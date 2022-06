สมัครจีคลับคาสิโน รถไฟ และโรงแรมคาสิโน

สมัครจีคลับคาสิโน ริชาร์ด แบรนสัน มหาเศรษฐีพันล้านยังต้องการนำแบรนด์ Virgin Trains USA ของเขาไปที่ลาสเวกัส ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ไม่พอใจกับ คาสิโนในลาสเวกัสที่กำลังจะเกิดขึ้น และเครื่องบินโดยสารข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ลงจอดทุกวันที่ McCarran International

Virgin Trains สหรัฐอเมริกา

Richard Branson เปิดตัว Virgin Trains USA ในฟลอริดาเมื่อต้นเดือนนี้ บริษัทยังต้องการสร้างเส้นทางรถไฟที่เชื่อมลาสเวกัสกับลอสแองเจลิส (ภาพ: ข่าวซื้อขายนักรบ)

แบรนสันเปิดตัวแบรนด์ในฟลอริดาเมื่อต้นเดือนนี้หลังจากลงทุนในบริษัทรถไฟ Brightline ซึ่งกระตุ้นการรีแบรนด์เป็นเวอร์จิน รถไฟ Virgin ขบวนแรกกำลังวิ่งระหว่างไมอามีและเวสต์ปาล์มบีชโดยมีการหยุดเพียงจุดเดียวที่ฟอร์ตลอเดอร์เดลและมีแผนจะขยายเส้นทางไปทางเหนือสู่ออร์แลนโดซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ Virgin ได้ดำเนินการรถไฟในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 1997

แต่เมื่อสองเดือนก่อนจะเปลี่ยนชื่อ Brightline ได้เข้าซื้อ Xpress West ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำงานมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อสร้างเส้นทางมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ระยะทาง 185 ไมล์ระหว่าง Victorville ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้กับลาสเวกัส ซึ่งจะสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองลอสแองเจลิส แองเจเลสและลาสเวกัส

ปัจจุบันมีรถไฟวิ่งจากลอสแองเจลิสไปยังวิกเตอร์วิลล์ แต่วิธีเดียวที่จะเดินทางต่อไปยังลาสเวกัสโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะคือโดยรถประจำทาง

ดินแดนเวอร์จิน

บริษัทกำลังวางแผนที่จะซื้อที่ดิน 38 เอเคอร์ใกล้กับลาสเวกัสสตริปให้มากที่สุด Patrick Goddard ประธานบริษัท Virgin Trains USA ให้สัมภาษณ์ กับLas Vegas Review-Journalในสัปดาห์นี้ เขาหวังว่าสถานีรถไฟในลาสเวกัสจะพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางระหว่างรูปแบบ

เมื่อคุณสร้างตัวเชื่อมต่อนี้ระหว่างสองจุดหมายปลายทางขนาดใหญ่ คุณจะได้รับการติดต่อจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสร้างการเชื่อมต่อเพิ่มเติมภายในฮับย่อยเหล่านั้น” เขากล่าว “เราคาดหวังว่าสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นระหว่าง LA และ Vegas”

ก็อดดาร์ดกล่าวว่าเขาคาดว่าจะได้รับเงินทุนเต็มจำนวนและพร้อมสำหรับโครงการลาสเวกัสภายในสิ้นปีนี้

เอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น

Virgin Atlantic ให้บริการเที่ยวบินตรง 6 เที่ยวต่อสัปดาห์ระหว่างสนามบิน Gatwick ของลอนดอนและ McCarran International และอีก 2 เที่ยวบินจากแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ปีที่แล้ว Virgin Hotels ร่วมมือกับกลุ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อซื้อ Hard Rock Las Vegas ซึ่งมีกำหนดจะเปลี่ยนเป็นคาสิโนแบรนด์ Virgin แห่งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2020 กลุ่มจะใช้เงิน 200 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงทรัพย์สิน

“เราต้องการมีความสัมพันธ์กับ Virgin Trains และ Virgin Hotel ที่นั่น เช่นเดียวกับโรงแรมอื่นๆ ในเวกัส” แบรนสันกล่าวกับLVRJ

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราส่งคนจำนวนมากไปที่ [วันหยุด] ในเวกัสบนเวอร์จินแอตแลนติกและคนจำนวนมากต้องการไปลอสแองเจลิส” เขากล่าวเสริม

บริษัทการลงทุนรายใหญ่ในแบรนด์ City of Dreams เปิดเผยว่ากลุ่มคาสิโนต้องการขยายในฟิลิปปินส์ด้วยคุณสมบัติการเล่นเกมใหม่

City of Dreams คาสิโนมะนิลา PAGCOR

City of Dreams Manila กล่าวว่ากำลังมองหาสถานที่ใหม่เพื่อขยายการดำเนินงานด้านเกม (ภาพ: มูฮัมหมัด โคเฮน/ฟอร์บส์)

Premium Leisure Corp (PLC) บริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนที่เน้นอุตสาหกรรมเกมในฟิลิปปินส์ เป็นพันธมิตรที่สำคัญใน City of Dreams Manila ของ Melco Resorts ในระหว่างการพบปะกับผู้ถือหุ้นในสัปดาห์นี้ ผู้บริหารของ PLG ได้เปิดเผยแผนการขยายธุรกิจโดยใช้แบรนด์ City of Dreams

การขยายตัวของ City of Dreams กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาโดยพันธมิตรของเราและตัวเราเอง” Willy Ocier ประธาน PLC อธิบาย ความคิดเห็นของ เขาถูกรายงานโดยPhilippine Star “เรายังไม่ได้ระบุสถานที่ใด ๆ เลย”

PLC เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารที่ City of Dreams Manila ตั้งอยู่ Melco Resorts หนึ่งในหกผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในมาเก๊า ให้เช่าการดำเนินการคาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการจากบริษัทการลงทุน

ข่าวล่อแหลม

City of Dreams Manila เปิดในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 คอมเพล็กซ์มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เป็นรีสอร์ทคาสิโนแห่งที่สองจากสามพันล้านดอลลาร์ที่เปิดให้บริการในเมืองบันเทิงของเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ โซแลร์มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งและโอคาดะ 2.4 พันล้านดอลลาร์อันดับสาม

อุตสาหกรรมเกมกำลังเฟื่องฟูในฟิลิปปินส์ คาสิโนได้รับรางวัล 3.58 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า พวกเขาคาดว่าจะได้รับรางวัลมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

รายได้จากการเล่นเกมรวมส่วนใหญ่มาจากคาสิโน Entertainment City นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้แปลกใจเล็กน้อยที่ City of Dreams ต้องการขยายการดำเนินงานท่ามกลางความเฟื่องฟู อย่างไรก็ตาม ประธานของฟิลิปปินส์ Rodrigo Duterte ได้ออกประกาศเลื่อนการชำระหนี้เป็นเวลาห้าปีในการอนุมัติคาสิโนใหม่

อันเดรีย โดมิงโก ประธานของPhilippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ได้อ้อนวอนประธานาธิบดีให้ผ่อนปรนการห้ามดังกล่าวไม่เป็นผล

ใบอนุญาตหนึ่งใบที่ออกและยังคงใช้งานอยู่สำหรับ Resorts World ซึ่งเป็นแบรนด์คาสิโนที่กลุ่ม Genting ของมาเลเซียเป็นเจ้าของ Resorts World Manila ของบริษัทตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแหล่งบันเทิงหลักของ Entertainment City

Westside City Resorts World จะนำแบรนด์ไปสู่พื้นที่ที่คาสิโนพันล้านดอลลาร์กำลังดึงดูดลูกกลิ้งสูง

การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากความล่าช้าในปี 2018 บริษัทหวังที่จะเปิดคาสิโนรีสอร์ทในปี 2020 เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของ “เมืองแห่งการพักผ่อนและความบันเทิง” ขนาด 76 เอเคอร์ที่มีที่อยู่อาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ และสวนสนุก . Andrew Tan ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มหาเศรษฐีอยู่เบื้องหลัง Westside City

หยุดการพัฒนา

การห้ามใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมใหม่ของ Duterte จะหยุดการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่แล้ว เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพิธีแหวกแนว ประธานที่มีความขัดแย้งได้สั่งให้รีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Landing International ที่มีชื่อว่า NayonLanding ใน Entertainment City หยุดทำงาน ดูเตอร์เตกล่าวว่าข้อตกลงการเช่าที่ดินนั้น “เสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงต่อรัฐบาล”

ในเดือนพฤศจิกายน Duterte ได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้ Galaxy Entertainment สร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์บนเกาะโบราไกย์ ในกรณีดังกล่าว ประธานกล่าวว่า “เสียงของผู้คนคือเสียงของพระเจ้า” และกับผู้อยู่อาศัยที่คาดคะเนว่าไม่เห็นด้วยกับสถานที่เล่นการพนัน ดูเตอร์เตกล่าวว่า “จะไม่มีคาสิโน”

อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจของ Royal-Warren County รัฐเวอร์จิเนียซึ่งอวดสื่อท้องถิ่นในปีที่แล้วว่าชนะเงินรางวัลกว่าล้านดอลลาร์จากเครื่องสล็อตแมชชีนจริง ๆ แล้วสูญเสียไป 753,207 ดอลลาร์จากปี 2014 ถึงปี 2018 ตามบันทึกที่ได้รับหมายเรียกจากHollywood Casino ใน Charles Town

เจนนิเฟอร์ แมคโดนัลด์

เจนนิเฟอร์ แมคโดนัลด์ อวดใบเสร็จคาสิโนที่มีรายละเอียดการชนะสล็อตของเธอหลังจากสัมภาษณ์กับThe Royal Examinerเมื่อปีที่แล้ว แต่เธอเล่าเพียงครึ่งเรื่องเท่านั้น (ภาพ: Roger Bianchini/Royal Examiner)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เจนนิเฟอร์ แมคโดนัลด์ ให้สัมภาษณ์กับThe Royal Examinerว่า “ปลอดโปร่ง” หลังจากมีการถามคำถามเกี่ยวกับพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตของเธอ และวิธีที่เธอได้รับเงินเดือนจากภาครัฐ

ความลับคือเครื่องสล็อตแมชชีน McDonald รับรองนักข่าว RE ที่ไม่เชื่อและ “ระบบที่โชคดี” ของเธอซึ่งเกี่ยวข้องกับการชนะจากสล็อตเพนนีและไถเข้าไปในเครื่องดอลลาร์

คดีฟ้องร้อง 17.6 ล้านดอลลาร์

“ระบบ” แทบจะไม่มีการปฏิวัติเลย แต่ประสบความสำเร็จเพียงพอที่จะทำเงินให้เธอได้ 800,000 ดอลลาร์ในปี 2560 เพียงลำพังและมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สำหรับสองปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของแมคโดนัลด์ ผู้ผลิตรายรับจากคาสิโนเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของเธอ

ฉันได้รับเงินที่ได้มาและได้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาของลูกติด หลานสาวสองคนและลูกเลี้ยงของฉัน” เธออธิบาย “ฉันซื้อรถบรรทุกให้ตัวเอง และที่เหลือฉันตัดสินใจเมื่อปีที่แล้วว่าฉันจะเริ่มนำเงินไปลงทุนแทนที่จะปล่อยให้มันนั่งเฉยๆ ดังนั้นฉันจึงเริ่มซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

McDonald ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ EDA ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เธอดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2008 และต่อมาได้รับการเสนอชื่อร่วมกับคนอื่นๆ อีกเก้าคน รวมถึงนายอำเภอ Warren County Daniel McEathron ในคดีฟ้องร้อง EDA จำนวน 17.6 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวหาว่ามีการยักยอก ข้อตกลงที่ดินที่ฉ้อฉล และการใช้วงเงินสินเชื่ออย่างไม่เหมาะสม .

การยื่นฟ้องกล่าวหาว่าแมคโดนัลด์ “หมอและ “สร้างเอกสารเท็จ” แล้วทำรายการเท็จในหนังสือของ EDA “เพื่อปกปิดเงินที่ถูกโอนไป”

บ้านชนะเสมอ

ตำรวจรัฐเวอร์จิเนียได้เริ่มการสอบสวนทางอาญาในเดือนสิงหาคม ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ เจ้าหน้าที่พิเศษ Eric Deel กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าบันทึกโดย Hollywood Casino แสดงให้เห็นว่าการขาดทุนของ McDonald เพิ่มขึ้นจาก $38,752 ในปี 2014 เป็น $130,517 ในปี 2015, $158,752 ในปี 2016, $205,264 ในปี 2017 และ $219,920 ในปี 2018

ในปี 2560 แมคโดนัลด์ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดฐานแจ้งความเท็จกับตำรวจ หลังจากที่เธออ้างว่าก้อนหินถูกขว้างออกไปทางหน้าต่างของเธอ พร้อมข้อความแนบซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของทอม เซเยอร์ หัวหน้างาน EDA

เซเยอร์ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทกับแมคโดนัลด์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว คดีดังกล่าวอ้างว่าเธอพยายามทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ “ใส่ร้าย” เขาเพราะเขากำลังมองหาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานซึ่งเป็นจุดสนใจของการยักยอกที่ถูกกล่าวหาของแมคโดนัลด์

ศาลฎีกาของเพนซิลเวเนียได้ตัดสินว่ารัฐต้องคืนเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับคาสิโนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เพราะพวกเขาจำเป็นต้องบริจาคเงินกองทุนพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งในขณะที่ไม่ได้อะไรตอบแทน

