สมัครเล่นไฮโล อาสาสมัครที่จะเป็นเว็บไซต์มินิคาสิโน

สมัครเล่นไฮโล ผู้เล่นสล็อตสามารถรับรางวัลเล่นฟรีรายเดือนตลอดปี 2018 ในการจับรางวัลในวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น. สองคนจะได้รับเลือกทุกชั่วโมงในราคา$100 ต่อเดือนสำหรับการเล่นฟรีตลอดปีหน้า

เวลา 20.00 น. ผู้ชนะสองคนจะได้รับ$1,000 ต่อเดือนในการเล่นฟรี เข้าครั้งแรกฟรี ; รายการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับ การจัดอันดับการเล่นสล็อตตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนถึง 19:45 น. 22 ธันวาคม

งานฉลองปีใหม่

DJ Jerry Blavat , “The Geator with the Heater” และDJ Joelจะช่วยให้นักปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่ด้วยดนตรี อาหาร และการเต้นรำ การเฉลิมฉลองเริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงค็อกเทลตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น. ตามด้วยอาหารค่ำแบบสามคอร์สและการเต้นรำตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 00.30 น. ตอนเย็นมีบาร์แบบเปิดด้วย ค่าใช้จ่ายอยู่ที่135 ดอลลาร์ต่อคน

ชูการ์เฮาส์

1001 N. Delaware Ave.

ฟิลาเดลเฟีย, PA 19125

(877) 477-3715

ของแถม Holly Jolly Jeep มูลค่า 50,000 เหรียญ

ตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 19.00 น. วันคริสต์มาสSugarHouse เป็นเจ้าภาพวาดภาพทุก ๆ15 นาทีมอบส่วนแบ่ง$20,000ในการเล่นสล็อตฟรี และรถจี๊ป Cherokee Latitude ปี 2018

การเข้าร่วมขึ้นอยู่กับการเล่นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม โดยมี การเข้าร่วม 3 ครั้งในวันพุธ และ2 ครั้งในการเข้าร่วมในวันพฤหัสบดี ผู้ชนะการจับฉลากที่มีที่อยู่อีเมลอยู่ในไฟล์จะได้รับเงินเพิ่ม $100ในการเล่นฟรี

ไมเคิ่ล โบลตัน

นักร้องผู้มีชื่อเสียงจะแสดงในเวลา 21.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม ที่ SugarHouse’s Events Center โบลตันที่ขายแผ่นเสียงได้มากกว่า75 ล้านแผ่นทั่วโลก ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในช่วงปี 1970 และ 80 ด้วยเพลง “Sittin’ on the Dock of the Bay” และ “When a Man Loves a Woman” ในเวอร์ชั่นที่โด่งดัง

ปาร์ตี้เปิดตัวปฏิทิน SugarHouse Sweetie

ปฏิทิน “SugarHouse Sweetie” ปฏิทินแรกเปิดตัวในเวลา 19.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. พร้อมแฟชั่นโชว์และการประกวดMiss SugarHouse 2018ที่ Events Center ผู้เข้าร่วมจะได้รับปฏิทินฟรีและสาวๆ ในปฏิทินจะได้รับลายเซ็น เข้าชมฟรี แต่ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี

ทุบตีวันส่งท้ายปีเก่า

การแสดงสดโดยThe RocketsและDJ N9NEจะช่วยต้อนรับปีใหม่ที่ Events Center ปาร์ตี้ประกอบด้วยออร์เดิร์ฟบาร์เปิดสามชั่วโมงและแชมเปญปิ้งตอนเที่ยงคืน บัตรราคา ใบละ 100 ดอลลาร์และปาร์ตี้เริ่มเวลา 22.00 น

วัลเลย์ ฟอร์จ รีสอร์ท คาสิโน

1160 First Ave.

King of Prussia, PA 19406

(610) 354-8118

(ยกเลิกข้อกำหนดการซื้อรีสอร์ท $10 แล้ว)

บ้านเล็ก ๆ บนบ้าน

ผู้เล่นหนึ่งคนจะชนะรางวัล บ้านหลังเล็กที่สร้างขึ้นตามสั่งในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม ผู้เล่นจะได้รับห้ารายการสำหรับทุกคะแนนสะสมสำหรับการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม โดยมี10Xรายการในวันพุธ

ผู้เข้ารอบ หกคนจะถูกเลือกในการจับฉลาก คนหนึ่งจะชนะในบ้านและคนอื่น ๆ จะได้รับ$1,000ในการเล่นสล็อตฟรีหรือการจับคู่เกมบนโต๊ะ

ดวลเปียโนที่ห้องนิรภัย

บาร์แบบเปิด บุฟเฟ่ต์อาหารตามสั่ง และนักเปียโนคู่หนึ่งจะช่วยต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคมที่Valley Forge’s Vault ประตูเปิดเวลา 19.00 น. โดยบุฟเฟ่ต์กับแกล้มเปิดให้บริการตั้งแต่ 20.00 น. ถึง 22.00 น. และบาร์ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเที่ยงคืน

ค่าเข้าชมทั่วไป72 ดอลลาร์ต่อคน รวมภาษี ทิป แชมเปญโทสต์ตอนเที่ยงคืน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ตั๋วที่รวมห้องพักในโรงแรมที่ Radisson Valley Forge เริ่มต้นที่329 ดอลลาร์บวกภาษีการขายและการเข้าพัก

ตะวันตก/กลาง

ฮอลลีวูดที่ Penn National

777 ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด

แกรนต์วิลล์ PA 17028

(717) 469-2211

แจกแกดเจ็ตซานต้า

ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 17.00 น. ของวันที่ 10 ธันวาคม ผู้เล่น ห้าคนจะถูกเลือกทุก ๆ 20 นาทีเพื่อรับรางวัลทีวี, Amazon Echo , Nintendo SwitchหรือXBox One ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับ$100ในการเล่นสล็อตฟรี สมาชิก Hollywood Casino Marquee Clubที่มีบัตรในเครื่องสล็อตแมชชีนหรือคะแนนโต๊ะเปิด ณ เวลาที่จับฉลากจะมีสิทธิ์ จำกัดหนึ่งรางวัลต่อบัญชีสโมสร

Hoopla วันหยุด $25,000

ทุกวันพุธในเดือนธันวาคม สมาชิก Marquee Rewards สิบคนจะถูกเลือกทุกๆ 20 นาทีตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น. เพื่อรับรางวัลตั้งแต่$100 ถึง $1,000ในการเล่นสล็อตฟรี สมาชิกคลับที่มีบัตรในเครื่องมีสิทธิ์ได้รับรางวัล จำกัดหนึ่งรางวัลต่อบัญชี

เลดี้ลัคเนมาโคลิน

4067 National Pike

Farmington, PA, 15437

(724) 329-7500

(ต้องซื้อรีสอร์ท $10 เพื่อเข้าคาสิโน)

ตัวคูณคะแนนวันหยุด

สมาชิกแฟนคลับ ได้รับคะแนน 12Xสำหรับ การเล่นคาสิโน Lady Luckในวันคริสต์มาส และ คะแนน 17Xสำหรับการเล่นระหว่าง 10.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันส่งท้ายปีเก่า ลงทะเบียนที่ Fan Club ก่อนเล่นเพื่อรับโบนัส รางวัลสูงสุดคือ50,000 คะแนนในแต่ละวัน รวมถึงตัวคูณระดับ

เล่นดึงชนะ

หลังจากหนึ่งชั่วโมงของการเล่นเกมบนโต๊ะจัดอันดับระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันจันทร์และวันศุกร์ในเดือนธันวาคม สมาชิกแฟนคลับสามารถรับแถบดึงรางวัล เป็น เงินสดสูงสุด 200 ดอลลาร์ จำกัด: หนึ่งแถบดึงต่อคนต่อวันส่งเสริมการขาย

ทุ่งหญ้า

210 Racetrack Road

วอชิงตัน PA 15301

724-503-1200

Meadows Lanes ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่า

ผู้ชื่นชอบสามารถเลือกได้ระหว่างสองงานฉลองวันส่งท้ายปีเก่าที่Meadows : งาน สำหรับครอบครัวตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 21.00 น. หรืองานเลี้ยงสำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 01.00 น.

บุคคลรวมถึง:

โปรดปราน

โบว์ลิ่งโกลว์ไม่ จำกัด

มิวสิควิดีโอ

เช่ารองเท้า

การตั้งค่าบุฟเฟ่ต์สองชั่วโมงและอาหารว่าง

ค่าเข้างานเลี้ยงครอบครัวคือ$45ต่อคนสำหรับผู้ใหญ่ และ$35ต่อคนสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ค่าเข้างานเลี้ยงสำหรับผู้ใหญ่คือ50 ดอลลาร์ต่อคน ราคารวมภาษีและทิป นอกจากนี้ต้องชำระเงินมัดจำ $75 ต่อเลน ก่อนเดินทางมาถึง เงินฝากที่ทำหลังจากวันที่ 15 ธันวาคมจะไม่สามารถขอคืนได้ ต้องจองล่วงหน้า โทร 724-503-1550 ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยสี่คน ต่อเลน

ระเบิดฉลองส่งท้ายปีเก่า

การออกรางวัลทุกๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 00:30 ถึง 02:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม จะมอบรางวัลเงินสด 1,000 ดอลลาร์ 1 รางวัล และรางวัล 5 รางวัล รางวัลละ100 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรี ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เข้าเล่นตั้งแต่ 6.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. ถึง 02.30 น. ของวันที่ 1 ม.ค.

ผู้เล่น Club เปลี่ยนเป็น MyChoice

ในเดือนมกราคม สโมสรผู้เล่น Meadows Advantage จะเปลี่ยนไปใช้ สโมสรผู้เล่น MyChoiceที่ใช้ในทรัพย์สิน ทั้งหมดของ Pinnacle Entertainment Pinnacle เข้าดำเนินการกิจการ Meadows ในเดือนกันยายน 2559

ระดับของผู้เล่นในโปรแกรม MyChoice จะอ้างอิงจากการเล่นที่ The Meadows ใน ปี 2560 MyChoice มีห้าระดับ:

ทางเลือก

ข้อได้เปรียบ

ที่ต้องการ

ผู้ลากมากดี

เจ้าของสโมสร

Pinnacle ดำเนินการคาสิโน 15 ​​แห่งใน รัฐ อื่นๆ รวมถึง คาสิโน Ameristarในมิสซูรีอินดีแอนา ไอโอวาและมิสซิสซิปปี คาสิโน Boomtownในหลุยเซียน่า ; และ คาสิโน L’Aubergeในหลุยเซียน่า นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของHeartland Poker Tour

เพรสไคล์ดาวน์ส

8199 ทางหลวงเพอร์รี่

อีรี PA 16509

(866) 374-3386

แจกของซานต้าแสนซนหรือไนซ์

ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่ 15, 22 และ 29 ธันวาคมPresque Isle Downsจะเลือกผู้ชนะ 10 คนทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อรับรางวัลเล่นฟรีและเงินสดสูงถึง $1,000 ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฟรี 1 ครั้งในแต่ละวันโปรโมชัน พร้อมรับโบนัสสำหรับทุกๆ20 คะแนนระดับชั้นที่ได้รับในวันนั้น

แจกเงินสด $10,000 เกมโต๊ะ

ผู้ชนะสิบหกคนจะถูกสุ่มเลือกระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม เพื่อรับรางวัลเงินสดตั้งแต่$ 250 ถึง $1,000 ผู้เล่นจะได้รับหนึ่งรายการสำหรับทุก ๆ ชั่วโมงของการเล่นเกมโต๊ะไพ่ตลอดทั้งเดือน

แหวนในปี 2018

อาหารค่ำและการเต้นรำอยู่ในบิลสำหรับวันส่งท้ายปีเก่า เริ่มในช่วงบ่าย เมนูอาหารบนบกและเมนูทะเลสามคอร์สที่Brew Brothersมีให้บริการสองที่นั่ง Early-bird พิเศษเริ่มเวลา 16:30 น. ราคา80 ดอลลาร์ต่อคน ราคาไปที่$95ต่อคนสำหรับที่นั่งเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 น

ราคาอาหารค่ำรวมตั๋วชมThe Man’s Room Bandและแชมเปญฉลองตอนเที่ยงคืนพร้อมฟีดสดเพื่อเฉลิมฉลองที่ไทม์สแควร์ของนครนิวยอร์ก ที่นั่งมีจำนวน จำกัดมีจำหน่ายบัตรที่Mutuels

ปาร์ตี้เต้นรำของ Brew Brothers จะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 02.00 น. โดย The Man’s Room Band จะแสดงในเวลา 22.00 น. ตั๋วยืนเฉพาะห้องราคา20 เหรียญสหรัฐ และรับด้วยตนเองที่บริเวณ mutuels หรือผ่านทาง www.ticketweb.com

นอกจากนี้ ในวันส่งท้ายปีเก่า พื้นที่ Mutuels ชั้นล่างจะเปลี่ยนเป็นแดนซ์คลับตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 02.00 น. โดยเปิดให้เข้าชมฟรีและเปิดเพลงโดยDJ Butch Knight ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี

แม่น้ำ

777 คาสิโนไดรฟ์

Pittsburgh, PA 15212

(877) 558-0777

นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าเป็นเงินสด

หกสิบคนจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินสด 100,000 ดอลลาร์และเล่นสล็อตฟรีโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันส่งท้ายปีเก่า รายการจะขึ้นอยู่กับการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 ถึง 00:59 น. 1 มกราคม 2018 ทุกๆ25 คะแนนที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ผู้เล่นRivers Casino สามารถเข้าร่วมได้หนึ่งครั้ง การจับรางวัลจะอยู่ที่ 19:00 น. และ 23:00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม และเวลา 01:00 น. ของวันปีใหม่

ถนนสู่ภาพวาดหรูหรา

Rivers จะแจกรถหรู 2 คันในเดือนนี้ ได้แก่Land Rover ปี 2018 ในวันที่ 3 ธันวาคม และBMW ปี 2018 ในวันที่ 30 ธันวาคม ผู้เข้าร่วมสำหรับแต่ละคันจะพิจารณาจากการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมจนถึงวันจับรางวัล โดยมีหนึ่งรายการสำหรับทุกๆ25 คะแนนที่ได้รับ . การจับรางวัลจะมีขึ้นในเวลา 13.4 น. และ 19.00 น. ในแต่ละวัน โดยมีผู้ชนะหนึ่งคนของยานพาหนะและผู้ชนะ29 คนที่ได้รับเงินรางวัล $250ในการเล่นสล็อตฟรี

ล่วงเวลาในปาร์ตี้แม่น้ำ

ปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าของริเวอร์สจะเริ่มเวลา 21.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม ในพื้นที่จัดเลี้ยงคาสิโน ตั๋วมีราคา50 ดอลลาร์ต่อใบและรวมตั๋วเครื่องดื่ม ของชำร่วยปาร์ตี้ และ10 ดอลลาร์สำหรับการเล่นสล็อตฟรีหรือเกมจับคู่บนโต๊ะ เครื่องดื่ม ได้แก่Wiggle WhiskyและSouthern Tier Brewing CompanyและVDJ Ramboจะให้บริการเพลงเต้นรำ

ด้วยคาสิโนขนาดเล็ก 10 แห่งที่รอการคว้าในรัฐ เจ้าหน้าที่ของเรดดิ้งบอกกับ69 Newsว่าพวกเขาสนใจเพราะเมืองนี้เป็นทำเลที่ยอดเยี่ยม

“ทันที คุณจะคิดว่าเรดดิ้งกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย [เหล่านั้น] เนื่องจากสถานที่ของเราไปยังคาสิโนอื่น ๆ ทั้งหมด” เจฟฟ์ วอลต์แมน ประธานสภาเมืองเรดดิ้งกล่าว

สภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อมินิคาสิโนของตนเอง

สถานที่ตั้งของเรดดิ้งเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่

ในการเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน เร้ดดิ้งต้องทำให้แน่ใจว่าเมืองอยู่ห่างจากคาสิโนที่มีอยู่25 ไมล์ มินิคาสิโนหรือที่เรียกว่าคาสิโนประเภท 4จะช่วยให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับเครื่องสล็อต 300 ถึง 750 เครื่อง ในอนาคต มินิคาสิโนยังสามารถโฮสต์เกมบนโต๊ะได้ถึง 50 เกม

สภาเมืองรีดดิงกำลังพูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับความสนใจดังกล่าว แต่พวกเขาอนุมัติมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมเพื่อผลักดันให้คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนีย (PGCB) อนุมัติมินิคาสิโนในเมืองรายงานLehigh Valley Live การลงคะแนนอาจทำให้เมืองเข้าสู่โหมดการประมูลสำหรับที่ตั้งคาสิโนในอนาคต

ระยะทางจากคาสิโนอื่นไปยังเรดดิ้ง

การอ่านอาจมีจุดกับที่ตั้ง การค้นหาโดยทั่วไปของ Google Maps แสดงว่าตัวเลือกการเล่นเกมที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่Valley Forge Casino Resort และHollywood Casino

Valley Forge Casino Resort – ประมาณ40 ไมล์

Sands Bethlehem – เกือบ50 ไมล์

Hollywood Casino ที่ Penn National Race Course – ประมาณ48 ไมล์

Harrah’s Philadelphia – ประมาณ67 ไมล์

คาสิโน SugarHouse – ประมาณ65 ไมล์

Parx Casino – ประมาณ71 ไมล์

เมาน์ แอรี่ คาสิโน รีสอร์ท – 84 กม

การอ่านสร้างพื้นที่

นายกเทศมนตรีWally Scottบอกกับ 69 News ว่าบุคคลที่สนใจมีแนวคิดอยู่แล้วว่าคาสิโนขนาดเล็กควรไปที่ใด จุดสองแห่งที่เขาอ้างถึงคือFifth และ Pennและจุดระหว่างFifth และ Sixth Streetsบน Penn

“ขั้นตอนต่อไปคือพวกเขาแจ้งให้เราทราบ ลงมาดูมัน ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับใบอนุญาตหรือไม่ เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มา” สก็อตต์กล่าว

ผู้อยู่อาศัยบอก 69 News ว่าพวกเขาจะไปดูคาสิโน ยิ่งกว่านั้น พวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับความใกล้ชิดของคาสิโนกับบ้านของพวกเขา คนอื่นๆ กังวลเกี่ยวกับการดื่มเหล้า การพนัน และอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น

“ด้วยการพนันคาสิโน มีผลเสีย แต่ฉันคิดว่าผลบวกมีมากกว่านั้น” จอห์น สลิฟโก สมาชิกสภาเขตที่หกกล่าว กับ 69 News “มันจะกระตุ้นการฟื้นฟูใจกลางเมือง”

การอ่านต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Glenn Steckmanผู้จัดการเมืองกล่าวว่าการสร้างงานของคาสิโนมาแทนที่ข้อเสียใด ๆ ที่อาจมาพร้อมกับการมีคาสิโนในเรดดิ้ง เขาชี้ไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นๆ เช่น Sands Casino ในเมืองเบธเลเฮม

ด้วยจำนวนประชากร88,057คน เมืองเร้ดดิ้งยังคงมีอัตราความยากจน อยู่ ที่ร้อยละ 39.6 ตามรายงานของData USA อัตราความยากจนโดยรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 13.5 (ตามการประมาณการของประเทศในปี 2558) อายุเฉลี่ยในรีดดิ้งคือ29.5และรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่26,784ดอลลาร์ จำนวนพนักงานที่นี่คือ31,761และค่ากลางของคุณสมบัติคือ$ 67,600 พื้นที่ของเมืองเพียงอย่างเดียวคือ10.13 ตารางไมล์

เรดดิ้งกับกษัตริย์แห่งปรัสเซีย

Area Vibes ให้ Reading เป็น “F”สำหรับอาชญากรรม การศึกษา การจ้างงาน และที่อยู่อาศัย

ตามเว็บไซต์:

อาชญากรรมเพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ PA

อัตราการสำเร็จการศึกษา ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยทั่วทั้งรัฐถึง34 เปอร์เซ็นต์

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของรัฐ เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์

มูลค่าบ้านเฉลี่ยอยู่ที่ ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของรัฐ เพียง 60 เปอร์เซ็นต์

ระดับความน่าอยู่จากไซต์นี้คือ 58 ซึ่งถือว่าแทบจะไม่น่าอยู่และKing of Prussiaซึ่งเป็นที่ตั้งคาสิโนที่ใกล้ที่สุดได้รับคะแนนความน่าอยู่81แม้ว่าจะมีความหนาแน่นของประชากรสูงอย่างไม่น่าเชื่อ ( สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ PA ที่มีประชากร 19,919 คนถึง 727 เปอร์เซ็นต์ ) และค่าใช้จ่ายสูง การดำรงชีวิต. อัตราความยากจนในกษัตริย์แห่งปรัสเซียอยู่ที่6.92 เปอร์เซ็นต์

เทศบาลอื่นไม่ตื่นเต้น

เรดดิ้งดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เทศบาลที่ไม่กระโดดลงมาพบปะและเลิกเล่นคาสิโนผ่านดาวเทียม PGCB กำหนดให้เทศบาลปฏิบัติตามระเบียบการไม่เข้าร่วม

เทศบาลต้อง:

จัดการประชุม

ใช้ความละเอียด

พวกเขาต้องทำสิ่งนี้ก่อนสิ้นปี การเลือกไม่ใช้ส่วนใหญ่มาจากเทศมณฑลแลงคาสเตอร์และเชสเตอร์[toc]ดูเหมือนว่าเมืองฟิลาเดลเฟียจะดับแล้ว อย่างน้อยก็เมื่อพูดถึงการโฮสต์คาสิโนผ่านดาวเทียมหรือเทอร์มินัลวิดีโอเกม (VGTs) ที่สถานีบริการน้ำมันในท้องถิ่น

ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐผ่านร่างกฎหมายการขยายการพนันที่ครอบคลุมในเดือนตุลาคม กฎหมายใหม่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง คาสิโนผ่านดาวเทียม มากถึงสิบแห่งทั่วรัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงการอนุญาตให้ติดตั้ง เครื่องจักร VGT สูงสุดห้าเครื่องในแต่ละจุดจอดรถบรรทุกที่ได้รับอนุมัติ

จุดจอดรถบรรทุกจะต้องมีเกาะน้ำมันดีเซลและขายน้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลได้ 50,000 แกลลอนทุกเดือนตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังต้องสร้างบนพื้นที่อย่างน้อย 3 เอเคอร์ มีร้านสะดวกซื้อ และที่จอดรถ 20 คันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ไม่มี VGT ใน Philly

เจ้าหน้าที่ของเมืองกล่าวว่าไม่มีจุดจอดรถบรรทุกที่เหมาะกับพารามิเตอร์เหล่านั้นภายในเขตเมืองฟิลาเดลเฟีย

คาสิโนดาวเทียมสามารถโฮสต์ได้ทุกที่ตั้งแต่300 ถึง 750เครื่องสล็อตและ30เกมบนโต๊ะ อย่างไรก็ตาม กฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้คาสิโนขนาดเล็กเหล่านี้กำหนดว่าไม่สามารถสร้างได้ภายในรัศมี 25 ไมล์ของหนึ่งในคาสิโนที่มีอยู่ 12 แห่งของรัฐ

ฟิลาเดลเฟียเป็นที่ตั้งของ SugarHouse Casinoซึ่ง สร้างขึ้นริมแม่น้ำเดลาแวร์ ใน ย่านFishtownของเมือง

การต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อได้ยุติลง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการก่อสร้างคาสิโนแห่งที่สองจะดำเนินต่อไปใกล้กับสนามกีฬาในเซาท์ฟิลาเดลเฟีย

นอกจากนี้Harrah’s Philadelphiaใน Chester, Parx Casinoใน Bensalem และValley Forge Casino Resortใน King of Prussia ก็อยู่ใกล้พอที่จะทำให้ยากที่จะหาบ้านสำหรับคาสิโนผ่านดาวเทียมภายในเมืองซึ่งไม่ได้อยู่ภายในระยะ 25 ไมล์จากหนึ่งในคุณสมบัติเหล่านี้