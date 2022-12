รอยัลออนไลน์ V2 จะได้รับการพิจารณาสำหรับคาสิโน

รอยัลออนไลน์ V2 ในหลุยเซียน่าผู้บัญญัติกฎหมายท้องถิ่นอาวุโสได้เสนอกฎหมายที่จะขยายใบอนุญาตคาสิโนสำหรับHarrah’s Casino และ Hotel New Orleans ในตัวเมืองออกไป อีก 30 ปีจนถึงปี 2596

ตามรายงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นWRKFใบอนุญาตปัจจุบันสำหรับคาสิโนนิวออร์ลีนส์ที่ดำเนินการโดยCaesars Entertainment Corporationจะหมดอายุในปี 2566 แต่มาตรการที่เทย์เลอร์ บาร์ราส ผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรลุยเซียนาประกาศเมื่อวานนี้ เห็นเส้นตายนี้ขยายออกไปอีก 30 ปี

คาสิโน Harrah’s Casino และ Hotel New Orleans ถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวในรัฐทางตอนใต้ ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2542 ภายใต้ข้อกำหนดที่จำกัดจำนวนห้องพักและร้านอาหารของโรงแรม แต่ข้อเสนอของ Barras ดูเหมือนจะยกเลิกข้อกำหนดนี้และอนุญาตให้ Caesars Entertainment Corporation ในลาสเวกัสใช้จ่ายมากกว่า 350 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างอาคารโรงแรมแห่งที่สองเพื่อนั่งข้างข้อเสนอห้องพัก 450 ห้องในปัจจุบันของสถานที่เล่นการพนัน

มีรายงานว่า Barras อายุหกสิบเอ็ดปีอธิบายว่าการผ่านกฎหมายของเขาจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐหลุยเซียน่าและนำไปสู่รัฐทางตอนใต้ที่สร้างรายได้จากภาษีประจำปีเพิ่มอีก 13 ล้านดอลลาร์

“ความสนใจของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงที่สร้างให้กับรัฐและโอกาสทางรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่เรามีเมื่อมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์นี้เสร็จสมบูรณ์” มีรายงานว่า Barras บอกกับสถานีโทรทัศน์ “การเรียกเก็บเงินนี้ไม่อนุญาตให้มีเครื่องเพิ่มเติมหรือโต๊ะเพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เล่นเกมบนพื้น”

เพื่อแลกกับการขยายระยะเวลาของใบอนุญาตคาสิโนและโรงแรมนิวออร์ลีนส์ของ Harrah และอนุญาตให้เติบโต กฎหมายที่เสนอจาก Barras รายงานว่าจะต้องจ่ายเงิน 60 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับ Caesars Entertainment Corporation เพื่อส่งมอบให้กับรัฐเพิ่มขึ้นอีก 7 ล้านดอลลาร์ โดยเงินเหล่านี้จะแบ่งกันระหว่างเมืองเจ้าภาพและกรมสามัญศึกษารัฐลุยเซียนา

ก่อนที่จะส่งกฎหมายที่เสนอไปยังชั้นของสภาผู้แทนราษฎรรัฐหลุยเซียนาเพื่อการลงคะแนนเสียงเต็มรูปแบบในอนาคต Walt Leger พรรคเดโมแครตของ Barras กล่าวกับ WRKF ว่ามาตรการ ‘อาจเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด’ สมาชิกปัจจุบันของสภาล่างจะ ‘มีโอกาสลงคะแนน’ เสมอ

การพนันบนเรือแม่น้ำกำลังจะมาถึง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับแปดของ รัฐหลุยเซียน่า ในไม่ช้า หลังจากมีรายงานว่านักการเมืองของรัฐเปิดเผยว่าเขาตั้งใจที่จะเสนอกฎหมายที่จะจัดประเภทใหม่ของแม่น้ำ Ouachita เพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการคาสิโน

ตามรายงานเมื่อวันอังคารจากหนังสือพิมพ์ The News-Starมาร์คัส ฮันเตอร์จากสภาผู้แทนราษฎรแห่งหลุยเซียน่าอธิบายว่าข้อเสนอของเขาสามารถยื่นได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ และจะอนุญาตให้พื้นที่ทางด้านใต้ของเมืองมอนโรเป็นเจ้าภาพเรือล่องแม่น้ำ คาสิโนควรดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐที่มีอยู่ต้องการย้าย

