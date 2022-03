สมัครสมาชิก Sa Gaming เกมสล็อตใหม่ “Naked Gun”

สมัครสมาชิก Sa Gaming สตูดิโอเกมชั้นนำ ใน สหราชอาณาจักรBlueprint Gaming Ltdซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Gauselmann ของเยอรมนี กำลังเปิดตัวชื่อสล็อต HTML5 จากซีรีส์ภาพยนตร์ตลกแนวอาชญากรรมอเมริกันเรื่อง Naked Gun

เกมสล็อต 20 ไลน์แบบ 5 ต่อ 3 รีล ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Paramount Licensing ใช้ธีม ตัวละคร และภาพจริงจากซีรีส์ของภาพยนตร์การ์ตูนที่ออกโดย Paramount ระหว่างปี 1988 และ 1994 ในขณะที่ผู้เล่นติดตามการแสดงตลกของ Frank Drebin นักสืบจอมอึดที่เล่นโดยนักแสดง Leslie Nielsen บนหน้าจอขนาดใหญ่ นักสืบเดอร์บินมีจุดเด่นอย่างเด่นชัดในเกมสล็อตและใช้ตำแหน่งที่ถูกต้องในฐานะหนึ่งในสัญลักษณ์ที่จ่ายสูง

เกมดังกล่าวนำผู้เล่นไปสู่การก่ออาชญากรรมที่โหดเหี้ยมที่ไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งด้วยการควบคุมจิตใจผู้สมรู้ร่วมคิดที่ชั่วร้ายพยายามที่จะเปลี่ยนผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นมือสังหารที่ร้ายกาจและผู้เล่นร่วมมือกับตัวละครของ Nielsen เพื่อทำลายแผนการชั่วร้ายของพวกเขา ผู้เล่นหมุนวงล้อเพื่อพยายามค้นหาบุคคลที่มีความผิดและนำเขาไปสู่ความยุติธรรม และคุณชนะรางวัลใหญ่!

คุณสมบัติของสล็อตรวมถึง Roaming Wilds ซึ่งสามารถแทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นสัญลักษณ์กระจายและสัญลักษณ์โบนัส การเปิดใช้งาน Roaming Wilds จะมอบรางวัลให้หมุนซ้ำและสร้างชัยชนะที่ใหญ่ขึ้นและดีขึ้น ฟรีสปิน Detective Badge ซึ่งผู้เล่นได้รับจากการเชื่อมโยงไปถึงสัญลักษณ์ Detective Badge สามอันขึ้นไปทำให้เกิดคุณสมบัติฟรีสปิน และ Home Run Free Spins มอบให้กับผู้เล่นที่มีสัญลักษณ์ถุงมือเบสบอลสามอันบนวงล้อ ส่งผลให้มีการหมุนฟรี 10 ครั้ง และ Roaming Wilds จะทำงานตลอดรอบที่เหลือ คุณสมบัติสล็อตอื่น ๆ ได้แก่ Stake Out Free Spins, On The Edge Free Spins, Crime Scene Free Spins และคุณสมบัติ Jackpot King ที่ผู้เล่นหมุนวงล้อและสะสมมงกุฎเพื่อลุ้นแจ็คพอต ยิ่งคราวน์มาก ตัวคูณเดิมพันทั้งหมดยิ่งยิ่งใหญ่

Naked Gun พัฒนาขึ้นใน HTML5 นำเสนอกราฟิกที่น่าทึ่ง การเล่นเกมที่น่าดึงดูด และเสียงที่อยู่รอบตัวคุณ

Matt Cole ซีอีโอของ Blueprint Gaming กล่าวว่า “Naked Gun เป็นภาพยนตร์คลาสสิก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำแฟรนไชส์นี้มาสู่สล็อตแบบโต้ตอบผ่านการเปิดตัวเกมล่าสุดของเรา โคลกล่าวเสริมว่า “เราได้พัฒนาสล็อตหลายช่องโดยใช้แบรนด์บุคคลที่สาม นำเสนอความคุ้นเคยของผู้เล่นและโอกาสทางการตลาดที่น่าตื่นเต้นแก่ผู้ประกอบการ Naked Gun เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถนำเสนอให้กับพันธมิตรของเรา” ตามข่าวประชาสัมพันธ์

เกมสล็อตของ Blueprint Gaming สร้างขึ้นสำหรับตลาดออนไลน์และมือถือทั่วโลก พร้อมให้เล่นบนเทอร์มินัลเกมบนบก มากกว่า 100,000 แห่ง ทั่วสหราชอาณาจักรอิตาลีและเยอรมนี

Borgata Hotel Casino & Spa ตั้งอยู่บนที่ดิน ผืนหนึ่งซึ่งกำลังถูกมองว่าเป็นบ้านใหม่ที่มีศักยภาพของโครงการร่วมกันโดย MGM International และ Caesars Entertainment Corp

