สมัครเล่นสล็อตจีคลับ แจ็คพอต! ชนะในวันคริสต์มาสอีฟ

สมัครเล่นสล็อตจีคลับ ผู้ชนะซึ่งระบุเพียงว่า “เควิน” ทำสิ่งที่เชื่อว่าเป็นแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดาในรอบแปดปี จำนวนเงินที่แน่นอนคือ $15,491,103.27

ผู้เล่นได้ใส่เงินประมาณ $40 ลงในสล็อตแมชชีนก่อนที่จะมีการจ่ายเงินครั้งประวัติศาสตร์ในเวลาประมาณ 12:30 น. ของวันพฤหัสบดี Fox News รายงาน เชื่อกันว่าเป็นการหมุน 3 ดอลลาร์

มันเป็นวันคริสต์มาสอีฟที่ต้องจดจำอย่างแน่นอน” โฆษกของ Boyd Gaming กล่าวกับ Fox News “เรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในแจ็คพอตวันหยุดแห่งประวัติศาสตร์นี้ที่ Suncoast”

ไม่ค่อยมีใครรู้จักเควิน ยกเว้นว่าเขาใช้ชีวิตบางส่วนในลาสเวกัสและที่เหลือในอลาสก้า รายงานข่าวเปิดเผย เขาวางแผนที่จะใช้เงินเพื่อ “สนับสนุนธุรกิจของเขาและ “จ่ายไปข้างหน้า” Fox News กล่าว

เควินหยุดแวะที่คาสิโนหลังจากที่เขาทำงานล่าช้าในวันคริสต์มาสอีฟ รายงานของLas Vegas Review-Journal

คาสิโนจะไม่ได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์Vital Vegasเว็บไซต์สื่อออนไลน์ท้องถิ่นอธิบายในทวีตหลังจากการจ่ายเงิน

นอกจากนี้ ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในวันพฤหัสบดีคือสล็อตแมชชีน Megabucks International Game Technology (IGT) Fox News กล่าว

วิน สร้างความอิจฉา ความตื่นเต้น บนโซเชียลมีเดีย

คำพูดเกี่ยวกับการจ่ายเงินครั้งประวัติศาสตร์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดีย “ยินดีด้วย!!!!! ฉันไม่สามารถแม้แต่จะชนะรางวัล $100 และฉันอยู่ที่นั่นทุกสุดสัปดาห์” ผู้โพสต์สื่อสังคมออนไลน์คนหนึ่งตอบ “ให้ของขวัญวันคริสต์มาสอย่างใดอย่างหนึ่ง! ถ้าฉันชนะ เช็คนั้นจะไม่เหมาะกับเฟอร์รารี” ผู้โพสต์อีกคนกล่าว และผู้โพสต์อีกคนสรุปชัยชนะด้วยการพูดว่า “นั่นคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการตรวจสอบการกระตุ้น”

นอกจากนี้ ไวทัล เวกัส ยัง เตือน Kevin ไม่นานหลังจากชนะว่า “เซิร์ฟเวอร์ค็อกเทลที่เลานจ์ Wynn แชร์ … ทิป 6 ดอลลาร์ในวันนี้สำหรับกะแปดชั่วโมง โปรดออกไปดื่มค็อกเทลวันคริสต์มาสอีฟ ทิปอย่างไม่เห็นแก่ตัว”

การจ่ายเงินมาในช่วงคริสต์มาสในลาสเวกัสซึ่งค่อนข้างเงียบจนกระทั่งได้รับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ โรงแรมหลายแห่งปิดทำการในช่วงกลางสัปดาห์ และมีการจำกัดพื้นที่เล่นเกมทั่วทั้งรัฐที่ 25 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

สล็อตประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที่ชนะ

ก่อนหน้านี้ การชนะสล็อตครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในปี 2546 เมื่อมีรายงานว่าผู้อาศัยในลอสแองเจลิสอายุ 25 ปี ได้รับรางวัล 39.7 ล้านดอลลาร์ที่ Excalibur Hotel & Casino ของ MGM Resorts นั่นคือในสล็อตแมชชีน IGT ด้วย Fox News กล่าว IGT เปิดตัว Megabucks ในปี 1987 Review-Journalกล่าว