ศาลฎีกาเพนซิลเวเนีย

Parx Casino อยู่ในอันดับต้น ๆ ของเพนซิลเวเนียสำหรับรายได้จากสล็อตอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงต้องมีส่วนสนับสนุนจำนวนเงินที่ไม่สมส่วนในกองทุนในขณะที่ไม่ได้อะไรกลับมา ศาลฎีกาเพนซิลเวเนียกล่าว (ภาพ: คาสิโน Parx)

ศาลชั้นนำของรัฐเมื่อวันศุกร์เข้าข้างคาสิโนที่มีผลงานดีที่สุดสองแห่ง ได้แก่Sands BethlehemและParx Casinoซึ่งโต้แย้งว่าพวกเขาไม่ควรต้องจ่ายภาษีที่ไม่สมส่วนเพื่ออุดหนุนการดำเนินงานที่ทำกำไรได้น้อยกว่า เช่น Mount Airy Casino Resort และ Presque Isle Downs & Casino .

แพ็คเกจการขยายการพนันในปี 2560 ของเพนซิลเวเนียสร้างสิ่งที่เรียกว่าบัญชีการตลาดคาสิโนและการพัฒนาทุน (CMCD) ซึ่งคาสิโนทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่มีการเก็บภาษีสูงแล้วต้องจ่าย 0.5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สล็อตแมชชีน

โปรแกรมที่เรียกว่าพระราชบัญญัติ 42 จะยังคงเปิดดำเนินการเป็นเวลาสิบปีหรือจนกว่าคาสิโนของรัฐทั้งหมดจะเกินเป้าหมายรายได้ของเครื่องสล็อตประจำปี แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน

เงินทุนจะต้องถูกแจกจ่ายระหว่างคาสิโนเพื่อเพิ่มงบประมาณการตลาดและการปรับปรุงการเงินและการขยาย โดยผู้แสดงที่แย่ที่สุดจะได้ประโยชน์สูงสุด

ระบบขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ยกเว้นแต่ว่าเงินไม่เคยถูกแจกจ่ายต่อ และตอนนี้จะไม่มีอีกต่อไปเพราะถูกระงับไว้ระหว่างรอการพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งได้ประกาศให้ระบบผิดกฎหมาย

Sands และ Parx ฟ้องรัฐไม่นานหลังจากการตราพระราชบัญญัติ 42 โดยอ้างว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของรัฐและของรัฐบาลกลาง

หัวหน้าผู้พิพากษาโทมัสเซย์เลอร์เห็นด้วย

พระราชบัญญัติ 42 กำหนดระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เสียภาษีที่จ่ายน้อยที่สุดในบัญชี CMDC มีแนวโน้มที่จะได้รับการแจกจ่ายที่จำเป็นจากบัญชีนั้นมากที่สุด (และยิ่งจ่ายน้อยก็ยิ่งได้รับมากขึ้น) และในทางกลับกัน” เขากล่าว เขียน.

“ข้อได้เปรียบใด ๆ ที่คาสิโนที่มีรายได้สูงซึ่งไม่มีคุณสมบัติสำหรับการแจกจ่ายอัตโนมัติอาจได้รับจากอุตสาหกรรมเกมที่กำลัง ‘ดำเนินการ’ ทั่วเพนซิลเวเนียนั้นเป็นการเก็งกำไรเกินกว่าจะพิจารณาผลประโยชน์ตามสัดส่วนกับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย (พระราชบัญญัติ 42) บัญชี” เซย์เลอร์เขียน

โฆษกกรมสรรพากรเจฟฟรีย์จอห์นสันบอกกับAllentown Morning Callว่าแผนกของเขากำลังทบทวนการตัดสินใจ เขากล่าวว่าขณะนี้มีกองทุนอยู่ราว 21 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดสำหรับแต่ละคาสิโนได้

ปวดหัวภาษี

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โปรแกรมภาษีคาสิโนในเพนซิลเวเนียได้รับการตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลฎีกา

ในปี 2559 ศาลได้ยิงระบบ “การประเมินส่วนแบ่งในท้องถิ่น” ของรัฐ ซึ่งสั่งให้คาสิโนทั้งหมดนอกฟิลาเดลเฟียจ่าย 2 เปอร์เซ็นต์หรือ 10 ล้านดอลลาร์ – แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า – รายได้จากสล็อตให้กับชุมชนท้องถิ่น

ในโอกาสนั้นมันเป็นคาสิโนที่อ่อนแอกว่าซึ่งแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยโต้แย้งว่าอัตราภาษีมีความแตกต่างและเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการรายเล็ก

ศาลตัดสินว่าพวกเขาละเมิดมาตราความสม่ำเสมอของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

ชายคนหนึ่งที่พยายามจะปล้น Magic Diamond Casino ในเมือง Bozeman รัฐมอนแทนาในขณะที่กำลังเสพยาบ้าและติดอาวุธด้วยค็อกเทลโมโลตอฟ กำลังเดินตามรอยเท้าพ่อของเขา ตามคำกล่าวของอดีตภรรยา

คาสิโนที่ถูกกล่าวหาว่า “เครื่องบินทิ้งระเบิด” Jacob Burritt ดูเหมือนจะเป็นลูกชายของ Michael Burritt ซึ่งถูกจับกุมหลังจากการ carjacking ที่ล้มเหลวนอกคาสิโนแคลิฟอร์เนียในปี 2013 (ภาพ: KTVH)

ในเช้าวันเสาร์ เจคอบ เบอร์ริตต์ วัย 27 ปี เดินเข้าไปในคาสิโนโดยสวมหน้ากากและกวัดแกว่งวัตถุเพลิง ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยวางระเบิดกำหนดให้เป็นขวดโคโลญจ์ที่มีไส้ตะเกียงชุบน้ำมันเบนซิน เขากรีดร้องว่า “ให้เงินฉันมา” ที่เจ้าหน้าที่คาสิโนที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งหนีไป

ภายหลังพนักงานกลับมาพบว่า Burritt ขว้างอุปกรณ์ระเบิดชั่วคราวของเขาไปที่แผนกต้อนรับ ทำให้เกิดความเสียหายจากไฟไหม้มูลค่า 1,500 ดอลลาร์ ตู้เซฟถูกย้ายแต่ไม่เปิด

ตำรวจเข้าล้อม Burritt หลายชั่วโมงต่อมาใกล้กับรถของเขาและสามารถพูดให้เขายอมจำนนได้ ต่อมาพบเมทแอมเฟตามีนจำนวนหนึ่งในรถของเขา

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าก่อนที่จะพยายามโจรกรรม Burritt ได้ไปที่ร้าน Petco ในพื้นที่โดยบอกให้พนักงานโทรหา 911 เกี่ยวกับการยิงในห้างสรรพสินค้าใกล้เคียงซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ

เหมือนพ่อ เหมือนลูก

ตามเอกสารของศาล อดีตภรรยาของ Burritt บอกกับตำรวจว่าเขามี “ต้องการปล้นคาสิโนในลักษณะเดียวกับที่พ่อของเขาได้ปล้นคาสิโน – โดยการสร้างการเบี่ยงเบนใกล้กับคาสิโนแล้วทำการโจรกรรม”

Casino.org ได้ค้นพบว่าในปี 2013 ชายคนหนึ่งชื่อ Michael Howard Burritt พยายามจะลักรถผู้หญิงนอก Chumash Casino Resort ใน Santa Ynez รัฐแคลิฟอร์เนีย

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ในขณะนั้น เบอร์ริตต์เอามีดจ่อที่คอของเธอและสั่งให้เธอขับรถ แต่เธอสามารถเปิดประตูด้านคนขับและตะโกนขอความช่วยเหลือ เขาก็หนีไป

ภายหลังเขาถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาลักรถ ลักพาตัว ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรง และปล้นอาวุธ

เผชิญ 80 ปี

Michael Burritt ได้รับการอธิบายในรายงานข่าวว่ามาจากเมือง Lompoc รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่ง Jacob Burritt ระบุว่าเป็นสถานที่เกิดของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

บันทึกระบุว่า Michael Howard Burritt และ Jacob Burritt เคยอาศัยอยู่ที่เดียวกันใน Lompoc พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวหลายคนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อน Facebook ของ Jacob

ไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ Chumash เป็นเหตุการณ์ที่ Jacob พยายามเลียนแบบในวันเสาร์หรือไม่ รายงานข่าวในขณะนั้นระบุว่าไม่มีความพยายามที่จะปล้นคาสิโน แม้ว่าพวกเขาจะกล่าวว่า Michael Burritt เป็นที่ต้องการตัวสำหรับอาชญากรรมที่ไม่ระบุรายละเอียดอื่นๆ และ Diane Burritt ภรรยาของเขาก็ถูกจับในคาสิโนด้วยหมายจับที่โดดเด่น

มีรายงานว่าจาค็อบ เบอร์ริตต์โทรหาอดีตภรรยาของเขาในระหว่างการสัมภาษณ์กับตำรวจเพื่อบอกเธอว่าเขา “สูญเสียทุกอย่าง” และขอให้เธอบอกลูกสาวว่าเขารักเธอ เขาเผชิญข้อหาชิงทรัพย์ ลอบวางเพลิง ครอบครองยาอันตราย และครอบครองวัตถุระเบิด และอาจต้องโทษจำคุก 80 ปีหากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทั้งหมด

Betway ให้บริการนักพนันกีฬา PA หลากหลายประเภทในสหรัฐอเมริกาและกีฬาระดับโลก รายการทั้งหมดจะปรากฏที่ด้านซ้ายของจอแสดงผล ที่ด้านบนสุดของรายการคือBetway Boostsซึ่งเป็นเกมปัจจุบันที่มีการเพิ่มอัตราต่อรอง หลังจากนั้น Betway จะแสดงรายการเดิมพันในกีฬาต่อไปนี้:

บาสเกตบอล

เบสบอล

ฮอกกี้

เทนนิส

ฟุตบอล

กอล์ฟ

ฟุตบอล

MMA

มวย

ปิงปอง

กฎออสซี่

คริกเก็ต

การปั่นจักรยาน

ลูกดอก

แฮนด์บอล

การแข่งรถ

รักบี้ลีก

สมาคมรักบี้

ทีมกีฬาเพนซิลเวเนียที่คุณสามารถเดิมพันได้

หากคุณเป็นแฟนของทีมเพนซิลเวเนีย คุณจะพบตัวเลือกหลักทั้งหมดที่เดิมพันกีฬา Betway:

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์

พิตส์เบิร์ก ไพเรตส์

ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส

ฟิลาเดลเฟีย ฟลายเออร์ส

พิตต์สเบิร์ก เพนกวินส์

ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน

การเดิมพันกีฬาของวิทยาลัยเช่นบาสเก็ตบอล NCAAในเพนซิลเวเนีย นั้นถูกกฎหมาย รวมถึงโรงเรียนในรัฐดังนั้น Betway จึงครอบคลุมเกมเหล่านี้ด้วย

การเดิมพันล่วงหน้าของเพนซิลเวเนีย

การเดิมพันฟิวเจอร์สเป็นการเดิมพันระยะยาว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเดิมพันได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในซูเปอร์โบวล์ก่อนเริ่ม ฤดูกาล NFL ที่จะมาถึง หรือเมื่อใดก็ได้ในช่วงหลังของฤดูกาล ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเดิมพันว่า Pittsburgh Steelers จะชนะSuper Bowl 2023คุณก็ทำได้

การเดิมพันฟิวเจอร์สอาจทำได้ยากกว่าการเดิมพันก่อนเกมปกติ เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งเมื่อเวลาผ่านไป ผู้เล่นระดับแนวหน้าสามารถทำร้ายตัวเองได้ และแน่นอนว่าคุณไม่รู้ว่าทีม Steelers จะเจอใครหากพวกเขาจบเกมใหญ่ ซึ่งหมายความว่าการเดิมพันจำนวนมากให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง แม้จะเดิมพันเพียงเล็กน้อย

วิธีฝากและถอนเงินในแอพ Betway Sports

คุณจะพบตัวเลือกมากมายสำหรับการฝากและถอนเงินที่ Betway:

วีซ่า

Mastercard

PayPal

PayNearMe

วีไอพีที่ต้องการ e-check

บัตร Betway Play+

สายตา

ปัจจุบัน ตัวเลือกการถอนเงินจำกัดเฉพาะการตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์, PayPal และบัตร Betway Play+ ตัวเลือก Play+ คือ บัตร Discoverที่คุณสามารถเติมเงินออนไลน์ได้จากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เมื่อคุณถอนเงินจากบัญชี Betway ของคุณไปยังการ์ด Play+ คุณสามารถใช้เงินหรือถอนออกจากเครื่องกดเงินสดได้เหมือนกับที่คุณทำกับการ์ด Discover ใดๆ

วิธีติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Betway

หากคุณมีคำถามหรือปัญหาที่ต้องทำกับ Betway Pennsylvania วิธีที่ดีที่สุดคือใช้แชทสดซึ่งอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าคำถามที่พบบ่อย หน้าคำถาม ที่พบบ่อย มีความครอบคลุมพอสมควรและควรแยกคำถามส่วนใหญ่ออก หากไม่เป็นเช่นนั้น แชทสดก็ใช้งานได้ดีและพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หรือมีตัวเลือกในการส่งตั๋วสนับสนุน นี่คือแบบฟอร์มออนไลน์ง่ายๆ ที่คุณจะสรุปปัญหาของคุณ

การพนันอย่างมีความรับผิดชอบที่ Betway Pennsylvania

ในส่วนคำถามที่พบบ่อย Betway เสนอตัวเลือกมากมายสำหรับการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ :

หน้าการคุ้มครองผู้อุปถัมภ์:สิ่งนี้อธิบายวิธีกำหนด ขีดจำกัดการ ฝากเงิน ขีดจำกัดการเดิมพันและ ขีดจำกัด การสูญเสียตลอดจนวิธีการระบุสัญญาณของปัญหาการพนัน

ขั้นตอนการร้องเรียน

การยกเว้นตัวเอง

ปิดบัญชี

หนังสือกีฬาขายปลีกของ Betway อยู่ที่ไหน

Betway ไม่ได้ดำเนินการเดิมพันกีฬาขายปลีกในเพนซิลเวเนีย หากคุณต้องการใช้ Betway เพื่อเดิมพันกีฬา คุณต้องลงทะเบียนออนไลน์และวางเดิมพันออนไลน์ คุณจะต้องอยู่ภายในเขตของรัฐเพนซิลเวเนีย และอายุ 21 ปีขึ้นไปเพื่อวางเดิมพันบนเว็บไซต์หรือแอพ กีฬา

Betway เป็นหนังสือกีฬาที่ดีที่สุดในเพนซิลเวเนียหรือไม่?

คุณสมบัติของ Betway ที่โดดเด่นคือความลึกของตัวเลือกการเดิมพันสดโปรแกรมรางวัล Betway Plus และประเภทกีฬาที่คุณสามารถเดิมพันได้ Betway ยังมีอินเทอร์เฟซการเดิมพัน ที่สะอาดและใช้งาน ง่าย จะไม่สร้างความสับสนให้กับนักพนันกีฬาออนไลน์รายใหม่ แต่ให้ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ที่นักพนันต้องการ

มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด? นั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา คุณสามารถอ่านบทวิจารณ์ต่างๆ เพื่อสำรวจตัวเลือกของคุณ แต่ Betway มีจุดแข็งอยู่บ้าง

ผู้ใช้ Betway Sportsbook PA คนอื่นๆ ก็ถามเช่นกัน

ฉันต้องการรหัสโปรโมชั่นที่ Betway Pennsylvania หรือไม่?

ไม่ ไม่ต้องใช้รหัสโปรโมชั่น Betway Pennsylvaniaเพื่อเข้าร่วมในการเดิมพันฟรีสูงถึง $1,000 เพียงลงทะเบียนสำหรับบัญชี Betway ของคุณและทำการฝากเงินและเดิมพันครั้งแรก แล้วคุณจะรวมอยู่ในข้อเสนอ หากเดิมพันแพ้ คุณจะได้รับเงินคืน 50% เป็นเดิมพันฟรี

Betway ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้?

คุณต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชีที่ Betway Sportsbook ในเพนซิลเวเนีย

ใบอนุญาตของ Betway มาจากไหน?

รัฐเพนซิลเวเนียออกใบอนุญาตสำหรับคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาผ่านคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย ใบอนุญาตเริ่มต้นไปที่คาสิโน ซึ่งจากนั้นก็ร่วมทีมกับผู้ให้บริการออนไลน์เพื่อนำเสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์ เกมคาสิโนออนไลน์ และการพนันกีฬาออนไลน์ PGCB ยังอนุมัติผู้ให้บริการออนไลน์ทั้งหมด

สมัครจีคลับคาสิโน ฉันจะได้รับเงินอย่างไรถ้าฉันชนะ

คุณสามารถถอนเงินรางวัลของคุณได้โดยใช้ PayPal, บัตร Betway Play+ หรือเช็คทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของคุณ

Betway คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินหรือไม่?

Betway ไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการถอนเงิน

ฉันต้องดาวน์โหลดแอพเพื่อเดิมพันที่ Betway ออนไลน์หรือไม่?

คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ ซอฟต์แวร์หลักของ Betway ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป หากคุณต้องการลองใช้แอปนี้ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ iOS และ Android

Michael Rubin และ Fanatics เตรียมพร้อมสำหรับการขยายการเดิมพันกีฬา

George Costanzaสาบานว่าจะทำให้เป็น”The Summer of George” เราสงสัยว่ามันสามารถเปรียบเทียบกับ “The Summer of Michael Rubin”

Rubin เจ้าของร่วม Sixers และ ประธานบริหารของ Fanaticsดูเหมือนจะเตรียมบริษัทขายสินค้ากีฬาที่ได้รับใบอนุญาตให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการพนันกีฬา Fanatics จ้าง Matt King อดีต CEO ของ FanDuelที่ออกจากการเดิมพันกีฬาในเดือนพฤษภาคม

ตามแหล่งข่าวของ New York Postรูบิน “มอบหมายให้คิงรับผิดชอบด้านการพนันและการเล่นเกมของบริษัท Fanatics ได้วางรากฐานสำหรับการขยายตัวนอกเหนือจากสินค้าและในการเล่นเกมเป็นเวลาหลายเดือน”

King อยู่กับ FanDuel ในช่วงสี่ปี ที่ผ่านมา และช่วยนำพวกเขาไปสู่หนึ่งในแอพเดิมพันกีฬาชั้นนำในโลกหลัง PAPSA ของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่เปิดตัวใน PA FanDuel ครองตำแหน่งสูงสุดในด้านการจัดการและรายได้

นอกจาก King แล้วFanatics ยังว่าจ้างTucker Kain อดีตผู้บริหารของ Los Angeles Dodgers เพื่อช่วยบริษัท

ปาร์ตี้ของ Rubin เขย่า Hamptons

แฟน ๆ Sixers อาจตั้งคำถามว่า “The Process” และถ้า Simmons จะยิงจัมเปอร์หรือไม่ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูบินรู้วิธีจัดปาร์ตี้

สำหรับ “ปาร์ตี้สีขาว” ในวันที่ 4 กรกฎาคม เขาหลีกเลี่ยงข้อความกลุ่มหรือเหตุการณ์สำคัญ และส่งแชมเปญ Ace of Spades ของ Jay-Z กว่า ร้อยขวด ตามแบบ ที่ต้องการไปเป็นคำเชิญ ตามรายงานของ Page Sixคนในท้องถิ่นที่ไม่ได้ทำรายการเสนอเงินสูงถึง$20,000สำหรับคำเชิญที่ทำกับฉัน – “ฉันจะหยิบสลัดมันฝรั่งโฮมเมดและไอเดีย Dom Perignon สักขวดมาให้ดู” ดูงี่เง่า

ทุบตีขึ้นอยู่กับโฆษณา Jay-Z และ Beyonce อยู่ที่นั่น บุคคลกีฬาในงานปาร์ตี้ ได้แก่ Robert Kraft, James Harden, Rob Manfred, PK Subban, Michael Strahan, LeSean McCoy

แหล่งข่าวจาก Page Six อธิบายว่าฉากดังกล่าว “เป็นมหากาพย์ แม้แต่สำหรับ Hamptons… เทศกาลดนตรีเต็มรูปแบบก็โพล่งออกมาเองตามธรรมชาติ” หนึ่งในนักแสดงในงานปาร์ตี้คือTineshe (อดีตสมาชิก Simmons)

ถ้านี่คือปาร์ตี้วันที่ 4 กรกฎาคม ลองนึกภาพขบวนพาเหรด Sixers Championship

มาต่อกันที่ทั้งสองทีมที่จะเตรียมจัดขบวนพาเหรดในเร็วๆ นี้

พรีวิวการเดิมพัน NBA Finals 2021

(อัตราต่อรองผ่าน FanDuel)

ชุดกระจาย

เหรียญ (+1.5) -140

ซุนดา (-1.5) +114

เกมส์รวมซีรี่ย์

4 เกม:+600

5 เกม: +240

6 เกม: +200

7 เกม: +190

คะแนนที่ถูกต้องของซีรีส์

เหรียญ 4-0: +2500

ซัน 4-0: +800

เหรียญ 4-1: +1100

อาทิตย์ 4-1: +340

เหรียญ 4-2: +500

ซัน 4-2: +470

เหรียญ 4-3: +600

อาทิตย์ 4-3: +360

NBA Finals 2021 MVP

คริส พอล: +160

เดวิน บุ๊คเกอร์: +250

จานนิส อันเทโทคุมโป: +500

คริส มิดเดิลตัน: +500

Jrue Holiday: +800

อัตราต่อรองเต็มในแอป

สถิติการเดิมพัน NBA Finals ปี 2021

สถิติผ่านDraftKings

ในรอบตัดเชือก Suns เป็นทีมที่ทำกำไรได้มากที่สุดที่ 11-5 ATS เหรียญคือ 10-7 ATS

ในเกมที่ 1 Suns มีโอกาสชนะ 69%

Bucks ครอบคลุมสเปรด 47.8% ของเวลาทั้งหมด ดวงอาทิตย์ครอบคลุม 61.4% ของเวลาทั้งหมด

บัคส์สูง/ต่ำเป็นประวัติการณ์ 47-41 ซันสูง/ต่ำ สถิติ 48-39-1