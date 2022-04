สมัครสล็อตออนไลน์ สมัครเล่นเกมสล็อต เล่นเกมสล็อต เว็บแทงสล็อต

สมัครสล็อตออนไลน์ สมัครเล่นเกมสล็อต เล่นเกมสล็อต เล่นสล็อตออนไลน์ เว็บสล็อต เว็บปั่นสล็อต เว็บแทงสล็อต สมัครเว็บพนันสล็อต สมัครเว็บเล่นสล็อต สมัครปั่นสล็อต สมัครเว็บ Slot สมัครเล่นเกมสล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต เล่นสล็อต เว็บเดิมพันสล็อต

ตู้เอทีเอ็มในมาเก๊าใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

โพสต์เมื่อ: 8 พฤษภาคม 2017, 01:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2017, 12:24น.

Casino.org Staff Writer

เครื่องเอทีเอ็มในมาเก๊าจะใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าในเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในการปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อป้องกันการบินจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังศูนย์กลางการพนันกึ่งอิสระ

จางเต๋อเจียงเยือนมาเก๊า

ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญที่การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการมาเยือนของจาง เต๋อเจียง ผู้นำรัฐของจีน ที่มาตรวจสอบภูมิภาคการพนันมาเก๊าที่คิดค้นใหม่และเกิดใหม่ (ภาพ: เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)

รัฐบาลมาเก๊าประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าผู้ใช้ UnionPay ซึ่งเป็นบัตรธนาคารในประเทศเพียงแห่งเดียวของจีน ในไม่ช้าจะต้องใส่บัตรประจำตัวประชาชนแผ่นดินใหญ่ของพวกเขาลงในตู้เอทีเอ็มและมีการยืนยันตัวตนด้วยซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าก่อนจึงจะสามารถถอนเงินสดได้

ผู้เยี่ยมชมมาเก๊าส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 20 ล้านคนจากทั้งหมด 30 ล้านคนในปีที่แล้ว

แต่ปักกิ่งกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและการอ่อนค่าของเงินหยวนเมื่อเร็วๆ นี้ กระตุ้นให้ผู้คนเปลี่ยนเงินทุนนอกประเทศและไปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้เกิดแรงกดดันต่อค่าเงินหยวนมากขึ้น

มาเก๊าซึ่งมีเศรษฐกิจการพนันถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน

ดูไม่ว่าง เจ้านายกำลังมา

ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญที่การประกาศของรัฐบาลมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการมาถึงของจางเต๋อเจียง ผู้นำรัฐ ชายผู้ทรงอิทธิพลอันดับสามของจีน

มาเก๊าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามการต่อต้านการรับสินบนของจีนในปี 2557 ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมขยะและนักท่องเที่ยว VIP จากแผ่นดินใหญ่ต้องอยู่ให้ห่าง

แต่วงล้อมอยู่ในระหว่างการกู้คืนและรัฐบาลท้องถิ่นต้องการที่จะเป็นอย่างนั้น มีความกระวนกระวายใจที่จะแสดงให้ปักกิ่งเห็นว่ากำลังจัดการกับความกังวลด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

ศูนย์กลางการพนันได้สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางของตลาดมวลชน และมันก็เริ่มที่จะคุ้มค่า และในขณะที่ปักกิ่งสนับสนุนการมุ่งเน้นใหม่เป็นส่วนใหญ่ มาเก๊าก็ตระหนักดีถึงระดับที่ความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสามารถขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของรัฐบาลจีนมากเกินไป

การกู้คืนที่ผูกติดอยู่กับเจตนารมณ์ของนโยบาย

การถอน ATM โดยชาวแผ่นดินใหญ่ในมาเก๊าถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 1,450 ดอลลาร์ นักพนันเคยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้โดยใช้บัตรของพวกเขาเพื่อซื้อสินค้าราคาแพงจากโรงรับจำนำและร้านขายเครื่องประดับที่คาสิโน ซึ่งจากนั้นก็แลกเปลี่ยนทันทีสำหรับสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกระงับมากขึ้นเรื่อยๆ

ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว สื่อท้องถิ่นรายงานว่าปักกิ่งกำลังจะลดขีดจำกัดการถอนเงินบนตู้เอทีเอ็มลงครึ่งหนึ่งทำให้สต็อกคาสิโนลดลง

แต่หลายวันต่อมาก็มีข่าวว่ารายงานเบื้องต้นไม่ถูกต้องและขีดจำกัดการถอนเงินในแต่ละวันยังคงเท่าเดิม แต่การถอนแต่ละครั้งจะลดลงครึ่งหนึ่ง

ตามที่ Vitaly Umansky นักวิเคราะห์จาก สมัครสล็อตออนไลน์ ฮ่องกงที่ Bernstein กล่าวกับ Financial Times ว่ามาตรการใหม่ของ ATM อาจเตือนนักลงทุนว่า “ความเสี่ยงของมาเก๊าส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับนโยบาย และอำนาจของรัฐบาลในการจำกัดการเติบโตยังไม่ลดลง”

Rich List’ ของสหราชอาณาจักรครองตำแหน่งราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดของอุตสาหกรรมการพนัน

โพสต์เมื่อ: 8 พฤษภาคม 2017, 10:49น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2017, 10:55น.

