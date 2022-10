สมัครบาคาร่า Royal Online เข้าสู่ฤดูกาลที่คาดว่าจะต่อสู้

สมัครบาคาร่า Royal Online ในร่างนั้น Eagles มาพร้อมกับกระสุนมากมาย Howie ตัดสินใจที่จะจัดการหนึ่งในอันดับที่ 1 ของพวกเขาให้กับ Brown ได้เลือกที่จะใช้ Nose Tackle จอร์แดน เดวิสกับรอบแรกคนเดียวของพวกเขา เดวิสเป็นผู้ประกาศข่าวสำหรับการป้องกัน UGA ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งระดับชาติ ในรอบที่ 2 Eagles เลือกCam Jurgens Jurgens ถูกคิดว่าจะเข้ามาแทนที่ Jason Kelceเซ็นเตอร์ All-Pro และในรอบที่สาม นาโกเบ ดีน บร็องโกจอร์เจีย น ตกบนตักของอีเกิลส์ คณบดีเคยถูกมองว่าเป็นพรสวรรค์ในรอบแรก แต่ความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บและเรื่องขนาดทำให้เขาล้มลง

The Eagles เข้าสู่ฤดูกาลที่คาดว่าจะต่อสู้กับ Cowboys สำหรับ NFC East เมื่อทั้ง New York Giants และ Washington Redskins อยู่ในความลำบากของการสร้างใหม่ในระยะยาว

ฐานแฟนคลับของ Eagles มาจากพื้นที่หลักสองแห่ง ได้แก่ เมืองฟิลาเดลเฟียและชานเมืองโดยรอบ และกลุ่มใหญ่จากทางใต้ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เขตเบอร์ลิงตันประมาณและทางใต้ถึงปลายสุดของรัฐในเคปเมย์ แคมเดนและเทรนตันมีพรมแดนติดกับเมืองนิวเจอร์ซีย์เป็นแหล่งรวมแฟนคลับของ Eagles เช่นเดียวกับเมืองการพนันฝั่งตะวันออกของแอตแลนติกซิตี ด้วยทั้งนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียเป็นบ้านของการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย แฟน ๆ ของ Eagles จึงไม่ขาดทางเลือกในการเดิมพันทีมโปรดของพวกเขา

แฟน ๆ ของ Eagles เป็นกลุ่มที่เก่งที่สุดในลีกแม้ว่าชื่อเสียงของพวกเขาจะดีขึ้นบ้างหลังจากชัยชนะ Super Bowl ของทีมเหนือ New England Patriots ในปี 2018 ไปเป็นวันแห่งการขว้างซานตาคลอสด้วยก้อนหิมะและห้องขังในสนามกีฬา แต่ฟิลาเดลเฟีย เป็นเมืองที่ยากลำบากฉาวโฉ่และมีความคาดหวังสูงสำหรับทีมกีฬาโดยเฉพาะ Eagles

เกมสำคัญสำหรับ Eagles มักจะรวมถึงการจับคู่สองส่วนกับดัลลัสและนิวยอร์กไจแอนต์โดยก่อนหน้านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการชิงตำแหน่ง NFC East และเกมหลังสำหรับสิทธิในการโอ้อวดทางภูมิศาสตร์ เมื่อจบอันดับสองในดิวิชั่นที่แล้ว ฟิลาเดลเฟียจะได้เล่นกับอริโซนา คาร์ดินัลส์, พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส และนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส

NFC East เล่น NFC North ในการเล่นการประชุมภายใน และ Philadelphia จะต้อนรับ Vikings และ Packers สู่ Lincoln Financial Field ในขณะที่ยังเดินทางไปยัง Detroit ในการเปิดของพวกเขานอกเหนือจากชิคาโก NFC East เล่น AFC South ในฤดูกาลนี้ ดังนั้น Eagles จะพบกับ Jacksonville และ Tennessee ที่บ้านและ Indianapolis และ Houston บนท้องถนน

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส (เอเอฟซีนอร์ท)