หนังสือพิมพ์รายงานว่าแนวคิดในการนำคาสิโนมาสู่ชุมชนของผู้อยู่อาศัย 48,800 ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Ouachita Parish ประมาณ 73 ไมล์ทางตะวันตกของคาสิโนขนาดใหญ่สี่แห่งในVicksburgรัฐมิสซิสซิปปี เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังจาก Charles Theus ผู้บริหาร ผู้อำนวยการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ของเมือง

The News-Star รายงานว่า Theus ต้องการให้คาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำเป็นจุดสนใจของย่านความบันเทิง Monroe ที่วางแผนไว้ ซึ่งอาจรวมถึงบาร์และสถานที่เล่นวิดีโอโป๊กเกอร์ควบคู่ไปกับพื้นที่การแสดงกลางแจ้ง

ตามรายงาน Theus ประกาศว่าเขาตั้งใจที่จะขอการสนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับแผนของเขาในการประชุมครั้งต่อไปของสภาเมืองมอนโร ซึ่งอาจมาถึงเร็วที่สุดในวันอังคาร ในขณะที่เปิดเผยว่าการดำเนินการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในหลุยเซียน่าแห่งหนึ่งได้แสดงความสนใจที่จะย้ายไปยังมอนโรแล้ว .

เกี่ยวกับตัวตนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ The News-Star รายงานว่า Southside Economic Development District ได้พยายามที่จะล่อลวง สถานที่จัดงาน DiamondJacks Casino Hotelซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำ Red River ประมาณ 97 ไมล์ไปทางทิศตะวันตกใน Bossier City ให้เข้าสู่การเคลื่อนไหว . แม้ว่าการดำเนินการของ เพนินซูลา แปซิฟิกบริษัทการลงทุนในลอสแองเจลิสจะตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคที่มีประชากรเกือบ 447,000 คน แต่ก็ใช้พื้นที่ร่วมกับคู่แข่งที่มีชื่อเสียงสามราย ได้แก่ Harrah’s Louisiana Downs และ Horseshoe Bossier City

Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) เข้าใกล้การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งก้าว หลังจากที่ Wyomissing เจ้าของผู้ให้บริการในรัฐเพนซิลเวเนียประกาศว่าในการประชุมแยกต่างหากในวันพุธ การเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งPinnacle Entertainment อิงค์ _ (NASDAQ: PNK) ได้รับการอนุมัติจาก West Virginia Lottery Commission (WVLC) และ The Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB)

เป็นผู้ดำเนินการสถานที่ 34 แห่งใน 16 รัฐแล้ว ข้อตกลงเงินสดและหุ้นมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ที่ ประกาศครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2017มีรายงานว่า Penn National Gaming สร้างบริษัทที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยอสังหาริมทรัพย์ 41 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจศาลในอเมริกาเหนือ 20 แห่งโดยมีเกมบนโต๊ะประมาณ 1,300 เกม 53,500 เกม สล็อตแมชชีนและห้องพักโรงแรม 8,300 ห้องในสหรัฐอเมริกา

การทำธุรกรรมที่เสนอจะเสร็จสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบอื่นๆ นอกเหนือไปจากเงื่อนไขอื่นๆ การประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษจะจัดขึ้นโดยทั้งสองบริษัทในวันที่ 29 มีนาคม เพื่อให้พวกเขาสามารถลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการได้

Timothy J. Wilmott ซีอีโอของ Penn National Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณสำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วโดย PGCB และ WVLC ของธุรกรรมที่เสนอ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เคลียร์อุปสรรคด้านกฎระเบียบข้อแรกบนเส้นทางสู่การเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการที่เราเสนอ Pinnacle Entertainment” ตามข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์

“เราหวังว่าจะได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยเป้าหมายของเรายังคงอยู่ที่การทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2018” Wilmott กล่าวต่อ “ในระหว่างนี้ ทีมเปลี่ยนผ่านของเรากำลังมีความคืบหน้าที่ดีในการกำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งจะรวมถึงการผสมผสานของสมาชิกในทีมที่มีความสามารถและพิสูจน์แล้วจากทั้งสองบริษัท ในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าเราจะบรรลุหรือเกินเป้าหมายการประสานรายได้และต้นทุนของเรา” Wilmott อธิบาย

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง Pinnacle ให้รายละเอียดในเวลานั้นว่าจะขายทรัพย์สินสี่แห่งในอินเดียนา โอไฮโอ และมิสซูรี เพื่อเป็นคู่แข่งกับ Boyd Gaming Corporation ด้วยเงินสด 575 ล้านดอลลาร์ ข้อกำหนดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาปัญหาการต่อต้านการผูกขาด และจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมือของ Belterra Casino Resort, Belterra Park Gaming, Ameristar St Charles และ Ameristar Kansas City

หลังจากรับทราบในการประกาศการเข้าซื้อกิจการในเดือนธันวาคมว่าการรวมเข้าด้วยกันอาจนำไปสู่การตรวจสอบที่ยาวนานโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานดังกล่าวได้ส่งคำขอครั้งที่สองสำหรับ “ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ” ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง .

ในขณะที่คำขอของ FTC ขู่ว่าจะชะลอกระบวนการเข้าซื้อกิจการ Penn National คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดย CFO William Fair คาดการณ์ในการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ว่า “ตารางเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ …จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2561”

Penn National กล่าวว่าจะ “ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ FTC ต่อไปในการทบทวนการควบรวมกิจการ”

หลังจากลาออกจากตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของWynn Resorts Limitedเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดทางเพศหลายครั้ง Steve Wynn (ในภาพ) ได้ขายหุ้นทั้งหมด 11.8% ของเขาในผู้ให้บริการคาสิโนในอเมริกาแล้ว

ตามรายงานจากบริการข่าวของReutersธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจาก Wynn Resorts Limited ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้ลงนามในข้อตกลงยุติคดีกับอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ Universal Entertainment Corporation ซึ่งยกเลิกการจัดการผู้ถือหุ้นที่เข้มงวด ก่อนหน้านี้ และถูกกำหนดให้มีอายุ 76 ปี – เจ้าสัวคาสิโนเก่ามูลค่าประมาณ 2.14 พันล้านดอลลาร์

บริการข่าวรายงานว่าประมาณ 5% ของสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ Wynn 12.1 ล้านหุ้นใน Wynn Resorts Limited ซึ่งดำเนินการสถานที่ Wynn Macau และ Wynn Palace Cotai ในมาเก๊าถูกซื้อโดยGalaxy Entertainment Group Limited ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย และส่วนที่เหลือถูกซื้อโดย a คู่ของนักลงทุนสถาบันระยะยาวที่ไม่มีชื่อ

Galaxy Entertainment Group Limited ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง รับผิดชอบดูแล Galaxy Macau, StarWorld Macau และ Broadway Casino ยักษ์ใหญ่ในมาเก๊า และ Francis Lui Yiu Tung รองประธานมหาเศรษฐี ประกาศว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสพิเศษในการ ‘ได้มาซึ่งการลงทุนใน บริษัทบันเทิงที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก’ ซึ่งมี ‘สินทรัพย์คุณภาพสูงเป็นพิเศษและขั้นตอนการพัฒนาที่สำคัญ’

นอกจากนี้ Galaxy Entertainment Group Limited ยังได้รับใบอนุญาตชั่วคราวเมื่อต้นสัปดาห์นี้เพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในฟิลิปปินส์ ในขณะที่มีรายงานว่า Lui ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทของเขาอาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Wynn Resorts Limited เช่น โดยการซื้อใดๆ ของสัดส่วนการถือหุ้น 9.26% ในปัจจุบันโดย Elaine อดีตภรรยาของ Wynn

Wynn Resorts Limited และ Galaxy Entertainment Group Limited เป็นสองในหกบริษัทควบคู่ไปกับ Las Vegas Sands Corporation, SJM Holdings Limited, MGM Resorts International และ Melco Resorts and Entertainment Limited ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนในมาเก๊าโดย Reuters คาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการอาจส่งผลให้ ทั้งคู่ร่วมมือกันในโครงการในอนาคต

“Wynn [Resorts Limited] และ Galaxy [Entertainment Group Limited] อาจมองหาความร่วมมือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาในอนาคตในเอเชีย โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาที่สำคัญ” Vitaly Umansky จากบริษัทนายหน้า Sanford C Bernstein Limited บอกกับสำนักข่าว

