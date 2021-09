สมัครป๊อกเด้งออนไลน์ สมัครเล่นหวยฮานอย ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

สมัครป๊อกเด้งออนไลน์ ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Herald-Standard ที่อ้างถึงโฆษกของ Eldorado Resorts Incorporated Suzanne Trout ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกำหนดจะลงคะแนนในวันที่ 25 มกราคมด้วยข้อตกลงที่จะนำทรัพย์สินของ Isle Of Capri Casinos Incorporated มาสู่อสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการในรีโนที่คาดว่าจะได้รับการสรุป ภายในสิ้นเดือนเมษายน

Eldorado รีสอร์ท Incorporated ดำเนินEldorado รีสอร์ทคาสิโนที่ซิลเวอร์เลกาซี่รีสอร์ทคาสิโนและCircus Circus รีสอร์ทคาสิโนในเรโน, เนวาด้า , เช่นเดียวกับEldorado รีสอร์ทคาสิโนในShreveport , ลุยเซียนาโกโต Downs Racinoในโคลัมบัส , โอไฮโอที่สนามม้า Mountaineer คาสิโน และรีสอร์ท ใกล้เมืองเชสเตอร์เวสต์เวอร์จิเนียและPresque Isle Downs And Casinoในเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนีย และได้ประกาศเจตนารมณ์ครั้งแรก เพื่อซื้อ Isle Of Capri Casinos Incorporated ในเดือนกันยายน

“การเข้าซื้อกิจการของ Isle Of Capri [Casinos Incorporated] แสดงถึงโอกาสในการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงสำหรับ Eldorado [Resorts Incorporated] และเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวของเราที่ประสบความสำเร็จในการขยายแพลตฟอร์มเกมในภูมิภาคของเราอย่างฉวยโอกาสผ่านการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น” Gary Carano ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Eldorado Resorts Incorporated กล่าวในขณะนั้น

หากเสร็จสิ้นการซื้อจะเพิ่ม 14 คุณสมบัติในโคโลราโด , ฟลอริด้า , ไอโอวา , ลุยเซียนา , มิสซิสซิปปี , มิสซูรีและเพนซิลเพื่อผลงานที่ Eldorado รีสอร์ท Incorporated ในขณะที่สิงหาคมเห็น Isle Of คาสิโนคาปรี Incorporated ลงนามข้อตกลงเพื่อ offloadของเกาะคาปรีคาสิโนโรงแรมทะเลสาบชาร์ลส์ที่จะ Laguna Development Corporation ซึ่งตั้งอยู่ในอัลบูเคอร์คีด้วยมูลค่า 134.5 ล้านดอลลาร์

“ทางการเงิน ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลประกอบการของเราเมื่อปิดตัวลง” คาราโนกล่าว “สำหรับช่วงสิบสองเดือนที่สิ้นสุดในวันสุดท้ายของไตรมาสล่าสุดสำหรับแต่ละ Eldorado Resorts [Incorporated] และ Isle [ของ Capri Casinos Incorporated] รายได้ของบริษัทที่ควบรวมกันนั้นเกือบสองเท่าของรายได้ของ Eldorado [Resorts Incorporated] แบบสแตนด์อโลนและกำไรที่ปรับแล้วรวมกันก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมการประสานต้นทุนที่เราระบุไว้ ในเชิงกลยุทธ์ การรวมกันจะสร้างขนาดของการดำเนินการเกมของเรา และกระจายการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ของการดำเนินงานของเราเพิ่มเติมโดยไม่ทับซ้อนกับคุณสมบัติที่มีอยู่ของเรา”

ปลาเทราต์บอกกับ Herald-Standard ว่าบริษัทของเธอไม่มีแผนหลังการเข้าซื้อกิจการโดยละเอียดเกี่ยวกับLady Luck Casino Nemacolin ที่เป็นเจ้าของคาสิโน Isle Of Capri ซึ่งมีสล็อต 600 ช่องและโต๊ะเล่นเกม 30 โต๊ะใกล้ฟาร์มิงตันรัฐเพนซิลเวเนีย และผู้เล่นไม่ควรสังเกตเห็นนัยสำคัญใดๆ การเปลี่ยนแปลง

“มันเป็นธุรกิจตามปกติเนื่องจากทีมของเรายังคงมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลูกค้าของเราคาดหวัง” Jill Alexander จาก Isle Of Capri Casinos Incorporated ในเซนต์หลุยส์กล่าวกับหนังสือพิมพ์รายได้คาสิโนธันวาคมสร้างสถิติใหม่ด้วยการเปิด MGM National Harbor

รัฐแมริแลนด์กดหมายเลขบันทึกเมื่อมันมาถึงผลประกอบการคาสิโนในเดือนขอบคุณธันวาคมจะมีการเปิดของเอ็มจีเอ็ National Harbor คาสิโนที่เปิดเมื่อวันที่ 8 วันของเดือนธันวาคมและมีการจัดการที่จะได้รับ $ 41,900,000 ในช่วงเวลาเพียง 24 วันของการดำเนินงาน จำนวนเงินนี้ผลักดันให้รัฐมีรายได้รวม 133.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ที่น่าทึ่ง

คาสิโนและรีสอร์ทมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์เปิดเมื่อเดือนที่แล้วในเขตปรินซ์จอร์จ โดยมีผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมเพื่อดูว่าสถานที่จัดงานมีอะไรบ้าง เดือนเปิดรวมถึงรายชื่อนักแสดงชื่อดังที่นำผู้มาเยี่ยมเยียนและวันหยุด

การเปิดคาสิโนคาดว่าจะส่งผลเสียต่อ Maryland Live Casino ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด อย่างไรก็ตามนี่เป็นที่คาดหมาย ในเวลาเดียวกัน คาสิโนสามแห่งของรัฐสามารถโพสต์กำไรปีต่อปี สถิติก่อนหน้านี้ของรัฐเกี่ยวกับรายรับจากคาสิโนรายเดือนอยู่ที่ 104.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างขึ้นในเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วโดยคาสิโนห้าแห่งของรัฐ ยอดรวมในเดือนธันวาคมที่ 133.5 ล้านดอลลาร์นั้นค่อนข้างมากกว่าสถิติในเดือนพฤษภาคมเล็กน้อย และจริงๆ แล้วมากกว่ายอดรวมในเดือนธันวาคมจากปี 2015 ถึง 40.2%

ลอตเตอรีแมริแลนด์และผู้อำนวยการด้านการเล่นเกม Gordon Medenica ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลรวมของเกมโดยระบุว่าพวกเขาคาดการณ์ว่าเดือนธันวาคมจะทำลายสถิติและมีความกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของโปรแกรมคาสิโนสำหรับรัฐแมรี่แลนด์ MGM National Harbor อยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น และพวกเขามั่นใจว่าความสำเร็จของสถานที่นี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนโครงการที่สำคัญในรัฐ

Maryland Live สร้างรายได้สูงสุดในเดือนนี้ ซึ่งทำเงินได้ 48 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามนี่เป็นการลดลง 11.4% จากกรอบเวลาเดียวกันของปี 2015 Horseshoeคาดหวังว่าพวกเขาจะสูญเสียลูกค้าเนื่องจากการเปิด MGM National Harbor แต่รายรับยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2015 คาสิโนสร้างรายได้ 29.7 ล้านเหรียญ สำหรับเดือนซึ่งเพิ่มขึ้น 9.1% จากปีก่อนหน้า

คาสิโนที่ Ocean Downsสร้าง $ 4.1 ล้านบาทในขณะที่ร็อคกี้ Gap คาสิโนรีสอร์ทก็สามารถที่จะได้รับ $ 3.5 ล้าน Ocean Downs เพิ่มขึ้น 6.1% ในขณะที่ Rocky Gap เพิ่มขึ้น 1.1% Hollywood Casino เพอร์เห็นการชะลอตัวในรายได้ 3.9% กับ 6.1 $ ล้านกำไร

Medenica ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแสดงของคาสิโนอื่น ๆ สำหรับเดือนที่ระบุว่าได้รับความสนใจอย่างมากในการเปิด MGM National Harbor ตัวเลขสำหรับ Maryland สำหรับเดือนธันวาคมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนอื่น ๆ นั้นสอดคล้องกับความคาดหวัง เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็น Horseshoe, Rocky Gap และ Ocean Downs ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้น Medenica มั่นใจว่าคาสิโนทั้งหกแห่งของรัฐจะได้เห็นสถานที่แต่ละแห่งสร้างสถานะที่ไม่เหมือนใครในตลาดใบอนุญาตการพนันคาสิโนแคลิฟอร์เนียตกอยู่ในอันตราย

ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้มีรายงานว่าคาสิโน Gardens ตกอยู่ในอันตรายจากการสูญเสียใบอนุญาตการพนันตามข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Press-Telegram ข้อกล่าวหาต่อคาสิโนที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองลอสแองเจลิสเล็กๆ ของสวนฮาวายและ David Moskowitz ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 17 ตุลาคมจากสำนักงานควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย กับประเด็นที่ตอนนี้ตั้งขึ้นต่อหน้าผู้พิพากษากฎหมายปกครอง

หนังสือพิมพ์รายงานว่าThe Gardens Casinoได้ยอมรับก่อนหน้านี้ว่ามีข้อบกพร่องในความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางในขณะที่ Eric Petosky จากคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าสถานที่ดังกล่าวจะสามารถเปิดได้ภายใต้ใบอนุญาตชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

“ในแง่ของการไม่เปิดเผยข้อมูลและยอมรับการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐ ใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องของผู้ตอบแบบสอบถาม [the] บ่อนทำลายความไว้วางใจของประชาชนว่าการพนันที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัย และสวัสดิการ” อ่านรายงานจากสำนักงานควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย .

คาสิโน Gardens เกือบจะเสร็จสิ้นโครงการปรับปรุงสามปีและ 90 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคารใหม่ทั้งหมดและมีรายงานว่าเป็นนายจ้างรายใหญ่และแหล่งที่มาของรายได้สำหรับรัฐบาลของสวนฮาวาย

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการายงานว่าได้ออกค่าปรับ 2.8 ล้านดอลลาร์ต่อ The Gardens Casino ในเดือนกรกฎาคมหลังจากการตรวจสอบโดย Internal Revenue Service และการรับเข้าเรียนโดยพนักงานที่พวกเขาล้มเหลว ปฏิบัติตามบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางประกาศว่าข้อบกพร่องเหล่านี้ทำให้สถานที่ในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ “อ่อนไหวต่อการฟอกเงินและกิจกรรมจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย” และยิ่งกว่านั้นจำเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อรัฐบาลและจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก

Press-Telegram อธิบายว่าพระราชบัญญัติความลับของธนาคารเป็นกฎหมายปี 1970 ที่กำหนดให้ธุรกิจต้องเก็บบันทึกที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบการฟอกเงินเพื่อติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติหนึ่งเรียกร้องให้องค์กรรายงานธุรกรรมเงินสดเดี่ยวหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่ 10,000 ดอลลาร์เปลี่ยนมือ

มีรายงานว่า FinCEN พบว่า The Gardens Casino ได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2009 จนถึงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วโดยไม่ได้ใช้การควบคุมที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง แม้ว่าจะมีการตรวจสอบในปี 2011 โดย Internal Revenue Service และการพิจารณาของที่ปรึกษาในอีกสองปีต่อมา นำปัญหาเพิ่มเติมมาสู่แสงสว่าง กล่าวกันว่าการกระทำผิดเหล่านี้รวมถึงความล้มเหลวในการติดตามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมเงินสดในสถานที่กับผู้หญิงที่รู้จักกันในชื่อ “มิเชลล์” ที่อ้างถึงในบัญชีกิจกรรมที่น่าสงสัย 15 บัญชีและรายงานธุรกรรมสกุลเงินห้าฉบับโดยที่ไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของเธอ .

หนังสือพิมพ์รายงานว่า FinCEN พบว่า 80% ของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ยื่นที่ The Gardens Casino ระหว่างต้นปี 2556 ถึงกลางเดือนกันยายน 2557 ได้อ้างถึงหัวข้อที่ไม่รู้จักอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำธุรกรรมเงินสด 347 รายการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ไม่ระบุชื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงสิ้นปีนั้นเป็นจำนวนเงินระหว่าง 9,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งพบว่าเป็นเพียงระดับที่ไม่เพียงพอซึ่งทำให้เกิดการรายงานภาคบังคับ

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Jerry Brown เยี่ยมชม The Gardens Casino ในเดือนธันวาคม 2013 เพื่อช่วยธุรกิจเฉลิมฉลองการเริ่มต้นโครงการปรับปรุงซึ่งมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างห้องครัวขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับพื้นที่วีไอพีใหม่และพื้นที่เล่นเกมที่ใหญ่พอที่จะรองรับผู้เล่นได้ถึง 7,000 คน .คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อแอตแลนติกลอตเตอรีคอร์ปรับรองโดยผู้พิพากษาศาลฎีกา

บริษัท ลอตเตอรีแอตแลนติกและบริษัทอื่น ๆ สมัครป๊อกเด้งออนไลน์ อาจเผชิญกับคดีฟ้องร้องโดยผู้เล่นที่ไม่พอใจสองคนหลังจากข้อเสนอการดำเนินการในชั้นเรียนได้รับการรับรองโดยศาลฎีกาแห่งนิวฟันด์แลนด์และผู้พิพากษาลาบราดอร์ Alphonsus Faour

ทั้งคู่อ้างว่า “การหลอกลวงและการบิดเบือนความจริงในการเสนอเกมเหล่านี้ต่อสาธารณะ” และจากคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งโดยนักวิจัยการพนันที่มีปัญหาจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ผู้พิพากษาระบุว่ามี ‘หลักฐานบางอย่าง’ ในเรื่องดังกล่าวและ “ โจทก์เกลี้ยกล่อมฉันว่าแนวความคิดของคดีนี้ใช้การได้ และสามารถพิจารณาถึงข้อดีของคดีได้ตามกรอบ”

เพื่อเป็นการวางกรอบกรณีของพวกเขา ที่ปรึกษาของโจทก์ที่ระบุในสื่อท้องถิ่นว่า Douglas Babstock แห่ง Mount Pearl และ Fred Small of Gander อาศัย “ธรรมนูญของ Anne, 1710” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Gaming Act, 1710” . กฎหมายอายุ 306 ปีอนุญาตให้ผู้แพ้การพนันสามารถฟ้องค่าเสียหายสามเท่าของเงินที่หายไป

Cbc.ca รายงานว่า Faour เขียนไว้ในการตัดสินใจของเขาว่า: “จำเลยถูกต้องชี้ให้เห็นอย่างถูกต้องว่าการกระทำอาจไม่มีผลบังคับใช้ในจังหวัดในเวลานี้ในประวัติศาสตร์ โจทก์จะต้องทำการโต้แย้งสำหรับการบังคับใช้ในการพิจารณาคดี”

กรณี ณ เดือนตุลาคม 2014 (201201G2257; 2014 NLTD(G) 114) ได้รับการจัดทำดัชนีเป็น Babstock et al v. Atlantic Lottery Corp. Inc. ชื่อเต็มรวมถึงบุคคลที่สามมากถึงเจ็ดราย: Douglas Babstock และ Fred Small (โจทก์) v. Atlantic Lottery Corporation Inc./Société de loteries de l’Atlantique (จำเลย) และ VLC, Inc. (บุคคลที่สามที่หนึ่ง), IGT-Canada Inc. (บุคคลที่สามที่สอง), International Game Technology (บุคคลที่สามที่สาม), Spielo International Canada ULC (บุคคลที่สามที่สี่), GTECH Corporation (บุคคลที่สามที่ห้า), Tech Link International Entertainment Limited (บุคคลที่สามที่หก) และ HI-TECH Gaming.com Ltd. (บุคคลที่สามที่เจ็ด)

ตาม Patientinjurylaw.ca การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการกระทำในนามของผู้อยู่อาศัยใน Newfoundland and Labrador ที่เล่นการพนันในเครื่องวิดีโอลอตเตอรี เว็บไซต์กล่าวต่อไปว่า: “วิดีโอเทอร์มินัลลอตเตอรีหรือVLTเป็นรูปแบบของการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง พวกเขาแตกต่างจากลอตเตอรีตรงที่พวกเขาตั้งโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความบิดเบือนทางปัญญาของการรับรู้ถึงการชนะ การบิดเบือนทางปัญญาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมและสูญเสียเงิน การดำเนินคดีแบบกลุ่มอ้างว่า VLT นั้นเป็นการหลอกลวงโดยเนื้อแท้ เสพติดโดยเนื้อแท้ และเป็นอันตรายโดยเนื้อแท้เมื่อใช้ตามที่ตั้งใจไว้

โจทก์เชื่อว่าแอตแลนติกล็อตโต้รู้หรือควรจะรู้ว่า VLTs หลอกลวงโดยเนื้อแท้เสพติดโดยเนื้อแท้และอันตรายเมื่อนำมาใช้ตามที่ตั้งใจไว้.”

ในสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการการเล่นเกมในเนวาดาจัดการกับปัญหาที่อาจจะคล้ายกันใน 1988/1989 นั้นช่อง 3 รีลได้รับโปรแกรมที่จะแสดงสัญลักษณ์จ่ายสูงในสายการจ่ายเงินในชุดที่ไม่ชนะ สิ่งนี้ ‘ทำให้ผู้คนคิดว่า’ พวกเขาอาจจะชนะในการดึงครั้งต่อไป หรือว่าเครื่องกำลัง ‘ร้อนแรง’ ในกรณีหนึ่ง มันทำได้โดยการวาง 12 ช่องว่างบนรีลเหนือสัญลักษณ์การจ่ายสูงและ 7 ช่องว่างด้านล่าง ซอฟต์แวร์สล็อตใช้ 32 สต็อปบนรีลพร้อมสัญลักษณ์จริง 22 อัน การปฏิบัติถูกตัดสินว่าไม่ยุติธรรมและเทคนิค ‘การจัดกลุ่ม’ ถูกห้ามในลาสเวกัสและส่วนที่เหลือของเนวาดาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าหลักฐานประเภทใดที่โจทก์ตั้งใจจะนำเสนอซึ่งจะสนับสนุนข้ออ้างของพวกเขาว่า VLT ได้รับการตั้งโปรแกรมให้สร้างการบิดเบือนทางปัญญาและ ‘การรับรู้ถึงชัยชนะ’ ดูเหมือนว่าการโต้เถียงกันของเสียงระฆังและนกหวีด รอบโบนัสจ่ายต่ำ หรือเครื่องจักรที่มีความแปรปรวนต่ำซึ่งให้ผลตอบแทนจากการชนะเล็กๆ น้อยๆ เป็นจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไปด้วยแจ็คพอตหายากจะขาดหายไป

หากโจทก์สามารถโน้มน้าวศาลในการพิจารณาคดีได้ว่ากฎหมายที่มีอายุมากกว่า 300 ปีควรมีผลบังคับใช้ การพิจารณาคดีก็จะดำเนินต่อไป ขั้นตอนแรกของการรับรองเป็นที่ถกเถียงกันในเดือนมิถุนายน 2014 โดยโจทก์ชนะในคำถามว่ามีการเปิดเผยสาเหตุของการดำเนินการหรือไม่ ผู้พิพากษาในคดีนั้นได้ออกคำตัดสินของเขาในเดือนตุลาคม 2014การแข่งขันโปกเกอร์แบบ Man-versus-machine จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้า

หลังจากจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ระหว่างคนกับเครื่องครั้งแรกในเดือนเมษายนปี 2015 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Carnegie Mellon University ในเพนซิลเวเนียจะเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งในปลายเดือนนี้ด้วยงาน Brains Versus Artificial Intelligence: Upping The Ante

เนื่องจากจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมที่คาสิโนริเวอร์สในพิตต์สเบิร์กการแข่งขัน 20 วันจะมีผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพสี่คนใน Jason Les, Dong Kim, Daniel McAulay และ Jimmy Chou เข้าร่วมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Libratus ในมือ 120,000 คน ไม่จำกัดเท็กซัสโฮลเอ็ม

แม้ว่าผู้เล่นที่ใช้แล็ปท็อปจะแย่งชิงส่วนแบ่งของเงินรางวัล $200,000 แต่เป้าหมายสำหรับนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon คือการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการแสวงหาปัญญาประดิษฐ์

Tuomas Sandholm ศาสตราจารย์จากแผนกวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon กล่าวว่า “นับตั้งแต่ช่วงแรกสุดของการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ที่เอาชนะผู้เล่นระดับแนวหน้าของมนุษย์ได้ นับเป็นการวัดความก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพในด้านนี้ “นั่นประสบความสำเร็จด้วยหมากรุกในปี 1997 ด้วย Jeopardy! ในปี 2009 และกับบอร์ดเกม Go เมื่อปีที่แล้ว โป๊กเกอร์มีความท้าทายที่ยากกว่าเกมเหล่านี้มาก เนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรในการตัดสินใจที่ซับซ้อนอย่างยิ่งโดยอิงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ต้องต่อสู้กับการบลัฟฟ์ การเล่นช้า และแผนการอื่นๆ”

ในการแข่งขันระหว่างคนกับเครื่องจักรครั้งก่อนของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งชื่อว่า Claudio เก็บชิปได้น้อยกว่าสามในสี่ของผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มันแข่งขันกัน แต่ 80,000 มือพิสูจน์แล้วว่าน้อยเกินไปที่จะสร้างความเหนือกว่าของมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งทำให้แซนด์โฮล์มและทีมของเขาเพิ่มจำนวนมือสำหรับกิจกรรมเดือนนี้ขึ้น 50%

“ผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดนี้เป็นอย่างไร” Les ผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพในคอสตาเมซาแคลิฟอร์เนียกล่าว “ผมคิดว่าคลาวดิโก้เล่นยาก เมื่อทราบทรัพยากรและแนวคิดที่แซนด์โฮล์มและทีมของเขามีในช่วง 20 เดือนนับตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ฉันคิดว่าปัญญาประดิษฐ์นี้จะยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีก”

The Brains Versus Artificial Intelligence: Upping The Ante ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุน GreatPoint Ventures พร้อมด้วย Avenue4Analytics, TNG Technology Consulting, Intel, Optimized Markets Incorporated และสิ่งพิมพ์ปัญญาประดิษฐ์ โอกาสพิเศษนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Pittsburgh Supercomputing Center ผ่านการจัดสรร XSEDE ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน, Rivers Casino และห้องปฏิบัติการ Electronic Marketplaces Laboratory ของ Sandholmกฎกติกากีฬาแฟนตาซีรายวันมีผลบังคับใช้ในรัฐแมรี่แลนด์

เมื่อต้นปี 2560 ข้อบังคับที่เสนอในเดือนกรกฎาคม 2559สำหรับกีฬาแฟนตาซีรายวันในรัฐแมรี่แลนด์มีผลบังคับใช้แล้ว Peter Franchot ผู้ตรวจการรัฐ (ในภาพ) ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่ากฎข้อบังคับกำลังมีผลบังคับใช้ คำสั่งที่ได้รับการปล่อยตัว 3 มกราคมRDเกี่ยวกับเรื่องนี้

ในแถลงการณ์ Franchot กล่าวว่าเกม DFS มีสถานะที่สำคัญในรัฐ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการเหมาะสมที่จะบังคับใช้กฎพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าเกมนั้นยุติธรรม มีการชำระภาษีที่เหมาะสม และเป็นที่ทราบกันดีว่าการละเมิดการต่อต้านการแข่งขันนั้นอยู่นอกขอบเขต

โดยส่วนใหญ่ ข้อบังคับจะกล่าวถึงการคุ้มครองผู้บริโภค กฎเกณฑ์ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันกับของรัฐอื่นๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน DFS ในข้อบังคับระบุว่าผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป นักกีฬาไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกีฬา พนักงานของบริษัท DFS ยังถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแฟนตาซีรายวันอย่างใกล้ชิด สมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวในทันทีก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมเช่นกัน

ไม่อนุญาตให้การแข่งขัน DFS มีส่วนร่วมในกีฬาสมัครเล่นหรือวิทยาลัย บริษัทที่ให้บริการเกม DFS จะต้องระบุผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูง ผู้เข้าร่วม DFS จะได้รับอนุญาตให้ฝากเงินสูงสุด $1,000 ต่อเดือนเท่านั้น เว้นแต่พวกเขาจะขอวงเงินที่สูงกว่า ผู้เล่นดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าพวกเขามีความสามารถในการรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับสูง

บริษัท DFS ไม่สามารถขยายเครดิตให้กับผู้เล่นได้ และบริษัทต้องเก็บเงินในบัญชีของผู้เล่นในบัญชีที่แยกจากเงินสดที่ใช้ดำเนินการและมีเงินสำรองไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้ชนะ นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามในการตลาดที่ห้ามไม่ให้มีการพรรณนาถึงผู้เยาว์หรือนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนหรือในวิทยาลัย

บริษัทที่ให้บริการ DFS จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าตนมีภาระภาษีและต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งของรัฐและรัฐบาลกลาง ข้อบังคับใช้กับการแข่งขัน DFS และไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีตลอดทั้งฤดูกาล สำนักงานบัญชีกลางอธิบายว่าเป็นการแข่งขันที่ดำเนินการโดยบริษัทต่างๆ เช่น Yahoo และ ESPN ซึ่งดึงดูดกลุ่มคริสตจักร เพื่อนร่วมทีมซอฟต์บอล หรือเพื่อนร่วมงานในสำนักงาน

มีการออกกฎหมายในรัฐในปี 2555 ซึ่งรับรองกีฬาแฟนตาซีเมื่อเสนอรางวัล ในปี 2559 สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องการพิจารณาประเด็นนี้อีกครั้งและจัดทำประชามติในเรื่องนี้ 11 THเครื่องหมายมกราคมเซสชั่นใหม่ของการประชุมสมัชชาและมันจะเป็นที่น่าสนใจเพื่อดูว่าเรื่องของการเล่นเกม DFS ขึ้นมาBrainChip Holdings Limited เสร็จสิ้นการติดตั้ง Mohegan Sun

BrainChip Holdings Limited ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ได้ปรับใช้โซลูชัน Game Outcome ที่Mohegan Sunยักษ์ใหญ่หลังจากเดือนที่แล้วลงนามข้อตกลงกับผู้ให้บริการ Mohegan Tribal Gaming Authority

BrainChip Holdings Limited ที่จดทะเบียนในซิดนีย์อธิบายว่านวัตกรรม Game Outcome ซึ่งใช้เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ Spiking Neuron Adaptive Processor ของตัวเองจะช่วยให้Mohegan Tribal Gaming Authorityสามารถตรวจสอบเกมไพ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและติดตั้งทั่วพื้นเกมของคาสิโนคอนเนตทิคัตโดยร่วมมือกับ SN เทคโนโลยี

“[เรา] เทคโนโลยีประมวลผลองศา Neuron ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วสามารถเรียนรู้การรับรู้และติดตามวัตถุที่ซับซ้อนในเวลาจริงจากหลายแหล่งเช่นฟีดกล้องวิดีโอ” อ่านคำสั่งจาก BrainChip โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเวสต์เพิร์ ธ เป็นออสเตรเลียพร้อม กับสำนักงานในเมือง Aliso Viejo แคลิฟอร์เนีย

BrainChip Holdings Limited ประกาศว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor สามารถให้ “ข้อได้เปรียบที่สำคัญในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย” แก่ผู้ใช้ และใช้การเรียนรู้แบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของแต่ละเกม

“การแก้ปัญหาตระหนักถึงไพ่และกฎของเกมเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนวิเคราะห์ตามเวลาจริงซึ่งจะช่วยปรับปรุงการมองเห็นข้อผิดพลาดและการกำกับดูแลของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเกม” อ่านคำแถลงจาก BrainChip Holdings Limited

ตามรายงานต้นเดือนธันวาคมจากหนังสือพิมพ์ Australian Financial Review เทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor ของ BrainChip Holdings Limited อิงจากความสามารถในการจดจำรูปแบบการมองเห็นและตรวจจับความผิดปกติหรือปัญหา

“ก่อนหน้านี้เราได้แสดงให้เห็นความสำเร็จในลาสเวกัสที่หนึ่งในผู้ให้บริการเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตอนนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับหนึ่งในผู้ให้บริการเกมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ” Louis DiNardo ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BrainChip Holdings กล่าว ถูก จำกัด. “อุตสาหกรรมเกมทำให้เรา [มี] สภาพแวดล้อมขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเป้าหมายสำหรับโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตอนนี้”

The Australian Financial Review อธิบายว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเดียวกับสมองของมนุษย์ และอธิบายว่า Peter Van Der Made หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ BrainChip Holdings Limited ได้ใช้เวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษในการตรวจสอบความฉลาดดังกล่าวและหาวิธี เพื่อสังเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกนี้แบบดิจิทัล

“อุปกรณ์นี้เรียนรู้ด้วยตนเองจริงๆ ซึ่งบางครั้งอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย” DiNardo บอกกับหนังสือพิมพ์ “สิ่งที่เรามีคือชิปที่สามารถเรียนรู้ได้และมีสิ่งที่เราเรียกว่าปั้น ซึ่งก็คือมันยังคงรักษาความรู้จากเหตุการณ์ก่อนหน้า และเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำ มันก็เหมือนกับเด็กทารกที่กำลังหัดพูด”

นอกจากนี้ The Australian Financial Review ยังได้รายงานว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor จาก BrainChip Holdings Limited อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตในด้านของการเฝ้าระวังทางแพ่งเพื่อหยุดการก่ออาชญากรรม ในขณะที่การใช้ในการตรวจสอบด้วยสายตาในอุตสาหกรรมสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินของผู้ผลิตได้

“เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีใครบางคนกำลังเดินเตร่ไปรอบๆ ที่ไหนสักแห่งที่พวกเขาไม่ควรอยู่ หากพวกเขากำลังเข้าใกล้เครื่องบิน หรือหากพวกเขาทิ้งกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเป้ไว้โดยไม่มีใครดูแล” ดินาร์โด บอกกับหนังสือพิมพ์ “จนถึงตอนนี้ วิดีโอทั้งหมดนั้นดีสำหรับหลังจากเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น พวกเขามีฟุตเทจให้ลองย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เป้าหมายของเราคือพยายามและให้การแจ้งเตือนเชิงป้องกันนั้นเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสามารถกระโดดขึ้นไปบนนั้นและป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น”Churchill Downs Incorporated เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการคาสิโนในรัฐแมรี่แลนด์

บริษัท Churchill Downs Incorporated ได้ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการคาสิโนและสนามแข่งในอเมริกาSaratoga Casino Holdingsเพื่อซื้อบริษัทที่อยู่เบื้องหลังCasino ในรัฐแมรี่แลนด์ที่ Ocean Downsและ Ocean Downs Racetrack ที่เกี่ยวข้อง

Churchill Downs Incorporated ซึ่งตั้งอยู่ใน Louisville เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนรวมถึงคาสิโนOxfordของMaineเช่นเดียวกับRiverwalk Casino HotelในMississippiและเปิดเผยว่าบริษัทร่วมทุน Old Bay Gaming And Racing ได้ใช้จำนวนเงินที่ไม่เปิดเผยเพื่อซื้อกิจการบริษัท Ocean Enterprise 589 Ocean Downs and Racing Services จากกลุ่มเจ้าของส่วนตัวที่นำโดยนักธุรกิจ William Rickman

“โดยอาศัยอำนาจตามความเป็นเจ้าของ 25% ของ Saratoga Casino Holdings, Churchill Downs Incorporated จะเป็นเจ้าของทางอ้อมเพิ่มอีก 12.5% ​​ของ [Old Bay Gaming And Racing] สำหรับความสนใจทั้งหมดใน [Old Bay Gaming And Racing] ที่ 62.5%” อ่าน แถลงการณ์เดือนสิงหาคมจาก Churchill Downs Incorporated

Churchill Downs Incorporatedระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าข้อตกลงซึ่งได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมลอตเตอรีและการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์และคณะกรรมการการแข่งรถของรัฐแมรี่แลนด์จะเห็น Rickman ซึ่งเป็นรองประธานบริหารของอดีตผู้ดำเนินการเกม Maryland ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Old Bay Gaming And Racing เพื่อ “ให้แน่ใจว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จ” เคนตั๊กกี้บริษัท อธิบายว่าการทำธุรกรรมยิ่งไปกว่านั้นจะรวมถึงเดนิสฮิลล์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลสำหรับการเล่นเกมแมริแลนด์และ บริษัท General Manager, โจเซฟ Cavilla เหลืออยู่ในบทบาทเหล่านี้

Rickman ซื้อคาสิโนที่ Ocean Downs และ Ocean Downs Racetrack ในปี 2000 ก่อนที่จะสร้างคาสิโนขึ้นใหม่ในอีกสิบปีต่อมา ด้วยเหตุนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นที่ประมาณ 168 เอเคอร์ในเมืองแมริแลนด์ของเบอร์ลิน โดยใช้เวลาขับรถประมาณ 5 นาทีจากชุมชนรีสอร์ทริมชายฝั่งของโอเชียนซิตี้ ขณะนี้มีสถานีลอตเตอรีวิดีโอ 800 แห่งและโต๊ะเกมอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนตารางการถ่ายทอดสด การแข่งรถเทียมตามฤดูกาลและการแสดงซิมัลคาสท์ตลอดทั้งปีบ้านข่าวคาสิโนและการพนันล่าสุด

วุฒิสมาชิกรัฐเพนซิลเวเนียยื่นบันทึกรายละเอียดแผนการเรียกเก็บเงินการพนันออนไลน์

2017 เพิ่งเริ่มต้นและรัฐเพนซิลเวเนียไม่ต้องเสียเวลากลับไปพูดคุยเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และกีฬาแฟนตาซีรายวัน เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เจย์ คอสต้า วุฒิสมาชิกของรัฐ ได้ยื่นบันทึกที่มีรายละเอียดแผนการที่จะเสนอร่างกฎหมายในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะอิงตาม HB 1887 ซึ่งเป็นร่างกฎหมายของสภาที่ล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วในเดือนธันวาคมสภานิติบัญญัติสิ้นสุดลงและวุฒิสภาไม่มีการเคลื่อนไหวลงคะแนนในมาตรการนี้

ค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่จะเสนอนั้นค่อนข้างสูง ซึ่งไม่น่าจะถูกใจผู้ประกอบการ ในใบเรียกเก็บเงินของคอสตา คาสิโนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10 ล้านดอลลาร์เพื่อให้บริการออนไลน์กับผู้จำหน่ายเทคโนโลยีออนไลน์ที่จ่าย 5 ล้านดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะอยู่ในกองทุนทั่วไปของรัฐ ในอดีต ใบเรียกเก็บเงินของรัฐเสนอค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 8 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ประกอบการคาสิโนและ 2 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ขาย

คอสต้ายังต้องการรวมเกมคาสิโนออนไลน์ทุกประเภทรวมถึงสล็อตและเกมบนโต๊ะ อย่างไรก็ตาม คาสิโนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอการเล่นเกมออนไลน์ในทรัพย์สินของคาสิโน ‘เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยคาสิโน’

เท่าที่ภาษีมีความกังวล Costa จะเห็นอัตรา 25% ที่กำหนดสำหรับรายได้จากการเล่นเกมออนไลน์โดย 3/5 ของจำนวนเงินที่ไปสู่กองทุนบรรเทาภาษีทรัพย์สินของรัฐ เงินส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน Commonwealth Financing Authority

อัตรา 25% พอดีกับระดับกลางเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่บนโต๊ะก่อนหน้านี้ในรัฐ ในปี 2558 วุฒิสมาชิก Kim Ward ได้เสนออัตราภาษี 54% ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อพิจารณาจากรัฐอื่น การเรียกเก็บเงินของสภาผู้แทนราษฎรในปีที่แล้วมีอัตราภาษี 16% ดังนั้นจำนวนเงินที่คอสตาแนะนำจึงค่อนข้างปานกลาง

กฎหมายจะรวมข้อเสนอสำหรับการเล่นเกมบนโต๊ะสำหรับสนามบินตั้งแต่ปี 2559 แต่สำหรับสนามบินที่ตั้งอยู่ในพิตต์สเบิร์กและฟิลาเดลเฟียเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะรวมถึงโครงการนำร่องห้าปี ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่สนามบินจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2.5 ล้านดอลลาร์และอัตราภาษี 25% สำหรับกีฬาแฟนตาซีรายวัน ภาษี 25% เดียวกันกับรายได้และจะต้องจ่าย 2.5 ล้านดอลลาร์เป็นค่าธรรมเนียม

ลอตเตอรีของรัฐจะมีตัวเลือกให้ออนไลน์ได้เช่นกัน เนื่องจากคอสตารู้สึกว่าความท้าทายทางการเงินได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับกองทุนลอตเตอรีของรัฐ ตามที่วุฒิสมาชิกกล่าวว่าลอตเตอรีควรมีเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับและคงตัวทำละลายไว้

เหนือสิ่งอื่นใด การเรียกเก็บเงินจะใช้ในการชำระเงินคาสิโนชุมชนโฮสต์ซึ่งกลายเป็นปัญหาเมื่อปีที่แล้วเมื่อศาลฎีกาของรัฐตัดสินการจ่ายเงินที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในเดือนกันยายนของปีที่แล้ว แผนของคอสตาจะทำให้แน่ใจได้ว่าชุมชนเจ้าบ้านจะได้รับเงินจำนวนเท่ากันที่พวกเขาได้รับก่อนที่จะมีการพิจารณาคดี

จนถึงตอนนี้ รัฐเพนซิลเวเนียได้จัดประชุมในวันอังคาร ซึ่งวุฒิสมาชิกวอร์ดเรียกประชุม โดยมีตัวแทนจากคาสิโนของรัฐมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการออกกฎหมายการเล่นเกมประจำปี พร้อมกับการประกาศใบเรียกเก็บเงินโดยคอสตาระบุว่ารัฐมีความจริงจังเกี่ยวกับการขยายเกมรวมถึงบริการเกมออนไลน์สมาชิก KISS จับมือ Kaw Nation สำหรับรีสอร์ทคาสิโนโอคลาโฮมา

ดาราโทรทัศน์และเพลง Gene Simmons พร้อมด้วย Paul Stanley อดีตสมาชิกวงจะให้ยืมแนวคิดร้านอาหาร Rock & Brews ของพวกเขาเพื่อร่วมทุนใหม่กับKaw Nationสำหรับรีสอร์ทคาสิโนที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนของโอคลาโฮมาและแคนซัสบน Interstate 35 ใน Braman

Braman, Oklahomaอยู่ห่างจาก Tulsa ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 125 ไมล์และห่างจาก Witchita ไปทางใต้ 55 ใกล้Ponca Cityซึ่ง Osage Casino & Hotel ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Osage Nation of Oklahoma และที่ Ponca Tribe of Oklahoma ปิดคาสิโน Two Rivers ของพวกเขา “ ตามฤดูกาล” เนื่องจากนักท่องเที่ยวสงสัยว่าจะเปิดอย่างถาวรอีกครั้งหรือไม่

รายละเอียดเพิ่มเติมควรมีให้พร้อมก่อนหรือหลังพิธีวางศิลาฤกษ์ที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม ตามรายงานของวันพุธที่ tulsaworld.com Jacque Secondline Hensley ประธานบริษัท Kaw Nation คาดว่าจะเข้าร่วมเช่นเดียวกับ Michael Zislis เจ้าของภัตตาคาร/โรงแรม และ Dave และ Dell Furano ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Simmons และ Stanley การประกาศบนเว็บไซต์ของ Rock & Brews จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 12 มกราคม

รวมถึงสถานที่จัดงานในสนามบิน เช่น LAX, Simmons และ Stanley มี Rock & Brews เกือบ 20 แห่งกระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาและไกลถึง San José del Cabo ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทร Baja California Sur ของเม็กซิโก นี่จะไม่ใช่การโจมตีครั้งแรกของพวกเขาในเวทีอาหารและเครื่องดื่มของคาสิโน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทีมเปิด Rock & Brews ในพื้นที่ 300,000 ตารางฟุต San Manuel Indian Bingo และคาสิโนในไฮแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อไม่กี่เดือนก่อน

นอกเหนือไปจากพวกเขาคาสิโน Southwind ใน Newkirk , โยนประเทศชาติเฉลิมฉลองความสำเร็จของเฟสที่สองของคาสิโนใน Southwind Braman บน9 ธันวาคม 2015 การขยายตัวนั้นเพิ่ม 10,000 ตารางฟุตและมากกว่า 300 ช่องในคาสิโน ในเวลานั้นมีรายงานว่าชนเผ่ามีแผนการพัฒนาในอนาคตซึ่งรวมถึงรีสอร์ทและโรงแรม

Kaw Nation เป็นชนเผ่าโอคลาโฮมาเพียงเผ่าเดียวที่เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาสองส่วนภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของอินเดีย ทำให้พวกเขาสามารถเปิดคาสิโนนอกพื้นที่จองแบบดั้งเดิมได้

ในการประกาศถึงพลเมืองชนเผ่า Kaw Nation ประธาน Hensley กล่าวว่า “เรากำลังอยู่บนเส้นทางที่ชัดเจนและรวดเร็วมากสำหรับการพัฒนาโอกาสที่จะกลับมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกมและความบันเทิงอีกครั้ง ”

เธอกล่าวเสริมว่า “แม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่โปรดมั่นใจได้ว่าเรากำลังดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพลเมืองแต่ละคนเป็นจุดสนใจหลัก ฉันรับรองกับคุณว่าข้อมูลเพิ่มเติมจะมีความสม่ำเสมอและกำลังจะมาในขณะที่โอกาสที่น่าตื่นเต้นนี้ยังคงพัฒนาต่อไป”

แถลงการณ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Nation เมื่อวันจันทร์เผ่า Seminole ไม่พอใจกับการมีส่วนร่วมในสนามแข่งของ Gretna ในข้อพิพาทการพนัน

หลังจาก Gretna Racing ยื่นคำร้องเพื่อแก้ไขคำตัดสินของผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเผ่า Seminole แห่งฟลอริดาและรัฐ เผ่า Seminole ได้ประกาศการคัดค้านของพวกเขา ทนายความของชนเผ่า Barry Richard ได้ยื่นบันทึกข้อตกลงคัดค้านคำร้องของ Gretna Racing เนื่องจากสนามแข่งพยายามจะเข้าไปแทรกแซงในคดีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามบันทึกของศาล

ทนายความเกรตนาแข่งเดวิด Romanik และมาร์คดันบาร์ถามผู้พิพากษาฮิงเกิ้ลมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการพิจารณาคดีของเขา แทร็กอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีอาจทำให้ห้องการ์ดของแทร็กสามารถนำเสนอเกมไพ่เฉพาะได้ต่อไป ทนายความทั้งสองคนเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของสถานที่แข่งขัน Gretna Racing

ปัจจุบันสนามแข่งมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายเครื่องสล็อตในฟลอริดาหรือไม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง Gadsden มณฑลเช่นเดียวกับหกมณฑลเพิ่มเติมลงคะแนนเสียงที่จะผ่านการทำประชามติในท้องถิ่นที่จะอนุมัติการขยายตัวของช่อง Gretna Race Track ตั้งอยู่ในเขต Gadsden

อย่างไรก็ตาม ความกังวลหลักของสนามในตอนนี้ ตามรายงานของfloridapolitics.comคือความสามารถในการเสนอเกมไพ่บางเกม เกมที่รวมอยู่ในการตัดสินใจของ Robert Hinkle ผู้พิพากษาอาวุโสของสหรัฐฯ ผู้พิพากษาตัดสินว่าผู้ควบคุมการเล่นเกมที่ทำงานภายใต้ผู้ว่าการริก สก็อตต์ ได้รับความสามารถในการอนุญาตให้เกมไพ่นำเสนอโดยสนามแข่งม้าและสุนัขในรัฐที่คล้ายกับเกมที่ถูกตัดสินให้เป็นเกมคาสิโนที่เป็นเจ้าของโดย เซมิโนล

Hinkle ตัดสินว่า Seminoles สามารถเก็บเกมแบล็คแจ็คไว้ได้จนถึงปี 2030 เนื่องจากรัฐละเมิดข้อกำหนด 5 ปีโดยอนุญาตให้เล่นเกมที่คล้ายกันบนแทร็ก รัฐต้องการเห็นผู้พิพากษาสั่งให้ชนเผ่าหยุดเสนอเกมตามข้อกำหนดแบล็คแจ็คที่รวมอยู่ในข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างชนเผ่าและรัฐ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่หมดอายุในปี 2559

ทนายความของชนเผ่า แบร์รี ริชาร์ด กล่าวว่าในการพิจารณาคดีในอนาคตภายในศาลของฟลอริดาหรือก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ เกร็ตนายังคงสามารถโต้แย้งว่าเกมที่พวกเขาเสนอนั้นไม่ได้ละเมิดกฎหมายของรัฐ ข้อเท็จจริงที่ว่าคำตัดสินของศาลอาจถูกอ้างถึงว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่มีผลผูกพันซึ่งขัดกับตำแหน่งของแทร็กในอนาคตไม่เพียงพอที่จะทำให้ Gretna ได้รับความโล่งใจเป็นพิเศษที่พวกเขาแสวงหา

Richard ยังระบุด้วยว่าคำขอนั้นไม่สมควร และทั้ง Dunbar และ Romanik ทนายความและเจ้าของเส้นทาง Gretna ต่างก็ตระหนักดีถึงความคืบหน้าในคดีนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาจึงรู้หรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของการพิจารณาคดีที่ไม่พึงประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวกับ ประเด็นที่พวกเขาพยายามเข้าไปแทรกแซงประตูสู่คาสิโนโดย Vanshaw ถูกล็อคท่ามกลางข้อพิพาทกับเจ้าของบ้าน

ในแคนาดาข้อพิพาทการเช่าอายุ 6 ขวบระหว่างผู้ประกอบการคาสิโน Vanshaw Enterprises Limited และเจ้าของบ้าน Mayfield Investments Limited ได้มาถึงประเด็นสำคัญเมื่อวันจันทร์ที่ประตูสู่ Casino By Vanshaw ในเมืองMedicine Hatถูกล็อค

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Medicine Hat News คาสิโนอัลเบอร์ตาตั้งอยู่ภายในโรงแรม Medicine Hat Lodge ระดับสี่ดาวและตกลงแก้ไขสัญญาเช่าในปี 2010 ที่ให้ Mayfield Investments Limited ควบคุมห้องรับรองภายในเพื่อแลกกับการตกลงที่จะให้อภัย หนี้ประมาณ 100,000 ดอลลาร์แม้ว่าจะยินยอมให้จ่ายเงิน 20% ของผลกำไรใด ๆ จากพื้นที่ให้กับผู้เช่า

อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าดั้งเดิม Vanshaw Enterprises Limited ได้ลงนามก่อนหน้านี้กับ Mayfield Investments Limited ซึ่งเรียกร้องให้Casino By Vanshawจ่ายค่าเช่ารายปีให้เจ้าของบ้านประมาณ 732,000 ดอลลาร์ ผ่านการผ่อนชำระรายเดือนประมาณ 61,000 ดอลลาร์ ผู้ประกอบการคาสิโนรู้สึกว่าค่าเช่าที่ตามมามันควรจะปันส่วนที่จะคำนึงถึงสัญญาเช่าฉบับปรับปรุงใหม่ แต่เจ้าของทรัพย์สินที่ไม่เห็นด้วยและทั้งคู่จบลงในศาล

ในเดือนตุลาคมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในคาลการีเห็นด้วยกับ Mayfield Investments Limited แต่เรียกร้องให้ทั้งคู่ทำข้อตกลงเพื่อยุติเรื่องนี้อย่างถาวรและแนะนำเจ้าของบ้านไม่ให้ลงโทษ Vanshaw Enterprises Limited เนื่องจากอาจทำให้คาสิโนตกอยู่ในอันตรายและ การเงินทำร้ายธุรกิจของตัวเอง

“ปัจจัยกำหนดคือสิ่งที่สัญญาเช่าบอก” AR Robertson ผู้พิพากษาผู้พิพากษาของศาลควีน “ฉันคิดว่าทั้งสองฝ่ายจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเองและพบการประนีประนอมที่จ่ายค่าเช่าที่ผ่านมาในขณะที่ปล่อยให้คาสิโนทำงานเป็นนิติบุคคล”

เจ้าของบ้านแจ้งยกเลิกสัญญาเช่ากับ Vanshaw Enterprises Limited เมื่อวันจันทร์ โดยอ้างว่าไม่มีค่าเช่า และล็อคประตูไปที่คาสิโน Medicine Hat

“เรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าการปิดคาสิโนชั่วคราวและจะใช้เวลาสองสามวันเท่านั้น” อ่านสัญญาณจาก Mayfield Investments Limited ที่วางไว้ที่ประตูสู่ Casino By Vanshaw

แต่ป้ายประกาศนี้ถูกลบออกในวันรุ่งขึ้นกับ Kevin Van Der Kooy ประธาน บริษัท Vanshaw Enterprises Limited ไปที่Facebookเมื่อวานนี้เพื่อประกาศว่าสถานที่จะเปิดขึ้นอีกครั้งในวันพุธขณะที่ผู้ประกอบการค้นหาสถานที่ใหม่เพื่อเป็นเจ้าภาพคาสิโน

“Casino By Vanshaw สนับสนุนกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร 182 กลุ่มและอีก 80 ครอบครัวผ่านการจ้างงาน” อ่านคำแถลงจาก Van Der Kooy “เราเชื่อว่า Medicine Hat Lodge Hotel ได้ละเมิดกฎหมายโดยการล็อคเราและเราจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เรากำลังดำเนินการย้ายสถานที่ของเราไปยังที่ตั้งที่สนับสนุนชุมชนมากขึ้น เป็นความตั้งใจของฉันที่จะให้บริการกลุ่มท้องถิ่นของเราต่อไปด้วยโอกาสในการระดมทุนจากคาสิโนเป็นเวลาหลายปี ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องสำหรับความอดทนและการสนับสนุนของพวกเขา เราให้บริการชุมชนมาเป็นเวลา 24 ปี และจะทำแบบเดิมต่อไปอีกอย่างน้อย 24 ปี”

Carl Icahn ยกเลิกใบอนุญาตคาสิโนและห้ามใครก็ตามที่ใช้ Taj เป็นสถานที่เล่นเกม

Carl Icahn นักลงทุนมหาเศรษฐีอาจมีแผนใหญ่ในปีที่แล้วสำหรับคาสิโน Trump Taj Mahalหลังจากซื้อสถานที่จากการล้มละลาย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจระหว่างทางจะส่งผลให้ Icahn ตัดสินใจมอบใบอนุญาตคาสิโนของเขาในตอนนี้

Icahn ได้รับการอนุมัติจากศาลให้หยุดจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการด้านสุขภาพแก่คนงานสหภาพแรงงานของสถานที่ซึ่งส่งผลให้มีการนัดหยุดงานในที่สุดทำให้สถานที่ปิดตัวลงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า Icahn จะพยายามเปิดใหม่ในปีนี้พร้อมกับพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน ซึ่งกระตุ้นให้ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกฎหมายที่จะหยุด Icahn จากการเปิดใหม่เนื่องจากข้อจำกัดด้านใบอนุญาตคาสิโน

ตอนนี้แผน Icahn ในการยอมจำนนใบอนุญาตคาสิโนของเขาสำหรับ Trump Taj Mahal และให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะใช้สถานที่เป็นสถานที่เล่นเกมถ้าซื้อ เมื่อวันอังคารที่หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นการพนันของรัฐนิวเจอร์ซีย์เปิดเผยว่า บริษัท ที่เป็นเจ้าของโดย Icahn กระทรวงมหาดไทยฝ่ายรัฐบังคับเกมใน 22 อันดับของเดือนธันวาคมสำหรับการอนุญาตให้ยอมจำนนใบอนุญาตการเล่นเกม

ในเวลาเดียวกัน บริษัทได้ยื่นข้อ จำกัด โฉนดในศาลสูงของเมืองซึ่งจะห้ามผู้ซื้อทรัพย์สินในอนาคตจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นคาสิโนเว้นแต่จะมีการชำระค่าธรรมเนียม ไม่ได้ระบุจำนวนเงินค่าธรรมเนียม

ในการขอมอบใบอนุญาตคาสิโนและสุรา บริษัท Trump Taj Mahal Associates กล่าวว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐเพื่อรักษาความปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังไม่ได้เปิด อุปกรณ์การเล่นการพนัน และบันทึกทางธุรกิจ บทบัญญัติยังทำขึ้นเพื่อจ่ายเงินรางวัลคาสิโนที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์รวมทั้งลดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในโหมดคลังสินค้า

ตั้งแต่ปี 2014 คาสิโนห้าแห่งได้ปิดตัวลง แต่ทัชมาฮาลเป็นเพียงแห่งเดียวที่ทำเช่นนั้นตั้งแต่ปีนั้น ในปี 2014 Showboat, Atlantic Club, Revel และ Trump Plaza ทั้งหมดปิดตัวลง คาสิโนอย่างน้อยสามในห้าแห่งมีกำไรหรือฟื้นตัวเป็นบวกเมื่อปิด ทรัพย์สินอื่นของ Icahn ใน AC คือ Tropicana มีคู่แข่งน้อยกว่าหนึ่งราย

หลังจากทัชมาฮาลปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐได้ตัดสินใจผ่านร่างกฎหมายที่จะลงโทษนักธุรกิจที่ปิดสถานที่ดังกล่าว การเรียกเก็บเงินจะลบใบอนุญาตการเล่นเกมคาสิโนของผู้ประกอบการที่ปิดสถานที่เล่นเกมในแอตแลนติกซิตีหลังจากมกราคม 2016 ซึ่งหมายความว่ามาตรการจะใช้กับ Icahn เท่านั้น ร่างกฎหมายนี้ยังไม่ได้ลงนามหรือคัดค้านโดยผู้ว่าการคริส คริสตี้ แต่สามารถมีผลบังคับได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

กรรมาธิการออกัสตากับการพนันคาสิโนในจอร์เจีย

ผู้เสนอให้นำการพนันคาสิโนไปยังจอร์เจียเพิ่งเพิ่มพันธมิตรอีกคนหนึ่งเนื่องจากออกัสตาได้เข้าร่วมเมืองและมณฑลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความพยายามในการล็อบบี้เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐเพื่อให้คาสิโนถูกกฎหมาย

ตามรายงานของWALB News Fox 54คณะกรรมการออกัสตาลงมติเป็นเอกฉันท์ย้ายไปจัดสรรเงินทุนเพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนว่ารัฐจอร์เจียจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มคาสิโนอย่างไร

ตัวแทน Ron Stephens ‘HR 807 จะเพิ่มคำถามในการลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจอร์เจียแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐเพื่อให้คาสิโนถูกกฎหมายและอนุญาตให้มีการพัฒนามากถึงสี่ในรัฐโดยมีสองแห่งในพื้นที่เมืองแอตแลนตา แต่ บิลไม่เคยไปถึงพื้นบ้าน กฎหมายใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติในสภาผู้แทนราษฎรของรัฐก่อนจึงจะสามารถหาทางไปยังวุฒิสภาของรัฐเพื่อพิจารณาต่อไป แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงในปีที่แล้วแต่สภาผู้แทนราษฎรก็วางแผนที่จะรับประเด็นนี้ในปีนี้อย่างก้าวร้าว

เมื่อเร็ว ๆ นี้สตีเฟนส์กล่าวว่าในปีนี้เขาวางแผนที่จะนำเสนอบางสิ่งที่คล้ายกับข้อเสนอของปีที่แล้วซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 HR 807 เรียกร้องให้มีการลงทุนขั้นต่ำ 1.25 พันล้านดอลลาร์สำหรับคาสิโนในแอตแลนตาหนึ่งแห่งและอีก 750 ล้านดอลลาร์สำหรับคาสิโนอื่น ด้วยการลงทุน 400 ล้านดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตสองใบสุดท้ายทั่วทั้งรัฐ

ผู้สนับสนุนการแก้ไขกล่าวว่าการพนันคาสิโนเป็นคำตอบสำหรับความต้องการสูงสำหรับทุน HOPE และบอกว่าอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรของรัฐจากรายได้จากคาสิโนจะนำไประดมทุนในโครงการ ปัจจุบัน HOPE ได้รับเงินทุนทั้งหมดจากรายได้จากลอตเตอรีจอร์เจีย

แมเรียน วิลเลียมส์ กรรมาธิการเขต 9 ออกัสตา บอกกับสำนักข่าวว่าเขาอยู่บนเรือเพื่อทำทุกอย่างที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ เขากล่าวว่า “ฉันพร้อมสำหรับทุกอย่างที่เราหามาได้ ฉันหวังว่าออกัสตาจะได้รับประโยชน์จากมัน ดูฝนทั้งหมดที่เรามีเมื่อวันก่อน น้ำทั้งหมดนี้และผู้คนกำลังบ่น หากเราสามารถพัฒนาการเงินและเศรษฐกิจในออกัสตาได้”

การเรียกเก็บเงินการพนันครั้งล่าสุดแบ่งรัฐออกเป็นภูมิภาคและแอตแลนตาและออกัสตาถูกวางไว้ในภูมิภาคจอร์เจียตอนเหนือเดียวกันสำหรับคาสิโนสองแห่งที่เป็นไปได้ หัวหน้าของความพยายามที่จะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่คาสิโนคือคณะผู้แทนออกัสตา

ตามรายงานล่าสุดบันทึกการวิ่งเต้นของเมืองแสดงการลงทะเบียนขั้นต่ำ 49 รายการในนามของผู้ประกอบการคาสิโนหลายราย รวมถึงบริษัทคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองแห่ง Las Vegas Sands และ MGM Resorts ซึ่งแสดงความสนใจอย่างจริงจังในคาสิโนในแอตแลนต้า เช่นเดียวกับ Wynn Resorts

Shorelines Casino Belleville เปิดให้บริการในวันพุธ

หลังจากก่อสร้างน้อยกว่าหนึ่งปีGreat Canadian Gaming Corporationได้ประกาศว่าคาสิโนใหม่แห่งแรกสำหรับจังหวัดออนแทรีโอจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้โดยเสนอสล็อต 450 ที่เลือกสรรพร้อมกับโต๊ะเกม 18 โต๊ะและพื้นที่เกมผสมวีไอพี

คาสิโน Shorelines Casino Bellevilleมูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ซึ่งตั้งให้มีพื้นที่ลานบ้าน เวทีเล็กๆ สำหรับการแสดงสด เลานจ์ และร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แก้วทั้งหมดพร้อมวิวภายนอก จะต้อนรับผู้เล่นคนแรกตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในวันพุธถัดมา พิธีพิเศษที่มีการแสดงสดที่หลากหลายพร้อมทั้งแจกของรางวัลและโปรโมชั่นที่ระลึก

สมัครเล่นหวยฮานอย “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับการเปิดตัวของ Shorelines Casino Belleville และรู้สึกตื่นเต้นที่จะแสดงความบันเทิง การเล่นเกมและการรับประทานอาหารที่ดีที่สุดที่แบรนด์ Shorelines Casino จะนำเสนอในตลาดระดับภูมิภาค” Craig DeMarta รองประธานฝ่ายปฏิบัติการฝั่งตะวันออกของแวนคูเวอร์ กล่าว – จาก Great Canadian Gaming Corporation

แคนาดาดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยออนตาริ Gaming ตะวันออกห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้เวลาประมาณ 38.7 ล้าน $ ในเดือนกันยายนปี 2015 เพื่อที่จะได้รับการเล่นเกมกำตะวันออกสำหรับออนตาริจากการจับสลากและการเล่นเกมออนตาริคอร์ปอเรชั่น เรื่องนี้ทำให้ บริษัท สิทธิที่จะดำเนินการชายฝั่งสล็อตที่พาท Downsสถานที่ที่อยู่ใกล้กับปีเตอร์โบโรและชายฝั่งคาสิโนพันเกาะในกันนานอกพร้อมกับได้รับอนุญาตให้สร้างคาสิโนใหม่สำหรับบริเวณรอบ ๆ เมืองของBelleville

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในฐานะที่จะเปิดสถานบันเทิงการเล่นเกมขนาดนี้ในออนแทรีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคาสิโนสุดท้ายที่เปิดในจังหวัดเมื่อสิบปีก่อน DeMarta กล่าว “ในฐานะบริษัทที่มีประสบการณ์การเล่นเกมมากกว่า 30 ปี เรามั่นใจในความสามารถของเราในการสร้างและมอบประสบการณ์ความบันเทิงโดยรวมที่ยอดเยี่ยม”

ในความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องการพนัน Great Canadian Gaming Corporation อธิบายว่า Shorelines Casino Belleville จะเสนอ PlaySmart Center แบบโต้ตอบเพิ่มเติม เป็นครั้งแรกในออนแทรีโอและเนื่องจากดำเนินการร่วมกับสภาความรับผิดชอบด้านการพนันที่เป็นอิสระและไม่แสวงหาผลกำไร พื้นที่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลและการสนับสนุนแก่ผู้เล่นมากกว่าปกติผ่านทางโบรชัวร์และป้ายแบบคงที่

“มันจะเป็นที่แรกในออนแทรีโอ” Andy LaCroix กรรมการบริหาร Ontario East ของ Great Canadian Gaming Corporation กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Belleville Intelligencer “ตอนนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นใด อันนี้โต้ตอบกับจอแสดงผลมากขึ้น เป็นแบรนด์แรกในจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้โบรชัวร์และใบปลิว [แต่] จะมีโทรทัศน์และพ็อดโต้ตอบ”

เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการเป็นเจ้าภาพคาสิโน Shorelines Casino Belleville ขนาด 48,000 ตารางฟุต เมืองที่มีประชากร 93,000 คนรายงานว่าเนื่องจากจะได้รับ 5.25% เปอร์เซ็นต์ของ 49 ล้านดอลลาร์แรกที่สร้างขึ้นจากเกมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ 4% ของรายรับจากการเล่นเกมบนโต๊ะเพื่อใช้จ่ายตามที่เห็นสมควร

“เป็นเรื่องดีสำหรับการจ้างงานและองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ” ทาโซ คริสโตเฟอร์ นายกเทศมนตรีเมืองเบลล์วิลล์ กล่าวกับ The Belleville Intelligencer “มันน่าสนใจที่จะได้รับเช็คครั้งแรกของเรา [เรา] รอคอยที่จะสิ้นเดือนเมษายนเพื่อรับเช็คครั้งแรกของเรา”

ผู้เสนอการเล่นเกมคาสิโนและการเดิมพัน pari-mutuel ในจอร์เจียร่วมมือกัน

2017 อาจเป็นปีที่รัฐจอร์เจียได้รับรองเกมคาสิโนและการแข่งรถ pari-mutuel อย่างถูกกฎหมายในที่สุด ผู้เสนอกิจกรรมทั้งสองกำลังทำงานร่วมกันโดยหวังว่าจะผลักดันกฎหมายให้เป็นจริง

แนวร่วมการแข่งม้าของจอร์เจียได้พยายามมาหลายปีแล้วที่จะเห็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดิมพันแบบ pari-mutuel ปรากฏบนบัตรลงคะแนนเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้กิจกรรมดังกล่าวในรัฐหรือไม่ เซสชั่นกฎหมายใหม่เริ่มในวันที่ 9 มกราคมและจะมีการพยายามใหม่ในการออกกฎหมาย – คราวนี้มีคาสิโนมากถึงห้าแห่งที่จะได้รับอนุญาตในเมืองพร้อมกับแรซิโน

ในอดีต การพยายามทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในการเดิมพันแบบ pari-mutuel ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างการแข่งม้ากับการเกษตร ผู้เสนอรู้สึกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเพาะพันธุ์และการฝึกอบรมจะช่วยรัฐ ความจริงที่ว่าพวกเขาหวังว่าจะผลักดันฝ่ายตรงข้ามให้อยู่เคียงข้าง สมัครเล่นหวยฮานอย สตีเวน เครน ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มการแข่งม้าของจอร์เจีย กล่าวว่ากลุ่มนี้รู้สึกว่าด้วยตัวของมันเอง การแข่งม้าไม่ได้ให้รายได้ภาษีเพียงพอ แต่ด้วยการเล่นเกมสไตล์รีสอร์ท เพียงพอแล้วที่จะได้เห็นการขึ้นค่าขึ้นทั่วทั้งรัฐ

ทุนการศึกษา Hope of the State ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เคยให้ทุน 100% ของค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตอนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเพียง 70% เท่านั้นเนื่องจากมีเงินทุนต่ำ ทุนการศึกษาได้รับทุนจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มจำนวนแต่ตอนนี้ไม่พอจ่ายเต็มราคาอย่างที่รัฐอยากทำอีก

สำหรับปี 2560 ข้อเสนอทางกฎหมายสำหรับรัฐรวมถึงข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปีหน้าเพื่อดูรูปแบบใหม่ของการพนันที่ถูกกฎหมาย หากการแก้ไขได้รับการอนุมัติ รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ลงคะแนนในท้องถิ่นในการลงคะแนนเสียงครั้งต่อไปเพื่อให้สามารถดำเนินการคาสิโนหรือสนามแข่งได้ เมื่อตกลงกันในท้องที่แล้ว เคาน์ตีหรือเมืองก็จะต้องยื่นขอใบอนุญาต หนึ่งในหกรายการที่จะมีจำหน่ายในรัฐ

จะมีการสร้างใบเรียกเก็บเงินแยกต่างหากเพื่อร่างใบอนุญาตที่มีอยู่ ซึ่งสถานที่สามารถตั้งอยู่ได้ และการลงทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการต้องการ เมื่อพิจารณาในแง่กว้าง ๆ รัฐจะอนุญาตให้มีคาสิโนห้าแห่งและสนามแข่งหนึ่งสนาม คาสิโนสไตล์รีสอร์ทอาจตั้งอยู่ในรัศมี 25 ไมล์ของสนามบินนานาชาติ Hartsfield-Jackson ในแอตแลนตา โดยลงทุนไม่น้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในทรัพย์สิน

ใบอนุญาตรองสี่ใบจะได้รับอนุญาต แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในรัศมี 50 ไมล์ของคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตหลัก ต้องลงทุน 250 ล้านเหรียญขึ้นไปในอสังหาริมทรัพย์ ใบอนุญาตสำหรับสนามแข่งม้าจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์

เท่าที่เครนเป็นห่วง สนามแข่งจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แอตแลนต้า เครนกล่าวว่ากลุ่ม pari-mutuel ได้จินตนาการถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่มีทางเดินยกระดับรอบสนามแข่ง ย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งบันเทิง พื้นที่ในสนามที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และอื่นๆAmaya บรรลุข้อตกลงการชำระเงินล่าช้ากับอดีตเจ้าของ PokerStars Scheinbergs

บริษัทเกมออนไลน์และเกมบนบกของแคนาดาAmaya Gamingได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้สรุปข้อตกลงกับ Isai Scheinberg และ Mark ลูกชายของเขามากกว่า 197.7 ล้านในการจ่ายเงินรอตัดบัญชีที่พวกเขาค้างชำระให้กับครอบครัว ข้อเสนอได้ถึงเพียงในเวลาก่อน 1 กุมภาพันธ์เซนต์ – วันที่กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินที่เหลือทั้งหมดที่เกิดจากการขายของRational กรุ๊ป

Scheinbergs เป็นผู้ก่อตั้งโป๊กเกอร์และแพลตฟอร์มการพนันยอดนิยมPokerStarsและFull Tilt Pokerซึ่งจดทะเบียนภายใต้ Rational Group Company บริษัทและสองแพลตฟอร์มหลักถูกขายในปี 2557ให้กับ Amaya ซึ่งตกลงที่จะจ่ายเงินรวม 4.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อดังกล่าว ต่อข้อตกลง Amaya จ่าย $ 4.5 พันล้านล่วงหน้าในขณะที่ส่วนที่เหลือ ($ 400 ล้านบาท) ได้รับการตกลงที่จะจ่ายเงินไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ST 2017

เมื่อสองเดือนที่แล้ว Amaya ประกาศว่าพวกเขามีเงินสดที่ค้างชำระอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อรวบรวมส่วนที่เหลือ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของพวกเขา หนี้ที่เหลือเพิ่งตกลงที่จะชำระจากเงินทุนที่ไม่จำกัดของบริษัทและรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อบรรลุข้อตกลง Scheinbergs ต้องตกลงที่จะไม่บังคับใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อบังคับให้ Amaya ชำระหนี้ผ่าน “ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์” ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการออกหุ้น ในการแสดงท่าทางตอบแทน Amaya ได้ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าเป็นเวลาสามเดือนล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา

ข้อตกลงใหม่นี้เป็นหนึ่งในข่าวเชิงบวกไม่กี่ข้อสำหรับ Amaya เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างแย่ระหว่างที่อดีต CEO ของพวกเขา Baazov ถูกตั้งข้อหาแบ่งปันความลับทางการค้าโดยใช้ข้อมูลวงในกับพี่ชายของเขาและถูกบังคับให้ลาออกดังนั้นจึงบดบังความสำเร็จของพวกเขา การได้มาMGM Resorts International เรียกร้องให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในคอนเนตทิคัต

ในขณะที่มันยังคงก่อสร้างโครงการ MGM Springfield มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ในตอนกลางของแมสซาชูเซตส์ผู้ประกอบการคาสิโนชาวอเมริกันMGM Resorts Internationalได้เรียกร้องให้ชนเผ่าที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนคู่แข่งที่กำลังวางแผนสำหรับคอนเนตทิคัตใกล้เคียงเพื่อเผยแพร่การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้พวกเขาเลือกไซต์ในตะวันออก วินด์เซอร์หรือวินด์เซอร์ล็อก

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Hartford Courant วันศุกร์เห็น MMCT Venture ซึ่งเป็นการร่วมทุนของMohegan Tribal Gaming AuthorityและMashantucket Pequot Tribal Nationทำให้สถานที่สำหรับคาสิโนคอนเนตทิคัตเหนือที่ต้องการแคบลงหลังจากกำจัดข้อเสนอจากชุมชนตะวันออก ฮาร์ตฟอร์ด, ฮาร์ตฟอร์ดและเซาท์วินด์เซอร์

“MMCT Venture ระบุว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของพวกเขา และเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะเห็นการศึกษาโดยตรง” Alan Feldman รองประธานบริหารฝ่ายกิจการรัฐบาลและกิจการอุตสาหกรรมระดับโลกของ Las MGM Resorts International ซึ่งตั้งอยู่ในเวกัสบอกกับหนังสือพิมพ์ “ชุมชนไม่ควรเจรจาในที่มืด และสาธารณะไม่ควรอยู่ในความมืด”

เนื่องจากจะเปิดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 โดยมีสล็อต 3,000 สล็อตพร้อมโต๊ะเกม 75 โต๊ะMGM Springfieldตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง 15 ไมล์จากชุมชนคอนเนตทิคัตทางเหนือของ East Windsor และ Windsor Locks ในขณะที่ South Windsor ที่ถูกปฏิเสธนั้นอยู่ห่างออกไปประมาณ 19 ไมล์ ฮาร์ตฟอร์ดและอีสต์ฮาร์ตฟอร์ดซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 30 ไมล์

ในส่วนของ MMCT Venture มีรายงานว่ากำลังพิจารณาว่าจะเลือกไซต์ใดมานานกว่าหนึ่งปี และได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วสองรอบแล้ว คาสิโนที่วางแผนไว้ยังคงต้องการการอนุมัติทางกฎหมายเมื่อมีการเลือกสถานที่ในที่สุดแม้ว่าชนเผ่า Mashantucket Pequot Tribal Nation และ Mohegan Tribal Gaming Authority ยังคงหวังว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เปิดให้บริการในช่วงเวลาเดียวกับ MGM Springfield

“MGM Resorts International ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการหันเหความสนใจจากจุดเดียวที่สำคัญจริงๆ ถ้า MGM Resorts International ชนะ Connecticut ก็แพ้” Andrew Doba จาก MMCT Venture กล่าวกับ Hartford Courant “ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

Mohegan Tribal Gaming Authority ดำเนินการคาสิโนMohegan Sunขนาดยักษ์ในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่ Mashantucket Pequot Tribal Nation รับผิดชอบFoxwoods Resort Casino ที่อยู่ใกล้เคียงและทั้งสองรายงานก่อนหน้านี้ว่าการร่วมทุนในพื้นที่ Hartford จะทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันการแข่งขัน ภัยคุกคามจาก MGM Springfield ที่กำลังจะมา

“MGM Resorts International รู้ดีว่าสองเมืองที่เหลือภายใต้การพิจารณาจะส่งผลเสียต่อผลกำไร” Doba กล่าวกับหนังสือพิมพ์

MGM Resorts International ได้ขึ้นศาลเพื่อท้าทายกฎหมายคอนเนตทิคัตที่อนุญาตให้ MMCT Venture และไม่มีใครเลือกไซต์สำหรับคาสิโนที่วางแผนไว้ ซึ่งจะเป็นเพียงสถานที่ที่สามใน Class III ในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือขนาดเล็ก และ ก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณ์ชนเผ่าว่า “ขาดความโปร่งใส” ในการไล่ตามสถานที่ที่เป็นไปได้

รายงานเมื่อวันจันทร์เห็นเฟลด์แมนประกาศอีกครั้งว่าผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ MGM Resorts International ได้ข้อสรุปว่า “ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตเป็นสถานที่ที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างงานมากขึ้นและการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าที่จะเป็นคาสิโนใน คอนเนตทิคัตตอนเหนือตอนกลาง”

อย่างไรก็ตาม Doba บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า MGM Resorts International ต้องการให้คาสิโนที่วางแผนไว้ของ MMCT Venture ตั้งอยู่ในคอนเนตทิคัตตะวันตกเฉียงใต้ “เพราะมันอยู่ไกลจากคาสิโนพันล้านดอลลาร์ในแมสซาชูเซตส์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เพราะมันดีต่อเศรษฐกิจของรัฐ”ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางปฏิเสธที่จะพิจารณาการตัดสินใจเกมไพ่ “ธนาคาร” ของฟลอริดาอีกครั้ง

ในฟลอริดามีรายงานว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ปฏิเสธญัตติที่สองที่ขอให้เขาพิจารณาคำตัดสินก่อนหน้านี้ที่ทำให้ Seminole Tribe Of Florida ได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอแบล็คแจ็คและเกมไพ่ “ฝากเงิน” อื่นๆ ในรัฐทางใต้จนถึงปี 2030

ตามรายงานจาก The News Service Of Florida ผู้พิพากษา Robert Hinkle จากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางเหนือของรัฐฟลอริดาปฏิเสธการอุทธรณ์จาก Florida Department of Business And Professional Regulation ในเดือนธันวาคมและตอนนี้ได้ปฏิเสธคำร้องจากGretna Racingแล้ว ซึ่งดำเนินการห้องฝึกสุนัข parimutuel และสนามแข่งสุนัขใน Gadsden County

Seminole ตระกูลฟลอริด้าหมึกขนาดกะทัดรัดเล่นเกม 20 ปีในปี 2010 ที่ทำให้มันสิทธิพิเศษในการใช้งานช่องด้านนอกของไมอามี่เดดเคาน์ตี้และมณฑลวอร์ดในขณะที่ยังอนุญาตให้ห้าปีของการผูกขาดเรื่อง“แถ” เกมการ์ดซึ่งเห็นผู้เล่นคาสิโน แข่งขันกับบ้านเหมือนใน“ผู้เล่นแถ” การแข่งขันเช่นโป๊กเกอร์

เมื่อส่วน “ฝากเงิน” ห้าปีของข้อตกลงหมดอายุในปี 2558 ชนเผ่าพยายามเจรจาข้อตกลงใหม่ แต่ถูกปฏิเสธสองครั้งโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติในแทลลาแฮสซีแม้จะมาจัดการกับริกสก็อตต์ผู้ว่าการพรรครีพับลิกัน จากนั้นได้ยื่นฟ้องโดยอ้างว่ารัฐล้มเหลวในการเจรจาข้อตกลงใหม่โดย “สุจริต” และด้วยเหตุนี้จึงควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามปกติตลอดระยะเวลาที่กระชับ

ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน Hinkle เห็นด้วยกับ Seminole Tribe Of Florida ซึ่งดำเนินการคาสิโนเจ็ดแห่งในฟลอริดารวมถึงSeminole Hard Rock Hotel And Casino HollywoodและSeminole Hard Rock Hotel And Casino Tampaว่าการอนุญาตเกม “ฝากเงิน” ของรัฐมี ทำให้เกิดข้อยกเว้นสำหรับส่วนกระชับส่วนห้าปีและสั่งให้ชนเผ่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการถวายเครื่องบูชาดังกล่าวต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2573

Gretna Racing ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มPoarch Band Of Creek Indianเป็นหนึ่งในห้องบัตร parimutuel จำนวนมากในรัฐที่ให้บริการเกมแบบ “ฝากเงินกับผู้เล่น” และมีรายงานว่าการพิจารณาคดีของ Hinkle อาจทำให้อนาคตตกอยู่ในอันตราย

“การธนาคารของผู้เล่นทุกรูปแบบสามารถตีความได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ Gretna [Racing] ถูกดำเนินคดีทางอาญาและอาจถูกจำคุก” อ่านคำฟ้อง 15 ธันวาคมจากทนายความ David Romanik และ Marc Dunbar ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้กับเมืองเล็ก ๆ ของเกรตนา

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Hinkle ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งสองหน้าและเขียนว่า Gretna Racing ไม่มีสถานะในกรณีนี้และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเนื่องจากจะไม่ได้รับผลกระทบ

“และแม้ว่า Gretna [Racing] อาจมีคุณสมบัติสำหรับการแทรกแซงที่อนุญาตในการสมัครในเวลาที่เหมาะสม [ซึ่งไม่ใช่] ข้อเสนอที่ชัดเจน แต่ฉันก็จะใช้ดุลยพินิจของฉันที่จะปฏิเสธการแทรกแซงในวันสุดท้ายนี้ทั้งที่ไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสม” Hinkle เขียน ในวันพุธ. “คำพิพากษาในกรณีนี้ไม่มีผลผูกพันกับ Gretna [Racing] และคำสั่งที่อธิบายคำพิพากษาจะมีผลในทางปฏิบัติเฉพาะในขอบเขตที่ศาลในอนาคตพบว่าการให้เหตุผลนั้นสามารถโน้มน้าวใจได้ หากดูเหมือนว่า Gretna [Racing] จะเชื่อ มีหลักฐานเพิ่มเติมที่จะโน้มน้าวให้ผู้พิพากษาได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป Gretna [Racing] จะมีอิสระที่จะนำเสนอหลักฐานหากผลประโยชน์ของตัวเองกลายเป็นเรื่องของการพิจารณาคดีหรือการบริหาร กำลังดำเนินการ”

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง บริการข่าวของฟลอริดายังรายงานเพิ่มเติมว่า Gretna Racing ยังคงรอการตัดสินใจจากศาลฎีกาฟลอริดาเกี่ยวกับคดีความที่ยื่นหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐทางใต้ปฏิเสธที่จะให้ใบอนุญาตในการดำเนินการสล็อต

Gadsden County เป็นหนึ่งในแปดมณฑลในฟลอริดาพร้อมกับ Brevard County, Duval County, Hamilton County, Lee County, Palm Beach County, St Lucie County และ Washington County ที่เห็นผู้ลงคะแนนอนุมัติการลงประชามติในท้องถิ่นเพื่อให้มีช่องภายใน parimutuels แต่รัฐมี แย้งว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากสมาชิกสภานิติบัญญัติในแทลลาแฮสซี