ในเดือนเมษายน 2019 มีคนได้รับรางวัล 13.1 ล้านดอลลาร์จาก Megabucks ที่ Sunset Station Casino ใน Henderson เพิ่มReview -Journal เมื่อสองสามปีก่อนในเดือนกันยายน 2017 แจ็กพอต Megabucks มูลค่ารวมเกือบ 10.2 ล้านดอลลาร์ถูกตีที่Fiesta Henderson Hotel and Casinoโดยชายที่เพิ่งย้ายมาที่เนวาดา

ในปี 2000 ผู้หญิงที่ไม่ปรากฏชื่อคนหนึ่งได้รับรางวัล 34.9 ล้านดอลลาร์จาก Desert Inn ที่ดำเนินการอยู่ รายงานของ Fox เล่า

ท่ามกลางการโต้กลับของสาธารณะสำหรับเหตุการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกหลายพันคนเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ในร่ม คาสิโนของชนเผ่าได้ประกาศในแถลงการณ์สั้น ๆ ว่า shindig ถูกบรรจุกระป๋อง

“กิจกรรมส่วนตัวที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ของเราถูกยกเลิกและเราจะปิดประตูตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2020 จนถึง 06:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2021 เราขออภัยในความไม่สะดวกและหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในปี 2021” คาสิโนอธิบาย .

งานเลี้ยงเป็นงานที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่สงวนไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่สุดของคาสิโน ซึ่งรวมถึงลูกกลิ้งสูงซึ่ง Graton มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่เล่นการพนันอย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์ในช่วงหกเดือน

Graton ตั้งอยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกไปทางเหนือประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์ มีเครื่องสล็อตแมชชีน 3,000 เครื่องและโต๊ะเกมเจ้ามือสด 120 โต๊ะ รีสอร์ทประกอบด้วยห้องพัก 200 ห้อง สปา ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และศูนย์การประชุม

เผ่าให้ใน

ด้วยข้อยกเว้นบางประการ การชุมนุมในร่มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครัวเรือนอื่นเป็นสิ่งต้องห้ามทั่วทั้งรัฐตามคำสั่ง (D) ของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เกวิน นิวซัม แต่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยสหพันธรัฐอินเดียนแห่ง Graton Rancheriaทำให้ Graton Resort Casino ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้านสุขภาพของรัฐหรือเทศมณฑล

อย่างไรก็ตาม การด่าว่าในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ชาวเขายอมจำนนต่อแรงกดดันและยกเลิกการชุมนุมในวันส่งท้ายปีเก่า ความคิดเห็นบนหน้า Facebook ของคาสิโนสนับสนุนการตัดสินใจอย่างท่วมท้น

หลายคนขอบคุณชนเผ่าที่ปกป้องชุมชนและพนักงานจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ COVID-19 อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นหนึ่งคัดค้านการยกเลิก

คุณเป็นชนพื้นเมืองอเมริกัน คุณทำในสิ่งที่คุณต้องการ ในขณะเดียวกัน อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ลาสเวกัสจะจัดปาร์ตี้” โพสต์ให้ความเห็น

เจ้าหน้าที่ของเทศมณฑลกล่าวว่าการยุติเหตุการณ์นั้นฉลาด

“ผมคิดว่าพวกเขาได้ยินคำวิจารณ์ในแง่ลบ พวกเขานำเรื่องนี้มาพิจารณา และพวกเขาก็เปลี่ยนใจ” David Rabbitt หัวหน้าเขต Sonoma กล่าวกับThe North Bay Business Journal “ฉันคิดว่าเมื่อผู้คนเปลี่ยนใจ เมื่อพวกเขานั่งลงและฟังมุมมองอื่น นั่นเป็นสิ่งที่ดี ฉันซาบซึ้งมากที่พวกเขาดึงกลับมา”

ฟันเฟืองคาสิโนชนเผ่า

คาสิโนของชนเผ่าในแคลิฟอร์เนียยังคงเปิดให้บริการตั้งแต่เปิดทำการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม นักวิจารณ์เชื่อว่าพื้นที่เล่นเกมกำลัง ช่วยกระจาย ไวรัสโคโรนา

จาก 64 คาสิโนของชนเผ่าในแคลิฟอร์เนีย ทั้งหมดยกเว้นสามแห่งที่เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ ในขณะเดียวกันสโมสรการ์ดเชิงพาณิชย์ของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐและเทศมณฑลถูกปิด

“ฉันคิดว่าคาสิโนที่เปิดอยู่มีศักยภาพสำหรับผลกระทบด้านลบและจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในการระบาดครั้งนี้” จูเลียต มอร์ริสัน นักไวรัสวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์กล่าว

พนักงานบางคนเห็นด้วย

“มันเป็นที่ทำงานที่เครียดอย่างไม่น่าเชื่อ” พนักงานคนหนึ่งของ Fantasy Springs ใน Indio บอกกับDesert Sun “พวกเราส่วนใหญ่รู้สึกว่าเรากำลังรอถึงตาเราที่จะติดไวรัส”

สมัครเล่นสล็อตจีคลับ บนเว็บไซต์ Fremont Street Experience ประกาศว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวในวันส่งท้ายปีเก่าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย 25 ดอลลาร์สำหรับสายรัดข้อมือเพื่อเข้าเว็บไซต์ เฉพาะผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้า ต้องสวมหน้ากากและเริ่มเข้างานเวลา 18.00 น. โดยมีนโยบายกระเป๋าใส

“มาตรการรักษาความปลอดภัย ของ Fremont Street Experience จะรวมถึงการตรวจกระเป๋า การสแกนบัตรประจำตัว การคัดกรองผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ และการประเมิน COVID” เว็บไซต์ระบุ

Fremont Street Experience เป็นย่านบันเทิงห้าช่วงตึกในตัวเมืองลาสเวกัส ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าสำหรับคนเดินที่ปกคลุมด้วยหลังคาประดับไฟซึ่งแสดงรายการวิดีโอ ถนนฟรีมอนต์ที่มีคาสิโนเรียงรายสองข้างทางเรียกว่ากลิตเตอร์กัลช์

ถนนฟรีมอนต์และลาสเวกัสสตริปทางตอนใต้ของดาวน์ทาวน์มักเป็นที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่า รวมทั้งดอกไม้ไฟ เนื่องจากข้อจำกัดของโควิด-19 งานประจำปีบน The Strip จึงจัดแบบเสมือนจริงในวันที่ 31 ธันวาคม

แผนสำหรับตัวเมืองในปีนี้กำลังได้รับการวิจารณ์ที่หลากหลายบนหน้า Instagram Fremont Street Experience

ผู้ใช้ที่ระบุชื่อ kgiuly18 เขียนว่า “ทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้าย วางแผนอย่างดี ทำได้ดีมาก”

แต่ heather_parker– เขียนว่า “25.00 น. คุณได้อะไรจากการไม่มีวงดนตรีหรือความบันเทิง?”

ดอกไม้ไฟพลาซ่า

แม้ว่าจะไม่มีความบันเทิงอย่างเป็นทางการที่ Fremont Street Experience แต่ Plaza Hotel and Casino กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวดอกไม้ไฟจากหอคอยทางทิศใต้ในวันส่งท้ายปีเก่า

พลาซ่าตั้งอยู่บนถนนสายหลักทางตะวันตกสุดของถนนฟรีมอนต์ เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟโดยสารซึ่งปัจจุบันพังยับเยิน

ในเดือนกันยายน Jonathan Jossel ซีอีโอของ Plaza และ Derek Stevens ซีอีโอของ Circa Resort ยืนอยู่ที่ชั้นบนของ Circa ที่ยังไม่เปิดในขณะนั้น ชมการแสดงดอกไม้ไฟสั้นๆ ที่ Plaza Stevens โพสต์วิดีโอการแสดงดอกไม้ไฟในบัญชี Twitter ของเขา

Circa เป็นรีสอร์ทใหม่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นที่ฟรีมอนต์และถนนสายหลักตรงข้ามพลาซ่า Circa จัดงานเปิดตัวพื้นที่เล่นเกมอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 28 ต.ค. หลังจากวันคริสต์มาส ทางโรงแรมเปิดให้บริการห้องพักเป็นครั้งแรก

ในวันส่งท้ายปีเก่า Circa มีกำหนดจัดงาน“นับถอยหลังสู่ปีใหม่”ซึ่งจะออกอากาศในลาสเวกัสทาง KLAS-TV เริ่มตั้งแต่เวลา 20:59 น. บริษัท ในเครือ CBS ​​อื่น ๆ ในตะวันตกมีกำหนดออกอากาศรายการ

