สมัครพนันออนไลน์ Open Championship

สมัครพนันออนไลน์ JB Holmes ยิง 5 อันเดอร์พาร์ 66 เพื่อขึ้นเป็นผู้นำหลังจากรอบแรกของ Open Championship ที่ Royal Portrush ในไอร์แลนด์เหนือ

บริติช โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ โฮล์มส์

JB Holmes ยิง 66 เพื่อคว้าตำแหน่งผู้นำหลังจากรอบแรกที่ Open Championship (ภาพ: เก็ตตี้)

Holmes ได้เปรียบในนัดเดียวเหนือ Shane Lowry ของไอร์แลนด์โดยมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งโหลรวมถึงการเดิมพันตัวโปรดของ Brooks Koepka ที่เสมอกันเป็นอันดับสามด้วยคะแนน 3 อันเดอร์

โฮล์มส์ประสบความสำเร็จในการชิงแชมป์โอเพ่นครั้งก่อน

แม้ว่าโฮล์มส์จะไม่ได้ถูกตรึงให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันบริติช โอเพ่น แต่ความสำเร็จในช่วงแรกๆ ของเขากลับทำให้โอกาสของเขาเหลือ 33/1 ที่วิลเลียม ฮิลล์ แต่ในขณะที่โลกทั้งใบอาจแปลกใจที่เห็นเขาอยู่ใกล้กระดานผู้นำหลังจากพลาดการบาดเจ็ดครั้งติดต่อกันเมื่อต้นฤดูกาลนี้ โฮล์มส์กล่าวว่าเขาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความรู้สึกว่าเขาสามารถทำงานได้ดี

“ฉันได้ฝึกซ้อมในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันเล่นได้ดีมาก” โฮล์มส์กล่าวหลังรอบแรก “ที่จริงแล้วฉันรู้สึกดีมากที่ได้เข้ามา”

โฮล์มส์เคยประสบความสำเร็จในการแข่งขันโอเพ่นแชมเปียนชิพมาก่อน ย้อนกลับไปในปี 2016 เขาจบการแข่งขันที่อันดับ 3 รองจาก Henrik Stenson และรองแชมป์ Phil Mickelson

“นั่นเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน” โฮล์มส์กล่าวถึงประสบการณ์นั้น “นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการเล่นในเหตุการณ์นั้น”

McIlroy, Woods Struggle ที่ British Open

รอบเปิดการแข่งขันไม่ได้เกือบพอๆ กับสองนักเตะชื่อดังในวงการ Rory McIlroy ยิง 79 โดยแทบไม่มีความขัดแย้งในวันพฤหัสบดี รอบเริ่มต้นด้วยโบกี้สี่เท่าในหลุมแรก และจบด้วยทริปเปิ้ลโบกี้ในหลุมสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าทีมเต็งก่อนทัวร์นาเมนต์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับที่ 200/1 ที่จะชนะ จะต้องตัดงานของเขาทิ้งไป ทำการตัด

เห็นได้ชัดว่าเป็นวันที่น่าผิดหวัง” McIlroy กล่าวในภายหลัง “ฉันไม่ได้ใส่มันในแฟร์เวย์พอที่จะเล่น ฉันพูดอยู่เสมอว่าในการแถลงข่าว [วันพุธ] ‘คุณต้องวางลูกบอลในแฟร์เวย์ที่นี่ถ้าคุณต้องการทำผลงานได้ดี’ และวันนี้ฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นมากพอที่จะสร้างโอกาสในการทำคะแนนได้เพียงพอ”

ไทเกอร์ วูดส์ (250/1) ออกสตาร์ทได้แย่พอๆ กัน โดยโพสต์ที่ 78 ในวันพฤหัสบดี มันเป็นรอบแรกที่แย่ที่สุดของเขาที่ British Open และ Woods ดูเหมือนจะดิ้นรนกับปัญหาทางกายภาพตลอดทั้งวัน

“ผมแค่ขยับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ต้องการ” วูดส์ตั้งข้อสังเกตหลังจบรอบ “และโชคไม่ดีที่ คุณต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ให้สร้างรูปร่างลูกกอล์ฟ แล้วฉันไม่ได้ทำ”

วันนั้นไม่ได้เลวร้ายสำหรับทุกคน เนื่องจากผู้เล่น 42 คนสามารถโพสต์คะแนนที่ต่ำกว่าพาร์ได้แม้ว่าจะมีลมแรงและบางครั้งฝนตก

Koepka ตอนนี้โปรดปรานที่จะชนะที่ Portrush

หัวหน้ากลุ่มคนเหล่านั้นคือ Koepka ซึ่งเป็นเพียงสองนัดจากผู้นำ เมื่อ McIlroy ออกจากการแข่งขันแล้ว Koepka กลายเป็นรายการโปรดที่ชัดเจนโดยตอนนี้ William Hill โพสต์ว่าเขาเป็นผู้เลือก 7/2 เพื่อชนะการแข่งขันโดยมุ่งหน้าสู่การแข่งขันในวันศุกร์

ตัวเลือกที่สองคือตอนนี้ Jon Rahm (13/2) ซึ่งนั่งที่ตราไว้หุ้นละ 3 อัน Tommy Fleetwood (12/1), Justin Rose (14/1) และ Lowry (16/1) ซึ่งทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าพาร์หลังวันพฤหัสฯ ออกรอบห้าอันดับแรกตามคำบอกของ William Hill

วันศุกร์จะเป็นวันสำคัญสำหรับทั้งผู้ที่ต่อสู้เพื่อขึ้นนำและผู้ที่อยู่ในอันดับไกล หลังจากรอบที่สอง เฉพาะผู้เล่นที่อยู่ใน 70 อันดับแรก (รวมถึงความสัมพันธ์) เท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบและเข้าสู่รอบสองรอบสุดท้ายในช่วงสุดสัปดาห์

การล่องเรือไปยังคาสิโนรีสอร์ทในฟิลิปปินส์จะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเมื่อ Solaire Cruise Center ซึ่งเป็นท่าเรือสองท่าสำหรับเรือสำราญ เปิดให้บริการบนอ่าวมะนิลาในปี 2564

อ่าวมะนิลาในฟิลิปปินส์จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือสองท่าสำหรับเรือสำราญที่ตั้งอยู่ใกล้รีสอร์ทแบบครบวงจรในกรุงมะนิลา (ภาพ: ผู้สอบสวนชาวฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์)

ศูนย์ล่องเรือได้รับการพัฒนาโดย Sureste Properties บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ Bloomberry Resorts Corp. ซึ่งเป็นเจ้าของ Solaire Resort & Casino ซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในเมืองบันเทิงของมะนิลา

Guillaume Lucci ที่ปรึกษาของ Bloomberry Cruise Terminals กล่าวว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือทั้งสองท่าจะเริ่มในปลายปีนี้ จะใช้เวลาประมาณสองปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

แผนของเราคือการดำเนินการนี้ในไตรมาสที่สามของฤดูกาล [the] 2021” Lucci อ้างโดยSeatrade Cruise News ศูนย์ล่องเรืออาจกำหนดเป้าหมายนักท่องเที่ยวและผู้อุปถัมภ์คาสิโนจากจีนแผ่นดินใหญ่

ศูนย์ล่องเรือจะเป็นท่าเทียบเรือเฉพาะแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ตามรายงานของ Seatrade อาจนำไปสู่การเติบโตในการท่องเที่ยวล่องเรือของประเทศ รายงานกล่าวเสริม

ท่าเทียบเรือจะมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เรือสำราญขนาดใหญ่สามารถเทียบท่าได้ รวมถึงชั้นเรือโอเอซิสของ Royal Caribbean ซึ่งเพิ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นเรือโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และชั้น Global class ของ Genting ที่กำลังจะมีขึ้นตามข้อมูลของGGRAsia

หนึ่งในท่าเทียบเรือสามารถใส่เรือสำราญได้สูงถึง 365 เมตร (ประมาณ 1,200 ฟุต) อีกข้างหนึ่งสามารถบรรจุเรือได้สูงถึง 345 เมตร (ประมาณ 1,132 ฟุต)

ท่าเทียบเรือลอยน้ำซาโลมาเก

นอกจากนี้ ท่าเรือลอยน้ำนอกชายฝั่งจะเปิดในเดือนตุลาคมที่เมือง Salomague ที่เมือง Ilocos ทางเหนือของฟิลิปปินส์ โดยผู้โดยสารจะใช้รถประมูลเพื่อขึ้นบก นอกจากนี้ยังจะได้รับการจัดการโดย Sureste Properties

“เรามีช่วงเวลาสั้น ๆ ที่จะเปิดตัว แต่จนถึงขณะนี้สามารถยืนยันการโทรล่องเรือสองสามครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึง Royal Caribbean’s Spectrum of the Seas และ Genting’s World Dream ในปี 2020” Lucci อ้างโดย Seatrade “สำหรับเรือขนาดใหญ่เหล่านี้ที่มีผู้โดยสารมากกว่า 5,000 คน ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรับรู้ผ่านชุมชน”

ท่าเทียบเรือ Salomague สามารถกำหนดเป้าหมายนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงและจีนตอนใต้ ท่าเรืออยู่ใกล้กับ Vigan และชายหาด

The World Dream ซึ่งเป็นเรือเดินสมุทรขนาด 151,000 ตันที่สร้างขึ้นสำหรับ Genting Hong Kong (GHK) เริ่มแล่นในปี 2560 เช่นเดียวกับเรือในเครือ Genting Dream ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2559 World Dream เป็นรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการระดับไฮเอนด์ .

กำหนดการเดินทางรวมถึงจุดเล่นเกมหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ World Dream สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3,400 คนและลูกเรือ 2,030 คน พร้อมด้วยร้านอาหาร บาร์ สไลเดอร์น้ำและพื้นที่เล่นเกมบนเรือที่เรียกว่า “Resorts World At Sea”

ก่อนหน้านี้เก็นติ้งดำเนินการล่องเรือคาสิโนผ่านกองเรือสตาร์ครูซ Dream Cruises เปิดตัวในปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเรือสำราญสุดหรู “คิดและสร้างขึ้นสำหรับเอเชีย” ตามที่ประธาน GHK Kent Zhu

สนามบินต้องการการอัพเกรดด้วย

การล่องเรือไปยังฟิลิปปินส์ไม่ใช่รูปแบบการขนส่งเดียวที่ต้องอัพเกรด ภาคคาสิโนจะได้รับการสนับสนุนหากฟิลิปปินส์อัพเกรดสนามบิน

ปีที่แล้ว บริษัทให้บริการทางการเงินของญี่ปุ่น Nomura Holdings กล่าวในหมายเหตุว่าสนามบินที่มีอายุมากกำลังรักษานักท่องเที่ยวที่มั่งคั่งจากการอุปถัมภ์รีสอร์ทคาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเดินทางที่ร่ำรวยจากประเทศจีน

คาสิโนในฟิลิปปินส์ได้รับรางวัล 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และรีสอร์ทคาสิโนบนบกสี่แห่งในกรุงมะนิลาสร้างส่วนแบ่งรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR)อย่าง มหาศาล City of Dreams, Solaire, Resorts World และ Okada ได้รับรางวัล 2.71 พันล้านดอลลาร์ ร้าน E-gaming รายงานว่า GGR มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์

GGR ของฟิลิปปินส์ในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 4.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5 เปอร์เซ็นต์จากปี 2018 ประธาน Rodrigo Duterteได้กำกับ PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) ให้ฟิลิปปินส์เป็น “จุดหมายปลายทางด้านการเล่นเกมและความบันเทิงอันดับต้น ๆ” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2563

NHL ได้แตะ Sara Slane อดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ American Gaming Association (AGA) เพื่อแนะนำลีกฮอกกี้มืออาชีพเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาทุกอย่าง

พนันกีฬาแบบอัตราต่อรองของ NHL Sara Slane

Sara Slane จะช่วย NHL ในเรื่องการพนันกีฬา เนื่องจากกิจกรรมการพนันยังคงขยายตัวไปทั่วสหรัฐอเมริกา (ภาพ: Bloomberg Live)

Slane วัย 39 ปีประกาศลาออกเมื่อเดือนที่แล้วจากกลุ่มล็อบบี้รอบปฐมทัศน์ของอุตสาหกรรมเกมใน DC เพื่อจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาของเธอเอง เธอใช้เวลาไม่นานในการหาลูกค้ารายใหญ่รายแรกของเธอ

NHL กล่าวว่า Slane Advisory จะปรึกษาลีกเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาและช่วยให้ฮ็อกกี้เพิ่มรายได้สูงสุดจากกิจกรรมการพนันในขณะที่ขยายไปสู่รัฐใหม่

“การเป็นหุ้นส่วนใหม่ของเรากับ Slane Advisory เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการเดิมพันกีฬาและพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในการเป็นหุ้นส่วน” Keith Wachtel หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจของ NHL กล่าวกับCDC Gaming Reports

นับตั้งแต่ศาลฎีกายกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและสมัครเล่น (PASPA) พ.ศ. 2535 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เก้ารัฐได้เข้าร่วมกับเนวาดาในการดำเนินการหนังสือกีฬาทางกฎหมาย ได้แก่ เดลาแวร์ นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย โรดไอแลนด์ อาร์คันซอ นิวเม็กซิโก นิวยอร์ก และมิสซิสซิปปี้

ภาวะผู้นำสเลน

การตัดสินของ SCOTUS ที่ PASPA ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญและเป็นวันประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมเกม นอกจากนี้ยังนำไปสู่อดีต CEO ของ AGA Geoff Freeman ที่ถูกสมาคมผู้ผลิตของชำที่ทรงพลัง

ในระหว่างนี้ Slane กลายเป็นใบหน้าของ AGA หลังจากการยกเลิกของ PASPA คณะกรรมาธิการบางส่วนของลีกกีฬาอาชีพ “บิ๊กโฟร์” ของอเมริกา รวมทั้งซีเอ เรียกร้องให้รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางที่ระบุว่าต้องการให้การพนันกีฬาเป็นไปตามข้อกำหนด

Slane ให้การเป็นพยานเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วก่อนที่คณะอนุกรรมการสภาอาชญากรรม การก่อการร้าย ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และการสอบสวน ว่าชั้นการกำกับดูแลที่เพิ่มเข้ามาจะทำให้ยากขึ้นสำหรับหนังสือกีฬาทางกฎหมายที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการนอกชายฝั่งอันธพาล

รัฐและชนเผ่าต่างๆ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมที่มีประสิทธิภาพในช่วง 26 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่รัฐสภาออกกฎหมาย PASPA” สเลนกล่าวกับคณะอนุกรรมการของสภา “เนื่องจากสภาคองเกรสได้ละเว้นจากการควบคุมลอตเตอรี สล็อตแมชชีน เกมบนโต๊ะ และผลิตภัณฑ์การพนันอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันควรละเว้นจากการเดิมพันกีฬายกเว้นปัญหาที่ระบุได้ซึ่งรับประกันความสนใจของรัฐบาลกลาง”

ความคิดเห็นของเธอดูเหมือนจะสะท้อน ในขณะที่สภาคองเกรสได้อยู่นอกสนามเกี่ยวกับกฎหมายการพนันกีฬาหลัง PASPA

Bill Miller กลายเป็นผู้บริหารระดับสูงของ AGA เมื่อต้นปีนี้ ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาคาดการณ์ว่าอีกห้าปีข้างหน้าจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเกมมากกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมารวมกัน

โอบรับการเดิมพันกีฬา

NHL เป็นลีกกีฬารายใหญ่แห่งแรกที่เปิดรับลาสเวกัส ในขณะที่ NFL และ MLB ยังคงไม่เห็นด้วยกับการวางทีมใน Sin City ซึ่งการพนันกีฬาแพร่หลาย องค์กรฮ็อกกี้ได้ประกาศทีมขยายสำหรับ Southern Nevada ในปี 2016

Vegas Golden Knights ทำได้เหนือความคาดหมายทั้งหมดในปีแรกด้วยการไปถึงรอบชิงชนะเลิศถ้วยสแตนลีย์

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา NHL ทำข้อตกลงกับ MGM Resorts สำหรับผู้ให้บริการคาสิโนเพื่อรับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ที่หนังสือกีฬา MGM เป็นเจ้าของ 50% ของ T-Mobile Arena ที่ Golden Knights เล่นเกมในบ้าน

anDuel ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะเริ่มทดสอบแอปพลิเคชั่นการพนันกีฬาออนไลน์ในเพนซิลเวเนีย ซึ่งจะทำให้บริษัทล่าสุดเข้าสู่มือถือในรัฐ Keystone ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

หนังสือกีฬาออนไลน์ของ FanDuel อยู่ระหว่างการทดสอบจนถึงวันพุธ บริษัทให้บริการพนันกีฬาออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้ว (ภาพ: FanDuel)

การเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ Boyd Gaming ในเดือนมีนาคม FanDuel เปิดหนังสือกีฬาสำหรับขายปลีกที่Valley Forge Casino Resort ของบริษัท ในย่านชานเมืองฟิลาเดลเฟีย

ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย (PGCB) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคมเวลา 16.00 น. (ET) จะเป็นจุดเริ่มต้นของระยะเวลาการทดสอบสามวันสำหรับแอพเดิมพันกีฬาบนมือถือของ FanDuel ในรัฐ Keystone” FanDuel กล่าวใน ปล่อย. “แฟนกีฬาในเพนซิลเวเนียสามารถดาวน์โหลดแอป FanDuel Sportsbook สมัคร และวางเดิมพันระหว่างช่วงการทดสอบนี้”

ตาม PGCB การทดสอบจะดำเนินต่อไปจนถึง 23:59 น. ET ในวันจันทร์ การทดสอบจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 23:59 น. ET ในวันอังคาร และสิ้นสุดในวันพุธ เวลาเที่ยงวัน ถึง 23:59 น. ET

การตัดสินใจในการดำเนินการจะมีขึ้นในวันพุธ Kevin Hennessy ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ FanDuel กล่าวกับCasino.org

ออนไลน์จะครอบงำในเพนซิลเวเนีย?

FanDuel จะแข่งขันกับ SugarHouse Casino, Rivers Casino Pittsburgh และ Parx Casino ทั้ง Rivers และ Parx เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่ SugarHouse เริ่มในเดือนพฤษภาคม

ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแรกทางออนไลน์เต็ม SugarHouse แสดงให้เห็นว่าการเดิมพันกีฬาบนมือถือที่อาจเกิดขึ้นในรัฐที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ

สปอร์ตบุ๊กทั้ง 8 แห่งของรัฐทำเงินเดิมพันมากกว่า 27 ล้านดอลลาร์เล็กน้อยในเดือนมิถุนายน โดยมีรายได้รวมที่ต้องเสียภาษีเกือบ 1.7 ล้านดอลลาร์ หนังสือขายปลีกของ FanDuel จัดการเดิมพันเกือบ 2.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน

หนังสือออนไลน์ของ SugarHouse ได้รับเงินเดิมพันเกือบ 18.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.2 ของการเดิมพันกีฬาของรัฐในเดือนมิถุนายน

การเดิมพันออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของการเดิมพันในหนังสือกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และปัจจุบัน FanDuel ทำหน้าที่เป็นหนังสือกีฬาออนไลน์อันดับต้น ๆ ในรัฐการ์เด้นที่อยู่ใกล้เคียง

แม้ว่าจะไม่ได้เริ่มต้นหนังสือกีฬาออนไลน์ในเพนซิลเวเนียเร็วเท่า SugarHouse, Rivers หรือ Parx แต่สิ่งหนึ่งที่ FanDuel โปรดปรานคือการจดจำแบรนด์ เนื่องจากต้นกำเนิดของมันในฐานะ บริษัท แฟนตาซีสปอร์ตรายวัน (DFS) FanDuel ได้รุกล้ำเข้าสู่แฟนกีฬาหลายพันคนในรัฐ ตาม PGCB เกม DFS ของ FanDuel สร้างรายได้มากกว่า 101 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2019 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนที่แล้ว

FanDuel และ Pennsylvania เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบออนไลน์ในเพนซิลเวเนียของ FanDuel เกิดขึ้นจากการเปิดหนังสือกีฬาขายปลีกใหม่ล่าสุดที่ Tioga Downs ใน Nichols, NY Friday หนังสือกีฬาขนาด 2,600 ตารางฟุตประกอบด้วยหน้าต่างเดิมพันแปดหน้าต่าง หน้าจอวิดีโอ 27 จอ ตู้บริการตนเอง 14 ตู้ และตัวแสดงสามใบ

นอกจากนี้ยังได้ประกาศแผนการที่จะเปิดหนังสือกีฬาสองแห่งในรัฐอินเดียนาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติกฎระเบียบและอนุญาตให้คาสิโน racinos และร้านพนันนอกเส้นทางเริ่มเดิมพันกีฬา นอกจากนี้ FanDuel ยังมีหนังสือกีฬาสำหรับร้านค้าปลีกที่รีสอร์ท The Greenbrier ในเวสต์เวอร์จิเนีย

ในขณะที่หนังสือกีฬากำลังออนไลน์มากขึ้นในเพนซิลเวเนีย รัฐก็เริ่มเปิดเกมคาสิโนออนไลน์ด้วย

Hollywood Casino และ Parxออนไลน์ในวันที่ 15 กรกฎาคม และ Parx ตามมาในวันพุธ รัฐคาดว่าคาสิโนเพิ่มเติมเพื่อเริ่มการทดสอบคาสิโนออนไลน์ในอนาคตอันใกล้นี้

MGM Resorts International (NYSE:MGM) สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 6 พันล้านดอลลาร์ถึง 7 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษีหากขาย Bellagio และ MGM Grand บน Las Vegas Strip ตามที่นักวิเคราะห์ของ Macquarie Chad Beynon

MGM Grand ในลาสเวกัสพร้อมกับ Bellagio สามารถขายได้ (ภาพ: Pinterest)

ข่าวล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า MGMซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดบน Strip กำลังพิจารณาขายทรัพย์สิน Sin City ที่น่าเคารพทั้งสองแห่งในธุรกรรมการขาย-เช่ากลับ หมายความว่าบริษัทอื่นจะได้รับอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ MGM จะยังคงดำเนินการคาสิโนและตัวเลือกความบันเทิงที่ตั้งอยู่ที่ สถานที่จัดงาน

มีรายงานว่า บริษัท เปิดให้ขาย Bellagio และ MGM Grand ในข้อตกลงแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ Beynon ประมาณการว่าหากทรัพย์สินทั้งสองถูกขายออกไป MGM อาจปิดท้ายด้วยเงินมากถึง 5 พันล้านดอลลาร์ถึง 6 พันล้านดอลลาร์หลังหักภาษี

เราเชื่อว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นคือการปรับใช้เงินทุนเพื่อการลดการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการซื้อคืนหุ้น เพื่อกำหนดมุมมองในประมาณการกระแสเงินสดอิสระในปี 2020 ต่อหุ้นที่ 3.50 ดอลลาร์”นักวิเคราะห์กล่าวในหมายเหตุที่ส่งไปยังCasino.org

เบย์นอนเชื่อว่าผู้ประกอบการลักซอร์สามารถใช้เงินจำนวน 5 พันล้านดอลลาร์นั้นเพื่อซื้อคืนหุ้นมากกว่า 100 ล้านหุ้น หรือบริษัทสามารถแบ่งเบาภาระหนี้ซึ่งรายงานที่ 15 พันล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทเกมในประเทศที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่ง

‘นอกครอบครัว’

MGM Growth Properties LLC (NYSE:MGP) บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่แยกตัวจาก MGMในปี 2559 ทำให้เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินที่บริษัทเกมต้องการขาย นิติบุคคลอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในลาสเวกัสที่ดำเนินการโดย MGM รวมถึงExcalibur, Luxor, Mandalay Bay และ Mirage ตลอดจนสถานที่ระดับภูมิภาคเช่น MGM Springfield และ Borgata ในแอตแลนติกซิตี

ครั้งสุดท้ายที่ MGM ทำธุรกรรมการขาย-เช่ากลับคือเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อบริษัททำเงินได้ 637.5 ล้านดอลลาร์จาก MGP เป็น “เปลี่ยนตำแหน่ง” Park MGM และ NoMad Las Vegas ซึ่งเดิมคือ Monte Carlo Hotel and Casino เมื่อพูดถึงการขาย Bellagio และ MGM Grand เจ้าของอาจมองหาผู้ซื้อที่นอกเหนือจาก MGP เพื่อสั่งป้ายราคาที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น

“เราเชื่อว่า MGM อาจมองหา ‘นอกครอบครัว’ เพื่อหาจำนวนที่สูงกว่าซึ่งจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น” เบย์นอนกล่าว

สมัครพนันออนไลน์ นักวิเคราะห์เรียกเบลลาจิโอและเอ็มจีเอ็มแกรนด์ว่าเป็น “ ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของทั้งหมดที่โดดเด่นที่สุดที่เหลืออยู่บนเดอะสตริป ” MGM Resorts ยังเป็นเจ้าของ Circus Circus และ 50% ของ CityCenter รวมถึง Aria และ Vdara

คาสิโนเปลื้องผ้าแทบจะไม่มีมาเพื่อขายและเป็นที่ต้องการอย่างมากซึ่งหมายความว่า MGM Resorts สามารถหาผู้ซื้อที่เต็มใจมากมายนอกเหนือจาก MGP

การใช้งานเงินสด

Beynon ประมาณการว่าหากบริษัทเกมสามารถสั่งจ่าย 5 พันล้านดอลลาร์ถึง 6 พันล้านดอลลาร์หลังหักภาษีจากการขาย Bellagio และ MGM Grand ตัวเลขนั้นประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์จะไปสู่การลดหนี้โดยส่วนที่เหลืออุทิศให้กับการซื้อคืนหุ้น

บริษัทมีหุ้นคงค้าง 540.4 ล้านหุ้น และหุ้นซื้อขายเพียง 29 ดอลลาร์ในการเขียนนี้ ในตัวอย่างสมมติ MGM สามารถลดจำนวนหุ้นลงได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์โดยจัดสรร 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อคืนและซื้อหุ้นในช่วง 29 ถึง 30 ดอลลาร์

แม้ว่าผู้ประกอบการคาสิโนจะไม่ลดจำนวนหุ้นลงมากนัก การซื้อคืนที่เพิ่มขึ้นสามารถมองในแง่บวกโดยนักลงทุนเพราะบริษัทมีคู่แข่งที่ล้าหลังในการจัดสรรเงินทุน

“ เราเชื่อว่าคนอื่นๆ ในพื้นที่ในอดีตมีการจัดสรรเงินทุนที่ดีกว่า ” Beyon กล่าว “ในไตรมาส 1 ปี 2560 MGM ดำเนินการจ่ายเงินปันผล (ผลตอบแทน 2%) และในไตรมาส 3 ปี 2560 ได้ดำเนินการตามแผนซื้อหุ้นคืน หากไม่มีกลยุทธ์ M&A และกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้น MGM วางแผนที่จะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างรอบคอบ”

นักมวย Maxim Dadashev เสียชีวิตเมื่อวันอังคารจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ในวันศุกร์ที่คาสิโนในรัฐแมรี่แลนด์ เขาอายุ 28 ปี

Maxim Dadashev ซึ่งถูกพบเห็นที่นี่หลังจากเอาชนะ Darleys Perez ในการแข่งขันเดือนมิถุนายน 2018 ที่ลาสเวกัส เสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่โรงพยาบาลใน Maryland จากอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับจากการแข่งขันในวันศุกร์ที่ MGM National Harbor (ภาพ: มวยอันดับสูงสุด)

Top Rank Boxing โปรโมเตอร์ของนักมวยชาวรัสเซีย ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตในเช้าวันอังคาร “แม็กซิมเป็นนักสู้ที่มีพรสวรรค์ในสังเวียนและเป็นสามีและพ่อผู้เป็นที่รักที่อยู่นอกเชือก” คำแถลงระบุ “ความคิดและคำอธิษฐานของเราอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขา”

ในคืนวันศุกร์ Dadashev เข้าร่วมการต่อสู้ที่MGM National Harborใน Oxon Hill, Md. นอกกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เขาต่อสู้กับ Subriel Matias ในการแข่งขันรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทที่เรียกเก็บเงินโดย TopRank ในฐานะผู้คัดออกตำแหน่งระดับโลกของสหพันธ์มวยสากล โดยผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ท้าชิงที่ได้รับมอบอำนาจสำหรับ Josh Taylor ผู้ครองตำแหน่ง

นักสู้ทั้งสองเข้าร่วมการแข่งขัน 12 รอบตามกำหนดการด้วยสถิติ 13-0 Matias ชนะการแข่งขันทั้งหมดของเขาด้วยการน็อคเอาท์ และ Dadashev นำ 11 เกมของเขาในลักษณะดังกล่าว IBF จัดอันดับให้ Dadashev เป็นนักสู้หมายเลข 3 ในรุ่นน้ำหนักเบาสุด และสภามวยโลกจัดอันดับให้เขาเป็นอันดับที่สี่ในชั้นเรียน

Matias เข้าควบคุมไฟต์ตั้งแต่เนิ่นๆ และจบลงด้วยการชนะด้วยการน็อคเอาท์ทางเทคนิคเมื่อ Buddy McGirt ผู้ฝึกสอนของ Dadashev หยุดการต่อสู้ ก่อนรอบสุดท้ายจะถึงแม้จะประท้วงจาก Dadashev ตามรายงานของWashington Post Dadashev ทรุดตัวลงนอกสังเวียน จากนั้นเขาก็หมดสติในรถพยาบาล

McGirt อดีตนักมวยตัวเองบอกกับPostหลังการต่อสู้ว่า “ฉันเชื่อว่าเขาต้องการ [ของเหลวทางเส้นเลือด] เขาถ่ายหลายครั้ง และทุกครั้งที่ฉันให้น้ำเขา เขาก็ถุยน้ำลายออกมาทุกที นั่นเป็นรอบที่ยากลำบาก 11 รอบ ดังนั้นฉันแค่สวดอ้อนวอนให้เขาไม่เป็นไร”

ทิ้งเมีย ลูกชาย

Dadashev ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Prince George ของ University of Maryland ซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อให้เลือดออกและสมองบวม เขายังอยู่ในอาการโคม่าที่เกิดจากการแพทย์

ภรรยาของเขาบินจากรัสเซียมาอยู่เคียงข้างเขา เขายังรอดชีวิตจากลูกชายของเขา

เขาเป็นคนใจดีมากที่ต่อสู้จนถึงที่สุด” Elizaveta Apushkina ภรรยาของเขากล่าวในแถลงการณ์ที่จัดทำโดยโรงพยาบาล “ลูกชายของเราจะยังคงถูกเลี้ยงดูมาอย่างยิ่งใหญ่เหมือนพ่อของเขา สุดท้ายนี้ ฉันขอขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย Maxim ในวันสุดท้ายของเขา ฉันขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

นักมวยหลายคนโพสต์แสดงความเสียใจและคิดถึงเพื่อนร่วมงานบนโซเชียลมีเดียตลอดทั้งวัน

Egis Klimas ผู้จัดการของเขาโพสต์ข้อความยกย่อง Dadashev บน Instagram ถัดจากรูปภาพของเขากับภรรยาและลูกชายของเขา

“เขาจะอยู่ในหัวใจและความทรงจำของเราเสมอว่ามีวินัยที่แข็งแกร่ง อุทิศตนมาก และเป็นแชมป์ที่แท้จริง” คลีมาสโพสต์ “เขาอยู่ด้วยความฝันเดียวเพื่อเป็นแชมป์!!! ในความคิดของฉัน เขายังคงเป็นหนึ่งเดียวและตลอดไป! เฮ้ แม็กซ์ อยู่ที่นั่นและรอพวกเราอยู่ ฉีก”

เจ้าหน้าที่กับลอตเตอรีของ District of Columbia ได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบ ที่เสนอ ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว และโฆษกหญิงลอตเตอรีบอกกับCasino.orgว่ากฎขั้นสุดท้ายควรได้รับการเผยแพร่ภายในไม่กี่สัปดาห์

ทั้งสนาม Audi (กลาง) และ Nationals Park ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของสนามฟุตบอล จะสามารถโฮสต์หนังสือกีฬาที่สิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขาได้ด้วยแนวทางการเดิมพันกีฬาที่จัดตั้งขึ้นในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (ภาพ: ประชากร)

สิ่งหนึ่งที่ร่างข้อบังคับแสดงให้เห็นคือบริษัทที่ก่อตั้งหนังสือกีฬาที่อื่นในประเทศแล้ว จะสามารถรับใบอนุญาตชั่วคราวและเริ่มเดิมพันได้เร็วกว่าการลงทุนใหม่

ข้อบังคับใบอนุญาตชั่วคราว หากผ่านในรูปแบบปัจจุบัน จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬา ผู้ให้บริการด้านการจัดการ และซัพพลายเออร์สามารถแสดงหลักฐานของใบอนุญาตปัจจุบันในเขตอำนาจศาลอื่นที่ได้รับอนุมัติ ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมสำเนาของใบสมัครนั้นพร้อมการแก้ไขและปรับปรุงใดๆ รวมทั้งกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดที่ District of Columbia ต้องการ

นิโคล จอร์แดน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของลอตเตอรีกล่าวว่าหนังสือกีฬาที่มีประสบการณ์จะมีความได้เปรียบเพราะสามารถให้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเริ่มการตรวจสอบ

“ถ้ามีใครมาและไม่เคยเปิดหนังสือกีฬา แน่นอนว่าเราต้องเริ่มต้นจากศูนย์ในการทำ Due Diligence” เธอกล่าว

แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะเลือกเจ้ามือรับพนันกีฬาที่มีประสบการณ์ แต่ก็ยังมีบริษัทต่างๆ ที่กำลังมองหาการเข้าสู่ตลาดสหรัฐที่กำลังเติบโต Betfredซึ่งตั้งอยู่ในอังกฤษเมื่อต้นเดือนนี้ได้ประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่าได้ทำข้อตกลงในการดำเนินการหนังสือกีฬากับคาสิโนไอโอวา นอกจากนี้ เว็บไซต์สื่อกีฬา The Score ยังได้ประกาศแผนการเข้าสู่อุตสาหกรรมและเปิดตัวเว็บไซต์เดิมพันมือถือในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในปลายปีนี้

ไม่มีการประนีประนอม’

เมื่อข้อบังคับได้รับการอนุมัติและโพสต์โดย DC Register ลอตเตอรีจะเริ่มรับใบอนุญาต

จอร์แดนกล่าวว่าเป้าหมายคือให้เจ้ามือรับแทงกีฬาเริ่มยอมรับการเดิมพันในช่วงฤดูกาลฟุตบอลที่จะมาถึง แต่นั่นไม่ใช่กรอบเวลาที่กำหนดไว้ในหิน

เราต้องการให้แน่ใจว่าเรามีหนังสือกีฬาที่มีชื่อเสียงเมื่อเราเข้าสู่สิ่งนี้”จอร์แดนบอกกับCasino.org “เราจะทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มีความเหมาะสมและความขยันในเบื้องหลังเพื่อให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติงานภายใน District of Columbia ทำเช่นนั้นภายในกฎระเบียบของเราและภายในกฎระเบียบของอุตสาหกรรม

“เรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้สิ่งนี้ในฤดูกาลฟุตบอล… แต่เราจะไม่ประนีประนอมในส่วนที่ขยันขันแข็งเพื่อเร่งรัดสิ่งต่าง ๆ”

หากได้รับการอนุมัติสำหรับใบอนุญาตชั่วคราว ผู้สมัครจะสามารถเริ่มเดิมพันได้นานถึงหกเดือนในขณะที่ลอตเตอรี DC ยังคงตรวจสอบใบสมัครอย่างเป็นทางการ กรรมการบริหารสามารถต่ออายุใบอนุญาตชั่วคราวได้

ใบอนุญาตชั่วคราวไม่ได้รับประกันใบอนุญาตมาตรฐาน และผู้สมัครยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับใบอนุญาต และหากลอตเตอรีปฏิเสธผู้สมัคร ใบอนุญาตชั่วคราวจะถูกเพิกถอนทันที

เดิมพันที่ไหน

การเดิมพันกีฬาใน DC จะทำงานแตกต่างไปจากรัฐส่วนใหญ่เล็กน้อย ซึ่งก่อตั้งคาสิโนหรือสถานที่เล่นเกมอื่น ๆ เพื่อเป็นเจ้าภาพ

มีการสร้างใบอนุญาตสี่ใบเพื่อให้สนามกีฬาและสนามกีฬาหลักของเขตสามารถเปิดหนังสือกีฬาได้ ซึ่งรวมถึงCapital One Arenaซึ่งเป็นที่ตั้งของ Washington Capitals ของ NHL และ Washington Wizards ของ NBA; สนามออดี้ สนามเหย้าของดีซี ยูไนเต็ด ออฟ เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์; Nationals Park ซึ่งเป็นเจ้าภาพ Washington Nationals ของ MLB; และสนามกีฬา East Entertainment and Sports Arena ของ St. Elizabeth ซึ่งเป็นเจ้าภาพ Washington Mystics ของ WNBA และ Capital City Go-Go ของ NBA G League

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นจะสามารถโฮสต์ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬาที่ได้รับใบอนุญาตในสถานที่ของพวกเขา ผู้ประกอบการยังสามารถเสนอใบสมัครออนไลน์ที่จะสามารถใช้ได้เฉพาะภายในสนามกีฬาหรือบริเวณสนามกีฬาเท่านั้น

ธุรกิจ DC อื่นๆ เช่น โรงแรม บาร์ หรือร้านอาหาร สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีธุรกิจใดในรัศมีสองช่วงตึกของสนามกีฬาแห่งใดแห่งหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต

นอกจากนี้ Intralot จะดำเนินแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับลอตเตอรีผ่านสัญญากับ DC Lottery ผู้ค้าปลีกลอตเตอรีก็จะยอมรับการเดิมพันกีฬาเช่นกัน

ใบอนุญาตสำหรับใบอนุญาตการเดิมพันกีฬาในอารีน่าจะอยู่ที่ $250,000 ในขณะที่ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจ DC อื่นๆ จะมีราคา $100,000 DC จะเก็บภาษีรายได้รวมของหนังสือกีฬาแต่ละเล่มในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์

DraftKings ทำงานกับรูปแบบการเดิมพันสดใหม่

เมื่อต้นเดือนนี้ DraftKings ได้เปิดตัวFlash Betที่วิมเบิลดัน แพลตฟอร์มการเดิมพันสดอนุญาตให้นักพนันวางเดิมพันในจุดหรือเกมใดเกมหนึ่งในระหว่างการแข่งขันที่การแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ จากนั้นพวกเขาจะได้ดูจุดหรือเกมที่เล่นแบบเรียลไทม์ และหากพวกเขาชนะ พวกเขาจะได้รับเงินรางวัลภายในไม่กี่วินาที

Dan Hannigan-Daley ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์หนังสือกีฬาของ DraftKings บอกกับ Casino.org เมื่อต้นเดือนนี้ว่าประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ของนักพนันที่เดิมพันในวิมเบิลดันทำการเดิมพันในเกมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะใช้ Flash Bet หรือตัวเลือกการเดิมพันสดอื่นๆ ของหนังสือกีฬา .

ในขณะที่ 70% ของการเดิมพันที่ DraftKings ใช้นั้นเป็นช่วงก่อนการแข่งขัน Hannigan-Daley กล่าวว่าลูกค้าของหนังสือกีฬาร้อยละเท่ากันวางเดิมพันในเกมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง คนวงในและนักวิเคราะห์การเดิมพันกีฬาส่วนใหญ่เชื่อว่าการเดิมพันสดจะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรม

DraftKings จะยังคงใช้ Flash Bet สำหรับการแข่งขันเทนนิสในปีนี้ แต่ Hannigan-Daley กล่าวว่าหากประสบความสำเร็จก็สามารถนำเสนอในกีฬาอื่น ๆ เช่นเบสบอลและฟุตบอล

การประกาศในวันพฤหัสบดีเพิ่มโอกาสให้ Flash Bet หรือสิ่งที่คล้ายกันนี้เผยแพร่สู่ทีมเบสบอลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ใช่ในฤดูกาลนี้ บางทีก็ในรอบตัดเชือกหรือฤดูกาลหน้า

Washington Mystics อาจไม่ได้เข้าสู่ All-Star Break ด้วยสถิติที่ดีที่สุดในWNBAแต่พวกเขาจะปล่อยให้มันเป็นรายการโปรดเพื่อคว้าแชมป์รายการแรกของสโมสร

อัตราต่อรองของ Washington Mystics WNBA

Washington Mystics เข้าสู่ครึ่งหลังของฤดูกาล WNBA ในฐานะตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ได้ก่อน Las Vegas Aces และผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ (ภาพ: Chris Marion/NBAE/Getty)

The Mystics กวาดล้าง WNBA Finals ของปีที่แล้วโดย Seattle Storm แต่ปัจจุบันคือตัวเลือกอันดับต้นๆ ของ 9/5 ที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ ตามคำกล่าวของ William Hill เจ้ามือรับแทงพนัน