สมัครเล่นบอลออนไลน์ ของญี่ปุ่นพูดถึง

สมัครเล่นบอลออนไลน์ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าการเปิดตัวในประเทศจะช่วยปรับปรุงสถานะของญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่ “เน้นการท่องเที่ยว” เขากล่าวคำปราศรัยในการประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นห้องล่างของรัฐสภา

รัฐสภากำลังหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการดำเนินการแบบบูรณาการรีสอร์ท (IR) ซึ่งกำหนดกรอบการกำกับดูแลในวงกว้างสำหรับการจัดตั้งอุตสาหกรรมคาสิโนในประเทศ

ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกส่งไปยังรัฐสภาของญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า Diet เมื่อวันที่ 27 เมษายน

รัฐบาลคาดว่าร่างกฎหมาย IR Implementation Bill จะผ่านการไดเอทในช่วงเซสชั่นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน

ในการปราศรัยต่อที่ประชุมเมื่อวันอังคาร นายอาเบะกล่าวว่ารีสอร์ทคาสิโนสามารถช่วยญี่ปุ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวจากส่วนต่าง ๆ ของโลกได้ ในขณะที่ทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นอยู่ในประเทศนานขึ้น ตามรายงานของผู้สื่อข่าวของเรา

นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการเพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการติดการพนันเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมในที่สุด

พรรคที่ปกครองของญี่ปุ่นและพรรคฟื้นฟูญี่ปุ่น – มีจำนวนที่นั่งในรัฐสภาเพียงเล็กน้อย แต่เป็นกลุ่มฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียง – ร่วมกันยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับปัญหามาตรการตอบโต้การติดการพนันที่ก่อกวน

Keiichi Ishii รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ได้รับการกล่าวขานว่าได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะในสภาล่างของรัฐสภาเมื่อวันอังคาร ข้าราชการทั้งสองฝ่ายได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกรัฐสภาของพรรครัฐบาลสองพรรคของญี่ปุ่น ได้แก่ พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย (LDP) และโคเมอิโตะซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เล็กกว่านั้น คาดว่าร่างกฎหมาย IR Implementation Bill จะผ่านสภาล่างของสภาไดเอทภายในต้นเดือนมิถุนายน จากนั้นร่างกฎหมายจะย้ายไปที่สภาสูง – สภาที่ปรึกษา – เพื่อการอภิปรายและการลงมติเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าร่างกฎหมายสามารถผ่านสภาไดเอททั้งสองแห่งได้ก่อนที่ทางการจะสิ้นสุดในวันที่ 20 มิถุนายนของสมัยประชุมรัฐสภาในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการลงทุน Morgan Stanley กล่าวในบันทึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว – หลังจาก Japan Gaming Congress ในโตเกียว – ว่าฝ่ายปกครองและฝ่ายค้านของญี่ปุ่นดูเหมือนจะ “สอดคล้องกันมากขึ้น” โดยหวังว่าจะผ่านร่างกฎหมาย IR Implementation Bill และปัญหาการพนัน “ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน”

“แต่เรากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ตามมา กฎระเบียบใหม่อาจยับยั้งรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนมาก และการเปิดรีสอร์ทแบบบูรณาการดูห่างไกล” ทีมงาน Morgan Stanley กล่าว กล่าวเสริมว่า: “ตอนนี้เราคิดว่ารีสอร์ทครบวงจรแห่งแรกจะยังไม่พร้อมจนถึงปี 2568”

ข้อมูลโดย Malta Gaming Authority (MGA) เปิดเผยข้อมูลโดย Malta Gaming Authority (MGA) มากกว่าหนึ่งพันคนที่กีดกันตัวเองในคาสิโนของมอลตา เพื่อให้แม่นยำ มีคน 1,393 คนยื่นคำร้องขอให้ห้ามเข้าคาสิโนของมอลตาและสถานที่เล่นการพนันทางบกอื่น ๆ ในปี 2560

ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2559 ที่ได้รับคำขอดังกล่าว 1,277 รายการ ข้อมูลของ MGA ยังเปิดเผยด้วยว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของคำขอยกเว้นตนเองมีระยะเวลาหกเดือนและส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเวลาหนึ่งปี ที่น่าสนใจคือคำขอหนึ่งข้อคือการกีดกันตนเองออกจากสถานที่เล่นการพนันที่มีอิฐและปูนตลอดชีวิต

ผู้ให้บริการการพนันทุกรายที่ถือใบอนุญาตจาก MGA จะต้องเสนอตัวเลือกการห้ามตนเองแก่ลูกค้าภายใต้คำสั่งห้ามตนเองของปี 2011 โปรแกรมการกีดกันตนเองของประเทศเกาะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบด้านลบ ของการพนัน

ตามรายงานของ MGA ประมาณร้อยละ 76 ของบุคคลที่เลือกที่จะกีดกันตนเองเมื่อปีที่แล้วเป็นคนชาติมอลตา ผู้อุปถัมภ์คาสิโนที่ไม่ใช่ชาวมอลตาจำนวนหนึ่งและลูกค้าของสถานที่เล่นการพนันทางบกอื่น ๆ ของประเทศเกาะได้ส่งคำขอห้ามตนเองเช่นกัน ชาวอิตาลีคิดเป็นร้อยละ 4 ของกลุ่มหลัง ตามมาด้วยลูกค้าชาวซีเรีย บัลแกเรีย โรมาเนีย และโซมาเลีย ซึ่งแต่ละรายคิดเป็นร้อยละ 2

MGA พบว่าผู้เล่นที่เลือกที่จะแยกตัวเองออกจากคาสิโนนั้นมีอายุน้อยลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่คนอายุ 35-45 ปี มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะร้องขอการห้ามตัวเองในปี 2015 แต่คนอายุ 18-24 ปี และ 25-34 ปี มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของคำขอที่ยื่นเมื่อปีที่แล้ว ผู้เล่นคาสิโนชายยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าที่แยกตัวออกจากตนเองเป็นหลักในปี 2560 ซึ่งคิดเป็น 71 เปอร์เซ็นต์ของคำขอทั้งหมด

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์จำเป็นต้องให้โอกาสแก่ลูกค้าของตนในการยกเว้นตัวเอง รายงานล่าสุดของ MGA แสดงให้เห็นว่ามีคำขอระงับตัวเองประมาณ 790,000 รายการที่ส่งโดยผู้เล่นและนักพนันที่เล่นการพนันที่เว็บไซต์ที่ได้รับใบอนุญาตของมอลตาในปี 2560 เพิ่มขึ้น 5.3 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า

Crown Resorts จะรักษาใบอนุญาตในการดำเนินการคาสิโนในเมลเบิร์น Crown Melbourne ตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

คณะกรรมการควบคุมการพนันและเหล้าแห่งรัฐวิกตอเรีย (VCGLR) ได้ดำเนินการทบทวนการดำเนินงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเสนอคำแนะนำการดำเนินงาน 20 ข้อ ในท้ายที่สุด Crown Melbourne ได้รับการพิจารณาว่า “เหมาะสมที่จะถือใบอนุญาต” และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

Crown Resorts ตอบสนองต่อข่าวโดยยอมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำ 20 ข้อของหน่วยงานกำกับดูแล

เรื่องทางวินัยในช่วงระยะเวลาการตรวจสอบห้าปีที่เกี่ยวข้องกับ Crown Resorts รวมถึงปัญหาด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ “การเล่นของคุณ” การละเว้นข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นขยะ และการทดลองใช้เพดานปาก “ว่างเปล่า” สามสัปดาห์

ระยะเวลาการตรวจสอบยังเห็นว่า Crown ใช้เงินประมาณ 447 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (330 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการอัปเกรดและขยาย Melbourne Casino ซึ่งมีพนักงาน 13,000 คน

Kazuo Okada มหาเศรษฐีผู้ประกอบการคาสิโนของญี่ปุ่นถูกควบคุมตัวในฮ่องกงเนื่องจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เขาถูกขับออกจากคณะกรรมการของ Universal Entertainment Corp เมื่อปีที่แล้ว โดยถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Universal Entertainment Corporation ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าว ทราบว่าคณะกรรมการอิสระแห่งฮ่องกงเพื่อต่อต้านการทุจริต (ICAC) จับกุมโอคาดะและปล่อยตัวเขาโดยได้รับการประกันตัว

ICAC ไม่ยืนยันการพัฒนา โดยอ้างถึงนโยบายว่าด้วยการไม่แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์

“เมื่อได้รับการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการ ICAC จะติดตามผลตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดไว้” องค์กรกล่าวในแถลงการณ์

มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นคนนี้สูญเสียตำแหน่งผู้บริหารที่ สมัครเล่นบอลออนไลน์ เมื่อปีที่แล้วหลังจากกล่าวหาว่าเขายักยอกเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนหน้านี้ Okada ได้ปฏิเสธเรื่องนี้

เขายังถูกขับออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทการลงทุนในฮ่องกง Okada Holdings ซึ่งควบคุม Universal

ความพยายามที่จะติดต่อโอคาดะทางโทรศัพท์ไม่ได้รับคำตอบ

บริษัทและอดีตหัวหน้ากำลังพัวพันกับคดีความ และ Universal Entertainment เน้นย้ำในแถลงการณ์ว่า Okada “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเราอีกต่อไป”

Universal Entertainment ซึ่งผลิตเครื่อง “ปาจิงโกะ” สไตล์พินบอลและดำเนินการคาสิโนในฟิลิปปินส์ ให้คำมั่นว่าจะช่วย ICAC ในการสืบสวน

จากข้อมูลของ Forbes โอกาดะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 16 ในญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าสุทธิที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Penn National Gaming ผู้ให้บริการคาสิโนในเพนซิลเวเนียกำลังจะเปิดตัวการพนันกีฬาที่ Hollywood Casino ที่ Charles Town Races ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนWilliam Hill USAจะจัดการหนังสือกีฬาของบริษัท

Timothy J. Wilmott ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “Penn National รู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มเสนอการเดิมพันกีฬาสำหรับลูกค้าของเราในเวสต์เวอร์จิเนียในไม่ช้า ความกระตือรือร้นในการเดิมพันกีฬาได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่การห้ามของรัฐบาลกลางถูกยกเลิกในเดือนพฤษภาคม และเราหวังว่าจะได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ให้กับลูกค้าของเราเพื่อเพลิดเพลินที่ Hollywood Casino ที่ Charles Town Races”

Penn National วางแผนที่จะนำเสนอประสบการณ์การเดิมพันกีฬาที่ล้ำสมัยที่ Hollywood Casino ที่ Charles Town Races บริษัทกำลังพัฒนาหนังสือกีฬาเล่มใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ Skybox Sports Bar อย่างแข็งขัน ติดตั้งผนังใหม่และเพิ่มโทรทัศน์ใหม่หลายสิบเครื่องเพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับรายการกีฬาจากทั่วประเทศและทั่วโลก

“ลูกค้าของเราแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มพนันกีฬา” Scott Saunders ผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino ที่ Charles Town Races กล่าว “ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งเพาะกีฬาอาชีพและกรีฑาของวิทยาลัย และเราหวังว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับแฟน ๆ ในเวสต์เวอร์จิเนีย เวอร์จิเนีย แมริแลนด์ และวอชิงตัน ดีซี”

เกี่ยวกับ Penn National Gaming

Penn National Gaming เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมและการแข่งรถ และการดำเนินงานของเทอร์มินัลวิดีโอเกมโดยเน้นที่ความบันเทิงจากสล็อตแมชชีน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 บริษัทดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวก 28 แห่งในเขตอำนาจศาล 16 แห่ง รวมถึงฟลอริดา อิลลินอยส์ อินดีแอนา แคนซัส เมน แมสซาชูเซตส์ มิสซิสซิปปี มิสซูรี เนวาดา นิวเจอร์ซีย์ นิวเม็กซิโก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย เท็กซัส เวสต์เวอร์จิเนีย และออนแทรีโอ แคนาดา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 โดยรวมแล้ว Penn National Gaming ให้บริการเครื่องเกมประมาณ 34,100 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 770 เกม และห้องพักในโรงแรม 4,800 ห้อง บริษัทยังเสนอเกมออนไลน์ทางสังคมผ่านแผนก Penn Interactive Ventures