ยี่สิบปีที่แล้ว บริเวณท่าจอดเรือของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคาสิโน รู้จักกันในชื่อ H-Tract คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของคาสิโนอย่างน้อยสามแห่งและอาจถึงสี่แห่งด้วยซ้ำ มีเพียง Borgata เท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ดินและด้วยพื้นที่ 15 เอเคอร์ที่ยังคงสามารถสร้างได้ นี่อาจเป็นบ้านของโครงการร่วมที่กล่าวว่าอยู่ในการทำงานของทั้งสองบริษัทเกม

เมื่อวันพฤหัสบดี มีการประกาศโดยMGM Internationalเจ้าของ Borgata และ Caesars Entertainment Corp ว่าทั้งสองได้พบกับผู้ว่าการ Chris Christie และกำลังพิจารณาโครงการร่วมกัน ปัจจุบันซีซาร์เป็นเจ้าของที่พักสามแห่งในแอตแลนติกซิตีซึ่งรวมถึง Harrah’s Resort ซึ่งอยู่ติดกับ Borgata

ในขณะนั้นยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมทุน แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ระบุว่าควรมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ในรายงานของPress of Atlantic Cityซีอีโอและประธานของ MGM Resorts International เจมส์ เมอร์เรน แสดงความเห็นว่าบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมหาศาลบน Renaissance Point และพวกเขาจะทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ที่ Caesars เพื่อกำหนดวิธีการ พวกเขาสามารถย้าย AC ต่อไปได้

เจ้าหน้าที่ของ MGM ระบุว่าพวกเขาวางแผนที่จะปรับปรุง Borgata ในตอนนี้ เนื่องจากพวกเขาได้ซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทแล้ว คาสิโนตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 85 เอเคอร์ และในปี 2559 เอ็มจีเอ็มได้ซื้อหุ้นในบอร์กาตาผ่านบอยด์ เกมมิ่ง ในราคา 900 ล้านดอลลาร์

น่าสนใจที่จะดูว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่ดินผืนนี้จะกลายเป็นบ้านของสถานที่เล่นเกมแห่งใหม่หรือว่าแผนการของ MGM และ Caesars คืออะไรเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกันในโครงการใหม่ในแอตแลนติกซิตี

หลังจากเริ่มกระบวนการมอบใบอนุญาตการเล่นเกมนอกชายฝั่งในเดือนกันยายนบริษัท Philippines Amusement And Gaming Corporation ได้เปิดเผยว่าตั้งใจที่จะ จำกัด การอนุญาตดังกล่าวไว้ที่ประมาณ 50 เพื่อหลีกเลี่ยง “ความอิ่มตัวมากเกินไป”

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นของ มาลายา หน่วยงานกำกับดูแลของ ฟิลิปปินส์ได้ให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ 42 ใบแล้ว ในขณะที่อีก 12 แอปพลิเคชันกำลังรอดำเนินการ

“เราจะสามารถประเมินความอิ่มตัวของตลาดผ่านระบบการตรวจสอบ” Jose Tria สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารของPhilippine Amusement And Gaming Corporationกล่าวกับหนังสือพิมพ์ “หากรายได้ [ผู้ประกอบการเล่นเกมนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์] ของพวกเขาลดลงจากรายได้ที่รายงานก่อนหน้านี้ แสดงว่ามีผู้ให้บริการมากเกินไป”

หนังสือพิมพ์รายงานว่าผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์แต่ละคนต้องจ่ายเงินประมาณ 50,000 ดอลลาร์เพื่อพิจารณาใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ในขณะที่ผู้ประกอบการ พนันกีฬา จะต้องส่งมอบเงินประมาณ 40,000 ดอลลาร์ เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้ ได้รับใบอนุญาต คาสิโนออนไลน์ แต่ละคน จะต้องจ่ายเงิน $200,000 ในขณะที่ตัวเลขนั้นอยู่ที่ $150,000 สำหรับบริษัทพนันกีฬา

“ก่อนหน้านี้ ไม่มีระบบตรวจสอบ [และ] นั่นคือเหตุผลที่เราไม่มีตัวเลขอุตสาหกรรมใดๆ” Tria บอกกับ Malaya “ตอนนี้เรากำลังจัดหาระบบตรวจสอบที่จะเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ [ใน] แบบเรียลไทม์ สำหรับตอนนี้เราต้องการระบบการตรวจสอบเพื่อให้เรามีการตรวจสอบที่เหมาะสม”