ผู้ให้บริการคาสิโนอเมริกันGolden Entertainment Incorporatedได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะแทนที่ระบบการจัดการที่มีอยู่ในสถานที่สี่แห่งที่ได้มาเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยนวัตกรรม Synkros จากผู้คิดค้นเครื่องเกม Konami Gaming Incorporatedเกม

Golden Entertainment Incorporated เปิดเผยว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Synkros จะเปิดตัวที่Aquarius Casino Resortในลาฟลิน รัฐเนวาดา รวมถึงสถานที่ที่มีตราสินค้า Arizona Charlie และ The Stratosphere Hotel Casino and Towerในลาสเวกัส ผู้ดำเนินการให้รายละเอียดว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้าร่วม Pahrump Nugget Hotel and Casino, Gold Town Casino และ Lakeside Casino และ RV Park ที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึง Rocky Gap Casino Resort ใน Maryland โดยใช้นวัตกรรมการจัดการคาสิโนจาก Konami Gaming Incorporated

Golden Entertainment Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส ประกาศว่า การย้ายครั้งนี้จะทำให้แขกของที่พักทุกแห่งในแปดแห่งสามารถใช้บัตรใบเดียวเพื่อรับรางวัลความภักดีส่วนบุคคลมากมาย โดยระบุว่าระบบนิเวศฐานข้อมูลเดี่ยวของ Synkros ยังมอบความสามารถในการใช้เครื่องมือการจัดการขั้นสูงสำหรับเกมบนโต๊ะ สล็อต การเงิน และการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ด้วยความน่าเชื่อถือเวลาทำงาน 99.9%

Steve Arcana ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและรองประธานบริหารของ Golden Entertainment Incorporated อธิบายว่าบริษัทของเขาเลือก Synkros เป็นหลักเนื่องจากนวัตกรรม ‘ความน่าเชื่อถือสูงมาก’ รวมถึงความสามารถในการเชื่อมโยงคาสิโนทั้งแปดและอนุญาตให้ผู้ให้บริการสร้าง ‘หนึ่ง แบรนด์ที่เหนียวแน่นด้วยการ์ดผู้เล่นคนเดียวและความสามารถด้านโบนัสที่ไร้รอยต่อ’

“ระบบที่เชื่อถือได้มีความจำเป็นในการสร้างชื่อเสียงของเราและทำให้เราสามารถให้บริการผู้เล่นที่ดีขึ้นในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าด้วยการแทนที่เทคโนโลยีขนาดใหญ่นี้” อ่านแถลงการณ์เมื่อวันอังคารจาก Arcana

Konami Gaming Incorporated เป็นบริษัทสาขาในลาสเวกัสของ Konami Holdings Corporation ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ในขณะที่ Tom Jingoli ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์และรองประธานบริหาร เปิดเผยว่า Golden Entertainment Incorporated ใช้นวัตกรรม Synkros เป็นครั้งแรกที่ Rocky Gap Casino Resort ตั้งแต่นั้นมาเขาประกาศว่าระบบการจัดการคาสิโน ‘ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือชั้นนำอย่างต่อเนื่อง’ พอร์ตโฟลิโอคาสิโนที่ขยายตัวตลอดเวลาของผู้ดำเนินการ

“ขณะที่ Golden Entertainment [Incorporated] ประสบความสำเร็จเป็นประวัติการณ์และการขยายตัว เรามีโอกาสอันเหลือเชื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Synkros ในการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษัท” อ่านแถลงการณ์จาก Jingoli

Scientific Games Corporationได้ประกาศเทคโนโลยีการค้าปลีกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ เกมทันทีลอต เตอรี จะได้รับการทดสอบในแปดรัฐผ่านร้าน 7-Eleven SCiQ ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบในร้าน 7-Eleven ด้วยการติดตั้งเครื่องจ่าย SCiQ ใหม่ ขณะนี้นักบินอาศัยอยู่ในแอริโซนาเท็กซัส โอไฮโอเซาท์แคโรไลนาเมน และนอร์ทแคโรไลนา การติดตั้งมีกำหนดในจอร์เจีย เพนซิลเว เนียและนิวยอร์ก