Casino.org Staff Writer

ฉบับล่าสุดของ ‘Rich List’ ของสหราชอาณาจักรซึ่งตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีโดยSunday Timesแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งที่รวมกันของอุตสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจักรที่เติบโตขึ้นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

David และ Simon Reuben Sunday Times Rich List UK

พี่น้องเศรษฐีพันล้านขี้อายประชาสัมพันธ์ David และ Simon Reuben บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามในสหราชอาณาจักรและอันดับที่ 60 ของโลก ตาม ‘Rich List’ ของ UK’s Sunday Times สำหรับปี 2017 พวกเขาเป็นเจ้าของ Arena Racing Company ซึ่งดำเนินการ 15 แห่งสนามแข่งม้าของสหราชอาณาจักร (ภาพ: อัลเชตรอน)

ดัชนีประจำปีของวิชาที่ทำเงินได้มากที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นว่ามหาเศรษฐีอุตสาหกรรมการพนันห้ารายและมหาเศรษฐี 15 รายที่ทำรายชื่อในปีนี้ได้เห็นความมั่งคั่งโดยรวมของพวกเขาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 พันล้าน (3.88 พันล้านดอลลาร์) เป็น 19 พันล้านปอนด์ (25 พันล้านดอลลาร์) อันที่จริง ความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มขึ้นทุกคนยกเว้นสองคน ซึ่งแตกต่างจากสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 1 ที่หลุดจาก 300 อันดับแรกเป็นครั้งแรก (ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่ได้กินอะไรนอกจากโจ๊ก)

สองพี่น้องDavid และ Simon Reubenที่ครองตำแหน่งผู้นำด้านเกมในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 900 ล้านดอลลาร์ (1.6 พันล้านดอลลาร์) เป็น 14 พันล้านดอลลาร์ (18 พันล้านดอลลาร์) เมื่อปีที่แล้ว ทำให้พวกเขากลายเป็นคู่ที่ร่ำรวยที่สุดอันดับสามในเขตของตน พี่น้องตระกูลนี้ฉาวโฉ่เป็นเจ้าของ Arena Racing Company ซึ่งดำเนินการ 15 สนามแข่งของสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม โชคของพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสายพันธุ์แท้ของพวกมัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการค้าอะลูมิเนียมในรัสเซีย รวมถึงการลงทุนในสนามบิน โรงแรม เทคโนโลยี และการธนาคาร คือตั๋วสู่ความมั่งคั่งมหาศาล

เศรษฐีเดิมพันครอบครัว

มหาเศรษฐีคนแรกในรายชื่อที่สร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการพนันทั้งหมดคือเจ้าของสโมสรฟุตบอล Bet365 และ Stoke City: พี่น้อง Denise และ John Coates พร้อมด้วย Peter Coates พ่อของพวกเขา ตามรายงานของ The Times การรวมตัวของเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจาก 3.8 พันล้านปอนด์ (4.9 พันล้านดอลลาร์) เป็น 5 พันล้านปอนด์ (6.7 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งกระโดดจากอันดับที่ 24 ของ ปี ที่แล้วเป็น อันดับที่ 22 ในปี 2560

ในปี 2558-2559 Bet365 จัดการเดิมพันมูลค่า 37 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับGDPทั้งหมดของสโลวีเนีย สิ่งนี้สร้างรายได้จากการเล่นเกมรวม 1.6 พันล้านปอนด์ (2 พันล้านดอลลาร์) สำหรับบริษัทและรายรับ 459.6 ล้านปอนด์ (594 ล้านดอลลาร์)

ซื้อต่ำขายสูง

รองลงมาคือ Mark Scheinberg ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ PokerStars (คนที่ 32) ซึ่งร่วมกับ Isai Scheinberg พ่อของเขา ขายโป๊กเกอร์ออนไลน์ยักษ์ให้กับ Amaya ในราคา 4.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 Scheinberg น้องชายได้ย้ายไปอยู่ในทรัพย์สินแล้วครั้งและเห็นว่ามูลค่าสุทธิของเขาเพิ่มขึ้น 828 ล้านปอนด์เหลือเพียง 3.7 พันล้านปอนด์

สิ่งที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ก่อตั้ง Betfred Fred และ Peter Done (1.3 พันล้านปอนด์สำหรับปีที่ 37 )และผู้ก่อตั้ง PartyGaming Ruth Parasol และอดีตสามี Russ DeLeon (720 ล้านปอนด์สำหรับปีที่ 180 )

สิ่งหนึ่งที่ละเลยในปีนี้คือ Teddy Sagi ผู้ก่อตั้ง Playtech ซึ่งประเมินโดย Forbes ในเดือนมีนาคมว่าจะมีมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้าน Playtech ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ก่อตั้งชาวอิสราเอลใช้เวลาส่วนใหญ่ในไซปรัสในขณะนี้ และอาจไม่เพียงพอสำหรับSunday Timesอีกต่อไปในสัปดาห์นี้ มหาเศรษฐีพันล้านได้นั่งสนทนาประเด็นสำคัญที่งาน Hospitality Design Exposition and Conference ที่อ่าวมัณฑะเลย์ โรเจอร์ โธมัส หุ้นส่วนธุรกิจเก่าแก่ของเขา (ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ: รองประธานบริหารฝ่ายการออกแบบของ Wynn Resorts) มากับเขาด้วย และทั้งสองก็มองย้อนกลับไปในอาชีพที่เล่าขานของพวกเขาและอนาคตข้างหน้า

