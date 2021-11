รูเล็ตออนไลน์ สมัครพนันบอลออนไลน์ สัมผัสนางฟ้า

รูเล็ตออนไลน์ Mat Latos , San Diego: Latos ค่อนข้างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มเกมที่สี่ในฤดูกาลนี้ แต่ในวันพุธ เขาได้ลงลึกลงไปในเกมเป็นครั้งแรกตลอดทั้งปี ความจริงที่ว่าเขาได้ให้โอกาสแก่เดรสแปดครั้งกับพระคาร์ดินัลซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดที่ดีที่สุดของสาขาวิชาเอก – อย่างน้อยก็ให้กำลังใจ เจ้าของเกมแฟนตาซีสามารถเริ่มต้นเขาด้วยความมั่นใจในสัปดาห์หน้า เนื่องจาก Latos จับคู่กับ Braves และ Astros

รูเล็ตออนไลน์ จอน เลสเตอร์บอสตัน:ด้วยโอกาสปิดหกครั้งที่คลีฟแลนด์ในวันพุธ เลสเตอร์ทำลายการตกต่ำเล็กน้อยซึ่งเขาอนุญาตให้วิ่งที่ได้รับสี่ครั้งหรือมากกว่าในสามเกมตรง ส่วนหนึ่งของปัญหาของเลสเตอร์คือบอลยาว เมื่อเขาเลิกเล่นโฮมรันที่เดอะบลูเจย์สและอีกครั้งที่แยงกี้ เลสเตอร์ได้รับการพิสูจน์มากพอแล้วว่าเจ้าของทีมไม่ควรกังวลว่าเขาจะขว้างตรงไหน แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจ เขากลับมาที่เฟนเวย์แล้วสำหรับการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 9 ทั้งสอง ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ของเลสเตอร์คือเขาอาจสูญเสียการเริ่มต้นครั้งที่สอง (กับโอ๊คแลนด์) หาก John Lackeyเปิดใช้งานก่อนเกมนั้นตามที่คาดไว้ ถึงกระนั้น แม้จะเป็นผู้ขว้างลูกในนัดเดียว เลสเตอร์ก็ควรลงเล่นในทุกลีก

Kyle McClellan , St. Louis: McClellan ไม่ได้ดีเท่ากับ 3.11 ERA และ 1.19 WHIP ของเขาที่ทำให้มันปรากฏขึ้น ในขณะที่เขาได้รับประโยชน์จาก .251 BABIP ผู้ปลดเปลื้องที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ได้ส่งการเอาท์ ดังนั้นเจ้าของ Rotisserie อาจต้องการมองหาที่อื่น แต่ประสิทธิภาพของ McClellan ทำให้เขาเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลในลีกแบบตัวต่อตัวส่วนใหญ่

James McDonald , Pittsburgh:กฎสำหรับการเริ่มต้น McDonald ค่อนข้างตรงไปตรงมา ในฐานะเหยือก flyball เขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางเช่น PNC Park ซึ่งเขามี 2.55 ERA แต่อาจเป็นหายนะได้เมื่อเขาออกจากบ้าน โชคดีสำหรับเจ้าของของเขา สัปดาห์หน้าแมคโดนัลด์ได้เริ่มต้นที่บ้านกับอีเกิลส์และอีกครั้งที่ Citi Field ที่ปราศจากความผิด

Charlie Morton , Pittsburgh: Morton เพื่อนร่วมทีมของ McDonald เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ชักนำบอลพื้นสนามที่น่าเชื่อถือที่สุดในฤดูกาลนี้ ดังนั้นสถานที่จึงไม่เป็นปัญหา เขาได้ออกสตาร์ทติดต่อกันหกครั้งโดยไม่ให้โฮเมอร์ และเขาชก 27 ครั้งในโอกาส 40 ครั้งที่เขาขว้างในช่วงนั้น ยกระดับอัตราการตีออกเล็กน้อยก่อนหน้านี้ เพิ่มในความจริงที่ว่ามอร์ตันได้ไปเจ็ดอินนิ่งในสามเริ่มต้นติดต่อกันและมันยากที่จะหาเหตุผลที่จะนั่งเขาในสัปดาห์ที่สองเริ่มต้น

Chris Narveson , Milwaukee:หลังจากออกสตาร์ทอย่างมีคุณภาพ 3 ตัว Narveson ทำให้เจ้าของของเขาผิดหวังด้วยการปะทะกับทีม Nationals ซึ่งเขาไม่มีคำสั่งที่ดีที่สุด เจ้าของอาจต้องอยู่กับความไม่สอดคล้องกันกับ Narveson เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในเหยือกที่แย่ที่สุดในสาขาวิชาเอกในแง่ของการขว้างปาในโซนนัดหยุดงาน แต่หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในแง่ของการกระตุ้นการสไตรค์ สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะไว้วางใจ Narveson เนื่องจากคู่ต่อสู้ของเขา – The Reds และ Marlins – เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะแกว่งและพลาดมากที่สุดตามข้อมูลของ Fangraphs

อานิบาล ซานเชซฟลอริดา:ซานเชซพบกับความคงเส้นคงวา ทำให้คู่แข่งทำประตูไม่ได้เลยในสามจากสี่นัดล่าสุดของเขา เดินไม่เกินสองครั้งในการปรากฏตัวเหล่านั้น และไปอย่างน้อยเจ็ดอินนิ่งในแต่ละครั้ง จริงอยู่ที่ การออกสตาร์ทแบบไร้สกอร์สามครั้งของเขาประกอบด้วยสองเกมกับแนทส์และอีกเกมหนึ่งกับเดอะไจแอนต์ส แต่ลืมเรื่องการจับคู่ไปได้เลย Sanchez ทำได้ดีมากโดยติดอันดับท็อป 10 ใน NL ใน ERA และการเอาท์

Ervin Santana , LA Angels:เอาชนะ Santana สองครั้งที่เท็กซัสในฤดูกาลนี้ และ ERA ของเขาลดลงจาก 3.95 เป็น 3.17 เขาอาจจะไม่น่าเชื่อถือมากนักในโฮมรันพาร์กอื่นๆ แต่ด้วยการเริ่มต้นที่แคนซัส ซิตี้ และในบ้านกับพวกแยงกี้ในสัปดาห์หน้า ซานทาน่าน่าจะเล่นได้อย่างปลอดภัย

CJ Wilson , Texas: Wilson เป็นผู้นำเหยือก American League ทั้งหมดในการเดินเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาได้ปรับปรุงการควบคุมของเขาในปีนี้ อัตราการเดินของเขาลดลงมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเก้าอินนิ่ง และเขาได้จ่ายบอลฟรีมากกว่าสามครั้งในสองเกมในปี 2011 เท่านั้น แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ท้าชิงที่ต้องเริ่ม วิลสันก็ปลอดภัยที่จะใช้เป็นเหยือกน้ำสองใบ ในสัปดาห์ใดก็ได้

Johnny Cueto , Cincinnati: Cueto ไม่ค่อยน่าประทับใจนักในการลงเล่น 2 เกมก่อนเกมกับ The Braves ในคืนวันอาทิตย์ มากกว่าที่เขาอยู่ใน 2 เกมแรกหลังจากออกจาก DL ถ้าไม่ใช่สำหรับ .247 BABIP สถิติของเขาจะดูค่อนข้างธรรมดา แต่ Cueto ยังคงมีศักยภาพในการฝ่าวงล้อม สัปดาห์หน้า เขาได้ดอดเจอร์สเป็นคู่ต่อสู้ของเขา และพวกเขาก็ตะลุมบอนกันที่จาน โดยทำคะแนนได้มากกว่าสามวิ่งเพียงสี่ครั้งในช่วง 15 เกมล่าสุดของพวกเขา

Ted Lilly , LA Dodgers: WHIP ของ Lilly ไม่ได้ต่ำเหมือนปกติจนถึงปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามได้รับการตีจากฐานลูกบนพื้นที่สูงผิดปกติกับเขา แนวโน้มนั้นเริ่มย้อนกลับแล้ว และลิลลี่ก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการออกสตาร์ทคู่สุดท้ายของเขา คุณสามารถเชื่อใจเขาได้ในสัปดาห์หน้าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเทือกเขาร็อกกี้ที่บ้าน

Yunesky Maya , Washington: Maya เปิดตัวฤดูกาลของเขาสำหรับทีมชาติในวันอาทิตย์ และหลังจากจัดการกับ Padres ในช่วงต้น เขาล้มเหลวในการทำให้มันออกจากโอกาสที่ห้า นั่นอาจดูเหมือนเป็นสัญญาณที่หนักใจ แต่มายาก็เฉียบขาดเป็นส่วนใหญ่ เขาแค่เติมเวลาระยะสั้นให้กับ Tom Gorzelanny ที่บาดเจ็บแต่ผู้ถูกเตะที่เกิดในคิวบานั้นแข็งแกร่งในลีกที่ลึกกว่าสำหรับสัปดาห์ที่ 9 ด้วยการจับคู่กับแอริโซนา

ฟิลิปพอลลิโน , แคนซัสซิตี:สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับพระราชวงศ์ Paulino จากเทือกเขาร็อกกี้และจากนั้นก็เอาผู้จัดการเน็ดสต์ทั้งหมดของสามวันที่จะย้ายเขาจากการเลียนแบบการหมุนสลับตำแหน่งกับเนตแอดค็อก 5.68 ERA ของ Paulino และ 1.63 WHIP นั้นไม่สวย แต่ทั้งคู่ดูเหมือนสิ่งประดิษฐ์ของตัวอย่างโอกาสเล็กๆ เขาเป็นนักตีไม้ที่สม่ำเสมอและได้แสดงความสามารถในการรับบอลจากพื้น เปาลิโนเป็นผู้ขว้างลูกที่โชคไม่ดีในอาชีพค้าแข้งในลีกใหญ่ส่วนใหญ่ของเขา Paulino เป็นผู้ขว้างลูกที่ดีกว่าสถิติของเขา และเขาก็เป็นการเริ่มต้นที่คู่ควรในลีกแบบผสมที่ลึกกว่าและเฉพาะในอัลตราซาวนด์เท่านั้น

มีรายงานว่าเจค พีวี่ , ชิคาโก ไวท์ ซอกซ์:เดอะ ซอกซ์ ยุติการทดลองใช้คนหกคนจนสิ้นสุด เป็นไปได้ทั้ง John Danksหรือ Phillip Humberจะถูกส่งไปที่ bullpen ภายในสัปดาห์หน้า ทิศทางการหมุนเวียนจะสั่นคลอน หากเป็น Danks ที่เปลี่ยนบทบาท นั่นจะเป็นการเริ่มต้นครั้งที่สองสำหรับ Peavy ในสัปดาห์ที่ 9 Peavy จะเข้ารับตำแหน่งในวันจันทร์ที่บอสตัน และเขาอาจกลับมาในวันอาทิตย์เพื่อเผชิญหน้ากับ Tigers เท่าที่ Peavy ได้มองมาจนถึงตอนนี้ เขาก็คุ้มค่าที่จะเริ่มต้นใน Fantasy ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่การเริ่มต้นครั้งที่สองจะช่วยให้เจ้าของมีแรงจูงใจมากขึ้นเพื่อให้เขาตื่นตัว

Max Scherzer , ดีทรอยต์:เมื่อเขาไม่ได้พลาดไม้ตี Scherzer กำลังรับ fly-ball ง่าย ๆ (อัตราการบินในสนาม 10 เปอร์เซ็นต์, .058 การตีลูกบอลโดยเฉลี่ยในการเล่นลูกบอล) ดังนั้นเขาจึงสามารถใช้ได้เกือบทุกสัปดาห์ในเกือบทุกรูปแบบ . สัปดาห์ที่จะถึงนี้อาจเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับการเริ่มต้น Scherzer แน่นอนว่าเขาจะได้ออกสตาร์ตกับทีมที่ได้คะแนนต่ำที่สุดของเมเจอร์อย่างเดอะทวินส์ อย่างไรก็ตาม เสือโคร่งมีวันหยุดในวันพฤหัสบดี ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถข้ามผู้เริ่มต้นคนที่ห้าแอนดรูว์ โอลิเวอร์ได้ นั่นจะหมายถึงการเริ่มต้นครั้งที่สองที่ White Sox สำหรับ Scherzer ในสัปดาห์ที่ 9

Tim Stauffer , San Diego:อัตราการหยุดงานและการเดินของ Stauffer เกือบจะเหมือนกับของ Wandy Rodriguez (อัตราการเป็นเจ้าของ 89 เปอร์เซ็นต์ แม้จะเล่น DL แล้วก็ตาม) และอัตราการใช้ลูกกราวด์และการวิ่งกลับบ้านของเขานั้นต่ำกว่า Wandy’s อย่างมาก อย่างไรก็ตาม Stauffer ถูกเพิกเฉยเพราะ ERA และ WHIP ของเขาได้รับการยกระดับโดย .340 BABIP นั่นคือและขาดชัยชนะ อาจไม่มีอะไรมากที่ Stauffer สามารถทำได้เพื่อให้ชนะบ่อยขึ้น แต่ BABIP, ERA และ WHIP ของเขาล้วนเกิดจากการปรับฐานลง เขาต้องเป็นเจ้าของมากกว่าครึ่งหนึ่งของลีกของเราและแอคทีฟบ่อยกว่าไม่

จอร์แดน ซิมเมอร์มันน์ , วอชิงตัน:เนื่องจากจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของซิมเมอร์แมนคือความคล่องแคล่วในการเล่นบอล การเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 9 ของเขาที่แอริโซนาที่เป็นมิตรกับผู้ตีอาจดูเหมือนเสี่ยง เจ้าของซิมเมอร์มันน์ไม่ควรกังวลเกินไป งูอยู่ในอันดับที่สี่ในสาขาวิชาที่มีอัตราการเอาท์ทีม และเหยือกเริ่มต้นของพวกเขาคือแซค ดุ๊กซึ่งปกติแล้วไม่ใช่อุปสรรคมากในการได้รับ “W”

Nick Blackburn , Minnesota:เขายื่นคำร้องเพื่อติดต่อและเลิกกับโฮเมอร์ในคลิปที่สูงๆ แล้ว Blackburn จะทำอย่างไรกับ 3.20 ERA? จากข้อมูลของ xFIP เขาทำผลงานได้เหนือกว่าในอัตรามากกว่าสามในสี่ของการวิ่งทุก ๆ เก้าอินนิ่ง มีทางเลือกในการออกสตาร์ทคู่ที่ยอดเยี่ยมมากเกินไปสำหรับเจ้าของลีกแบบผสมมาตรฐานที่จะมีโอกาสกับแบล็คเบิร์น

Alex Cobb , Tampa Bay: Cobb ถูกขีดข่วนตั้งแต่เริ่มต้นวันอาทิตย์ที่ Triple-A Durham โดยคาดว่าจะได้รับการเรียกตัวจาก Rays เขาอาจจะเข้ามาแทนที่ Andy Sonnanstine ในการหมุนเวียนซึ่งจะทำให้มือใหม่เริ่มต้นกับ Rangers and Mariners ในสัปดาห์ที่ 9 Cobb ได้ยอดเยี่ยมในผู้เยาว์ในปีนี้ แต่จนกว่าเขาจะพิสูจน์ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สาขาวิชาได้ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลือกสำหรับลีกที่ลึกกว่า

RA Dickey , NY Mets: Dickey ออกจากจุดเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่ Cubs ด้วยพังผืดที่ฝ่าเท้าฉีกขาดและเขาอาจพลาดการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 9 หนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เขาจัดงานอุปสมบทในวันอาทิตย์ และแม้ว่าเขาจะรายงานว่ารู้สึกสบายดี แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะของเขาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวันจันทร์ Dickey เป็นตัวเลือกเริ่มต้นสองเส้นในลีกผสมมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นเจ้าของในรูปแบบเหล่านี้จึงควรมองหาทางเลือกอื่น เจ้าของ Dickey ทุกคนต้องติดตามสถานการณ์ของเขาในเช้าวันจันทร์ เนื่องจากเขาอาจต้องเปลี่ยนใหม่แม้จะอยู่ในรูปแบบที่ลึกกว่าก็ตาม

เจฟฟ์ ฟรานซิสแคนซัสซิตี้:การเริ่มต้นวันพฤหัสบดีที่บัลติมอร์เป็นครั้งที่สี่ในฤดูกาลนี้ที่ฟรานซิสอนุญาตให้มีการวิ่งห้าครั้งในการเริ่มต้น แม้ว่าจะมีการจับคู่ที่ดีกับ Angels และ Twins ในสัปดาห์หน้า ฟรานซิสก็ไม่น่าเชื่อถือเกินกว่าจะไว้ใจได้นอกลีกที่ลึกกว่า

Dillon Gee , NY Mets: Gee ชนะการตัดสินใจสี่ครั้งแรกของเขาในปีนี้ แต่ระหว่างการสนับสนุนการวิ่งที่เพียงพอและ BABIP ที่ต่ำ Gee โชคดีเล็กน้อยในการออกสตาร์ทหกครั้งแรกของเขา เขาจำเป็นต้องค้นพบการควบคุมที่ดีที่เขาแสดงในกลุ่มผู้เยาว์อีกครั้งก่อนที่เจ้าของทีมจะสามารถไว้วางใจเขาในลีกผสมมาตรฐานได้

Livan Hernandez , Washington: Hernandez ยังคงควบคุมได้ดี แต่มีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นเจ้าของในลีกของเราเพียง 14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ระหว่างการไม่มีม็อกซีเอาท์เอาท์และเกมรุกของแนตส์ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เฮอร์นันเดซแพ้ไปแล้วหกเกม

Luke Hochevarเมืองแคนซัสซิตี้:เข้าสู่ปี 2011 Hochevar มีปัญหาอย่างต่อเนื่องในการวาง baserunners ซึ่งจำกัดการอุทธรณ์แฟนตาซีของเขา ตอนนี้เขาไม่ได้ตีแป้งมากและยังไม่ติดนักวิ่ง Hochevar มีความเสี่ยงมากกว่าที่เคย

Jordan Lyles , Houston: Lyles วัย 20 ปีจะเปิดตัวเมเจอร์ลีกของเขาในวันอังคารที่ Cubs เขาจะใช้จุดหมุนของ Wandy Rodriguezซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้พิการที่มีของเหลวในข้อต่อข้อศอกซ้ายของเขา แม้ว่า Lyles จะได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของฮูสตัน แต่เขาก็ไม่ได้ทำลายการแข่งขันในลีกย่อย เขายังเด็กมากสำหรับ Triple-A ดังนั้นนั่นจึงไม่ใช่ปัญหาระยะยาว แต่ Lyles อาจถูกมองข้ามในการสัมผัสลีกใหญ่ครั้งแรกของเขา แม้จะมีการเริ่มต้นสองครั้ง เฉพาะเจ้าของ NL เท่านั้นที่ควรบินไปหาเขา ณ จุดนี้

Jason Marquis , Washington: ในการออกสตาร์ท 8 นัดแรก Marquis มี 3.54 ERA ที่เป็นระเบียบ แต่การออกสตาร์ทสองครั้งล่าสุดของเขาได้ให้การเตือนว่าเหตุใดการไม่เชื่อถือตัวอย่างขนาดเล็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ เขาได้ถอยกลับไปเป็น 4.26 ERA ที่สอดคล้องกับประวัติของเขามากขึ้น นี่ไม่ใช่ Marquis ใหม่และปรับปรุงแล้ว แต่เป็นเหยือกลึกในลีกแบบเดียวกับที่เรารู้จักมาโดยตลอด

แบรด เพนนี , ดีทรอยต์:คำสั่งของเพนนีนั้นแย่มาก แต่เขาสามารถบรรลุความธรรมดาด้วยสถิติ 4-4, 4.45 ERA และ 1.28 WHIP เขาแย่กว่าคนธรรมดามาก แต่ .257 BABIP เป็นเทปพันสายไฟที่ยึดคุณค่าแฟนตาซีของเขาไว้ด้วยกัน ในที่สุด สิ่งต่างๆ ก็ต้องพังทลายลงสำหรับเพนนี ดังนั้นเขาไม่คู่ควรที่จะไว้วางใจนอกลีกอัล-อัลเท่านั้น แม้จะออกสตาร์ทสองครั้งก็ตาม

Jo-Jo Reyesโตรอนโต: Reyes ได้รับความอื้อฉาวจากการผูกสถิติในเมเจอร์ลีกสำหรับการเริ่มต้นชนะติดต่อกัน 28 ครั้ง คุณไม่สามารถที่จะท้าทายสถิติแบบนั้นได้ดี แต่อย่างน้อย Reyes ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสังเวชเช่นกัน อย่างน้อย ไม่ใช่ฤดูกาลนี้ เขามีการควบคุมที่ดีในปีนี้ ซึ่งทำให้เขามีศักยภาพในลีก AL เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นั่นคือขอบเขตของการดึงดูดแฟนตาซีของเขา

Aneury Rodriguez , ฮูสตัน:การขว้างคนอื่นของ Astros โรดริเกซไม่ได้แย่ในการออกสตาร์ทสองครั้งล่าสุดของเขา แต่ด้วยอัตราฟลายบอลที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในลีกใหญ่ เขาไม่สามารถเชื่อถือได้ในลีกแบบผสม แม้แต่การเริ่มต้นที่ PETCO Park ยังไม่เพียงพอที่จะช่วย Rodriguez ในสัปดาห์ที่ 9

โจ ซอนเดอร์ส รัฐแอริโซนา:ซอนเดอร์เคยเป็นแบรด เพนนีแต่ไม่มีแนวโน้มเอียงที่จะเล่นกราวด์บอลที่แข็งแกร่ง ณ จุดนี้ เขาแทบจะไม่สามารถเล่นได้ในลีก NL เท่านั้น ไม่ว่าเขาจะได้ออกสตาร์ทกี่ครั้งก็ตาม

Mitch Talbot , Cleveland: The Red Sox เอาชนะ Talbot ในการออกตัว DL ครั้งแรกในวันพุธ ในขณะที่แนวการขว้างของเขา – แปดวิ่งใน 12 ฮิตและสองครั้งในสามอินนิ่ง – แย่มาก แต่ความจริงก็คือ “ปกติ” ของทัลบอตก็ไม่ได้ดีทั้งหมดเช่นกัน

Ryan Vogelsong , San Francisco: Vogelsong ทำได้ดีพอสมควรในการคุมทีมที่ไม่คาดคิดของเขาในฐานะผู้เริ่มต้นคนที่ 5 ของ Giants และเขาก็ร้อนแรงเป็นพิเศษในช่วงหลังๆ ในการเริ่มต้นวันพฤหัสบดีกับ Marlins Vogelsong ได้ทำให้ Rockies, Cubs และ Athletics ว่างเปล่าติดต่อกันโดยทำให้พวกเขาทำประตูไม่ได้ในโอกาสรวมกัน 18 1/3 ในวันพฤหัสบดี เขาอนุญาตให้ Marlins ตีลูกพิเศษเพียงสองลูก แต่หนึ่งในนั้นคือ Chris Coghlan ดับเบิ้ล – ส่งผลให้เกมวิ่งได้เพียงเกมเดียว แม้ว่าโวเกลซองจะทำได้ดีมาก แต่เรายังคงดูตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ และมีเหยือกสองสตาร์ทที่ใช้งานได้อีกมากมายให้เลือก เจ้าของควรให้ Vogelsong ทดลองอีกเล็กน้อยก่อนที่จะไว้วางใจเขาในลีกแบบผสมมาตรฐาน แต่อาจไม่นานก่อนที่เราจะพิจารณาว่าเขาสามารถทำงานได้ดีในรูปแบบเหล่านั้น

Chris Volstad , Florida:จนถึงตอนนี้ Volstad กำลังโพสต์อัตราการหยุดงานสูงสุดในอาชีพการงานของเขา และเพื่อตัดสินโดย 3.68 xFIP ของเขา เขาอาจเป็นหนึ่งในผู้ทำผลงานด้อยที่สุดในสาขาวิชาเอก เราควรระวังอย่าคาดหวังการปรับปรุงมากเกินไปจากผู้สูงศักดิ์ ERA ของเขาพองตัวขึ้นส่วนใหญ่เนื่องมาจากอัตราการสร้างเส้นใยที่ต่ำ และนั่นเป็นจุดเด่นในอาชีพของเขา ปล่อยให้โวลสตาดอยู่ในบัญชีรายชื่อ NL เท่านั้นจนกว่าเราจะเห็นการปรับปรุงที่แท้จริง

Travis Wood , Cincinnati: Wood เป็นอีกหนึ่งเหยือก flyball ที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ในสนามเบสบอลโฮมรัน โชคไม่ดีสำหรับเขาและเจ้าของของเขา ผู้กำหนดตารางการแข่งขันยืนกรานให้หงส์แดงเล่นครึ่งเกมในสนามของตัวเอง และ Great American Ball Park ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำหรับคนเกียจคร้าน เมื่อคู่บ้านเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า Wood จะต้องถูกซ่อนไว้ในลีกแบบผสมทั้งหมด

Mark Buehrle , Chicago White Sox: Buehrle ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเขาได้รวมการเริ่มต้นที่มีคุณภาพหกครั้งเข้าด้วยกัน ในขณะที่เซาท์พาวผู้มีประสบการณ์มั่นคงและเชื่อถือได้ เขาอาจจะโชคดีเล็กน้อยที่มีอัตราโฮมรัน 4 เปอร์เซ็นต์ต่อฟลายบอล อย่าแปลกใจที่เห็น Buehrle ปรากฏในรายชื่อที่ดร็อปมากที่สุดในอนาคตอันใกล้นี้ ในระหว่างนี้ ใช้เขาเฉพาะในลีกที่ลึกกว่าเท่านั้น

Kyle Drabek จากโตรอนโต:ถูกต้องแล้ว เจ้าของทีมกำลังหมดศรัทธาใน Drabek เนื่องจากเขาเพิ่งเริ่มเล่นในลีกเพียง 21 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เขายังคงเป็นเจ้าของในลีก 64 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเจ้าของจำนวนมากจึงดูเหมือนจะไม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามือใหม่จะฟื้นตัวในปลายปีนี้ แม้ว่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ Drabek จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ แต่เขาก็ยังไม่เห็นสัญญาณของมันมากนัก ด้วยเหยือกอย่างทิม ส เตาเฟอร์และชาร์ลี มอร์ตันที่ด้อยกว่าในลีกแบบผสมมาตรฐาน เจ้าของจำนวนมากขึ้นในรูปแบบที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูควรตัดสินใจเลือก Drabek สำหรับหนึ่งในตัวเลือกที่เหนือชั้นเหล่านี้

Kyle Lohse , St. Louis: Lohse เป็นเหยือกที่ได้รับการปรับปรุงในฤดูกาลนี้ แต่ไม่มากเท่ากับ 2.13 ERA และ 0.92 WHIP ของเขาที่จะแนะนำ เขาไม่มีแหล่งโชคดีเพียงแหล่งเดียว แต่มีสองแหล่งที่บัฟเฟอร์สถิติแฟนตาซีของเขา ทั้งอัตราร้อยละ 78 ของเขาและ. 225 BABIP (ก่อนวันอาทิตย์) ควรถดถอยไปสู่บรรทัดฐานในการเริ่มต้นในอนาคตของเขา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เขาจะมีความเสี่ยงที่จะเล่นต่อในลีกผสมมาตรฐานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่เริ่มเล่น

Clayton Richardซานดิเอโก: John Lannanเป็นเจ้าของในลีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ริชาร์ดอยู่ในบัญชีรายชื่อเกือบห้าเท่า ตามสถิติแล้ว ไม่ค่อยแยกทั้งสองอย่างมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเร็วของเขาลดลงในปีนี้ เจ้าของทีมต้องพิจารณาปล่อย Richard ในลีกที่ผสมกันที่ลึกกว่า

Josh Tomlin จากคลีฟแลนด์: การเริ่มเกมแบบตรง 9 ตัวของ Tomlin หยุดลงเมื่อวันศุกร์ และเขาอาจต้องรออีกสักหน่อยก่อนที่จะเริ่มสตรีคครั้งต่อไป คนขวาที่มีความสุขไปกับฟลายบอลมุ่งหน้าสู่โตรอนโตเพื่อเผชิญหน้ากับผู้เล่นตัวจริง Blue Jays ที่ทรงพลัง แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่คุณอาจจะเสียใจที่ไม่ได้นั่ง Tomlin ในลีกผสมมาตรฐานในสัปดาห์หน้า

Carlos Zambrano , Chicago Cubs:หลังจากเริ่มต้น subpar ติดต่อกันสามครั้ง Big Z จำกัด Mets เป็นสองรัน (หนึ่งได้รับ) มากกว่าหกโอกาสในวันพฤหัสบดี Astros อาจไม่น่ากลัวอีกต่อไป แต่จนกว่าเขาจะรักษาความสำเร็จได้ยาวนาน Zambrano ก็ไม่ใช่ผู้ขว้างลูกในลีกแบบผสมมาตรฐาน สิ่งหนึ่งที่เจ้าของไม่ควรกังวลคืออาการคอเคล็ดที่แซมบราโนรายงานหลังเกม เขาคาดว่าจะเริ่มต้นครั้งต่อไป

John Danks , Chicago White Sox: Danks อยู่ในที่นั่งที่ร้อนแรงแล้วกับผู้จัดการ Ozzie Guillen ที่ต้องการส่งหนึ่งในหกผู้เริ่มต้นของเขาไปที่อุปการะ แต่ทหารผ่านศึกปีที่ห้าทำร้ายคดีของเขาเองด้วยการออกนอกบ้านในวันอาทิตย์ที่น่าสังเวชในโตรอนโต หาก Danks ถูกลดระดับไปที่ ‘ปากกา ให้มองหา Jake Peavyเพื่อสืบทอดการเริ่มต้นในวันที่ 5 มิถุนายนกับ Detroit

Matt Harrison , Texas:คนถนัดซ้ายออกจากเกมในวันเสาร์กับราชวงศ์ก่อนเวลาอันควรด้วยพุพองเลือด แม้ว่าเขาอาจพลาดเวลาได้หากแผลพุพองไม่ลดลง แต่แฮร์ริสันคาดว่าจะเริ่มต้นครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่คลีฟแลนด์ซึ่งเขาจะมีโอกาสขยายสตรีคไร้สกอร์ 16 1/3 ในโอกาสต่อไป

Francisco Lirianoมินนิโซตา: Liriano ถูกขีดข่วนตั้งแต่เริ่มต้นกับแองเจิลส์เมื่อวันเสาร์ด้วยอาการเจ็บไหล่ MRI แสดงให้เห็นเพียงการอักเสบบางอย่าง แต่ Liriano ก็ยังไม่ใช่นักสู้เพื่อเริ่มต้นครั้งต่อไป การทดสอบครั้งต่อไปของเขาคือการฝึกอุปสมบทในวันอังคาร และหากเขายังไม่พร้อมที่จะทำในตอนนั้น การเดินทางไปยังรายชื่อผู้ทุพพลภาพก็เป็นไปได้ Liriano มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่สถานการณ์ด้านสุขภาพของเขาทำให้เขาเสี่ยงในสัปดาห์ที่ 9 เจ้าของรถในรูปแบบส่วนใหญ่ควรมองหาทางเลือกอื่นสำหรับสัปดาห์หน้า ทางเลือกหนึ่ง โดยเฉพาะในลีกที่ลึกกว่านั้นคือ Anthony Swarzakซึ่งโดดเด่นในการก้าวเข้ามาแทนที่ Liriano ในวันเสาร์

แอนดีซอนนานสไตน์ , แทมปาเบย์:แม้ว่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการได้ทำในทุกโอกาส, Sonnanstine จะออกจากการหมุนรังสีในขณะที่เขาดูเหมือนจะถูกแทนที่ด้วยมือใหม่อเล็กซ์คอบบ์ Sonnanstine ไม่ได้ช่วยเจ้าของ Fantasy มากนักดังนั้นเขาจึงสามารถทิ้งได้ทั้งหมดยกเว้นรูปแบบ AL ที่ลึกที่สุดเท่านั้น

Juan Nicasio , โคโลราโด: The Rockies เรียกร้องให้ Nicasio ทำจุดเริ่มต้นในวันเสาร์กับพระคาร์ดินัลและเขาตอบโต้ด้วยโอกาสที่แข็งแกร่งเจ็ดครั้ง อย่างไรก็ตาม ทีมคาดว่าจะมี Aaron Cookว่างเมื่อจุดนั้นกลับมาหมุนเวียนอีกครั้งในวันศุกร์ Nicasio ที่พ่นไฟจะถูกส่งกลับไปยัง Double-A เว้นแต่ Cook ไม่พร้อมที่จะเปิดใช้งาน

แอนดรูว์ โอลิเวอร์ , ดีทรอยต์:เสือโคร่งจะมีวันหยุดในวันพฤหัสบดี ดังนั้นพวกเขาจะมีความหรูหราในการข้ามการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 9 ของ Oliver ซึ่งกำหนดไว้อย่างไม่แน่นอนสำหรับวันเสาร์ที่ทีม White Sox หากพวกเขาไปเส้นทางนั้น Max Scherzerจะได้รับการเริ่มต้นครั้งที่สองในสัปดาห์ที่ 9

มิคาห์ โอวิงส์รัฐแอริโซนา: การคุมทีมของโอวิงส์ในการเป็นผู้เล่นใหม่น่าจะเป็นช่วงสั้นๆ เมื่อ Zach Dukeเข้าร่วมการหมุนเวียนในรัฐแอริโซนาจาก DL ในวันเสาร์ Owings จะสูญเสียบทบาทเริ่มต้นของเขาและมุ่งหน้าไปที่อุปการะ

Brad Bergesen , Baltimore:วันที่เป้าหมายล่าสุดสำหรับการเปิดใช้งาน DLของ Brian Matuszคือวันที่ 1 มิถุนายน หลังจากการเก็งกำไรสองสามสัปดาห์ มันก็กลายเป็นว่า Bergesen ที่หลีกทางให้กับคนถนัดมือที่อายุน้อย ในขณะที่เขามีตัวเลือกให้ Triple-A Norfolk วันเสาร์.

Chris Tillman , Baltimore: Bergesen ได้รับตั๋วสำหรับ Norfolk ก่อน แต่เพียงวันเดียวเนื่องจาก Orioles ส่ง Tillman ลงมาในวันอาทิตย์ Orioles มีวันหยุดในสัปดาห์ที่ 9 ดังนั้นจุดของ Tillman จะถูกข้ามไป

Tom Gorzelanny , Washington:ในพระบรมราชูปถัมภ์วาง Gorzelanny บน DL ด้วยอาการปวดข้อศอก แต่ MRI พบว่าไม่มีความเสียหายที่ข้อศอก Gorzelanny น่าจะพลาดเพียงแค่สองครั้ง แต่ Yunesky Mayaจะรักษาจุดหมุนของเขาในสัปดาห์ที่ 9

Wandy Rodriguez , ฮูสตัน: Rodriguez มีรอยขีดข่วนจากการเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในวันเสาร์และอยู่ในรายชื่อผู้พิการในวันเสาร์โดยมีของเหลวอยู่ที่ข้อศอกซ้ายของเขา Astros ไม่ได้คาดหวังว่า Rodriguez จะอยู่ใน DL เป็นเวลานาน แต่เขาจะออกไปในสัปดาห์ที่ 9 เนื่องจากมือใหม่ Jordan Lylesจะเข้ามาเติมเต็ม

Josh Johnson , Florida:แม้ว่าในตอนแรกจะมีรายงานว่าจอห์นสันพร้อมที่จะกลับมาเมื่อเขามีสิทธิ์เปิดใช้งานในวันพุธ แต่เจ้าของบ้านจะต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะใช้เอซของ Marlins ตอนนี้เขาคาดว่าจะเข้าร่วมการหมุนเวียนของฟลอริดาในวันที่ 7 มิถุนายนกับพวกเบรฟส์

Homer Bailey , Cincinnati: Bailey ออกจากการเริ่มต้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ฟิลาเดลเฟียด้วยอาการกระตุกที่ไหล่และได้รับบาดเจ็บในรายการผู้พิการในวันถัดไปด้วยแพลง โชคดีที่มี MRI เปิดเผยว่าไม่มีความเสียหายของโครงสร้างที่ไหล่ แต่เขาจะยังคงออกจากคณะกรรมการสัปดาห์ 9. เบลีย์ส่วนใหญ่จะถูกแทนที่ในการหมุนโดยชาด Reineke

Brian Matusz , Baltimore: Matusz (ความเครียดระหว่างซี่โครง) ถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานสำหรับการเริ่มต้นวันพุธที่ซีแอตเทิล มันจะเป็นการเปิดตัวในฤดูกาลของเขาสำหรับ Orioles

Matt Garza , Chicago Cubs: Garza (ข้อศอก) ดูเหมือนจะออกจาก DL เพื่อเริ่มเกมหนึ่งในซีรีย์สุดสัปดาห์ที่ St. Louis เจ้าของของเขาควรจับตาดูสถานการณ์ของเขา เนื่องจากเขาสามารถมีส่วนร่วมในสัปดาห์ที่ 9 แต่สำหรับตอนนี้ นี่เป็นเพียงเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับการกลับมา

John Lackey , บอสตัน:ลูกสมุน (ข้อศอก) มีกำหนดจะเริ่มทำกายภาพบำบัด Triple-A ในวันอังคารซึ่งทำให้เขาอยู่ในแถวที่จะเริ่มในวันอาทิตย์กับ A’s

Aaron Cook , โคโลราโด:คุก (นิ้ว) เริ่มทำกายภาพบำบัด Triple-A ที่ประสบความสำเร็จในวันเสาร์ ซึ่งหมายความว่าเขาควรจะพร้อมที่จะเปิดตัวฤดูกาลของเขาสำหรับ Rockies ที่ซานฟรานซิสโกในวันศุกร์

ฮอร์เก้ เดอ ลา โรซารัฐโคโลราโดเดอ ลา โรซา ฉีกเอ็นยึดอัลนาร์ที่ข้อศอกซ้ายในเกมที่พบกับแอริโซนาเมื่อวันอังคาร และเขาจะเข้ารับการผ่าตัดทอมมี่ จอห์น เขาออกจากฤดูกาลและสามารถดรอปได้ในทุกรูปแบบในฤดูกาลเดียว

ฟิล โค้ก , ดีทรอยต์:โค้กได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในเกมวันจันทร์ที่พบกับเดอะเรย์ส และวางบน DL เขายังไม่ได้รับการเคลียร์ที่จะกลับมาขว้างต่อและจะพลาดอย่างน้อยสองสามสัปดาห์

Jesse Litsch , Toronto:ตอนแรกคาดว่า Litsch จะพลาดสองรอบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาการปวดไหล่อย่างต่อเนื่องหมายความว่าเขาจะออกไปอย่างไม่มีกำหนด ดังนั้น Carlos Villanuevaจะยังคงยึดจุดหมุนของ Litsch ไว้

หากคุณเป็นเจ้าของJose Reyes , Asdrubal Cabrera , Troy TulowitzkiหรือJimmy Rollinsโอกาสที่คุณกำลังนั่งอยู่ตอนนี้

ตลอดวันจันทร์ นักเตะเหล่านี้เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในตำแหน่งชอร์ตสต็อปที่ทำคะแนนได้มากกว่า 160 คะแนน (โดยเฉลี่ย 20 คะแนนต่อช่วงการให้คะแนน) ในลีกแบบตัวต่อตัวมาตรฐาน นั่นคือชอร์ตสต็อปสี่ชอร์ตสต็อปเมื่อเทียบกับเบสที่สามห้า, เบสเมนเจ็ดวินาทีและเบสเมนแรก 12 อัน

และถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหนึ่งในสี่สิ่งดังกล่าว โอกาสที่คุณกำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสามสิ่ง: หวังว่าStarlin CastroหรือElvis Andrusจะร้อนแรงพอที่จะชดเชยข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดของเขา ขอให้Hanley Ramirez หรือDerek Jeterได้รับ กลับสู่การแสดงในระดับที่เราคาดหวังจากเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หรือการผสมผสานและจับคู่Rafael FurcalและJhonny Peraltaออกจากสายการสละสิทธิ์

ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่ฉันชอบการรับรองในแฟนตาซี ฉันชอบเสียบผู้เล่นคนเดิมเข้ากับรายชื่อผู้เล่นของฉันทุกสัปดาห์โดยรู้ว่าเขาจะทำงานได้ดีพอบ่อยพอที่จะพิสูจน์ได้ ฉันไม่ชอบการคาดหวัง ฉันไม่ชอบการอธิษฐาน และแน่นอนว่าฉันไม่ชอบมิกซ์แอนด์แมทช์

ดังนั้น ถ้าฉันเป็นหนึ่งในแปดผู้เข้าร่วมในลีกมาตรฐาน 12 ทีมที่ถูกบังคับให้ต้องเผชิญหนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้น ฉันกำลังจับตาดูผู้เปลี่ยนเกมที่อาจเกิดขึ้นที่ชอร์ตสต็อป ฉันกำลังตั้งค่าสถานะใครก็ตามที่มีระดับศักยภาพ ตรวจสอบประสิทธิภาพของเขาทุกคืนในกล่องคะแนน และกระโดดไปที่สัญญาณแรกของการพัฒนาที่เป็นไปได้

จำเป็นต้องพูด คุณจะไม่พบErick Aybar บนสายการสละสิทธิ์ในลีกใดๆ ของฉัน

สไลเดอร์ … ผู้เล่นเหล่านี้มีมากกว่าแค่ร้อนหรือเย็น การเล่นล่าสุดของพวกเขาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในระยะยาว

Erick Aybar , SS, Angels

เมื่อคุณเห็นชอร์ตสต็อปที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในเกือบหนึ่งในสี่ของลีกแฟนตาซีทั้งหมดและไม่ได้ใช้งานในเกือบหนึ่งในสาม ปกติคุณจะถือว่าเขาเป็นผลผลิตของตำแหน่งที่ขาดแคลน — ประเภทผสมลีกเล็กน้อยที่จะอยู่ในสายการสละสิทธิ์ถ้าไม่ใช่สำหรับ เจ้าของแฟนตาซีทุกคนไม่มีใครใช้ได้ดีไปกว่า

แต่ในกรณีของ Aybar คุณอาจต้องการดูอีกครั้ง

การกำจัดช่วงการให้คะแนนครั้งแรกซึ่งกินเวลา 11 วันแทนที่จะเป็นเจ็ดปกติมีเพียงสองชอร์ตสต็อปเท่านั้นที่ทำคะแนนได้อย่างน้อย 25 คะแนนในสามช่วงการให้คะแนนในฤดูกาลนี้ หนึ่งคือJose Reyesซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในการให้คะแนน แต่ยังอยู่ในอันดับที่สี่ในบรรดาผู้เล่นทั้งหมด อีกคนคืออัยบาร์ ซึ่งทำคะแนนได้เพียงครึ่งเดียวในฤดูกาลนี้ เช่นเดียวกับที่เขาทำในช่วงที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข้งในปี 2009

ในปีนี้เขามีแต้มมากกว่าHanley Ramirez , Stephen DrewและDerek Jeterและเขาพลาดไปเกือบสามสัปดาห์ในช่วงต้นฤดูกาลด้วยอาการเฉียงที่ตึงเครียด ในแต่ละเกม เขาไม่เพียงแต่ทำผลงานได้เหนือกว่าจิมมี่ โรลลินส์เท่านั้น แต่ยังมีพอล โคเนอร์โก , ไรอัน โฮเวิร์ดและอัลเบิร์ต ปูจอลส์ด้วย

คุณเห็นคนใดในสามคนหลังที่ไม่ได้เป็นเจ้าของในลีกของคุณหรือไม่? ยิง คุณเห็นพวกเขาไม่เริ่มต้นหรือไม่? และพวกเขาเล่นตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าแข็งแกร่งที่สุดในแฟนตาซีไม่ใช่จุดอ่อนที่สุด

ตอนนี้ Aybar ไม่สมควรได้รับเครดิตเล็กน้อยใช่ไหม ฉันเข้าใจว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยกับสี่ฤดูกาลใหญ่ในลีก แต่ก็ไม่ใช่ว่าการแสดงนี้มาจากไหน ย้อนกลับไปในช่วงไมเนอร์ลีกของเขา Aybar ติดอันดับหนึ่งใน 100 ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสูงสุดสามปีติดต่อกัน จากข้อมูลของBaseball Americaและเขาทำได้ด้วยคะแนนเฉลี่ย .300 และ 30-45 ขโมยทุกปี จริงอยู่ คุณคาดว่าจะเห็นความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปกลับไปสู่ตัวเลขเหล่านั้นและไม่ใช่การระเบิดอย่างกะทันหัน แต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เล่นคนแรกที่แยกทางเมื่ออายุ 27 ปี

ฉันไม่ได้บอกว่า Aybar จะแย่งชิงตำแหน่งแม่นหรือยังคงแซงหน้าโรลลินส์ต่อไป แต่ด้วยพัฒนาการของเขาในเส้นทางพื้นฐานและความจริงที่ว่าเขาเด้งกลับจากสตรีคเย็นครั้งแรกด้วยค่าเฉลี่ยแม่นที่อยู่ทางด้านขวาของ. 300 ฉันคิดว่าเขาจะเป็นตัวเลือกทุกสัปดาห์ในแฟนตาซี

และที่ชอร์ตสต็อป นั่นคือการบอกอะไรบางอย่าง

Nick Markakis , OF, Orioles

ผู้เล่นบางคนสามารถเข้าไปอยู่ในด้านที่ไม่ดีของเจ้าของ Fantasy ได้อย่างรวดเร็ว รับตั๋วไปที่ม้านั่งหรือแม้แต่ลวดสละสิทธิ์เมื่อสองเดือนแรกไม่เป็นไปตามแผน

แล้วมีNick Markakisผู้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ผิด

ถือเป็นตัวเลือกแฟนตาซีระดับไฮเอนด์ตั้งแต่ฤดูกาล 2007 ที่น่าประทับใจของเขา ซึ่งยังคงเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเขา อย่างไรก็ตาม เขาอยู่ในอันดับที่ 24 ในบรรดาผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ในลีกแบบตัวต่อตัวมาตรฐานในปีที่แล้ว ซึ่งน่าจะทำให้ทุกคนได้ ขอบ. แต่ในวัน Draft Day เจ้าของเกม Fantasy ยินดีที่จะมอบผลประโยชน์ให้กับข้อสงสัยนี้ โดยร่างเขาที่ 16 ในตำแหน่งของเขาเพื่อร้องไห้ว่า “โอ้ เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ในฤดูกาลที่แล้ว” และ “การตี .297 ในรายการนั้นเป็น สำเร็จในตัวเอง”

และก็ไม่เป็นไร การให้เหตุผลนั้นถูกต้อง ฉันไม่ค่อยจะคาดเดาผู้เล่นที่จะไม่กลับไปสู่บรรทัดฐานอาชีพของเขาในขณะที่ยังอยู่ในช่วงที่ดีของเขาและผู้เล่นตัวจริงของ Orioles ก็มีการปรับปรุงอย่างน้อยบนกระดาษ

แต่ที่นี่เราเข้าสู่ฤดูกาลได้สองเดือนแล้ว และ Markakis ไม่เพียงต้องทนทุกข์จากการสูญเสียกำลังเหมือนกัน — และการขาดการวิ่งและ RBI — เมื่อปีที่แล้ว แต่ค่าเฉลี่ยการตีบอลของเขาอยู่ที่ .249 ซึ่งต่ำที่สุด อยู่ที่จุดนี้ในฤดูกาลตั้งแต่แคมเปญมือใหม่ปี 2549

ใช่ มันจะย้อนกลับไปในระดับหนึ่ง — BABIP ของเขาแนะนำว่าเขาไม่มีโชคที่ดีที่สุด และอัตราการขับตามสายของเขาก็สูงเช่นเคย — แต่แม้ว่าเขาจะเพิ่มช่วง .285 ก็ตาม นั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับเขาใน Fantasy? สถานะปัจจุบันของผู้เล่นตัวจริงของ Orioles ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 12 ใน AL ในการวิ่งทำคะแนนไม่ได้ทำให้การพูดคุยของฤดูกาลรีบาวด์เป็นที่สงสัยหรือไม่? จากสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ Markakis เป็นตีติดต่อสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มีอำนาจน้อยขอบและฐานขโมยความสามารถในการเล่นให้กับสโมสรที่ด้านล่างของส่วนทำให้บางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดของเขาเปรียบเทียบเช่นเดวิด DeJesus

รุนแรงเกินไป? อาจจะเล็กน้อย แต่ตอนนี้เจ้าของแฟนตาซีจะให้เขาเครดิตทั้งหมดของโลแกนมอร์ริสัน หากตัวเลขของปีที่แล้วถือเป็นพื้นฐานของเขา Markakis จะเป็นผู้เล่นตัวจริงในลีกผสมมาตรฐานและไม่จำเป็นต้องผ่านพ้นไปในรูปแบบที่ตื้นกว่า

Jordan Zimmermann , SP, ในพระบรมราชูปถัมภ์

ซิมเมอร์มันน์ได้รับความนิยมอย่างมากในฤดูใบไม้ผลินี้ในฐานะอดีตผู้มีแนวโน้มสูงที่จะเข้ารับการผ่าตัดทอมมี่ จอห์น แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความภักดีที่จะเข้าร่วมด้วย การเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีสักสองสามรายการจนถึงสิ้นเดือนเมษายนมีเหตุผลเพียงพอสำหรับเจ้าของแฟนตาซีบางคนที่จะกระโดดเรือไปหาเขา fastball กลางทศวรรษที่ 90 และทั้งหมด

การขาดพื้นที่บัญชีรายชื่อสามารถให้เหตุผลในการย้ายผู้เล่นที่เข้าสู่ฤดูกาลด้วยอาชีพ 4.71 ERA ได้หรือไม่? คุณสามารถโต้แย้งได้อย่างแน่นอน แต่มันไม่ได้อธิบายการเพิกเฉยต่อเจ้าของแฟนตาซีตั้งแต่นั้นมา ซิมเมอร์มันน์มีการเริ่มต้นคุณภาพห้าครั้งในเดือนพฤษภาคมโดยโพสต์ 3.23 ERA, 1.08 WHIP และ 8.8 เอาท์ต่อเก้าโอกาสในช่วงนั้น เมื่อเปรียบเทียบแล้วเฟลิกซ์ เฮอร์นันเดซ มี 3.19 ERA, 1.13 WHIP และ 8.6 เอาท์ต่อเก้าอินนิ่งในฤดูกาลนี้

ไม่ได้หมายความว่าซิมเมอร์มันน์จะอยู่ที่ใดก็ได้ใกล้กับระดับของเฮอร์นันเดซซึ่งลึกลงไปในเกมอย่างสม่ำเสมอและเห็นได้ชัดว่ามีประวัติที่ดีกว่ามาก แต่เหยือกใด ๆ ที่สามารถแขวนกับเฮอร์นันเดซในสามประเภทนี้คือเหยือกที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของในแฟนตาซี

และที่ดีที่สุดคือ Zimmermann ไม่ได้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ เพื่อแนะนำว่าเขาไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ เขาเลิกเล่นโฮเมอร์เพียงสามคนในการออกสตาร์ท 10 ครั้ง และการเดิน 1.9 ครั้งของเขาต่อเก้าอินนิ่งจะเป็นเครื่องหมายที่ดีสำหรับศิลปินควบคุมJames ShieldsและRicky Nolascoซึ่งน้อยกว่าเด็กอายุ 25 ปีที่ต้องผ่าตัดทอมมี่ จอห์น

แล้วการขาดความกระตือรือร้นในวงกว้างเกี่ยวกับซิมเมอร์มันน์คืออะไร? เขามีสถิติ 2-6 และกำลังขว้างให้กับสโมสรระดับล่างสุดของดิวิชั่นเช่นในพระบรมราชูปถัมภ์เขาไม่จำเป็นต้องพลิกกลับในชั่วข้ามคืน แต่ทีมที่แย่ก็ยังได้รับส่วนแบ่งจากชัยชนะ เจสัน มาร์ควิส 5-2 Closer Drew Storen คือ 4-2 หากซิมเมอร์มันน์ยังคงทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ โชคของเขาจะยิ่งเพียงพอที่จะทำให้เขาเป็นตัวจริงสำหรับทีมแฟนตาซีของคุณ

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะซื้อตัวเขาใน Fantasy ก่อนที่เขาจะได้รับชัยชนะสองครั้งเพื่อเปิดตาของทุกคน

สไลเดอร์แขวน … พวกนี้ดูเหมือนสไลเดอร์แต่ไม่เร็วนัก! การเล่นครั้งล่าสุดของพวกเขาอาจทำให้คุณตีความคำอุทธรณ์แฟนตาซีผิด

อิชิโร ซูซูกิ , OF, กะลาสีเรือ

อิชิโรซูซูกิตกต่ำ? เป็นไปไม่ได้.

ทั้งสองไม่สามารถอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันได้หากไม่มีการกำหนดค่าคอนตินิวอัมกาล-อวกาศใหม่ เหมือนได้ฟัง Lady Gaga บนเครื่องเล่นเทป

แต่ต่ำและดูเถิด จนถึงวันจันทร์ Ichiro กำลังตีบอล .188 (12 จาก 64) ในช่วง 16 เกมล่าสุดของเขา ทำให้ค่าเฉลี่ยการตีบอลในฤดูกาลของเขาลดลงเหลือระดับMichael Bournเท่ากับ.276 เผชิญหน้ากับมัน คน: นั่นคือการตกต่ำ

ยังเป็นครั้งแรกสำหรับเขา เขาไม่เคยมีค่าเฉลี่ยในการตีบอลต่ำมากในช่วงท้ายฤดูกาล ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเหตุผลที่เจ้าของเกม Fantasy สงสัยว่าผู้นำที่กระตือรือร้นในการตีแม่นโดยเฉลี่ยจะเป็นสินทรัพย์ในประเภทนั้นหรือไม่ เฮ้ เขาอายุ 37 เขาต้องช้าลงบ้างใช่ไหม

ใช่ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะเชื่อว่าถึงเวลานั้นแล้ว และฉันบอกว่าในฐานะคนที่เรียกเขาว่าเป็นผู้ท้าชิงที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาล

ความกังวลสำหรับเขาในตอนนั้นคือการเอาท์เอาท์เพิ่มขึ้นจาก 71 ครั้งในปี 2552 เป็น 86 ครั้งในอาชีพที่แย่ที่สุดในปีที่แล้ว หากความคลาดเคลื่อนกลายเป็นกระแส คุณมีเหตุผลที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความเร็วของไม้ตี และหากปราศจากความเร็วของไม้ตีตามปกติแล้ว เขาก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาทั่วทั้งเพชรด้วยความแม่นยำที่ทำให้เขาสามารถขึ้นลีกได้ – จำนวนเพลงฮิตปีแล้วปีเล่า การตีที่น้อยลงจะทำให้ค่าเฉลี่ยการตีบอลต่ำลง และค่าเฉลี่ยการตีที่ต่ำลงจะหมายถึงการสูญเสียค่าแฟนตาซี เฮ้ ไม่ใช่ว่าเขาจะชดเชยกับโฮเมอร์มากกว่านี้

เป็นคำอธิบายที่ดีในทางทฤษฎี แต่ใช้ไม่ได้ที่นี่ อิจิโระซัดไปแค่ 14 ครั้งตลอดทั้งฤดูกาล จริง ๆ แล้วเขากำลังก้าวไปสู่อาชีพที่ต่ำ 42 เอาท์ เห็นได้ชัดว่านักขว้างฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถได้อะไรจากเขา ความเร็วในการตีของเขาจึงไม่หายไปไหน

อะไรก็ตามที่เป็นความผิดกับอิจิโระ มันไม่ใช่อายุของเขา อัตราการขับตามสายของเขาลดลง แต่ก็ไม่ถึงระดับผิดปกติ และไม่ใช่ว่าเขาโผล่ออกมาในอัตราที่สูงผิดปกติ เป็นไปได้มากว่าเขาแค่มีโชคร้ายหลายครั้งในอาชีพการงานของเขาเมื่อคุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้

หากคุณพบว่าเจ้าของไม่มั่นใจในตัวเขา ให้รีบเข้าไปทำข้อตกลง

คอรีย์ แพตเตอร์สันออฟ บลู เจย์ส

ค่าเฉลี่ยการตีของ Patterson อยู่ที่ .294 ตอนนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเหตุผลให้เจ้าของ Fantasy กลับมาซื้อตัวเขาอีกครั้ง เปอร์เซ็นต์ความเป็นเจ้าของของเขาเพิ่มขึ้น 12 คะแนนในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว

และบางทีความกระตือรือร้นของพวกเขาอาจจะได้รับการพิสูจน์ ถ้าเขามีความหวังว่าจะรักษาค่าเฉลี่ยการตีบอลนั้นไว้ได้ แต่เมื่อพิจารณาว่ามันมาถึงช่วงท้ายของสุดสัปดาห์ที่น่าขันที่เขาตี .563 (9 ต่อ 16) กับสองโฮเมอร์ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะคาดหวังที่จะเห็นเป็นเวลานาน

แพตเตอร์สันอายุ 31 ปี เขาอยู่กับทีมในเมเจอร์ลีกที่ห้า โดยทำหน้าที่เป็นตัวสำรองสำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ และด้วยเหตุผลที่ดี วิธีการทั้งหมดหรือไม่มีเลยของเขาได้ประณามเขาไปตลอดกาลถึงการตีบอลปานกลางและเปอร์เซ็นต์บนฐานที่น่าสังเวช และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนการหยุดงานต่อการเดิน 35 ต่อ 9 คุณไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปในตอนนี้

เขาจะมีช่วงเวลาแห่งการมีชีวิตแฟนตาซีหรือไม่? พนันได้เลย. ในฐานะอดีตผู้มุ่งหวังระดับหัวกะทิในองค์กร Cubs เขามีพลังและความเร็วที่ดิบเถื่อน ปัญหาคือเขาไม่เคยขัดเกลาทักษะใดทักษะหนึ่งเลย โดยจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของเขาไว้ที่การระเบิดสั้นๆ และก็ต่อเมื่อเหยือกทำผิดพลาดกับเขาเท่านั้น

Patterson ไม่น่าเชื่อถือพอที่จะเล่นทุกวันในระดับเมเจอร์ลีก ไม่ช้าก็เร็ว Blue Jays จะตระหนักถึงสิ่งที่คุณควรรู้อยู่แล้ว นอกลีก AL เท่านั้น คุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปยุ่งกับเขาใน Fantasy

เปลี่ยน … อ๊ะ! ฉันเพิ่งเขียนบางสิ่งที่ฉันเสียใจและต้องการนำมันกลับมา

เบรตต์ วอลเลซ , 1B, Astros

วอลเลซเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าทำไมช่วงกลางของสตรีคที่ร้อนแรงจึงไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการประเมินมูลค่าระยะยาวของผู้เล่น ใช่ ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกเมื่อเขาตี .571 อย่างที่วอลเลซทำในช่วงเก้าเกมเมื่อปลายเดือนเมษายน แต่เขาจะยังมีเพียงพอที่จะเสนอเจ้าของแฟนตาซีเมื่อเขาแสดงเพียงเศษเสี้ยวของระดับนั้นหรือไม่?

หนึ่งเดือนต่อมา ฉันพร้อมที่จะบอกว่าวอลเลซจะไม่ทำ คะแนนสูงสุดของเขานั้นสม่ำเสมอมากพอที่ฉันคิดว่าเขาสามารถตี .300 ได้ตลอดทั้งฤดูกาล แต่เขาก็ยังไม่สามารถแสดงความสามารถในการขับบอลได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเข้าสู่วันอังคารด้วยการยิงฐานพิเศษเพียงเจ็ดครั้งตลอดเดือนพฤษภาคม .

ที่ฐานแรกนั่นจะไม่ตัดมัน บางทีวอลเลซอาจมีโอกาสต่อสู้กับนักสู้โฮมรันในตำแหน่งนี้ ถ้าเขายังคงเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยความเร็วแบบบิลลี่ บัตเลอร์แต่ความสำเร็จดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะคาดหวังจากผู้เล่นที่ขาดประสบการณ์ ตอนนี้เขามีตัวอย่างค้างคาวที่ดีแล้ว เพดานของเขาก็เริ่มชัดเจนขึ้น เขามีคะแนนเพียง 20 แต้มในลีกแบบตัวต่อตัวมาตรฐานและปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 23 ในกลุ่มผู้เล่นเบสกลุ่มแรก รองจากไอค์ เดวิสที่ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม

แน่นอนว่า อย่างน้อย วอลเลซ ดูเหมือนจะเป็นผู้ตีในเมเจอร์ลีกที่มีความสามารถ หลังจากดูราวกับเป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเมื่อปีที่แล้ว และคุณสามารถโต้แย้งได้ว่ามูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วด้วยเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์ของคอลัมน์นี้ไม่ใช่เพื่อระบุความชัดเจน เพื่อช่วยเจ้าของ Fantasy และด้วยการวัดดังกล่าวการรับรอง Wallace ของฉันเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนพลาดเครื่องหมายอย่างชัดเจน ในตำแหน่งลึกเช่นฐานแรก คุณไม่สามารถปรับการเริ่มต้นเขาบ่อยพอที่จะเรียกเขาในลีกผสมมาตรฐาน

อยู่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แฟนตาซีหลงใหลมากที่สุดในธุรกิจโดยต่อไปนี้เราผ่านทางทวิตเตอร์ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราคำถามเบสบอลแฟนตาซีของคุณเพื่อDMFantasyBaseball@cbs.com อย่าลืมใส่Slidersในช่องหัวเรื่อง โปรดระบุชื่อนามสกุล ภูมิลำเนา และรัฐของคุณ

เจ้าของแฟนตาซีชอบTommy Hanson , Gio GonzalezและJonathan Sanchez อย่างแน่นอน และทำไมล่ะ แต่ละลีกเป็นเจ้าของมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของลีกบน CBSSports.com เนื่องจากความสามารถในการตีลูกต่ออินนิ่งและช่วย ERA

เจ้าของมีมากน้อยรักเควินโญ่ เจ้าของเราชอบ K และ Correia ได้รับการชกน้อยกว่าอินนิ่งอื่น ๆ โดยเฉลี่ย นั่นน่าจะอธิบายได้ว่าทำไมนักขว้างของโจรสลัดจึงยังไม่มีเจ้าของในลีกของเรามากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ถึงกระนั้น Correia ก็ก้าวทันกับศิลปินสามคนที่กล่าวถึงข้างต้นในรูปแบบตัวต่อตัว อันที่จริง Correia ได้คะแนนแฟนตาซีเพียงครึ่งแต้มน้อยกว่ากอนซาเลซ และเขาได้คะแนนเหนือกว่าทั้งแฮนสันและซานเชซ

Correia (7-4) ชนะเกมมากกว่าสามคน แต่เขาได้รับการสนับสนุนการวิ่งตามปกติ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในแฟนตาซีคือการที่เขาเล่นเกมมานานพอที่จะคว้าชัยชนะได้ ในบรรดาผู้ขว้างลูกในเมเจอร์ลีกทั้งหมดที่มีผู้เริ่มเล่นอย่างน้อยแปดคนจนถึงปัจจุบัน Correia อยู่ในอันดับที่สิบสองในสนามที่น้อยที่สุดต่ออินนิ่ง เนื่องจากเขาไม่ได้เดินมากกว่าสองครั้งในการเริ่มต้นใด ๆ Correia ได้ลงลึกลงไปในเกมเป็นประจำ ในการเริ่มต้น 11 ของเขาในปีนี้ เขาล้มเหลวในการทำหกอินนิ่งหรือมากกว่าเพียงสองครั้ง ในทางตรงกันข้าม ซานเชซและแฮนสันยังไม่ทันจบอินนิ่งที่หกอย่างละห้าครั้ง

นอกเหนือจากชัยชนะ อินนิ่งเพิ่มเติมเหล่านั้นจะจ่ายให้กับ Correia และเหยือกที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน Correia อาจเสียคะแนนในการเอาท์เอาท์และวิ่งได้ แต่เขาทำแต้มได้สามแต้มสำหรับทุกอินนิ่งที่เขาขว้างในรูปแบบตัวต่อตัวมาตรฐาน อินนิ่งพิเศษเป็นผลพลอยได้จากการขาดการเดิน (15 ใน 70 2/3 อินนิ่ง) และการไม่มีการจ่ายฟรีก็ช่วยเพิ่มคะแนนรวมของเขาเช่นกัน

Correia ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นเพียงคนเดียวที่เปลี่ยนโอกาสที่รวดเร็วเป็นคะแนนแฟนตาซี scatterplot ด้านล่างแสดง pitchers ทั้งหมดที่มีการออกตัวอย่างน้อยแปดครั้ง และจัดเรียงตามการขว้างต่ออัตราส่วนของอินนิ่งและผลรวมคะแนนแฟนตาซี ทางด้านขวาสุดของกราฟคือเหยือกที่นับจำนวนสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่น่าแปลกใจเลยที่เหยือกเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอัตราการเอาท์ออกต่ำ (ตามที่ระบุด้วยเครื่องหมายสีน้ำเงิน) เนื่องจากเหยือกสัมผัสมักจะออกพิตช์ไม่กี่ลูกต่อหนึ่งลูก

ด้วยของกำนัลที่เจ้าของ Fantasy วางไว้ในการขีดฆ่า คุณอาจแปลกใจที่พบว่ามีเหยือกติดต่อหลายคนที่อยู่ในกลุ่มผู้เริ่มเล่นที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในแง่ของคะแนนแฟนตาซี Kyle Lohse , Trevor Cahill , Alexi Ogando , Jair JurrjensและJosh Tomlinทั้งหมดอยู่ในอันดับเริ่มต้น 20 อันดับแรกในการให้คะแนนแบบตัวต่อตัว แม้ว่าจะไม่มีใครทำคะแนน K/9 สูงถึง 7.0 ก็ตาม Cahill และ Ogando ไม่ได้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ แต่พวกเขามีประสิทธิภาพโดยการกระตุ้นให้มีสัดส่วนที่สูงของพื้นลึกหนาบางและป๊อปอัปตามลำดับ Lohse, Jurrjens และ Tomlin ทำตามผู้นำของ Correia โดยรวบรวมโอกาสต่างๆ เพื่อรวมแต้ม Fantasy point ของพวกเขา ในการออกตัวรวมกัน 30 ครั้ง ไม่เคยมีผู้ขว้างลูกสามคนในจำนวนนี้เลยที่ลงเล่นให้สั้นกว่าหกอินนิ่งในฤดูกาลนี้ ที่ได้รับอนุญาตให้แต่ละของพวกเขาเพื่อให้ทันกับหรือดีกว่าตัวเลือกรายละเอียดสูงเช่นเฟลิกซ์ Hernandez , Josh Beckettและเดวิดไพร

Lohse, Jurrjens และ Tomlin เป็นข้อยกเว้น เนื่องจากพวกเขาและJames Shieldsเป็นผู้เริ่มเล่นเพียงคนเดียวใน 30 อันดับแรกของ Head-to-Head ที่มีอัตราส่วนการทุ่มต่ออินนิ่งต่ำกว่า 14.5 เป็นเรื่องยากมากที่จะเป็นผู้เล่นหมายเลข 1 หรือ 2 ในลีกแบบตัวต่อตัวแบบมาตรฐานที่มีการควบคุมที่เฉียบคมเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มคุณค่าแฟนตาซีของคุณ อย่างไรก็ตาม การกำหนดเป้าหมายเหยือกที่มีความสามารถพิเศษอาจนำคุณไปสู่การต่อรองราคาที่สามารถช่วยในการกรอกการหมุนที่เหลือของคุณ Phillip Humber (อัตราการเป็นเจ้าของ 35 เปอร์เซ็นต์) ไม่พลาดค้างคาวหลายตัว แต่เขาผลิตได้ดีกว่าJeremy Hellickson (95 เปอร์เซ็นต์), Daniel Hudson (95 เปอร์เซ็นต์) และBrett Anderson(96 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ออซซี กิลเลน ผู้จัดการทีมไวท์ซ็อกซ์ยังคงขู่ว่าจะส่งหนึ่งในหกเหยือกเริ่มต้นของเขาไปที่คอกวัว ฮัมเบอร์ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นคนแปลกหน้า Kyle McClellanดูเหมือนจะผูกพันกับ DL แต่เขาเกือบจะมีประสิทธิผลเท่ากับ Humber แม้จะเป็นเจ้าของอัตราการเอาท์ที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับเก้าของวิชาเอกในบรรดาผู้เริ่มต้นที่มีคุณสมบัติ เขามีค่าควรเก็บไว้ในช่อง DL จนกว่าเขาจะพร้อมกลับมา จากเหยือกน้ำทั้งหมดในสระของเรา มีเพียงBartolo ColonและJeff Karstens เท่านั้นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า McClellan ในฤดูกาลนี้

Jeremy Guthrie , Mark Buehrle และPaul Maholmได้ผลิตผลงานในระดับที่ต่ำกว่า Humber และ McClellan แต่ขณะนี้พวกเขามีตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า ไม่มีใครได้รับความนิยมเท่ากับBud NorrisหรือScott Bakerแต่แต่ละอย่างมีประสิทธิภาพพอๆ กันใน Head-to-Head นี่ไม่ได้หมายความว่า Guthrie, Buehrle และ Maholm จะยังคงเท่าเทียมกับ Norris และ Baker เนื่องจาก Buehrle (โฮมรันสี่เปอร์เซ็นต์ต่ออัตรา flyball) และ Maholm (.262 BABIP) โดยเฉพาะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มทางสถิติที่ผิดปกติบางอย่าง หมายความว่าหม้อทั้งสามใบนี้มีค่าในแฟนตาซีมากกว่าที่เจ้าของหลายคน (รวมถึงตัวฉันเองด้วย) คิดไว้

ประสิทธิภาพระดับสูงได้ช่วยเหยือกอย่าง Humber และ Guthrie ให้มีประสิทธิภาพพอๆ กับทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การที่คนไม่มีประสิทธิภาพก็ส่งผลถึงการแสดงที่น่าผิดหวังสองสามอย่าง คุณสงสัยหรือไม่ว่าทำไมJon Lester แทบจะไม่แตก 25 อันดับแรกใน Fantasy points? ความดุร้ายได้รบกวนเขาหลายครั้งในปีนี้ โดยจำกัดความสามารถของเขาในการเล่นเกมให้ลึกที่สุดเท่าที่เขามีในฤดูกาลที่แล้ว ในทำนองเดียวกันJake Arrieta , Derek LoweและBrandon Morrowสร้างความหงุดหงิดให้กับเจ้าของด้วยคะแนนรวมแฟนตาซีที่น่าเบื่อ แม้จะได้ประโยชน์จากอัตราการเอาท์เอาท์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ตาม แต่ละคนยังคงมีโอกาสขายได้สูง เนื่องจากเจ้าของหลายรายอาจคาดหวังการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Arrieta และ Morrow ซึ่งทั้งคู่มีประวัติการควบคุมที่ไม่แน่นอน โอกาสในการฟื้นตัวนั้นยังห่างไกลจากความแน่นอน

ตามกราฟแสดงให้เห็นว่า การขีดฆ่ายังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จแบบแฟนตาซี และในรูปแบบ Rotisserie เป็นการยากที่จะชดเชยการขาดหายไปเป็นพิเศษ แม้ว่าใน Head-to-Head เหยือกการติดต่อที่มีประสิทธิภาพเช่น Correia, Guthrie และ Maholm มีมูลค่ามากกว่าอัตราการเอาท์เอาท์เล็กน้อยของพวกเขาและแต่ละรายการแสดงถึงโอกาสในการซื้อต่ำที่แข็งแกร่ง คนอื่นๆ เช่น Jurrjens, Tomlin และ Lohse แทบจะเรียกได้ว่าถูกประเมินต่ำเกินไปหรือขาดการดูแล แต่ความสงสัยเกี่ยวกับโอกาสในระยะยาวที่จะประสบความสำเร็จของพวกเขาจะต้องถูกบรรเทาลง ตราบใดที่พวกเขายังคงโจมตีและผ่านอินนิ่งด้วยระดับเสียงขั้นต่ำ

อภิธานศัพท์

สมัครพนันบอลออนไลน์ xFIP:เรียกอีกอย่างว่าการเสนอขายแบบอิสระที่คาดหวัง เป็นค่าประมาณว่า ERA ของเหยือกจะเป็นอย่างไรหากอิงตามปัจจัยที่เหยือกควบคุมได้ เช่น การเอาท์ การเดิน และฟลายบอล xFIP เป็นอนุพันธ์ของ FIP ซึ่งพัฒนาโดย Tom Tango

จำนวนรันที่สร้างขึ้นต่อ 27 Outs (RC/27) — การประมาณจำนวนรันที่ผู้เล่นตัวจริงจะสร้างต่อ 27 outs หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครอบครองแต่ละจุดในลำดับ อดีต. RC/27 สำหรับ Miguel Cabrera จะทำนายประสิทธิภาพของผู้เล่นตัวจริงที่ Cabrera (หรือสถิติเท่ากัน) ตีในจุดทั้งเก้า; สร้างโดย Bill James

Component ERA (ERC)– การประมาณค่า ERA ของ pitcher จะเป็นอย่างไรหากอิงตามประสิทธิภาพการขว้างจริงเพียงอย่างเดียว สร้างโดย Bill James

GO/AO — อัตราส่วน Ground out-fly out

GB/FB — Ground ball-fly ball ratio

Batting Average per Balls in Play (BABIP) — เปอร์เซ็นต์ของลูกบอลในการเล่น (ที่ค้างคาวลบการเอาท์และเจ้าบ้าน วิ่ง) ที่เป็นฐาน; การวิจัยโดย Voros McCracken และคนอื่น ๆ พบว่าอัตรานี้ส่วนใหญ่เป็นการสุ่มและมีบรรทัดฐานของ

พลังที่แยกได้ประมาณ 30% – ความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์การซัดกับค่าเฉลี่ยของแม่น สร้างโดย Branch Rickey และ Allan Roth

Walk Rate– เดิน / (ที่ค้างคาว + เดิน)

อัตรา Whiff — Strikeouts / ที่ค้างคาว

อยู่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แฟนตาซีหลงใหลมากที่สุดในธุรกิจโดยต่อไปนี้เราผ่านทางทวิตเตอร์ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราคำถามเบสบอลแฟนตาซีของคุณเพื่อDMFantasyBaseball@cbs.com อย่าลืมใส่By the Numbersในช่องหัวเรื่อง โปรดระบุชื่อนามสกุล ภูมิลำเนา และรัฐของคุณ

ย้อนกลับไปในช่วงแรกๆ ของการเล่นแฟนตาซีเบสบอล เมื่องานอดิเรกเพิ่งเริ่มกลายเป็นความหมกมุ่น ฉันตัดสินใจว่าจะไม่หยุดซื้อขายจนกว่าฉันจะรวมทีมกับผู้เล่นหมายเลข 1 ในทุกตำแหน่ง

ดังนั้นทุกวัน ฉันจะทำข้อเสนอการค้าสามหรือสี่ข้อเสนอ โดยดึงผู้เล่นออกจากสายการสละสิทธิ์ซึ่งมีเพียงฉันเท่านั้นที่ดูเหมือนจะสนใจและใช้พวกเขาเพื่อค่อยๆ ไต่อันดับในแต่ละตำแหน่ง ฉันจะเริ่มต้นด้วยเบสแรกหมายเลข 10 และแลกเปลี่ยนถึงเบสแรกหมายเลข 6 จากนั้นใช้เขาเพื่อแลกเปลี่ยนถึงเบสแรกหมายเลข 4 จากนั้นใช้เขาเพื่อแลกเปลี่ยนถึงเบสแรกอันดับ 2 ก่อน ในที่สุดฉันก็ได้รับข้อเสนอจากเจ้าของตัวเลือกหมายเลข 1 ที่ปฏิเสธไม่ได้

มันค่อนข้างป่วยจริงๆ

ต่อมา เมื่อฉันเริ่มเล่นกับผู้ที่มีบางอย่างลงทุนในลีก วิธีการแบบเดียวกันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกัน การแข่งขันของฉันไม่ได้ยอมจำนนต่อข้อเสนอของฉันอย่างง่ายดาย และการสละสิทธิ์ก็ไม่มีทางเลือกที่คุ้มค่าที่ไม่รู้จบ

ถึงเวลานั้นที่ฉันตัดสินใจว่าการอัพเกรดเล็กน้อยจากJason Giambiเป็นTodd Heltonอาจไม่ใช่การใช้ทรัพยากรของฉันอย่างฉลาดที่สุด

ผมอยู่ใน 10 ทีมหัวหัวไปลีกและผมคิดว่าผมมีความลึกที่ดีในการเริ่มเหยือกกับคลิฟลี , แมตต์อดัม , แมตลาตอส , แม็กซ์ Scherzer , แจร์เจอเร์เจนส์ , เจค Peavy , ชาร์ลีมอร์ตันและจอห์นแดงส์ จับฉันคือCarlos Santanaและเบสสามของฉันคือมาร์ติน Prado แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดี ฉันคิดว่าฉันสามารถอัพเกรดทั้งสองตำแหน่งได้ คุณเห็นด้วยไหม? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะยอมแพ้ใครและจะตามใคร? — เจค ไพรซ์ ชิคาโก้

SW:ฉันชอบวิธีการก้าวร้าว เจค ทำไมต้องชำระให้ดีในเมื่อคุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดได้ใช่ไหม? ถ้าคุณไม่ระวัง ความจำเป็นที่ต้องทำด้วยตัวเองอาจส่งผลย้อนกลับได้ การจัดอันดับจะผันผวนอย่างมากในหนึ่งเดือนไปยังเดือนถัดไป ดังนั้นก่อนที่คุณจะไล่ตามสิ่งที่ดีที่สุด คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังไม่มี

โดยเฉพาะที่ Catcher ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะพัฒนาได้มากเท่าที่คุณคิด Santana – ขอบคุณในส่วนใหญ่จะอัตราการเดินเท้าของเขาและสอดคล้องค้างคาว – อันดับสี่มือปราบมารในลีกหัวหัวไปและเขาก็มีเพียง 10 คะแนนตามหลังผู้นำที่ตำแหน่ง, รัสเซลล์มาร์ติน ถ้าเขาทำคะแนนได้ดีในขณะที่ตีเพียง .228 ลองนึกภาพว่าเขาจะทำอะไรถ้าเขาใช้ชีวิตตามสายเลือดของเขาในช่วงสี่เดือนสุดท้าย ยิง แม้ว่าเขาจะยิงได้เพียง .250 แต่เขาก็เสนอการผลิตที่เพียงพอในพื้นที่อื่นๆ ที่เพียงพอที่จะนำผู้จับทั้งหมดทำคะแนนได้ มีความเป็นไปได้มากเกินไปสำหรับฉันที่จะพยายามปรับปรุงตำแหน่ง

Prado เป็นเรื่องที่แตกต่าง อย่างที่คุณพูด เขาเป็นตัวเลือกที่ดี แต่แม้ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ผมยังไม่เห็นเขาทำผลงานได้ดีกว่าJose Bautista , Evan Longoria , Kevin YoukilisหรือAlex Rodriguezในแต่ละเกม เขาแค่ไม่มีมันอยู่ในตัวเขา ถึงกระนั้น Youkilis และ Rodriguez ก็มีความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บมากพอที่ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะก้าวกระโดดได้ดีกว่า Prado ตลอดทั้งฤดูกาล พวกเขามีค่ามากกว่าเขาหรือไม่? ใช่ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำการค้าแบบสองต่อหนึ่ง

แล้วอะไรจะเป็นวิธีที่สมเหตุสมผลในการอัพเกรดตำแหน่ง? แน่นอน ถ้าคุณสามารถลงจอด Bautista ให้กับ Prado และเหยือกหนึ่งหรือสองเหยือกได้ คุณจะต้องการทำ สมจริงยิ่งขึ้น คุณอาจลองซื้อ Prado และ Cain สำหรับ Longoria ซึ่งเพียงพอที่จะอัพเกรดเพื่อพิสูจน์การสูญเสียเหยือกระดับไฮเอนด์ สำหรับ Youkilis หรือ Rodriguez คุณอาจไม่ต้องการเสนอ Prado ให้มากไปกว่า Latos หรือ Jurrjens Peavy, Morton และ Danks มาพร้อมกับความไม่แน่นอนมากพอที่จุดแข็งของคุณจะกลายเป็นจุดอ่อนอย่างรวดเร็วหากคุณยอมแพ้มากเกินไปสำหรับน้อยเกินไป คุณควรเข้าหาข้อเสนอทางการค้าทั้งหมดราวกับว่า Lee, Cain และ Scherzer เป็นความเชื่อมั่นที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของคุณ โดย Jurrjens อยู่ในอันดับที่สี่

ฉันควรใช้ช่อง DL และช่องม้านั่งสองช่องเพื่อให้Buster Posey , Stephen StrasburgและAdam Wainwrightอยู่ในลีกผู้รักษาประตูของฉันหรือไม่? ทั้งสามมีมูลค่าต่ำในปีหน้า แต่มันทำให้ฉันเหลือช่องม้านั่งเพียงช่องเดียว มันใช้งานได้แล้ว ฉันอยู่ในที่หนึ่งเกือบทั้งฤดูกาลโดยมีJose Bautista , Matt KempและRyan Braunเป็นผู้ที่เก่งที่สุดของฉันและDan Haren , Michael PinedaและShaun Marcumเป็นเหยือกอันดับต้น ๆ ของฉัน คุณคิดยังไง? — ทอม แอนเดอร์สัน, ซอมเมอร์วิลล์, แมสซาชูเซตส์

SW:ขึ้นอยู่กับ ทีมในลีกของคุณมีผู้เล่น 15 คนหรือสี่คนหรือไม่? Posey, Strasburg และ Wainwright จะเป็นผู้พิทักษ์บางอย่างสำหรับคุณหรือไม่หากการฟื้นตัวของพวกเขาเป็นไปตามที่คาดไว้หรือคุณจะติดอยู่กับพวกเขาเพียงเพื่อเปิดทางเลือกของคุณ?

ถ้าเป็นอย่างหลัง ไม่แน่ใจครับว่าคุ้มไหม เจ้าของ Fantasy ทุกคนต้องการความช่วยเหลือในบางช่วงของฤดูกาล ไม่ว่าผู้เล่นตัวจริงของเขาและการหมุนเวียนเริ่มต้นจะลึกแค่ไหนก็ตาม ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของคุณต้องลงเล่น DL 15 วันไม่ช้าก็เร็ว และหากคุณถูกบังคับให้เก็บเขาไว้ในรายชื่อของคุณเพราะคุณยุ่งอยู่กับการเก็บผู้เล่นสำหรับปีหน้า ตำแหน่งผู้นำของคุณจะหมดไปอย่างรวดเร็ว

ที่กล่าวว่าหากแขวนไว้กับ Posey, Strasburg และ Wainwright จะทำให้คุณได้เปรียบอย่างชัดเจนเหนือคู่แข่งของคุณในปี 2012 ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับสล็อตม้านั่งไม่คุ้มค่ามากในตัวเอง เห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์และฉันยินดีที่จะเดาเจ้าของปัจจุบันของAsdrubal Cabrera , Matt JoyceและAlex Gordonคงไม่เต็มใจที่จะทอยลูกเต๋าหากไม่ใช่เพราะความสามารถในการซ่อนไว้บนม้านั่ง แต่ตอนนี้ ผู้สมัครที่ฝ่าวงล้อมส่วนใหญ่ได้แยกออกแล้ว ทำให้ช่องม้านั่งเหล่านั้นดีสำหรับเพียงเล็กน้อยมากกว่าสับเหยือกสองเริ่มเข้าและออกจากรายการของคุณ และหากคุณมีสต๊าฟฟ์ที่มีตัวเลือกในการเริ่มต้นมากมาย คุณก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรในการสับไพ่

ถ้าทีมของคุณมีความลึกอย่างที่คุณพูด ทอม ผมยินดีที่จะลองดูและพยายามเอาชีวิตรอดในช่วงสองในสามของฤดูกาลด้วยที่นั่งสำรองเพียงช่องเดียว แต่ถ้าถึงจุดหนึ่ง คุณพบว่าตัวเองต้องเลือกระหว่างปีนี้และปีหน้า ฉันคิดว่าคุณรู้ว่าสิ่งใดควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ผมได้เสนออัลเบิร์ Pujolsและเจสัน Heywardสำหรับคลิฟลีและเจย์บรูซ ฉันบ้าไปแล้วหรือเปล่าที่คิดว่ามันมากเกินไปที่จะยอมแพ้ Pujols? บรูซเป็นคนที่ขายได้สูงในตอนนี้หรือเป็นผู้เล่นนอก 10 อันดับแรกที่ถูกกฎหมายหรือไม่? เห็นได้ชัดว่าบรูซมีค่าตัวที่ดีกว่าในฐานะผู้รักษาประตูมากกว่า Pujols แต่แล้วอีกครั้ง Heyward ก็เป็นคนที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน ลำไส้ของฉันบอกว่าจะไม่ทำข้อตกลงว่าบรูซเป็นคนที่ถูกกฎหมายในอีกหลายปีข้างหน้า ความคิด? — ลี โกลด์แมน

SW:โดยไม่รู้ว่าผู้รักษากฎในลีกของคุณทำงานอย่างไร ฉันไม่สามารถพูดได้แน่ชัดว่าคุณ “บ้า” อย่างที่คุณพูดหรือเปล่า ฉันรวบรวมคุณเล่นในลีกที่ผู้เล่นบางคนต้องเสียค่ารักษามากกว่าคนอื่นๆ โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่พวกเขาถูกเกณฑ์ทหาร และในลีกดังกล่าว ฉันสามารถจินตนาการถึงสถานการณ์สองสามสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการมี Lee และ Bruce มากกว่า Pujols และ Heywar