เกี่ยวกับวิลเลียม ฮิลล์

William Hill PLC เป็นหนึ่งในบริษัทเดิมพันและเกมชั้นนำของโลก มีพนักงานมากกว่า 16,000 คน ต้นกำเนิดอยู่ที่สหราชอาณาจักรซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2477 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน รายรับต่อปีส่วนใหญ่อยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ยังคงมาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีสำนักงานเดิมพันที่ได้รับใบอนุญาตระดับประเทศและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเดิมพันและเกมออนไลน์ชั้นนำ ในปี 2555 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท William Hill US โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจค้าปลีกและมือถือในเนวาดา ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจการพนันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน William Hill US ดำเนินการหนังสือการแข่งขันและกีฬา 107 รายการในเนวาดาและแอพเดิมพันกีฬาบนมือถือชั้นนำของรัฐ ตามคำตัดสินในเดือนพฤษภาคม 2018 โดยศาลฎีกาว่าการห้ามการเดิมพันกีฬาที่รัฐสนับสนุนโดยรัฐบาลกลางนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ บริษัทกำลังวางแผนที่จะดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาตทั่วอเมริกา William Hill US ดำเนินการในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ Monmouth Park Racetrack และ Ocean Resort Casino และเป็นผู้จัดการความเสี่ยงพิเศษสำหรับลอตเตอรีกีฬาในเดลาแวร์ นอกจากนี้ วิลเลียม ฮิลล์ยังมีการดำเนินงานที่ได้รับใบอนุญาตในบาฮามาส อิตาลี และสเปน และให้บริการลูกค้าออนไลน์ทั่วโลกจากสำนักงานใหญ่ออนไลน์ในยิบรอลตาร์

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการพนันกีฬาต่อการดำเนินงานของบริษัท ข้อความเหล่านี้สามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “คาดหวัง” “เชื่อ” “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “แสวงหา” “อาจ” “จะ” “ควร” หรือ “คาดการณ์” หรือคำเหล่านี้หรือคำที่คล้ายกันในเชิงลบหรือรูปแบบอื่น หรือโดยการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต กลยุทธ์ หรือความเสี่ยงและความไม่แน่นอน แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังนั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่สมเหตุสมผลภายในขอบเขตของความรู้ในธุรกิจของบริษัท แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงจะไม่แตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของเรา ปัจจัยที่มีความหมายซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดไว้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่สายธุรกิจใหม่ รวมถึงความสามารถของเราในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรหรือผู้ขายรายสำคัญ และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพียงพอ ตลอดจนความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลต่างๆ และปัจจัยอื่นๆ ตามที่กล่าวถึงในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2017 รายงานประจำไตรมาสต่อมาในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K แต่ละรายการตามที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา บริษัทไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด จากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานเหล่านี้

ซานโฮเซ่, คอสตาริกา, สิงหาคม, 2018 — กลุ่มคาสิโน Superior Share ยังคงเพิ่มการแสดงตนในระดับนานาชาติเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ในละตินอเมริกาและตลาดอื่น ๆ ที่พูดภาษาสเปน ด้วยความคิดนี้ และเช่นเดียวกับที่ Superior Casino ทำมาหลายปี 24VIP Casino จึงประกาศเวอร์ชันใหม่ในภาษาสเปนสำหรับผู้พูดภาษาสเปนทุกคนในโลก

ผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ที่พูดภาษาสเปนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทั้งหมดของ 24VIP Casino ในภาษาสเปนได้แล้ว รวมถึงเกม โปรโมชั่น การธนาคาร คลับ VIP และอื่นๆ ผู้เล่นยังสามารถทำธุรกรรมธนาคารตามสกุลเงินของประเทศของเขา คาสิโน 24VIP รับชำระเงินเป็นดอลลาร์อเมริกัน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง แรนด์ และบิตคอยน์ เกมคาสิโนยังมีให้บริการตามสกุลเงินที่ผู้เล่นเลือกเมื่อลงทะเบียนบัญชีที่ 24VIP Casino

24VIP Casino เปิดตัวในปี 2560 โดยผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์รวมกันมากกว่า 40 ปีในคาสิโนออนไลน์ ในทุกด้าน เช่น การดำเนินงาน การตลาด การบริการลูกค้า และเทคโนโลยี 24VIP Casino มีเทคโนโลยีของบริษัทRIVAL GAMINGเพื่อให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีเกมคาสิโน 3 มิติเต็มรูปแบบที่พัฒนาโดย BetSoft สุดท้าย ผู้เล่นยังสามารถเล่นเกมโต๊ะกับดีลเลอร์คาสิโนสดผ่าน ViVo Gaming

ช่วงของเกมที่ 24VIP Casino นำเสนอมีมากกว่า 200 สล็อต รวมถึงเกม 3D, รอบโบนัส, วิดีโอสล็อต, I-Slots และสล็อตคลาสสิก 3 เลน นอกจากนี้ เกมบนโต๊ะ เช่น แบล็คแจ็ค แครปส์ รูเล็ต และบาคาร่า เมื่อผู้เล่นลงทะเบียนกับ 24VIP Casino เป็นครั้งแรก เขา/เธอสามารถรับสูงถึง $1,000 เป็นโบนัสต้อนรับเพื่อเล่นเกมสล็อตใดๆ จากนั้นพวกเขาจะได้รับโบนัสสูงสุด 240 รอบฟรีเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