Wynn พูดอย่างอิสระเกี่ยวกับผลกระทบที่การตายของพ่อของเขามีต่อการผจญภัยในตลาดคาสิโนในลาสเวกัส นอกจากนี้ เขายังให้เครดิตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสำหรับความสำเร็จในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของ Sin City ให้กลายเป็นศูนย์กลางครอบครัวและธุรกิจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“ฉันจะไม่มีวัน … ได้รับอนุญาตให้มาที่ลาสเวกัสถ้าพ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่” Wynn อธิบายตามรายงานของLas Vegas Review-Journal “แต่ในทันใด ฉันเป็นหัวหน้าธุรกิจบิงโกของครอบครัว … และฉันสามารถทำสิ่งที่ฉันต้องการได้”

พ่อของ Wynn เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวไม่นานก่อนที่ผู้ประกอบการในอนาคตจะสำเร็จการศึกษาจาก UPenn เขาได้รับการตอบรับเข้าโรงเรียนกฎหมายเยลไม่นานก่อนที่พ่อของเขาจะเสียชีวิต แต่ถนนเส้นนั้นไม่เคยมีใครไป

ในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ Wynn ได้เริ่มพูดถึงมรดกของเขาบ่อยขึ้น

Wynn ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ CBS เมื่อเดือนมีนาคมว่า “ฉันบอกคุณในสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่เรียกฉันว่าเจ้าสัว ฉันอยากเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชายที่สามารถออกแบบอาคารและใกล้ชิดกับพนักงานของเขา”

Wynn รู้วิธีออกแบบคาสิโนที่สะดุดตาอย่างแน่นอนซึ่งจะให้บริการเมื่อคุณเข้ามายังสถานที่ให้บริการ เขาย้ายไปลาสเวกัสในทศวรรษ 1960 และเริ่มอาชีพคาสิโนในเนวาดาโดยซื้อหุ้นจำนวนเล็กน้อยใน Frontier Hotel and Casino เขาจะผูกมิตรกับอี. แพร์รี โธมัส นายธนาคารที่ช่วยคนหาเลี้ยงชีพรุ่นเยาว์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการแรกๆ ของเขา รวมถึงการได้มาซึ่งนักเก็ตทองคำ

ตอนนั้นเขาไม่ค่อยรู้อะไร แต่โรเจอร์ ลูกชายของแพร์รี โธมัส ต่อมาได้กลายเป็นหุ้นส่วนด้านการออกแบบของ Wynn และช่วยสร้างที่พัก 13 แห่งตลอดระยะเวลา 37 ปี

“เรามีข้อได้เปรียบอย่างท่วมท้นจากปริญญาวิทยาลัย” Wynn กล่าวถึงตัวเขาเองและโธมัส “รุ่นก่อนของเรา … ไม่ใช่คนที่โชคดีขนาดนั้น พวกเขาเป็นคนทำเองจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย”

การถือครองคาสิโน Wynn ที่มีชื่อเสียงในอดีต ได้แก่ Frontier ทั้ง Golden Nuggets (ในลาสเวกัสและแอตแลนติกซิตี), Mirage, Treasure Island (ภายหลังซื้อโดย Phil Ruffin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงเกมทองคำของ Donald Trump) และแน่นอน เบลลาจิโอ

อนาคตที่สมบูรณ์แบบ

แม้ว่า Wynn จะมองย้อนกลับไปในอดีตเป็นครั้งคราว แต่เจ้าสัวเกม (หรือชายที่สามารถออกแบบอาคารได้) ก็ยังคงลงทุนในอนาคต ไม่ใช่คนเดียวสำหรับการเกษียณอายุ Wynn มีความกระตือรือร้นเหมือนเคยในบริษัทในเนวาดาของเขา

ความคิดของเขาที่จะเปลี่ยนส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟที่อยู่เบื้องหลังอสังหาริมทรัพย์ของ Wynn Resort ในลาสเวกัสให้กลายเป็นทะเลสาบมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และการก่อสร้างเป็นไปตามกำหนดที่ Wynn Boston Harbor มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ในรัฐแมสซาชูเซตส์

นักลงทุนชอบสิ่งที่พวกเขาเห็น และด้วยรายได้ที่ฟื้นตัวในมาเก๊า วอลล์สตรีทยังคงแข็งแกร่งใน Wynn Resorts เมื่อซื้อขายใน NASDAQ หุ้นได้เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 92 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมเป็น 122 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 33%

Wynn ได้ต่อสู้กับปัญหาสายตาที่รุนแรงมาตลอดชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขา แต่วิสัยทัศน์ของเขาในการสร้างรีสอร์ทคาสิโนที่หรูหรานั้นมีมาช้านาน 20/20นักบวชคาธอลิกอ้อนวอนความผิดที่ขับไล่ฝูงแกะเพื่อหาทุนในการดำเนินชีวิต

โพสต์เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2017, 01:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2017, 09:58น.

Casino.org Staff Writerนักบวชคาทอลิกผู้ชื่นชอบการพนันที่มีเดิมพันสูง และ Philly Pops วงออร์เคสตราป๊อป-แจ๊สชื่อดัง ยอมรับว่ายักยอกเงินกว่าครึ่งล้านดอลลาร์จากบ้านพักนักบวชของนักบวชในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งในฐานะอธิการบดี เขารับหน้าที่ธุรการ

พระคุณเจ้าวิลเลียม ดอมโบรว์ สารภาพกับการยักยอกเงินพระคุณเจ้าวิลเลียม ดอมโบรว์ยักยอกเงินกว่าครึ่งล้านเหรียญจากบ้านพักคนชราของนักบวช ซึ่งเขาเคยเล่นการพนัน อาหารรสเลิศ และดื่มด่ำกับความหลงใหลที่มีราคาแพงของเขาที่มีต่อ Philly Pops (catholicphilly.com)

พระคุณเจ้าวิลเลียม ดอมโบรว์ผู้สำนึกผิดสารภาพความผิดต่อหน้าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเมื่อวันพฤหัสบดี โดยสารภาพว่ามีความผิด 4 กระทงในข้อหาฉ้อโกง เขาบอกกับผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ เจอรัลด์ แพพเพิร์ต ว่าเขาได้ดูดเงินที่ขโมยมาจากบัญชีของวิลล่าเซนต์โจเซฟในบ้านของนักบวชที่เมืองดาร์บี

ศาลได้ยินว่าเงินส่วนใหญ่ในบัญชีมาจากการจ่ายประกันชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้านที่เสียชีวิต หรือที่พินัยกรรมมอบให้โดยนักบวชในพินัยกรรม

Dombrow ใช้เงินบางส่วนเพื่อชำระหนี้การพนัน รวมทั้งไปเล่นการพนันที่คาสิโนในอารูบาและฟลอริดา นอกจากนี้เขายังได้ทานอาหารเย็นราคาแพงและตั๋ว Philly Pops ที่ราคา 1,000 ดอลลาร์ต่อคน

การถอนเงินจาก ATM ที่ชั่วร้ายmonsignor ที่ประพฤติมิชอบก็ดังก้องกังวานเมื่อธนาคารตั้งคำถามว่าทำไมบัญชีที่เป็นของบ้านพักคนชราของนักบวชอาจทำการถอนเงินหลายครั้งจากตู้เอทีเอ็มที่ Harrah’s Philadelphia Casino & Racetrack และน่าเสียดายสำหรับดอมโบรว์ ธนาคารได้พูดจาโผงผางต่ออาร์คบิชอป

Dombrow เผชิญหน้ากับอาชญากรรมของเขาเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว จนกระทั่งถูกจับกุม อย่างไรก็ตาม เขายังคงเป็นอธิการบดีที่วิลล่าเซนต์โจเซฟ แม้ว่าอัครสังฆมณฑลจะห้ามไม่ให้เขาไปทุกที่ใกล้กับเก็บเงิน

เขาถูกจับเมื่อเดือนที่แล้วในข้อหาขโมยเงินจำนวน 535,258 ดอลลาร์ระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงพฤษภาคม 2559 เขาถูกตั้งข้อหาเฉพาะกับการโอนผิดกฎหมายสี่ครั้งระหว่างปี 2556 ถึง 2559 เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง

“การสร้างสมานฉันท์”

“วันนี้เป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถก้าวเข้าสู่ระบบศาลเพื่อการปรองดองได้” ทนายความของเขา Steven Pacillio เมื่อวันพฤหัสบดี “มันแบกรับภาระหนักบนบ่าของเขามาเป็นเวลานาน … เขาทำงานเพื่อสร้างความปรองดองกับคริสตจักรและกับบุคคลใดก็ตามที่เขาอาจขุ่นเคืองกับพฤติกรรมของเขา

“ปัจจุบันเขากำลังเข้าร่วม Gamblers Anonymous และนั่นเป็นเงื่อนไขของการประกันตัวของเขาในวันนี้โดยผู้พิพากษา … เช่นเดียวกับการรักษาผู้ติดสุรานิรนาม” เขากล่าวต่อ “ตอนนี้เขามีสติสัมปชัญญะมา 32 ปีแล้ว แต่ได้รับการรักษาจากโรคพิษสุราเรื้อรังเมื่อต้นทศวรรษ 1980”

น่าเสียดายสำหรับ Dombrow เขาไม่น่าจะรอดพ้นจาก Hail Marys ห้าครั้งต่อหนึ่งการฉ้อโกงทางสายสำหรับคำสารภาพเฉพาะนี้: มากกว่า 20 ปีบริษัท Cordish หนุนการเสนอราคารีสอร์ต 2.4 พันล้านดอลลาร์นอกมาดริด

โพสต์เมื่อ: 6 พฤษภาคม 2017, 08:36น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 6 พฤษภาคม 2017, 08:36น.

Casino.org Staff Writer

บริษัท Cordish ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคาสิโนและรีสอร์ทมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์นอกกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปน หากเดินหน้าได้สำเร็จ ก็จะเป็นหนึ่งในโครงการลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสเปนในรอบหลายปี

เดวิด คอร์ดิช ชนะ มาดริดเดวิด คอร์ดิช ประธานและซีอีโอของบริษัทคอร์ดิช ซึ่งโดนัลด์ ทรัมป์ “ตกหลุมรัก” เมื่อเขาพยายามฟแต่ข้อเสนอเริ่มต้นของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบัลติมอร์ถูกปฏิเสธโดยทางการสเปนเมื่อสองเดือนก่อน เจ้าหน้าที่รู้สึกผิดหวังกับการประเมินภายในที่พบว่า หากโครงการดำเนินต่อไป รัฐบาลจะต้องลงทุนมากกว่า 370 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างถนนและทางเชื่อมทางรถไฟไปยังรีสอร์ท

ในวันพฤหัสบดีที่ Cordish ตอบโต้ข้อเสนอที่แก้ไขซึ่งสัญญาว่าจะหยิบแท็บสำหรับการลงทุนที่จำเป็นในโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมของคอมเพล็กซ์ที่สัญญาว่าจะเป็น “ข้อเสนอที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปสำหรับโรงแรมสไตล์รีสอร์ท, การทำอาหาร, ความบันเทิงทุกประเภท, ร้านค้าและกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย, ครอบครัว, นักท่องเที่ยว, การประชุมและการประชุม”

ชายหาดของมาดริด

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา David Cordish ประธานบริษัทและ CEO ของบริษัทได้ให้สัมภาษณ์ กับFinancial Timesเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับทะเลสาบเทียมขนาดยักษ์ ซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำหน้าที่เป็น “ชายหาดของมาดริด” ที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเมืองนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งไป 200 ไมล์

“มันเป็นทะเลสาบขนาด 15 เอเคอร์ ซึ่งทำความสะอาดตัวเองตลอดเวลา น้ำทะเลใสและเป็นสีฟ้า” เขากระตือรือร้น “เรากำลังใส่ชายหาดเต็มรูปแบบ มันจะเป็นชายหาดของมาดริด”

การพนันจะคิดเพียงประมาณ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมด เขาอธิบายกับFT ในขณะเดียวกัน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมจะรวมถึง “พิพิธภัณฑ์หอเกียรติยศฟุตบอลโลก” ไนต์คลับ โรงภาพยนตร์ และสนามกีฬาอีสปอร์ต

ข้อเสนอดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสื่อของสเปน เนื่องจากบริษัท Cordish มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารของทรัมป์

Reed Cordish ลูกชายของ David Cordish ธุรกิจครอบครัวที่ครอบคลุมสี่ชั่วอายุคน เป็นผู้ช่วยของ Trump ในการริเริ่มระหว่างรัฐบาลและเทคโนโลยี และเป็นสมาชิกของ America Innovation ของทำเนียบขาว สำนักงานที่นำโดย Jared Kushner ลูกเขยของ Trump

ถูกฟ้องร้องและตกหลุมรัก

ทรัมป์และเดวิด คอร์ดิชเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่แรกพบและตกหลุมรักในคดีความ ทรัมป์พยายามไม่ประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องคดีในปี 2547 เมื่อคอร์ดิชชนะข้อตกลงในการสร้างฮาร์ดร็อคฮอลลีวูดและรีสอร์ทคาสิโนฮาร์ดร็อคแทมปาสำหรับเซมิโนลส์ในฟลอริดา

ทรัมป์ต้องการทำข้อตกลงด้วยตัวเองและหวังว่าจะได้รับความเสียหายนับล้าน แต่เมื่อทั้งสองได้พบกันจริง ๆ พวกเขา “ตกหลุมรักในเวลาประมาณสองนาที” ในคำพูดของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา

นักพัฒนาคาสิโนได้ออกแบบพื้นที่มาดริดมาระยะหนึ่งแล้ว ครั้งหนึ่ง เชลดอน อาเดลสันเคยตั้งหัวใจไว้ที่คอมเพล็กซ์รีสอร์ตมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “ยูโรเวกัส” ซึ่งประกอบด้วยคาสิโนหกแห่งและโรงแรม 12 แห่ง ไม่ต้องพูดถึงศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ และสิ่งอื่น ๆ ที่เวกัสมีให้ ขาดเฮลิคอปเตอร์ ทัวร์ของเขื่อนฮูเวอร์

แต่ LVS ของ Adelson ถอนตัวออกจากโครงการอย่างฉุนเฉียวเมื่อเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลสเปนจะไม่ให้สัมปทานเช่นอัตราภาษีที่ต่ำกว่าสำหรับการพนันและการยกเว้นกฎหมายต่อต้านการสูบบุหรี่

FOBT Report in Breach of UK Parliamentary Standards, Says Watchdog

Posted on: May 5, 2017, 04:00h. Last updated on: May 5, 2017, 10:36h.

Casino.org Staff Writer

Bookmakers in the UK have been vindicated this week by a government watchdog’s criticism of a report calling for a slash on the maximum stakes of fixed-odds betting terminals.

ABB ของ Malcolm George ได้รับการพิสูจน์โดยสุนัขเฝ้าบ้าน

Malcolm George หัวหน้าผู้บริหารของ Association of British Bookmakers กล่าวในสัปดาห์นี้ว่ารายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยว่าเป็น “งานด้านเดียวที่ดูเหมือนหลอกลวง” (ภาพ: AP)

รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักการเมืองข้ามพรรค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกฎระเบียบของรัฐบาลในวงกว้างเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีการโต้เถียง แนะนำให้ตัดเงินเดิมพันสูงสุดจาก 100 ปอนด์ (125 ดอลลาร์) เป็น 2 ปอนด์ (2.50 ดอลลาร์) เป็นการย้ายที่เจ้ามือรับแทงบอกว่าจะส่งผลให้สูญเสียงาน 20,000 และบังคับให้ร้านหนังสือทั้งหมดครึ่งหนึ่งปิดตัวลง

เจ้ามือรับแทงบนบกตอนนี้ได้กำไรประมาณ 50% ของกำไรทั้งหมดจากเครื่องแปลก ๆ 35,000 เครื่องที่ติดตั้งในร้านพนันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แต่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าพวกเขามีส่วนทำให้ปัญหาการพนันอาชญากรรม และปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เจ้ามือรับแทงโต้กลับว่าไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้

สมาคมเจ้ามือรับแทงอังกฤษปฏิเสธกลุ่มข้ามพรรคเมื่อถูกขอให้มีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยไม่สนใจว่าเป็น “ศาลจิงโจ้” และ “สโมสรของส.ส. ร้านค้าต่อต้านการเดิมพันซึ่งได้รับทุนจากสวนสนุกและคาสิโนที่มีความสนใจในเชิงพาณิชย์ โจมตีร้านพนัน”

การละเมิดกฎความโปร่งใส

พวกเขาจะพูดอย่างนั้นเหรอ? ยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่ดูแลรัฐสภาจะเห็นด้วยกับ ABB อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง สุนัขเฝ้าบ้านพบว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐสภาถึงสี่ครั้ง

มันบอกว่ากลุ่มที่นำโดยส.ส. แรงงานแคโรลีนแฮร์ริสล้มเหลวในการเปิดเผยการเข้าร่วมในการประชุมแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากคู่แข่งโดยตรงของเจ้ามือรับแทงรวมถึงคาสิโนและ Bacta องค์กรการค้าเพื่อความบันเทิง

ยิ่งไปกว่านั้น มันล้มเหลวในการใช้เวลานาทีที่เหมาะสม และละเลยการพิมพ์ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ทำให้ชัดเจนว่ารายงานไม่ใช่สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังล้มเหลวในการเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากบริษัทประชาสัมพันธ์ Interel ซึ่งทำงานให้กับคู่แข่งด้วย และละเลยที่จะกล่าวถึงในหน้ารายงานว่า Interel เป็นผู้บริจาค

“ผู้กระทำความผิดต่อเนื่อง”

สุนัขเฝ้าบ้านกล่าวเสริมว่าการละเมิดอยู่ที่ “จุดจบที่น้อยกว่า” และ “ไม่มีความพยายามที่จะหลอกลวงโดยเจตนา” เนื่องจากแฮร์ริสรับทราบถึงความล้มเหลวของกลุ่ม ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไข และขอโทษ ตอนนี้ถือว่าเรื่องดังกล่าวปิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม Malcolm George หัวหน้าผู้บริหารของ Association of British Bookmakers คว้าโอกาสของเขาไว้

“ตอนนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มนี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้กระทำความผิดต่อเนื่องสำหรับรายงานที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องเกมในร้านพนัน” เขากล่าว “รายงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกเปิดเผยว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ไร้ยางอาย ต่ำต้อย และเป็นงานด้านเดียวที่ผิดกฎเกณฑ์ของรัฐสภาที่มีมายาวนาน”คาสิโนฟิลิปปินส์แห่งแรกนอกมะนิลาได้รับการอนุมัติ ผู้พัฒนาเป็นเพื่อนสนิทกับประธานาธิบดี Duterte

โพสต์เมื่อ: 5 พฤษภาคม 2017, 10:30น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 5 พฤษภาคม 2017, 10:37น.

Casino.org Staff Writer

การก่อสร้างสามารถเริ่มต้นได้ในรีสอร์ทคาสิโนของฟิลิปปินส์เพียงแห่งเดียวจนถึงปัจจุบันนอกเมืองหลวงของมะนิลา ในวันพฤหัสบดี PAGCOR ผู้ควบคุมการเล่นเกมของประเทศได้ให้พรแก่รีสอร์ทในเซบูซิตี้ ปูทางให้โครงการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้น

ฟิลิปปินส์ คาสิโน รีสอร์ท เซโบ มะนิลา

นักธุรกิจ Dennis Uy (ซ้ายของประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เห็น) เป็นส่วนหนึ่งของการย้ายเพื่อสร้างอุตสาหกรรมเกมที่มีอิฐและปูนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพ: Toto Lozano/Manila Bulletin)

Udenna Development Corporation อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ Dennis Uy นักธุรกิจเป็นเจ้าของ ในระหว่าง การหาเสียง ของประธานาธิบดีโรดริโก ดู เตอร์เต ในปี 2559 Uy เป็นหนึ่งในผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของผู้นำที่มีข้อขัดแย้ง

รีสอร์ทจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เกือบ 30 เอเคอร์ริมชายหาดบนเกาะ Mactan ของเซบู โดยใช้เวลาขับรถประมาณ 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติของเมือง โรงแรมหรู ร้านค้าปลีก พื้นที่การประชุมและการประชุม และบ้านพักส่วนตัวจะช่วยเติมเต็มคาสิโน

โดยรวมแล้ว รีสอร์ทแบบบูรณาการนี้คาดว่าจะมีมูลค่า 341 ล้านดอลลาร์

การพนันในคาสิโน

จุดสนใจ (มักโหดร้าย) ของดูเตอร์เตคือการยุติการค้ายาเสพติดในประเทศของเขา และทำความสะอาดตลาดที่ผิดกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งต้องสงสัยว่าจะเล่นการพนัน แต่ภารกิจหลักอื่น ๆ ของเขาคือการทำให้เศรษฐกิจเติบโต และรีสอร์ทแบบบูรณาการถูกมองว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำเช่นนั้นได้

PAGCOR ได้รับคำสั่งให้พัฒนาวิธีที่จะทำให้ฟิลิปปินส์เป็น “ปลายทางการเล่นเกมและความบันเทิงชั้นนำ” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาสิโนเซบูเป็นก้าวแรกสู่เป้าหมายนั้น ถึงเวลาแล้วที่ผู้เล่นระดับสูงยังคงมองหาจุดหมายปลายทางการเล่นเกมใหม่เนื่องจากการปราบปรามมาเก๊าอย่างต่อเนื่องของจีน

Andrea Domingo ประธาน PAGCOR กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพมหาศาลที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับโลก โครงการนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแค่วิซายัสกลางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศโดยรวมด้วย”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศให้ความสำคัญกับการเล่นเกม

Entertainment City ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดย PAGCOR เป็นเขตการเล่นเกมและความบันเทิง ที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโนสามแห่ง City of Dreams Manila, Solaire Resort และ Okada Manila ทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่ และ Resorts World คาดว่าจะเปิดดำเนินการที่นั่นในปี 2018

ทางของพระองค์หรือทางหลวง

ดูเตอร์เตกำลังจะดำรงตำแหน่งเต็มปีแรก และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาจะทำให้แนวทางทางการเมืองของเขาอ่อนลงในเร็วๆ นี้ 12 เดือนแรกของประธานาธิบดีทำให้เกิดความขัดแย้งมากมาย

ดูเตอร์เตถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนตามคำสั่งบังคับใช้กฎหมายในการกำจัดผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายา โดยไม่มีกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบใดๆ ดูเตอร์เตไม่เคยถูกตำหนิโดยสหประชาชาติและผู้นำต่างประเทศทั่วโลกสำหรับความคิดเห็นและการคุกคามที่แปลกประหลาดของเขา

เขาเรียกอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามาว่าเป็น “บุตรของ ab—-” ที่สามารถ “ลงนรกได้” เขาขอให้กองทหารจับผู้ก่อการร้ายเพื่อที่เขาจะได้กินตับของพวกเขาด้วย “เกลือและน้ำส้มสายชู” และในเดือนธันวาคม ดูเตอร์เตขู่ว่าจะเผาองค์การสหประชาชาติ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาเตือนพนักงานสอบสวนคนหนึ่งที่กำลังตรวจสอบคดีวิสามัญฆาตกรรมที่ถูกกล่าวหาของฟิลิปปินส์ว่า “ฉันจะฆ่าคุณ ฉันจะฆ่านายจริงๆ” จากประวัติของ Duterte ในการจัดการกับผู้ที่ข้ามเขา (หรือผู้ที่เขาเชื่อว่าทำอย่างนั้น) นั่นอาจไม่ใช่ภัยคุกคามที่ว่างเปล่า

อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เชิญดูเตอร์เตไปที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้จัดการของ Alanis Morissette ได้รับหกปีสำหรับการขโมยเงินนับล้านและโทษการติดการพนัน

โพสต์เมื่อ: 4 พฤษภาคม 2017, 05:00น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2017, 11:51น.

Casino.org Staff Writer

Alanis Morissette อาจสะท้อนว่าเป็นเรื่องน่าขันเล็กน้อยที่ Jonathan Schwartz ผู้จัดการธุรกิจของเธอ ซึ่งเป็นชายที่ควรดูแลกิจการของเธอให้เป็นระเบียบและจัดการเงินของเธอ ลงเอยด้วยการขโมยเงินทั้งหมดของเธอและก่อให้เกิดความหายนะ

Jonathan Schwartz อดีตผู้จัดการ Alanis Morissette ถูกจำคุก

Jonathan Schwartz (ด้านหน้า) อดีตผู้จัดการธุรกิจของ Alanis Morissette ขณะอยู่หน้าห้องพิจารณาคดีในแอลเอภายหลังการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธ (ภาพ: Chris Pizello/AP)

เมื่อวันพุธ ชวาร์ตษ์วัย 47 ปี ถูกตัดสินจำคุกหกปีในข้อหาขโมยเงินกว่า 7 ล้านดอลลาร์จากมอริสเซ็ตต์และบริษัทอื่นๆ และสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 8.6 ล้านดอลลาร์

“ฉันคนเดียวรับผิดชอบต่อความหายนะ” ชวาร์ตษ์ผู้ร้องไห้เมื่อได้ยินการได้ยินกล่าว “ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อขอการอภัย”

มือข้างหนึ่งในกระเป๋าของเธอ…

ชวาร์ตษ์ หุ้นส่วนในบริษัท GSO Business Management ซึ่งเขาทำเงินได้ 1.2 ล้านเหรียญต่อปี ยอมรับว่าขโมยเงินเกือบ 5 ล้านดอลลาร์จากมอริสเซ็ตต์ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2553 ถึงมกราคม 2557 และมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าอีก 5 รายที่ไม่ได้ระบุชื่อ เขาอ้างว่าเขาทำเพื่อสนับสนุนการติดการพนันของเขา

“ในตอนแรก ฉัน ‘ยืม’ ลูกค้าเล็กน้อย ด้วยความหวังว่าฉันจะจ่ายคืนให้พวกเขาหากฉันชนะการเดิมพันในคืนนั้น ก้อนหิมะนั้นและเมื่อฉันแพ้ฉันก็ขโมยต่อไป” ชวาร์ตษ์เขียนใน mea culpa ซึ่งตีพิมพ์ในHollywood Reporterเมื่อเดือนที่แล้ว

แต่อัยการวาดภาพที่ต่างออกไป: หนึ่งในนักวางแผนที่คำนวณได้ซึ่งขโมยเงินเพื่อหารูปแบบการใช้ชีวิตที่โลภและฟุ่มเฟือยและไม่ใช่เพราะเขาอยู่ในความเจ็บป่วยที่ทำลายตนเอง

“การแสดงความสำนึกผิดทุกอย่างที่เขาทำและทุกการกระทำที่อ้างว่าเป็นการพัฒนาตนเองของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่เขาตระหนักว่าเขาไม่มี ‘ทางเลือก’ ที่จะทำอย่างอื่น” ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Ranee Katzenstein กล่าวในการยื่นฟ้องในศาล

ระเบียบที่คุณทิ้งไว้…

ศาลได้ยินว่าชวาร์ตษ์สามารถซ่อนเงินที่เขาขโมยมาได้อย่างไรในตอนแรกโดยอ้างว่ามอริสเซ็ตต์เป็นคนประหยัดที่สร้างสตูดิโอและซื้อบ้านตามคำแนะนำของเขา เมื่อต้องเผชิญกับการลักขโมย เขาอ้างว่าเธอเป็นคนติดยาที่มีจิตใจไม่มั่นคง

“ฉันจะไปทัวร์ที่เขาแนะนำและพวกเขาจะเสียเงิน แต่เขายังคงกระตุ้นให้ฉันใช้จ่าย! ใช้จ่าย! ใช้จ่าย! เขากำลังสร้างข้อแก้ตัวตั้งแต่เริ่มต้น” มอริสเซ็ตต์กล่าวในแถลงการณ์ต่อศาล

“เขาไม่เพียงขโมยเงินสด 5 ล้านดอลลาร์จากฉัน แต่ยังขโมยความฝัน” เธอกล่าว พร้อมเสริมว่าการทรยศต่อความไว้วางใจได้ “เขย่าเธอจนแทบคลั่ง”

เบอร์นาร์ด กุดวี อดีตหุ้นส่วนในธุรกิจของเขา กล่าวว่า นอกเหนือจากเงินที่ถูกขโมยไป การกระทำของชวาร์ตษ์ยังคาดว่าจะสร้างความเสียหายมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์อันเนื่องมาจากความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท จ้าหน้าที่ไมอามี่ บีช ซิตี้ ย้ายคาสิโนออกจากฝั่ง

โพสต์เมื่อ: 4 พฤษภาคม 2017, 02:45น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2017, 02:47น.

Casino.org Staff Writer

เมืองไมอามี่บีชกำลังเสี่ยง แม้ว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของฟลอริดาล้มเหลวในการผ่านร่างกฎหมายในสัปดาห์นี้ที่จะมีการขยายการพนันทั่วทั้งรัฐ วงล้อมชายทะเลในเมืองนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนฉุกเฉินเพื่อกันคาสิโนให้ห่างจากย่านของพวกเขา ก่อนที่คลื่นลูกต่อไปของความพยายามที่จะนำการพนันไปยังเขตไมอามี-เดด เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

ข้อห้ามคาสิโนไมอามี่บีช

เมืองไมอามี่บีชไม่ต้องการให้ใครได้รับไอเดียดีๆ เกี่ยวกับการสร้างคาสิโนบนที่ดินผืนนี้ ซึ่งบางคนก็ดูสมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนาคาสิโน (ภาพ: TripAdvisor)

คณะกรรมการเมืองไมอามี่บีชเรียกประชุมอย่างเร่งรีบในวันพุธเพื่อเริ่มจัดทำแผนที่หาแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดในแทลลาแฮสซีที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทรายของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ

“สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสภานิติบัญญัติทำให้ฉันกลัวมาก” ผู้บัญชาการริกกี้ อาร์ริโอลา กล่าวกับไมอามี นิวไทม์ส “สิ่งที่สภานิติบัญญัติเกือบจะดึงออกมาจะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆ”

ด้วยสมาชิกทั้งหมดยกเว้นเพียงคนเดียว คณะกรรมาธิการโหวต 6-0 เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตที่จะห้ามสถานประกอบการพนันใหม่ใด ๆ จากการตั้งร้านค้าในหาดไมอามี่อย่างมีประสิทธิภาพ

น่านน้ำอันตราย

หากหนึ่งในตัวเลือกการเรียกเก็บเงินการพนัน จะผ่านในแทลลาแฮสซีแล้วรัฐอาจได้รับใบอนุญาตคาสิโนในเขตที่จะอนุญาตให้โรงแรมอื่นติดตั้งสล็อตแมชชีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โรงแรมแห่งหนึ่งในไมอามี่บีชที่กระตือรือร้นที่จะเสนอการพนันคือโรงแรมฟงแตนโบล พวกเขาส่งผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาไปประชุมเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้ Miami Beach ให้ประเด็นเรื่องการอนุญาตให้รีสอร์ทคาสิโนมองใกล้ขึ้น

Alex Heckler ตัวแทนจาก Fontainebleau ขอให้คณะกรรมาธิการดำเนินการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อัยการเมืองราอูล อากีลายอมรับว่าเมืองควรรู้ตัวเลขเหล่านี้ และแนะนำให้เมืองดำเนินการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขยายการห้าม

ภาวะการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่

คณะกรรมาธิการและผู้อยู่อาศัยในไมอามี่บีชแสดงความกังวลว่าเครื่องสล็อตหรือการพนันรูปแบบอื่นจะเปลี่ยนโฉมหน้าชุมชนของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น งานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคือ Art Basel งานแสดงขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม โฆษกของงาน Bob Goodman บอกกับคาสิโน Miami Herald ว่าเข้ากันไม่ได้กับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของพวกเขา

“ฉันเชื่อว่าอนาคตของไมอามี่บีชในฐานะเจ้าบ้านของ Art Basel จะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงหากการเล่นเกมมาถึงชุมชนของเรา” Goodman กล่าว “ผู้อำนวยการของงานแสดงศิลปะก่อนหน้านี้ระบุว่าการพนันไม่เข้ากันกับงานแสดงศิลปะระดับโลก”

แต่เฮคเลอร์โต้กลับว่าการไม่เล่นการพนันอาจนำไปสู่สถานที่นอกเขตเมือง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในไมอามี่บีช

“ผลกระทบเหล่านั้นจะส่งผลเสียต่อโรงแรมของคุณ ธุรกิจของคุณ และร้านอาหารที่เป็นแม่และป๊อปบางแห่ง” เฮคเลอร์กล่าว