สมัครสตาร์เวกัส ในราคา $214m

สมัครสตาร์เวกัส CityCenter Holdings, LLC บริษัทในเครือ MGM Resorts International (NYSE: MGM) ได้ตกลงขายทรัพย์สินของMandarin Oriental Las Vegasซึ่งเป็นโรงแรมหรูที่ไม่ใช่เกมที่ตั้งอยู่บนLas Vegas Stripด้วยมูลค่าเงินสดประมาณ 214 ล้านดอลลาร์

CityCenter ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง MGM Resorts International และบริษัทในเครือ Dubai World Infinity World Development Corp. ดำเนินการโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

นอกจากโรงแรม 47 ชั้น 392 ห้องแล้ว ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยจะได้รับพัสดุขายปลีกที่อยู่ติดกัน และตามข่าวประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในฤดูร้อนนี้

โรงแรมเปิดในปี 2552 ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของ The Strip และอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าสินค้าหรูหราอย่าง Shops at Crystals และมีสปา 2 ชั้นขนาด 27,000 ตารางฟุต พื้นที่จัดประชุมและกิจกรรม 12,000 ตารางฟุต , ร้านอาหาร 2 แห่ง, บาร์, เลานจ์ และ คาเฟ่ริมสระน้ำ

The Mandarin เป็นเจ้าของโดย CityCenter Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของ Aria Resort & Casino, Vdara และ Veer Towers แฝด 37 ชั้น 480 ฟุตที่ตั้งอยู่ใน CityCenter

เมื่อต้นเดือนนี้ MGM Resorts International ได้บรรลุข้อตกลงในการขายหุ้นใน Grand Victoria Casino Elgin ให้กับบริษัทเกมใน Reno Eldorado Resorts Inc. (Nasdaq: ERI) ในราคา 327.5 ล้านดอลลาร์ ทรัพย์สิน Elgin รัฐอิลลินอยส์เป็นเจ้าของโดย MGM อย่างเท่าเทียมกัน และห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลพริตซ์เกอร์ RBG LP มีรายงานว่าการเข้าซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นในปลายปีนี้

ในออสเตรเลียผู้ประกอบกิจการคาสิโนCrown Resorts Limitedถูกรายงานว่าถูกปรับ 300,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ($225,000) โดยคณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราของวิกตอเรีย หลังจากที่พบว่าฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการพนันปี 2003 ที่Crown Casino and Entertainment Complex

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียนบริษัทถูกลงโทษหลังจากถูกพบว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎโดยการซ่อนปุ่มบางปุ่มบน 17 ช่องภายในคาสิโนของเมลเบิร์นในช่วงระยะเวลาประมาณสามสัปดาห์ในปีที่แล้ว ดังนั้นเฉพาะหน่วยสูงสุดและ เดิมพันขั้นต่ำสามารถมองเห็นได้

คณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราแห่งรัฐวิกตอเรียรายงานว่ามีรายงานว่า Crown Resorts Limited ซึ่งตั้งอยู่ในเมลเบิร์นควรขออนุมัติล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทำให้เครื่องจักรประเภทเดียวกันมีความหลากหลาย

“ความล้มเหลวของ Crown Resorts Limited ในการได้รับการอนุมัติหมายความว่าได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการพนัน พ.ศ. 2546” มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากคณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราของรัฐวิกตอเรีย “นี่เป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่คณะกรรมาธิการการพนันและสุราแห่งรัฐวิกตอเรียได้ออกให้ Crown Resorts Limited และสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังในการพิจารณาเรื่องนี้”

นอกเหนือจากค่าปรับแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลยังมีรายงานว่าได้ขอให้ Crown Resorts Limited จัดเตรียมกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อัปเดตภายในหกเดือนข้างหน้าโดยให้รายละเอียดว่าตั้งใจที่จะป้องกันการละเมิดดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างไร

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราแห่งรัฐวิกตอเรียได้รายงานว่ายอมรับคำยืนยันของ Crown Resorts Limited ว่าการละเมิดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา ในขณะที่ยอมรับเพิ่มเติมว่าผู้ดำเนินการที่อยู่ในรายชื่อซิดนีย์ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวน

Crown Resorts Limited รายงานว่าการกระทำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้เล่นของสล็อตที่เปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าการกระทำ ‘ไม่ต้องการการอนุมัติล่วงหน้า’ จากคณะกรรมาธิการด้านการพนันและสุราของรัฐวิกตอเรีย

ปาร์ตี้ โป๊กเกอร์ ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้น นำ กำลังเตรียมที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมครั้งใหญ่แก่ผู้เล่นเมื่อเดือนเมษายนสิ้นสุดลงและเดือนพฤษภาคมเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนถึง วันที่ 6พฤษภาคมผู้เล่นจะพบว่าปาร์ตี้นั้นเสนอการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ไม่ซ้ำกัน 123 รายการ พร้อมบายอินที่ไม่แพงมาก เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

เงินรางวัลรวม 2.7 ล้านดอลลาร์จะถูกจับได้ระหว่างการแข่งขันMonster Seriesโดยจะมีการบายอินสำหรับกิจกรรมตามกำหนดการตั้งแต่ 0.44 ถึง 33 ดอลลาร์ ในทางเทคนิคแล้ว จะมี 41 อีเวนต์ตามกำหนดการ แต่ในระดับต่ำ กลาง และสูง แต่ละอีเวนต์จะมีให้เลือกสามตัวเลือก ให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ภายในขีดจำกัดแบ๊งค์ของพวกเขา

งานใหญ่ที่น่าจับตามอง ได้แก่ #3, Monster High รับประกัน $200k งานนี้เริ่มในวันที่ 29 เมษายนและมีการบายอินที่ต่ำเพียง $33 นอกจากนี้ยังมีระดับกลางและต่ำสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคมปาร์ตี้จะจัดงาน Event #38 ซึ่งเป็นงานการันตีแชมป์มูลค่า $300k งานนี้มีเงินสดมากขึ้นด้วยการซื้อเข้าเล็กน้อย 33 ดอลลาร์

ปาร์ตี้มีแผนที่จะผสมสิ่งต่าง ๆ ระหว่าง Monster Series โดยเสนอการเล่นเกมหลายรูปแบบในช่วงแปดวัน วันแรกจะมีการเล่นเกม NLH 8-Max ในขณะที่วันที่สองจะรวม 6-Max PKO วันที่สามแสดง NLH 8-Max อีกครั้งกับ NLH 6-Max สำหรับวันที่สี่ รูปแบบเพิ่มเติมตามกำหนดการ ได้แก่ PKO 8-Max

ในความพยายามที่จะแยกตัวออกจากอดีตประธานและซีอีโอสตีฟ วินน์ บริษัทในลาสเวกัสที่มีชื่อของเขาจะรายงานว่า รีแบรนด์ ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในเมืองเอเวอเร็ตต์ รัฐแมสซาชูเซตส์ในชื่อ Encore Boston Harbor

ชื่อนี้มาจากสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมแบรนด์ Encore ของWynn Resorts Limited ซึ่งเป็นเจ้าของในลาสเวกัสและมาเก๊า

Associated Pressรายงานผ่านสำนักข่าวท้องถิ่นหลายแห่งว่าการเปลี่ยนชื่อถูกเสนอโดย CEO คนใหม่ของบริษัท Matt Maddox ในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์กับคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์เพื่อพิจารณาว่า Wynn วัย 76 ปีควรได้รับการพิจารณาว่าผูกติดอยู่ตามกฎหมายหรือไม่ โครงการคาสิโนในบอสตัน

ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศหลายครั้ง ซึ่งเขาปฏิเสธอย่างรุนแรงเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ Wynn ลาออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งในปี 2545

ในการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์ Maddox ได้แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐว่า “บริษัทนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ชาย Steve Wynn ไม่ใช่ Wynn Resorts” เขากล่าวว่าบริษัทมีพนักงานประมาณ 25,000 คนที่ช่วยให้บริษัทเติบโตทุกวัน

รายงาน Maddox บอกกับ Gaming Commission ว่าแบนเนอร์ “Wynn Boston Harbor” ที่เคยล้อมรอบเว็บไซต์คาสิโนใน Everett ถูกลบออกเมื่อวันศุกร์และแทนที่ด้วยแบนเนอร์ใหม่ที่สวมชื่อเล่น “Encore”

ตามรายงานของสำนักข่าว การเปลี่ยนชื่อไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐ ในขณะที่การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับว่าชื่อ Wynn ควรยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในพื้นที่บอสตันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎระเบียบหรือไม่ คาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า

ในการเข้าร่วมการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์ที่เมืองบอสตัน คาร์โล เดมาเรีย นายกเทศมนตรีเมืองเอเวอเร็ตต์ กล่าวว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเมื่อพิจารณาคำขอจากผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทางเพศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีชื่อเสียง รวมทั้งอัยการสูงสุดของรัฐเมารา ฮีลีย์ และผู้ว่าการชาร์ลี เบเกอร์

เมื่อเดือนที่แล้วหนังสือพิมพ์ Boston Herald รายงานว่า AG Healey กล่าวว่าคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ควรขอให้บริษัทลบชื่อ Wynn ออกจากรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่กำลังจะมีขึ้น หนังสือพิมพ์อ้างคำพูดของเธอในเวลานั้นว่า “สำหรับฉันมันชัดเจน ถ้าสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความจริง คาสิโนไม่สามารถรับชื่อของ Wynn ได้” เสริมว่า “ฉันไม่เชื่อว่าบริษัทควรมีใบอนุญาตเลย ”

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อสังหาริมทรัพย์ Everett จะออกสู่ตลาด ในการปรากฏตัวใน CNBC Wednesday Maddox กล่าวว่า “บอสตันไม่ได้ขาย สิ่งที่บอสตันเป็นตัวแทนของเราคือโอกาสในการเติบโตที่ดี

“ฉันชอบตลาดนั้น ฉันพบดินแดนนั้น ฉันทำตามข้อตกลงนั้น ฉันทำข้อตกลงกับชุมชนโฮสต์เมื่อห้าปีที่แล้ว ฉันชอบตลาดนั้นในตอนนั้น ตอนนี้ฉันชอบตลาดนั้น” Maddox กล่าว

ตำแหน่งที่แตกต่างจากแถลงการณ์ก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ครั้งแรกของเขาในสัปดาห์นี้กับนักลงทุนเมื่อเขาพาดพิงถึงการขายตามMass Live

ในเย็นวันศุกร์มีหน้า Facebook ของ Encore Boston Harbor พร้อมรูปภาพที่อัปเดตซึ่งแสดงชื่อ Encore Boston Harbor ใหม่

หลังจากลงนามข้อตกลงการจัดหากับ Esa Gaming ซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ของอิตาลีในเดือนกันยายน ผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์GameArt Limitedได้ลงนามในข้อตกลงที่คล้ายกันกับบริษัทอังกฤษiSoftBet

GameArt Limited จากมอลตาเปิดเผยว่าข้อตกลงล่าสุดจะเห็นคลังเกมมือถือที่สมบูรณ์รวมถึงสล็อตวิดีโอ ที่เป็นมิตรกับ HTML5 เช่น Emperors Wealth, Spartans Legacy, Queen of the Seas และ Magic Dragon รวมอยู่ใน Game Aggregation Platform (GAP) ของ iSoftBet และ ให้บริการแก่เว็บไซต์ที่เริ่มต้นด้วย NetBet.co.uk

“iSoftBet นำเสนอเนื้อหาให้กับผู้ให้บริการเกมรายใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่พอร์ตโฟลิโอของเราพร้อมใช้งานสำหรับเครือข่ายผู้ให้บริการแล้ว” อ่านคำแถลงเมื่อวันที่ 17 เมษายนจาก Maja Lozej ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GameArt Limited “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะนำเสนอสล็อตของเราให้กับผู้เล่นในโรมาเนียและอิตาลี และวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตของ iSoftBet เพื่อเข้าสู่เขตอำนาจศาลใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ในส่วนของ iSoftBet ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนกล่าวว่านวัตกรรม GAP ​​ได้นำเสนอช่องวิดีโอที่คัดสรรมาแล้วกว่า 1,500 ช่องจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 35 คน ซึ่งรวมถึง Playson Limited, Habanero Systems BV และ Realistic Games Limited ควบคู่ไปกับ back office ที่อนุญาต ตัวดำเนินการเพื่อจัดการกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดของพวกเขาในที่เดียว

Michael Probert หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ iSoftBet ประกาศว่าบริษัทของเขาได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึงสหราชอาณาจักรและอัลเดอร์นีย์ และตอนนี้จะสามารถ ‘เปิดประตู’ สำหรับ GameArt Limited ‘ในตลาดใหม่’ เช่น อิตาลี และ โรมาเนีย.

“GAP ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการรวมตัวชั้นนำของตลาดเนื่องจากความหลากหลายและคุณภาพของเกมที่นำเสนอ และตลาดที่เราสามารถนำพันธมิตรเข้ามาได้ และการร่วมมือกับ GameArt Limited จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งนี้” อ่านคำแถลงจาก Probert

หลังจากประกาศรายชื่อผู้พูดชุดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้จัดงานMare Balticum Gaming Summitได้ประกาศว่าจะมีผู้ควบคุมดูแลสี่รายในระหว่างการแข่งขันเพื่อให้การบรรยายสรุปและตัวเลขการเล่นเกมอย่างเป็นทางการจากตลาดเดนมาร์ก เอสโตเนีย ลัตเวียและลิทัวเนีย แต่ละตลาดจะมีการอภิปรายตามกำหนดการ โดย Janis Laganovskis จะเป็นตัวแทนของส่วนลัตเวีย

Mr. Laganovskis เป็นหัวหน้าแผนกลอตเตอรีและการตรวจสอบการกำกับดูแลการพนันสำหรับสาธารณรัฐลัตเวียซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในแผนกการออกใบอนุญาตภายในสถาบันนี้ ความรับผิดชอบหลักของเขาคือการควบคุมและดูแลผู้ประกอบธุรกิจการพนันทางไกลในภูมิภาค

ในระหว่างการประชุม ผู้ได้รับมอบหมายจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดเกมในสวีเดนและเยอรมนี ตลอดจนนวัตกรรมการเล่นเกมล่าสุดและ GDPR ผู้ได้รับมอบหมายที่ลงทะเบียนจะสามารถเชื่อมต่อกับโฮสต์ของตัวแทนจากบริษัทเกมรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เช่นBetsson , Play’n GO, สมาคมคาสิโนออนไลน์ของเยอรมัน และอีกมากมาย

Cirsa Gaming Corporation SAผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดของสเปนถูกซื้อกิจการโดยบริษัทจัดการไพรเวทอิควิตี้ของอเมริกา The Blackstone Group ผ่านข้อตกลงที่มีข่าวลือว่ามีมูลค่าสูงถึง 2.5 พันล้านยูโร (3 พันล้านดอลลาร์)

ตามรายงานวันอาทิตย์จากCalvinAyre.comกลุ่ม Blackstone เอาชนะการแข่งขันจาก Apollo Global Management ซึ่งเป็นคู่แข่งในนิวยอร์กเพื่อซื้อ Cirsa Gaming Corporation SA และตอนนี้จะเข้าควบคุมกิจการคาสิโน การพนันกีฬา และการเล่นบิงโกของบริษัทเกมในละตินอเมริกา อิตาลีและ สเปน .

CalvinAyre.com รายงานว่า Cirsa Gaming Corporation SA ซึ่งก่อตั้งโดยเศรษฐีพันล้านชาวสเปน Manuel Lao Hernandez ในปี 1978 รับผิดชอบในคาสิโน 147 แห่งที่ให้บริการสล็อตประมาณ 75,000 ช่องรวมถึงสถานที่เล่นบิงโกประมาณ 70 แห่ง และจุดเดิมพันกีฬากว่า 2,000 แห่ง มีรายละเอียดว่า ผู้ดำเนินการซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน บาร์เซโลนายังดำเนินการดำเนินการเดิมพันกีฬา Sportium ที่เผชิญหน้ากับสเปนโดยร่วมมือกับแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ปของสหราชอาณาจักรและเห็นรายได้สำหรับทั้งปีที่ผ่านมาเกิน 1.7 พันล้านยูโร (2.1 พันล้านดอลลาร์)

มีรายงานว่าเงื่อนไขของข้อตกลงจะเห็นได้ว่า Joaquim Agut ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cirsa Gaming Corporation SA มาเป็นเวลานานแทนที่ Hernandez วัย 73 ปีในตำแหน่งประธานแม้ว่าคนหลังจะควบคุมการดำเนินงานของ บริษัท ในอาร์เจนตินาและดำเนินธุรกิจนี้อย่างสมบูรณ์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก

CalvinAyre.com รายงานว่า Cirsa Gaming Corporation SA ได้พิจารณาการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกหากล้มเหลวในความพยายามที่จะขายตรงในขณะที่ Hernandez อ้างว่าใช้แถลงการณ์ร่วมในวันศุกร์เพื่อประกาศว่าผู้ประกอบการจะสามารถได้รับประโยชน์จาก ‘ความกระตือรือร้น และความทะเยอทะยาน’ ของ The Blackstone Group

นอกจากนี้ มีรายงานว่าเฮอร์นันเดซใช้คำกล่าวดังกล่าวเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานของบริษัท ในขณะเดียวกันก็ประกาศว่าบริษัทได้กำไรจาก “ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม” ของ Agut

ในส่วนของเขา Lionel Assant กรรมการผู้จัดการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายไพรเวทอิควิตี้แห่งยุโรปของ The Blackstone Group รายงานว่าเขา ‘ยินดีที่จะทำการลงทุนนี้’ ก่อนที่จะประกาศว่าบริษัทของเขาจะสนับสนุนกลยุทธ์ของ Agut และมองหาที่จะเติบโต Cirsa Gaming Corporation SA ‘ทั้งแบบออร์แกนิกและผ่านการซื้อกิจการและในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่’

Poker pro แซม กรีนวูด กำลังมาแรง หลังจากชนะการแข่งขัน World Poker Tour Amsterdam High Roller วันที่ 18 เมษายน และปาร์ตี้โป๊กเกอร์ LIVE MILLIONS Grand Final Barcelona เมื่อวันที่ 10 เมษายน ตอนนี้ Greenwood คว้าชัยชนะครั้งที่สามในเดือนเมษายน ชาวโตรอนโต้ครองตำแหน่ง ผู้เล่น โป๊กเกอร์ 30 คนเพื่อคว้าชัยชนะ EPT Monte Carlo Super High Roller โดยคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไป 1,520,000 ยูโร (1,839,200 ดอลลาร์สหรัฐ) จากความพยายามของเขา

เมื่อการแข่งขันแคบลงไปถึงสองคนสุดท้าย มันจะเป็น Greenwood และ Christoph Vogelsang แข่งขันกันใน Heads-up play ทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่ดุดัน ดังนั้นมันจะต้องกลับไปกลับมาในบางครั้ง การแสดงล่วงหน้าจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก่อนที่งานมอนติคาร์โลจะสิ้นสุดลง

ตามบล็อกของ PokerStarsมือสุดท้ายจะเห็นผู้เล่นทั้งสองเข้าร่วมโดย Greenwood เป็นผู้นำชิป โชคดีสำหรับมือโปร King-Jack ของเขาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับ Ace-five ของ Vogelsang ได้ กรีนวูดจะอ้างสิทธิ์ในชื่อด้วยการชนะพอต โดยได้รับชัยชนะ High Roller เป็นครั้งที่สามในเวลาเพียงหนึ่งเดือน

ผลลัพธ์ตารางสุดท้าย:

สถานที่ ผู้เล่น รางวัล

อันดับแรก แซม กรีนวูด €1,520,000

ที่สอง คริสโตเฟอร์ โวเกลซัง €1,046,000

ที่สาม อาลี เรซา ฟาเตฮี €669,920

ที่สี่ Ole Schemion €513,000

ที่ห้า จัสติน โบโนโม €401,000

ที่หก Isaac Haxton €379,759

EPT Monte Carlo ดำเนินต่อไปด้วย Event #21 the PL Omaha Shot Clock และ Event #22 the NL Hold’em ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่30 เมษายน ผู้เล่นจะกลับมาดำเนินการในกิจกรรมหลักพร้อมกับทัวร์นาเมนต์อื่นตามกำหนดการ EPT Monte Carlo มีกำหนดจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่4 พฤษภาคม

ในรัฐอินเดียนาAmeristar Casino Hotel East Chicagoได้รายงานว่าจะใช้จ่ายเงิน 15 ล้านดอลลาร์ในช่วง 18 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานคาสิโนบนเรือสี่ระดับอย่างสมบูรณ์

ตามรายงานล่าสุดจากหนังสือพิมพ์ The Times of Northwest Indianaสิ่งอำนวยความสะดวกใน Lake County ที่เป็นเจ้าของโดย Gaming and Leisure Properties Incorporated และดำเนินการโดยPinnacle Entertainment Incorporatedหวังว่าการย้ายจะปรับปรุงข้อเสนอเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากอีกสี่คาสิโนใน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอินเดียนาและจากFour Winds Casino South Bend ที่เพิ่งเปิด ใหม่

Matthew Schuffert (ในภาพ) รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Ameristar Casino Hotel East Chicago บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าการปรับปรุงใหม่เกี่ยวข้องกับ ‘เกือบทุกอย่างที่มีอยู่บนพื้นคาสิโน’ รวมถึงการจัดหาเก้าอี้ใหม่ อุปกรณ์เล่นเกม พรม ปูผนังและเพดาน เขาให้รายละเอียดโดยอ้างว่างานจะเห็นสถานที่เพิ่มห้องน้ำชั้นสี่และอัพเกรดระบบเฝ้าระวังและสิ่งอำนวยความสะดวก

The Times of Northwest Indiana รายงานว่าคาสิโนลอยน้ำในเขตชิคาโกซึ่งเกือบจะเสร็จสิ้นโครงการ 6 ล้านดอลลาร์เพื่อย้ายสล็อตเดิมพันสูงและโต๊ะเล่นเกมทั้งหมดไปยังศาลาริมท่าเรือ ยังคงเปิดในระหว่างการรณรงค์ปรับปรุงกับบุคคล พื้นที่ที่ถูกปิดในช่วงสองถึงสี่สัปดาห์เพื่อให้งานทั้งหมดสามารถแล้วเสร็จทันเวลาสำหรับเส้นตายวันที่ 5 ตุลาคม

มีรายงานว่า Schuffert บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าพื้นที่เล่นเกมหลักบนชั้นสามภายใน Ameristar Casino Hotel East Chicago จะได้รับการปรับปรุงใหม่ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคม และดูตารางเกม 21 แห่งย้ายไปอยู่ที่ศาลานอกเรือใหม่ชั่วคราว

“เนื่องจากส่วนนี้มีเกมบนโต๊ะส่วนใหญ่ที่เรานำเสนอ เรารู้สึกว่ามันสำคัญเมื่อเราปรับปรุงส่วนนี้เพื่อให้ยังคงมีข้อเสนอในสถานที่ให้บริการที่แขกเหล่านั้นสามารถสัมผัสได้” Schuffert บอกกับ The Times ของรัฐอินเดียนาตะวันตกเฉียงเหนือ

แม้จะมีการออกกฎหมายของรัฐในปี 2558 ที่อนุญาตให้ คาสิโนเรือล่องแม่น้ำ อินเดียนาย้ายไปยังพื้นที่แห้งตราบใดที่พวกเขาไม่หลงทางจากรอยเท้าที่มีอยู่ Schuffert บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าขณะนี้ไม่มีแผนที่จะวาง Ameristar Casino Hotel East Chicago อย่างสมบูรณ์ .

“เราพิจารณาว่าทุนใดดีที่สุดที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ในเวลานี้” Schuffert บอกกับ The Times of Northwest Indiana “เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เราได้รับวงเงินสูงสำหรับที่ดินที่จะไป [แต่] ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะนำเงินนั้นเข้าคาสิโน มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเข้าชมเป็นจำนวนมาก มีประโยชน์มากมาย และคุณก็รู้ มันเป็นเพียงบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปในโครงการนี้”

ในการแถลงข่าวเช้าวันศุกร์ ผู้นำชาวอินเดียนแดงของเซเนกา พร้อมด้วยเซเนก้าเกมคอร์ ป ประกาศโครงการปรับปรุงและตกแต่งมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเข้าฝั่งตะวันออกและพื้นที่ล็อบบี้ของSeneca Niagara Resort & Casinoอย่างมาก

ในคำแถลงของประธานาธิบดี Todd Gates แห่ง Seneca Nation ว่า “เราได้มองดูดินแดนไนแองการ่าของเรามานานแล้ว และจุดชมวิวของ Seneca Niagara โดยเฉพาะเมื่อยืนอยู่หน้าประตูน้ำตกไนแองการ่า ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นเยี่ยมชมรีสอร์ทของเราและค้นพบ – และค้นพบ – ความมหัศจรรย์ของ Niagara อีกครั้ง เราต้องการสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาทันที” ตามรายงานของNewYorkUpstate.com ที่ อ้างถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากประเทศเซเนกาของชาวอินเดียนแดง

สื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการทั้งหมดในบริเวณรีสอร์ทอายุ 15 ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 และมีรายงานว่า “การหยุดชะงักน้อยที่สุด” ต่อการดำเนินงานของคาสิโนและแขก

มีรายงานว่าการปรับปรุงใหม่จะทำให้การลงทุนทั้งหมดของเซเนกาสในตัวเมืองน้ำตกไนแองการ่าในนิวยอร์กมีมูลค่าสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ ขนานนามว่า Seneca Arrival Experience ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ “สร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางจำนวนมากที่เข้าสู่ Niagara Falls ผ่านทาง Robert Moses Parkway” ตามรายงานของสำนักข่าว

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศเซเนกาได้ว่าจ้างหลักสูตรนี้และลงทุนจำนวนมากเพื่อนำผู้คนและงานมาที่น้ำตกไนแองการ่า” เกตส์กล่าว “ด้วยการลงทุนครั้งล่าสุดนี้ เราจะทำให้โลกรู้ว่ามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและพิเศษให้พวกเขาได้เพลิดเพลินที่นี่”

การปรับปรุงภายนอกในโครงการหลายช่วงที่มีรายงานว่ารวมถึงการสร้าง “ถนนทางเข้าที่มีภูมิทัศน์สวยงาม” ซึ่งเข้าใกล้คาสิโนจากถนน John Daly Boulevard และภูมิทัศน์ที่กว้างขวางพร้อมด้วยลักษณะประติมากรรม จะมีประตูทางเข้าใหม่และกระจกหน้าอาคาร

The Buffalo Newsรายงานว่างานในพื้นที่แสดงละครด้านนอกได้เริ่มขึ้นแล้ว ในขณะที่งานพื้นที่จอดรถแบบเข้มข้นในเดือนมิถุนายนจะเริ่มขึ้น โดยมีกำหนดวันที่แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2019

สำหรับส่วนภายในของโครงการ ซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ล็อบบี้จะถูกออกแบบใหม่เพื่อรวมการย้ายตำแหน่งของล็อบบี้บาร์ใกล้กับทางเข้าคาสิโน ทางเข้าคาสิโนจะถูกย้ายไปยังบริเวณที่อยู่ใกล้กับทางเข้าหลักของโรงแรม และพื้นที่วีไอพีและการลงทะเบียนแขกจะถูกย้ายเข้าไปที่ใจกลางล็อบบี้ งานตกแต่งภายในคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019

ตามรายงานข่าว การปรับปรุงร้านอาหารนอกล็อบบี้ของอาคารสถานที่ Three Sisters Café, La Cascata, Koi และ Morrie’s Express อาจรวมอยู่ในการปรับปรุงในอนาคต

Seneca Niagara Resort & Casino ให้บริการเกมบนโต๊ะ 100 เกม รวมถึงห้องโป๊กเกอร์ 16 โต๊ะ และเครื่อง สล็อตแมชชีนและวิดีโอมากกว่า 3,300 แห่ง พร้อมด้วยร้านอาหาร 9 แห่ง บาร์และเลานจ์ 5 แห่ง และโรงแรม 26 ชั้น 604 ห้องพร้อม AAA ใบรับรอง Four Diamond และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

นอกจากรีสอร์ทและคาสิโนเซเนกา ไนแองการ่าแล้ว เซเนกา เนชั่นยังดำเนินการเซเนกา อัลเลกานี รีสอร์ทแอนด์คาสิโนในซาลามันกาและคาสิโนเซเนกาบัฟฟาโลครีกในตัวเมืองบัฟฟาโล

