สมัครยูฟ่าเบท แทงบอลสโบเบ็ต Paddy Power Poker เผยแพร่ตารางการแข่งขัน

สมัครยูฟ่าเบท (PRESS RELEASE) — Paddy Power Pokerยินดีที่จะประกาศตารางการแข่งขัน Irish Open 2011 แบบเต็ม เทศกาลโป๊กเกอร์นานห้าวัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเบอร์ลิงตันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน – วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 รวมถึงกิจกรรมข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งมีความหลากหลายสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกประเภท

Irish Open Main Event มูลค่า €3,200 + €300 NLH Freezeoutจะเริ่มต้นในเวลา 14:00 น. ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน และจัดเป็นเวลาสี่วันเมื่อ Irish Open 2011 Champion จะสวมมงกุฎในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน ก่อนงานหลัก จะมีการจัดงาน NLH Re-buy Super Satelliteมูลค่า €200 + €20 ในเวลา 19:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน ซึ่งจะทำให้ผู้คนมีโอกาสได้รับที่นั่งในกิจกรรมพาดหัวในนาทีสุดท้าย

สมัครยูฟ่าเบท นอกจากนี้ยังรวมอยู่ในตารางการแข่งขันอีกด้วย ได้แก่ €750 + €75 Pot Limit Omaha Championship, €1,000 + €100 NLH Freezeout, €300 + €30 Ladies NLH Championship, Turbo €300 + €30 NLH Freezeout, Turbo €200 + € 20 NLH Freezeout และสุดท้าย €270 + €30 + €30 NLH Scalps Freezeout

ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับกิจกรรมทั้งหมดผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ของเราซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ที่ www.irishpokeropen.com/register เกตเวย์นี้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้งแบบรายบุคคลและห้องบัตรด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และเช็ค

“ตารางไอริชโอเพ่นเติบโตขึ้นทุกปีและปี 2011 ก็ไม่ต่างกัน เราได้เพิ่มกิจกรรม Turbo ใหม่สองรายการในปีนี้ ทำให้จำนวนการแข่งขันรวมเป็น 8 รายการภายในเทศกาลโป๊กเกอร์ 5 วัน กระเป๋าเงินแน่นกว่าที่เคย ดังนั้นเราจึงเสนอให้ การซื้อทัวร์นาเมนต์ที่ต่ำกว่าสองสามรายการตามกำหนดการของไอริช โอเพ่น เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไอริช โอเพ่น” Paddy Power ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของ paddypowerpoker.com กล่าว “เรายังมีความยินดีที่เปิดตัวระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับรายการไอริช โอเพ่น ปีที่แล้วเราดึงดูดผู้เล่น 708 คนในกิจกรรมหลัก และเราไม่มีที่ว่างสำหรับมากกว่านี้ ดังนั้น รีบเข้ามาเร็วและคว้าที่นั่งของคุณในการแข่งขันที่ยาวที่สุดในยุโรป เหตุการณ์โป๊กเกอร์”

ซุปเปอร์แซทเทิลไลท์ประจำสัปดาห์สำหรับการแข่งขันไอริช โอเพ่น 2011 เมนอีเวนต์จะจัดขึ้นที่ paddypowerpoker.com ทุกวันอาทิตย์และวันอังคาร โดยมีอุปกรณ์ป้อนอาหารที่หลากหลายให้บริการทุกวัน ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติสำหรับ Irish Open 2011 บน paddypowerpoker.com จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่น Sole Survivor โดยที่รอบคัดเลือก paddypowerpoker.com ที่ยาวนานที่สุดที่ Irish Open จะชนะรางวัลใหญ่จำนวน 100,000 ยูโร นอกเหนือจากเงินรางวัลการแข่งขัน!

LAS VEGAS, Nevada — อุตสาหกรรมเกมกำลังเข้าสู่น่านน้ำที่ไม่จดที่แผนที่ในปี 2011

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1989 ที่ Strip จะไม่ได้เห็นการเปิดโรงแรมคาสิโนใหม่หรือการพัฒนารีสอร์ทใหม่บนขอบฟ้า

การบูมของอาคารอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งครอบคลุมช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และภาพลักษณ์ของถนนสายยาว 4 ไมล์ได้สิ้นสุดลงแล้ว

สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคมด้วยการเปิดตัว Cosmopolitan of Las Vegas มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์

ยกเว้นปาฏิหาริย์ที่คาดไม่ถึง — และการอัดฉีดเงินสดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ — ไม่ว่าเปลือกของสิ่งที่ควรจะเป็น Echelon หรือ Fontainebleau ที่เสร็จสมบูรณ์ 70 เปอร์เซ็นต์จะเสร็จสิ้นในเร็ว ๆ นี้

นอกเหนือจากการขยายโรงแรมที่เป็นไปได้ – Cosmopolitan เพิ่มห้องที่ยังไม่ได้เปิดและ Caesars Palace ซึ่งสร้างหอคอย 660 ห้องที่มีลูกเหม็นตั้งแต่ปี 2009 – ลาสเวกัสจะไม่ขยายเกินฐานปัจจุบันที่มีห้องพักประมาณ 150,000 ห้อง

นั่นเป็นสิ่งที่ดีนักวิเคราะห์กล่าว

ผู้สังเกตการณ์ใน Wall Street และอุตสาหกรรมเชื่อว่าตลาดมีการสร้างมากเกินไปและจำเป็นต้องดูดซับกำลังการผลิตที่มีอยู่ การท่องเที่ยวในลาสเวกัสกำลังกลับมาอย่างช้าๆ และอุตสาหกรรมเกมของเนวาดาดูเหมือนจะคลี่คลายจากภาวะถดถอยที่ยาวนานถึงสองปี

ถึงกระนั้น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มองไปข้างหน้าถึงปี 2011 ถูกคำนวณในการพยากรณ์ของพวกเขาสำหรับการฟื้นตัว

Chad Beynon นักวิเคราะห์เกม Macquarie Securities กล่าวว่า “ตัวเลขกำลังจะเริ่มดูดีขึ้นเพราะเทียบกับสิ่งที่พวกเขาเปรียบเทียบ “ฉันระมัดระวังเพราะเห็นว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยในปี 2554”

Robert LaFleur นักวิเคราะห์เกม Hudson Securities กล่าวว่า Las Vegas อยู่ในช่วงฟื้นตัว “ยืดเยื้อ” ซึ่งค่อยๆ เผยออกมา ราคาห้องพักในโรงแรมซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่นักวิเคราะห์ใช้ในการวัดความสามารถในการทำกำไรของจุดหมายปลายทางของรีสอร์ทนั้นกำลังเริ่มดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตขึ้นอย่างไรและอัตราการใช้จ่ายตามดุลยพินิจที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 จะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวัดความเร็วของการฟื้นตัวได้

“เราอยู่ในช่วงเวลาที่เข้มงวด” LaFleur กล่าว “เรากำลังปลดหนี้เป็นการส่วนตัว จ่ายหนี้ และคลี่คลายส่วนเกินของรอบที่แล้ว การเดินทางไปลาสเวกัสยังคงถูกมองว่าค่อนข้างฟุ่มเฟือย ดังนั้นตลาดจะต้องใช้เวลาในการกลับมา”

Guarded อาจเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดที่นักวิเคราะห์มีต่อโอกาสของอุตสาหกรรมเกมในปี 2011

ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนลดค่าใช้จ่ายในช่วงสองปีที่ผ่านมา ขจัดพนักงานและค่าโสหุ้ย บริษัทต่างๆ ดำเนินการเพื่อลดภาระหนี้ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้เก่าหรือขยายระยะเวลาครบกำหนดเพื่อซื้อเวลาจนกว่าการฟื้นตัวของตลาดจะมีเสถียรภาพมากขึ้น

บริษัทสามแห่ง – Tropicana Entertainment, Herbst Gaming และบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Station Casinos – ได้ผ่านการปรับโครงสร้างการบริหารศาลที่ล้มละลายซึ่งได้ขจัดหนี้สินและทำให้ธุรกิจอยู่ในเส้นทางสู่การฟื้นตัว แต่การล้มละลายมาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากผู้บริหารถูกไล่ออกจากธุรกิจหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นลง

Bill Lerner หัวหน้ากลุ่มเกม Union Gaming กล่าวว่าอุตสาหกรรมเกมอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดมาตั้งแต่ปี 2008 ตอนนี้ ความกดดันส่วนใหญ่ดูเหมือนจะลดลงแล้ว ธุรกิจต่างหวังว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเหล่านั้น

แต่อาจเป็นปี 2555 ก่อนที่การฟื้นตัวที่แท้จริงจะมาถึง

“ในปี 2554 ฉันคิดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวในหลาย ๆ ด้านโดยพิจารณาจากเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญของมาตรการลดต้นทุนที่มีความหมายซึ่งปลูกไว้เมื่อปีที่แล้ว” Lerner กล่าว “จะมีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจน แต่ไม่ว่าจะแปลไปสู่การฟื้นตัวของผลกำไรที่สำคัญหรือไม่นั้นยังคงต้องรอดู”

ตัวเลขดิบตลอดเดือนตุลาคมในเนวาดาส่งสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย

การเยี่ยมชมในลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 2.8% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี

รายรับจากการเล่นเกมในเนวาดาเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2552 ตัวเลขรายได้ไม่มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลงทั่วทั้งรัฐในปี 2552 ที่ 10.4% และลดลง 9.7% ในปี 2551 นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง

บน Strip รายรับจากคาสิโนเพิ่มขึ้น 5.4 เปอร์เซ็นต์ตลอดเดือนตุลาคม แต่ตัวเลขรายรับจากการเล่นเกมทั้งหมดในปี 2552 อยู่ที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดของสตริปนับตั้งแต่ปี 2546 การ

ฟื้นตัวยังคงมีทางไป

นักวิเคราะห์เกม Wells Fargo Securities Dennis Farrell Jr. กล่าวว่ามีข้อดีที่ลาสเวกัสไม่มีการพัฒนาเกมใหม่บนขอบฟ้า

อุตสาหกรรมถึงจุดต่ำสุดในปี 2010 เขากล่าว การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังเริ่มเกิดขึ้น

เขากล่าวว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดูเหมือนจะกลับมาอย่างช้าๆ ธุรกิจการประชุมในลาสเวกัสกำลังเริ่มฟื้นตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดย MGM Resorts International, Las Vegas Sands Corp. และ Harrah’s Entertainment

การเติมห้องพักในโรงแรมในช่วงกลางสัปดาห์ที่ช้ายังคงเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ

“ฉันจะใช้การเปรียบเทียบบาสเก็ตบอล” ฟาร์เรลกล่าว “อุตสาหกรรมเกมกำลังเล่นแนวรับ ปกป้องบอลในสนามของพวกเขาในขณะที่โรงแรมมีอุปทานเพิ่มขึ้น ตอนนี้ คาสิโน Strip กำลังรุก พวกเขามีลูกบอลและสามารถก้าวร้าวในการติดตามลูกค้าและผู้บริโภค

” เรากำลังดำเนินการเช่นกัน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ซึ่งก็ดีสำหรับผู้ประกอบการเช่นกัน”

นักวิเคราะห์ไม่คาดการณ์กิจกรรมการควบรวมกิจการในปี 2554 มากนัก

Penn National Gaming จะทำการซื้อ M Resort ให้เสร็จสิ้นโดยซื้อหนี้ 860 ล้านดอลลาร์ในราคา 230.5 ล้านดอลลาร์ เพนน์จะ ชอบที่จะได้ทรัพย์สินในสตริป แต่เวลาสำหรับข้อตกลงนั้นดูเหมือนจะผ่านไปแล้ว

“สำหรับบริษัทเหล่านี้บางแห่งที่มีหนี้สิน มีโอกาสกลับมาอีกครั้ง” Beynon กล่าว “นั่นเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาปรับปรุงภาระหน้าที่และดูแลงบดุล ฉันเห็นโอกาสน้อยมาก”

ฟาร์เรลตกลง คาสิโนหลายแห่งที่อาจอยู่ในตลาดมีหนี้จำนวนมากติดอยู่กับราคาซื้อที่อาจเกิดขึ้น

นักวิเคราะห์คิดว่าตลาดระดับภูมิภาคน่าจะไปได้สวยในปี 2554

การอภิปรายทางกฎหมายคาดว่าจะเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลแห่งใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการขยายเกมในเท็กซัส เคนตักกี้ และแมสซาชูเซตส์

Lerner คิดว่าแมสซาชูเซตส์เป็นรัฐที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำให้การพนันคาสิโนบางรูปแบบถูกกฎหมายในปี 2011 ในขณะที่การเก็งกำไรจะยังคงมุ่งไปที่เท็กซัส ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีคาสิโน

“เนื้อเรื่องของเกมในเท็กซัสค่อนข้างลำบากและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐ” Lerner กล่าว “ในขณะที่เท็กซัสอนุมัติลอตเตอรีในปี 1992 มันไม่ได้เป็นยาครอบจักรวาลสำหรับการศึกษาสาธารณะตามที่สัญญาไว้ ความพยายามในการขยายเกมต่างๆ ถูกทำลายโดยความเป็นจริงของประสบการณ์นี้”

LaFleur เรียกเท็กซัสว่า “จอกศักดิ์สิทธิ์” ของอุตสาหกรรมเกม การเคลื่อนไหวใดๆ ไปสู่คาสิโนในเท็กซัสอาจส่งผลเสียต่อตลาดอื่นๆ เช่น โอคลาโฮมา ซึ่งดึงดูดลูกค้าจากทางตอนเหนือของเท็กซัสและบริเวณดัลลาส และรัฐลุยเซียนาตะวันตกซึ่งมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในฮูสตัน

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเกมอย่างต่อเนื่องในรัฐทางตะวันออก เช่น เพนซิลเวเนีย เดลาแวร์ และนิวยอร์ก จะยังคงส่งผลกระทบต่อแอตแลนติกซิตี้

สิ่งที่สามารถช่วยแอตแลนติกซิตี?

“พายุเฮอริเคนระดับ 5 ฝั่งตะวันออกที่เลี้ยวซ้ายที่เรือโชว์โบ๊ท” LaFleur กล่าว “ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง”

LAS VEGAS, Nevada — ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนมีเวลาสองสามปีที่ยากลำบาก

ภาวะถดถอยทำให้ผู้ประกอบการคาสิโนระงับการซื้ออุปกรณ์การพนันใหม่ ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลงสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เล่นเกมชั้นนำของเนวาดา

บริษัทต่างๆ เช่น International Game Technology, Bally Technologies และ WMS Industries อาศัยวิธีการอื่นเพื่อเพิ่มรายได้โดยรวม ระบบการจัดการคาสิโนและสล็อตและสล็อตแมชชีนที่เช่าซึ่งผู้ผลิตแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมช่วยอุดช่องโหว่ด้านงบประมาณ

การเปิดคาสิโนใหม่ เช่น Aria ในปี 2009 The Cosmopolitan of Las Vegas เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม การขยายตลาดระดับภูมิภาคและการเติบโตของเกมในอินเดีย ทำให้ภาคอุปกรณ์การพนันทำงานต่อไป

นักวิเคราะห์เชื่อว่าปี 2011 อาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาการกู้คืนสำหรับอุตสาหกรรมสล็อตแมชชีน

จะไม่ใช่ปีแห่งการแหกคุก แต่วงจรการทดแทนเล็กๆ ที่คาสิโนเปลี่ยนอุปกรณ์เก่า ช่องเปิดคาสิโนจำนวนหนึ่ง และตลาดลอตเตอรีวิดีโอที่กำลังขยายตัวในระดับสากล จะเป็นตัวกำหนดก้าวสำหรับปี 2555

“ดูเหมือนว่าการรับรู้คือความต้องการพื้นสล็อตจะแบนราบ” Roth Todd Eilers นักวิเคราะห์เกมในตลาดทุนกล่าว “อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ฉันได้ยินมาว่าผู้ประกอบการจะใช้จ่ายเงินมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ฉันคิดว่าเราจะได้เห็นการเติบโตในปี 2554”

Eilers ใช้การประเมินของเขา — ที่ใดก็ได้จาก 5 เปอร์เซ็นต์เป็น 9 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในการขายสล็อตแมชชีน — ในหลายจุดเมตริก

ผู้ประกอบการคาสิโนได้ซ่อมแซมงบดุลของพวกเขาที่ได้รับความเสียหายจากภาวะถดถอย ซึ่งสามารถช่วยส่งความซบเซาทางเศรษฐกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมาไปยังกระจกมองหลังได้ ในขณะที่ตลาดเกมมีเสถียรภาพ สล็อตแมชชีนที่เก่ากว่าจะได้รับการรีเฟรชด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่

Eilers คิดว่าตลาดทดแทนสามารถเติบโตได้มากถึง 54,000 เครื่องในปี 2554 ซึ่งกระจายไปในหมู่ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนรายใหญ่

คาดว่าจะมีโครงการคาสิโนใหม่เพียงไม่กี่โครงการในภูมิภาคนี้ในปี 2011 รวมถึงการพัฒนา Gun Lake ของ Station Casinos ในมิชิแกน คาสิโนใหม่ในรัฐอิลลินอยส์และไอโอวา และคาสิโน Riverboat ของ Pinnacle Entertainment ที่ Baton Rouge, La.

“คุณกำลังดูเกี่ยวกับ สล็อตแมชชีนใหม่ 10,400 เครื่อง ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของเครื่องใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในปี 2010” Eilers กล่าว

กุญแจสำคัญคือตลาดลอตเตอรีวิดีโอ เกมมีลักษณะและการทำงานเหมือนเครื่องสล็อต แต่ถูกควบคุมจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

ในสหรัฐอเมริกา Aqueduct Racetrack ของนครนิวยอร์กคาดว่าจะเปิดเฟสแรกของสิ่งที่ในที่สุดจะเป็นคาสิโนลอตเตอรีวิดีโอ 4,500 เครื่อง

หลายจังหวัดของแคนาดาได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องจับสลากวิดีโอที่ดำเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นตลาดสำหรับการขายระหว่าง 20,000 ถึง 50,000 เกม ตามการประมาณการต่างๆ

Eilers กล่าวว่าตลาดลอตเตอรีวิดีโออื่น ๆ ที่กำลังใกล้เข้ามา ได้แก่ อิตาลี, กรีซและบราซิล

“ซัพพลายเออร์เริ่มพูดถึงปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าปี 2554 มาก” Eilers กล่าว

LAS VEGAS, Nevada — ราคาหุ้นสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนที่ซื้อขายในที่สาธารณะและผู้ผลิตสล็อตแมชชีนดีดตัวขึ้นในปี 2010 หลังจากเกิดหายนะในปี 2009

จากบริษัทเกม 10 แห่งที่ตามด้วยที่ปรึกษาทางการเงินในลาสเวกัส การวิเคราะห์ประยุกต์ มีเพียงเครื่องสล็อตยักษ์ใหญ่อย่าง International Game Technology เท่านั้นที่เห็น ราคาหุ้นเฉลี่ยรายวันร่วงลง ส่วนแบ่งของ IGT ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้นเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยรายวัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552

ผู้ให้บริการคาสิโนห้าในเจ็ดรายที่จัดทำโดย Applied Analysis เห็นการเพิ่มขึ้นสองหลักในราคาหุ้นเฉลี่ยต่อวันเมื่อเทียบกับปี 2552 หุ้นของ Las Vegas Sands Corp. เพิ่มขึ้นเกือบ 200% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยรายวัน ณ สิ้นปี 2552

“ปีปฏิทินล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของผู้ให้บริการเกม แม้จะมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่เลือกซึ่งเกิดขึ้นภายในพื้นที่ตลาด” Brian Gordon หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ประยุกต์เขียนในรายงานถึงลูกค้าของบริษัท “ปีที่ผ่านมายังส่งสัญญาณว่านักลงทุนยังคงมีความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ และการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและระดับภูมิภาคยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มตลาดที่ดีขึ้น”

การปรับปรุงในหุ้นของบริษัทคาสิโนช่วยผลักดันให้ดัชนีเกมวิเคราะห์ประยุกต์เพิ่มขึ้น 45.4 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก 286.18 ในเดือนธันวาคม 2552 เป็น 416.00 ในเดือนธันวาคม 2553

ดัชนีร่วงลงเกือบ 21 จุดในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Las Vegas Sands, Wynn Resorts Ltd. และ Ameristar Casinos ล้วนเห็นว่าราคาหุ้นเฉลี่ยรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัด

หุ้นลาสเวกัสแซนด์สลดลงเกือบร้อยละ 7 หลังจากที่บริษัทประกาศส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาในโคไทสตริปของมาเก๊าได้รับความพ่ายแพ้จากรัฐบาลของภูมิภาค

Wynn Resorts เห็นว่าราคาหุ้นเฉลี่ยรายวันลดลงมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม หลังจากที่บริษัทของเขาทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน กอร์ดอนคิดว่าการลดลงส่งสัญญาณการทำกำไรของนักลงทุนมากกว่าการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของบริษัท

หุ้น Ameristar ลดลงมากกว่าร้อยละ 7 หลังจากที่คณะกรรมการของผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาคประกาศว่าไม่ได้พิจารณาขายบริษัทอีกต่อไป

MGM Resorts International เห็นว่าราคาหุ้นเฉลี่ยรายวันพุ่งขึ้นเกือบ 12% ในเดือนธันวาคมและ 38% ในปี 2010

การเพิ่มขึ้นตามการเปิดโครงการ CityCenter มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2552 และการเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรต่างๆ ที่ปรับปรุงงบดุลและเลเวอเรจของ MGM Resorts

นักวิเคราะห์เกม Macquarie Securities Chad Beynon กล่าวว่าแนวโน้มของ MGM Resorts นั้นสอดคล้องโดยตรงกับ Strip ซึ่งเห็นรายได้จากการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 5.4% ตลอดเดือนตุลาคม

รายรับจากบาคาร่าได้นำตลาด แต่รายได้เกมบนโต๊ะที่ไม่ใช่บาคาร่าเพิ่มขึ้น 12% ในเดือนตุลาคมและรายรับจากสล็อตแมชชีนที่เพิ่มขึ้น 4% เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ MGM Resort, Beynon กล่าว

“ ณ จุดนี้เราเชื่อว่าโรงแรมสำหรับเล่นเกมระดับไฮเอนด์จะยังคงเติบโตต่อไปในขณะที่กลุ่มระดับล่าง – กลางจะได้รับความรุนแรงจากความคิดของผู้บริโภคในการใช้จ่ายอย่างประหยัด” เบย์นอนกล่าว “อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดเป็นแรงหนุนต่อตลาด”

ราคาหุ้นเฉลี่ยรายวันสำหรับ Boyd Gaming Corp. เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในเดือนธันวาคมและเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับปี

นักวิเคราะห์หุ้นคนหนึ่งซึ่งเขียนในเว็บไซต์ MotelyFool.com ชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นของ Boyd Gaming เพิ่มขึ้นเกือบ 57 เปอร์เซ็นต์ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงสิ้นปี

กอร์ดอนคิดว่าวงจรเศรษฐกิจล่าสุดที่แย่ที่สุดได้ผ่านไปแล้ว และอุตสาหกรรมเกมจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลของหนี้และระดับทุนกับความคาดหวังของนักลงทุนในช่วงปี 2011 โอกาสในการขยายตัวก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

“การปรับปรุงในภาคการเล่นเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาสเวกัส จะมาจากการพัฒนาพื้นฐานในเศรษฐกิจของประเทศ และความมั่นคงในตลาดการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ” กอร์ดอนกล่าว

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโป๊กเกอร์คือการคาดเดาไม่ได้ Thomas Marchese ไม่เคยรับเงินในการถ่ายทอดสดก่อนปี 2010 ตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นการ์ดที่ครองราชย์ “ผู้เล่นแห่งปี” ถ้าคุณบอกว่ารู้ว่า Jonathan Duhamel เป็นใครก่อนปีนี้ แสดงว่าคุณกำลังโกหกหรือคุณเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขา รู้ดีว่ารายการนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากมายในปีถัดไปนี่เป็นคาสิโนเมืองบน 10 ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่จะดูในปี 2011

10. โทมัส Marchese

โทมัส “kingsofcards” Marchese ออกมาเข้าฉากโป๊กเกอร์หลังจากที่ชนะ NAPT Venetian กิจกรรมหลักในเดือนกุมภาพันธ์ , รับรายได้มากกว่า $825,000. ชาวนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้เล่นหลักตลอดทั้งปี โดยเขาได้จัดการแข่งขัน EPT ที่เมืองมอนติคาร์โลและลอนดอน ตลอดจนจบอันดับที่ 6 ด้วยเงินPot Limit Holdมูลค่า 10,000 ดอลลาร์วสป . เขาจบอันดับสามในรายการ WPT ทางโทรทัศน์ที่ Foxwoods ในเดือนตุลาคมและปิดท้ายปีที่ยอดเยี่ยมของเขาด้วยการจบที่ห้าด้วยการยิงเงินรางวัล No Limit Hold’em Bounty Shootoutมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ที่ NAPT Los Angeles Marchese ได้รับรางวัลผู้เล่นการ์ดปี 2010 “ผู้เล่นแห่งปี” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

9. เอริค บอลด์วิน

ผู้เล่นที่ชนะ NAPT Los Angeles Bounty Shootout ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทาง ESPN2 คือ Eric “basebaldy” Baldwin อดีตผู้เล่นเบสบอล Division III นำหน้า Marchese ในฐานะผู้เล่นไพ่ “ผู้เล่นแห่งปี” ในปี 2009 ผลงานที่ร่ำรวยที่สุดของเขาในปี 2010 เกิดขึ้นที่งาน No Limit Hold’em WPT Championship มูลค่า 25,000 ดอลลาร์ที่ลาสเวกัส ซึ่งเขาทำเงินได้ 1,034,715 ดอลลาร์หลังจากจบอันดับสองรองจากเดวิด วิลเลียมส์ แฟนโป๊กเกอร์ทั่วไปได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบอลด์วินในปีนี้หลังจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาในงาน 2010 WSOP Main Event ซึ่งเขาจบที่ 59 เมื่อ Phil Hellmuth และ Annie Duke แยกจาก UB.com บอลด์วินจะกลายเป็นใบหน้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์หรือไม่? ถ้าเขาสามารถโพสต์ผลงานระดับสูงสุดต่อไปได้เหมือนในช่วงสองปีที่ผ่านมา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะทำ

8. เจสัน เมอร์ซิเอ

Jason Mercier เช่น Baldwin ชนะการแข่งขัน NAPT Bounty Shootout ในปี 2010 ชัยชนะของเขาเกิดขึ้นที่ Mohegan Sun ในเดือนเมษายน เขาได้รับรางวัล 475,000 ดอลลาร์สำหรับความพยายามของเขา ซึ่งเป็นเงินสดที่ใหญ่ที่สุดของเขาแห่งปี Mercier ทำผลงานสำเร็จในปี 2010 ด้วยขาขึ้น ในขณะที่เขาแทบจะพลาดการทำโต๊ะสุดท้ายที่งาน WPT ที่ Foxwoods และจบอันดับที่เจ็ดที่งาน NAPT Los Angeles Main Event คาดหวังให้ทีม PokerStars Pro นี้อยู่ใกล้อันดับต้น ๆ ของกระดานผู้นำทั้งในกิจกรรมสดและออนไลน์

7. Annette Obrestad

การเปิดตัวที่คาดหวังมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานนี้เกี่ยวข้องกับ Annette Obrestad ที่แข่งขันใน World Series of Poker ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา และสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆ การเปิดตัวของเธอจะถือว่าประสบความสำเร็จ WSOP เธอรับเงินในสี่เหตุการณ์และเพิ่งพลาดการจัดตารางสุดท้าย 1,500 ดอลลาร์ในการแข่งขัน No Limit Hold’em Shootout แต่ความคาดหวังสำหรับแชมป์ WSOPE Main Event ปี 2550 นั้นสูงมาก Obrestad ไม่ชนะ£ 5,000 No Limit Hold’em หัวขึ้นเหตุการณ์ที่ EPT ลอนดอนในเดือนกันยายน สปอตไลท์จะอยู่ที่นอร์เวย์อย่างแน่นอนในปี 2011 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเวิลด์ซีรีส์จะมาถึง

6. Isildur1

ชายลึกลับชาวสแกนดิเนเวียเป็นข่าวพาดหัวข่าวเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่ได้มีการประกาศว่าเขาจะเข้าร่วมทีม PokerStars และแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เรียกว่า “SuperStar Showdown “เขาสูญเสียเงิน 41,701 ดอลลาร์ให้กับ Issac Haxton ในรอบแรกของ Showdown แต่สามารถคว้าเงินรางวัล 44,280 ดอลลาร์จาก Tony G เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีข่าวลือว่าตัวตนที่แท้จริงของ Isildur1 จะถูกเปิดเผยในไม่ช้านี้ แต่ถึงแม้จะไม่เกิดขึ้นก็ตาม ดาวเดิมพันสูงจะยังคงอยู่ในหัวข้อข่าว

5. Vanessa Selbst

Vanessa Selbst พิสูจน์ว่าผู้เล่นไม่กี่คนในโลกนี้อยู่ในลีกของเธอเมื่อพูดถึงโป๊กเกอร์ทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกในปี 2010 นักเรียนโรงเรียนกฎหมายของ Yale กลับมาผงาดอีกครั้งในฉากโป๊กเกอร์ครั้งใหญ่ โดยชนะการแข่งขัน North American Poker Tour ครั้งแรก Mohegan Sun เหตุการณ์หลัก Selbst ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในปี 2009 เพื่อมุ่งเน้นไปที่การศึกษาของเธอ แต่หลังจากชัยชนะครั้งสำคัญนั้นในเดือนเมษายน เธอตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มเติม การตัดสินใจนั้นได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาล เธอกลายเป็นทีม PokerStars Pro ในช่วงฤดูร้อนและได้เงินจาก WSOP Main Event เธอปิดท้ายปีด้วยการชนะการแข่งขัน Partouche Poker Tour Main Event ในฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายน ชัยชนะครั้งสำคัญนั้นทำให้เธอได้รับเงินมากกว่า 1.8 ล้านเหรียญ หากเธอตัดสินใจที่จะจดจ่อกับโปกเกอร์ในปี 2011 ให้ระวัง

4. Michael Mizrachi

Michael Mizrachi เป็นที่รู้จักกันดีก่อนปี 2010; มีผู้เล่นไม่มากที่เป็นเจ้าของ WPT สองชื่อ แต่ปีเริ่มต้นขึ้นด้วยความผิดพลาดของ Grinder เนื่องจากมีรายงานปรากฏว่าเขาเป็นหนี้ IRS มูลค่า 339,000 ดอลลาร์ หลังจากล้มเหลวในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดา รายงานเหล่านี้ถูกลืมไปนานแล้ว เนื่องจาก Grinder ได้รวบรวมหนึ่งในเวิลด์ซีรีส์ที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำครั้งแรกในการแข่งขัน Poker Player’s Championship มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ และคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ เขาได้จัดตารางงานอื่นๆ อีกสามรายการ รวมทั้งงานหลัก เขาจะสามารถรักษาโมเมนตัมไว้ในปี 2011 ได้หรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่?

3. โจนาธาน ดูฮาเมล

เมื่อพูดถึงผู้เล่นที่จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจำลองปี 2010 ก็ปลอดภัยที่จะบอกว่า Jonathan Duhamel จะไม่มีปีอื่นเหมือนปีที่แล้ว ชาวมอนทรีออลสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นชาวแคนาดาคนแรกที่ชนะการแข่งขัน WSOP Main Event วันจ่ายเงินเกือบ 9 ล้านดอลลาร์ที่มาพร้อมกับชื่อเรื่องทำให้ Duhamel อยู่ในอันดับที่ 16 ในรายการเงินตลอดกาลของโป๊กเกอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะจากงาน Main Event ล่าสุดยังทำได้ไม่ดีนัก Joe Cada แชมป์ปี 2009 ได้เงินจากทัวร์นาเมนต์สดเพียงรายการเดียวในปี 2010 และนั่นคือในเดือนมกราคม และแชมป์โลกปี 2008 ปีเตอร์ อีสท์เกท ลาออกจากเกมเพราะต้องเสียค่าเข้าชม Duhamel จะสามารถย้อนกลับแนวโน้มนี้ได้หรือไม่?

2. ทอม ดวาน

สายตาของเราจับจ้องอยู่ที่ทอม “ดูร์” ดวานเสมอ และปี 2011 ก็ไม่น่าจะต่างกัน ทีมงานฟูลทิลท์โปรอยู่ในหัวข้อข่าวเสมอ และเราหวังว่าจะตอบคำถามเหล่านี้ในปีนี้: “durrrr Challenge” จะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่? เงินเท่าไหร่ที่ World Series of Poker ในแง่ของการเดิมพันสร้อยข้อมือ? “durrrr” สามารถฝ่าฟันและคว้าแชมป์รายการใหญ่รายการสดรายการแรกของเขาได้หรือไม่? เป็นไปได้ไหมที่เด็กวัย 24 ปีจะทนทุกข์กับเงินหลายล้านเหรียญและไม่มีอาการหัวใจวาย?

1. Phil Ivey

ใครจะเป็นอันดับ 1 ในรายการนี้? Phil Ivey พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งในปี 2010 ว่าเขาคือผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลก เขาได้รับรางวัลสร้อยข้อมือ WSOP รายการที่แปดของเขาในงาน HORSE มูลค่า 3,000 ดอลลาร์ และรับเงินสดในกิจกรรม WPT, NAPT, WSOPE และ EPT สิ่งนี้ไม่ได้คำนึงถึงการเล่นออนไลน์ของเขาด้วยซ้ำ เนื่องจากเขามักจะพบเขาที่เกมเลือดกำเดาในFull Tilt Poker. “ไทเกอร์ วูดส์ ออฟ โป๊กเกอร์” ได้รับความสนใจตั้งแต่ได้รับกำไล 3 อันจากการแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ปี 2002 เราไม่คิดว่าแสงสะท้อนจะส่งผลต่อเขา

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นมิตรกับผู้เล่นมากที่สุด Class 1 Casino ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และโปรโมชั่นที่ผิดกฎเกณฑ์บางประการ

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป กระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะลดความซับซ้อนลง การเปลี่ยนแปลงรวมถึง:

• เกมทั้งหมดนับสำหรับการเล่นด้วยโบนัส

• การเดิมพันที่โปร่งใสและอัตโนมัติ

• ผู้เล่นสามารถตัดสินใจเล่นโดยมีหรือไม่มีโบนัส

• ไม่จำกัดการ

ถอนเงิน

• ถอนได้เร็วมาก• ขั้นตอนการถอนที่ไม่ยุ่งยาก

คาสิโนคลาส 1 ยังใช้โปรแกรมความภักดีวีไอพีใหม่ในปลายเดือนมกราคม 2554 ซึ่งจะรวมถึงส่วนวีไอพีพิเศษของเว็บไซต์และข้อเสนออีเมลพิเศษ ซึ่งจะรวมโปรโมชั่นที่ดีกว่า สมาชิกวีไอพีทั้งหมดจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการวีไอพี ซึ่งจะพร้อมสำหรับคำถามหรือคำขอใดๆ

ปรัชญาของพวกเขาคือห้องที่ใหญ่ที่สุดคือห้องสำหรับการปรับปรุง ดังนั้นคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต พวกเขายังยินดีรับฟังข้อเสนอแนะทั้งหมด ไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบ ดังนั้นหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด คุณสามารถติดต่อพวกเขาโดยตรงและแสดงความคิดเห็นของคุณ

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Casino.comเปิดตัวลูกค้าใหม่ในหลายภาษา

Casino.com มีชื่อโดเมนที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมออนไลน์และเกมยอดนิยมทั้งหมด ด้วยโบนัสต้อนรับ 100% สูงถึง €400 และข้อเสนอการโหลดซ้ำทุกสัปดาห์ ผู้เล่นใหม่สามารถรับสูงถึง €2800 ในเดือนแรกของการเล่น

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2011 Casino.com ได้เปิดตัวลูกค้าใหม่ที่มีสไตล์ด้วยเกมที่น่าตื่นเต้นกว่า 200 เกม รวมถึงเกมใหม่อย่าง Pink Panther, Rocky และ Frankie Dettori’s Magic Seven รวมถึง Marvel’s Fantastic Four, Daredevil, Elektra, Hulk และ X-men .

Casino.com ขับเคลื่อนโดย Playtech หนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ไคลเอนต์และเกมมีให้บริการในหลายภาษารวมถึง; ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ดัตช์ จีน สแกนดิเนเวียและอีกมากมาย

ไคลเอนต์ Casino.com ใหม่ตอนนี้ใช้งานง่ายขึ้นและนำทางได้ง่าย พร้อมคำแนะนำการเล่นที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเกมที่มี การเพิ่มไคลเอนต์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมคือแท็บรายการโปรดซึ่งบันทึกเกมล่าสุดที่คุณเล่น สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถค้นหาเกมก่อนหน้าที่พวกเขาชอบได้ง่ายขึ้นและเปรียบเทียบกับเกมอื่นที่ยังไม่ได้เล่น

นอกจากลูกค้ารายใหม่แล้ว Casino.com ได้เปิดตัวโปรแกรมวีไอพีใหม่ โปรแกรมวีไอพีมอบผู้จัดการบัญชีส่วนตัวให้กับผู้เล่น โบนัสพิเศษและปรับแต่งเป็นพิเศษ ขีดจำกัดการฝากที่สูงขึ้น เวลาถอนที่เร็วขึ้น และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อผู้เล่นถึงสถานะวีไอพี พวกเขาจะติดต่อเป็นการส่วนตัวโดยผู้จัดการบัญชีที่เริ่มบริการและสิทธิประโยชน์พิเศษ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรแกรมวีไอพีก็คือ เมื่อคุณมีสถานะวีไอพีแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้เล่นวีไอพีอยู่เสมอ และคุณจะได้รับรางวัลตามนั้น นี่เป็นสถานะสูงสุดสำหรับสมาชิกระดับสูงอย่างแท้จริง

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Genting Alderney ฉลองปีใหม่ด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์ในเครือใหม่ www.gentingaffiliates.com ซึ่งอัดแน่นไปด้วยการปรับปรุงเพื่อเพิ่มพลังให้พันธมิตรในเครือที่มีอยู่และที่คาดหวังของบริษัทสำหรับผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์และคาสิโนในปี 2554

หลังจาก กระบวนการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับพันธมิตรในเครือ เก็นติ้งทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เก็นติ้งคาสิโนและเก็นติ้งโป๊กเกอร์มีตราสินค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับบุคคลที่สาม และอยู่ในกระบวนการให้บริษัทในเครือได้รับตราสินค้าจากหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกการพนัน

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองได้รับการเพิ่มควบคู่ไปกับแบรนด์ Circus Casino & Poker ที่มีอยู่ ดังนั้นจึงให้พันธมิตรกับชุดเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสร้างธุรกิจของพวกเขา

การปรับปรุงอื่น ๆ ของไซต์พันธมิตรใหม่รวมถึงส่วนที่ทุ่มเทให้กับข่าว เนื้อหาสื่อสมบูรณ์ และข้อมูลรีวิว ให้พันธมิตรกับเนื้อหาเพื่อปรับปรุง SEO และหางยาว ผลักดันปริมาณการเข้าชม และส่งเสริมแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้เก็นติ้งได้ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธุรกิจที่มีชื่อเสียงสองแห่งในสหราชอาณาจักรกับสโมสรฟุตบอลแชมเปียนชิป Portsmouth FC และโฆษกการแข่งรถ At The Races

LAS VEGAS, Nevada — แนวคิดของเกมโป๊กเกอร์ตลอดทั้งคืนกำลังลดลงสำหรับเหตุการณ์แรกใน World Series of Poker 2011

Caesars Entertainment Corp. ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ครั้งที่ 42 จะเริ่มในวันที่ 31 พฤษภาคมและดำเนินการจนถึง 19 กรกฎาคมที่ริโอ

กำหนดการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกิจกรรม วันที่ เวลา และการซื้ออิน จะออกในปลายเดือนนี้

การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวในทัวร์นาเมนต์จะเป็นการเพิ่มเวลาฮาร์ดสต็อปสำหรับกิจกรรมสร้อยข้อมือทั้งหมด

ผู้เล่นจะแข่งขันในระดับการเดิมพันสูงสุด 10 ระดับต่อวัน

เมื่อเสร็จสิ้น 10 ระดับ ผู้เล่นที่เหลือจะได้รับชิปในกระเป๋าและแท็กและส่งคืนในวันถัดไปเพื่อดำเนินการต่อในทัวร์นาเมนต์ ไม่ว่าผู้เล่นจะยังคงอยู่ในทัวร์นาเมนต์กี่คนก็ตาม เวลาหยุดแบบฮาร์ดจะหยุดมีผลหลังจากการเล่น 10 ระดับ

การเคลื่อนไหวนี้อาจยุติรอบเช้าตรู่ตลอดทั้งคืนซึ่งมักจะจบลงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือสตริป

สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือกิจกรรมหลักของทัวร์นาเมนต์ การซื้อแบบ ไม่จำกัดจำนวน 10,000 ดอลลาร์สำหรับ Hold ’em World Championship

Jonathan Duhamel จากแคนาดาจะเริ่มปกป้องตำแหน่งของเขาในวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกจากสี่วันแรกที่เริ่มต้นจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม ตารางสุดท้ายของเก้าคนคาดว่าจะถึง 19 กรกฎาคม โดยไม่ต้องหยุดอย่างหนัก เก้าจะกลับไปที่ริโอในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเล่นเพื่อชิงแชมป์

Duhamel ซึ่งเป็นชาวควิเบก อยู่ได้นานกว่าคู่แข่ง 7,319 ราย เพื่อหารายได้มากกว่า 8.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

2010 World Series of Poker ดึงดูดผู้เข้าแข่งขัน 72,966 คนจาก 117 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 57 รายการและส่วนแบ่งเงินรางวัลมากกว่า 187.1 ล้านดอลลาร์

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ — (PRESS RELEASE) — Titan Pokerห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำในยุโรปเสนอส่วนลดสำหรับการบายอินสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดบางรายการในช่วงเดือนมกราคม 2011 ส่วนลดมีตั้งแต่ 50% ถึง 80 % จากราคาซื้อเข้าของทัวร์นาเมนต์ปกติ รางวัลรับประกันที่มอบให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ชนะในทัวร์นาเมนต์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การแข่งขันทั้งหมด 14 ทัวร์นาเมนต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2011 ซึ่งรวมเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 750,000 ดอลลาร์ จะถูกจัดฉากที่รายการลดราคา ซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ New Year Super Sale เริ่มต้นด้วยทัวร์นาเมนต์ Guaranteed มูลค่า $60,000 ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลดการซื้อเข้า 50% และผลงานที่เข้าร่วมในราคา $50+$5

ส่วนลดที่ใหญ่ที่สุดของ 80% จากจำนวนเงินซื้อเข้าของทัวร์นาเมนต์ปกติจะถูกเสนอสำหรับการเข้าร่วม High Roller Monday รับประกัน $ 35,000; คืนวันจันทร์Omahaรับประกัน $5,000; และการแข่งขันที่รับประกัน Super Tuesday $30,000

ตอนจบของซีรีส์คือทัวร์นาเมนต์ Guaranteed Prize มูลค่า 200,000 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ในวันที่ 16 มกราคม 2011 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน $100+$9 ซึ่งเป็นส่วนลด 66% จากราคาซื้อเข้าปกติ

โป๊กเกอร์ไททันนอกจากนี้ยังมีการแสดงละครที่กำหนดและนั่งอย่างต่อเนื่อง ‘n’ ไปดาวเทียมการแข่งขันสำหรับราคาไม่แพงมากซื้อ -ins ช่วยให้ผู้เล่นที่มี bankrolls น้อยที่สุดที่จะชนะที่นั่งของพวกเขาในปีใหม่ซูเปอร์ทัวร์นาเมนต์ขายไปข้างหน้าของซีรีส์

ขอเชิญผู้เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์และผู้เล่นโป๊กเกอร์มือเก๋าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Titan Poker ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเตรียมรับส่วนแบ่งมูลค่า $750,000 ในการรับประกันของรางวัลในช่วงโปรโมชั่นลดราคาปีใหม่

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ — (PRESS RELEASE) — วันนี้ Ask Jeeves เปิดตัวเกมบิงโกใหม่ที่น่าตื่นเต้นพร้อมเงินรางวัลตั้งแต่ 2 ถึง 100,000 ปอนด์สำหรับผู้โชคดี เว็บไซต์ใหม่ www.askbingo.co.uk ขับเคลื่อนโดย GTECH G2 ซึ่งจะให้บริการเครือข่ายบิงโก ซอฟต์แวร์ และระบบการจัดการลูกค้า

ไซต์ซึ่งจะมีการเล่นสดฟรีและเกมบิงโกจริง สร้างขึ้นเพื่อตอบคำถามจำนวนมากที่ Ask Jeeves ได้รับเกี่ยวกับบิงโก

Rob Sheppard ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสของ Ask Jeeves กล่าวว่า “คำถามมากมายที่เราได้รับ – 360,000 คำถามทุกวัน – ทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักความสนใจของลูกค้าอย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์ กับพวกเขา การเปิดตัว Ask Bingo เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักซึ่งเรากำลังวางแผนในปี 2011”

สำหรับผู้เล่นเพียง 10p บน askbingo.co.uk สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่ 2 ถึง 100,000 ปอนด์ ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในกระดานสนทนากับผู้เล่นอื่นในขณะที่เล่น Ask Jeeves จะโปรโมตบริการผ่านฟีเจอร์คำถามประจำวันและคำตอบอัจฉริยะยอดนิยมบนเว็บไซต์ ตลอดจนผ่านโซเชียลมีเดีย

“เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่น่านับถือ” วิลเลียม สกอตต์ รองประธานฝ่ายการพาณิชย์ของ GTECH G2 กล่าว “เราภูมิใจที่เกมของเราและข้อกำหนดการเล่นเกมที่รับผิดชอบของเราเป็นไปตามมาตรฐานและหวังว่าจะแนะนำผู้เล่นของพวกเขาให้รู้จักกับเกมเล่นทันทีใหม่ ๆ ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า”

“เราตั้งตารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม GTECH G2 เพื่อสร้าง Ask Bingo ให้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในสหราชอาณาจักรของเรา ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีส่วนร่วมและใช้งานง่าย และการเข้าร่วมเครือข่ายระหว่างประเทศของพวกเขาจะมอบประโยชน์มากมายให้กับผู้เล่นของเรา” Rob กล่าว เชพเพิร์ดแห่ง Ask Jeeves

Askbingo.co.uk จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบิงโกนานาชาติของ GTECH G2 และเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ของสภาพคล่องในทันที แจ็คพอตขนาดใหญ่ และผู้นำเสนอบิงโกสด – โฮสต์จริงที่สนทนากับผู้เล่นผ่านการสตรีมวิดีโอระหว่างและระหว่างเกม เว็บไซต์บิงโกในสหราชอาณาจักรที่ขับเคลื่อนโดย GTECHG2 เช่น ChitChatBingo.co.uk, Littlewoods และ Butlins ได้รับการโฮสต์โดยผู้นำเสนอสดทุกเย็น การรวมคุณสมบัติใหม่อันเป็นเอกลักษณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการย้ายไซต์บิงโก GTECH G2 UK ทั้งหมดไปยังเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงและซอฟต์แวร์บิงโกที่อัปเดตเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา สามารถดูการสาธิตของผู้นำเสนอ Bingo Live ใหม่ได้ที่: www.lyceummedia.com/gtechg2/bingo

GTECH G2 เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการเกมเชิงโต้ตอบเพียงรายเดียวที่สามารถจัดหาโซลูชั่นแบบ end-to-end ที่สมบูรณ์ รวมถึงลอตเตอรี โป๊กเกอร์ การพนันกีฬา บิงโก คาสิโน เกมทักษะ เกมทันที และระบบแบ็คออฟฟิศแก่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และรัฐ .

Ask Jeeves เป็นทรัพย์สินทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 14 ในสหราชอาณาจักรและมีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 14 ล้านคนทุกเดือน บริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

LONDON, England — (PRESS RELEASE) — ชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันที เนื่องจากผู้เล่นสล็อตโชคดีคนหนึ่งค้นพบตัวเองเมื่อเธอได้รับรางวัลมากกว่า $500K (CAD) ในการหมุนวงล้อเพียงครั้งเดียว

สมาชิกของEuropa Casinoตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 Jocelyn Sirois รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางออนไลน์ เมื่อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2010 เธอได้รับรางวัล $524,556.55 (CAD) จากการเล่นสล็อต Beach Life แบบโปรเกรสซีฟ

เดิมทีถูกดึงดูดไปยัง Europa Casino จากบทวิจารณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม Sirois ค้นพบตัวเองอย่างรวดเร็วว่าทำไมคาสิโนออนไลน์แห่งนี้จึงเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง

“สิ่งแรกที่ฉันสังเกตเห็นเกี่ยวกับคาสิโนแห่งนี้ (และยังคงรัก) คือหน้าแรกที่น่าดึงดูด ความเร็วของเกมและการออกแบบโดยรวม” ซิรอยส์กล่าวในการให้สัมภาษณ์พิเศษที่เธอได้รับ Europa Casino หลังจากชนะครั้งใหญ่ของเธอ

“Europa Casino ให้บริการโดยรวมที่ยอดเยี่ยม ฉันจะบอกว่ามันเป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์ การสนับสนุนออนไลน์ตอบสนองสูง พวกเขาตอบคำถามของฉันอย่างรวดเร็วและการติดตามนั้นยอดเยี่ยม ตัวเกมเองก็เข้าใจง่ายและ คำอธิบายของเกม (เมื่อฉันต้องการ) มีความชัดเจนและรัดกุม”

แม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกของ Sirois ในฐานะผู้ชนะคาสิโน (เธอได้รับรางวัลแจ็คพอตเล็กๆ หลายรางวัลด้วยการเล่นคีโนออนไลน์) มันเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของเธอ และในขณะที่มันสนุกเสมอที่จะชนะในการเล่นเกมคาสิโน

ซิรอยส์วางแผนที่จะรับเงินรางวัลและเกษียณอายุ เพื่อที่เธอจะได้เดินทางและเล่นกอล์ฟในรัฐแอริโซนา เธอยังวางแผนที่จะลองเสี่ยงโชคต่อไปในการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ที่ Europa Casino

ไมอามี, ฟลอริดา — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ที่ UB.com และ Absolute Poker กระดานผู้นำการแข่งขัน (“TLBs”) มักจะให้รางวัลกับความเป็นเลิศในทุกระดับการซื้อแต่เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำกำลังเพิ่มanteอีกครั้งกับ 2011 TLBs ของพวกเขาและนั่นหมายความว่าผู้เล่นมากขึ้นจะมีส่วนร่วมในบางรางวัลเงินสดเตะตูดตลอดทั้งปีในรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีการแข่งขัน TLB ของพวกเขา

“นวัตกรรมและการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า นี่คือคำสองคำที่มีความหมายเหมือนกันกับ UB, Absolute Poker และ Cereus Network โดยรวม ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ปรับปรุงระบบลีดเดอร์บอร์ดทั้งหมดของเราในปี 2011 ให้เป็นสนามแข่งขันและให้ผู้เล่นทุกคน ยิงด้วยเงินสดมหาศาล” Joe Sebok จาก Team UB กล่าว “ด้วยผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่เก่งที่สุดที่กำลังหาทางมาที่ UB และ Absolute Poker มากขึ้นเรื่อยๆ เราคาดว่าพวกเขาจะตกหลุมรักกับการปรับปรุงของเรา และในปีนี้จะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของเรา”

การอัปเดตที่โดดเด่นที่สุดของการแข่งขัน UB และ Absolute Poker 2011 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรางวัลของกระดานผู้นำ Multi-Table Tournament (“MTT”)

MTT TLB รายเดือนจะมอบเงินรางวัลรวม $15,000 ให้กับผู้เล่น 20 อันดับแรกในแต่ละเดือน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล $5K ที่น่าทึ่งสำหรับการเล่นที่เหนือกว่าของเขาหรือเธอ MTT TLB ประจำปีได้รับการแปลงโฉมเล็กน้อยสำหรับปี 2011 โดยเพิ่มเงินเดิมพันเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 116,000 ดอลลาร์ โดยมอบเงินสด $66,000 ให้กับผู้เล่น 10 อันดับแรกตลอดทั้งปี บวกกับรางวัลฟรีโรล 50,000 ดอลลาร์สำหรับผู้เล่น 100 อันดับแรก ผู้ชนะเลิศประจำปี TLB จะตักแพคเกจสุดยอดรางวัลประกอบด้วย $ 10,000 World Series of Poker ( ” WSOP “) ที่นั่งบวก $ 10,000 เงินสดกับวิ่งขึ้นยังธนาคารตั๋วไปเหตุการณ์ WSOP พร้อมกับ $ 5,000

ผู้เล่นคนหนึ่งที่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในกระดานผู้นำประจำปีที่มีการแข่งขันสูงคือ C_SWEENZ ชาวเมือง Saint Louis วัย 28 ปี ผู้ทำลายกระดานผู้นำประจำปี 2010 MTT ด้วยการเล่นโป๊กเกอร์ที่ยอดเยี่ยม 12 เดือน มือใหม่หัดเล่นโป๊กเกอร์เต็มเวลา ผลงานที่สม่ำเสมอของ C_SWEENZ ที่โต๊ะ UB.com ทำให้เขาทะยานขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของตารางตั้งแต่เนิ่นๆ จบด้วยคะแนน 15626.90 แต้ม ซึ่งนำหน้าคู่แข่งที่ใกล้ที่สุดกว่า 800 แต้ม

“การคว้าแชมป์ลีดเดอร์บอร์ดปี 2010 เป็นงานเร่งรีบและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่! ฉันได้เล่นหลายๆ มือและเรียนรู้มากมาย” C_SWEENZ กล่าว ” ฉันตั้งตารอที่จะปรับปรุงเกมรอบด้านของฉันโดยการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดบน UB ต่อไปและดำเนินการต่อไปในปี 2011 ขอให้โชคดีกับตารางทุกคน!”

UB ปกติเข้าสู่ปีใหม่ $10,000 รวยขึ้นหลังจากได้คะแนน MTT Yearly Leaderboard อันทรงเกียรติที่วิ่งผ่านเครือข่าย CEREUS Poker ตลอดปี 2010 ในเดือนกรกฎาคม 2011 C_SWEENZ จะถูกผูกไว้กับเวกัสซึ่งเขาจะเป็นตัวแทนของ UB.com ในฐานะผู้รับ เข้าร่วมกิจกรรมหลัก WSOP มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจรางวัล MTT TLB ประจำปีของเขา 2010 MTT TLB รองชนะเลิศ FUTUREPROQQ ผู้เล่น Absolute Poker อายุ 24 ปีจากลินคอล์น เนบราสก้า เงินสด 5,500 ดอลลาร์ และจะเข้าร่วม C_SWEENZ ในฐานะส่วนหนึ่งของทีม UB ในเมืองบาป สำหรับการยิงของเขาเองที่งานหลัก WSOP ปี 2554 นับล้านและ สร้อยข้อมือ

สำหรับผู้ประจำการ Sit & Go รางวัลการแข่งขัน TLB ประจำสัปดาห์นั้นรวดเร็วกว่ามาก การเปลี่ยนแปลงระดับบายอินในปี 2011 ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น ระดับบายอินของ Diamond ลดลงเหลือ $6.50 หรือน้อยกว่า โดยมอบรางวัลเงินสด $1,000 ต่อสัปดาห์ให้กับผู้เล่น 50 อันดับแรก แผนก Heart มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่เล่นทัวร์นาเมนต์ Sit & Go โดยซื้ออินระหว่าง $6.51 ถึง $25 และมีเงินรางวัลรวม $3,000 ทุกสัปดาห์สำหรับการคว้า โดยจ่ายให้กับผู้เล่น 40 อันดับแรก สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด แผนก Spade ให้บริการแก่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ชื่นชอบ Sit & Gos ที่บายอินที่ 26 ดอลลาร์ขึ้นไป โดยผู้เล่น 20 อันดับแรกจะแบ่งปันเงินรางวัล $5,000 ต่อสัปดาห์

มาดูกันว่าคุณจะรับเงินได้อย่างไรที่ UB.com และ AbsolutePoker.com แบบรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยการเล่นเกมที่คุณชื่นชอบ มีรางวัลมากมาย รางวัลที่ใหญ่กว่า และเงินจำนวนหนึ่งกำมือส่งตรงไปยังนักแสดงชั้นนำในการแข่งขัน TLB ต่างๆ ของพวกเขา

CURACAO — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เพื่อเป็นการต้อนรับในปีใหม่ Cake Poker ขอแนะนำรายการการแข่งขัน Diamond Mine, ตารางดาวเทียม Irish Open 2011 , WAR freerolls และการนำการ์ด Turbo Gold ที่ชื่นชอบมาเป็นเวลานาน

Diamond Mine $40,000 Gold Card Tournament Series จะเปิดตัวในวันที่ 10 มกราคม และดำเนินไปจนถึงวันที่ 23 มกราคม เหมืองเพชรนั้นคล้ายกับซีรีส์ทัวร์นาเมนต์รูปแบบขั้นบันได ซึ่งแต่ละทัวร์นาเมนต์จะให้รางวัลที่นั่งสำหรับทัวร์นาเมนต์ถัดไปในซีรีส์ การเข้าสู่ซีรี่ส์ Diamond Mine นั้นไม่ทำให้ผู้เล่นต้องเสียอะไรเลย ยกเว้น Gold Cards ซึ่งเป็นรางวัลสะสมที่สุ่มแจกให้กับผู้เล่นในเกมริงตาราง เมื่อผู้เล่นเลื่อนชั้นขึ้นไปในซีรีส์ พวกเขาเล่นเพื่อเงินรางวัลรวมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ $15,000 ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ซีรี่ส์ Diamond Mine ได้ในทุกระดับของกิจกรรมที่พวกเขาต้องการโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการ์ด Diamond Gold สำหรับซีรีส์ 2011 ที่เหมาะสมในการซื้อ แต่ยิ่งสูงขึ้นในตารางกิจกรรมที่พวกเขาลงทะเบียน ยิ่งใกล้ถึงรอบชิงชนะเลิศ เริ่มต้นจากด้านล่างสุดของบันไดขั้นและทำงานผ่านแต่ละเหตุการณ์ไม่ได้ไปโดยปราศจากประโยชน์แม้ว่า ผู้เล่นที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมของทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่อีเวนต์ที่หนึ่งถึง 12 จะได้รับสิทธิ์เข้าฟรี $10,000 Flawless Freerollสำหรับการยิงของพวกเขาที่เงินสดหลังวันหยุดซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มกราคม

เนื่องจากการ์ดซีรีส์ปี 2011 นั้นหายากมากในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม เค้กจึงใช้การ์ด Turbo Gold ยอดนิยมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นได้รับการ์ดซีรีส์ปี 2011 ที่จำเป็นในการเข้าสู่เหมืองเพชร Turbo Gold Cards จะถูกแจกจ่ายที่โต๊ะเกมริงด้วยความเร็วสองเท่าในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 23 มกราคม ตั้งแต่เวลา 4-5:00 น. EST และ 20:00 น. EST ให้ผู้เล่นมีโอกาสที่ดีในการสร้างคอลเลคชัน Gold Card ในปี 2011 และเข้าร่วมใน เหมืองเพชร 40,000 เหรียญ ผู้เล่นยังสามารถเยี่ยมชม The Exchange ซึ่งเป็นตลาดระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อหรือขายการ์ดทองคำเพื่อซื้อการ์ดที่ต้องการได้

นอกจากนี้ในเดือนมกราคม Cake ยังเปิดตัวดาวเทียมไอริช โอเพ่น 2011 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ไอริช โอเพ่น เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบ No Limit Texas Hold ’em ที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในยุโรปและยาวนานที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจาก World Series of Poker ในลาสเวกัส งานนี้ต้องเข้าร่วมสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ชั้นนำของโลกหลายคนและ Cake เสนอให้ผู้เล่นยิงที่ที่นั่งในงานหลักด้วยเงินเพียง 1.10 ดอลลาร์โดยมีดาวเทียมวิ่งทุกวัน แพ็คเกจรางวัลมูลค่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ละแพ็คเกจจะรวมที่นั่งหลักในงานไอริช โอเพ่น มูลค่า 3,500 ยูโร พัก 5 คืนที่สถานที่จัดงานไอริช โอเพ่น The Burlington Hotel เงินสด 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยในการเดินทาง รวมถึงชุดอุปกรณ์ Cake Poker อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ Cake Poker ยังเปิดให้เล่นฟรีโรล WAR ทุกวัน เพิ่มในบัญชีรายชื่อ Cake Poker เมื่อต้นปีนี้ WAR เป็นเกมออนไลน์ผู้เล่นหลายคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมไพ่สุดคลาสสิกตลอดกาล ผู้เล่นแต่ละคนเริ่มเกมด้วยไพ่สิบใบเดียวกันและถูกบังคับให้ต้องคิดและเดาคู่ต่อสู้เพื่อสะสมไพ่ให้ได้มากที่สุดและท้ายที่สุดได้คะแนนมากที่สุดเพื่อชนะเกม แม้ว่าตัวเกมจะเรียบง่ายมาก แต่ให้ผู้เล่นได้เล่นอย่างลึกซึ้งผ่านกลยุทธ์และการบลัฟ ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างผู้เล่น และด้วยการเปิดตัวฟรีโรลรายวัน ผู้เล่น Cake สามารถลองทำเงินผ่านข้อเสนอใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ ฟรี.

สุดท้ายนี้ Cake รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าได้ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายการเสนอคาสิโนไปสู่ดินแดนใหม่หลายแห่ง การขยายสายผลิตภัณฑ์คาสิโนนี้รวมกับการเพิ่มล่าสุดของ Cake WAR และ Tourney Blackjack มีส่วนทำให้ตัวเลือกการเล่นเกมของ Cake เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

PRESS RELEASE) — Paddy Power Pokerวันนี้เปิดตัวชุดซื้อซ้ำ Irish Open Super Satellites มูลค่า 20 ยูโรเพื่อให้ทำงานเวลา 20.00 น. ทุกเย็นวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2011 Super Satelliteแต่ละเครื่องจะรับประกันตั๋ว Irish Open 2011 ด้วย ตั๋วเพิ่มเติมใดๆ ที่มอบให้ขึ้นอยู่กับเงินรางวัลรวมที่สร้างขึ้น

€20 ซื้อซ้ำ Irish Open Super Satellites วันที่:

· 3 มกราคม เวลา 20.00 น.

· 10 มกราคม เวลา 20.00 น.

· 17 มกราคม เวลา 20.00 น.

· 24 มกราคม เวลา 20.00 น.

· 31 มกราคม @ 20:00 น.

นอกจากนี้ ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2011 จะมีการเพิ่มเติม ‘ เพิ่มเฉพาะตั๋วเท่านั้น’ Super Satellite ในตารางคัดเลือกไอริชโอเพ่น นี้ €200 + €20 NLH Freezeoutดาวเทียมจะมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนเมษายน และจะมีการมอบที่นั่งไอริช โอเพ่น 2011 สำหรับทุกๆ 3,500 ยูโรในเงินรางวัลรวม

“ปณิธานปีใหม่ของเราคือการทำให้ผู้เล่นของเราผ่านเข้ารอบในรายการไอริช โอเพ่น 2011 ได้ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้นเราจึงเสนอทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ มีแพ็คเกจที่เสนอ เฉพาะตั๋วสำหรับผู้ที่ไม่มี สำหรับการเดินทาง ซื้อของจาก €2 ถึง €200 ทุกวันในสัปดาห์ ใครจะขอมากกว่านี้” Paddy Power ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของ paddypowerpoker.com กล่าว “ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม เราดำเนินการซื้อซ้ำ 20 ยูโรครั้งแรกในปี 2011 และมีมูลค่ามหาศาลสำหรับผู้เล่น 30 คนที่มีโอเวอร์เลย์มากกว่า 1,000 ยูโร ดังนั้นหากคุณต้องการเล่นในทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา ถุงเท้าในการดำเนินการ”

Irish Open 2011 จะจัดขึ้นที่โรงแรม Burlington ในดับลินตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 ผู้เล่นคนใดก็ตามที่ชนะที่นั่ง Irish Open 2011 ที่ paddypowerpoker.com จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นคัดเลือกผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวมูลค่า 100,000 ยูโรในเดือนเมษายน .

(PRESS RELEASE) — สิ้นสุดการรอคอย! แทงบอลสโบเบ็ต โปรแกรมการแข่งขันฤดูหนาวที่ต้องเล่นสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ทั่วโลกมาถึงแล้ว PokerStars Caribbean Adventure เริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ที่เกาะพาราไดซ์ในบาฮามาสสำหรับเทศกาลโป๊กเกอร์ 11 วันที่ใหญ่ที่สุดนอก World Series of Poker ในลาสเวกัส

กำหนดการทั้งหมด 48 รายการ ซึ่งรวมถึงงาน Super High Roller พร้อมเงินซื้อ 100,000 ดอลลาร์ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 6 มกราคม ปัจจุบันมีผู้เล่นลงทะเบียนมากกว่า 26 ราย ได้แก่ Lex Veldhuis, Phil Laak, Bill Perkins, Humberto Brenes, Daniel Negreanu, Eugene Katchalov, Dan Shak, Bill Chen, Bryan Colin, Jason Mercier, Justin Smith, Scott Seiver, Bertrand Grospellier, Tom Marchese, Andrew Robl, Hoyt Corkins, Sorel Mizzi, Antonio Esfandiari, Masa Kagawa, Nick Schulman, Bryn Kenney, Matt Glantz, James Obst, Vivek Rajkumar, Shawn Buchanan และ Ashton Griffin ด้วยผู้เล่นจำนวนมากที่ซื้อไปแล้วและกำลังจะมาในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า ดูเหมือนว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ Super High Roller ที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดเท่าที่เคยมีมา!

ในขณะเดียวกัน World Cup of Poker จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ในวันที่ 14-15 มกราคม ในขณะที่งานหลักมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-15 มกราคม คราวนี้จะมีการถ่ายทอดสดตารางสุดท้าย ( เปิดเผยไพ่ ) โดยมีหนึ่งรายการ – หน่วงเวลาชั่วโมงบน ESPN และ PokerStars.tv สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม โปรดไปที่เว็บไซต์ PCA

(PRESS RELEASE) — ทีมลึกลับ PokerStars Pro Isildur1 เอาชนะ Tony G ที่มีชื่อเสียงสำหรับ SuperStar Showdownครั้งล่าสุดของเขาเมื่อวันที่ 2 มกราคม Guoga ก้าวไปข้างหน้าเพื่อท้าทาย ‘phenom’ ของโป๊กเกอร์ออนไลน์ และคราวนี้หลังจากที่เขาพ่ายแพ้โดย Isaac Haxton ใน ธันวาคม Isildur1 เป็นผู้ชนะเพื่อส่ง Tony G ขึ้นไปบนจักรยานของเขา

ในการแข่งขัน SuperStar Showdown ผู้เล่นทั้งสองจะต้องเล่น 2,500 มือเพียงครั้งเดียว โดยเริ่มจากสี่โต๊ะด้วยเงินเดิมพันขั้นต่ำ $50/$100 แต่ละโต๊ะมี 625 มือ และในกรณีนี้ Isildur1 และ Tony G เล่น No Limit Hold’emสองโต๊ะ(ตารางที่ 1 และ 2) และPot Limit Omahaสองโต๊ะ(ตารางที่ 3 และ 4) All-in ตัว

แรกเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปเพียง 12 นาทีของการเล่น และการดำเนินการยังคงดำเนินต่อไปตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยรางเสมือนที่บรรจุโดย Team PokerStars Pros รวมถึง Daniel Negreanu, Arnaud Mattern, Lex Veldhuis, Nacho Barbero และ David Williams

ในที่สุด Isildur1 ก็ทำกำไรได้ 44,820 ดอลลาร์ เงินส่วนใหญ่ของเขามาจากโต๊ะ Pot Limit Omaha สำหรับผลการแข่งขันแบบเต็มและรายงานการแข่งขัน โปรดดูที่บล็อกของ PokerStars