24VIPCasino ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้น น่าพึงพอใจ และปลอดภัย และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการพนันออนไลน์ในยุคนี้

SuperiorShare เชิญชวนพันธมิตรคาสิโนออนไลน์ให้ลงทะเบียนโปรแกรมพันธมิตรของเราและสามารถโปรโมตคาสิโน Superior และ 24VIP ในตลาดฮิสแปนิก

ATLANTIC CITY, New Jersey , 21 สิงหาคม 2018 — 888 Holdings หนึ่งในบริษัทการพนันออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกเปิดตัวผลิตภัณฑ์คาสิโน Live Dealer ใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งสนับสนุนโดย Evolution Gaming 888 Holdings เป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีคาสิโนสดในยุคแรกๆ ด้วยความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จนี้ คาสิโนออนไลน์ 888 ในรัฐนิวเจอร์ซีย์จะรวมเกมดีลเลอร์สดเข้าด้วยกันเนื่องจากเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานใน Garden State และมอบประสบการณ์คาสิโนสดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้เล่น หลังจากที่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกสำหรับความเป็นเลิศในเวทีคาสิโนสดแล้ว และตอนนี้เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ผู้เล่น 888casino ในนิวเจอร์ซีย์สามารถเพลิดเพลินกับเกมดีลเลอร์สดที่ได้รับการคัดสรรบนพีซี, Mac, iOS และ Android

เกมเหล่านี้มีดีลเลอร์จริงแบบเรียลไทม์จากสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนที่ปลอดภัย ผู้เล่นสามารถเห็นไพ่ที่แจกและวางเดิมพันตามเวลาจริง มุมกล้องหลายมุมและระยะใกล้ของการกระทำทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดื่มด่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สตรีมเกมคาสิโนสดตรงไปยังหน้าจอของผู้เล่นผ่านอินเทอร์เน็ต 3G, 4G และ WIFI พอร์ตโฟลิโอของเกมคาสิโนสดที่ 888casino NJ มีดังนี้:

รูเล็ตสด –รูเล็ตสดคือของจริง! เกมนี้มีดีลเลอร์คาสิโนสดและตัวเลือกการเดิมพันที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ วางเดิมพันแบบเรียลไทม์กับเจ้ามือการพนันมืออาชีพและดูพวกเขาหมุนวงล้อ

แบล็คแจ๊สด – 21 เป็นเลขมหัศจรรย์ แต่แต้มรวมมือที่ชนะเจ้ามือคาสิโนสดก็เพียงพอแล้ว นี่เป็นอีกหนึ่งเกมไพ่คาสิโนที่ใช้กลยุทธ์อย่างรวดเร็วพร้อมตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลาย โต๊ะถ่ายทอดสดแต่ละโต๊ะมี 7 ที่นั่งและผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดิมพัน Bet Behind

บาคาร่าสด –บาคาร่าอาจถูกพิจารณาว่าเป็นเกมที่มีผู้เล่นสูงแต่มีให้ทุกคนที่ 888casino NJ ด้วยบาคาร่าสด คุณสามารถเพลิดเพลินกับไพ่ที่แจกคว่ำหน้าบนโต๊ะรูปถั่ว เดิมพันข้างเคียงเพิ่มเติม และความบันเทิงคาสิโนที่แท้จริง Live Baccarat นำเสนอประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่ดื่มด่ำอย่างเต็มที่แก่ผู้เล่น

Three Card Poker – Live Three Card Poker เป็นเกมตารางพิเศษของคาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดด้วยฟังก์ชันการทำงานแบบผู้เล่นหลายคน นี่คือโป๊กเกอร์ที่เล่นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงและเหมาะสำหรับมือใหม่และผู้เล่นที่มีประสบการณ์ เจ้ามือต้องมีคุณสมบัติในระดับควีนสูงและมีโบนัสล่วงหน้าสำหรับผู้เล่นที่จัดการสเตรทหรือดีกว่า การจ่ายเงิน 1,000:1 จะมีให้หากผู้เล่นวางเดิมพันเพิ่มเติมที่เรียกว่าโบนัสไพ่คู่บวกและไพ่หกใบ

Ultimate Texas Hold ‘ em -เท่าที่เกมโป๊กเกอร์ดำเนินไป Ultimate Texas Hold’em คือราชาแห่งสังเวียน เกมโป๊กเกอร์สตรีมมิงแบบสดนี้เหมาะสำหรับนักเล่นโป๊กเกอร์และนำเสนอการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับเจ้ามือเพื่อแสวงหาไพ่ 5 ใบที่ดีที่สุด แฟนโป๊กเกอร์จะเล่นผ่าน Flop, Turn และ River ในเกมไพ่ที่ใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจนี้

Slingshot Roulette –สัมผัสประสบการณ์รูเล็ตสดที่รวดเร็ว เกมคาสิโนสดนี้มีวงล้อรูเล็ตอัตโนมัติซึ่งสามารถเล่นได้ 60 – 80 เกมต่อชั่วโมง นอกจากนี้ คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการจบเกมอย่างรวดเร็ว การเดิมพันครึ่งสกุลเงินและอีกมากมาย

Itai Paznerประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ 888Holdings รู้สึกตื่นเต้นกับข้อเสนอคาสิโนสดที่ได้รับการปรับปรุง “ 888 ทำให้ การ ขยายสู่ตลาดที่มีการควบคุมมีความสำคัญเป็นลำดับแรกของ กลยุทธ์ของเรา และ สหรัฐฯเป็นผู้นำในแนวหน้า คาสิโนสดเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ 888 Casino และเรามั่นใจว่าควบคู่ไปกับ ผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดสด ชั้นนำของตลาดของEvolution เราจะผลักดันการเติบโตเพิ่มเติมให้กับ888casino “

888casino NJ ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยสมบูรณ์เพื่อเสนอเกมการพนันด้วยเงินจริงแก่ผู้เล่นใน Garden State 888casino ได้รับการควบคุมโดย New Jersey Division of Gaming Enforcement (DGE) ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับเกมคาสิโนสดที่น่าตื่นเต้นมากมายบนพีซี, Mac, แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน รับประกันการใช้งาน iOS และ Android เต็มรูปแบบ แอป 888casino NJ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งฟรี และผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์พิเศษในแพ็คเกจต้อนรับอันกว้างขวางซึ่งประกอบด้วยการจับคู่เงินฝากสองครั้งแรกของคุณสูงถึง$ 1,500

ส.ค. 2018 – – Eclipse Gaming ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเกมและระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเกมระดับโลก ประกาศเปิดตัว Arcadia SelectTM Multi-Game Series ใหม่ ซึ่งเป็นคอลเลกชั่นที่น่าตื่นเต้นของเกมที่ผู้เล่นชื่นชอบในรูปแบบหลายเกม Arcadia Select แก้ปัญหาความท้าทายของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขยายการผสมผสานเกมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เล่นเกมเพิ่มขึ้น

ซีรีส์ Arcadia Select เป็นการรวมเอาเกมคลาสสิกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 9 เกม ได้แก่ Big and Bad ™, Ragin’ Bull ™และ Lightning Strikes Twice ™ซึ่งรวมศูนย์ไว้ที่ตู้ Saros ระดับพรีเมียมของ Eclipse Gaming โดดเด่นด้วยกราฟิกความละเอียดสูง นิกายที่ผู้เล่นเลือก และเวลาในการโหลดที่รวดเร็ว Arcadia Select ช่วยให้ผู้ให้บริการคาสิโนสามารถเลือกจำนวนเกมและประเภทธีมเพื่อเสนอผู้เล่นในรูปแบบหลายเกมบนเครื่องเกมเครื่องเดียว

“Eclipse’s Arcadia Select Multi-Game ช่วยให้คาสิโนที่มีพื้นที่จำกัดสามารถเพิ่มความหลากหลายของเกมสำหรับผู้เล่นโดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องลงบนพื้น” Abhinay Bhagavatula รองประธานฝ่ายวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ของ Eclipse Gaming กล่าว “ประสบการณ์ของผู้เล่นทั้งหมดได้รับการปรับปรุงด้วยตัวเลือกที่มากขึ้น – ตั้งแต่สองถึงหกเกมที่ไม่ซ้ำกันในตู้เดียว รูปแบบหลายเกมช่วยให้ผู้เล่นสามารถเลือกเกมที่ต้องการเล่นได้โดยไม่ต้องย้ายจากเครื่องเกมหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง”

ซีรีส์นี้นำเสนอเกมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น Fire ™เกมที่ทำให้ผู้เล่นอยู่ในที่นั่งร้อนพร้อมโอกาสที่จะชนะในห้าสิบแถว Wild Hot ™ซึ่งมีโบนัสหมุนฟรีที่แผดเผาที่ให้รางวัลมากถึงห้าสิบฟรีสปิน Lightning Strikes Twice ™ธีมที่ท้าทายตรรกะองค์ประกอบและทำให้ผู้เล่นตกตะลึง บิ๊กแอนด์แบ™ด เรื่องราวใหม่ในวัยเด็กอันล้ำค่า; Ragin’ Bull ™ซึ่งผู้เล่นจับวัวด้วยเขา และ Wicked Mad Hot ™เกมหมุนฟรีสุดเร่าร้อนที่ผู้เล่นทุกคนชื่นชอบ เกมที่ผู้เล่นชื่นชอบเพิ่มเติมในคอลเลกชัน Arcadia Select ได้แก่ Blazing Wilds ™, Highway Hogs และ™Volcano Shakedown™

ลาสเวกัสวัน ที่ 21 สิงหาคม 2018 – PlayAGS, Inc. (NYSE: AGS) (“AGS” หรือ “บริษัท”) ผู้ออกแบบชั้นนำและซัพพลายเออร์เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ เกมบนโต๊ะ ผลิตภัณฑ์และบริการแบบโต้ตอบสำหรับเกม ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อจัดหา Social White-Label Casino (“ Social WLC ”) ของ AGS ให้กับ PokerStars Play ซึ่งเป็นแบรนด์เกมเพื่อเงินและเกมโซเชียลของ The Stars Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอคาสิโนโซเชียลที่เน้นสล็อต . The Stars Group เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกมระดับโลกและอุตสาหกรรมความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟ

PokerStars Play จะใช้งาน Social WLC ของ AGS ซึ่งเป็นโซลูชันคาสิโนบนมือถือและเว็บคาสิโนแบบครบวงจรที่ทรงพลังซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมโซเชียลแบบโต้ตอบซึ่งผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินที่บ้าน ที่ทำงาน และระหว่างเดินทางผ่านอุปกรณ์ iOS หรือ Android และผ่านทางเว็บ .

Lloyd Melnickผู้อำนวยการฝ่าย Social Gaming ของ PokerStars กล่าวว่า “เมื่อเรามีโอกาสทำงานร่วมกับ AGS เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอคาสิโนโซเชียลของเรา เรารู้สึกประทับใจกับเนื้อหาบนบกที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่ใช่สล็อตที่หลากหลาย เกม. ข้อเสนอของพวกเขาเหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าปัจจุบันของเรากำลังมองหา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบประสบการณ์อันน่าทึ่งให้กับชุมชนผู้เล่นที่ลงทะเบียนหลายล้านคนของ AGS”

David Lopezประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AGS กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติและเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ AGS Interactive ของเราที่ The Stars Group ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีผู้เล่นลงทะเบียนหลายล้านคนได้รับเลือก เราขับเคลื่อนคาสิโนโซเชียลแห่งแรกที่เน้นเนื้อหาสล็อตหลังจากประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อในโป๊กเกอร์ออนไลน์ เรารู้สึกมั่นใจว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเรากับ The Stars Group ในขณะที่เรานำเสนอไลบรารีขนาดใหญ่ของเนื้อหาสล็อตบนโซเชียลและบนบกที่พิสูจน์แล้วผ่าน Social WLCของ เรา “

AGS Social WLC นำเสนอเกมสล็อตบนบกและโซเชียลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกว่า 40 เกม พร้อมด้วยคุณสมบัติในแอปยอดนิยม เช่น ทัวร์นาเมนต์ กิจกรรมสด ชาร์ม โปรเกรสซีฟ แจ็คพอต และสถานะวีไอพี Social WLCช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผู้เล่นผ่านการส่งข้อความในแอปที่มีการแบ่งส่วนสูงและการแจ้งเตือนแบบพุช และเสนอโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นผ่านโปรโมชันที่ตรงเป้าหมายและกิจกรรมสด การวิเคราะห์เชิงลึก การดำเนินการสด โปรโมชัน กิจกรรมสด และการจัดการวีไอพีช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระแสรายได้ที่มั่นคง ปลอดภัย และยาวนาน