มีรายงานว่า Tria บอกกับหนังสือพิมพ์ด้วยว่า Philippine Amusement And Gaming Corporation คาดว่าจะมีระบบการตรวจสอบสำหรับการพนันออนไลน์และดำเนินการภายในเดือนกันยายน ในขณะที่การเลื่อนการชำระหนี้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใหม่สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับตลาด

บริษัทบันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์มีรายงานว่าหวังว่าจะเก็บภาษีได้มากถึง 121.23 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ ซึ่งมากกว่าประมาณการในปัจจุบันถึงสองเท่าเนื่องจากการรวบรวมในปีนี้

“เรากำลังพิจารณาภาษีผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์เพียง 60.61 ล้านดอลลาร์มากหรือน้อยกว่านั้น” Tria บอกกับหนังสือพิมพ์ “ถ้าเราสามารถปรับปรุงการดำเนินงาน [มันอาจสูงถึง] 121.23 ล้านดอลลาร์ต่อปีในรายรับภาษี ก้าวไปข้างหน้า [องค์กรบันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์] ต้องการให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมรวมที่ 2% ของรายรับจากการเล่นเกมรวมสำหรับการดำเนินการทางบกและออนไลน์”

เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ บริษัทต่างๆ ต้องมีรายงานว่าให้บริการเฉพาะกับผู้เล่นที่ลงทะเบียนและสร้างบัญชีและตั้งอยู่นอกประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอเกมให้กับผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 21 ปีในขณะที่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น

รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์ผ่านร่างกฎหมายที่เสนออย่างท่วมท้นซึ่งจะทำให้การพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย และกีฬาแฟนตาซีรายวันสำหรับผู้พักอาศัยในรัฐมิดเวสต์

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ชิคาโก ทริบูน ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการให้สัตยาบันโดยสภาสูงที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตด้วยคะแนนเสียง 42 ต่อ 10 และขณะนี้มีกำหนดจะพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐอิลลินอยส์ตั้งแต่วันพฤหัสบดี หนังสือพิมพ์รายงานว่าการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายและกีฬาแฟนตาซีรายวันสามารถช่วยให้รัฐ 12.8 ล้านคนใช้งบประมาณขาดดุลประมาณ 9.6 พันล้านดอลลาร์แม้ว่ากฎหมายจะต้องเผชิญกับการคัดค้านจากหลาย ๆ ไตรมาสรวมถึง Michael Madigan วิทยากรระดับล่าง บ้าน.

หากผ่านตามที่เขียนโดยสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐอิลลินอยส์และลงนามในกฎหมายโดย Bruce Rauner ผู้ว่าการพรรครีพับลิกันในเวลาต่อมา กฎหมายดังกล่าวจะทำให้คาสิโนออนไลน์และ เกม โป๊กเกอร์ ถูกกฎหมาย ภายใต้การดูแลของ Division Of Internet Gaming ใหม่ ซึ่งจะควบคุมโดย Illinois Gaming กระดาน.

ชิคาโกทริบูนรายงานว่ามีเพียงคาสิโนที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันและผู้ประกอบการแข่งม้าเท่านั้นที่จะสามารถยื่นขอใบอนุญาตการพนันออนไลน์ได้ในขณะที่ฝ่ายหลังต้องดำเนินการแข่งขันสดอย่างน้อย 30 วันในปี 2559 บริษัทเดิมพันเงินฝากล่วงหน้าระยะไกลก็อาจมีสิทธิ์เช่นกัน ตราบใดที่พวกเขาได้ดำเนินการขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์ในการจัดการในรัฐอิลลินอยส์เมื่อปีที่แล้วโดยผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะต้องฝากเงิน 10 ล้านดอลลาร์ต่อภาระภาษีในอนาคต

หนังสือพิมพ์ระบุรายละเอียดว่า กฎหมายของ รัฐอิลลินอยส์ ที่เสนอ จะกำหนดให้ผู้ประกอบการการพนันออนไลน์ต้องเสียภาษี 15% สำหรับรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้นแม้ว่าห้าปีแรกจะเห็นเงินต้น 100 ล้านดอลลาร์ถูกเก็บภาษีเพียง 10% บริษัทจะถูกจำกัดให้ “ไม่เกินสองสกินเกมทางอินเทอร์เน็ต” โดยแต่ละอันจำเป็นต้อง “สะท้อนถึงแบรนด์ที่เป็นเจ้าของโดยผู้รับอนุญาตหรือบริษัทในเครือของผู้รับใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา ” ในขณะที่บริษัทในเครือจะถูกกำหนดให้เป็นบุคคลใดๆ ที่ “โดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการควบคุมตัวกลางตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับผู้รับอนุญาต”

เกี่ยวกับผู้จำหน่ายเทคโนโลยีออนไลน์ กฎหมายรายงานว่ากำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์ในขณะที่ผู้ไม่หวังดีจะถูกกำหนดเป็นผู้ขายที่ “ยอมรับการเดิมพันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา ”

หนังสือพิมพ์รายงานว่าในแง่ของกีฬาแฟนตาซีรายวัน มาตรการที่ผ่านโดยวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์จะเห็นผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษี 5% จากรายรับ 1 ล้านดอลลาร์แรกของพวกเขาก่อนที่จะมีการเลื่อนมาตราส่วนที่กำหนดอัตรา 7.5% ใด ๆ รายได้เพิ่มเติมสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ภาษีรายได้ 10% จะนำไปใช้กับทุกอย่างระหว่าง 3 ล้านถึง 8 ล้านดอลลาร์โดยมีอัตราสำหรับการรับเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดไว้ที่ 15%

ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับใบอนุญาตกีฬาแฟนตาซีรายวันของ Division Of Internet Gaming จะขึ้นอยู่กับรายได้กับบริษัทที่รับเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อส่งมอบมากกว่า 25,000 ดอลลาร์ สำหรับผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 5 ล้านดอลลาร์ถึง 10 ล้านดอลลาร์ทุกปี ค่าธรรมเนียม 12,500 ดอลลาร์จะนำมาใช้ในขณะที่ในที่สุดจะถึงจุดต่ำสุดที่ 500 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์

ในที่สุด หนังสือพิมพ์รายงานว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีสำหรับผู้ประกอบการกีฬาแฟนตาซีรายวันของรัฐอิลลินอยส์จะเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกันด้วยราคาตั้งแต่ 1,125 ดอลลาร์สำหรับ บริษัท ที่เล็กที่สุดจนถึง 50,000 ดอลลาร์สำหรับผู้มีรายได้สูงสุด

หลังจากฉลองวันเกิดครบ 5 ขวบเมื่อวานนี้ Maryland Live! คาสิโนใน Anne Arundel County ใกล้Baltimoreได้ประกาศว่าได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นLive! Casino & Hotelและจะเพิ่มโรงแรม 310 ห้องภายในสิ้นปี 2018

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์The Baltimore Sun สิ่งอำนวยความสะดวกของ Marylandที่เป็นเจ้าของโดยบริษัทท้องถิ่นThe Cordish Companiesคาดว่าจะเปิดโรงแรม 17 ชั้นแห่งใหม่ในปีหน้าโดยห้องพักส่วนใหญ่สงวนไว้สำหรับผู้อุปถัมภ์คาสิโนทั่วไป

หนังสือพิมพ์รายงานว่าโรงแรมแห่งใหม่มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ เตรียมใช้กระจกเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก ขณะที่จะมีป้ายสีแดงขนาดยักษ์ที่ด้านบนสุดแสดงคำว่า “Live!” การสร้างแบรนด์ สถานที่ที่จะมาถึงนี้ยังมีห้องชุดประธานาธิบดีที่มีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานที่มองเห็นทิวทัศน์มุมสูงของพื้นที่ใกล้เคียง และจะเข้าร่วมกับโรงแรมใกล้เคียง The Cordish Companies ที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Live! ลอฟท์.

“ที่ชั้นบนสองชั้น คุณจะพบห้องสวีทที่มีขนาดใหญ่เท่ากับบ้านหลายหลังที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกประเภท รวมทั้งห้องชมภาพยนตร์และห้องสปา” Robert Norton ประธาน Cordish Global Gaming Group กล่าวกับ The Baltimore Sun

หนังสือพิมพ์อธิบายว่าโครงการโรงแรมที่กำลังจะมีขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะช่วยรีแบรนด์ Live! คาสิโนและโรงแรมแข่งขันกับMGM National Harbor มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเปิดโดยMGM Resorts Internationalในต้นเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 35 ไมล์ในเขตปรินซ์จอร์จ รายงานว่าความสามารถในการพักค้างคืนสามารถช่วยบริษัท Cordish ให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อเผชิญกับการแข่งขันในท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากHorseshoe Casino Baltimoreซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ห่างออกไปประมาณสิบสองไมล์ในปี 2014 และดำเนินการโดยกลุ่มที่ประกอบด้วยJack EntertainmentและCaesars เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอร์ปอเรชั่น .

Stephen McDaniel รองศาสตราจารย์ประจำ Department of Kinesiology แห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กล่าวว่า “อีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือพวกเขากำลังพาคุณไปที่อสังหาริมทรัพย์และทำให้คุณอยู่ในสถานที่” “คุณมีรายได้โรงแรม คุณมีรายได้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีสปาและศูนย์แสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรม 1,500 ที่นั่ง”

หนังสือพิมพ์ระบุรายละเอียดว่าการเปิด MGM National Harbor เป็นปัจจัยหลักเบื้องหลัง Live! Casino & Hotel รายงานการลดลง 22.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายได้จากการเล่นเกมรวมสำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งตามมาด้วยการลดลง 21.6% ในเดือนเมษายนในขณะที่ตัวเลขของเดือนมีนาคมลดลง 14.6% คาสิโน Horseshoe Casino ที่อยู่ใกล้เคียงในบัลติมอร์ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเนื่องจากรายรับเมื่อเดือนที่แล้วลดลง 18.1% เป็น 23.5 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ MGM National Harbor สร้างรายได้ 50.5 ล้านดอลลาร์

“ฉันคิดว่าทั้ง MGM [ท่าเรือแห่งชาติ] และ Live! [คาสิโน & โรงแรม] ทั้งคู่สามารถตั้งถิ่นฐานกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มของพวกเขาเอง” Alan Woinski ประธานผู้ให้บริการข่าวอุตสาหกรรมคาสิโน Gaming USA Corporation บอกกับ The Baltimore Sun “MGM [National Harbor] เป็นผู้เล่นระดับไฮเอนด์ นักท่องเที่ยวและเกมบนโต๊ะในขณะถ่ายทอดสด! [คาสิโน & โรงแรม] มีที่ตั้งและการจราจรใกล้ ๆ [มัน] เพียงพอเพื่อให้แข็งแกร่ง ที่ถูกกล่าวว่ายังมีธุรกิจเพียงพอที่จะดำเนินการระหว่างคุณสมบัติทั้งสามนี้ หากคุณทำการสำรวจความคิดเห็นที่ [MGM] National Harbor and Live! [คาสิโนและโรงแรม] ฉันเดาว่าคงจะมีลูกค้าประจำจำนวนมากมาทั้งสองที่”

Americas Cardroomเป็นหนึ่งใน ห้อง โป๊กเกอร์ออนไลน์ เพียงไม่กี่ ห้องที่สามารถดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Winning Poker Networkและให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นพื้นที่ที่มีกฎกติกาของโป๊กเกอร์ ซึ่งรวมถึงเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ ขณะนี้ ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์กำลังเตรียมพร้อมที่จะเสนอตัวคัดเลือกที่น่าทึ่งสำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ที่กำลังจะมาถึง โดยเสนอที่นั่งมากถึง 50 ที่นั่งสำหรับทัวร์นาเมนต์บายอิน $10,000

ในวันที่ 2 กรกฎาคมเริ่มเวลา 15.00 น. ET Americas Cardroom จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ที่รับประกัน $625,000 ผู้เล่นจะต้องจ่าย $540 บายอินเพื่อเข้าร่วม และอย่างน้อย 50 แพ็คเกจกิจกรรมหลัก มูลค่า $12,500 ต่อแพ็คเกจจะได้รับรางวัล แพ็คเกจนี้รวมยอดซื้อเข้า 10,000 ดอลลาร์บวก 2,500 ดอลลาร์เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กิจกรรมหลักมีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 8 กรกฎาคมและผู้เล่นจะแข่งขันในรอบคัดเลือกออนไลน์ล่วงหน้าเพียงไม่กี่วัน เนื่องจากต้องใช้แพ็คเกจรางวัลอย่างรวดเร็ว ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์จึงเสนอเงินสดออกผ่านBitcoin ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงแพ็คเกจรางวัลได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไป ลาสเวกัส

แน่นอนว่า 540 ดอลลาร์ยังคงเป็นการซื้อที่สูงสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่น้อยกว่าป้ายราคา 10,000 ดอลลาร์ของงานหลัก ผู้เล่นที่ไม่มีเงินสดสำหรับการซื้อเข้ารอบคัดเลือกออนไลน์สามารถเข้าร่วมในดาวเทียมรายวันรวมถึงการแข่งขันขั้นบันไดและดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ Americas Cardroom เพื่อลองหาที่นั่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งใหญ่ กิจกรรมเหล่านี้สามารถพบได้ในล็อบบี้การแข่งขัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอ WSOP ที่ Americas Cardroom สามารถดูได้ที่แท็บโปรโมชั่น ยังมีเวลาอีกมากที่จะผ่านการคัดเลือกในหลายวิธีเพื่อหวังว่าจะได้ที่นั่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลัก WSOP ปี 2017

ในคอนเนตทิคัต Mashantucket Pequot Tribal Nation ได้ประกาศว่าFoxwoods Resort Casinoกำลังร่วมมือกับ บริษัท การลงทุน Victory Square Venture Capital Incorporated เพื่อจัดตั้งองค์กรใหม่ที่จะพัฒนาและทำการตลาดเกมเชิงโต้ตอบที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

เมื่อเดือนที่แล้ว Foxwoods Resort Casino กลายเป็นเพียงทรัพย์สินประเภทที่สองของอเมริกาในการเปิดตัวเครื่องเกมการพนันวิดีโอเกมตามทักษะจากผู้พัฒนา GameCo Incorporatedและการร่วมทุนล่าสุดซึ่งได้รับการขนานนามว่า Foxwoods และ Victory Square Ventures Living Lab หวังว่าจะนำเสนอ โซลูชันเชิงโต้ตอบประเภทต่างๆ สำหรับไซต์ที่ได้รับอนุญาตทั่วโลก

“Foxwoods [Resort Casino] ตื่นเต้นที่จะเป็นพันธมิตรกับ Victory Square Venture [Capital Incorporated] โดยเข้าร่วมกับผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สุดสองคนในอุตสาหกรรมเกม” อ่านคำแถลงจาก Felix Rappaport ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Foxwoods Resort Casino ซึ่ง เป็นคาสิโนรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดตามพื้นที่โดยรวมในอเมริกาเหนือ “Living Lab [Foxwoods And Victory Square Ventures] เป็นองค์กรที่น่าตื่นเต้นที่ไม่เพียงแสดงถึงขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการการเล่นเกมของ Foxwoods [คาสิโนรีสอร์ท] แต่ความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโดยรวมและมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแก่แขกอย่างต่อเนื่อง ตื่นเต้น นี่คืออนาคตของการเล่นเกม”

เมื่อปีที่แล้วMashantucket Pequot Tribal Nationเปิดตัวบริการเล่นฟรีของ FoxwoodsOnline ที่ นำเสนอเกม คาสิโนออนไลน์มากกว่า 100 เกมและชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางได้ประกาศว่า “การเป็นหุ้นส่วนครั้งแรกของประเภทนั้น” กับ Victory Square Venture Capital Incorporated คือ ตั้งค่าเป็น “กำหนดความบันเทิงเชิงโต้ตอบใหม่” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก “ชุดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประสบการณ์การเล่นเกมดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่”

“ที่ Victory Square Venture [Capital Incorporated] เรากำลังมองหาผลิตภัณฑ์ บริการ และแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ดึงดูดและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมกลุ่มมิลเลนเนียลและ “Generation Z” ในปัจจุบัน” อ่านคำแถลงจาก Ray Walia หุ้นส่วนผู้จัดการของแวนคูเวอร์- ตาม Victory Square Venture Capital Incorporated “มันน่าตื่นเต้นจริงๆ สำหรับพวกเราที่จะสามารถเป็นพันธมิตรกับกลุ่มที่มีความคิดก้าวหน้าเช่น Foxwoods [Resort Casino] และไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกับทีมที่มีประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังให้ความบันเทิงและมีส่วนร่วมกับแขกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการและวิศวกรระดับนานาชาติของเรา และเริ่มปรับใช้โซลูชันเชิงโต้ตอบใน [Foxwoods And Victory Square Ventures] Living Lab”

หน่วยงานการเล่นเกมของมอลตา (MGA) ได้มอบ ใบอนุญาตระดับ 4 ให้กับ Ganapati Malta ; ขยายการดำเนินการควบคุมของซัพพลายเออร์เกมออนไลน์

ใบอนุญาตใหม่ช่วยให้นักพัฒนาสล็อตออนไลน์สามารถนำเสนอสล็อตธีมญี่ปุ่นคุณภาพสูง เช่น ชื่อบล็อกบัสเตอร์ She Ninja Suzu และ CrypBattle แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ใน มอลตา

Ganapati Malta เป็นส่วนหนึ่งของ Ganapati Group ซึ่งพัฒนาแอพเพื่อความบันเทิงและเกมแนวญี่ปุ่นมาหลายปี Ganapati Malta เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2559 อย่างไรก็ตาม ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจาก iGaming ในยุโรปและเอเชีย ในการจัดหาตลาดเกมออนไลน์ด้วยชื่อเกมที่ผสมผสานองค์ประกอบความบันเทิงที่เป็นเอกลักษณ์เข้ากับเทคโนโลยีที่ซับซ้อน คณิตศาสตร์ที่ดึงดูดใจ และการ ออกแบบ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด ซึ่งเน้นที่อะนิเมะและมังงะ Ganapati Malta ตระหนักถึงภารกิจในการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Mitsuya Fujimoto ซีอีโอของ Ganapati Malta และ COO ของบริษัท Ganapati Plc Holding Company กล่าวว่า “การได้รับใบอนุญาตครั้งแรกในมอลตาถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท และเราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมอลตาและ MGA” Fujimoto กล่าวเสริมว่า “MGA ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพตลอดกระบวนการในการทำงานร่วมกับทีมงานภายในของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของแอปพลิเคชัน” ตามข่าวประชาสัมพันธ์

ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลใบอนุญาต Richard Hogg ผู้อำนวยการ Ganapati Malta กล่าวว่า “สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำความปรารถนาของเราที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมคาสิโนชั้นนำในตลาดที่มีการควบคุม” และ “กระบวนการและการสมัครที่ประสบความสำเร็จในภายหลัง ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่”

Ganapati Malta มีสำนักงานในโตเกียว ลอสแองเจลิส ลอนดอน มอลตา ทาลลินน์ และบูคาเรสต์

รางวัลใบอนุญาต Class 4 มาจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Ganapati Malta ที่ICE Totally Gamingในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ซึ่งเกมที่เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่อายุน้อยที่สุดในตลาด ได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการชั้นนำทั่วโลก

คาสิโนหกแห่งในรัฐแมรี่แลนด์เห็นรายได้จากการเล่นเกมรวมของพวกเขาสำหรับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเกือบ 31% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อยืนที่มากกว่า 136.46 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ต้องขอบคุณ การพัฒนา MGM National Harbor ที่เพิ่งเปิดใหม่ ในเขตปรินซ์จอร์จ

ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการจาก Maryland Lottery and Gaming Control Commission MGM National Harbor มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์เปิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมและสร้างรายได้ 50.55 ล้านดอลลาร์จากเกมสล็อตและเกมบนโต๊ะเมื่อเดือนที่แล้ว ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของโดยMGM Resorts International ในลาสเวกัส รายงานรายได้เฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมจากแต่ละช่อง 3,137 สล็อตที่ $273.10 ในขณะที่ตัวเลขสำหรับโต๊ะเกม 126 โต๊ะสูงถึง $ 5,708.55 โดยมี 39 ข้อเสนอที่ไม่ใช่ธนาคารที่รายงาน 1,403.19 ดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่าเมื่อไม่รวมผลลัพธ์เหล่านี้ แมริแลนด์เห็นรายรับรวมของเกมโดยรวมสำหรับเดือนพฤษภาคมลดลง 17.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อยืนที่ประมาณ 85.91 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าคาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐคือLive! คาสิโน & โรงแรมใกล้เมืองบัลติมอร์ รายละเอียดลดลง 22.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายรับจากการเล่นเกมรวมสำหรับช่วง 31 วันเป็น 45.89 ล้านดอลลาร์ เป็นเจ้าของโดยThe Cordish Companiesสิ่งอำนวยความสะดวกของ Anne Arundel County เปิดเผยรายได้เฉลี่ย 241.64 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับแต่ละสล็อต 3,980 สล็อตในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ตัวเลขสำหรับ 150 ตารางการเล่นเกมของธนาคารอยู่ที่ $3,144.97 โดยมี 52 ตารางที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งรายงาน 880.73 ดอลลาร์

บริเวณใกล้เคียงและตัวเลขดังกล่าวมองโลกในแง่ร้ายในทำนองเดียวกันสำหรับHorseshoe Baltimoreเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวรายงานรายได้การเล่นเกมรวมลดลง 18.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคมเป็น 23.59 ล้านดอลลาร์ โดย 2,202 ช่องแต่ละช่องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวันที่ 184.25 ดอลลาร์ ดำเนินการโดยกลุ่มที่ประกอบด้วยJack EntertainmentและCaesars Entertainment Corporationตารางการเล่นเกมของธนาคาร 152 แห่งของคาสิโนมีค่าเฉลี่ย $2,215.64 ต่อวันสำหรับเดือนในขณะที่ตัวเลขสำหรับข้อเสนอที่ไม่ใช่ธนาคาร 25 รายการขององค์กรนั้นอยู่ที่ 729.61 ดอลลาร์

ไกลออกไปและคาสิโนฮอลลีวูดใกล้เมืองเล็ก ๆ ของเพอร์รีวิลล์เห็นรายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนพฤษภาคมลดลง 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 6.35 ล้านดอลลาร์เนื่องจากแต่ละสล็อต 846 สล็อตรายงานรายรับเฉลี่ยต่อวันที่ 204.91 ดอลลาร์ คาสิโน Cecil County ที่ดำเนินการโดยGaming and Leisure Properties Incorporatedยังเห็นตารางการเล่นเกมสิบสองธนาคารบันทึกรายรับเฉลี่ยรายวันสำหรับเดือนที่ $2,406.17 ด้วยข้อเสนอที่ไม่ใช่ธนาคารแปดรายการซึ่งคิดเป็นมูลค่า 354.60 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในเดือนพฤษภาคมไม่ได้ลดลงทุกที่เนื่องจากRocky Gap Casino Resort ของ Allegany County มี จำนวนเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.75 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากแต่ละสล็อต 662 สล็อตสร้างรายรับเฉลี่ยต่อวันที่ 199.24 ดอลลาร์ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคัมเบอร์แลนด์เพียงแปดไมล์ สิ่งอำนวยความสะดวกยังมีโต๊ะเกม 17 โต๊ะและเผยให้เห็นรายได้เฉลี่ยต่อวันเหล่านี้สำหรับเดือนที่ 1,244.53 ดอลลาร์

ในที่สุดคาสิโนที่ Ocean Downsใน Worcester County เห็นว่ารายรับในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 5.31 ล้านดอลลาร์โดยแต่ละช่อง 800 ช่องบันทึกรายรับเฉลี่ยต่อวันที่ $214.27

ในรัสเซียศาล Primorsky Krai ได้รายงานว่ามีการตัดสินใจจากรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อยุติสัญญาที่ให้ Royal Time Groupซึ่งเป็นผู้พัฒนาในคาซาน ได้รับอนุญาตให้สร้างรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า 215 ล้านดอลลาร์ในจังหวัดฟาร์อีสท์

ตามรายงานจากAsia Gaming Briefที่อ้างถึงเรื่องราวที่โพสต์บนพอร์ทัลข่าว Betting Business Russia ศาลอนุญาโตตุลาการของPrimorsky Kraiได้ตัดสินกับผู้พัฒนาคาสิโนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ในขณะที่ยังสั่งให้จ่ายค่าใช้จ่ายศาลเป็นจำนวนเงินประมาณ 212 ดอลลาร์

หลังจากเริ่มการก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2559 Royal Time Group ได้รายงานว่าหวังว่าจะเปิดตัวการ พัฒนา ฟีนิกซ์ในปลายปีนี้พร้อมคาสิโนที่ให้บริการสล็อตประมาณ 500 ช่องพร้อมโต๊ะเล่นเกม 30 โต๊ะ โครงการนี้กำหนดขึ้นสำหรับพื้นที่ชนบทซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางวลาดีวอสตอคไปทางเหนือราว 33 ไมล์ นอกจากนี้ ยังมีห้องพักรวมประมาณ 1,500 ห้องในโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาว แต่ประสบกับความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว วันที่เปิดคอนกรีต

มีรายงานว่าความไม่แน่นอนนี้กระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นในเดือนมีนาคมตำหนิ Royal Time Group ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการไม่สามารถยึดติดกับตารางการพัฒนาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ได้ ในขณะที่ในเดือนหน้าเจ้าหน้าที่เห็นยกเลิกสัญญาที่พวกเขาออกให้กับบริษัทในเครือ Royal Time Primorye การตัดสินใจโดยรัฐบาลท้องถิ่นยิ่งเห็นว่าผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่คาดหวังสูญเสียข้อตกลงการเช่าช่วงสำหรับที่ดินที่จะสร้างโครงการฟีนิกซ์

ต้องขอบคุณกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ให้สัตยาบันในปี 2009 Primorsky Krai เป็นหนึ่งในห้าภูมิภาคของรัสเซียที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงแคว้นคาลินินกราดในทะเลบอลติกอัลไต ไคร ของเอเชียกลาง พื้นที่Krasnaya Polyana ใกล้โซซีและบางส่วนของคาบสมุทรไครเมียที่การพนันคาสิโน ได้รับอนุญาต พื้นที่ประมาณสองล้านคนมีพรมแดนติดกับประเทศจีนและเป็นที่ตั้งของการ พัฒนา Tigre De Cristalด้วยคาสิโนที่มีช่อง 769 และโต๊ะเล่นเกม 67 โต๊ะ

เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2558โดยผู้ให้บริการ G1 Entertainment ในราคาประมาณ 144 ล้านดอลลาร์ Tigre De Cristal จะเปิดตัวในปีหน้าโดยSeaside Entertainment Resorts Cityซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัทNagaCorp Limited ของกัมพูชา ในราคา 350 ดอลลาร์ ล้าน และ 900 ล้านดอลลาร์Selena World Resort and Casinoจากผู้ให้บริการในประเทศDiamond Fortune Holdings

“[Tigre De Cristal] มีผู้เข้าชมประมาณ 1,000 คนต่อวันในขณะที่ผู้ให้บริการคาสิโนเริ่มต้นด้วยผู้เยี่ยมชม 100 คนต่อวัน” Evgeny Polyansky รองผู้ว่าการ Primorsky Krai กล่าวกับ Betting Business Russia “อัตราส่วนของผู้มาเยือนจากต่างประเทศและท้องถิ่นเกือบจะเป็นสัดส่วนกัน แต่ 95% ของรายรับของคาสิโนมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ”