สมัครบาคาร่า สมัครเว็บบอลออนไลน์ การผลิตไฟฟ้าของตัวเอง

สมัครบาคาร่า เมื่อEarth Friendly Productsเปิดโรงงานผลิตของ Southeastern Division ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่เป็นประกายในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. ความร้อนในไมอามีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งหรือสองรอย ผู้ผลิต ECOS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสีเขียวที่มียอดขายสูงสุดในโลก กำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายกับโรงงานระดับภูมิภาคแห่งใหม่ล่าสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญที่รออยู่ข้างหน้า พวกเขาจะเริ่มต้นงานกาล่าด้วยงาน “พรมสีเขียว” การตัดริบบิ้น ทัวร์สำหรับแขกวีไอพีและสื่อมวลชน และงานเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษสำหรับแขกผู้มีเกียรติ

สมัครบาคาร่า ด้วยการสนับสนุนจากฮอลลีวูด วอชิงตัน ดีซี ฟลอริดา ไมอามี-เดดเคาน์ตี้ และเมืองไมอามี การเปิดตัวโรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นงานที่น่าจดจำสำหรับชุมชนไมอามี่ทั้งหมด ในบรรดาผู้ปรารถนาดีคือเจนน่า เอลฟ์แมน นักแสดงและคุณแม่จากละครโทรทัศน์เรื่อง “Dharma & Greg” ซึ่งจะกล่าวยกย่องและสนับสนุนเป็นพิเศษ คนอื่นๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงอาหารกลางวันระดับวีไอพี ได้แก่ โฆษกของรัฐสภา กัส บิลิรากิส; Gigi Lee Chang ซีอีโอของ Healthy Child Healthy World; John Vlahakis ประธานฝ่าย Earth Friendly Products และ Kelly Vlahakis-Hanks รองประธานบริหารฝ่าย Earth Friendly Products

วิทยากรเพิ่มเติมจะรวมถึงผู้มีเกียรติ Jean Monestime ผู้บัญชาการมณฑล Miami-Dade District 2; ผู้มีเกียรติ Myra Taylor นายกเทศมนตรี Opa-locka; Diana Rodriguez ผู้ช่วยพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองไมอามี ผู้มีเกียรติ Carlos A. Gimenez และ Dr. Van Vlahakis ซีอีโอและเจ้าของผลิตภัณฑ์ Earth Friendly

เพื่อปิดท้ายงานกาล่านี้ Earth Friendly Products จะยังคงมุ่งมั่นต่อชุมชนท้องถิ่นโดยนำเสนอเช็คต่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กไมอามี “เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน Miami Children’s Hospital” Ms. Vlahakis-Hanks กล่าว “โรงพยาบาลแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลเด็กชั้นนำในอเมริกา และการทำงานหนักและการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศของทุกคนที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลนั้นวิเศษมาก”

สิ่งนี้เข้าใจในความมุ่งมั่นที่จะทำประกันว่าโรงงานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับตัวผลิตภัณฑ์ และพนักงานที่ผลิตมีความปลอดภัยในอาคารเท่ากับลูกค้าที่ซื้อสินค้า ซึ่งหมายความว่าไม่มีทีมใดที่พึงพอใจและมุ่งมั่นที่จะทำการวิจัยและพัฒนาต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกแง่มุมของบริษัทสะท้อนถึงอุดมคติเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ที่ผลิตอีกด้วย

ออกแบบโดย Revdesign ซึ่งเป็นบริษัทด้านสถาปัตยกรรมที่ได้รับการรับรอง LEED คุณลักษณะการควบคุมมลพิษที่ยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และมลพิษจำนวนมากนั้นเหนือกว่ามาตรฐานการก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุด แผงโซลาร์เซลล์ที่ให้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และทำให้โรงงานใช้พลังงานอย่างพอเพียง หลอดสุริยะ การเก็บเกี่ยวในเวลากลางวัน อุปกรณ์ที่ใช้น้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก เป็นเพียงคุณสมบัติบางส่วนที่โดดเด่นบางประการที่ทำให้โรงงานแห่งใหม่นี้มีชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคใต้ ฟลอริดา.

Revdesign เชื่อว่าการออกแบบที่ดีเป็นผลมาจากแนวทางบูรณาการที่ตอบสนองต่อปัญหาด้านสุนทรียภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ของแนวทางนี้ทำให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น

Evie Giovannopoulou สมาชิกทีม Revdesign กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นทีมออกแบบสำหรับผู้บริหารของ EFP เพราะพวกเขาแบ่งปันวิสัยทัศน์และค่านิยมเดียวกันโดยอ้างอิงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นเลิศโดยไม่ประนีประนอม” Evie Giovannopoulou สมาชิกของทีม Revdesign กล่าว

สำหรับบริษัทแล้ว ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในความมุ่งมั่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลกในการรวมเอาความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในโรงงานระดับภูมิภาคทั้ง 5 แห่งของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสู่ความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของมรดกของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลก “เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนจะต้องตระหนักว่าแรงบันดาลใจเบื้องหลังการก่อตั้งบริษัทของเราคือลูกๆ และหลานๆ ของเราเอง” ดร.แวน วลาฮาคิสกล่าว

“เราต้องการมอบมรดกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์ เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่เราได้พยายามรักษาคำมั่นสัญญานั้นกับคนรุ่นต่อไปและเราจะยังคงรักษาคำมั่นสัญญาของเราในขณะที่เราจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนสามารถไว้วางใจและพึ่งพาได้”

ผู้อ่านที่ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่โลกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรจะทำสำหรับสภาพแวดล้อมที่กรุณาเยี่ยมชม www.ecos.com

ไซปรัสจัดสัมมนาโบราณคดีเมดิเตอร์เรเนียน

วัฒนธรรม กรีซ

นิคกี้ มาเรียม ออนติ – 30 ตุลาคม 2555 0

ไซปรัสจัดสัมมนาโบราณคดีเมดิเตอร์เรเนียน

มูลนิธิ Anastasios G. Leventis จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติในนิโคเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อนำเสนอ ประเมิน และทบทวนประสิทธิผลของกฎหมายที่มีอยู่เพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณคดี เนื่องจากนักวิจารณ์กล่าวว่ากฎหมายปัจจุบันไม่เพียงพอ

กล่าวเปิดงานคือ “กฎหมายกรีกเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม: การคุ้มครองแหล่งโบราณคดี อนุเสาวรีย์ โบราณสถาน และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม” และจะได้รับจากเลขาธิการวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบประเด็นทางโบราณคดีของกระทรวงวัฒนธรรม , เมนโดนี ลีน่า. ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ จากประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนจะพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ต่างๆ

การประชุมสัมมนายังจะนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น บทบาทของโบราณวัตถุในสังคมปัจจุบัน และเหตุใดจึงควรได้รับการปกป้อง การปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งคืนวัตถุทางโบราณคดีซึ่งปัจจุบันถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ไปยังประเทศบ้านเกิด และมีคำถามเกี่ยวกับ กฎหมายที่เพียงพอในการควบคุมการค้าโบราณวัตถุในทุกประเทศ

วงดนตรีแชมเบอร์ออร์เคสตรา Mugla Marmaris และนักดนตรีชาวกรีกเป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ตมิตรภาพที่ท่าเรือ Marmaris แห่งเมดิเตอร์เรเนียนในตุรกี

Altınöz Ahmet Yasar ประธานวงออเคสตรากล่าวว่าภายใต้กรอบของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างตุรกี-กรีก คอนเสิร์ตจะยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังว่าศิลปะและดนตรีสามารถสร้างความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างประเทศต่างๆ

นักร้องชาวกรีกร้องทั้งเพลงตุรกีและกรีก Ahmet Altinoz หัวหน้า Marmaris Philharmonic Association กล่าวว่าในปี 2547 พวกเขาได้ทำข้อตกลงโปรโตคอลกับ Rhodes Philharmonic Association เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางดนตรีและมิตรภาพ

(ที่มา: ANSAmed)

นิทรรศการ Lesbos Petrified Forest ของเยอรมัน

วัฒนธรรม ยุโรป ข่าวกรีก

– 31 ตุลาคม 2555 0

นิทรรศการ Lesbos Petrified Forest ของเยอรมัน

การเปิดนิทรรศการ Petrified Forest of Lesvos ภายใต้ชื่อ A Special Visitor in Messel Pit Fossil Site- Multicolored Giants from the Petrified Forest of Lesvos จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ Messel Pit Visitor ใกล้กับแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนี .

นิทรรศการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของ Lesvos Petrified Forest และพิพิธภัณฑ์ Messel ไซต์ Messel Pit เป็นเหมืองร้างใกล้กับหมู่บ้านที่มีชื่อเดิม เหมืองหินดินดานถูกขุดที่นั่น

เนื่องจากมีฟอสซิลมากมาย จึงมีความสำคัญทางธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์อย่างมาก หลังจากที่เกือบจะกลายเป็นหลุมฝังกลบ การต่อต้านอย่างเข้มแข็งในท้องถิ่นก็หยุดแผนเหล่านี้ในที่สุด และหลุม Messel ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 2538 การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญยังคงมีขึ้นและไซต์ดังกล่าวได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการรวมตัวของ Lesvos ในเครือข่าย Global Geoparks ของ UNESCO นายกเทศมนตรี Messel Andreas Larem ตัวแทนกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ ตัวแทนของ Geopark Bergstrasse-Odenwald, Claudia Eckhardt และคนอื่นๆ อีกหลายคนเข้าร่วมงาน พวกเขายินดีกับนิทรรศการนี้ เช่นเดียวกับการจัดแสดงที่ไม่เหมือนใครซึ่งนำเสนอต่อสาธารณชนชาวเยอรมันเป็นครั้งแรก

ฆ่าผู้ส่งสาร: กรีซรับความจริงไม่ได้

กรีซ ความคิดเห็น

Andy Dabilis – 31 ตุลาคม 2555 0

ฆ่าผู้ส่งสาร: กรีซรับความจริงไม่ได้

ต้นแบบของนายกรัฐมนตรีกรีก Antonis Samaras ในการจัดการกับนักข่าวที่น่ารำคาญ

เป็นเรื่องดีที่ Costas Vaxevanis หนึ่งในนักข่าวที่ถูกกฎหมายจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ในกรีซในประเทศที่มีนักการเมืองและคนรวยจำนวนมากอยู่ในกระเป๋า ไม่ได้ยืนอยู่หน้าหลุมในดินตอนที่เขาถูกจับกุม ในข้อกล่าวหาปลอมว่าละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือนายกรัฐมนตรี Antonis Putin-Samaras จะผลักเขาและตะโกนว่า: “นี่คือ Rich Greek!”

ในขณะที่ Samaras พร้อมที่จะลดความเฟื่องฟูอีกครั้งสำหรับคนงาน ผู้รับบำนาญ และคนจนโดยลดการใช้จ่ายและขึ้นภาษีอีก 17.45 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปล่อยให้นักการเมืองของประเทศและชนชั้นสูงที่ร่ำรวยและพวกโกงภาษีหลบหนีไปโดยแทบจะไม่ต้องรับโทษ การจับกุม Vaxevanis ในข้อหาปล่อยชื่อ จาก 2,059 คนในรายชื่อลับของชาวกรีกที่มีเงินฝาก 1.95 พันล้านดอลลาร์ในธนาคารสวิสได้จุดชนวนการปราบปรามของสื่อที่คุกคามเสรีภาพของสื่อ – และเสรีภาพในการพูด

ทางการกรีกมีรายชื่อมาสองปีแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องเพื่อนของพวกเขา และแทนที่จะไปหลังจากโกงภาษี รัฐบาลตัดสินใจที่จะปิดปากนักข่าวในลักษณะเดียวกับเผด็จการรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินและทรราชทั้งหมดทำ ในรัสเซีย นักข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีสิทธิเดียวเท่านั้น: ที่จะยังคงตาย ในกรีซพวกเขาไม่มีอีกแล้ว เว้นแต่พวกเขาต้องการถูกจับในข้อหาบอกความจริงว่า Samaras ไม่สามารถรับมือได้

หากอดีตรัฐมนตรีคลัง George Papaconstantinou และ Evangelos Venizelos และอัยการอาชญากรรมทางการเงินสองคนที่ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ อาจมีการระบุกลโกงภาษีและแยกพวกเขาออกจากผู้ที่ประกาศรายได้อย่างถูกต้อง ไม่มากเมื่อคุณดูว่าพวกเขาเป็นใคร : นักการเมือง นักธุรกิจ สำนักพิมพ์ นักธุรกิจ เจ้าของเรือ Vaxevanis กล่าวว่า “ระบบอำนาจทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าโอนเงินไปต่างประเทศแล้ว และนี่คือข้อมูลจากธนาคารเดียวเท่านั้น”

เขาเตือนเมื่อเขาเปิดเผยชื่อไม่ควรมีสมมติฐานใด ๆ ที่ทุกคนเป็นผู้หลบเลี่ยงภาษี แต่เสริมว่า: “เห็นได้ชัดว่าเงินฝากส่วนใหญ่ไม่สมเหตุสมผลกับรายได้ของผู้ฝาก หลักฐานคือบัญชีส่วนใหญ่ถูกปิดหลังจากที่ธนาคารสรุปข้อมูลรั่วไหล” เขาบอกว่าเขาได้รับมันในหน่วยความจำจากแหล่งที่ไม่ระบุชื่อซึ่ง “เชื่อว่ารายการดังกล่าวถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นเวลาสองปี”

เมื่อเขาออกจากศาลหลังจากได้รับการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี เขากล่าวว่า “สำนักงานอัยการได้แสดงความสนใจเป็นพิเศษในการติดต่อกับฉัน ฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ แต่ฉันยอมรับ” กฎหมายความเป็นส่วนตัวของกรีซได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคนรวยและผู้ทรงอำนาจจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และ Vaxevanis ผู้ดูแลเว็บไซต์ชื่อ Hot Doc ได้ดำเนินการตามประเพณีของการทำข่าวจริง ซึ่งเป็นเอกสารหลักของกรีซ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรในบ้านสำหรับพรรคการเมืองและใน นอนกับผู้นำทางการเมือง – ล้มเหลวที่จะทำ

BEAT THE PRESS

กรณีของเขาเพียงอย่างเดียวควรมีสมาคมนักข่าว และคนที่เชื่อในเสรีภาพ เรียกร้องให้รัฐบาลปูติน-ซามาราสหยุดไล่ล่านักข่าว และเริ่มไล่ตามกลโกงภาษีและการทุจริต แม้ว่าจะทำลายวงจรการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องก็ตาม จนถึงตอนนี้ มีเพียงเนติบัณฑิตยสภาแห่งเอเธนส์เท่านั้นที่ชี้ให้เห็นถึงความหน้าซื่อใจคดของ Vaxevanis ที่กำลังถูกดำเนินคดีอย่างรวดเร็วในขณะที่โกงภาษี – ไม่กี่คนที่ถูกจับในการย้ายประชาสัมพันธ์ปลอม – และเป็นหนี้ประเทศที่พวกเขาอ้างว่ารัก $ 70 พันล้านวอน ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้พิพากษาจนกว่าจะถึงทศวรรษหน้า

“สำหรับอดีตรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่รับผิดชอบในการใช้รายการและยังคง ‘สูญเสีย’ รายการนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการอื่นใดเลย” ABA กล่าว โดยกล่าวหารัฐบาลซามาราสว่า “ปกป้ององค์ประกอบทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ทรงอำนาจ” โดยกล่าวว่า “การเลือกดังกล่าวส่งสัญญาณไปยังสังคมโดยรวมว่าสถาบันประชาธิปไตยของกรีซหรือสิ่งที่เหลืออยู่ ดำเนินการเพื่อการคุ้มครองโดยเฉพาะ ของระบบอำนาจเองโดยแลกกับความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและสิทธิของชาวกรีก”

สิ่งที่ Samaras ทำได้คือให้ Vaxevanis เป็นกล่องสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเขาใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเขียนบทวิจารณ์ที่ทำลายล้างในหนังสือพิมพ์อังกฤษ The Guardian ที่โกหกความคิดที่ว่า Samaras หรือนักการเมืองคนใดในกรีซมี สนใจผลประโยชน์ส่วนรวมแต่ต้องการเพียงเพื่อคงอำนาจและอภิสิทธิ์ในขณะที่ปล่อยให้คนงาน ผู้รับบำนาญ และสุนัขต่อสู้ที่ยากจนเพื่อความดีในขณะที่รัฐบาลลดเงินเดือน ขึ้นภาษี และตัดเงินบำนาญ

Vaxevanis กล่าวว่าเขาถูกกำหนดเป้าหมายอย่างไม่ถูกต้อง “แทนที่จะจับกุมผู้หลบเลี่ยงภาษีและรัฐมนตรีที่มีรายชื่ออยู่ในมือ พวกเขากำลังพยายามจับกุมความจริงและนักข่าวอิสระ” เขากล่าว เขาถูกจับกุมหลังจากตำรวจล้อมบ้านของเขาในฉากที่ชวนให้นึกถึงรัฐบาลเผด็จการทหารของกรีซระหว่างปี 1967-74 – หรือตำรวจของปูติน – รวบรวมผู้วิพากษ์วิจารณ์

MACE THE NATION

Samaras ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น รัฐบาลของเขาจับกุม Spiros Karatzaferis นักข่าวโทรทัศน์ในเมืองเล็ก ๆ ก่อนที่เขาจะสามารถเปิดเผยเอกสารลับที่ถูกแฮ็กโดยกลุ่ม Anonymous จากสำนักงานบัญชีทั่วไปของประเทศซึ่งเขากล่าวว่าพิสูจน์ว่ากรีซปลอมแปลงสถิติทางเศรษฐกิจของตนเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ผู้ให้กู้

นั่นเกิดขึ้นหลังจาก State NET TV ซึ่งได้รับทุนจากการหักเงินจากเงินเดือนของคนงานชาวกรีก ระงับโครงการของ Marilena Katsimi และ Costas Arvanitis หลังจากการแลกเปลี่ยนทางอากาศที่พวกเขากล่าวว่ารายงานทางการแพทย์สนับสนุนข้อกล่าวหาการทรมานผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลและถาม หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสงบเรียบร้อยของประชาชน Nikos Dendias จะลาออกเพราะเขาปฏิเสธว่าไม่มีการกระทำทารุณต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัว

Arvanitis กล่าวว่าการตัดสินใจระงับเขาและ Katsimi ดูเหมือนจะมีแรงจูงใจทางการเมืองและความพยายามที่จะปิดเสียงสื่อสองสามเรื่องที่กล้าพูดออกมา “เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการเซ็นเซอร์ในทีวีของรัฐ” Arvanitis บอกกับรอยเตอร์ในการให้สัมภาษณ์ “เราจะได้รับรายชื่อคำและความคิดเห็นที่เราได้รับอนุญาตให้ทำต่อจากนี้ไปหรือไม่”

บทบรรณาธิการของ Toronto Globe and Mail ชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่ารัฐบาลกรีกไม่สามารถรับมือได้ ในขณะที่สื่อของกรีกกล่าวว่ามีน้อยหรือสนับสนุนให้มีการดำเนินคดีกับนักข่าวคนหนึ่ง อาจเป็นเพราะพวกเขาอายที่เขากำลังทำงานของพวกเขาอยู่ “การจับกุมนักข่าวของกรีซที่ตีพิมพ์รายชื่อ 2,000 คนที่มีบัญชีธนาคารสวิสเป็นความลับเป็นการโจมตีที่น่าทึ่งต่อเสรีภาพสื่อจากประเทศประชาธิปไตย รัฐไม่ควรสนใจที่จะระงับการตีพิมพ์รายการดังกล่าว” หนังสือพิมพ์ของแคนาดาเขียน

ขณะที่ Vaxevanis ถูกดำเนินคดี Papaconstantinou กำลังเดินทางไป Harvard เพื่อร่วมกับ George Papandreou อดีตนายกรัฐมนตรีที่ล้มเหลวในการสอนรัฐบาลและความรับผิดชอบ ในขณะที่ Venizelos ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญควรเผชิญหน้ากับบาร์และผู้พิพากษาเพื่อตอบคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่ควรเป็น พยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยอมสอบสวนชื่อในบัญชีรายชื่อ

Vaxevanis กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของสองมาตรฐานโดยอ้างถึงตัวอย่างล่าสุดของหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์รายชื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและรายได้ที่ประกาศไว้ “วารสารศาสตร์กำลังเปิดเผยความจริงที่คนอื่นต้องการซ่อน อย่างอื่นไม่มีอะไรมากไปกว่าการประชาสัมพันธ์” เขากล่าว

ทั้งหมดที่เขาทำคือมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนกฎหมายที่ปกปิดความจริงโดยไม่เปิดเผย หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Vaxevanis ต้องระวางโทษปรับ 39,000 ดอลลาร์และจำคุก 2 ปี ซึ่งอย่างน้อย เขาจะไม่ต้องกังวลกับการนั่งข้างใครที่มีเงินหรือนักการเมือง

‘Argo’ หมายถึงอะไรในภาพยนตร์ของ Ben Affleck

ฮอลลีวูด

Joanna Varikos – 31 ตุลาคม 2555 0

เราทุกคนจำฉากใน “My Big Fat Greek Wedding” ที่พ่อของ Toula พบรากศัพท์ภาษากรีกของทุกคำในพจนานุกรม ในกรณีของ “Argo” ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Mr. Portokalos มีกรณีที่ดีมาก

ผู้ชมภาพยนตร์ไม่มากที่รู้ว่าชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือในตำนานกรีก “ Argo” กำกับการแสดงโดย Ben Affleck และผลิตโดย George Clooney สร้างจากเรื่องจริงของ CIA Agent Tony Mendez ที่ได้ช่วยชีวิตชาวอเมริกันหกคนจากบริเวณแคนาดาในกรุงเตหะรานระหว่างการปฏิวัติอิหร่าน ภารกิจทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ Mendez ที่เดินทางไปเตหะรานเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ปลอมเรื่อง “Argo” – ซึ่งเป็นวิธีที่เขาสามารถพากลุ่มกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในท้ายที่สุด

นิยายวิทยาศาสตร์ “ภาพยนตร์” ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการหลบหนีได้ รับการตั้งชื่อใหม่เพื่อสะท้อนถึงความพยายามอย่างกล้าหาญที่คล้ายคลึงกันของเจสันและพวกโกนอโกนขณะที่พวกเขาแล่นเรือจาก Iolcos บนเรือ Argo เพื่อเรียกค้นขนแกะทองคำ

“Argo” ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักวิจารณ์ และคาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลมากมาย (และชนะ) ในฤดูกาลรางวัลที่จะมาถึง

Greek Film Festival ที่ซิดนีย์: Laughs and Tears

ออสเตรเลีย ข่าวกรีก

– 31 ตุลาคม 2555 0

เทศกาลภาพยนตร์กรีกของซิดนีย์: Laughs and Tears

Nisos 2, Larissa Confidential และ Tied Red Thread – พวกเขาทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน เนื่องด้วยยอดขายล้นหลามและโรงภาพยนตร์ที่จำหน่ายหมดแล้ว ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องจะได้รับการฉายอีกครั้งในช่วงเทศกาลภาพยนตร์กรีก โดยจะเข้าฉายในวันที่ 5-7 พ.ย. ที่ Palace Norton Street Cinemas Leichhardt ในซิดนีย์

ตั้งแต่คอเมดี้ไปจนถึงละครที่แสดงถึงความเป็นจริงของสงครามกลางเมืองในกรีซภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนี้อีกแล้ว Nia Karteris ประธานเทศกาล Greek Festival of Sydney กล่าวว่า “พวกเขาเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเราและเป็นภาพยนตร์ที่ประชาชนขอให้เราฉายอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง”

จาก Stratos Makridis’ ลาริสซาเป็นความลับ,ตลกเกี่ยวกับการจลาจลประมาณสองหมู่บ้านกำแพงใหญ่น้ำเสียทางชีวภาพสินบนและเงินสกปรกที่จะตามล่าหาสมบัติที่ถูกฝังใน Antonis Aggelopoulos’ Nisos 2 ,ผลสืบเนื่องซึ่งนำกลับตัวอักษรเดียวกันจากเดิม Nisos ในการค้นหาขุมสมบัติ ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องมีเสียงหัวเราะมากมาย

ในบรรดาคอเมดี้ยอดนิยมยังมีละครเกี่ยวกับบทที่ขมขื่นและต้องห้ามที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรีซ – สงครามกลางเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ด้ายแดงผูกของคอสตา ฮาราลาบูส นำเสนอภาพยนต์ความเจ็บปวดส่วนบุคคลและการเสียสละในการฆาตกรรมและความหยาบคายระหว่างกองกำลังติดอาวุธและฝ่ายซ้ายที่ไม่ได้ประกาศความจงรักภักดีหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาวาร์กิซาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรีกและเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์กรีก.

ตามช่วงความต้องการยอดนิยม: (แสดงทั้งหมดเวลา 19.00 น.)

5 พ.ย. – Larissa Confidential (ไม่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

6 พ.ย.: – ผูกด้ายแดง (คำเตือน: หนังเรื่องนี้มีภาพความรุนแรง)

พ.ย. 7: – Nisos 2

โปรแกรมเต็มรูปแบบพร้อมใช้งานออนไลน์และตั๋วมีการขายตอนนี้ผ่านเอ็มจองตั๋วโดยโทร 1300 306 776 หรือทางออนไลน์ที่www.greekfilmfestival.com.au Greek Film Festival of Sydney เป็นงาน Greek Festival of Sydney และเป็นความคิดริเริ่มของ Greek Orthodox Community of NSW ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greekfilmfestival.com.au

(ที่มา: Greek Orthodox Community NSW)

เอกสาร Kyritsis ชาวกรีกในกองกำลังออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย พลัดถิ่น ประวัติศาสตร์

– 31 ตุลาคม 2555 0

เอกสาร Kyritsis ชาวกรีกในกองกำลังออสเตรเลีย

Steve Kyritsis ประธานสาขาย่อย RSL Hellenic ของรัฐวิกตอเรีย และมัคคุเทศก์อาสาสมัครที่ Shrine of Remembrance ของเมลเบิร์น กำลังจัดการบรรยายเกี่ยวกับการปรากฏตัวของกรีกในกองทัพออสเตรเลีย การบรรยายจะจัดขึ้นที่หอประชุม Ithacans Odysseus ในเมลเบิร์น ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิพลัดถิ่นที่เก่าแก่ที่สุด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน

Kyritsis ใช้เวลาสามปีที่ผ่านมาในการค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับทหารชายและหญิงที่มีเชื้อสายกรีกซึ่งรับใช้ออสเตรเลียในสงครามโลกครั้งที่สองของศตวรรษที่ 20 นับไม่ถ้วน

ด้วยการวิจัยอย่างอุตสาหะในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หนังสือเล่มใหม่ของเขาได้เปิดเผยถึงชาวกรีกทุกคนที่เกณฑ์ทหารของออสเตรเลียย้อนกลับไปถึงสงครามแองโกล-โบเออร์ครั้งที่สอง (1899-1902)

Kyritsis เป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามและหนังสือเล่มแรกของเขาคืองานวิจัยเกี่ยวกับชาวกรีกที่รับใช้กองทัพออสเตรเลียที่นั่น หนังสือเล่มต่อไปของเขาซึ่งตีพิมพ์ในช่วงหลายเดือนก่อนซึ่งมีชื่อว่า Greek Australians ในกองทัพออสเตรเลีย WWI และ WWII ได้อุทิศให้กับคนเหล่านี้ที่รับราชการทหาร ได้รับความทุกข์ทรมานและเสียชีวิตระหว่างสงครามเหล่านั้น

หนังสือเล่มนี้เป็นภาษากรีกและอังกฤษ และมีบทหนึ่งเกี่ยวกับชาวกรีกชาวกรีก Alik Jakomos ผู้ซึ่งครอบครองสถานที่สำคัญในชุมชนอะบอริจินแห่งวิกตอเรีย เป็นเวลากว่า 50 ปีที่เขาเกี่ยวข้องกับปัญหาดั้งเดิม ความสัมพันธ์ของ Jakomos กับชุมชนอะบอริจินมีพื้นฐานมาจากความรักและความเท่าเทียมกัน เขาถึงแก่กรรมในเดือนมีนาคม 2542 ด้วยวัย 74 ปี แต่ยังคงเป็นตำนานของชาวอะบอริจินในออสเตรเลีย

Karavokiros ให้ Mobile เต้น OPA!

พลัดถิ่น สหรัฐอเมริกา

นิคกี้ มาเรียม ออนติ – 31 ตุลาคม 2555 0

Karavokiros ให้ Mobile เต้น OPA!

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ Mike Karavokiros วิศวกรเคมีที่โรงกลั่น Chevron Pascagoula Refinery ยกย่องอัตลักษณ์กรีกของเขาด้วยการทำให้แน่ใจว่าการเต้นรำแบบกรีกจะยังคงอยู่ใน Mobile, Alabama นักเรียนของเขาจะเป็นเจ้าภาพการเต้นรำในช่วง Greek Fest วันที่ 1-3 พ.ย. ที่ Annunciation Greek Orthodox Church

Karavokiros เรียนรู้การเต้นรำในขณะที่เติบโตขึ้นมาในชุมชนกรีกเล็กๆ ของเขาใน Tarpon Springs รัฐฟลอริดา เมื่อเขาย้ายไปที่ Mobile เขาเริ่มส่งต่อมันและไม่หยุดตั้งแต่นั้นมา เขาสอนการเต้นรำจากทั่วทุกมุมของกรีซ – แผ่นดินใหญ่ เกาะเล็ก ๆ และเกาะครีต

“การเต้นรำบางท่าเร็วกว่าและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่ามาก เราจะเต้นรำไปพร้อมกับวง บางคนง่ายเหมือนเตะ 1-2-3” เขาพูดว่า.

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาระหว่างการแสดง เขาเห็นตู้เสื้อผ้าทำงานผิดพลาดบ้าง โดยที่ผ้าคาดเอวและเข็มขัดหลุด และเมื่อพูดถึงอันตรายจากการทำงาน ผู้ชมจะต้องการตื่นตัวสำหรับ “นักประดาน้ำฟองน้ำแก่” หรือการเต้นรำ “มิฮานิกอส” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจของนักดำน้ำฟองน้ำสูงอายุที่มีอาการทรุดโทรมซึ่งกำลังระลึกถึงวันที่กระฉับกระเฉงในวัยหนุ่มของเขา

การเต้นรำนี้มาจากเกาะ Kalymnos นอกชายฝั่งตุรกีใกล้เมืองโรดส์ Karavokiros อธิบาย เกาะแห่งนี้ได้สร้างนักดำน้ำฟองน้ำของ Tarpon Springs หลายคนซึ่งมีชื่อเสียงในด้านทักษะของพวกเขา

“เขามีไม้เท้า อึมครึมและเศร้ามาก แต่แล้วการเต้นรำก็ดีขึ้น และมันก็มีชีวิตชีวาและมีความสุข หวนนึกถึงวันเวลาในวัยหนุ่มของเขา เขาควงไม้เท้าไปรอบๆ – ฉันกลัวเสมอว่าเขาจะตีใครซักคน – แต่ จนถึงตอนนี้เราโชคดีแล้ว” (ที่มา: Al.com)

เมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปถูกค้นพบในบัลแกเรีย

ยุโรป ข่าวกรีก

ก. มาคริส – 31 ตุลาคม 2555 0

เมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปถูกค้นพบในบัลแกเรีย

นักโบราณคดีในบัลแกเรียกล่าวว่าพวกเขาได้ค้นพบเมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในยุโรป

การตั้งถิ่นฐานที่มีกำแพงล้อมรอบใกล้กับเมือง Provadia สมัยใหม่ เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการผลิตเกลือ

การค้นพบนี้ในบัลแกเรียทางตะวันตกเฉียงเหนืออาจอธิบายได้ว่าทองคำจำนวนมหาศาลที่พบเมื่อ 40 ปีก่อนนั้นอาจอธิบายได้

นักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองนี้มีที่อยู่อาศัยประมาณ 350 คนและมีอายุย้อนไปถึงระหว่าง 4700 ถึง 4200 ปีก่อนคริสตกาล

นั่นคือประมาณ 1,500 ปีก่อนอารยธรรมกรีกโบราณจะเริ่มต้นขึ้น

ชาวบ้านต้มน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่นแล้วใช้เพื่อสร้างอิฐเกลือ ซึ่งซื้อขายกันและใช้เพื่อรักษาเนื้อ

เกลือเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลในขณะนั้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสามารถช่วยอธิบายกำแพงหินป้องกันขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเมืองได้

การ

ขุดที่’น่าสนใจอย่างยิ่ง’ ที่ไซต์นี้ ซึ่งเริ่มต้นในปี 2548 ยังได้เปิดเผยซากของบ้านสองชั้น หลุมต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำพิธีกรรม ตลอดจนบางส่วนของโครงสร้างประตูและป้อมปราการ

สุสานขนาดเล็กหรือที่ฝังศพถูกค้นพบที่ไซต์เมื่อต้นปีนี้และยังคงได้รับการศึกษาโดยนักโบราณคดี

“เราไม่ได้พูดถึงเมืองอย่างนครรัฐกรีก กรุงโรมโบราณ หรือการตั้งถิ่นฐานในยุคกลาง แต่เกี่ยวกับสิ่งที่นักโบราณคดีเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเมืองใน 5 สหัสวรรษก่อนคริสตกาล” Vasil Nikolov นักวิจัยจากสถาบันโบราณคดีแห่งชาติบัลแกเรียกล่าว สำนักข่าวเอเอฟพี.

นักโบราณคดี Krum Bachvarov จากสถาบันกล่าวว่าการค้นพบครั้งล่าสุดนี้ “น่าสนใจอย่างยิ่ง”

“กำแพงขนาดใหญ่รอบๆ นิคมซึ่งสร้างขึ้นสูงมากและมีก้อนหิน… เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นในการขุดค้นแหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้” เขากล่าวกับเอเอฟพี

เหมืองเกลือที่คล้ายกันใกล้กับเมืองทุซลาในบอสเนียและตูร์ดาในโรมาเนีย ช่วยพิสูจน์การมีอยู่ของอารยธรรมหลายชุด ซึ่งขุดทองแดงและทองคำในเทือกเขาคาร์พาเทียนและบอลข่านในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

Nick Thorpe ผู้สื่อข่าวของ BBC Europe กล่าวว่าการค้นพบครั้งล่าสุดนี้เกือบจะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงสมบัติที่พบเมื่อ 40 ปีก่อนที่สุสานในเขตชานเมือง Varna ซึ่งอยู่ห่างออกไป 35 กม. (21 ไมล์) ซึ่งเป็นคลังทองคำที่เก่าแก่ที่สุดที่พบได้ทุกที่ในโลก

(ที่มา: ความสุขของฉันออนไลน์)

Vaxevanis กล่าวว่ากฎ Elite Elite ของกรีซ

เศรษฐกิจ กรีซ การเมือง

Andy Dabilis – 31 ตุลาคม 2555 0

Vaxevanis กล่าวว่ากฎ Elite Elite ของกรีซ

ขณะที่เขาเผชิญการพิจารณาคดีในข้อหาละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการเผยแพร่รายชื่อชาวกรีก 2,059 คนซึ่งมีเงินฝากอยู่ที่ 1.95 พันล้านดอลลาร์ในธนาคารสวิสแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยถูกตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีที่เป็นไปได้ นักข่าวสืบสวน คอสตาส แวกเซวานิส ได้ตั้งข้อหาประเทศนี้อยู่ภายใต้วรรณะของ นักการเมืองที่มีอำนาจและชนชั้นสูงที่ร่ำรวย

ในคำอธิบายที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษ Vaxevanis กล่าวว่าในกรีซ “กลุ่มผู้มีอำนาจพิเศษมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย จากนั้นจึงผลักดันกฎหมายที่จำเป็นเพื่อทำให้การปฏิบัติเหล่านี้ถูกกฎหมาย ให้การนิรโทษกรรม และท้ายที่สุด ไม่ใช่สื่อที่จะเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นจริง”

ในคำอธิบายของเขา Vaxevanis กล่าวในขณะที่ไม่ควรสันนิษฐานว่าทุกคนในรายการเป็นกลโกงภาษีที่รัฐบาลควรตรวจสอบเพราะมีจำนวนเงินจำนวนมากผิดปกติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ “บางส่วนคือ “เงินดำ” – เงินที่อาจไม่ต้องเสียภาษีหรือจำเป็นต้องฟอก” เขากล่าว

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการตั้งชื่อบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ามีบัญชีธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ได้วางยาพิษชีวิตทางการเมืองในกรีซ โดยมีการขู่กรรโชกทางการเมืองและการเงินเกิดขึ้นในห้องมืดของอำนาจทุจริต” เขากล่าว พร้อมเสริมว่านั่นเป็นเหตุผล เขาตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อและเผยแพร่รายการที่รัฐบาลเก็บเป็นความลับ เขาบอกว่าเขาไม่ได้ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้ฝากเงินแต่ละรายและการทำธุรกรรมทางธนาคารมักทำในที่สาธารณะ

Vaxevanis เขียนว่ารัฐบาลซึ่งเริ่มต้นจากการบริหารก่อนหน้าของผู้นำพรรค PASOK และนายกรัฐมนตรี George Papandreou และดำเนินการต่อกับนายกรัฐมนตรี Antonis Samaras ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่กำลังปกป้องวงกลมที่เชื่อมโยงกันและสื่อกรีกส่วนใหญ่ก็เข้ากันได้ เพราะพวกเขาได้รับโฆษณาที่รัฐจ่ายเงินเพื่อปิดปากพวกเขา

“ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์และสื่ออังกฤษเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในกรีซ สื่อกรีกไม่ได้เขียนอะไรเลยเช่นกัน พื้นที่ที่ควรได้รับสำหรับรายงานเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้ถูกครอบครองโดยโฆษณาที่จ่ายเงินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่ทำให้ธนาคารกรีกต้องล่มสลาย” เขาเขียน

กรีซมีรายชื่อชาวกรีกที่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเอชเอสบีซีสาขาเจนีวาเป็นเวลาสองปี แต่ไม่เคยดำเนินการใดๆ ชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายการใหญ่ในซีดีที่ถูกขโมยโดยพนักงานธนาคาร และมอบให้โดยคริสติน ลาการ์ด รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ระหว่างประเทศของกรีซ ให้กับจอร์จ ปาปาคอนสแตนตินู รัฐมนตรีคลังของกรีซในขณะนั้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้เขากล่าวว่าผู้ช่วยของเขาทำหาย ซึ่งเป็นการเปิดเผยที่กระตุ้นให้ Yiannis Stournaras รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันให้คำมั่นว่าเขาจะพบมัน ก่อนที่เขาจะทำได้ อีวานเจลอส เวนิเซลอส ผู้นำพรรคสังคมนิยม PASOK อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสังกัดปาปันเดรอู ได้ผลิตสำเนาบนเมมโมรี่สติ๊ก เวนิเซลอส ทนายความด้านรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เขาเองก็ไม่ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้หลบเลี่ยงภาษีเช่นกัน เพราะเขารู้สึกว่าข้อมูลที่ขโมยมาในศาลใช้ไม่ได้ในศาล แต่ลาการ์ดกล่าวว่าประเทศอื่นๆ ได้ใช้มันเพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้

อดีตอัยการหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน 2 คนล้มเหลวในการทบทวนรายชื่อ และการเปิดเผยที่น่าอับอายได้ตอกย้ำความเชื่อของชาวกรีกหลายคนที่เชื่อว่ารัฐบาลกำลังพยายามปกป้องนักการเมืองและคนรวย Samaras พยายามอย่างบ้าคลั่งเพื่อสรุปแผนลดการใช้จ่ายและภาษี 17.45 พันล้านดอลลาร์ตามคำสั่งของผู้ให้กู้ระหว่างประเทศ ในขณะที่ผู้หลบเลี่ยงภาษีส่วนใหญ่ยังคงหลบหนีการดำเนินคดี

สมาคมเนติบัณฑิตยสภาแห่งเอเธนส์ถามว่าทำไม Vaxevanis จึงถูกนำตัวขึ้นศาลอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ไม่มีการดำเนินคดีใดๆ กับ Papaconstantinou และ Venizelos “สำหรับอดีตรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่รับผิดชอบในการใช้รายชื่อและยังคง ‘สูญเสีย’ รายการนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการอื่นใดเลย” ABA กล่าว

โดยกล่าวหารัฐบาลว่า “ปกป้ององค์ประกอบทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ทรงอำนาจ” โดยกล่าวว่า “การเลือกดังกล่าวส่งสัญญาณไปยังสังคมในภาพรวมว่าสถาบันประชาธิปไตยของกรีซหรือสิ่งที่เหลืออยู่นั้น ดำเนินการเพียงเพื่อการคุ้มครอง ระบบอำนาจเองโดยแลกกับความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและสิทธิของชาวกรีก”

Vaxevanis เขียนว่า “การศึกษารายชื่อ Lagarde เปิดเผยอย่างมาก สำนักพิมพ์ นักธุรกิจ เจ้าของเรือ อำนาจทั้งระบบ แสดงว่าโอนเงินไปต่างประเทศแล้ว และนี่คือข้อมูลจากธนาคารเดียวเท่านั้น ในขณะเดียวกันในกรีซ ผู้คนกำลังเดินผ่านถังขยะเพื่อหาอาหาร” หมายถึงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่การลดค่าจ้าง การปรับขึ้นภาษี และเงินบำนาญที่ลดลง ส่งผลให้ภาวะถดถอยเลวร้ายลง ทำให้คนเกือบสองล้านคนตกงาน ปิดกิจการ 68,000 แห่ง และหดตัว เศรษฐกิจร้อยละ 7

“ในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณความยุติธรรมถูกนำเสนอแบบคนตาบอด ในสมัยกรีกปัจจุบัน เป็นเพียงการขยิบตาและพยักหน้า วิกฤตในกรีซไม่ได้เกิดจากทุกคน และไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่ายเงินสำหรับวิกฤตนี้” เขาเขียนพร้อมเสริมว่า “กลุ่มอำนาจที่ทุจริตและผูกขาดพยายามที่จะช่วยตัวเองให้รอดโดยแสร้งทำเป็นพยายามที่จะกอบกู้กรีซ ในความเป็นจริง ความขัดแย้งของกรีซยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่กรีซกำลังสั่นคลอนอยู่ที่ขอบหน้าผา”

เขาสรุปว่า “ในประเทศที่เราชอบเตือนตัวเองว่าให้กำเนิดประชาธิปไตย ประชาธิปไตยกลายเป็นสายเลือดใหม่ที่แปลกประหลาด ผู้รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนั้นเป็นประชาธิปไตย ในขณะที่ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีที่ละเมิดสิทธิที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมอบให้ และความยุติธรรมยังคงอยู่ในอำนาจการเมือง”

Troika ไม่พูดถึงการตัดผมกรีก

เศรษฐกิจ กรีซ การเมือง

ก. มาคริส – 31 ตุลาคม 2555 0

Troika ไม่พูดถึงการตัดผมกรีก

ผู้ให้กู้ระหว่างประเทศของกรีซไม่ได้กำลังหารือถึงความเป็นไปได้ของการปรับโครงสร้างหนี้อีกครั้งหรือ “ตัดผม” สำหรับประเทศผู้ประสานงานรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนกล่าวในวันนี้ รัฐมนตรีจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพุธเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างเอเธนส์และผู้ให้กู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่กรีซต้องดำเนินการเพื่อรับสินเชื่อฉุกเฉิน โธมัส วีเซอร์ ชาวออสเตรีย กล่าวกับวิทยุเยอรมันว่า เขาได้มีส่วนร่วมในการสนทนากับเจ้าหน้าที่จาก “ทรอยกา” ของผู้ให้กู้ เช่น ธนาคารกลางยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในช่วงสองวันที่ผ่านมา

“ในระหว่างการอภิปรายและการเจรจาไม่มีคำว่า ‘ตัดผม’ ที่เคยกล่าวถึงมาเลย” Wieser กล่าว พร้อมเสริมว่าการคาดเดาของสื่อในหัวข้อนี้ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของ Troika” “การเจรจา (ระหว่างกรีซและทรอยกา) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” เขากล่าวเสริม Troika กำลังเตรียมรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้ของกรีกและกำลังไตร่ตรองถึงวิธีการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมหากกรีซมีส่วนเกินขั้นต้นซึ่งไม่รวมการจ่ายดอกเบี้ยที่ 4.5% ของ GDP ในปี 2559 แทนที่จะเป็นในปี 2557

การประเมิน Troika ที่นำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังระดับจูเนียร์ของยูโรโซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่ากรีซจะต้องใช้เงินเพิ่มอีก 30 พันล้านยูโร (39 พันล้านดอลลาร์) ในช่วงสองปีพิเศษ Wieser กล่าวว่า “ยากมาก” สำหรับกรีซในการบรรลุเป้าหมายส่วนเกินหลัก พิจารณาจากความลึกของภาวะถดถอย “เรายังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ (ในการให้เวลากรีซมากขึ้นในการกำหนดงบประมาณ) แต่อาจเป็นไปได้ว่าจะใช้เวลาอีก 1 หรือ 2 ปี” เขากล่าวเสริม กรีซกำลังผลักดันให้มีเวลามากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ยูโรโซนกล่าวว่าไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เกิดขึ้นก่อนที่ Troika จะส่งรายงานเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

(ที่มา: Reuters)

ตามที่เอกอัครราชทูตเวียดนามคนแรกประจำกรีซ Vu Binh ซึ่งไปเยือนเอเดสซาตามคำเชิญจากนายกเทศมนตรี Dimitris Giannou ให้เฉลิมฉลอง Oxi Day เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ผู้นำการปฏิวัติเวียดนามโฮจิมินห์รับใช้กองทัพฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผ่านไป เมืองกรีกระหว่างทางไปยัง Skydra

Binh พร้อมด้วย Giannou ไปเยี่ยม Tryphona Sivena ซึ่งมีอายุ 107 ปีในวันที่ 31 ต.ค. และเป็นผู้ยืนยัน News247 กล่าวว่าตามความรับผิดชอบของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวใน Edessa, Evangelos Kiriakou การยอมรับอย่างเป็นทางการของบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเช่นโฮจิมินห์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเอเชียได้

ทัวร์พิเศษที่เอเดสซา-เพลลา-มาซิโดเนีย บนขั้นบันไดของโฮจิมินห์ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ Edessa’s Public Benefit Corporation ไม่นานก่อนที่เขาจะกลับมา Binh และ Giannou ได้ปลูกต้นไม้แห่งมิตรภาพไว้เป็นสัญลักษณ์ถัดจาก Tzinko Biloba ที่หายากอย่างยิ่ง ซึ่งปลูกโดยชาวฝรั่งเศสในขณะนั้น บินห์ออกจากเอเดสซาโดยสัญญาว่าด้วยวิธีเดียวกับที่กรีซช่วยเวียดนามในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ประเทศของเขาเสนอความช่วยเหลือให้กับกรีซ

Evangelos Katsioulis มีไอคิวสูงที่สุดในโลก: 198

กรีซ ข่าวกรีก

Marianna Tsatsou – 31 ตุลาคม 2555 0

Evangelos Katsioulis มีไอคิวสูงที่สุดในโลก: 198

ใครบอกว่าชาวกรีกเกี่ยวข้องกับข่าวร้ายในทุกวันนี้? Dr. Evangelos Katsioulis วัย 36 ปี จากเมือง Ioannina ได้นำข่าวดีมาบ้าง: เขาทำคะแนน IQ สูงสุดของโลกด้วยคะแนน 198 ตามรายงานของ World Genius Directory

คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบไอคิวคือ 100 เนื่องจากคนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 85 ถึง 114 คะแนนใด ๆ ที่เกิน 140 ถือเป็นไอคิวที่สูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ของสมอง Katsioulis นั้นสูงเพียงใด อันดับ 2 คือ ริก รอสเนอร์ชาวอเมริกัน วัย 192 ปี ซึ่งยอมรับว่าเขาเรียน 20 ชั่วโมงต่อวันโดยพยายามหาความรู้เพิ่มเติมและเอาชนะ Katsioulis หนังสือพิมพ์ Espresso ของกรีกรายงาน อันดับที่สามคือชาวโครเอเชีย Mislav Predavec ที่มีไอคิว 190

Katsioulis ไม่ใช่อัจฉริยะเพียงคนเดียวที่มีต้นกำเนิดจากกรีกเนื่องจากชาวกรีกอีกหลายคนอยู่ในรายชื่อเดียวกัน Katsioulis ผู้มีส่วนร่วมในการทดสอบ IQ ระดับนานาชาติมากกว่า 30 ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Aristotle University of Thessaloniki การศึกษาของเขาแผ่ขยายไปในหลายสาขาวิชา เช่น จิตเวช เทคโนโลยีการวิจัยทางการแพทย์ และจิตเวชศาสตร์

หากต้องการอ่านผลการทดสอบช่วงสูงเต็มไปที่ลิงค์นี้ http://www.psiq.org/ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Katsioulis สามารถพบได้บน www.katsioulis.com

แม้จะมีความเข้มงวด กองหนี้กรีกก็เติบโตขึ้น

เศรษฐกิจ กรีซ การเมือง

Andy Dabilis – 31 ตุลาคม 2555 0

แม้จะมีความเข้มงวด กองหนี้กรีกก็เติบโตขึ้น

สถิติแสดงให้เห็นแม้จะมีการลดค่าจ้างมากกว่า 2 ปี การปรับขึ้นภาษีและเงินบำนาญที่ลดลง และแผนลดการใช้จ่ายและภาษีที่รอดำเนินการ 17.45 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเรียกร้องโดยผู้ให้กู้ระหว่างประเทศเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือหนี้และการขาดดุลของกรีซกลับแย่ลง

แนวร่วมที่นำโดยนายกรัฐมนตรี Antonis Samaras เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ได้นำเสนอข้อมูลประมาณการฉบับปรับปรุงสำหรับปี 2556 แก่คณะกรรมการรัฐสภาซึ่งระบุว่าหนี้ทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 189.1 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปีหน้า ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งทำลายล้างมาก ร้อยละ 182.2

หากตระหนักถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จะเพิ่มขึ้น 13.5 เปอร์เซ็นต์จากปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องเผชิญความยากลำบาก ผู้ให้กู้ของกรีซต้องการให้รัฐบาลลดให้เหลือ 120% ภายในปี 2020 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทางสถิติจากสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวเลขที่แก้ไขแล้วคาดการณ์ว่ารัฐบาลขาดดุลที่ร้อยละ 5.2 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 ที่คาดการณ์ไว้ในร่างงบประมาณเบื้องต้น แต่ยังคงดีขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีนี้ที่ร้อยละ 6.6 ภาวะถดถอยของกรีซอยู่ในปีที่ 5 และมาตรการเข้มงวดทำให้แย่ลง โดยตัวเลขที่แสดงว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 4.5% ในปีหน้า ไม่ใช่ 3.8% ที่คาดการณ์ไว้ หนี้ของประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ 346.2 พันล้านยูโรหรือ 448.9 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์

กรีซใช้เงินกู้จำนวน 152 พันล้านดอลลาร์จาก Troika ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป-ธนาคารกลางยุโรป (EU-IMF-ECB) และกำลังรอการผ่อนชำระ 38.8 พันล้านดอลลาร์ และเงินช่วยเหลือครั้งที่สอง 173 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกระงับ จนกระทั่ง Samaras สามารถโน้มน้าวให้พันธมิตรของเขาผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปฉบับใหม่ได้

Samaras กล่าวว่าการเจรจากับ Troika สิ้นสุดลงแล้ว แต่การไม่เห็นด้วยกับพันธมิตรของเขาจะทำให้การลงคะแนนเสียงในรัฐสภาล่าช้าไปจนถึงสัปดาห์หน้า ส่งผลให้กรีซใกล้จะล้มละลาย ในขณะที่เขากล่าวว่าประเทศจะหมดเงินในวันที่ 16 พ.ย. เว้นแต่ งบประมาณผ่านไปและ Troika จะออกเงินเพิ่ม

สหภาพแรงงานกรีกเบื่อหน่ายกับความเข้มงวด จึงเรียกประท้วงอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการหยุดงาน 48 ชั่วโมงในวันที่ 6-7 พ.ย. ซึ่งเป็นครั้งที่สี่ในเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ คนงานจะออกมาประท้วงตามท้องถนนเพื่อคัดค้านการลดค่าจ้างและขึ้นภาษี และลดเงินบำนาญ ทดสอบกองกำลังผสมที่สั่นคลอนของ Samaras ต่อไป

ฝ่ายนิติบัญญัติของกรีกตกลงแปรรูป ไม่มีการควบรวมกองทุน

เศรษฐกิจ กรีซ การเมือง

Andy Dabilis – 31 ตุลาคม 2555 0

ฝ่ายนิติบัญญัติของกรีกตกลงแปรรูป ไม่มีการควบรวมกองทุน

ในขณะที่ความหวังของนายกรัฐมนตรี อันโตนิส ซามาราส ที่จะผลักดันให้ลดการใช้จ่าย 17.45 พันล้านดอลลาร์และแผนการขึ้นภาษียังคงหยุดชะงัก รัฐสภากรีกได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการแปรรูปแต่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกองทุนด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำหรับนักข่าวที่นัดหยุดงานเพื่อประท้วงโอกาสดังกล่าว .

รัฐบาลล้มเหลวในการรับเสียงข้างมากในร่างกฎหมายที่เสนอให้จัดตั้งกองทุนประกันสังคมของนักข่าว วิศวกรโยธา ทนายความ และอื่นๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อการรักษาพยาบาลแห่งชาติ (EOPYY)

การแก้ไขที่แนบมากับร่างพระราชบัญญัติการแปรรูปได้ถูกส่งไปยังรัฐสภาน้อยกว่าหนึ่งวันก่อนการลงคะแนนเสียง กระตุ้นให้สหภาพนักข่าว Panhellenic (POESY) เรียกการหยุดงาน 24 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นการโต้แย้งว่าเงินทุนของพนักงานไม่ควรรวมเข้ากับ EOPYY ที่ขาดดุลเพราะพวกเขาหาเงินเอง สหภาพแรงงานไม่ได้ปฏิเสธการประท้วงเพิ่มเติม เนื่องจากระบุว่ารัฐบาลน่าจะพยายามส่งร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ร่างกฎหมายที่ปูทางไปสู่การแปรรูปบริษัทมหาชน เช่น บริษัทน้ำในเทสซาโลนิกิและเอเธนส์ ผ่านได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่าผู้ร่างกฎหมายเกือบ 30 คนที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตร New Democracy-PASOK-Democratic Left ที่โหวตไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว

นายกรัฐมนตรี อันโตนิส ซามาราส ผู้นำประชาธิปไตยใหม่ เตือนล่วงหน้าว่าเขาจะขับสมาชิกคนใดออกจากพรรคหากพวกเขาปฏิเสธคำสั่งของเขาให้ลงคะแนนเสียงให้ร่างกฎหมาย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 148 คนจาก 293 คนซึ่งมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงลงคะแนนให้กฎหมายขายออก อีวานเจลอส เวนิเซลอส ผู้นำพรรค PASOK และหัวหน้าพรรคฝ่ายซ้ายของพรรคเดโมแครต โฟติส คูเวลิส งดออกเสียง ทำให้เกิดการเก็งกำไรว่ากลุ่มพันธมิตรจะอยู่รอดได้หรือไม่ เนื่องจากมีการจัดการประชุมระหว่างผู้นำพันธมิตรทั้งสามในคืนวันที่ 31 ต.ค.

Samaras ดิ้นรนมาหลายเดือนเพื่อให้หุ้นส่วนที่ไม่เต็มใจของเขาดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในงบประมาณปี 2556-2557 Troika แห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป – ธนาคารกลางยุโรป (EU-IMF-ECB) เตือนว่าหากไม่ได้รับอนุมัติให้มีการปฏิรูปเพิ่มเติมว่ากรีซจะไม่ได้รับเงินกู้ระยะยาว 38.8 พันล้านดอลลาร์

สถานีวิทยุ Istanbul Greeks ไปทั่วโลก

กรีซ

– 31 ตุลาคม 2555 0

สถานีวิทยุ Istanbul Greeks ไปทั่วโลก

ชุมชนชาวกรีกในอิสตันบูลได้ส่งเสียงไปทั่วโลกผ่านสถานีวิทยุออนไลน์ชื่อ The Sound of Istanbul ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ระหว่างพิธีในหอประชุมของสำนักเลขาธิการข้อมูลและการสื่อสารในกรุงเอเธนส์ นี่เป็นความคิดริเริ่มของชาวกรีกแห่งอิสตันบูล

“เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ชาวต่างชาติสองคนมีความคิดที่จะสร้างสถานีวิทยุสำหรับชาวกรีกทุกคนในอิสตันบูล เพื่อให้เสียงของพวกเขาดังไปทั่วโลก” Andreas Rompopoulos ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดนี้กล่าว

สถานีวิทยุออนไลน์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยความคิดริเริ่มของกลุ่มชาวต่างชาติและหนังสือพิมพ์ชาวต่างชาติ IHO (Echo) ซึ่งตีพิมพ์ในตุรกีตั้งแต่ปี 2520 ในวิดีโอแสดงความยินดีที่บันทึกไว้โดยสังฆราชสังฆราชบาร์โธโลมิวกล่าวว่าการให้ข้อมูลทั่วโลกมีความสำคัญในเรื่องนี้ อายุ.

Olga Kefalogianni รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีและมีคนอื่นๆ อีกหลายคนเข้าร่วมในพิธี รวมถึงนักข่าว ศิลปิน และผู้ผลิตรายการวิทยุที่พูดถึงเป้าหมายของ statin The Sound of Istanbul ถ่ายทอดบนเว็บไซต์: www.ihotispolis.com

โซรอสวางแผนสร้างศูนย์อพยพและคนไร้บ้านในกรีซ

ธุรกิจ กรีซ

– 31 ตุลาคม 2555 0

โซรอสวางแผนสร้างศูนย์อพยพและคนไร้บ้านในกรีซ

จอร์จ โซรอส มหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวฮังการี-อเมริกัน นักลงทุน นักปรัชญา และผู้ใจบุญ กล่าวว่าจะเปิดศูนย์ในกรีซเพื่อต้อนรับคนไร้บ้านและผู้อพยพ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการเหยียดเชื้อชาติที่เพิ่มสูงขึ้น

“ฉันเพิ่งก่อตั้ง Open Society Initiative for Europe (OSIFE.) ในการทำเช่นนั้น ฉันตระหนักดีว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือที่ที่นโยบายปัจจุบันได้สร้างความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ คนที่ทุกข์ไม่ใช่คนที่ทำร้ายระบบและทำให้เกิดวิกฤต ชะตากรรมของผู้อพยพและผู้ขอลี้ภัยจำนวนมากที่ถูกจับในกรีซเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างยิ่ง แต่สภาพการณ์ของพวกเขาไม่สามารถแยกออกจากชาวกรีกเองได้ ความคิดริเริ่มที่จำกัดเฉพาะผู้อพยพเป็นเพียงการเสริมสร้างความเกลียดกลัวชาวต่างชาติและความคลั่งไคล้ที่เพิ่มขึ้นในกรีซ” โซรอสกล่าว

เขากล่าวว่าผู้อพยพในกรีซไม่สามารถรวมตัวกันได้ในขณะที่พวกเขากำลังถูกโจมตี ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวโทษพรรคนีโอนาซี Golden Dawn ที่มี 18 ที่นั่งในรัฐสภาและเป็นเวทีในการกำจัดผู้อพยพชาวกรีซทั้งหมด โซรอสตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากในกรีซ และกล่าวว่า OSIFE สามารถช่วยสร้างศูนย์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพวกเขาได้ โซรอสเป็นประธานของ Soros Fund Management และสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมแบบก้าวหน้าทั่วโลก

เที่ยวบินธุรกิจกรีกไปบัลแกเรียทะยาน 70%

เศรษฐกิจ กรีซ

ก. มาคริส – 31 ตุลาคม 2555 0

เที่ยวบินธุรกิจกรีกไปบัลแกเรียทะยาน 70%

เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และภาษีที่พุ่งสูงขึ้น บริษัทต่างๆ ของกรีกยังคงหลบหนีไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะบัลแกเรีย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการออกเดินทางเพิ่มขึ้น 70% ในปีที่แล้ว นักลงทุนชาวกรีกกำลังทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบัลแกเรียมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยการเช่าหรือซื้อฐานการผลิตและคลังสินค้า

แนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินต่อไปในอีก 2 ปีข้างหน้า ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ส่วนตัว TV7 ข้อตกลงใหญ่ประการสุดท้ายคือสัญญาเช่าสำหรับฐานการผลิตที่มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร ในเขตเมืองทางตะวันตกของเอลิน เปลิน ซึ่งบริษัทกรีกจะย้ายการผลิตแผงโซลาร์เซลล์

ตามสถิติอย่างเป็นทางการ ในปัจจุบันมีบริษัทราว 3,800 แห่งที่ชาวกรีกเป็นเจ้าของ 100% ดำเนินธุรกิจในบัลแกเรีย และหากมีการเพิ่มบริษัทที่มีความเป็นเจ้าของแบบผสมเข้าด้วยกัน จำนวนนั้นจะเกิน 15,000 แห่ง บริษัทกรีกที่มีความเข้มข้นมากที่สุดคือในภูมิภาคซันดันสกี โซเฟีย และพลอฟดิฟ

บริษัทกรีกส่วนใหญ่ลงทะเบียนกิจกรรมและจ่ายภาษีในบัลแกเรียเท่านั้น แต่ยังมีผู้ประกอบการส่งออกจำนวนมากในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและอาหารเป็นหลัก จำนวนบริษัทกรีกที่จดทะเบียนในบัลแกเรียคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในสิ้นปี 2555 และปี 2556

(ที่มา: novinite)

สหภาพแรงงานเรียกร้องให้หยุดงาน 48 ชั่วโมง

เศรษฐกิจ กรีซ

ก. มาคริส – 31 ตุลาคม 2555 0

สหภาพแรงงานเรียกร้องให้หยุดงาน 48 ชั่วโมง

สหภาพแรงงานหลัก 2 แห่งของกรีซที่ครอบคลุมข้าราชการและภาคเอกชนได้เรียกร้องให้หยุดงานประท้วงเป็นเวลา 48 ชั่วโมงเพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดอันเนื่องมาจากการลงคะแนนเสียงในสัปดาห์หน้า

สหภาพแรงงานกล่าวเมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค. ว่าการโจมตีในวันที่ 6-7 พ.ย. จะมาพร้อมกับการเดินขบวนในใจกลางกรุงเอเธนส์ทั้งสองวัน ก่อนหน้านี้การประท้วงดังกล่าวกลายเป็นความรุนแรง

การนัดหยุดงานเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยื่นข้อเสนอแก้ไขงบประมาณปี 2556 ซึ่งเพิ่มการคาดการณ์หนี้และการขาดดุลของประเทศในปีหน้า

นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการแปรรูปในการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเห็นความขัดแย้งจากสมาชิกของพันธมิตรผู้เยาว์สองคนในกลุ่มพันธมิตรที่ปกครองด้วยสามพรรค

(ที่มา: เอพี)

อียิปต์เฉลิมฉลองวัฒนธรรมกรีก

เหตุการณ์ ข่าวกรีก โลก

นิคกี้ มาเรียม ออนติ – 31 ตุลาคม 2555 0

อียิปต์เฉลิมฉลองวัฒนธรรมกรีก

สถาบันวัฒนธรรมกรีกได้เฉลิมฉลองวัฒนธรรมของอียิปต์และกรีซด้วยเดือนแห่งวัฒนธรรมในเดือนตุลาคม และจบลงด้วยการยกย่องภาพยนตร์สั้นกรีกเป็นเวลาสองวันที่แสดงในกรุงไคโรและอเล็กซานเดรีย

อียิปต์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านเทศกาลภาพยนตร์สั้นและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์ Shnit และเทศกาลภาพยนตร์สั้นของสถาบันเกอเธ่ที่กำลังจะมีขึ้น ภาพยนตร์กรีกมีความยาวตั้งแต่หนึ่งถึง 20 นาทีและมีทั้งละคร ตลก เรื่องโรแมนติก และทุกเรื่องในระหว่างนั้น

ดีน่า คอนสแตนตินา รองประธานสถาบันวัฒนธรรมกรีกในกรุงไคโร กล่าวว่า “ภาพยนตร์ส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายใน 5 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าบางเรื่องจะเก่ากว่า และบางเรื่องก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เราเลือกภาพยนตร์เหล่านี้เพราะทุกเรื่องมีชื่อเสียงในกรีซและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พวกเขาทั้งหมดมีคำบรรยายภาษาอังกฤษและบางส่วนก็เงียบโดยไม่มีบทสนทนาเลย”

เธอยังเสริมอีกว่า “การยกย่องเป็นส่วนหนึ่งของเดือนวัฒนธรรมกรีกอียิปต์ ซึ่งเราได้นำเสนองานฝีมือและนิทรรศการศิลปะเหนือสิ่งอื่นใด” ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ได้แก่ Moments of Wisdom เรื่องราวชีวิตในสามนาที The Son เรื่องราวของผู้ปกครองที่พยายามตอบคำถามยากๆ ของลูกชาย โค้ท ฟิตติ้ง เกี่ยวกับชายชราผู้ค้นพบความหมายในชีวิตของเขาเมื่อได้เรียนรู้ว่าเขาอาจจะเป็นหัวข้อของสารคดี อาชีพ และสิ่งที่แหวกว่ายและหัวเราะ การเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมสิ้นสุดลงในเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกรีกในอียิปต์

(ที่มา: เดลินิวส์อียิปต์)

บริษัทชาวยิว ยันคริสตจักรไม่จ่ายค่าน้ำ

ข่าวกรีก โลก

ก. มาคริส – 31 ตุลาคม 2555 0

บริษัทชาวยิว ยันคริสตจักรไม่จ่ายค่าน้ำ

บริษัทชาวยิวอ้างว่า Patriarchate กรีกออร์โธดอกซ์เป็นหนี้ค่าน้ำที่ค้างชำระตั้งแต่ปี 2512 ซึ่งมีมูลค่าถึง 1.8 ล้านยูโรหรือ 2.33 ล้านดอลลาร์

เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว บริษัทให้บริการน้ำถูกขายไป และบริษัทใหม่นี้ หลังจากตรวจสอบบันทึกในอดีต ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดคืนพระชนม์ชีพไม่เคยชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ตัวแทนจาก Patriarchate บอกกับบริษัทใหม่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินและขอให้ยกเลิกและจะเริ่มจ่ายตั้งแต่นี้เป็นต้นไป บริษัทปฏิเสธและกล่าวว่าจะพยายามบล็อกบัญชีธนาคารของ Greek Orthodox Patriarchate

ระบบประปายังถูกใช้โดยชุมชนฟรานซิสกัน อาร์เมเนีย และกรีก แม้ว่าจะมีเพียงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เท่านั้นที่ถูกไล่ล่าเนื่องจากไม่ได้รับเงิน

ในหนังสือเล่มต่อไป อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส Francois Baroin กล่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรี George Papandreou ของกรีกได้รับคำเตือนว่าเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศที่ช่วยรักษาเศรษฐกิจของประเทศจะถูกยกเลิกหากเขายังคงมีแผนที่จะจัดประชามติเกี่ยวกับมาตรการรัดเข็มขัดในปี 2554

ในหนังสือเล่มนี้ , Diary of a Crisis, Baroin กล่าวว่าการเตือนมาในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2011 จากนายกรัฐมนตรีเยอรมัน Angela Merkel และประธานาธิบดี Nicolas Sarkozy ของฝรั่งเศสซึ่งกล่าวว่าหากชาวกรีกโหวตลงว่ายูโรโซนอาจถูกคุกคามและสหรัฐฯ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาก็อยู่ที่นั่นด้วยและเรียกร้องให้ปาปันเดรอูอธิบายตัวเอง และเหตุใดเขาจึงเรียกร้องให้มีการลงประชามติเพื่อให้เสียงแก่ชาวกรีกในมาตรการรัดเข็มขัดที่ผู้ให้กู้ระหว่างประเทศตัดสินใจว่าจำเป็น

Baroin อธิบายว่า Papandreou ยอมทำตามข้อเรียกร้องของพวกเขาอย่างไร และประกาศว่าการลงประชามติจะเป็นสมาชิกของยูโร ไม่ใช่เงื่อนไขเงินช่วยเหลือ

“ปาปันเดรอูเหงื่อออกมากขึ้น พูดสับสน แล้วก็ทรุดตัวลง เมื่อเข้ามุม เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงคะแนนให้เงินยูโรเห็นด้วยหรือไม่ ฉันเข้าร่วมการเสียชีวิตทางการเมืองของเขา”

ในหนังสือ Diary of a Crisis บารอยน์เปิดเผยไว้มากมาย ตามข้อความที่ตัดตอนมาในนิตยสาร L’Express เขาได้ศึกษาในปี 2011 เกี่ยวกับผลที่ตามมาของฝรั่งเศสการล่มสลายของยูโรโซน ซึ่งกรีซจะทิ้งกลุ่มไปพร้อมกับกรีซ

นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นยอมรับการศึกษาเกี่ยวกับผลที่ตามมาของฝรั่งเศสว่าการล่มสลายของยูโรโซนหากกรีซทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนในอุตสาหกรรมการธนาคารและการประกันภัย

เขาเขียนว่า: “ในขณะนั้น ข้อตกลงใหม่ของยุโรปสำหรับกรีซ ซึ่งประกอบด้วยการตัดหนี้ร้อยละ 50 ของข้อตกลงนั้น กำลังจะล้มเหลว สหภาพยุโรปอยู่ในพายุไซโคลน เงินยูโรถูกโจมตีจากทุกด้าน

Baroin กล่าวว่าเขาได้รวบรวม “คนที่น่าเชื่อถือสามคน” ในสำนักงานของเขาในเดือนพฤศจิกายน 2011 เขาบอกว่าเขาไม่ได้จดบันทึก แต่จำการแลกเปลี่ยนได้ “มันประกอบไปด้วยการจินตนาการถึงกรณีที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่ของเรา เป็นการสนทนาที่ไม่มีหลักฐาน ไร้ร่องรอย”

เขากล่าวถึงหลังเวทีการประชุมอันน่าทึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่เมืองคานส์ซึ่งมีการเสนอประเด็นการลงประชามติของกรีก “การประชุมเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ตึงเครียดมาก ในการประชุมที่กินเวลา 2 ชั่วโมงโดยไม่หยุดชะงักมีเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีกรีซและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Evangelos) เวนิเซลอส” รวมถึงซาร์โกซี แมร์เคิล และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศส Alain Juppe รัฐมนตรีคลังเยอรมัน Wolfgang Schaeuble และโอบามา

Baroin กล่าวว่า Sarkozy บอก Papandreou: “เรากำลังบอกคุณอย่างตรงไปตรงมา ถ้าคุณทำประชามติ จะไม่มีแผนการรอด” จากนั้นบาโรอินก็เขียนว่า “ปาปานเดรอูแสร้งทำเป็นไม่เข้าใจ Merkel ย้ำเตือนด้วยสายตาที่เยือกเย็น มันเป็นสงครามจิตวิทยา ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น ซาร์โกซีพูดซ้ำเงื่อนไขกับปาปันเดรอูด้วยน้ำเสียงยื่นคำขาด

Baroin เขียนว่า “มีการขัดแย้งระหว่าง Papandreou ซึ่งอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเขา ซาร์โกซีตะโกนบอกนายกฯ กรีกว่า “เราบอกคุณอย่างชัดเจนว่า ถ้าคุณทำประชามตินี้ จะไม่มีชุดกู้ภัยให้คุณ

เขากล่าวว่าบรรดาผู้นำยุโรปต่างก้มหน้างุดกับการบังคับใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่ไม่เป็นที่นิยม แม้ว่าจะหมายถึงการเลิกล้มรัฐบาลกรีก และในขณะที่ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นภายในยุโรปว่ากรีซจะออกจากยูโรโซนและคุกคามสมาชิกอีก 16 คนในกลุ่มหรือไม่

“ปาปันเดรอูเหน็ดเหนื่อย ต่อต้าน พยายามเสนอข้อโต้แย้ง โอบามากำลังเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังฟังอย่างตั้งใจ บางครั้งเขาสรุปสิ่งต่าง ๆ และทำให้เกมเย็นลงเมื่อความตึงเครียดสูงขึ้น Papandreou กำลังเสี่ยงกับอาชีพของเขา เขาเหงื่อออกมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้คำพูดของเขาสับสนและจากนั้นก็ทรุดตัวลงทางจิตใจ เมื่อถึงมุม เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกว่าการลงประชามตินั้นใช่หรือไม่ใช่สำหรับเงินยูโร เขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถหนีจากคำถามนี้โดยนำเสนอต่อประชาชนของเขา ฉันอยู่ในความตายทางการเมืองของเขามีชีวิตอยู่ หลังจากต่อสู้กันสองชั่วโมง เขายอมจำนน” เขากล่าวสรุป

ไม่นานก่อนการประชุม ยิ่งไปกว่านั้น Papandreou ได้เข้ามาแทนที่ความเป็นผู้นำทั้งหมดของกองทัพกรีก ทำให้เกิดความสงสัยอย่างกว้างขวางว่ากองทัพกรีกซึ่งมีความผูกพันกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ย้อนกลับไปในสงครามกลางเมืองกรีกในปี 1946-1949 และซีไอเอที่ได้รับการสนับสนุนจากซีไอเอในปี 1967 รัฐบาลทหารได้พิจารณาทำรัฐประหารหลังมีการประกาศประชามติ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา Papandreou ถูกแทนที่โดยนายกรัฐมนตรีกรีกคนใหม่คือ Lucas Papademos

Die Welt กล่าวว่ายุโรปเป็นหนี้กรีซ

กรีกโบราณ ยุโรป ข่าวกรีก

สเตลล่า โซลาคิดู – 1 พฤศจิกายน 2555 0

Die Welt กล่าวว่ายุโรปเป็นหนี้กรีซ

สมัครเว็บบอลออนไลน์ รายงานโดย Die Welt หนังสือพิมพ์รายวันของเยอรมัน ระบุถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากในกรีซในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีขอทานอยู่ตามท้องถนน ขยะกองพะเนิน ผู้คนร่อนลงถังขยะเพื่อหาอาหาร และความคับข้องใจของคนหนุ่มสาวที่หางานไม่ได้

รายงานเน้นย้ำว่าชาวยุโรปเป็นหนี้การพัฒนาวัฒนธรรมของชาวกรีกโบราณซึ่งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ เช่น ความคิดของบุคคล ประชาธิปไตย และโรงละครถัดจากแนวคิดเรื่องโศกนาฏกรรม ทรราช ระบอบประชาธิปไตย วิกฤต และภัยพิบัติ

ผู้เขียนกล่าวว่าปัญหาต่างๆ ของกรีซสามารถเข้าใจได้โดยใครก็ตามที่อยู่ในประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และรู้ว่าความอุดมสมบรูณ์สามารถกลายเป็นโรคระบาดได้ง่ายเพียงใด และความโอหังเรียกร้องหาศัตรูได้อย่างไร

Fox เพิ่มซีรี่ส์ Greek God อีกชุดในการเขียนโปรแกรม

ฮอลลีวูด

Joanna Varikos – 1 พฤศจิกายน 2555 0

ปีเตอร์เบิร์ก (l); เทย์เลอร์ เชอริแดน (สำรอง)

การเขียนโปรแกรม Fox ได้หยิบรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Greek Gods เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พวกเขาได้จุดไฟสีเขียว “Athena” จากนักเขียนนวนิยาย Lisa Joy ตอนนี้ Fox ได้นำ “Olympus” มาสู่การพัฒนา

ซีรีส์นี้เป็นผลงานการผลิตละครแอ็คชั่นจากนักแสดง นักเขียนบท และผู้กำกับปีเตอร์ เบิร์ก ผู้สร้าง “Friday Night Lights” และนักแสดง/นักเขียน เทย์เลอร์ เชอริแดนจาก “Sons of Anarchy” มันถูกอธิบายว่าเป็น “‘บอร์น 300′”

ตามกำหนดเวลา :

มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของทหารที่กลายเป็นสายลับที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้ากรีกและอาจเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ ในการเปิดตัวการเขียนบทนำร่องออกอากาศ เชอริแดนจะเขียนบท

ยังไม่มีการระบุว่า “Olympus” จะฉายรอบปฐมทัศน์ในเครือข่ายเมื่อใดอีวานเจลอส เวนิเซลอส ผู้นำพรรค PASOK พรรคสังคมนิยมกำลังดิ้นรนเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคแตกแยก หลังจากสมาชิกรัฐสภา 17 คนของเขาท้าทายเขาและลงมติคัดค้านแผนการแปรรูปที่เรียกร้องโดยผู้ให้กู้ระหว่างประเทศ

PASOK มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 33 คน รวมถึงเวนิเซลอส ซึ่งงดออกเสียง แต่ใครบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้สมาชิกสภานิติบัญญัติคนใดของเขาทำตามคำสั่งของเขาที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลของคู่แข่ง ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่และนายกรัฐมนตรี อันโตนิส ซามาราส ซึ่ง กำลังส่งแผนลดการใช้จ่ายและภาษี 17.45 พันล้านดอลลาร์ไปยังรัฐสภาในสัปดาห์หน้า

เวนิเซลอสซึ่งพรรคนี้ล้มลงเหลือเพียง 5.5 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียงหลังจากชนะ 44 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552 กำลังเผชิญกับการกบฏที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกของเขาที่เชื่อว่าพรรคได้ละทิ้งหลักการสังคมนิยมเพื่อสนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดที่มุ่งเป้าไปที่คนงาน ผู้รับบำนาญ และคนยากจน เขากล่าวว่าเขาจะขับไล่สมาชิกที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับแผนงบประมาณ

การลงคะแนนเสียงในการแปรรูปทำให้เกิดความโกลาหลในงานปาร์ตี้และทำให้เวนิเซลอสเรียกประชุมฉุกเฉินซึ่งนักข่าวถูกห้าม แต่การแลกเปลี่ยนที่โกรธเคืองเกิดขึ้นที่ถนน “วันนี้ในรัฐสภา เราเป็นเหมือนฝูงสัตว์ที่หลงทาง” ส.ส. Cretan แห่ง Cretan Nikos Sifounakis กล่าว “ถ้ายังทำแบบนี้ต่อไป มาตรการจะไม่ผ่าน รัฐบาลและ PASOK จะล่มสลาย”

หลังการประชุม ส.ส. Michalis Kassis กล่าวว่าเขากำลังจะออกจากพรรค แต่ยังคงอยู่ในรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระ เขากล่าวว่าเวนิเซลอสปล่อยให้เขาไม่มีทางเลือกในขณะที่เขาบอกเจ้าหน้าที่ว่าใครก็ตามที่ไม่ลงคะแนนสำหรับมาตรการทางการคลังและโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นจะถูกขับออกจากพรรค Kassis กล่าวหาว่าเพื่อนร่วมงานของเขาสนับสนุน Samaras และรัฐบาลผสม – เพราะพวกเขาต้องการเป็นรัฐมนตรี

นอกจากนี้ เขายังบอกกับนักข่าวว่า ส.ส. PASOK อีกหลายคนตั้งใจจะลงคะแนนเสียงคัดค้านมาตรการรัดเข็มขัดในรัฐสภา รัฐบาลสามพรรคมี 177 ที่นั่งจากทั้งหมด 300 ที่นั่ง หลังจากที่สูญเสีย ส.ส. 1 คนจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ และอีกคนจากพรรคเดโมแครตซ้าย ซึ่งยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนแพ็คเกจล่าสุด เว้นแต่กลุ่มทรอยกาจะปฏิเสธการปฏิรูปแรงงาน

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและเคยเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำ PASOK มีรายงานว่า Kostas Skandalidis ได้ปะทะกับเวนิเซลอสในเรื่องการจัดการพรรคของเขา และปฏิเสธที่จะปฏิเสธข้อเสนอแนะว่าอาจมีความท้าทายต่อประธานพรรค นางมาริลิซา เซโนจิอันนาโคปูลู อดีตรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรค PASOK ประกาศว่าเธอลาออกจากพรรคเพื่อประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดที่เวนิเซลอสสนับสนุน อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้อยู่ในรัฐสภา หลังจากล้มเหลวในการชนะการเลือกตั้งในวันที่ 17 มิถุนายน

Cypriots จะฟ้อง British เหนือการเรียกร้องการทรมาน

กรีซ ประวัติศาสตร์

Andy Dabilis – 1 พฤศจิกายน 2555 0

Cypriots จะฟ้อง British เหนือการเรียกร้องการทรมาน

Agustinds Efstathios วัย 22 ปี ปีนป่ายจากที่ซ่อน Eoka ภายใต้ปืนของทหารอังกฤษเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2500

กว่าครึ่งศตวรรษหลังจากการสู้รบนองเลือดเพื่อคว้าอิสรภาพจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษ ชาวไซปรัสที่กล่าวว่าพวกเขาถูกทรมานแผนการที่จะฟ้องรัฐบาลสหราชอาณาจักร ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเขา และผู้ที่กล่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในเหยื่อ

Thassos Sophocleous ประธานองค์กรตัวแทนอดีตนักสู้ชาวไซปรัสกล่าวว่าสำนักงานกฎหมายของอังกฤษ KJ Conroy & Co. กำลังรวบรวมข้อมูลจากพวกเขาเพื่อสร้างคดีหลังจากการพิจารณาคดีครั้งสำคัญของเดือนนี้จากศาลสูงของสหราชอาณาจักร ซึ่งพบว่าชาวเคนยาสามคนถูกทรมานระหว่าง การกบฏต่อการปกครองอาณานิคมของอังกฤษสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

โซโฟคลีอุส วัย 79 ปี อดีตนักรบกองโจร อ้างว่าเขาถูกทรมานเป็นเวลา 17 วันหลังจากถูกจับกุมในปี 2499 ซึ่งรวมถึงการเฆี่ยนด้วยเฆี่ยนตีและฝ่าเท้าและหัวเข่าถูกตีจนแข็ง เขากล่าวว่าบุคคลประมาณ 60 คนได้กรอกแบบสอบถามแล้ว โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าต้องทน และทนายความจะเลือกคำตอบที่หนักแน่นที่สุดเพื่อสร้างคดีนี้

Sophocleous กล่าวว่าคำกล่าวอ้างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการชดเชยแต่เป็นการบังคับให้ทางการอังกฤษยอมรับการทรมานกับกองโจรที่ช่วยให้ได้รับอิสรภาพของไซปรัสในปี 1960 “เช่นเดียวกับจุดเปลี่ยนทั้งหมดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่คนที่รับผิดชอบ แต่มีผู้นำบางคนที่อยู่ใน มีอำนาจเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและพวกเขาต้องรับผิดชอบ” เขากล่าว แอสโซซิเอตเต็ทเพรสรายงาน

องค์กรของเขาคือ National Organization of Cypriot Fighters ก่อตั้งขึ้นโดย Greek Cypriots ที่ต้องการรวมเกาะกับกรีซแต่ข้อตกลงประนีประนอมเพื่อเอกราชเกิดขึ้นท่ามกลางการต่อต้านอย่างรุนแรงจาก Cypriots ตุรกีส่วนน้อย ประเทศถูกแบ่งแยกตามเชื้อชาติในปี 1974 เมื่อตุรกีบุกเข้ามาหลังจากการรัฐประหารโดยผู้สนับสนุนสหภาพแรงงานกับกรีซ