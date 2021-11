สมัครเล่นสล็อต สมัครจีคลับรอยัล เทศกาลวิทยาศาสตร์เอเธนส์

สมัครเล่นสล็อต เทศกาลวิทยาศาสตร์แห่งกรุงเอเธนส์กลับมาอีกครั้งที่เมืองเทคโนโปลิส กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเป็นปีที่สี่ติดต่อกันโดยมีชื่อว่า “กำหนดอนาคตของเรา”

ในช่วงเทศกาลวิทยาศาสตร์แห่งกรุงเอเธนส์ ผู้เข้าชมจะมีโอกาสเข้าร่วมนิทรรศการ การฉายภาพยนตร์ การบรรยายและการอภิปรายที่กระตุ้นความคิดโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียง และมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการศึกษาต่างๆ และเกมการศึกษาต่างๆ

เทศกาลวิทยาศาสตร์แห่งเอเธนส์จัดขึ้นร่วมกันโดยองค์กรด้านการศึกษา “Science Communication – SciCo” บริติชเคานซิล, พิพิธภัณฑ์ก๊าซอุตสาหกรรมแห่งเทคโนโพลิสแห่งเอเธนส์, สมาคมนักวิชาการ Onassis และสำนักเลขาธิการด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ของสถาบันการศึกษา การวิจัย และสถาบันการศึกษา

นับตั้งแต่มีการจัดองค์กรครั้งแรกในปี 2014 เทศกาลวิทยาศาสตร์แห่งกรุงเอเธนส์ ได้กลายเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรีซ โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 33,000 คนทุกปี

สมัครเล่นสล็อต ในเกมเปิดฤดูกาลบาสเกตบอลใหม่ในกรีซดาร์บี้ระหว่างโอลิมเปียกอสกับพานาธิไนกอสในพีเรียสจบลงด้วยชัยชนะของกรีนส์ (68-71) หลังจากพุ่งทะยานในช่วงห้านาทีสุดท้าย

เกมนี้จัดขึ้นโดยไม่ได้เข้าร่วมกับแฟน ๆ เนื่องจากเกมที่ 5 ของการจลาจลรอบตัดเชือกเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งเกิดจากผู้สนับสนุนโอลิมเปียกอส หลังจากที่พานาธินิกอสคว้าแชมป์ไปครองในพีเรียส

หลังเกือบสมดุลสมบูรณ์ในครึ่งแรกซึ่งส่งทีมเข้าล็อคเกอร์ที่ 40-36 ความเสมอกันหลายอย่างตามมาในครึ่งหลัง เนื่องจากไม่มีทีมใดสามารถคว้าความคิดริเริ่มของเกมได้

โอลิมเปียกอสเก็บขอบ 9 แต้ม (65-56) และเหลือเวลาอีก 6 นาที ดูเหมือนว่าพวกเขาจะล็อกชัยชนะดาร์บี้ได้ สิ่งที่พวกเขาไม่นับคือ 3 พอยน์เตอร์ติดต่อกัน 3 ครั้ง – สองครั้งโดย KC Rivers และอีกหนึ่งโดย Chris Singleton

พวกเขานำกรีนส์ไปหนึ่ง (66-67) และการขโมยครั้งสำคัญ ตามด้วยการช่วยเหลือพิเศษ (ให้กับ James Gist) โดย Nick Calathes ทำให้พานาธิไนกอสนำสามแต้ม โอลิมเปียกอสยิงลูกโทษสองครั้ง แต่ Gist ตอบด้วยการโยนโทษของเขาเอง – และนั่นก็เพียงพอแล้ว

ด้วยคะแนนบางส่วน 5-14 ในช่วงห้านาทีครึ่งที่ผ่านมา พานาธิไนกอสได้รับชัยชนะในดาร์บี้ฤดูกาลแรก เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในเกมที่ 5 รอบตัดเชือกของฤดูกาลที่แล้ว ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นแชมป์

พอยต์การ์ด Nick Calathes เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของ Greens ด้วยคะแนน 14 แต้มและเป็น MVP ของเกมที่ไม่มีปัญหา KC Rivers ที่เปลี่ยนเส้นทางของเกมตามด้วย 13 เช่นเดียวกับ James Gist

อ้างอิงกรีกที่มีวัยกลางคนเป็นเกย์คู่ได้กลายเป็นไวรัสในประเทศที่ยังคงล่าช้าดีอยู่เบื้องหลังในการยอมรับทางสังคมของเกย์และเลสเบี้ยนคู่

โฆษณา; เชื่อกันว่าเป็นรายการแรกที่ฉายทางทีวีกรีกกระแสหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ของ Jumbo ซึ่งเป็นเครือข่ายค้าปลีกของกรีก ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรม และตามบางแคมเปญโฆษณาที่ยั่วยุ

เช่นเดียวกับแคมเปญก่อนหน้านี้ เรื่องนี้ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาในกรีซด้วยการนำเสนอคนธรรมดาที่เป็นเกย์และแบ่งปันความชอบร่วมกันในร้านค้า

จัมโบ้อธิบายถึงการตัดสินใจที่จะฉายรายการทีวีระดับประเทศว่า พวกเขา “พร้อมที่จะทำลายการเหมารวม (สังคมหรือการแบ่งแยกเชื้อชาติ) … ด้วยอารมณ์ขัน ความอ่อนโยน และความจริงที่ไม่คาดคิด”

“อุดมคติของประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้นทันเวลาและจำเป็นมากกว่าที่เคย!” มันเพิ่ม

แคมเปญโฆษณายังรวมถึงสถานที่อื่นๆ โดยหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่มีชายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และอีกจุดที่มีคนงานอพยพ

ฝ่ายบริหารของตุรกี Cypriot ได้ตัดสินใจที่จะเล่นเกมการเมืองที่กดขี่ใหม่โดยไม่สนใจสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิง คราวนี้พวกเขาได้ให้ความสนใจกับชนกลุ่มน้อยชาวไซปรัสที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมในพื้นที่ที่ถูกยึดครองของตุรกีในไซปรัส และประพฤติตัวในลักษณะและแนวทางเดียวกันกับบันทึกที่น่าตกใจของตุรกีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โหดร้ายและอภัยไม่ได้

เป็นครั้งแรก; หลังจาก 43 ปีพวกเขาปฏิเสธที่จะอนุญาตให้กองกำลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในไซปรัส (UNFICIP) ส่งมอบอาหารช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวกรีก Cypriots และ Maronites; ไม่แม้แต่นมสำหรับเด็กนักเรียน

ระบอบการปกครองของ TC เลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งหมดตามที่นำมาใช้ในมาตรา 61 ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ปี 1947 ได้ตัดสินใจเพิกเฉยต่อกฎหมายนั้นโดยปราศจากร่องรอยของความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด

ทำไมการตัดสินใจที่โหดเหี้ยมและไร้หัวใจเช่นนี้? ง่ายมาก นี่คือวิธีการของตุรกีในการรวมการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือไซปรัส พวกเขาได้ดำเนินการตามแผน B และ C อย่างเป็นระบบและทันเวลามาหลายปีแล้วในความพยายามที่จะลบส่วนที่เหลือทั้งหมดของอิทธิพลของกรีกและคริสเตียนที่นั่นเพื่อการทำให้เกาะเป็นอิสลามในที่สุด!

คำแนะนำล่าสุดของอังการาในการล้างเผ่าพันธุ์ที่เหยียดผิวต่อระบอบการปกครองของ TC ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรุงแต่งทางพันธุกรรมและประวัติศาสตร์ พวกเขาเคยทำมาหลายครั้งแล้ว! ไม่มีใครลืมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวอาร์เมเนียและชาวกรีกในเอเชียที่ผู้คนนับล้านเสียชีวิตภายใต้ความโหดร้ายของออตโตมัน

ไม่มีใครลืมความชั่วร้ายล่าสุดของอังการาที่กระทำต่อพลเมืองตุรกีหลายพันคน นักข่าวผู้บริสุทธิ์ นักวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกคุมขังในคุกใต้ดินเพราะพวกเขาพูดต่อต้านเผด็จการของเออร์โดกัน

การกวาดล้างชาติพันธุ์ของ Erdogan และการยกเลิกลัทธิฆราวาสเป็นวิธีหนึ่งสำหรับอังการาในการกำหนดกฎเผด็จการและการปกครองของอิสลามสุหนี่บนเกาะ ไซปรัสได้กลายเป็นเป้าหมายและตกเป็นเหยื่อของทัศนคติที่บิดเบี้ยวของ Erdogan เกี่ยวกับประชาธิปไตยและมนุษยชาติ มีเพียงทรราชเท่านั้นที่สามารถคิดนโยบายดังกล่าวได้โดยใช้การกีดกันอาหารเป็นอาวุธและการลงโทษต่อประชากรสูงอายุและภาคส่วนที่เปราะบางของชุมชนชาติพันธุ์

นับจากนี้ไปอังการาเรียกร้องให้รัฐบาลไซปรัสจ่ายส่วยทุกสัปดาห์ที่จุดผ่านแดนก่อนที่จะอนุญาตให้สหประชาชาติส่งมอบเสบียงให้กับผู้ลี้ภัย ในทางกลับกัน รัฐบาลไซปรัสปฏิเสธที่จะถูกแบล็กเมล์และให้รางวัลแก่การยึดครองของตุรกี ในขณะเดียวกัน ผู้ลี้ภัยยังคงติดกับดักเหยื่อของปริศนาการเมืองใหม่นี้ นาย Akinci และระบอบการปกครองของเขาควรละอายใจที่ต้องหันไปใช้แนวทางปฏิบัติที่ต่ำต้อยและน่าขายหน้าดังกล่าวในเวลาที่พวกเขาถูกกล่าวหาว่า “กำลังหาทางแก้ปัญหาการรวมประเทศ” กับปัญหาในไซปรัส

การพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนานี้ควรเป็นคำเตือนอันขมขื่นต่อรัฐบาลไซปรัส ซึ่งล้มเหลวในการคาดการณ์เจตนาแท้จริงของตุรกีและไม่ได้ทำอะไรกับมันเลย แต่กลับเลือกนโยบายที่ผ่อนปรนและประนีประนอมซึ่งสงบลง ซึ่งผลของนโยบายดังกล่าวได้กลายเป็นที่ประจักษ์แล้ว กลยุทธ์ที่ไม่ดีนี้ทำให้เขี้ยวพิษของตุรกีโตขึ้นแทนที่จะดึงมันออกมา!

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ได้ยินคำประกาศอีกฉบับหนึ่งได้ผนวกพื้นที่ที่ถูกยึดครองของไซปรัสเป็นจังหวัดใหม่ของตุรกีในไม่ช้า เช่นเดียวกับการประกาศของ TRNC ซึ่งจับได้ว่าชาวกรีกงีบหลับในขณะนั้นด้วย! อังการาได้ติดตั้งท่อส่งน้ำและสายไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่เพื่อรองรับการพิชิตครั้งใหม่

เมื่อสิ่งนั้นเป็นจริง ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงและปกป้องสาธารณรัฐจากแผนการผนวกของอังการา จำคอนสแตนติโนเปิล? นักการเมืองชาวกรีกและรัฐบาลไซปรัสทุกคนควรละอายใจที่ยอมให้การพัฒนาใหม่นี้หยั่งรากลึกในความคิดของพวกเขา!

อย่างที่เป็นอยู่ ปริศนานี้ต้องจบลงเพราะมันไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินต่อไปและกินสาธารณรัฐทีละน้อย ไซปรัสควรปิดทางข้ามทั้งหมดทั่วทั้ง Dead Zone เพิกถอนหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปทั้งหมดสำหรับชาวไซปรัสตุรกีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกยึดครอง ดำเนินการตามขั้นตอนที่รุนแรงและหยุดกองทุนโครงสร้างของสหภาพยุโรปทั้งหมดที่ไปยังพื้นที่ที่ถูกยึดครอง ใช้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงต่ออังการาและระบอบการปกครองหุ่นเชิดของ TC แต่ที่สำคัญที่สุดคือทำให้ชัดเจนอย่างมากต่อตุรกีและตุรกี Cypriots ว่าภายใต้ความคิดปัจจุบันของพวกเขาจะไม่มีใครสามารถเข้าร่วมสหภาพยุโรปได้เว้นแต่ไซปรัสจะพูดอย่างนั้น – ควรยับยั้งการเข้ามาของตุรกีอย่างแน่นอน !

เมื่อ TC ตระหนักดีว่าพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเพื่อเพลิดเพลินกับสิ่งที่สาธารณรัฐและสหภาพยุโรปเสนออีกต่อไป พวกเขาอาจเข้าใจและพิจารณาทางเลือกของตนอย่างจริงจัง: อาจเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามที่กดขี่และผิดกฎหมายอย่างโดดเดี่ยว หรือเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและสหภาพยุโรป-ไซปรัส ซึ่งทั้งคู่ให้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวและโอกาสที่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม

ในขณะเดียวกัน เมฆดำทะมึนกำลังปกคลุมทั่วดินแดนแห่งความรักของอโฟรไดท์ ตอนนี้น้ำตาคลอเบ้ากับสิ่งที่คนไร้สติได้ทำกับเกาะที่สวยงามของเธอ…

กรีซ ถล่มยิบรอลตาร์ 4-0 เมื่อวันอังคารเพื่อคว้าตำแหน่งที่สองในกลุ่มคัดเลือกฟุตบอลโลกและได้เข้ารอบเพลย์ออฟของยุโรป

ชาวกรีกต้องรอมากกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อทำลายคู่ต่อสู้ที่ยึดโต๊ะ ในที่สุดก็เดินหน้าต่อไปเมื่อกัปตันวาซิลิส โทโรซิดิสทำประตูด้วยการโหม่งกระโดดจากลูกครอสของเซก้าในนาทีที่ 32

กองหน้า Kostas Mitroglou ยิงสองครั้งในสามนาทีหลังจากชั่วโมงและเปลี่ยน Giannis Gianniotas อ้างสิทธิ์ในนาทีที่สี่ในนาทีที่ 78

กรีซจบการแข่งขันหลังเบลเยียมด้วย 19 แต้มจาก 10 เกมในกลุ่ม H เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกโดยเป็นหนึ่งในแปดรองชนะเลิศที่ดีที่สุดในเก้ากลุ่มยุโรป

ในการจับฉลากวันอังคารหน้า กรีซจะได้เรียนรู้คู่ต่อสู้รอบรองชนะเลิศ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มรอบตัดเชือกที่อ่อนแอกว่า กรีซจะเผชิญหน้ากับอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ โครเอเชีย และเดนมาร์ก ทุกฝ่ายมีคุณภาพและประสบการณ์มากมาย

ชัยชนะของกรีซกับยิบรอลตาร์ที่สนามกีฬา Georgios Karaiskakis เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถูกทุบตีด้วยการทุบตีอย่างโหดเหี้ยมของแฟนบอลที่สวมเสื้อพานาธิไนกอส

ประมาณนาทีที่ 70 ของเกม แฟนบอลหลายคนที่สวมหมวกฮู้ดเห็นชายที่สวมเสื้อสีเขียวและโจมตีเขา ชายผู้นี้ถูกทุบตีอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยผู้กระทำผิดหลายคน ซึ่งถอดเสื้อของเขาและโยนเขาลงไปในสนามในที่สุด

ชายคนนั้นได้รับการเตะและกระแทกที่ศีรษะหลายครั้ง การจู่โจมถูกบันทึกโดยกล้องด้านข้างของโทรทัศน์ Skai ที่ออกอากาศการแข่งขันและแสดงในรายงานหลังเกม ฟุตบอลทีมชาติกรีกชนะ 4-0 และกำลังรอสำหรับการวาดภาพที่จะตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามสำหรับ

สองขาเกมเถื่อนที่อาจนำไปสู่รัสเซียสำหรับฟุตบอลโลก 2018

นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราสของกรีก กำลังจัดกระเป๋าเพื่อเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อย่างเป็นทางการ กับเขาเขาจะมีสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ร่วมและนักธุรกิจเพื่อล่อนักลงทุนที่จะกรีซ คำขวัญของเขาจะเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวและเข้าสู่เส้นทางของการเจริญเติบโต

อันที่จริง ตัวเลขสำหรับไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มที่ดี ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวเป็นหลัก กระทรวงการคลังเผยตัวเลขเกินดุลขั้นต้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งซีเรียและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในซีเรียออกโทรทัศน์ของรัฐและช่องส่วนตัวคุยโอ้อวดเรื่อง “บุคคลดี” บุคคลเดียวกันกับที่เมื่อสามปีที่แล้วโกรธจัดว่า “ผู้คนควรอยู่เหนือตัวเลขทางเศรษฐกิจ” ตอนนี้ดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและพูดถึงการเกินดุลหลักและดัชนีการเติบโต

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่า Tsipras จะโอ้อวดเรื่องการลดตัวเลขการว่างงานความจริงก็คือผู้คนจำนวนมากขึ้นทำงานพาร์ทไทม์หรืองานชั่วคราว และได้รับค่าจ้างของโลกที่สาม อย่างไรก็ตาม การลบชื่อบางส่วนในสำนักงานการว่างงานและทำให้ตัวเลขการจ้างงานดูดีขึ้นก็เพียงพอแล้ว

ทว่าความเป็นจริงนั้นน่ากลัวกว่าที่นักเขียนสุนทรพจน์ของ Tsipras แต่งขึ้น ตัวเลขอาจจะดี แต่คนกรีกยากจนลงทุกวัน ต้องดูเส้นในครัวซุปเท่านั้น ที่คนเก็บผักและผลไม้ทิ้งหลังตลาดของเกษตรกร ที่ชาวกรีกที่ค้นหาในถังขยะเพื่อหาอาหารหรือเสื้อผ้า ที่ขอทานบนรถโดยสาร ที่คนจรจัด; หรือคนหน้าตาดีที่ขอเปลี่ยนอะไหล่หรือหาอะไรกิน

นอกจากนี้ ยังต้องดูสายที่ไม่มีที่สิ้นสุดในสำนักงานผู้ให้บริการไฟฟ้าหรือในสำนักงานประปา ชาวกรีกรอเข้าแถวเป็นชั่วโมงเพื่อชำระค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำประปา โอเค บริษัทไฟฟ้าสาธารณะขายไฟฟ้าราวกับว่ามันเป็นทองคำ แต่การไม่ชำระค่าน้ำที่ประมาณ 30 ยูโรทุก ๆ หกเดือนบ่งชี้ว่าครัวเรือนกรีกจำนวนมากกำลังประสบปัญหา

การเดินในใจกลางกรุงเอเธนส์และย่านอื่นๆ กลายเป็นเกม “มองหาร้านที่ยังคงเปิดอยู่” ในปีที่แปดของวิกฤตเศรษฐกิจ ร้านค้าปลีกและร้านแม่และป้าในเอเธนส์ปิดร้านกันหลายสิบร้านในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเจ้าของไม่สามารถรักษาไว้ได้ ถนนสตาดิโอ; ถนนยอดนิยมที่เชื่อมระหว่างจัตุรัส Syntagma และ Omonoia ตอนนี้ดูเหมือนเมืองร้าง โดยมีร้านค้าประจำร้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมืองทองคำแท้

ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน โรงงานไอศกรีมที่ใหญ่ที่สุดของกรีซ Froneri Hellas ปิดตัวลง ทำให้มีผู้ว่างงานเพิ่ม 102 คน Froneri เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดในรายชื่อบริษัทที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองมานาน และต้องยอมจำนนต่อวิกฤตครั้งนี้

ตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมรับมาจากหน่วยงานสถิติของกรีก และตัดคำโกหกของพวกเขา การบริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ตลดลง ยอดขายลวดเย็บกระดาษ เช่น ขนมปังและนมลดลง 2.5-5% แม้ว่าจำนวนผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น หากพิจารณาถึงผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสองสามแสนคน และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค

เมื่อผู้คนซื้อขนมปัง นม ผลไม้ และอาหารพื้นฐานอื่นๆ น้อยลง เศรษฐกิจก็ไม่ดี ไม่ว่า Tsipras และสหายของเขาจะพูดอะไร ความจริงที่น่าเศร้าคือชาวกรีกลดการบริโภคอาหารเพื่อให้สามารถจ่ายภาษีที่สูงเกินไปที่รัฐบาลฝ่ายซ้ายได้กำหนดไว้สำหรับพวกเขา เพราะถ้าพวกเขาไม่ทำ พวกเขาอาจสูญเสียบ้านของพวกเขาให้กับรัฐ

และรัฐบาลกรีกได้บรรลุตัวเลขอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาคุยโวได้อย่างไร? เพียงแค่ไม่จ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ หนี้ของรัฐต่อบุคคลมีการเติบโต “เหยื่อ” ของการเติบโตล่าสุดคือผู้จัดพิมพ์หนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยที่ขู่ว่าจะหยุดจำหน่ายหนังสือเว้นแต่จะได้รับเงินจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งยังคงเป็นหนี้เงินในปีการศึกษา 2558 ตามที่ประธานสหภาพแรงงานกล่าว

ส่วนเกินทุนหลักที่ Tsipras และคณะรัฐมนตรีของเขาอ้างว่าพวกเขาได้รับนั้นเทียบเท่ากับเจ้าของบ้านที่ไม่ต้องจ่ายบิลเป็นเวลาสองเดือน หลังจากสองเดือน พวกเขามี “ส่วนเกินหลัก” จำนวนมากในธนาคาร แต่จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาในภายหลัง

ข้อแตกต่างคือรัฐบาลกรีกมีอำนาจชำระหนี้ให้แก่พลเมืองของตนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

นักข่าว Fragkiska Megaloudi พลเมืองชาวกรีกเพียงคนเดียวที่ทราบว่าอาศัยอยู่ในเปียงยาง พูดคุยกับ Anastasios Papapostolou นักข่าวชาวกรีกเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในประเทศโดดเดี่ยวแห่งนี้ รวมถึงระบอบการปกครองของ DPRK และผู้นำ Kim Jong-un

Fragkiska Megaloudi เป็นคนที่หายากซึ่งอาศัยและทำงานในเกาหลีเหนือในฐานะแขกของครอบครัวของตัวแทนสหประชาชาติระหว่างปี 2555 ถึง 2557

ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Greek Reporter เธอกล่าวว่าภาพของประเทศนั้นแสดงให้เห็นในสื่อตะวันตก ไม่ถูกต้องและโฆษณาชวนเชื่อเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน เธอมองว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นเพียงเหตุผลในการป้องกันในเกมแมวและเมาส์กับตะวันตก

เมกาลูดี ซึ่งตีพิมพ์บทวิเคราะห์และรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและชีวิตประจำวันในเกาหลีเหนือ ยอมรับว่าเมื่อเธอเดินทางไปเปียงยางเป็นครั้งแรกในปี 2555 เธอวิตกกังวล

ความประทับใจแรกเปลี่ยนทัศนคติของเธอ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน้าตาดุดันมารับลูกชายของเธอและเริ่มกิจวัตรการเต้นอย่างกะทันหัน

“ฉันคิดดีแล้ว อาจจะไม่แย่อย่างที่คิด” เมกาลูดีกล่าว

เธอยกย่องความเมตตาที่คนเกาหลีเหนือมีต่อเธอและครอบครัว

“การเป็นชาวต่างชาติฉันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้คนต่างถามถึงสถานที่ที่ฉันมาจาก ประเทศที่ฉันไปเยือน สิ่งที่เป็นที่รู้จักของเกาหลีเหนือในต่างประเทศ” เธอกล่าว “พวกเขาเป็นคนภาคภูมิใจมาก และเข้าใจว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ พวกเขารู้ว่าพวกเขาอยู่ในภาวะสงครามที่คงอยู่ และพวกเขาถูกลงโทษโดยตะวันตก”

เมกาลูดี ซึ่งเขียนหนังสือที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปี 2559 เรื่อง “ในดินแดนแห่งคิม” กล่าวว่าเกาหลีเหนือไม่มีสื่อเสรีและเสรีภาพในการแสดงออก คนธรรมดาไม่พูดเรื่องการเมือง พูดแต่เรื่องปัญหาในชีวิตประจำวัน

Fragkiska Megaloudi เป็นผู้เขียนหนังสือ “In the Land of the Kims” ซึ่งจัดพิมพ์เป็นภาษากรีกโดย Entipos ซื้อได้ที่นี่

“ภาพที่สื่อตะวันตกแสดงให้เห็นสังคมที่มีกำลังทหารไม่ถูกต้อง แต่ผู้คนในเกาหลีเหนือไม่เคยพูดถึงขีปนาวุธและสงคราม” ในปี 2013 รายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสารคดีเกี่ยวกับดาราฟุตบอลชาวโปรตุเกส คริสเตียโน โรนัลโด

“โดยเฉพาะผู้หญิงคลั่งไคล้สารคดีเรื่องนี้ ฉันจำได้ว่าตอน 5 โมงเย็นตอนที่ออกอากาศไม่มีผู้หญิงคนเดียวบนถนนของเปียงยาง”

Megaloudi กล่าวว่าการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยประชาคมระหว่างประเทศล้มเหลวในการเปลี่ยนระบอบการปกครอง กลับทำร้ายเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป

“ตะวันตกจำเป็นต้องเจรจากับเกาหลีเหนือ เพียงเท่านี้ก็เปิดประเทศได้แล้ว”

นักข่าวชาวกรีกอ้างว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออเมริกา

โครงการนิวเคลียร์เป็นวิธีที่จะทำให้ประเทศอยู่ในตำแหน่งการเจรจาที่ดีขึ้น Vis a Vis the West “ฉันไม่คิดว่าจะมีสงคราม เว้นแต่จะมีอุบัติเหตุ”

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน เธอบอกว่าผิดที่ชาวตะวันตกมองว่าเขาเป็นคนบ้า “เขามีแผนและสอดคล้องกับแผนของเขา เขากำลังติดตามเส้นทางนิวเคลียร์เพื่อทำให้ประเทศของเขาแข็งแกร่งขึ้น”

“ท้ายที่สุด เขาไม่ต้องการที่จะจบลงเหมือนกัดดาฟีของลิเบียหรือซัดดัมของอิรัก” เมกาลูดีกล่าว

นักข่าวชาวกรีกยังระบุถึงความเข้าใจผิดอันดับต้นๆ ที่ชาวต่างชาติมีเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ

Katerina Stefanidi แชมป์กระโดดค้ำถ่อโอลิมปิกของกรีกได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรปในพิธีมอบรางวัล Golden Tracks ปี 2017 เมื่อวันเสาร์

“เฉพาะการเสนอชื่อและความจริงที่ว่าฉันขึ้นไปถึง 3 อันดับแรกของยุโรปเป็นปีที่สองติดต่อกันเท่านั้นที่สำคัญมากสำหรับฉันและโค้ชของฉัน” Stefanidi กล่าวหลังจากพิธีในลิทัวเนีย

“ฉันได้แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในระดับสูงในผลงานของฉันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และสิ่งนี้เป็นที่ยอมรับ” เธอกล่าวเสริม

แชมป์หอกโลกของเยอรมัน Johannes Vetter ได้รับเกียรติจากนักกีฬาชาย

นักกีฬาที่ชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตจากแฟนๆ สื่อ สหพันธ์กรีฑายุโรป และคณะกรรมการกรีฑาแห่งยุโรป โดยผลคะแนนจากแต่ละกลุ่มจะนับเป็นหนึ่งในสี่ของคะแนนสุดท้ายของนักกีฬา

Stefanidi ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2559 ด้วยการกระโดด 4.85 เมตร

เธอเป็นแชมป์ World Outdoor (2017), European Outdoor (2016) และ Indoor (2017) ในปัจจุบันและเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน World Indoor Championships

เธอได้รับรางวัลทั้งหมดเจ็ดเหรียญในการแข่งขันกรีฑาระดับนานาชาติที่สำคัญทั้งหมด

นักเตะได้ใบเหลืองจากการเช็ดรองเท้าที่ถุงเท้าของผู้ตัดสิน

เหตุการณ์เฮฮาเกิดขึ้นระหว่างเกม Greek Super league ระหว่าง Xanthi และ AEK (1-1) ในคืนวันอาทิตย์

ในขณะที่ผู้ตัดสินกำลังลากเส้นด้วยสเปรย์สีขาวเพื่อเตะฟรีคิกนอกเขตโทษของ AEK เขาบังเอิญฉีดรองเท้าของผู้เล่น Xanthi ของ Brito จากนั้น Brito หันหลังและเช็ดรองเท้าบู๊ตของเขาบนถุงเท้าของผู้ตัดสิน ซึ่งทำให้ได้รับใบเหลือง เนื่องจากผู้ตัดสินไม่เห็นอารมณ์ขันในเหตุการณ์

จากนั้น Brito ก็เตะฟรีคิกและทำประตูให้ Xanthi

ไม่ใช่ทั้งสถานการณ์ที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดสำหรับกรีซในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก FIFA 2018 ที่เมืองซูริก ทีมชาติกรีกหลีกเลี่ยงโรงไฟฟ้าฟุตบอลอิตาลี แต่ถูกดึงดูดให้เล่นกับโครเอเชียที่พวกเขาชื่นชอบ

เลกแรกของการต่อสู้ระหว่างกรีซกับโครเอเชียสำหรับฟุตบอลโลกจะจัดขึ้นที่ซาเกร็บระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน และเลกที่สองจะจัดขึ้นที่สนามกีฬา Karaiskaki ในเมือง Piraeus ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 พฤศจิกายน

สี่ประเทศจะมาจาก ความสัมพันธ์ที่จะเข้าร่วมกับฝรั่งเศส, โปรตุเกส, เยอรมนี, เซอร์เบีย, โปแลนด์, อังกฤษ, สเปน, เบลเยียม, ไอซ์แลนด์และเป็นเจ้าภาพรัสเซียในฐานะตัวแทนชาวยุโรป 14 คนในการแข่งขัน

อิตาลี; ที่ล่าสุดล้มเหลวในการผ่านเข้ารอบสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 1958 จะเล่นเลกที่สองที่บ้านในลักษณะที่สะดุดตาที่สุดในสี่ความสัมพันธ์

สวิตเซอร์แลนด์; ที่แม้จะชนะ 9 จาก 10 เกม จบที่สองในกลุ่มคัดเลือก พวกเขาถูกดึงดูดให้เล่นกับไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเข้ารอบสุดท้ายในปี 1986

การแข่งขันครั้งที่สี่กับไอร์แลนด์กับเดนมาร์ก ซึ่งเจ้าภาพนัดแรก สาธารณรัฐไอร์แลนด์เผชิญกับทีมอันดับต่ำที่สุดในเดนมาร์ก ที่แพ้โปแลนด์ในกลุ่มคัดเลือก ในแง่ประวัติศาสตร์ กรีซได้ลงเล่น

ฟุตบอลโลกมาแล้วสามครั้งก่อนหน้านี้: 1994, 2010 และ 2014 ผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาอยู่ที่บราซิล 2014 ซึ่งพวกเขาไปถึงรอบที่ 16

ในประวัติศาสตร์รอบตัดเชือก กรีซแพ้รอบเพลย์ออฟครั้งแรกจากทั้งหมด 3 เกมให้กับฮังการี ในรอบคัดเลือกของฝรั่งเศสในปี 1938 แต่เอาชนะยูเครนด้วยสกอร์รวม 1-0 ระหว่างทางไปแอฟริกาใต้ 2010 และโรมาเนีย 4-2 ระหว่างทางไปบราซิล 2014

Giannis Antetokounmpoส่งผลงานที่โดดเด่น 37 แต้ม 13 รีบาวน์ 3 แอสซิสต์ และ 3 ขโมย ขณะที่มิลวอกี บักส์เอาชนะบอสตัน เซลติกส์ 108-100 ในเกมแรกของฤดูกาล

ผู้เล่น Bucks อีกสี่คนทำคะแนนเป็นเลขสองหลักโดย Khris Middleton สำรอง Antetokounmpo ด้วยคะแนน 15 แต้มเก้ากระดานและหกผู้ช่วย

เซลติกส์ที่เสียกอร์ดอน เฮย์เวิร์ดจากอาการบาดเจ็บที่ขาอันน่าสยดสยองในการเปิดฤดูกาลกับคลีฟแลนด์ ตกเป็น 0-2 ในฤดูกาลเอ็นบีเอ

เซลติกส์ถูกหลอกหลอนโดย Giannis บล็อกของ Celtics กล่าว เขากระโดดลงไปในการจราจร หยุดเล็กน้อยเพื่อชนจัมเปอร์พิง และรีบออกไปในช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อเซลติกส์ทำเทิร์นโอเวอร์ หยุดไม่อยู่!

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในกรีซได้ร่วมมือกับ Panathinaikos Rugby Club เพื่อนำเสนอ Women’s Rugby Clinic สำหรับนักเรียนที่ Campion School ในกรุงเอเธนส์

นักเรียนประมาณ 30 คนเข้าร่วมในเซสชั่นทักษะหนึ่งชั่วโมงที่ดำเนินการโดยทีมหญิงพานาธิไนกอสเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความสุขในการเล่นรักบี้กับนักเรียนด้วย

“ความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมอำนาจของผู้หญิงเป็นประเด็นสำคัญของนโยบายต่างประเทศของออสเตรเลีย” โซเฟีย แมคอินไทร์ รักษาการเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว

“ด้วยการสนับสนุนให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงออกไปท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในสนามรักบี้หรือในห้องประชุมคณะกรรมการ เราต้องการให้หญิงสาวเห็นว่ามีโอกาสเปิดกว้างสำหรับพวกเขา”

Lina Norman หัวหน้าโค้ชและนักรักบี้หญิงของพานาธิไนกอส กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงรักบี้และประโยชน์ของกีฬาต่อผู้ชมกลุ่มใหม่

“ฉันรักจิตวิญญาณของรักบี้ มันเป็นเกมสำหรับรูปร่างและบุคลิกทั้งหมด ยินดีต้อนรับทุกคน”

“ฉันพบว่าสาว ๆ ที่มาฝึกซ้อมและลองเล่นเกมมักจะชอบมัน เราต้องแน่ใจว่ามันสนุก” นอร์แมนกล่าว

George Psaromatis หัวหน้าโค้ชรักบี้ของ Campion School กล่าวว่าความคิดริเริ่มนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นฤดูกาลรักบี้ของโรงเรียน

“นี่เป็นครั้งแรกที่โรงเรียน Campion ได้เสนอรักบี้ให้กับเด็กผู้หญิงและความสนใจที่แสดงออกมาก็เป็นกำลังใจอย่างมาก มีศักยภาพมากมายและเราหวังว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของเด็กผู้หญิงในกีฬารักบี้ที่โรงเรียน” พซาโรมาติสกล่าว

เราได้พูดคุยกับYorgos Karamihosเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เขากำลังจะเข้าฉายเร็วๆ นี้ – “Paul, Apostle of Christ” กำกับโดย Andrew Hyatt และนำแสดงโดย Jim Caviezel, John Lynch และ Joanne Whalley

ในภาพยนตร์ Karamihos มีบทบาทสำคัญในการเป็น Paul เวอร์ชันน้อง (James Faulkner) เมื่อเขายังเป็นที่รู้จักในนาม Saul of Tarsus ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ Karamihos จากผู้ข่มเหงชาวคริสต์ที่น่าอับอายไปเป็นอัครสาวกและสาวกของพระคริสต์

เมื่อถูกถามถึงสิ่งแรกที่ทำให้เขาสนใจในบท Karamihos ตอบว่า “เหตุผลพื้นฐานที่ฉันยอมรับบทนี้…ก็เพราะว่าบทนี้มีตัวละครที่ดีและมีความลึก และเรื่องราวที่ต้องพูดเป็นเรื่องราวที่สวยงามมากเกี่ยวกับโลกใบนี้”

เนื่องจากลักษณะที่จริงจังและเข้มข้นของภาพยนตร์และพล็อตเรื่อง Karamihos กล่าวว่า “จริงๆ แล้วมีอารมณ์ขันมากมายในกองถ่าย เพื่อให้เราสามารถรักษาบรรยากาศให้เบาบางลงได้” สำหรับทุกคน

หลายคนสงสัยว่าการถ่ายหนังเกี่ยวกับศาสนาจะยากขนาดไหน เพราะเสี่ยงที่จะเหยียบเท้าใครหรือทำให้คนกลุ่มใดขุ่นเคือง อย่างไรก็ตาม ยอร์กอสบอกเราว่าสิ่งที่เขาชื่นชมมากที่สุดคือการยืนกรานของผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ว่านักแสดงควร “มีความจริงใจและมีอวัยวะภายในมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เป็นจริง” แทนที่จะกังวลกับการจัดการสิ่งต่างๆ อย่างระมัดระวัง

การถ่ายทำภาพยนตร์ส่วนใหญ่ทำในมอลตา และคารามิฮอสได้พูดคุยกับเราเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้สึกในการถ่ายทำในสถานที่ที่ไม่เหมือนใคร

“มอลตาเป็นสถานที่แปลกประหลาดที่สุดแห่งหนึ่งที่ฉันเคยเห็นมาในชีวิต มันถูกสร้างมาเพื่อสถานที่เล็กๆ แห่งนี้ นั่นคือสิ่งแรกที่ฉันนึกถึงตอนที่ฉันกำลังบินอยู่เหนือเกาะ มีสองเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ ได้แก่ วัลเลตตาและเมดินา พร้อมแหล่งโบราณคดีที่น่าทึ่ง มันเป็นการผสมผสานที่แปลกประหลาดของแอฟริกา เอเชีย และยุโรป โดยนำทั้งสามทวีปมารวมกันทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์”

สำหรับทีมงานในท้องถิ่นนั้น บุคลากรที่ดีที่สุดบางคนพร้อมที่จะช่วยในการผลิต เนื่องจากมอลตายังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำที่โดดเด่นที่สุดสำหรับ “Game of Thrones” ทีมงานจำนวนมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้ทำงานในภาพยนตร์เรื่องดัง ซีรีส์เอชบีโอ

“Paul, Apostle of Christ” จะเข้าฉายในวันที่ 28 มีนาคม 2018; ในระหว่างนี้ คุณสามารถดู Yorgos Karamihos ในซีรีส์อังกฤษเรื่อง “The Durrells of Corfu” ร่วมกับ Alexis Georgoulis สองซีซันแรกของซีรีส์นี้ออกฉายแล้วในสหราชอาณาจักรและทาง PBS ในสหรัฐอเมริกา และ Karamihos เพิ่งถ่ายทำซีซัน 3 เสร็จ ซึ่งจะเข้าฉายในปี 2018

การต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องระหว่าง Athena Onassis กับอดีตสามีของเธอ Álvaro Affonso (Doda) de Miranda Neto ได้พลิกผันเมื่อศาลบราซิลตัดสินให้ฝ่ายหลังเห็นชอบในเรื่องการดูแลม้าพิพาท

ศาลกฎหมายในเซาเปาโลได้ตัดสินให้ Cornetto K ซึ่งเป็น Cornet Obolensky-gelding อายุ 11 ปี ควรกลับไปที่คอกม้าของ Doda de Miranda อย่างไรก็ตาม มันเป็นระบบศาลของเบลเยี่ยมที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในเรื่องนี้

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา Cornetto K เป็นหนึ่งในสาเหตุของข้อพิพาทในการยุติการหย่าร้างระหว่าง Athina Onassis และ Doda de Miranda

หลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2016 ที่รีโอเดจาเนโร เดอ มิแรนดา ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2 สมัย ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่กับม้าของเขาอีกต่อไป

แม้ว่าศาลเบลเยี่ยมจะมีคำตัดสินสุดท้ายในเรื่องนี้ แต่คำตัดสินของศาลยุติธรรมในเซาเปาโลก็มีผลบางอย่างตามมา ดังนั้น Onassis ดังกล่าวจึงไม่สามารถขายม้าที่ de Miranda บางส่วนหรืออ้างสิทธิ์ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ นักกระโดดร่มโชว์ชาวบราซิลจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงม้าเพื่อที่จะสามารถขี่ได้

ศาลเบลเยียมจะตัดสินในทุกประเด็นเกี่ยวกับการหย่าร้างในเดือนตุลาคม 2017 อย่างเร็วที่สุด

ธนาซิส คาโลเกียนิส หนึ่งในนักกีฬาชาวกรีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุค 80 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 52

ปี ในแถลงการณ์ของสหพันธ์กรีฑาแห่งเฮลเลนิก (SEGAS) ระบุว่าวงการกีฬาในกรีซตกตะลึงและโศกเศร้ากับการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ คาโลเกียนิส.

Kalogiannis ให้กรีซ “ช่วงเวลาที่น่าจดจำในยุค 80” SEGAS กล่าว

Thanassis Kalogiannis เกิดในปี 1965 เขาเป็นแชมป์กรีก 3 สมัยในอุปสรรค 400 เมตรกับสหพันธ์ยิมนาสติก Karditsa

ในอาชีพนักกีฬาช่วงแรกของเขา เขาเข้าร่วมการแข่งขัน 400 เมตร ซึ่งเขาได้รับเหรียญทองเหรียญแรกในการแข่งขันบอลข่านปี 1984

ต่อมาเขาเปลี่ยนเป็น 400 เมตรด้วยอุปสรรคซึ่งเขาได้รับสองเหรียญทองในการแข่งขันบอลข่านปี 1988 และ 1989

เขายังมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอสแองเจลิสและแข่งขันในเกมชิงแชมป์โลกและยุโรปหลายรายการ

เป็นเวลาหลายปีที่เขาสร้างประวัติศาสตร์ 48.80 ของกรีซในการข้ามรั้ว 400 เมตร หลังจากเกษียณอายุในฐานะนักกีฬา เขาทำงานเป็นช่างภาพแฟชั่น

ดิมิตรา คอร์รี; 2017 Greek National Figure Skating Champion ได้เปิดตัวการระดมทุนจากคราวด์ฟันดิ้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับนานาชาติต่อไปได้

Korri จะแข่งขันในการทดสอบโอลิมปิกครั้งแรกของเธอที่ 2017 Nebelhorn Trophy เธอบอกว่าเป้าหมายของเธอสำหรับปีนี้คือการผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ยุโรปและชิงแชมป์โลก

“ด้วยการสนับสนุนทางการเงินของคุณ ฉันจะสามารถจ่ายค่าฝึกอบรมและจัดตารางการแข่งขันระดับนานาชาติได้มากขึ้น” เธอกล่าวในการอุทธรณ์ของเธอ

เธอบอกว่าเธอไม่เคยคาดคิดหรือเข้าใจค่าใช้จ่ายที่จะมาพร้อมกับการฝึกสเก็ตลีลาชั้นยอดของสตรี

“จนกระทั่งจูเนียร์กรังด์ปรีซ์ครั้งแรกของฉันในปี 2011 ฉันเริ่มตระหนักว่าความฝันในการแข่งขันสเก็ตของฉันอาจกลายเป็นความจริงได้ แต่ความเป็นจริงนี้จะมาพร้อมกับป้ายราคา” แชมป์เปี้ยนชาวกรีกกล่าว

“ผมเชื่อว่ากรีซ ; ในฐานะประเทศที่เกิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ควรจะเป็นตัวแทนในกีฬาโอลิมปิกทั้งหมด เป้าหมายของฉันคือการสร้างเกียรติให้กับกรีซผ่านการแข่งขันสเก็ตลีลา” คอร์รีกล่าว

ตามคำอุทธรณ์ การบริจาคจะช่วยกองทุนน้ำแข็งสำหรับฝึกซ้อม ค่าโค้ช ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย การฝึกอบรมส่วนบุคคล รวมถึงการต่ออายุ/บำรุงรักษารองเท้าและใบมีด

Giannis Antetokounmpoทำลายสถิติของ Kareem Abdul-Jabbar สำหรับคะแนน 146 ในสี่เกมแรกของฤดูกาล 1970-71: ด้วย 32 คะแนนที่เขาทำได้ในวันจันทร์ Greek Freak มี 147 คะแนนในเกม NBA 4 เกมแรกของ ฤดูกาล.

