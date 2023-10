สมัครบอลออนไลน์ หลังจากบันทึกผลงานในปี 2023

สมัครบอลออนไลน์ SBC Events ยกย่องการ สนับสนุน จากอุตสาหกรรม igaming ทั่วโลกว่าเป็นเหตุผลของ การประชุม SBC Summit Barcelona ประจำปี 2023ที่ทำลายสถิติ

งานนิทรรศการและการประชุมในปีนี้ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณ 15,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นสามเท่าจากตัวเลขในปีที่แล้ว ตอกย้ำสถานะงานดังกล่าวให้เป็นงานที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม

ข้อมูลการสำรวจหลังงานเผยให้เห็นคะแนนผู้สนับสนุนสุทธิที่ 49 สำหรับงานนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของ SBC ในการรักษามาตรฐานคุณภาพสูง แม้ว่าผู้เข้าร่วมงานจะมีการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปีก็ตาม

กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยความยิ่งใหญ่ในการประชุมสุดยอดผู้นำ SBCซึ่งเป็นการรวมตัวพิเศษเฉพาะก่อนเริ่มงาน ซึ่งดึงดูดผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม 500 คน

งานเต็มวันนี้มีเนื้อหาการประชุมมากมาย รวมถึงประเด็นสำคัญจากFrank Abagnaleชายผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ ‘Catch Me if You Can’ ของ Steven Spielberg โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการแข่งขันโป๊กเกอร์

ไฮไลท์สำคัญของงานคือการแต่งตั้งของGustaf Hagman (CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง LeoVegas), Jordan Levin (CEO, OpenBet), Per Widerström (CEO ที่เข้ามา, 888 Holdings – มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2023) และBrigid Simmonds OBE (ประธาน สภาการพนัน และการเล่นเกม) เข้าสู่หอเกียรติยศของ SBC

SBC Summit Barcelona ซึ่งจัดขึ้นที่ Fira Barcelona Montjuic ในวันที่ 19-21 กันยายน มีพื้นที่จัดแสดงขนาดใหญ่ 38,000 ตารางเมตร รองรับผู้แสดงสินค้าได้ 350 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 175 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Roger Redfearn-Tyrzykรองประธานฝ่าย Global Gaming ของIDnowผู้ให้บริการโซลูชันการยืนยันตัวตนและหนึ่งในผู้แสดงสินค้ากล่าวว่า “เราได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นพันธมิตร ไม่ใช่แค่ในฐานะบริษัทที่จ่ายเงินเพื่อรับบริการ” เรากำลังถูกพาไปร่วมงานและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้คน SBC เป็นพันธมิตรในการค้นหาโซลูชันสำหรับเรา”

พื้นที่จัดแสดงในปี 2023 ถูกแบ่งออกเป็นห้าโซนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแสดงถึงพื้นที่สำคัญของอุตสาหกรรม: การเดิมพันกีฬา; คาสิโน & iGaming; บริษัทในเครือ สื่อและการตลาด การชำระเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนด; และเกิดเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ ยังมี ‘พื้นที่เทศกาล’ ที่กำหนด ซึ่งไม่เพียงแต่จัดแสดงผู้แสดงสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ในบรรยากาศสบายๆ ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งประกอบด้วยบาร์แซงเกรียและทาปาส บาร์ไอศกรีม บาร์สมูทตี้และน้ำผลไม้ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเต็มไปด้วยโซนเครือข่ายหลายแห่ง โดยSBC Connect+ Lounge ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประชุมกลางสำหรับผู้ร่วมประชุมที่ได้จัดการประชุมผ่านแอปกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ที่น่าสังเกตคือความจริงที่ว่าแอปได้รวมคุณลักษณะการประเมินลูกค้าเป้าหมายซึ่งมีการใช้งานอยู่รวมทั้งสิ้น 2,560 การโต้ตอบ

เมื่อถูกถามถึงอะไรที่ทำให้ SBC Summit Barcelona แตกต่างจากงานอุตสาหกรรมSab Jhootiผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทการลงทุนBonmojaกล่าวว่า “มันเป็นองค์ประกอบของชุมชน มาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสได้เจอคนในวงการนี้ ทุกคนที่คุณอยากพบมางานนี้ ฉันก็เลยไม่ต้องไปที่อื่นอีกแล้ว”

วาระการประชุมที่ครอบคลุมครอบคลุมเจ็ดขั้นตอน มีเนื้อหามากกว่า 80 ชั่วโมง และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำในอุตสาหกรรมมากกว่า 450 ราย วิทยากรร้อยละ 89.4 ดำรงตำแหน่งระดับ C ในขณะที่ร้อยละ 63.7 เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน และร้อยละ 8.9 มาจากบริษัทในเครือ ส่วนที่เหลืออีก 27.4 เปอร์เซ็นต์เป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์ สมาคม หน่วยงานกำกับดูแล สื่อ ทีมกีฬา และนักลงทุน ด้วยคำถามทั้งหมด 302 ข้อที่ส่งตรงถึงวิทยากรบนเวที งานนี้จึงใช้แนวทางที่มีการโต้ตอบมากขึ้น

จากข้อมูลเชิงลึกจาก SBC Connect+ เห็นได้ชัดว่าแผงห้าแผงต่อไปนี้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้แอปมากที่สุด

โฉมใหม่ของการเดิมพันกีฬา: อิทธิพลของการเล่นเกม การสตรีม และสถิติ

แผงผู้นำ Affiliate: ความร่วมมือชั้นนำในตลาดเกิดใหม่

ภูมิทัศน์ด้านกีฬาและการสนับสนุน: ตลาดการเติบโตและความร่วมมือ

ผู้นำ SBC: สำรวจตลาดการเติบโตทั่วโลก

ทุกสิ่ง ทุกที่ ตลอดเวลา: การจัดการการตลาด เทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ไฮไลท์ของโครงการปี 2023 คือการกล่าวสุนทรพจน์โดยMatthew Ballผู้เชี่ยวชาญ metaverse ที่มีชื่อเสียงและนักเขียนหนังสือขายดี และDaniel Taylorซีอีโอของ Flutter International ด้วยจิตวิญญาณแห่งการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น วาระการประชุมในแต่ละวันในปี 2023 จึงปิดท้ายด้วยการประชุมโต๊ะกลมที่ให้ความรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 30 เซสชัน โดยแต่ละเซสชันเน้นไปที่ตลาด แนวดิ่ง หรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง

ไฮไลท์ที่โดดเด่นของกิจกรรมของ SBC คือ การแข่งขัน First Pitchซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือสตาร์ทอัพในการนำวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรมมาสู่ความเป็นจริง ได้ประกาศรายชื่อแชมป์คนล่าสุด SnapOddsผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ คว้าแพ็คเกจรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 ยูโร ซึ่งรวมถึงประสบการณ์เวิร์กช็อปสองวันในทาลลินน์ จัดทำโดยYolo Investments ผู้สนับสนุนการแข่งขันรางวัล

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี พิธีมอบ รางวัล SBCได้รับการเปิดเผยอย่างมีสไตล์ที่ Caves Codorníu อันโด่งดัง และผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับใน 39 หมวดหมู่ที่โดดเด่น ผู้ดำเนินรายการประกอบด้วยบุคคลที่คุ้นเคยของ SBC Awards, เคิร์ส ตี้ กัลลาเชอร์ พิธีกรรายการโทรทัศน์ และอดีตนักฟุตบอลอาชีพที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดการทีมคลาเรนซ์ เซดอร์ฟซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ พิธีดังกล่าวยังมีแขกรับเชิญพิเศษคือหลุยส์ ฟิโก อดีตนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของโลกและยุโรป ซึ่งเคยเล่นให้กับทั้งสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาและเรอัล มาดริดและเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนปัจจุบันของDigitain

Thomas Carvalhaesกรรมการผู้จัดการของบริษัทVaiDeBob ผู้ดำเนินการชาวบราซิล กล่าวว่า “คุณภาพและความสามารถของผู้ที่มาร่วมงานนั้นน่าประทับใจมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้ดูพอดแคสต์และพวกเขาก็ถามว่ากิจกรรมที่ฉันชื่นชอบคืออะไร ฉันบอกว่านี่คือ SBC Summit Barcelona เนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง ผู้คนที่อยู่ที่นี่ และเพื่อให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น”

ราสมุส ซอจมาร์กซีอีโอและผู้ก่อตั้ง SBC กล่าวเสริมว่า “บทของ Barcelona สำหรับ SBC ใกล้จะจบลงอย่างงดงามแล้ว งานนี้เกินความใฝ่ฝันของเราในขณะที่เราทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อทำให้งานนี้เป็นงานที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม

ด้วยผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คนเต็มพื้นที่จัดแสดง การแสดงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของ SBC ที่น่าจดจำตลอดไป อย่างไรก็ตาม อย่างที่คุณทุกคนคงทราบดี เรายังห่างไกลจากความสําเร็จ ความสำเร็จของฉบับนี้ปูทางไปสู่ฉบับต่อไปที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เราแทบรอไม่ไหวที่จะต้อนรับคุณทุกคนในลิสบอนสำหรับการประชุม SBC Summit 2024!”

ในการพัฒนาที่สำคัญ SBC ได้ประกาศงานเรือธงระดับโลกอันโด่งดังครั้งต่อไป ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นSBC Summitเพื่อตอกย้ำความโดดเด่นไปทั่วโลก งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นที่Feira Internacional de Lisboa (FIL) ในกรุงลิสบอนในวันที่ 24-26 กันยายน และคาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่เกินกว่า 100,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 25,000 ราย โดยจะต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าจำนวน 600 ราย และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 500 ราย

MGM Resorts Internationalคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐอันเนื่องมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมากในทรัพย์สินของบริษัทจำนวนหนึ่ง

ในการยื่นตามกฎระเบียบ ผู้ดำเนินการตั้งข้อสังเกตว่าคาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ต่อ EBITDA ของทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้วทั่วรีสอร์ทแถบลาสเวกัสและการดำเนินงานระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาบุคคลที่สามอื่นๆ

สาเหตุมาจากปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคุณสมบัติบางส่วนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทตรวจพบเมื่อปลายเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการอัปเดตครั้งใหม่ ทางกลุ่มได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีกิจกรรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในขณะนี้ เป็นที่เชื่อกันว่าไม่มีการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล The Cosmopolitan of Las Vegas

พบว่าองค์กรอาชญากรรมได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบางราย ได้แก่ ชื่อ ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ เพศ วันเกิด และหมายเลขใบขับขี่ สำหรับลูกค้าจำนวนจำกัดก็ได้รับหมายเลขประกันสังคมและหมายเลขหนังสือเดินทางด้วย

อย่างไรก็ตาม มีการเสริมว่าบริษัทไม่เชื่อว่าจะได้รับรหัสผ่านของลูกค้า หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรชำระเงิน

“บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การกู้คืนระบบที่ต้องพบปะกับแขกที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ และบริษัทคาดว่าระบบเหล่านี้จะได้รับการกู้คืนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” เอกสารดังกล่าวระบุ

“บริษัทเชื่อว่าการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบในช่วงเดือนกันยายนจะส่งผลเสียต่อผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2566 โดยส่วนใหญ่ในการดำเนินงานในลาสเวกัส และผลกระทบน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่สี่”

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการคาสิโนและความบันเทิงไม่ได้คาดหวังว่าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี

ความเชื่อที่ว่าไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งของปีนั้นสอดคล้องกับการแข่งขัน Formula 1 Las Vegas Grand Prix ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง

กันยายนยังเห็นCaesars Entertainmentรับทราบการตรวจจับล่าสุดของ “กิจกรรมที่น่าสงสัยในเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีรายงานว่าบริษัทจ่ายเงินประมาณครึ่งหนึ่งของค่าไถ่ 30 ล้านดอลลาร์

Authentic Gamingได้ติดตามการอนุมัติของมิชิแกนที่ออกในช่วงหลังของสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะถ่ายทอดสดภายในภูมิภาคควบคู่ไปกับRush Street Interactive

ในการเคลื่อนไหวที่แสดงถึง “การเปิดตัวครั้งสำคัญในสหรัฐฯ” ของบริษัทในเครือ Light & Wonder การรวมดังกล่าวได้ดำเนินการกับ แบรนด์ BetRivers ของ RSI ซึ่งเป็นความร่วมมือกับLittle River Band of Ottawa Indiansภายในภูมิภาค

หนังสือทั้งหมดที่จะจัดส่งภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงจะต้องดำเนินการผ่านสตูดิโอ Farmington Hills ที่สร้างขึ้นใหม่ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่สำหรับสภาพแวดล้อมที่ออกแบบตามความต้องการสำหรับผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย

“เราเชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ระดับต่อไปให้กับผู้เล่นของเราและดีลเลอร์สดระดับพรีเมียมของ Light & Wonder โดย Authentic Gaming เหมาะสมกับการเรียกเก็บเงินอย่างแน่นอน” Richard Schwartzประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rush Street Interactive กล่าว

“เกมของแท้ได้สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งพูดโดยตรงกับความต้องการของผู้เล่นในมิชิแกน และนี่คือความร่วมมือที่เราเชื่อว่าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในอนาคต”

ในการเริ่มต้น มีเกมห้าเกมให้บริการสำหรับผู้เล่นจากมิชิแกนของ BetRivers เมื่อเปิดตัว ซึ่งรวมถึงแบล็คแจ็คพรีเมี่ยม รูเล็ตและบาคาร่า นอกเหนือจากสเตเดียมแบล็คแจ็คและมิชิแกนออโต้รูเล็ต คุณสมบัติที่มาพร้อมกับประกอบด้วย Make It Your Own, Side Bet Library, Shufflestar และ Pay Me Now

“เราได้ทำงานอย่างหนักอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อสร้างสตูดิโอและผลิตภัณฑ์สดที่เราเชื่อว่าจะมีผลกระทบสำคัญต่อตลาดคาสิโนออนไลน์ทั่วสหรัฐอเมริกา” Jonas Delinผู้ก่อตั้ง Authentic Gaming กล่าว

“มันยอดเยี่ยมมากที่ได้มาถึงจุดที่เราสามารถใช้ชีวิตกับผลิตภัณฑ์ผ่านผลงานคาสิโนออนไลน์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ BetRivers ในรัฐมิชิแกน

“ของเราเป็นข้อเสนอระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบตามความต้องการซึ่งเราเชื่อว่าจะโดนใจผู้เล่นทั่วสหรัฐอเมริกาอย่างมาก และการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตของเรา”

นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรร่วมกับ RSI แล้ว ยังมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าความร่วมมือเพิ่มเติมกับชุมชน Keweenaw Bay Indianและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มGolden Nugget Casinoภายใต้แบรนด์Golden Nuggetจะเป็นไปตามการอนุมัติของ Michigan Gaming Control Board

Howard Hughes Holdingsกำลังวางแผนที่จะขยายสาขาออกไปในพื้นที่คาสิโนผ่านการแนะนำแผนกที่จัดตั้งขึ้นใหม่และรับสมัครใหม่

การแยกทางตามแผนจะก่อตั้งSeaport Entertainmentซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการอย่างอิสระในฐานะองค์กรบันเทิงที่เล่นล้วนๆ ฮาวเวิร์ด ฮิวจ์สตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดนิยามใหม่ของอัตลักษณ์ของบริษัทในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินกิจการโดยบริสุทธิ์

ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของ จัดการ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

การแยกธุรกิจในฐานะบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นปี 2567 อย่างไรก็ตาม คำเตือนว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในท้ายที่สุดหรือเมื่อใด

จะประกอบด้วยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงของบริษัทในนิวยอร์กและลาสเวกัส

ซึ่งรวมถึงท่าเรือในแมนฮัตตันตอนล่าง และทีมเบสบอล Las Vegas Aviators Triple-A Minor League ตลอดจนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในร้านอาหาร Jean-Georges และสัดส่วนร้อยละ 80 ในสิทธิทางอากาศเหนือ Fashion Show Mall ซึ่ง ที่ตั้งของคาสิโนแห่งใหม่บนแถบลาสเวกัส

“ทรัพย์สินของ Seaport Entertainment อยู่ที่จุดบรรจบของอสังหาริมทรัพย์และความบันเทิง” David O’Reillyประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Howard Hughes กล่าว

“แอนตันนำประสบการณ์อันยิ่งใหญ่มาสร้างจุดหมายปลายทางความบันเทิงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเราโชคดีที่ได้เขามาคุมแผนกใหม่อันน่าตื่นเต้นของ Howard Hughes”

Anton Nikodemus เป็นผู้นำ Seaport Entertainment

นอกจากนี้Anton Nikodemusได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธุรกิจแยก โดยเขาจะมุ่งเน้นไปที่การเร่งการเติบโตและผลการดำเนินงาน และสำรวจโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับการขยายธุรกิจ

“Anton เป็นผู้นำที่โดดเด่นในโลกความบันเทิงและรีสอร์ท มันบ่งบอกถึงคุณภาพของทรัพย์สินด้านความบันเทิงของเรา ซึ่งเราสามารถสรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถของเขามาสู่ Howard Hughes ได้” Bill Ackmanประธานคณะกรรมการ Howard Hughes Holdings ให้ความเห็น

“ประสบการณ์ ประวัติการทำงาน และทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของ Anton จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้าง การจัดการ และการแยกตัวของ Seaport Entertainment ในที่สุด โดยวางตำแหน่งและ Howard Hughes เพื่อความสำเร็จที่มากขึ้นในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นมากขึ้นและเข้าใจง่ายกว่า”

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมบันเทิงและการบริการ ล่าสุด Nikodemus ดำรงตำแหน่งประธานและ COO ของ CityCenter ของMGM Resorts International

ภายในบทบาทนี้ เขาดูแลการดำเนินงานของ The Cosmopolitan of Las Vegas, Vdara Hotel & Spa และ ARIA Resort & Casino และรับผิดชอบในการสร้างและพัฒนา MGM National Harbor Hotel & Casino ในรัฐแมริแลนด์และ MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์

“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้นำแผนกใหม่ของ Howard Hughes และเข้าร่วมทีมที่โดดเด่นซึ่งกำลังก่อตั้ง Seaport Entertainment” Nikodemus กล่าว

“มีโอกาสมหาศาลรออยู่ข้างหน้าในขณะที่เราควบคุมศักยภาพและปลดล็อกคุณค่าที่มีอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำใครเหล่านี้ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กและลาสเวกัส ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงที่มีชีวิตชีวาที่สุดสองแห่งในประเทศของเรา และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ”

Ben Hadenของคณะกรรมาธิการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรได้สรุปสองโครงการที่จะช่วยให้คณะกรรมาธิการวิเคราะห์วิธีที่พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลการดำเนินงานได้ดีขึ้นเพื่อ “ปิดช่องว่างในความรู้” เกี่ยวกับการพนันและผู้ที่เล่นการพนันในบริเตนใหญ่

การพูดในบล็อกโพสต์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสถิติของ UKGC เน้นย้ำว่าการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 120 รายในเดือนมีนาคมเมื่อต้นปีนี้ ตลอดจนการ ตีพิมพ์ Evidence Gaps and Priorities ปี 2023 ถึง 2026ในเดือนพฤษภาคมและสมุดปกขาวของรัฐบาลได้ช่วยระบุอย่างไร ข้อมูลการดำเนินงานสามารถสร้างการปรับปรุงได้อย่างไร

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Haden ได้สรุปโครงการที่จะเกิดขึ้นสองโครงการโดยคณะกรรมการในช่วงหกเดือนข้างหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนตามกฎระเบียบและข้อมูลผู้บริโภคที่รวบรวมรายวัน

ในฐานะส่วนหนึ่งของการส่งข้อมูลของผู้ดำเนินการไปยัง UKGC เพื่อขอใบอนุญาต ผู้อำนวยการตั้งข้อสังเกตว่าชุดข้อมูลการส่งคืนตามกฎระเบียบสามารถถูกทำให้คมขึ้นเพื่อ “ลบรายการจำนวนมากที่ล้าสมัยหรือไม่มีประโยชน์”

นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าควรปรับความถี่ของการรายงาน “จากรายปีเป็นรายไตรมาสและจัดวันที่รายงาน” เพื่อให้ “ทันเวลามากขึ้นในการชื่นชมการเปลี่ยนแปลงในตลาดและการจัดการรายได้ของเรา”

Haden เสริมว่าการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ UKGC กำลังมองหาที่จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด แต่พวกเขาจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับจุดความถี่ในเดือนพฤศจิกายน

ในส่วนของข้อมูลผู้บริโภครวมรายวัน นี่จะเป็นการนำร่องโดยคณะกรรมการเพื่อรับ “ชุดข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นจากผู้ให้บริการ” เพื่อดูธุรกรรมรวมในแต่ละวัน แต่ไม่ใช่แต่ละธุรกรรม

ผู้อำนวยการให้ความเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ UKGC “เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเป็นผลมาจากการทบทวนพระราชบัญญัติการพนัน” เพื่อให้คณะกรรมาธิการมีข้อบ่งชี้ผลกระทบในระยะแรก และสถานที่ที่อาจจำเป็นต้องใช้ทิศทางที่แตกต่างกัน

Haden ยังระบุด้วยว่านี่อาจหมายถึง “คำขอเฉพาะกิจจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง” น้อยลง ก่อนที่จะเสริมว่าการกำหนดสามเหลี่ยมนำร่องด้วยการสำรวจและชุดข้อมูลอื่น ๆ จะให้ “มุมมองโดยรวมที่มีข้อมูลมากขึ้น”

ผู้ปฏิบัติงานได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการนำร่องด้วยเช่นกัน และหากประสบความสำเร็จในแง่ของมูลค่าที่ได้รับ ก็จะถูกผลักดันออกไปในวงกว้างมากขึ้น

Haden สรุป: “ทั้งสองโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการค้นหาที่จะดึงคุณค่าเพิ่มเติมจากข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงชุดข้อมูลอื่นๆ แต่เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นในการขับเคลื่อนของเราในการใช้หลักฐานที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในการทำงานของเรา และหลักฐานที่ดีกว่าซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลที่ดีกว่า จะนำไปสู่การควบคุมที่ดีขึ้น”

เมื่อเดือนที่แล้ว Tim Millerผู้อำนวยการบริหารของ UKGC ได้เน้นย้ำหัวข้อที่จะกล่าวถึงในการปรึกษาหารือชุดถัดไปสำหรับสมุดปกขาวการพนันในสหราชอาณาจักร – สิ่งจูงใจที่รับผิดชอบต่อสังคมและเครื่องมือการจัดการการพนันสุราและการเล่นเกมนิวเซาธ์เวลส์กำลังตรวจสอบสถานที่หลายแห่งที่ไม่สามารถลบป้ายภายนอกหรือพยายามหลีกเลี่ยงกฎใหม่ที่ได้รับการแนะนำเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

แม้จะมีการปฏิบัติตามแบบสายฟ้าแลบพบว่าเกือบ 99 เปอร์เซ็นต์ของผับและคลับที่ได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีป้ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันภายนอก แต่มี 16 แห่งที่พบว่ายังคงแสดงโฆษณาดังกล่าว

โปรแกรมการตรวจสอบของ Liquor and Gaming NSW ครอบคลุมสถานประกอบการมากกว่า 1,100 แห่งทั่ว 35 เมืองใหญ่และหน่วยงานปกครองท้องถิ่นระดับภูมิภาค 8 แห่ง สิ่งนี้ได้ผลที่มากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อยของสถานที่ทั้งหมดในรัฐ NSW โดยมีสิทธิ์ที่จะถือเครื่องเกม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความล่าช้าในการกำจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบางแห่ง สถานที่ที่ไม่สามารถให้ “หลักฐานที่ชัดเจน” ว่าเหตุใดความล่าช้าดังกล่าวจึงเกิดขึ้นจะถูกปรับ

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังพบว่าเจ้าหน้าที่บางรายได้ติดป้ายเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าว การสอบสวนยังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม จะมีการบังคับใช้หรือดำเนินการด้านการบริหารเพิ่มเติมL&G NSW ได้เตือนว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการบังคับใช้ที่เพิ่มขึ้นด้วยแนวทางการไม่ยอมรับโทษเป็นศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 การไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุด 11,000 ดอลลาร์ต่อการกระทำผิด

“การถอดป้ายนี้สำหรับผับและคลับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการลดอันตรายจากการพนันในชุมชนของเรา และฉันขอขอบคุณผู้ได้รับใบอนุญาตและหน่วยงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม” David Harris รัฐมนตรีกระทรวงการเล่นเกมและการแข่งรถให้ความเห็น

“เราได้ทำงานเชิงบวกและเชิงรุกกับสมาคมอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งรัฐเพื่อให้ความรู้ แจ้ง และสนับสนุนพวกเขาผ่านกระบวนการนี้ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสูงนี้