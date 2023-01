สมัครคาสิโน UFABET เจ้าหน้าที่ของรัฐอิลลินอยส์

สมัครคาสิโน UFABET หนึ่งวันหลังจากที่ Illinois Gaming Board ให้การอนุมัติเบื้องต้นสำหรับ Hard Rock Casino ที่จะสร้างขึ้นใน Rockford รัฐบาล JB Pritzker (D) ได้แสดงความยินดีกับเมืองและผู้สนับสนุนการพัฒนามูลค่า 310 ล้านดอลลาร์ที่เสนอ

พริตซ์เกอร์ ร็อคฟอร์ด

JB Pritzker ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ (ขวา) พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่คลินิกฉีดวัคซีนในโรงเรียนมัธยมปลาย Rockford เมื่อวันศุกร์ ในการแถลงข่าวที่เว็บไซต์ Pritzker แสดงความยินดีกับเมืองที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นสำหรับคาสิโนจาก Illinois Gaming Board (ภาพ: GovPritzker/ทวิตเตอร์)

ขณะที่อยู่ในชุมชน Northern Illinois เพื่อแถลงข่าววัคซีนโควิดเมื่อวันศุกร์ Pritzker ยอมรับว่า Tom McNamara (D) นายกเทศมนตรี Rockford ได้ทำอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ผู้ว่าการกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีหลายครั้งตลอดทั้งปี และพริตซ์เกอร์กล่าวว่า ในระหว่างการสนทนาทุกครั้ง หัวข้อจะถูกกล่าวถึง

ไม่มีเวลาใดจะดีไปกว่าการกระตุ้นงานใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับรัฐอิลลินอยส์” ผู้ว่าการรัฐกล่าว

การดำเนินการของ IGB หมายความว่าการก่อสร้างจะสามารถเริ่มโครงการได้ อย่างไรก็ตาม ผู้นำเมืองไม่แน่ใจว่างานดังกล่าวจะเริ่มเมื่อใด

Rockford เป็นชุมชนแรกที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นสำหรับใบอนุญาตคาสิโนแบบสแตนด์อโลนที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการเล่นเกมแบบขยายในปี 2019 คาสิโนอื่นๆ กำหนดไว้ที่ใจกลางเมืองชิคาโก แดนวิลล์ ชานเมืองทางใต้ของชิคาโก และวิลเลียมสันเคาน์ตี้

งานกำลังดำเนินการเพิ่มคาสิโนในสนามแข่งสองแห่งในรัฐ

การสืบสวนนำไปสู่คำถาม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐาน

IGB ให้การอนุมัติแม้ว่าผู้ลงทุนหลักในโครงการจะมีบริษัทอื่นที่กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงาน

Dan Fischer เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ 815 Entertainment นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านเกมอีกด้วย บริษัทดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การสอบสวนหลังจากมีคำถามเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเครือข่ายอื่น ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Fischer จ่ายเงิน 2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้จำหน่ายเทอร์มินัลเกมจ่าย 44 ล้านดอลลาร์

กฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ห้ามผู้จำหน่ายเครื่องเกมจากการเป็นเจ้าของสถานประกอบการที่เป็นเจ้าภาพ

โฆษกของ Fischer บอกกับChicago Tribuneว่าทีม Rockford ตั้งตารอที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ IGB เพื่อตอบ “คำถามใดๆ” ในขณะที่โครงการดำเนินต่อไปตามขั้นตอนการอนุมัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอแผนคาสิโนต่อคณะกรรมการในการประชุมวันที่ 27 มกราคม ในเช้าวันพฤหัสบดี สมาชิกคณะกรรมการ IGB พบกันในช่วงปิดเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ จากนั้นพวกเขาก็เรียกประชุมกันอีกครั้งในบ่ายวันนั้นเพื่อประชุมสั้นๆ เพื่อให้ความเห็นชอบเบื้องต้นเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสอบสวนในเซสชันเปิด

Charles Schmadeke ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าเขามีคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ แต่สังเกตว่าไม่มีหลักฐาน

วุฒิสมาชิกคาดว่าจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับคาสิโน “ในไม่ช้า”