พรม El Cortez

ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม โรงแรมและคาสิโน El Cortez ในใจกลางเมืองลาสเวกัสกำลังขายพรมลายดอกไม้ที่เคยอยู่บนพื้นเกมตั้งแต่ปี 2550 พรมถูกลบออกในฤดูใบไม้ร่วงนี้ระหว่างการปรับปรุง

ในร้านขายของที่ระลึกผ้าสี่เหลี่ยมขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้วจะวางจำหน่ายในราคา $ 19 ต่อผืน ส่วนที่ถูกขายเป็นเศษที่เหลือเก็บไว้ในมือเพื่อซ่อมแซมพรมบนพื้นคาสิโน

พรมลายดอกไม้ดึงดูดใจนักสะสมที่ชื่นชอบสินค้าจากโรงแรม-คาสิโนในลาสเวกัสที่เปิดดำเนินการมานานหลายทศวรรษ El Cortez เปิดตัวครั้งแรกในปี 1941 ในช่วงกลางทศวรรษ 1940 เบนจามิน “Bugsy” Siegel อันธพาล และบุคคลลึกลับคนอื่นๆ ได้เป็นเจ้าของ El Cortez ในช่วงสั้นๆ

เหยื่อของการจู่โจมเมื่อวันศุกร์ที่ Sam’s Town Hotel & Gambling Hall เชื่อว่ามีอายุ 90 ปี ตามรายงานของLas Vegas Review-Journal ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาในทันที

โจรสองคนถูกอธิบายว่าอยู่ในวัย 20 ปี ครั้งสุดท้ายที่เห็นพวกเขาวิ่งหนีออกจากโรงรถ ซึ่งตั้งอยู่นอกทางหลวงโบลเดอร์

ตำรวจได้รับแจ้งเกี่ยวกับการโจรกรรมในเวลาประมาณ 12:20 น. หลังจากการจับกุมไม่นาน กลุ่มโจรยังคงหลบหนีตั้งแต่เย็นวันศุกร์

Sam’s Town เป็นที่รู้จักในฐานะคาสิโนในท้องถิ่น ดำเนินการโดย Boyd Gaming

โรงจอดรถคาสิโนเสี่ยงอาชญากรรม

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโรงจอดรถของคาสิโนมีความเสี่ยงต่อการถูกปล้นและอาชญากรรมอื่นๆ ในลาสเวกัสและทั่วประเทศ ตามรายงานของCasino.org

ไม่น่าแปลกใจที่อาชญากรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงจอดรถ” แบรด บอนเนลล์ หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัยโรงแรมกล่าว เขาอธิบายกับCasino.orgในเดือนกันยายนว่าเนื่องจาก “ความโดดเดี่ยว” ของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาให้อาชญากร “ไม่เปิดเผยตัวตน นักล่ารู้ว่าโรงรถของโรงแรมคาสิโน … [มี] นักท่องเที่ยวที่มีเงินทุนดี”

ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม ปาล์มสปริงส์ แคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงผู้ต้องสงสัยโจรกรรมสองคนขณะที่พวกเขาพยายามเร่งความเร็วออกจากโรงจอดรถที่Agua Caliente Casino คนหนึ่งเพิ่งถูกกล่าวหาว่าปล้นผู้หญิงด้วยปืนจ่อ

เหตุการณ์นั้นตามมาจากเหตุกราดยิงในโรงจอดรถในโรงเกมเดียวกันเมื่อเดือนกันยายน การโจมตีที่รุนแรงก่อนหน้านี้ที่คาสิโน Agua Caliente Band of Cahuilla Indians ถูกสอบสวนว่าเป็นการพยายามฆ่า

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคมยังเกิดเหตุกราดยิงร้ายแรงขึ้นที่โรงจอดรถ Emerald Queen Casino ในเมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ในเดือนกรกฎาคม เกิดเหตุกราดยิงร้ายแรงอีกครั้งที่โรงจอดรถของวินเนอร์สเวย์ในโรงจอดรถ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood ของรัฐฟลอริดา

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลลาสเวกัสกำลังค้นหาโจรที่มีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในลานจอดรถหรือโรงรถของคาสิโน KLAS สถานีโทรทัศน์ในลาสเวกัส รายงาน

ผู้ต้องสงสัยในอาชญากรรมเหล่านั้นถูกอธิบายว่ามีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี เขาเชื่อว่าเป็นชาวสเปน

โดยปกติแล้ว เขาจะขับรถเข้าไปในที่ดินหรือโรงรถ มองหาผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยว แล้วผลักพวกเขาลงบนทางเท้า จากนั้นเขาก็ขโมยสมุดพกหรือสิ่งของอื่นๆ รายงานระบุ

เขาพยายามใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ขโมยมาเพื่อรับเงิน

ตำรวจนครบาลเพิ่มการลาดตระเวนในวันหยุด

เพื่อตอบสนองต่ออาชญากรรมในท้องถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้น ตำรวจลาสเวกัสเมโทรได้เริ่มปฏิบัติการบังคับใช้เฉพาะที่เรียกว่า “ปฏิบัติการกดดันอย่างต่อเนื่อง” ตำรวจพิเศษออกลาดตระเวนในบางพื้นที่ของลาสเวกัสซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เช่น เดอะสตริป

ในอดีต ตำรวจนครบาลสนับสนุนให้คนเดินถนนในโรงรถระวังสิ่งรอบข้าง บ่อยครั้งที่ระบบรักษาความปลอดภัยของคาสิโนสามารถพาแขกกลับไปที่รถที่จอดอยู่ในโรงรถได้

ของมีค่าควรเก็บไว้ในหีบ ผู้หญิงควรเก็บกระเป๋าไว้ใกล้ตัว ผู้ชายควรพกกระเป๋าสตางค์ไว้ในกระเป๋าด้านหน้าแทนกระเป๋าหลัง KSNV สถานีโทรทัศน์ลาสเวกัสรายงาน

ในการให้สัมภาษณ์กับThe Cincinnati Enquirerเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว George Goldhoff ประธานคาสิโน Hard Rock Cincinnati ได้ให้ความกระจ่างว่าเมื่อใดที่โลโก้กีตาร์อันเป็นเอกลักษณ์อาจไปปรากฏอยู่ในบ้านของ Bootsy Collins ปรมาจารย์ด้านเพลง

อย่างที่คุณคาดไว้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 สร้างความหายนะให้กับแผนการของบริษัท

เนื่องจากเราดำเนินกิจการโดยปราศจากแบรนด์ที่เป็นทางการ และไม่มีผู้คนกว่า 70,000 คนโดยทั่วไปในย่านใจกลางเมืองก่อนช่วงโควิดเพื่อให้คนสัญจรไปมาที่คาสิโนของเรา ฉันจึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการแนะนำฮาร์ดร็อคสู่ซินซินนาติในปีหน้าเมื่อโรคระบาดอยู่ในกระจกมองหลังของเรา” เขาบอกกระดาษ

การปิดคาสิโนในฤดูใบไม้ผลิอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงแบรนด์เครื่องสำอางภายในคาสิโน แต่การปิดตัวลงทั่วทั้งรัฐยังทำให้ผู้รับเหมาของฮาร์ดร็อคไม่สามารถทำงานได้เช่นกัน เขากล่าว

โกลด์ฮอฟฟ์ยังบอกกับหนังสือพิมพ์ว่ามีคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะวางทรัพยากร บริษัทเลือกที่จะจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

และในขณะที่คาสิโนในโอไฮโอไม่ได้ปิดเป็นครั้งที่สองเช่นเดียวกับในรัฐอื่นๆพวกเขายังคงอยู่ภายใต้คำสั่งเคอร์ฟิวในเดือนพฤศจิกายนโดย Gov. Mike DeWine นั่นหมายความว่าสถานที่ต้องปิดตัวลงในเวลา 22.00 น. ET จนถึงวันอาทิตย์หน้า 2 มกราคมเป็นอย่างน้อย

ชั่วโมงที่จำกัด บวกกับข้อจำกัดด้านความสามารถ ทำให้ฮาร์ดร็อคไม่สามารถนำพนักงานทั้งหมด 950 คนกลับมาได้ ปัจจุบัน คาสิโนมีคนงานประมาณ 400 คน โกลด์ฮอฟฟ์กล่าว

“เบื้องหลัง” กำลังดำเนินการอยู่

ฮาร์ดร็อคตกลงที่จะซื้อคาสิโน Cincinnati จาก JACK Entertainment ในเดือนเมษายน 2019 ในเวลานั้น JACK กำลังมองหาที่จะลดขนาดการดำเนินงานเกมลง ก่อนหน้านี้ได้ขาย Greektown Casino Hotel ในดีทรอยต์ให้กับ Penn National Gaming ในราคา 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2018

แจ็คยังคงมีคาสิโนอยู่ในตัวเมืองคลีฟแลนด์และสนามแข่งรถในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองโอไฮโอ

Goldhoff บอกกับ The Enquirer ว่างาน “เบื้องหลัง” บางอย่างได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวยูนิฟอร์มใหม่สำหรับพนักงาน การเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ และการเปิดตัวโปรแกรมตอบแทนความภักดีของบริษัท

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการวางแผน

Goldhoff กล่าวว่า “รูปลักษณ์และความรู้สึกของฮาร์ดร็อคใหม่ของเราจะมีชีวิตชีวาและเป็นแบบฉบับของฮาร์ดร็อค พร้อมด้วยของที่ระลึกคุณภาพเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์รอบ ๆ ที่พัก สร้างช่วงเวลาฮาร์ดร็อคสำหรับผู้มาเยือนและผู้เล่น” โกลด์ฮอฟฟ์กล่าว

ภายใต้ข้อตกลง Hard Rock เพื่อซื้อคาสิโน JACK Vici Properties ได้ซื้อทรัพย์สินขนาด 22 เอเคอร์และปล่อยให้บริษัทเกมเช่า ราคาซื้อทั้งหมดอยู่ที่745 ล้านดอลลาร์

การแข่งขันฮาร์ดร็อคเฟซ

จนถึงจุดหนึ่ง ฮาร์ดร็อคกำลังแย่งชิงส่วนแบ่งที่มากขึ้นของธุรกิจเกมในตลาดซินซินนาติ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเริ่มต้นในการซื้อคาสิโนซินซินนาติ ฮาร์ดร็อคกำลังจะซื้อTurfway Parkซึ่งเป็นสนามแข่งในบริเวณใกล้เคียง Erlanger รัฐ Ky อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ข้อตกลงจะปิดได้ Churchill Downs Inc. ได้ประกาศแผนการที่จะแสวงหาวันแข่งของ Turfway และ สร้างเส้นทางของตัวเองในบริเวณใกล้เคียง

ในที่สุดChurchill Downsก็ตกลงที่จะซื้อแทร็กที่มีอยู่ในราคา 46 ล้านดอลลาร์ บริษัทเกมในหลุยส์วิลล์อยู่ท่ามกลางกลียุคมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์จากสถานที่อายุ 61 ปี

ในเดือนตุลาคม เชอร์ชิลล์ได้เปิดร้านแข่งม้าแห่งประวัติศาสตร์ในนิวพอร์ต ตรงข้ามแม่น้ำโอไฮโอจากใจกลางเมืองซินซินนาติ Kentucky Horse Racing Commission อนุมัติการเคลื่อนไหวของ Churchill เพื่อช่วยสร้างรายได้สำหรับกระเป๋าแข่ง

Churchill Downs ยังวางแผนที่จะเสนอเครื่องจักร HHR ที่ Turfway แม้ว่าตอนนี้อัฒจรรย์เก่าจะถูกรื้อถอนแล้ว เนื่องจากคนงานสร้างสถานที่ใหม่ นอกจากที่นั่งใหม่สำหรับแฟน ๆ แล้ว แผนดังกล่าวยังเรียกเครื่องสล็อตแมชชีนมากถึง 1,500 เครื่องในสนามแข่งอีกด้วย

Goldhoff บอกกับ Enquirer ว่าฮาร์ดร็อคมีบรรยากาศที่ค่อนข้างแตกต่างจากห้องนั่งเล่นใน Newport ของ Churchill

“เราเป็นคาสิโนที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ใช่การเล่นเกม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหารแนวคิดพิเศษ ความบันเทิงสด ของที่ระลึกที่มีคุณภาพระดับพิพิธภัณฑ์ และการส่งมอบบริการที่ไม่เหมือนใคร”เขากล่าว

นอกจากเครื่อง HHR แล้ว ฮาร์ดร็อคยังเผชิญกับการแข่งขันจากคาสิโนอินเดียนาสามแห่งและราซิโนสามแห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโอไฮโอ

มีชีวิต! Casino Pittsburgh ซึ่งถูกบังคับให้ปิดในเดือนนี้ตามคำสั่งของรัฐ COVID-19 หลังจากเปิดตัวไม่ถึงหนึ่งเดือน ได้บริจาคอาหารมากกว่า 1,000 ปอนด์ในสัปดาห์นี้ให้กับธนาคารอาหารในท้องถิ่น รวมแฮมสำหรับวันหยุดกว่า 250 ชิ้น พร้อมเครื่องเคียงและเครื่องเคียง

เพียงเพราะเราปิดไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือคนดีในชุมชนของเราที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด” Live! ฌอน ซัลลิแวน ผู้จัดการทั่วไปคาสิโนพิตส์เบิร์ก

“เรากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใหม่อีกครั้ง และทำให้ทีมของเรากลับมาทำงานได้” ซัลลิแวนกล่าวเสริม “ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพนักงานในการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง”

โควิด-19 ส่งผลให้คนงานในอุตสาหกรรมเกมหลายหมื่นคนถูกเลิกจ้างหรือเลิกจ้าง

ในลาสเวกัส คาสิโนจ้างคนน้อยลง 21.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Caesars Entertainment ได้แจกไก่งวงแช่แข็งและคุกกี้จำนวน 20,000 ตัวให้กับสมาชิกในทีมในเนวาดาตอนใต้

การกุศลคาสิโน

แอตแลนติกซิตีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโคโรนา แต่คาสิโนทั้งเก้าแห่งของเมืองยังคงช่วยเหลือชุมชนในช่วงที่เกิดโรคระบาด

ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากบริจาคอาหารวันขอบคุณพระเจ้าให้กับธนาคารอาหารและผู้สูงอายุ Caesars Entertainment ซึ่งเป็นเจ้าของ Caesars, Harrah’s และ Tropicana ได้บริจาคของขวัญมากกว่า 500 ชิ้นให้กับแคมเปญ Toys for Tots ในพื้นที่ พร้อมเงินอีก 5,000 ดอลลาร์ให้กับองค์กร

Borgata ของ MGM Resorts เฉลิมฉลองด้วยโปรแกรม “12 วันแห่งการให้” ซึ่งเป็นการให้เกียรติผู้คนในพื้นที่และบริจาคเพื่อการกุศล เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ AtlantiCare Regional Medical Center ได้รับการจัดเตรียมอาหารแบบบรรจุกล่องล่วงหน้าซึ่งจัดเตรียมโดยทีมทำอาหารของรีสอร์ท องค์กรการกุศลที่ได้รับบริจาค ได้แก่ Boys & Girls Club, Community FoodBank of New Jersey, Humane Society และ ARC

โอเชียนคาสิโนบริจาคเงิน 12,000 ดอลลาร์แก่องค์กรการกุศลสี่แห่ง ได้แก่ The Alcove Center for Grieving Children and Families, The Humane Society of Atlantic County, Ronald McDonald House และ The Marine Mammal Stranding Center

Saratoga Casino Hotel อยู่ห่างออกไปทางเหนือราว 250 ไมล์ โดยบริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นและระดับภูมิภาค 38 แห่ง ผู้รับประกอบด้วยตำรวจและหน่วยดับเพลิงซาราโตกาสปริงส์ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลซาราโตกา และโรงเก็บอาหารสติลวอเตอร์

ช่วยเหลือเผ่าแคลิฟอร์เนีย

Sycuan Casino Resort ในซาน ดิเอโก ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Sycuan Band of the Kumeyaay Nation ได้บริจาคเงิน 70,000 ดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ 21 แห่ง สิ่งที่น่าสังเกตบางอย่าง ได้แก่ สมาคมโรคอัลไซเมอร์ การป้องกันสุขภาพเด็ก และสมาคมธุรกิจความเสมอภาคในซานดิเอโก

ชูแมชคาสิโนรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการเกมของวงซานต้าอินเนซแห่งชูแมชอินเดียนมอบเงิน 25,000 ดอลลาร์ให้กับแคมเปญ Central Coast Marine Corps Reserve Toys for Tots

กลุ่ม Paskenta ของ Nomlaki Indians และ Rolling Hills Casino ร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เก็ต Safeway เพื่อบริจาคอาหารมูลค่า 160,000 ดอลลาร์ให้กับผู้ที่ต้องการ พนักงานคาสิโนและสมาชิกชนเผ่าอาสาสละเวลาเพื่อแจกจ่ายสินค้า