ในการแถลงข่าวเปิดตัว จิม เคนเนดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลอตเตอรี่สำหรับเกมวิทยาศาสตร์ แสดงความคิดเห็นว่า: “เกมทันทีลอตเตอรี่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคมูลค่า 80.7 พันล้านดอลลาร์ และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเยี่ยมชมร้านค้าปลีก ยังไม่เคยมีเทคโนโลยีระดับหน่วยใดที่จัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้าคงคลัง การขายสินค้า ความเร็วในการให้บริการ และการบัญชีสำหรับผู้ค้าปลีก SciQ ถูกตั้งค่าให้ปฏิวัติวิธีการขายผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีที่ร้านค้าปลีก”

Scientific Games สร้าง SCiQ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของลอตเตอรีสำหรับผลิตภัณฑ์ และขจัดความท้าทายที่เกิดขึ้นกับการขายผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีในร้านค้าปลีก ในด้านผู้บริโภค เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ลูกค้าใช้เทคโนโลยีมือถือในการซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวก

ด้วยเทคโนโลยี SCiQ พนักงานขายของร้านค้าปลีกจะเลือกเกมที่ลูกค้าต้องการซื้อผ่านหน้าจอการสั่งซื้อแบบดิจิทัล จากนั้นจะมีการเก็บเงินและเกมจะจ่ายผ่านระบบ SCiQ เกมจะถูกส่งไปยังผู้เล่น

หลังจากสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วกับโรงเรียนเก่าของเขา เดเร็ก สตีเวนส์ (ในภาพ) ชาวดีทรอยต์และ เจ้าสัวคาสิโนใน ลาสเวกัสก็ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่อีกครั้งหากมิชิแกน วูล์ฟเวอรีนส์ของเขาชนะการแข่งขัน NCAA Tournament ปี 2018

ปีที่แล้ว Stevens ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในปี 1990 และในปี 1994 ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Wayne State University เดิมพันเงินจำนวน 12,500 ดอลลาร์กับมิชิแกนเมล็ดที่ 7 ในตอนนั้นเพื่อชนะการแข่งขัน NCAA Tournament ปี 2017 โชคไม่ดีสำหรับเขาวูล์ฟเวอรีนส์ถูกไล่ออกจากทัวร์นาเมนต์หลังจากแพ้โอเรกอน 68-69 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ U of M สารส้มที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก่อนที่วูล์ฟเวอรีนส์นำโดยจอห์น เบยลินจะชนะการแข่งขัน Big 10 Conference เพื่อเข้าสู่รอบ Final Four ในสุดสัปดาห์นี้ โดยวางเดิมพัน 25,000 ดอลลาร์ที่อัตราต่อรอง 40 ต่อ 1 ในวันที่ 3 มีนาคม การดำเนินการอีกครั้งคือGolden Nuggetซึ่งเป็นเจ้าของโดย Tilman Fertitta ซึ่งเป็นเจ้าของ Landry’s และ Houston Rockets ด้วย Fertitta อนุมัติการเดิมพันเมื่อปีที่แล้วเป็นการส่วนตัวซึ่งอาจทำให้ Nugget ของเขาเสียเงินเป็นล้าน

Stevens บอกกับDetroit Free Pressว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Fertitta เต็มใจที่จะเดิมพันครั้งใหญ่สองสามครั้ง “เมื่อประมาณหนึ่งเดือน (ก่อน) ฉันคุยกับเขาและพูดว่า เรากลับไปกลับมาและในที่สุดเขาก็พูดว่า ‘ใช่ ฉันจะรับมัน’ สตีเวนส์กล่าว

Stevens ซึ่งเป็นเจ้าของ Downtown Las Vegas Events Center, Golden Gate Hotel and CasinoและD Las Vegasเหลืออีกเพียงสองชัยชนะจากเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ต่อวัน หาก Wolverines อันดับ 3 ของเขาสามารถเอาชนะ Loyola-Chicago อันดับ 11 ได้ ในวันเสาร์และเข้าสู่เกมชิงแชมป์ในคืนวันจันทร์ที่อลาโมโดมในซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส เพื่อพบกับวิลลาโนวาหรือแคนซัสอันดับ 1

ตอนนี้ดูเหมือนว่าสตีเวนส์กำลังพิจารณาป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพันในขณะที่เขาใช้ Twitter เมื่อวันที่ 25 มีนาคมเพื่อถามคำถามกับแฟน ๆ ของ March Madness ว่า “ฉัน Hedge หรือฉันควรปล่อยให้มันกลิ้งไปดี?” มิชิแกนเป็นทีมเต็ง -5 แต้มกับ Cinderella Loyola-Chicago ในรอบรองชนะเลิศระดับประเทศเมื่อวันเสาร์เป็นโอกาสทองสำหรับชายวัย 49 ปีที่จะทำเช่นนั้นเพราะ Ramblers อยู่ที่ +200 ในสายเงินตามLas เวกัส ซัน .

CBS Sportsรายงานว่า 51% ของผู้ที่โหวตในแบบสำรวจ Twitter คิดว่า Stevens ควรปล่อยให้มันดำเนินต่อไปและไม่ป้องกันความเสี่ยงจากการเดิมพัน

เขาควรจะรับคำแนะนำและมิชิแกนจัดการกับอารมณ์เสีย มีรายงานว่าสตีเวนส์บอกกับ Detroit Free Press ว่าเขาวางแผนที่จะนำเงินไปลงทุนใหม่ “ในการสร้างคาสิโนแห่งใหม่ในใจกลางเมืองลาสเวกัส”

“ฉันมี Golden Gate Hotel and Casino และฉันมี D Las Vegas ซึ่งผู้คนจำนวนมากจากดีทรอยต์มาดู Tigers หรือ Pistons ฉันกำลังสร้างคาสิโนแห่งที่สาม” สตีเวนส์กล่าว

นักเก็ตทองคำจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดหากมิชิแกนชนะและสตีเวนส์ปล่อยให้เดิมพัน $ 25,000 ของเขาตลอดทั้งคืนวันจันทร์โดยไม่เคยจ่ายเงินเกิน $ 100,000 ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ Tony Miller ผู้อำนวยการ Race & Sports Book ที่ นักเก็ตทองคำรายงาน Detroit Free Press

ใน Kater V. Churchill Downs ศาลอุทธรณ์รอบที่ 9 ได้ตัดสินว่า Big Fish Casino ที่ ‘เล่นสนุก’ ละเมิดกฎหมายของรัฐวอชิงตัน คำตัดสินของคณะกรรมการซึ่งออกเมื่อวันที่ 28 มีนาคมกลับคำตัดสินของผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในเมืองซีแอตเติลเมื่อปี 2559

Big Fish ซึ่งAristocrat Leisure ซื้อจาก Churchill Downsเมื่อต้นปีนี้ในราคาประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ (754.2 ล้านยูโร) ให้บริการสล็อตออนไลน์ รูเล็ต และเกมไพ่ที่หลากหลายที่เล่นด้วยชิปเสมือนจริง ผู้เล่นจะได้รับชิปฟรีเล็กน้อยเมื่อสมัคร แต่พวกเขาต้องจ่ายเงินสดเพื่อรับเพิ่มหากต้องการเล่นต่อเมื่อหมด ผู้เล่นสามารถใช้จ่ายได้ทุกที่ตั้งแต่ $1.99 ถึง $250 เมื่อซื้อชิปจาก Big Fish อีกทางหนึ่งพวกเขาสามารถรอให้เกมออกชิปฟรีเพิ่มเติม

ผู้เล่นยังสามารถโอนเงินรางวัลไปยัง ‘ตลาดมืด’ ที่ดำเนินการโดยละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Big Fish ซึ่งผู้เล่นรายอื่นสามารถซื้อชิปได้ แอป Big Fish มีกลไกสำหรับการโอนและผลิตภัณฑ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน

การตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ของศาลหมายความว่าบิ๊กฟิชจะต้องกลับไปที่ศาลแขวงเพื่อเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2558 เมื่อ Cheryl Kater ฟ้องร้อง โดยระบุว่าเธอได้ซื้อและสูญเสียชิปมูลค่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ เพื่อค้นหาการกู้คืน เธออ้างว่าชิปเสมือนเป็นตัวแทนของ “สิ่งที่มีค่า” ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย

ในความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเขา ( pdf ) ผู้พิพากษามิลาน ดี. สมิธพูดขึ้นอย่างรวดเร็ว: “ในการอุทธรณ์นี้ เราพิจารณาว่าแพลตฟอร์มเกมเสมือนจริง “บิ๊กฟิชคาสิโน” ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายวอชิงตันหรือไม่ เชอร์ชิลล์ ดาวน์จำเลย-ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเกม ได้ทำเงินหลายล้านดอลลาร์จาก Big Fish Casino อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับรายได้นับล้าน แต่เชอร์ชิลล์ ดาวน์สก็เหมือนกับกัปตันเรโนลต์ในคาซาบลังกา อ้างว่าต้องตกตะลึง—ตกใจ!—เมื่อพบว่า Big Fish Casino อาจเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย พวกเราไม่.”

การตัดสินใจนั้นแคบและระบุเฉพาะกฎหมายของรัฐวอชิงตันซึ่งการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นความผิดทางอาญา ทำให้ Kater อยู่ในตำแหน่งที่ล่อแหลม คดีความเชื่อว่าเชอร์ชิลล์ดาวน์ผ่าน บริษัท ในเครือ Big Fish Casino เดิมละเมิดพระราชบัญญัติการคืนเงินที่หายไปจากการพนัน (RMLGA) ของวอชิงตัน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของวอชิงตันและเสริมสร้างตัวเองอย่างไม่ยุติธรรม

ตอนนี้ Aristocrat ดำเนินการ Big Fish Casino ทั่วโลกควบคู่ไปกับข้อเสนอทางสังคม Plarium และ Product Madness พวกเขาซื้อ Plarium ในราคา 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2560 และตอนนี้มีแพลตฟอร์มคาสิโนโซเชียลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Double Down Casino ซึ่ง IGT ซื้อในปี 2555 ในราคาประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ และตกลงขายให้กับ DoubleU Games ของเกาหลีใต้ในราคา 825 ล้านดอลลาร์ในปี 2560

ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้น นำ PokerStarsได้ประกาศว่าNew Jersey Spring Championship of Online Pokerกำลังจะมาถึงในไม่ช้า กำหนดการทั้งหมดของซีรีส์ได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยเสนอกิจกรรมทั้งหมด 80 รายการให้กับผู้เล่นพร้อมเงินรางวัลรับประกัน 1.3 ล้านดอลลาร์สำหรับคว้า ซีรีส์นี้จะเกิดขึ้นทางออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนถึง30 เมษายน

นี่เป็นปีที่สาม ของ Spring Championship of Online Poker เวอร์ชัน นิวเจอร์ซีย์ที่จัดขึ้น โดยผู้เล่นสามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งในรูปแบบสูงและต่ำ ในขณะที่มีเหตุการณ์ทั้งหมด 80 รายการในกำหนดการ พวกเขาจะถูกแบ่งครึ่ง โดย 40 รายการมีการซื้ออินต่ำ และ 40 รายการมีการซื้ออินสูง

ผู้เล่นจะได้รับซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในปีนี้ด้วยกิจกรรมและเงินรางวัลที่มากขึ้น กิจกรรมหลักเป็นสองทัวร์นาเมนต์ที่มีผู้รอคอยมากที่สุดตามกำหนดการ โดยกิจกรรมหลักระดับสูงมีบายอิน $500 และเสนอเงินรางวัลรับประกัน $200,000 Low Main Event จะมีบายอิน $50 และให้เงินรางวัลขั้นต่ำ $30,000

กิจกรรมหลักของซีรี่ส์โป๊กเกอร์ใด ๆ เป็นเรื่องใหญ่ แต่กิจกรรมหลักของ NJSCOOP จะเสนอสิ่งจูงใจพิเศษในปีนี้ PokerStars ได้ตัดสินใจที่จะมอบ Platinum Pass ให้กับผู้ชนะกิจกรรมหลักสูงและต่ำ บัตรผ่านนี้มีมูลค่า 30,000 ดอลลาร์และจะใช้โดยผู้ชนะในระหว่างการแข่งขัน PokerStars Players No-Limit Hold’em Championship งานนี้จะจัดขึ้นที่บาฮามาสในเดือนมกราคม 2019

PokerStars NJ ยังเสนอโอกาสให้ผู้เล่นได้รับที่นั่งในกิจกรรมหลัก ผู้เล่นจะพบว่ามีดาวเทียม Spin & Go มูลค่า 4 เหรียญพร้อมที่นั่งสำหรับกิจกรรมหลักระดับสูง Freerolls จะมีให้พร้อมกับการแจกตั๋ว ผู้เล่นมีเวลามากมายในการหาที่นั่งเพื่อเข้าร่วมอีเวนต์ใหญ่ก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มในวันที่14 เมษายน

ตารางกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลดาวเทียมและฟรีโรล สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ PokerStars NJ