Pritzker ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นโครงการคาสิโนก้าวไปข้างหน้าในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐอิลลินอยส์ แมคนามาราขอบคุณผู้ว่าการรัฐและคณะผู้แทนท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนของร็อกฟอร์ดในสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสำหรับการทำงานของพวกเขา

รัฐวุฒิสมาชิก Dave Syverson (R-Rockford) กล่าวว่าต้องใช้เวลา 20 ปีกว่าจะได้คาสิโนสำหรับ Rockford เขาขอบคุณ McNamara เจ้าหน้าที่ของเมือง Fischer และ Hard Rock International สำหรับการทำงานของพวกเขา เขาเสริมว่าบางคนวิพากษ์วิจารณ์แผนการของเมืองในการเลือกผู้สมัครและนำเสนอต่อ IGB อย่างไรก็ตาม ชุมชนเหล่านั้นที่ได้เสนอข้อเสนอหลายข้อให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐยังคงรอที่จะได้รับฟัง

“แม้ว่าการกระทำในวันนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย แต่ก็อนุญาตให้ฮาร์ดร็อคก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเราเพื่อให้คาสิโนชั่วคราวใช้งานได้” Sen. Syverson ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายขยายเกมกล่าว “ผมมั่นใจเพราะการทำงานที่ยอดเยี่ยมในส่วนหน้าของกระบวนการนี้ การอนุมัติขั้นสุดท้ายจะมาถึงในไม่ช้า นี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับ Rockford และภูมิภาค”

นักพัฒนาจะสร้างคาสิโนที่ Clock Tower Resort เดิมของเมือง ใกล้กับทางหลวงระหว่างรัฐ 39 และ 90 โดยจะจ้างคนมากถึง 1,000 คน นอกจากนี้ยังจะจัดหางานก่อสร้างได้ถึง 1,200 งานก่อนเปิดตัวสถานที่จัดงาน

เมื่อเปิดแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกจะมีคาสิโนขนาด 65,000 ตารางฟุต และหอประชุมขนาด 1,600 ที่นั่ง

ฝ่ายนิติบัญญัติของคอนเนตทิคัตต้องการขยายการพนันอย่างมากในรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนในวิทยาลัย

การพนันกีฬาลอตเตอรีคอนเนตทิคัต

Rodney Butler ประธานของ Mashantucket Pequot Tribal Nation ถูกพบเห็นที่นี่ที่ Foxwoods Resort Casino ของชนเผ่าเมื่อปีที่แล้ว คาสิโนสองเผ่าในคอนเนตทิคัตกำลังมองหาการพนันกีฬาและสิทธิพิเศษในการเล่นเกมออนไลน์ (ภาพ: Hartford Courant )

สมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคเดโมแครตกลุ่มหนึ่งเปิดเผยแผนการในวันศุกร์เพื่อทำให้การพนันในรูปแบบอื่น ๆ ถูกกฎหมาย รายได้ภาษีใหม่ที่จะได้รับควรจัดสรรให้กับโครงการ Pledge to Advance Connecticut (PACT) ของรัฐ

PACT ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เชื่อมช่องว่างของค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เหลือหลังจากที่นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง รัฐ และสถาบัน โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับ การศึกษา สมัครคาสิโน UFABET ระดับวิทยาลัย โดยไม่มีหนี้สิน

ฝ่ายนิติบัญญัติที่สนับสนุนการประกาศเมื่อวันศุกร์ต้องการให้การขายลอตเตอรีทางอินเทอร์เน็ต การพนันออนไลน์ และการพนันกีฬาถูกกฎหมาย

ความคิดที่ว่าเราต้องทำให้คนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้โดยอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่เป็นหนี้เมื่อพวกเขาไปเรียนที่วิทยาลัยชุมชนนั้นสำคัญมาก” Pro Tempore Martin Looney ประธานวุฒิสภากล่าว (D- นิวเฮเวน).

“ทุกวันนี้ การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อหลายปีก่อนมาก” เขากล่าวเสริม

เกมควบคุมเผ่า

ชนเผ่าสองเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางของรัฐคอนเนตทิคัตมีอำนาจผูกขาดการพนันในรัฐ Mashantucket Pequot Tribal Nation และ Mohegan Tribe เป็นเจ้าของและดำเนินการFoxwoods และ Mohegan Sunสองรีสอร์ทคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตามลำดับ

ชนเผ่าเหล่านี้หวังว่าจะได้รับอนุญาตจากรัฐเพื่อเริ่มดำเนินการหนังสือกีฬาในไม่ช้า

ผู้ว่าการรัฐคอนเนตทิคัต Ned Lamont (D) ได้แสดงการสนับสนุนการเดิมพันกีฬาที่จัดสรรให้กับชนพื้นเมืองอเมริกัน Lamont ยังกล่าวอีกว่าเขาเชื่อว่า Foxwoods และ Mohegan Sun ควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกมออนไลน์

การเดิมพันกีฬาและเกมออนไลน์จะทำให้คาสิโนของชนเผ่ามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในแมสซาชูเซตส์ Encore Boston Harbour, MGM Springfield และ Plainridge Park ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกมดังกล่าว

ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนการขยายตัวของเกมเชื่อว่าการพนันมากขึ้นเป็น win-win รายรับจากการเล่นเกมของชนเผ่า ซึ่งลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับยอดคงเหลือของกองทุน PACT

“ที่นี่ในรัฐคอนเนตทิคัต เราพึ่งพาแรงงานของเราในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรา” บ็อบ ดัฟฟ์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าว “เราไม่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือบ่อน้ำมัน ทรัพยากรธรรมชาติของเราคือคนของเรา

“การทำให้แน่ใจว่าเรามีพนักงานที่มีการศึกษาดีเพื่อตอบสนองความต้องการของงานในศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้นคือเหตุผลว่าทำไมข้อตกลงนี้จึงสำคัญมาก” ดัฟฟ์กล่าวสรุป

iGaming กระชาก

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปี 2020 ส่งผลให้นักพนันจำนวนมากย้ายเข้ามาทางออนไลน์ รายได้จากการเล่นเกมรวมจากคาสิโนออนไลน์พุ่งสูงขึ้นในสามรัฐที่สล็อตแบบโต้ตอบและเกมบนโต๊ะถูกกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว

Foxwoods ใช้วิธีการป้องกันไว้ก่อนในการเดิมพันกีฬาและเกมออนไลน์ คาสิโนของชนเผ่าประกาศความร่วมมือกับ DraftKings ผู้นำเกมออนไลน์ในเดือนธันวาคม

การพนันกีฬาดำเนินการใน 20 รัฐ รวมถึง DC สิบห้ารัฐและเมืองหลวงของประเทศอนุญาตให้เดิมพันออนไลน์ได้ แต่มีเพียงห้ารัฐเท่านั้นที่อนุญาตให้มีสล็อตแมชชีนออนไลน์และเกมบนโต๊ะ และมีเพียง 10 รัฐเท่านั้นที่มีเกมลอตเตอรีออนไลน์

Golden Nugget Online Gaming (NASDAQ:GNOG) กำลังแสดงตัวอย่างผลประกอบการประจำปี 2020 ในวันนี้ และตัวเลขของบริษัทมหาชนใหม่ก็ดูแข็งแกร่ง

รายได้ของ GNOG

Tilman Fertitta หัวหน้านักเก็ตทองคำเห็นที่นี่ Golden Nugget Online กล่าวว่า 2020 GGR มีมูลค่าถึง 100 ล้านดอลลาร์ (ภาพ: บลูมเบิร์ก )

บริษัท iGaming คาดการณ์รายได้รวมจากเกมในปี 2020 (GGR) ที่ 101 ล้านดอลลาร์ถึง 102 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 67 เปอร์เซ็นต์จาก 60.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 รายรับรวมในปี 2020 คาดว่าจะอยู่ที่ 90 ล้านดอลลาร์ถึง 91 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 63 เปอร์เซ็นต์จากปี 2019 -ตาม GNOG บันทึกว่าผลลัพธ์ในปี 2020 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

บริษัท คาสิโนออนไลน์ประมาณการรายได้จากการดำเนินงานในปี 2020 จะอยู่ที่ 23 ล้านดอลลาร์ถึง 24 ล้านดอลลาร์ หรือ 28 ล้านดอลลาร์ถึง 29 ล้านดอลลาร์เมื่อไม่รวมต้นทุน 4 ล้านถึง 5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการกับ Landcadia Holdings II เมื่อไม่รวมต้นทุนการทำธุรกรรมเหล่านั้น รายได้จากการดำเนินงานของ GNOG เพิ่มขึ้นประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์จาก 17.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2562

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Landcadia ซึ่งเป็นบริษัทจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ที่มี Fertitta และธนาคารเพื่อการลงทุน Jefferies เป็นเจ้าของร่วมกัน ได้ประกาศแผนการควบรวมกิจการกับ GNOG ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการปูทางให้บริษัท iGaming กลายเป็นบริษัทมหาชน

GNOG เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในมิชิแกน

Golden Nugget ทางออนไลน์ยังไม่ได้กำหนดวันที่สำหรับรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ ซึ่งจะรวมถึงตัวเลขทั้งปี 2020 ด้วย นั่นจะเป็นการอัปเดตผลกำไรครั้งแรกของบริษัทหลังจากเปิดตัวในวันที่ 30 ธันวาคม 2020ในฐานะหน่วยงานสาธารณะแบบสแตนด์อโลน

ปีที่แล้ว มีความกระตือรือร้นของนักลงทุนอย่างมากสำหรับ GNOG ไม่เพียงเข้าสู่ตลาดผ่านข้อตกลงกับบริษัทเช็คเปล่าเท่านั้น แต่ยังมอบผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับนักลงทุนอีกด้วย สิ่งเหล่านี้รวมถึงสถานะของบริษัทที่ทำกำไร ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในบรรดาบริษัทที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ บริษัทของ Fertitta ยังเป็นชื่อที่โดดเด่นในหมู่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

การจัดหาการเข้าถึงสถานะใหม่เป็นส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์การลงทุนสำหรับหุ้น iGaming เช่น GNOG ในบันทึกนั้น ผู้ดำเนินการ เช่นเดียวกับคู่แข่งบางราย กำลังเพลิดเพลินกับ การเริ่มต้นที่ แข็งแกร่งในมิชิแกน การเดิมพันกีฬาและ iGaming เริ่มใช้งานจริงในรัฐนั้นเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ประธาน Tom Winter กล่าวว่า GNOG กำลังทำเงิน 2 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตรายวัน

“มิชิแกนเปิดรับเกมออนไลน์อย่างรวดเร็ว และเราคาดว่าธุรกิจของเราในเกรตเลกส์สเตตจะเกินความคาดหมายก่อนหน้านี้”เขากล่าว

แนวโน้มสถานะ

นอกจากมิชิแกนและนิวเจอร์ซีแล้ว GNOG ยังอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนียและเวสต์เวอร์จิเนีย เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Golden Nugget ของ Fertitta บรรลุข้อตกลงกับ Wilmot Gaming เพื่อสร้างคาสิโนใน Danville รัฐอิลลินอยส์ ทำให้ตลาด GNOG เข้าถึงรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับห้า

Golden Nugget ซึ่งอยู่ระหว่างการควบรวมกิจการกับ SPACซึ่งดำเนินการคาสิโนบนบก 5 แห่งในหลุยเซียน่า มิสซิสซิปปี เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์

สำหรับการเข้าถึงตลาดใหม่ Lousiana และ Mississippi เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการขยายสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ของ GNOG Mississippi อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในการเดิมพันบนมือถืออย่างแท้จริง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหลุยเซียน่าอนุมัติการพนันกีฬาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่การเดิมพันตามกฎหมายครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะไม่วางจนกว่าจะถึงปี 2565

ในการซื้อขายช่วงสาย หุ้น GNOG ลดลงเล็กน้อยแม้จะมีการแสดงตัวอย่างทางการเงินที่สดใส

Ronnie Jones อดีตประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมหลุยเซียน่ามีงานใหม่ Advocateรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ บริษัท เกมอังกฤษ Entain

รอนนี่ โจนส์ จาก Louisiana Gaming

Ronnie Jones (ขวา) อดีตประธานของ Louisiana Gaming Control Board จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสหรัฐอเมริกาสำหรับ Entain ในอังกฤษ (ภาพ: WVLA)

รายงานดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากคณะกรรมการจริยธรรมอนุมัติให้โจนส์เข้ารับตำแหน่งนี้ โดยที่เขาไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทในรัฐนี้ กฎหมายจริยธรรมของรัฐลุยเซียนากำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้นำหน่วยงานไม่สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทที่แสวงหาการทำธุรกิจกับหน่วยงานเดียวกันในรัฐเป็นเวลาสองปี

ประเด็นนี้ได้รับการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของรัฐในวันศุกร์

โจนส์ขอความเห็นและคำแนะนำจากรัฐและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทที่เขาจะแสดง ในจดหมายเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัท อย่างไรก็ตาม เขาสังเกตเห็นว่าเป็นบริษัทต่างชาติ

บทบาทใด ๆ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาจะไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ใช้ฉันปรากฏตัวต่อหน้า LGCB หรือมิฉะนั้นเพื่อล็อบบี้ต่อหน้าสภานิติบัญญัติหลุยเซียน่าหรือสาขาอื่น ๆ ของรัฐบาลหลุยเซียน่า” โจนส์เขียน “ตามที่เสนอ บทบาทจะเกี่ยวข้องกับฉันโดยใช้ภูมิหลังด้านกฎระเบียบของฉันเพื่อช่วยบริษัทในการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยทั่วไปผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาและข้อมูลจากตัวฉันเองและอดีตผู้กำกับดูแลอื่น ๆ จากรัฐอื่น”

ในร่างสำเนาคำวินิจฉัยบนเว็บไซต์คณะกรรมการจริยธรรม มีการเปิดเผยว่าเอนเทนเข้าหาโจนส์ Entain ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ ในหลุยเซียน่า MGM Resorts International ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุนสำหรับหนังสือกีฬาออนไลน์ของ BetMGM และแอปพลิเคชัน iGaming ก็ไม่เป็นเช่นนั้น

บังคับปิดกระดานลุยเซียนาในเดือนมิถุนายน

โจนส์เป็นประธาน LGCB ที่น่านับถือเป็นเวลาเจ็ดปี เขาได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดย Bobby Jindal จากพรรครีพับลิกันในปี 2013 ให้ดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในปี 2019 จอห์น เบล เอ็ดเวิร์ดส์ ผู้ว่าการพรรคเดโมแครตแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งอีกหกปี ในปี 2560 เขาได้รับรางวัล North American Regulator of the Year จาก International Masters of Gaming Law

ก่อนดำรงตำแหน่งประธาน อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐดำรงตำแหน่งโฆษกของคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2534

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกันโดยวุฒิสมาชิกของรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้โจนส์ออกจากคณะกรรมการ วุฒิสมาชิกรัฐคาเรน คาร์เตอร์ ปีเตอร์สัน ดี-นิวออร์ลีนส์ ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ค่อยใช้ในกฎหมายหลุยเซียน่าที่อนุญาตให้วุฒิสมาชิกของรัฐที่นั่งอยู่ปฏิเสธการแต่งตั้งผู้ว่าการรัฐหากบุคคลนั้นอาศัยอยู่ในเขตของวุฒิสมาชิก

ตามรายงานของสื่อ Peterson รู้สึกไม่พอใจที่เธอถูกระบุหลังจากถูกอ้างถึงในการเข้าคาสิโน Baton Rouge แม้ว่าจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกีดกันตนเองของรัฐโดยสมัครใจก็ตาม เธอรู้สึกว่าโจนส์ต้องรับผิดชอบต่อการรั่วไหล เอ็ดเวิร์ด ไม่มีอำนาจที่จะขัดขวางการเคลื่อนไหว แสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของปีเตอร์สัน

โจนส์บอกกับThe Advocateเมื่อวันจันทร์ว่าเขาหวังว่าจะได้ทำหน้าที่นั้นต่อไปอีกสองสามปี

“น่าเสียดายและน่าประหลาดใจที่ฉันไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น” เขากล่าว “แต่หลังจากนั้นไม่นาน ประตูก็เริ่มเปิดออก และฉันจะดีขึ้นสำหรับบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้”

เดือนที่ผ่านมาคร่าวๆ สำหรับ Entain

Entain เดิมชื่อ GVC Holdings เป็นบริษัทที่กำลังประสบกับความวุ่นวาย

บริษัทเป็นเป้าหมายในการเข้าซื้อกิจการของ MGM เมื่อเดือนที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากการปฏิเสธนั้น Shay Segevซีอีโอที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งซีอีโอเมื่อ 6 เดือนก่อน ได้ประกาศอำลาวงการและก้าวขึ้นเป็นซีอีโอร่วมของ DAZN แพลตฟอร์มสตรีมมิงกีฬา

ตั้งแต่นั้นมา MGM ได้ตัดสินใจที่จะไม่ทำข้อเสนออื่นอีก นั่นทำให้หุ้นของ Entain ซึ่งค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 3.53 ดอลลาร์ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่แล้ว สู่ระดับสูงสุดที่ 20.25 ดอลลาร์ในวันที่ 7 ม.ค. และร่วงลงประมาณ 10% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์นั้น

อลาบามาเป็นหนึ่งในตลาดเกมที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกา รัฐ Sen. Del Marsh (R-Talladega) ต้องการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนั้น

การขยายเกมลอตเตอรีคาสิโนอลาบามา

Alabama Sen. Del Marsh ซึ่งเห็นที่นี่เมื่อปีที่แล้วในห้องประชุม Alabama Capitol Senate จะไม่แสวงหาการเลือกตั้งใหม่ในปี 2565 ก่อนที่เขาจะจากไป เขาหวังว่าจะนำเครื่องสล็อต เกมโต๊ะ การพนันกีฬา และลอตเตอรีมาสู่ สถานะ. (ภาพ: เอพี )

Marsh เปิดตัวแพ็คเกจขยายเกมในสัปดาห์นี้ที่จะทำให้ลอตเตอรีของรัฐถูกกฎหมายรวมถึงคุณสมบัติคาสิโนใหม่ห้ารายการ กฎหมายยังเรียกร้องให้ผู้ว่าการรัฐเจรจาเรื่องคอมแพ็คเกมระดับ III กับ Poarch Band of Creek Indians นั่นจะทำให้พวกเขาสามารถใช้งานเครื่องสล็อตและเกมบนโต๊ะได้

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อกฎหมายการเล่นเกมของอลาบามาต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนเสียงประชามติ หากสภานิติบัญญติแห่งแอละแบมาผ่านชุดเกมของ Marsh เรื่องการเล่นเกมจะต้องดำเนินการก่อนที่ Alabamas จะอนุมัติ

ฉันคิดว่าคนในรัฐพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้และต้องการ”มาร์ชประกาศ

“ข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการลงคะแนนในเรื่องนี้ งานของฉันคือการรวบรวมกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของรัฐ ควบคุมการเล่นเกม และจัดหารายได้เพื่อบรรลุสิ่งที่ผู้คนในอลาบามาต้องการให้สำเร็จ” เขากล่าวเสริม

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการขยายตัวของเกมอลาบามา

Poarch Band of Creek Indians ปัจจุบันดำเนินการคาสิโน Class II สามแห่ง เหล่านี้รวมถึง Wind Creek Atmore, Wind Creek Montgomery และ Wind Creek Wetumpka คาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งอยู่บนดินแดนอธิปไตยสามารถให้บริการเครื่องเกมบิงโกเท่านั้นเนื่องจากรัฐปฏิเสธที่จะเข้าสู่เกมขนาดกะทัดรัดสำหรับสล็อตและเกมบนโต๊ะ

บิลของ Marsh จะทำอย่างนั้น และนอกจากนี้ อนุญาตให้เผ่าสร้างคาสิโนเกม Class III ใหม่ ใน Jackson หรือ DeKalb County คาสิโนอีกสี่แห่งจะได้รับการจัดสรรสำหรับสนามแข่งเกรย์ฮาวด์เดิมของรัฐในเบอร์มิงแฮม โมบิล ชอร์ตเตอร์ และยูทอว์

สล็อตแมชชีน เกมโต๊ะ และการเดิมพันกีฬาจะได้รับอนุญาตที่คาสิโนใหม่ทั้งห้าแห่ง รวมถึงคุณสมบัติ Wind Creek อีกสามแห่ง รายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดจะถูกหักภาษีที่ 20 เปอร์เซ็นต์ที่คาสิโนใหม่ ส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินการระดับ III ที่คาสิโน Wind Creek จะถูกกำหนดผ่านข้อตกลง

คาสิโนเชิงพาณิชย์ทั้งสี่แห่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้า รายได้ภาษีจากเกมเชิงพาณิชย์และการดำเนินงานระดับ III จะถูกใช้เพื่อขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ การดูแลสุขภาพ บริการสุขภาพจิต และกองทุนทั่วไปของรัฐ

ความคิดเห็นของผู้ว่าการเกี่ยวกับการเล่นเกม

ส่วนประกอบลอตเตอรีของ Marsh จะใช้เพื่อสร้างรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยชุมชน อลาบามาเป็นหนึ่งในห้ารัฐที่ยังไม่มีลอตเตอรี อื่นๆ ได้แก่ อลาสกา ฮาวาย เนวาดา และยูทาห์

Alabama Gov. Kay Ivey (ขวา) กล่าวว่าเธอจะระงับการแสดงการสนับสนุนการขยายตัวของเกมจนกว่าจะมีการพิจารณาความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการเริ่มการเจรจาแบบกระชับการเล่นเกมกับ Poarch Indians ซึ่งเป็นชนเผ่าเดียวที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในอลาบามา

“ผู้ว่าการ Ivey คาดหวังอย่างเต็มที่ว่าสภานิติบัญญติจะไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบในขณะที่พวกเขาอภิปรายประเด็นนี้”คำแถลงจากสำนักงานของผู้ว่าการรัฐอ่าน

เกมกระดาน Monopolyเวอร์ชันดั้งเดิมอิงจากแอตแลนติกซิตี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์มากมายในเมืองนิวเจอร์ซีย์

รีสอร์ทคาสิโนแอตแลนติกซิตีที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์

แอตแลนติกคลับที่ปิดสนิทมีให้เห็นที่นี่เบื้องหลังผู้ที่มาเที่ยวชายหาดในปี 2019 รีสอร์ทคาสิโนแอตแลนติกซิตี้เดิมกำลังได้รับการพัฒนาใหม่ให้เป็นโรงแรมและที่พักอาศัยใหม่ (รูปภาพ: TJM Properties)

คาสิโนทั้งเก้าแห่งในแอตแลนติกซิตียังคงต่อสู้ดิ้นรนเนื่องจากโควิด-19 แต่ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้กำลังเฟื่องฟู

รายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) สำหรับการดำเนินงานคาสิโนที่มีอิฐและปูนของแอตแลนติกซิตีมีมูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งแสดงถึงการขาดทุนเกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์ หรือ 43 เปอร์เซ็นต์ของ GGR ปี 2019

แม้ว่าเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬาจะช่วยชดเชยการสูญเสียบางส่วน แต่การลดลงอย่างมากของผู้เข้าชมคาสิโนบนบกของแอตแลนติกซิตีได้ทำลายเศรษฐกิจของเมืองแห่งเกม ในเดือนธันวาคม ปี 2020 แอตแลนติกซิตีรายงานอัตราการว่างงาน 17.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 6.5 เปอร์เซ็นต์อย่างมาก

แม้ว่าพื้นที่จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็กำลังเติบโต

จากข้อมูลของ National Association of Realtors (NAR) ราคาบ้านในแอตแลนติกซิตีพุ่งขึ้น 30% ในไตรมาสที่สี่ ราคาขายที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มขึ้น โดยบ้านในแอตแลนติกซิตีโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคม 2564 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563

Lawrence Yun หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR กล่าวว่า “แม้ว่าการท่องเที่ยวจะได้รับความนิยมอย่างมากตลอดปี 2020 แต่ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าที่พักตากอากาศยังคงทำยอดขายได้ดี”

หยุนกล่าวว่าหลายคนซื้อในแอตแลนติกซิตี้เพราะตอนนี้ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นทำงานจากที่บ้าน และสามารถทำได้ในจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อน เช่น เมืองคาสิโน

ยกเครื่องเมืองแอตแลนติก

ความเฟื่องฟูด้านที่อยู่อาศัยของแอตแลนติกซิตีไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนที่สามารถทำงานจากที่บ้านเท่านั้น แต่ยังทำให้คนสามารถซื้อและอาศัยอยู่ที่ชายฝั่งได้ นอกจากนี้ยังมีความพยายามร่วมกันเพื่อทำให้เมืองนี้สวยงาม

Joshua Garay นายหน้าอสังหาริมทรัพย์กล่าวกับThe Wall Street Journalในสัปดาห์นี้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแอตแลนติกซิตีและนักพัฒนาพื้นที่ได้ทำให้เมืองนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่และทำงานมากขึ้น

พวกเขาต้องการสร้างเศรษฐกิจของแอตแลนติกซิตีให้เป็นที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากธุรกิจและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาสิโน” Garay อธิบาย

Garay กำลังปรึกษากับเจ้าของล่าสุดของโรงแรมแอตแลนติกคลับคาสิโนที่มีชัตเตอร์ยาว เขาบอกว่าทางเดินริมทะเลที่รกหูรกตากำลังได้รับการปรับปรุงใหม่ เป้าหมายคือการเปิดโรงแรมอีกครั้งและอาจเพิ่มคอนโดมิเนียม

เมื่อปีที่แล้ว Jim Allen ประธานบริษัท Hard Rock International ได้แสดงความผิดหวังต่อสภาพการณ์ในแอตแลนติกซิตี ฮาร์ดร็อคลงทุน 562 ล้านดอลลาร์เพื่อจำลองทัชมาฮาลของทรัมป์ให้กลายเป็นรีสอร์ทคาสิโนในธีมร็อคแอนด์โรล

อัลเลนกล่าวในเดือนมกราคม 2020 ว่าไฟถนนใกล้ทางเดินริมทะเลดับมาหลายเดือนแล้ว

“เมืองนี้ไม่สามารถซ่อมอะไรง่ายๆ ได้เหมือนไฟถนน” เขากล่าวกับAssociated Pressในตอนนั้น “พูดตามตรง วันนี้เมืองนี้อยู่ในสภาพที่แย่กว่าตอนที่เราซื้อตึกนี้ [ในปี 2560]”

ความกังวลยังคงอยู่

หลังจากปีที่ยากลำบากที่สุด นักวิเคราะห์และ ผู้ บริหารคาสิ โนในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐฯ แต่ในระหว่างงานล่าสุดที่จัดโดย Greater Atlantic City Chamber หัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและความคาดหวังสำหรับการฟื้นตัว” สมาชิกบางคนในคณะกรรมการแสดงความกังวลอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดมากขึ้น Tracy Hadden Loh เพื่อนร่วมสถาบัน Brookings Institution กล่าวว่า “น่าเสียดายที่สิ่งนี้จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนขึ้นสำหรับภาคการพักผ่อนและการบริการ”

หากข้อจำกัดด้านการเดินทางและคาสิโนถูกยกเลิก ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสต็อกตัน Oliver Cooke กล่าวว่าเศรษฐกิจของแอตแลนติกซิตีจะได้รับผลกระทบมากขึ้น

“คาสิโนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแอตแลนติกซิตี้อย่างเห็นได้ชัด” Cooke อธิบาย “แต่พวกเขามีความสำคัญน้อยลงสำหรับเศรษฐกิจของพื้นที่เมืองใหญ่ทั้งหมด เท่าที่จริง ๆ แล้วพวกเขาไม่มีมนุษย์ยืนอยู่ในคาสิโนเหล่านั้นที่เดินเตร่ไปยังสถานที่อื่น ๆ ในเมือง ดังนั้น ถ้าทุกคนเอาแต่เล่นเกมจากคอมพิวเตอร์ของพวกเขา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้เวลากว่า 10 เดือนที่ผ่านมา … การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นคำถามที่น่าสนใจ”