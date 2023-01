สมัครสมาชิกสโบเบ็ต คว้าสามรางวัล

สมัครสมาชิกสโบเบ็ต ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายนี้คว้าสามรายการจาก MiGEA ประจำปีนี้

รางวัล iGaming Excellence Awards ของมอลตาเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับBetConstructเนื่องจากบริษัทคว้าสามรายการพร้อมกัน ปีนี้เราได้รับรางวัล Best Industry Achiever, Best iGaming Technology Provider และ Best Online Casino Operator

ก่อนการมอบรางวัลอันสวยงามในตอนเย็น BetConstruct ได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาล่าสุดที่ Innovations Workshop ในมอลตา เราได้พูดคุยเกี่ยวกับSpringBMEและสาธิตวิธีเปิดตัวธุรกิจเกมและการพนันในเวลาไม่นาน สำหรับโซลูชันฟีดข้อมูล เราได้เปิดตัว แพลตฟอร์ม FeedConstructและ Friendship ซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับสหพันธ์และผู้ให้บริการเนื้อหากีฬา

ทีมของเราพูดคุยเกี่ยวกับโครงการใหม่ เช่นBetonPoliticsชุมชนออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวการเมืองและการทำนาย และ BookieApp ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเกมเดิมพันและให้ผู้คนเดิมพันได้

BetConstruct เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชันเกมออนไลน์และบนบกที่ได้รับรางวัล โดยมีศูนย์พัฒนา การขาย และการบริการใน 16 ประเทศ

ข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมและได้รับการพิสูจน์แล้วของ BetConstruct รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึง Sportsbook, Sports Data Solutions, Retail Solutions, RNG & Live Dealer Casino, VR Casino, Poker, Skill Games, Fantasy Sports, Social Platform และอีกมากมาย การเพิ่มล่าสุดคือ SpringBME (Business Management Environment) โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่สมบูรณ์แบบรายแรกในอุตสาหกรรม

พันธมิตรทั้งหมดได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม BetConstruct Spring ด้วยเครื่องมือสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและบริการรวมทุกอย่างที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การตั้งค่าแบบสแตนด์อโลนไปจนถึงโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จและไวท์เลเบล BetConstruct มอบโอกาสที่เป็นอิสระให้กับพันธมิตรในการประสบความสำเร็จ

ลาสเวกัส, 21 มิถุนายน 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM)ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการสมัครสมาชิกของบริษัทใหม่เก้าแห่ง นำกลุ่มการค้าที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์เกมชั้นนำของโลกมาสู่ รวมเป็น 166

สมาชิก AGEM ใหม่ได้แก่:

Ace Systems ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการคาสิโนที่ได้รับการอนุมัติและใช้งานโดยหน่วยงานด้านภาษีของเม็กซิโก (SAT) เพื่อการรายงานที่แม่นยำ

BDO USA ซึ่งตั้งอยู่ในชิคาโกและมีสำนักงานในลาสเวกัส เป็นบริษัทบัญชีที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกและให้บริการแก่ผู้ผลิตเกมทั่วโลก

Capco ซึ่งตั้งอยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสำหรับบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมคาสิโน

Deloitte LLP ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ให้บริการด้านการตรวจสอบและการรับประกัน การให้คำปรึกษา ภาษี ความเสี่ยง และที่ปรึกษาทางการเงินแก่แบรนด์ที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดในโลกหลายแห่ง

Nanoptix ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Dieppe ประเทศแคนาดา เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องพิมพ์โดยตรงด้วยความร้อน

PDS Gaming ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส เป็นบริษัทจัดหาเงินทุนและให้เช่าที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นด้านเงินทุน

Plus Studios ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยกลุ่มผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าซึ่งอุทิศตนเพื่อลูกค้าของตน

United States Playing Card Company ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Erlanger รัฐเคนตักกี้ เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายไพ่ชั้นนำและการซื้อขายรองเท้า

Weike Gaming Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 และตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ให้บริการเครื่องเกมสล็อต เกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเกม และลิงก์แจ็คพอต

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เกมอิเล็กทรอนิกส์ ล็อตเตอรี่ ระบบ เกมบนโต๊ะ เทคโนโลยีออนไลน์ ส่วนประกอบหลักและผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเกม AGEM ทำงานเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมทั่วโลก สมาชิกของ AGEM ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกบริษัทภายในองค์กรผ่านการดำเนินการทางการเมือง อิทธิพลด้านกฎระเบียบ พันธมิตรงานแสดงสินค้า พันธมิตรด้านการศึกษา การเผยแพร่ข้อมูล และการเป็นพลเมืององค์กรที่ดี เมื่อทำงานร่วมกัน AGEM สมัครสมาชิกสโบเบ็ต ได้ช่วยเหลือหน่วยงานกำกับดูแลและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สมาชิก AGEM สามารถประสบความสำเร็จได้ ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนระดับที่แข็งแกร่งแก่การศึกษาและการริเริ่มการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ

บัญชีรายชื่อสมาชิก AGEM ปัจจุบันซึ่งมี 166 บริษัทที่แข็งแกร่งใน 22 ประเทศ คือใครบ้างในกลุ่มซัพพลายเออร์ของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก: AGEM Gold Members: AGS, Ainsworth Game Technology, Aristocrat Technologies, Everi, International Game Technology (IGT) Konami Gaming, Merkur Gaming, NOVOMATIC Group, Scientific Games และ Sega Sammy Creation สมาชิก AGEM Silver: Action Gaming, Aruze Gaming America, Betson Enterprises, Casino Technology, Crane Payment Innovations (CPI), Gaming Partners International (GPI), Inspired Gaming, JCM Global, Ortiz Gaming, Quixant PLC, Suzo-Happ Group, TCSJohnHuxley, เทคโนโลยี TransAct และ Zitro สมาชิก AGEM ระดับบรอนซ์: อุปกรณ์คาสิโน Abbiati, Ace Systems, Alfastreet, Amatic Industries, APEX gaming, Astro Corp., BetConstruct, Bingotimes Digital Technology, Cammegh Limited, Century Gaming Technologies, Ceronix / GETT, CG Technology (CGT), Cole Kepro International, DR Gaming Technology ( DRGT), Euro Games Technology (EGT), Exacta Systems, FBM, Galaxy Gaming, Gamblit Gaming, GameCo, Gaming Arts, Gaming Support, Glory Global Solutions, Grand Vision Gaming, Incredible Technologies, Interblock USA, Jackpot Digital, Jumbo Technology, Matsui Gaming Machine Co., Metronia, PariMAX, Patriot Gaming & Electronics, PDS Gaming, RCT Gaming, Spintec, Table Trac, Vantiv Entertainment Solutions, Weike Gaming Technology, Wells-Gardner Technologies และ Win Systems สมาชิกสมทบ AGEM: 3M Touch Systems, Adlink Technology, Advantech-Innocore, Agilysys, AMD, ArdentSky, Arrow International, Asimex Global, Atrient, ระบบไร้เงินสดอัตโนมัติ, Automated Systems America, Inc. (ASAI), Axiomtek, BDO USA, British Group Interactive (BGI) , Capco, CardConnect, Carmanah Signs, หน้าจอคาสิโน, Catapult Global, CDC Gaming Reports, CMC Trading Engineering (International) Ltd, Comer Holdings, Comtrade Gaming, Cooper Levenson, Deloitte LLP, Digital Instinct, DiTronics Financial Services, Dominode, Duane Morris LLP , E4 Gaming, EFCOtec Corporation, Eilers & Krejcik Gaming, Elite Gaming Technology, Fantini Research, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, Fox Rothschild, G2 Game Design, Gambling Compliance, Gamesman, Gaming Capital Group, Gaming Specialized Logistics, GAN , Ganlot, Gary Plat Manufacturing, Gasser Chair Company,Genesis Interactive Technologies, GET IN Global, นิตยสาร Global Gaming Business (GGB), Global Gaming Group (G3), Greenberg Traurig, House Advantage, Howard & Howard, Impact Display Solutions, Intel, IPS, James Industries, James Industry Research Group, Jones Walker, JP Morgan Chase, KEY-BAK, Kiron Interactive, Kontron, Lazcano Sámano, Lewis Roca Rothgerber Christie, Lightstone Solutions, Majestic Realty, Millennial Esports, NanoLumens, Nanoptix, Olsen Gaming / Spectronix, Outpost Creative, Patir Casino Seating, Plus Studios , Portilla Ruy-Díaz y Aguilar, Proforma GPS, ที่ปรึกษาด้านการจัดการด้านกฎระเบียบ (RMC), Rising Digital, RMMC, RSM US LLP, SAP, SCA Gaming, Shenzhen General Lottery Technology Co., Sightline Payments, Skilled Game Development, Slot Constructor, Southco , บริการด้านการผลิตภาคตะวันตกเฉียงใต้, Spin Games, StylGame USA,Taft Stettinius & Hollister, Talent Associates, The Bright Group, บริษัทไพ่แห่งสหรัฐอเมริกา, Touch Dynamic, Tournament One, TOVIS, TraffGen USA, Veridocs, Wells Fargo, Young Electric Sign Company (YESCO) และ Zebra Technologies

ได้ลงมติให้ขยายวาระการประชุมไดเอทในปัจจุบันไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม เพื่อผ่านกฎหมายสำคัญ รวมถึงร่างกฎหมาย IR Implementation Bill ที่รอคอยมานาน

ร่างกฎหมาย IR ผ่านสภาล่างเมื่อวันอังคาร แต่ก็ตกอยู่ในอันตรายที่จะหยุดลงอีกครั้งเนื่องจากเซสชั่นการรับประทานอาหารมาตรฐาน 150 วัน ซึ่งเดิมมีกำหนดจะหมดอายุในวันพุธที่ 20 มิถุนายน ความกลัวเหล่านั้นได้บรรเทาลงแล้วเมื่อนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และนัตสึโอะ ยามากูจิ ผู้นำพันธมิตรโคเมอิโตะ ตกลงในวันพุธที่จะขยายเวลาการประชุมออกไปอีก 32 วัน

แม้รัฐบาลผสมจะประสบความสำเร็จในการผลักดันเส้นตายของเซสชันเพื่อให้โครงการได้รับการถกเถียงและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่จะกลายเป็นกฎหมาย พรรคฝ่ายค้านยังคงกังวลเกี่ยวกับการกู้ยืมที่อาจเกิดขึ้นจากคาสิโนไปยังนักพนันที่ร่ำรวยและหัวข้ออื่น ๆ ในร่างกฎหมาย ถึงกระนั้น กฎหมายที่เสนอได้แล่นผ่านคณะกรรมการและหลังจากนั้นผ่านสภาล่าง ดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะอนุมัติข้อบังคับคาสิโน

หากการเรียกเก็บเงินผ่านสภาที่ปรึกษา อุตสาหกรรมคาสิโนจะสามารถมาถึงญี่ปุ่นได้ และคาดว่าใบอนุญาตฉบับแรกจะออกภายในปี 2020 จากนั้นรีสอร์ทแบบบูรณาการจะถูกสร้างขึ้นในสามแห่งที่แตกต่างกันในหมู่เกาะและการคาดการณ์ ให้เริ่มดำเนินการประมาณปี 2568

การแก้ไขกฎหมายการพนันของบัลแกเรียกำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการงบประมาณและการคลังของประเทศ

คณะกรรมการแสดงความเห็นโดยกล่าวว่ากฎหมายการพนันครั้งหนึ่งเคยให้สัตยาบันโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งหมายความว่าการปฏิรูปในอนาคตและเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยู่จะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธิการยุโรป บัลแกเรียอาจเผชิญกับการคว่ำบาตรจากสหภาพยุโรป หากไม่สามารถจัดเตรียมร่างกฎหมายที่เน้นการพนันซึ่งเพิ่งเปิดตัวใหม่สำหรับการตรวจสอบของ EC

ขณะนี้กระทรวงการคลังของบัลแกเรียจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นและแจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอต่อกฎหมายการพนัน

จากนั้นคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะมีเวลาสามเดือนในการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อบังคับของยุโรปหรือไม่ หากร่างกฎหมายมีอายุยืนยาวถึง 3 เดือนและได้รับแรงผลักดันเพียงพอในสภานิติบัญญัติของประเทศ ก็จะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปก่อนที่จะประกาศใช้

ร่างกฎหมายซึ่งประพันธ์และสนับสนุนโดยรองนายกรัฐมนตรีวาเลรี ไซเมียนอฟ และพรรคแนวร่วมแห่งชาติเพื่อความรอดแห่งบัลแกเรีย ได้รับการแนะนำในฤดูใบไม้ผลินี้ ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระงับการส่งเสริมเชิงรุกของบัตรขูดและผลิตภัณฑ์และบริการลอตเตอรีและการพนันอื่น ๆ และเพื่อจำกัดจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถซื้อบัตรขูดได้

ตลาดการพนันที่มีการควบคุมของบัลแกเรียมีมูลค่า 3 พันล้าน BGN (ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้ว และคิดเป็นประมาณ 3% ของ GDP ของประเทศ อุตสาหกรรมการพนันในท้องถิ่นเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วได้แรงหนุนหลักจากยอดขายบัตรขูดที่เพิ่มขึ้น หากได้รับการอนุมัติในรูปแบบปัจจุบัน ใบเรียกเก็บเงินของ Minster Simenov จะจำกัดการโฆษณาบัตรขูดทั้งทางตรงและทางอ้อม เกมลอตเตอรีรูปแบบอื่น ๆ จากสื่อต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การออกรางวัลลอตเตอรีและ Totalizator จะยังคงออกอากาศทางโทรทัศน์ และชื่อและเกมจะยังคงได้รับการกล่าวถึงผ่านสื่อต่างๆ

รัฐมนตรี Simeonov ยังได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า แม้ว่าการจับฉลากและชื่อของเกมลอตเตอรีต่างๆ จะไม่ถูกแบนทางโทรทัศน์ แต่ผู้ชนะในเกมดังกล่าวจะไม่ปรากฏภายใต้ร่างกฎหมายใหม่อีกต่อไป

บูดาเปสต์ – 22 มิถุนายน 2018 – “ ตลาดยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมีความสำคัญในแง่ของการบรรลุวิสัยทัศน์ของเราในการจัดหาซอฟต์แวร์และบริการในทุกตลาดที่มีการควบคุม และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้ให้บริการเดิมพันกีฬายอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล CEEG ประจำปี 2560 . ในฐานะบริษัท เราภูมิใจมากที่คุณภาพและความลึกของผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับในลักษณะนี้ และเราหวังว่าจะขยายต่อไปในภูมิภาคนี้ “ นี่คือคำพูดของRichard Carterประธานเจ้าหน้าที่บริหารของSBTechหลังจากคว้ารางวัลผู้ให้บริการเดิมพันกีฬายอดเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วจากงานCentral and Eastern European Gaming Awards (CEEG Awards )

อุตสาหกรรมการพนันในภูมิภาค CEE มีการเติบโตอย่างมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าการรวมตัวเล็กๆ

พิธีมอบรางวัลที่CEEGC (การประชุมเกมยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก)เป็นส่วนหนึ่งของงานตั้งแต่รุ่นแรก และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จำนวนหมวดหมู่เพิ่มขึ้นทุกปี

ในปี 2018 นี้ก็เช่นกัน! เมื่อเดือนที่แล้ว เราได้ประกาศไปแล้วว่าปีนี้จะมี 15 หมวดหมู่ แต่เนื่องจากมีการเสนอชื่อและคำขอจำนวนมาก เราจึงเพิ่ม 5 หมวดหมู่ใหม่ลงในรายการ

ด้วยการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ 5 หมวดหมู่ เราได้ปรับปรุงหมวดหมู่รางวัลใหม่และจะทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับรองชนะเลิศ

European Gaming Media and Eventsผู้ผลิตการประชุมและรางวัลการเล่นเกมของยุโรปกลางและตะวันออกรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศว่ารางวัลจะมอบให้สำหรับประเภทต่อไปนี้:

ประเภทกีฬา B2B:

นวัตกรรมการเดิมพันกีฬาที่ดีที่สุด, “ดาวรุ่ง” ในเทคโนโลยีการเดิมพันกีฬา*, ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาโดยรวมที่ดีที่สุด, ผู้ให้บริการ eSports โดยรวมที่ดีที่สุด*, “ดาวรุ่ง” ในแฟนตาซีสปอร์ต*, โดยรวมดีที่สุดในแฟนตาซีสปอร์ต*

B2B – คาสิโนและลอตเตอรีประเภท:

ผู้ริเริ่มคาสิโนออนไลน์, “Rising Star” ในเทคโนโลยีคาสิโนออนไลน์*, ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด, แพลตฟอร์มเกม Cryptocurrency ที่ดีที่สุด*, ผู้ให้บริการลอตเตอรีที่ดีที่สุด*

ผู้ดำเนินการ – ประเภทกีฬา:

การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุด* ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาโดยรวมที่ดีที่สุด

ผู้ให้บริการ – หมวดหมู่คาสิโน:

การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุด* คาสิโนออนไลน์โดยรวมที่ดีที่สุด

สื่อและบริการที่เชื่อมต่อ (ตัวประมวลผลการชำระเงิน การแปล การทดสอบ ฯลฯ) หมวดหมู่:

ผู้ให้บริการการชำระเงินโดยรวมที่ดีที่สุด, สื่อ iGaming ที่ดีที่สุดในภูมิภาค, ผู้ให้บริการ iGaming ที่ดีที่สุด (การแปลและการแปล, โฮสติ้ง, ที่ปรึกษา), ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ดีที่สุด

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ (เปิดให้บริการสำหรับผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการ)*

การสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

*หมวดหมู่ใหม่ในปี 2018

Sportsbet ซึ่งเป็นหน่วยงานในออสเตรเลียของ Paddy Power ได้ฟ้อง CrownBet คู่แข่งเกี่ยวกับปัญหาเครื่องหมายการค้า CrownBet กำลังวางแผน ที่จะเครื่องหมายการค้าชื่อ Sportingbet แต่ Sportsbet ได้ท้าทายโดยกล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองและทั้งสองแบรนด์ก็ฟังดูคล้ายกันมาก

CrownBet ได้รับเลือกในเดือนมีนาคมให้เป็นผู้ประมูลที่ต้องการสำหรับธุรกิจในออสเตรเลียของ William Hill ในข้อตกลงมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า CrownBet และ Sportsbet เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายสองคนในกระบวนการเสนอราคาที่มีการแข่งขันสูงสำหรับ William Hill Australia

เจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษรุกเข้าสู่ตลาดการพนันกีฬาของออสเตรเลียในปี 2556 เมื่อซื้อการดำเนินการในท้องถิ่นของแบรนด์ Sportingbet รวมถึงแบรนด์ Centrebet และ Tom Waterhouse ด้วยข้อตกลงมูลค่า 460 ล้านปอนด์

ต่อมาบริษัทได้นำทั้งสามแบรนด์ภายใต้แบรนด์ William Hill Australia แม้จะได้รับการยอมรับในระดับโลก แต่วิลเลียม ฮิลล์ก็ไม่เคยสามารถตั้งหลักได้ในพื้นที่ของออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูง และประกาศเมื่อต้นปี 2561 ว่าต้องการขายธุรกิจในท้องถิ่นของตน

Matt Tripp ซีอีโอของ CrownBet และครอบครัวของเขาเคยเป็นเจ้าของแบรนด์ Sportingbet ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารการพนันกล่าวว่าพ่อของเขามีความสุขเป็นพิเศษที่มีแบรนด์กลับมาอยู่ในครอบครัว

มีรายงานออกมาเมื่อเดือนที่แล้วว่า CrownBet กำลังพิจารณาที่จะรีแบรนด์เป็น Sportingbet หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ William Hill Australia เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ประกอบการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าเมื่อเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ยังได้ยื่นคำขอกับ Australian Securities and Investments Commission เพื่อจองชื่อ Sportingbet Pty Ltd เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

ในแถลงการณ์เรียกร้องเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน Sportsbet กล่าวว่าการรีแบรนด์ของ Crownbet อาจละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนเอง เนื่องจากแบรนด์ Sportsbet และ Sporting มีความคล้ายคลึงกันมาก ผู้ดำเนินการกล่าวต่อไปว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็น “การเพิกเฉยต่อสิทธิของตนอย่างโจ่งแจ้ง” ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า Sportsbet

เป็นที่เข้าใจกันว่า Sportsbet ผ่านตัวแทนทางกฎหมายได้ส่งจดหมายถึง CrownBet เพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายหลังถอนคำขอเครื่องหมายการค้า ในทางกลับกัน CrownBet ปฏิเสธคำขอโดยชี้ให้เห็นว่าตั้งใจที่จะทำงานภายใต้แบรนด์ Sportingbet

Sportsbet กังวลว่าเครื่องหมาย Sportingbet จะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด เนื่องจากหลายคนอาจคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการในออสเตรเลียของ Paddy Power บริษัทยังเชื่อว่า CrownBet กำลังละเมิดกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียด้วยการยื่นคำร้องให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับ Sportsbet