ฤดูกาล 2022 เป็นฤดูกาลที่ลืมไม่ลงสำหรับ Steelers เนื่องจากกองหลัง Ben Roethlisberger ดูเหมือนเปลือกของตัวเองในอดีตของเขา สตีลเลอร์สยังคงสามารถเอาชนะและรักษาตำแหน่งไวด์การ์ดได้ด้วยสถิติ 9-7-1 แต่พวกเขาถูกแคนซัสซิตี้ชีฟส์จัดการในรอบไวด์การ์ด

Ben Roethlisberger เกษียณในฤดูกาลนี้หลังจากเล่นอาชีพ 18 ปีที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมถึงชัยชนะ Super Bowl สองครั้ง

Mitch Trubisky ลงนามในช่วงต้นยุเพื่อมาแทนที่เขา แม้จะมีการคัดเลือกร่างของ Kenny Pickett ในรอบแรก Trubisky คาดว่าจะเริ่มต้นสัปดาห์แรกใน Pittsburgh

JuJu Smith-Schuster เลือกที่จะออกจากเอเจนซี่อิสระนี้และเซ็นสัญญา 1 ปีเพื่อเล่นกับหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของเกมอย่าง Patrick Mahomes The Steelers เกณฑ์ George Pickens แทนของเขา ในรอบที่สองของร่าง NFL Pickens ทำไฮไลท์หลังจากไฮไลท์ในแคมป์ฝึก

เป็นที่ทราบกันดีว่า Steelers ให้ความสำคัญกับการรักษาตัวของพวกเขาเอง และพวกเขาก็ทำอย่างนั้นในฤดูกาลนี้ ความปลอดภัยMinkah Fitzpatrick และตัวรับกว้าง Diontae Johnson ต่างก็ได้รับรางวัลเป็นส่วนขยายที่ร่ำรวย The Steelers ยังเซ็นสัญญากับ Terrell Edmunds อดีตตัวเลือกรอบแรกอีก ครั้ง สตีลเลอร์สเซ็นสัญญาไลน์แมนแนวรุก เจมส์ แดเนียลส์ กองหลัง ลีวาย วอลเลซคอร์เนอร์แบ็ ก และ ไมลส์ แจ็ค บร็องโกของทีมอิสระ

สตีลเลอร์สเข้าสู่ฤดูกาลนี้ในฐานะทีมรองแชมป์ในเอเอฟซี นอร์ธ แม้จะมีความกล้าหาญของหัวหน้าโค้ช ไมค์ ทอมลิน แต่ทีมสตีลเลอร์สก็ยังได้รับเลือกให้จบสกอร์ตามหลังบัลติมอร์ เรเวนส์, ซินซินนาติ เบงกอลส์ และคลีฟแลนด์ บราวน์ส

มาดูกันว่าแฟนคลับ “Terrible Towel” จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร โดยอาศัยอำนาจตาม “ม่านเหล็ก” จากปี 1970 และต้นทศวรรษ 1980 ทำให้ Steelers ยังคงมีฐานแฟนคลับในระดับชาติ แม้ว่าในเชิงภูมิศาสตร์ ทีมงานจะดึงดูดแฟนๆ ส่วนใหญ่มาจากครึ่งทางตะวันตกของเพนซิลเวเนีย เช่น คิดว่าแฮร์ริสเบิร์กและทางตะวันตก และบางส่วนของเวสต์เวอร์จิเนีย

แฟน ๆ ของ Steelers ให้การสนับสนุนด้านเสียงเนื่องจาก Acrisure (RIP Heinz) Field เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ท้าทายที่สุดสำหรับทีมบนท้องถนน การผสมผสานของหญ้าเคี้ยวเอื้องและลมที่พัดมาจากแม่น้ำอัลเลเกนีทำให้การขว้างสำหรับกองหลังและการพยายามทำประตูในสนามทางไกลสำหรับนักเตะที่ท้าทายมาก

เกมที่ใหญ่ที่สุดสามเกมของพิตต์สเบิร์กจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างดิวิชั่นกับบัลติมอร์ แม้ว่าการแข่งขันกับซินซินนาติและคลีฟแลนด์จะเป็นการแข่งขันทางอารมณ์ที่เท่าเทียมกัน

เมื่อจบอันดับสองใน AFC North ในปี 2021 ทีม Steelers จะแข่งขันกับคู่แข่งในการประชุม – Las Vegas Raiders จากทางตะวันตก, Indianapolis Colts จากทางใต้ และ Eagles คู่หูในรัฐของพวกเขา AFC North เผชิญกับ AFC East ในการเล่นการประชุมภายใน และ Pittsburgh จะเป็นเจ้าภาพใน New England และ New York ขณะเดินทางไปบัฟฟาโลและไมอามี สตีลเลอร์สจะเผชิญหน้ากับ NFC South ในการเล่นอินเตอร์คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพแทมปาเบย์และนิวออร์ลีนส์ และมุ่งหน้าไปตามถนนเพื่อเผชิญหน้ากับแคโรไลนา แพนเทอร์ และแอตแลนต้า ฟอลคอนส์

เดิมพันสภาพอากาศ NFL

โดยปกติแล้วจะมีองค์ประกอบสี่ประการที่ทำให้สภาพอากาศเป็นปัจจัยในเกม NFL: ลม ความหนาวสุดขั้ว ปริมาณน้ำฝน และความร้อน Wind มีศักยภาพที่จะแก้การโจมตีของทีมที่ส่งผ่าน ดังนั้นจึงทำให้เกิดการโจมตีแบบมิติเดียวในระหว่างที่ทีมพยายามจะรุกไปข้างหน้า

ลมหางที่ตรงกันนั้นบางครั้งช่วยให้นักเตะได้ความยาวมากขึ้นในการพยายามยิงประตูและบางครั้งให้โค้ชหยุดชั่วคราวเพื่อไตร่ตรองการพยายามยิงประตูจากระยะไกลโดยปกติเกินระยะสูงสุดของนักเตะของเขา ลมเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลต่อเกมจริง ๆ และคะแนนที่ทำได้ก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่มักให้ความสนใจมากเกินไปกับสภาพอากาศอื่นๆ

ความหนาวเย็นสุดขั้วมักกลายเป็นปัจจัยในเมืองทางตอนเหนือในช่วงปลายฤดูกาล เช่น บัฟฟาโล ชิคาโก คลีฟแลนด์ เดนเวอร์ และกรีนเบย์ ในกรณีของชิคาโก คลีฟแลนด์ และบัฟฟาโล มีองค์ประกอบเพิ่มเติมของ “เอฟเฟกต์ทะเลสาบ” ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดลมหนาวหรือพายุหิมะที่ทำให้การเล่นรุกทำได้ยาก

ปริมาณน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นหิมะหรือฝนก็ส่งผลต่อการเล่นเช่นกัน ในระดับพื้นฐานที่สุด การวางเท้าจะกลายเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากขึ้น และผู้เล่นที่แข็งแรงมากขึ้นที่มีความสมดุลที่ดีขึ้นสามารถใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์กับกองหลังที่ต้องตอบโต้ ไม่ว่าจะโดยการปิดตัวรับที่กว้างที่วิ่งตามรูปแบบหรือจัดการกับลูกส่ง บอลลื่นยากสำหรับกองหลัง ยากสำหรับตัวรับที่กว้าง และบางครั้งก็ยากสำหรับการวิ่งกลับรับแฮนด์ออฟและพยายามยึดไว้ในภายหลัง

ความร้อนจัดซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนในเมืองที่มีอากาศอบอุ่น เช่น ไมอามี แจ็กสันวิลล์ และแคโรไลนา ส่งผลกระทบต่อทีมโดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ทีมที่มีรูปร่างดีมักจะสามารถทนต่อสภาวะเหล่านั้นได้ แต่ในช่วงต้นฤดูกาล ทีมส่วนใหญ่มีระดับการปรับสภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งคู่ต่อสู้เหล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้

บัญชี Twitter ของ Kevin Rothเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาพยากรณ์อากาศที่อาจส่งผลต่อเกม ในทำนองเดียวกัน ตรวจสอบ หน้าสภาพอากาศเฉพาะ ที่RotoGrinders นักพนันสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตสำหรับทีมโปรดของพวกเขาได้ที่ NFLWeather.com รวมถึงวิดเจ็ตสำหรับแต่ละสัปดาห์และ Monday Night Football

ความได้เปรียบในสนามเหย้า

ไม่ว่าจะเป็นโดมที่ทำให้คนหูหนวกหรือจัดการกับองค์ประกอบต่างๆ ความได้เปรียบในสนามเหย้ามักจะมีส่วนสำคัญในเกมฟุตบอล พิจารณาว่าเส้นเดิมพันมักจะคำนึงถึงความได้เปรียบสูงสุดสามแต้มสำหรับทีมเจ้าบ้าน ซึ่งบางครั้งอาจใช้บรรยากาศที่บ้าคลั่งนั้นเพื่อเพิ่มและรักษาโมเมนตัมไว้ได้

เกือบทุกโดมสามารถสร้างบรรยากาศที่อึกทึก แต่ Mercedes-Benz Superdome ที่ New Orleans Saints เล่นนั้นเป็นมาตรฐานของลีก เสียงพัดลมมีส่วนทำให้เกิดการเริ่มเกมที่ผิดพลาดและการหน่วงเวลาของเกมโดยฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถได้ยินจำนวนการเล่นหรือหยุดการนับได้

สนามกีฬาอื่นๆ ที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศเสียงดัง ได้แก่ สนาม CenturyLink Field (ซีแอตเทิล) และสนามกีฬา Arrowhead (เมืองแคนซัสซิตี้) ในขณะที่บางสนามมีสภาพอากาศที่อาจทำให้คู่ต่อสู้ลำบากใจ เช่น Lambeau Field (กรีนเบย์), Highmark Stadium (Buffalo) และ Soldier Field (ชิคาโก). ไมอามีและแจ็กสันวิลล์บางครั้งสามารถได้เปรียบในช่วงต้นฤดูกาลโดยเล่นท่ามกลางความร้อนระอุของฟลอริดา ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1 ไมล์ เดนเวอร์ บรองโกส์ยังมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากคู่ต่อสู้พยายามปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่บางลงซึ่งมีระดับออกซิเจนต่ำ

ดูเกม NFL: สถานีโทรทัศน์ สตรีมมิ่ง และทีมออกอากาศ

ความนิยมของ National Football League ในยุคสุดท้ายในการเป็นกีฬาทางโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอเมริกา ทำให้เครือข่ายโทรทัศน์มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ชมที่บ้าน ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยกล้อง กราฟิกที่โผล่ออกมาจากหน้าจอ และการเข้าถึงผู้เล่นและโค้ชทั้งในเกมและหลังเกม

เครือข่าย over-the-air หลักสามในสี่เครือข่าย ได้แก่ CBS, NBC และ FOX ล้วนมีเกม NFL อย่างน้อยหนึ่งเกมต่อสัปดาห์และอย่างน้อยหนึ่งเกมในฤดู รายการที่สี่ ABC เป็นเจ้าของโดย Disney แม้ว่า Disney จะเป็นเจ้าของ ESPN และออกอากาศ Monday Night Football ที่สถานีนั้น เครือข่าย NFL ใช้ออกอากาศเกมในวันพฤหัสบดี โดย FOX ให้การผลิตเฉพาะสำหรับเกมที่ออกอากาศในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลไปยัง NFL Network และพันธมิตรที่จัดจำหน่ายผ่าน 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาล่าสุดที่ลงนามในปี 2018

แต่อเมซอนได้นำ NFL มาสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลตั้งแต่ปี 2560 และในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมายังเสนอเกมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Twitch อีกด้วย บริการสมัครสมาชิกของ Amazon, Amazon Prime ยังเสนอฟีดคำบรรยายสำหรับการออกอากาศทางเลือกและห้องสนทนา ในขณะที่สตรีม Amazon Fire นำเสนอคุณสมบัติ “X-Ray” ซึ่งให้สถิติและเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อสำรวจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น Amazon Prime จะออกอากาศ Thursday Night Football เต็มเวลาในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้

นอกเหนือจากการออกอากาศใน Thursday Night Football ก่อนหน้านี้แล้ว เครือข่าย NFL ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักพนันต้องจับตามอง เนื่องจากมีการรายงานข่าวในลีกและเข้าถึงทีมทั้งหมด 32 ทีมได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากสถานะเป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการของ NFL รายการต่างๆ เช่น “Good Morning Football” และ “NFL Total Access” นอกเหนือจากการรายงานสดแบบติดผนังต่อผนัง – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NFL Scouting Combine และ NFL Draft – ให้ข้อมูลมากมายผ่านการแจกแจงรายละเอียดวิดีโอและสถิติที่สำคัญ เพื่อทำการตัดสินใจเดิมพันอย่างมีข้อมูล

ในวันแข่งขัน มีสองวิธีหลักในการรวมการดูในขณะที่จับตาดูเกมที่ถ่ายทอดสดในตลาดใดก็ตาม หนึ่งคือ NFL Red Zone ซึ่งดำเนินการโดย NFL Network และแจกจ่ายให้กับผู้ให้บริการเคเบิลทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ NFL Red Zone – ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ – คือการแสดงทุกทัชดาวน์ของทุกเกม และเป้าหมายนั้นทำได้โดยเปลี่ยนไปใช้ฟีดสดของเกมเมื่อทีมไปถึงเส้น 20 หลาของฝ่ายตรงข้ามหรือที่เรียกว่า “ โซนสีแดง”

มุมแหลมของคุณสมบัตินี้คือบางครั้งมากกว่าหนึ่งเกมจะมีทีมในโซนสีแดง ผลที่ได้คือการจัดซิมโฟนีที่วุ่นวายซึ่งเจ้าบ้านสก็อตต์ แฮนสันจะนำทางจากการเล่นไปสู่การเล่นในสถานการณ์ดังกล่าว ช่วยลดเวลาตายระหว่างการเล่นเพื่อให้มีกระแสการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่มันส่งผลให้เกิด “กล่องสี่เหลี่ยม” ซึ่งไดรฟ์การให้คะแนนสี่ตัวทำงานพร้อมกันซึ่งทำให้แฮนสันโต้ตอบทางสังคมผ่านภาพหน้าจอสำหรับ Twitter

ในขณะที่ NFL Red Zone จัดให้มีการดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งเป็นเวลาหลายชั่วโมงในวันอาทิตย์ หนึ่งในการตัดสินใจออกอากาศที่สำคัญของลีกคือการสร้าง DirecTV Sunday Ticket ซึ่งนำเสนอเกม NFL ระดับภูมิภาคที่ไม่ได้อยู่ในตลาดทั้งหมดให้กับสมาชิก มีการเสนอครั้งแรกในปี 1994 และเป็นวิธีให้แฟน ๆ ที่ได้รับการปลูกถ่ายในเมืองต่าง ๆ สามารถเลือกดูทีม NFL ที่พวกเขาชื่นชอบได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด บาร์และร้านอาหารยังใช้บาร์และร้านอาหารเพื่อส่งเสริมธุรกิจวันอาทิตย์ของพวกเขาและช่วยให้กลุ่มแฟน ๆ รวมตัวกันในเมืองที่ห่างไกลเพื่อรูททีมโปรดของพวกเขา และแน่นอน แฟนเอ็นเอฟแอลที่จริงจังและนักพนันเอ็นเอฟแอลประกอบด้วยการสมัครรับข้อมูลจำนวนมาก

ในบูธ

สำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหมดของกล้องในแง่ของการนำภาพมาสู่ผู้ชม NFL การออกอากาศสามารถทำได้ดีเท่ากับผู้ประกาศบรรยายภาพเหล่านั้นเท่านั้น เมื่อ NFL ได้รับความนิยมในปี 1970 และ 1980 ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงก็กลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือน

แฟนฟุตบอลต่างตั้งตารอเกมกับ Pat Summerall และ John Madden สำหรับเกม NFC อันดับต้น ๆ ของ CBS หรือ Dick Enberg และ Merlin Olson ที่ทำเช่นเดียวกันสำหรับเกม AFC บน NBC และในช่วงรุ่งเรืองในทศวรรษ 1970 และ 1980 รายการ “Monday Night Football” ของ ABC กับ Howard Cosell, Frank Gifford และ Don Meredith ได้รับการแต่งตั้งให้ชมในขณะที่ NFL ตั้งหลักที่มั่นคงในโทรทัศน์ช่วงไพรม์ไทม์

แต่ละเครือข่ายที่ถือ NFL ฟุตบอลมี “No. ทีมประกาศขนาด 1” ที่มอบหมายให้กับเกมที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ และการรู้ว่าผู้ประกาศและนักข่าวข้างสนามกำลังมาที่เมืองของคุณ ช่วยเพิ่มความคาดหมายของเกม

ยุนี้มีการเคลื่อนไหวมากมาย ค่าคงที่หนึ่งคือการจับคู่อันดับต้น ๆ ของ Jim Nantz และ Tony Romo ใน CBS ซึ่งเป็นคู่หูที่ดีที่สุดในบรรดาคู่หู NFL ที่ประกาศบูธและพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากนักข่าวข้างสนาม Tracy Wolfson Nantz ที่เล่นทีละเกมเป็นเสียงที่คุ้นเคยกับแฟนกีฬามานานแล้วจากผลงานของเขาที่ The Masters และ Final Four of the NCAA Tournament ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่กีฬา CBS ของเขา

ในฤดูกาลที่ Romo เป็นคู่หูของ Nantz ตั้งแต่เกษียณอายุ อดีตกองหลังของ Dallas Cowboys ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นและน่าประทับใจจากใต้ศูนย์ไปเคียงข้าง Nantz การผ่าความผิดและการทำนายการเล่นด้วยความกระตือรือร้นที่ดูเหมือนจะทำให้ Nantz กระปรี้กระเปร่าในกระบวนการนี้ Romo เป็นหัวข้อของสงครามการประมูลระหว่าง CBS และ ESPN ในอดีต และในที่สุดก็ชนะโดย Tiffany Network เมื่อมันเซ็นสัญญากับเขาอีกครั้งในข้อตกลง 10 ปีซึ่งมีมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์

สุนัขตัวท็อป

เครือข่ายแบบ over-the-air ทั้งสามมีทีมออกอากาศอันดับ 1 ที่แข็งแกร่ง FOX มีคู่หูของ Kevin Burkhardt และ Greg Olsen ซึ่งเป็นอดีตรองของ Carolina Panthers

ในขณะที่ CBS และ FOX ตัดสินใจประกาศรายชื่อผู้เล่นตามเกมระดับภูมิภาคที่ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ NBC มีแพลตฟอร์มระดับชาติที่มี Sunday Night Football นั่นทำให้ Mike Tirico ผู้ประกาศแบบเล่นทีละเกม, นักวิเคราะห์ Cris Collinsworth และนักข่าวข้างสนาม Melissa Stark ที่จะเปิดตัวเธอในจุดที่คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของสัปดาห์

ก่อนหน้านี้ Al Michaels อยู่ถัดจาก Collinsworth เช่นเดียวกับ Buck และ Aikman Michaels และ Collinsworth – อดีตผู้รับช่วงกว้างของ Cincinnati Bengals – เป็น simpatico ทางอากาศ ทำลายช่วงเวลาสำคัญและการเล่นอย่างเชี่ยวชาญ แต่ก็มีความรู้สึกล้อเล่นที่ขี้เล่นมากขึ้นระหว่างสองคนหลังระหว่างการออกอากาศ แต่ ตอนนี้เราจะมาดูกันว่าการตีคู่ของ Tirico และ Collinsworth เกิดขึ้นได้อย่างไร

การรับมรดก Monday Night Football จาก ABC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการของ Disney/Capital Cities ในปี 1996 ในที่สุด MNF ก็ย้ายไปที่ ESPN ในปี 2006 ซึ่งเป็นตอนที่ NBC กลับเข้าสู่ภาพโทรทัศน์ของ NFL อีกครั้งด้วย Sunday Night Football อีเอสพีเอ็นมีความสอดคล้องกันในแง่ของมูลค่าการผลิต แต่ไม่มากเท่าในการออกอากาศควบคู่

มีเพลงฮิตบางอย่างเช่น Mike Tirico – ตอนนี้กับ NBC – และโค้ช Jon Gruden ของ Oakland Raiders ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ NFL ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดระหว่างการฝึกสอนของเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการขาดหายไปมากขึ้นเนื่องจาก ESPN แทนที่ Sean McDonough ด้วย Joe Tessitore เป็นเสียงแบบเล่นทีละเกม Jason Witten ใช้เวลาในฤดูกาล 2018 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ของ Tessitore แต่กลับมาที่สนามแข่งขันในปี 2019 ซึ่งส่งผลให้ Booger McFarland ย้ายจากนักวิเคราะห์ระดับรองมาอยู่เคียงข้าง Tessitore

อีเอสพีเอ็นได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ในช่วงยุ โดยมีรายงานว่าพยายามที่จะนำมิคาเอลกลับมาผ่านการค้ากับเอ็นบีซีสปอร์ตส์ – แต่พวกเขาตัดสินใจที่จะไปกับทีมของโจ บัคและทรอย ไอค์มัน เช่นเดียวกับ Nantz บั๊กได้กลายเป็นใบหน้าของ FOX ด้วย MLB และหน้าที่ประกาศกอล์ฟนอกเหนือจาก NFL และการเป็นหุ้นส่วนของเขากับ Aikman ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูกาลที่ 21 ในปี 2565 คือเครื่องยนต์ที่วิ่งได้อย่างราบรื่น ทั้งสองเล่นเพื่อจุดแข็งโดยไม่ก้าวข้ามเสียงของกันและกัน

Thursday Night Football จะเปิดตัวใน Prime Video เต็มเวลาในฤดูกาลที่จะถึงนี้กับ Kirk Herbstreit และ Al Michaels Herbstreit จะสร้างสมดุลให้กับหน้าที่ของเขาที่ ESPN กับ College Gameday พร้อมกับความเข้มงวดของ Thursday Night Football

Michaels เป็นกระบอกเสียงในการเล่นทีละเกมของกีฬาหลายประเภทมาหลายชั่วอายุคน โดยเขากล่าวว่า “คุณเชื่อในปาฏิหาริย์หรือไม่? ใช่!” จากโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1980 เมื่อสหรัฐอเมริกาเอาชนะสหภาพโซเวียตในฮ็อกกี้น้ำแข็งยังคงเป็นลายเซ็นของเขา

ตัวเลขสำคัญในการเดิมพันเอ็นเอฟแอล

สเปรดเดิมพัน

ในขณะที่ทุกหมายเลขมีศักยภาพที่จะเป็นแกนหลักในการเดิมพัน แต่ก็มีบางหมายเลขที่มีน้ำหนักมากกว่าเนื่องจากสร้างความแตกต่างในแง่ของส่วนต่างของคะแนน ตัวอย่างเช่น ระยะขอบ 4 แต้มในช่วงควอเตอร์ที่ 4 มีความสำคัญ เนื่องจากทีมตามหลังไม่สามารถเตะบอลได้เพียงอย่างเดียว และหวังว่าแนวรับจะหยุดซึ่งส่งผลให้มีโอกาสครองบอลเป็นครั้งที่สองเพื่อชนะเกม

ตัวเลขที่คุ้มค่าในการเล่นให้คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “3” และ “7” เนื่องจากเป็นตัวเลขที่พบบ่อยที่สุด มักปรากฏเป็นตัวเลขหลักสำหรับการเดิมพัน เมื่อเร็วๆ นี้ “8” กลายเป็นตัวเลขสำคัญเนื่องจากการแปลง 2 จุดได้กลายเป็นตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นสำหรับทีมในการสร้างโอกาสในการขายหรือลดการขาดดุล

ตัวอย่างเช่น เมื่อ Houston Texans ระดมกำลังเพื่อเอาชนะ Buffalo Bills ในรอบไวด์การ์ดของ AFC พวกเขารวบรวมจากการขาดดุล 16-0 และนำ 19-16 ไปสู่ความแข็งแกร่งของการทำทัชดาวน์สองครั้งและการแปลงสองแต้มสองแต้มรอบ ฟิลด์โกล

หมายเลขการแพร่กระจายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ “เบ็ด” เบ็ดคือครึ่งคะแนนที่มีศักยภาพในการเดิมพันผลการสวิงโดยไม่คำนึงถึงจำนวนทั้งหมดที่ตามมา ตัวอย่างเช่น หากทีม A ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 2 ½ แต้ม เอาชนะทีม B 20-17 นักพนันที่วาง 2 ½ แต้มในทีม A จะเป็นผู้ชนะการเดิมพัน แต่นักพนันที่คว้าทีม B ได้ 3 ½ แต้มก็วางเดิมพันที่ชนะเช่นกัน

ในบางตัวเลข เบ็ดทำให้การเดิมพันมีความท้าทายมากขึ้น ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างข้างต้นที่มีสเปรด 2 ½ และ 3 ½ แต้ม นั่นก็จริงเช่นกันเมื่อสเปรดคือ 6 ½ หรือ 7 ½ จุด หรือใหญ่กว่านั้น เช่น 9 ½ หรือ 10 ½ จุด

ยอดรวม

เช่นเดียวกับตัวเลขสเปรดคีย์ มีตัวเลขทั้งหมดที่สำคัญที่ต้องจำเมื่อเดิมพันสูง/ต่ำ พื้นฐานที่สุดคือตัวที่หารด้วย “7” ซึ่งมีค่าเท่ากับทัชดาวน์ (14, 21, 28, 35, 42, 49 เป็นต้น) มันทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการวางเดิมพันสูง/ต่ำ ไม่ว่าจะเป็นทีมเดียวหรือสำหรับเกม ทีม A สามารถทำคะแนน “X จำนวนทัชดาวน์” หรือทีม A และ B สามารถทำคะแนน “X จำนวนทัชดาวน์รวมกันได้”

อีกอย่างคือผลรวมแบนที่รวมทัชดาวน์และการยิงประตูเดียว ซึ่งรวมถึงตัวเลขที่เริ่มต้นที่ “10” และเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดจุด (17, 24, 31, 38, 45) โดยปกติจะสูงถึง “52” ซึ่งครอบคลุมเกม NFL ส่วนใหญ่ที่เล่น ทีม NFL มีคะแนนเฉลี่ย 22.8 คะแนนในปี 2019 ซึ่งมาที่ 45.6 เมื่อเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อเป็นตัวแทนของสองทีม

คล้ายกับเมื่อพูดถึงการเดิมพันสเปรด ตะขอก็มีขนาดใหญ่สำหรับนักพนันเมื่อพูดถึงการเดิมพันสูง/ต่ำ ครึ่งคะแนนนั้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมักจะกำหนดผู้ชนะและผู้แพ้ในการเดิมพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นตัวเลขที่หารด้วยทัชดาวน์หรือตัวเลขคงที่ดังกล่าวที่รวมการทำทัชดาวน์และการยิงประตูเดียว นั่นเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วจะต้องมีคะแนนเพิ่มเติมเพื่อให้การเดิมพันที่สูงกว่านั้นชนะ การแปลงสองคะแนนทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จก็มีบทบาทในสูง/ต่ำเช่นกัน แต่ก็ยากกว่าที่จะพิจารณาสำหรับเกมแต่ละเกมที่เผยออกมาในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และกลยุทธ์การฝึกสอนแตกต่างกันไปในแต่ละเกม