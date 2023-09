สมัครน้ำเต้าปูปลา หนังสือกีฬาParimatch

สมัครน้ำเต้าปูปลา ให้บริการคาสิโนและหนังสือกีฬาParimatchได้ร่วมมือกับSuper Spade Gamesเพื่อรวมเนื้อหาดีลเลอร์สดของหลัง

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวแทนจำหน่ายสดของ Super Spade Games จะเปิดตัวทั่วทั้งการดำเนินงานของกลุ่ม

“Parimatch เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าชื่นชมอย่างกว้างขวาง” Albert Climent ผู้ร่วมก่อตั้ง Super Spade Gamesอธิบาย “เรารู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งนี้ ตัวเลือกคาสิโนสดที่ล้ำสมัยของเราจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอที่ได้รับการยกย่องของ Parimatch

“ในขณะที่เราดำเนินการตามแผนงานเชิงพาณิชย์อันทะเยอทะยานทั่วโลกต่อไป เราหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรที่น่าทึ่งกับ Parimatch”

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อตกลงดังกล่าวยังทำให้ Parimatch สนับสนุนแคตตาล็อกเกมซึ่งประกอบด้วยชื่อจากซัพพลายเออร์หลายรายซึ่งรวมถึงเกมบนโต๊ะเวอร์ชันดิจิทัล เช่น Andar Bahar และ Teen Patti

Anton Rublevskyi ซีอีโอของ Parimatchกล่าวเสริมว่า “ตัวเลือกเจ้ามือสดที่น่าประทับใจของ Super Spade Games นั้นเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับข้อเสนอคาสิโนระดับโลกของเรา และเราไม่สงสัยเลยว่าเนื้อหาของมันจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เล่นที่หลากหลาย”

การบูรณาการกับ Super Spade Games ตามมาจากความร่วมมือล่าสุด ของ Parimatch กับ Stakelogic เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเห็นว่าผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงผลงานทั้งหมดของซัพพลายเออร์สล็อต

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้เล่น Parimatch จะสามารถเข้าถึงสล็อตคลาสสิกและสล็อตวิดีโอสมัยใหม่ของผู้ให้บริการ รวมถึงชื่อต่างๆ เช่น Extreme Megaways, Hero Clash, Black Gold 2 Megaways และ Mystery Drop

นอกจากนี้ CasinoBeats เพิ่งพูดคุยกับNataliia Hilevych ซีอีโอของ Parimatchยูเครนซึ่งอธิบายโอกาสสำหรับบริษัทในประเทศบ้านเกิด แปดเดือนหลังจากการพนันถูกกฎหมายอีกครั้ง และบริษัทกลายเป็นผู้ให้บริการการพนันและคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตรายแรกของยูเครน

BetMGM , IGT PlaySportsและ Scientific Gamesเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัลใหญ่ใน พิธี SBC Awards North America 2021ที่นิวยอร์ก

การมอบรางวัลครั้งแรกนี้มีผู้ชมผู้บริหารมากกว่า 400 คนจากภาคการเดิมพันกีฬาและเกมไอจีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมตัวกันที่ The Edison Ballroom เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของอุตสาหกรรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

พิธีดังกล่าวจัดโดยMeredith Marakovits นักข่าวสโมสร New York Yankees ของ Yes Network เห็น DraftKings ได้รับรางวัล Sportsbook of the Year และ BetMGM ได้รับรางวัล Casino Operator of the Year

ในหมวดหมู่ผู้ให้บริการอื่นๆ คณะกรรมการตัดสินอิสระได้เลือกBally Interactiveเป็นดาวรุ่งแห่งปี และให้เป็นผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบต่อสังคมแห่งปี ในขณะที่PointsBetได้รับรางวัลแคมเปญการตลาดและผู้สนับสนุน และGANได้รับรางวัลผู้ประกอบการเกมทางสังคม

รางวัลสองรางวัลที่ครอบคลุมระบบนิเวศอุตสาหกรรมทั้งหมดทำให้Richard Schwartz จาก Rush Street Interactiveได้รับรางวัล Leader of the Year และ Scientific Games ได้รับการยกย่องให้เป็นนายจ้างแห่งปี

Rasmus Sojmarkผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ SBC กล่าวว่า “การแข่งขันเพื่อชิงรางวัล SBC Awards อเมริกาเหนือนั้นดุเดือดในทุกหมวดหมู่ ซึ่งตอกย้ำความก้าวหน้าอันน่าตกตะลึงของอุตสาหกรรมที่นี่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา

“ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้ชนะทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินอิสระของเรา การประสบความสำเร็จกับมาตรฐานระดับสูงของคู่แข่งถือเป็นเครื่องหมายคุณภาพที่แท้จริงที่ทีมจากบริษัทที่ได้รับชัยชนะสามารถภาคภูมิใจได้”

VSiNและGambling.com Groupอ้างสิทธิ์ในถ้วยรางวัล Sports Affiliate และ Casino Affiliate ตามลำดับ ในขณะที่การแสดงที่แข็งแกร่งจากCatena Mediaเห็นว่าบริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงินในทั้งสองประเภท

IGT PlaySports สนุกสนานกับความสำเร็จในช่วงเย็นในส่วนของซัพพลายเออร์ ชนะทั้งรางวัลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและการเดิมพันบนบกและผลิตภัณฑ์เกม และได้รับเหรียญเงินในประเภทนวัตกรรมอุตสาหกรรมแห่งปีที่ชนะโดย ArdentSky

OpenBet ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายหนังสือกีฬา ในขณะที่ Sportradarได้รับชัยชนะในหมวดผลิตภัณฑ์การเดิมพันข้อมูลกีฬา / ชีวิต และ Boom Entertainmentได้รับเลือกให้เป็นดาวรุ่งในด้านการเดิมพันกีฬาและคาสิโน

Scientific Games คว้ารางวัลที่สองของคืนนี้ด้วยชื่อ Lottery Supplier of the Year ในขณะที่Evolutionคว้าตำแหน่ง Casino Supplier, Optimoveชนะในประเภท Acquisition & Retention Partner และInteliticsคว้ารางวัลด้านการตลาดและผู้ให้บริการ

USAbilityคว้ารางวัล Compliance Solution & Partner, Sightline Paymentsคว้าชัยชนะในส่วน Payment Solution และNuveiได้รับรางวัล Payment Innovation

Sojmark กล่าวเสริม: “เราขอขอบคุณผู้สนับสนุน SBC Awards North America ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและช่วยทำให้โอกาสนี้กลายเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม เรากำลังรอคอยการประกาศรางวัลครั้งที่สองในเดือนกรกฎาคม 2022”

พิธีดังกล่าวเกิดขึ้นในเย็นวันสุดท้ายของ SBC Summit North America 2021 ส่วนSBC Summit North America 2022มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-14 กรกฎาคม โดยมี Meadowlands Exposition Center ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นสถานที่จัดงานอีกครั้ง

นิวเจอร์ซีย์ซึ่งระบบนิเวศของคาสิโนออนไลน์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งตลอดทั้งปี เป็นภูมิภาคที่มักถูกมองว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรัฐอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามทั้งในแง่ของกรอบการกำกับดูแล ตลอดจนขนาดและขอบเขตของตลาด

อย่างไรก็ตาม หาก Garden State ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการยกเลิก PASPA ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่การเปิดตัวการพนันกีฬาออนไลน์และ igaming ทั่วสหรัฐอเมริกา จะต้องมองข้ามไหล่ของมันไปชั่วขณะ

ในขณะที่คนอื่นเล่นตามทันในแง่ของจำนวนผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่และรายได้ที่ถูกสร้างขึ้น ตำแหน่งของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานที่กำลังถูกคุกคามจากภูมิภาคที่ได้เรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาด และอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับภาคส่วนที่จะเจริญเติบโต ?

เพื่อเจาะลึกการอภิปรายAdam Nobleซีอีโอของแบรนด์คาสิโนออนไลน์ PlayStar และAllan Petrilliรองประธานฝ่ายขายและการเติบโตของ Intelitics ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การตลาดได้พูดคุยกับนิตยสารSBC Leaders

หลังจากที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สร้างสถิติเพิ่มมากขึ้นตลอดเดือนกันยายน เนื่องจากสภาพแวดล้อม igaming สร้างรายได้รวมจากการเล่นเกมสูงถึง 122.6 ล้านดอลลาร์ Noble และ Petrilli เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบตำแหน่งของรัฐในฐานะ ‘มาตรฐาน’ หรือ ‘พิมพ์เขียว’ เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

อย่างแรก แม้ว่าจะยอมรับว่านิวเจอร์ซีย์ “เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ igaming ในสหรัฐอเมริกามาหลายปีแล้ว” แสดงให้เห็นว่านั่น “ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งมาตลอดระยะเวลานั้น”

“…ถ้าคุณสามารถทำได้ในนิวเจอร์ซีย์ คุณก็สามารถทำได้ทุกที่”

อดัม โนเบิล ซีอีโอของ PlayStar

Noble กล่าวว่ามัน “ง่าย” ที่จะหลงไหลกับตัวเลขที่เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และชี้ไปที่ตลาด igaming ที่ “มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบ” เพียงสองปีก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2013

“เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการยกเลิก PASPA และ COVID และต้องเสียน้ำตาอย่างแน่นอนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากมุมมองของกฎระเบียบ แน่นอนว่านี่เป็นเกณฑ์มาตรฐานและอาจเป็นข้อกำหนดที่สูงที่สุดบางประการสำหรับการออกใบอนุญาตทั่วโลก และเป็นเช่นนั้น” เขาอธิบาย

“มีสุภาษิตชื่อดังที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองเล็กๆ ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำจากนิวเจอร์ซีย์ แต่ใช้ได้กับที่นี่อย่างแน่นอน และนั่นคือถ้าคุณสร้างมันขึ้นมาในนิวเจอร์ซี่ย์ได้ คุณก็จะสร้างมันได้ทุกที่

“เหตุผลหลักเบื้องหลังสิ่งนี้คือข้อได้เปรียบของผู้เสนอญัตติรายแรกอย่างแน่นอน นิวเจอร์ซีย์เป็นตลาดที่ igaming มีอยู่หลายปีก่อนที่จะมีการยกเลิก และผู้คนคุ้นเคยกับการพนันออนไลน์

“นั่นทำให้มันอยู่ในตำแหน่งผู้นำ และตั้งแต่นั้นมา มันก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเริ่มต้นครั้งนี้ สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เมื่อคาสิโนทางบกถูกบังคับให้ปิด”

Petrilli กล่าวถึงตลาดที่ “ไม่ต้องสงสัย” ว่าเป็นมาตรฐานให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม โดยอ้างถึงการมีอายุยืนยาวเช่นเดียวกับ “ความสำเร็จที่เหลือเชื่อ” ในแง่ของการยอมรับและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานที่ผู้ดำเนินการดึงออกมาจากผู้เล่น

“ตัวเลขยังให้ความมั่นใจว่าแม้จะมีแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาด สภาพคล่องยังคงเติบโตต่อไปสำหรับทุกคน แทนที่จะถูกกระจายและอ่อนตัวลงสำหรับผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้ว” เขากล่าว

“การแข่งขันส่งเสริมนวัตกรรม และสิ่งนี้จะช่วยขับเคลื่อนตลาดไปข้างหน้าในท้ายที่สุด”

Allan Petrilli รองประธานฝ่ายขายและการเติบโตที่ Intelitics

“ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตลาดคาสิโนออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากมุมมองของรายได้ และมีสัญญาณว่านี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชนของ COVID ที่อุตสาหกรรมประสบเท่านั้น การเติบโตนั้นยั่งยืนและนั่นคือสาเหตุที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับรัฐอื่น ๆ ที่จะปฏิบัติตาม”

ตามมุมมองที่แตกต่างกันที่นำเสนอเมื่อดูอิทธิพลของการระบาดใหญ่ที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของออนไลน์ในพื้นที่ ความสนใจเปลี่ยนไปมองไปที่ผู้ที่เสนอราคาเพื่อเข้าร่วมการตื่นทองของคาสิโนออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ จำนวนมากเสนอราคาเพื่อเข้าร่วมระบบนิเวศที่ถูกกฎหมาย พวกเขาสามารถเรียนรู้อะไรจากนิวเจอร์ซีย์ได้บ้าง และมีแง่มุมใดบ้างที่พวกเขาควรหลีกเลี่ยงหรือไม่?

Petrilli ให้เหตุผลว่ามันย้อนกลับไปสู่คำถามเก่าๆ ที่ว่า คุณชอบพายชิ้นเล็กในปริมาณมากหรือพายขนาดใหญ่ในปริมาณเล็กน้อย

“โมเดลหลายสกินที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นำมาใช้เป็นสิ่งที่รัฐอื่น ๆ กำลังมองหาและมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวเมื่อออนไลน์ ช่วยให้เข้าถึงตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น การแข่งขันมากขึ้น ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภค แต่ยังมีรายได้ภาษีมากขึ้นสำหรับรัฐด้วย

“การแข่งขันส่งเสริมนวัตกรรม และท้ายที่สุดสิ่งนี้จะช่วยขับเคลื่อนตลาดไปข้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง และกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาด รัฐอื่นๆ คงจะอยากเห็นสิ่งนี้ในขอบเขตของตนอย่างไม่ต้องสงสัย

“ฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐอื่นๆ จะต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของอัตราภาษีที่แตกต่างกัน เช่น อัตราภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (ร้อยละ 15) และเพนซิลเวเนีย (ร้อยละ 54)

“ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอัตราภาษีที่ต่ำกว่ากำลังช่วยเร่งการเติบโต ซึ่งในทางกลับกันจะสร้างภาษีเพิ่มเติมให้กับรัฐ การเก็บภาษีมากเกินไปอาจมีผลตรงกันข้าม”

“แต่ปัญหาในตอนนี้คือความล่าช้าของตลาดใหม่ๆ ที่กำลังออนไลน์”

Allan Petrilli รองประธานฝ่ายขายและการเติบโตที่ Intelitics

เมื่อเดินต่อไปตามเส้นทางนี้ Noble ยืนยันอย่างมั่นใจว่าบทเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากแบบจำลองของรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นเห็นได้ชัดว่าถูกนำไปใช้และนำไปปฏิบัติในที่อื่น

“มีตัวอย่างของรัฐอื่นๆ ที่ใช้กรอบการกำกับดูแลของนิวเจอร์ซีย์เป็นพิมพ์เขียวสำหรับรัฐและรัฐอื่นๆ ที่กำลังใช้แนวทางแบบผสมผสานซึ่งมีการนำกรอบการกำกับดูแลไปใช้และมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนด โดยมีสถาบันทดสอบอิสระที่ได้รับการรับรอง จากนั้นจึงรับผิดชอบในการรับรองว่าผู้ปฏิบัติงานและซัพพลายเออร์ ตอบสนองความต้องการเหล่านี้

“ยังมีการเรียนรู้เชิงพาณิชย์จาก Garden State อีกด้วย ในขณะที่ดูเหมือนว่าตลาดเช่นเพนซิลเวเนียและมิชิแกนประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน แต่รัฐเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ว่าตลาดคาสิโนออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์เล่นอย่างไรและใช้ความล้มเหลวและความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางในแนวทางของพวกเขา ไม่ควรมองข้ามผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จในช่วงแรกของรัฐเหล่านี้”

แม้จะมีการกำหนดจังหวะในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แต่กลุ่มผู้ไล่ล่าก็ไม่ได้หยุดนิ่งอย่างแน่นอนหลังจากเข้าสู่ระบบนิเวศที่ถูกกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยในขณะที่เขียนนี้ มิชิแกนเพิ่งเข้าร่วมกับ Garden State และ Pennsylvania ในฐานะเพียงสามรัฐเท่านั้นที่เคย สร้างรายได้จาก igaming 100 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว และมองไปที่รัฐต่างๆ ที่ถูกกฎหมายในปัจจุบัน หรือกำลังอยู่ในเส้นทางสู่ความเป็นอยู่ ซึ่งในที่สุดจะหรือจะก้าวไปไกลกว่ารัฐที่เป็นผู้นำในปัจจุบัน

“เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก็สมเหตุสมผลที่จะสรุปได้ว่าเพื่อเลียนแบบความสำเร็จ ตลาด igaming จำเป็นต้องมีประชากรที่มีขนาดเหมาะสม มี GDP ที่สูงพอสมควร และอัตราภาษีที่สมเหตุสมผลสำหรับ GGR อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากที่เพนซิลเวเนียเผยแพร่ ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับอัตราภาษีก็ถูกยกเลิกไป และในมิชิแกนเกี่ยวกับ GDP ก็เช่นเดียวกัน” Noble กล่าวเสริม

“เนื่องจากความจริงที่ว่ามีตลาด igaming เพียงสองแห่งเท่านั้นที่อยู่ใน 12 อันดับแรกสำหรับประชากรในรัฐของสหรัฐอเมริกา เกือบจะแน่นอน (อยู่ระหว่างการพิจารณากฎระเบียบ) ว่ารัฐขนาดใหญ่เหล่านี้หลายแห่งจะทัดเทียมและ/หรือแซงหน้าตลาดสดที่มีอยู่โดย ยาวไกลในปีต่อๆ ไป”

Petrilli สะท้อนความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยแนะนำว่าขนาดสูงสุดและความสำเร็จของตลาดจะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรทั้งหมดและกฎระเบียบที่บังคับใช้

“เห็นได้ชัดว่า หากรัฐขนาดของนิวยอร์กควบคุมคาสิโนออนไลน์ มันจะเป็นตลาดขนาดใหญ่” เขาสรุป “แต่ปัญหาในตอนนี้คือความช้าของตลาดใหม่ที่กำลังจะมาถึงออนไลน์ – หลายรัฐมุ่งเน้นไปที่การเดิมพันกีฬาแต่จะเพิกเฉยต่อคาสิโนออนไลน์ จนกว่ารัฐอื่นๆ จะยอมรับคาสิโนออนไลน์ นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย มิชิแกน และอื่นๆ จะยังคงเป็นผู้นำต่อไป”

บทความนี้มีการนำเสนอใน นิตยสารSBC Leadersฉบับล่าสุด

BetMGMและVegas Golden Knightsได้ต่ออายุและขยายความร่วมมือที่มีอยู่ โดยฝ่ายหลังยกย่องบริษัทว่าเป็นตัวแทนของ “ประสบการณ์สำคัญในอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิงในชุมชนของเรา”

การต่ออายุหลายปีควบคู่ไปกับแฟรนไชส์ฮอกกี้แห่งชาติทำให้ MGM Resorts International และกิจการร่วมค้า Entain ได้รับมอบหมายให้เป็นพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของทีม

ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ ป้าย BetMGM จะถูกนำเสนออย่างโดดเด่นภายใน T-Mobile Arena ระหว่างเกมในบ้าน

นอกจากนี้ กลุ่มยังจะได้รับการเปิดเผยแบรนด์บน Knight Tron เช่นเดียวกับการเปิดใช้งานทางการตลาด โดยความร่วมมือยังรวมถึงโฆษณาทางเว็บ การพูดคุยด้วยชอล์ก VIP และการชิงโชคร่วมแบรนด์พิเศษ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สานต่อความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับ BetMGM” Kerry Bubolz ประธาน Vegas Golden Knights กล่าว “เช่นเดียวกับ Golden Knights BetMGM ได้กลายเป็นประสบการณ์สำคัญของอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิงในชุมชนของเรา”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ BetMGM กลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดงานSBC Awards North America 2021ในนิวยอร์ก หลังจากได้รับรางวัลผู้ประกอบการคาสิโนแห่งปี

การมอบรางวัลครั้งแรกนี้มีผู้ชมผู้บริหารมากกว่า 400 คนจากภาคการเดิมพันกีฬาและเกมไอจีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมตัวกันที่ The Edison Ballroom เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของอุตสาหกรรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

Matt Prevost ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ BetMGMกล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สานต่อความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับ Golden Knights และหวังว่าจะได้มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงให้กับแฟน ๆ อีกครั้งใน BetMGM เท่านั้น”

BetMGM นำเสนอการเดิมพันกีฬาและเกมออนไลน์ผ่านแบรนด์ต่างๆ มากมาย รวมถึง BetMGM, Borgata Casino, Party Casino และ Party Poker

DraftKings มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงชีวิตของทหารผ่านศึก ที่ ได้รับผลกระทบจากการพนัน เนื่องจากมีการมอบแพ็คเกจทางการเงินหลายปีให้กับสถาบันวิจัย Kindbridge

คำมั่นสัญญาทางการเงินจาก DraftKings จะอนุญาตให้มีโครงการวิจัยใหม่เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงของทหารผ่านศึกและการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการวิจัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ดังกล่าวและปรับปรุงชีวิตของทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบ

จากผลของการมีส่วนร่วมของ DraftKings ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการในสหรัฐฯ เพียงรายเดียวที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ KRI จะสามารถเปิดตัวโปรแกรม 50x4Vets ซึ่งอาศัยแนวทางแบบสามทาง และจะรวมเงินทุนวิจัยที่มุ่งเน้นทหารผ่านศึก ศูนย์บำบัดการเล่นเกมทั่วประเทศ

ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเล่นเกมในหมู่ทหารผ่านศึก

เกี่ยวกับการระดมทุนChristine Thurmondผู้อำนวยการฝ่ายการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบที่ DraftKingsกล่าวว่า “การประกาศในวันนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการวิจัยตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบและการสนับสนุนอันยาวนานของ DraftKings สำหรับทหารผ่านศึกของเรา

“DraftKings SERVES โปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรระดับโลกครอบคลุมทั้งกิจกรรมการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบและโปรแกรม Tech for Heroes ของเรา ซึ่งให้การฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงฟรีแก่ทหารผ่านศึกและคู่สมรสของทหารตลอดจนโอกาสในการให้คำปรึกษา 1: 1 กับพนักงานของเรา

“การสนับสนุนการวิจัยที่สำคัญอย่างยิ่งของทหารผ่านศึกคือสิ่งที่ DraftKings ภาคภูมิใจ”

โปรแกรม 50x4Vets พยายามที่จะมอบแนวทางแก้ไขที่ถาวรและระยะยาวสำหรับการขาดการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเล่นเกมในหมู่ทหารผ่านศึก ด้วย แนวทางสามทาง ได้แก่: การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการรักษาที่มีอยู่ ให้คำมั่นสัญญาหลายปี และสนับสนุนศูนย์วิจัยหลายแห่ง

DraftKings กล่าวว่า “มุ่งมั่นที่จะสร้างเส้นทางที่ครอบคลุมและมีความรับผิดชอบ” ให้กับผู้คนในการ “สร้าง สร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างสรรค์: ผ่านโปรแกรม SERVES ของ DraftKings ซึ่งย่อมาจาก Service, Equity, Responsibility, Vitality, Entrepreneurship และ Sports

DraftKings ให้การฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการสูงสำหรับทหารผ่านศึกในปัจจุบันและที่กลับมาใหม่และคู่สมรสของพวกเขา เพื่อช่วยขยายขีดความสามารถในบทบาทปัจจุบันหรือหางานที่มีความหมาย หรือสำรวจอาชีพด้านเทคโนโลยีผ่านโปรแกรม Tech for Heroes

“การร่วมมือกับ DraftKings เพื่อเปิดตัวโปรแกรม 50x4Vets ซึ่งพยายามปรับปรุงการรักษาทหารผ่านศึก ยืนหยัดเพื่อความก้าวหน้าใน สาขานี้ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการปิดช่องว่างในการวิจัยและวรรณกรรมที่ครอบคลุมในพื้นที่นี้” Nathan DL Smith ปริญญาเอกผู้ก่อตั้งกล่าวเสริมกรรมการ บริหาร KRI _

“เรารู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทางการเงินของ DraftKings ซึ่งสร้างความแตกต่างที่สำคัญในความสามารถของเราในการเริ่มต้นโครงการวิจัยหลายปี ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับศูนย์การรักษาผู้ป่วยในที่ให้บริการทหารผ่านศึก โดยให้แนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อผสมผสานเข้ากับการวิจัยประสบการณ์จริงและการใช้ชีวิตของ บุคคลที่ต้องการการแทรกแซง

“ความหวังของเราคืองานนี้จะสร้างความแตกต่างในประสบการณ์ของทหารผ่านศึกในขณะเดียวกันก็สร้างฐานความรู้ที่จะสร้างผลกระทบต่อนักวิจัยและผู้สนับสนุนทั่วประเทศ”

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2561 DraftKings ได้จัดคลาสฝึกอบรม Tech for Heroes 21 คลาสใน 6 เมืองและทางออนไลน์ โดยมีทหารผ่านศึกหรือคู่สมรสทหารมากกว่า 500 คนผ่านการฝึกอบรม และระดมทุนได้เกือบ 1 ล้านดอลลาร์ผ่านการสนับสนุนของลูกค้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน DFS การกุศลตลอดทั้งโครงการ ปี.

นอกจากนี้ โปรแกรมการฝึกอบรมยังเสริมด้วยการให้คำปรึกษาด้านอาชีพแบบ 1:1 สำหรับพนักงาน DraftKings และชุมชนทหารผ่านศึก โดยร่วมมือกับ American Corporate Partners

โคโลราโดได้สร้างสถิติรายรับการเล่นเกมขั้นต้นใหม่สำหรับเดือนตุลาคมเนื่องจากรัฐรายงานเพิ่มขึ้น 11.6 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า

รวมมูลค่า 28.6 ล้านดอลลาร์ใน GGR ในเดือนตุลาคม สถิติใหม่เอาชนะจำนวนเงินที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคม – 23.1 ล้านดอลลาร์ – และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน (22.7 ล้านดอลลาร์) และเพิ่มขึ้น 64.4 เปอร์เซ็นต์จาก 17.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

“ด้วยตารางกีฬาที่อัดแน่นเช่นนี้ หนังสือกีฬามองเห็นโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ในเดือนตุลาคมอย่างชัดเจน” Eric Ramseyนักวิเคราะห์ของเครือข่าย PlayUSA.comซึ่งรวมถึงPlayColorado.com กล่าว “ตัวดำเนินการออนไลน์มีความก้าวร้าวในโคโลราโดตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐมีแรงจูงใจในการใช้จ่ายส่งเสริมการขายจำนวนมาก นั่นมีรายได้ภาษีที่จำกัด แต่ในอุดมคติแล้วการรับภาษีจะมามากขึ้นเมื่อตลาดเติบโตขึ้น”