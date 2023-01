สมัครน้ำเต้าปูปลา สามารถเลือกได้สามครั้งในรอบแรก

สมัครน้ำเต้าปูปลา ฤดูใบไม้ร่วงมาถึงฟิลาเดลเฟียแล้วพร้อมกับอุณหภูมิที่เย็นลงและสัมผัสแรกของใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสี แต่บางคนกำลังมองหาฤดูใบไม้ผลิอยู่แล้ว ฟิลาเด ลเฟีย อีเกิลส์เสมอ1-2เกมรออยู่ข้างหน้า

ยอดขายเสื้อJalen Hurts เพิ่มขึ้น 500%หลังจากชนะในสัปดาห์ที่ 1 แต่ตั้งแต่นั้นมา บางคนอาจค้นหาใบเสร็จรับเงินของตน หรือมองไปที่ร่าง NFL ปี 2022

The Eagles มีสองตัวเลือกรอบแรกใน NFL Draft ปี 2022 และขึ้นอยู่กับว่าCarson Wentzเล่นกับ Indianapolis Colts อย่างไร อาจเป็นไปได้สามตัว

อัตราเดิมพัน NFL Draft ปี 2022

อัตราต่อรองจากDraftKingsณ วันที่ 29 กันยายน

ผู้เล่น โรงเรียน ตำแหน่ง อัตราต่อรองที่จะนำมาเป็นอันดับ 1

เคย์วอน ธิโบโดซ์ โอเรกอน ของ +150

สเปนเซอร์ แรทเลอร์ โอคลาโฮมา คิวบี +225

แซม โฮเวลล์ นอร์ทแคโรไลนา คิวบี +500

คาร์สัน สตรอง เนวาดา คิวบี +600

แมตต์ คอร์รัล เป็นนางสาว คิวบี +600

มาลิก วิลลิส เสรีภาพ คิวบี +800

ดีเร็ก สติงลีย์ จูเนียร์ ลส ซี.บี +1200

เดมาร์วิน ลีล เท็กซัสเอแอนด์เอ็ม ดล +1600

เจ.ที. แดเนียลส์ จอร์เจีย คิวบี +2000

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 2022 คัดตัว

คัดเลือกรอบแรก

ด้วยตัวของพวกเขาเอง

Miami Dolphins : The Eagles แลกตัวเลือกที่ 6 ในการดราฟท์ปี 2021 กับไมอามีสำหรับการเลือกครั้งที่ 12 และได้รับการคัดเลือกรอบแรกของไมอามีในปี 2022 (จากนั้น The Eagles แลกกับ Dallas เพื่อเลื่อนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 10 เพื่อรับ DeVonta Smith ในร่าง NFL ปี 2021)

Indianapolis Colts : The Eagles แลก Wentz กับ Colts เพื่อเลือกรอบแรกแบบมีเงื่อนไขและเลือกรอบที่สามในปี 2021 The Eagles จะได้รับการคัดเลือกรอบแรกในปี 2022 ของ Colts หาก Wentz เล่น 75% ของ snapsในปี 2021 หรือหากเขาเล่น 70%ของ snaps ในปี 2021 และ Colts เข้ารอบตัดเชือก

การเลือกรอบที่สอง

Colts (หาก Wentz ไม่เล่น 75% ของ snap ในปี 2021 หรือเล่น 70% ของ snap และ Colts เข้ารอบตัดเชือก)

ด้วยตัวของพวกเขาเอง

ส่วนที่เหลือของร่าง

รอบที่ 3: 1 เลือก

รอบที่ 4: 1 เลือก

รอบที่ 5: 2 เลือก

รอบที่ 6: 2 เลือก

รอบที่ 7: 1 เลือก

การเดิมพัน NFL Draft ปี 2022

การเดิมพันแบบร่าง NFL ปี 2022 หรือแบบร่างใด ๆไม่มีให้บริการในแอปการพนันกีฬาในเพนซิลเวเนีย ข้อบังคับการเล่นเกมของ PA ไม่อนุญาตในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดการพนัน NFL Draft ปี 2022 มีให้บริการที่หนังสือกีฬาออนไลน์ของรัฐนิวเจอร์ซีย์

กระบวนการนี้ตายแล้ว อย่างน้อยก็ดูเหมือนว่า เบ็น ซิมมอนส์ใช้เวลาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะเผาสะพานทั้งหมดที่สามารถพาเขากลับไปที่ฟิลาเดลเฟีย 76ers

Adrian Wojnarowski จาก ESPN รายงานว่า Simmons ตั้งใจที่จะออกจากแคมป์ฝึกซ้อม (ซึ่งจะเริ่มในวันอังคาร) และไม่มีแผนที่จะเล่นเกมอื่นให้กับ Sixers รายงานอีกฉบับจากShams CharaniaจากThe Athleticระบุว่า Sixers นำแสดงโดย Joel Embiid และ Tobias Harris (และคนอื่นๆ) หวังว่าจะไปเยี่ยม Simmons ในลอสแองเจลิส แต่มีรายงานว่า Simmons บอกพวกเขาว่าไม่ต้องมา

ดังนั้นกระบวนการที่น่าอับอายของ Sixers ซึ่งเริ่มต้นจากฤดูกาลที่เล่นแทงค์ นำไปสู่การร่าง Embiid และ Simmons และไม่เคยผ่านรอบที่สองของรอบตัดเชือก NBAได้เลย

อีเอสพีเอ็นได้จัดทำสถานการณ์การค้า จำนวนหนึ่ง ที่ Sixers อาจสำรวจ BetMGM วางเดิมพันกับ Simmons ทีมต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อบังคับการเล่นเกมของ PA คุณไม่สามารถเดิมพันว่าผู้เล่นจะซื้อขายที่ใด แต่มีวิธีอื่นมากมายในการเดิมพัน Sixers ที่แอพเดิมพันกีฬาเพนซิลเวเนียเนีย

ฟิลาเดลเฟีย 76ers ฤดูกาล 2021-22 ชนะทั้งหมด

ปัจจุบันหนังสือกีฬาออนไลน์บางแห่งในเพนซิลเวเนียมี Sixers ชนะทั้งหมดจากกระดานในขณะที่พวกเขารอให้ละครของ Simmons เปิดตัวอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามFox Betมีการโพสต์ทั้งหมดสำหรับฟิลาเดลเฟียโดยมีค่าสูง / ต่ำของทีมอยู่ที่51.5ที่ทั้ง “สูง” และ “ต่ำ” มีราคาอยู่ที่ -110

สำหรับการเปรียบเทียบ ต่อไปนี้คือผลรวมอื่นๆ ที่โพสต์สำหรับทีมที่มีชื่อเสียง:

บรู๊คลิน: 55.5

มิลวอกี: 54.5

แอตแลนตา: 47.5

แอลเอ เลเกอร์ส 52.5

แอลเอ คลิปเปอร์ส 44.5

ฟีนิกซ์: 51.5

โกลเด้น สเตท: 47.5

ฟิลาเดลเฟีย ซิกเซอร์ส 2022 อัตราต่อรองเพลย์ออฟ

แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายชื่อของฟิลาเดลเฟีย แต่หนังสือกีฬาในเพนซิลเวเนียก็คาดหวังให้ Sixers เข้าสู่รอบตัดเชือก DraftKings PA Sportsbook มีอัตราต่อรองที่ฟิลาเดลเฟียทำรอบตัดเชือก ที่ราคา-2000 “ไม่” (หรือไม่มีรอบตัดเชือก) จะแสดงอยู่ที่+1000ที่

และถึงแม้จะไม่มี Simmons รายชื่อ Sixers ก็ยังมี Embiid, Harris, Tyrese Maxey, Seth Curry และ Matisse Thybulle แกนกลางนั้นน่าจะเพียงพอที่จะทำให้ Sixers อยู่ตรงกลางของการประชุมภาคตะวันออก ประชุม ภาคนอกจากนี้ ประมาณการการค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ Simmons จะจัดหาผู้เล่นที่มีความสามารถซึ่งควรจะสามารถมีส่วนร่วมได้ทันที

อัตราต่อรอง Sixers 2022 Eastern Conference และ Championship

ในEastern Conference Futuresปัจจุบัน Sixers ไม่เป็นรองใครในDraftKings Sportsbook ด้วยราคา+750 Brooklyn Nets คือ +100 และ Bucks คือ +390

สายการเดิมพันเกม Philadelphia 76ers 2021-2022

ฤดูกาลครบรอบ 75 ปีของ NBA ปิดฉากลงในวันที่ 19 ตุลาคมด้วยการจับคู่ปะรำสองรายการ

Brooklyn และ Milwaukee พบกันในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Eastern Conference เวลา 19:30 น. ข้อมูลการเดิมพันสำหรับเกมนั้นคือ:

บรู๊คลินกับมิลวอกี: คู่

มันนี่ไลน์: แต่ละทีมคือ -110

สูง/ต่ำ: 239.5

ต่อมาในคืนนั้น Los Angeles Lakers พบ Golden State Warriors เวลา 10.00 น. อัตราต่อรองของเกมนั้นเป็นดังนี้:

โกลเด้น สเตท vs แอลเอ เลเกอร์ส (-4.5)

มันนี่ไลน์: โกลเด้น สเตท (+170); ลอสแองเจลิส (-200)

สูง/ต่ำ: 229.5

Sixers เปิดฤดูกาลในวันรุ่งขึ้น Philadelphia พบกับ New Orleans Pelicans เวลา 20.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ปัจจุบันฟิลาเดลเฟียเป็นทีมเต็ง 1.5 แต้มในเกม ด้วยราคามันนี่ไลน์ที่-125 ยอดรวมของเกมตั้งไว้ที่227.5

การออกรางวัลPowerball ครั้งที่สอง ของสัปดาห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับวันพุธที่ 29 กันยายนแจ็กพอตโดยประมาณจะเพิ่มขึ้นเป็น570 ล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าเงินสดที่จ่ายครั้งเดียว410.1 ล้านดอลลาร์

หมายเลข Powerball วันพุธที่ 29 กันยายน

มีส่วนร่วมในการออกรางวัล Powerball ทั้งสามรายการในวันจันทร์ วันพุธและวันเสาร์เวลา 23:15 น. ET หมายเลขที่ชนะในคืนนี้จะมีขึ้นหลังจากการจับรางวัลไม่นาน

หมายเลขที่ชนะ: 02 – 07 – 11 – 17 – 32

ลอตเตอรี่: 11

ตัวคูณ: 3X

เกี่ยวกับตั๋ว VA มูลค่า 2 ล้านเหรียญ

สมัครน้ำเต้าปูปลา สำหรับการออกรางวัลครั้งล่าสุดในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน หมายเลขที่ออกคือ 21 – 22 – 39 – 44 – 60 โดยมี Powerball สีแดงเป็น 12 สลากที่ถูกรางวัลมีจำหน่ายที่Stop in Food Storeซึ่งตั้งอยู่ที่2375 Roanoke Street ใน คริสเตียนเบิร์ก . แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วตั๋วที่จับคู่ลูกบอลสีขาวทั้งห้าลูกได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ ผู้ชนะรายนี้คว้ารางวัล Power Play ซึ่งเพิ่มรางวัลเป็นสองเท่า

ในเวอร์จิเนีย ผู้ชนะมีเวลา 180 วันนับจากวันที่จับฉลากเพื่อรับรางวัล ลอตเตอรีเวอร์จิเนียระบุว่า “ก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใด ผู้ชนะควรเซ็นชื่อด้านหลังตั๋วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เมื่อบุคคลนั้นพร้อมที่จะรับเงินรางวัลล้านดอลลาร์ เขาหรือเธอควรติดต่อเวอร์จิเนียลอตเตอรี”

ซื้อตั๋ว Powerball คืนนี้ออนไลน์

ที่เพนซิลเวเนีย ซื้อตั๋ว Powerball คืนนี้ทางออนไลน์ นอกจากนี้ ลอตเตอรี ออนไลน์ของ PA จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติหากมีสลากที่ถูก รางวัล เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ชนะส่วนใหญ่ยังได้รับเงินเข้าบัญชีผู้เล่นของคุณโดยอัตโนมัติอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถข้ามขั้นตอนการเซ็นชื่อด้านหลังตั๋วและเก็บรักษาสำเนาจริงได้อย่างปลอดภัย

รัฐอื่น ๆ ที่ขายสลากกินแบ่งออนไลน์คือ:

นิวยอร์ก

จอร์เจีย

รัฐอิลลินอยส์

รัฐเคนตักกี้

มิชิแกน

นิวแฮมป์เชียร์

นอร์ทแคโรไลนา

นอร์ทดาโคตา

เวอร์จิเนีย

ไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อสลากด้วยวิธีใด โปรดเล่นอย่าง มีความรับผิดชอบ

สัปดาห์การศึกษาการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบคือวันที่ 19-25 กันยายน คาสิโน และองค์กรในเพนซิลเวเนีย เช่น American Gaming Associationเน้นย้ำถึงวิธีที่พวกเขาสร้างความตระหนักรู้สำหรับการเล่นอย่างรับผิดชอบและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่

ความพยายามของพวกเขาได้รับการสนับสนุน จาก เกม Squid GameของNetflixในวันที่ 17 กันยายน ปัจจุบันเป็นรายการยอดนิยมของบริการสตรีมมิ่ง CEO ของ Netflix กล่าวว่า Squid Game “อาจเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” หนึ่งในประเด็นสำคัญของละครแนวเอาชีวิตรอดของเกาหลีใต้จำนวน 9 ตอนคือการติดการพนันขั้นรุนแรง

ปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ใช่การพนันเมื่อคุณเดิมพันชีวิตของตัวเองเพื่อโอกาสที่จะชนะเงินใช่หรือไม่?

(ข้อควรระวัง: สปอยล์หลักล่วงหน้าเกี่ยวกับ “Squid Game”)

Squid Game แสดงให้เห็นถึงจุดจบของการพนันที่มีปัญหา (และ dystopian)

หากคุณคิดว่าโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ที่คนๆ นั้นกำลังพูดผ่านกล่องเสียงเทียมนั้นส่งเสียงดังรบกวน… หรืออดัม แซนด์เลอร์เป็นคนติดการพนันที่น่าเศร้าในUncut Gemsคุณจะต้องทำใจให้หนักขึ้นสำหรับ Squid Game

สัญญาณของปัญหาการพนันนั้นง่ายต่อการเลือกในเกม Squid และเห็นได้ชัดตั้งแต่เนิ่นๆ นี่คือสิ่งที่ใหญ่ที่สุด

ขโมยเงินไปเล่นการพนัน

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) นักแสดงนำของรายการอาศัยอยู่กับแม่ของเขาและมีลูกสาวคนหนึ่งที่เขาแทบจะมองไม่เห็นและไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ในตอนแรกของตอนแรก เห็นได้ชัดว่าชายผู้นี้อยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่และ ติด การพนัน มันไม่ได้หยุดเขาจาก การ ขโมยบัตรเดบิตของแม่แล้วใช้เงินไปที่OTB

ขาดทุนไล่

ในขณะที่ OTB เขาแพ้การแข่งขันครั้งแรก จากนั้น ขณะที่ยืนเข้าแถวกรอกแบบฟอร์มการแข่งเพื่อเดิมพันการแข่งขันอื่น คนที่อยู่ข้างหลังเขาในแถวแตะเขาและบอกให้รีบไป เพราะการแข่งขันครั้งต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้น กีฮุนบ้าดีเดือดทุบหัวตัวเองและกรีดร้องว่าเขากำลังพยายามคิด เห็นได้ชัดว่าการพนันทำให้กีฮุนหงุดหงิดและระเบิดอารมณ์ได้ง่าย

ยอมเสี่ยงเกือบทุกอย่าง

ในเว็บไซต์การพนันอย่างมีความรับผิดชอบของ Pennsylvania Gaming Control Board จะถามคำถามว่า“ฉันมีปัญหาการพนันหรือไม่” คำตอบ:

บุคคลที่ประสบปัญหาการติดการพนันเต็มใจที่จะเสี่ยงเกือบทุกอย่างเพื่อหวังรางวัลที่ใหญ่กว่า ฟังดูเหมือนคุณหรือคนที่คุณรู้จักหรือไม่?

เอ่อใช่ ผู้เล่น Squid Gameทุก คน หลังจากเกม “ไฟแดง ไฟเขียว” ที่ โหดร้ายและชวนฝันร้ายที่สุดผู้เล่นโหวตให้จบเกม แม้จะได้เห็นการสังหารหมู่ภายใต้สายตาที่จับตามองของสาวน้อยอนิมาทรอนิกส์ผู้น่าขนลุก แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังอยากอยู่ต่อเพื่อลุ้นรับรางวัล 45,600 ล้านวอนเกาหลีใต้ หรือประมาณ38 ล้านดอลลาร์ด้วยการเล่นเกมสำหรับเด็ก

แต่ผู้เล่น 001 ทำลายการเสมอกันและผู้เล่นทั้งหมดถูกทิ้งกลับไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยหนี้สิน แน่นอนว่าเมื่อจบตอนที่ 2 กีฮุนและผู้เล่นหลักคนอื่นๆ ตัดสินใจที่จะกลับไป

ปลาหมึกติดการพนัน

ปูมหลังของตัวละครของ กีฮุนเป็นคนติดการพนัน แต่คนอื่น ๆ ที่เขาสร้าง “ทีม” ด้วย – Sang-Woo, Sae-byeok, Abdul Ali – เต็มใจที่จะตายเพื่อรับเงิน อาลีใจดีและไร้เดียงสา แต่ก็สิ้นหวังเช่นกัน “ แซบยอกสมควรได้รับมีมที่ดีกว่านี้” มีมากมาย เธอลงนามในแบบฟอร์มยินยอมและเต็มใจเดิมพันชีวิตของเธอกับการเล่นเกมของเด็กที่ดำเนินการโดยมือปืนสวมหน้ากากเพื่อรับเงิน Sang-Wooยอมเสี่ยงชีวิตและฆ่าคนอื่นเพื่อให้ได้เงิน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เขาติดการพนันแต่ยังเป็นฆาตกรอีกด้วย

Squid Game VIPs และฟรอนต์แมน

ผู้เล่นไม่ใช่คนเดียวที่ติดการพนัน ฟรอนต์แมนและแขกวีไอพีเป็นอาชญากร โรคจิต และหมกมุ่นอยู่กับการพนันมากเกินไป คนเหล่านี้หมกมุ่นอยู่กับมันมาก ไม่มีการแข่งขันกีฬาหรือคาสิโนใดที่สามารถตอบสนองพวกเขาได้

เมื่อกีฬาถูกปิดเนื่องจากไวรัสโคโรน่า ผู้คนต่างหันมาเล่นปิงปอง เราไม่ได้ขอให้ ESPN ชักเย่อจนคุณล้มตาย

ปัญหาการพนันเป็นปัญหาร้ายแรง

ก่อนที่เขาจะลงเอยที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อเล่นเกมเสี่ยงตาย ชีวิตทางการเงินและครอบครัวของกีฮุนต้องพังพินาศเพราะติดการพนัน นั่นเป็นปัญหาจริงมาก – เรื่องที่ผู้ให้บริการการพนันตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

มีทรัพยากรที่สามารถช่วยเหลือได้:

โทร 1-800-นักพนัน

แหล่งข้อมูลออนไลน์

ข้อความ 1-800-522-4700

Simple Minds เปิดตัวเพลงนี้ในปี 1985

“อย่าลืมฉันนะ…อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า.. อย่านะ ลืมฉัน…”

เพลงน่าจะเกี่ยวกับความรักอย่างแน่นอน แต่อาจจะใช้กับฟุตบอลด้วย

นี่คือวิธี:

ภูมิทัศน์ ฟุตบอลระดับวิทยาลัยของรัฐเพนซิลเวเนียถูกครอบงำโดยโรงเรียนชื่อดัง

เพนน์ สเตท . พิตต์ วัด _

แต่บรรทัดการเดิมพันจะแสดงทุกสุดสัปดาห์ฟุตบอลในวิทยาลัยอื่น ๆ ทุกประเภทรวมถึงบางทีมFCS (เดิมคือDivision I-AA) เพนซิลเวเนียมีไม่กี่แห่งที่นี่

บางครั้งก็มีค่าที่จะพบได้ในทีมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

ดังนั้นมาเจาะลึกลงไปในโปรแกรมฟุตบอล FCS ของเพนซิลเวเนียและ ตัวเลือก การเดิมพันกีฬา ที่ พวกเขาอาจมีให้

ทีม FCS ของเพนซิลเวเนียคือใคร

ทีม FCS ของเพนซิลเวเนียประกอบด้วย:

บัคเนลล์

ดูเควสน์

ลีไฮ

ลาฟาแยต

เพนน์

โรเบิร์ต มอริส

เซนต์ฟรานซิส

วิลลาโนวา

วิลลาโนวาเล่นในสมาคมกีฬาโคโลเนียล 12 ทีม เพนน์เล่นในไอวี่ลีก นักบุญฟรานซิสและดูเควสน์เป็นสมาชิกของการประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้Bucknell , LehighและLafayetteต่างเล่นใน Patriot League

โดยปกติแล้ว เส้นเดิมพันจะไม่โพสต์บนทีม FCS เว้นแต่ว่าพวกเขาจะเล่นกับทีมจากFBS

ตัวอย่างล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน เมื่อ Duquesne เล่นOhio Bobcatsในกรุงเอเธนส์ Dukesเข้ามาในฐานะรองบ่อน 29.5 คะแนนและเกมมีคะแนนสูง / ต่ำ 50 คะแนน

น่าแปลก ที่Duquesne ออกอาการหัวเสีย 28-26

และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Villanova และ Penn State พบกันในการจับคู่ระหว่างรัฐ Wildcatsเป็นฝ่ายแพ้ 30.5คะแนน Penn State ชนะเกมนั้น38-17ซึ่งหมายถึงการปกปิดที่ง่ายดายสำหรับ Nova

วิลลาโนวาเป็นผู้นำทีม FCS ของเพนซิลเวเนียในการเดิมพันล่วงหน้า

วันเสาร์นี้ ทีม FCS ของเพนซิลเวเนียจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ตารางการประชุมของพวกเขา และไม่น่าจะมีการโพสต์ไลน์การเดิมพันในเกมที่เหลือหลายเกม

อย่างไรก็ตามBarstool Sportsbookมีอัตราต่อรองฟิวเจอร์สที่โพสต์ใน ท้าย ที่สุดแชมป์ FCS Villanova สูงที่สุดในรายการนั้นในบรรดาทีม PA โดยเสมอกันที่13ด้วยราคา+3300 รายการโปรดใน FCS ฟิวเจอร์สมีดังนี้:

รัฐเซาท์ดาโคตา: +300

เจมส์ เมดิสัน: +400

รัฐนอร์ทดาโคตา: +400

มอนทานา: +500

แซม ฮิวสตัน รัฐ: +600

ไอโอวาตอนเหนือ: +1400

อิลลินอยส์ตอนใต้: +1400

เซาท์ดาโคตา: +1600

นอร์ทดาโคตา: +2000

ยูซี เดวิส: +2000

วอชิงตันตะวันออก: +2500

รัฐมอนทานา: +2500

รัฐมิสซูรี: +3300

วิลลาโนวา: +3300

รัฐ Nicholls: +4000

แอริโซนาตอนเหนือ: +4000

โรดไอส์แลนด์: +4000

รัฐฟลอริดาตอนใต้: +4000

สตีเฟน เอฟ ออสติน: +4000

เวเบอร์สเตท: +4000

เดลาแวร์: +5,000

รัฐเทนเนสซีตะวันออก: +5,000

รัฐอิลลินอยส์: +5000

รัฐแจ็กสันวิลล์: +5,000

ริชมอนด์: +5,000

เทนเนสซี-มาร์ติน: +5,000

นอกจากนี้ยังมีราคาสำหรับทีมอื่น ๆ อีกหลายทีมที่อยู่ระหว่าง +5,000 ถึง +20,000 Duquesne อยู่ในช่วงนั้นที่+15000

คุณสามารถค้นหาอัตราต่อรองและข้อมูล FCS ได้ที่ไหน

เชื่อหรือไม่ มีพอดแคสต์สำหรับการเดิมพัน FCS สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม “Bet the FCS”ออกตอนใหม่ทุกสัปดาห์ หน้าสถานะ FCSของ ESPN ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถิติและข้อมูล

ฤดูกาล FCS จะจบลงด้วยการ เพล ย์ออฟ 24 ทีม สิบเอ็ดทีมจะได้รับการเสนอราคาโดยอัตโนมัติเมื่อชนะการประชุมของพวกเขา และอีก 13 ทีมจะได้รับการเสนอราคาจำนวนมาก แปดทีมอันดับสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก

หลังจากนั้นเกม FCS Championshipจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2022ที่ Toyota Stadium ใน Frisco, Texas

และในทางใดทางหนึ่ง บทสรุปของฤดูกาล FCS ก็น่าพึงพอใจมากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน FBS

รอบตัดเชือก FCS จะมี 24 ทีม ตัว ยึด แบบเต็มเป่า ไม่มีทีมที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีที่ว่างสำหรับการโต้เถียงเช่นกัน

บางทีสักวันหนึ่ง FBS จะขยับเข้าใกล้สิ่งนั้นอีกเล็กน้อย

แต่สำหรับตอนนี้ FCS มอบการจบสกอร์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจน่าพึงพอใจยิ่งขึ้นไปอีก

และมันอาจจะรับประกันการมองใกล้

“อย่านะ อย่าลืมฉัน…”