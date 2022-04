สมัครบาคาร่า SBOBET Microgaming เพิ่มชื่อเกมแนวกีฬาใหม่

สมัครบาคาร่า SBOBET Microgaming ได้เปิดตัวสล็อตธีมฟุตบอลล่าสุดที่พัฒนาโดยเครือข่ายของสตูดิโออิสระที่เป็นเอกสิทธิ์และพร้อมที่จะเปิดตัวในฤดูร้อนนี้

สามชื่อพิเศษเฉพาะเข้าร่วมคอลเล็กชั่นเกมที่เน้นกีฬาที่สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาของ บริษัท ซอฟต์แวร์การพนันของ Isle of Man ซึ่งรวมถึงTripple Edge Studios ‘ Bookie of Oddsที่วางจำหน่ายเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ด้วยBreak Away DeluxeจากStormcraft Studiosรวมถึงข้อเสนอจากพันธมิตรด้านเนื้อหา เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเสมือน Kiron Interactive, Leap Gaming และ 1X2 Network บริษัทในเครือ 1X2gaming

“ สล็อตธีมฟุตบอลล่าสุดของเราจากเครือข่ายสตูดิโออิสระเอกสิทธิ์ของ Microgaming ถูกกำหนดให้เป็นนักวิ่งหน้าที่แท้จริง ”

ออลวินเอฟซี :

All Win FCเปิดให้เล่นเฉพาะผู้เล่นของผู้ให้บริการที่มีสำนักงานใหญ่ในดักลาสตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม เป็นวิดีโอสล็อต 10 เพย์ไลน์ 5 ต่อ 3 รีลที่น่าตื่นเต้นจาก All41 Studiosผู้พัฒนาเกมคาสิโนในเอสโตเนีย

ฟุตบอล สตาร์ ดีลักซ์ :

อันดับที่สองคือFootball Star Deluxeจาก South African และ บริษัท Isle of Man Stormcraft Studios เกมดังกล่าวพร้อมให้เล่นตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม มาพร้อมRolling Reelsพร้อมตัวคูณสูงสุด 8 เท่า สปินพิเศษด้วยSuper-Stacked Growing Wildsและปลดล็อกศักยภาพในการชนะที่ยอดเยี่ยมStriking Wilds

11 แชมเปี้ยน :

Gameburger Studiosซึ่งในเดือนสิงหาคม 2019 เข้าร่วมเครือข่ายสตูดิโออิสระที่แข็งแกร่ง 10 แห่ง ปิดงานโชว์เคสฟุตบอลสุดพิเศษด้วยแชมเปี้ยน 11ตัว พร้อมให้เล่นบน แพลตฟอร์มของ Microgamingตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน เกมที่มีความผันผวนสูงจะเล่นใน5 รีลและ 20 เพย์ไลน์พร้อมแจ็คพอต สแคทเทอร์ ไวด์ และฟีเจอร์Wild Streak Respin ที่คุ้มค่า

Leon Thomasผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Microgaming แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอลกล่าวในการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ …

“สล็อตธีมฟุตบอลล่าสุดของเราจากเครือข่ายสตูดิโออิสระเอกสิทธิ์ของ Microgaming ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำที่แท้จริง พวกเขาเข้าร่วมคอลเลกชั่ นเกม แนวกีฬา ยอดนิยมที่หลากหลาย บนแพลตฟอร์มการรวมเนื้อหาของเรา รวมถึงVirtual World Cupจากเกม 1X2และInstant FootballจากLeap Gamingในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะมอบทางเลือกและความแตกต่างที่น่าสนใจให้กับลูกค้าของเรา”

การจ่ายเงินรางวัลใหญ่ :

เมื่อเร็ว ๆ นี้ แจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟผูกติดอยู่กับวิดีโอสล็อต Atlantean Treasures Mega Moolah ห้าคูณสามรีลสิบเพย์ไลน์ได้รับรางวัลแจ็คพอตขนาดใหญ่ครั้งแรกที่ผู้ให้บริการออนไลน์ ผู้เล่นที่โชคดีได้รับเงินจำนวน 7,784,425.63 ยูโรในวันที่ 8 พฤษภาคม หลังจากที่ เกม Neon Valley Studiosวางจำหน่ายทั่วทั้งเครือข่ายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020

เครือข่ายแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟสร้างส่วนแบ่งจากเศรษฐี โดยจ่ายเงิน1.1 พันล้านยูโรตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และในเดือนเมษายนMega Moolah Progressiveจ่ายเงินรางวัลมากถึง 10,735,716.84 ยูโร(1.7 ล้านดอลลาร์)สำหรับคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตมอลตาที่ JackpotCityCasino.com .

ในเนวาดาตอนใต้และสาขาท้องถิ่นของสหภาพแรงงานทำอาหารได้ประกาศว่าจะมีการยื่นฟ้องต่อ ‘บริษัทคาสิโนรายใหญ่ในลาสเวกัสสตริป’ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าพวกเขาไม่ได้ปกป้องพนักงานของพวกเขาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสอย่างเพียงพอ

ตามรายงานเมื่อวันเสาร์จากหนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journal สาขา Local 226 ของสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนของพนักงานคาสิโนประมาณ 60,000 คนในเมืองลาสเวกัสและเมืองรีโนด้วยการร้องเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขอคำสั่งห้ามชั่วคราวภายใต้การอุปถัมภ์ของการจัดการแรงงาน พระราชบัญญัติความสัมพันธ์ พ.ศ. 2490

การเรียกร้องที่สำคัญ:

Las Vegas Review-Journalรายงานว่าCulinary Workers Unionยังกล่าวหาว่าสมาชิกต้องเผชิญกับ ‘ สภาพการทำงานที่เป็นอันตราย ‘ ระหว่างการระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วประมาณ 500 คนใน ‘The Silver State’ เนื่องจากขั้นตอนและกฎข้อบังคับที่วางไว้ วางโดยบริษัทคาสิโนบางแห่งเพื่อตอบโต้โรคติดต่อร้ายแรงที่ ‘ไม่เพียงพอทั้งหมดและเป็นอันตราย’

การป้องกันที่ผิดนัด:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าการดำเนินการทางกฎหมายของสหภาพจะยิ่งอ้างว่าโจทก์ที่ไม่ได้กล่าวถึงล้มเหลวในการ ‘ เตือนคนงาน ฆ่าเชื้อและกักกันอย่างถูกต้อง ‘ หลังจากที่สมาชิกในทีมทดสอบผลบวกสำหรับcoronavirusและขอคำสั่งศาลที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการคาสิโนจัดตั้งโปรโตคอลที่ปรับปรุงเพื่อรับประกัน ‘ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการและการเล่นเกมทั้งหมดในเนวาดา ‘

การพิจารณาร่วมสมัย:

ในส่วนของมันและสมาพันธ์คนงานทำอาหารใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ในวันเสาร์ ของตัวเอง เพื่อประกาศว่าได้ ‘ ติดตามว่านายจ้างคาสิโนกำลังทำอะไรเพื่อป้องกัน ‘ การแพร่กระจายของ coronavirus ในหลายพื้นที่รวมถึงการทำความสะอาดห้องทุกวันและการจัดหาการป้องกัน อุปกรณ์และบริการทดสอบปกติ สหภาพแรงงานประกาศว่าได้ตัดสินใจยื่นฟ้องหลังจากความพยายามนี้ระบุว่าบริษัทดังกล่าวจำนวนมาก ‘ ไม่ได้ปกป้องคนงาน ครอบครัว และชุมชนของพวกเขา ‘ จากการติดไวรัสที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

อ่านแถลงการณ์จากสมาพันธ์แรงงานทำอาหาร…

“สหภาพแรงงานด้านการประกอบอาหารได้เรียกร้องให้ลูกค้าทุกคนสวมหน้ากากในที่สาธารณะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม นโยบายหน้ากากบังคับเป็นขั้นตอนที่ดีในการปกป้องคนงานและอุตสาหกรรมการบริการในเนวาดา แต่ยังต้องทำอีกมาก หลังจากหลายเดือนของการสนับสนุนเพื่อความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น เรามีความยินดีที่บริษัทเกมรายใหญ่ส่วนใหญ่ได้โพสต์แผนความปลอดภัยของ coronavirus บนเว็บไซต์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ”

การเปิดออกเพลงฮิตเป็นสิ่งที่ Pragmatic Play ทำและชื่อใหม่ที่สี่ในเดือนมิถุนายน Pyramid King ไม่ทำให้ผิดหวัง

สล็อต 5 รีล 3 แถว25 เพย์ไลน์จะพาผู้เล่นเดินทางไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยของทะเลทรายในอียิปต์โบราณ ที่ซึ่งพวกเขาพบทรายและความร้อนจำนวนมากพร้อมกับการจ่ายเงินสูงสุด1,000 เท่าของเงินเดิมพัน

“ธีมที่สนุกสนานและน่าจดจำ”

มีการจ่ายเงินจำนวนน้อยและสูงเท่ากันที่นี่โดยก่อนหน้านี้เป็นราชวงศ์ JA มาตรฐานและหลังคือ Ankh, Cobra, Ring และไม่มี สล็อต ธีมอียิปต์ที่ เคารพตนเอง จะสมบูรณ์โดยปราศจากเทพเจ้าแห่งความตายและชีวิตหลังความตาย , อนูบิส .

แน่นอนว่าเทพที่มีหัวเป็นหมาจิ้งจอกนั้นอัดแน่นที่สุดด้วยผู้เล่นห้าคนที่ได้รับเงินเดิมพัน20 เท่า ในขณะที่ หน้ากากฟาโรห์ทำหน้าที่เป็นเกมเถื่อน ผู้เล่นสามารถปลดล็อกโหมดฟรีสปินได้ หากพวกเขาสามารถลงจอดสามสัญลักษณ์โบนัสการเลื่อนแบบโบราณซึ่งปรากฏบนวงล้อที่ 1, 3 และ 5 เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สัญลักษณ์หนึ่งจะถูกสุ่มเลือกให้ครอบคลุมทั้งวงล้อตลอดระยะเวลาของโบนัส รอบ .

สัญลักษณ์เงินและแจ็คพอตใหญ่ :

ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ Money สัญลักษณ์ Camelหกตัวขึ้นไปจะเปิดใช้งานRespins สาม ครั้ง และสิ่งเหล่านี้ยังคงเหนียวแน่น ซึ่งหมายความว่าจะยิ่งหมุนซ้ำมากขึ้นสำหรับสัญลักษณ์ Money ใหม่แต่ละรายการ ที่ปรากฏบนวงล้อ

ผู้เล่นสามารถเติมเงินได้จริงๆ เมื่อสิ้นสุดรอบเมื่อสัญลักษณ์ Money ทั้งหมดมีจำนวนมหาศาล และหากในระหว่างนั้นไอคอนทั้งหมดเป็น Camel ผู้เล่นจะทำคะแนนได้มากจนทำให้เกิด ” แจ็ค พอต ใหญ่”

ธีมที่คุ้นเคย :

Melissa Summerfield หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของ Pragmatic Play ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวครั้งใหม่ในข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการว่า…

“Pyramid King ใช้ธีมที่สนุกและจดจำได้ง่าย และเพิ่มการเล่นแบบ Pragmatic Play ด้วยคุณสมบัติทั้งการหมุนรอบและการหมุนฟรี

สมัครบาคาร่า SBOBET “รูปแบบเกมที่อัดแน่นไปด้วยแอ็คชั่นและ แจ็กพอต ขนาดเล็กทำให้ผู้เล่นได้รับภารกิจที่น่าตื่นเต้นเพื่อนำความมั่งคั่งของราชาผู้น่ากลัวกลับบ้านไปพร้อมกับพวกเขาหลังจากการผจญภัยที่ประสบความสำเร็จ”

การกระทำสล็อตมิถุนายน :

ตามที่ระบุไว้ ผู้ให้บริการในมอลตากำลังยุ่งอยู่กับการเปิดตัวสล็อตใหม่ในเดือนนี้ โดยเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนด้วยความพยายามร่วมกับReel Kingdom , Ultra Burnตามด้วยสล็อตระหว่างดวงดาวใหม่ล่าสุดStarz Megawaysและธีมเอเชียสามดาว ฟอร์จูน .

คะแนนรอยัลแพนด้า :

เมื่อต้นเดือน Pragmatic ยังได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้ากับคาสิโนออนไลน์Royal Panda ข้อตกลงนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอคาสิโนสดที่กว้างขวางของผู้พัฒนา ซึ่งรวมถึงเกมเช่น Speed ​​Roulette, Blackjack และ Baccarat

ผู้ประกอบการคาสิโนชาวอเมริกัน Caesars Entertainment Corporation ได้ประกาศว่าข้อตกลงมูลค่า 17.3 พันล้านดอลลาร์ที่จะเห็นการควบรวมกิจการกับ Eldorado Resorts Incorporated ได้รับการอนุมัติจาก Federal Trade Commission

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์เพื่อประกาศว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ‘ยอมรับคำสั่งยินยอมที่เสนอ’ เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่คาดการณ์ไว้หลังจากสรุปการตรวจสอบภายใต้พระราชบัญญัติการปรับปรุงการต่อต้านการผูกขาดของ Hart-Scott-Rodino และพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าว ‘ เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จำเป็นในการป้องกันการผูกขาด’

ความกังวลมหาศาล:

Caesars Entertainment Corporationเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าการควบบริษัทตามแผนคือการเห็นEldorado Resorts Incorporatedมอบ เงินสด จำนวน 7.2 พันล้านดอลลาร์และหุ้นสามัญประมาณ 77 ล้านหุ้นเพื่อเข้าถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจ นอกจากนี้ ยังยืนยันว่านิติบุคคลที่รวมกันจะรักษาชื่อตราสินค้าของซีซาร์ไว้และต่อมาก็รับผิดชอบอสังหาริมทรัพย์ 76 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา รวมทั้งซีซาร์ยักษ์ ทางใต้ ของรัฐอินเดียนาHarrah’s Resort Southern CaliforniaและCaesars Atlantic City Hotel and Casino

กำลังรอการอนุญาต:

Tony Rodioประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Caesars Entertainment Corporation ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้รายละเอียดว่าการควบรวมกิจการที่เสนอของ บริษัท ของเขากับ Eldorado Resorts Incorporated ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสอง บริษัทในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมในรัฐ ของรัฐไอโอวาลุยเซียนาอิลลินอยส์และเพนซิลเวเนีย เขาประกาศว่าข้อตกลงที่คาดการณ์ไว้จะ ‘ สร้างบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุด ‘ ในสหรัฐอเมริกาแต่ยังคง ‘ ยังคงอยู่ภายใต้ความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดอื่น ๆ’ รวมทั้งการได้รับการรับรองที่คล้ายคลึงกันจากเจ้าหน้าที่ในเนวาดาอินดีแอนาและนิวเจอร์ซีย์

อ่านแถลงการณ์จากโรดิโอ…

“เรายินดีที่การ อนุมัติของ Federal Trade Commissionสำหรับการควบรวมกิจการตามแผนของเรากับ Eldorado Resorts Incorporated เป็นการปูทางสำหรับการได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่เหลือจากหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐอินเดียนา เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์ พวกเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำให้การควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ ”

ในสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานที่รู้จักกันในชื่อ Landcadia Holdings II Incorporated ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะเห็นว่ามันเข้าซื้อกิจการ Golden Nugget Online Gaming Incorporated ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ iGaming ในท้องถิ่น

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมระหว่าง Fertitta Entertainment Incorporated และ Jefferies Financial Group Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮุสตัน ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงรายละเอียดว่าข้อตกลงเงินสดและทุนมีมูลค่าประมาณ 745 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะปิดตัวลงก่อนสิ้นเดือนกันยายน

การดูแลที่มีทักษะ:

หลังจากเสร็จสิ้นและผู้ซื้อที่จดทะเบียนใน NASDAQอธิบายว่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นGolden Nugget Online Gaming Incorporated และคงไว้ซึ่ง Tilman Fertittaรุ่นหนาของอุตสาหกรรม iGaming (ในภาพ) เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลที่ขยายใหม่

โฟลตในอนาคต:

Landcadia Holdings II Incorporatedระบุว่าข้อตกลงนี้ถูกกำหนดให้เห็นว่า Golden Nugget Online Gaming Incorporated กลายเป็นเพียงบริษัท iGaming ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองในประเทศซึ่งจะช่วยรักษาชื่อเสียงในฐานะ ‘ผู้ให้บริการที่โดดเด่นในการเล่นเกมออนไลน์ของสหรัฐอเมริกาตลาด’. บริษัทเปิดเผยว่า นอกจากนี้ ตั้งใจที่จะเริ่มให้บริการแบรนด์ Golden Nugget แก่ผู้เล่นในเพนซิลเวเนียและมิชิแกน ในต้นปีหน้า โดยการเปิดตัวทั้งสองรอบปฐมทัศน์เหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Thomas Winter ประธานของเป้าหมายที่มี มายาวนาน

องค์กรที่มีประสบการณ์:

Golden Nugget Online Gaming Incorporated เปิดตัวในตลาดNew Jersey iGaming ที่ได้รับการควบคุมเมื่อใกล้สิ้นปี 2013 และประสบความสำเร็จในการทำกำไรในอีกสามปีต่อมา ผู้ให้บริการที่อยู่เบื้องหลังโดเมนที่GoldenNuggetCasino.comได้กลายเป็นบริษัทแรกที่เริ่มให้บริการ เกม คาสิโนสดแก่นักพนันในสหรัฐอเมริกา และปีที่แล้วมีรายละเอียดรายได้สุทธิเกินกว่า 11 ล้านดอลลาร์

อ่านแถลงการณ์จาก Fertitta…

“Golden Nugget เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยกย่อง มากที่สุด ในธุรกิจเกมในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าได้ยินชื่อ Golden Nugget พวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังติดต่อกับธุรกิจเกมออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โธมัสและทีมงานของเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม [พวกเขา] เก่งที่สุดในอุตสาหกรรม และด้วยการทำธุรกรรมครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อการเติบโต เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว”

ดอกเบี้ยการลงทุน:

สำหรับบทบาทของเขาและRich Handlerประธานร่วมของ Landcadia Holdings II Incorporated ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบาย Golden Nugget Online Gaming Incorporated ว่าเป็น ‘ ชื่อครัวเรือนทั่วสหรัฐอเมริกา ‘ เนื่องมาจากตำแหน่ง ‘ ที่เป็นที่ยอมรับ ‘ ใน iGaming ของ นิวเจอร์ซี. นอกจากนี้ เขายังประกาศว่าเขา ‘ ตื่นเต้น ‘ ที่สามารถ ‘ นำโอกาสที่ดีนี้ไปสู่ตลาดสาธารณะ ‘ ในฐานะผู้ดำเนินการ ‘ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีตำแหน่งดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จาก ‘ โอกาสการพนันออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของประเทศ

หลังจากเปิดเผยฟีเจอร์ใหม่ของ Gigablox และ Yggdrasil Gaming ได้ตกลงทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ Betpoint Group ที่จะได้เห็นแบรนด์คาสิโนสี่แบรนด์ที่มุ่งเน้นทั่วโลกรวมพอร์ตโฟลิโอเกมที่สมบูรณ์ของผู้ให้บริการในสวีเดน

คาสิโนออนไลน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจากมอลตา ได้แก่ 21.com, Justspin.com, Nitrocasino.com และ Neonvegas.com มีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดเยอรมัน นอร์ดิก และญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเข้าถึงเกม :

ผ่านข้อตกลง โดเมนออนไลน์ทั้งสี่จะสามารถเข้าถึงเกมยอดนิยมจาก Yggdrasil รวมถึงไตรภาค Vikings ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากVikings Go To Hell , Vikings Go Wild และ Vikings Go BerzerkรวมถึงLightning Joker ที่เพิ่งเปิดตัว พร้อมด้วยหมุนเทอร์โบครั้งแรก และชนะเดิมพันสูงถึง 10,000xพร้อมกับ Multifly และ Arthur’s Fortune ในธีมยุค กลาง

Fredrik Elmqvistประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Yggdrasil Gaming ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการผูกขาดในการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า:

“แบรนด์ Betpoint Group ได้รับจำนวนมากอย่างรวดเร็วตามมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด

“ด้วยการร่วมมือกัน เราจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ให้บริการในขณะที่เกมของเราจะได้รับการติดตามใหม่ภายในฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตของ Betpoint Group”

ตำแหน่งพรีเมียร์ :

นอกจากนี้ เกมที่พัฒนาผ่าน กลไก Splitzขั้นสูงของผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมออนไลน์ซึ่งรวมถึงเกมชั้นนำอย่าง Temple Stacks: Splitz และ Neon Rush: Splitz และ Lucky Nekoเกมคลาสสิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นพร้อม Gigabloxที่เปิดตัวในวันที่ 24 มิถุนายนคุณลักษณะใหม่ของซัพพลายเออร์ที่ใช้สัญลักษณ์ขนาดใหญ่เพื่อดึงช่องจ่ายเงินจำนวนมากขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้านอุปทานด้วย

Karl Wijkmark ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Betpointกล่าวเสริม…

“แบรนด์ของเราได้รับการพัฒนาสำหรับแฟนคาสิโนและเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่สนุกสนาน สนุกสนานและไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าของเรา

“ด้วยพอร์ตโฟลิโอเกมที่กว้างขวางและหลากหลายของ Yggdrasil เราจะปรับปรุงข้อเสนอของเราด้วยชื่อที่ดีที่สุดในตลาดที่เรามั่นใจว่าจะโดนใจผู้เล่นที่ภักดีของเรา”

ดรีมเทค ไทอัพ :

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง นักออกแบบเกมคาสิโนออนไลน์ข้ามชาติDreamTech Gamingเพิ่งเลือก เทคโนโลยี GATI (เครื่องมือและอินเทอร์เฟซสำหรับเกมดัดแปลง) ของ Yggdrasil เพื่อให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับโลก

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างพระราชวังไซปันซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้รับรายงานว่าจะสูญเสียใบอนุญาตประกอบการคาสิโนใน 15 วันหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสามรายการที่มีรายละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming ที่อ้างถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้จากหนังสือพิมพ์ Marianas Variety ในท้องถิ่น Imperial Pacific International Holdings Limited ได้เปิดคาสิโนภายในสถานที่ $650 ล้าน Saipan ในเดือนกรกฎาคมปี 2017 แต่นับแต่นั้นมาก็ประสบปัญหาในการทำงานกับ 500- ที่อยู่ติดกัน ห้องพักโรงแรม. สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดถูกปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส เนื่องจากเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงกำลังพยายามดิ้นรนเพื่อบรรลุภาระผูกพันทางการเงินมากมาย รวมถึงหนึ่งต่ออดีตผู้รับเหมา Pacific Rim Land Development ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์

ทั้งสามสัมผัส:

Imperial Pacific International Holdings Limited ถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย Commonwealth Casino Commissionของดินแดนอเมริกาและสั่งให้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลังจากขาดหายไปจากการจากไปของอดีตเจ้านายMark Brownใน เดือนธันวาคม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินกับผู้ขายในท้องถิ่นจำนวนมาก และยืนยันว่าจะมีเงินสดในมือเพียงพอสำหรับ จ่ายค่าจ้าง อย่างน้อยสามเดือน

กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน:

Edward Deleon Guerreroประธานคณะกรรมาธิการ Commonwealth Casino บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลพร้อมที่จะระงับใบอนุญาตคาสิโนอย่างเป็นทางการสำหรับImperial Palace Saipanหากเจ้าของไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสามนี้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 13

ความกังวลเรื่องค่าจ้าง:

มีรายงานเพิ่มเติมว่าคำขอระบุว่าผู้ให้บริการคาสิโนต้องฝากเงินบัญชีเงินเดือนที่ขาดหายไปเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของตนเองในสหรัฐอเมริกาหรือเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา อย่างไรก็ตาม Imperial Pacific International Holdings Limited ตอบโต้โดยอ้างว่าเงินสดดังกล่าวน่าจะถูกระงับทันทีเนื่องจากมีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างต่อเนื่องกับPacific Rim Land Development

ขาดความช่วยเหลือ:

เกร์เรโรกล่าวว่าได้ตอบสนองต่อการยืนยันนี้โดยประกาศว่าคณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพไม่สามารถช่วยผู้ประกอบการที่มีภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่น ‘Imperial Pacific International Holdings Limited จำเป็นต้องแก้ไขปัญหากับ Pacific Rim Land Development เพื่อให้เงินสำรองบัญชีเงินเดือนยังคงอยู่ใน ธนาคาร’.

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากเกร์เรโร…

“เราไม่สามารถออกคำสั่งติดต่อกับหน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัท Imperial Pacific International Holdings Limited ได้ คำสั่งซื้อ นี้สำหรับ Imperial Pacific International Holdings Limited เราไม่ต้องการลงคะแนนในสิ่งที่เรารู้ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมาธิการกำลังลงคะแนนไม่ใช่ Imperial Pacific International Holdings Limited”

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักชิมที่จะรักเกมสล็อตใหม่อย่าง Hey Sushi ที่ Habanero Systems ไม่ใช่เมื่ออาหารญี่ปุ่นเสิร์ฟโดยสัตว์จำพวกครัสเตเชียนที่มีเสน่ห์

สล็อต 5 รีล3 แถว25 เพย์ไลน์นี้มั่นใจว่าจะเป็นเกมยอดฮิตในฤดูร้อนด้วยชัยชนะสูงถึง1,304 เท่าของเงินเดิมพันและตัวคูณ ที่ น่า ตื่นเต้น

ความสุขในการทำอาหาร :

ฉากที่ดูเหมือนจะเป็นเพิงซูชิที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง การเปิดตัวที่มีความผันผวนสูง นั้น จะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ ในธีมซูชิที่เรียงต่อกันบนกริด ในขณะที่ผู้เล่นต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อสำหรับชัยชนะที่น่ารับประทาน

ทรีโอเคลือบที่มีม้วนปลาหมึก กุ้งล็อบสเตอร์ และทูน่าทำหน้าที่เป็นตัวกระจาย ของเกม และเมื่อจาน/สัญลักษณ์สามจานปรากฏบนวงล้อเกมโบนัส 10 เกมจะได้รับรางวัล ในขณะที่ตัวคูณมากถึง x15จะถูกกระตุ้นโดยสัญลักษณ์ซูชิ

เตรียมความพร้อมสำหรับการรักษา :

Arcangelo Lonoce หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรับHabanero Systemsใช้แถลงข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวใหม่ที่มีเสน่ห์โดยกล่าวว่า…

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวสล็อต ล่าสุดที่ทำให้เป็นทาส คลาสสิกการทำอาหารทันทีที่ชื่อว่าHey Sushi

“ด้วย สัญลักษณ์ ที่สวยงาม มากมาย กลไกที่ไร้ที่ติและซาวด์แทร็กดั้งเดิมที่แท้จริงในเมนู แม้แต่ผู้เล่นที่มีระเบียบวินัยที่สุดก็ยังพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้เป็นครั้งสุดท้าย จัดเตรียมเก้าอี้และเตรียมทักษะการทำซูชิของคุณให้พร้อม เราสัญญาว่าคุณจะพร้อมสำหรับความอร่อย!”

มหกรรมซูชิเข้าร่วมในพอร์ตโฟลิโอของผู้ให้บริการที่มีเกมมากกว่า 100 เกมและจะมีฐานแฟน ๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างมากจากข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน ที่ Habanero ได้รับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงผู้ที่มีแพลตฟอร์ม LatamWinและผู้นำในอุตสาหกรรมเช่นโคลอมเบีย โอเปอเรเตอร์ Betjuego , Salsa Technologies และบริษัทเกมสเปน Codere

การเติบโตและเกียรติยศ :

จากความสำเร็จในปี 2019 ผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญรายนี้ตั้งใจที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในตลาดละติน อเมริกาและยุโรป

หลักฐานเพิ่มเติมของความนิยมที่เพิ่มขึ้น ผู้จำหน่ายสล็อตและเกมบนโต๊ะได้สร้างรายชื่อผู้เข้ารอบสำหรับหมวดหมู่ผู้จัดหาสล็อตแห่งปีที่งาน2020 EGR B2B Awards ที่จัด ขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม

สโคปา :

การเปิดตัว Hey Sushi กำลังมาแรงจากสล็อตใหม่จาก Habaneroที่เพิ่งเปิดตัวScopa ชื่อใหม่นี้จะพาผู้เล่นเดินทางทั่วอิตาลีในภารกิจเพื่อปลดล็อกเมืองยอดนิยมหลายแห่ง รวมถึงเจนัว มิลาน เนเปิลส์ ทัสคานี และเวนิส เพื่อก้าวไปสู่เกมและสร้างชัยชนะครั้งใหญ่!

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พนักงานอีก 3,000 คนจะถูกไล่ออกจากท่าเรือ Encore Boston คาสิโนได้ตัดสินใจที่จะลดจำนวนพนักงานในขณะที่พวกเขาดูเหมือนจะเปิดอีกครั้งในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 Encore เป็นคาสิโนแห่งที่สามในเมืองที่มีการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากผลกระทบของไวรัส

ตัดหมายเลขพนักงาน:

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Eric Kraus หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของEncore Boston Harborกล่าวว่า ขณะนี้ มีพนักงานอยู่ ประมาณ 700 คน พนักงานจำนวนมากขึ้นจะกลับมาที่บริษัทเมื่อพวกเขาเริ่มฝึกอบรมเมื่อมีการกำหนดวันเปิดทำการอีกครั้ง พนักงานจะกลับมามากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ผู้จัดการที่ยังคงอยู่ในบริษัทจะถูกตัดเงินเดือน

การพักงานเป็นเพียงผลกระทบเชิงลบอีกประการหนึ่งของการระบาดใหญ่และความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ได้เปิดเผยว่าคาสิโนสามารถเปิดใหม่ได้อย่างไรและเมื่อใด แม้ว่าพวกเขาควรจะกลับไปทำงานในช่วงที่ 3 ของแผนการเปิดใหม่ซึ่งได้รับการติดตั้งโดยผู้ว่าการ Charlie Baker

ในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ผู้บริหารของEncoreกล่าวว่าเมื่อสถานที่ให้บริการเปิดใหม่อีกครั้ง พนักงานจะถูกนำกลับมาในลักษณะที่รอบคอบและวัดผล พนักงานบางคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปิดให้บริการอีกครั้งและร้านอาหารจะสามารถกลับไปทำงานได้

เตรียมเปิดอีกครั้ง:

เมื่อคาสิโนในแมสซาชูเซตส์กลับมาทำงาน พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมและสุขอนามัย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐได้ประกาศมาตรฐานขั้นต่ำที่คาสิโนเปิดใหม่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงการจำกัดจำนวนเครื่องสล็อตที่นำเสนอ โป๊กเกอร์ ลูกเต๋า และรูเล็ตจะไม่ให้บริการในขณะนี้ ทุกคนที่เล่นเกมต้องสวมหน้ากากรวมถึงแขกและพนักงาน

เมื่อEncore เปิดขึ้นอีก ครั้ง พวกเขาจะเสนอเกมคาสิโน พวกเขาจะค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปเปิดร้านอาหารและที่พักอีกครั้ง โรงแรมของรีสอร์ทจะเปิดให้บริการในช่วงเริ่มต้นเพียงสี่วันและให้บริการแบบจำกัด

ในมาเก๊าและหัวหน้าของ Sands China Limited ผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่นได้ประกาศว่าขั้นตอนแรกของโครงการมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทของเขาเพื่อเปลี่ยนการพัฒนา Sands Cotai Central ยักษ์ใหญ่ให้เป็นรูปลักษณ์ใหม่ The Londoner Macao คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ กันยายน.

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming วิลเฟรด หว่องทำหน้าที่เป็นประธานบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกง และเขาเปิดเผยว่างานก่อสร้างและการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานก่อนกำหนดหลังจากดำเนินการต่อเนื่องตลอดช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่าครั้งล่าสุด

หลักฐานของรัฐสภา:

Sands China Limitedเป็น บริษัท ย่อยของผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกันLas Vegas Sands Corporationและยังรับผิดชอบเกี่ยวกับThe Venetian Macao , The Plaza Macao , Sands MacaoและThe Parisian Macao ในบริเวณใกล้ เคียง มีรายงานว่า Wong บอกกับ Inside Asian Gaming ว่าเกมThe Londoner Macao ที่สร้างเสร็จพร้อมแล้วจะเห็นสถานที่จัดงานขนาดยักษ์ที่มีด้านหน้าอาคารซึ่งสร้างสถาปัตยกรรมของอาคาร Palace of Westminster แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยหอจำลองElizabeth Towerและนาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์

หว่องรายงานว่า…

“ ความคืบหน้าการก่อสร้างของเราไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปแต่เร็วกว่าที่คาดไว้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว The Londoner Macao จะเปิดให้บริการเป็นระยะในปี 2020 และ 2021 แต่ การก่อสร้างส่วนใหญ่ แล้วเสร็จ มีเพียงส่วนหน้าเท่านั้นที่กำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาล”

ความบันเทิงที่กว้างขวาง:

นอกจากนี้ The Londoner Macao ที่เสร็จแล้วยังถูกลิขิตให้มาพร้อมกับอารีน่าใหม่ 6,000 ที่นั่งประสบการณ์เสมือนจริง และห้างสรรพสินค้าที่ออกแบบใหม่ควบคู่ไปกับการแสดงสตรีทโชว์ทั่วไป แหล่งข่าวอธิบายว่าโรงงานที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีร้านอาหารที่สดใหม่มากมาย รวมถึงแกสโตรผับสไตล์อังกฤษที่บริหารโดยเชฟชื่อดังGordon Ramsay

คาดว่าจะมาถึง:

มีรายงานว่าหว่องระบุว่า สถานที่ให้บริการใน มาเก๊า โฉมใหม่ของบริษัทของเขา นั้นยังเป็นเจ้าภาพในการผลิตผลงานดนตรีอันทรงเกียรติของเวสต์เอนด์และถูกทิ้งให้เกลื่อนไปด้วยลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมมากมาย เช่น รถเมล์สองชั้นในลอนดอน ตู้โทรศัพท์แบบอังกฤษแบบเก่า และ ‘ การเปลี่ยนแปลง ในแต่ละวัน ของการแสดง ขององครักษ์ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าคาสิโนภายใน The Londoner Macao จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ในที่สุดสามารถเล่นโฮสต์เพื่อขยายคอลเลกชันได้ถึง 2,000 สล็อตและ 450 โต๊ะเกม

หว่องรายงานว่า…

“เราหวังว่าการเปิดตัวของ The Londoner Macao จะสอดคล้องกับนโยบายการเปิดพรมแดนของรัฐบาลอีกครั้ง เมื่อมีผู้เยี่ยมชมเพียงพอแล้วเราก็สามารถเปิด The Londoner Macao ได้ทุกเมื่อ ”

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ของมอลตา EveryMatrix Software Limited ได้ประกาศข้อตกลงที่เห็นได้จากแพลตฟอร์ม CasinoEngine iGaming ที่รวมเอาความก้าวหน้าในการเล่นเกมแบบเรียลไทม์จาก Competition Labs Limited

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางตอนเหนือของ Valletta ของ St Julian’s ผู้พัฒนาได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ในวันจันทร์ที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อประกาศว่าผู้ใช้แพลตฟอร์ม CasinoEngine สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘เครื่องมือ gamification ที่มีให้เลือกมากมาย’ จาก บริษัท พันธมิตรรวมถึง กระดานผู้นำ ทัวร์นาเมนต์ และความท้าทายในการบรรลุผลตามภารกิจเพื่อ ‘ปรับปรุงการรักษาผู้เล่นและมูลค่าตลอดชีพ’ อย่างมีนัยสำคัญ

ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพ:

EveryMatrix Software Limitedระบุว่าการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ใหม่ยังเห็นนวัตกรรม ของ CasinoEngine ในขณะนี้มี ‘ ระบบโบนัสที่ทรงพลัง ‘ จากCompetition Labs Limitedรวมถึง ‘ชุดเครื่องมือขั้นสูงและคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของผู้เล่นหลายคน’ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอผู้ให้บริการ iGaming ที่มีโอกาส เพื่อ ‘ เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการได้มาและการเก็บรักษา’

คุณสมบัติก้าวหน้า:

Stian Enger Pettersenจาก EveryMatrix Software Limited ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้รายละเอียดว่าผลกระทบเชิงบวกของ gamification ทำงานเพื่อเพิ่มความภักดีของผู้เล่น การหมุนเวียน ความชื่นชอบในแบรนด์ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้เล่น เขาประกาศว่าเทคโนโลยีนี้ยังช่วย ‘ ความพยายามในการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ‘ ของ ผู้ให้ บริการคาสิโนออนไลน์และการเดิมพันกีฬาโดยไม่ ‘ ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงลบ’

อ่านแถลงการณ์จาก Pettersen…

“ เราได้ทำการวิจัยพันธมิตรอย่างละเอียดถี่ถ้วนในด้านนี้และข้อมูลรับรองของ Competition Labs Limited นั้นน่าประทับใจ เราช่วยลูกค้าสร้างความแตกต่างและสร้างสรรค์ธุรกิจของพวกเขาผ่านโซลูชันของเรา และแพลตฟอร์ม gamification จาก Competition Labs Limited นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเรา ด้วยการผสานรวมนี้ ลูกค้าคาสิโนของเราสามารถใช้ประโยชน์จากชุดเครื่องมือแบบเรียลไทม์นี้อย่างเต็มที่เพื่อเปิดตัวทัวร์นาเมนต์และภารกิจอย่างรวดเร็วและเรามั่นใจว่าผู้เล่นจะตื่นเต้นกับ วิดเจ็ต ‘ skinnable ‘

ผู้ร่วมงานที่มีชื่อเสียง:

ในส่วนของเขาและJulian Steinwenderจาก Competition Labs Limited อธิบายว่า EveryMatrix Software Limited เป็น ‘ พันธมิตรที่ยอดเยี่ยมในการทำงานด้วย ‘ เนื่องจากได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ‘ ความมุ่งมั่นต่อทั้งลูกค้าและผู้เล่น ‘ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

คำแถลงของ Steinwender อ่าน…

“ CasinoEngine เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและแพลตฟอร์ม gamification ของเราจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เราเข้าใจดีว่า gamification อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว ซึ่งเป็นที่ที่ซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษาของเราสามารถช่วยได้”