Antetokounmpo นำ Milwaukee Bucks ในการชนะ Charlotte Hornets 103-94 เขาทำคะแนน 32 คะแนน; มี 14 รีบาวน์; 6 แอสซิสต์; 2 บล็อกและ 1 ขโมยเพิ่มสถิติที่น่าประทับใจสำหรับฤดูกาลในขณะที่ทำลายสถิติของ Bucks เช่นกัน

เปลวไฟโอลิมปิกพิธีจุดไฟสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2018 ใน Pyeongchang ฤดูหนาวถูกจัดขึ้นในวันอังคาร 24 ตุลาคมโบราณโอลิมเปีย

พิธีอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่สนามกีฬาโบราณของ Olympia โดยมีนักแสดงสาว Katerina Lehou เป็น High Priestess และ Artemis Ignatiou เป็นนักออกแบบท่าเต้น

พิธีจุดไฟมีแขกเข้าร่วมหลายร้อยคน รวมถึงประธานาธิบดี og กรีซ , Prokopis Pavlopoulos ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) Thomas Bach ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกรีก Spyros Capralos และนายกเทศมนตรีของ Ancient Olympia Euthumios Kotzas

Thomas Bach ให้สัญญาณนับถอยหลังสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว Pyeongchang 2018

ผู้ถือคบเพลิงคนแรกคือ Apostolos Angelis นักเล่นสกีวิบากชาวกรีก ซึ่งจะตามมาด้วย Park Ji-sung นักฟุตบอลรุ่นเก๋าของเกาหลีใต้

ในช่วงสัปดาห์ถัดไป เปลวไฟซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 2,129 กม. ของกรีซ จะมาถึงอะโครโพลิสในวันที่ 30 ตุลาคม ผู้ถือคบเพลิงราว 505 คนจะเข้าร่วมด้วย และพิธีต้อนรับ 36 ครั้งจะจัดขึ้นในเขตเทศบาล 20 แห่งภายในแปดวันหลังจากพิธี

พิธีมอบเปลวไฟให้กับคณะกรรมการจัดงาน Pyeongchang 2018 จะจัดขึ้นที่สนามกีฬา Panathenaic ในวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 11:00 น. ตามเวลาเอเธนส์

ในการรีแมตช์ซีรีส์รอบตัดเชือกของปีที่แล้ว ภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ดำเนินไปจนถึงออดสุดท้าย Nikos Pappas ตีสามแต้มด้วยเวลา 1.2 วินาทีบนนาฬิกาเพื่อยกพานาธิไนกอสไปสู่ชัยชนะ 70-68 ในการไปเยือนผู้ถือตำแหน่ง Euroleague Fenerbahce Istanbul ในเกมที่ 4

ใน 39 นาทีแรกของเกม Panathinaikos มีเพียงหนึ่งเดียวในควอเตอร์แรกที่นำโดย Brad Wanamaker และ Nicolo Melli นำผู้เข้าชมมา

เฟเนร์บาห์เช่อยู่นำหน้าในครึ่งหลัง แต่ไม่ถูกแยกจากกันก่อนที่ปาปปัสจะทำงาน โดยทำคะแนนได้ 9 จาก 24 คะแนนของเขาในช่วง 2:30 น. สุดท้ายของเกม รวมถึงผู้ชนะเกมด้วย

Nick Calathes ทำคะแนนได้ 12 แต้ม 6 แอสซิสต์ 4 รีบาวน์ 3 ขโมยในชัยชนะ เนื่องจากไม่มีผู้เล่นของ Greens คนไหนทำคะแนนได้มากกว่า 6 แต้ม ด้วยเก้าแต้มติดต่อกันและการขโมยที่น่าประทับใจในนาทีสุดท้าย Pappas ได้รับเลือกให้เป็น MVP ของเกม

แยน เวเซลีทำแต้มให้กับเฟเนร์บาห์เช่ 15 แต้ม เมลลี่เก็บได้ 14 แต้ม 8 รีบาวด์ 3 แอสซิสต์ ขณะที่วานามาเกอร์มี 14 แต้ม 7 รีบาวน์ 3 สตีล ลุยจิ ดาโตเม่ ทำได้ 13 แต้ม จากการพ่ายแพ้

หลังจาก 4 เกมในทัวร์นาเมนต์ ทั้งพานาธิไนกอสและเฟเนร์บาห์เชแบ่งปันชัยชนะสองครั้งและแพ้สองครั้งในแต่ละครั้ง

ทอม แฮงค์สมักสร้างสมดุลระหว่างโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ของเขาระหว่างภาพยนตร์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชม เช่น ภาพยนตร์จากหนังสือของแดน บราวน์ ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง “Sully” และภาพยนตร์อิสระที่มีแนวคิดไม่เหมือนใครซึ่งเขาสนใจเป็นการส่วนตัว ภาพยนตร์เรื่อง “Bios” ที่กำลังจะเข้าฉายของเขาดูเหมือนจะจัดอยู่ในประเภทหลัง

ภายใต้การกำกับดูแลของ Miguel Sapochnik ผู้กำกับ “Game of Thrones” ตอนที่ได้รับคำชมเชยมากที่สุด รวมถึง “Battle of the Bastards” และ “Hardhome” ทอม แฮงค์สจะรับบทเป็นผู้สร้างหุ่นยนต์ที่เดินเตร่ไปในแผ่นดินหลังวันสิ้นโลก เพื่อปกป้องสุนัขของตัวละครของแฮงค์

มีกำหนดจะเริ่มถ่ายทำในต้นปี 2018 ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูมีพื้นฐานมาจากหลักฐานที่เรียบง่ายแต่แปลกประหลาด ทีมผู้สร้างเน้นย้ำว่าเรื่องราวจะเน้นไปที่การเรียนรู้ของหุ่นยนต์และการปรับพฤติกรรมมนุษย์ เช่น ความรัก มิตรภาพ และความหมายของชีวิต และสำรวจแนวคิดที่กว้างขึ้นผ่านฉากและการเล่าเรื่อง

สถานที่ตั้งฟังดูน่าสนใจและเป็นต้นฉบับ เราจะคอยอัปเดตให้ผู้ชมทราบเมื่อภาพยนตร์เสร็จสิ้นการถ่ายทำและมีกำหนดเข้าฉาย

บันทึกบันทึก

พวกเขาอาจประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก แต่เจ้าของสโมสรถูกทอดทิ้งและดิ้นรนกับการโอนอย่างรวดเร็วให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยทางการเงิน แต่ Panathinaikos ดึงชัยชนะอย่างกล้าหาญกับคู่แข่งสำคัญของ Olympiakos Piraeus ในภาษากรีก “El Clasico”

พานาธิไนกอสชนะ 1-0 ด้วยประตูเดียวจากลูคัส บียาฟาเนซ ในดาร์บี้แมตช์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ตึงเครียด ซึ่งเล่นในสถานการณ์ที่สงบผิดปกติที่สนามกีฬาอะพอสโตลอส นิโคลาอิดิส เอเธนส์ เมื่อวันเสาร์

โอลิมเปียกอสดูระมัดระวังเป็นพิเศษในครึ่งแรก โดยล้มเหลวในการทำประตูเพียงครั้งเดียวก่อนนาทีที่ 51 ของเกม ขณะที่พานาธิไนกอสใช้แรงกดดันอย่างมากและคุกคามประตูโอลิมเปียกอสสี่ครั้งในครึ่งแรก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ในที่สุด ลูคัส บียาฟาเนซ ชาวอาร์เจนไตน์เป็นคนนำกรีนส์ขึ้นนำ 11 นาทีในครึ่งหลัง ขณะที่เขาวิ่งผ่านประตูแบบไม่ทำเครื่องหมายเพื่อไล่ซิลวิโอ โปรโตเพื่อรีบาวด์ หลังจากที่ผู้รักษาประตูชาวเบลเยี่ยมตัดบอลโรบิน ลอดจากทางซ้ายออกไป

Karim Ansarifard ตัวสำรองของ Olympiakos ถูกปฏิเสธสองครั้งโดยผู้รักษาประตู Panathinaikos Odysseas Vlachodimos ในนาทีที่ 78 และ 79 โดยกองหน้าชาวอิหร่านก็มีฝ่ายถูกตำหนิว่าทำคะแนนไม่ได้

ผู้รักษาประตู U-21 ของเยอรมนีเข้ามาช่วย Greens อีกครั้งในนาทีที่ 89 ขณะที่เขาพยายามสกัดกั้นความพยายามของ Emmanuel Emenike ภายในกรอบเขต 6 หลา ก่อนที่ Anthony Mounier จะเสียโอกาสที่ดีในการทำ 2-0 ในอีกด้านหนึ่ง แทงบอลข้ามคาน

ทีมยุโรปแชมป์หมากรุก 2017ได้เปิดในCreta Marisรีสอร์ทชายหาดใน Hersonissos ครีตและจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมไปที่ 7 พฤศจิกายน

สี่สิบทีมจะแข่งขันในการเปิดส่วนและ 32 ทีมในส่วนของผู้หญิง เมล็ดพันธุ์อันดับต้น ๆ ในทั้งสองส่วนคือทีมจากรัสเซียที่จะพยายามปกป้องตำแหน่งของพวกเขาในฐานะ European Team Champions ตั้งแต่ปี 2558

จำนวนผู้เล่นทั้งหมด 198 คนในส่วนเปิด โดยในจำนวนนี้มี 138 แกรนด์มาสเตอร์และ 35 IM ซึ่งทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นหนึ่ง ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา

การแข่งขันชิงแชมป์จะเล่นตามระบบสวิสใน 9 รอบ โดยควบคุมเวลา 90 นาทีสำหรับ 40 ท่า ตามด้วย 30 นาทีสำหรับส่วนที่เหลือของเกม + เพิ่มทีละ 30 วินาทีสำหรับทุกการเคลื่อนไหวที่เล่น โดยเริ่มจากท่าที่หนึ่ง

ตามกฎของ ECU และ FIDE การควบคุมเวลาจะเป็น 90 นาทีสำหรับการเคลื่อนไหว 40 ครั้ง + 30 นาทีสำหรับส่วนที่เหลือของเกม โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ 30 วินาทีสำหรับทุกๆ ท่าที่เล่นโดยเริ่มจากท่าที่หนึ่ง เงินรางวัลรวมของงานคือ 20.00 ยูโร

ผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมคู่ขนานมากมายระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์ เช่น การทัศนศึกษาในวันว่างไปยัง Knossos – Heraklion และ Agios Nikolaos – Spinaloga

International Open Chess Tournamentซึ่งจะจัดขึ้นในสถานที่เล่นเดียวกันและเล่นเป็นทัวร์นาเมนต์สวิส 9 รอบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมวันที่ 5 พฤศจิกายนTH

ฤดูกาลแห่งเทพนิยายสำหรับ Atromitos; ขณะที่ทีมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของ Greek SuperLeague โดยชนะ Xanthi 2-0 และ 19 แต้มจากเก้าเกม

ในการเริ่มต้นการบินที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสโมสร Peristeri ในประวัติศาสตร์ของทีมคือการลากสามแต้มจากประตูจาก Amr Warda กองกลางอียิปต์และ Nicolas Diguiny ชาวฝรั่งเศส

Atromitos นำหน้า AEK ไป 2 แต้ม ซึ่งเอาชนะ Panionios 1-0 ได้ PAOK อันดับสามซึ่งเป็นเจ้าภาพ Asteras ในวันจันทร์คือสี่คะแนนหลัง Atromitos

ผู้มาใหม่ Lamia เอาชนะ Platanias 2-0 และ Apollon เสมอ 1-1 ที่ Panetolikos

อันดับหลัง 9 เกม

1. Atromitos 19

2. AEK 17

3. PAOK 15 -8 เกม

4. Olympiacos 14

. Panionios 14

. เลวาดีอา

กอส14 7. พานาธิไนกอส 13

. PAS Giannina 13

9.Lamia 11

10. Xanthi 10

11. Kerkyra 9

. เออีแอล 9

. Panaitolikos 9

14. Appolon Smyrnis 7

15. Platanias 6

. Asteras Tripols 6 -8 เกม

เปลวไฟโอลิมปิกซึ่งคือการเผาไหม้สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 Pyeongchang ยังคงเดินทางผ่านภาคเหนือและภาคกลางของกรีซในวันอาทิตย์ที่เป็นขากรีกของการวิ่งคบเพลิงเกือบสิ้นสุด

ในวันจันทร์แสงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจุดไฟขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมระหว่างพิธีพิธีกรรมที่โอลิมเปียโบราณซึ่งเป็นบ้านเกิดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อ 25 ศตวรรษก่อนมีกำหนดจะไปถึงเอเธนส์หลังจากเดินทางจากตะวันตกไปทางตอนเหนือของกรีซ

ในวันอังคารนี้ มันจะถูกส่งไปยังเจ้าภาพการแข่งขันของเกาหลีใต้ในระหว่างพิธีส่งมอบที่สนามกีฬาหินอ่อน ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2439 ในใจกลางเมืองหลวงของกรีก

สัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาถึงแหล่งโบราณคดีของเดลฟีในวันอาทิตย์ที่ซึ่งพักค้างคืน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ทางอีเมลโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกรีก (HOC)

ในวันที่ 6 ของการวิ่งคบเพลิง Olympic Flame เริ่มต้นการเดินทางจากเมือง Naoussa ข้ามไปยัง Veria และ Katerini ที่หม้อขนาดใหญ่จุดไฟโดย Katerina Nikolaidou แชมป์โอลิมปิกด้านการพายเรือ ซึ่งได้อันดับที่ 4 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอ 2016 .

ในวันจันทร์ที่แสงศักดิ์สิทธิ์จะผ่าน Arahova, Livadia และ Elefsina และจะไปถึงเนินเขา Acropolis ในเอเธนส์ซึ่งจะพักค้างคืน

เส้นทางวิ่งของกรีกมีระยะทางรวม 2,129 กิโลเมตร และเปลวไฟจะถูกบรรทุกโดยผู้ถือคบเพลิง 505 คน ตามข้อมูลของ HOC

Giannis Antetokounmpo ทำคะแนน 33 แต้มกับ Atlanta Hawks เมื่อวันอาทิตย์ที่นำ Milwaukee Bucks ในการชนะอย่างง่ายดาย (117-106) ในขณะที่เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของ NBA ด้วยคะแนนเฉลี่ย 34.7

Greek Freak ดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะเสนอชื่อเข้าชิงผู้เล่นที่ดีที่สุดของ NBA และยังคงเหยียบคันเร่งอย่างมั่นคง กับเหยี่ยว เขาทำคะแนนได้ 33 แต้ม ชนะ 11 รีบาวด์ และให้ 5 แอสซิสต์

Antetokounmpo ทำคะแนนได้ 208 คะแนนในห้าเกม เฉลี่ย 34.7 คะแนนจนถึงตอนนี้ โดยยังคงรั้งจ่าฝูงอย่างมั่นคง

Kallia Kourouni แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวัย 26 ปีจากสปาร์ตา; ยังเป็นที่รู้จักสีชมพูไทสันจะเป็นวัสดุบุหลังคาดำเนินการบรรจุการแสดงในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ Tolworth ศูนย์สันทนาการใน Surbiton, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน

Kourouni เป็นแชมป์ WIBF และ GBU Female World Super-Featherweight Champion ด้วยสถิติการชก 8 ครั้ง ชนะ 7 ครั้ง และ 1 KO เธอไม่เพียงแต่ชกได้ดีเท่านั้น เธอยังสามารถต่อสู้ด้วยเท้าของเธอด้วยการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งและ MMA ในระดับสูง ด้วยตำแหน่งระดับโลกและสถิติ K1 ของเธอที่อ่านการต่อสู้ที่น่าทึ่ง 50 ครั้งและชัยชนะ 49 ครั้ง

เธอจะเปิดตัวในสหราชอาณาจักรด้วยการแสดงร่วมกับอดีตแชมป์ซูเปอร์ไลท์เวทอังกฤษและยุโรป 2 สมัย เลนนี่ ดอว์ส พรสวรรค์ที่ไม่แพ้ใคร ยูซุฟ ซาฟา และจอห์น โจ เนวิน ผู้ชนะเลิศเหรียญเงินโอลิมปิกปี 2555

การต่อสู้ของ Kallia เกิดขึ้นในเยอรมนี บาร์แห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ Pink Tyson กำลังตั้งรกรากอยู่ในลอนดอน ขณะที่เธอมุ่งเน้นไปที่ขั้นต่อไปในอาชีพการงานของเธอ ซึ่งจะเป็นการรณรงค์ในดินแดนอังกฤษ

ชื่อเล่นของเธอ; Pink Tyson เป็นลูกผสมระหว่าง Pink (สำหรับด้านที่เป็นผู้หญิงและน่ารักของเธอนอกสังเวียน) และ Tyson (สำหรับด้านที่น่ากลัวและอันตรายของเธอในสังเวียน) และเธอก็พร้อมที่จะเขย่าวงการมวยหญิง

Kourouni มาจากครอบครัวนักสู้ใน Sparta, Peloponnese พ่อของเธอเป็นแชมป์มวยสมัครเล่นและแชมป์โลกในมวยปล้ำกรีก-โรมัน ในขณะที่พี่น้องของเธอยังเป็นแชมป์ในมวยปล้ำกรีก-โรมันและมีส่วนร่วมในการชกมวยสมัครเล่น

เป้าหมายแรกของเธอคือการมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในกรีซจึงไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับเธอในการเข้าร่วมการแข่งขันก่อนโอลิมปิก

จากนั้น ใน AIBA World Boxing Championship ที่ไซปรัส ผู้จัดการชาวเยอรมันเห็นเธอและสนับสนุนให้เธอลองชกมวยอาชีพซึ่งเหมาะกับเธอที่สุดเพราะความแข็งแกร่งและเครื่องหมายการค้า “พลังต่อย” ของเธอ

Kourouni จบการศึกษาจากโรงเรียนการแสดงและเป็นครูสอนเต้นจริงๆ แต่ความหลงใหลที่แท้จริงของเธอคือการชกมวยและความทะเยอทะยานของเธอนั้นไร้ขีดจำกัด “ฉันอยากเป็นตำนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพชกมวย และสวมเข็มขัดชกมวยโลกทั้งหก” เธอกล่าว

“ฉันยังตั้งเป้าที่จะเป็นอันดับหนึ่งในการชกในประเภทของฉัน สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ฉันต้องการเป็นแชมป์โลกในประเภทน้ำหนักที่แตกต่างกันมากมาย”

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการแข่งขันยูโรปาคัพระหว่างเออีเค เอเธนส์และเอซี มิลานแฟน ๆ ของทั้งสองสโมสรต่อสู้กันเองและก่อจลาจลในสถานีรถไฟเอเธนส์

แม้ว่ารถประจำทางจะถูกจ้างให้พาพวกเขาตรงจากโรงแรมในตัวเมืองเอเธนส์ของพวกเขาไปยังสนามกีฬา OAKAในเมืองมารูซีสำหรับเกม แต่แฟน ๆเอซี มิลาน 80 คนตัดสินใจขึ้นรถไฟแทน

ภายในเกวียนรถไฟพวกเขาพบแฟน ๆ ของAEK เอเธนส์ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเกมเช่นกัน ไม่นานนักก่อนที่พวกเขาจะต่อสู้กันเองอย่างดุเดือด

ความโกลาหลลามไปถึงก่อนเวลา 18.00 น. (เวลาเอเธนส์) และผลที่ตามมาคือ ตู้รถไฟสองขบวนถูกไฟไหม้ และพื้นที่สถานีอื่นๆ ถูกทำลาย

เนื่องจากความเสียหาย รถไฟต้องจอดที่สถานี Kato Patisia จึงไม่สามารถเข้าถึงสนามกีฬาโอลิมปิก (OAKA)ได้อีกต่อไปซึ่งการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม Europa Cup มีขึ้นเวลา 20.00 น. สร้างปัญหาให้กับแฟน ๆ ที่วางแผนจะได้รับ ไปที่สนามกีฬาด้วยรถไฟ

ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าตำรวจได้ทำการจับกุมหรือไม่

ภายในเวลาไม่ถึงทศวรรษ ยอร์กอส ลานธิมอสผู้กำกับชาวกรีกได้พิชิตกลุ่มภาพยนตร์นานาชาติด้วยภาพยนตร์หลายเรื่องที่สามารถอธิบายได้ว่าแปลก แหวกแนว และเป็นที่ถกเถียงกัน

หลังจากประสบความสำเร็จในเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก ภาพยนตร์ล่าสุดของเขาที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติเรื่อง “ The Killing Of A Sacred Deer ” ที่นำแสดงโดยคอลิน ฟาร์เรลล์และนิโคล คิดแมน เข้าฉายในโรงภาพยนตร์กรีกในสัปดาห์นี้ ชื่อเรื่องของภาพยนตร์คือการอ้างอิงถึงการเสียสละ Agamemnon ของกวางแทนลูกสาวของเขาอิพิจีเนีย, เทพเจ้าในตำนานเทพเจ้ากรีก

จากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นักฆ่าของ “ Dogtooth ” ไปสู่ความคิดที่ผิดปกติของกลุ่มคนที่แอบอ้างเป็นบุคคลที่เสียชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อเห็นแก่ครอบครัวของพวกเขาใน “เทือกเขาแอลป์ “ ภาพยนตร์ของ Lanthimos นำเสนอจินตนาการอันสดใสและอาจรบกวนจิตใจของผู้สร้าง

ไม่ใช่ตั้งแต่ Michael Haneke ชาวเยอรมัน – ออสเตรียซึ่งมีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและหมกมุ่นอยู่กับความรุนแรงในช่วงปี 1990 และ 2000 มีความหมายเหมือนกันกับการโต้เถียงกันมีผู้กำกับคนอื่นที่เรื่องราวโดยเจตนายั่วยุให้เกิดจรรยาบรรณของผู้ชม

“ฉันชอบสร้างภาพยนตร์ในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แต่คุณจะยังสนุกกับมันได้ รู้สึกทึ่งและเริ่มคิดเกี่ยวกับความหมายของสิ่งต่าง ๆ และหวังว่าในตอนท้ายคุณ จะมีบางอย่างที่ปรารถนาดีที่จะให้ความคิดเกี่ยวกับพวกเขา” Lanthimos กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับอิสระ

หนังระทึกขวัญจิตวิทยาเรื่องใหม่ของเขาThe Killing of a Sacred Deerเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัลยแพทย์หัวใจทรวงอกของ Colin Farrell ผู้ซึ่งชีวิตที่มีความสุขของเขาต้องสั่นสะเทือนโดยเด็กวัยรุ่นที่เป็นลางร้าย (Barry Keoghan) ที่ปล่อยโรคระบาดให้กับครอบครัวที่ไม่สงสัยของเขา (Nicole Kidman, Raffey Cassidy และ Sunny Suljic ).

ลักษณะทั่วไปเพียงอย่างเดียวของภาพยนตร์ของ Lanthimos ซึ่งมักจะเจ้าชู้กับประเภทภาพยนตร์ที่แตกต่างกันคือสถานที่ dystopian พวกเขามีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การไม่เชื่อฟังที่ตามมาต่อพวกเขา และการลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กล่าวว่าการไม่เชื่อฟังทำให้เกิด

“การมีกฎเกณฑ์หมายความว่าบางครั้งผู้คนฝ่าฝืนและนั่นหมายถึงการลงโทษ” Lanthimos กล่าว “ฉันไม่ได้ตัดสินใจอย่างมีสติว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่ฉันต้องการในภาพยนตร์ของฉัน – มันเป็นผลมาจากโครงสร้างของมัน”

ภาพยนตร์ของ Lanthimos มีการแบ่งขั้วเช่นเดียวกับภาพยนตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการฉายภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ (ซึ่งได้รับรางวัล “บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม”) เรื่อง ” Killing Of The Sacred Deer ” ได้รับเสียงเชียร์และเสียงโห่ร้องเท่ากัน

เมื่อกลับมาถึงบ้าน ภาพยนตร์ของ Lanthimos มีแฟนๆ และผู้เกลียดชังที่สาบานตน จักรวาลดิสโทเปียของเขาสร้างความแตกแยกให้กับชาวกรีกตั้งแต่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกของเขาเรื่อง “ Dogtooth ” ออกฉายในปี 2009

อย่างไรก็ตาม มุมมองที่ไม่เหมือนใครของเขาเกี่ยวกับโลกได้โน้มน้าวใจผู้ผลิตและดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดให้ทุ่มเงิน เวลา และวิสัยทัศน์ทางศิลปะมาสู่มือเขา Lanthimos ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์แล้วและถือเป็นหนึ่งในผู้กำกับรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดในโลก

ภาพยนตร์เรื่องต่อไปของเขาที่ถูกถ่ายทำในวันนี้คือThe Favouriteนำแสดงโดย Rachel Weisz เป็นดัชเชสในรักสามเส้ากับ Queen Anne (Olivia Colman) และลูกพี่ลูกน้องของเธอ (Emma Stone) เป็นผลงานจากยุคศตวรรษที่ 18 ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการจากไปของฉากดิสโทเปียในจินตนาการของภาพยนตร์เรื่องก่อนๆ ของเขาอย่างชัดเจน

แต่แล้วอีกครั้ง โปรเจ็กต์ต่อไปของเขาก็คือ ซีรีส์จำกัดเวลาทางทีวีสำหรับAmazonเกี่ยวกับเรื่องอิหร่าน-คอนทราในช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นการร่วมมือครั้งที่สามของเขากับคอลิน ฟาร์เรลล์ ดาราภาพยนตร์ชาวไอริช มันจะเป็นการเปิดตัวของเขาในโลกของโทรทัศน์และเป็นครั้งแรกที่เขาจะกำกับบทของคนอื่น

เออีเค ก้าวไปอีกขั้นในการคว้าตำแหน่งที่สองในกลุ่มยูโรปา ลีกหลังจากการปะทะกับเอซี มิลาน ยักษ์ใหญ่จากอิตาลีจบลงด้วยการเสมอแบบไร้สกอร์ในเอเธนส์

มันเป็นเกมซ้ำในซานซิโรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเมื่อทั้งสองทีมยังแบ่งปันคะแนนในเกมที่ไม่มีสกอร์

สโมสรในเอเธนส์ตอนนี้จำเป็นต้องชนะเกมต่อไปที่บ้านกับ Rjieka ของโครเอเชียที่อยู่ด้านล่างทั้งหมด แต่รับประกันความคืบหน้าในการแข่งขันรอบต่อไป

เกมที่เล่นต่อหน้าผู้ชม 45,000 คนที่สนามกีฬาโอลิมปิคในกรุงเอเธนส์นั้นไม่น่าตื่นเต้น ในเกมที่มีโอกาสไม่มากนัก ทั้งสองทีมดูพร้อมที่จะเสมอกัน

ในเกมแรกที่ไม่มีกัปตัน Petros Mantalos AEK สร้างโอกาสมากกว่าชาวอิตาลี

มิลานใช้เวลา 44 นาทีในการรวบรวมลูกยิงลูกแรกเข้าประตูของเกม แต่ก็แทบจะไม่คุ้มกับการรอคอยเพราะโบนุชชียิงทุ่มสูงๆ และกว้างออกไป

ในครึ่งหลัง มิลานมีโอกาสดีที่สุดในเกมที่ริคคาร์โด้ มอนโตลิโวยิงประตูจากแนวรับในนาทีที่ 57

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกม แฟน ๆ ของทั้งสองสโมสรต่อสู้กันเองและก่อจลาจลในสถานีรถไฟเอเธนส์

อันดับหลัง 4 เกม:

1 เอซี มิลาน 8

2 เออีเค 6

3 ออสเตรีย เวียนนา 4

4 ริเยก้า 3

การสรรเสริญยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องสำหรับความสำเร็จอันน่าทึ่งของGiannis Antetokounmpoโดย The New York Times ได้เขียนเกี่ยวกับ “ความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจบรรยายได้” ของเขาในครั้งนี้

เพียงแปดเกมในฤดูกาล NBA และสื่อมวลชนก็อยู่ในการสนทนาเพื่อรับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในฤดูกาลนี้ ผู้เล่นกล่าวอย่างเสน่หาว่า Greek Freak มีค่าเฉลี่ย 31.3 แต้ม 10.6 รีบาวน์ และ 5.1 แอสซิสต์ในแปดเกม ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีผู้เล่นคนใดในประวัติศาสตร์ลีกเคยทำมาพร้อมกัน

หนังสือพิมพ์ New York Times อ้างคำพูดของ Michael Redd อดีตดารา NBA All-Star ของ Milwaukee Buck ว่า: “ตัวเลขที่เขาได้รับตอนนี้เกือบจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เมื่อเขาได้เรียนรู้วิธีการ เล่น เล่น – ผ่านพ้น มันเกือบจะเหมือนกับว่าเขามาจากดาวดวงอื่น”

หนังสือพิมพ์ดังกล่าวเปรียบเทียบ Antetokounmpo กับ Magic Johnson และ LeBron James ซึ่งเป็นความสำเร็จค่อนข้างมากสำหรับนักบาสเกตบอลวัย 22 ปีที่ไม่ได้เกิดใน NBA

Kobe Bryant ในตำนานซึ่งเกษียณอายุแล้วในตอนนี้ ได้เห็นเพียงพอในการเข้าค่ายฝึกซ้อม เมื่อเขาท้าทาย Antetokounmpo ผ่าน Twitter ในปลายเดือนสิงหาคมเพื่อเสนอราคาสำหรับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของลีก

งานHellenic Charity Ballของมูลนิธิ Elios Charitable Foundation ที่ Fairmont San Francisco ประสบความสำเร็จอย่างมากในคืนวันเสาร์

ปีนี้งานอันหรูหราเป็นเกียรติแก่ชาวกรีกอเมริกันในอุตสาหกรรมศิลปะและความบันเทิง ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ พิธีกรรายการโทรทัศน์/นักข่าว Debbie Matenopoulos นักเขียนบทภาพยนตร์ Evan Spiliotopoulos และช่างภาพ Michael Zagaris

Mistress of Ceremonies เป็นนักแสดงสาว Marilu Henner และดนตรีสดและการเต้นรำ ให้บริการโดย Hip Service และ Mediterranean Soul

สมาคม Elios มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมจิตวิญญาณ ค่านิยม และอุดมคติของวัฒนธรรมและมรดกของชาวกรีกผ่านการสนับสนุนด้านศิลปะและการศึกษา

ผู้ได้รับรางวัล

Debbie Matenopoulos

ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Emmy® สามครั้งจากผลงานที่โดดเด่นของเธอในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักข่าว เธอเริ่มอาชีพของเธอที่เอ็มทีวีที่ 17 วันที่ 21 เธอก็กลายเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จะถือเป็นตำแหน่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถาวรบนเครือข่ายโทรทัศน์ในเวลากลางวันเมื่อ Barbara Walters ได้รับการคัดเลือกให้เธอเป็นหนึ่งในห้า cohosts แรกของเอบีซีของ มุมมอง จากนั้นเธอก็ไปจัดรายการสำหรับ FOX ( Good Day Live ), Style Network (ผู้เข้าชิงรางวัล Emmy-เสนอชื่อเข้าชิง Instant Beauty Pageant ) และ E! ( Live from the Red Carpet ; The Daily 10 ; Fashion Police ) และอื่นๆ อีกมากมาย ล่าสุด เธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมรายการThe Insider . ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลเอ็มมี่จาก CBS Television . ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าภาพร่วมของตรารางของ บ้านและครอบครัว เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวพิเศษโทรทัศน์ซีบีเอบันเทิงธงข่าวการแสดง บันเทิงคืน

Evan Spiliotopoulos

ตั้งแต่ช่วงปลายยุค 90 เขาเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ไม่หยุดนิ่ง โดยได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ เขาเขียนเกี่ยวกับภาพยนตร์การ์ตูนหลายเรื่องให้กับ Disneytoon Studios รวมถึง: POOH’S HEFFALUMP MOVIE, THE LITTLE MERMAID 3 และ TINKERBELL AND THE LOST TREASURE Evan เคยร่วมงานกับ Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Brett Ratner, Bill Condon, Chris Columbus, JJ Abrams, McG และ Timur Bekmabetov ผลงานล่าสุดของ Evan คือภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง BEAUTY AND THE BEAST

Michael Zagaris

ช่างภาพตั้งแต่ปี 1967 ภาพถ่ายของ Zagaris ได้รับการขนานนามว่าเป็น เขารับผิดชอบการถ่ายทำทุกคนในวงการเพลงร็อคในซานฟรานซิสโกในปี 1970 รวมถึง The Clash, Grateful Dead, Blondie, The Sex Pistols, The Rolling Stones, Eric Clapton, Lou Reed, Patti Smith, Led Zeppelin และอีกมากมาย . หนังสือเล่มล่าสุดของเขา Total Excessเป็นภาพที่น่าประทับใจหลังม่านของฉากร็อคแอนด์โรล

ในปี 1970 ช่างภาพชาวกรีกอเมริกันเริ่มถ่ายทำกีฬาอาชีพ เขาเริ่มเป็นช่างภาพทีมให้กับทีม San Francisco 49ers ในปี 1973 และทีม Oakland A’s ในปี 1981 ซึ่งเขาทั้งสองยังคงถ่ายทำมาจนถึงทุกวันนี้ จนถึงปัจจุบัน Michael ได้ถ่ายภาพ 34 Super Bowl, 12 World Series และ 14 All Star ภาพถ่ายของเขาได้รับความสนใจจาก หน้าปกSports Illustratedและ นิตยสารTime

มิชาเอล สกิบเบ โค้ชทีมชาติกรีซ ออกมาตำหนิการตัดสินใจของฟีฟ่าในการสั่งห้าม คอสตัส มาโนลาส ปราการหลังของโรม่า ในเกมเพลย์ออฟฟุตบอลโลกในวันพฤหัสบดีที่ไปเยือนโครเอเชีย นัดแรกว่า “จงใจขอใบเหลือง”

“สิ่งที่ฟีฟ่าทำไม่ถูกต้อง ฟีฟ่าบางครั้งใช้การตัดสินใจ ‘พิเศษ’ บางอย่าง และนี่คือ “พิเศษ” Skibbe กล่าวกับผู้สื่อข่าว

คณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าสั่งแบนมาโนลาสโทษแบนหนึ่งนัดเมื่อวันศุกร์ หลังจากที่เขาถูกตัดสินให้จงใจรับใบเหลืองเพื่อเสียเวลาในเกมที่กรีซชนะไซปรัส 2-1 เมื่อเดือนที่แล้ว

ใบเหลืองนั้นเป็นต้นเหตุของการแบนมาโนลาสในเกมกลุ่มสุดท้ายของกรีซ – ชัยชนะเหนือยิบรอลตาร์ 4-0 – แต่ตอนนี้นักเตะวัย 26 ปีก็จะพลาดการเดินทางไปซาเกร็บเช่นกัน

“ฉันไม่รู้ว่ามันตัดสินใจอย่างไร เรานำหน้าไซปรัส 2-1 และในไม่กี่นาทีสุดท้ายทุกทีมทั่วโลกปล่อยให้ผู้เล่นบางคนได้รับใบเหลืองเนื่องจากการล่าช้า” โค้ชชาวเยอรมันกล่าว

“ดังนั้น มาโนลาสจึงได้รับใบเหลืองและไม่ได้เล่นกับยิบรอลตาร์ และตอนนี้ฟีฟ่าได้ตัดสินใจสี่สัปดาห์ต่อมาเพื่อลงโทษเขาสำหรับบางสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนทำ” แม้จะไม่มีมาโนลาสในรายชื่อตัวจริงและแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บบ้างก็ตาม สกิบเบ้กล่าวว่าทีมของเขาพร้อมที่จะพบกับโครเอเชีย

“เราจะพร้อม เราทำงานมาสองปีแล้วเพื่อไปรัสเซีย โครเอเชียมีทีมที่ดี แต่เราจะทำให้ดีที่สุดกับผู้เล่นที่เราต้องผ่านเข้ารอบ” เขากล่าว

นัดแรกของเกมเพลย์ออฟระหว่างกรีซและโครเอเชียจะจัดขึ้นที่ซาเกร็บในวันที่ 9 พ.ย. และครั้งที่สองจะเล่นที่เมือง Piraeus ในวันที่ 12 พ.ย.

Giannis Antetokounmpoเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา “ให้รางวัล” ชาวคลีฟแลนด์กรีกที่โชคดีหลายคนด้วยการร้องเพลงชาติของกรีซกับพวกเขาหลังจากทำคะแนนได้ 40 คะแนนกับ Cavaliers

Milwaukee Bucks มีค่ำคืนที่ยากลำบากที่คลีฟแลนด์เนื่องจาก LeBron James มุ่งมั่นที่จะนำทีมเจ้าบ้านไปสู่ชัยชนะที่จำเป็นมาก และแน่นอนว่าพวกเขาสามารถเอาชนะ Bucks 124-119 ได้ แม้ว่า Antetokounmpo จะทำคะแนนได้อย่างน่าประทับใจ 40 คะแนน บวกกับสถิติที่ไม่ตรงกันของเขา

นอกเหนือจาก 40 แต้มแล้ว Greek Freak ชนะ 9 รีบาวด์ ให้ 3 แอสซิสต์ และทำ 4 บล็อคต่อทีมคาวาเลียร์ส

แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากเจมส์ทำคะแนนได้ 30 แต้ม เควิน เลิฟทำคะแนนได้ 32 และในที่สุดคาวาเลียร์ก็ชนะหลังจากเกมที่ค้างอยู่ในดุลจนถึงเสียงกริ่งสุดท้าย

หลังจบเกม ชาวกรีกจากคลีฟแลนด์ที่ไปดูซุปเปอร์สตาร์จานนิสและอดทนพอที่จะรอเขาที่อัฒจันทร์ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่คาดคิด: จานนิสถูกถ่ายรูปกับพวกเขา และพวกเขาทั้งหมดร้องเพลงชาติของกรีซด้วยกัน

กรีซตกรอบเพลย์ออฟของฟุตบอลโลก หลังจากเสมอโครเอเชียแบบไร้สกอร์ที่สนามกีฬาคาราอิสกาคิสในคืนวันอาทิตย์

ชาวโครแอตสมควรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในฤดูร้อนหน้าในรัสเซีย หลังจากที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเมื่อสามคืนก่อนในซาเกร็บเมื่อพวกเขาเอาชนะกรีซ 4-1 ได้

ในเกมที่มีโอกาสน้อยมาก สมัครจีคลับรอยัล กรีซพยายามอย่างหนักที่จะทำลายแนวรับของโครเอเชียที่จัดระบบมาอย่างดีโดยไม่ประสบความสำเร็จ

พวกเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากจากด้านข้างที่เรียกว่า “ความอัปยศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน” โดยสื่อในประเทศในเลกแรก – แต่ดูเหมือนการกลับมาไม่เคยเกิดขึ้น

Croats ตั้งรับได้อย่างยอดเยี่ยมและทำประตูได้ใกล้เคียงโดย Ivan Perisic ตีเสาจากระยะ 30 หลา

กรีซน่าจะได้จุดโทษตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่ออีวาน สตรินิก ทำฟาวล์เซก้า แต่โครเอเชียกลับได้ลูกฟรีคิกแทน

Dimitrios Pelkas จ่ายบอลเข้าตาข่ายเปล่าในช่วงท้ายเกม แต่เสียประตูจากการล้ำหน้า

คณะกรรมาธิการยุโรปได้พูดคุยไดรฟ์การปฏิรูปรัฐบาลกรีก แต่เตือนว่าการปฏิรูปจะต้องเป็นเจ้าหนี้มีการทบทวนเงื่อนไข bailout และพิจารณาภูมิหลัง bailout สำหรับกรีซ

“กรีซได้ดำเนินการปฏิรูปครั้งสำคัญในทุกด้านของนโยบาย” ฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปกล่าวในรายงานความยาว 187 หน้าซึ่งประเมินบันทึกการปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินช่วยเหลือของประเทศ

“เศรษฐกิจของกรีกยังคงมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เป้าหมายทางการคลังทำได้ดีกว่าในวงกว้าง และการปฏิรูปโครงสร้างที่พลิกเกมในด้านต่างๆ เช่น การบริหารภาษี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พลังงาน การแปรรูป และการบริหารรัฐกิจได้เปิดตัวแล้ว” มันบอกว่า.

“การฟื้นตัวยังคงเปราะบาง” ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ “วาระนโยบายที่โดดเด่นขนาดใหญ่เรียกร้องให้มีความพยายามในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและอื่น ๆ ”

ท่ามกลางการยกย่อง เจ้าหน้าที่คอมมิชชันที่รวบรวมรายงานของวันจันทร์กล่าวถึงความจำเป็นในการลดเทปสีแดง เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ ลดความซับซ้อนของใบอนุญาตการลงทุน ปรับปรุงกรอบสำหรับการใช้ที่ดินให้ทันสมัย ​​และการจัดตั้งทะเบียนที่ดินเป็นขั้นตอนที่กรีซยังคงต้องทำ

เจ้าหน้าที่ของยุโรปกำลังพยายามหาสูตรที่จะช่วยให้รัฐบาลกรีกสามารถควบคุมนโยบายเศรษฐกิจของตนได้อีกครั้ง ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจว่าจะไม่กลับไปสู่ความประมาททางการคลังที่ช่วยเร่งให้เกิดวิกฤติในปี 2552

เจ้าหน้าที่ของกรีกและสหภาพยุโรปกล่าวว่าการประนีประนอมที่เป็นไปได้อาจทำให้กรีซปฏิบัติตามมาตรา “ไม่ถอยหลัง” โดยหลักแล้วรับประกันได้ว่าจะไม่ย้อนกลับการปฏิรูปใด ๆ ที่ดำเนินการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือ