สมัครสมาชิก Royal Online V2 สมัครรูเล็ต จีคลับสล็อต

สมัครสมาชิก Royal Online V2 เราขึ้นและลงในละตินอเมริกากับทีม Casino International รายงานเหตุการณ์แปดครั้งระหว่างปลายเดือนเมษายนและมิถุนายน จากโบโกตาไปปานามา จากนั้นไปไมอามีและลิมาและไปยังเม็กซิโก เราไม่สามารถครอบคลุมอ่าวมอนเตโกในจาเมกาและเซาเปาโล แม้ว่าเราจะได้รับรายงานจากเหตุการณ์เหล่านี้ในฉบับนี้ เราได้กล่าวถึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Zitro Experience ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่เม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเราได้รับเชิญจาก Zitro จอห์นนี่ ออร์ติซ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทที่กำลังเฟื่องฟูแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกที่กำลังมาแรง พูดถึงประสบการณ์ทางธุรกิจส่วนตัวของเขาบวกกับ 10 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง Zitro ซึ่งถือว่าค่อนข้างพิเศษ

การประชุมสุดยอดการเล่นเกมแคริบเบียนถูกนำเสนอในมอนเตโกเบย์ ประเทศจาเมกา ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานท้องถิ่นในการประชุมครั้งแรกและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Elizabeth Leiva, CEO ของ Caribbean Gaming Summit ส่งรายงานเกี่ยวกับงานนี้ถึงเรา ซึ่งฟังดูมีแนวโน้มมาก

“CGS2017 จบลงหลังจากทำงานอย่างขยันขันแข็งและความพยายามร่วมกันโดยทีมงานของเราซึ่งดำเนินการจากสถานที่ต่างๆ ทีมของเราในเปรู จาเมกา และไมอามีทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำงานหนักและยาวนาน จับมือกับทีม BGLC (คณะกรรมการการพนัน การเล่นเกมและลอตเตอรี) ของจาเมกา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราและผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยม” เอลิซาเบธกล่าว ลีวา.

ในด้านอื่นๆ โคลอมเบียเป็นประเทศแรกใน LatAm ที่ควบคุมการเล่นเกมออนไลน์และเริ่มบล็อกเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ ระหว่างงาน PGS ในกรุงลิมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของเปรูกล่าวว่ากฎระเบียบออนไลน์อยู่ในขั้นตอนขั้นสูง แม้ว่าบราซิลดูเหมือนจะติดอยู่ในดินแดนที่ไม่มีที่ไหนเลย แต่เราหวังว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติในท้องถิ่นจะพิสูจน์ว่าเราผิดและผ่านกฎหมายการเล่นเกมเพื่อประโยชน์ทั่วไปในทันทีคาสิโนลอยน้ำได้รับอนุญาตจากประธานาธิบดีอาร์เจนตินาภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งเป็นเวลาหลายปีที่ทิ้งรสนิยมที่ไม่ดีต่อการบริหารงานของเมืองบัวโนสไอเรส สัมปทานนี้ซึ่งขณะนี้มีเรือลอยน้ำสองลำจะหมดอายุในสิ้นปี 2019 และไม่สามารถต่ออายุได้เนื่องจากขณะนี้การพนันในเมืองหลวงของอาร์เจนตินาอยู่ภายใต้การควบคุมของเมืองบัวโนสไอเรสและผู้รับผิดชอบในการเจรจาโดย การถ่ายโอนการควบคุมและการดูแลการพนันจากประเทศไปยังเมืองได้เริ่มประเมินความเป็นชาติของศูนย์การพนันแห่งนี้หรือที่บางคนเรียกว่า “ศูนย์กำไร”

ตามรายงาน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ มีเพียงสองทางเลือกที่เป็นไปได้: สัญชาติหรือการปิดเรือคาสิโน Puerto Madero เหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่การวิเคราะห์ทางเลือกในการให้สัญชาติก็คือ การปิดที่เป็นไปได้ งานประมาณ 2,000 ตำแหน่งจะหายไป นอกเหนือจากการสูญเสียรายได้ไปยังเงินกองทุนของบัวโนสไอเรสที่การปิดคาสิโนจะหมายถึง

จากบัวโนสไอเรสโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า “ยังไม่มีอะไรสรุปได้ แต่กำลังได้รับการประเมินให้เป็นของชาติเพื่อให้มีเงินทุนต่อไป” เนื่องจากการปิดคาสิโนลอยน้ำในตอนนี้น่าจะเป็น “ทางเลือกที่ต้องการน้อยที่สุด” ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ภาษีคาสิโนได้เพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 30%

เนื่องจากการควบคุมเกมตกไปอยู่ในมือของเมืองบัวโนสไอเรส สถาบันใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (Lotba) จะควบคุมเครื่องสล็อตมากกว่า 6,000 เครื่องและการพนัน 1,270 รายการ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาณาเขตของบัวโนสไอเรสการคำนวณของรัฐบาลบราซิลเกี่ยวกับมูลค่าการประมูลลอตเตอรีของ Lotex ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินสดจริงที่รัฐบาลจะได้รับหลังจากการประมูลเสนอผลิตภัณฑ์ “บัตรขูด” เดิม

ทีมเศรษฐกิจที่ทำงานเพื่อสรุปกฎการประกวดราคาโดยมีเดือนพฤศจิกายนเป็นวันที่เป้าหมาย มีทางเลือกสองทางภายใต้การสนทนาสำหรับการแปรรูป Lotex โดยให้สัมปทานโดยตรงกับภาคเอกชนในฐานะนักวิ่งหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนเงินที่คาดการณ์ไว้ในขณะนี้ต่ำกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้เมื่อรวมการขาย Lotex ไว้ในโครงการความร่วมมือด้านการลงทุน (Programa

de Parcerias de Investimentos – PPI) จึงมีบางกลุ่มที่กำลังค้นหาว่าจะดูหรือไม่ ทางเลือกที่ผู้อื่นต้องการในรัฐบาล

ตามที่ที่ปรึกษาว่าจ้างให้ประเมินมูลค่าของการขาย Lotex ได้ระบุไว้ มูลค่าที่คำนวณได้ลดลงเหลือต่ำกว่า 400,000,000 เรียลบราซิลสำหรับสัมปทาน 15 ปี สิ่งนี้กระตุ้นให้ตัวเลขชุดใหม่เปลี่ยนเกณฑ์เดิม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มระยะเวลาสัมปทานเป็น 25 ปี โดยหวังว่าจะทำให้มูลค่าการขายของ Lotex อยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์หรือ 50% ของเป้าหมายเริ่มต้นของรัฐบาล จำเป็นต้องพูด อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การคำนวณการขาย Lotex หมายความว่าการมี Caixa เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ลดมูลค่าขั้นต่ำที่คาดหวังสำหรับการขาย Lotex อย่างไรก็ตาม ผู้ปกป้องสถาบันของรัฐโต้แย้งมุมมองนี้ โดยระบุว่าธนาคารมีเครือข่ายงาน 13,000 ตำแหน่ง เนื่องจากลอตเตอรีมีอยู่ในเขตเทศบาลทุกแห่งของบราซิล และอาจลดการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของใครก็ตามที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนส่วนตัวในเรื่องนี้ ตลาด.

อาร์เจนตินา – บัวโนสไอเรสไตร่ตรองชะตากรรมของ “La Estrella de la Fortuna”

ข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเล่นเกมที่ผิดกฎหมายยังคงมาถึงจากอาร์เจนตินาและนอกเหนือจากการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคาสิโนที่ผิดกฎหมาย ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ทั้งสองมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรายการเกมจำนวนมาก แม้ว่าทั้งคู่ตกลงที่จะปิดการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการดำเนินการของคาสิโน ในเมืองบัวโนสไอเรส การเล่นเกมที่ผิดกฎหมายถูกสั่งห้ามว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาตั้งแต่ปี 2559

อย่างไรก็ตาม มันคือการเล่นที่มีอำนาจในการควบคุมคาสิโนลอยน้ำสองแห่งใน Puerto Madero ในใจกลางของบัวโนสไอเรสซึ่งเติมหน้าชื่อเกมในทุกวันนี้เพราะไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมจะตามมาด้วยคาสิโนลอยน้ำ “La Estrella de la Fortuna “ และน้องสาว “เจ้าหญิง”

การมาเยือนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนอาจทำให้รายรับจากการเล่นเกมขั้นต้นชะลอตัวลงในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้รายรับจากการเล่นเกมรวมในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 25.9% แทนที่จะเป็นฉันทามติที่เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับสำหรับเดือนนี้แตะ 19.99 พันล้าน MOP (2.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ MOP15.88 พันล้านของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเดือนที่ 11 ของการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน

ผลลัพธ์ที่เปิดเผยโดยสำนักงานประสานงานและการตรวจสอบการเล่นเกม (DICJ) อยู่ภายใต้ฉันทามติด้านล่าง แต่สอดคล้องกับการประมาณการโดย Union Gaming และ Deutsche Bank นักวิเคราะห์กล่าวว่า “เช่นเคยในอดีต รายได้จากการเล่นเกมรวมในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 7.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมในไตรมาสแรกปี 2017 ที่ 7.94 พันล้านดอลลาร์” เล็กน้อย เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 ในเดือนพฤษภาคม

นักวิเคราะห์ที่ Union Gaming ชี้ให้เห็นว่า ‘สาธารณรัฐประชาชนจีนระดับสูงสองครั้ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เยี่ยมชมมาเก๊าและฮ่องกง’ ในไตรมาสที่สองของปีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ซึ่ง ‘น่าจะดีขึ้นและน่าจะแสดงออกมา การเติบโตตามลำดับเจียมเนื้อเจียมตัว’ ‘ในขณะที่เราเข้าสู่ไตรมาสที่สาม เรากำลังคาดการณ์การเติบโตร้อยละ 15 เมื่อเทียบปีต่อปี และการเติบโตตามลำดับร้อยละ 2 ซึ่งรวมถึงการเติบโตร้อยละ 18 ในเดือนกรกฎาคม การเติบโตร้อยละ 16 ในเดือนสิงหาคม และการเติบโตร้อยละ 11 ในเดือนกันยายน

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank คาดการณ์การเติบโตร้อยละ 7 เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สี่ แต่ ‘มีอคติต่อขาขึ้นเนื่องจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการกลับคืนสู่สภาวะปกติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับแนวโน้มตามฤดูกาลในอดีต เช่นเดียวกับ ประโยชน์ของอุปทานใหม่’ ความคาดหวังทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีนักวิเคราะห์ของ Union Gaming สังเกตว่า ‘การเติบโตของวีไอพีชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่อง’ ชี้ไปที่ ‘คอมพ์ที่ง่ายที่สุด (การเปรียบเทียบ) แห่งปี’ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก

‘เราคาดว่า VIP จะออกมาข้างหน้าเล็กน้อยในแง่ของอัตราการเติบโตในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าความแตกต่างจะเป็นส่วนเพิ่ม (VIP +24 เปอร์เซ็นต์ มวล +20 เปอร์เซ็นต์)’ นักวิเคราะห์ระบุ และชี้ให้เห็นนอกจากนี้ ว่าพวกเขา ‘ไม่เห็นผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญจากการติดตั้ง KYC ล่าสุด (รู้จักของคุณ ลูกค้า) มาตรการทั่วเครื่องเอทีเอ็มของมาเก๊า’

สำหรับไตรมาสที่สอง นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank note ว่า ‘เราคาดว่าพาดหัวข่าว DICJ จะรายงานการเติบโตของ VIP แม้ว่าจะทำให้เข้าใจผิด จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อรายงานในหรือประมาณวันที่ 17 กรกฎาคม’เพนซิลเวเนียรอเจ็ดเดือนก่อนที่จะเริ่มการเดิมพันออนไลน์ตั้งแต่แรก ด้วยการเปิดตัวที่ช้ากว่าสำหรับผู้ให้บริการออนไลน์ PA ต้องใช้เวลาหกเดือนแทนที่จะเป็นห้าเดือนในการเปลี่ยนจากการพนันออนไลน์ที่เปิดตัวไปเป็นเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ในมือ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพเปรียบเทียบ หนังสือกีฬาออนไลน์ 7 แห่งได้เปิดดำเนินการภายในแปดสัปดาห์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ในขณะเดียวกันเพนซิลเวเนียต้องใช้เวลาหกเดือนในการเติบโตจากผู้ให้บริการสามคนเป็นเจ็ดราย

Matevz Mazij กรรมการผู้จัดการของ ORYX Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่ม Top Bet ในรายการพันธมิตรผู้ให้บริการที่กำลังเติบโตของเรา ในขณะที่เรายังคงเดินหน้าต่อจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งในเซอร์เบียและในตลาดอื่นๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์และให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วม”

Mirko Golijanin ผู้จัดการทั่วไป Top Bet กล่าวว่า “กลยุทธ์ของเราคือการนำอนาคตมาสู่ลูกค้าของเรา เราสร้างเทรนด์ใหม่และนำเสนอมากขึ้น ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ ORYX เราสามารถนำเสนอพอร์ตเกมที่ครอบคลุมมากที่สุดรายการหนึ่งให้กับลูกค้าของเราจากซัพพลายเออร์ระดับพรีเมียมจำนวนมากที่จะช่วยให้ผู้เล่นของเราได้รับความบันเทิงในขณะที่ยังคงได้รับชัยชนะครั้งใหญ่

“นอกจากนี้ เราได้จัดเตรียมจุดขายมากกว่า 1,000 จุดสำหรับการชำระเงินของลูกค้า และพวกเขายังสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการจัดส่งการชำระเงินที่หน้าประตูบ้านของพวกเขาเอง”GVC ยินดีที่จะตีพิมพ์รายงานของคณะกรรมการอุตสาหกรรมการพนันของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักรในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจของการพนัน

สอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมการ GVC ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นระดับชาติใหม่ ซึ่งแสดงหลักฐานของการสนับสนุนการพนันในวงกว้างว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่ถูกต้องตามกฎหมายในหมู่ประชาชนชาวอังกฤษ การสำรวจชาวอังกฤษ 2,000 คน ซึ่งดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2020 พบว่าเกือบ 80% ของนักพนันทั่วไปมองว่าการพนันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการพักผ่อน และสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามที่ชัดเจนสนับสนุนเสรีภาพในการเลือกเดิมพันของแต่ละบุคคล (ดูอินโฟกราฟิกที่ท้ายเรื่อง ).

เคนนี อเล็กซานเดอร์ หัวหน้าผู้บริหารของ GVC ให้ความเห็นว่า: “รายงานฉบับนี้เป็นการสนับสนุนที่รอบคอบและวัดผลได้สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการทำให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมการพนันที่มีการควบคุมสามารถเจริญเติบโต ให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ชาวอังกฤษหลายล้านคนที่ชอบเดิมพัน แม้ว่าจะมีลูกค้าเพียงเล็กน้อยที่ประสบปัญหา แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องวางตาข่ายนิรภัยไว้รอบตัวพวกเขา เราสนับสนุนคำแนะนำอย่างเต็มที่ในการเสนอกฎหมายทบทวนพระราชบัญญัติการพนันของรัฐบาลสหราชอาณาจักร และเราจะมีบทบาทอย่างเต็มที่และกระตือรือร้นในกระบวนการนี้

“ฉันยังดีใจที่ได้เห็นคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการตรวจสอบสามปีของ Gambling Commission, ใบอนุญาตของพันธมิตร และความจำเป็นในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการพนัน – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเรียกร้องในระดับของปัญหามักจะไม่มีความคล้ายคลึงเลย งานวิจัยอิสระที่มีอยู่แล้ว

“ในฐานะธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม GVC มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองผู้เล่นของเราอย่างต่อเนื่อง เราได้นำมาตรการหลายอย่างที่แนะนำในรายงานนี้มาใช้แล้ว และยังมีมาตรการอื่นๆ ที่เราอยากเห็นการดำเนินการทั่วทั้งอุตสาหกรรม

“อย่างไรก็ตาม ฉันกังวลกับผลการวิจัยของเราซึ่งเน้นย้ำถึงการขาดความตระหนักในหมู่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือที่ซับซ้อนและมากมาย GVC และอุตสาหกรรมได้แนะนำเพื่อควบคุมว่าเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในมือของลูกค้าของเรา เราต้องทำงานให้ดีขึ้นในการสื่อสารสิ่งนั้น เพราะผู้ที่ต่อต้านการพนันโดยหลักการแล้วกำลังพยายามสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมด้วยกฎระเบียบที่ยุ่งยาก ซึ่งท้ายที่สุดจะผลักดันลูกค้าให้ตกไปอยู่ในมือของตลาดมืดที่ไม่ได้รับการควบคุม เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้การพนันได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกฝ่าย”

หลักการจำนวนหนึ่งในรายงานได้สะท้อนให้เห็นในกลยุทธ์การพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นของ GVC – การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักพนัน – ซึ่งบริษัทกล่าวว่าพวกเขาได้ใส่ไว้ในหัวใจของธุรกิจ ซึ่งรวมถึง:ซึ่งแตกต่างจากกีฬาอื่น ๆ เดิมพัน PA สมัครฮอลลีวู้ดคาสิโนจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่ อันที่จริงมันเป็นคาสิโนแห่งเดียวในเขตเพนซิลเวเนียตอนกลาง สถานที่อันเงียบสงบทำให้เกิดความกังวลเมื่อการประมูลมินิคาสิโนเริ่มต้นขึ้น บริษัทกล่าวว่าคาสิโนถูกกำหนดเป้าหมายอย่างไม่เป็นธรรมเพราะพื้นที่บัฟเฟอร์มีขนาดเล็กกว่าคาสิโนอื่นๆ บริษัทยื่นฟ้องแต่ในที่สุดก็ปรับตัวลดลงในกรณีที่ แทน, เพนน์ลงทุนในคุณสมบัติของคาสิโนดาวเทียมไม่ใช่หนึ่งแต่สอง.

ด้วยที่ตั้งของ Grantville ไม่มีการเดิมพันมือถือใดที่จะจำกัดฐานลูกค้าสำหรับฮอลลีวูดอย่างรุนแรง ต่างจาก Parx Casino แอปพลิเคชั่นของ Penn มีไว้สำหรับคาสิโนเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับห้องเดิมพันนอกสนาม หากไม่มีการเดิมพันกีฬาบนมือถือหรือนอกสนาม มันจะเป็นเรื่องยากที่จะรักษาอัตราภาษีที่สูงชันเช่นนี้

เป็นไปได้อย่างยิ่งที่บริษัทจะเล่นไพ่ใกล้กับเสื้อกั๊กและมีแผนสำหรับมือถือในการทำงาน ดังที่กล่าวไว้ การเป็นหุ้นส่วนของ William Hill เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหาก William Hill สามารถเปิดแอปได้ในบางจุดเท่านั้น

สิ่งที่ได้ผลในความโปรดปรานของ Penn National คือการเริ่มงานในสนามเป็นเวลาหนึ่งเดือน มีเพียง Penn และParxเท่านั้นที่เสนอแผนการเดิมพันให้กับ PGCB ในวันพรุ่งนี้ จะใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนที่ผู้สมัครอีกสามคนจะได้รับโอกาสนั้นสำหรับการดูตัวอย่าง Tuscany Steaks and Seafood ของฮอลลีวูดจะเสิร์ฟอาหารจานเด็ดจานเด็ด Trout Pontchartrain จุ่มลงในเนื้อปูบนจาน Fleur De Lis ก่อนเปิดตัวในเดือนหน้า “คุณจะต้องการรวบรวมทุกชิ้นของคอลเลกชันที่โดดเด่นนี้” เจฟฟรีย์ ซาบรี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดกล่าว “ผู้เล่นไม่ต้องการรอเพราะเสบียงมีจำกัดในแต่ละเดือน และเราคาดว่าจะรวบรวมได้อย่างรวดเร็ว” ซาบรีกล่าว

ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี และมีบัตรคลับสำหรับผู้เล่น Club Hollywood ฟรี Hollywood Casino Bay St. Louis ขึ้นชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ไร้เหตุผลและสนุกสนานที่สุดบนชายฝั่งการเปิดตัวเกมในเดือนนี้เป็นเกมบนโต๊ะใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่เรียกว่า French Roulette Gold กราฟิกและเสียงดิจิตอลในเกมนี้มีความสมจริงมากและจะต้อนรับผู้เล่นรูเล็ตออนไลน์จากทั่วโลก

David Brickman รองประธานฝ่ายกิจการผู้เล่นของ Jackpot Factory กล่าวว่า “เกมของเดือนนี้มีความพิเศษในแง่ที่ว่าเรานำเสนอเกมสล็อตใหม่ทั้งหมด เกมภาคต่อ และเกมบนโต๊ะ คาสิโนออนไลน์ Jackpot Factory เปิดให้บริการแล้ว 350 เกมต่อเกมและเกมใหม่เหล่านี้มีให้บริการที่คาสิโนของเรา รวมถึง All Slots ซึ่งเพิ่งเปิดตัวทัวร์นาเมนต์สล็อตฟรีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์”

ONDON, อังกฤษ — (PRESS RELEASE) — All Bingo Club ซึ่งเป็นห้องเล่นบิงโกออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาและเป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของ Jackpot Factory ที่มีชื่อเสียงได้ประกาศเปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ Count Our Balls ตลอดเดือนที่จะให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่โชคดีคนหนึ่ง พร้อมบัตรกำนัลวันหยุดมูลค่า 2,000 ปอนด์

ศูนย์โปรโมชั่นรอบขวดบิงโกเสมือนจริงบนเว็บไซต์ All Bingo Club ผู้เล่นต้องเดาจำนวนบอลบิงโกที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ และผู้ที่เดาจำนวนที่แน่นอนหรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนจริงโดยไม่ต้องมากกว่าจำนวนที่แน่นอน จะชนะรางวัลMikki G. ผู้จัดการ All Bingo Club กล่าวว่า “Count Our Balls จะเป็นการโปรโมตที่สนุกจริง ๆ เพราะมันทำให้ผู้เล่นของเรามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การเลื่อนตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากและเราต้องการที่จะต่อยอดจากมัน สโมสร Bingo ทั้งหมดคือ ภารกิจในการสร้างบรรยากาศพิเศษของบิงโกที่แท้จริงสำหรับผู้เล่นออนไลน์ที่มีมากกว่าโอกาสในการเล่นบิงโก ทุกคนรู้ดีว่าเกมในบ้านช่วยเพิ่มความสนุกและ All Bingo Club มุ่งมั่นที่จะสร้างโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเช่นนี้ ”

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — แขกของโรงแรมจำนวน 490 คนซึ่งเข้าพักที่หอคอยเกาะทรอปิคานาถูกย้ายไปที่ห้องอื่นที่ทรอปิคานา โรงแรมเวสทินของทรอปิคานา และโรงแรมอื่นๆ ในลาสเวกัส หลังจากผู้ทดสอบที่เขตสุขภาพเนวาดาตอนใต้พบว่ามีน้ำบาดาลให้บริการ อาคารโรงแรมมีแบคทีเรียอีโคไลปนเปื้อน

หอคอยของโรงแรมมีเอกลักษณ์เฉพาะบน Strip เนื่องจากมีบ่อน้ำส่วนตัวมากกว่าน้ำประปาในเขตเทศบาล ซึ่งให้บริการ Strip และส่วนที่เหลือของทรัพย์สินของทรอปิคานาGamble Responsibly America จะเสนอทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้คนเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ดิ้นรน หรือผู้ที่ต้องการเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่มีปัญหา

เป็นแอปฟรีแอปแรกที่ทำเช่นนี้ และพร้อมให้บริการตั้งแต่เริ่มแรกในทั้งภาษาอังกฤษและสเปน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสูงสุดให้กับทุกชุมชนในอเมริกา

ฟีเจอร์หลักของแอปจะรวมถึงข้อจำกัดและเครื่องมือ แบบทดสอบการประเมินตนเอง ไดอารี่การพนัน คำบรรยายพฤติกรรม ฟังก์ชันแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนคุณลักษณะและแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาที่หลากหลาย

ขอต้อนรับสู่การปฏิวัติของการโลคัลไลเซชันของ igaming ซึ่งประกาศอย่างภาคภูมิใจในAll-in Globalเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อมีการแนะนำโซลูชันการแปลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับการปรับเทียบโดยเฉพาะสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ การพนันกีฬา และอีสปอร์ต

สิ่งนี้ใช้เทคโนโลยีการแปลด้วยเครื่องประสาทซึ่งขับเคลื่อนโดย AI รวมกับการแก้ไขหลังการแก้ไขของมนุษย์ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสร้างเนื้อหาในขนาดที่แปลได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับตลาดเฉพาะด้วยวิธีที่รวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด

หลังจากการแนะนำ CasinoBeats ได้พูดคุยกับTiago Aprigio ซีอีโอของAll-in Globalเพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับการแนะนำ ค้นหาว่าทำไมตอนนี้จึงถือเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปฏิวัติ และขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับ AI ในอดีต

CasinoBeats: คุณช่วยพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการแนะนำโซลูชันการแปลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ไหม เหตุใดจึงถือว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น?

Tiago Aprigio : เมื่อฉันนำเสนอกลยุทธ์และแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ทีม มีการนับถอยหลังที่เกิดขึ้นจริงในการนำเสนอของฉัน คำถามที่ว่า ‘เมื่อไหร่’ เป็นคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเรา ต้องเป็นตอนนี้และนาฬิกากำลังเดินอยู่

ลูกค้าของเราของานที่ยอดเยี่ยมจากเรา และนั่นไม่ได้หมายความรวมถึงงานแปลคุณภาพสูงสุดเท่านั้น ในอุตสาหกรรมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเล่นเกม อีสปอร์ต การพนันกีฬา และฟินเทค ลูกค้าต้องการกระบวนการที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การบูรณาการที่ราบรื่นและประหยัดต้นทุน

เทคโนโลยีการแปลมีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่แม่นยำพอที่จะรับประกันความได้เปรียบเหนือวิธีการแปลแบบเดิม แม้จะนำมารวมกันแล้วก็ตาม งานของผู้โพสต์บรรณาธิการเป็นงานแปลซ้ำที่ค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่ากระบวนการดั้งเดิม

เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนกระบวนทัศน์แบบเก่า และเราได้พัฒนาเอ็นจิ้นของเราโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายประสาทเทียมล่าสุด ฝึกฝนพวกเขาด้วยคำศัพท์เฉพาะสำหรับการเล่นเกม

“มันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อในการสร้างเครื่องจักรที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำเช่นนี้”เป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อในการสร้างเครื่องจักรที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ เพื่อป้อนความรู้ด้านการเล่นเกมที่สั่งสมมาเป็นเวลา 13 ปี และได้เห็นผลลัพธ์อันน่าทึ่งที่เรารู้ว่าจะมอบมูลค่าเพิ่มมหาศาลให้กับลูกค้าของเรา

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดแล้ว เราคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยน และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาโซลูชัน AI ของเรา ผู้นำที่ชาญฉลาดยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปพร้อมกับมัน และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่

CB: คุณเรียกวิธีแก้ปัญหานี้ว่า ‘การปฏิวัติของการแปล igaming’ คุณช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ละเอียดหน่อยได้ไหม?TA:มัน คือ การปฏิวัติ! อันที่จริง ได้ปฏิวัติกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าบางรายของเราไปแล้ว ตอนนี้พวกเขาสามารถวางใจในโซลูชันการแปล AI ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะเพื่อให้บริบทแก่คุณบ้าง การโลคัลไลเซชันเป็นกระบวนการที่รวมการแปลเข้ากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาอื่น

นี่คือที่ที่เราสามารถมอบสิ่งที่ไม่เหมือนใครได้อย่างแท้จริง นักแปลของเรา (มากกว่า 300 คน) เป็นนักภาษาศาสตร์ระดับโลกในสาขาของตน (เช่น การเล่นเกม การพนันกีฬา และอีสปอร์ต) ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่เพียงแต่คล่องแคล่วในภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดเหล่านี้ด้วย เรามีใบรับรอง ISO สองฉบับ และเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากในกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา

ด้วยโซลูชันใหม่นี้ เครื่องมือแปลภาษา AI ของเราจะดำเนินการ ‘งานหนัก’ ในเวลาที่บันทึก และนักภาษาศาสตร์ของเราสามารถข้ามงานแปลที่ซ้ำซากเพื่อมุ่งเน้นไปที่การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและการแก้ไข ถัดไป ทีมงาน QA ของเราจะกลั่นกรองกระบวนการทั้งหมดและการแปลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ทุกอย่างในสูตร ‘มหัศจรรย์’ 40+40: เร็วขึ้น 40% และคุ้มค่าขึ้น 40%

วิธีนี้จะทำให้ลูกค้าของเราเข้าถึงได้กว้างขึ้นและเร็วขึ้น โซลูชันนี้ช่วยเร่งการเจาะตลาดสำหรับลูกค้าของเรา และพวกเขาสามารถใช้ 40 เปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาบันทึกไว้เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ได้เร็วกว่าที่เคย

“หลายปีที่ผ่านมา AI ที่ใช้ในสาขาการแปลไม่คุ้มกับการลงทุน”CB: คุณช่วยอธิบายข้อดีของเวลาตอบสนองและลักษณะของบริการที่คุ้มค่าได้ไหมTA:ก่อนหน้านี้ฉันได้กล่าวไว้ว่าการยกของหนักนั้นทำโดยเอ็นจิ้นการแปลโครงข่ายประสาทเทียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ความเร็วในการแปลสูงกว่านักแปลที่เป็นมนุษย์มากซึ่งสามารถประมวลผลคำได้ประมาณ 1,500 คำต่อวัน

โซลูชันการแปลแบบไฮบริดของเราที่ผสมผสานการแปล AI และการตัดต่อโดยมนุษย์นั้นเพิ่มความจุได้ถึงประมาณ 3,000 คำต่อวันเกือบสองเท่า สิ่งนี้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดโดยการรวมความสามารถความเร็วสูงของเครื่องจักรเข้ากับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสามารถพิเศษในรายละเอียด และการรับรู้ทางวัฒนธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเราพร้อมเสมอที่จะแนะนำตัวเลือกการแปลที่ดีที่สุดโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น เรายังคงแนะนำบริการแปลภาษาระดับพรีเมียมของเราเมื่อข้อความที่จะแปลมีความคิดสร้างสรรค์สูง

การประกันคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ มันคือเวลาที่ทีม QA ของเราพบเข็มในกองหญ้า และทำให้แน่ใจว่าเราส่งมอบการแปลที่ยอดเยี่ยม แม่นยำ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ส่วนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราคือประสิทธิภาพเหล่านี้ทำให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้น 40% และตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่า 40% เมื่อเทียบกับกระบวนการแปลแบบดั้งเดิม (ที่ใช้เทคโนโลยีด้วย)

CB: คุณมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์? และอะไรคือสิ่งที่กำจัดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไป? ตอนนี้คุณเชื่อว่ามีประโยชน์อะไรในการใช้ AI? TA:หลายปีที่ผ่านมา AI ที่ใช้กับงานแปลไม่คุ้มกับการลงทุน ผลงานออกมาได้ไม่ดีนักและเกี่ยวข้องกับงานหลังการแก้ไขที่ใช้เวลานานและน่าหงุดหงิดซึ่งดูเหมือนเป็นการแปลซ้ำมากกว่า

กล่าวโดยสรุปก็คือ มันเคยกำจัดปัจจัยความได้เปรียบด้านเวลาที่เรากำลังประสบกับเครื่องมือแปลภาษา AI ของเราอยู่ในขณะนี้โดยสิ้นเชิง “การปกป้องข้อมูลเป็นปัญหาหลักสำหรับเรา”ประเภทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เราพัฒนาเอ็นจิ้นประสาทที่ใช้เทคโนโลยีการแปลที่ทันสมัยที่สุดที่คุณสามารถหาได้ เครื่องยนต์ของเราได้รับการฝึกฝนด้วยคำศัพท์เฉพาะสำหรับการเล่นเกม ดังนั้นจึงง่ายสำหรับพวกเขาที่จะปรับแต่งอย่างละเอียด

และสิ่งที่ดีที่สุดคือพวกมันมีความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการผสานรวม API และคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ ของเรา เราสามารถเร่งเวลาการใช้งานสำหรับแพลตฟอร์ม เกม เว็บไซต์ และแอพของลูกค้าของเราได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือแปลที่เป็นสาธารณสมบัติทั่วไป เช่น Google ไม่มีการปกป้องข้อมูลใดๆ และพวกเขาใช้ทุกคำที่ป้อนเพื่อสร้างหน่วยความจำการแปล

ยังคงรู้สึกอยากทราบว่าบางธุรกิจเพียงแค่ใส่ข้อมูลของตนลงใน Google ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก การปกป้องข้อมูลเป็นปัญหาหลักสำหรับเรา และเราได้จัดการเรื่องนี้ด้วยการสร้างเครื่องมือของเราเองชั่วนิรันดร์

โดยสรุป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเร็ว สมัครสมาชิก Royal Online V2 ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัย และความเป็นไปได้ในการพัฒนาเอ็นจิ้นเฉพาะของ igaming ได้ขจัดข้อสงสัยในใจของเรา สำหรับผู้ที่มีข้อความจำนวนมาก กำหนดเวลาที่คับแคบ ข้อความในเกม/แพลตฟอร์ม และต้องการเลือกใช้โซลูชันที่คุ้มค่ากว่า บริการ AI แบบไฮบริดของเราเป็นวิธีที่จะไป ระยะเวลา.สภาเทศบาลเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย ได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการลงประชามติคาสิโนที่ปรากฏในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน กระตุ้นการก่อสร้างมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ใกล้ขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

เมื่อเดือนที่แล้วแผงประเมินคาสิโนของภูมิภาคนี้แนะนำว่าหนึ่งในคาสิโน + รีสอร์ทย้ายไปข้างหน้าเป็นผู้ประกอบการเล่นเกมคาสิโนของภูมิภาคที่ต้องการเป็นเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินงาน 55 สถานีวิทยุรวมทั้งเครือข่ายทีวีหนึ่งขลิบออกบริษัท Cordish ‘ ถ่ายทอดสด 600 ล้านเหรียญ! Casino & Hotel ริชมอนด์

คณะกรรมการประเมินผลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรี Levar Stoney ในการตัดสินใจกล่าวว่าข้อเสนอแนะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการ สถานที่ตั้งที่เสนอ ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านรายได้ทางการเงิน และผลประโยชน์ของชุมชน

One Casino + Resort เสนอโดย Urban One ร่วมกับ Peninsula Pacific Entertainment ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนหลายแห่ง เช่นเดียวกับสนามแข่ง Colonial Downs Racetrack และ Rosie’s Gaming Emporiums ในเวอร์จิเนีย

ข้อเสนอนี้รวมถึงหนังสือกีฬา, เกม 90,000 ตารางฟุต, ห้องพักในโรงแรม 150 ห้อง, โรงละครความจุ 3,000 แห่ง, บาร์และร้านอาหาร 12 แห่ง, พื้นที่จัดกิจกรรม 20,000 ตารางฟุต และพื้นที่สีเขียวขนาด 50 เอเคอร์ Resorts World Las Vegasได้บันทึกวิสัยทัศน์ในการกำหนดประสบการณ์การเล่นเกมแบบดั้งเดิมและแนะนำ “คาสิโนที่ทันสมัยที่สุดและการดำเนินการด้านเกม” เมื่อประตูเปิดในสัปดาห์หน้า (24 มิถุนายน)

สถานที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมือถือและการเดิมพันแบบไม่ใช้เงินสด ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “โอกาสอันยิ่งใหญ่” เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประสบการณ์ของผู้บริโภคในการเล่นเกม

พันธมิตรได้รับความปลอดภัยควบคู่ไปกับKonami Gaming , Sightline, NRT Technology, Genesis GamingและIGTโดยมีพื้นที่เล่นเกม 117,000 ตารางฟุต ที่มีเครื่องสล็อตมากกว่า 1,400 เกม 117 เกมบนโต๊ะ ห้องโป๊กเกอร์เฉพาะ และ 30 โต๊ะโป๊กเกอร์ บวกกับพื้นที่จำกัดสูงและหนังสือกีฬา

“วิสัยทัศน์ของเราที่ Resorts World Las Vegas คือการมอบประสบการณ์ครั้งแรกในทุกองค์ประกอบของรีสอร์ท รวมถึงการเล่นเกม” Rick Hutchins รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนที่ Resorts World Las Vegasอธิบาย

“ด้วยความร่วมมือของเรากับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเกมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เราจะมอบประสบการณ์แบบบูรณาการอย่างเต็มที่แก่แขกของเรา ไม่ใช่แค่ในการเล่นเกม แต่ทั่วทั้งรีสอร์ท “แอพมือถือ Resorts World Las Vegas จะให้บริการผู้อุปถัมภ์ได้ดียิ่งขึ้นโดยให้ความภักดีและเป็นส่วนตัวตามความชอบสำหรับแขกที่ลงทะเบียนในโปรแกรมรางวัล Genting ของเรา”

สถานที่ให้บริการบอกว่ามันถูกกำหนดให้เป็น “คาสิโนลาสเวกัสแห่งแรกที่ผู้บริโภคสามารถใช้การเข้าสู่ระบบแบบดิจิทัลและประสบการณ์การเดิมพันแบบไม่ใช้เงินสดที่ทั้งสล็อตและเกมบนโต๊ะ”จัดการผ่านระบบการจัดการคาสิโน Synkros ของ Konami Gaming จุดมุ่งหมายคือการมอบประสบการณ์การเดิมพันแบบไร้เงินสดที่ไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์ผ่าน GamingPlay กระเป๋าเงินเกมดิจิทัลของรีสอร์ท

ผู้เข้าชมสามารถโหลดสิ่งนี้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยการฝากเงินสดที่ Neo Kiosks ที่ให้บริการโดย NRT Technology โดยการลงทะเบียนใน Play+ ของ Sightline ซึ่งจะช่วยให้แขกสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งเงินทุนภายนอก เช่น บัญชีธนาคาร เครดิต เดบิต หรือบัญชี PayPal หรือที่โต๊ะบริการผู้เล่น

“เมื่อ Resorts World Las Vegas และ Konami Gaming เปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2020 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์การต้อนรับในลาสเวกัสโดยนำเสนอการโต้ตอบที่ราบรื่น ความสะดวกสบายระดับแนวหน้า การมีส่วนร่วมส่วนบุคคล และบริการที่ตอบสนองแก่แขกทุกคน จุดสัมผัส” Tom Jingoli รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Konami Gamingกล่าว

“การเปิด Resorts World Las Vegas ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับเมืองของเราและอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก และ Konami รู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความบันเทิงที่ยากจะลืมเลือนและประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับแขกในรูปแบบใหม่ทั้งหมด”

แอพ Resorts World Las Vegas พัฒนาโดย JoinGo ซึ่งเป็นโซลูชัน Sightline Payments จะช่วยให้แขกสามารถชำระเงินสำหรับการเล่นเกม ความบันเทิง หรือข้อเสนอของโรงแรม และตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี Genting Rewards รับข้อเสนอและรางวัล และเชื่อมต่อกับอาร์เรย์ของ สิ่งอำนวยความสะดวกจากอุปกรณ์ของพวกเขา

นอกจากนี้ Genesis Gaming ยังมอบ “ประสบการณ์การเล่นเกมบนโต๊ะดิจิทัล” ซึ่งจะเห็นการเปิดตัว ‘โต๊ะอัจฉริยะ’ ที่จะใช้ชิปฝังตัว RFID สำหรับทุกสกุลเงินดอลลาร์ “เพื่อให้กิจกรรมการเล่นเกมของแขกมีความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์”

ชั้นคาสิโนยังมีห้องโป๊กเกอร์สำหรับการเล่นรายบุคคลและการแข่งขัน เช่นเดียวกับ IGT PlaySports ที่ขับเคลื่อนด้วยขายปลีกและเสนอการเดิมพันกีฬาบนมือถือทั่วทั้งรัฐ

“IGT จะช่วยให้ทีม Resorts World Las Vegas เพิ่มศักยภาพสูงสุดของหนังสือกีฬาค้าปลีกและมือถือที่ขับเคลื่อนโดย PlaySports ดึงดูดแฟนกีฬาและคว้าโอกาสในการเติบโตภายในหนึ่งในตลาดการเดิมพันกีฬาที่มีปริมาณสูงสุดในสหรัฐอเมริกา” ระบุEnrico Drago, IGT PlayDigital รองประธานอาวุโส

“การเพิ่มพลังการเดิมพันกีฬาที่คาสิโน Las Vegas Strip เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญอีกประการสำหรับ IGT PlaySports และเป็นประตูสู่การแนะนำแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในสหรัฐอเมริกาสู่ศูนย์กลางความบันเทิงการเล่นเกมระดับโลก”

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลได้มีมติอนุมัติการฆ่าของค่าปรับจำนวนเงินรวม $ 284,000, เช่นเดียวกับสองลงโทษการกระทำที่ไม่เป็นตัวเงินกับผู้ถือใบอนุญาตจำนวนมากสำหรับชุดของความล้มเหลว

Boyd Gaming, Mountainview Thoroughbred Racing Association, Valley Forge Convention Center PartnersและSugarhouse GamingนอกเหนือจากSnow Shoe Travel PlazaและPit Stop Travel Plazaยังเป็นผู้ควบคุมดูแลของรัฐ Keystone

อดีตได้รับค่าปรับที่ใหญ่ที่สุด โดยมีค่าปรับ 150,000 ดอลลาร์ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการแจ้ง PGCB อย่างเหมาะสมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุผลในการมอบใบอนุญาตของตัวการในปี 2020 จึงเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการ Boyd Gamingถือใบอนุญาตในเพนซิลเวเนียเพื่อดำเนินการคาสิโน การเล่นเกมและการพนันกีฬา

Mountainview Thoroughbred Racing ซึ่งดำเนินการHollywood Casino ที่ Penn National Race Courseได้รับค่าปรับสองค่ารวมกันเป็นเงิน 120,000 เหรียญ

ครั้งแรกในราคา 70,000 ดอลลาร์เป็นผลมาจากบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อการยกเว้นตนเองของ PGCB เข้าสู่พื้นที่เล่นเกมของที่พักและรับบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำไปสู่การมึนเมาและความเสียหายต่อยานพาหนะ

ค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ที่พนักงานสองคน ทั้งคู่เลิกจ้าง จ่ายเงินโดยจงใจให้กับผู้ให้บริการเกมซึ่งส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อ PGCB และสำนักออกใบอนุญาต จำนวนเงินที่ชำระน้อยกว่าที่จำเป็นเพื่อกำหนดการจัดประเภทบางส่วน ผู้ขาย ส่งผลให้ ‘ภายใต้การจัดประเภท’ ของผู้ให้บริการเกมและค่าธรรมเนียมการสมัครใบอนุญาตที่ต่ำกว่า

พันธมิตรศูนย์การประชุม Valley Forge ผู้ดำเนินการของValley Forge Casino Resortได้รับค่าปรับ 14,000 ดอลลาร์สำหรับการอนุญาตให้ชายอายุ 20 ปีเข้าถึงพื้นคาสิโนและเล่นการพนันที่โต๊ะเกมSugarHouse ซึ่งดำเนินการRivers Casino Philadelphiaไม่ได้รับค่าปรับใดๆ แต่ได้รับคำสั่งให้ใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเพิ่มเติม หลังจากที่บุคคลหนึ่งทิ้งเด็กสองคนไว้ในรถที่จอดอยู่ในที่จอดรถของที่พัก

Snow Shoe Travel Plaza และ Pit Stop Travel Plaza ไม่ได้รับค่าปรับเช่นกัน แต่ยอมจำนนใบอนุญาตสร้างเทอร์มินัลวิดีโอเกมสองใบและใบอนุญาตหลักสองใบสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์ใช้งานต่างๆ

GANได้เชื่อมโยงกับIncredible Technologiesเพื่อรับสิทธิ์ออนไลน์สุดพิเศษสำหรับเกมออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคตของกลุ่ม ซึ่งจะเติบโตเป็นมากกว่า 110 เกมในช่วงระยะเวลาของสัญญา

นักออกแบบและผู้ผลิตเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐอิลลินอยส์ภูมิใจนำเสนอเกมเช่น Crazy Money และ Money Rain ซึ่งมีอยู่ในชั้นเกมคาสิโนขายปลีกทั่วสหรัฐอเมริกาและเปิดให้บริการออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่ปี 2014 และ 2016 ตามลำดับ

ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ข้อตกลงหลักข้อที่สองสำหรับเนื้อหาพิเศษ” ของ GAN ข้อตกลงดังกล่าวได้เพิ่มความลึกให้กับกลยุทธ์การได้มาซึ่งเนื้อหาของกลุ่ม โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตออนไลน์จะได้รับทันทีจากการดำเนินงานของ Garden State ที่มีอยู่

กลุ่มยังยืนยันด้วยว่าข้อตกลงดังกล่าวหมายความว่าเนื้อหาพันธมิตรสล็อตออนไลน์พิเศษที่รวมกันนั้นคิดเป็นประมาณร้อยละเจ็ดของสล็อตทั้งหมดที่ขายในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2020 “เรายินดีกับการเป็นพันธมิตรกับ Incredible Technologies เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะผู้นำตลาดของเราในตลาดภายในรัฐที่มีการควบคุมของอเมริกา” Jeff Berman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ GANอธิบาย

“การประกาศในวันนี้เป็นอีกก้าวที่น่าตื่นเต้นในการสร้างกลยุทธ์ของเราในการสร้างสิทธิ์การเข้าถึงออนไลน์แบบเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับเกมสล็อตขายปลีกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมสูงสุด

“ผู้ให้บริการเนื้อหาเพียงไม่กี่รายในตลาดสหรัฐฯ ได้สร้างชื่อเสียงด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความเป็นเลิศในการดำเนินงานของ Incredible Technologies

“ความนิยมของเกมสล็อตของไอทีรวมถึงธีมเร่งด่วนที่ผู้เล่นชื่นชอบจะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับพอร์ตโฟลิโอของเราในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของเนื้อหาออนไลน์พิเศษ”Incredible Technologies ซึ่งขณะนี้จะจัดจำหน่ายคลังเกมออนไลน์ทั้งหมดผ่านGANในสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพอร์ตโฟลิโอออนไลน์อย่างรวดเร็ว

Daymon Ruttenberg รองประธานอาวุโสฝ่ายการเล่นเกมของ Incredible Technologiesกล่าวเสริมว่า: “การเป็นพันธมิตรของเรากับพันธมิตรชั้นนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่าง GAN จะทำให้การจัดจำหน่ายเนื้อหาเกมชั้นนำของเราทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาก้าวหน้าขึ้น

“ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและวิธีที่น่าตื่นเต้นในการดึงดูดผู้เล่นด้วยเทคโนโลยีและความสามารถใหม่ “เรารู้ว่า GAN แบ่งปันความมุ่งมั่นนี้ และเราหวังว่าจะนำประสบการณ์ออนไลน์ใหม่ๆ มาสู่ผู้เล่นของเราผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่กว้างขวางของ GAN เราจะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดเกมออนไลน์ในสหรัฐฯ เติบโตไปด้วยกัน”องค์กรการกุศลYoung Gamers and Gamblers Education Trust ในสหราชอาณาจักรได้ส่งรายงานไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสำรวจการล่วงละเมิดและล่วงละเมิดนักเล่นเกมหญิง

Submitted ในรัฐสภากลุ่มทุกพรรคสำหรับวิดีโอเกมและ Esports , รายงานทำให้สปอตไลเกี่ยวกับประสบการณ์ของหญิงสาวในขณะที่การเล่นวิดีโอเกมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและวิธีการที่อยู่ของ ‘การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและความเกลียดชังผู้หญิงในการเล่นเกม’ นอกจากนี้ รายงานยังบันทึกตัวอย่างที่น่าตกใจของพฤติกรรมที่พวกเขาพบทางออนไลน์

Dehenna Davison MP , สมาชิกของ APPG วิดีโอเกมและ Esports , เป็นนักเล่นเกมปกติและได้รับจากวัยหนุ่มสาว ในการต้อนรับรายงาน เธอกล่าวว่า “แม้ว่าจะมีการรับรู้ว่าพวกเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่ม แต่วิดีโอเกมมีไว้สำหรับทุกคนจริงๆ ฉันเริ่มเล่นกับพ่อตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และตั้งแต่นั้นมา ฉันได้เห็นอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก”

“ด้วยการเพิ่มขึ้นของเกมออนไลน์ ระดับของการละเมิดทางออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเศร้าเช่นกัน และมันไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิง ฉันนับครั้งไม่ถ้วนที่ฉันได้ยินกลุ่มวัยรุ่นสวมหูฟังครางเพราะพวกเขาไม่ต้องการผู้หญิงในทีม COD เราทุกคนต้องปรับปรุงในการแก้ปัญหานี้และเรียกร้องให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกปลอดภัยขณะเล่นเกม”

รายงานดังกล่าวเสนอคำแนะนำที่สำคัญสามข้อ โดยอิงตามพันธกิจขององค์กรการกุศลที่ว่าด้วย ‘การให้ความรู้ การให้ความรู้ และการปกป้อง’ คนหนุ่มสาวจากการเล่นเกมและการพนันที่เกี่ยวข้องกับอันตราย พวกเขาเป็น:

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมที่เยาวชนสามารถสัมผัสได้ขณะเล่นเกมให้ความรู้แก่เด็กชายตั้งแต่อายุยังน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการข่มขืนและการเลือกปฏิบัติ และผลกระทบที่คำพูดเหล่านี้กล่าวในระหว่างการเล่นเกมออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้ ปกป้องนักเล่นเกมหญิงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งสนับสนุนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ แรงบันดาลใจเบื้องหลังรายงานนี้คืองานโต๊ะกลมที่จัดโดยโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองขององค์กรการกุศล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘Let’s talk about Games’ ใหม่

YGAM เข้าร่วมกลุ่มนักวิชาการและนักเล่นเกมกลุ่มเล็กๆ ที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญในภาคการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งรวมถึง Dr Sarah Hays นักจิตวิทยาชาวอเมริกันและนักรณรงค์เพื่อสตรีเพศทางเลือกในอีสปอร์ตรายงานอ้างว่าบริษัทเกมตระหนักดีว่าสตรีนิยมและการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง และกำลังดำเนินการเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหานี้