนลงทะเบียนกับพรรคเดโมแครต ซึ่งเกือบสองเท่าของจำนวนที่ยอมรับว่าชอบพรรครีพับลิกัน และการเคลื่อนไหวนี้อาจส่งผลเสียต่อโอกาสของข้อเสนอที่ 27 ได้ การลงประชามติครั้งนี้คือ ได้รับการสนับสนุนโดยการเดิมพันกีฬาออนไลน์รุ่นใหญ่ของอเมริกาDraftKings IncorporatedและFanDuel Groupแม้จะได้รับการต่อต้านมายาวนานจากผู้ให้บริการคาสิโนของชนเผ่าเช่นAgua Caliente Band of Cahuilla Indians , Rincon Band of Luiseno IndiansและPala Band of Mission Indians

ขยายสภาพแวดล้อม:

มีรายงานว่า ข้อเสนอ 27มีกำหนดจะยื่นต่อหน้า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 8 พฤศจิกายนโดยหวังว่าจะให้ ‘The Golden State’ เข้าร่วมกับสิ่งที่ชอบในเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์และอิลลินอยส์ ในการอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยวางเดิมพันกีฬาออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนโดย ข้อกังวลของ BetMGMของMGM Resorts InternationalและEntainมาตรการนี้โดยเจตนาจะมองหารายได้จากภาษีที่เป็นผลลัพธ์เพื่อระดมทุนให้กับโครงการด้านสุขภาพจิตและคนไร้บ้านทั่วทั้งเขตอำนาจศาลขนาดใหญ่

ส่วยเผ่า:

Reid Milanovichทำหน้าที่เป็นประธานของAgua Caliente Band of Cahuilla Indiansและมีรายงานว่าเขายกย่องการตัดสินใจในวันอาทิตย์จากสมาชิกอาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ในแคลิฟอร์เนีย ชนเผ่าของเขาอ้างว่าเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อรณรงค์ต่อต้านข้อความในข้อเสนอที่ 27 เนื่องจากข้อกังวลว่าการเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ถูกกฎหมายอาจทำลายการพึ่งพาตนเองของชาวอะบอริจินและ อาจ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากมิลาโนวิช…

“โดยการคัดค้านข้อเสนอที่ 27 พรรคเดโมแครตแห่งแคลิฟอร์เนียปฏิเสธองค์กรนอกรัฐและยืนยันความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อชนเผ่าอินเดียนแดงในแคลิฟอร์เนียอีกครั้ง ข้อเสนอที่ 27 ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาใด ๆ เนื่องจากจะทำให้เด็ก ๆ เข้าสู่การพนันที่ขยายตัวอย่างมหาศาลและเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทุกเครื่อง เกมคอนโซล แท็บเล็ตและแล็ปท็อปให้เป็นอุปกรณ์การพนัน ข้อเสนอที่ 27 เป็นการโจมตีโดยตรงต่อการเล่นเกมของชนเผ่าและการพึ่งพาตนเองของอินเดีย ”

เสรีภาพในการดำเนินคดี:

ปัจจุบันมีรัฐในอเมริกาอย่างน้อย 20 แห่งที่อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์ได้หลังจากการเพิกถอนพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) ในปี 2018 มีรายงานว่าผู้ที่ต้องการนำกิจกรรมมาที่แคลิฟอร์เนียหวังว่าเนื้อเรื่องของข้อเสนอที่ 27 จะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบจากซานดิเอโกถึงแม่น้ำสมิธภายในเดือนสิงหาคม 2023 ในทำนองเดียวกัน

การปลีกวิเวก:

แม้จะออกมาต่อต้านข้อเสนอที่ 27 แต่ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเดโมแครตในแคลิฟอร์เนียรายงานว่าตัดสินใจที่จะยังคงเป็นกลางใน มาตรการ ข้อเสนอที่ 26 ของเพื่อนร่วมชาติ ซึ่งขอความเห็นชอบจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อทำให้การพนันกีฬาค้าปลีกทั่วรัฐถูกกฎหมาย การเคลื่อนไหวนี้อ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากชุมชนชนเผ่าหลายแห่งในรัฐแต่กำลังเผชิญกับการต่อต้านอย่างแน่วแน่จากห้องบัตรและเมือง ต่างๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานว่า ในสหราชอาณาจักรและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ซึ่งเป็นที่โต้เถียงกันไม่มีแผนที่จะแนะนำการห้ามใช้ ‘ กล่องของขวัญ ‘ ในวิดีโอเกม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ สมุดปกขาว ‘ ที่กำลังจะมีขึ้น ในการตรวจสอบฉาก iGaming ของประเทศ

ตามรายงานวันอาทิตย์จาก หนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียนผู้นำที่เป็นที่ถกเถียงดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของเขาจนถึงเดือนกันยายน แม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมก็ตาม ในระหว่างนี้ในขณะที่เพื่อนร่วมงานของเขาเลือกผู้สืบทอดที่เหมาะสม และแหล่งข่าวอธิบายว่าอาจมีการเผยแพร่บทวิจารณ์ ‘สมุดปกขาว’ และอาจนำไปสู่การแก้ไขทางกฎหมายต่อกฎหมายว่าด้วยการพนันปี 2005

ข้อมูลสำคัญ:

แม้ว่าแบบฝึกหัดที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนี้อาจแนะนำให้มีการกำหนดขีดจำกัดเดิมพันเดี่ยวออนไลน์สูงสุดและการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการห้ามใช้บัตรเครดิตโดยสมบูรณ์ แต่การใช้ ‘กล่องของขวัญ’ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงใดๆ โดยอ้างว่าแม้จะมีการปรึกษาหารือจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 15 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้รู้ซึ่งพบหลักฐานของความสัมพันธ์ที่ ‘ มั่นคงและสม่ำเสมอ ‘ ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ถกเถียงและปัญหาการพนัน

เป้าหมายทดสอบ:

เดอะการ์เดียนรายงานว่า ‘กล่องของขวัญ’ เป็นคุณสมบัติยอดนิยมในวิดีโอเกม เช่นCall of Dutyและ ซีรี ส์ ฟุตบอล FIFAซึ่งมักจะทำให้ผู้สนใจรักสามารถยกระดับประสบการณ์ของพวกเขาผ่านการซื้ออาวุธ ตัวละคร และเครื่องแต่งกายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ลักษณะสุ่มของสิ่งที่มีอยู่จริงในการซื้อดิจิทัลเหล่านี้มักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่กังวลว่าผู้เล่นเพียงแค่ถูกหลอกใช้จ่ายเงินจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ทางเลือกรัฐมนตรี:

แม้ว่าเบลเยียมจะห้ามใช้ ‘กล่องของขวัญ’ ในปี 2561 แต่รัฐบาลจอห์นสันเชื่อว่าสหราชอาณาจักรไม่ควรปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้ ‘ ผลที่ไม่คาดคิด ‘ ต่ออุตสาหกรรมที่คิดว่ามีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ต่อปี นาดีน ดอร์รีส (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการแห่งรัฐด้านดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และกีฬา และเธอกล่าวหาโดยอ้างว่าภาคส่วนนี้ควรออกกฎหมายคุ้มครองแบบ ‘ นำโดยอุตสาหกรรม ‘ แทน เช่นการปราบปรามเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ อนุญาตให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินจริง

มีรายงานว่า Dorries บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า…

“ตัวอย่างเช่น การออกกฎหมายห้ามไม่ให้เด็กซื้อ Loot box โดยเด็ดขาดอาจมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจทำให้เด็กใช้บัญชีผู้ใหญ่มากขึ้นและทำให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลการเล่นและการใช้จ่ายของพวกเขาได้อย่างจำกัดมากขึ้น มุมมองของเราคือการดำเนินการทางกฎหมายก่อนกำหนดโดยไม่ดำเนินการตามมาตรการที่นำโดยอุตสาหกรรมที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อส่งมอบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและผู้เล่นทุกคน”

การสนทนาโดยเจตนา:

หลังจากการตีพิมพ์ ‘สมุดปกขาว’ และหนังสือพิมพ์รายงานว่ารัฐมนตรีของรัฐบาลคาดว่าจะเริ่มกำหนดขอบเขตที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ใน ‘loot box’ หลังจากการพูดคุยของคณะทำงานกับอุตสาหกรรมวิดีโอเกมของสหราชอาณาจักร โดยอ้างว่ากระบวนการนี้อาจเริ่มเผยแพร่การอัปเดตภายในเดือนมีนาคมปีหน้า แม้ว่าDepartment for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)จะประกาศว่า ‘ ไม่ลังเลที่จะพิจารณาตัวเลือกทางกฎหมาย ‘ หากตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็น ‘ เพื่อปกป้องเด็ก คนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ .’มีรายงานว่าฝ่ายนิติบัญญัติในประเทศ เปรูในอเมริกาใต้ได้ผ่านกฎหมายที่กำหนดกรอบการเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัวเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมภาษีการชนะสุทธิ 12%

ตามรายงานจากแหล่งข่าวระบบใหม่ที่ให้สัตยาบันเมื่อวันศุกร์จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลของประธานาธิบดีเปโดร กัสติโย ผ่านกระทรวงการค้าต่างประเทศและการท่องเที่ยวได้กำหนดระเบียบการออกใบอนุญาตที่เหมาะสม กฎหมายเชิงโครงสร้างมีนัยว่าเป็นการรวมข้อเสนอก่อนหน้านี้ของสมาชิกสภาคองเกรสไดอานา กอนซาเลซ ปาโลมิโน และร่างกฎหมายของผู้บริหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการการค้าต่างประเทศและการท่องเที่ยวของประเทศ

บรรณาการอันยิ่งใหญ่:

กอนซาโล เปเรซดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมการพนันกีฬาออนไลน์ของเปรูและมีรายงานว่าเขาชื่นชมความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อนที่จะประกาศว่าภาษี 12% จะทำให้สมาชิกของเขา ‘ สามารถลงทุนและเดิมพันในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปได้’ ตัวเลขที่มีประสบการณ์ยังประกาศโดยอ้างว่ากรอบการทำงานที่เพิ่งผ่านไปกำหนด ‘ นโยบายการพนันที่รับผิดชอบ ‘ ซึ่งได้รับการออกแบบมา ‘ เพื่อปกป้องผู้เยาว์และผู้คนที่ถูกกีดกันจากการเข้าร่วมในเกมที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ’

มีรายงานว่าเปเรซระบุ…

“การพนันอย่างมีความรับผิดชอบและดีต่อสุขภาพในเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคมที่ระดมเงินมากกว่า1 พันล้านดอลลาร์ เป็นกิจกรรมที่ต้องเสียภาษี ไม่มีใครสามารถสร้างผลกำไรโดยไม่ถูกหักภาษีและกำไรนั้นจะถูกส่งไปยังสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา”

ประโยชน์ของพลเมือง:

ในการผ่านกรอบกฎหมายและรัฐสภาของเปรูรายงานว่า 20% ของรายได้จากภาษีใด ๆ จะถูกจัดสรรให้กับคลังสาธารณะโดยมีจำนวนที่คล้ายคลึงกันไปที่กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานรัฐบาลชุดหลังนี้ถูกกล่าวหาว่าต้องการนำเงินใหม่ ๆ ไปสนับสนุนโครงการด้าน สุขภาพจิตและการติดการพนัน

รายการภายนอก:

ซิลเวีย มอนเตซา ฟาโชสมาชิกสภาคองเกรสทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของประเทศ และมีรายงานว่า กฎหมายกรอบกฎหมายที่เพิ่งผ่าน ‘ ลบการใช้ภาษีการบริโภคแบบเลือกปฏิบัติ ‘ สำหรับผู้เล่นที่อยู่ในร่างกฎหมายบริหาร เธอกล่าวโดยอ้างว่ายืนยันว่ามาตรการดังกล่าวยังกำจัด ‘ การเลือกปฏิบัติของผู้ดำเนินการเกมออนไลน์และการพนันกีฬาที่ไม่มีภูมิลำเนา ‘ เพื่อเก็บภาษีบริษัทต่างชาติ ‘ ในลักษณะเดียวกับที่จัดตั้งขึ้นในเปรู’

การลงโทษเฉพาะ:

แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากฎหมายเปรูยังกำหนดรูปแบบการละเมิดที่อาจถูกลงโทษด้วยการตักเตือน ปรับ หรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบการทันทีและถาวร ในทำนองเดียวกัน มาตรการกำหนดให้บริษัทที่ต้องการขอใบอนุญาตการพนันกีฬาค้าปลีกต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการค้าต่างประเทศและการท่องเที่ยว และตกลงที่จะไม่ตั้งสถานที่ของตนภายในระยะ 150 เมตรจากโบสถ์และโรงเรียน

สิ่งกีดขวางการอุดตัน:

สุดท้าย แหล่งข่าวระบุว่ากฎหมายใหม่ยังให้สิทธิ์กระทรวงการค้าต่างประเทศและการท่องเที่ยวในการป้องกันการเข้าถึงโดเมนหรือแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางกระทรวงการขนส่งและการสื่อสารของประเทศในอเมริกาใต้ แง่มุมของมาตรการนี้ถูกแทรกโดยเจตนาเพื่อขัดขวางผู้ให้บริการ iGaming ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากคาสิโนออนไลน์และผู้สนใจรักการเดิมพันกีฬาในเปรูในสหราชอาณาจักรและสโมสรสมาชิก 20 แห่งการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชั้นนำของประเทศอาจตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการมีคาสิโนออนไลน์และ บริษัท พนันกีฬาเป็นผู้สนับสนุนด้านหน้าเสื้อแข่งขันของพวกเขา

ตามรายงานเมื่อวันจันทร์จาก หนังสือพิมพ์ The Timesความเคลื่อนไหวโดยสมัครใจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันที่กำลังหมดวาระ กำลังเตรียมที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ ‘ สมุดปกขาว ‘ ในฉาก iGaming ของประเทศ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการประเมินนี้สามารถเผยแพร่ได้ในเดือนหน้า และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต่อกฎหมายว่าด้วยการพนันปี 2548

การใช้งานที่แพร่หลาย:

มีรายงานว่าทีมต่างๆ รวมถึงNewcastle United , Brentford , Wolverhampton Wanderers , West Ham United , SouthamptonและLeeds Unitedได้แสดงชื่อหรือโลโก้ของบริษัท iGaming บนเสื้อแข่งขันเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ในขณะที่AFC Bournemouth ที่เพิ่งเลื่อน ตำแหน่งได้ลงนามในข้อตกลงสองปีที่คล้ายคลึงกันในเดือนมิถุนายนกับ สปอร์ตบุ๊คออนไลน์ที่Dafabet.com ก่อนหน้านี้ข้อตกลงนี้และ คริสตัลพาเลซทางตอนใต้ของลอนดอนได้ทิ้งแบรนด์คาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬา W88 ที่หันหน้าไปทางเอเชียในฐานะผู้สนับสนุนเสื้อเชิ้ตอย่างเป็นทางการสำหรับแคมเปญ 38 เกมที่กำลังจะมาถึง5 สิงหาคม .

การปลดปล่อยอย่างจำกัด:

The Times รายงานว่าการ ห้าม เป็นสปอนเซอร์ แบบ ‘ ติดหน้าเสื้อ ‘ ที่เสนอจะกลายเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีสโมสรใน พรีเมียร์ลีกอย่างน้อย 14 สโมสรตกลงและสามารถรวมระยะเวลาผ่อนผันได้ถึง 3 ปี โดยอ้างว่าทีมยังคิดที่จะกระตือรือร้นที่จะให้แขนเสื้อวันแข่งขันของพวกเขาได้รับการยกเว้นจากข้อห้ามดังกล่าว เพื่อให้บริษัท iGaming สามารถทำการตลาดสินค้าของพวกเขาต่อไปยังกลุ่มผู้ชมกว่าสามพันล้านคนทั่วโลกของการแข่งขันที่กว้างขึ้น

การระคายเคืองรายได้:

หนังสือพิมพ์ประเมินว่าการตัดบริษัท iGaming ออกจากข้อตกลงการตลาด ‘ด้านหน้าของเสื้อเชิ้ต’ ที่โดดเด่นอาจทำให้แต่ละสโมสรมีค่าใช้จ่ายสูงถึง10 ล้านปอนด์ (12 ล้านเหรียญสหรัฐ)ทุกฤดูกาล ด้วยเหตุนี้ พรีเมียร์ลีกจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะไม่สั่งห้ามทันทีและปล่อยให้การแข่งขันค่อย ๆ แนะนำขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่รอบ ๆ การเป็นสปอนเซอร์แทน

ซวยจูเนียร์:

ต้องเผชิญกับแนวโน้มรายได้ที่ลดลงอย่างมากและ The Times รายงานว่าสโมสรที่ได้รับผลกระทบอาจขอให้พรีเมียร์ลีกลดจำนวนเงินที่มอบให้ กับ การแข่งขันChampionship , League OneและLeague Twoรองลง มา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆ กับที่รัฐบาลต้องการเข้าตีทีมในลีกล่างด้วยการแบนผู้สนับสนุน iGaming ที่คล้ายคลึงกัน

การจัดฤดูใบไม้ร่วง:

หนังสือพิมพ์รายงานว่า 20 สโมสรในพรีเมียร์ลีกคาดว่าจะชะลอการลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายในการเป็นผู้สนับสนุน iGaming ‘ด้านหน้าเสื้อ’ จนกว่าการแข่งขันเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 กันยายน การแข่งขันนี้ถูกกล่าวหาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศLiz Trussและอดีตนายกรัฐมนตรีของ Exchequer Rishi Sunakซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวรัฐบาลลิทัวเนียได้ประกาศว่าหน่วยงานควบคุมการเล่นเกมได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันและลอตเตอรี่ของยูเครน

กระทรวงการคลังของประเทศแถบบอลติกขนาดเล็กใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าพันธมิตรใหม่สร้างขึ้นจากข้อตกลงชั่วคราวที่ลงนามเมื่อเกือบปีที่แล้ว เพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมทั้งสองร่วมมือกัน ‘ในด้านการกำกับดูแลการพนันและลอตเตอรี่’ หน่วยงานรัฐบาลใช้การยื่นเอกสารเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของ ‘ความร่วมมือระหว่างประเทศ’ ในการควบคุม iGaming ผ่าน ‘การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด’ ตลอดจน ‘ความรู้เชิงลึกในด้านการกำกับดูแลธุรกิจ แนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบ และการบังคับใช้ กฎหมาย’.

ทิศทางที่แตกต่างกัน:

ลิทัวเนียมีประชากรเกือบ 2.8 ล้านคนและเพิ่งอนุมัติกฎหมายใหม่ที่จะยกเว้นข้อกำหนดที่มีอยู่สำหรับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นเพื่อรักษาสถานะธุรกิจที่มีภูมิลำเนาภายในประเทศ ในส่วนของยูเครน และ ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียได้ให้สัตยาบันมาตรการในเดือนกรกฎาคมปี 2020 ซึ่งยกเลิกการห้าม iGaming ก่อนหน้านี้แม้ว่าตั้งแต่นั้นมาจะประสบปัญหาในการรวบรวมภาษีและการออกใบอนุญาตที่เป็นรูปธรรม

จุดมุ่งหมายที่วางไว้:

Virginijus Dauksysดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานควบคุมการเล่นเกมและเขาใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าพันธมิตรใหม่จะเห็นองค์กรของเขาทำงานร่วมกับคู่หูชาวยูเครนในการติดตาม ‘ วัตถุประสงค์เป้าหมายในพื้นที่ที่ตกลงกัน ‘ หน่วยงานกำกับดูแลยังประกาศด้วยว่าฟิลด์เหล่านี้ครอบคลุมถึง ‘ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบของตลาด ‘ ควบคู่ไปกับการใช้ ‘ กฎหมายและข้อกำหนดสำหรับธุรกิจ ‘ อย่างพิถีพิถัน

อ่านคำชี้แจงจาก Dauksys…

“ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับข้อตกลงนี้และความจริงที่ว่าพันธมิตรใหม่ของเราเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้มีอำนาจในประเทศที่หวงแหน ไม่ยอมใคร และภาคภูมิใจนี้ เราหวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันและเราจะสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานชาวยูเครนของเราในความต้องการของพวกเขาอย่างสุดความสามารถและในขอบเขตความสามารถของเรา”

ศักยภาพในการวางแผน:

ลิทัวเนียอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยเพลิดเพลินไปกับความบันเทิง iGaming ที่หลากหลายตั้งแต่ปี 2559 โดยมีผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และ การเดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งรวมถึงBetsson AB , EntainและEnlabs ABซึ่งขณะนี้มีสถานะสำคัญในประเทศ Dauksys ปิดท้ายด้วยการยืนยันว่าความสัมพันธ์ใหม่ขององค์กรของเขากับคณะกรรมการควบคุมการพนันและลอตเตอรี่สามารถชักนำให้ทั้งคู่ประสานงานร่วมกันใน ‘ การสัมมนา การบรรยาย หรือการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติรูปแบบอื่น ‘ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เชี่ยวชาญในทั้งสองประเทศในประเทศเยอรมนีและผู้ควบคุมการเล่นเกม Gemeinsamen Glucksspielbehorde der Lander (GGL) ใหม่ได้ประกาศว่าต้องการให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศเริ่มปิดกั้นการเข้าถึงโดเมน iGaming ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยสมัครใจ

หน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐบาลกลางใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพุธเพื่อประกาศว่าแถบดังกล่าวควรใช้เป็น ‘เครื่องมือบังคับใช้’ เมื่อผู้ให้บริการ iGaming แต่ละรายปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อ ‘ประกาศห้าม’ อย่างเป็นทางการ หน่วยงานกำกับดูแลยังยืนยันว่าการปิดกั้นเหล่านี้อาจถูกจัดตั้งขึ้น ‘ไม่ว่าจะโดยความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการหรือภายในกรอบของขั้นตอนการบริหาร’

การประนีประนอมความร่วมมือ:

เปิดตัวเมื่อสามสัปดาห์ก่อนหลังจากการบังคับใช้สนธิสัญญารัฐใหม่เกี่ยวกับการพนัน (GluNeuRStV) เมื่อปีที่แล้ว เพื่อสร้างตลาด iGaming ของเยอรมันที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางGGLเปิดเผยว่าได้แจ้งคำขอผ่านจดหมายที่ส่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ทั้งหมด . องค์กรดังกล่าวได้เสนอที่จะทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมเพื่อใช้บล็อก ‘ ผ่านการสื่อสารโดยตรง ‘ แทน ‘ ขั้นตอนการบริหารที่เป็นทางการ ‘

อ่านคำชี้แจงจาก GGL…

“ แน่นอนว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมี อิสระที่จะปฏิเสธข้อเสนอนี้ และดำเนินการภายใต้กรอบของกระบวนการทางปกครองที่เป็นทางการเท่านั้น และการกระทำทางปกครองนี้อาจได้รับการพิจารณาจากศาล หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ปฏิบัติตามคำขออย่างเป็นทางการเพื่อบล็อกข้อเสนอการพนันที่ผิดกฎหมายจากเครือข่ายเราสามารถกำหนดโทษปรับตามคำขู่ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้รับด้วย และอาจมีมูลค่าสูงถึง€ 500,000 ($509,400) ”

การตัดสินการละเมิด:

GGL รับทราบว่าการร้องขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเยอรมันเริ่มบล็อกการเข้าถึงโดเมน iGaming ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดอาจถูกมองว่าเป็นการรุกล้ำสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้และลูกค้าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวต่อไปว่าคำขอของตนไม่ได้ละเมิดเสรีภาพในการให้บริการและหลักการก่อตั้งของสหภาพยุโรปและเป็นการเติมเต็มภารกิจที่ระบุไว้ในการต่อสู้กับผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของปัญหาการพนันและปกป้องผู้สนใจรักและผู้เยาว์จากองค์กรที่ไร้ยางอาย .